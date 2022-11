Inicio » Top News Los 30 mejores e-bike capaces: la mejor revisión sobre e-bike Top News Los 30 mejores e-bike capaces: la mejor revisión sobre e-bike 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Moma Bikes E- Pro, Biefat26nun Unisex Adulto, Gris, Normal € 1,799.99 in stock 1 new from €1,799.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con nuestra nueva FATBIKE eléctrica, puedes aventurarte en terrenos imposibles con una bicicleta de montaña convencional. Esta bicicleta con ruedas extra grandes está diseñada para mantener un buen equilibrio en terrenos difíciles, como arena, nieve, barro o piedras, entre otros.

DISEÑO: La FATBIKE tiene un aspecto agresivo y un diseño moderno, especialmente diseñado para que nada pueda detenerte. Su cuadro de aluminio 6061 la hace más ligera que la mayoría de las Fatbikes eléctricas.

MOTOR Y BATERÍA: Equipado con un potente y silencioso motor Brushless de 250W en el buje trasero que ofrece 55Nm de par. La batería de litio de 48V 13Ah (624Wh), totalmente integrada en el cuadro y extraíble, ofrece una autonomía de 100 a 120km*.

PANTALLA Y ASISTENCIA: La pantalla LCD, ligeramente más grande que en nuestra gama EMTB para mayor comodidad, ofrece 5 niveles de asistencia - Eco / Tour / Sport / Turbo / Boost - así como un máximo de información como velocidad actual / velocidad media / velocidad máxima, distancia total y parcial (trip), tiempo de uso, capacidad de la batería y nivel de asistencia escogido.

CAMBIO SHIMANO: Equipada con un cambio trasero Shimano Altus de 8 velocidades y maneta de cambio Shimano SL-M315.

Italia Power Off Grid, E-Bike Branch, Bicicleta Electrica Fat, Unisex, Adultos, Negro, M € 808.72

€ 665.00 in stock 1 new from €665.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual

Ilumina tus habitaciones de manera uniforme

No más problemas de instalación

Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala

Ya está lista para encenderse

RICH BIT e-Bike 26 Pulgadas Bicicleta de montaña Hombres Mujeres 48V 12.5Ah Fat Bike Bicicleta eléctrica (Amarillo) € 1,399.00 in stock 1 new from €1,399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Motor sin escobillas]: Nuestro motor es la bicicleta eléctrica más potente y estable del mercado. Puede ajustar la velocidad para que se adapte a sus necesidades de acuerdo con las normas locales y las necesidades de conducción. Garantizar la seguridad.

[Bicicleta eléctrica con neumáticos gruesos de 26 x 4,0 pulgadas]: Fácil de montar en arena dura, nieve o carreteras. El marco está hecho de una resistente aleación de aluminio 6061. Se trata de una horquilla delantera de doble suspensión que proporciona una amortiguación y una absorción de impactos uniformes cuando se circula por terrenos irregulares y disfruta de una sensación de tensión durante la conducción.

[Batería de litio de 48 V 12,5 AH]: la distancia máxima de viaje en modo de asistencia eléctrica es de 60 a 80 kilómetros y la distancia máxima de viaje en modo eléctrico puro es de 40 a 50 kilómetros. Admite 2 modos de carga, puede elegir cargar la bicicleta o descargar la carga. El tiempo de carga es de 5-7 horas.

[Frenos de disco mecánicos delanteros y traseros]: el motor de alta velocidad de la bicicleta eléctrica está equipado con un sistema de frenos de disco. Al frenar, se corta la corriente y se regula el motor para que ya no gire. Con frenos de disco mecánicos, los frenos son más simples y estables para garantizar su seguridad.

[Garantía]: todos los motores y cuadros de bicicletas eléctricas RICH BIT tienen una garantía de un año y la batería tiene una garantía de seis meses. Por motivos de protección del transporte, el 90% del tiempo se dedica a montar bicicletas eléctricas. Todos los componentes eléctricos están conectados. Tenemos almacenes en el extranjero en la UE. El tiempo de transporte es de solo 3-7 días.

Swifty Liberte 20inch Folding e Bike, Unisex-Adult, Red, One Size € 782.68 in stock 1 new from €782.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 inch light weight alloy frame electric bike

Moma Bikes E-mtb 27,5" L-xl, Bicicleta Eléctrica Unisex Adulto, Gris (Grey), 27.5 L - XL € 1,499.99 in stock 1 new from €1,499.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una bicicleta eléctrica de montaña con una batería extraíble de 48V 13Ah (624Wh) totalmente integrada, una bicicleta capaz de llevarte a lugares que nunca habías imaginado. Gracias a su sistema de pedaleo asistido, podrás recorrer largas distancias y descubrir nuevas zonas.

DISEÑO: Un aspecto agresivo y moderno, especialmente diseñado para que nada pueda detenerte. Su cuadro de aluminio 6061 le proporciona rendimiento y comodidad.

MOTOR & BATERÍA: Equipada con un potente y silencioso motor Brushless de 250W en el buje trasero que ofrece un par motor de 55Nm. La batería de litio de 48V 13Ah (624Wh), totalmente integrada en el cuadro y extraíble, ofrece una autonomía de hasta 120km*.

PANTALLA Y ASISTENCIA: La pantalla LCD instalada en el manillar ofrece 5 niveles de asistencia - Eco / Tour / Sport / Turbo / Boost - así como un máximo de información como velocidad actual / velocidad media / velocidad máxima, distancia total y parcial (trip), tiempo de uso, capacidad de la batería y nivel de asistencia escogido.

CAMBIO SHIMANO: Equipada con un cambio trasero Shimano Altus de 24 velocidades (RD-M310L), desviador Shimano FD-M310L y mandos Shimano SL-M310.

Bicicleta electrica Eleglide M1, Bicicleta Electrica Montaña 27.5, Electric Bike batería Litio 36V 7.5Ah, 25 km/H Bici electrica, Shimano 21vel € 779.00 in stock 2 new from €779.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♂️【 Muy buena bici calidad precio】 bicicleta electrica montaña con batería extraíble de 36V 7,5AH, neumáticos de 27.5 pulgadas y . Después de cada carga, en condiciones ideales, puede alcanzar una autonomía de 65 km (en modo de asistencia eléctrica). Un día de aventura o viaje y la mayor parte del viaje de regreso es suficiente

‍♂️【Rápido y confiable】 bicicleta electrica con sistema de transmisión Shimano, 3 marchas en la parte delantera + 7 marchas en la parte trasera (21 velocidades). El ajuste de la marcha es rápido y confiable, la operación es simple y la conducción es más liviana y ahorra más trabajo. Deja que cada una de tus aceleraciones se convierta en un viaje único

‍♂️【Datos de un vistazo】 bicicleta paseo mujer con motor de alta 250W, alta potencia. La pantalla LED, que puede mostrar el estado de la batería, la velocidad y el estado del interruptor de crucero

‍♂️【Tres modos de conducción】 bicicleta electrica con modo bicicleta, modo de asistencia eléctrica y modo eléctrico puro. Puede disfrutar de viajes de larga distancia en cualquier modo según sea necesario. Combinar estos tres modos sería una mejor opción

‍♂️【Absorción de impactos, antideslizante, seguridad】bicicletas baratas adoptan un diseño de disco de freno de disco. Proporciona amortiguación suave y absorción de impactos cuando se conduce sobre superficies duras, y también está equipado con asientos ajustables, neumáticos antideslizantes y faros LED brillantes para conducción nocturna. Debido a las restricciones del canal logístico, no podemos realizar entregas en la isla durante este período.e momento READ Los 30 mejores Juguetes Sexuales Para Hombres capaces: la mejor revisión sobre Juguetes Sexuales Para Hombres

Nilox, E-Bike J4 Plus, Bicicleta eléctrica con pedaleo asistido, 70 km de autonomía, hasta 25 km/h, batería extraíble 36 V 13 Ah, ruedas de 20", frenos de disco dobles € 1,299.00

€ 1,152.00 in stock 1 new from €1,152.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido que no conoce límites, gracias a su horquilla delantera suspendida, sus neumáticos FAT de 20" y sus frenos de doble disco

POTENTE Y ROBUSTO: El Nilox J4 Plus está equipado con una caja de cambios Shimano de 7 velocidades, un motor de alta velocidad sin escobillas de 36 V - 250 W y una batería extraíble de 36 V - 13 Ah integrada en el cuadro

PEDALEO ASISTIDO HASTA 70 KM: Batería recargable en 6 horas y que permite alcanzar los 25 km/h y circular en modo asistido hasta 70 km

DISEÑO AUDACIOSO Y MODERNO: Marco de aluminio plegable, potentes luces LED y pantalla LCD para elegir entre 5 modos de conducción y sentirse a gusto tanto en pistas de tierra como en el centro de la ciudad

CON NILOX TOMATELA CON CALMA LLEGANDO ANTES QUE NADIE: Movimiento, tecnología y opciones sostenibles para un estilo inteligente y actual

Nilox 30NXEB203V003V2 - Bicicleta eléctrica E Bike 36V 7.8AH 20X4P - J3, Motor 36 V 250 W, batería Recargable de Litio 36 V 8 Ah, Carga Completa 4 h, chasis Aluminio, Velocidad máxima 25 km/h € 945.00 in stock 1 new from €945.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería recargable de Litio de 36 V 8 Ah, 250 W, con tiempo de carga completa de 4 horas

Chasis de aluminio

Velocidad máxima: 25 km/h

Autonomía: 45 km

Giro Bike Rivet CS - Guantes (Talla M, 22 m), Color Negro y Verde € 34.99 in stock 7 new from €32.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ligero sin deslizar

Dorso de la mano de tejido elástico con degradado para un mejor transporte de la humedad, durabilidad, elasticidad y transpirabilidad

Superficie de microfibra altamente absorbente

O'NEAL | Zapatillas Mountain Bike Downhill Freeride | Veganas | Suela Compatible con Placa de Pedal SPD, PU Duradero y Ligero, ventilaciones | Zapatilla Flow SPD V.22 | Adulto | Negro Gris | 39 € 78.56 in stock 5 new from €78.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapato compatible con calas SPD

Parte superior de PU duradera y ligera

Orificios de ventilación colocados estratégicamente en el lateral y el frente

Cierre de velcro adicional para un ajuste seguro y ceñido

Inserción de suela de nailon para aumentar la resistencia de la suela y mejorar el pedali

O'Neal | Pantalones de Ciclismo de montaña | MTB Mountain Bike DH Downhill FR Freeride | Corte Femenino, transpiración y Estiramiento Transpirable | Soul Women's Shorts | Adult | Petrol | Talla S € 49.99 in stock 3 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [SEGURIDAD] Cintura ajustable con respaldo alto para un ajuste seguro y ceñido.

✅ [SEGURIDAD] Cintura ajustable con respaldo alto para un ajuste seguro y ceñido.

✅ [SEGURIDAD] Cintura ajustable con respaldo alto para un ajuste seguro y ceñido.

✅ [SEGURIDAD] Cintura ajustable con respaldo alto para un ajuste seguro y ceñido.

Comodidad] Sección de la pierna precurvada para una conducción cómoda.

Irypulse Bicicleta Plegable 26" Bicicletas de Montaña Hombre Bicicleta Eléctrica E-MTB Mujer Terreno Plano Eléctrica Bikes E-Bike Batería de Litio 36V 10Ah Pantalla LCD Urbana Unisex Adulto(Negro) € 689.99 in stock 1 new from €689.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cuadro profesional que transporta pesos de más de 250 kg fácilmente】: El cuadro de la bicicleta eléctrica está hecho de material de aleación de aluminio de alta resistencia. Después de ser reforzado por los procesos de tratamiento térmico T4 y T6, la resistencia es 7 veces mayor que la de las aleaciones ordinarias, y el peso se reduce en un 20%, carga fácilmente hasta 250 kg. la capacidad de absorción de impactos y anti -La capacidad de deformación es tan alta como 50%.

[Experiencia de conducción y plegado] Sepuede plegar en 15 segundos y es fácil de transportar y almacenar después deplegarse. Puedes llevarlo a la oficina, ponerlo en el maletero, o entrar en elmetro o viajar en tren. Imagínese llevándolo a la carretera o al mar de suciudad favorita, o alrededor de un hermoso lago, prado o arroyo para unasvacaciones placenteras. Si la recorres por Europa, esperamos compartirla connuestro club ciclista.

[2 modos de carga]: las bicicletaseléctricas tienen dos modos de carga, que se pueden cargar directamente en elautomóvil o sacar para cargar, lo que es más conveniente de llevar. Con unabatería de iones de litio de gran capacidad, puede alcanzar una autonomía de 40km (modo acelerador) ~ 80 km (modo asistencia al pedaleo) por carga, según elestilo de conducción. La batería oculta brinda protección completa para labatería y el motor, y prolonga la vida útil de la batería.

【Diseño ergonómico】La bicicleta eléctrica está equipada con un asiento ergonómico, una tija de sillín telescópica de ajuste rápido y neumáticos antideslizantes y resistentes al desgaste. Equipado con faros LED adaptativos brillantes, tiene ventajas significativas en términos de estabilidad y comodidad, adecuado para conducir en cualquier clima. El desviador Shimano 21 es súper ágil para una experiencia de conducción más estable/eficiente/agradable.

【Política de servicio】: Nuestros productos brindan un servicio de devolución de 30 días y un servicio de garantía de 2 años. Si no está satisfecho con el producto, puede contactarnos en cualquiermomento. Nuestro servicio de atención al cliente responde las 24 horas del día. Nuestros productostienen varios almacenes en Europa y están estrictamente probados y certificadospor CE, GS, FCC. Confíe en nuestra experiencia de control sobre la calidad ylos detalles del producto.

GUNAI Bicicleta Eléctrica Fat Bike 26"4.0 Neumático Off-Road E-Bike 48V 17AH Bicicleta de Montaña con Asiento Trasero(Negro) € 1,599.00 in stock 1 new from €1,599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MOTOR MÁS POTENTE】El motor de proporciona la bicicleta eléctrica más suave y potente del mercado. Debido al diseño compacto, el motor eléctrico se puede instalar cuidadosamente en muchos tipos de bicicletas eléctricas, la más importante de las cuales es un funcionamiento extremadamente armonioso.

【26 pulgadas de neumáticos de grasa E-BIKE】Afronte con dificultad la arena, la nieve o la carretera. Y el cuadro está hecho de aleación de aluminio 6061 duradera, horquilla de suspensión completa, ofrece una amortiguación suave y absorción de impactos al andar en terrenos irregulares, disfrutando del estímulo durante su viaje.

【BATERÍA DE LITIO 48V 17AH】Puede disfrutar de un viaje de 40-50 km con el pedal asistido a plena potencia eléctrica. La bicicleta de montaña eléctrica HUAEAST MG02 admite un ciclo de recarga de más de 500 veces y solo 6-8 horas de tiempo de carga desde 0 hasta el máximo. Viene con enchufes estándar del Reino Unido y la UE que están disponibles para clientes del Reino Unido y la UE.

【TRES MODOS DE CICLISMO】El control por computadora y el sensor de torque proporcionan 3 modos: 1. ACELERADOR ELÉCTRICO- 2. ASISTENCIA EN EL PEDAL- 3. SOLO PEDAL.

GARANTÍA】Todas las bicicletas eléctricas GUNAI con garantía de un año para el motor eléctrico, el cuadro y seis meses para la batería, no te preocupes por usarlo. 90% preensamblado cuando obtiene la bicicleta. Además, si tiene algún problema, no dude en contactarnos.

XC4000 Bicicleta eléctrica E-Bike para Adultos, Bicicleta de montaña con neumáticos Gruesos de 26 Pulgadas, Horquilla de suspensión con Cerradura (Yellow, 15Ah) € 2,199.00 in stock 1 new from €2,199.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres modos de conducción: [Modo de asistencia de pedal]: el motor le ayudará con potencia continua mientras pedalea la bicicleta. [Modo totalmente eléctrico] -Simplemente gire el acelerador (no es necesario pedalear). [Modo manual]: pisando el pedal como en una bicicleta común.

Sistema eléctrico: la bicicleta eléctrica está equipada con un motor sin escobillas estable de alta velocidad y una batería de litio extraíble que tiene una larga duración. Puede cargar la batería directamente en la bicicleta o sacarla para cargar.

Pantalla multifunción: equipada con una computadora de bicicleta LCD, para que pueda verificar los datos de conducción de manera más conveniente, como la velocidad, el nivel de la batería, el odómetro, etc., también puede cambiar el nivel de asistencia del pedal de acuerdo con las condiciones de la carretera.

Configuración: el desviador Shimano te brinda una buena experiencia de conducción. Sistema de freno de disco delantero y trasero que reduce eficazmente la distancia de frenado. La horquilla de suspensión con resorte de aceite puede absorber los golpes de las carreteras irregulares, lo que puede hacer que se sienta más cómodo.

Ensamblaje: La bicicleta ha terminado de ensamblarse en un 90% antes del envío, por lo general, debe ensamblar el sillín, los pedales, el manillar y la rueda delantera. Garantía: Marco: 2 años; Controlador, cargador y batería: 6 meses; Otras partes eléctricas: 3 meses.

Moma bikes E-ROAD, Equipped Full Shimano, Frenos de disco Hidráulicos, Batería Litio SAMSUNG integrada y extraíble de 36V 10Ah € 1,399.99 in stock 1 new from €1,399.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La E-ROAD es ligera, estable y fácil de manejar. Te acompañará en tus desplazamientos diarios al trabajo, en tus compras y en tus viajes por la ciudad, sin esfuerzo gracias a su sistema de asistencia al pedaleo.

DISEÑO: Presenta un diseño único para exploradores urbanos exigentes. Podrás desplazarte de forma rápida y segura con esta bicicleta elegante, moderna y no contaminante.

MOTOR Y BATERÍA: Equipado con un potente y silencioso motor Brushless de 250W en el buje trasero que ofrece un par motor de 55Nm. La batería de litio de 36V 10Ah (360Wh), totalmente integrada en el cuadro y extraíble, ofrece una autonomía de hasta 70-80km*.

PANTALLA Y ASISTENCIA: La pantalla LCD, instalada en el manillar, ofrece 4 niveles de asistencia - Eco / Tour / Sport / Turbo - así como un máximo de información como velocidad actual / velocidad media / velocidad máxima, distancia total y parcial (trip), tiempo de uso, capacidad de la batería y nivel de asistencia escogido.

CAMBIO SHIMANO: Equipada con un cambio trasero Shimano Altus de 8 velocidades y maneta de cambio Shimano SL-ML315.

Shengmilo Bicicleta eléctrica, Retro MX04 Bicicletas eléctricas para Adultos, Fat Tire E-Bike con 3 Modos de conducción fáciles de Montar, batería extraíble de 48V 15Ah, BAFANG Motor € 2,850.00 in stock 1 new from €2,850.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【3 modos de conducción fácilmente intercambiables】La bicicleta eléctrica Shengmilo MX04 tiene tres modos, modo de bicicleta, modo de asistencia de pedal y modo eléctrico puro. En el modo de pedaleo asistido, hay marchas de 1 a 5 velocidades, cuanto más alta sea la marcha, menos esfuerzo se requiere. Puede disfrutar de viajes de larga distancia en cualquier modo si es necesario, pero la combinación de estos tres modos sería una mejor opción.

【Batería de alta capacidad】Nuestra bicicleta eléctrica está equipada con una batería LG (48V 15Ah). Baterías de automóvil de alto rendimiento con una salida estable y potente, se cargan por completo entre 6 y 8 horas. La batería integrada está integrada en el tubo inferior y armoniza perfectamente con el diseño del cuadro. Para aquellos que buscan una bicicleta eléctrica de rendimiento con estilo, la bicicleta eléctrica Retro MX04 es una buena opción para el uso diario, para ir al trabajo.

【Motor de alto rendimiento】La bicicleta de montaña eléctrica MX04 funciona con un motor de engranajes sin escobillas BAFANG de 80 N∙M. Proporcionando más que suficiente para impulsar su viaje diario, un crucero por la montaña o un deambular por su sendero favorito. La combinación del motor y una batería totalmente cargada permite una autonomía de 30-40 kilómetros en modo eléctrico puro.

【Excelentes accesorios para bicicletas eléctricas】 El MX04 tiene un diseño de frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros y un sistema de transmisión profesional Shimano de 7 velocidades. Horquilla de suspensión delantera bloqueable y ajustable, ofrece amortiguación suave y absorción de impactos al andar en bicicleta en caminos de montaña accidentados. La pantalla LCD puede monitorear la velocidad, el uso de la batería y la distancia del viaje en bicicleta.

【Premontado, fácil de montar】Nuestra bicicleta eléctrica Shengmilo para adultos está premontada en un 98 %, por lo que no tendrá que perder tiempo con un montaje complicado y solo tendrá que terminar el montaje de las piezas principales (rueda delantera, manillar y pedales). También le proporcionamos un video para su posterior montaje. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Linterna Led Pequeña capaces: la mejor revisión sobre Linterna Led Pequeña

Moma Bikes Bicicleta Montaña SHIMANO Equinox 5.0 29" aluminio, 24v, doble freno disco, doble susp. (Varias Tallas) € 407.98 in stock 1 new from €407.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuadro aluminio7005

Cambio Shimano TX-55, 24 v

Disco Delantero & Trasero

24

Doble Suspension

Moma Bikes E-mtb 29" Susp. M-l, Bicicleta De Montaña Full Con Bateria Integrada Unisex Adulto, Gris, 29 M - L € 1,668.74 in stock 1 new from €1,668.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una bicicleta eléctrica de montaña con una batería extraíble de 48V 13Ah (624Wh) totalmente integrada, una bicicleta capaz de llevarte a lugares que nunca habías imaginado. Gracias a su sistema de pedaleo asistido, podrás recorrer largas distancias y descubrir nuevas zonas.

DISEÑO: Un aspecto agresivo y moderno, especialmente diseñado para que nada pueda detenerte. Su cuadro de aluminio 6061 le proporciona rendimiento y comodidad.

MOTOR & BATERÍA: Equipada con un potente y silencioso motor Brushless de 250W en el buje trasero que ofrece un par motor de 55Nm. La batería de litio de 48V 13Ah (624Wh), totalmente integrada en el cuadro y extraíble, ofrece una autonomía de hasta 120km*.

PANTALLA Y ASISTENCIA: La pantalla LCD instalada en el manillar ofrece 5 niveles de asistencia - Eco / Tour / Sport / Turbo / Boost - así como un máximo de información como velocidad actual / velocidad media / velocidad máxima, distancia total y parcial (trip), tiempo de uso, capacidad de la batería y nivel de asistencia escogido.

CAMBIO SHIMANO: Equipada con un cambio trasero Shimano Altus de 24 velocidades (RD-M310L), desviador Shimano FD-M310L y mandos Shimano SL-M310.

O'Neal | Maillot de Mountain Bike | MTB Mountain Bike DH Downhill FR Freeride | Tejido Transpirable, máxima Libertad de Movimiento | Element FR Jersey Hybrid | Adultos | Negro Gris | Talla XL € 41.23

€ 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto nivel de protección. Muy seguras

O'NEAL | Zapatillas Mountain Bike Downhill Freeride | Veganas | Suela Compatible con Placa de Pedal SPD, PU Duradero y Ligero, ventilaciones | Zapatillas Flow SPD V.22 Adulto | Negro Gris | 44 € 106.71 in stock 3 new from €101.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapato compatible con calas SPD

Parte superior de PU duradera y ligera

Orificios de ventilación colocados estratégicamente en el lateral y el frente

Cierre de velcro adicional para un ajuste seguro y ceñido

Inserción de suela de nailon para aumentar la resistencia de la suela y mejorar el pedali

Fafrees F20 Pro [Oficial] Fat Bike 20 Pulgadas con batería de 36 V 18 Ah, Citybike Mujer Bicicleta Eléctrica Plegable 250 W E Bike Hombre 150 kg, máx. 25 km/h Bicicleta de montaña Shimano 7S Gris € 1,199.99 in stock 1 new from €1,199.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BATERÍA RETNEHMBARE 36V 18AH ULTRAGRANDE】 Adopta la batería de litio 21700 más avanzada en calidad automotriz y amplíe la capacidad de la batería a 18 Ah en espacios reducidos. Con llave de bloqueo, fácil de quitar y llevar a casa para recargar, lo que puede durar hasta 90 km con una sola carga con soporte de potencia pura.

Frenos de doble disco y palanca de cambio Shimano. El desviador Shimano de 7 velocidades garantiza una conmutación precisa y suave y garantiza que su tren de accionamiento responda durante mucho tiempo. Con frenos de disco mecánicos de 160 mm delanteros y traseros y palancas de freno Power-Offer, puede detener la bicicleta de manera más efectiva y rápida.

【Pantalla LCD inteligente con control fácil】 Puede cambiar el nivel de soporte eléctrico a través de la pantalla LCD montada en el manillar. y el panel de control está a mano para facilitar la visualización y el control. Proporciona información sobre velocidad, kilometraje, rendimiento, etc., que se puede configurar individualmente, con un programa intuitivo que responde al estilo de conducción individual para proporcionar una experiencia de conducción perfecta.

Neumáticos CHAOYANG de 20 x 3,0 pulgadas en grasa y rueda integrada: los neumáticos CHAOYANG 3.0 tienen una gran elasticidad que aumenta la superficie de contacto con el suelo, mejora el agarre y la estabilidad de conducción y se adapta fácilmente a cualquier terreno. El diseño de una sola pieza de la rueda, la llanta y el cuerpo hacen que la conducción sea más estable, y las condiciones duras de la carretera o la conducción dura no deformarán las ruedas en absoluto.

【DELANTERRADAUFHÄNGUNG & TRASERO DE EQUIPAMIENTO】 El F20 PRO ofrece una gran comodidad con una 75 mm de suspensión de aceite de viaje. Con botones de ajuste para precarga y bloqueo para que puedas ajustarlo a tu peso y terreno. El portaequipajes de aluminio es compatible con la superficie de carga para montar accesorios de portaequipajes de forma rápida y sencilla. Perfecto para guardar todas tus cosas sin esfuerzo para tu próxima excursión en bicicleta eléctrica.

VIVI Bicicleta Eléctrica, 26" Bicicleta Eléctrica Bicicleta de Montaña Eléctrica para Adultos, 250W E-Bike Bici Electrica con 36V 8Ah Batería de Litio de, Engranajes De 21 Velocidades (Negro) € 819.99

€ 699.99 in stock 1 new from €699.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MOTOR DE 250W MÁS FUERTE】Equipado con un motor sin escobillas de alta velocidad de 250W, montado en la rueda trasera, aumenta la potencia de escalada de colinas más fuerte, proporciona suficiente potencia para su viaje diario, navegando en la montaña o recorriendo su sendero favorito. Con velocidades de hasta 25 km / h, lo llevará rápidamente. Adáptese fácilmente a varios terrenos, lo que lo llevará a disfrutar de la diversión al aire libre.

【BATERÍA Y KILOMETRAJE EXTRAÍBLES】 Equipado con un cargador de batería de litio inteligente, la carga rápida solo necesita 4-6 horas. La batería extraíble extraíble de 36V 8AH admite recorridos de 35-40 km (modo E-Bike) a 70-80 km (modo asistido). Puede cargar la bicicleta eléctrica según su conveniencia. La tecnología de litio cuenta con un peso más ligero y una mayor durabilidad que lo lleva más lejos, ¡por más tiempo!

【SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIOS DE MARCHAS】 Con frenos de disco delanteros y traseros para una potencia de frenado confiable en todo clima. Proteja completamente su seguridad. Sistema de transmisión engranajes de 21 velocidades, puede elegir cualquier velocidad según sus necesidades, disfrute de un viaje seguro y sin problemas. No es solo una bicicleta de montaña, también es apta para desplazamientos y ciclismo urbano.

【3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO】 Bicicleta eléctrica y bicicleta asistida y bicicleta normal. Con el botón del medidor inteligente LED, puede elegir los modos de bicicleta eléctrica y bicicleta asistida de 3 velocidades según sus necesidades. Tres modos de conducción se intercambian fácilmente para disfrutar de un viaje prolongado y también para hacer ejercicio.

【SERVICIO】 Con un año de garantía para el motor eléctrico, la batería, el cargador y el controlador, no se preocupe por usarlo. Esta bicicleta eléctrica llega 90% ensamblada, solo necesita ensamblar pedales, rueda delantera y manillar. No es difícil terminar el montaje usted mismo. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos, le responderemos y resolveremos dentro de las 24 horas.

Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike (e-bike) - Bicicleta eléctrica plegable, Adultos Unisex, Negro € 999.99

€ 899.99 in stock 2 new from €899.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ligero y plegable

Potente motor de 250W

Batería de gran capacidad. Hasta 45 km de recorrido

Sensor de fuerza en la rueda trasera, más potencia por menos esfuerzo

Ordenador de abordo: monitoriza en tiempo real tus datos de pedaleo, fuerza, velocidad, distancia y consumo de calorías

[ Oficialmente ] Fafrees EP2-PRO Fatbike Bicicleta eléctrica Plegable de 20 Pulgadas, Fat Bike 48 V/13 Ah para Hombre y Mujer 150 kg, Bicicleta De Montaña E-Bike Gris € 1,199.99 in stock 1 new from €1,199.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Alto rendimiento 】 Con un gran motor de bicicleta de montaña plegable ofrece una batería potente y extraíble de 48 V/13 Ah, que permite tener suficiente potencia para circular entre la ciudad y el campo. La bicicleta eléctrica Fafrees nacida en ciudades y país.

【Neumáticos de nieve 20 x 4.0】150 kg de carga de nuestra bicicleta eléctrica Fafrees dispone de neumáticos de nieve de gran tamaño y puede reforzar la fricción en la superficie de la carretera y hacer que la conducción sea más estable para todas las condiciones de carretera como nieve, calle, playa y montaña. La carga de la suspensión trasera de esta bicicleta eléctrica es de hasta 100 kg.

【3 modos de trabajo: modo totalmente eléctrico: alcance de 30 a 60 km; pedaleo: alcance de 60 a 80 km; modo manual: como bicicleta normal. Fafrees Mountain Fat Bike de 20 pulgadas te permite disfrutar de cualquier tipo de experiencia de conducción.

【Excelente calidad】Con una buena amortiguación de golpes y un cojín de asiento de cuero Fafrees Citybike ofrece una experiencia de conducción más cómoda. Es ideal para hombres, mujeres y personas mayores (altura aplicable 150 – 210 cm) y un medio de transporte perfecto para el uso diario. Gracias a las luces LED, su seguridad de conducción está garantizada por la noche.

【Lo que obtienes】Servicio de atención al cliente profesional. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24.

M1 Pro Bicicleta Plegable eléctrica Recargable para Adultos, Bicicleta Recargable con batería extraíble para vehículos de Ciclismo de montaña al Aire Libre,batería de Gran Capacidad de - Negro € 1,299.00 in stock 1 new from €1,299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♂️✅【Alta calidad】todo el cuerpo de aluminio con cadena KMC hace que la bicicleta sea liviana pero muy resistente. Neumático de grasa todoterreno de 20 * 4.0 pulgadas. Las bicicletas de montaña pueden acompañarlo a través de caminos accidentados e irregulares, montañas y entornos hostiles.

‍♂️✅【Bicicleta plegable】 fácil de plegar, almacenar e instalar. Esta bicicleta eléctrica se puede guardar en el maletero del automóvil, en la esquina del hogar y la oficina para facilitar el almacenamiento y ahorrar espacio.

‍♂️✅【Alto rendimiento】transmisión Shimano de 7 velocidades, sistema de asistencia de energía eléctrica de 3 engranajes, ahorro de energía y protección del medio ambiente y puede satisfacer sus necesidades diarias de viaje.

‍♂️✅【Alta velocidad】batería incorporada de alta capacidad de , soporte para extracción y carga de la batería para obtener la experiencia de conducción más cómoda.

‍♂️✅【Seguro y confiable】Inducción automática para cambiar entre el modo eléctrico y de asistencia, al girar el acelerador, automáticamente estará en modo eléctrico; sin el acelerador, pisar el pedal es el modo de asistencia eléctrica.

DYU Bicicleta Eléctrica Plegable,14 Pulgadas Inteligente Bicicleta Eléctrica con Asistencia de Pedales,E-Bike con LCD Pantalla,Compacta Portátil Bici Eléctrica,Batería Extraíble,Unisex Adulto (Negro) € 659.00 in stock 1 new from €659.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Batería extraíble/Sistema de Motor de Alto Rendimiento】 La batería de litio de 48 V/7.5 Ah, equipada con un cargador inteligente, solo se carga durante 4 a 6 horas y su bicicleta está llena de energía. Motor de engranajes de alta velocidad con un consumo de energía inferior, una velocidad máxima de 25 km/h.La batería de la bicicleta se puede quitar y la batería se puede cargar por separado.

【Sistema de Frenado/Cambio de Velocidad】 Bicicleta plegable eléctrica con frenos de disco mecánicos en la parte delantera y trasera, capacidad de escalada perfecta y absorción de impactos. Los faros y la bocina LED brillantes son ideales para conducir por la noche y protegen tu seguridad.

【Cuerpo muy Práctico/Pantalla LED Inteligente】 El marco de presión de aleación de aluminio ligero es 100% ligero y no ocupa demasiado espacio, fácil de plegar y guardar.La pantalla inteligente LED le permite conocer el estado de la bicicleta en tiempo real (carga de la batería, velocidad de conducción, kilometraje total, etc.) y ajustar el modo de conducción (modo eléctrico puro, modo de asistencia, modo de bicicleta normal).

【Calidad que Aporta Seguridad】La horquilla delantera es de hierro de alta resistencia y el buje de rueda es de aleación de aluminio de dos capas con absorción de golpes de alta calidad. Para ser reflectado, también está equipado con luces LED brillantes y un timbre de bicicleta para una conducción segura por la noche.

【3 Modos de Trabajo Disponibles】Se puede utilizar como bicicleta eléctrica o bicicleta auxiliar o como bicicleta normal. El medidor dispone de un botón inteligente de 3 velocidades que le permite disfrutar de cualquier tipo de experiencia de conducción si es necesario.Brindamos servicio postventa (devoluciones gratuitas, intercambios gratuitos, repuestos gratuitos) READ Alberto Fernández en la Cumbre del G20: "Un gran ...

GUNAI Bicicleta Eléctrica Mountain E-Bike 26 '' 4.0 Fat Tire 48v con Batería De Iones de Litio ExtraíBle 17AH Y Doble AbsorcióN de Impactos € 1,599.00 in stock 1 new from €1,599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Batería reemplazable de 48 V 17 AH】 Las baterías se pueden cargar dentro y fuera de la bicicleta para su comodidad. Solo 4 pasos rápidos y sencillos para desmontar la batería de tu bicicleta. Se tarda de 6 a 8 horas en cargar completamente la batería.

【Sistema de doble absorción de impactos】 La horquilla doble de acero al carbono de alta resistencia tiene un fuerte efecto de absorción de impactos que la horquilla normal sin absorción de impactos en el mercado, el resorte del amortiguador trasero debajo del asiento, lo que le permite conducir más cómodamente.

【Neumáticos gruesos de 26 x 4 pulgadas】 Caucho resistente al desgaste muy espesado para una comodidad sin automóviles en todas las condiciones de la carretera, ya que puede soportar la mayoría de las fuerzas de impacto. Cinco sistemas de amortiguación para una conducción más cómoda. Experimente menos saltos con nuestro amortiguador de cuatro enlaces en su camino lleno de baches.

【3 modos de trabajo】 1. Modo de asistencia de pedal: el motor lo ayuda cuando pedalea la bicicleta con una potencia moderada. En este modo, puede conducir de 60 a 90 km después de estar completamente cargado. 2. Modo totalmente eléctrico ultra: gire la palanca del acelerador a cualquier nivel de potencia para impulsar el motor de la bicicleta. En este modo tiene una autonomía de 40 a 50 km. 3. Modo manual: pedalea la bicicleta normalmente como cualquier otra bicicleta.

【Garantía】Todos los cuadros de las bicicletas tienen una garantía de un año, los motores y las baterías tienen una garantía de seis meses, las bicicletas eléctricas están parcialmente ensambladas y todas las partes eléctricas están conectadas. Todo lo que necesitas hacer es instalar la rueda delantera, el asiento, los pedales y el manillar y todos los pasos que puedes encontrar en el manual del propietario.

HITWAY Bicicleta eléctrica GEARSTONE, Ligera, 250 W, Plegable, eléctrica, con Asistencia de Pedal, con batería de 7,5 Ah, 16 Pulgadas, para Adolescentes y Adultos… (Gris) € 799.99 in stock 1 new from €799.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Potente motor, súper larga distancia - motor 250W 36V - velocidad máxima hasta 25km/h y pendiente máxima de 25 grados. La batería de litio extraíble de 7,5 Ah/36 V permite que la duración de la batería de la bicicleta alcance un máximo de 35-70 kilómetros en diferentes modos.

► Calidad premium y diseño fácil de plegar - (tamaño de plegado: 77 x 43 x 70 cm) - Tamaño normal: 147 x 110 cm. Cuerpo de aleación de aluminio y magnesio, alta resistencia, ligero y fácil de transportar. (Peso neto de la bicicleta: 22,5 kg, peso del paquete: 27,2 kg). La carga útil máxima es de 120 kg. Neumático integrado de aleación de aluminio de 16 pulgadas. Absorción de impactos de la horquilla delantera y absorción de impactos media, lo que hace que la conducción sea más cómoda y estable

► 2 modos de trabajo y alturas ajustables: puede elegir el modo de electricidad pura y el modo de ciclomotor. Regulación de velocidad de tres velocidades y pantalla de medidor inteligente. Alturas ajustables de sillín y manillar para diferentes alturas de personas para encontrar la posición perfecta para un viaje cómodo. Se adapta a adolescentes y adultos.

► Protección de conducción segura: frenos de disco dobles delanteros y traseros más frenos electrónicos, apriete los frenos y el motor se apagará primero. Además, los frenos de disco delanteros y traseros personalizados brindan más protección durante el viaje. Luz frontal LED segura y bocina que lo hacen más seguro cuando conduce. Especialmente de noche. porque tanto los coches como los peatones te verán y te escucharán.

► Batería grande incorporada Potente resistencia: el módulo de batería de litio de gran capacidad, el sistema de control electrónico, el cargador y el diseño integrado tres en uno hacen que la estructura de la bicicleta sea más compacta, más liviana y más conveniente de operar.

Moma Bikes E-bike 26.2, Bicicleta Unisex Adulto, Negra, 26 € 999.99 in stock 1 new from €999.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro nuevo modelo holandés Ebike 26.2, versión eléctrica en 26 pulgadas, presenta dos mejoras significativas respecto a su predecesora, los frenos de disco hidráulicos y un portaequipajes integrado en el cuadro. Para cada ciclista, hay una bicicleta holandesa adecuada para recorrer la ciudad con comodidad y estilo.

DISEÑO: Un diseño urbano y moderno, hecho especialmente para la ciudad. Su cuadro de aluminio 7005 le proporciona rendimiento y comodidad. Opte por una alternativa ecológica, evite los atascos y el abarrotado transporte público, con nuestra nueva E-bike 26.2. Se acabó el esfuerzo al arrancar, ya sea en los semáforos o en las cuestas.

MOTOR Y BATERÍA: Equipada con un potente y silencioso motor de 250W Brushless. La batería de litio de 36V 16Ah (576Wh), extraíble y situada bajo el asiento, ofrece una autonomía de hasta 80km*.

PANTALLA Y ASISTENCIA: La pantalla LCD, instalada en el manillar, te ofrece 5 niveles de asistencia, así como un máximo de información como velocidad actual / velocidad media / velocidad máxima, distancia total y parcial (Trip), capacidad de la batería y niveles de asistencia escogido.

CAMBIO SHIMANO: Equipada con un cambio trasero Shimano TX31 de 7 velocidades, piñón Shimano y palanca de cambios Shimano TX50 con pulsador.

Fafrees F26-PRO [ Oficial ] Bicicleta eléctrica para Mujer con aplicación E Bike de 26 Pulgadas, 250 W Hombre, 42 N.m, Bicicleta de montaña con batería de 36 V/10 Ah 120 kg, Pedelec e Bike IP54 € 1,159.99 in stock 1 new from €1,159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla LCD a color inteligente con aplicación móvil: la pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas está instalada en el centro del manillar, y el panel de control está a mano para facilitar la visualización y el control. La compatibilidad con la aplicación móvil le permite obtener sus datos de conducción en cualquier momento.

Motor sin escobillas de 250 W de alta velocidad: motor sin escobillas de 250 W con 42 N.M de par máximo combinado con controlador inteligente producen velocidad máxima de 25 km/h.

Batería extraíble de 36 V y 10 Ah. Batería integrada de 36 V 10 Ah con llave de bloqueo, fácil de quitar y llevar a casa para cargarla. 5 niveles de soporte de pedal, el kilometraje es de hasta 90 km por carga.

Suspensión delantera y sillín de silicona: horquilla delantera de 26 pulgadas (recorrido del muelle: 80 mm) con función de bloqueo para adaptarse a diferentes carreteras. El sillín de silicona de la marca italiana SR SELLE ROYAL garantiza una larga comodidad de conducción.

Detalles pensados: la bicicleta está equipada con una cubierta de cadena transparente que protege cuidadosamente sus pantalones o vestidos de la suciedad y los daños causados por la cadena.

