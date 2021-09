Inicio » Top News Los 30 mejores Dos Juego De Cartas capaces: la mejor revisión sobre Dos Juego De Cartas Top News Los 30 mejores Dos Juego De Cartas capaces: la mejor revisión sobre Dos Juego De Cartas 10 Vistas Guardar Saved Removed 1

Mattel Games DOS, juego de cartas de UNO, edad recomandada 7 - 10 años (Mattel FRM36) € 9.99

€ 8.47 in stock 37 new from €8.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features juego de mesa de 2 a 10 jugadores, pensado para que se desafíen entre ellos individualmente o por equipos

el objetivo del juego es ser el primero en quedarse sin cartas, pero en esta versión, los jugadores deben gritar dos cuando les queden 2 cartas

Juego de mesa familiar recomendado a partir de 7 años

Termina el primero para ganar puntos por las cartas que quedan en las manos de tus oponentes

Cuando te queden 2 cartas, no te olvides de gritar dos

Tranjis Games - VIRUS! 2 Evolution (Expansión) - Juego de cartas (TRG-12evo) € 11.95 in stock 45 new from €11.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño atractivo

Mattel Games Disney Frozen 2, Juego de Cartas (GKD76) € 19.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El clásico juego de cartas de siempre, ahora con la encantadora temática de frozen ii

Todas las cartas de este colorido juego de uno de frozen ii de disney incluyen imágenes de los personajes favoritos de los fans de la aclamada secuela

Al igual que en el juego clásico de uno, haz coincidir las cartas por su color o número en una carrera para quedarte sin ellas

La carta especial, fuerzas de la naturaleza, te permite elegir el único color que se puede jugar hasta el siguiente turno (incluso si alguien tiene un número o una carta de acción que coincidan)

El juego de cartas uno de frozen ii de disney es un regalo fantástico para niños a partir de 7 años; incluye una baraja de 112 cartas e instrucciones

Zygomatic - Dobble - Español, Multicolor (57) € 15.99 in stock 52 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de fiesta

Un juego de velocidad, observación y reflejos

Encuentra los símbolos iguales

Sin plástico, sin envoltorio

57 símbolos

¡Dime! Juego de Parejas Compuesto de 144 Cartas Que te permitirá Tener Conversaciones apasionantes y desarrollar la complicidad con tu Pareja € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VIVIR UN MOMENTO MÁGICO EN PAREJA: un juego pensado para (re)descubriros como pareja, hacer que vuestra relación crezca y potenciar vuestra complicidad.

☀️ ENTENDERSE AÚN MEJOR: 144 preguntas originales especialmente pensadas para dedicar tiempo a escucharse, entenderse íntimamente y construir una relación de pareja sana.

MANTENER ENCENDIDA LA LLAMA DE LA PASIÓN: salid de la rutina y compartid carcajadas, recuerdos, deseos escondidos y vuestros sueños más insólitos.

DESCUBRIR NUEVAS FACETAS: 4 grupos de preguntas ("Nosotros", "Alma interior", "Palomitas" y "Ardiente") para conocer mejor a vuestra pareja.

JUGAR UNA Y OTRA VEZ: ya sea de noche sentados en el sofá, con un par de cañas, arropados... ¡Dime! es un regalo ideal y original para regalar a vuestra propia pareja o a otras parejas. READ La astrónoma Maya Hazeem revela las predicciones del martes según trazas de números

Outletdelocio. Expansion para el Juego de Cartas Virus. Virus 2 Evolution. Edicion Española. +8 años € 17.95

€ 17.18 in stock 7 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Expansion para el ampliar el juego del famoso juego de cartas Virus. NOTA: es necesario para jugar tener el juego Virus original

Con la expansion Virus 2 Evolution (que incorpora 35 cartas extras), introducimos 2 nuevos modos de juego, modo epidemia y modo duelo y también trae nuevos medicamentos, con lo que aumentamos las posibilidades del juego, ya que en este caso los Virus han mutado y las medicinas convencionales ya no son efectivas.

Contenido del pack: 35 cartas Virus 2 evolution e instrucciones

Edición Española. Edad: 8 años en adelante. De 2 a 6 jugadores. Tiempo de juego: 20 minutos

Garantia nacional, envio desde España (Zaragoza)

Cartamundi Baraja Infantil Disney Princesas. Juegos de Cartas 2 en 1 € 4.96 in stock 3 new from €4.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juega a las Parejas (Memory) o a la Solterona (Old Maid) con tus Princesas favoritas de Disney

2 Juegos en 1

A partir de 3 años

Instrucciones del juego disponibles en 14 idiomas

Perfecto para detalles de fiestas y cumpleaños

Lewo 2 en 1 Juego de Pesca 30 PCS Alfabeto Magnético de Madera Carta de Pesca Juguetes para 3 4 5 Años de Edad Niñas Niños Pequeños Cumpleaños Aprendizaje Educación Juguetes € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 en 1 Juego de pesca】 ---- ¡Disfruta de dos escenas en un juguete de pesca para niños! Usa una muñeca magnética para buscar y atrapar peces debajo del lago helado. O voltea el tablero, usa cañas de pescar magnéticas para pescar en el océano.

【Juguetes educativos tempranos】 ---- Una forma creativa para fomentar la coordinación ojo-mano, reconocimiento de color, desarrollo motor, habilidades de conteo matemático y nivel cognitivo. Aprende los 26 alfabetos ingleses y los peces marinos.

【Juguetes de madera natural】 ---- Proporcione un juguete de pesca magnético seguro, no tóxico, Bloques de madera lisos bordes y superficies, pintura ecológica. Incluye 2 cañas de pescar de madera, 1 cofre de pesca de madera, 1 muñeca magnética, 26 peces magnéticos PCS Letter. Las mejores navidades, cumpleaños, regalos de fiesta para niños de 3 4 5 años.

【Construir una interacción y comunicación cercanas】 ---- El juego de pesca de madera diseñado para múltiples jugadores puede fortalecer la interacción y la comunicación entre niños y entre niños y padres. Es un conjunto bonito y sería un excelente regalo o complemento para cualquier salón de clase o preescolar, o una colección de juegos en casa para los más pequeños.

【Choice elección de la madre】: puede desarrollar la inteligencia de los niños de manera muy efectiva y este juguete educativo es un cumpleaños perfecto, un regalo de Navidad para cualquier niño. Diseñamos cada juguete con los más altos estándares de calidad, y para nutrir mentes y corazones. Para la mejor experiencia de compra del cliente, proporcionaremos la mejor garantía de servicio. Por favor, contáctenos si tiene algún problema y lo haremos bien.

Tranjis Games - Virus! - Juego de cartas (TRG-01vir) € 14.95 in stock 57 new from €9.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adictivo

Divertido

Fácil de llevar

Número de jugadores: 2

Mattel - Pack de juegos UNO + DOS € 17.46 in stock 1 new from €17.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los dos clásicos juegos de cartas, ¡ahora juntos

Ambos juegos son para 2 a 10 jugadores y están pensados para que éstos se desafíen entre ellos individualmente o por equipos

El objetivo es ser el primero en quedarse sin cartas en la mano, pero no olvides gritar Uno cuando te quede una carta en UNO o Dos cuando te queden dos cartas jugando a DOS

El objetivo es ser el primer jugador en quedarse sin cartas

En UNO gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos

Uno H20 Waterproof Clear Cards € 15.99

€ 13.90 in stock 41 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de mesa que incluye 108 cartas resistentes al agua + un mosquetón para transportarlas cómodamente

La versión resistente al agua del clásico juego de cartas uno

Para jugar entre 2 y 10 jugadores, que se pueden desafiar individualmente o por equipos

El objetivo es ser el primero en quedarse sin cartas y gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos

Cuando te quede una sola carta, no te olvides de gritar uno

Mattel Games UNO - Harry Potter, Juego de Cartas Para Niños, Multicolor, FNC42 € 19.99

€ 9.99 in stock 28 new from €9.99

1 used from €9.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Ahora puedes jugar a UNO en compañía de tus personajes favoritos de Harry Potter! La dinámica de este juego es igual a la del UNO clásico, pero esta versión tiene ilustraciones de Hermione, Harry, Ron y otros personajes del mágico mundo de Harry Potter.

El objetivo es ser el primer jugador en quedarse sin cartas en la mano y gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos.

Entre las cartas de acción especiales están los saltos de turno, cambios de sentido, cartas que obligan a robar dos cartas y comodines.

La carta del Sombrero Seleccionador obliga a otro jugador a elección de quien la juega a seguir robando cartas hasta sacar una de Gryffindor.

Un excelente regalo para fans de Harry Potter mayores de 7 años. Incluye 112 cartas y reglas de juego. Los colores y la decoración del juguete pueden ser distintos de los mostrados.

DINAMITA EL JUEGO v2 | Juego de Cartas para Niños y Adultos | Apto para daltónicos | Juegos de Mesa de 2 a 10 Jugadores | Dynamite: The Game v2 € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego APTO para DALTÓNICOS ---> Diseñado para que cualquier persona con algún tipo de daltonismo o problema visual, al definir colores, pueda jugar sin problemas. Cada color de la baraja contiene un símbolo específico situado en la esquina de cada una las cartas que permite diferenciar el color de cada una.

Multi idioma ---> Es un juego independiente del idioma y sus reglas están traducidas en 4 idiomas que son el español, el alemán, el inglés y el francés, permitiéndote jugar con cualquier amigo tuyo que no hable tu idioma, pero si cualquier otro de los citados anteriormente.

Divertido y adictivo ---> Además de ser un juego divertido y adictivo es muy fácil aprender a jugar, manteniendo la profundidad necesaria para que sea un juego muy rejugable tal y como un partygame y un filler deben ser. Es el juego que necesitas para quedar con los amigos tomando algo y también puedes sacarlo a la mesa con la familia.

⚡‍‍ Juego rápido - De 2 a 10 jugadores ⚡‍‍ ---> Perfecto para jugar con la pareja, con toda la familia o si tienes muchos amigos. "Si tienes más de 10 amigos, enhorabuena, pero para jugar deberéis turnaros "

Portable - Fácil de llevar ---> Es un juego de pequeñas dimensiones por lo que puedes llevártelo a cualquier parte, tanto si te vas a dar una vuelta y tomar algo, como si te vas unos días de viaje.

SKYJO de Magilano- El juego de cartas definitivo para niños y adultos. € 17.95

€ 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Objetivo: Coloca el menor número posible de puntos volteando, y recopilando tarjetas a lo largo de varias rondas. Esto sólo es posible siempre que un jugador no haya descubierto todas sus tarjetas, de ser así se cierra la ronda. Por lo tanto, ten cuidado, mantente atento al juego y sé cauteloso y atento a las acciones de los otros jugadores.

Gran diversión para tus amigos y familiares. SKYJO es un divertido juego de cartas ideal para niños y adultos entusiastas del juego.

Inicio rápido: Reglas del juego fáciles de aprender. Incluye un breve manual con imágenes. Ideal como juego breve en medio de otras actividades y juego principal para veladas emocionantes. Un juego de turnos y de duración variable.

Juego educativo: Recuenta: Adición de hasta 100 números de dos dígitos. Calcula: Acostúmbrate a las posibilidades. Concentración: sigue el transcurso del juego y a los otros jugadores.

Jugadores: De 2 a 8 jugadores. Edad: A partir de 8 años. Duración del juego: 30 minutos. Idiomas: Alemán, inglés, francés, español, italiano. Contenido: 150 tarjetas de juego, 1 libreta de juego, 1 manual. Fabricado en Alemania. READ 27 de diciembre de 2020 - Qué día festivo hoy, carteles y cumpleaños que no se pueden hacer hoy - UNIAN

Clementoni Yoga-mazzo, Cartas Infantiles, Mesa, Juego de Sociedad para Toda la Familia, 1-6 Jugadores, 5 años +, Fabricado en Italia, Multicolor, 16300 € 7.84 in stock 8 new from €6.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El yoga se mezcla con el juego de mimos, para divertirse con amigos y familia

El juego contiene una baraja de 40 cartas con diferentes posiciones de yoga y 10 cartas con las descripciones correspondientes.

Uno de los jugadores de turno pesca una tarjeta de baraja e imita la posición de yoga que se muestra en la imagen. Los demás tienen que tratar de adivinar cuál es la posición misteriosa.

La diversión nunca termina con las otras formas de juego incluidas en las instrucciones

Un juego de cartas diseñado para que los niños se diviertan y jueguen en movimiento. Un juego de mesa ideal a partir de 5 años. Para 1-6 jugadores. Fabricado en Italia.

Cartamundi Baraja Infantil Disney Frozen II. Juegos de Cartas 2 en 1 € 1.74 in stock 2 new from €1.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 25 cartas de juego.

Adecuado también para tocar a presión.

Instrucciones de juego disponibles en 14 idiomas

Ideal para bolsas de fiesta y regalos de fiesta infantil.

A partir de 3 años.

Atomo Games- Castillo del Terror 2 Juego Cartas(expansión) (XAG-22921) € 13.00 in stock 8 new from €12.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego

Número de jugadores: 5

Alta calidad

Marca reconocida

Cartamundi Baraja Infantil Patrulla Canina. Juegos de Cartas 2 en 1 € 4.70

€ 4.19 in stock 2 new from €4.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juega a las Parejas (Memory) o a la Solterona (Old Maid) con tus personajes favoritos de la Patrulla Canina

2 Juegos en 1

A partir de 3 años

Instrucciones de juego disponibles en 14 idiomas

Perfecto para detalles de fiestas y cumpleaños

Outletdelocio.- Pack Juego Cartas Expansión Virus 2 Evolution (Tranjis Games. 62304) € 30.00 in stock 7 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tu misión consiste en enfrentarte con arrojo a una pandemia y competir por ser el primero en erradicar los virus logrando aislar un cuerpo sano para evitar la propagación de las terribles enfermedades; contén brotes de virus experimentales que ahora campan a sus anchas por todo el centro y hazte con la victoria

Con la expansion virus 2 evolution (que incorpora 35 cartas extras), introducimos 2 nuevos modos de juego, modo epidemia y modo duelo y también trae nuevos medicamentos, con lo que aumentamos las posibilidades del juego, ya que en este caso los virus han mutado y las medicinas convencionales ya no son efectivas

Contenido del pack: 68 cartas virus + 35 cartas virus 2 evolution + 2 personalizables e instrucciones

Edición española; edad: 8 años en adelante; de 2 a 6 jugadores; tiempo de juego: 20 minutos

Garantia nacional, envio desde españa (zaragoza), inmediato y gratuito

Devir - Juego Polilla Tramposa (BGPOLI) € 12.99

€ 11.99 in stock 42 new from €10.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Temática: juegos de cartas

El juego consiste en quedarse sin cartas, para ello iremos echando una carta con un número inmediatamente superior o inferior a la que hay en la mesa

Edad mínima recomendada: 84 meses

Ganador del prestigioso deutscher spiele preis best children's game" 2012

Para ganar has de hacer trampas

ysister 2 Piezas Soporte para Naipes, Soporte para Juego de Cartas, Soporte para Juego De Cartas - Titular de la Tarjeta de Juego para niños, Adultos, Personas de Edad Avanzada € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: plástico ABS, color: azul, tamaño: 15 * 0.9 * 10 cm

Portatarjetas para jugar a las cartas, deja que el juego sea fácil y divertido

El exclusivo diseño curvo en forma de abanico mantiene las tarjetas organizadas, y las tarjetas se pueden mostrar fácilmente frente a usted.

Puede pararse sobre una mesa o sostenerlo en la mano. Ideal para niños o personas con artritis o personas con lesiones en las manos.

Será el mejor socio para las personas que les gusta jugar a las cartas.

Devir- Sushi Go Juego de Mesa, Multicolor, Miscelanea (BGSUSHI) € 9.99 in stock 45 new from €9.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de cartas para diseñar la propia comida

Juego de velocidad, memoria y astucia

Duración aproximada de la partida: 15 minutos

Juego adecuado para pasar el tiempo libre

Conversar y Conocerse - 120 Tarjetas con Preguntas, Conversaciones, Juegos y más - Juego Divertido y romántico para Parejas € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejore su relación: conozca entre sí de una manera divertida, diferente y creativa. Con preguntas interesantes, temas divertidos y mucho más para comenzar una buena conversación.

Conexión más fuerte a tu pareja: es un hecho probado que las parejas que pasan al menos 10 minutos al día juntas tienen vínculos más significativos y más fuertes a largo plazo.

♥ Diviértete más con cada otro: 120 tarjetas con múltiples temas, desde rondas rápidas y divertidas hasta iniciadores de conversaciones significativas y profundas.

Pasa más tiempo de calidad: perfecto para una cita nocturna dentro o fuera, un paseo en el coche o un día perezoso en el sofá. Es un gran juego de cartas de pareja para aprender unos sobre otros.

♥Regalo perfecto: para jugar con tu pareja o amigos. Esta pequeña caja es perfecta para llevar y usar en cualquier lugar. Tiene una hermosa presentación y calidad. ¡Cómpralo ahora!

Ludonova - Juego de cartas Arkham Noir 2: Invocado por el trueno, Español (LDNV230001) € 13.00 in stock 6 new from €13.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los jugadores se pondrán en la piel del investigador privado Howard Lovecraft

Tendrán que indagar en los sucesos basados en los relatos 'El diario de Alonzo Typer y El horror oculto'

Español

Soporte para Naipes Manos Libres, Asiento de Póker Plástico para Niños, Titular de la Tarjeta Organizar Póker, Juego de Dos Cartas, Cartas de Puente, Uno Extremo para Adultos, Discapacitados y Mayors € 9.84 in stock 1 new from €9.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【diseño para mucha gente】El soporte pequeño está diseñado para niños pequeños cuyas manos no son lo suficientemente grandes para sostener todas las cartas; También es como puente de naipes para los que sufren de artritis de muñeca/brazo o jugadores con una sola mano o destreza limitada, ayudando a disfrutar plenamente de los juegos de cartas.

【gran capacidad de retener tarjetas】El porta naipes puede llevar 15 cartas o incluso más como las manos humanas. Los porta naipes para cartas de juego no ocupan mucho espacio para retener varias cartas. Se utilizan para cartas de Navidad, cartas de puente, cartas del juego Dos, cartas del Uno, cartas de canasta, etc.

【Manos libres】Se puede ser sostener con una sola mano, también puede despejar en la mesa sin necesidad de sostener las manos. Permite jugar con las manos libres para hacer otra cosa necesaria al mismo tiempo.

【Material de alta calidad】En una pequeña base de alfombrilla antideslizante, el soporte de las cartas se mantiene estable sobre la mesa. Está hecho de plástico ABS, seguro, no tóxico, robusto y duradero de usar, ligero y cómodo de transportar y almacenar. La superficie lisa nunca se decolorá.

【Usos multiples】El soporte plástico para cartas de pie no sólo puede utilizarse para jugar a las cartas, sino que también puede aplicarse para sostener tarjetas de signos de mesa, tarjetas de comercio, tarjetas de banco, billetes, facturas, notas, etc. El práctico soporte cartas se puede poner en la mesa, el pasillo, la estantería y otros lugares. Es llamativo, satisfaciendo sus diferentes necesidades.

Outletdelocio Pack Juego de Cartas Virus + Virus 2 + 200 Fundas. Edicion Española. +8 años € 36.99 in stock 1 new from €36.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tu misión consiste en enfrentarte con arrojo a una pandemia y competir por ser el primero en erradicar los virus logrando aislar un cuerpo sano para evitar la propagación de las terribles enfermedades. Contén brotes de virus experimentales que ahora campan a sus anchas por todo el centro y hazte con la victoria.

Con la expansion Virus 2 Evolution (que incorpora 35 cartas extras), introducimos 2 nuevos modos de juego, modo epidemia y modo duelo y también trae nuevos medicamentos, con lo que aumentamos las posibilidades del juego, ya que en este caso los Virus han mutado y las medicinas convencionales ya no son efectivas.

Contenido del pack: 200 Fundas Premium para cartas, 68 cartas Virus + 35 cartas Virus 2 evolution + 2 personalizables e instrucciones

Edición Española. Edad: 8 años en adelante. De 2 a 6 jugadores. Tiempo de juego: 20 minutos

Garantia nacional, envio desde España (Zaragoza) READ El Puma lo hizo todo contra los All Blacks | C ...

Juegos de Mesa para Parejas para Tener Conversaciones de Calidad y desarrollar la complicidad y la relación con tu Pareja. Regalos Originales para Hombre Y Mujer. CARTAS DE CUPIDO € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VIVIRÉIS UN MOMENTO MÁGICO LLENO DE AMOR. Juego de mesa original diseñado para (re)descubriros como pareja y hacer que vuestra relación crezca potenciando vuestra complicidad.

OS ENTENDERÉIS MEJOR: 120 preguntas especialmente pensadas para que os dediquéis tiempo a escucharos y a entenderos a un nivel más profundo para construir una relación de pareja más sólida y sana. Excelente regalo mujer y hombre.

ALIMENTARÉIS VUESTRA LLAMA DE LA PASIÓN. Saldréis de la rutina y compartiréis un buenas risas, recuerdos de vuestros pasados, encontraréis deseos escondidos y reforzaréis vuestros sueños.

️ CÓMO SE JUEGA: Las preguntas darán pie a entablar conversaciones sobre temas importantes como los sentimientos, dinero, los deseos, la pasión, el dinero y otros temas super importantes para una relación ideal basada en el amor.

EL REGALO PERFECTO: Regalos originales para hombre y mujer por igual. Perfecto regalos de aniversario pareja. Este juego de cartas está diseñado para todo tipo de parejas que lleven juntas desde 1 mes a 100 años para jugar donde queráis cuando queráis.

Haba - Juego de cartas Rhino Hero, 2 a 5 jugadores (4092) € 12.27 in stock 11 new from €8.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de jugadores: De 2 a 5 jugadores

Duración aproximada del juego: 15 Minutos

Género: Familiar

Edad mínima recomendada: 5 años

ZENAGAME Together - Juego de Mesa para Parejas - 150 Cartas para Mejorar la Comunicación - Juegos de Mesa Mayore, Juego de Cartas - Regalos para Parejas € 14.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UNA REJUGABILIDAD INFINITA - Zenagame os ha preparado con todo su amor un juego de mesa de 150 cartas para jugar una y otra vez. Ya que nos encantan las sorpresas, hemos incluso dividido el juego en 3 barajas de 50 cartas distintas e independientes para descubrir las cartas poco a poco y que así el juego de mesa cartas siga sorprendiéndoos por mucho tiempo.

3 CATEGORÍAS - Escuchar, comunicar y argumentar son las 3 cualidades fundamentales en una pareja, es por ello que Zenagame ha diseñado 3 categorías para poner a prueba específicamente estas cualidades: responded a las preguntas y comunicad, dejad que conteste vuestra pareja y escuchad, argumentad en las cartas del juego regalo para novios en las cartas “¿quién de los dos?”

DESCUBRID (AÚN MÄS) A VUESTRA PAREJA - Se acabaron los tabúes y las preguntas sin contestar, estos juegos de mesa son perfectos para iniciar conversaciones sobre temas diversos y enriquecedores (familia, uno mismo, futuro, relación, en la cama) que te permitirán profundizar tu relación. Tanto si sois una joven pareja o si lleváis muchos años casados, estos juegos para parejas son perfectos para vosotros.

PEQUEÑO Y COMPACTO - Pequeños y compactos, estos juegos de mesa de preguntas y respuestas se transportan muy fácilmente a todas partes y en cualquier momento. En veladas, de viaje, de vacaciones, en vuestro sofá, en un restaurante, frente a la chimenea, llevad esto juego de mesa para parejas a todas partes pasar unas increíbles veladas románticas con tu novio o novia.

REGALOS ORIGINALES PERFECTOS PARA PAREJAS - Estos juegos sirven para un regalo aniversario pareja, para Navidades o para San Valentín, se trata de unos regalos para mi novio o mi novia perfectos ya que el mejor regalo que puedes hacer es aprender a conocer y a interesarte por tu pareja. No busques más, tenemos lo que necesitas.

Fournier- Lemon Ribbon 1,2,3, Mi Primer Juego para Aprender los Números Baraja Educativa, Color Multiple (40 Cartas) € 2.99 in stock 7 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aprende los números y a contar objetos mientras trabajas la memoria

Un sencillo juego basado en el clásico memory pero donde las parejas de cartas llevan un número e igual número de objetos

Además, sirve como flashcard para los más pequeños

Naipes e instrucciones en español e inglés

40 cartas con parejas de cartas e instrucciones

