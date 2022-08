Inicio » Top News Los 30 mejores Extractor De Aceite capaces: la mejor revisión sobre Extractor De Aceite Top News Los 30 mejores Extractor De Aceite capaces: la mejor revisión sobre Extractor De Aceite 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

JOMAFA Bomba Extractora de Aceite DC 12V 60W Bomba de transferencia de combustible (no gasolina) y Aceite para Auto, Moto, Quad, furgon € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bomba de 12 voltios para el transvase de aceite y otros fluidos (no recomendable inflamables).

El extractor de aceite es el equipo ideal para cambios rápidos y limpios. Funciona conectando las conexiones a la batería del automóvil de 12V. El aceite es extraído del motor a través del orificio donde se encuentran las varilla de nivel del aceite.

Equipo ideal para hacer cambios de aceite de forma rápida y limpia.

Hecho de materiales no tóxicos, resistente a la corrosión y duradero. Mini tamaño, no ocupará mucho espacio. Fácil de cargar.

Según disponibilidad el color del producto puede variar. // Contenido desglosado debajo en la descripción

oasser Bomba Extractora de Aceite DC 12V 80W Extractores de Fluidos Bomba de Transferencia de Combustible y Aceite para Auto, Moto, Quad OP1 Rojo € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelo de actualización]】Potente motor de 80W de potencia para una limpieza rápida y eficaz del líquido aceitoso. Caudal: 0,4L/min para el aceite, 1,5L/min para el gasóleo. tensión: 12V, corriente:

【Configuración rica]】Equipado con 2 abrazaderas para fijar la manguera y el cuerpo para lograr la máxima succión, y equipado con un destornillador fino y un par de guantes.

【Ampliamente utilizado】12V bomba eléctrica es ampliamente utilizado para el equipo de la batería de 12V como coches, SUVs, barcos, camiones de 12V, tractores y scooters. El cuerpo tiene muchos orificios de ventilación para la disipación rápida del calor.

【Bomba de aceite profesional】Este producto sólo es adecuado para el aceite diesel y otros fluidos lubricantes, no para el agua, la gasolina, el líquido de transmisión o el trabajo de extracción de fluidos inflamables.

【Advertencia】Es mejor poner en marcha el motor para que funcione durante 5 minutos antes de usarlo y luego calentar el lubricante para mejorar la eficacia del bombeo. Apague el motor del coche cuando la bomba esté funcionando. Evite quemar la manguera cuando el aceite lubricante esté demasiado caliente.

Pela 6000 Extractor Aceite Motor Coche Máquina Auto Fueraborda Lancha Cambio Aceite Gasóleo Combustible Diesel Bomba Líquido Fluido Freno 6 Litros Extractor Aceite Bomba Succión Petróleo Bomba Manual € 59.99 in stock 2 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una pompa di aspirazione manuale da sei litri per rendere il cambio dell'olio il più semplice possibile

Dopo solo dieci colpi c'è abbastanza pressione negativa per estrarre l'olio. Adatta per auto, moto, yacht, barche, fuoribordo, macchine edili, tosaerba

Serbatoio di raccolta trasparente per controllareil livello e una valvola affidabile per arrestare l'aspirazione

Il contenitore è adatto al trasporto, consentendo uno smaltimento semplificato

Questa pompa è particolarmente ecologica e maneggevole. Con l'ottimo rapporto qualità-prezzo non può sbagliare

Homtone 12V 60W Bomba Extractora de Aceite, Bomba de Aceite de aspiración Bomba de Transferencia de Aceite y Diésel € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bomba extractora de aceite de 12V 60W】 Incluido: 1 x Bomba; 1 x manguera de salida; 1 x manguera de entrada; 2 x abrazaderas de manguera; 2 x pinzas de batería; Ideal para motocicletas, automóviles, camiones, barcos, etc.

【Especificación】: Voltaje de la bomba extractora de aceite Diese: DC12, Corriente máxima: 5A, Potencia máxima: 60W. Perfecto para cambios de aceite rápidos y fáciles que puede hacer en casa.

【Rápido y limpio】 Equipo ideal para cambios de aceite rápidos y limpios. El aceite simplemente sacará el motor a través del orificio de la varilla medidora de aceite. Interruptor de encendido / apagado simple, fácil de usar.

【Nota】 Esta bomba extractora de aceite autocebante de alta eficiencia es fácil de bombear varios fluidos y aceites. Pero tenga en cuenta que NO es adecuado para extraer: agua (sin lubricación de la bomba), aceite de la caja de cambios (demasiado viscoso).

【Fácil de usar】El funcionamiento a través de la de 12 V batería de coche mediante pinzas de cocodrilo. Equipo ideal para cambios de aceite rápidos y limpios. READ Los 30 mejores Correa Reloj 23Mm capaces: la mejor revisión sobre Correa Reloj 23Mm

Extractor de aceite especial para coche de mano, cambiador de aceite manual, tubo de succión del tanque de combustible € 15.38 in stock 1 new from €15.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Car spare parts: The fuel pump is very useful when changing or refueling on the go

Three functions in one: The siphon pump is used to draw, fill and inflate, and there are several convenient and easy-to-use accessories.

Pumps are suitable for oil, diesel, gasoline, gear lubricants and water. Not suitable for drinking water or corrosive substances

And the air pump: the thick black tube is used for inflation. Great for inflating balls, mats, bike wheels, and more. Multipurpose pump with 3 accessories

It is very effective when you have a fish tank at home or when you want to change the water

SucceBuy Bomba Extractora de Aceite 22,7 L Consumo de Aire 200 L/min Extractor de Aceite Neumático 8-10 bar con Asa Portátil y Ruedas Extractor Aceite para Automóvil/Motocicleta/Barco/Caravana € 169.44 in stock 1 new from €169.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【GRAN CAPACIDAD CON TANQUE DE 22,7 L】- El tanque de aceite del extractor de aceite neumático está hecho de acero resistente para mayor resistencia y durabilidad. Su capacidad puede llegar a 22,7 L, lo que le permite almacenar más aceite y evitar el reciclaje frecuente de aceite usado.

【SEIS SONDAS DE SUCCIÓN DE ALTA CALIDAD】- El extractor de fluido de vacío viene con seis tipos diferentes de sondas de succión para llegar al fondo del depósito y aspirar cada gota de aceite de motor.

【PROTECCIÓN CONTRA SOBREPRESIÓN】- La válvula de seguridad evita que el extractor de aceite operado por aire sufra una sobrepresión. Y el sistema de circuito cerrado minimiza el riesgo de que el aceite usado o los líquidos peligrosos entren en contacto con el medio ambiente.

【CONSIDERAR LOS DETALLES】- El extractor de aceite neumático tiene detalles bien pensados, como el tubo de aceite duradero, el indicador de nivel visible, el asa portátil y las excelentes ruedas traseras de 5,9 pulgadas para un uso fácil y conveniente.

【APLICACIÓN AMPLIA】- Este extractor de aceite operado por aire es adecuado para recolectar aceites usados y otros fluidos no corrosivos de vehículos en plataformas elevadoras o fosos de montaje. Es perfecto para trabajar en automóviles en el garaje o talleres de reparación de automóviles.

Jeringa de Succión de Aceite 200CC/0.21QT Extractor de Fluidos de Aceite, Extractor de Líquidos, Jeringa de Cambio de Fluido de Bomba Manual para Motocicleta de Coche € 16.55 in stock 1 new from €16.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】La bomba extractora de aceite de 200 ml está hecha de plástico duradero y de alta calidad, las almohadillas de goma dobles incorporadas ajustan el pistón de cerca para evitar fugas. La pared gruesa mejora la alta resistencia y brinda una larga vida útil.

【Cuerpo transparente】 El cuerpo de la botella transparente con escala de medición métrica y estadounidense puede verificar el estado del líquido de extracción en cualquier momento para controlar mejor la cantidad de extracción. Además, equipamos con 2 mangueras transparentes extendidas. La longitud después de empalmarse es de unos 40 cm, que es lo suficientemente larga como para llegar al fondo y succionar líquido.

【Diseño bloqueado】Simplemente empuje la manguera hacia el extremo de la bomba y se bloqueará en su lugar automáticamente. Por lo tanto, nunca tendrá que preocuparse de que la manguera se salga cuando use la bomba para succionar o inyectar líquido.

【Fácil de operar】 Con solo una simple acción tipo jeringa utilizando la bomba extractora de fluidos manual, puede extraer y llenar fluidos de dos vías rápida y fácilmente. Ideal para vaciar o llenar el depósito principal y otros depósitos.

【Aplicación amplia】Ideal para extraer o cambiar aceites de motor o lubricantes en vehículos todo terreno, botes, equipos agrícolas, cajas de cambios industriales, vehículos motorizados, motocicletas, vehículos recreativos, etc. Aplicable a aceite de motor, aceite de engranajes, aceite de caja de cambios, incluidos los aceites resistentes a productos químicos ,líquido de frenos, combustible diesel, refrigerantes, sistemas hidráulicos y agua, etc.

flintronic Bomba Extractora de Aceite, 12V 60W Bomba de Aceite de Aspiración Bomba de Transferencia de Aceite y Diesel, para Automóviles/Motocicletas/Barcos/Caravanas-con Protección de sobrecarga € 23.49 in stock 1 new from €23.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑【BOMBA DE ACEITE DE 12V 60W】 12V DC Voltaje de entrada de la unidad de bombeo, 60W de potencia, 5A de corriente nominal, 70 dB de nivel de presión sonora,

☑【FáCIL de USAR】 Solo necesita colocar la manguera de entrada / salida en la posición adecuada, luego conectar las abrazaderas de alimentación a la batería del automóvil y presionar el botón. Interruptor de encendido / apagado simple, fácil de usar. Excelente para un cambio de aceite rápido.

☑【RÁPIDO Y LIMPIO】 Cumple con la certificación CE y ROHS, que es el equipo ideal para una limpieza rápida y cambio de aceite. Extracción de aceite de motor de su vehículo sin desorden y herramientas especializadas Extraiga el aceite de su automóvil, motocicleta, scooter, marino, quad, camión, barco, carretilla elevadora, generador, tractor y transferencia de diésel a automóviles, camiones, barcos, barcos, tractores, Maquinaria agrícola, equipo vegetal, etc.

☑【LO QUE USTED OBTIENE】 1 x bomba, 1 x manguera de salida, 1 x manguera de entrada, 2 abrazaderas de manguera, 2 abrazaderas de batería. Apto para motocicletas, automóviles, quads, camiones, botes, carretillas elevadoras, generadores, tractores, scooters y otros vehículos de 12V.

☑【NOTA】 No utilice esta bomba de cambio de aceite fluido para extraer agua, aceite de la caja de cambios o cualquier líquido inflamable.

CCLIFE 12V Bomba Extractora de Aceite Bomba Sacar Aceite Coche Extraer Aceite Motor € 24.58 in stock 1 new from €24.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Herramienta extremadamente práctica y eficaz para aspirar gasóleo, aceite de calefacción o de motor

Esta bomba de succión funcional funciona con una batería de automóvil de 12 V con pinzas de cocodrilo y es ideal para un cambio de aceite rápido y limpio

Caudal máximo de aceite del motor 0,2 l/min (a una temperatura del aceite de 40 °C); Caudal máximo de gasóleo o gasóleo de calefacción aproximadamente 70 l/h (a una temperatura del aceite de 40°~50°)

Apto para motocicletas, coches, quads, camiones, barcos, carretillas elevadoras, generadores, tractores, scooters y otros vehículos de 12V

Volumen de suministro: manguera de aspiración de 1,2 m Ø6 mm, manguera de drenaje de 1,5 m Ø13 mm, 2 pinzas de cocodrilo, 2 abrazaderas de manguera, 1 bomba de aceite

Bomba Extractora de Aceite DC 12V 60W Bomba de transferencia de combustible (no gasolina) y Aceite para Auto, Moto, Quad, furgon + Bandeja Recogedora € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de herramientas para hacer un cambio de aceite de nuestro vehiculo de forma sencilla, sin manchas y sin necesidad de maquinaria o grandes inversiones.

Compuesto por una bomba de extracción de aceite de 12 voltios / 5 amperios para el transvase de aceite y otros fluidos (no recomendable inflamables) y una bandeja recogedora de aceite con capacidad de hasta 6 litros.

El aceite es extraído del motor a través del orificio donde se encuentran las varilla de nivel del aceite, sube hasta la bomba y de ahi sale por el segundo tubo que vierte el aceite sobrante en la bandeja recogedora de aceite.

Una vez extraido, podremos llevar el aceite de nuestra bandeja a un recipiente cerrado gracias a su boquilla para asegurar un vertido sin derrames y poder reciclar el materia.

Ideal para un cambio de aceite sencillo y sin manchas

BOYISEN Jeringa de Succión de Aceite 200ml/200cc - Extractor De Líquido De Frenos Jeringa de Cambio de Líquido de Bomba Manual para Automóvil y Motocicleta (200ml) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extraiga e inyecte fluido: usa la simple acción de tipo jeringa de la botella de jeringa de la bomba manual de transferencia de fluido automotrices: transmisión, freno, dirección, dispensador de extractor diferencial para bombear los fluidos hacia adentro y hacia afuera (extractos o dispensas) de manera rápida y limpia

La almohadilla de goma doble incorporada puede que se ajustarse perfectamente al pistón para evitar fugas, fácil de limpiar y reutilizable

Cuerpo translúcido con escala que permite una fácil inspección de aceites y fluidos

Úselo con varios fluidos: ideal para evacuar o completar cilindros maestros y otros depósitos, extraer líquido de frenos de un depósito y agregar líquido nu antes de enjuagar el líquido de frenos en las pinzas, para dirección asistida, refrigerante, cambios de aceite, cambio de grasa en la parte trasera del eje, incluso puede transferir fluido de alta viscosidad. Situable para eliminar y llenar líquido de frenos, anticonante, aceite para engrjes, también líquido de dirección asistida y más

Excelente para extraer o cambiar aceites o lubricantes para motores en vehículos todo terreno, embarcaciones, equipos agrícolas, cajas de engrjes industriales, vehículos de motor, motocicletas, vehículos recreativos, etc

Poweka Bomba Extractora de Aceite 60W 12V Bomba de Aceite de Aspiración para Automóviles/Motocicletas/Barcos/Caravanas/Camiones, Bomba de Transferencia de Aceite y Diesel € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【APLICACIÓN】: Adecuado para bombear motor, diesel y aceite de calefacción. Ideal para motocicletas, furgonetas, automóviles, quads y otros vehículos de 12v

★【FÁCIL DE INSTALAR】: Funciona conectando las abrazaderas a la batería de 12v del vehículo y el aceite simplemente se extrae a través del orificio de la varilla de medición de aceite; Con el interruptor de encendido / apagado, la bomba se puede operar simplemente

★【CALIDAD PREMIUM】: Cumple con las certificaciones CE y ROHS, el equipo ideal para cambios de aceite rápidos y limpios

★【EL PAQUETE INCLUYE】: 1 x bomba de aceite, 1 x 125cm manguera de entrada , 1 x 150cm manguera de salida, 2 x abrazaderas de batería, 2 x abrazaderas de manguera, 1 x manual del propietario

★【SERVICIO SATISFACTORIO】: Por cualquier motivo que no esté completamente satisfecho, puede solicitar un reemplazo o un reembolso completo, sin hacer preguntas

Brimix Bomba extractora de Aceite portátil. para bombear Agua, Aceite, Gasolina, Todo Tipo de liquidos. Funciona a Pila, adaptadores incluidos € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bomba extractora portátil, con adaptador de pilas, funciona con 2 pilas D o 6 pilas AA (Pilas no incluidas)

Rápida velocidad de succión, 8.32 L/min o 2.2 galones por minuto

Materiales de alta calidad, no tóxicos, insípidos, fácil de usar, resistente a la corrosión y duradero.

Variedad de uso: para transferir gas, aceite, queroseno, diesel, gasolina etc etc. El tubo de succión largo se adapta a los galones, cubos, bidones. No apto para liquidos corrosivos

Fácil de usar, diámetro del tubo de succión de 1 pulgada que seguramente se adapta a la mayoría de los contenedores de combustible. READ CHP pide a la OMS la vacuna corona

FIRSTINFO A1102EUY2 | 6.5L | Modo neumático y Manual | Extractor de Aceite | Bomba de succión de Aceite | para Aceite de Motor y Engranajes | con Manguera de Purga de Freno de 6,5 pies € 146.00 in stock 1 new from €146.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ampliamente utilizado para extracción: se utiliza para extraer aceite de motor, líquido de frenos ATF y otros líquidos de motocicletas y vehículos. No limitado a una ubicación; Perfecto para trabajar en vehículos en el garaje o al aire libre, pero también para el acuario.

Tubo de purga de frenos: hace que su extractor de aceite sea multifuncional. Una nueva manguera de aceite de frenos de silicona de 4 x 8 mm x 2 metros (78,7 pulgadas) con válvula de retención para evitar el reflujo al sangrar. La longitud es más larga que las mangueras normales para distancias más largas.

Varios tamaños de mangueras de nailon: con 4 tamaños de mangueras que pueden llegar al fondo del cárter de aceite. Tuberías de aceite de nailon B: 7,8 x 9,8 mm x 1 m C: 5,3 x 6,7 mm x 1 m D: 4 x 6 mm x 1 m E: 3,5 x 4,5 mm x 1 m; El tubo B se puede conectar al tubo (C, D o E) y tiene 2 metros de largo. Para llegar al fondo del depósito y aspirar el líquido.

Manguera de repuesto disponible y almacenamiento de manguera con diseño antipolvo: la manguera se puede comprar individualmente. Con el tubo de almacenamiento para recoger fácilmente las líneas de aceite y la cubierta antipolvo para evitar la entrada de polvo y residuos.

Dos modos de drenaje de aceite: el modo neumático proporciona un drenaje de aceite más rápido; Simplemente conéctelo a un compresor de aire. La operación manual no requiere equipo adicional; Fácil cambio de aceite/líquido de bricolaje. No tienes que levantarte o arrastrarte debajo del auto para cambiar el aceite.

BOYISEN Bomba Extractora de Aceite - 12V 80W Bomba de Transferencia de Combustible Diésel y Aceite For Cars Motorcycles Boats Extractores de Fluidos Cambio Eléctrica (Naranja) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bomba eléctrica eficiente - Caudal de diésel: 1,5 l / min, caudal de aceite del motor (40-60 ℃): 0,3 l / min, longitud del tubo de entrada: 1,2 m, longitud del tubo de salida: 1,4 m, voltaje: 12 V, máximo corriente: 7A, potencia máxima: 80W

4 Abrazaderas de Manguera y un Destornillador para Asegurar - Bomba de Transferencia de Aceite viene con 4 abrazaderas para mangueras que permiten sellar completamente la conexión y evitar fugas. Un destornillador lo ayudaría a asegurar las abrazaderas de la manguera fácilmente, asegurando una transferencia de aceite suave

Calidad Premium - La calidad del extractor de bomba de aceite varía ampliamente. Estamos usando cobre puro para el motor y el cocodrilo. Buena conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y libre de óxido, evita eficazmente fugas o cortocircuitos, con Protección de sobrecarga

NOTA - A, esta bomba de transferencia de aceite NO PUEDE transferir AGUA, GASOLINA, COMBUSTIBLE o LÍQUIDO INFLAMABLE. B, Probamos la bomba de cambio de aceite antes de su envío, por lo tanto, puede haber poca mancha de aceite en la bomba, por favor comprenda. C, NO extravíe la dirección de importación y exportación, polos positivos y negativos, y asegure las abrazaderas de manguera antes de usar.

Consejos de Operación - A, caliente el aceite de su motor a 104 ° F-140 ° F (40 ℃ -60 ℃) antes de usar la bomba para evitar obstruir la bomba de aceite debido a la solidificación del aceite, normalmente el calentamiento demora entre 5 y 10 minutos. B, Para que dure más, se recomienda mantener un poco de aceite adentro cuando la bomba de cambio de aceite no esté en uso

Hyfive Kit de Bomba extractora de Aceite Aceite de Servicio de Coche y Extractor de la Bomba de Transferencia de líquido 4L € 27.41 in stock 2 new from €26.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bomba extractora de aceite perfecto para hacerlo usted mismo el mantenimiento del automóvil. Extrae aceite por el tubo de la varilla de medición del vehículo para un cambio de aceite rápido y limpio. También perfecto para cortacéspedes, motos y mucho más.

Muy fácil de usar, simplemente el extractor de la bomba de émbolo de la bomba a mano para crear un flujo de líquido desde el origen hasta el depósito de la bomba extractora.

4L Depósito de gran capacidad para contener líquidos extraídos de forma limpia y segura.

Útil para transferir distintos tipos de líquidos, gasolina, gasóleo, aceite, refrigerante, etc de un lugar a otro a través de 4L de capacidad del depósito.

Bomba de extracción incluye 2 tubos de transferencia para transportar petróleo desde el vehículo al depósito. 8mmx1m, tubo incluido junto con un largo alcance 10mmx1.3m tubo.

flintronic Jeringa de Succión de Aceite 200 CC /0.21 Qt, Bomba Extractora de Líquido, Bomba Manual de Aceite, Manguera de Transferencia de Fluido para Engranajes y Líquido de Frenos € 15.49 in stock 1 new from €15.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】 El cuerpo de la botella de Flintronic bomba extractora de aceite está hecho de material plástico grueso. Junta de goma doble incorporada para un ajuste perfecto para evitar fugas. El eje del pistón está hecho de aluminio grueso para mayor durabilidad y larga vida útil.

☑【DISEÑO ÍNTIMO】 La bomba de líquido manual está diseñada con un cuerpo de botella transparente, que puede verificar el estado de extracción en cualquier momento y tiene una escala para un mejor control del volumen de extracción. El diseño de bloqueo significa que no tiene que preocuparse por las fugas, simplemente empuje la manguera hacia el final de la bomba y se bloqueará automáticamente.

☑【FUNCIONAMIENTO FÁCIL】 Al usar esta bomba de aceite manual, puede extraer y llenar fluido rápida y fácilmente en ambas direcciones a través del dispensador de extracción con una simple acción estilo jeringa. La manguera y la tapa trasera se pueden quitar fácilmente para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

☑【CONJUNTO PERFECTO】 Esta bomba succión aceite coche viene con tubos de extensión de 1/4 "y 3/8" para una longitud de trabajo adicional. Se pueden empalmar 2 tubos transparentes para una fácil aspiración o inyección de líquidos. Y con dos juntas de goma extra, en caso de que falle la junta original, se puede sustituir en cualquier momento.

☑【APLICACIÓN AMPLIA】 La bomba es adecuada para extraer e inyectar líquido de frenos, aceite de motor, aceite de engranajes, aceite de transmisión, agua, etc. Ampliamente utilizada en vehículos todo terreno, barcos, equipos agrícolas, cajas de cambios industriales, vehículos de motor, motocicletas, vehículos recreativos. , etc. para extraer o reemplazar aceite de motor o aceite lubricante.

CNWOOAIVE 500ml Jeringa de Succión de Aceite, Extractor de Bomba de Manguera de Transferencia de Fluido 500 ml € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de plástico EPDM, fácil de limpiar y reutilizable.

Función: ideal para uso en vehículos y maquinaria, cilindros maestros de frenos, carcasas de filtros de aceite, depósitos de dirección asistida, diferenciales y cajas de cambios.

Ventaja: el cuerpo translúcido de capacidad total de 500 cc permite una fácil inspección de aceites y fluidos.

Características: Para quitar aceite de cajas de cambios y motores y para usar con líquido de frenos / anticongelante.

Aplicación: Adecuado para líquido de frenos, aceite de motor, aceite de engranajes, aceite de transmisión, agua, etc. Ideal para extraer o reemplazar aceite o lubricantes en ATV, barcos y equipos agrícolas.

FreeTec Bomba Extractora de Aceite Bomba de Aceite de aspiración Bomba de Transferencia de Aceite y Diésel 12 V 60 W € 28.95

€ 24.95 in stock 2 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Rápido y limpio】Ideal para un cambio de aceite rápido y limpio, bomba de extracción de aceite eléctrica.

【alta eficiencia】Aspiración 100 % gracias al tubo guía del calibre de aceite por sonda de extracción de aceite, continuo de 6 mm de diámetro.

【Amplia gama de aplicaciones】El funcionamiento se realiza a través de la batería de coche de 12 V mediante pinzas de cocodrilo. Se puede utilizar para coches / motos / barcos.

【Nota】No apto para combustibles y otros líquidos inflamables.

【Con instrucciones】Completo con todos los accesorios e instrucciones necesarias (idioma español no garantizado).

QWORK Aceite Succión Jeringa 200ML / 0.21Qt. / 7OZ, Bomba extractora líquidos, Extractor de Aceite para Engranajes y líquido de Frenos € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo transparente: el cuerpo de botella transparente de tipo extracción manual con escala puede verificar el estado del líquido de extracción en cualquier momento para controlar mejor la cantidad de extracción

Amplia aplicación: este producto tiene resistencia química y resistencia al aceite. Se puede usar para reemplazar líquidos automotrices en automóviles, camiones, vehículos recreativos, etc. y puede eliminar fácilmente líquidos de frenos, anticongelante, aceites para engranajes y otros líquidos.

Especificación: 200ML / 0.21QT / 7OZ

Manguera extendida: tiene una manguera de jeringa extendida, fácil de extraer o inyectar líquido, y esta manguera es desmontable, fácil de limpiar y mantener.

Servicio 100% satisfecho: disfrute de un servicio de devolución sin problemas y sin preocupaciones en un mes. Y cualquier pregunta no dude en contactarnos, estaremos aquí para usted.

BuoQua Bomba de Transferencia de Aceite 40 L/min Bomba Aceite Extracción Bomba Extractora de Aceite Bomba Trasvase Gasóleo Bomba Auto-cebado Bio Diesel y Gasóleo con Pistola y Manguera € 179.99

€ 166.20 in stock 1 new from €166.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia de la bomba de gasóleo: 600 W; Velocidad: 2800 vueltas/min.; Salida de transferencia de la bomba: 40l/min.; Tubo de aspiración: 4 m.

Fluxómetro de 4 dígitos, tubo de desagüe de 3/4 de pulgada, tubo de aceite con rosca macho de 1 pulgada: 4 m (goma, negro).

Juego completo con contador, pistola automática, manguera de 25 mm y todos los accesorios.

Función de autoaspiración. Bajo nivel de ruido durante su funcionamiento y bajo voltaje al lanzar.

Compatible con aceite, diésel o queroseno ecológico. Apto para muebles, ideal para casas, tiendas y uso comercial.

Bomba eléctrica Extractor de aceite, aceite de coche automático fluido de la bomba de transferencia Kit 12V 60w líquido extractor Scavenge Cambio € 38.79 in stock 2 new from €38.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Fácil de utilizar: interruptor de alimentación simple para un uso sencillo

2. Ampliamente UTILIZADO: para equipos industriales en general

PRESIÓN 3.Máxima: 0.8MPa

4.HOW USAR: Trabajo mediante la conexión de la pinza a una batería de coche de 12V

5.Intensidad BOMBA extractor de aceite: Ideal para los cambios de aceite rápidos y limpios READ Vacaciones en España: promoción de bienvenida para turistas irlandeses, lo último en ubicaciones de puntos de acceso

Silverline 104616 - Bomba Extractora De Aceite Y Líquidos 4 Litros € 40.70

€ 39.35 in stock 6 new from €39.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para extraer agua y aceite de motores

Tubo de largo alcance

Capacidad 4 litros

Incluye tubos de 8 mm x 1,3 m y 5 mm x 1 m

hzexun Máquina Automática Para La Prensa De Aceite Extractor De Aceite De Grado Comercial Expulsor De Aceite Para Coco, Semilla De Oliva, Lino, Maní, Ricino,Cáñamo,Semilla De Perilla,Canola,Sésamo € 339.00 in stock 2 new from €339.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXTRACCIÓN DE ACEITE ORGÁNICO: Bienvenido a probar nuestra máquina de prensado de aceite mejorada, el electrodoméstico de cocina de primera calidad perfecto para 20 tipos de material de semillas que puede usar, mantiene la rica nutrición de los alimentos, como el ácido fólico y la vitamina E.

DISEÑO DE PANTALLA TÁCTIL MEJORADO:No se necesita temporizador, recuento del tiempo de precalentamiento en la pantalla. La temperatura actual y la temperatura preestablecida son más convenientes cuando se procesa el aceite.Potencia nominal:610 W;Temperatura máxima:200℃; Capacidad de la taza de llenado de aceite: 1.5L

ALTO RENDIMIENTO DE ACEITE: Es una varilla exprimidora resistente, velocidad rápida y una más larga para más infusiones de semillas, extrae aceite hasta un 60% que depende de la semilla oleaginosa.

HAGA SU COCINA FAVORABLE: Ideal para semillas de girasol, coco seco, semillas de lino, maní, semillas de calabaza, nueces de quinoa, nueces, semillas de sésamo, ricino, semillas de perilla, semillas de té, semillas de colza.

FÁCIL DE USAR: La máquina automática de prensado de aceite está hecha de acero inoxidable 304 de grado alimenticio, fácil de usar; Simplemente conéctelo, alimente las semillas en la tolva, luego presione Inicio, se procesará automáticamente.

Twowinds - Bomba Extractora de Aceite y fluidos transferencia de Aceite de Motor Bomba de Aceite y Diesel 12V para Coche Moto € 21.60 in stock 1 new from €21.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipo ideal para cambios de aceite rápidos y limpios. El aceite simplemente se saca del motor a través del orificio de la varilla de nivel de aceite.

Equipo ideal para cambios de aceite rápidos y limpios. El aceite simplemente se saca del motor a través del orificio de la varilla de nivel de aceite.

Funciona conectando las pinzas a la batería del coche de 12V. Uso sencillo, interruptor de encendido y apagado.

Ideal para motocicletas, furgonetas, automóviles, quads y otros vehículos de 12v.

Primero, hay que encender el coche unos 10 minutos al ralentí para calentar el aceite (con el aceite frío la bomba no succiona), luego se introduce el tubo más fino por donde metemos la varilla del aceite, y el tubo grande a una botella. Se conecta las pinzas al positivo y al negativo según su polaridad (si se ponen al revés en vez de succionar, expulsará), se desenrosca el tapón del motor por donde echamos el aceite, para no producir un efecto de vacío en el cárter y se da al botón de encendido

Lutiore Filtro de campana extractora universal Filtros de grasa Campana no tejida Filtro de papel absorbente de aceite € 9.68 in stock 1 new from €9.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de cubrir la campana, la limpieza diaria ahorra más trabajo, limpia y ordenada, refrescante cocina

Solo tienes que cambiar la membrana del filtro regularmente para mantenerla limpia durante mucho tiempo, y la suciedad no entrará en el capó.

Fácil de instalar y quitar, se puede cortar en cualquier forma y tamaño para satisfacer tus diferentes necesidades.

Hecho de telas no tejidas, ecológico y duradero. El filtro de papel se puede plegar para un fácil almacenamiento, ahorrando espacio.

Tamaño: 46 x 500 cm / 46 x 1000 cm. El algodón antiaceite universal es adecuado para la mayoría de las campanas en casa, restaurante, etc.

Aspirador neumático de aceite 80 litros Extractor móvil para cambio de aceite Taller mecánico Garaje € 221.99 in stock 1 new from €221.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La capacidad del tanque de aceite es de 80L.

Presión de trabajo posible de hasta 8 bar.

Equipado con 4 ruedas de marcha suave para un uso móvi.

Con indicador de nivel y tubo de desagüe.

Para un succionamiento rápido y limpio del aceite.

DEDC Kit de Bomba Extractora de Aceite Bomba Manual de Coche para Inflar Extraer Gasolina Líquido Aceite Diésel Agua Máquina de Césped Desbrozadora Cortasetos Pelotas Neumáticos € 15.44 in stock 1 new from €15.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño multifuncional, que puede bombear aceite, cambiar aceite, y también tiene una función inflable, que puede inflar bolas, neumáticos, etc.

Material plástico, pequeño y ligero, práctico. Es adecuado para conducir, viajar, viajar, etc. Si no tiene aceite, puede ahorrarse y estar preparado.

Es fácil de usar y ahorra tiempo. Solo se requieren unos pocos movimientos para bombear el líquido, eliminando la necesidad de ir a la estación de servicio para reabastecerse de combustible y esperar el rescate.

Perfecto para herramientas eléctricas de gasolina pequeñas como cortadoras de césped, desbrozadoras y cortasetos.

Paquete Incluye: 1 x Tubo de Entrada de Aceite, 1 x Tubo de Salida de Aceite, 1 x Tubo de Extensión, 1 x Tubo de Inflado, 1 x Bomba de Mano (con accesorios)

Oakson Extractor FILTROS 3 Garras 1/2-63-110MM € 13.44 in stock 1 new from €13.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tornillo clave, filtro 3 garras

Paqueteage dimensiones: 7.5 l x 17.5 h x 14.2 w (centimeters)

Fácil de usar

Muy conveniente

KATSU Bomba Extractora de Aceite, 60W 12V Bomba de Aceite de Aspiración Bomba de Transferencia de Aceite y Diesel Autocebante para Auto Barcos Caravanas Camiones 482136 € 32.27 in stock 1 new from €32.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor de 12 V 60 W (5 AMP) con hasta 1,5 L/min

Viene con manguera de entrada (1,25 m), manguera de salida (1,5 m) y abrazaderas de batería

Autocebado adecuado para transferencia diésel, extracción de aceite caliente del motor

Precaución: No lo utilices para gasolina y líquidos similares de alta inflamabilidad o ácidos y productos químicos

