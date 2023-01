Inicio » Juguete Los 30 mejores Disfraz Rockero Niño capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Rockero Niño Juguete Los 30 mejores Disfraz Rockero Niño capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Rockero Niño 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Disfraz Rockero Niño?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Disfraz Rockero Niño del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



LAUSONS Chaqueta Pelo Sintetico Nino Motera Primavera Otoño Cazadora Imitacion Cuero con Tachuelas y Cremallera Negro 9-10 años € 31.98

Amazon.es Features Collar de moto con correa y cierre de botón a presión.

Bolsillos con cremallera en las caderas

Manga larga con detalles de cremallera en los puños

Chaqueta de piel sintética para niños con detalle de tachas.

Esta chaqueta tiene 2 estilos: Chaqueta de cuero (sin forrado) es ideal para la primavera y el verano frío de la noche; chaqueta de cuero (con forrado) es perfecto para el otoño y el invierno.

Skylety Kit de Rockero de Punk Gotico de 70 80 90, Accesorios de Disfraz de Roca de Metales Pesados con Pañuelo de Punk Rojo Guantes de Punk Negra Mangas de Tatuajes Pulsera de Piel Sintética Negra € 18.59

Amazon.es Features Adecuado para varias ocasiones: estos accesorios de disfraces de los años 80 son agradables para eventos de rock en interiores y exteriores de los años 70, 80 y 90, fiestas de rock; También se pueden aplicar para fiestas temáticas, Halloween, Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, actuaciones, disfraces u otras actividades festivas, creando un ambiente interesante

Accesorios de fiesta de rock: el disfraz punk es un accesorio clásico y retro, combina muy bien con otros disfraces para crear un efecto visual impresionante y genial para ti, adecuado para juegos de rol o fiestas temáticas

Tamaño ajustable: el vestido punk se puede ajustar con los 3 botones al tamaño para que te quede bien; La pulsera de piel sintética con tachuelas negra es de aprox. 21,7 cm/ 8,5 pulgadas de largo y 3 cm/ 1,18 pulgadas de ancho; Adecuado para la mayoría de las personas

Material exquisito: las mangas de tatuajes falsos están hechas de nailon, elásticas y transpirables; El pañuelo para cuello cabeza está hecha de seda artificial, suave y suave, hermosa y elegante, cómoda y fácil de usar; Los guantes y el brazalete aplican un material agradable, brindando un servicio a largo plazo

Juego de accesorios de rock para ti: obtendrás 1 par de mangas de tatuajes falsos, 1 diadema, 1 par de guantes de punk negros, 2 pulseras; Diferentes tipos y estilos retro del disfraz de rockero para satisfacer sus diversas necesidades de vestimenta, lo que le permite convertirse en el foco de atención de la multitud

MIVAIUN Kit de Rockero de Punk Gotico de 70 80 90, Kit Rockero Gótico Punk, Accesorios de Disfraz de Rocker, Pañuelo de Punk Rojo, Guantes de Punk, Guitarra Hinchable, Guitarra Micrófono € 11.49

Amazon.es Features Bonita combinación: obtendrá un par de guantes Punk, 1 pieza de guitarra inflable, Micrófono inflable y pañuelo rojo; El globo de la guitarra es de unos 90 cm/ 35,43 pulgadas, lo suficientemente grande puede satisfacer su uso y las necesidades de coincidencia; Y los guantes Punk de moda y clásico, puede compartir con sus compañeros.

Accesorios para fiestas de rock: el disfraz de punk es un accesorio clásico y retro, que combina muy bien con otros disfraces para crear un efecto visual impresionante y genial para ti, adecuado para juegos de rol o disfraces de fiestas temáticas.

Fácil de usar: las guitarras de utilería inflables se pueden inflar rápidamente en unos pocos minutos, ahorrándole el tiempo y la energía de la decoración de otras decoraciones de la fiesta; Por favor, tenga cuidado de no inflar demasiado, manténgase alejado de las fuentes de fuego; Y los guantes y la diadema de la bufanda son fáciles de llevar, lo que le hace elegante y personalizado, que puede coincidir con mucha ropa, lavable y reutilizable.

Añade un ambiente alegre: nuestras guitarras eléctricas inflables son hermosas y exquisitas, el patrón refleja el tema de la música rock, que puede presentar el estilo de concierto de los años 90 y 80 y añadir un ambiente retro y alegre para usted.

Adecuado para varias ocasiones: este disfraz de glam rock es una buena opción para eventos de rock de los 70, 80 y 90 en interiores y exteriores, fiestas de rock, que también se puede aplicar para fiestas de carnaval, actuaciones, mascaradas, Halloween, Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, fiestas de disfraces u otras actividades festivas, para poner en marcha un ambiente interesante. READ Los 30 mejores Lego Ninjago Movie capaces: la mejor revisión sobre Lego Ninjago Movie

Accesorios de Disfraz de Rocker Los 70 80 90 Disfraz de Rocker Metal Pesado Discoteca Diadema Vintage Roja Tatuaje Mangas Brazo Sol Gafas Hinchable Guitarra Micrófono Punk Cosplay Traje Hombre Mujer € 10.99

Amazon.es Features Accesorios rockeros: el conjunto de accesorios rock fancy incluye 1 diadema, 1 par de mangas, 1 anteojos de sol, 1 guitarra inflable y 1 micrófono inflable. Perfecto para fiestas de rock, este accesorio de vestuario disco retro se adaptará a las necesidades de tu atuendo y será lo más destacado.

Diadema vintage: la diadema de tendencia roja retro es suave y suave para usar cómodamente. La diadema está anudada y se puede usar de varias maneras, lo que es adecuado tanto para hombres como para mujeres.

Mangas del brazo del tatuaje: este par de mangas del brazo del tatuaje está hecho de material de nailon de alta calidad con buena elasticidad, mano de obra fina, ligero y transpirable, que absorbe la humedad y es cómodo de usar, y tiene un cierto efecto de protección solar. Los estampados de las mangas son muy chulos con colores vivos y un fuerte estilo rockero.

Guitarra con micrófono inflable: las guitarras y los micrófonos inflables están hechos de material de PVC de primera calidad con un tamaño adecuado, duradero y de forma única. Son accesorios indispensables en el cosplay de heavy metal rock.

Gafas de sol de metal: el marco de las gafas de sol está hecho de metal, que no es fácil de deformar y desvanecer. Las gafas vienen con almohadillas nasales cómodas, que son adecuadas para diferentes formas de nariz y son cómodas de usar. Estos anteojos de sol están a la moda, hacen una declaración y combinan bien con otros atuendos.

4 Piezas Kit de Rockero de Punk para Años 70 80 90, Accesorios para Disfraz de Rockero Incluye Mangas de Tatuajes de Brazo Falsos Guantes de Cuero Punk Negros y Gafas de Sol para Fiestas € 11.99

Amazon.es Features Buena combinación: el paquete contiene 2 piezas de mangas de tatuajes de brazo, 1 par de anteojos, 1 par de guantes punk, el conjunto agradable para satisfacer sus diversas necesidades de disfraces, lo que lo convierte en el centro de atención de la multitud en fiestas de disfraces u otras fiestas

Mangas de moda: nuestra manga de tatuajes falsos está hecha de material de poliéster, con una artesanía perfecta, de calidad y confiable, y cada manga mide aproximadamente 40,5 x 9 x 8 cm/ 15,94 x 3,54 x 3,15 pulgadas, estirable y elástica, talla única para la mayoría de las personas; Además, se ajusta perfectamente a tu brazo, es fácil de poner y quitar, adecuado para varios tipos de piel, un accesorio de vestuario ideal para disfraces de rock punk, fiestas, Halloween, eventos nocturnos, etc.

Gafas elegantes y guantes con remaches: los guantes de cuero punk sin dedos están hechos de cuero y remaches, y el tamaño de un solo guante es de aprox. 13,5 x 10 cm/ 5,31 x 3,94 pulgadas, que es adecuado para adolescentes; La tela pegajosa hace que se ajusten libremente; Los niños tienen alrededor de 9 años y son adecuados para usar si sus palmas son gruesas; Las gafas de sol punk tienen un marco dorado, retro y moderno, miden alrededor de 14 x 5,5 cm/ 5,51 x 2,17 pulgadas, ideales para fiestas

Diseño llamativo: este kit de rockero de punk está lleno de elementos clásicos y retro, como remaches o patrones de tatuajes, combinados con colores antiguos para que sea más fácil llamar más la atención cuando se usa en fiestas, lo que le permite coordinar con otros accesorios para crear impresionantes efectos visuales para ti

Múltiples ocasiones: este kit de accesorios para disfraz de rockero se puede aplicar ampliamente para varias ocasiones, como fiestas temáticas de punk rock de los años 70, 80 y 90, carnavales, fiestas temáticas, cumpleaños, fiestas de Halloween, fiestas de disfraces, cosplay y más

Widmann 23945 - Guitarra de rock hinchable con correa para el hombro, 95 cm de largo, para fiestas, carnaval, Halloween y fiestas temáticas, para disfrazarse de estrella de rock, cantante y músico € 6.93
€ 6.61

€ 6.61 in stock 10 new from €2.80

Amazon.es Features Si quieres llamar la atención en tu próxima fiesta, esta guitarra de rock hinchable de Widmann es la elección correcta

La guitarra mide 95 cm de largo, por lo que tiene un tamaño realista. Se puede inflar simplemente mediante una válvula

El instrumento viene con una correa para el hombro. Para no tener que llevar la guitarra en la mano toda la noche y tener siempre las dos manos libres

Con esta elegante guitarra podrás arrasar en tu próxima fiesta temática. Deja que tu pelo vuele y verás cómo todas las miradas se dirigen a ti

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca "Widmann" debajo del título del producto

ANGTUO Mangas del Brazo del Tatuaje para niños 5 PCS Manga del Brazo de Protección UV al Aire Libre Manopla del Tatuaje Elástico Temporal de Nylon Elástico para niños y niñas € 9.99

Amazon.es Features Tejido altamente elástico: 92% nylon + 8% spandex. Transpirable y cómodo.

Independientemente del sexo: las mangas son aptas tanto para niños como para niñas. Las manos y los pies se pueden usar. El rango de edad es 3-8 años

Diseño novedoso: tatuaje falso de moda diseñado para niños, con patrones novedosos y únicos.

protección solar: tiene un cierto efecto anti-ultravioleta. Proteja las manos y los pies de su bebé al aire libre.

Tamaño sin expandir bajo condiciones naturales: 7.5cm / 3 '' en el manguito superior y 5.5cm / 2.16 '' en el manguito inferior. La longitud es de aproximadamente 30 cm / 11.8 ''. Sleeve Cuff es antideslizante.

Widmann -Conjunto de motorista - guantes, 2 pulseras, collar con tachuelas de piel sintética € 10.46

Amazon.es Features Guantes, collar y pulseras de motociclistas

Las piezas están hechas de cuero sintético

Tienen detalles metálicos

Son adecuadas para fiestas de disfraces

Guirca- Peluca rockero en caja, Color negro, Talla única (4799.0) € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peluca de pelo negro con estilo rockero

Perfecta para disfrazarse del mítico grupo de rock The Kiss

Se presenta envasado en caja

Disfraz o Chaqueta de Rockero para niño € 15.74

Amazon.es Features Part Number EU706695/T1 Color Black Is Adult Product

Aomig Accesorios de Disfraz Años 80, 4pcs Accesorios Hippies con Gafas de Sol, Collar, Bandana Roja y Negro, Accesorios Disfraz Rockero de Metal Pesado, Halloween Accesorios Punk Disco Cosplay Fiesta € 8.99

Amazon.es Features 【CONJUNTO DE ACCESORIOS DE LOS 80】 El conjunto de accesorios disfraz rockero de metal pesado contiene 2 pañuelos para la cabeza, 1 collar de los 80, 1 anteojos de sol vintage. Los accesorios de ropa de rock son una adición llamativa a tu apariencia general y te hacen lucir glamorosa. Con estilos de los años 70 y 80, es adecuado para la mayoría de los adolescentes y adultos.

【ACCESORIOS DE COSPLAY DE FIESTA DE ROCK】AOMIG accesorios disfraz de rockstar están diseñados en estilo clásico, retro y moderno para combinar perfectamente con tu atuendo de hip hop de los años 80 y 90. Perfecto para fiestas de rock, puedes vestirte como una estrella del punk rock.

【DISEÑO DE MODA】 El collar grande de los años 80 es de color dorado simple y clásico, hecho de aleación, diseño grueso, se ve genial y encantador, cuidadosamente elaborado y pulido para que sea resistente y no se desvanezca o rompa fácilmente. Los anteojos retro son de material liviano, no lo estresarán y son cómodos de usar.

【AMPLIA APLICACIÓN】 Además de las fiestas de cosplay de rock, también puede usarlos para eventos de rock de los 90 en interiores y exteriores, festivales de música, fiestas de disfraces de Halloween, disfraces de carnaval, eventos de cosplay, representaciones teatrales, fiestas de disfraces u otros eventos festivos.

【REGALOS ADECUADOS】 Los accesorios hippies son los mejores regalos para el cumpleaños de su ser querido, Halloween, Navidad, etc. Puede usarlos juntos o por separado para crear diferentes looks, lo harán lucir más hermoso y recibirá muchos cumplidos.

Widmann 04753 - Guitarra esqueleto hinchable, aprox. 105 cm de largo, para carnaval y fiestas temáticas € 6.48

Amazon.es Features ¿Busca el accesorio de disfraz perfecto? Entonces esta guitarra esqueleto hinchable de Widmann es justo lo que necesitas

La guitarra mide aproximadamente 105 cm de largo, por lo que tiene un tamaño realista. Se puede inflar simplemente mediante una válvula

El instrumento viene con una correa para el hombro. Así no tendrás que cargar con la guitarra toda la noche y siempre tendrás las dos manos libres

Con esta elegante guitarra podrás arrasar en la próxima fiesta. Conviértete en un lúgubre músico de hard rock o death metal. Deja que tu pelo vuele y verás cómo todas las miradas se dirigen a ti

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca "Widmann" debajo del título del producto

chiber Disfraces Disfraz de Motorista Rockero para Niño (7 años) € 110.30

Amazon.es Features Diseño y Tejidos de alta calidad.

Cuidado en los pequeños detalles.

Para ver la tabla de tallas en cm., visualice la última imagen.

Incluye: Camisa de manga larga con tatuajes falsos, pantalón, chaqueta, pulsera, guante y bandana.

Aviso: los accesorios adicionales no están incluidos, solo aquellos que se detallan en la descripción del producto.

VIKSAUN 3 Piezas Punk Rocker Party Kit, Accesorios de Disfraz de Rocker de Los 70 80 90, Guantes de Roca, Inflables para Guitarra Punk Rockera, Accesorios de Disfraz Roca Metales Pesados € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buena combinación: obtendrás un par de guantes punk, 1 pieza de guitarra inflable y micrófono inflable; El globo de la guitarra mide aproximadamente 90 cm/ 35,43 pulgadas, lo suficientemente grande como para satisfacer sus necesidades de uso y combinación; Y los guantes punk de moda y clásicos, puedes compartirlos con tus amigos.

Accesorios de fiesta de rock: el disfraz de punk es un accesorio vintage y retro, combina muy bien con otros disfraces para crear un efecto visual genial e impresionante para ti, adecuado para juegos de rol o fiestas temáticas. Trajes de disfraces.

Fácil de usar: las guitarras de accesorios inflables se pueden inflar rápidamente en unos minutos, ahorrándole el tiempo y la energía de decorar otras decoraciones de fiesta; Tenga cuidado de no inflar demasiado, manténgalo alejado de fuentes de fuego; Y los guantes son fáciles de usar, lo que los hace elegantes y personalizados, que pueden combinar con muchas prendas, lavables y reutilizables.

Agregue un ambiente alegre: nuestras guitarras eléctricas inflables son hermosas y exquisitas, el patrón refleja el tema de la música rock, que puede presentar el estilo de concierto de los años 90 y 80 y agregarle un ambiente retro y alegre.

Adecuado para varias ocasiones: este disfraz de glam rock es una buena opción para eventos de rock en interiores y exteriores de los años 70, 80 y 90, fiestas de rock, que también se puede aplicar para fiestas de carnaval, actuaciones, disfraces, Halloween, Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños. , fiestas de disfraces u otras actividades festivas, para crear un ambiente interesante.

com-four® Conjunto de pulsera y collar con remaches piramidales en cuero sintético steampunk para fiestas y halloween (02 piezas - pulsera/collar V1) € 9.99

Amazon.es Features PULSERA Y COLLAR: Conjunto de 2 piezas de pulsera y collar con aspecto de cuero para rockeros, punk y steampunk.

CON BOTÓN: La pulsera tiene 2 filas de tachuelas y está equipada con un cierre de botón a presión que permite 2 tamaños. ¡El collar es de 1 hilera y se puede usar en 3 tamaños!

EXPANSIÓN DE ACCESORIOS: ¡Perfecto como un complemento de accesorio para halloween, carnaval y fiestas temáticas!

TACHUELAS DE PIRÁMIDE: Se adapta a muchos atuendos y conjuntos. Para cuello de hasta 43 cm y la pulsera de hasta 25 cm de diámetro. ¡Perfecto para el estilo gótico, punk y rock!

ALCANCE DE LA ENTREGA: 1x pulsera, 1x collar // Material: cuero sintético // pulsera de medidas: 25 x 4,5 cm // collar de medidas: 43 x 3 cm

Rubies S8623-l, Disfraces Mujer, Multicolor, L € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz Chanel P. Pop Girls Band infantil

El disfraz contiene torera con tachuelas, camiseta impresa con efecto purpurina de tirantes, falda tutu purpurina, medias y micrófono.

Talla L, para 8-10 años

Aomig Disfraz Años 80, 4pcs Disfraces Hippies con Pelucas Hombre Larga, Bandana Roja y 2 Redecilla Pelo, Disfraz Rockero de Metal Pesado, Accesorios Hippies para Halloween Cosplay Carnaval Fiesta € 11.99
€ 9.59

€ 9.59 in stock 1 new from €9.59

Amazon.es Features 【EL PAQUETE INCLUYE】Juego de pelucas de fiesta de rock de 4 piezas, que incluye 1 peluca rockero, 1 pañuelo pirata, 2 gorras redecilla, puede vestirte como una estrella de punk rock, es la mayoría de los fanáticos de rockstar de los años 80 y 90 en interiores y exteriores. actividades mejor opción.

【MATERIAL SUPERIOR】 Las peluca hippie están hechas de fibras sintéticas de alta calidad y alta temperatura, que son más suaves, gruesas y realistas que otras pelucas. El tamaño del pañuelo se puede doblar según sea necesario, perfecto para usar como pañuelos, bufandas para el cuello, corbatas, bufandas, pañuelos y más.

【MEJOR TAMAÑO】 La longitud de la peluca es de 58 cm, la circunferencia del gorro de la peluca es de aproximadamente 53-58 cm, talla única para la mayoría de las personas. Peluca hippie unisex para disfraz de los 80.

【VESTIR A LA MODA】 El traje de peluca Rockstar Heavy Metal Disco está diseñado en estilo clásico, retro y moderno, este atuendo te hará destacar en la fiesta, aumentará la diversión de la fiesta, disfrutará de todo el proceso de la fiesta y te hará diferente.

【USO AMPLIO】 Perfecto para obras de teatro escolares, fiestas de karaoke, fiestas de rock, fiestas temáticas, representaciones teatrales, fiestas de disfraces, se puede usar para Halloween, Navidad, cumpleaños, fiestas de disfraces para disfrazarse de su rockero favorito.

Schramm® 6 Piezas de Guitarras de Aire de Color 100cm en 6 Colores Air Guitar Air Guitar Inflable 6-Pack € 14.90

Amazon.es Features Pack de 6 guitarras inflables de colores, de 100 cm.

Incluye 6 guitarras inflables.

Sin ftalatos.

Con orificios para correa.

Longitud total: aprox. 100 cm.

Widmann 04815 - Guitarra hinchable de estrella de rock con llamas, aprox. 105 cm de largo, para carnaval y fiestas temáticas € 8.52
€ 6.96

€ 6.96 in stock 7 new from €3.50

1 used from €4.95

Amazon.es Features ¿Eres un amante de la música rock y sigues buscando un accesorio para acompañar tu atuendo rockero? Entonces esta guitarra de estrella del rock con llamas de Widmann es justo lo que necesitas

La guitarra mide 105 cm de largo, por lo que tiene un tamaño realista. Se puede inflar simplemente mediante una válvula

El instrumento viene con una correa para el hombro. Así no tendrás que cargar con la guitarra toda la noche y siempre tendrás las dos manos libres

Con esta elegante guitarra podrás arrasar en tu próxima fiesta temática. Conviértete en un rockero salvaje, deja que tu pelo vuele y verás cómo todas las miradas se dirigen a ti

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca "Widmann" debajo del título del producto

My Other Me Disfraz Camiseta de Motero Original de Carnaval para niño de 4-6 años de Microfibra - LOLAhome € 19.95

Amazon.es Features Disfraz camiseta de Motero original de Carnaval para niño de 4-6 años de microfibra

Smiffys-36334L Rockero Disfraz Sofisticado de Estrella del Rock, con Parte de Arriba y Cazadora, Color Negro, L-Edad 10-12 años (Smiffy'S 36334L) € 16.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Disfraz sofisticado de estrella del rock, Negro, con parte de arriba y cazadora

Edad 10-12, cintura 255-265" / tórax 30-315" / altura 58-63"

Todos los trajes para niños son probados para EN71 y Nightwear (seguridad) estándares Esto es para assegurar completamente que todos nuestros trajes de niños son seguros y adecuados para su propósito

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Skylety 5 Paquetes de Accesorios de Disfraz de Rocker de Los 70 80 90 con Gafas de Sol, Guitarra Hinchable, Mangas de Tatuajes de Brazo, Pañuelo de Cabeza para Adultos (Estilo de Micrófono) € 13.99

Amazon.es Features Juego de accesorios geniales de rock: obtendrás 2 mangas de tatuajes falsos, 1 micrófono inflable, 1 diadema, 1 gafas de sol con montura plateada, un total de 5 piezas, muchos trajes interesantes para satisfacer tus diversas necesidades de vestuario, lo que te permitirá convertirte en el foco de la multitud

Material confiable: las mangas de tatuajes falsos están hechas de nailon, elásticas, amigables con la piel, transpirables y se pueden usar tanto en manos como en pies; La diadema está hecha de seda artificial y el micrófono está hecho de PVC, es seguro, confiable y se puede aplicar con confianza; El material de la lente es AC, y el material del marco es de metal, fuerte y resistente, lo que le brinda un servicio a largo plazo

Accesorios de juego de rol de fiesta de rock: el disfraz de rockero es un accesorio clásico y retro que se puede combinar muy bien con otros disfraces para crear un efecto visual impresionante y genial, que es esencial para la fiesta de juego de rol

Ajuste para hombres y mujeres: la longitud de la manga de tatuajes falsos es de aprox. 15 pulgadas/ 38 cm, los diámetros superior e inferior de los puños son de aprox. 3,54 pulgadas/ 9 cm, el diámetro del micrófono inflable es de 35 cm/ 13,78 pulgadas, el diámetro de la bufanda cuadrada es de 70 x 70 cm/ 27,56 x 27,56 pulgadas, las gafas de sol son de aproximadamente 13,8 x 5,8 cm/ 5,43 x 2,28 pulgadas, el tamaño universal y el diseño elegante pueden combinar bien con hombres y mujeres

Amplio alcance: este disfraz de glam rock es una buena opción para eventos de rock de los 70, 80 y 90 en interiores y exteriores, fiestas de rock, que también se puede aplicar para fiestas de carnaval, actuaciones, mascaradas, Halloween, Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, fiestas de disfraces u otras actividades festivas, para crear un ambiente interesante

My Other Me Me-201962 Disfraz Grease para mujer, 7-9 años (Viving Costumes 201962) € 18.95
€ 15.94

€ 15.94 in stock 3 new from €15.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño exclusivo fabricado con materiales de alta calidad (lavable en seco)

Incluye: cazadora

Talla: 7-9 años

Material: poliéster

Multimarca 171555 Disfraz Niño Punky Talla M € 11.87

Amazon.es Features Producto de alta calidad

Marca: Multimarca

Medidas: 8,5 x 14 x 22 Centímetros

Producto de alta calidad

Marca: Multimarca

VIKSAUN 10 Piezas Inflables Rock Star Toy Set 5 Guitarras inflables 5 Micrófonos inflables Guitarra de Aire Carnaval Artículo para Fiestas Temática Festival Juego de Roles Cosplay (10 Piezas) € 12.99

Amazon.es Features El paquete incluye: 5 guitarras inflables, 5 micrófonos inflables, varios colores al azar, lo que permite que todos sepan que estás con la banda. Adecuado para todo tipo de fiestas. Suministros de fiesta más populares

Material: PVC seguro y ecológico. Libre de plástico tóxico. Además, su durabilidad garantiza un uso duradero y repetido

Diseño exquisito: diseño exquisito con agradable color y patrón. Los accesorios inflables son ligeros para un transporte portátil. Su carácter es un diseño exquisito con agradable color y brillo

Recuerdos de fiesta: te trae una fiesta divertida y fresca. Tamaño jumbo perfecto no solo es ideal para fotomatón selfie, sino también para diferentes tipos de fiestas. Este kit inflable de aspecto realista es un accesorio de decoración perfecto para fiestas de los años 80 o cualquier otra fiesta musical

Muy divertidos: son adecuados para fiestas temáticas de Hawaii, accesorios de escenario de conciertos, accesorios de rendimiento infantil, fiestas Luau, fiestas de playa de verano, fiestas en la piscina, etc. Proporciona decoraciones exquisitas para fiestas temáticas, añadiendo al ambiente de fiesta READ Los 30 mejores No Despiertes A Papa capaces: la mejor revisión sobre No Despiertes A Papa

WIDMANN - Disfraz infantil Rockstar, camiseta de malla, pantalones, cinturón, diadema, bandana, años 80, carnaval, fiesta temática € 21.00

Amazon.es Features Con este conjunto de disfraces de la empresa Widmann, tu hijo se convierte en una estrella de rock salvaje de los años 80

El paquete incluye la camiseta del tanque, la camiseta de malla, los pantalones, el cinturón, la banda de la pierna y la bandana

Recibirás el conjunto de disfraces de 164 cm. Este tamaño es adecuado para niños de aproximadamente 14 a 16 años

Combina el juego de disfraces con el maquillaje y una guitarra de aire a juego. Así equipado, tu hijo se rocken la fiesta

Puedes encontrar más hermosos disfraces y accesorios en nuestra tienda de marcas. Para ello, haga clic en el nombre de la marca Widmann debajo del título del producto

Funidelia | Chaqueta de T-Birds - Grease para niño ▶ Años 50: Rock & Roll, John Travolta - Disfraz para niños y divertidos accesorios para Fiestas, Carnaval y Halloween - Talla 5-6 años - Negro € 29.99

Amazon.es Features Incluye: Disfraz para niños. Chaqueta. Color Negro. Hecho de 60% Algodón, 40% Poliéster

Talla: 5-6 años. Si es una persona muy alta o corpulenta o si tiene dudas entre dos tallas, le aconsejamos seleccionar la talla superior, puesto que habitualmente queda más holgada.

FUNIDELIA es la tienda online de disfraces más grande de Europa. En FUNIDELIA diseñamos nuestros propios disfraces y accesorios, por lo que controlamos toda la cadena de producción y aseguramos la máxima calidad y el mejor precio en nuestros productos. Además, tenemos acuerdos de colaboración con las licencias más importantes del mundo.

Disfraces Danny Zuko & T-Birds CON LICENCIA 100% OFICIAL diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Traje Años 50: Rock & Roll & John Travolta para disfrutar al máximo como Grease & Películas & Series.

El disfraz más original y divertido: ¿Has visto tantas veces esta película que te la sabes de memoria?. CHAQUETA DE T-BIRDS - GREASE para niño para convertirte en protagonista de tu película favorita. Disfraz color Negro. Have fun!

Rubbies - Disfraz de diva años 80 para mujer, talla UK 10-12 (888678STD) € 37.85
€ 36.69

€ 36.69 in stock 4 new from €36.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Polyester exclusiva de recorte

Paquete completo traje incluye el vestido, polainas, glovelets, cinturón de cadena, collar, peluca y muñequeras

Exclusivo licencia traje de rubíes traje co., Inc.

Fría Lavar a mano, línea seca

Hecho en China

VIKSAUN 4 piezas Punk Rocker Party Kit, Accesorios de Disfraz de Rocker, Guantes de Roca, Gafas de Sol, Inflables Para Guitarra Punk Rockera, Accesorios de Disfraz Roca Metales Pesados € 11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bonita combinación: obtendrá un par de guantes Punk, 1 pieza de guitarra inflable, micrófono inflable y gafas de sol; El globo de la guitarra es de unos 90 cm/ 35,43 pulgadas, lo suficientemente grande puede satisfacer su uso y las necesidades de coincidencia; Y los guantes Punk de moda y clásico, puede compartir con sus compañeros.

Accesorios para fiestas de rock: el disfraz de punk es un accesorio clásico y retro, que combina muy bien con otros disfraces para crear un efecto visual impresionante y genial para ti, adecuado para juegos de rol o disfraces de fiestas temáticas.

Fácil de usar: las guitarras de utilería inflables se pueden inflar rápidamente en unos pocos minutos, ahorrándole el tiempo y la energía de la decoración de otras decoraciones de la fiesta; Por favor, tenga cuidado de no inflar demasiado, manténgase alejado de las fuentes de fuego; Y los guantes y las gafas de sol son fáciles de llevar, lo que le hace elegante y personalizado, que puede coincidir con mucha ropa, lavable y reutilizable.

Añade una atmósfera alegre: nuestras guitarras eléctricas inflables son hermosas y exquisitas, el patrón refleja el tema de la música rock, que puede presentar el estilo de concierto de los años 90 y 80 y añadir un ambiente retro y alegre para usted.

Adecuado para varias ocasiones: este disfraz de glam rock es una buena opción para eventos de rock de los 70, 80 y 90 en interiores y exteriores, fiestas de rock, que también se puede aplicar para fiestas de carnaval, actuaciones, mascaradas, Halloween, Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, fiestas de disfraces u otras actividades festivas, para poner en marcha un ambiente interesante.

Funny Costumes - Accesorio de disfraz, Set de rockera, para niños (Rubie's S8603) € 15.91

Amazon.es Features Fácil de cuidar

Tejido ligero y cómodo

Adecuado para ocasiones como bodas, año nuevo, sesión de fotos, gran fiesta, cumpleaños, propuesta, desfile, Navidad y Halloween

Fácil de poner y quitar

