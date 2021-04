Inicio » Varios Los 30 mejores Disfraz Jasmine Mujer capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Jasmine Mujer Varios Los 30 mejores Disfraz Jasmine Mujer capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Jasmine Mujer 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Disfraz Jasmine Mujer?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Disfraz Jasmine Mujer del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Widmann 09882 Disfraz de princesa árabe, mujer, azul , color/modelo surtido € 25.86 in stock 1 new from €25.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este disfraz de Widmann trae elegancia femenina y destaca con detalles llamativos como filigrana borten de oro.

El juego se compone de una camiseta de color turquesa y un pantalón turquesa. Además, el set incluye una cinta de pelo a juego con adornos dorados.

El disfraz está disponible en la talla M para mujer. Accesorios a juego como una lámpara maravillosa completan el disfraz perfectamente.

Se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones de cuidado: lavar a mano, no usar lejía, no secar en la secadora, no planchar, no limpiar en seco.

Encontrará más modelos y accesorios en nuestra tienda de marca. Haz clic en el nombre de la marca Widmann por debajo del título del producto.

Leg Avenue Oasis Princess - Disfraz para mujer, talla M € 50.69 in stock 6 new from €50.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de disfraz de princesa Oasis de 4 piezas.

Incluye una camiseta cruzada alrededor del hombro con tirantes transparentes ajustables para los hombros.

Pantalones harén de pierna dividida con pantalones cortos incorporados y ligas elásticas brillantes en las piernas.

Pieza de cabeza a juego.

Material: parte superior y pantalones: 100% poliéster, 94% poliéster, 6% elastasa.

Rubies - Disfraz oficial de Aladdin de Disney Live Action, jazmín € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adult Sizes: Small (UK 8-10); Medium (UK 12-14); Large (UK 16-18)

The Jasmine ladies costume

Officially licensed Disney Aladdin costume

Includes top, trousers with mesh peplum and headband

Monissy Niña Aladdin Princesa Jasmine Disfraz Tops Pantalones Manga Corta Traje Cosplay Actuación Carnaval Navidad Regalo Cumpleaños Danza Vientre Vestido de Princesa 3-10Años 110-150cm € 19.89 in stock 2 new from €15.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material : fibra de poliéster + Tul . El tejido es suave, transpirable y cómodo de llevar.

Adecuado para la edad :Adecuado para niñas de 3 a 10 años. La edad sugerida es solo para su ref.

Ocasiones : Perfecto para carnaval, halloween, navidad, fiesta, fiesta o simplemente para jugar. Este vestido es también una gran opción como regalo de cumpleaños.

Detalles del tamaño : La última imagen es una tabla detallada del tamaño. Consulte nuestra tabla de tallas (no la tabla de tallas de Amazon) antes de comprar.

Caracteristicas : Tejido de poliéster, suave y cómodo al tacto. El vestido con mangas abullonadas es muy delicado. Excelente calidad y bajo precio. Costura perfecta y mano de obra.

Disfraz de Princesa Jasmín Azul para mujer € 18.62 in stock 8 new from €18.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto Incluye disfraz jazmin adulto m

Dentro de la familia de disfraces, fiesta y y carnaval el producto se encuentra dentro de la familia de: disfraces adultos

Con la calidad del Rey del Carnaval, harás de tus fiestas y despedidas la mejor de las ocasiones

Este fántastico producto es de Talla:M

Smiffys-24702S Disfraz de Princesa árabe, con Pantalones, Camiseta y Velo, Color púrpura, S-EU Tamaño 36-38 (Smiffy'S 24702S) € 28.32 in stock 2 new from €28.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Disfraz de princesa árabe, morado, con pantalones, camiseta y velo

Busto 345-355" / cintura 265-275" / cadera 37-38" / entrepiernas 325"

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Disfraz de Emma para vestuario elegante de princesa Jasmine: incluye pantalón azul, pantalón azul y top azul con piedra: disfraz de jazmín, disfraz de árabe o disfraz de genio, azul, L € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRAJE ADULTO PRINCESA: Paso en su alfombra mágica, porque este traje Aladdin le llevará en una aventura! Completa con pantalones cortos azul claro, pantalones azules con detalles de oro y una blusa entallada de color azul con detalles de oro, nuestras divertidas señoras vestido de lujo tiene todo lo que necesita.

VERSATLE ESTILO: Listo para que sus deseos se hagan realidad? Agarrar un accesorio de la lámpara mágica de disfraces y de nuestras mujeres se transforma en un traje de genio! Es perfecto para Halloween, pero también es una gran opción para eventos temáticos como un traje elegante, misteriosa mil y una noches.

PERFECTO PARA ACTUACIONES: Para aquellos montar un espectáculo seductor, este equipo también funciona como un traje sensual danza del vientre. Intérpretes apreciarán el tejido ligero y transpirable que ayuda a mantenerlos frescos mientras se baila. Es seguro que será cabezas que dan vuelta toda la noche!

Calidad inigualable: Sólo se ven tan bien como se siente! Es por eso que vamos creando nuestros trajes para las mujeres a partir de materiales de calidad suaves, confortables y de alta! Disponible en tallas de mujeres del Reino Unido 6, 8, 10 y 12, todas las chicas pueden encontrar el ajuste perfecto que favorezca su mejor.

Riesgo de garantía LIBRE: Entra en el armario de Emma y descubra su nueva fantasía! Si por alguna razón usted no está completamente satisfecho con su disfraz de Halloween, todos los pedidos sin abrir pueden ser devueltos dentro de los 14 días de la compra para un reembolso completo sin problemas.

JK Disfraz de Princesa Jasmine con Lentejuelas para niñas, Vestido de Princesa Aladdin Jasmine para Fiesta de Halloween para niños (140cm) € 15.98 in stock 3 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: este conjunto de dos piezas incluye una parte superior de hombro descubierto, un pantalón con banda elástica para niños. Hecho de poliéster F, satén y malla. Se recomienda elegir un tamaño más grande.

Behavetw - Disfraz de Bella para niñas, disfraces de princesa, para Halloween, para niñas de 4-9 años € 23.90 in stock 1 new from €23.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vestido de princesa estilo Belle simple pero elegante. Hecho de material cómodo. ¡No pica! Lavable a mano.

Este maravilloso vestido cuenta con una falda de estilo colección con lazo desmontable para colocar a tu gusto.

Corte de hombro que siempre dejaría a la gente sentirse elegante. Una vez que su pequeña princesa lo pone, debe ser el centro de la multitud.

Elemento en capas y cremallera en la parte posterior.

Comprueba el tamaño antes de realizar el pedido."

Vicloon Disfraz de Princesa Belle Vestido y Accesorios para Niñas, Corona Anillo Sceptre Collar Pendientes Guantes, para Fiesta Cosplay,Navidad,Fiesta de cumpleaños,Halloween € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】- Hecho de poliéster y algodón de calidad superior, suave y cómodo.El forro de algodón que no daña la piel para una mejor protección para la piel flexible de bebés y niñas. Cómodo de llevar en primavera, verano, otoño e invierno

【Tamaño adecuado】- Este disfraz de princesa tiene 6 tamaños para elegir para niñas de 3 a 10 años. Tabla de tamaño significa rangos de edad para la chica, pero son sólo para orientación general. Nota: los niños más altos y más fuertes de la misma edad deben elegir un tamaño más grande, pero los niños delgados deben elegir un tamaño más pequeño.

【Servicio superior】- Su satisfacción es nuestro mayor placer. Por favor, siéntase libre de contactarnos si tiene alguna pregunta. * Se recomienda lavar a mano suavemente y lavar en seco. Use un detergente suave y colóquelo seco, pero no use lejía y use agua caliente

【Noble vestido de princesa】- Hermosas capas del vestido con cremallera,con cremallera, falda con volantes columpios, corpiño acogedor y cintura elástica tipo jersey para que se sienta perfectamente lleno y esponjoso.un diamante bling bling no desmontable en la parte delantera del cofre, elegante y encantador, Este fantástico vestido te ayudará a estar en el centro de la fiesta

【Regalo perfecto】- El producto también contiene 6 accesorios: Corona Anillo Sceptre Collar Pendientes Guantes. Brillantes diamantes rojos y preciosos bordes dorados. Conveniente para el uso diario y la ocasión especial como: Navidad, Halloween, fiesta, Reyes, carnaval, cumpleaños, fotografía, presentación teatral, comunión, uso diario u otras ocasiones especiales

LOBTY Niña Aladdin Princesa Jasmine Disfraz Tops Pantalones Manga Corta Traje Cosplay Actuación Carnaval Navidad Regalo Cumpleaños Danza Vientre Vestido de Princesa 3-10Años € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: este conjunto de dos piezas incluye una parte superior para danza del vientre, un pantalón con banda elástica para niños. Hecho de poliéster F, satén y material de malla.

Diseño: impresionante disfraz de princesa con lentejuelas exóticas superpuestas en la parte superior y los pantalones. Broche de malla en el hombro, frontal con camuflaje y linterna mágica con purpurina.

Cómodo: la parte superior y los pantalones tienen una banda elástica que es elástica para garantizar un ajuste perfecto, sin picores y telas con costuras y dobladillos completamente acabados.

Aplicación: ropa perfecta para vestir a tus niñas pequeñas, bautizos, ceremonias, fiestas, primer cumpleaños, uso diario, sesiones de fotos, Halloween, cosplay, etc.

Nota: antes de comprar, comprueba la tabla de tallas cuidadosamente en las imágenes para pedir una adecuada para tu princesa.

Rubies Disfraz oficial de Disney Princess Jasmine Aladdin para adultos, talla grande de 46 a 48 € 32.94 in stock 2 new from €32.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rubie's - Disfraz oficial de Jasmine Aladdin para mujer, talla L 44-46

Pantalones estampados, chaleco con línea de cintura de malla, collar y diadema detallada

Disfraz disponible en tres tallas de mujer S: 8 – 10, M: 12 – 14 y L: 16 – 18

El producto diseñado y de tamaño se refieren a la tabla de tallas para medidas, mantener alejado del fuego READ Los 30 mejores Pantalla Soldar Automatica capaces: la mejor revisión sobre Pantalla Soldar Automatica

Chiguo 80cm/ 32'' Peluca de Las Mujeres Pelo Largo Recta De Las Mujeres Cabello Peluca Cabello para Adultos Cosplay Disfraz Fiesta de Halloween Peluca Pelucas para Adultos (Negro) € 13.93 in stock 2 new from €13.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peluca Longitud: 80cm, peso: 280g ,ajustable red-casquillo cabe la mayoría de tamaño de la cabeza.

Gama de usuarios:Ideal para trajes y disfraces,se utiliza durante todo el año, tiempo para el traje, la moda, o simplemente por diversión.

Material:Pelo sintético,alta calidad, suave y duradero, fácil de peinar.

Estilo de moda: peluca de pelo largo de moda y con estilo se ve natural, real, muy bonita y feminine.

La peluca también puede ser queda bien para disfraces/ fiesta/carnaval / Halloween / Día de los Inocentes Etc.

Tacobear Disfraz Jasmine Niña con Peluca Princesa Jasmine Vestido Traje Princesa Jasmine para Halloween Cosplay Fiesta Carnaval (4-5 años) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresionante traje de estilo Aladdin Jasmine.

Tamaño: tamaño 5, consulte la tabla de tallas.

Este conjunto de disfraces de jazmín incluye un hermoso top corto de baile, unos pantalones y una peluca de princesa Jasmine.

La parte superior y los pantalones son estirables para garantizar un ajuste perfecto.

Es adecuado para Halloween, fiestas de cumpleaños o incluso una noche llena de diversión.

URAQT Disfraz de Unicornio, Vestido de Princesa Unicornio para Niñas, Vestido Elegante con Collar/Diadema para Cumpleaños/Cosplay/Boda, Edad 2-10 Años (Rosado, 3-4 años) € 19.59

€ 16.65 in stock 1 new from €16.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Elección perfecta】 El elegante vestido de unicornio URAQT incluye vestido, collar y un adorable sombrero. Por favor revise nuestra información de tamaño antes de ordenar, contáctenos si está confundido con los tamaños.

【Alta calidad】 Este hermoso vestido confeccionado para una comodidad excepcional, hecho de Poliéster + Organza + algodón, incluye 4 capas de un forro interior de algodón suave, un segundo forro similar a la seda y 2 mallas exteriores suaves, que son transpirables y cómodas.

【Limpieza fácil】 El lavado a mano recomienda que sea menos probable que encoja su ropa o altere los colores. El lavado a máquina puede engancharse con otra ropa en la lavadora y dañarlos.

【Disfraces】 Este traje de disfraces de unicornio para disfraces, fiestas de cumpleaños, concursos, cake smash, sesión de fotos, show, fiesta de festivales, vacaciones, día de la familia, uso diario y fiesta de bodas, y otras ocasiones especiales.

Traje de jazmín Damas Princesa árabe - Conjunto de Disfraces Cosplay, Carnaval y Semana temática - 5 tamaños Diferentes (L) € 31.08 in stock 1 new from €31.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1001 NOCHES! - Vístete como Jasmine, la compañera de Aladino, en las próximas fiestas de carnaval y semanas temáticas. Ideal para las noches de Arabia y un éxito en todas las fiestas!

CLÁSICO - 100% de reconocimiento! Características típicas, ricas en detalles y hermosas. Transfórmate en la princesa árabe de las famosas películas de Disney con este disfraz.

VARIAS OCASIONES - Un clásico no sólo como disfraz de carnaval. También apto para fiestas de cosplay y lemas. El disfraz es absolutamente llamativo en todas las fiestas.

TALLAS VARIAS - Ricas en detalles, cómodas de llevar y se ajustan perfectamente - con 5 tallas diferentes debería haber algo para todos. Información sobre el tamaño en la descripción del producto.

PROMESA DE SATISFACCIÓN - ¿No estás 100% satisfecho? A continuación, envíe el traje de vuelta de forma gratuita y usted recibirá su dinero de vuelta sin ningún tipo de peros o condiciones. Sin ningún riesgo! Sede de la empresa en Alemania.

IKALI Disfraz De Princesa Para Niñas Mono Infantil Jasmine Trajes De Fiesta De Lentejuelas De Cumpleaños De Halloween € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: pijama de princesa.

La mano de obra especial hace que el brillo no se caiga fácilmente y siga brillando. Cosido apretado, no es fácil de rasgar.

Las correas elásticas para los hombros y el diseño clásico inspiran a tu pequeño a vivir grandes aventuras con su princesa de aventuras favorita.

Fácil de poner y quitar, sin cremallera, sin botón. Forro de algodón y tejido de poliéster, suave y cómodo.

Nuestro disfraz de cuento de hadas es perfecto para fiestas de Halloween, representaciones escolares y de ballet, fiestas de disfraces, fiestas de cumpleaños temáticas, regalos navideños.

Lito Angels Niñas Disfraz de Princesa Anna Vestido de Coronación Fiesta Disfraces de Halloween Talla 3-4 años € 16.11 in stock 2 new from €11.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este impresionante disfraz de coronación de la princesa Anna está hecho de material cómodo. No produce picor y se puede lavar a mano.

Corpiño elástico de terciopelo con un tulipán brillante y ribete dorado en el escote, acceso para brazos y cintura.

Falda plisada con estampado floral brillante.

Falda de dos capas con forro de satén debajo como segunda capa.

Estilo pulóver. Sin cremallera.

Rubies - Disfraz oficial de Aladino de acción en vivo de Disney, jazmín € 27.47 in stock 8 new from €27.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kids Sizes: 3-4 Years (104cm); 5-6 Years (116cm); 7-8 Years (128cm); 9-10 Years (140cm)

The Live Action Jasmine costume

Includes a top, trousers with mesh peplum and headband

Sandals NOT included

Officially licensed Disney costume from the new 2019 Film: Aladdin

Pannow Disfraz Jasmine Niña, Disfraz de Princesa Jasmine con Lentejuelas para niñas, disfraz para Halloween € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresionante disfraz de Jasmine, princesa de Aladdin. De poliéster. No causa picazón. Lavar a mano.

Este traje de 2 piezas incluye una hermosa parte superior de estilo danza del vientre y un pantalón.

La parte superior está hecha con una brillante organza fuera del hombro adornada con lentejuelas doradas.

Pantalones de malla con borla adornados con lentejuelas y patrón dorado exótico.

La parte superior y los pantalones tienen una banda elástica que se puede estirar para garantizar un ajuste perfecto.

Liuyang Adultos niños Mujeres niñas niños Princesa Jasmine Disfraz Halloween Fiesta Ropa Traje-Verde Adulto_XXL € 55.65 in stock 1 new from €55.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pon tu cuerpo en un estado completamente relajado, un cinturón con alta elasticidad.

Sentido del tacto ultra suave, cada consideración de diseño diligente.

se centra en la ropa interior perfecta para ti, no solo en una sexy inimitable.

hazte super sexy y seductora.

sirven como ropa de dormir y como un kit sexual estimulante para la vida sexual de la pareja.

EQWR Mujeres adultas Chica Niños Anime Aladdin Princesa Jasmine Cosplay Ropa de traje Traje de niño adulto Cosplay Vestido de Halloween Disfraz S azul € 91.52 in stock 1 new from €91.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso especial: disfraces

Nombre de la marca: EQWR

Componentes: Faldas

Componentes: Arriba

Género: niñas

Seawhisper Traje de Danza del Vientre Disfraz Halloween Carnaval Conjunto de Velo + Cadena de Cabeza + Top + Bufanda de Cadera + Pantalones € 34.81 in stock 1 new from €34.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla única, adecuada para tallas españolas: 38 40 42 44 46 48

Contorno de cintura de 68,5-89cm,contorno de cadera de 115cm, longitud de pantalones de 96cm, Apto para mujeres 160-175cm de altura de copa 30A,30B,30C,32A,32B,32C,34A,34B,34C,36A,36B

El paquete incluye: 1 * Top + 1 * pantalones + 1 * bufanda de cadera + 1 * cadena de cabeza + 1 * velo

Nota: La bufanda de cadera incluye 128 monedas. El collar, pendientes y pulseras no están incluidos

Nota: El collar, pendientes y pulseras no están incluidos READ Los 30 mejores Saco Boxeo Pared capaces: la mejor revisión sobre Saco Boxeo Pared

DISFRAZ PRINCESA ARABE CELESTE MUJER ADULTO € 20.09 in stock 6 new from €18.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz con talla adulto para mujer

Contenido: vestido

Tejidos de alta calidad con costuras reforzadas y dobladillos

Incluye funda y percha para guardarlo en las mejores condiciones

Disfraces para carnaval

Disfraz de princesa jazmín - bailarina oriental - odalisca - musulmán - árabe - mujer - niña - disfraz - carnaval - halloween - azul claro - talla m - idea de regalo de cumpleaños de navidad € 47.75 in stock 1 new from €47.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number INCEPTION-Y-266 Is Adult Product

Lito Angels Vestido de Princesa Jazmín para Niña Disfraz de Jazmin para Halloween Fiesta de Cumpleaños Carnaval Conjunto de Pantalón y Top Azul Talla 10-11 Años Azul € 18.68 in stock 2 new from €12.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Azul Is Adult Product Size 10-11 años

Costumizate! Disfraz de Princesa Arabe Adulto Especial para Fiestas de Disfraces y Carnaval Talla Unica € 23.55 in stock 2 new from €23.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de Princesa arabe para adulto especial para fiestas de disfraces y carnaval

Talla única, con detalles de dimensiones en la imagen.

100% polyester

Disfraces y articulos de fiesta Costumizate

Contiene: Diadema y vestido.

AmzBarley Niña Aladdin Princesa Disfraz Jazmín Tops Pantalones Traje Cosplay Actuación Carnaval Navidad Regalo Cumpleaños Danza Vientre € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aturde Princesa Estilo De Halloween Traje Traje Conjuntos.

Malla De Lentejuelas Hermosa Fuera Tapa De La Cosecha De Danza Del Vientre Del Hombro.

Pantalones Exóticos Con Lentejuelas De Malla Superposición De Realizar Un Sueño Princesa!

La Parte Superior Y Los Pantalones Tienen Una Banda Elástica Que Es Estirable Para Garantizar Un Ajuste Perfecto.

Ideas De Regalos Para Disfraz De Halloween, Fiesta De Cumpleaños, Photograghy, El Baile, La Demostración Del Funcionamiento, Vacaciones, Etc.

URAQT Disfraz de Elsa, Vestido de Princesa Elsa, Vestido de Copo de Nieve de Encaje Fino con Varita de Hada y Tiara de Corona, para Cumpleaños, Fiesta de Navidad de Halloween € 21.59

€ 18.35 in stock 1 new from €18.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥Snow Queen Elsa vestido de princesa con manto de lentejuelas y cuello de felpa blanco.Mórbida fina con detalle de perla rosse sul Collo, detalles de fondo de neve glitterati sul vestito y sul mantello.

♥Abito unico, realizzato con raso, algodón, tul, organza, poliestere; Una línea / Mangas largas / Cuello de felpa / Lentejuelas Shiny Cloak Elsa Style Costume Dress.

♥Il regalo perfetto per ogni bambina e per tutte le occassioni: Natale, compleanno, battesimo, Halloween e serate a theme Play, o semplicemente una bellissima sorpresa, ecc.

♥Contenuto della confezione: 1pc * Traje de vestir de la reina Elsa, 1pcs Elsa Corona Imperial, 1pcs Elsa Canna.

♥Nota: se trata de un formato asiático y se muestra más adelante, si se realiza una consulta en la tabla de formato y en el tamaño de una dimensión adulta y el tamaño es solo para referencia.

Atosa-26419 Disfraz Bailarina Àrabe, color celeste, X l (26419) € 22.00 in stock 2 new from €21.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz adulto de Atosa para mujeres de color celeste. Talla: XL .

Dimensiones: 105-115 cm de contorno de pecho, 90-100 cm de contorno de cintura y 110-120 cm de contorno de cadera.

El disfraz bailarina árabe se compone de 3 piezas: un velo, una camiseta sin mangas y un pantalón largo.

Elaborado con los mejores materiales (100% poliéster) y testado para una total seguridad.

Incluye una funda y un percha para guardarlo fácilmente y proteger los tejidos.

