Los 30 mejores filtro nd 58mm capaces: la mejor revisión sobre filtro nd 58mm

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de filtro nd 58mm?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ filtro nd 58mm del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



K&F Concept Nano-K Filtro 58mm Variable ND2-400 (1-9 Pasos) de Vidrio óptico con Nano-Revestimiento de 18 Capas para Objetivo 58mm € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 【Reduce 1-9 Pasos】K&F Concept Filtro Variable ND permite reduce la entrada de luz de 1 a 9 que ideal para técnicas de larga exposición y te permite capturar efectos de desenfoque de movimiento profundidad de campo con luz intensa. Para fotografía de naturaleza y paisajes.【Envases nuevos y antiguos enviados al azar】

【Nano-Revistimiento】 Multicapas (18 capas) Nano-Revistimiento refuce los reflejos de la lente, elimina el efecto fantasma de la lente. Nano-Revistimiento contiene la capa del polvo, la lluvia y la suciedad.

【Vidrio óptico】El filtro nd variable está hecho de vidrio óptico de Japones AGC que mejora la nitidez óptica y la fidelidad del color.

【Anillo ultrafino】Filtro nd2-nd400 variable es muy fino que solo 7.4mm, y tiene un diseño de patrón trapezoidal CNC. Puede aumentar la fricción y se puede instalar o quitar en cualquier momento y en cualquier lugar.

【ATENCION】El filtro nd variable se permite girar 360° y se regula la luz de manera muy fácil. Para evitar efectos no deseados, no rotar más allá de la marca MÁX en el borde. La versión anterior y la versión mejorada en el almacén de Amazon se entregarán al azar.

GOBE - Filtro para Objetivo ND 58 mm ND64 (6 Pasos) (2Peak) € 32.11

€ 27.00 in stock 1 new from €27.00

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C2TSCC

REDUCCIÓN DE 6 PASOS DE LUZ | Gobe Neutral Density ND64 ofrece una reducción fija de luz de 6 pasos, lo que permite técnicas de larga exposición y desenfoque de movimiento en condiciones de luz intensa. Recomendados para la fotografía de paisajes.

COLOR NEUTRO | Cuidadosamente diseñado para mantener la neutralidad del color. Sin coloración, para una mejor calidad de la imagen y colores más reales.

SIN VIÑETEADO | Los duraderos bordes de magnalio, cuidadosamente diseñados, son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado. Este es un filtro para objetivo fijo Neutral Density, no Variable ND. Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba la imagen final en la galería.

NEEWER Kit de Filtro ND Fijo de 58 mm ND2 ND4 ND8 ND16 Filtro de Densidad Neutra y Kit de Accesorios Lápiz de Lente Bolsa de Filtro Incluida € 24.49 in stock 4 new from €24.49

Amazon.es Features El kit incluye: (1) 58MM Filtro densidad neutra ND2 /ND 4 /ND 8 / ND16 (1) pluma lente, (1)bolsa de filtro

Los filtros ND reducen la cantidad de luz a la película sin afectar al color y permitirá tener más control de apertura de la cámara, exposición tiempo y sensor de ajustes de sensibilidad; Puede producir una menor profundidad de campo, o conseguir una foto más nítida

Tela de limpieza y pluma lente: se puede utilizar para limpiar todas las superficies de la lente y la eliminación de las huellas dactilares y la suciedad más grave; Bolsa de filtro: Conveniente para almacenar tus filtros, proteger su lente filtro de polvo, batido y arañazos

Material durable: Los filtros incluidos están hechos de cristal óptico HD; Buen nivel de transmitancia; Sellado de marco de aleación de aluminio del anillo para mejor estanqueidad, evitando caídas o sueltas; Nota: La lente no está incluido; Sólo objetivo con tamaño de rosca de 58MM lente puede utilizar con estos filtros; Por favor verifique que el tamaño de su lente es de ø 58MM

Gobe - Filtro para Objetivo Variable ND 58 mm ND2-400 (2Peak) € 38.00 in stock 1 new from €38.00

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C2Q4MC

VERSÁTIL | Rotando el aro entre ND2 y ND400 se obtiene una gran versatilidad en cambios de luz. Reduce la entrada de luz de 1 a 8,66 pasos sin afectar al balance de colores. Ideal para fotografía de paisajes y videografía.

GOBE 2PEAK | Vidrio óptico japonés premium con un nano-revestimiento de 24 capas para un balance neutro de colores, que reduce los reflejos de la lente, elimina el “ghosting”, y ofrece una mejor protección contra arañazos, polvo y suciedad. Cubiertos por nuestra garantía de por vida.

CONSIDERACIONES | No se recomienda el uso de este filtro Variable ND con objetivos de gran angular y teleobjetivos. Observación: Para evitar efectos no deseados, no rotar más allá de la marca MÁX en el borde. Necesitarás una tapa o capuchón de objetivo más grande con este filtro.

Neewer Kit Completo de Filtros de Objetivos para Lentes de 58 mm de Set de Filtros UV CPL FLD + Set de Primer Plano Macro (+1 +2 +4 +10) + Set de filtros ND (ND2 ND4 ND8) + Otros Accesorios € 40.49

€ 33.14 in stock 6 new from €33.14

Amazon.es Features El kit incluye: (1) kit de filtro de 58 mm (ultravioleta UV, polarizador circular CPL, fluorescente FLD) + (1) conjunto macro de primer plano de 58 mm (+1, +2, +4, +10) + (1) foto ND neutral de 58 mm Juego de densidad (ND2, ND4, ND8) + (3) funda de transporte + (1) parasol de flor de tulipán de 58 mm + (1) parasol de goma plegable de 58 mm + (1) tapa de lente de pellizco central de 58 mm + correa de sujeción de la tapa

Compatible con CANON Rebel (T5i T4i T3i T3 T2i T1i XT XTi XSi SL1), CANON EOS (700D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 350D 300D 1100D 1000D 100D 60D) con lente de 58 mm que incluye: EF-S 18-55 mm f/ -5,6 IS II, EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS II, EF 50 mm f/1,4 USM, EF 75-300 mm f/4-5,6 III USM

NOTA: Este kit es compatible con todos los objetivos de 58 mm. Verifique el tamaño de la rosca de la lente de su cámara antes de realizar el pedido. El tamaño de la rosca de la lente de su cámara estará marcado en algún lugar del cilindro de la lente o impreso debajo de la tapa de la lente. Este número siempre va precedido de un "?" (diámetro) símbolo. Por ejemplo: "?" 58 = tamaño de rosca de lente de 58 mm. Tenga en cuenta: la cámara y la lente NO están incluidas READ Los 30 mejores Kit Limpieza Camara capaces: la mejor revisión sobre Kit Limpieza Camara

K&F Concept Kit de Filtros 58mm Densidad Neutral ND4 ND8 ND64 ND1000 para Objetivo 58mm (Nano X) € 75.99 in stock 1 new from €75.99

Amazon.es Features 【KIT ND】Compuesto por los filtros, ND4 (2 paradas), ND8 (3 paradas), ND64 (6 paradas) y ND1000 (10 paradas), puede cambiar los filtros como desee para un control más creativo.

【VIDRIO PREMIUM】filtros de densidad neutra fabricados con vidrio Japan Optics de alta calidad. El filtro ND para eliminar el exceso de reflejos y disfrutar de una mejor transmisión de la luz, permite una gran cantidad de posibilidades creativas.

【CONTROL DE LA LUZ】 Se reduce en 2, 3, 6 o 10 diafragmas para mantener los ajustes deseados en diferentes condiciones de iluminación, efectos de desenfoque de movimiento y poca profundidad de campo en todas las condiciones.

【Anillo ultrafino】 Nuestro diseño fue creado para evitar el viñeteado y el magnalium garantiza la precisión. Marco de aluminio avition extra fuerte que garantiza durabilidad y prevención de atascos.

【NOTA】 Este filtro ND se compara con todos los objetivos de 58 mm, comprobando primero el tamaño de la rosca del objetivo de la cámara (normalmente marcado en algún lugar del cilindro del objetivo o de la tapa del objetivo). Este número siempre está precedido por un símbolo "ø" (diámetro). Ø58 = lente de rosca de 58 mm.

NEEWER Filtro de Lente ND1000 ND de 58mm, Filtro de Lente de Densidad Neutra con 10 Paradas, Vidrio Óptico HD Nanorrevestido Multirresistente y Marco Negro Mate Ultradelgado para Lente de Cámara € 31.49 in stock 1 new from €31.49

Amazon.es Features 【Dispara con desenfoque de movimiento】 NEEWER ND1000 filtro reduce la luz que ingresa a tu cámara en 10 paradas y reduce la velocidad del obturador, ayudándote a tomar fotos y videos impresionantes en condiciones brillantes con fascinantes efectos de desenfoque de movimiento

【Cristal óptico HD y 30 capas de nano revestimientos】 El cristal óptico de alta definición superior ofrece experiencias visuales nítidas y nítidas mientras mantiene el color original de todo lo que captura. Con 30 capas de nano revestimientos que son resistentes al agua, a los arañazos y al aceite. Reduce el destello de la lente y el efecto fantasma al tiempo que prolonga la vida útil del filtro.

【Marco de aleación de aluminio de aviación】 El diseño de marco ultra delgado de 0,13"/ 3,3mm evita el viñeteado cuando toma fotografías. El marco de aleación de aluminio delgado y liviano minimiza el viñeteado cuando se usan lentes de gran angular. El marco de aleación de aluminio anodizado con un acabado negro mate es duradero y puede eliminar los reflejos no deseados del marco

【Diseño de rosca de dos lados】 Las roscas mecanizadas con precisión le permiten montar el filtro sin esfuerzo. Los hilos en el lado exterior pueden unir una capucha, un filtro UV u otros accesorios

【Compatibilidad universal】 Compatible con cualquier objetivo de cámara con filtro de 58mm. El tamaño del filtro está marcado en la parte frontal o lateral de su lente, junto a un símbolo "⌀" (diámetro)

GOBE - Filtro para Objetivo ND 58 mm ND1000 (10 Pasos) (2Peak) € 27.00 in stock 1 new from €27.00

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C3Q44B

REDUCCIÓN DE 10 PASOS DE LUZ | Gobe Neutral Density ND1000 ofrece una reducción fija de luz ligera de 10 pasos, lo que permite técnicas de larga exposición y desenfoque de movimiento en condiciones de luz intensa. Recomendados para la fotografía de paisajes.

COLOR NEUTRO | Cuidadosamente diseñado para mantener la neutralidad del color. Sin coloración, para una mejor calidad de la imagen y colores más reales.

SIN VIÑETEADO | Los duraderos bordes de magnalio, cuidadosamente diseñados, son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado. Este es un filtro para objetivo fijo Neutral Density, no Variable ND. Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba la imagen final en la galería.

Neewer Filtro de Camára Lente 58mm Completo Kit Accesorios para CANON EOS REBEL 700D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 350D 100D (T5i T4i T3i T2i T1i XSi XTi XT SL1) € 39.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

También es compatible con CANON EOS (700D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 350D 300D 1100D 1000D 100D 60D) con 58mm lente que inculuye: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II , EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II , EF 50mm f/1.4 USM , EF 75-300mm f/4-5.6 III USM.

El kit de filtro de 58mm (UV, CPL, FLD) se adapta a cualquier lente de la cámara con una rosca de filtro de 58mm. 58mm Macro Close-up Filtro Set (+1, +2, +4, +10) son de doble rosca permite adicionales filtros, lentes o accesorios para ser montado en Top. Filtros ND (ND2, ND4, ND8) reduce el cantidad de luz que llega al objetivo sin afectar el color.

3-en-1 Parasol de objetivo plegable, se extiende en toda su longitud para su uso con un teleobjetivo. El parasol puede ayudar a prevenir las erupciones.

Bolsa para llevar filtro tiene claro revestimiento interior de paño para limpar acceso rápido y fácil.Es seguro para todas las superficies y lentes.

JONGSUN Filtro ND Variable 58mm, S-Pro MRC 16 Capas Nano Revestimientos, Más De 10 Topes ND2-ND1000 Graduado, Filter Densidad Neutra Cámara € 77.59 in stock 1 new from €77.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El filtro ND variable 58mm presenta vidrio óptico hecho en Japón, 16 capas de MRC y nano recubrimientos.

El filtro ND variable 58mm utiliza 2 fotos 16 capas MRC Filtro CPL de diferentes diámetros (55mm y 64mm, un total de 4 vidrio ópticos), para que el viñeteado no aparezca en la imagen.

El diseño de marco único del filtro ND variable 58mm, usa el bloqueo de ajuste de intervalo para evitar el cruce.

El filtro ND variable 58mm Más de 10 paradas El ajuste continuo de ND2-ND1000 hace que la fotografía sea más conveniente y más rápida.

Grabamos con láser las letras en cada marco de tracción del filtro ND 58mm MRC para asegurarnos de que las letras nunca se desvanecerán o se desprenderán después de un uso no consistente.

K&F Concept Filtro Nano X ND1000 58mm (10 Pasos) Filtro Densidad Neutral Slim ND1000 para Objetivo € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Vidrio óptico】Este filtro ND1000 fabricado con Vidrio óptico HD de Japones AGC, para una transmisión de luz más auténtica y una nitidez insuperable de las imágenes, protección añadida y mayor facilidad de limpieza.

【28 capas nano revestimiento】El filtro ND1000 contiene 28 capas nano revestimiento y el pulido asegura, lo que para propociona un balance neutro de colores, reduce los reflejos de la lente, elimina el "ghosting" y protege contra arañazos.

【Anillo ultrafino】 El anillo están diseñados con aluminio aeronáutico muy delgado, permite limitar el viñeteado con lentes gran angular. Las serigrafías en el soporte del filtro le permiten ajustar con precisión el grado de densidad del filtro.

【Nota】 El filtro fijo ND1000 es compatible con todas las lentes de cámara que requieran un diámetro de rosca de 58mm (Ø). Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba el video final en la galería.

Urth - Filtro ND1000 (10 Pasos) para Objetivo 58 mm (Plus+) € 32.00 in stock 1 new from €32.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

EL MEJOR VIDRIO | Fabricado con vidrio SCHOTT alemán para una transmisión de luz auténtica y una nitidez insuperable de las imágenes. Con nuestra garantía de por vida

BALANCE NEUTRO | El nano-revestimiento de 20 capas proporciona un balance neutro de colores, reduce los reflejos de la lente, elimina el "ghosting" y protege contra arañazos

CONTROL DE LA LUZ | Reduce la luz al 0,10 % para mantener tus ajustes deseados en condiciones de iluminación demasiado intensa o para crear dramáticos efectos de desenfoque de movimiento en condiciones de luz intensa

PLANTA 5 ÁRBOLES | Este filtro Urth financia comunidades locales para plantar 5 árboles en áreas afectadas por la deforestación

K&F Concept Nano-D 58mm Filtro ND Variable ND3-ND1000 (1.5-10 Pasos) Slim de Vidrio óptico HD con Nano Revestimiento de 24 Capas para Objetivo 58mm € 46.99

€ 39.94 in stock 1 new from €39.94

Amazon.es Features 【1.5–10 STOP Reducción】 Filtro densidad neutra variable de 1.5 a 10 Stop. lo que le permite disparar con una apertura más amplia o con una velocidad de obturación más lenta de lo que normalmente se requiere. Para vídeo, este filtro es una muy buena elección. Un filtro ND variable es una opción más práctica y más sencilla de usar en vídeo.

【Vidrio óptico】 El filtro variable ND3-ND1000 está hecho de vidrio óptico de Japones AGC que mejora la nitidez óptica y la fidelidad del color. reduce los reflejos y el deslumbramiento de manera efectiva para ayudarlo a obtener imágenes de la mejor calidad de sus sesiones de videografía.

【Tratamiento óptico antirreflectant】Super Nano-revestimiento (tratamiento óptico antirreflectante) en ambos lados para ayudar a reducir la reflexión de superficie, el ghosting y facilita la limpieza del filtro, lo más importante es el recubrimiento anti-reflejos para reducir el riesgo de destellos. Ademas las recubrimiento ofrece una claridad y contraste estables y el superficie ayuda a proteger de arañazos, así como del agua y de manchas.

【Marco de aleación de aluminio】El marco del filtro esta fabricando en aleación de aluminio, resistente y fuerte. El espesor del marco solo 7.4mm, resistente y ligero. Los valores de densidad vienen marcados en una escala lo cual lo hace muy cómodo a la hora de configurar. El aro externo puede girar libremente (360º), no hay topes o límites.

【ATENCION】El filtro nd variable se permite girar 360° y se regula la luz de manera muy fácil. Para evitar efectos no deseados, no rotar más allá de la marca MÁX en el borde.

Pack de seis unidades de filtro y parasol UV CPL ND + soporte de 58 mm para Canon EOS, Canon EOS Rebel, XSi, T4i, T3i, 70D, 60D, 700D, 650D, 1100D, 1000D, 600D, 50D, 550D, 1DX, 5D Mark, 5D2, 5D3, 6 Rebel XSi, T4i, T3i, LF134 € 25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para permitir velocidades de obturación lentas ser utilizado, especialmente con películas rápidas, para registrar el movimiento en temas tales como cascadas, nubes, coches, mares, etc.

Con una cámara réflex, en realidad se puede observar este cambio a través del visor. Polarizadores reducir el resplandor del agua, vidrio o cualquier superficie no metálica. También puede utilizar un filtro polarizador para oscurecer los cielos azules.

Este parasol es compatible con lentes con filtro de tamaño de 58mm de Nikon Canon Sigma Tamron Sony Minolta Olympus, etc

NEEWER Filtro ND Variable MRC de 58mm ND2 ND400 ND Ajustable de Densidad Neutra (0,3 a 2,7 1 a 20 Paradas) Vidrio Óptico Recubierto de Múltiples Capas Filtro Ultradelgado Resistente a los Arañazos € 23.49 in stock 3 new from €23.49

Amazon.es Features 【Filtro ND ajustable 58mm】 El filtro ajustable ND2–ND400 puede reducir la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara, lo que le permite disparar en diferentes condiciones con velocidades de obturación más lentas y aperturas más amplias. Es perfecto para capturar ríos, cascadas, senderos de luz y otros objetos en movimiento con desenfoque de movimiento dinámico

【Ultrafino y fácil de instalar】 El lente ultrafino de 9,5mm de grosor cuenta con roscado preciso que casi no agrega peso para fácil de montar. El marco exterior ancho evita el viñeteado en sus tomas y se adapta perfectamente a gran angular y teleobjetivos

【Materiales de calidad】 La película polarizadora japonesa NITTO garantiza una neutralidad óptima y un contraste y reproducción de color precisos. Con vidrio óptico superior de 4 elementos y revestimientos multirresistentes de 42 capas, este filtro ND le permite crear fotos y videos con gran confianza

【Recubrimientos de múltiples capas】 42 nano-recubrimientos con una reflectancia de luz mínima del 0,1% pueden bloquear los rayos ultravioleta de 300nm a 380nm y reducir los destellos y las imágenes fantasma. Los revestimientos multirresistentes protegen el filtro contra la humedad, el aceite, el polvo y los arañazos

【Nota】 1. Puede aparecer un deslumbramiento con patrón de X o un efecto fantasma cuando la luz se reduce a ND256. 2. Los efectos ND reales pueden diferir en las marcas Min y Max, así como en diferentes entornos. 3. Para una exposición prolongada, compre filtros ND1000 o ND2000."

K&F Concept Nano-B Filtro 58mm Variable ND2-400 (1-9 Pasos) de Vidrio óptico para Objetivo 58mm € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features 【Incluye】 K&F Concept 58mm Filtro ND densidad neutra Ajustable Filtro ND2-ND400+Paños Limpieza de Microfibra

【Material】esta fabricado en Vidrio óptico de Japones AGC, NO es Resina óptica. El Paño de limpieza de lentes: esta hecho de materias primas de Japones, muy suavidad, limpiado facilmente a lentes, filtros, gafas y movil etc.

【 Diseño Profesional】 El marco muy fino para evitar la imagen en oscuro al tomar una foto.

【Paño profesional】Este paño fue diseñado para la limpieza de objetivo lentes de cámara, filtros y otro equipo fotografia etc. La microfibra óptica de alta calidad protege las lentes de cortes sin caída de polvo, evitando la contaminación secundaria, además se puede lavar y reutilizar para ahorrará dinero y reducirá los desperdicios. Baja en Carbono y Protección Ambiental.

【Nota】Verifique el tamaño de la rosca de la lente de su cámara antes de realizar el pedido. El tamaño de la rosca de la lente de su cámara estará marcado en algún lugar del cilindro de la lente o impreso debajo de la tapa de la lente. Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba la foto final en la descripción del producto.

GOBE - Kit de Filtros para Objetivo 58 mm ND8, ND64, ND1000 (2Peak) € 64.00 in stock 1 new from €64.00

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C283T7

TRES ND FIJOS, UN KIT VERSÁTIL | Incluye un filtro ND8 (3 pasos), uno ND64 (6 pasos) y uno ND1000 (10 pasos), el Kit ND pasos es perfecto para fotografías de paisaje, para largas exposiciones y fotografía en condiciones de luz intensa.

GOBE 2PEAK | Todos los filtros están fabricados con vidrio óptico japonés premium con nano-revestimiento de 16 capas que ofrece un balance neutro de colores, reduce reflejos de la lente, elimina el “ghosting” y protege contra arañazos, polvo y suciedad, todo ello cubierto con nuestra garantía de por vida.

COLOR NEUTRO | Cuidadosamente diseñado para mantener la neutralidad del color. Sin coloración para una mejor calidad de la imagen y colores más reales. Los bordes de magnalio son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado.

PROfezzion Filtro de Densidad Neutra Variable Multicapa de 58mm ND2 ND4 a ND400 ND Filter para Canon EF-S 18-55 mm, Fujifilm XF 18-55 mm, Cualquier Lente con Rosca de 58mm € 26.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features 【Calidad Premium】El filtro de lente ND delgado hecho de vidrio óptico HD, el grosor del marco de aleación de aluminio es de aproximadamente 7 mm

【Revestimiento de Doble Cara】Revestimiento de 8 capas en cada superficie del vidrio, antirrayas, antihuellas, antiestático, resistente al aceite y al agua

【Mantenga Colores Reales】Mayor control sobre la configuración de exposición, filtro ND2-400 variable, reduce la cantidad de luz que llega a la película sin afectar el color

【Aplicación】Adecuado para disparar bajo una luz intensa y escenas dinámicas, como cascadas, arroyos, olas, nubes que fluyen, escenas nocturnas de la ciudad, etc.

【Compatible y Almacenamiento】 Viene con una delicada caja de filtro a prueba de humedad (caja de PP) para proteger el filtro, fácil de transportar

K&F Concept 58mm Filtro ND Variable (ND32-512, 5-9 Pasos) de Vidrio óptico con 28 Capas Recubrimiento MRC Nano para el Objetivo 58mm € 69.89 in stock 1 new from €69.89

Amazon.es Features 【5-9 Pasos Reducción】 Filtro densidad neutra variable ND32-512 ofrece 5-9 paso de luz, es más ancho el paso de luz de atenuación que otro filtro variable ND64-512. lo que le permite disparar con una apertura más amplia o con una velocidad de obturación más lenta de lo que normalmente se requiere. como fotografía de larga exposición, urbana o de paisaje, etc.

【No hay la patrón en “X”】 El filtro variable ND32-512 encajaba tan bien con el objetivo, cuando gira el filtro de Mini (ND32) a Max (ND512), puede ayudar a cerrar y evitar la patrón en “X”.

【Vidrio óptico】 El filtro variable ND32-512 está Fabricados con vidrio óptico de alta calidad de Japones AGC que mejora la nitidez óptica y la fidelidad del color. Proporciona increíbles capacidades antirreflectantes, resistencia a los arañazos y una protección excepcional contra el agua, el polvo, la lluvia y la suciedad.

【Recubrimiento MRC nano de 28 capas】 El filtro ND variable tiene el recubrimiento MRC nano de 28 capas en ambos lados, lo que asegura un mejor contraste y un color más brillante, además de protección adicional tanto al propio filtro como al objetivo, junto a una mayor facilidad de limpieza y reducción de los reflejos.

【El marco ultrafino de aluminio】 El marco está fabricado con aluminio y tiene diferente valore de escala marcado, lo que es conveniente para ajustar la posición de disparo. El filtro está diseñado con ultra gran angular, el marco solo 7,6mm y garantiza montar en una lente gran angular de 16 mm sin problemas de viñeteado.

Hoya YKITDG058 58 mm Kit Filtro II Digital de Lente, Negro € 47.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uv, pl-cir y nd8

Diámetro 58 mm

12 capas de recubrimiento múltiple

99.7% de transmisión de la luz

Estuche y tres filtros: un uv, un pl-cir y un nd8

NiSi Filtro True Color ND-Vario 1-5 Pasos (0,3-1,5) 58mm € 149.00 in stock 4 new from €141.25

Amazon.es Features Nueva película True Color agregada al vidrio óptico para una alta fidelidad de color sin "efecto X" (efecto cruzado)

Cristal óptico HUC (High-ultra Clarity) de la más alta calidad en NiSi exclusivo con recubrimiento Nano y repelente al agua para facilitar la limpieza

Le permite ajustar la intensidad de la absorción de luz desde ND 1 hasta 5 paradas, con indicación de absorción en el anillo

Diseño bicolor con materiales de alta calidad y en relieve para un agarre seguro, con pasador extraíble para control manual sobre todo el anillo.

Tapa de lente y estuche blando incluidos

Neewer 58mm Kit de Lentes y Filtros: Lente Gran Angular, Teleobjetivo y Set Filtros (Macro, ND, UV, CPL, FLD) para Canon EOS Rebel T7i SL2 T6i T6s T6 T5i T5 T3i 80D 77D 70D 60D € 67.49 in stock 3 new from €67.49

Amazon.es Features KIT INCLUYE: (1) Lente Gran Angular de 0,43x 58mm; (1) 58mm 2,2x Teleobjetivo; (3) Filtro de 58 mm (UV / CPL / FLD); (3) Filtro de primer plano 58mm (+1 +2 +4 +10); (3) Filtro ND de 58mm (ND2 / ND4 / ND8); (3) Bolsa de filtro; (1) Capucha de lente de tulipán; (1) Tapa del objetivo; (1) Correa anti-caída; (1) Capucha de lente de goma plegable; (1) Limpiador del soplador de aire de la lente; (1) Pluma de limpieza de lentes; (1) Cepillo; (1) Paño de limpieza

COMPATIBILIDADES: Compatible con EF-S 18-55 mm f / 3.5-5.6 IS II, EF-S 55-250 mm f / 4-5.6 IS II, EF 50 mm f / 1.4 USM, EF 75-300 mm f / 4-5.6 III USM y más

MODELOS DE CÁMARA COMPATIBLES: Canon EOS REBEL T6i T6 T6S T5 T5i T7 T7i T4i T3 T3i T2i T1i SL1 SL2 , Canon EOS 750D 760D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 350D 300D D800 D8101100D 100D D90 7D 6D 5D 60D 70D 60d 60Da 40D con 58MM Lentes

LENTES MEJORES ALTERNATIVAS: La lente gran angular de 0,43x incluye gran angular y micro-distancia, que es conveniente de instalar y lo ayuda a fotografiar un campo de visión más amplio; El teleobjetivo 2.2x te acerca dos veces más a la acción; Perfecto para situaciones fotográficas de larga distancia, como eventos deportivos; Fotografías de retratos, así como fotografías de naturaleza y vida silvestre

CAPTURAS FOTOS INCREÍBLES: Conjunto de primeros planos macro (+1, +2, +4, +10), conjunto de filtros de densidad neutra (ND2, ND4, ND8), ultravioleta, polarizador circular, fluorescente y 3 filtros de lentes. sus diferentes demandas fotográficas

Filtro ND2-ND400 Variable K&F Concept 58mm Filtro de Densidad Neutra Variable Ultrafino HD Palanca (1-9 Stops) de Vidrio óptico con 28 Capas Revestimiento Nano para Objetivo 58mm (Nano X) € 75.99

€ 64.59 in stock 1 new from €64.59

Amazon.es Features 【1–9 PASOS REDUCCION】 El filtro de densidad neutra variable que permite controlar la luz (de 1 a 9 pasos) que entra hasta el sensor de la cámara. lo que le permite disparar con una apertura más amplia o con una velocidad de obturación más lenta de lo que normalmente se requiere. este filtro ND variable es una opción más práctica y más sencilla en fotografía de paisaje y en vídeo.

【VIDRIO OPTICO CON REVESTIMIENTO NANO】El filtro ND variable está hecho de vidrio óptico de Japones AGC que mejora la nitidez óptica y la fidelidad del color. Sobre todo el recubrimiento anti-reflejos a 28 capas que proporciona increíbles capacidades antirreflectantes, resistencia a los arañazos y una protección excepcional contra el agua, el polvo, la lluvia y la suciedad.

【LA PALANCA METALICA】El filtro ND2-ND400 variable tiene diferente valore de escala marcado, lo que es conveniente para ajustar la posición de disparo. La palanca metálica se fija con tornillo para facilitar el giro del elemento externo, sobre todo cuando estas pendientes de la pantalla o el visor.

【EL MARCO DE ALEACION ULTRAFINO】El marco de filtro variable está hecho de aluminio para ofrecer una vida más larga. El marco ultrafino de 7,4mm, que permite usarlo con objetivos angulares a evitar el viñeteado. ATENCION: El aro externo puede girar libremente (360º), NO rotar más allá de la marca MÁX en el borde. NO coloque la parasol después de instalar este filtro.

【FUNDA DE PIEL PRETECCION】 El filtro nd variable se presenta en una funda de piel, con un diseño de un sistema de imán, la funda tiene accesible una cinta en unos de los laterales, que al tirar de ella hace que el filtro se asome para cogerlo sin meter los dedos en los cristales y así evitar ensuciarlos.

K&F Concept Nano-X 58mm Filtro Variable ND2-32 (5 Pasos) de Vidrio óptico HD con Nano Revestimiento de 28 Capas para Objetivo 58mm € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【5 STOP Reducción】 Filtro densidad neutra variable ofrece 1-5 pasos (0.3/0.6/0.9/1.2/1.5) lo que le permite disparar con una apertura más amplia o con una velocidad de obturación más lenta de lo que normalmente se requiere. Un filtro ND variable es una opción más práctica y más sencilla de usar en Fotografía de vídeo,Fotografía de paisaje.

【Vidrio óptico HD】 El filtro variable ND2-32 están hecho de vidrio óptico de Japones AGC que mejora la nitidez óptica y la fidelidad del color. K&F utiliza la tecnología de vanguardia que va a decir adiós a la patrón X.

【Nano Revestimiento】El recubrimiento multicapa (28 capas) en ambos lados y el pulido asegura un equilibrio de color neutro. Al tiempo que ofrece una mejor protección contra los arañazos, repeliendo el agua, y resistiendo al polvo y la grasa, para afrontar los rigores de la fotografía de aventuras.

【Marco Ultrafino con Doble Roscado】El marco de filtro ND ajustable tiene diferente valore de escala marcado, lo que es conveniente para ajustar la posición de disparo. El marco ultra delgado de aleación de aluminio de la industria aeroespacial, resistente y con tacto suave, el marco ultra degado que evita el viñeteado de gran angular.

【Nota】El filtro densidad neutra variable ND2-32 es compatible con todas las lentes de cámara que requieran un diámetro de rosca de 58mm (Ø). Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba el video final en la galería. READ Los 30 mejores iphone 6s plus capaces: la mejor revisión sobre iphone 6s plus

GOBE - Kit Filtro ND 58mm MRC 16-Capas: ND4, ND16, ND32 € 64.00 in stock 1 new from €64.00

Amazon.es Features Conjunto de 3 piezas de Filtro Gobe:, ND4 (densidad neutral 4 MRC 16-capas), ND16 (densidad neutral 16 MRC 16-capas), ND32 (densidad neutral 32 MRC 16-capas) Nota: MRC: recubrimiento multirresistente

El diseño original de almacenamiento compacto reduce el peso y ahorra espacio en la bolsa de la cámara a la vez que proporciona una robusta protección para sus filtros

Armazón de magnalium con diseño fino para evitar viñeteado y doble rosca que permite el apilado de filtros

El conjunto de filtros Gobe incluye: tapas protectoras de metal, paño de microfibra, bolsa de transporte de algodón y está embalado en un tubo de papel Kraft ecológico reciclado

Plantamos 5 árboles por cada producto Gobe vendido. ¡Únete a la revolución!

K&F Concept Nano-X Filtro 58mm Black Diffusion Variable ND2-32 (5 Pasos) Filtro ND Variable Black Mist 1/4 con Palanca para Objetivo 58mm € 89.99

€ 76.49 in stock 1 new from €76.49

Amazon.es Features 【MULTIFUNCION 2 EN 1 FILTRO】El Filtro tiene las funciones de filtro ND variable y filtro black diffusion, no solo puede reducir la cantidad de luz que ingresa a la lente y reducir el contraste (permite controlar la luz (5 pasos) que entra hasta el sensor de la cámara), sino que también puede ofrecer el efecto pastel (Reduce los reflejos ,Reduce el contraste, Mejorar el efecto de la imagen).

【ESCENARIOS DE USO】Este filtro black-mist variable fantástico para fotografía de paisajes y efectos cinemáticos en videografía. Al mismo tiempo, el filtro puede suavizar arrugas, imperfecciones, poros, etc. La piel humana y darse cuenta mejor del delicado y hermoso efecto de película en retratos o videos(incluido Youtube, Vlog)

【VIDRIO OPTICO CON REVESTIMIENTO NANO】El filtro black-mist 1/4 nd filtro está hecho de vidrio óptico que mejora la nitidez óptica y la fidelidad del color. Sobre todo el recubrimiento anti-reflejos a 28 capas que proporciona increíbles capacidades antirreflectantes, resistencia a los arañazos y una protección excepcional contra el agua, el polvo, la lluvia y la suciedad.

【LA PALANCA METALICA】El filtro black-mist 1/4 y nd2-nd32 tiene diferente valore de escala marcado, lo que es conveniente para ajustar la posición de disparo. La palanca metálica se fija con tornillo para facilitar el giro del elemento externo, sobre todo cuando estas pendientes de la pantalla o el visor.

【EL MARCO DE ALEACION ULTRAFINO】El marco de filtro black mist variable está hecho de aluminio para ofrecer una vida más larga. El marco ultrafino de 7,4mm, que permite usarlo con objetivos angulares a evitar el viñeteado. El aro externo puede girar libremente.

K&F Concept Nano-X 58mm Filtro Variable ND3-1000 (1.5-10 Pasos) de Vidrio óptico con 28 Capas Nano Revestimiento y Palanca para Objetivo 58mm € 65.44 in stock 1 new from €65.44

Amazon.es Features 【Reduce 1.5-10 Pasos】El filtro variable nd3-1000 nano-x series permite controlar la luz (de 1.5 a 10 pasos) que entra hasta el sensor de la cámara. Te ayuda a lograr la exposición deseada con luz cambiante. Fantástico para videografía y fotografía de paisajes.

【La Palanca Metalica】El filtro ND3-ND1000 variable tiene diferente valore de escala marcado, lo que es conveniente para ajustar la posición de disparo. La palanca metálica se fija con tornillo para facilitar el giro del elemento externo, sobre todo cuando estas pendientes de la pantalla o el visor.

【Vidrio óptico】El filtro ND variable está hecho de vidrio óptico de Japones AGC que mejora la nitidez óptica y la fidelidad del color. Sobre todo el recubrimiento anti-reflejos a 28 capas que proporciona increíbles capacidades antirreflectantes, resistencia a los arañazos y una protección excepcional contra el agua, el polvo, la lluvia y la suciedad.

【Anillo Ultrafino】El marco de filtro variable está hecho de aluminio para ofrecer una vida más larga. El marco ultrafino de 7,4mm, que permite usarlo con objetivos angulares a evitar el viñeteado. ATENCION: El aro externo puede girar libremente (360º), NO rotar más allá de la marca MÁX en el borde. NO coloque la parasol después de instalar este filtro.

【Funda de Piel Pretección】 El filtro nd variable se presenta en una funda de piel, con un diseño de un sistema de imán, la funda tiene accesible una cinta en unos de los laterales, que al tirar de ella hace que el filtro se asome para cogerlo sin meter los dedos en los cristales y así evitar ensuciarlos.

Freewell (Mist Edition) Filtro 58mm ND Variable Roscado Estándar Día 2 a 5 Parada € 109.99 in stock 3 new from €109.99

2 used from €98.00

Amazon.es Features Difusión (Niebla) Fuerza de 1/8 con VND

Óptica: vidrio óptico puro de alta definición de 18 capas multicapa que garantizan una experiencia cinematográfica

Construido: ND variable de parada dura elimina cualquier posibilidad de polarización cruzada y viñeteado cero (16 mm arriba) durante el rodaje

Función: 2-5 paradas equivalentes a ND4-ND32 son las más adecuadas para el día estándar, desde días nublados hasta días soleados normales

Qué se incluye: filtro ND variable, caja de almacenamiento, tapa para lente, paño de limpieza

Freewell 58mm Roscado Parada Dura Variable ND Filtro Día Brillante 6 a 9 Paradas € 100.00 in stock 3 new from €100.00

Amazon.es Features Óptica: vidrio óptico puro de alta definición 18 capas multicapa para garantizar una experiencia cinematográfica

Construido: Hard stop THREADED Variable ND elimina cualquier posibilidad de polarización cruzada y viñeteado cero (16 mm arriba) durante el rodaje

Recubrimiento: cada lado del elemento de vidrio está recubierto con resistente al agua, a prueba de polvo, resistente a los arañazos, a prueba de aceite, asegurándose de que esté listo para todas las aventuras

Función: 6-9 Stop equivalente a ND64-ND512 es el más adecuado para el día brillante de días soleados normales a días soleados brillantes

Qué incluye: filtro ND variable, caja de almacenamiento, una tapa de lente, paño de limpieza

Urth - Filtro Variable ND8-128 (3-7 Pasos) para Objetivo 58 mm (Plus+) € 64.00 in stock 1 new from €64.00

Amazon.es Features REDUCE 3-7 PASOS | El filtro Variable ND8-128 Plus+ de Urth te ayuda a lograr la exposición deseada con luz cambiante. Fantástico para fotografía de naturaleza y paisajes

EL MEJOR VIDRIO | Disfruta de una transmisión de luz más auténtica para una neutralidad de colores perfecta, gran nitidez y una limpieza más fácil con nuestro vidrio SCHOTT alemán con nano-revestimiento de 20 capas

ANILLO GRADUADO | Nuestros Filtros Variables ND incorporan mecanismos de bloqueo mín-máx y pasos de luz marcados en el anillo para realizar ajustes precisos. Con nuestra garantía de por vida

DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | Reduce 3-7 pasos de luz para un dramático desenfoque de movimiento y profundidad superficial de campo en condiciones de luz cambiante

PLANTA 5 ÁRBOLES | Este filtro Urth financia comunidades locales para plantar 5 árboles en áreas afectadas por la deforestación

