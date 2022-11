Inicio » Top News Los 30 mejores Filtro Lavavajillas Bosch capaces: la mejor revisión sobre Filtro Lavavajillas Bosch Top News Los 30 mejores Filtro Lavavajillas Bosch capaces: la mejor revisión sobre Filtro Lavavajillas Bosch 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Micro filtro de malla para lavavajillas original Bosch - Se adapta a muchos lavavajillas Bosch € 13.00 in stock 2 new from €13.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfiltro de repuesto original para tu lavavajillas.

Compatible con lavavajillas de distintas marcas y fabricantes.

Este es un producto original del fabricante.

Ten precaución al reparar pequeños electrodomésticos. Las reparaciones de electrodomésticos de gas deben hacerse por un experto registrado.

Original Bosch Neff lavavajillas Micro filtro 2 sección SGV SGU SGS SHV se s modelos € 19.26

€ 9.11 in stock 4 new from €9.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfiltro de repuesto original para su lavavajillas.

Se ajusta a distintas marcas de lavavajillas.

Producto original.

Tome precauciones de seguridad al reparar electrodomésticos.Las reparaciones de los electrodomésticos de gas solo deben ser realizadas por un técnico autorizado. READ Xavi "preocupado" por las aspiraciones de octavos de final de Champions del Barcelona

Original Bosch Lavavajillas Malla Micro Filtro – Compatible con varios Bosch/Siemens/Neff lavavajillas € 15.60

€ 8.09 in stock 6 new from €8.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfiltro de repuesto original para su lavavajillas.

Compatible con lavavajillas de distintas marcas y fabricantes.

Para una lista exhaustiva de modelos compatibles haga clic en «Ver más detalles del producto» y después en «Ver todos los detalles del producto».

Este es un verdadero producto del fabricante original.

Tome las medidas de precaución necesarias al reparar cualquier electrodoméstico. Las reparaciones de electrodomésticos solo las realizará un técnico especializado.

FILTRO LAVAVAJILLAS ORIGINAL BALAY BOSCH SIEMENS COMPLETO € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FILTRO LAVAVAJILLAS

BOSCH

FILTRO COMPLETO

BALAY

SIEMENS

Filtro para lavavajillas Bosch Siemens 427903/00427903 10002494 € 17.56 in stock 2 new from €17.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfiltro Bosch para lavavajillas, filtro de suciedad, colador, juego de 3 piezas para lavavajillas

Contenido del envío: tamiz grueso de plástico, tamiz fino de plástico y microfiltro

Grupo BSH: 00170740- 170740 / 00175712-175712 / 00418403-418403 / 00418404-418404 / 00427903-427903 / 004 / 04 / 0004 / 0004 / 0004 / 004 / 004 / 0004 / 004 / 004 / 004 / 004 / 004 / 92046 -492046 Küppersbusch: 427074 Grupo Whirlpool: 481248058111 Indesit-Company: C00317015 Grupo Quelle: 01001663 / 01120583 / 02141828

Datos técnicos: longitud: 125 mm, ancho: 80 mm

Adecuado para: Bauknecht, Bosch, Gorenje, Siemens, Whirlpool, Balay, Constructa, DeDietrich, Gagau, Hanseatic, Hotpoint, Imperial, Junker&Ruh, Körting, Küppersbusch, Neff, Philivileg, Quelle, Thermador, Vogica, Vortrax, etc.

Filtro Colador Lavavajillas para Bosch Balay Siemens Neff Constructa 00645038 645038 € 23.30

€ 22.40 in stock 1 new from €22.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Filtro de microfiltro para lavavajillas

DL-pro Sistema de filtro para Bosch Siemens 435650 00435650, colador para platos con filtro fino para lavavajillas € 38.24 in stock 1 new from €38.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de tamiz para lavavajillas I Colador de platos con filtro fino I Apto para Bosch, Siemens, Constructa, Neff Balay 435650 00435650

Apto para modelos Bosch Classixx electronic Maxx Freedom Performance Exxcel Balance Exclusiv I Para modelos Siemens de clase extra. Una lista de dispositivos compatibles con el producto encontrará en la galería

Características: Contenido del envío: 1 pieza I Longitud: 262 mm I Ancho: 152 mm I Altura: 92 mm I Tamaño del tamiz fino: 80 mm Ø x 77 mm I Posible impresión 5600 055 872

Compara los dispositivos compatibles en las imágenes. En caso de que el dispositivo no funcione, escríbenos y estaremos encantados de ayudarle.

Calidad prémium DL-pro – La marca profesional de piezas de repuesto y accesorios para el hogar

Bosch Neff Siemens lavavajillas malla micro filtro BSH427903T € 25.00 in stock 2 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfiltro de repuesto.

Para lavavajillas BSH427903, 427903.

Para lavavajillas Bosch, Neff, Siemens.

1 unidad.

Original Bosch 645038 - Filtro micro para lavavajillas € 33.98 in stock 2 new from €24.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este es un producto original de Bosch.

Código del fabricante: 645038

Los productos internacionales tienen términos separados, se venden desde el extranjero y pueden diferir de los productos locales, incluyendo ajuste, calificaciones de edad e idioma del producto, etiquetado o instrucciones.

Bosch 00435650 lavavajilla/Apertura/MGD/Original filtro de repuesto/parrilla para su lavavajillas € 29.81 in stock 3 new from €29.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Te da tu modelo A, Um Sicherzustellen, Dass este artículo es compatible

Este es un producto original.

Toma precauciones de seguridad al reparar todos los dispositivos. Las reparaciones de aparatos de gas solo deben ser realizadas por un técnico registrado de seguridad de gas.

Ver detalles del fabricante en la parte inferior para una lista de herramientas es adecuado para troqueles

Compatible con lavavajillas de diferentes fabricantes y marcas.

Bosch Siemens 00427903 427903 - Filtro para lavavajillas € 12.14 in stock 2 new from €12.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pieza alternativa

Juego de filtros como Bosch Siemens 10002494 Küppersbusch 427074 Whirlpool Bauknecht 481248058111

Tamiz grueso de plástico, filtro fino y microfiltro, utilizado en lavavajillas

Advertencia: ¿No está seguro de si el artículo se ajusta a tu elección? Por favor, pregunte con nosotros. Indícanos los datos de su dispositivo para que podamos comprobar el artículo. En caso de que el artículo no sea adecuado, tenemos etc. Sin embargo, el artículo de repuesto adecuado está en el surtido, incluso si el artículo de repuesto adecuado (aúño) no se enumera en Amazon. Más información e instrucciones, así como accesorios y artículos adicionales para el artículo, encontrará etc. en nuestra propia tienda online.

Número de artículo interno: 100078838-000. Número EAN: 4054905406999

Bosch Kit de filtros de lavavajillas 427903/170740 € 23.00 in stock 2 new from €23.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfiltro de repuesto original para su lavavajillas.

Esto puede caber lavavajillas vendidas por diferentes fabricantes y marcas.

Para obtener una lista completa de modelos de esta parte/accesorio es adecuado para hacer clic en "Ver más detalles del producto" y haga clic en Ver todos los detalles del producto. "

Este es un verdadero producto desde el fabricante original.

Tome precauciones de seguridad cuando la reparación de todos los electrodomésticos. reparaciones de los aparatos de gas sólo deben ser realizadas por un ingeniero de gas seguro registrado.

4YourHome - Filtro para lavavajillas Bosch 427903, 170740 € 33.00 in stock 1 new from €33.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4YourHome Filtro de lavavajillas para lavavajillas Bosch.

Viene completo con el filtro interior de malla fina que es la parte más común para obtener daños.

Equivalente – 427903 y 170740

Compatible con Bosch SGE09A15GB/11, SGE09A15GB/14, SGE09A15GB/16, SGE09A15GB/17.

También se adapta a todos los modelos de abajo.

427903 - Filtro de repuesto para lavavajillas Bosch Neff Siemens 00427903 10002494 tamiz 00170740 00175712 00418404 00492046 492046 SGS SGV SRS SGU SGS SHV SE Series € 21.16 in stock 1 new from €21.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfiltro 3 en 1 para lavavajillas Bosch BSH Neff Siemens 427903 170740

Microfiltro de malla para lavavajillas compatible con DWHD94EP/49, DWHD94EP/50, DWHD94EP/53, SHE55RF5UC/63, SHE55RF5UC/68, SHE55RF5UC/69, SHV68R53UC/68, SHV68R53UC/69

Microfiltro de malla de alta calidad, ecológico, almacenado, CE/UE, FDA, certificación SGS

Material: PE66, nailon, acero inoxidable

El paquete incluye: 1 filtro de malla de repuesto

Anakel Home Micro Filtro de Malla Accesorios Lavavajillas Bosch-Balay-Lynx-Siemens € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ MICRO FILTRO DE MALLA PARA LAVAVAJILLAS: Accesorio imprescincible para lavavajillas Bosch. Filtro interior de lavavajillas que evita atascos y ayuda al buen funcionamiento del electrodoméstico.

✅ Este filtro es un accesorio de lavavajillas de fácil instalación. Se adapta a: juego de filtros para muchos modelos de lavavajillas SIEMENS, BALAY Y BOSCH, entre otros, comprobar compatibilidades en la descripción del anuncio.

✅RECOMENDACIONES: Revise el filtro una vez al mes para evitar atascos y mantener en perfectas condiciones el lavavajillas. Si está muy sucio, déjalo en remojo en agua caliente durante unos 30 minutos y después friégalo debajo del grifo frotando para eliminar la suciedad. Después vuelve a montarlo en su sitio.

⚒️EQUIPO TÉCNICO: Nuestro equipo técnico está disponible y preparado para resolver cualquier problema/consulta acerca del filtro. No duden en consultarnos, estaremos encantados de ayudarles en su proceso de compra.

❓ATENCIÓN AL CLIENTE: Ofrecemos al cliente atención personalizada al 100% mediante la vía que prefiera (teléfono, email...). READ Virus corona: un día en el mundo

CABLEPELADO Filtro de cubeta para lavavajillas Bosch Gris € 16.59 in stock 1 new from €16.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color del producto es gris

Material/Cubierta de pvc

Bosch Sistema de tamices Tamiz adecuado para el lavavajillas de Bosch Lavavajillas 435650 € 35.32 in stock 4 new from €28.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de filtros para lavavajillas.

Tamaño: 262 x 152 x 92 mm. Tamaño del filtro: 80 mm de diámetro x 77 mm.

Compatible con Siemens: SE22..-SE26, SE28, SE2G, SE34, SE35, SE44, SE45, SE46, SE48, SE53, SE54, SE55, SE56, SE58, SE5B, SE5G, SE63..-SE65, SE6B, SE6T, SL64

Compatible con Bosch: SGD4, SGI3, SGI4, SGI5, SGI8, SGO4, SGS2, SGS3, SGS4, SGS5, SGS6, SGS8, SGU4, SGU5, SGU8, SGV3, SGV4, SGV5, SGV8, SHV4.

SERVI-HOGAR TARRACO® Filtro Lavavajillas Balay Bosch 645038 € 28.95 in stock 1 new from €28.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FILTRO LAVAVAJILLAS BOSCH, SIEMENS, BALAY COD: 645038

REPORSHOP - Filtro Completo Lavavajillas Bosch Siemens Balay 427903 175712 170740 € 19.59 in stock 1 new from €19.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Filtro Lv Bosch/Siemens C.O.427903 Ex 175712 Ex 170740

vhbw Set de filtros fino/suciedad (3 piezas) reemplaza Bosch/Siemens 10002494 para lavavajillas -Tamiz de lavaplatos, 9cm, plateado/gris € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colador de alta calidad 3 piezas para su lavavajillas | Set de filtro micro/fino & grueso | Material: plástico / metal

Reemplaza Bosch / Siemens 00427903, 00492046, 10002494, Balay 00170740, 00175712, Constructa / Neff 00418404

Diámetro: 9cm | Altura: 12,7cm | Peso: 83g | Color: plateado / gris | Filtra pequeñas partículas de comida, de cal y suciedad | Fácil de limpiar

Mantenimiento fácil y rápido de su lavaplatos | Filtro a medida para facilitar su cambio | Robusto, de alta resistencia & duradero

Contenido del envío: 1x colador de suciedad (3 piezas) | Repuestos, recambio y accesorios para lavavajillas y otros electrodomésticos -De vhbw

CABLEPELADO Filtro de malla para lavavajillas compatible con Bosch 42790 Gris € 10.48 in stock 1 new from €10.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color del producto es gris

Material/Cubierta de pvc

Rociador para pared trasera Ducha pulverizadora Bandeja de horno Filtro de grasa Lavavajillas Bosch Siemens 612114 0061211114 € 16.26 in stock 4 new from €12.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett

Filtro (230418-16443) Lavavajillas 00435650 Bosch € 42.11 in stock 1 new from €42.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 00435650

SPARES2GO 2 filtros de drenaje de micro malla para lavavajillas Bosch 427903 170740 € 27.29 in stock 1 new from €27.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Filtro de drenaje de repuesto de 2 piezas hecho por Spares2go para adaptarse a lavavajillas Bosch

Dimensiones: longitud aproximada de 127 mm, diámetro del mango: 64 mm, diámetro de conexión inferior: 50 mm

Compatible con los siguientes modelos: B1STA4319B, B1STA4319R, SGD45E15EU, SGD45M02II, SGD45M06II, SGD45M08II, SGD45M22EU, SGD47M06II, SGD55E02CH, SGD55E04EU. SGD555, SGD5E05EU, SGD55E12EU, SGD55E14EU, SGD55M02EU, SGD55M04EU, SGD55M05EU, SGD58M02EU, SGD58M04EU, SGD69T05EU, SGD84M32, SGD84, SGD84M34. D85E00E002AU, SGD85M32, SGD85M34, SGE0905, SGE0915, SGE0925, SGE0935, SGE09A05, SGE09A15, SGE09A15GB, SGE09A25GB, SGG3305EU, SGG4332SS. SGI0999 K K T05EU, SGI09T15EU, SGI09T25EU, SGI3000, SGI3002, SGI3002TC, SGI3004, SGI3005, SGI3005TC,

Y modelos: SGI3009EU, SGI3010GB, SGI3012GB, SGI30A02GB, SGI30A06GB, SGI3300, SGI3300GB, SGI3302, SGI3302GB, SGI3305, SGI3305GB, SGI3306, SGI311. SGI3322222310GB, SGI3312, SGI3312GB, SGI3314, SGI3315, SGI3315GB, SGI3316, SGI3316GB, SGI33A02, SGI33A04, SGI33A05, SGI33A12, SGI33A14. GI33A11A115, SGI33A16, SGI4000, SGI4002, SGI4002AU, SGI4005, SGI4005AU, SGI4006, SGI4009, SGI4010, SGI4012, SGI4015, SGI4019, SGI402. 9, SGI4, SGI4300, SGI4302, SGI4305, SGI4305AU, SGI4306,

Y modelos: SGI4330, SGI4332, SGI4335, SGI4335AU, SGI4336, SGI4345AU, SGI4347AU, SGI4352EU, SGI4355EU, SGI4360EU, SGI4362, SGI4362EU, SGI4362EU, SGI4362EU. GI43664444, SGI4365, SGI4365EU, SGI4366, SGI4366EU, SGI43A02FF, SGI43A04FF, SGI43A05FF, SGI43A06FF, SGI43A08FF, SGI43A12EU, SGI43A16EU, SGI43AAAAA22GB, SGI43A25AU, SGI43A25GB, SGI43A26GB, SGI43A32, SGI43A35, SGI43A36, SGI43A42, SGI43A44, SGI43A45, SGI43A45AU, SGI43A46, SGI46, SGI46, SGI43A46, SGI43A46, SGI43A46, SGI43A43A46, SGI43A4GI43A55A5 2FF, SGI43A55AU, SGI43A55FF, SGI43A56FF, SGI43A82, ***Ver descripción para más modelos***

427903 Micro Filtro de Malla Compatible con Lavavajillas Bosch Neff Siemens por Poweka € 13.89 in stock 1 new from €13.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅〖COMPATIBLE CON〗: lavavajillas Bosch serie 427903 170740

✅〖SE ADAPTA A〗: Juego de filtros para muchos modelos de lavavajillas SIEMENS y Neff y otros

✅〖FÁCIL DE INSTALAR〗: Consiste en un tamiz grueso, un revestimiento medio a interno y un tamiz fino externo, asegurándose de que se filtre la suciedad. Fácil de instalar. Filtro pequeño y limpio

✅〖MATERIAL〗: PP (polipropileno) + acero inoxidable

✅〖EL PAQUETE INCLUYE〗: 1 x kit de filtro de malla de repuesto para su lavavajillas, pieza no original. Si no está completamente satisfecho, póngase en contacto con nosotros y le reembolsaremos el 100% de su compra

ELECTROHOGAR® Filtro Lavavajillas Balay | Filtro Metálico + Malla de Tamiz Fino | Fácil de Cambiar | Para Lavavajillas de las Marcas Balay, Bosch, Siemens, Neff… € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Filtro completo para lavavajillas Balay, Bosch, Siemens, Neff y otros. Medidas: 13 x 8,5 x 9,5 cm Incluye también el filtro de malla para partículas más pequeñas

Diseñado para un óptimo filtrado: Consta de un filtro metálico, y una malla exterior adicional para tamiz extrafino. De este modo nos aseguramos de que la suciedad no pasa a las conducciones internas del lavavajillas y evitamos la obstrucción de elementos como la bomba del agua

Máxima calidad: Fabricado en polipropileno y acero inoxidable. Material seguro, ecológico y duradero, especial resistencia a altas temperaturas y agentes químicos

Fácil de cambiar. Se desenrosca el filtro antiguo y se coloca el nuevo

Producto Prime, rapidez de entrega y garantía de satisfacción 100% aseguradas - Empresa española, atención al cliente en tu idioma 24/7. Lea las reseñas de nuestra tienda

Filtro + microfiltro SpareHome® compatible con lavavajillas Bosch, Siemens, Neff, Balay, Constructa € 13.98 in stock 1 new from €13.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Filtro + microfiltro para lavavajillas

✅ Producto de alta calidad - Garantia SpareHome - 1 año

✅ Recambio alternativo - Ajuste perfecto

✅ Compatible con códigos originales: 175172, 170740, 427903, 10002494

❓ ¿Es compatible con mi lavadora? Preguntenos, un técnico cualificado le respondera

DL-pro Filtro grueso y microfiltro para lavavajillas Bosch Siemens 00645038 645038 2 piezas € 22.94 in stock 1 new from €22.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Juego de 2 filtros | Microfiltro filtro fino + colador grueso de suciedad colador para recoger restos de comida y suciedad en el lavavajillas

✔️ Microfiltro adecuado para Bosch, Siemens, Neff Balay Constructa 00645038, Küppersbusch 436716 || SuperSilence | Logixx | PerfectDry | iQ500 | iQ300 | HydroSTAR | ActiveWater | SpeedStar | Maxx | ECO-Silence

✔️ Características del artículo: filtro fino: diámetro: 71 mm, altura: 92 mm || Tamiz grueso: diámetro: 79 mm, altura: 131 mm

✔️ Para ver una lista de dispositivos compatibles con el producto, consulta la galería. Compara los dispositivos compatibles en las imágenes. En caso de que el dispositivo no funcione, escríbenos y estaremos encantados de ayudarle.

✔️ Calidad premium DL-pro – La marca profesional para piezas de repuesto y accesorios alrededor de la casa

Electroválvula Aquastop para tubo de alimentación de lavavajillas, equivalente a Bosch 00263789 € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de reparación de válvula magnética Aquastop para tubo de alimentación de agua fría hacia el lavavajillas.

Apto para: BSH Grupo Bosch Siemens Neff Constructa Balay 00263642 / 263642 / 00263789 / 263789.

Compatible con: Küppersbusch 426584 / Whirlpool I Bauknecht 481248048106 / Ariston Indesit - Merlonni C00498504.

Posible ficha del artículo: 220-240 V, 50/60 Hz máx. 10 bar Tm 70°C AB 3/5 min. Tm 25 C ED 100 % Tm 60°C AB 10/10 min. Tu 60 °C Bitron tipo 902.

Alta calidad DL-pro - La marca profesional para piezas de repuesto y accesorios para el hogar.

