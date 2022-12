Inicio » Top News Los 30 mejores dvd portatil coche capaces: la mejor revisión sobre dvd portatil coche Top News Los 30 mejores dvd portatil coche capaces: la mejor revisión sobre dvd portatil coche 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de dvd portatil coche?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ dvd portatil coche del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Reproductor de DVD 17" para Coche, WONNIE DVD Portátil para Niños, Pantalla Giratoria con Batería Recargable de 6 Horas Duración, Compatible con SD/USB, Sincronizar con TV € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【HD & TFT & Giratoria Pantalla】WONNIE 17 pulgadas reproductor de DVD portátil, la pantalla LCD TFT en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1280 * 800, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos. La pantalla giratoria de 270°se puede girar fácilmente a la derecha o a la izquierda según desee, además la pantalla puede girar 180°y doblar como una tableta, puede ponerse al soporte de reposacabeza del coche cuando en viaje.

【4000mAH Batería Durable】La batería incorporada con larga vida, se puede permite el uso hasta de 6 horas, además le proporcionamos un cargador de coche y un 3 en 1 AC adapdator con EU/UL/UK plug, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales, no te preocupes más por el problema de enchufe en cualquier país.

【Región Libre & Múltiples Formatos】Compatible con CD,DVD,DVD + R(-R),DVD + RW(-RW),VCD,SVCD(RW),CD-R(RW), MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 32GB) y tarjeta SD/MMC (hasta 32 GB) con formato FAT32. Atención: NO reproduce MP4 ni Blu-ray.

【Sincronización con TV】Con la ranura de AV IN / OUT, puede sincronizar con TV o otra pantalla grande por el RCA cable. Además, este reproductor tiene la función de “Last Memory”. Como un regalo para su hijos, el WONNIE reproductor traerá un tiempo feliz.

【Información de Garantía】 Le ofrecemos 30 días de garantía de reembolso incondicional, 365 días de garantía de servicio de postventa y el servicio de asesoramiento gratuido toda la vida. Su satisfacción es nuestra promera prioridad.

DVD PORTATIL NEVIR NVR2778DVDPDCU Doble Pantalla € 48.27

€ 44.00 in stock 11 new from €44.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

10.1” DVD Portátil Coche con Entrada HDMI, Batería Recargable de 5 Horas, Admite Sincronización de Móvil y TV, CD/DVD/USB, Soporte para Reposacabezas Gratis, NAVISKAUTO € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Entrada HDMI】Este reproductor de DVD portátil rompe con el diseño tradicional. Tiene ranura de entrada HDMI, admite sincronización de video (hasta 1080P) y audio desde su móvil, computadora, Raspberry Pi, Xbox, PS3, PS4, Firestick o Kindle Fire, etc.

【2500 mAh Batería Recargable】Mire videos por más tiempo y mejor para viajes largos con una gran batería recargable de 2500 mAh. También se puede alimentar con el cargador de auto o el adaptador de AC incluidos para evitar las limitaciones de la batería y garantizar que pueda usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar

【Región Libre & Múltiples Formatos】Tiene estable rendimiento de lectura de disco y amplia compatibilidad. DVD: DVD/SVCD/VCD/DVD-5/CD/CD-R/CD-RW/DVD-9/DVD±R/DVD±RW/CD+G. Música: MP3/WMA. Imagen: JPG/JPEG. USB (hasta 720*576): AVI/MPG/FLV/VOB/DAT/DIVX. Soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 128GB en formato de FAT32)

【Múltiples Funciones】Con la función de memoria, el DVD se puede reproducir desde donde lo dejó. Lleva un conector para auriculares de 3,5 mm. Con la capacidad de entrada/salida de AV, puede conectarse a otro reproductor de DVD o TV para disfrutar de películas en una pantalla más grande

【Soporte para Reposacabezas de coche】Proporcionamos 1 soporte de montaje de reposacabezas de coche por un valor de 20 euros para que pueda montar fácilmente su reproductor de DVD en el reposacabezas de su coche. Reduce las molestias al viajar

Reproductor de DVD dual de 13,3 pulgadas para coche, reposacabezas portátil, reproductores de vídeo, monitor de reposacabezas, asientos traseros, reproductor de CD para sistema de entretenimiento Andr € 711.30 in stock 1 new from €711.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Características: pantalla IPS de 13,3 pulgadas, compatible con reproducción HD 1080P, compatible con el sistema Android 9.0. Admite acceso inalámbrico a Internet WIFI, con USB, interfaz de tarjeta de memoria.

❤️Características: pantalla IPS de 13,3 pulgadas, compatible con reproducción HD 1080P, compatible con el sistema Android 9.0. Admite acceso inalámbrico a Internet WIFI, con USB, interfaz de tarjeta de memoria.

❤️Características: pantalla IPS de 13,3 pulgadas, compatible con reproducción HD 1080P, compatible con el sistema Android 9.0. Admite acceso inalámbrico a Internet WIFI, con USB, interfaz de tarjeta de memoria.

❤️Excelente experiencia de usuario: con altavoces integrados que admiten sonido envolvente, puede brindarle una excelente experiencia de usuario. . 8 núcleos, 2G RAM, 16G ROM, gran capacidad, práctico y confiable.

❤️ Pantalla OSD: todas las operaciones tienen instrucciones de menú OSD, compatibles con la selección de varios idiomas (chino, inglés, ruso, italiano, español, portugués, alemán, holandés, francés, árabe).

SUNPIN Reproductor de DVD portátil de 12,5" para el Coche y los niños, Pantalla giratoria HD Protectora de 10,1 Pulgadas, admite sincronización de TV/USB/Tarjeta SD, Negro € 85.99 in stock 2 new from €85.99

1 used from €61.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único y mano de obra exquisita --- Nuestro ingeniero diseñó una apariencia elegante y pantallas protectoras de alta definición para ofrecerle una experiencia de visualización excelente. ♥ Nos negamos a reciclar las pantallas y materials.♥ Construido en altavoces estéreo duales permiten que el volumen más alto y más claro. Doble auriculares Jack asegura dos niños viendo simultáneamente.♥SUNPIN tiene una historia de más de 15 años de experiencias de I + D en audio & video fields.♥

Diseño único y mano de obra exquisita --- Nuestro ingeniero diseñó una apariencia elegante y pantallas de protección de alta definición para ofrecerle una excelente experiencia de visualización. ♥ Nos negamos a reciclar las pantallas y materials.♥ Built-in doble altavoces estéreo le permiten más fuerte y más claro volumen. Doble toma de auriculares asegura dos niños viendo simultáneamente.♥SUNPIN tiene una historia de más de 15 años de experiencias de I + D en los campos de audio y vídeo.♥

Rendimiento de la batería de larga duración --- A diferencia de otros reproductores, el reproductor de DVD portátil SUNPIN incorpora una batería recargable de polímero de litio duradera y segura que garantiza hasta 5 horas de tiempo de reproducción real. También proporcionamos un adaptador de alimentación de CA certificada y cargador de coche de alta calidad en el paquete, no más preocupaciones sobre la batería agotada.

Sin Regiones, Multi Formatos ---El reproductor de DVD portátil SUNPIN soporta CD, DVD, DVD+R(-R), DVD+RW(-RW), VCD, SVCD-R(RW), CD-R(RW) de todas las regiones excepto Blu-ray y es compatible con archivos multimedia vía USB y tarjeta SD (MAXFAT32GB), como VOB, AVI, MPEG1, MP3, WMA, JPEG.

MULTIFUNCIÓN --- La función antichoque protege el proceso de lectura del disco, lo que garantiza que no se interrumpa mientras lo utiliza. La función de reanudación de la reproducción le permite continuar viendo el disco desde donde lo dejó la última vez. ¿No es suficiente? Más funciones de humanización como la reproducción a cámara lenta, la repetición, la rotación, el zoom y los subtítulos pueden realizarse en este mini reproductor.

WONNIE 10.1" Reproductor de DVD Portátil con 2 Pantallas Soporta Tarjeta SD/USB para Reposacabezas de Coche con Mando a Distancia € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 TFT & LCD Pantallas】Las dos pantallas en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1024 * 600, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos. Estos dos reproductores de DVD están conectados por cable AV, un es de reproductor principal, y otro es de monitor, así podrás ver la misma película o video.

【Perfecto para viaje】 El diseño portátil y compacto, fácil de llevar, perfecto para el viaje en coche, tambiém adecuado disfrutar de videos con su familias y amigos en casa. El reproductor de DVD portátil con doble pantallas, es genial para la familia que tiene dos niños. Como un regalo para su hijos, el Wonnie Reproductor traerá un tiempo feliz.

【La Función de Memoria】 Admite memoria de punto de interrupción, puede comenzar el punto desde el que partió la última vez, sin necesidad de comenzar desde el principio. Atención: Para la mejor experiencia del uso de clientes, estamos actualizando la función de juego de nuestro productos. Nuestro producto no tiene la función de juego y los joysticks antes de que se complete la actualización.

【Batería Durable】La batería incorporada de 2600mAh con larga vida, se puede permite el uso de reproductor principal hasta de 4 horas(usa el auricular puede prolongar el tiempo del uso), permite el uso juntos del reproductor principali y el monitor hasta 2.5 a 3horas, también puede usar el AC cargador y cargador de coche, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales.

【Multiregion & Múltiples Formatos】 Compatible con CD, DVD, -R / RW, VCD, MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 32GB), tarjeta SD (hasta 32 GB) y tarjeta MMC (hasta 32GB). READ Koman se siente cómodo en Barcelona pese a los malos resultados

NAVISKAUTO 10,1" Reproductor de DVD para Coche con HDMI, DVD Portátil Coche Soporte Reposacabezas/HDMI/USB/SD/ MP4/ MKV/AVI, Diseño de Unidad Óptica de Succión Superior € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Función de Entrada HDMI】DVD reproductor se puede sincronizar video de hasta 1080p desde su móvil, computadora, cámara, Raspberry Pi, PS4 / Xbox / Switch o Firestick, etc. (Es compatible con el protocolo HDMI en la versión 1.4)

【Diseño Humanizado】El método de colocación de discos de succión superior protege el movimiento y la operación es más sencilla, incluso los niños pueden reemplazar fácilmente los discos

【DVD Región Libre】Admite la reproducción en toda el área y es compatible con DVD / CD / MP3 / VCD / SVCD / DVD-5 / DVD-9 y otros formatos multimedia, y como formatos de MP4 / MKV / MPG / TS / TRP / VOB / FLV / RMVB / AVI / MOV / ASF / WMV. Ranura para tarjeta USB / SD integrada (hasta 128 GB, FAT32)

【Soporte de Reposacabezas Personalizado】El soporte sostiene el reproductor de DVD de manera resistente y firme, es adecuado para varios reposacabezas y está disponible para ajustar el ángulo de la pantalla para una mejor experiencia de visualización

【Accesorios Ricos】Un cargador de coche de 3 M, incluso un modelo superlargo de 7 plazas se puede conectar fácilmente; un control remoto de alto reconocimiento, un cable AV; un Soporte de montaje del reposacabezas, un manual de usuario

SUNPIN Reproductor de DVD portátil para el Coche con Pantalla giratoria HD de 9,5 Pulgadas, Soporte de sincronización de TV/USB/Tarjeta SD, Negro € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único y mano de obra exquisita: nuestro ingeniero ha diseñado un aspecto elegante y pantallas HD para ofrecerte una excelente experiencia de visualización. ♥Nos negamos a reciclar filtros y materiales. Altavoz estéreo dual integrado que permite un volumen más alto y más claro. ♥ Auriculares duales que garantizan que dos niños puedan observar al mismo tiempo. ♥ SUNPIN tiene una historia de más de 15 años de experiencia F&E en áreas de audio y vídeo

Compañero ideal para el entretenimiento en casa y viajes por carretera. Puedes sincronizar películas en pantallas grandes con cable AV y mando a distancia incluido y disfrutar de tu tiempo libre familiar. Además, nuestro reproductor de DVD portátil también se puede girar fácilmente y fijar al reposacabezas del asiento del coche. Un compañero ideal para tus hijos observar la caricatura en la carretera. Cable AV y mando a distancia y soporte para reposacabezas de coche incluidos

Batería duradera y segura: la batería recargable de polímero de litio SUNPIN proporciona hasta 5 horas de tiempo de reproducción en tiempo real. También ofrecemos una fuente de alimentación certificada y un cargador de coche seraton de alta calidad en el paquete, no más preocupaciones por la batería agotada.

Libre de regiones, multiformato: el reproductor de DVD portátil Sunpin soporta CD, DVD, DVD+R(-R), DVD+RW(-RW), VCD, SVCD-R(RW), CD-R(RW) de todas las regiones excepto Blu-ray y es compatible con archivos multimedia a través de USB y tarjeta SD (MAXFAT32GB), como VOB, AVI, MPEG1, MP3, WMA, JPEG.

Multifunción: la función antichoque protege el proceso de lectura del disco, lo que garantiza que no se interrumpa durante el uso del disco. La función de reproducción de currículo hace más cómodo para que puedas seguir observando desde donde la última vez. ¿No es suficiente? Más funciones de humanización como reproducción de cámara lenta, repetición, giro, zoom y subtítulos en este minireproductor

NAVISKAUTO Dual DVD Portátil Coche para Reposacabezas con HDMI, 10.1” Reproductor de DVD para Niños 5 Horas Batería Recargable Compatible con Tarjeta SD y USB con 2 Mando a Distancias € 189.99 in stock 1 new from €189.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Entrada HDMI】la sincronización de entrada HDMI reproduce videos desde su teléfono móvil, así como Firestick, PS3, PS4, Xbox, Raspberry Pi y computadoras. Más opciones, más entretenimientopelículas diferentes al mismo tiempo en las pantallas dobles, para satisfacer las diferentes necesidades de dos personas, ambos reproductores están equipados con la función AV IN y OUT, puede estar conectado con un cable AV para ver la misma película en ambas pantallas.

【2 Reproductores DVD】viene con 2 reproductores separados de 10,1 pulgadas, puede ver diferentes contenidos en cada pantalla. Los mismos 2 monitores también pueden reproducir la misma película en modo DVD a través del incluido cable AV

【Batería Regarcable & Última Memoria】con la función de memoria, puede registrar su progreso de visualización en cualquier momento; la batería de litio de 2500 mAh puede funcionar continuamente durante 2-3 horas. Buen amigo para viajes de larga distancia

【Amplia compatibilidad】contiene un chip decodificador de video de alta definición, que se transmite en todas las regiones. Compatible con múltiples formatos de video de alta definición 1080P como MP4, MKV, MPEG, MPG, TS, TRP, VOB, FLV, RMVB, AVI, MOV, ASF, WMV, etc.

【Fácil de Usar】adopción de un diseño de concha, sus niños pueden cambiar los discos independientemente y fácilmente. El soporte de montaje personalizado se adapta a la mayoría de los tamaños de reposacabezas

YOTON DVD portátil 9,5" para niños con Pantalla giratoria HD de 7,5", admite reproducción de 4-6 Horas, Función de reproducción de Memoria [BLU-Ray no Compatible] € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla HD y giratoria】::El reproductor de DVD portátil YOTON tiene una resolución de 800 x 480, lo que le permite disfrutar de la calidad HD al ver películas, lo que mejora enormemente la experiencia visual. Además, la pantalla de protección ocular del reproductor de DVD portátil YOTON se puede girar 180° y 270°, lo que le permite cambiar el ángulo a su gusto para obtener el ángulo de visión perfecto cuando sea necesario.

【Mejor visor para niños】:El reproductor de DVD portátil de YOTON es muy portátil. Para los niños, son muy cómodos de llevar y usar. El reproductor de DVD portátil YOTON puede convertirse en una herramienta práctica de aprendizaje y entretenimiento para niños. A los niños les gusta usarlo después de aprender o en su tiempo libre, ver películas y videos que quieren, y aprender sobre el mundo fuera de la vida.

【Batería duradera y excelentes altavoces】:El reproductor de DVD portátil YOTON dispone de una batería de polímero de litio duradera y segura que garantiza hasta 4-6 horas de tiempo de reproducción en tiempo real. El reproductor de DVD portátil YOTON también cuenta con excelentes altavoces estéreo duales que proporcionan un volumen más fuerte y más claro. El rango de volumen ajustable es 0-20.

【Reproductor de DVD multifuncional】:El reproductor de DVD portátil de YOTON tiene una función de reproducción muy potente. Por ejemplo: función de reproducción de memoria, avance de video rápido y retorno rápido, soporte de varios idiomas, función de subtítulos etc. El reproductor de DVD portátil YOTON también se puede conectar bien al televisor para disfrutar de efectos visuales con familiares y amigos en una pantalla más grande.

【Amplia compatibilidad y servicio premium】:además de películas en DVD estándar. El reproductor de DVD portátil YOTON admite tarjetas USB y SD de hasta 32 GB y también es compatible con una amplia gama de formatos de disco, incluidos videos caseros y programas de TV almacenados en formato de DVD grabable, así como CD de audio y discos con archivos de música digital. YOTON cuenta con el mejor equipo de servicio postventa. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos.

NAVISKAUTO 10.1'' Dual Reproductor DVD para Coche con HDMI, DVD Portatil Coche Soporte Reposacabezas/MP4/1080P/MKV/USB/SD/AVI IN/ AVI out, con 2 Auriculares (1038) € 219.99

€ 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【10.1 " 2 Reproductores DVD】Tiene 2 reproductores principales, pueden reproducir dos videos diferentes por separado o reproducir los mismos videos simultáneamente mediante la conexión con un cable AV. Y los altavoces incorporados le proporcionarán un sonido estéreo claro

【Entrada HDMI】Los reproductores admiten la reproducción de videos 1080P desde su teléfono móvil, Firestick, PS3, PS4, Xbox, Raspberry Pi y computadoras sincronizadas. Puede ver archivos multimedia o videos de YouTube en su teléfono en el reproductor. Más opciones, mejor entretenimiento

【Pantalla de DVD para coche sin región】Compatible con múltiples formatos de video 1080P: MKV / MP4 / FLV / MPEG / MPG / TS / TRP / VOB / RMVB / AVI / MOV / ASF / WMV. Ranura para tarjeta USB / TF incorporada (hasta 128 GB, formato FAT32). Y la última función de memoria mantiene su progreso de visualización y siempre comienza desde donde se fue. Disfruta de todas tus colecciones a partir de ahora!

【Diseño Fácil de Usar】 El diseño de concha facilita que los niños cambien los discos. Los soportes de montaje del reposacabezas personalizados se adaptan a la mayoría de los tamaños de reposacabezas. Viene con 2 auriculares con cable, el sonido es estable y buena, puede proteger la audición de su bebé

【Contenido del paquete】2 * Reproductor de DVD para coche, 2 * Auriculares, 2 * Control remoto IR, 2 * Soporte de montaje, 1 * Cargador de coche, 1 * Cable AV, 1 * Manual de usuario. También proporcionamos a cada cliente valioso un 100% de servicio al cliente y 18 meses de garantía

WONNIE 2 Reproductor de DVD Portátil para Coche, con 10.5" Doble Pantallas para Niños Viaje 5 Horas Batería Recargable Compatible con Tarjeta SD y USB con 2 Mando a Distancias € 169.99 in stock 1 new from €169.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ 【Perfecto para Viaje】 El diseño portátil y compacto, fácil de llevar, perfecto para el viaje en coche, tambiém adecuado disfrutar de videos con su familias y amigos en casa. Como un regalo para su hijos, el Wonnie Reproductor traerá un tiempo feliz.

️ 【2 TFT & LCD Reproductor Separado】 Viene con 2 reproductor separado, se puede reproducir 2 diferentes películas simultáneamente, es genial para la familia que tiene dos niños. Las dos pantallas en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1024 * 600, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos.

️ 【La Función de Memoria】Admite memoria de punto de interrupción, puede comenzar el punto desde el que partió la última vez, sin necesidad de comenzar desde el principio. Atención: La función "Last memory" se puede configurar en "ON" en la página de SETUP.

️ 【5 Horas Batería Durable】 La batería incorporada con larga vida, se puede permite el uso hasta de 5 horas(usa el auricular puede prolongar el tiempo del uso), también puede usar el AC cargador y cargador de coche, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales.

☎ 【Multiregion & Múltiples Formatos】 Compatible con CD, DVD, -R / RW, VCD, MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 32GB), tarjeta SD (hasta 32 GB) y tarjeta MMC (hasta 32GB).

Reproductor de DVD portátil Dual Reproductores de Video para reposacabezas de automóvil 7 en HD LCD Pantalla táctil Digital USB / SD / TV Reproductor de MP5 para automóvil € 177.84 in stock 2 new from €177.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Pantalla grande: pantalla LCD para automóvil con reposacabezas de 7 pulgadas (800 x 480 x RGB) sin CD / DVD, pantalla panorámica 16: 9 que puede brindar una mejor experiencia.

❤️Pantalla grande: pantalla LCD para automóvil con reposacabezas de 7 pulgadas (800 x 480 x RGB) sin CD / DVD, pantalla panorámica 16: 9 que puede brindar una mejor experiencia.

❤️Pantalla grande: pantalla LCD para automóvil con reposacabezas de 7 pulgadas (800 x 480 x RGB) sin CD / DVD, pantalla panorámica 16: 9 que puede brindar una mejor experiencia.

❤️Alta sensibilidad del control remoto: transmisor de infrarrojos de dos canales, el control remoto inalámbrico tiene una alta sensibilidad y un control más conveniente.

❤️ Elimina el aburrimiento del viaje: admite la función USB / SD / TV, entrada de audio / video, elimina el aburrimiento del viaje y hazlo más interesante.

WONNIE 2022 reproductor de DVD portátil coche 2 pantallas niños video con reposacabezas de 10,5 pulgadas compatible USB SD MMC 5 horas para un viaje largo (dos reproductores de DVD) € 321.58 in stock 1 new from €321.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✪Buen compañero de viaje: reproductor de DVD de coche de doble pantalla con batería recargable de litio, puede soportar hasta 5 horas de trabajo después de una carga completa. Viene con un cargador de coche de doble cabeza, no hay necesidad de preocuparse cuando viaja en coche (solo para vehículos de 12 V).

✪WONNIE 2 Reproductor de DVD portátil para coche: ambos son compatibles con las funciones AV OUT / AV IN y con la función Last Memory. Con los cables AV se puede conectar a pantallas más grandes como el televisor para una mejor visualización. Soporta DVD compartidos o ver 2 DVD diferentes simultáneamente.

✪Función multiformato: CD, DVD, CD-R/RW, VCD, MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG Con USB / SD / MMC ranura tarjeta (hasta 32 GB, FAT32) le permite reproducir sus archivos multimedia descargados. (Disco Blu-ray no soportado)

✪Herramienta fija única: WONNIE Reproductor DVD de coche con dos soportes de sujeción de reposacabezas para fijar el reproductor, no hay necesidad de preocuparse de que el reproductor se suelte o se caiga en el coche.

✪ Después de la venta: tenemos un equipo de servicio postventa profesional, tu contacto será respondido en 24 horas. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros a través de Amazon. READ Los 30 mejores Tendedero De Ropa Plegable capaces: la mejor revisión sobre Tendedero De Ropa Plegable

NAVISKAUTO 12” Reproductor de DVD con 2 Pantallas, 5 Horas Batería Recargable, Soporte AV-In/AV-out, USB, SD, Región Libre (1251) € 119.99

€ 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproducción en Ambas Pantallas: DVD reproductor de pantalla de 12 pulgadas, puede conectar el reproductor principal y el monitor segundo para reproducir un mismo video a través del cable AV incluido, puede traer alegría ilimitada a sus hijos, idel para viaje. El cargador de coche personalizado de 9.8 Inch (25cm) puede proporcionarle la mejor opción

Batería Recargable: El reproductor DVD principal puede trabajar continuamente durante 4-5 horas. Además, la energía de la batería se puede compartir entre la principal y la segunda , lo que significa que sin una toma de corriente, ambos podrían funcionar juntos durante aproximadamente 3 horas

Multi-formatos: Soporte reproducción USB / SD / MMC (hasta 128 GB FAT32) Con puerto USB incorporado y ranura para tarjeta SD que le permite reproducir todos sus medios descargados en ambas pantallas. Puede disfrutar de sus películas, música y fotos en DVD en el camino. Compatible con DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / JPG / AVI / AVI / MPEG / DIVX formatos múltiples

Función de Memoria de Reproducción: los reproductores de DVD duales portátiles tienen habilitada la última función de memoria, puede iniciar la película desde donde dejó la última vez; Con el control remoto, puede pausar o comenzar incluso mientras conduce

Diseño de Cubierta Frontal: la pantalla se puede voltear hasta 180 grados, es conveniente para cambiar los discos con el reproductor montado. Ofrecemos 18 meses de garantía. No dude en contactar con nosotros cuando tenga alguna pregunta

DVD Portátil 10" LENCO DVP-1045 Negro, 2 Pantallas € 279.31 in stock 12 new from €279.31

3 used from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproductor de DVD portátil de 10 pulgadas

Puerto USB Accionado por una batería recargable

Incluye control remoto, accesorio para el reposacabezas y auriculares.

YOTON Reproductor de DVD portátil 12,5" con Pantalla giratoria HD de 10,5", con 1.8m Cargador de automóvil, función de reproducción de Memoria, admite reproducción de 4-6 Horas [BLU-Ray no Compatible] € 89.99 in stock 2 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥【Pantalla HD y giratoria】♥ El reproductor de DVD portátil de YOTON tiene una resolución de 1024 x 600 para que puedas disfrutar de la calidad HD mientras ves películas, lo que mejora enormemente la experiencia visual. Además, la pantalla de protección ocular del reproductor de DVD portátil YOTON se puede girar 180° y 270°, lo que le permite cambiar el ángulo a su gusto para obtener el ángulo de visión perfecto cuando sea necesario.

♥【Fácil de llevar, ver películas en cualquier momento y en cualquier lugar】♥: no hay mejor pasatiempo que ver una de tus películas favoritas. El reproductor de DVD portátil YOTON es lo suficientemente compacto y ligero como para llevarlo fácilmente a cualquier lugar. Si está buscando una manera de entretener a sus hijos sobre la marcha, un reproductor de DVD portátil es la elección correcta. Muchos padres han confirmado que los reproductores de DVD de coche pueden mantener a los niños tranquilos.

♥【Batería duradera y excelentes altavoces】♥ El reproductor de DVD portátil YOTON dispone de una batería de polímero de litio duradera y segura que garantiza hasta 4-6 horas de tiempo de reproducción en tiempo real. Cuando el reproductor de DVD está completamente cargado, puede admitir la visualización de 2-3 películas. El reproductor de DVD portátil YOTON también cuenta con excelentes altavoces estéreo que proporcionan un volumen más fuerte y claro con sonido ajustable de 0 a 20.

♥【Reproductor de DVD multifuncional】♥ El reproductor de DVD portátil de YOTON tiene una función de reproducción muy potente. Por ejemplo: función de reproducción de memoria, avance y retorno rápido de videos, soporte para varios idiomas, etc. Además, el reproductor de DVD portátil YOTON tiene un cable de datos AV tres en uno que se puede conectar bien al televisor y disfrutar del efecto visual de una pantalla más grande con familiares y amigos.

♥【Amplia compatibilidad y servicio premium】♥: además de las películas de DVD estándar, los reproductores portátiles YOTON son compatibles con una variedad de formatos de disco, incluidos vídeos domésticos y programas de televisión almacenados en formato de DVD grabable, así como CD de audio y discos de música digital (no son compatibles con discos Blu-ray). YOTON tiene el mejor equipo de servicio postventa. Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirnos.

NEVIR - DVD PORTATIL 9" NVR2777 Doble Pantalla € 59.00 in stock 3 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DVD portátil de doble pantalla de 9 pulgadas con una resolución de 800 x 480 pixeles y un formato 16:9

Menú OSD multilenguaje, avance y retroceso rápido

Batería de litio recargable de 1.100 mAh, 7.4V

Mando distancia multifunción, dos soportes de sujeción para coche, bolsa de transporte

Reproductor de DVD para Coche, Reproductor de DVD Portátil para Reposacabezas de 13,3"con Soporte para Reposacabezas, Compatible con Vídeo 4K 1080P, Tarjeta USB/SD, Entrada HDMI/AV, Bluetooth € 357.91 in stock 1 new from €357.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PANTALLA TÁCTIL IPS DE 13,3 PULGADAS】Este reproductor de DVD Bluetooth adopta una pantalla táctil IPS de 13,3 pulgadas y 1920 x 1080, que es sensible en funcionamiento y proporciona imágenes claras de 4K/1080P y vídeo fluido. La pantalla grande le brinda una excelente experiencia de visualización y alivia la fatiga visual. También el altavoz de calidad integrado siempre le proporcionará un sonido estéreo claro, disfrute del buen tiempo libre con toda su familia.

【SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO DEL ASIENTO TRASERO】Este reproductor de películas para automóvil admite WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz, al igual que una tableta, es fácil de conectar a WiFi o punto de acceso en el automóvil o teléfono móvil, y el almacenamiento integrado de 2G + 32G funciona de manera más fluida. Permite que los pasajeros traseros puedan ver noticias, películas, jugar juegos en línea, descargar aplicaciones, revisar el correo electrónico, chatear en línea y más, haciendo que los viajes lar

【MÉTODO DE MONTAJE FIRME EN EL REPOSACABEZAS】Este reproductor de DVD portátil para automóvil está equipado con todos los accesorios necesarios para la instalación, que incluyen 1 línea de cargador para automóvil, 1 arnés, 1 manual y 10 bloques fijos que hacen que la pantalla de TV del automóvil sea más fija, y no se sacudirá con el movimiento del automóvil y brindará una mejor comodidad de visualización. Puede realizar la operación de cableado de acuerdo con el manual, muy fácil de instalar.

【MÉTODO DE MONTAJE FIRME EN EL REPOSACABEZAS】Este reproductor de DVD portátil para automóvil está equipado con todos los accesorios necesarios para la instalación, que incluyen 1 línea de cargador para automóvil, 1 arnés, 1 manual y 10 bloques fijos que hacen que la pantalla de TV del automóvil sea más fija, y no se sacudirá con el movimiento del automóvil y brindará una mejor comodidad de visualización. Puede realizar la operación de cableado de acuerdo con el manual, muy fácil de instalar.

【GARANTÍA DE CALIDAD DEL 100%】 Tenemos mucha confianza en la calidad de este reproductor de DVD para el reposacabezas del automóvil y ofrecemos 24 meses de garantía o reembolso. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta sobre su compra. Resolveremos su problema en 24 horas.

NAVISKAUTO Reproductor DVD Coche con 2 Pantallas, Soporte Entrada HDMI, 5 Horas Batería Recargable, 10.1” DVD Portátil Coche Soporta SD/USB/CD/DVD Región Libre (1034) € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Entrada HDMI】Reproductor DVD tiene la función HDMI, puede sincronizar video desde su computadora, teléfono móvil, Raspberry Pi, Xbox, PS3, PS4, Firestick, etc. (Cable HDMI no incluido). Admite AV OUT, el cable AV incluido puede transmitir la pantalla para reproducir contenido en el TV

【Batería Regarcable】La pantalla principal tiene la batería recargable que soporta la reproducción hasta 4 - 5 horas, cuando se reproducen ambas pantallas al mismo tiempo, la batería puede durar de 2 a 3 horas. También llevamos AC cargador y cargador de coche en el paquete, que no se preocupe más por la batería se apaga cuando sales, le permite ver películas en cualquier momento y en cualquier lugar

【Multi-Formatos】Soporte reproducción USB / SD / MMC (hasta 128 GB FAT32) con puerto USB incorporado y ranura para tarjeta SD que le permite reproducir todos sus medios descargados en ambas pantallas. Puede disfrutar de sus películas, música y fotos en el camino. Compatible con DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / JPG / AVI / AVI / MPEG / DIVX formatos múltiples

【La Función de Memoria】 Admite memoria de punto de interrupción, puede comenzar el punto desde el que partió la última vez. Con el soporte de montaje y cable AV puede ofrecer a sus pasajeros del asiento trasero un entretenimiento en dos pantallas de 10.1 pulgadas

【Garantía Y Servicio】Si hay cualquier problema sobre nuestro producto, puede hacer clic en el vendedor de contacto en la página del pedido para contactarnos y que podamos resolver mejor su problema

Reproductor DVD Dual de 10 Pulgadas portátil BSL-10D | Reproductor de Archivos Multimedia | Reproductor de CD y DVD | Puertos USB , SD/MMC | Batería de 2.500mAh. € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ Reproductor de DVD dual de 10 pulgadas BSL-10D, ideal para el coche aunque con su batería de 2.500mAh que permite una autonomía de +2h en reproducción continuada, lo puedes llevar a cualquier lado.

√ Reproductor de archivos multimedia a DVD y CD compatibles con varios formatos de audio y vídeo.

√ Puerto USB y SD/MMC para la reproducción a través de unidades flash (Pen drive) o tarjetas SD.

√ Adaptadores de corriente, adaptador 12V para mechero, conexión entre pantallas, entrada Jack 3.5 para auriculares, mando a distancia incluidos.

√ Sistemas de fijación para vehículo ( straps o cintas para instalación ) , que te permiten colocar las dos pantallas en los reposacabezas traseros del coche.

NAVISKAUTO 10.1" Reproductor DVD Coche Auriculares Bluetooth Equipados, DVD Portátil Coche con Auriculares BT, Soporte HDMI IN/MP4/ 1080P/ MKV/USB/SD/AVI € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Admite Bluetooth 5.0】seleccione el emparejamiento de conexión buscando y muestre el nombre del dispositivo Bluetooth, admita la conexión automática después de la desconexión. Admite altavoces BT y auriculares BT por debajo de la versión 5.0. La distancia de transmisión es de hasta 10 metros y es compatible con el procesamiento de señal digital DPS de la tecnología de reducción de ruido. Admite la función de uno a dos, puede conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, cambiar libremente

【Entrada HDMI】Un reproductor de DVD en el vehículo que puede reproducir imágenes de alta definición de 1080P, como teléfonos inteligentes, en una pantalla grande cuando se conecta a HDMI. Se puede conectar a Raspberry Pi y computadora/Firestick/PS3/PS4/Xbox, etc. "Prepare un cable HDMI por separado"

【Alta resolución 1080P】Incluso en modo USB o TF, el reproductor admite MP4, MKV, MPEG, MPG, TS, TRP, VOB, FLV, RMVB, AVI, MOV, ASF y WMV con una resolución de hasta Full HD. Puede ver todos los detalles de imágenes, juegos y películas.

【Última memoria y sin regiones】 No importa si es una comedia de situación de TV, una película o una caricatura. Encontrar el mejor contenido que usted y su familia aman es valioso, reproduzca cualquier DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD ± R o DVD ± RW sin restricciones de región. Diseñado con la última función de memoria, nuestro reproductor de DVD puede continuar reproduciendo desde donde lo dejó la última vez.

【El paquete incluye】1 reproductor de DVD, 1 auricular, 1 adaptador de CA, 1 cargador de automóvil, 1 control remoto, 1 cable AV, 1 soporte de montaje, 1 cable AUX, 1 cable de carga USB, 1 Manual de usuario. Además, nuestro equipo de servicio posventa en línea proporcionará el mejor consultor de productos.

16” DVD Portátil con Entrada HDMI, Batería Recargable de 7 Horas Duración, Soporta USB, SD, Video de 1080P, MP4, MKV, Sincronizar con TV , Bolsa de Transporte Gratis, NAVISKAUTO € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Función de HDMI】con el entrada HDMI, puede sincronizar videos de hasta 1080p desde su MÓVIL, computadora, cámara, Raspberry Pi, PS4 / Xbox / Switch o Firestick, etc. Admite AV OUT / AV IN, puede ver las mismas películas en ambas pantallas a través del cable AV; AV OUT se puede salir en el TV

【5000mAh Batería Recargable】batería recargable de larga duración de 5000 mAh incorporada, puede ver hasta 7 horas de video, adecuada para viajes de larga distancia. También se puede alimentar con el cargador de coche o el adaptador de AC incluidos, lo que garantiza que lo use en cualquier momento y en cualquier lugar

【16 Pulgadas Pantalla Giratoria】 reproductor DVD de 1366 * 768 se puede girar 270 grados y voltear 180 grados, le permite una experiencia de visualización extrema. El diseño dual de los altavoces estéreo hace que la voz sea mucho más fuerte y clara. También conecta sus auriculares para disfrutar de un festín audiovisual

【Multi-Formatos】soporte reproducción USB y tarjeta TF (hasta 128 GB FAT32) que le permite disfrutar de sus películas, música y fotos en el camino. Compatible con MP4 / MKV / MPEG / MPG / TS / TRP / VOB / FLV / RMVB / AVI / MOV / ASF / WMV formatos múltiples

Funcióm de Memoria, Bolsa de Transporte y Garantía de 18 Meses: la función de reanudación automática le permite recoger desde donde dejó la última vez. Viene con una bolsa de transporte resistente para brindar una buena protección y fácil de transportar. También ofrecemos una garantía de 18 meses sin preocupaciones, así como un servicio amable al cliente que hará que su compra sea absolutamente segura

YOTON Reproductor de DVD portátil de 12,5" con Pantalla giratoria HD de 10,5" para el Coche, con Cargador de Coche, batería integrada y USB/Tarjeta SD/Sync TV [BLU-Ray no Compatible] € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥【Pantalla giratoria】♥:El reproductor de DVD portátil YOTON tiene una resolución de 1024 x 600 y la pantalla de protección ocular se puede girar 180° y 270°, por lo que puede cambiar el ángulo a su gusto para obtener un ángulo de visión perfecto según a tus necesidades.

♥【Ampliamente compatible】♥:El reproductor de DVD portátil admite tarjetas USB y SD y es compatible con los siguientes formatos: DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, JPEG, DVD, WMA, MPG, MP3, DIVX, VOB, AVI (RM/RMVB es opcional), lo que lo hace ampliamente compatible y fácil de ver.

♥【Región libre】♥: el reproductor de DVD portátil es multilingüe, por lo que puede usarlo cuando viaja, detecta el idioma del país y reproduce bien los videos y películas locales, por lo que la reproducción multilingüe es fluida y sin obstáculos.

♥【Práctico y práctico】♥: con su calidad de imagen clara y suave, el reproductor de DVD portátil YOTON puede proporcionar a sus hijos una práctica herramienta de visualización y aprendizaje. Los videos útiles se pueden ver repetidamente, es fácil de transportar y la imagen no daña los ojos, lo que lleva su calidad de vida a un nivel superior.

♥【Reproducción de pantalla sincronizada】♥: Con el cable AV, puede compartir la misma película entre dos reproductores de DVD. Si no puede ver a los niños en el asiento trasero mientras conduce, puede reproducir sus películas de dibujos animados favoritas en 2 DVD al mismo tiempo. READ Los 30 mejores mesa redonda cristal capaces: la mejor revisión sobre mesa redonda cristal

Lenco BRP-1150 - Reproductor de DVD portátil de Blu-ray y Blu-ray (pantalla TFT giratoria de 11,5", 1024 x 600 píxeles, batería integrada, con adaptador de red y de coche, entrada USB € 334.20 in stock 1 new from €334.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproductor de Blu-Ray portátil: el Lenco BRP-1150 no es solo un reproductor de DVD convencional, sino también un reproductor de Blu-Ray Disc. La robusta construcción y la pantalla giratoria hacen de este reproductor un dispositivo móvil ideal para películas.

Pantalla: con un tamaño de 11,5 pulgadas y una resolución de 1024 x 600 píxeles, la pantalla del BRP-1150 es ideal para disfrutar de películas y series favoritas en la más alta calidad.

Uso versátil: las conexiones integradas en el BRP-1150 hacen de este dispositivo un reproductor multimedia multifuncional. El contenido se puede reproducir desde USB, SD y, por supuesto, Blu-Ray y DVD. Además, el BRP-1150 puede conectarse a pantallas o proyectores externos a través de una salida AV y un conector HDMI.

Altavoces integrados: si te olvidas de los auriculares, no es una razón para ver la película. Los altavoces integrados son lo suficientemente potentes como para reproducir perfectamente acústicamente cualquier película o serie. Compatible con los siguientes formatos de audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, MP3, FLAC y WAV.

Batería integrada: la batería integrada puede durar con una capacidad de 2000 mAh y permite ver películas también lejos de enchufes. El BRP-1150 se puede cargar con los adaptadores de red y de coche incluidos en el envío en todos los enchufes comunes y conexiones de coche.

NAVISKAUTO 12” DVD Portátil Coche para Reposacabezas con 2 Pantallas, Soporte AV-In/AV-out, USB, SD, Región Libre, Cargador de Coche y Cable AV Gratis € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 Pantallas de 12 Pulgadas: puede conectar el reproductor principal y el monitor segundo para reproducir un mismo video a través del cable AV, AV OUT puede salir al televisor. El cargador de coche de 3m puede proporcionarle la mejor opción

Batería Recargable: el reproductor DVD principal puede soportar hasta 3 horas de tiempo de trabajo. Además, la batería se puede compartir entre el reproductor de DVD y el monitor, lo que significa que sin una toma de corriente, las dos pantallas podrían funcionar juntas, ambos monitores podrían funcionar juntos durante aproximadamente 2 horas

Multi-formatos: Soporte reproducción USB / SD / MMC (hasta 128 GB FAT32). Con puerto USB incorporado y ranura para tarjeta SD que le permite reproducir todos sus medios descargados en ambas pantallas. Puede disfrutar de sus películas, música y fotos en DVD en el camino. Compatible con DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / JPG / AVI / AVI / MPEG / DIVX etc.

Función de Memoria de Reproducción: los reproductores de DVD duales portátiles tienen habilitada la última función de memoria, puede iniciar la película desde donde dejó la última vez; Con el control remoto, puede pausar o comenzar incluso mientras conduce

Diseño de Cubierta Frontal: la pantalla se puede voltear hasta 180 grados, es conveniente para cambiar los discos con el reproductor montado. Ofrecemos 18 meses de garantía. No dude en contactar con nosotros cuando tenga alguna pregunta

Reproductor de DVD portátil Doble , Reproductores de vídeo para reposacabezas de Coche, 7 en HD LCD, Pantalla táctil Digital, USB/SD/TV, Reproductor MP5 para Coche € 140.07 in stock 1 new from €140.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Alta sensibilidad del control remoto: transmisor de infrarrojos de dos canales, el control remoto inalámbrico tiene una alta sensibilidad y un control más conveniente.

❤️Alta sensibilidad del control remoto: transmisor de infrarrojos de dos canales, el control remoto inalámbrico tiene una alta sensibilidad y un control más conveniente.

❤️Alta sensibilidad del control remoto: transmisor de infrarrojos de dos canales, el control remoto inalámbrico tiene una alta sensibilidad y un control más conveniente.

❤️Elimina el aburrimiento del viaje: admite la función USB / SD / TV, entrada de audio / video, elimina el aburrimiento del viaje y hazlo más interesante.

❤️ Salida de la toma de auriculares: la salida de la toma de auriculares le permite escuchar en privado y permite que otros mantengan un ambiente tranquilo y cómodo en el automóvil.

SUNPIN Reproductor de DVD portátil de 16,9 Pulgadas con Pantalla Grande HD de 14,1 Pulgadas, Reproductor de DVD para niños, diseño único de botón Extra, Reproductor de vídeo Sync TV portátil € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versión de 2021 – Teclado creativo en la pantalla: el diseño del teclado de pantalla creativo te ofrece un sistema de control adicional debajo de la pantalla, lo que mejora la experiencia del usuario, mientras que el reproductor está plegado, lo que hace que no solo sea portátil, sino que también es realmente cómodo.

Pantalla de alta resolución de 2021: Sunpin de 14,1 pulgadas, 1280 x 800 y 16:10 HD, gran pantalla, gracias a la rotación de 270 ° y la función de giro de 180 °, para ofrecerte una excelente experiencia de visualización para cualquier orientación. Nos negamos a reciclar pantallas y materiales.

2021 Nueva versión actualizada de funciones humanizadas: la nueva función antivibración garantiza que el dispositivo lega sin interrupciones y reduce eficazmente las interrupciones causadas por el agitamiento. Puede proteger su película durante todo el proceso. Altavoces estéreo duales incorporados que permiten un volumen más alto y claro.

Compañero ideal para tu familia: un compañero ideal para tus hijos que ven la película de dibujos animados en casa. El sistema operativo simple hace que este reproductor de DVD portátil sea perfecto para niños y ancianos. Además, puedes sincronizar películas en pantallas grandes con el cable AV incluido y el mando a distancia y disfrutar de tu familia feliz tiempo libre. Función AV-In/Out/Aux Out.

Libre de regiones, multiformatos: el reproductor de DVD portátil SUNPIN admite CD, DVD, DVD + R(-R), DVD + RW (-RW), VCD, SVCD-R(RW), CD -R(RW), también puede leer discos desde cualquier región, sin limitaciones regionales. Soporta archivos multimedia a través de USB y tarjeta SD (hasta 32 G), como VOB, AVI, MPEG, MP3, MP4, RMVB, WMA, JPEG.

Reproductor de DVD portátil 14.1 para coche para niños con pantalla giratoria HD de 12.5 pulgadas, diseño exclusivo de teclas, función de proyector de sincronización, puerto USB/SD. € 124.99 in stock 2 new from €124.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único ultrafino: el reproductor de DVD portátil es ultrafino y se adapta perfectamente al ordenador portátil, y el diseño de botón permite añadir un sistema operativo adicional debajo de la pantalla, lo que permite al usuario utilizar el reproductor plegado, lo que no solo es cómodo de llevar, sino que también ofrece una verdadera comodidad y estilo.

Gran pantalla giratoria HD de 14,1 pulgadas: el DVD portátil de 14,1 pulgadas con pantalla LCD TFT de 1280 x 800 HD, la función giratoria de 270 ° y 180 ° aporta la mejor experiencia de visualización, también se puede instalar fácilmente en el asiento trasero de un coche para la visualización en un ángulo cómodo durante el viaje.

Soporte para reposacabezas fácil de instalar: soporte para reproductor de DVD para coche con correas ajustables para una instalación rápida, fácil y segura en el reposacabezas de la mayoría de los coches, camiones, monovolúmenes y asientos SUV que distraen a tus hijos o pasajeros en el asiento trasero y lo convierte en el compañero de viaje perfecto para la familia.

Carga de memoria y sincronización de TV/proyector: el reproductor portátil añade una función de memoria de los puntos de parada y lo reanudará por última vez sin preocuparte de la molestia de un nuevo inicio para saltar. La entrada y salida AV puede sincronizar películas en la pantalla grande/TV. Para disfrutar de tus películas favoritas.

Formatos sin regiones y multiformato: MYDASH El reproductor de DVD portátil admite CD, DVD, DVD+R(-R), DVD+RW(-RW), VCD, SVCD-R(RW), CD-R(RW) de todas las regiones excepto Blu-ray y es compatible con archivos multimedia a través de USB y tarjeta SD (MAXFAT32GB), como VOB, AVI, MPEG1, MP3, WMA, JPEG.

Lenco DVP-939 - Reproductor de DVD con Pantalla de 9 Pulgadas con Pantalla, 2 Auriculares USB, SD/MMC, 2 mandos a Distancia, 2 Soportes para reposacabezas, 2 Fuentes de alimentación, Color Negro € 349.00

€ 271.67 in stock 8 new from €271.67

2 used from €145.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproductor de DVD portátil con altavoces incorporados

Resolución de la pantalla de 800 x 480 píxeles

Tiene un puerto USB 2.0 e un voltaje de operación de 12 V

Con monitor LCD y tarjeta de lectura integrada

Batería de Li-Ion con una autonomía de 2 horas

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de dvd portatil coche disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de dvd portatil coche en el mercado. Puede obtener fácilmente dvd portatil coche por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de dvd portatil coche que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca dvd portatil coche confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente dvd portatil coche y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para dvd portatil coche haya facilitado mucho la compra final de

dvd portatil coche ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.