Los 30 mejores Faber Castell Rotulador capaces: la mejor revisión sobre Faber Castell Rotulador

Faber-Castell 167400 - Estuche de madera con 90 rotuladores Pitt punta de pincel, multicolor € 306.51

€ 284.99 in stock READ Los 30 mejores Marcador Ropa Niños capaces: la mejor revisión sobre Marcador Ropa Niños 7 new from €284.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 90 rotuladores PITT punta de pincel, colores brillantes

Estuche de madera con 90 piezas que incluye rotuladores de punta fina, puntas de pincel, puntas redondas, puntas Calligraphy

Ideal para bocetos, dibujos, layouts, diseño de moda e ilustración

Punta de pincel versátil para mayor flexibilidad

Tinta pigmentada, resistente al agua, permanente

Faber Castell 167004 - Estuche con 4 rotuladores calibrados ECCO Pigment con grosores de trazo de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, color negro € 9.74

€ 9.48 in stock 11 new from €9.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para escribir, dibujar y abocetar

Aptos para normógrafos y reglas

Tinta pigmentada resistente al agua y a la acción de la luz

Zona de agarre ergonómica y clip de metal

Grosores de trazo: 0.2; 0.4; 0.6; 0.8

Faber-Castell 155560 - Maletín con 60 rotuladores, multicolor € 20.43 in stock 15 new from €19.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 60 rotuladores Connector Pen.

Colores vivos y excelente técnica de coloreado.

Con 12 piezas de unión giratorias para colorear jugando.

Las manchas se eliminan de la mayoría de los tejidos.

Práctico maletín con asa.

Faber-Castell 554250 - Estuche 50 rotuladores con punta de fibra, multicolor € 10.51

€ 9.80 in stock 4 new from €8.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche que está compuesto por 50 rotuladores de colores

Lavable en prácticamente todos los tejidos

Idóneos para uso escolar

Faber-Castell 167150 - Estuche estudio con 60 rotuladores Pitt punta de pincel, multicolor € 183.02

€ 175.70 in stock 6 new from €149.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche con 60 rotuladores Pitt Artist Pen

Estuche de estudio

Ideal para bocetos, dibujos, layouts, diseño de moda e ilustración

Punta de pincel versátil para mayor flexibilidad

Tinta pigmentada, resistente al agua, permanente

Faber-Castell Pitt Artist - Set de rotuladores de tinta china (6 unidades), multicolor € 13.49 in stock 14 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tinta resistente a la acción de la luz y al agua

Tinta de dibujo pigmentada

Tinta sin olor libre de ácido de PH neutro

Estuche con 6 rotuladores con punta B

Faber-Castell 167139 - Rotuladores PITT® Clásicos. Estuche 4 rotuladores PITT® Clásicos color negro, surtido de 4 puntas (B, SB, SC y 1,5). € 10.82

€ 10.29 in stock 12 new from €8.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para bocetos y dibujos a tinta china

Cuatro grosores de trazo: superfino, fino, medio y pincel

Tinta china pigmentada resistente a la acción de la luz y al agua

Color negro

Trazos B, SB, SC y 1,5

Faber-Castell 160306 - Rotulador de acuarela Albrecht Dürer con doble punta para una aplicación de color uniforme y precisa, estuche de 5 unidades, tonos grises, gris € 22.44 in stock 11 new from €22.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotulador de acuarela Albrecht Dürer con dos puntas y tinta de acuarela altamente pigmentada, en estuche de cartón de 5 unidades

Excelente acuarela en papel de acuarela, alta resistencia a la luz, no traspasa el papel

Punta de pincel suave para una aplicación de color superficial y bocetos dinámicos

Punta de fibra estable para contornos, dibujos detallados y líneas exactas

Ideal para trabajos pintorescos y dibujos expresivos

Faber Castell Rotulador fluorescente 48-28 rosa (154828) € 9.30

€ 8.54 in stock 5 new from €6.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotulador faber fluorescente 48-28 rosa

Paqueteage weight: 80.0 grams

Paqueteage dimensiones: 15.0 l x 15.0 h x 15.0 w (centímetros)

Producto de la marca Faber Castell

Faber-Castell - 160330 - Estuche 30 marcadores acuarelabless A. Dürer. Color Surtidos € 121.50

€ 100.00 in stock 7 new from €98.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se pueden aclarar gradualmente según la cantidad de agua que añadimos

El oscurecimiento de un color no se limita a añadir negro o gris, sino que también puedes aprovechar su color complementario correspondiente

Rotulador de alta pigmentación con dos puntas

Tinta acuarelable con base al agua

Punta de pincel suave para una aplicación homogénea del color y realizar bocetos con fácil idad

Faber-Castell 160301 Albrecht Dürer Estuche con cremallera rotuladores Acuarelables, doble punta para artistas, 4 PITT® Artist Pen XS, S, 1.5, B negro, 1 pincel con depósito y un Lápiz Castell 9000 € 123.59 in stock 12 new from €110.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotulador de alta pigmentación con dos puntas. Muy resistente a la luz. No atraviesa el papel. Ideal para trabajos pictóricos y dibujos expresivos.

Tinta acuarelable con base al agua

Punta de pincel suave para una aplicación homogénea del color y realizar bocetos con facilidad

Punta de fibra estable para contornos, dibujos con detalle y exactitud del trazo

Excelentes posibilidades acuarelables en papel de acuarela

Faber-Castell 155579 - Maletín con 80 rotuladores Connector, colores surtidos € 24.45 in stock 13 new from €24.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 80 rotuladores Connector

Rotulador con punta de fibra con brillantes e intensos colores

Tinta a base de agua

Lavables de la mayoría de los tejidos

Faber-Castell 151620 - Estuche con 20 rotuladores de punta fina grip, multicolor € 13.50 in stock 7 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotuladores de punta fina

Forma triangular ergonómica

Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes

Aptos para utilizar con plantillas o reglas

Capuchón ventilado

Faber-Castell Grip Finepen 151630 - Rotuladores de punta fina (punta de fibra de 0,4 mm, 30 unidades) € 22.45 in stock 4 new from €22.45

1 used from €21.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los Finepen Grip en tonos neón tienen una punta de fibra engastada en metal de 0,4 mm

Gracias a la punta de fibra fina, los rotuladores son ideales para dibujar con plantillas y reglas

Los lápices en forma triangular ergonómica ayudan automáticamente a mantener el agarre correcto y proporcionan la máxima comodidad de escritura

Ideal para líneas finas y sombreado

Para diestros y zurdos

Faber-Castell 154807 - Pack de 10 marcadores fluorescente Texliner 48, color amarillo € 11.25

€ 5.57 in stock 17 new from €5.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marcador fluorescente Textliner 48

Para papel normal y especial

Colores superfluorescentes

Punta biselada en 3 grosores de trazo: 5 mm, 2 mm y 1 mm

Tinta a base de agua que se recarga facilmente con el tintero 1549 Refill

Faber-Castell 155320 - Caja con 20 rotuladores Grip de distintos colores. Cuerpo con forma triangular y punta fina € 7.55 in stock 8 new from €7.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja de cartón de 20 rotuladores Grip

Rotuladores GRIP de punta fina y resistente que soporta una presión de hasta 3 kg

Zona de agarre patentada para un agarre seguro y antideslizante y diseño triangular ergonómico

Lavable en la mayoría de los tejidos

Faber-Castell 267116 - Estuche con 6 Pitt Artist Pen Hand Lettering, tonos pastel € 14.34

€ 13.95 in stock 12 new from €13.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistentes al agua y permanentes sobre papel

Olor neutro, sin ácido, pH neutro

No traspasa el papel

Faber-Castell 154640 Rotulador Fluorescente, 4 Colores metálicos intensos, plata, oro, rubí y rosa perlado € 5.01 in stock 15 new from €4.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para toda clase de papel normal.

Tinta a base de agua.

Punta biselada en 3 grosores de trazo: 5 mm, 2 mm y 1 mm.

Faber-Castell 151110 - Rotulador doble (1 unidad), color neón 10er Etui neon € 4.30 in stock 6 new from €4.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotuladores dobles en estuche de 10 unidades.

Grosor de trazo 0, 5 y 1,5 mm.

Con punta asegurada.

8 colores neón y 2 lápices negros.

Punta fina para líneas finas y punta gruesa para pintar en superficie.

Faber-Castell 554204 - Estuche cartón con 50 rotuladores escolares € 9.67 in stock 14 new from €9.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En estuche de cartón de 50 unidades.

Ideal para colorear y pintar.

Tinta lavable de la mayoría de los tejidos.

Colores intensos y brillantes.

Faber-Castell 167152 - Pitt Artist Pen Manga - Rotulador € 28.43 in stock 8 new from €17.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PITT ARTIST PEN MANGA STARTER SET

manual de instrucciones e ideas creativas

3 pitt artist pen

1 lápiz grip

1 goma blanca y maniquí

Faber-Castell Metallics - Rotulador resistente al agua (punta de fibra, grosor de trazo de 1,5 mm) € 7.03 in stock 7 new from €2.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marcador metálico con tinta a base de agua, no traspasa el papel y es inodoro.

Color de la tinta: corazón de oro con elegante efecto metálico en dorado. Dale brillo a objetos ordinarios.

Equipado con una punta de fibra de 1,5 mm, para escribir, pintar y decorar, no es necesario bombear o agitar.

La tinta seca es resistente a las manchas y a las salpicaduras, después de la fijación a 160 ° en el horno incluso resistente al agua (no apto para lavavajillas).

Ideal para casi todas las superficies como, por ejemplo, Papel claro y oscuro, cartón, vidrio, plástico, metal, piedra, lámina, madera y porcelana.

Faber Castell Textliner - Expositor de 60 marcadores fluorescentes, colores surtidos € 36.91 in stock 7 new from €36.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ancho de trazo: 1-5mm

Marcador súper fluorescente

Punta biselada

Tinta hecha a base de agua

Faber-Castell 151163 Finepen 1511 - Rotulador de fibra (0,4 mm), color verde € 0.85 in stock 1 new from €0.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para esbozos y dibujos finos.

Con punta en soporte metálico.

Alto rendimiento de escritura.

Tinta indeleble.

Código de color en el extremo del rotulador.

Faber-Castell 167893 - Rotulador, Color blanco, Trazo 1.5, 1 unidad € 6.86 in stock 6 new from €6.27 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Punta redonda de 1.5 mm

Resistente al agua, permanente

Inodora, sin ácidos, ph neutro

No atraviesa el papel

Color 101 blanco

Faber-Castell - Rotuladores finales Broadpen 0,8 mm (5 unidades pastel) € 13.50 in stock 1 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Faber-Castell - Juego de 5 rotuladores fineliner (albaricoque pastel, rosa púrpura, turquesa pastel, azul claro y gris pastel)

Ancho de línea: aprox. 0,8 mm

Escritura cómoda y extra ancha

Zona de agarre de plástico redonda

No contiene documentos READ Los 30 mejores Carpeta Carton A4 capaces: la mejor revisión sobre Carpeta Carton A4

Faber-Castell 167499 - Rotulador de punta fina, color negro € 7.08

€ 6.75 in stock 5 new from €3.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotulador de punta fina permanente

Tinta de dibujo pigmentada

Alta resistencia a la luz y al agua

Tinta sin olor libre de ácido de PH neutro

Faber-Castell 167151 - Estuche con 4 rotuladores PITT® Artist Pen blanco y negro. 4 trazos: B = punta de pincel, 1.5 = 1,5 mm, C = punta para caligrafía de color blanco, S = 0,3 en negro € 10.00

€ 8.95 in stock 12 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tinta pigmentada

Máxima resistencia a la acción de la luz

Resistente al agua, permanente

Inodora, sin ácidos, ph neutro

No atraviesa el papel

Faber-Castell 159596 - Rotulador para tela (punta redonda, 1 mm, lavable hasta 95 °C, fijación autónoma después de 24 horas o después del planchado), color negro, 1 unidad € 5.48

€ 5.14 in stock 4 new from €5.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marque las prendas y los zapatos de forma sencilla y permanente con el marcador de ropa de Faber-Castell

Fijación autónoma después de 24 horas o después del planchado sin función de vapor

Perfecto para el etiquetado de prendas en grupos de niños, escuela o clínicas; ideal también para autógrafos en camisetas y gorras

Para todo lo que es importante y debe mantenerse legible, ya sea nombre, departamento, equipo, etc.

Adecuado para muchos tejidos, resistente a los colores y no lavable hasta 95 °C (dependiendo del tipo de tela), con carcasa de plástico 100 % reciclado

