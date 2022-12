Inicio » Top News Los 30 mejores estudio uñas glamour go glam capaces: la mejor revisión sobre estudio uñas glamour go glam Top News Los 30 mejores estudio uñas glamour go glam capaces: la mejor revisión sobre estudio uñas glamour go glam 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de estudio uñas glamour go glam?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ estudio uñas glamour go glam del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cool MAKER - GO Glam Nail Salon - Set Manicura Niñas GO Glam U-nique Nail Salon con Estampadora Portátil, 5 Cartuchos de Diseño y Secador - 6061175 - Juguetes Niñas 8 Años + € 34.99 in stock 34 new from €25.00

6 used from €33.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET MANICURA NIÑAS TODO EN UNO: este estudio de uñas para niñas tiene 5 cartuchos de diseños, esmalte de uñas, secador, almacenamiento y estampadora extraíble. Desliza y estampa fácilmente hasta 250 diseños para uñas de cualquier tamaño y crea tus manipedicuras personalizadas con el GO GLAM NAIL SALON de Cool Maker

ESTAMPADORA PORTÁTIL DE UÑAS: con la estampadora extraíble del GO GLAM U-nique Nail Salon es mucho más fácil colocar los dibujos en las uñas y lucirlas en todas partes. Coloca un cartucho de diseño, gira la rueda y presiona para estampar

120 DISEÑOS PARA COMBINAR: GO GLAM estudio de uñas para niñas viene con 5 cartuchos de diseños diferentes que te permiten mezclar y combinar 120 iconos, letras y patrones que son tendencia para crear tus diseños exclusivos una y otra vez

KIT MANUALIDADES PARA NIÑAS: pinta tus uñas con el esmalte de uñas GO GLAM no tóxico (incluye rosa y morado) y usa el cartucho de diseño de letras para colocar una letra en cada uña y crear mensajes personalizados con nuestro kit pintauñas niñas. El salón de manicura único GO GLAM funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)

INCLUYE: 1 GO GLAM U-nique Nail Salon con secador y estampadora portátil, 5 cartuchos de diseños, 2 esmaltes de uñas GO GLAM, 1 esmalte protector GO GLAM, 1 separador de dedos de los pies, 1 guía de instrucciones

Spin Master Cool Maker Juego de Rellenos para Usar con el salón Go Glam Unique, Esmalte de uñas y Cartuchos, a Partir de 8 años, Individual, Color no aplicable. (6062239) € 18.11 in stock 10 new from €11.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de complemento ideal para el salón de uñas Go Glam Unique de Cool Maker para más uñas de dedos y pies con motivos geniales.

El juego de recarga Go Glam Unique ofrece dos cartuchos de diseño con iconos elegantes y un frasco de esmalte especial soluble en agua y un frasco de barniz transparente para mayor brillo y mayor durabilidad.

En un instante para mani- o pedicura: laque las uñas con esmalte de uñas Go Glam y déjelas secar, inserta el cartucho en el salón de uñas Go Glam Unique (se vende por separado), desplácese e e imprima el tema deseado. Tan simple, tan Cool Maker.

Los productos Go Glam de Cool Maker son el regalo ideal para niños a partir de 8 años y más jóvenes que se divierten de peinarse.

Contenido: 1 esmalte especial Go Glam, 1 barniz transparente, 2 cartuchos de diseño READ Llama la atención la actuación del kiralık teşilın futbolcuların del Fenerbahçe

Spin Master Cool Maker Go Glam Glitter Nails (6059916) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Go Glam Glitter Nails

Calcomanias de dos caras

Fáciles de quitar

Bote de diamantina

Crea uñas brillantes

SHIMMER 'N SPARK 46919 - Kit uñas postizas para niñas y pintauñas con aerógrafo | Regalos para niñas, juguetes para niñas | Set uñas niña | Recomendado para mayores de 8 años € 39.95 in stock 3 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Tu propio salón de uñas en casa gracias a este estudio de uñas con aerógrafo Shimmer 'n Sparkle! ¡Podrás crear efectos increíbles como Tie-Dye, degradado, marmoleado o cut-out!

Incluye: un aerógrafo, purpurina, stickers, esmaltes de colores variados y uñas postizas. Cuenta con espacios para guardar los accesorios, con un pulsador que activa el aerógrafo y con un espacio con tapa y agujero por donde pasar los dedos e ir pintándolos uno a uno con el aerógrafo

Cómo jugar: piensa el diseño de uñas que te vas a hacer y elige colores y acabados, prepara el aerógrafo con el color elegido y ve metiendo uno a uno los dedos en el recipiente del aerógrafo para que decore cada uña a tu gusto o dé el toque final a tus diseños

Valores: desarrolla la imaginación y la creatividad, así como la habilidad manual y la precisión

Edad: recomendado a partir de 8 años

Clementoni - Crazy Chic Diseña tus uñas Deluxe, set de manicura infantil, con purpurina y secador, a partir de 6 años (15174) € 29.99

€ 25.85 in stock 23 new from €25.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un increíble estudio de Nail Art, con aplicador de esmalte, pistola de glitter y un secador de uñas

El kit contiene todo lo necesario para hacer manicuras; esmaltes, un lápiz decorativo, muchas plantillas ¡y purpurina!

Un original juego y a la moda para decorar las uñas

Gracias a la pisola de purpurina, no se desperdiciará nada

A partir de 8 años

SHIMMER 'N SPARKLE Salón de uñas para niñas, Set manicura niñas, Estudio de uñas para niñas, 6 esmaltes de uñas, Secador de uñas, Spa de uñas, + 8 años € 39.94 in stock 7 new from €39.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuida tus manos con el spa 5 en 1 Shimmer'n Sparkle

Incluye: 6 esmaltes de uñas, 1 lima, 1 cepillo, 3 botes de purpurina, 3 sobres de sal de colores, 1 bote de crema, 1 dispensador para el rellenar de quitaesmalte, pegatinas y uñas postizas

Funcionamiento: con ventilador y recipiente para bañar las manos. Funciona con 3 pilas AA ( no incluidas)

Valores: refuerza la autoestima y el conocimiento de la hábito higiénicos, además de desarrollar la habilidad manual y la creatividad

Edad: se recomienda para niños y niñas a partir de los 8 años

Crazy Chic Clementoni - Crazy Chic Cool Nail Art - Estudio de manicura infantil- 6 años (18599) € 26.99 in stock 17 new from €24.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Un verdadero estudio para que puedas crear uñas artísticas perfectas para un look moderno!

¡Esta fantástica máquina seca el esmalte de uñas en poco tiempo, dándole a tus uñas un aspecto verdaderamente único!

Contiene muchos esmaltes de uñas de colores, limas de uñas, purpurina y una selección de decoraciones de uñas.

Un juego que fomenta la creatividad y desarrolla la destreza en el sector de la belleza.

Bizak Estudio Infinity Nails, Set adecuado para crear diseños de uñas divertidos y diferentes, incluye hasta 18 diseños y 12 accesorios (63270002) € 24.99

€ 23.61 in stock 34 new from €22.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fantástico set que te permite crear divertidos diseños en cualquier tamaño de uña

Crea tu estilo llevando siempre las uñas a la moda; incluye 5 esmaltes de colores distintos

Diseña tu manicura y estampa tus diseños en tres sencillos pasos: elige el diseño, elige un color y estampa

Lucirás unas bonitas uñas Incluye: 3 plantillas (18 diseños), 5 esmaltes de colores, 1 estampador, 1 rasqueta, 1 solución de limpieza y 1 estudio

Producto distribuido en España por BIZAK

Bizak Estilo Total Estudio Pop de Uñas (35005031) € 29.98

€ 21.10 in stock 15 new from €21.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estudio POP de uñas presenta su versión

Set que te permite personalizar tus uñas de forma rápida, sencilla y divertida

Con el esmalte de uñas, solo tendrás que aplicarlo en tus uñas, carga la purpurina en el tubo agitador, mete tus dedos y agita

Decora tus uñas de la forma fácil, sencilla y divertida

Ahora con esmalte base

Buki France 5404 - Professional studio - Nail art € 29.90 in stock 3 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Selecciona una manicura entre los 30 modelos propuestos y reprodúcela etapa a etapa para un resultado profesional

A partir de los 8 años.

Bizak Salón de Manicura Refil Básico Aleatorio (61927556) € 15.24 in stock 2 new from €15.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set que te permite crear geniales diseños en cualquier tamaño de uña

Incluye 1 base, 1 esmalte y 2 cartuchos temáticos para decorar tus uñas de las manos o de los pies

Ayuda a desarrollar la creatividad y la habilidad manual

Mezcla y combina tu manicura a juego con tu ropa

Estampa un total de 84 uñas

Spin Master GoGlam Fashion Cool Maker: Go Glam Pattern Pack Nail Stamper-Daydream, color rosa, púrpura (6046865) , color/modelo surtido € 20.38

€ 8.45 in stock 3 new from €8.45

1 used from €8.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye accesorios para galletas y accesorios para el cofre de galletas

Princess Nail Salon Dress Up - juegos de uñas para niñas gratis in stock 1 new Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features toque y juego de arrastre juego Fácil

Mejora de las uñas se aplican pintura y seca en la secadora.

Decore las uñas con diferentes objetos de decoración .

Niños de contenido amigable

No a la violencia , el sexo , el horror o la desnudez

lelechong Regalo Niña 7 8 9 10 11 Años, Estudio De Uñas para Niñas Kit Maquillaje Halloween Pintauñas Niñas Kit Uñas Manicura Niñas Set Maquillaje Niña Jugetes Niñas 5 6 7 8 9 Años Pintar Uñas Niñas € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de Maquillaje para Niñas】Las niñas de 6 a 12 años pueden usar el juego de decoración de uñas para hacer su patrón de uñas favorito. Con un kit de maquillaje, toda chica normal puede convertirse en pionera de la moda de tendencias sofisticadas. Insistimos en utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente. El esmalte de uñas está hecho de materiales no tóxicos de alta calidad y no irritará a los niños.

【Juego de Arte de Uñas para Niñas】 El juego de manicura contiene una variedad de accesorios necesarios para manicura, secador de uñas, esmalte de uñas, lima de uñas, separador de dedos, pegatinas de diamantes... El juego de manicura mejorado también tiene 4 colores de brillo, 25 Una variedad de hermosas plantillas de patrones de uñas, divertidos rotuladores de uñas...

【Esmalte de Uñas Con Purpurina de Moda】 A los niños les encantan las cosas con purpurina. ¡La tendencia del brillo nunca se detiene! Agregue brillo a su esmalte de uñas y obtendrá una botella colorida de esmalte de uñas. ¡Date prisa y usa tu imaginación para crear tu propio esmalte de uñas de colores!

【Girl Craft Kit】Girl Makeup Kit no es un simple juguete para niños, sino un maravilloso juego creativo. A través de la manicura, los niños desarrollan la creatividad y las habilidades prácticas y aprenden a vestirse solos. Los kits de esmaltes de uñas permiten a las niñas convertirse en diseñadoras de uñas para fiestas y crear arte de uñas exclusivo para sus amigas.

【El Mejor Regalo para Niñas】 Nail Art Set es adecuado para que jueguen niños mayores de 6 años. Los kits de uñas son el mejor regalo para una niña de 6 7 8 9 10 11 12 años. Los kits de esmalte de uñas son los mejores regalos de cumpleaños para niñas, regalos de fiesta, regalos de Pascua, regalos de Navidad, regalos de Año Nuevo, juguetes para niñas, kits creativos para niños.

Clementoni Crazy Chic Does Not Apply Colección Bailarina Panda Uñas Set manicura Infantil a Partir de 5 años (18694), Multicolor, Medio € 6.99 in stock 12 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un kit con forma de panda bailarina que esconde el secreto para tener uñas muy elegantes

Todo lo que necesitas para una manicura óptima: 2 esmaltes de color y una lima

La falda de la bailarina es de tela, para un estuche con un toque de glamour

Las niñas pueden divertirse realizando una manicura según su propio estilo, desarrollando su creatividad y su destreza manual

Un estuche de colección para tener uñas óptimas en cualquier ocasión READ Los científicos han demostrado la eficacia de las mascarillas para proteger contra COVID.

Tacobear Set Manicura Niñas Peel Off Esmalte de Uñas Secador de Uñas Pegatinas de uñas Estudio de Uñas Juego de Uñas Regalo para Niños Niñas € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para niños: Este kit de uñas de manicura y pedicura incluye un secador de uñas que funciona con pilas que también funciona como estuche de almacenamiento para accesorios de decoración de uñas, 5 esmaltes de uñas, 1 hoja de pegatinas para decoración de uñas, 10 uñas a presión, 2 purpurina de uñas, 1 separador de dedos y 1 Lima de uñas.

Secador de uñas muy seguro: Coloque los dedos sobre la almohadilla del secador de uñas, justo debajo del soplador, y presione hacia abajo para un acabado de secado rápido. Esta máquina secadora de uñas sopla aire a temperatura ambiente, por lo que no se preocupe por la exposición a la luz ultravioleta, las quemaduras, el dolor o las manos negras. La piel y las uñas se mantienen saludables y seguras, ¡fuera de peligro mientras sopla el ventilador! Requiere 4 pilas AA. (no incluido)

Esmalte de uñas no tóxico: Tus hijos se divertirán pintándose las uñas con estos esmaltes acrílicos a base de agua. Aplique 2 capas para obtener una cobertura y un color más espesos. Lo mejor de todo es que se pelan de inmediato, por lo que no es necesario utilizar quitaesmaltes.

Uñas y pegatinas a presión: No se requiere pegamento ni adhesivo, solo presione estos para que se peguen. ¡Qué delicia poder lucirlos! Utilice la colección de pegatinas de uñas en colores pastel para realzar aún más esas uñas de los pies y de las manos.

Idea de regalo única: El regalo perfecto para el salón de uñas para niñas de 6 7 8 9 10 11 años. Los niños se mantendrán ocupados mientras se tratan a ellos mismos ya sus amigos con manicuras y pedicuras. El secador de uñas compacto y portátil se puede utilizar una y otra vez para todos los esmaltes y lacas habituales. ¡Es una gran pieza de entretenimiento para fiestas de cumpleaños y días de spa!

TACHAN- Set de manicura Infantil con secador de uñas- Completo Kit de manicura Infantil con múltiples Accesorios- con uñas postizas, Purpurina y Adhesivos Brillantes (CPA Toy Group 7742163A) € 23.95 in stock 6 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT DE MANICURA INFANTIL. Este conjunto de accesorios de manicura es el regalo perfecto para que los más pequeños puedan convertirse en verdaderos profesionales de la estética. Con este set de manicura tendrán un montón de accesorios para que las uñas luzcan perfectas y puedan disfrutar durante horas practicando el Nail Art.

EL SET DE ACCESORIOS de manicura incluye 3 esmaltes, dos de ellos de color y otro para dar un acabado brillante. Contiene múltiples accesorios, purpurinas y pegatinas brillantes, separador de uñas, palito reparador, lima, uñas postizas y un secador de uñas que permitirá fijar el color rápidamente. necesita 2 pilas de tipo AAA (no incluidas).

ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD. Fabricado pensando en la seguridad de los más pequeños. Los esmaltes son no tóxicos. Todos los artículos pasan los controles de seguridad exigidos por ley y están testados dermatológicamente convirtiendo a este set en un juguete seguro. Todos los accesorios están hechos de plástico de primera calidad para garantizar su durabilidad.

VALOR EDUCACIONAL. Este set permite a los más pequeños desarrollar su propia creatividad estética y ayuda a desarrollar la imaginación y habilidades sociales. Estimulan el lenguaje y la inteligencia por el procesamiento de nuevas experiencias. Podrán crear todo un mundo imaginario alrededor de estos accesorios adoptando roles y exponiendo situaciones que estimularán su creatividad y su capacidad resolutiva.

LAS DIMENSIONES de la caja son 30 x 37 x 7 cm. Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años.

Make It Real - Juego de esmalte de uñas no tóxico con secador infantil mágico - Juguetes y juegos hechos a mano para niñas - Edades a partir de 8 años € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SECADOR DE UÑAS CON LUZ MÁGICA. Convierte un día corriente en un día de spa con este kit de spa infantil. El juego permite a los niños divertirse usando herramientas profesionales, alegres pegatinas y brillantes esmaltes de uñas.

AYUDA A LOS NIÑOS A DESARROLLAR DESTREZAS PARA EL MUNDO REAL. De una manera amena, este juego enseña a los niños a mejorar la imaginación, comunicación, concentración, coordinación visomotriz y el pensamiento lógico. Es importante que anima a los niños a interactuar mediante actividades del mundo real en vez de jugar a videojuegos.

TODO INCLUIDO. Este secador de uñas con luz mágica cuenta con todo lo que necesita un niño para un divertido día de spa en casa diseñando increíbles manicuras artísticas de las que se pueden sentir orgullosos, con esmalte, pegatinas, lima, secador de uñas y un largo etcétera.

IDEA FANTÁSTICA COMO REGALO. Los juguetes para el desarrollo de Make It Real son regalos fantásticos para los niños, al ayudarles a desarrollar las habilidades y a aprender y triunfar en el futuro a la vez que se divierten.

APTO PARA EDADES DE A PARTIR DE 8 AÑOS. Los componentes no son tóxicos y son fáciles de lavar y quitar de la ropa y la piel.

Juego de Arte de Uñas para Niños, Secador de Esmalte de Gel para Uñas de Niña Pequeña Juguete en Polvo con Brillo Juego de Cosméticos para Niños Mayores de 3 Años(#1) € 25.76 in stock 1 new from €25.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguro para los Niños】 Bordes suaves, seguro para los niños, mejor para proteger al niño de lesiones y el diseño de tamaño moderado hace que sea fácil de agarrar por el bebé.

【Juguete Educativo】 Mejore la capacidad práctica y el sentimiento estético de los niños a través de este juego de rol, también mejora la imaginación de los niños y las habilidades creativas.

【Los Mejores Regalos】 Infinitas posibilidades de diseño de uñas, se pueden dar a los niños en cumpleaños, Navidad, bailes de disfraces, representaciones teatrales, brindándoles una experiencia infantil diferente. Apto para mayores de 3 años.

【Juego de Cosméticos para Niños que Fingen Jugar】 Traje de moda de belleza perfecto para su niña, proporciona accesorios de juego de rol de muy alta calidad para niños y niñas que juegan.

【Juego de Esmalte de Uñas】 Incluyendo secador de esmalte de uñas en gel, polvo de brillo, adhesivo y muchos otros accesorios, les da a los niños una comprensión más profunda del arte de uñas. El kit de arte de uñas de juego de simulación viene con una variedad de accesorios divertidos.

Clementoni - Soy Luna, decora tus uñas (15151.6) € 14.99 in stock 8 new from €7.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para tener una manicura súper fashion y duradera, nada mejor que la máquina seca uñas de Soy Luna

La niñas se lo pasarán en grande con sus amigas creando diseños y expresando su creatividad gracias a las decoraciones de colores y exclusivas incluidas en el kit

¡Gracias a la cómoda superficie, es súper fácil pintar y decorar las uñas!

Jojoin 27 Pcs Set de Esmalte de Uña Infantil, Pintauña para Niña, Maquillaje Niña, Conjunto de 14 Esmaltes de Color Permanente (4 Colores Brillantes) y Más Accesorios, Regalo para Navidad/Cumpleaños € 17.54 in stock 1 new from €17.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 14 Colores de Esmalte de Uña - Jojoin set de esmalte de uña para niñas incluye 10 esmaltes de uñas permanentes, 4 esmaltes de uñas con purpurina. Más opciones para crear su propio diseño de uña. ¡Las uñas brillantes pueden hacerte más llamativo!

Materiales Seguros - Jojoin set de pintauña para niña es a base de agua. De secado rápido, pelable y fácil de lavar, no daña las uñas ni la piel y puede satisfacer el amor de los niños por la belleza sin preocupaciones.

Más Accesorios: 4 Anillos, Pegatinas, Lima de Uña, Bolsa - Jojoin set de maquillaje para niña de uña le ofrece más accesorios de maquillaje: 4 anillos, set de pegatinas, una lima de uña, una bolsa. Satisfaga todas sus necesidades.

Juego de Ruleta - En nuestro maquillaje infantil ofrece una jugabilidad diferente: una ruleta. Hay patrones exquisitos y un pequeño puntero en el plato. Los niños pueden aplicar esmalte de uñas a la rejilla y elegir el color del esmalte de uñas girando el puntero. También es ideal para compartir con amigos y sus hijas.

Mejor Opción de Regalo - Los niños pueden disfrazarse en cualquier momento y crear una apariencia hermosa y única. Perfecto para fiestas, festivales, juegos de rol y representaciones teatrales. La mejor opción para cumpleaños e ideal para rellenos secretos de Santa Claus o calcetines navideños. Únase a ellos para una infancia inolvidable.

Clementoni - Crazy Chic Decora tu Cabello - juego para decorar el cabello a partir de 6 años (15225) € 16.99 in stock 33 new from €10.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguete en español.

El arte del estilismo del cabello está a tu alcance con esta plancha para decorar tu pelo para seguir la moda y estar a la última con las tendencias del momento.

Puedes crear espléndidos reflejos de colores y mechones en tonos arcoiris: solo hay que colocar las tabletas de colores en polvo en sus soportes, poner el mechón de pelo en la plancha, dejar que el color se transfiera a tu cabello y tener un resultado bueno.

Incluye también un peine, un pequeño espejo y cintas de colores, para un look de auténtica crazy girl. READ Los 30 mejores Pulseras De Goma capaces: la mejor revisión sobre Pulseras De Goma

Bizak-Estilo Total Estudio Pop de Uñas 35005019, color rosa, 255.8 x 203.7 x 71.9 € 24.99

€ 23.69 in stock 11 new from €23.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set que te permite personalizar tus uñas

Incluye un estudio, dos colores, hoja de pegatinas adhesivas de doble cara, hoja de pegatinas decorativas para uñas

Ayuda a desarrollar la creatividad

Mezcla y combina tu manicura a juego con tu ropa

MC2 Project Laboratorio de Uñas H20 (Famosa 700013668) € 41.40 in stock 1 new from €41.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crea tu propio maquillaje como haría la química cosmética Adrienne Attoms

Crea increibles diseños de uñas usando un proceso científico llamado impresión hidrográfica

Aplica tu diseño único sobre las uñas postizas de plástico incluidas o sobre las tuyas propias

Estudio, luz LED, secador uñas, 3 soportes para colocar pintauñas, 3 discos con uñas blancas de plástico, adhesivos para pegarlas, 4 pipetas ciencia, 1 varilla para diseños; 1 recipiente transparente

Los pintauñas no están incluidos

Clementoni Contro Te – Luì y Sofì Nail Manía – Kit de uñas para niña (7 años) (18626) € 26.57 in stock 4 new from €26.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un juego realmente genial para divertirse con los Me Contro Te y crear una manicura perfecta.

Contiene una fantástica máquina para secar las uñas decoradas.

Con muchos esmaltes de colores y fantásticos accesorios para hacer tus uñas verdaderamente únicas: lima, purpurina, pegatinas y pajitas de colores.

Diviértete con tus amigos haciendo uñas originales y superdecoradas.

Estimula la creatividad y la creatividad. Edad recomendada: + 7 años.

Panasonic ER-GB43-K503 - Recortador WET&DRY de barba para hombre con peine-guía, selector de ajuste rápido, recargable, acero inoxidable, batería larga duración, lavable, 20 ajustes, color negro € 49.00

€ 38.00 in stock 9 new from €38.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hojas de 45 grados: hojas de corte preciso de acero inoxidable con un ángulo de 45 grados fabricadas en Japón y su arte japonés de creación de espadas muy afiladas y resistentes

Peine -Guía: 20 ajustes de longitud de entre 0,5 mm a 10 mm, con intervalos de 0,5mm, para recortar el vello fácilmente según la longitud deseada

El diseño compacto y ligero permite mover la recortadora suavemente por la barba sin dañar la piel, adecuado para todo tipo de pieles

El diseño impermeable te permite enjuagar la cortadora con agua corriente, lo que facilita el mantenimiento y la higiene

WET & DRY: puedes usarla tanto en seco como en húmedo dentro de la ducha o bañera, además es 100 % lavable con agua

Cool MAKER Go Glam Nail Salon, Multicolor (Spin Master 6054791) € 44.00 in stock 1 new from €44.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set que te permite crear diseños en cualquier tamaño de uña, divertido y fácil de usar, crea manicuras personalizadas en minutos

Crea uñas como las de un salón de belleza; sólo tienes que meter tu diseño favorito en el estudio, aplicar la capa base en tus uñas y después presionar para estampar

Con 5 diseños diferentes podrás mezclar y combinar diferentes combinaciones y expresar tu propio estilo

Los diseños decorativos se adhieren a los esmaltes de uñas con la fórmula no tóxica y segura para los niños

Incluye: 1 Estudio, 1 base rosa, 1 base azul, 1 esmalte y 5 cartuchos

Clementoni Brillantes en la Oscuridad Set manicura Infantil, uñas Fluorescentes a Partir de 6 años (18689), Multicolor € 14.95

€ 11.45 in stock 3 new from €11.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para tener uñas fluorescentes y brillantes, ¡incluso en la oscuridad!

Todo lo que necesitas para pintar uñas perfectas con esmaltes de colores, uñas postizas y adhesivos.

Las decoraciones transferibles crean un efecto de brillo especial en la oscuridad, para uñas de colores vivos que brillan en la oscuridad, ¡perfectas para cualquier ocasión!

Los adhesivos son fáciles de aplicar en las uñas, ¡para un look único y personalizado para el día y la noche!

Un juego que estimula la creatividad en el ámbito de la belleza.

