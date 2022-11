Inicio » Top News Los 30 mejores Despertador Con Cable capaces: la mejor revisión sobre Despertador Con Cable Top News Los 30 mejores Despertador Con Cable capaces: la mejor revisión sobre Despertador Con Cable 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Despertador Con Cable?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Despertador Con Cable del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



LATEC Despertador Digital LED con Doble Alarma y 8 Tonos Reloj Despertador Digital con Volumen y Brillo Ajustables Reloj Digital Sobremesa con Snooze 12/24 Horas Alimentación por Cable USB



Pantalla LED grande: una pantalla de gran tamaño, dígitos grandes y alta resolución es muy adecuada para uso público, y también es una buena opción para personas mayores y miopes. La hora está en formato de 12/24 horas para adaptarse a sus preferencias. Adicional con modo de horario de verano.

Alarmas duales, 8 tonos de llamada: puede configurar dos alarmas separadas para levantarse y quedarse dormido. Hasta 8 tonos de llamada, es algo muy hermoso que te despierte tu tono de llamada favorito. Toque SNOOZE una vez, el tono de llamada se detendrá y el ícono de tono parpadeará, después de 5 minutos, el tono de llamada volverá a sonar.

Brillo y volumen ajustables: puede usar el dial para cambiar el volumen y el brillo de la despertador digital durante un segundo. El rango de volumen es de 90 a 120 decibeles, adecuado para cualquier público y escena, especialmente para aquellos que tienen dificultad para levantarse. El bajo brillo de la pantalla no afectará tu sueño por la noche, y en el modo de alto brillo puedes ver la hora desde cualquier ángulo, incluida la luz del sol.

Alimentado por el cable de carga: la pantalla no se iluminará cuando el despertador no esté conectado al cable de carga. La única función de la batería es que la configuración de la despertador se guardará hasta que la despertador se vuelva a conectar al cable de carga. Utilice el adaptador y el cable de carga que proporcionamos, la salida de otros adaptadores solo puede ser de 5 V/1 A o 5 V/2 A. (El producto no incluye pilas)

Servicio posventa: el tamaño es largo 14 * ancho 6 * alto 3 cm y el peso es de 157 gramos. Hay 2 manuales en el paquete del producto, puede verificarlo usted mismo o pedirnos ayuda, le brindaremos una solución satisfactoria en el menor tiempo posible.

HERMIC Reloj Despertador Digital, LED Despertador con Cable USB, 0-100% Atenuador de Brillo, Pantalla Digital Clara Grande, Snooze, 12 / 24H, Alarmas Duales, Volumen Ajustable, Incluye Adaptador



Gran Pantalla LED: Este reloj despertador digital cuenta con una pantalla de espejo LED grande de 5,6 pulgadas. Su fuente de visualización de pantalla grande es muy fácil de leer y se puede ver la hora claramente incluso si esta lejos. Debido a su simplicidad, este reloj digital de alta calidad es la mejor opción de reloj despertador para su dormitorio.

USB Alimentado: El reloj despertador se alimenta mediante un cable USB e incluye un adaptador para su comodidad. El reloj de alarma tiene una función de memoria que necesita ser activada por una batería, La función de memoria puede guardar automáticamente todos los ajustes del reloj despertador cuando la energía está apagada. La visualización de la hora admite el cambio de 12 horas y 24 horas.

Brillo y Volumen Ajustables: El volumen y el brillo del despertador están diseñados con una rueda. Simplemente deslice la rueda ligeramente para ajustar el brillo y el volumen de la pantalla dentro del rango de 0-100%, hasta que elija el nivel de brillo y volumen más cómodo. Al tocar el botón de repetición "SNOOZELIGHT" en la parte superior del reloj de alarma, la alarma se puede retrasar durante 5 minutos para que suene.

Reloj de Alarma Dual: La función de reloj de alarma dual le permite configurar dos alarmas independientes, y las dos alarmas independientes pueden configurar el tiempo de repetición por separado, sin tener que apagar manualmente. Haz tu vida más fácil y cómoda. El volumen del reloj de alarma dual se puede configurar por separado.

Exquisito Diseño de Reloj Despertador: Tamaño: 14,5 × 6,5 × 3,2 CM (5,7 × 2,56 × 1,26 pulgadas), Peso: 150 g; El pequeño y elegante reloj despertador digital puede decorar perfectamente su dormitorio y sala de estar. Si está buscando un reloj despertador práctico, bonito, bien diseñado, de alta calidad y fácil de usar. El reloj despertador digital HERMIC será tu elección perfecta.

Travelwey Despertador Digital LED - Simple, con Cable, luz, regulador, Grandes dígitos, Reloj despertadores Digitales (12/24 Horas)



EXTREMADAMENTE SIMPLE DE UTILIZAR ¡EL MEJOR VENDEDOR EN LOS EE PARA LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS! - El reloj ha sido diseñado teniendo en mente la simplicidad absoluta y no tendrá ningún problema con su funcionamiento. Fácil para ni-ños, personas mayores y ancianos. ¡Este reloj despertador ha sido el más vendido con más de 3000 opiniones en los EE Durante 3 años consecutivos! Desplácese hasta la parte inferior de la página para acceder a la lista de EE.

LUZ NOCTURNA - ¿Sus hijos tienen miedo a la oscuridad? ¿Le gusta leer en la cama? Sin problemas. El reloj de cabecera Travelwey tiene integrada una luz más potente que otros re-lojes. Fácil de activar presionando el botón superior.

FUERTE ALARMA Y REPETIDOR - El despertador permite ajustar el volumen de la alarma que sonará durante 5 minutos, garantizando que se despierte. Con función de repetidor ca-da 9 minutos hasta que se apague. Perfecto para personas con sueño pesado.

DÍGITOS LED EXTRA GRANDES CON REGULADOR DE INTENSIDAD - Los números ro-jos de la pantalla del reloj tienen una calidad de brillo superior, que se puede regular usando el controlador de intensidad para reducir el brillo al nivel de comodidad deseada.

ELÉCTRICO, CON BATERÍAS DE RESERVA Y DINERO DEVUELTO GARANTIA - Enchufe el reloj a una toma de corriente es-tándar de 240V. Inserte 2 pilas AAA para tener batería en caso de apagón. La pantalla se apagará, pero se mantendrán los ajustes de alarma y hora. ¡También ofrecemos una garantía de devolución de dinero sin preguntas!

kwmobile Reloj Digital de Madera - Despertador con función de Hora Fecha Temperatura - Reloj Despertador con Cable USB en Blanco con Leds Blancas



ASÍ DE BIEN SE PUEDE VER LA HORA: El despertador de kwmobile con aspecto de madera no sólo muestra la hora, sino también decora tu casa. Además es perfecto para llevarlo de viaje debido a su tamaño pequeño, también es un perfecto regalo.

FUNCIÓN TÁCTIL Y ACTIVACIÓN POR RUIDO: Activa la visualización del tiempo mediante la función táctil, tocando la pantalla. Tu decidirás cuándo quieras ver la hora. El despertador también reacciona al tocarlo a la activación de ruido.

DIFERENTES OPCIONES DE ALARMA: Puedes programar el despertador digital de kwmobile con hasta 3 horas diferentes de alarma. Además la luz LED se puede apagar para que no te moleste por la noche.

MUCHAS FUNCIONES MÁS: El despertador digital te puede mostrar la hora, la temperatura y la fecha.

SUMINISTRO DE ENERGÍA: Se incluye un cable USB que pasa energía al despertador de madera. Como respaldo, se pueden insertar 3 pilas AAA en el reloj despertador LED (baterías no incluidas).

Reloj Despertador Digital,Pantalla LED de Números Grandes con Función de Repetición Brillo Cargador USB Despertador para Dormitorio Sala de Estar Oficina



Reloj despertador con pantalla LED de gran número moderno: visualización de números grandes claramente y de tiempo, puede ver el tiempo desde la distancia, ideal para familias, especialmente para personas mayores.

Brillo ajustable: el reloj despertador proporciona brillo ajustable, se puede ajustar de forma manual o automática a un brillo cómodo y la luz LED se atenuará automáticamente durante el tiempo de sueño para proteger sus ojos por la noche y ahorrar energía. Cree un ambiente de sueño tranquilo para usted.

Función de repetición: cuando suene la alarma, puede presionar el botón de repetición y dormir 5 minutos adicionales.El reloj digital emitirá una alarma cada 5 minutos hasta que apague el modo de repetición presionando cualquier otro botón.

Reloj despertador alimentado por USB o alimentado por batería: hay dos formas de alimentación por batería y alimentación por USB. Cuando se alimenta con batería, el modo de sensor se activa automáticamente para ahorrar energía.

Servicio satisfecho: el reloj despertador es el regalo perfecto para sus familiares y amigos.Adecuado para la decoración de la mesa de la oficina de noche en el hogar o para el uso diario.Si tiene algún problema, no dude en contactarnos en cualquier momento, lo resolveremos tan pronto como sea posible. posible. READ Los 30 mejores Sudadera Shingeki No Kyojin capaces: la mejor revisión sobre Sudadera Shingeki No Kyojin

Trongle Reloj Despertador Digital, Reloj Digital Recargable LED de 5", Indicador de Fecha y Temperatura, Función de Alarma Suave y Repetición, para Niños y Cabecera



Brillo ajustable: nuestro reloj despertador se puede ajustar en términos de brillo y usted puede ajustar la luz manualmente. Siempre obtendremos el brillo que nos resulte más cómodo.

Recargable y Seguro: Este despertador tiene una batería recargable incorporada. Contiene una batería de polímero de litio de 1200 mAh que puede durar hasta un mes de uso continuo en condiciones normales. Es un diseño seguro e ideal para los niños.

Pantalla Grande: La pantalla LED de alta definición de 5" está diseñada con un indicador de caracteres grandes para facilitar la lectura. La pantalla es conmutable para la fecha, el formato de hora-12/24 horas y la temperatura °F/°C. Fácil de usar y adecuado para todas las edades.

Alarma Suave y Blanda: la alarma suena gradualmente más fuerte y menos gruesa cuando suena. La función Snooze permite que la alarma vuelva a sonar después de una pausa. Basta con pulsar el botón de la parte superior. Podrás dormirte tranquilamente sin preocuparte de llegar tarde.

Múltiples Usos: El reloj despertador digital es adecuado para diferentes áreas como mesitas de noche, dormitorios, hogares u oficinas. Nos esforzamos por ofrecerle los mejores productos. Si tiene alguna duda sobre el uso del despertador, por favor, háganoslo saber y se lo solucionaremos.

TM Electron TMRAR010 - Radio Reloj Despertador Digital PLL, Color Negro





Radio reloj despertador con sintonizador PLL FM 87.5-108 MHz con función SLEEP y SNOOZE

Incorpora un altavozde integrado en el chasis del aparato de 0.5W RMS que te permitirá escuchar con una calidad de sonido envidiable

Display LED azul 0.9" con regulador de intensidad Alto/Bajo con sensor automático para no molestar en la oscuridad de la noche

Función alarma despertador por Radio/Zumbador para elegir la mejor manera de despertarte cada mañana

Funcionamiento a la red con adaptador 230V/50Hz y cable de alimentación con batería de apoyo a pilas 2xAAA (no incluidas)

HOMVILLA Despertador Digital con Pantalla LED Grande, Reloj Despertador Digital Volumen Brillo Regulable con Alarma Doble 12/24H Despertador Inteligente Alimentación por Cable USB Incluye Adaptador



Solamente Alimentación por Cable: Ya hemos incluido un cable USB de carga y adaptadoren nuestro reloj digital sobremesa para su conveniencia para la alimentación. Si se instala una baterías de respaldo (No incluido) para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía; la visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas.(★ ★★Se sugiere instalar las baterías de respaldo batería AAA x 2, La batería solo admite la función de memoria)

Pantalla LED Grande: Este despertador digital cuenta con una pantalla de espejo LED grande de 5,6 pulgadas, lo que facilita su lectura; Los enormes números LED del despertador facilitan la lectura a horas del día o de la noche. Uno de los mejores despertadores para habitaciones debido a su simplicidad. Después de desembalar, primero retire la película protectora

Brillo y Volumen Regulable Reloj Digital: El volumen y el brillo del despertador están diseñados con una rueda. Simplemente deslice la rueda ligeramente para ajustar el brillo y volumen. La función de alarma con ocho melodías diferentes también funciona bien. Puedes elegir tu música de alarma favorita

Alarma Doble con Repetición: Las alarmas duales permiten configurar dos tiempos de activación separados, Las 5 teclas en la parte posterior se pueden presionar brevemente para apagar la alarma del día y la alarma puede continuar sonando al día siguiente. Al tocar el botón de repetición "SNOOZE" en la parte superior del reloj de alarma, la alarma se puede retrasar durante 5 minutos para que suene

Reloj Mesita de Noche: Tamaño: 14.5 × 6.5 × 3.2 CM (5.7 × 2.56 × 1.26 pulgadas), Peso: 150g; Además, el despertador también Admite el modo de horario de verano; Soporte para cargar teléfonos celulares. El pequeño y elegante reloj despertador digital puede decorar perfectamente su dormitorio y sala de estar. HOMVILLA ofrece garantía de por vida

MEDION E75009 Reloj Despertador con función de Carga Qi (estación de Despertador, estación de Carga, Carga inductiva, indicador de Temperatura, función de Apagado Snooze, Temporizador





Pantalla LC con iluminación de fondo, luz nocturna atenuable.

Función de despertador con 2 horas de alarma, temporizador, manejo táctil.

Base de carga Qi para la carga inalámbrica de Smartphones compatibles, función de apagado (hasta 30 min).

Volumen de suministro: Reloj despertador MEDION LIFE MD43487 E75009, batería (CR2032), adaptador de alimentación, manual de instrucciones, tarjeta de garantía

OPAMOO Reloj Despertador Digital, Reloj Despertador Digital LED 2 Alarma Control de Voz 4 Brillo Ajustable 13 Música Despertadores Digitales con Temperatura 12/24 Horas Puerto de Carga USB



ALARMA DOBLE CON REPETICION】Las alarmas doble permiten configurar dos tiempos de activación diferentes. Se pueden configurar el tiempo de repetición, no es necesario apagar manualmente el despertador. Despiértate en diferentes momentos, haz tu vida más fácil y más conveniente.

【FUNCION DE CONTROL DE VOZ】El despertador de batería tiene la función de control por voz, es decir, cuando el reloj despertador digital detecta el sonido por encima de 90 dB, la pantalla LED se ilumina.

【SONIDO AJUSTABLE】 Contrariamente a los tonos de alarma aburridos habituales de otros despertadores digitales LED, puedes elegir entre 13 sonidos para despertar, que va desde músicas melódicas a cantos de grillos, agua, pájaros etc. para ajustarlo a tu gusto.

【BRILLO AJUSTABLE】 Tiene 4 configuraciones de brillo para que pueda reducir el brillo de la pantalla durante la noche. Al presionar el botón "LIGHT", la pantalla puede mantener la iluminación durante 5 segundos, Fácil de leer día o noche.

【PANTALLA LED GRANDE ULTRA-CLARA 】El Despertadores Digitales cuenta con una pantalla LED grande de 5,9 pulgadas y números , que facilita su lectura. Diseño elegante y simple, para proporcionarle una mejor experiencia visual.

Despertador Digital con 2 enchufes 4 USB Tira de Enchufe LED Digital con Pantalla LED Regulable de Pantalla Completa Reloj de Mesa ONLYWIN con función de repetición para Escritorio, mesita de Noche





[Uno para todos] Una combinación perfecta de 1 enchufe múltiple (2AC+4 USB) y 1 despertador (pantalla LED + brillo ajustable). Esta regleta le muestra todo el día mientras se puede cargar varios dispositivos al mismo tiempo.

[Elegante reloj de mesa] La pantalla completa LED es lo suficientemente brillante y los números son claros. Incluso puede ver claramente el punto decimal. Este enchufe múltiple es un bonito y práctico complemento para tu mesita de noche, TV, tocador o escritorio.

[Carga rápida USB] No busque adaptadores ni enchufes para sus dispositivos USB. Con 4 puertos USB, sus dispositivos se entregan la carga más rápida posible con hasta 5 V/2,4 A por puerto, 4,8 A en total.

[Protección múltiple] CE, RoHS certificado. Este conector múltiple tiene una carcasa de PC de alta resistencia que es resistente al fuego hasta UL94 V-0. Con protección contra sobrecargas de 16 A, protección contra sobretensiones USB, protección contra sobrecorriente USB y protección contra sobrecalentamiento USB, tus dispositivos estarán protegidos contra múltiples dimensiones.

[Copia de seguridad] Con un compartimento de batería en la parte posterior para 2 pilas AAA (no incluidas), este reloj de mesa no se apaga incluso si se produce un corte de energía o se desconecta de la fuente de alimentación.

Eleglide Reloj Despertador Digital con Pantalla LED de Temperatura/Humedad, Alarma Dual Reloj Despertador Digital con 4 Niveles de Brillo, 40Música, Función Snooze, Puerto de Carga USB



【Large LED Display & 5 Adjustable Brightness】Este reloj despertador digital cuenta con una gran pantalla LED de espejo, lo que facilita la lectura o el maquillaje; 5 atenuación de brillo con un espectro de 0 a 100% reduce el deslumbramiento en la noche y los riesgos para los ojos. Pulse el botón "SNOOZE/LIGHT" en la parte superior puede ajustar la luminosidad. La luz va con Control de Sonidos/Modo de Visualización Siempre Encendido, elija un modo perfecto para su vida .

⏰【Dual Despertador con Snooze】 Nuestra despertador digital actualizada puede establecer dos horas de alarma separadas para su despertar y su trabajo. El clcok de alarma también tiene 5 minutos soonze función, La alarma seguirá alertando cada 5 minutos hasta que apague el zumbador. Despídase permanentemente de la procrastinación.

【40 Sonidos de Alarma y 3 Volúmenes Ajustables】Nuestro despertador digital con 40 sonidos de alarma, usted podría elegir un sonido favorito para despertarte, decir adiós a la sordidez de un tono de llamada por defecto de la mañana. El volumen de la alarma se puede ajustar en 3 niveles de 30-90db, despierte con los sonidos más cómodos cada día.

【Muestra la temperatura/humedad y modelo de fin de semana】. El gran despertador digital con pantalla LED y mostrará la Temperatura/Humedad, usted podría saber fácilmente la condición ambiental de su dormitorio. Y el modo de fin de semana satisfará a los babosos hasta la saciedad en sus días de descanso. La operación del susurro trae el sueño tranquilo profundo.

【Conveniente puerto de carga USB】 El reloj de alarma con puerto de carga USB y una toma de corriente, que puede cargar su reloj de alarma y otros dispositivos electrónicos al mismo tiempo, sin ocupar su enchufe. ‼‼Cuando se utiliza el modo siempre encendido, consumirá más energía, por favor, mantenga el cable USB conectado.

EXTSUD Despertador Digital Espejo LED Despertador Electrónico, Espejo Reloj Digital Moderno con Función de Alarma y Dual USB Puertos, Snooze y Memoria Automática, Luminancia Ajustable con 3 Niveles





▶Atenuación Automática: Nuestro reloj despertador digital tiene 3 niveles de brillo: bajo, medio, alto. Se puede configurar de forma automática o manual. En el modo nocturno, el brillo de la pantalla será bajo automáticamente y no afectará su sueño.

▶Múltiples Usos: No solo es un mini reloj despertador, sino tambien es un espejo de moda, simple y elegante puede decorar su dormitorio, sala de estar, también puede usarse como espejo cuando sea necesario.

▶Fácil de Leer: El reloj despertador digital con pantalla de espejo mide 15,8 x 5,5 x 8,7 cm y pantalla LED claramente visible. Además, la base desmontable y el orificio para colgar en la parte posterior es igualmente adecuado para la pared.

▶Salida USB Dual: el diseño único de puerto USB dual puede cargar dos teléfonos celulares diferentes al mismo tiempo (se pueden usar los sistemas Android y Apple) No se preocupe por su carga.

▶Lo que obtiene: 1 * reloj despertador digital, 1 * cable de carga de 2 M sin adaptador, 1 * guía del usuario.

HOMVILLA Despertadores Digitales, Reloj Despertador Digital, Mini Reloj Digital Despertador, Alarma de Espejo Portátil, Alarma con Doble Tiempo de Repetición 4 Niveles de Brillo Regulable (Blanco)



❤【Pantalla LED Grande】Nuestro reloj despertador cuenta con una pantalla LED grande con espejo que facilita su lectura; como uno de los mejores despertadores para dormitorios debido a su simplicidad, este reloj digital premium es algo que disfrutará al despertarse cada mañana. Ojos:Después de desembalar, primero retire la película protectora.

❤【Sonidos opcionales】El reloj despertador puede establecer una cuenta regresiva para la siesta de 5 a 90 minutos. Elija su sonido favorito entre 40 opciones de sonido de alarma. Despierta con un volumen de alarma ajustable de 30 a 90 dB. ¡Puede disfruta de una forma refrescante de despertar por la mañana!

❤【Volumen ajustable y Modo de Snooze】La alarma de despertador comienza suave y se vuelve más fuerte progresivamente hasta que la apagues; si no quiere levantarse inmediatamente, puede activar la función de repetición fácilmente. Sonará de nuevo después de minutos exactos. (Nota: el tiempo de repetición se puede configurar en 5-60 minutos).

❤【Alimentado por Usb】Los relojes del despertador se pueden alimentar con cable usb .El despertador siempre se mantendrá encendido si lo carga todo el tiempo.(Atención: conéctelo con el puerto USB o SOLO adaptador de 5V / 1A y 5V / 2A para cargar el reloj)

❤【Servicio y Promesa】Todos los relojes digitales pasarán por un estricto proceso de prueba antes de enviarlos.Le prometo que usar los relojes de despertardor si tiene cualquier pregunta o problema,no dude en comunicarse con nuestra empresa,le responderemos pronto y con mucha paciencia.

FRD50BTWC Radio Despertador con Carga inalámbrica (5W), Puerto de Carga USB, Radio FM con 20 presintonías, Bluetooth V5.0 y Pantalla LED. Color Negro.





⏰ [COMODIDAD INALÁMBRICA] Despreocúpate de los enchufes. Con el nuevo Radio Despertador Bluetooth FRD50BTWC de Sunstech no tendrás que cargar tus dispositivos lejos de tu cama, gracias a su base de carga inalámbrica, compatible con Android y iOS, bastará con colocar tu Smartphone compatible en la parte superior para que se cargue de forma automática y sin cables. Además, si tu Smartphone no lleva carga inalámbrica o necesitas recargar otro dispositivo, puedes utilizar el puerto USB de carga integrado en la parte trasera.

⏰ [LEVÁNTATE CON TU MEJOR SONRISA] Todxs sabemos lo difícil que puede resultar levantarse de la cama, por lo que con el modo de Alarma Dual vas a poder configurar y programar dos alarmas diferentes y no quedarte dormidx. Podrás seleccionar un sonido predeterminado, o despertarte con tu emisora de radio FM favorita. Además, cuenta con 4 niveles de intensidad de luz, para que por la noche puedas descansar sin que te moleste el brillo de su enorme pantalla de 4,26" (10,83 cm).

⏰ [SONIDO DE CALIDAD] Utiliza tu FRD50BTWC como altavoz Bluetooth para reproducir tu música favorita des de tu Smartphone sin cables, o incluso sintonizar cualquier emisora que quieras pudiendo guardar hasta 20 presintonías.

Despertador Digital, Pantalla LED Espejo Grande de 6.5 " con Fecha/Temperatura/ Ajustable Brillo,Snooze Reloj Digital para Viajes/Oficina/Cocina/Dormitorio, USB y Funciona con Pilas-Negro



⏰ 【Reloj digital】 Pantalla grande: este reloj despertador digital cuenta con una pantalla de espejo LED grande de 6,7 pulgadas, es uno de los mejores relojes despertadores para dormitorios debido a su simplicidad. Este reloj digital premium es algo con lo que disfrutará al despertarse cada mañana. La pantalla LED se ve nítida y moderna al igual que la pantalla reflejada, y muestra la hora y la temperatura, fácil de leer.

⏰ 【Función de repetición】 Cuando suena la alarma, puede presionar el botón de repetición y dormir 5 minutos adicionales. El reloj digital emitirá una alarma cada 5 minutos hasta que desactive el modo de repetición pulsando otrobotonesr. Puede configurar el tiempo de repetición de 1-60 minutos (el tiempo de repetición predeterminado es de 5 minutos).

⏰ 【Reloj despertador USB y batería de almacenamiento adicional】 Los relojes despertadores se pueden alimentar con un cable USB o con 3 pilas AAA (no incluidas). NOTA: Si el reloj de alarma está funcionando con batería, el reloj de alarma se enciende 5 segundos y luego se apaga, y puede activar la pantalla de inicio con un sonido de aplauso. Ahorre energía y duerma mejor por la noche. El reloj estará encendido todo el tiempo si es a través de USB.

⏰ 【Brillo ajustable】 Sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente durante las 6:00 pm. Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará encendida siempre. Cuando se utiliza el modo de batería, la pantalla se apagará automáticamente en 10 segundos. Puede activar la pantalla por voz o presionar cualquier tecla para encender la pantalla. Mantenga pulsado "LIGHT / SNOOZE" en cualquier modo durante 3 segundos para apagar la pantalla.

⏰ 【Mejor regalo y servicio satisfecho】 El reloj despertador es el regalo perfecto para sus familiares y amigos. Adecuado para decorar mesitas de noche en casa o para el uso diario. Si recibió algún problema, no dude en contactarnos en cualquier momento. Resolveremos el problema lo antes posible. READ El gobierno español planea retirar la tumba del dictador fascista Franco

Reloj Despertador con proyector LED Moderno, Mini Pantalla Digital de Temperatura multifunción, Reloj de proyección parlante de Voz Decoración para el hogar con conmutación(Blanco con Cable USB)



【. Style Estilo moderno】 La combinación simple de colores en blanco y negro y el diseño geométrico están más de moda, en línea con el estilo de decoración moderno, de tamaño pequeño y compacto, adecuado para la familia, la oficina, el estudio, el dormitorio, etc.

⏰. 【Carga USB & Inalámbrico】 Este reloj despertador de proyección es plug and light, no es necesario usar una batería de almacenamiento, es más ecológico y conveniente, se puede usar durante varios meses con una sola carga. Fácil de mover a cualquier lugar que desee en cualquier momento sin preocupándose por problemas con el zócalo.

【. 【Proyección de tiempo】 Puede elegir proyectar la hora en el techo o en la pared en lugar de levantarse para mirar el despertador en la mesita de noche. Atención: la proyección puede permanecer 10 segundos cada vez.

⏰. 【Dos modos de alimentación】 De acuerdo con sus propias preferencias y situación real, puede elegir la carga USB o usar tres baterías para la fuente de alimentación. Son fáciles de usar y pueden usarse durante mucho tiempo.

⏰. 【Visualización de la hora y la temperatura】 El reloj despertador con proyector LED tiene la hora actual y las funciones de visualización de la temperatura de las circunstancias, y con la función de voz, esta función le permite saber la hora, que es muy adecuada para uso doméstico.

HOMVILLA Reloj Despertador Digital con Pantalla LED de Temperatura, Alarma de Espejo Portátil con Alarma Doble Tiempo de Repetición 4 Niveles de Brillo Regulable 13 Música Despertadores Digitales



⏰【Pantalla LED Grande】Nuestro reloj despertador cuenta con una pantalla LED grande con espejo de 5.6 pulgadas que facilita su lectura; como uno de los mejores despertadores para dormitorios debido a su simplicidad, este reloj digital premium es algo que disfrutará al despertarse cada mañana. Después de desembalar, primero retire la película protectora. ★ La pantalla de temperatura es solo de referencia. Puede haber algunos desviación debido a factores ambientales.

⏰【Batería de Respaldo Incorporada y Alimentada por USB】Ya hemos incluido un cable USB de carga en nuestro reloj inteligente para su conveniencia para la alimentación, una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía; la visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas. (Precaución: Para cargar el reloj, conecte el puerto USB o solo adaptadores 5V/1A y 5V/2A.)

⏰【Alarma Doble con Repetición】Las alarmas doble permiten configurar dos tiempos de activación diferentes. Se pueden configurar el tiempo de repetición, no es necesario apagar manualmente el despertador. Despiértate en diferentes momentos, haz tu vida más fácil y más conveniente.

⏰【Brillo Ajustable Reloj Mesita de Noche】4 niveles de brillo ajustable. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará siempre encendida. Al presionar el botón "SNOOZELIGHT" la pantalla puede mantener la iluminación durante 5 segundos.

⏰【Espejo Mesa Despertadores】Tamaño: 14.5 × 6.5 × 3.2 CM (5.7 × 2.56 × 1.26 pulgadas), el mini reloj despertador con espejo simple y elegante puede decorar su dormitorio, sala de estar, pero también puede usarse como espejo cuando sea necesario.

Despertador de Proyección 7.5 Pulgadas Digital 180° Rotativo Despertador Proyector Función de Radio FM Humedad Temperatura Interior con Puerto de Carga USB 2 Relojes Despertadores 4 Niveles de Brillo





️【Proyección giratoria HD 180° y 3 niveles de brillo】 El reloj despertador de proyección digital adopta un diseño de luz roja giratoria de 180° de alta definición, que puede ser proyectada en una pared o techo. Cuando te despiertas por la noche, puedes saber fácilmente la hora. Además, hay 3 niveles de brillo (High/Low/OFF), así que puedes cambiarlo según tus necesidades.

【Radio FM y temporizador de sueño】 El radio despertador no sólo es un despertador, sino también una radio. El radio puede buscar y almacenar canales automáticamente (frecuencia FM: 76-108 MHz). También tiene una función de temporizador de sueño, puedes ajustar el tiempo de apagado automático (parada después de 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutos). Es simple y conveniente de operar.

⏰【Doble Alarma y SNOOZE】 Le permite configurar 2 relojes despertadores, perfecto para sus diferentes necesidades. Cuando suene una alarma, pulse el botón 'Z' para detenerla, la alarma puede sonar más tarde. (El intervalo de tiempo de 5 a 60 minutos puede ser configurado de acuerdo a sus necesidades) La función de "snooze" le permite obtener un tiempo extra de sueño, pero al mismo tiempo evita el sueño excesivo.

【Brillo automático y modo nocturno】 Hay cuatro tipos de brillo de pantalla (High/Medium/Low/OFF). El brillo de la pantalla se puede cambiar automáticamente según el brillo del ambiente por el sensor de luz. Y el modo nocturno es que podemos establecer un cierto tiempo para permanecer con poca luz. De esta manera, no afecta a su sueño. (Cuando se activa el modo de atenuación automática, el brillo no se puede ajustar manualmente y no se puede cambiar al modo nocturno).

【Pantalla multifunción y puerto de carga USB】 En esta gran pantalla LED puede mostrar la hora (12H o 24H), la temperatura (0℃ - 50℃ o 32°F - 122°F), la humedad (20% - 95%), el icono del despertador, al mismo tiempo que puede ser usado como un espejo. Además, hay un puerto de carga USB, que le permite cargar los otros equipos mientras duerme.

HOMVILLA Despertador Digital con Pantalla LED Grande, Reloj Despertador Digital Volumen Brillo Regulable con Alarma Doble 12/24H Despertador Inteligente Alimentación por Cable USB (Incluye Adaptador)



Pantalla LED Grande: Este despertador digital cuenta con una pantalla de espejo LED grande de 5,6 pulgadas, lo que facilita su lectura; Los enormes números LED del despertador facilitan la lectura a horas del día o de la noche. Uno de los mejores despertadores para habitaciones debido a su simplicidad. Después de desembalar, primero retire la película protectora

Solamente Alimentación por Cable: Ya hemos incluido un cable USB de carga y adaptadoren nuestro reloj digital sobremesa para su conveniencia para la alimentación. Si se instala una baterías de respaldo (No incluido) para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía; la visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas.(★ ★★Se sugiere instalar las baterías de respaldo batería AAA x 2, La batería solo admite la función de memoria)

Brillo y Volumen Regulable Reloj Digital: El volumen y el brillo del despertador están diseñados con una rueda. Simplemente deslice la rueda ligeramente para ajustar el brillo y volumen. La función de alarma con ocho melodías diferentes también funciona bien. Puedes elegir tu música de alarma favorita

Alarma Doble con Repetición: Las alarmas duales permiten configurar dos tiempos de activación separados, Las 5 teclas en la parte posterior se pueden presionar brevemente para apagar la alarma del día y la alarma puede continuar sonando al día siguiente. Al tocar el botón de repetición "SNOOZE" en la parte superior del reloj de alarma, la alarma se puede retrasar durante 5 minutos para que suene

Reloj Mesita de Noche: Tamaño: 14.5 × 6.5 × 3.2 CM (5.7 × 2.56 × 1.26 pulgadas), Peso: 150g; Además, el despertador también Admite el modo de horario de verano; Soporte para cargar teléfonos celulares. El pequeño y elegante reloj despertador digital puede decorar perfectamente su dormitorio y sala de estar. HOMVILLA ofrece garantía de por vida

ALACRIS Luz Nocturna Infantil, Luz Nocturna Bebé LED Recargable, Rem

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifuncional】 Integra iluminación, reloj, pantalla de temperatura y despertador, lo que le permite tener una luz nocturna brillante y un reloj/despertador y un monitor de temperatura ambiente. Sus funciones completas pueden brindarle una vida más conveniente y de alta calidad.

⭐【Control remoto】Equipado con control remoto, distancia de control remoto de hasta 5 metros, fácil de operar. No es necesario levantarse y encender la luz por la noche, puede usar el control remoto para encender/apagar/temporizar con una sola tecla.

【Fácil de operar】 La perilla de ajuste suave y continua permite que el brillo de la luz sea arbitrario, y no hay necesidad de preocuparse por ajustar el brillo de la luz cómodamente. Es un buen compañero para la familia por la noche.

【Portátil】 Asa de transporte de cuero PU, cómoda al tacto; La configuración de carga USB le permite usarlo sin tener que buscar baterías o arrastrar cables largos. Puede llevarlo a cualquier habitación y colgarlo en cualquier lugar que desee.

⭐【La luz cálida no es dura】 Luz suave de protección para los ojos, se puede usar no solo en el dormitorio como lámpara de noche, lámpara de escritorio, lámpara de guardería, luz de despertador, luz de estudio, sino también como luz auxiliar para mirar televisión sala de estar, etc., por la noche ambos completamente iluminados y no estimularán los ojos de su familia e hijos

LATEC Reloj Despertador Digital, LED Pantalla Reloj Alarma Inteligente con Temperatura, Puerto de Carga USB, 12/24 Horas, 4 Brillo Ajustable (Negro) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

2 used from €21.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran pantalla LED: Este reloj despertador digital cuenta con una pantalla de espejo LED grande de 5,6 pulgadas, lo que facilita su lectura; Uno de los mejores despertadores para habitaciones debido a su simplicidad, este reloj digital premium es algo que disfrutará al despertarse cada mañana.

USB alimentado: Este reloj de cabecera incluye un cable USB para su conveniencia para alimentar. Una batería incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de cortes de energía. La batería es recargable y reutilizada. La visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas.

Alarmas duales con repetición: Las alarmas duales permiten configurar dos tiempos de activación separados,Se puede configurar el tiempo de repetición, no es necesario apagar manualmente el despertador.Despiértate en diferentes momentos, haz tu vida más fácil y más conveniente.

Brillo ajustable: Brillo ajustable de 4 niveles. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.Cuando se conecta con un cable USB, la luz LED estará siempre encendida. Cuando el dispositivo no está conectado a una fuente de alimentación, puede tocar el botón SNOOZE/LIGHT para iluminar la pantalla y luego la pantalla se apagará automáticamente después de 6 segundos.

Diseño elegante y simple: Tamaño: 14.5 × 6.5 × 3.2 CM (5.7 × 2.56 × 1.26 Pulgadas), el elegante y simple reloj despertador con espejo pequeño puede decorar su dormitorio, sala de estar, pero también se puede usar como espejo cuando sea necesario. LATEC ofrece garantía de por vida.

HOMVILLA Reloj Despertador Digital, LED Pantalla Reloj Alarma Inteligente Electrónicos con Temperatura / Humedad, 2 Alarma, Snooze, Modo Fin de Semana, Despertado, Sonido y Brillos Regulable (Blanco) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

1 used from €12.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj Despertador LED & 5 Brillo Ajustable: Este reloj despertador digital cuenta con una gran pantalla LED de espejo, Despertador digital recargable con temperatura y números digitales grandes y luminosos. Muy fácil de configurar la hora y las alarmas! lo que hace que sea fácil de leer. Todos los botones se encuentran en la parte posterior y debajo de cada uno indica en inglés su función.

Alarmas Duales con Snooze: Nuestra despertador digital actualizada puede establecer dos horas de alarma separadas para su despertar y su trabajo. El clcok de alarma también tiene 5 minutos soonze función, La alarma seguirá alertando cada 5 minutos hasta que apague el zumbador.Una vez cargada la batería, si lo dejas enchufado la hora se muestra constantemente. entonces la pantalla únicamente se enciende si percibe algún ruido significativo, o puedes tocarlo para que se ilumine la pantalla

40 Sonidos de Alarma & Brillo y Volumen Ajustables: Nuestro despertador digital con 40 sonidos de alarma, usted podría elegir un sonido favorito para despertarte, El volumen de la alarma se puede ajustar manualmente.5 atenuación de brillo con un espectro de 0 a 100% reduce el deslumbramiento en la noche y los riesgos para los ojos.Pulse el botón "SNOOZE/LIGHT" en la parte superior puede ajustar la luminosidad.

Muestra la temperatura/humedad y modelo de fin de semana: El gran despertador digital con pantalla LED y mostrará la Temperatura/Humedad, usted podría saber fácilmente la condición ambiental de su dormitorio. Y el modo de fin de semana satisfará a los babosos hasta la saciedad en sus días de descanso. La operación del susurro trae el sueño tranquilo profundo.

USB Charge Port & Charge Out Port: Dual USB interfaces tackle con " socket con dos polos disponibles" . Batería de litio de memoria, guarda su última selección y no hay necesidad de restablecer la fecha y otros dígitos después de apagar. HOMVILLA ofrece garantía de por vida. Modo Sound Coutrol: Duración de la batería 7 días Modo siempre encendido conmutable: duración de la batería de 11 horas READ Los 30 mejores cortina ducha antimoho capaces: la mejor revisión sobre cortina ducha antimoho

Aiwa CR-15: Radio Reloj Despertador, Pequeño, con función Snooze & Sleep, Despertador por Radio o Alarma € 23.90

€ 22.90 in stock 16 new from €20.76

3 used from €15.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Radio Reloj Despertador

Tamaño Pequeño y compacto

Display LED blanco

Alarma dual con Sleep & Snooze

Despertador por radio o alarma

Radio Despertador Digital Bluetooth con Carga Inalámbrica y Cargador USB, Radio FM, Lámpara de luz Nocturna LED, Pantalla LCD Regulable y Máquina de Ruido Blanco, Despertador Digital € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ TODO EN UNO: de los especialistas en audio, i-box viene como un completo accesorio para tu mesita de noche, donde se combina un reloj con alarma dual en una base para teléfono con cargador inalámbrico y puerto USB, Bluetooth, radio FM, máquina de ruido blanco y una práctica Luz nocturna RVA con múltiples configuraciones de color.

✔️ CARGUE MIENTRAS DUERME: con esta radio despertador con cargador inalambrico no hay necesidad de cargar sus dispositivos lejos de su cama, la almohadilla de carga inalámbrica QI es compatible con todos los teléfonos habilitados para Qi para que pueda dejar su dispositivo y fácilmente cargarse sin cables. También tiene un puerto USB de 1 A adecuado para alimentar cargar un dispositivo adicional.

✔️ REPLETO DE CARACTERÍSTICAS: disfrute de una iluminación atmosférica colorida con 6 configuraciones RVA ambientales, que se pueden configurar para ciclar o permanecer en su color favorito. También cuenta con una alarma fácil de configurar con la seguridad de una batería de respaldo (2xAA pilas no incluidas), en caso de un corte de energía. Despiértate con los sonidos preestablecidos o tu estación de radio favorita.

✔️ ALTAVOZ CON BLUETOOTH, RADIO FM Y SONIDOS DE NATURALEZA: Con su salida RMS incorporada de 3W y un emparejamiento de Bluetooth, puede reproducir fácilmente su música favorita o amplificar los videos de su móvil. Con una radio FM, donde puede despertarse con su estación de radio favorita. Guarde automáticamente hasta 10 estaciones preestablecidas. Para una selección más simple, también presenta 4 sonidos naturales incorporados.

✔️ COMPRE CON CONFIANZA: i-box ofrece una garantía de 12 meses sin complicaciones, una política de devolución fácil y un servicio al cliente amigable. La caja de regalo incluye 1 x radio despertador digital, 1 x cable de alimentación y una guía del usuario fácil de seguir.

Reloj Despertador Digital con Luz Nocturna Luz Cálida LED Pantalla Reloj Alarma de Espejo Portátil con Alarma Doble Tiempo de Repetición Brillo Regulable 12/24 Horas USB Sensor de Sonido (Negro) € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj despertador digital con luz nocturna y superficie de espejo】- El reloj despertador digital también es una luz nocturna/lámpara de noche cuando presionas el botón "LIGHT" en la parte superior. La iluminación suave y cálida le brinda una buena vista cuando alimenta a su bebé o va al baño. Pantalla de tiempo electrónico HD LED de superficie de espejo que puede leer el tiempo fácilmente.

【Brillo ajustable de la luz nocturna y pantalla digital LED】- Hay dos ruedas giratorias en la parte posterior del despertador digital, una es para el brillo de la luz nocturna y la otra es para el brillo de la pantalla digital LED.

【Activación de sonido y función de repetición】- El despertador digital puede elegir Control de sonido/Modo siempre encendido. En el modo de control de sonido, la pantalla LED se apagará automáticamente después de 6 s, lo que ayuda a ahorrar energía. Cuando el ruido ambiental alcance los 90 db, golpee el escritorio o aplauda, ​​la pantalla se encenderá. Presione el botón superior "Snooze" y obtendrá 5 minutos adicionales para comenzar un nuevo día. Además, le permite configurar alarmas duales y modo de día de semana que sonará solo de lunes a viernes.

【Funciona con cable de alimentación USB y formato 12/24H】- ***NO funciona con pilas*** Este reloj despertador digital funciona con un cable de alimentación USB. (Solo incluye el cable USB***SIN enchufe***) Puedes configurar 12H /24H dos modos de visualización diferentes según tus hábitos de lectura.

【Fácil de operar y amplia aplicación】- Con los botones de configuración intuitivos, el despertador es muy fácil de usar incluso para niños, adolescentes o ancianos. Las características actualizadas pueden ser un regalo para su familia, amigos, niños. El despertador también es muy bonito para decorar tu dormitorio, salón y oficina.

Smartwares CL-1459 – Reloj despertador con dos alarmas, radio FM € 14.99 in stock 14 new from €14.99

11 used from €11.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Asegúrese de despertarse siempre a tiempo con este reloj despertador digital con radio fm

Configure las dos alarmas para usted o para su pareja

Elija su emisora de radio favorita y guarde hasta 10 emisoras

Consulte la hora en la pantalla digital roja

Prepárese ante un posible corte del suministro eléctrico con una batería auxiliar

Timegyro Despertador LED Reloj Despertador Digital con Pilas Reloj de Mesa portátil para Dormitorio de Viaje € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función de alarma y función de repetición: la alarma diaria lo despertará con una voz radiante todos los días. Después de imprimir "pausa", la alarma se detendrá y puede demorar 7 minutos, luego volverá a sonar la alarma.

Pantalla grande de LED: este pequeño reloj de alarma es muy fácil de leer, con una gran pantalla y grandes dígitos rojos, lo que le permitirá leer la hora claramente. Especialmente por la noche, tendrá un sentimiento obvio por su diseño útil.

Vida útil de un año --- El reloj despertador LED digital puede funcionar con 4 baterías AA (no incluidas en la caja de embalaje), y las baterías pueden hacer que este reloj funcione por más de 1 año.

Brillo ajustable --- Este reloj despertador tiene 3 niveles de brillo para su elección. Está diseñado con el modo nocturno, que se atenuará automáticamente entre las 20:00 pm y las 06:00 am. Este modo no te dejará deslumbrado por la noche.

Brillo ajustable --- Este reloj despertador tiene 3 niveles de brillo para su elección. Está diseñado con el modo nocturno, que se atenuará automáticamente entre las 20:00 pm y las 06:00 am. Este modo no te dejará deslumbrado por la noche.

Achort Despertador con Retroiluminación LED Espejo Reloj Digital con Configuración de Alarma, Control por Voz Tiempo Temperatura Cargador Inalámbrico para Teléfono € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifunción】El despertador digital tiene la función de configuración de fecha, configuración de hora (12/24 horas), visualización de temperatura (° C / ° F), configuración de fecha de alarma (día laborable / fin de semana), tres configuraciones de hora de alarma, brillo ajuste, carga inalámbrica, soporte USB / batería, memoria de tiempo.

【Carga inalámbrica】Con la función de carga inalámbrica, el teléfono móvil se puede cargar de forma inalámbrica simplemente colocándolo en el reloj de mesa con el cable USB, mientras que no admitirá la carga inalámbrica cuando el reloj funciona con baterías AAA.

【Ajuste de brillo / Control de sonido】 El brillo inteligente cambiará automáticamente de normal a moderado y tenue según el mejor horario para acostarse para su entorno de sueño. La pantalla se apagará después de unos segundos, cualquier toque o sonido de más de 60dB dentro de una distancia cercana despertará la pantalla. Recomendamos activar la función de control por voz cuando use la batería, para que no esté siempre encendida.

【Fuente de alimentación dual y pantalla de 2 modos】El despertador de madera para escritorio viene con un cable de alimentación USB o puede funcionar con 4 baterías AAA. Con 2 modos de pantalla LED, el modo libre muestra el año, mes, día, hora y temperatura de forma ordenada; El modo fijo muestra el tiempo y la temperatura.

【Diseño de moda y regalo ideal】Con un tamaño elegante y compacto, el despertador es la combinación perfecta de simplicidad y elegancia. Perfecto como decoración llamativa para su hogar y oficina, permitiéndole ponerse en contacto con la naturaleza. El mejor regalo para niños, adolescentes y personas con sueño pesado.

CHEREEKI Reloj Despertador Digital, Despertador Alarma Dual Digital Alarm Clock con Temperatura, 4 Brillo Ajustable Función Snooze, Puerto de Carga USB, 12/24 Horas, 16 música € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dual Alarm Función de repetición】CHEREEKI despertador tiene dos tiempos de alarma separados. Puede configurar 2 alarmas en un día para planificar su tiempo adecuadamente. La función de repetición permite 5 minutos adicionales de sueño, solo presione el botón de repetición / luz que se encuentra en la parte superior de la alarma del despertador. Esto se ciclará hasta que presione cualquier otra tecla.

【Carga USB & Batería integrada】CHEREEKI Reloj despertador contiene un cable de carga USB para la fuente de alimentación (sin adaptador), una batería de botón incorporada para guardar la configuración del reloj en caso de una falla de energía. (Atención: conéctese con el puerto USB o SOLO con un adaptador de 5V / 1A y 5V / 2A para cargar el reloj)

【Pantalla de temperatura & Brillo ajustable】Despertador digital se muestra con la temperatura (℃ / ℉). Puede cambiar para mostrar ° C (Fahrenheit) o ° F (Celsius) temperatura con el botón ARRIBA. Durante la carga, la pantalla LED siempre se ilumina y ajusta automáticamente el brillo en 3 niveles para diferentes períodos. Pantalla digital LED grande, sentido visual claro y cómodo, se atenuará automáticamente de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. También puede ajustar el brillo manualmente en 4 pasos.

【Control de voz】 La pantalla LED se ilumina cuando detecta el sonido o cuando toca la tecla '' SNOOZE / LIGHT ''. aplaudiendo, tocando la mesa, escribiendo o emitiendo un sonido de más de 90 dB para activar el despertador inteligente. La pantalla se apaga automáticamente después de 6 s.

【16 Música & Volumen ajustable】Es un reloj despertador que no hace tictac, y puede ajustar el volumen de 16 sonidos de alarma presionando “+” o “-” cuando la configuración del volumen del sonido o alarmante, fácil de configurar. La visualización de la hora admite formatos de 12 horas y 24 horas.

