Los 30 mejores Disfraz Medico Niña capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Medico Niña

Sincere Party Disfraz de juego de rol de médico unisex para niños Disfraz de doctor Disfraz de juego de estilo A 3-5 años € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doctor- 5 piezas con abrigo de doctor (hasta el muslo), mascarilla, sombrero, estetoscopio de alta calidad, placa de identificación

Tejido 100% de primera calidad fabricado con excelente costura para darle a este genial conjunto de disfraces para niños con una buena construcción y más duradero.

Incluye diferentes opciones de doctor, chef, estilos de liberación de velcro que se pueden poner y quitar fácilmente. Ropa lavable a máquina, herramientas médicas fáciles de limpiar.

Sea divertido e imaginativo, brinde a sus hijos un juego de roles y despierte su imaginación, enriquezca su conocimiento, aumente la creatividad y la capacidad de aprendizaje. La diversión sin fin en el juego se disfraza, ayuda a tus pequeños a desarrollar hábitos saludables.

Tamaños: 3-5 años para la altura de los niños (90 cm-110 cm); 5-7 años para la altura de los niños (110 cm-130 cm); 7-9 años para la altura de los niños (130 cm-145 cm)

Disfraz Juguete de Doctora Enfermera Disfraz Cosplay de Médico Juego de rol Regalos Disfraz Medico Niño 3 4 5 6 7 Años € 15.99

€ 12.74 in stock 1 new from €12.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ● Disfraces cosplay niño disfraz médico blanco puro - El disfraz de niño blanco puro diseñado con un puño ancho y un frente abierto para ser más realista y proporcionar un mejor ajuste para diferentes niños.

● Divertido juegos de rol de doctor en casa con delantal extra gratis - Use un disfraz doctora bien adaptado disfraz niño cosplay los niños pueden jugar doctora juguetes con amigos y familiares y disfrutar de su momento especial de felicidad.

● Disfraces carnaval elegante - Traje médico conciso, una gran opción para fiestas de disfraces y carnaval para niños. Este es el regalo perfecto de cosplay decoracion.Perfectos regalos de navidad para niños.

● Juega con otros juguetes de la serie Doctor - Este traje de doctor es adecuado para su uso con otros kits médicos para mejorar el papel médico experiencia de juego para más diversión. Este también es un disfraz mujer cosplay perfecto.

● Disfraz niño de buena calidad disfraz niña cosplay - Este tejido de alta calidad no solo es seguro, no tóxico, sino también suave y cómodo para los niños.

Theo Klein 4614 Bata de médico, Disfraz de alta calidad, Medidas: alrededor de 55 cm de largo, Juguete para niños desde 3 hasta aprox, 6 años € 19.95 in stock 11 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La bata de médico ayuda a los niños a transformarse en sus modelos a seguir: los médicos

El disfraz de alta calidad y de talla única es adecuado para niños de hasta seis años

Los instrumentos médicos impresos hacen que los jóvenes parezcan verdaderos profesionales

A los niños les encantan los juegos de rol y de imitación y con esta bata podrán sentirse como médicos

Sello «Spiel Gut», Medidas del embalaje: 30 cm x 23.5 cm x 1 cm, apto para niños a partir de tres años

Peppa Pig Disfraz Niña, Disfraces Niña Niño con Accesorios de Juguete, Regalos Originales para Niñas y Niños Edad 3-5 Años (Blanco, 3 años) € 18.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELIGE TU DISFRAZ FAVORITO --- Sus pequeñas no podrán resistirse a estos originales disfraces de Peppa Pig. Puedes elegir entre nuestro divertido disfraz de médico, nuestro disfraz de veterinario o el increíble disfraz de artista con paleta de pintura. Todos ellos incluyen accesorios para que sus pequeños jueguen durante horas.

TALLAS DISPONIBLES --- Estos divertidos disfraces para niñas de Peppa Pig están disponibles en las tallas: 3 años, 4 años y 5 años. Pida la talla que normalmente adquiere en las tiendas y no tendrá ningún inconveniente.

INCLUYE DIVERTIDOS ACCESORIOS --- Nuestros originales disfraces de Peppa Pig vienen con accesorios de juguete para que sus pequeñas puedan disfrutar durante horas. El disfraz de médico o el de veterinario incluye una bata o un estetoscopio para que puedan atender a todos sus pacientes y el disfraz de artista incluye un bonito sombrero y delantal.

PRODUCTO OFICIAL DE PEPPA PIG - EDICIÓN LIMITADA --- Tenemos un stock limitado de estos increíbles disfraces de Peppa Pig por lo que le recomendamos pedir el suyo antes de que se agoten nuestras existencias. Este divertido set incluye además accesorios para que sus pequeños puedan jugar durante horas a ser médicos, veterinarios o artistas.

REGALOS DE PEPPA PIG PARA NIÑAS --- Si estás buscando un regalo único y original para una fan de Peppa pig estos disfraces de Peppa Pig serán todo un acierto. Ideales para usarlos como disfraz para carnaval, fiestas de cumpleaños o para jugar en casa.

Sanlebi Juguetes Medico con Gorro Estetoscopio Regalo de Juego de rol para 3 4 5 Años € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene: 2 x bata de laboratorio, 2 x gorra, 1x estetoscopio real.

Hecho de tela suave, lavables a máquina.

Estetoscopio real, puede escuchar los latidos del corazón, más divertido.

Grandes médicos preparados para que los niños simulen juegos de rol médicos o enfermeras.

Adecuado para niños de 3 a 6 años. READ Los 30 mejores Funko Pop Dragon Ball Z capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Dragon Ball Z

Tacobear 7 Piezas Juguete de Médico para Kit para Hacer de Doctor Maletín de Médico con Disfraz de Doctor, Estetoscopio y Jeringa de Juego de Roles Cumpleaños Regalos para Niña Niños € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 98% algodón y 2% poliéster, cómodo y agradable para la piel, transpirable y absorbente de sudor, adecuado para todas las estaciones.

Tamano: Talla única, adecuada para niños de 3 a 8 años. Si tiene un niño que le gustaría ser médico algún día, el juego de médico para niños será un gran regalo para cumpleaños, días festivos y otras ocasiones especiales (Día del Niño, Navidad, Halloween, Acción de Gracias y Año Nuevo).

Juguete de Estetoscopio de Trabajo Real: El estetoscopio realmente puede escuchar los latidos del corazón. La parte metálica del estetoscopio está hecha de aleación de aluminio y la parte de goma es material médico, que no solo es fácil de usar sino también duradero, y el borde liso evita cualquier lesión peligrosa.

Inspire la Imaginación: Póngase la bata de laboratorio, coloque una foto de usted mismo en la tarjeta de identificación, luego póngase los anteojos y comience a ver al paciente. Este juguete educativo puede ayudarlos a explorar la creatividad, desarrollar la capacidad de resolución de problemas, mejorar el trabajo en equipo y las habilidades de comunicación.

Kit de Juego de Simulación: Incluye 1 bata de médico, 1 estetoscopio, 1 jeringa, 1 tarjeta de identificación, 1 montura de gafas, 2 frascos de medicamentos.

HERSITY Maletin Medicos Enfermera Disfraz Juguete Doctora Juegos de Imitacion Regalos para Niñas Niños 3 4 5 6 Años € 32.99 in stock 1 new from €32.99

2 used from €24.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Maletin Medicos Juguete】23×15×15 cm. Todos los accesorios médicos pueden almacenar en el maletin medicos bien. El niño puede llevar consigo su botiquín médico y realizar un examen físico a amigos, padres, etc.

【Juguete Doctora de Luz y Sonido】Hay cinco accesorios de doctor que se pueden iluminar. Como linternas, otoscopios, etc. La auscultación no solo puede iluminarse, sino también tener un latido realista. Ayude a los niños a superar el miedo a ver a un médico.

【Disfraz Medico para Niños】Los niños usan la ropa y el sombrero del médico para actuar como médicos, enfermeras o dentistas para tratar a los osos o muñecos enfermos. Deje que los niños aprendan a mantener la salud bucal y a cuidar de los demás.

[Juguetes de Alta Calidad] - El juguete está hecho de plástico resistente, no tóxico y no tiene bordes afilados, y el tamaño es adecuado para que los niños lo agarren y jueguen. La disfraz de médico está confeccionada con tejidos de alta calidad y tiene un buen tacto.

【Juguete para Niños 3 4 5 6 Años】Los accesorios para médicos con todas las funciones pueden ayudar a los niños a realizar sus sueños de convertirse en médicos, enfermeros o dentistas. Adecuado para regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de Año Nuev

BUYGER Maletin Doctora Juguetes Medicos Dentista Enfermera Disfraz Kit Doctor Accesorios Juego de rol Regalos para Niñas Ninos 3 4 5 6 Años (Azul) € 36.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 en 1 Maletin Medicos Juguete】 - Doctora y dentista juguete dos modos. Controle los latidos del corazón con un estetoscopio, revise los dientes con un espejo oral. Aprender sobre el cuidado dental, reducir el miedo a los médicos.

【Luces y Sonidos】 - El estetoscopio puede emitir sonido de los latidos del corazón. El estetoscopio, la linterna, el otoscopio, etc. también pueden emitir luz. Los juguetes médicos son productos imprescindibles para los niños con alto interés médico.

【Kit Enfermera Medico Juguete】 - 21 x 13.5 x 14.5cm. Alta calidad, resistente y duradera. El medicos juguetes para niños viene con todos los accesorios necesarios para uso médico. Recomendadas para niños a partir de 3 años.

【Juego del Rol】 - Los juego de medicos pueden fomentar en gran medida la creatividad de los niños en el juego de roles y experimentar el proceso médico. Mejore las habilidades de comunicación y aprenda a cuidar a los demás.

【Regalos para 3 4 5 Años】 - Todos los juegos medicos para niños pueden almacenar en la caja. Un gran regalo de Navidad / Cumpleaños / Halloween / Fiesta / Cosplay / para su Niño / Niña 3 4 5 años.

Guirca 85729 - Cirujano Infantil Talla 10-12 Años € 20.99 in stock 3 new from €14.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% polyester

Melissa & Doug Doctor Disfraz para Niños, Multicolor (96022) € 31.99 in stock 2 new from €28.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj para aprender para niños

"Tarjetas de tiempo" resistentes, para colocar en el soporte de la parte superior para buscar la hora correcta, según indica la tarjeta.

El reloj digital escondido cambia automáticamente de hora para indicar la hora del reloj con agujas.

Las agujas se mueven independientemente- ideal para aprender y enseñar a leer el reloj.

Promueve la coordinación mano-ojo y el concepto del tiempo; fomenta el pensamiento abstracto, el juego de exploración y el aprendizaje independiente.

CSTM DOCTOR Girl 3-4yrs € 26.33 in stock 1 new from €26.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✤ Tamaño:3-4 Años Contorno de pecho: 56 cm. Altura: 104 cm. Cintura: 52 cm.

Capa de acabado, gorra, top, pantalones, estetoscopio y bañador.

Doctores y enfermeras

La capa tiene botones y la parte superior tiene cierre de velcro, el adhesivo tiene un clip más rápido.

Fivejoy 43 Piezas Juguete del Doctor para Niños, Doctora de Juguetes, Maletín Medico Juguete Doctora Cosplay Juguetes, Juego de rol Regalos para Niños Mayores de 3 años con Accesorios, Asa (Rosa) € 30.99

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 43 PCS Completo de Juguete Médico - Hay una variedad de accesorios de Fivejoy 43 Piezas Juguete del Doctor para Niños se diviertan más. La capa rosa de simulación hace que la experiencia sea más real, la muñeca giratoria, los niños pueden usar una variedad de accesorios para hacer que la muñeca sea más interesante; 5 piezas de juguetes de accesorios de luz y sonido, este es un juego de juguetes realmente emocionante.

Diseño Smigable y Seguro para Niños - Nuestro Doctora de Juguetes está hecho de material ABS de alta calidad y el diseño sin bordes ni puntas afiladas, es seguro, no tóxico, sin olor y duradero para los niños, y está en colores brillantes y divertidos. También son fáciles de usar y limpiar. Todas las herramientas médicas son del tamaño adecuado para las pequeñas manos de los niños.

3 Juegos de Rol con Bata Rosa- La bata y el sombrero rosa está especialmente diseñado para niñas, que cumple el deseo querido de todas las niñas de ser una pequeña doctora. Los niños pueden ser enfermeros, médicos y dentistas si usan ropa y sombreros. Para que los niños puedan generar confianza, estimular su imaginación y convertirse en un pequeño médico cariñoso.

Fácil Almacenamiento con Estuche - Con un estuche para conjunto de juguete doctor, puede ahorrar tiempo para empacar todas las piezas. El estuche resistente y espacioso se adapta cómodamente a todos los juguetes del kit médico. Los pestillos de cierre a presión mantienen la caja bien cerrada y son fáciles de manejar para los niños. Con un asa, fácil de llevar incluso en viajes.

Regalo Perfecto & Juguetes Educativos - Este Juguete del Doctor para Niños puede ayudar a los niños a aprender sobre el cuerpo humano y calmar los temores relacionados con el médico mientras fingen o juegan juegos de roles en el hogar o la escuela y aumentan el tiempo de interacción entre padres e hijos. Es genial ser un juguete o un regalo para niños y niñas de 3 años en adelante en cumpleaños, Navidad, vacaciones, etc.

Cosplay Disfraz Bata Medico Juguetes Montessori Juego de rol de Médico de Regalos Disfraz para Enfermeras Niña Niño 3 4 5 6 Años (3PCS) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ El disfraz de veterinario para niños contiene abrigo, pantalones de médico. Es muy adecuado para niños de 3 a 7 años o que pesen menos de 40 kg. Satisfaga y cumpla el sueño de su hijo de convertirse en veterinario. Este también es un disfraces cosplay niño perfecto.

❤ Este juego para niños se puede jugar con maletin medico. El juguete inspira la imaginación y creatividad ilimitadas de los niños. El juego de doctor para niños les permite imitar a un veterinario para cuidar animales pequeños.

❤ Divertidos juegos de rol para el pequeño doctor en casa. Con un disfraz mujer cosplay bien adaptado, los niños pueden jugar a los juguetes del médico con mascotas, amigos y familiares para disfrutar de su momento de felicidad.

❤ Una opción para preparar un regalo para niños niñas. Disfraz de carnaval perfecto, costume halloween fille garcon,costume halloween enfant garcon,accessoires halloween,Cadeau d'Halloween,deco halloween ,noël decoration,Halloween, escenario, juegos de rol diarios, adecuados para regalos de cumpleaños,regalos de navidad, premios y más. Este es el regalo perfecto de cosplay decoracion.

❤ Disfraces niño niña con buena calidad. Después de recibir el juguete médico, lávelos con agua o detergente antes de ponérselos. Lavable y lavable a máquina. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

Disfraz Medico Disfraz Juguete de Doctora Enfermera Disfraz Patrón de Dinosaurio Cosplay de Médico Juego Niño 3 4 5 6 7 Años Regalo para Niños Niñas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Niños Doctora Set para 3+ años: Este juguetes niños niña 3 años tiene una camisa blanca de médico y un traje de enfermera. Los niños pueden aprender conocimientos médicos a través de juegos de roles. Los niños pueden superar el miedo al hospital a través de este juego.El largo de la bata de médico es de 60 cm y el manguito es de 13 cm. Se recomienda para niños con una altura de 90-120 cm.

Juega con otras series de médicos: Este bata blanca niño es adecuado para usar con otros juguetes del kit de médicos para obtener la mejor experiencia de juego de roles de médicos y más diversión.

Juegos interactivos entre padres e hijos: Los juegos de roles son una buena manera de alentar a los niños a usar su imaginación y creatividad. Los niños pueden jugar este montessori para bebes con sus padres o amigos, lo que puede fomentar una relación armoniosa.

Regalo niña niño 3 4 5 6 años: este juguete se puede utilizar como regalo para niños. Es muy adecuado para fiestas, juegos de rol, aulas, juguetes de regalo navideños, regalos de Navidad y más. Recomendado para niños mayores de 3 años.

Duradero y seguro: El juegos educativos está hecho de tela de alta calidad y es fácil de limpiar. La tela es suave y cómoda. Hay exquisitos estampados de animales en la ropa. ¿Cuál es el mejor regalo para Navidad? ¡Este es el mejor regalos de navidad!

BUYGER Maletin Medicos Juguete con Bebé, Botiquin Doctora Disfraz Kit Enfermera con Luces y Sonidos Juegos de rol Regalos para Niños Niña 3 4 5 Años (Rosa) € 38.86

€ 29.86 in stock 1 new from €29.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 en 1 Maletin Medicos Juguete】 - Herramientas del médicas y primeros auxilios. Ponga la muñeca en la cama de emergencia, use el desfibrilador de ECG con sonidos de latidos cardíacos para rescatar a la muñeca, aprender conocimientos de primeros auxilios.

【Luces y Sonido】 - Las linternas pueden emitir luces y los estetoscopios incluyen luces y sonidos de latidos cardíacos. Los juguetes de doctor pueden atraer la atención de los niños, comprende la estructura del cuerpo humano y supera el miedo.

【Juguete del Rol】 - Maletin doctora juguete con doctora disfraz para niños de 3-6 años. Los niños pueden ser médicos o pacientes, cultivar el interés profesional.

【Maletin Medicos Juguete para Niños】 - Juguete medico incluido 1 maletín (21 x 13.5 x 14.5 cm), 1 tijera, 1 jeringa, 1 bisturí, 1 desfibrilador ECG, 1 muñeca, 1 juego médico, etc.. ¡Todos los accesorios cumplen con las expectativas de su hijo!

【Regalo para Niños 3 4 5 Años】 - La dentista juguetes es fácil de llevar y mantener limpia. El kit medico juguete es un regalo ideal de Navidad/ Año Nuevo/Cumpleaños para niños/niñas 3 4 5 años. Recomendado para niños mayores de 3 años.

BelleStyle Maletín de Médico de Juguete, 43 Piezas Doctora de Juguetes, Kit de Dentista con Estetoscopio y Abrigo, Doctora Juegos de Imitacion Regalos para Niñas Niños 3 4 5 6 Años (Aosado) € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit Doctora Juguetes : este es un juguete de simulación médica para niños. La imitación en el juego impulsará la respuesta sensorial de todo el cuerpo, lo que puede hacer que los niños aumenten su interés por aprender. El juego de juguetes de 43 piezas aumenta la diversión del juguete y se puede usar como un juguete interactivo y un juguete de aprendizaje.

Seguro y resistente: el kit médico BelleStyle para niños está hecho con material plástico de alta calidad; Diseño con bordes lisos y redondeados, sin puntas o esquinas afiladas, lo que es seguro para los niños durante el juego.

Herramientas realistas: Doctor Playsets viene con un estetoscopio que funciona de verdad, el estetoscopio produce un auténtico latido del corazón y un sonido de tos. ¡Haz que el tiempo de juego cobre vida con divertidos sonidos!

Inspire Imaginations: ¡Los médicos establecidos para niños que aspiran a ser médicos jóvenes adorarán fingir que juegan con familiares, amigos, muñecas y peluches! El juego de roles ayuda a desarrollar la expresión creativa, las habilidades sociales y la independencia.

Regalo perfecto y juguetes educativos: kit médico para niños con estuche de transporte y traje de médico para niños adecuado para niñas de 3 a 4 años. Juguetes perfectos para niños y un gran regalo para niños y niñas en cumpleaños, Navidad, vacaciones. READ Los 30 mejores Good Smile Company capaces: la mejor revisión sobre Good Smile Company

Abrigo de médico para niños, abrigo de laboratorio + gorra, abrigo de médico infantil, bata de laboratorio, bata de médico, bata de laboratorio, juego de rol, juego de médico accesorios € 14.98

€ 12.98 in stock 1 new from €12.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Mangas largas, diseño de solapa, pecho izquierdo impreso con un patrón de cruz roja. Parte delantera con cierre de botón, 2 bolsillos, poliéster. para resaltar las características de una enfermera y tiene puños planos.

✔ El uso de materiales de alta calidad no solo irrita la piel, sino que también es suave y cómodo. La tela es transpirable, el bebé no se sentirá apretada cuando lo usas, y el bebé lo pasará bien.

✔ Cárdigan con botones, diseño simple y elegante, fácil de poner y quitar. Tu pequeño terapeuta estará feliz de fingir ser un médico porque puede desarrollar su imaginación, juego de rol y habilidades sociales.

✔ Almacenamiento de bolsillo, la ropa tiene bolsillos de almacenamiento para el equipo médico que el médico necesita diariamente, ajusta el sombrero de enfermera para acercarse al papel y obtener una experiencia de rol más realista.

✔ Ideal para fantasía y juegos de rol, adecuado para Halloween, juegos de rol, fiestas temáticas, juegos de rol, disfraces, fotografía, vacaciones, etc.

deAO Disfraz de Enfermero Enfermera Juego Infantil de Imitación Conjunto Incluye Uniforme Médico Tradicional, Accesorios de Doctor y Mochila para Almacenaje € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIVERSIÓN DE BOMBERO: ¿A tu peque le encanta disfrazarse? ¡Este conjunto de imitación es el complemento perfecto para añadir a la colección de disfraces! Adecuado para talla hasta 8 años de edad.

CONTENIDO: Este conjunto incluye conjunto de enfermero/a completo, herramientas de doctos y mochila de almacenaje con espacio adicional para más accesorios.

CREATIVO: Un juego recreativo donde los peques dejan correr libre su creatividad e imaginación mientras narran una historia que ellos mismos improvisan.

EDUCACIONAL: Ideal para el aprendizaje cognitivo y conceptual, permite a los peques comprender y comenzar a acostumbrarse a diferentes aspectos de una vida saludable.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: No es adecuado para menores de 3 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

joylink Maletin Medicos, 52 Piezas Maletín Doctor Juguetes Disfraz Doctora Enfermera Kit Médico Conjunto Dental Juegos de rol Juegos Regalos para Niñas Niños € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Abundantes accesorios】 Hay 52 piezas para el kit de médicos para niños, que incluyen estetoscopio real, termómetro, linterna, tabla optométrica, jeringa, esfigmomanómetro, espejo dental, gancho de dientes, bisturí, tijeras médicas, cepillo de dientes, pasta de dientes, abrazadera, cilindro de oxígeno, identificación tarjeta, píldora, anteojos, diente, cuchara medicinal, ropa de médico, gorro de médico, estuche de ambulancia, etc.

【Juego educativo de juguetes médicos】 ¿Le preocupa que a su hijo no le guste cepillarse los dientes y le tenga miedo al dentista? El juego médico joylink diseñado para niños puede ayudar a sus hijos a familiarizarse con la apariencia del equipo médico y superar los temores relacionados con los médicos. Ayude a mejorar su imitación, imaginación, coordinación mano-ojo y habilidades de comunicación.

【Simulación divertida de proceso médico】 Un estetoscopio real que puede escuchar los latidos del corazón, un termómetro con lectura y un traje médico reutilizable. Hay un conjunto de tabla optométrica para simular las pruebas de la vista, que pueden fortalecer la conciencia de la protección de la vista. El juego de dentista está equipado con un juego de herramientas dentales de 8 piezas para ayudar a aumentar la conciencia del niño sobre la salud dental.

【Seguro y duradero】 El kit médico está hecho de plástico de alta calidad, apto para niños y ha pasado las pruebas de seguridad. El kit médico para niños es suave y sin objetos afilados, lo que garantiza que los niños puedan jugar de forma segura. Y la ambulancia médica es resistente, fácil de limpiar y se puede utilizar como coches de juguete. El botiquín médico es perfecto para niños y se puede utilizar para juegos de rol.

【Ambulancia fácil de almacenar】 La caja médica parece una mini ambulancia portátil, que es conveniente para almacenar accesorios médicos. No solo puede instalar una cuerda para tirar del automóvil, también puede abrir la ventana y sentir el sonido de advertencia y las luces de advertencia parpadeantes. Escenas de juego muy realistas.

Carrito Medico Juguete Maletin Medicos Juguete para Niños y Niñas 3 4 5 años Doctora Juguetes Incluye 18 Accesorios Luces y Sonidos-Halloween / Navidad Regalos € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Rico Médico Accesorios Juguetes -- El kit médico para niños de 18 piezas incluyó carro médico,gafas,estetoscopio,jeringa,martillo reflectante,píldora,otoscopio,espejo de boca,gotas para los ojos,placa de paciente,caja de vitaminas,botella de pastillas,bolsa de agua,etc.

♥ Médico Carriot con Almacenamiento -- El diseño hueco del carro puede almacenar todas las herramientas médicas y desarrollar un buen hábito de almacenamiento para bebés. Si quita el detector, será un buen carrito de compras. Sus hijos pueden meter sus juguetes y empujar el carrito para caminar.

♥ Detector de simulación -- Encienda el interruptor del detector, la luz roja en el lugar de cuidado se ilumina. Cuando su hijo presiona diferentes botones, el detector parpadeará con diferentes luces y tendrá diferentes recordatorios de voz. Brinde a los niños una verdadera experiencia de juego de roles con el médico.

♥ Seguro primero -- Nos adherimos al concepto de crecimiento saludable para los niños. El material es plástico ABS, no tóxico, inofensivo e inodoro, cuenta con certificación CE y se recomienda para niños de 3 años en adelante. El set de carrito médico es absolutamente saludable para su hijo.

♥ Mejor Médico Establecer regalos -- Este set médico es el regalo perfecto para fiestas de cumpleaños infantiles, días festivos, festivales (Día del Niño, Navidad, Acción de Gracias y Año Nuevo) o cualquier otro momento feliz.

Anpro 46pcs Kit Maletin de Doctor y Enfermera,Juegos de Niños,Kit de Dentista con Estetoscopio y Abrigo,Regalo para Niños en Fiestas,Cumpleaños,Navidad, Juego de Roles del Doctor € 26.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUGUETES :Viene 46 pcs herramientas,el tamaño está especialmente diseñado para niños,que pueden ayudar a los niños a comprender el cuerpo humano, estimular su imaginación y reducir el miedo a ver doctor.

USO CóMODO: Nuestros productos son estetoscopios reales, tapones de silicona suave no dañarán los oídos de sus hijos. El kit también incluye una bata blanca y un sombrero para que la experiencia de su hijo sea más interesante.

DISEñO RESISTENTE: Este kit de doctor y enfermera está hecho de plástico ecológico,es fácil de limpiar.Nuestros juguetes simulados cumplen con los requisitos de seguridad de ASTM y CE. Está diseñado sin esquinas ni esquinas afiladas para garantizar la seguridad de los niños mientras juegan.

FáCIL DE ALMACENAR Y LLEVAR:Todas las 46 piezas se pueden almacenar en el kit que se mantiene su hogar limpio y ordenado. Es fácil de llevar.

REGALO ORIGINAL PARA NIñOS: Recomendado para niños mayor de 3 años , es un regalo perfecto para niños en Fiestas, Navidad, Fiesta de cumpleaños, el Día de Reyes.

Learning Resources- Juego para Jugar a los médicos Pretend & Play, Color (LER9057) € 22.80 in stock 3 new from €22.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el set de disfraz de médico los niños se animarán a interactuar mientras juegan con su imaginación

Con los juegos de interpretar los niños desarrollan habilidades para el lenguaje y el habla a edades tempranas y aprenden vocabulario

Incluye una bata de médico, una etiqueta para el nombre que puede borrarse y un estetoscopio de juguete

Bata de doctor para niños de 3 a 6 años

La bata cuenta con dos botones grandes a presión para que las pequeñas manos puedan abrirla y cerrarla fácilmente

Alvivi Uniforme de Trabajo Bata Blanca Abrigo de Laboratorio Farmacia Estetoscopio de Juguete Traje de Doctor Enfermera Sanitario Chaqueta Disfraz Cosplay Conjunto Blanco A 3-4 años € 12.29 in stock 1 new from €12.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de doctor cirujano enfermera abrigo chaqueta para niño niña unisex disfraz de enfermero para halloween

Manga larga, diseño de solapa, el pecho izquierdo impreso con un diseño de cruz roja. Frente con cierre de botones, 2 bolsillos de parche.

Volver con diseño dividido. Coincidiendo con una gorra, una máscara y un conjunto de herramientas de juego médico. Disfraz de doctor para tu hijos.

Tabla de tallas significa rangos de edad para niños, pero solo como orientación general.

Conveniente para Halloween, cosplay, fiesta temática, juegos de rol, disfraces, fotografía, vacaciones, etc.

deAO Maletín de Doctor y Dentista Conjunto 2en1 Doctor y Enfermería Clínica Dental Juego para Niños y Niñas Incluye 17 Accesorios Luces y Sonidos Juegos de Imitación (Azul) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONJUNTO 2EN1: Maravilloso juego de maletín de doctor y dentista lleno de accesorios para los más peques. ¡Perfecto para llevar contigo donde y cuando quieras!

PORTÁTIL: Todos los accesorios entran perfectamente dentro del maletín, dejando espacio adicional para otros accesorios. El maletín tiene un mango resistente y un cierre en modo "click".

CONTENIDOS: maletín, gafas, portapapeles con ficha médica, identificación de médico, termómetro, estetoscopio, pinzas, espejo bucal, jeringas, caja de medicinas, esfigmomanómetro (para medir la presion), oxímetro de pulso, cepillo de dientes, sonda dental, taladro dental y dentadura (dientes de plástico).

BENEFICIOS Ideal para actividades recreativas, aprendizaje temprano cognitivo y conceptual, permite a los niños comprender y comenzar a acostumbrarse a diferentes aspectos de una vida saludable.

RECOMENDACIONES: Apto para a partir de 3 años de edad. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

Bata Blanca Disfraz Médico Niña y Niño【Tallas Infantiles de 5 a 12 años】[Talla 7-9 años] | Bata Laboratorio Científico Doctor para Disfraz Carnaval Halloween Fiestas Disfraces € 15.00 in stock 1 new from €15.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【La bata blanca incluye】 una pieza de bata con botones y bolsillos. No incluye calzado u otros accesorios. 【Material 100% poliéster】

【Guía de Tallas】 Sigue las siguientes medidas orientativas de la bata (desviación 1-3 cm por medición manual y ligera elasticidad de tela. Ante la duda, elegir la talla superior).

Disfraz Bata infantil: 【5-6 años】 Largo hombro a bajo 70 cm; contorno de pecho 96 cm 【7-9 años】 Largo hombro a bajo 73 cm; contorno de pecho 98 cm 【10-12 años】 Largo hombro a bajo 80 cm; ancho pecho 100 cm

【Fiestas】 Perfecto como regalo de cumpleaños, carnaval, fiestas temática, juegos de rol y otras festividades como Halloween.

【Envíos】 Realizamos los envíos desde España.

BUYGER 2 en 1 Maletin Medicos Veterinaria y Cuidado de Mascotas Juguetes Perrito Veterinaria Enfermería Doctora Kit Juego de rol Regalos para Niños Niñas 3 4 5 Años € 37.99

€ 32.99 in stock 2 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 en 1 Maletin Veterinario Juguete】 - Médicos juguetes y cuidado de mascotas juguetes. Los niños pueden cuidar y alimentar a sus perros y tratarlos cuando están enfermos. Desarrollar el interés profesional de los niños por los veterinarios.

【Alta Calidad】 - El set veterinaria juguete tiene bordes lisos, colorido y duradero. El juguete de peluche para perros es suave, mantenga a los niños seguros. Recomendado para niños mayores de 3 años.

【Kit Veterinario Juguete】 - 1 perro, 1 estuche, 1 estetoscopio, 1 otoscopio, 1 martillo de reflejos, 1 jeringa, 1 tensiómetro, 1 tijeras, 1 cortapelos, 1 tijera de peluquería, 1 secador de pelo, 1 cepillo de pelo, 1 espejo, 1 comida para perros, 1 hueso de juguete, 1 plato, 2 geles de ducha, etc.

【Juego de Rol】 - Juego de roles como esteticista, médico o dueño de una mascota. Aprenda a cuidar mascotas y cultive un sentido de responsabilidad y amor.

【Regalo para Niños Niñas 3 4 5 Años】 - Los niños pueden traer un botiquín enfermera kit para tratar a sus mascotas en cualquier momento. Un regalo de Cumpleaños para niños / niñas 3 4 5 años. READ Los 30 mejores Varitas Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Varitas Harry Potter

ZoneYan Maletin Medicos Juguete, Doctora Juguetes, Maletín de Doctora Juguetes, Juguetes de Doctor Niños, Doctor Juego de rol Juego Herramientas Juguete Set Regalos € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. MATERIAL: Maletin medicos juguete está hecho de plástico abs ecológico y tiene bordes lisos y elegantes, que pueden proteger a los niños de jugar. Es fácil de mantener y mantener la higiene en la mayor medida.

2. BOLSA DE ALMACENAMIENTO: El juego de juguetes del médico viene con una bolsa de mensajero médica hecha de materiales de alta calidad, con un diseño de velcro, que no es fácil de perder y puede almacenar fácilmente herramientas médicas.

3. REALISTA Y CÓMODO: El estetoscopio haz ruido de doctora juguetes puede escuchar los latidos del corazón, el termómetro puede mostrar números y luz, y el otoscopio tiene luz visible.los tapones de silicona suaves adecuados para los oídos de los niños son muy cómodos y emocionantes de usar.

4. EJERCITE A LOS NIÑOS: Use juguetes de médico para hacer que los juegos de rol sean más interesantes, ayudar a los niños a comprender el cuerpo, aliviar los miedos de los médicos, desarrollar la confianza y estimular la imaginación. Muy adecuado para organizar fiestas, juegos de rol, clases escolares, así como regalos de navidad y juguetes esenciales.

4. EJERCITE A LOS NIÑOS: Use juguetes de médico para hacer que los juegos de rol sean más interesantes, ayudar a los niños a comprender el cuerpo, aliviar los miedos de los médicos, desarrollar la confianza y estimular la imaginación. Muy adecuado para organizar fiestas, juegos de rol, clases escolares, así como regalos de navidad y juguetes esenciales.

Vicloon Disfraz de Princesa Belle Vestido y Accesorios para Niñas, Corona Anillo Sceptre Collar Pendientes Guantes, para Fiesta Cosplay,Navidad,Fiesta de cumpleaños,Halloween… € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】- Hecho de poliéster y algodón de calidad superior, suave y cómodo.El forro de algodón que no daña la piel para una mejor protección para la piel flexible de bebés y niñas. Cómodo de llevar en primavera, verano, otoño e invierno

【Tamaño adecuado】- Este disfraz de princesa tiene 6 tamaños para elegir para niñas de 3 a 10 años. Tabla de tamaño significa rangos de edad para la chica, pero son sólo para orientación general. Nota: los niños más altos y más fuertes de la misma edad deben elegir un tamaño más grande, pero los niños delgados deben elegir un tamaño más pequeño.

【Servicio superior】- Su satisfacción es nuestro mayor placer. Por favor, siéntase libre de contactarnos si tiene alguna pregunta. * Se recomienda lavar a mano suavemente y lavar en seco. Use un detergente suave y colóquelo seco, pero no use lejía y use agua caliente

【Noble vestido de princesa】- Hermosas capas del vestido con cremallera,con cremallera, falda con volantes columpios, corpiño acogedor y cintura elástica tipo jersey para que se sienta perfectamente lleno y esponjoso.un diamante bling bling no desmontable en la parte delantera del cofre, elegante y encantador, Este fantástico vestido te ayudará a estar en el centro de la fiesta

【Regalo perfecto】- El producto también contiene 6 accesorios: Corona Anillo Sceptre Collar Pendientes Guantes. Brillantes diamantes rojos y preciosos bordes dorados. Conveniente para el uso diario y la ocasión especial como: Navidad, Halloween, fiesta, Reyes, carnaval, cumpleaños, fotografía, presentación teatral, comunión, uso diario u otras ocasiones especiales

Faburo 49 Piezas Maletín de Médico de Juguete para Niños y Niñas, Juego de rol Médico Dentista Enfermera Kit Clínica Dental Juego Fingir Juego Herramientas Juguete Set Regalos para Niños (Rosa) € 24.88 in stock 2 new from €24.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 49pcs Juegos de Médicos: El paquete incluye 49 piezas de juguetes de rol de dentista y cirujano para niños. El estetoscopio electrónico, el otoscopio de diagnóstico, el espejo oral y la linterna que contiene están alimentados por baterías y pueden brillar, lo que aumenta el efecto real de interpretar el papel de un médico y aumenta los intereses de los niños.

Kit de juego de roles de calidad: Este kit está hecho de plástico ABS y PP, seguro, no tóxico, resistente y duradero. Tiene un diseño de borde redondo para todos los juguetes, sin bordes ni puntas afilados, que sea mucho más fácil de usar por los niños. Son juguetes perfectos para el juego de roles de doctores y enfermeras para preescolares.

Juguetes Educativos: Con este kit del médico para niños que los niños simulen jugar el papel de médico, enfermera y paciente, lo que ayuda a desarrollar la imaginación de los niños en el juego. Este juego de rol del médicos y pacientes puede ayudar a los niños a aprender más sobre los médicos y ayudar a los niños a superar su miedo a los médicos.

Regalo Perfecto: Este es un conjunto completo e interesante de juguetes de médicos con muchos accesorios que permite que los niños jueguen. es un regalo perfecto de Navidad, cumpleaños y días festivos para que niños y niñas jueguen roles en el hogar y la escuela.

Atención: el kit de juego de roles de médico no es adecuado para niños menores de 3 años.

Science4you - Primer Clinica Veterinaria de Peppa Pig, Niños 4+ Años - 16 Experimentos Cientificos: Disfraz Veterinaria, Estetoscopio Juguete, Maletin Veterinario, para Niños 4-7 Años, 80003261 € 29.89 in stock 2 new from €29.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Clinica Veterinaria de Peppa Pig】 Explora los más de 16 experimentos para niños en este juego cientifico para niños y niñas, y diviértete creando tu propia clínica veterinaria. Aprende todo sobre como ayudar y cuidar de animales, y conviértase en un verdadero veterinario utilizando el disfraz de veterinaria y el estetoscopio juguete.

【16+ Experimentos Cientificos para Niños 4-8 Años】 Aprende a observar las radiografías de sus animales de juguete y aplíquese un vendaje con los 22 contenidos en este maletín veterinario. También aprenderá a identificar las diversas especies de animales domésticos y cómo mantenerlos sanos y felices.

【Juegos Educativos para Niños 4 Años】En este juego educativo encontrarás guantes, una mascarilla quirúrgica y una bata de veterinario para jugar con tus amigos en el papel de veterinarios. Libro educativo incluido en 7 idiomas (español, italiano, alemán, francés, inglés, holandés y portugués), para guiarlo a través de estos fantásticos experimentos científicos.

【Juguete de Imitación para Niños】Este juego de experimentos es perfecto para niñas y niños de 4+ años que aman los animales, la ciencia y las manualidades. Un juguete educativo inspirado en la metodología STEAM. STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Estos juguetes ayudan a los niños a adquirir conocimientos en estas 5 áreas, estimulando sus habilidades mientras juegan.

【Regalos para Cientificos】Este kit veterinaria es el regalo perfecto de Navidad o Cumpleaños para niñas y niños de 4 años. ¡Un juego diferente que nunca olvidarán! Perfecto para niñas y niños amantes de los animales.

