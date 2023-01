Inicio » Top News Los 30 mejores escurridor de cubiertos capaces: la mejor revisión sobre escurridor de cubiertos Top News Los 30 mejores escurridor de cubiertos capaces: la mejor revisión sobre escurridor de cubiertos 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de escurridor de cubiertos?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ escurridor de cubiertos del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Oriware Utensilio de Cocina para Organizar Escurridor de Cubiertos Cubertería de Encimera Acero Inoxidable Anti Deslizante y a Prueba de Arañazos y Corrosión Multifunción € 20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 compartimentos: De tamaño mediano ideal para almacenar todos tus utensilios de cocina que más usas, como cucharas soperas, cucharillas, tenedores, cuchillos y mucho más. Las divisiones mantienen los utensilios separados y están provistas de orificios para un secado rápido.

Un potente drenaje: recoge todo el agua y previene la acumulación de agua en la encimera. Una pequeña inclinación ayuda a drenar el agua, de una manera simple y limpia.

Fabricación de larga duracion: con material de acero inoxidable de alta calidad, bandeja de desagüe de plástico negro y antideslizante y protección contra la corrosión le ayudan a una larga vida útil. Simplemente pásele un paño húmedo para limpiarlo, y le tendrá siempre limpio y ordenado

Anti deslizamiento: incorpora una base anti deslizante, no se preocupe porque el recipiente se vaya a volcar cuando coja la cuchara o el cuchillo.

Lo que incluye: 1 x Recipiente para los utensilios de la cocina, 1 x Manual de instrucciones, un servicio al cliente cercano. Queremos asegurarnos de que esté totalmente satisfecho.

Joseph Joseph Dock - escurridor y Organizador de Cubiertos - Gris € 16.52

€ 13.96

€ 13.96 in stock 8 new from €13.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para lavavajillas

Compartimentos escalonados separan diferentes tipos de cubertería mientras se escurren

Un hueco plano para los cuchillos mantiene los dedos a salvo y también protege las cuchillas

Escurridor integrado con pico

Se desmonta para una limpieza fácil

Guzzini Escurridor cubiertos Fill&Drain 'Kitchen Active Design' 13 x 13 x h12,4 cm € 15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 13 x 13 x h12,4 cm

Colección: Kitchen Active Design - Designer: Niklas Jacob

Official Guzzini Product – Fabricado en Italia desde 1912

Combinación de funcionalidad y estética

Diseño moderno

Greyoe Escurridor de Cubiertos, Porta Utensilios de Cocina, Estante para Cubiertos Multifuncional de Almacenamiento de 3 Compartimentos para Escurrir Cubiertos (Gris) € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL DE CLASIFICAR: el porta utensilios tiene 3 compartimentos para almacenamiento, lo que le permite clasificar mejor los cuchillos de cocina, espátulas, palillos y cucharas. Mantenga su cocina organizada.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD ---- El soporte para utensilios está hecho de materiales PP y PS de alta calidad, que son seguros y confiables, ecológicos, sanitarios y duraderos.

FÁCIL DE DRENAR ---- El porta utensilios está diseñado con múltiples orificios de drenaje, que son fáciles de drenar después de colocar los palillos, ventilar y evitar la humedad, y no son fáciles de moldear. El diseño de olécranon de la base facilita el vertido de agua. Incluso la vajilla de madera se puede almacenar perfectamente.

FÁCIL DE LIMPIAR ---- La base del porta utensilios se puede desmontar, lo que facilita la limpieza de la caja de palillos sin dejar suciedad.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES ---- El soporte para utensilios se puede colocar en la mesa del comedor, el mostrador de la cocina y el estante en el gabinete, o se puede usar en mesas de picnic y barbacoas al aire libre.

Erreke Escurridor de Platos Extensible y Compacto, Drena al Fregadero, Escurreplatos Plegable con Soporte para Cubiertos Extraible, Escurre Platos Encimera Cocina. Tamaño 28-47 x 20 cm, Negro. € 27.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJÚSTALO A LAS DIMENSIONES QUE NECESITAS: El escurridor de platos ha sido diseñado para que puedas extenderlo facilmente a cualquier medida entre 28 cm y un máximo de 47 cm de largo, y 20 cm de ancho.

DRENA HACIA EL FREGADERO: La inclinación del escurridor y su base acanalada facilitan la circulación del agua hacia el fregadero, evitando humedades, suciedad y que tengas que secar constantemente.

IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS: Ofrece la mayor superficie de secado posible sin ocupar mucho espacio en tu encimera, con este escurridor podrás secar comodamente platos, vasos, tazas, ollas pequeñas, cubiertos y tus utensilios de cocina.

SECA MAS CUBIERTOS Y UTENSILIOS: El soporte para cubiertos se fija al escurridor mediante dos columnas que se encuentran en la base, esto permite que puedas colocar a secar una mayor cantidad de cubiertos que de otra manera causarían inestabilidad en el soporte.

FÁCIL DE DESMONTAR Y LIMPIAR: Puedes extraer facilmente la rejilla para secar los platos y el soporte para cubiertos, facilitando mucho el proceso de limpieza.

Amazon Basics - Organizador de encimera y pared para utensilios € 15.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Organizador de encimera y pared diseñado para colocar cubiertos y otros utensilios

Diseño estilizado que te permite ganar espacio en zonas reducidas

Compartimentos divididos para una fácil organización

Fabricado en plástico ABS resistente

Su diseño multifuncional permite usarlo en otras partes de la casa para almacenar objetos pequeños READ Los 30 mejores Puzzle 3D Madera capaces: la mejor revisión sobre Puzzle 3D Madera

SAYZH Escurridor De Platos, Escurridor De Platos Extensible De Gran Capacidad con Soporte para Cubiertos Extraíble y Caño De Drenaje Giratorio para Encimera De Cocina Ahorre Espacio € 49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Ampliable】El escurridor de platos tira para ampliar el escurridor de 43 a 68 cm para más espacio de drenaje cuando lo necesites. Dimensiones del escurridor para platos: 43-68 cm de largo x 30 cm de ancho x 15 cm de alto.

【Boquilla De Drenaje Giratoria De 360º】 Nuestro escurridor de platos está construido con una boquilla de drenaje rápido giratoria de 360° con tres posiciones diferentes que permiten que el agua fluya en el fregadero en cualquier dirección. Ponlo en el lateral que mejor se adapte a tu cocina y fregadero, ya no te preocupes por salpicaduras en el mostrador.

Soporte Para Ollas De Nuevo Diseño】El escurridor de platos se utiliza para colocar artículos de cocina grandes, como ollas y sartenes, tablas de cortar, platos grandes, tapas de ollas, etc., hace que tu cocina esté limpia y seca.

【Gran Capacidad】 Este escurridor de platos grande puede colocar todo tipo de vajilla como cuencos, platos, ollas y sartenes, tazas, cubiertos, etc.

【Resistente Al Oxido y Duradero】 El escurridor de platos está hecho de metal de alta calidad con acabado cromado recubierto inoxidable. El juego de escurridor extensible tiene una gran capacidad de carga. Patas antideslizantes que protegen la encimera de arañazos.

APEXCHASER Escurridor de Platos expandible, Escurreplatos, Escurridor Platos Acero Inoxidable con Cesta de Cubiertos, Patas Antideslizantes,Boquilla de Drenaje giratoria,Soporte para Cubiertos, Negro € 56.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño extensible】 Gracias al diseño inteligente expandible, este escurridor platos es adecuado para una encimera de cocina de diferentes tamaños. Cuando se extiende, puede ser un estante de plato de cocina de gran capacidad perfecto para platos, tazones, tazas, vasos y ollas o sartenes de tamaño completo. Cuando está cerrado, es lo suficientemente compacto como para colocar en el fregadero o almacenar en el armario sin tener mucho espacio.

【Utilidad Rack plegable】 Se agrega un estante plegable a la partición estirada, que puede acomodar 6 copa o sartenes, tapas de marihuana, etc. Se puede plegar cuando no está en uso, aumentando la práctica y la flexibilidad. Además, se ha agregado un orificio de guía de agua al deflector para resolver el problema de la acumulación de agua.

【Soporte de cubiertos】: El soporte de utensilios está diseñado con una larga salida de drenaje sobresalida que puede conducir agua directamente a la bandeja de goteo, por lo que se puede colgar fuera de Escurridor para ahorrar más espacio interior para el almacenamiento. Con 3 compartimentos, puede contener más de 30 tenedores, cuchillos y cucharas por separado, mantener los cuchillos de forma segura y ecológica.

【Sistema de drenaje integrado】 El punto sobresaliente en la bandeja de extensión puede evitar que el agua se atraiga y canalizarlo hacia el enchufe integrado. La boquilla de drenaje giratorio puede drenar directamente el agua en el fregadero. No necesitará preocuparse por el agua en su mostrador y colocarlo en el mejor lado para adaptarse a su ambiente de cocina y fregadero.

【Calidad premium】 El Soportes Para Platos está hecho de tubos de plástico y acero premium de alta calidad que pueden ajustar la rejilla suavemente. La superficie pulida brillante y el diseño de Morden lo hacen perfecto para cualquier decoración de la cocina.

Space Home - Escurridor de Cubiertos - Acero Inoxidable - Set de 2 - Plata € 17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD PREMIUM: Hecho con acero inoxidable de alta calidad y altos estándares de fabricación.

DISEÑO ELEGANTE: con forma cilindrica, este singular porta utensilios y escurridor además de ser util en su función puede ser mantenido en la cocina de forma visible como elemento decorativo.

SET de 2 Escurridores: uno con con 12,5 cm de diámetro y 13,5 cms de alto, y otro con 10 cm de diametro y 11,5 cm de alto.

APTO PARA LAVAVAJILLAS y no guarda olores ni sabores.. DURABILIDAD: Usted tendrá en su cocina un resistente porta cubiertos de prolongada durabilidad dada su calidad. Úselo y compruébelo.

GARANTIA 2 Años: Garantizamos la calidad de nuestros productos. Si por cualquier razón no queda satisfecho, garantizamos la devolución del dinero.

HOMCOM Escurreplatos de Acero Escurridor de Platos de 2 Niveles para Fregadero con Soporte para Tabla de Cortar Soporte de Cubiertos 5 Ganchos 65x31,5x52,5 cm Negro € 49.99

Amazon.es Features ESCURRIDOR DE PLATOS: Este escurridor de platos es ideal para aprovechar el espacio vertical sobre el fregadero, ahorrando así espacio en la encimera. Además, al estar encima del fregadero, el agua fluirá hacia el desagüe, evitando que se derrame sobre la encimera

MULTIFUNCIONAL: No solo es un escurridor de platos, sino que también dispone de espacio para escurrir tazones, cubiertos, cuchillos, vasos y tiene un soporte para la tabla de cortar y 5 ganchos. Ideal para una familia de 4 o más personas

ESTRUCTURA RESISTENTE: Hecho de acero con recubrimiento en polvo, este escurridor de platos es resistente a la oxidación, la humedad y los rayones, lo que lo hace resistente y estable para un uso prolongado

FÁCIL DE MONTAR: Viene con instrucciones paso a paso y está cuidadosamente empaquetado con todos los accesorios. La ventosa antideslizante adjunta en la parte inferior proporciona mayor estabilidad

MEDIDAS TOTALES: 65x31,5x52,5 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 26 kg (total). Se requiere montaje

Lifestyle - Escurre-cubiertos inox - 12 x 14 cm € 9.40

€ 9.15

€ 9.15 in stock 5 new from €9.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gracias a esta escurrecubiertos de acero inoxidable podrás secar los cubiertos al aire. Diseño moderno y actual.

Stefanplast, Tortora - Escurridor para cubiertos de alimentos de calidad extra 100% fabricado en Italia, 19,5 x 13,5 cm, resina € 13.74

€ 7.62

€ 7.62 in stock 16 new from €7.13 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escurridor de cubiertos de resina

Línea Tosca

Tamaño: 19, 5 x 13, 5 cm

Color gris topo

APEXCHASER Escurridor de Cubiertos, Acero Inoxidable escurridor cubertería, 3 Compartimentos portacubiertos de Cocina, anticorrosion, Anti Huella Digital para Cocina, Fregadero, Mesa € 21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Gran capacidad]: el tamaño de este escurridor de Cubiertos es de 18* 9,8*15 CM, que ofrece espacio suficiente para su vajilla. El diseño rectangular hace que sea fácil colocarlo en el lado del fregadero, la cocina, la mesa sin ocupar demasiado espacio.

[Estructura de almacenamiento razonable]: este escurridor Cubertería está diseñado con 3 compartimentos espaciosos para que su cocina sea preparada. Puede almacenar varias cocinas, como cuchillos, tenedores, cucharas, espátula, etc. De acuerdo con sus necesidades de almacenamiento

[Material fuerte]: Este escurridor Cubiertos Cocina utiliza un acero inoxidable de alta calidad y material PP respetuoso con el medio ambiente.Esta superficie de Escurridor de Cubiertos se trata con un procesamiento especial de procesos, que no solo anti -huellas, sino que también trae un brillo elegante.

[Diseño de drenaje eficiente]: base de plástico desmontable con orificios de drenaje, cuentas de agua unidas a la vajilla se pueden concentrar en el orificio de suministro de agua, solo necesita extraer suavemente la ranura del filtro puede verter el agua.

[Fácil de limpiar]: 4 partes de este Utensilio de Cocina Para Organizar se pueden desmontar, y solo el agua se puede limpiar fácilmente.

Lifewit Escurridor de Platos para Encimera de Cocina, Escurreplatos de Acero Inoxidable de 2 Niveles con Desagüe, Set Escurreplatos Fregadero para Cubiertos y Vasos con Soporte de Vajilla y Tazas € 45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de drenaje mejorado: El diseño inclinado del escurridor evita que el agua quede estancada y la canaliza hacia el caño de desagüe. El desagüe giratorio en 360° permite adaptar el escurreplatos según la posición del fregadero. Mantiene limpia y seca la encimera de la cocina.

Amplia capacidad en 2 niveles: Nuestro escurreplatos de cocina mide 43 cm de fondo x 33 cm de ancho x 31 cm de alto, y puede almacenar todo tipo de vajilla. El estante superior puede albergar 10 platos, el portavasos puede almacenar 4 tazas, la cesta portautensilios puede guardar los cubiertos y el estante inferior puede albergar diversas ollas y sartenes. Cubre las necesidades diarias de una familia.

Fabricado para durar: Este escurreplatos está hecho de acero inoxidable con revestimiento. Es resistente a la corrosión y a los arañazos, y es fácil de limpiar. Ha superado las pruebas de pulverización salina para garantizar que nunca se oxide. La parte de plástico está hecha de polipropileno apto para uso alimentario, sin BPA, por lo que es seguro.

Diseño desmontable de 2 niveles: Este escurridor de platos de 2 niveles se puede desmontar. Puedes montarlo todo junto para ahorrar espacio, o puedes desmontar el escurridor superior y colocarlo donde quieras a fin de aprovechar al máximo el espacio de la cocina. Puedes ponerlo en la encimera, en una esquina o en el alféizar de la ventana.

Fácil de instalar: Este escurridor de platos de acero inoxidable se monta fácilmente, sin necesidad de utilizar herramientas. Basta con seguir la guía de instalación. El paquete incluye: 1 estante para cuencos; 1 escurreplatos; 2 bastidores de soporte; 1 portavasos; 1 escurridor; 1 cesta para cubiertos; 1 cesta para cuchillos, 4 pies de goma; 1 caño giratorio.

YINENGD Escurridor Cubiertos, 2 Compartimentos Portacubiertos de Cocina, Cesto para el fregadero pour Cubiertos de Plástico, para Cocina Mesa, portaposate per cucina e bagno stoccaggio plastica PP € 14.99

€ 12.90

€ 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de polipropileno de alta calidad, duradero y fácil de limpiar, el diseño de 2 piezas lo hace más cómodo y práctico.

Secado rápido al aire después de la limpieza, bien ventilado y buen diseño de drenaje.

Este escurreplatos para palillos y cuchillos se puede colocar en cualquier lugar de tu cocina, para guardar tus palillos, cucharas, cubiertos, etc.

Construcción de acero cromado duradera con diseño estable y resistencia al agua más fuerte, resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas, brillante y fácil de limpiar, tiene una larga vida útil.

El soporte para cubiertos es una gran alternativa al cajón de cubiertos en cajones de cocina. Este soporte también puede almacenar otros tipos de accesorios de cocina.

MGE - Escurridor de Cubiertos - Soporte para Cubiertos - Portacubiertos - Acero Inoxidable - Set de 2 - Plata € 17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD PREMIUM: Hecho con acero inoxidable de alta calidad y altos estándares de fabricación.

DISEÑO ELEGANTE: Con forma cilíndrica, este singular porta utensilios y escurridor además de ser util en su función puede ser mantenido en la cocina de forma visible como elemento decorativo.

SET de 2 Escurridores: Ø 12,5 cm de diámetro y 13,5 cm de altura y Ø 10 cm de diametro y 11,5 cm de altura.

APTO PARA LAVAVAJILLAS - No guarda olores ni sabores - Usted tendrá en su cocina un resistente porta cubiertos de prolongada durabilidad dada su calidad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos. READ Los 30 mejores Patas Plegables Para Somier capaces: la mejor revisión sobre Patas Plegables Para Somier

KINGRACK Escurridores de Platos, Ampliable para secar Platos con Soporte para Cubiertos y Soporte para Vasos extraíbles, Estante de Platos de Aluminio Ajustable, escurridor de Cubiertos € 75.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño extensible: el diseño inteligente extensible garantiza que puedas extenderlo para sostener más artículos o plegarlo para ahorrar espacio y adaptarse a las diferentes necesidades de almacenamiento. Dimensiones: cerrado (48,5 x 32,5 x 18 cm), extendido (68,5 x 32,5 x 18 cm).

Canalón extensible y giratorio 360º: la bandeja de goteo está equipada con un canalón giratorio extensible de 360º. El tamaño se puede ajustar de 23,5 a 32 cm. Este sistema de drenaje flexible permite que el agua fluya en el fregadero desde cualquier dirección, este escurridor se puede poner en cualquier lado del fregadero.

Gran capacidad: cuando está extendido, este escurridor de platos puede contener hasta más de 6 cuencos, 10 platos, 4 vasos, 4 tazas, 1 sartén y 60 cuchillos y tenedores. Cuando está cerrado, puede contener hasta más de 6 cuencos, 10 platos, 4 vasos y 60 cuchillos y tenedores.

Material de alta calidad: este escurreplatos está hecho de aluminio de alta calidad que garantiza que nunca se oxide. La rejilla gruesa es resistente y lo suficientemente duradera para evitar que se deforme y se doble.

Antiarañazos y antideslizante: el portavasos está cubierto con una protección que evita que los vasos se rayen y reduce la aparición de ruido. Los pies antideslizantes mantienen la estabilidad del escurridor y no rayan la encimera.

KINGRACK Escurreplatos Extensible, Soportes para Platos, Escurridor de Platos Ajustable, Soportes para Platos con Soporte para Cubiertos Extraíble Caño de Drenaje Giratorio, Antióxido, 1 Pieza, Negro € 49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material fuerte y duradero】Este estante de platos consiste en un material de metal sólido, que tiene una mejor resistencia al óxido, la corrosión y los arañazos. La varilla de soporte más gruesa y resistente ayuda a evitar la deformación y el doblez al almacenar platos pesados.

【Ampliable y Plegable】Gracias al diseño inteligente y expandible, este secador de platos se puede expandir o plegar en diferentes longitudes, lo que facilita su adaptación a diferentes encimeras de cocina. Longitud ajustable: 32 cm a 54 cm, ancho: 31 cm, altura 14 cm (soporte para cubiertos no incluido).

【Soporte para cubiertos mejorado】El porta utensilios con un desagüe que sobresale largo puede llevar agua directamente a la bandeja de goteo para que pueda colgarse en el exterior y ahorre más espacio en el interior para el almacenamiento. Con 3 compartimentos más un bloque de cuchillos de bambú extraíble, puede contener más de 60 tenedores, cuchillos y cucharas por separado y mantener los cuchillos seguros y respetuosos con el medio ambiente.

【Sistema de drenaje eficiente】Nuestro escurridor de platos tiene un pico de drenaje rápido giratorio de 360 ° con tres posiciones diferentes para que el agua pueda fluir hacia el fregadero desde cualquier dirección. No hay necesidad de preocuparse de que el agua se derrame sobre la encimera, simplemente colóquela del mejor lado para que quepa en su cocina y fregadero.

【5 Pies de Goma Antideslizantes】Hay 5 pies de goma antideslizantes en la parte inferior, mantienen el escurridor de la cocina en equilibrio y permanecen en su lugar de manera estable. Evitan perfectamente resbalones e inclinaciones, a la vez que protegen su encimera y fregadero de arañazos.

AC - Escurridor de cubiertos de cocina con 4 compartimientos; organizador de cubiertos para utensilios de cocina con soporte de plástico. Color Blanco € 8.50

Amazon.es Features 【Caracteristicas】Cuenta con 4 compartimentos. Fabricado en plastico resistente. Cuenta con un tamaño de 16 x 14 cm (alto x diámetro).

⭐【Falicita el orden】 El escurridor de cubiertos le facilitara el orden en su cocina, despues de ser lavados podra almacenar perfectamente sus utensilios de cocina.

⭐【Uso adecuado】Nuestro porta utensilios de cocina es perfecto para uso en casa y se utiliza para guardar cubiertos de todos los tamaños y otros utensilios de cocina. Es comodo para el uso diario de sus accesorios de cocina.

【Garantía de satisfacción】Ofrecemos a cada cliente una entrega rápida, productos de la mejor calidad y el mejor servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas. Nuestra búsqueda es su satisfacción al 100%.

Escurridor De Cubiertos,Porta Utensilios De Cocina,Portacubiertos De Cocina,Soporte Cubiertos Cocina Acero Inoxidable,Se Utiliza para Organizar La Cocina,Guardar Vajillas,Utensilios De Cocina € 22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material De Alta Calidad】: El estante para vajilla está hecho de acero inoxidable de alta calidad y material ABS, fuerte y duradero, resistente a altas temperaturas, anticorrosión y a prueba de herrumbre, seguro y no tóxico.

【Diseño De Drenaje】: La parte inferior de la caja de almacenamiento de vajilla está diseñada con una bandeja de drenaje desmontable, que puede colocarse en utensilios de cocina húmedos para secar rápidamente y mantener seca la vajilla.

【Fácil De Usar】: El diseño abierto le permite ver los elementos almacenados en él y acceder fácilmente a la vajilla. Muy adecuado para guardar cucharas, tenedores, batidores, etc.

【Fácil De Limpiar】: La bandeja de drenaje del tubo de almacenamiento de la vajilla se puede desmontar, lo que es fácil de limpiar y lo mantiene limpio e higiénico en todo momento. Diseño separado, bien organizado.

【Varios Usos】: Se pueden almacenar casi todos los utensilios de cocina u otras herramientas. Este artículo no solo puede organizar su espátula, cuchara de madera u otros utensilios, sino que también puede usarse para campamentos y reuniones familiares.

KINGRACK Escurridor de Cubiertos, ABS Organizador de Encimera, Estructura de Doble Capa, Fácil de Desmontar y Limpiar. € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantiene plato para esponjas y cepillos organizados y a mano.

Hecho de ABS,la caja de almacenamiento de cubiertos no se oxida, rompe, o dobla.

Diseño para ahorro de espacio,Escurridor de cubiertos de máxima capacidad en mínimo espacio.Con dos profundidades para cubiertos de diferentes alturas y 4 compartimentos en los que puede ordenar sus cubiertos.

Hay agujeros de drenaje en la parte inferior del organizador de utensilios para drenaje de agua y secado rápido.

Se compone de 2 piezas desmontables ,fácilmente desmontable para facilitar su limpieza

Life Style - Escurridor de Cubiertos - Acero Inoxidable Cilindrico - Plata € 7.22

Amazon.es Features El porta utensilios está fabricado en acero inox. y diseñado para que encaje en cualquier cocina. Con un diámetro de 10 cm y 18. 5 cm de alto, es un utensilio que te permitirá tener un orden en tu cocina, sin tener que renunciar a la elegancia.

Escurridor de Cubiertos Acero Inoxidable, Soporte para Cubiertos, Porta Utensilios de Cocina, Bote para Utensilios Cocina con Agujero de Drenaje,Ideal para Organizar Utensilios de Cocina, 10 x 18 cm € 11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD: El escurridor de cubiertos de cocina tiene un tamaño extra grande, 18 cm de alto x 10 cm de diámetro, puede almacenar hasta 15 piezas de utensilios de cocina, como cucharas, espátulas, batidores, pinzas, etc. Ahorre la mayor parte del espacio en el mostrador de la cocina.

MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE: Este escurridor de cubiertos de cocina está hecho de acero inoxidable. Antioxidación, no se oxida fácilmente y se deforma se puede utilizar durante años.

DISEÑO DE AGUJEROS DE DRENAJE: Nuestro escurridor de cubiertos tiene un diseño de orificio de drenaje para reducir la acumulación de agua en el interior, más higiénico y saludable. Los bordes están envueltos, redondos y suaves, sin lastimar las manos.

MULTIUSOS: Adecuado para todo tipo de utensilios, haciendo que la cocina esté más limpia y ordenada. Fácil de limpiar, ya que es apto para lavavajillas.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Confiamos en nuestros productos y, si por alguna razón no está satisfecho con su compra, le garantizamos un reembolso completo y sin complicaciones.

BCM Escurridor de Platos Modular de Gran Capacidad Fregadero Escurridor Estropajos Fregadero Acero Inoxidable Escurreplatos sobre Fregadero Cocina BN1145 € 58.90

Amazon.es Features A diferencia del estante para platos tradicional, nuestro estante de secado mejora en un 50% la utilización del espacio de la cocina al usar el espacio sobre el fregadero, que tiene mucho sentido para una cocina pequeña. Para mantener la encimera de su cocina organizada y seca, diseñamos diferentes componentes para satisfacer cualquier necesidad y hacer que el agua caiga directamente en su fregadero.

En comparación con el pie normal vertical o doblado, utilizamos un pie de acero inoxidable resistente en forma de U de acuerdo con el principio de estabilidad triangular para que nuestra rejilla para platos sea más estable y resistente. Y también aumente 4 ventosas en la parte inferior del pie para mejorar la posición de la rejilla, evitar que se incline hacia adelante ni se mueva.

Hecho de esmalte horneado de acero inoxidable de alta calidad, doble protección para evitar que nuestra rejilla para platos se caliente, la humedad y la corrosión. Ha pasado la certificación de prueba de niebla salina de 72 horas de SGS, hasta 10 niveles antioxidantes, que es más duradero y seguro para la vajilla de cocina o la organización de alimentosrcionará el mayor valor a su familia.

Cada estante está equipado con una llave hexagonal para los pernos, por lo que no se necesitan herramientas adicionales. La instalación es muy sencilla, siga las instrucciones, apriete 4 tornillos, monte el módulo correspondiente, solo le llevará 10 minutos.

El soporte para secar platos se instala en el fregadero, el agua cae directamente en el fregadero, por lo que la vajilla es higiénica sin acumulación de agua. Mantén tu encimera seca, limpia y ordenada. Ideal para 2 o más familias, un escurreplatos que se puede instalar en un espacio pequeño. Al aprovechar completamente el espacio de la cocina, se consigue el objetivo de ahorrar espacio y de gran capacidad.

HouseMate - Escurreplatos con Dispensador de Jabón y Estropajo Incluido, Escurridor de Platos de Acero Inoxidable de 2 Niveles con Soporte para Platos. € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESCURRE PLATOS ACERO INOXIDABLE. Gracias a la calidad del acero tendrás un escurridor duradero, que evita la deformación y corrosión del mismo con el paso del tiempo. Con el escurreplatos HouseMate olvídate del óxido.

INCLUYE UN NOVEDOSO DISPENSADOR DE JABÓN Y ESTROPAJO. A diferencia de otro escurridor de platos éste escurridor de fregadero incluye su propio y exclusivo dispensador de jabón, así como, un estropajo. Nuestro escurreplatos sobre fregadero es el producto ideal para mantener siempre tu cocina limpia, ordenada y seca.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA. El seca platos cocina HouseMate consta de dos niveles, dándole la capacidad suficiente para almacenar y secar platos, vasos, tazas y otros utensilios de cocina de forma organizada. Además, cuenta con un espacio complementario, un escurridor cubiertos de cocina.

DISEÑO MULTIFUNCIONAL Y ANTI ARAÑAZOS. Dado su diseño, este escurre platos, incluye un soporte para colgar la bayeta y tener todo incorporado y recogido. Las patas antideslizantes del escurridor platos fregadero protegerán tu encimera ya que están recubiertas de silicona para evitar arañazos o daños en la encimera de tu cocina.

INCLUYE BANDEJA EXTRAIBLE: El escurridor de platos HouseMate incorpora una bandeja que garantiza la recogida de agua para no calar la encimera mientras se secan los platos y utensilios de cocina. READ Los 30 mejores Lapiz De Cejas capaces: la mejor revisión sobre Lapiz De Cejas

COVAODQ Escurreplatos de 2 Pisos, con Soporte para Utensilios, Soporte para Tablas de Cortar y escurridor para la encimera de la Cocina (Negro) € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD: adecuado para tazones y otros utensilios de cocina. Aproveche al máximo su encimera con el estante para utensilios de cocina de dos niveles. La primera etapa puede contener frutas, verduras, cafeteras y hasta 15 platos. El segundo nivel puede contener tazones, platos, botellas y hasta 18 tazones que son perfectos para su encimera de cocina limitada. Medidas: 22 "x 16" x 9.84 "

ESTANTE PARA PLATOS DE 2 NIVELES PARA AHORRAR ESPACIO: el secador de platos compacto contiene 1 estante para platos, 1 soporte para utensilios, 1 soporte para cuchillos y cubiertos, 1 soporte para tablas de cortar y 3 placas de drenaje extraíbles. Todas las piezas se pueden desmontar y lavar, y se pueden lavar en el lavavajillas, por lo que puede limpiarlas y desinfectarlas de vez en cuando.

MATERIAL SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE: la canasta de vajilla hecha de acero de alta calidad con barniz para hornear a alta temperatura. Ponerse en contacto con el equipo de alimentos no es un problema. También evita que la cesta de la vajilla se oxide y garantiza una larga vida útil.

ALMACENAMIENTO FUERTE Y ESTABLE: El marco de metal resistente puede soportar hasta 50 libras. Hicimos esta bandeja de goteo lo más resistente posible. Así que no hay bamboleo y temblor que rompa tus platos.

SÚPER FÁCIL DE MONTAR: Recibirá instrucciones de instalación detalladas para este gran secador de platos. Se incluyen todas las piezas, herramientas e instrucciones que necesita. Ofrecemos una garantía de 18 meses y un servicio al cliente amigable. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

KINGRACK Escurridor de Platos Extensible de Acero Inoxidable Plegable con Soporte para Cubiertos extraíble y Estante para Platos antiarañazos, Rejilla Ajustable para secar Platos con Boquilla, Negro € 55.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño expandible]: gracias al diseño inteligente y dispensable, puedes extenderlo para sostener más artículos o doblarlo para ahorrar espacio. Dimensiones: 34-55 x 31,5 x 11 cm. Es perfecto para diferentes espacios de encimera de cocina.

[Antiarañazos y antideslizante]: las puntas del estante de platos están cubiertas con la cubierta protectora, evita que tus artículos se rayen, caigan y reduce la apariencia de ruido. Los pies de goma antideslizantes mantienen la estabilidad de todo el estante y no rayan la encimera.

[Drenaje integrado y fácil de limpiar]: las varillas elevadas en la parte inferior evitan que el agua quede atrapada y la canalizan hacia el enchufe integrado. La boquilla de drenaje giratoria puede drenar directamente el agua en el fregadero. El estante para platos y el soporte para cubiertos son desmontables, lo que hace que el escurridor de platos sea fácil de limpiar.

[Múltiples funciones y gran capacidad]: las puntas del estante para platos hacen que no solo sea adecuado para almacenar platos, sino que también se adapta a cuencos, copas de vino y tazas, etc. Todo el estante para platos puede contener hasta más de 10 platos, 4 copas de vino, 6 tazas, 30 vajilla y 6 cuencos.

[Calidad prémium]: el escurridor de platos está hecho de plástico de alta calidad y tubos de acero inoxidable de alta calidad que pueden ajustar el estante suavemente. La superficie pulida brillante y el diseño moderno hacen que sea perfecto para cualquier decoración de cocina.

Kingrack Estante de Secado de Platos,Estante de 2 Niveles,escurridores de Platos Grande con bandejas de Goteo,Soporte de Cubiertos,Soporte de Vaso,Soporte para Tabla de Cortar y Mini Tabla de Drenaje € 49.95

1 used from €47.64

1 used from €47.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estable y práctico: las almohadillas antideslizantes no rayan la encimera y son más firmes de usar. 2 tablas de drenaje recogen el exceso de agua, sin preocuparse de que el estante de fregadero de nivel superior gotee la capa inferior mojada.

Resistente al óxido y de larga duración: este escurridor de platos está hecho de acero de alta calidad y recubrimiento en polvo que es resistente al óxido y fácil de limpiar. El escurridor de platos de cocina adopta un tubo cuadrado más grueso y el diseño en forma de "H" hace que el estante equilibra mejor el peso superior, cada nivel soporta hasta 50 libras. Ideal para aplicaciones de cocina y alimentos.

Fácil de montar: sin necesidad de tornillos ni herramientas, simple y fácil de montar este estante con los accesorios incluidos. Ofrecemos instrucciones detalladas para que puedas instalarlo fácilmente.

Dimensiones del artículo: 39 x 25 x 39 cm. Kingrack es una marca registrada que se compromete a proporcionar productos de alta gama a nivel mundial.

UNIDEAL Escurreplatos, 2 Niveles Estante de Secado de Platos con Bandejas de Goteo, Soporte de Cubiertos, Soporte para Tabla de Cortar, Escurre Platos Armarios con Función de Drenaje Automático € 27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Durable y Robusto】El estante de secado de platos está hecho de acero de alta calidad con un proceso de soldadura fina, soportes engrosados en ambos lados para tomar las capas superiores e inferiores, de modo que los estantes superiores e inferiores están verticalmente estresados, con una estructura más estable y una fuerte capacidad de carga.

【Gran capacidad】Las dimensiones del escurreplatos para fregadero de cocina son de 44.5 cm x 24 cm x 31 cm. Los dos pisos están diseñados con una altura de 20 cm entre los dos pisos, lo suficientemente grande para almacenar varios platos y fácil acceso.

【Diseño multifuncional】El escurridor de platos acero tiene una construcción de dos niveles con bandeja de autodrenaje, 3 ganchos adicionales para tazas, un estante para tablas adhesivas y un estante para cubiertos. Muy práctico para almacenar cuencos, tazas y platillos, vasos altos, cuchillos y tenedores, cucharas, tablas pegajosas, sartenes, etc.

【Automatic Drainage Device】La bandeja del filtro de agua del escurreplatos cubiertos está diseñada con una inclinación especial para que el agua fluya automáticamente a la salida de drenaje, simplemente abriendo la válvula de drenaje de la bandeja, eliminando la necesidad de desmontar la bandeja y vaciarla manualmente cada día.

【Fácil de instalar】El escurreplatos está diseñado para una fácil instalación, incluyendo piezas, herramientas y tornillos que se pueden apretar en pocos minutos (los tornillos están colocados en los agujeros de tornillo del soporte del cuenco). Bitte erkennen Sie den YAHAY-Shop, Marke UNIDEAL, bevor Sie kaufen, wir sind das Original. Wir bieten detaillierte, bebilderte Installationsanleitungen, eine 12-monatige Garantie und einen freundlichen Kundendienst.

VIGAR Escurrecubiertos de Cocina, Polipropileno y Goma, Rosa y Verde, 12 x 12 x 26,5 cm € 17.04

€ 14.49

€ 14.49 in stock 3 new from €12.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escurreplatos - Contiene 4 compartimentos diferenciados para los cubiertos y utensilios de cocina medianos

Utensilios de cocina - Cuenta con un sistema de drenaje de agua y una bandeja antigoteo

Escurridor - Fácil limpieza, la flor es desmontable | Apto para lavavajillas

Utensilios de cocina - Con dimensiones de 12 x 12 x 26,5 cm | Material: Polipropileno y goma | De color verde y rosa

Accesorios cocina - Practicidad y diseño en un mismo producto | Para una cocina más alegre y ordenada

