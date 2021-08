Inicio » Varios Los 30 mejores Deposito De Agua capaces: la mejor revisión sobre Deposito De Agua Varios Los 30 mejores Deposito De Agua capaces: la mejor revisión sobre Deposito De Agua 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Deposito De Agua?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Deposito De Agua del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Jocca Dispensador de Agua con depósito de 7 litros, Blanco y azul, 24.5 x 23 x 34 cm € 75.00

€ 52.06 in stock 16 new from €41.90

1 used from €45.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador de agua con depósito de 7 litros. Incluye un grifo para agua fría y otro para agua del tiempo.

Gracias a su depósito refrigerante de hasta 10-15ºC podrás disfrutar de agua fría en cuestión de minutos.

Su depósito de 7 litros lo convierte en una solución ideal para oficinas, residencias o demás edificios públicos.

Apto para el uso doméstico. Evita cargar con botellas y garrafas de agua. Tendrás agua fría o del tiempo siempre que la necesites.

Medidas: 22,5x20x47 cm. No incluye adaptador para botellas de agua. Color blanco. Incluye bndeja antigoteo.

BRITA depósito Flow – Dispensador de Agua Filtrada con 1 cartucho MAXTRA+, Filtro de agua BRITA que reduce la cal y el cloro, Agua filtrada para un sabor óptimo, 8.2L € 42.75

€ 34.99 in stock 11 new from €34.99

3 used from €24.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador de agua con capacidad de 8,2L que ofrece agua de excelente sabor y calidad al filtrar las sustancias que alteran su gusto y reducen la cal de manera óptima para tu casa o tu oficina

Incluye un filtro con tecnología MicroFlow MAXTRA+ que garantiza una filtración de agua mucho más potente para beber cocinar o preparar bebidas calientes

Los depósitos de agua BRITA son fáciles de llenar, cuentan con un cómodo grifo dispensador y tienen un sistema electrónico Memo que te recuerda cambiar el filtro cada 4 semanas

Depósito de agua filtrada cómodo y sencillo: la tapa de la jarra se retira fácilmente para un rellenado rápido / Apto para el lavavajillas hasta 50°C

Sostenible: es la alternativa para reducir el consumo de envases de plástico, ya no necesitas comprar agua embotellada READ Los 30 mejores Barra De Bar capaces: la mejor revisión sobre Barra De Bar

Tayg 602368 plástico 10LT con Grifo, Blanco, Bidón 10L € 11.22

€ 8.99 in stock 21 new from €8.67

1 used from €5.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de plástico

Con grifo de salida desmontable

Tiene una capacidad de 10 litros

Adecuado para el transporte de agua y alimentos

Bidón de Agua, 25L 50L 100L 150L 200L Portátil Agua Potable Depósito, Cubo de Agua, Senderismo Camping Picnic Travel BBQ, Bidon Recipiente de Almacenamiento de Agua Horizontal de Plástico Grueso € 53.50 in stock 1 new from €53.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales: plástico de calidad alimentaria respetuoso con el medio ambiente, seguro y no tóxico, resistente a ácidos y álcalis, espeso y duradero.

Capacidad: 25 litros, 50 litros, 100 litros, 150 litros, 200 litros, para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, la protección del medio ambiente y los materiales reutilizables.

Características: tanque de agua portátil con llave, sellado fuerte, sin fugas de agua, diseño de la manija, fácil de transportar.

Versatilidad y practicidad: los barriles son livianos y fáciles de transportar, almacenan agua / vino / aceite / vinagre / desechos químicos.

Ocasiones aplicables - acampar al aire libre, turismo, hogar, fábrica, el jardín, acampar al aire libre, excursiones, tierras de cultivo, industria, etc.

Werit Contenedor Depósito 300 litros Palet de plástico € 175.00 in stock 1 new from €175.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completamente nuevo APTO para uso alimentario. También está homologado para productos ADR.

Medidas: Alto 1000 mm., base 600 x 800 mm. Capacidad 300 litros

Peso: 22 kgs

Válvula fija de salida de 50 mm. y orificio de llenado de 150 mm.

Strata Products, 100L Punta de agua Slimline incluyendo tapa y tapón de 13 mm € 36.74 in stock 2 new from €36.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacita de 100 litros

Tapón incluido

Tapa bloqueable incluida

Plástico duradero resistente al tiempo

HELGUEFER - Deposito 1000 Litros Reforzado -NUEVO-pale metalico € 255.00 in stock 2 new from €248.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Homologacion ADR -Materias peligrosas-

Deposito homologado nuevo -Pale metal-

Boca de llenado 150 mm Con valvula integrada de salida DN 50

Depósito de agua de 100 l, para agua potable, fresca € 75.00 in stock 1 new from €75.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Depósito de agua de 100 l, depósito de agua potable, dulce, de almacenamiento.

Depósito de agua rectangular de plástico de grado alimenticio (polietileno) de 100 litros de capacidad para agua potable (o cualquier otro líquido).

El recipiente es fácil de revisar y limpiar gracias a su gran apertura.

En la parte superior e inferior se encuentran dos conectores de 3/4 pulgadas con manguitos de latón (En el estado de salida están cerrados y pueden ser perforados), que facilitan enormemente la conexión de diferentes instalaciones

Color: Azul. Longitud: 69 cm. Ancho: 48 cm. Altura: 44 cm sin tapa (incluye tapa de unos 46 cm). Orificio de inspección: 20 cm de diámetro. Grosor de la pared: Conexiones de 3,5 mm. 2 de 19,05 mm.

4BIG.fun Dispensador de agua de 10 litros con grifo, depósito de agua, depósito de agua, para camping, jardín, casa de jardín, tienda de campaña, barbacoa € 18.03 in stock 3 new from €18.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para camping, caravana y jardín

Varias posibilidades de fijación

Tamaño: 30 x 18 x 26 cm

No necesita tubería de agua

Atención: al principio hay olor a plástico. No apto para agua potable.

Unigear Bolsa De Agua para Mochila Hidratación 2/2.5/3L Depósito De Dgua Portátil TPU Libre de BPA Tubo Desmontable Apertura Grande Bolsa Hidratación para Ciclismo Senderismo Excursionismo Camping € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅100% TPU & Tubo Desmontable: Tanto la bolsa como el tubo son hechos de material de TPU, 100% libre de BPA y aprobado por la FDA. No tóxico y inodoro, antibacteriano y seguro para el uso alimentario. El tubo se puede desmontar rápidamente, que conveniente de transportar y guardar. Tiene una superficie resistente al desgaste y anti-arrugas, no causar dobleces no importa cómo doble la bolsa y el tubo.

Diseño de equilibrar el nivel de agua: En el interiro hay un deflector central que puede equilibrar el nivel del agua para mantener una forma delgada de la bolsa. Evite toda el agua acumulan en la parte inferior y abulta su mochila de hidratación, este diseño optimiza el espacio de la mochila y lo hace verse más bien.

Gran Apertura & Válvula De Agua: Gran diámetro de la entrada de agua, más facíl de echar agua, adicionar hielos, limpiar la parte interior y secar. No hay que preocuparse por las fugas, la tapa estará bien cerrada. Cerca de la boquilla hay una válvula de agua que controla la salida de agua, en el conexión del tubo y la bolsa también hay una válvula de auto-bloqueo para prevenir fugas cuando quita el tubo.

Ideal para deporte al aire libre: Adecuado para todo tipo de deportes al aire libre largos y perfecto para las mochilas hidrataciones. Puede almacenar agua desde -20°C a 50°C, para continuamente suministrarle el agua durante la marcha. (No puede almacenar jugo de fruta, leche y vino)

: Si tiene cualquier problema sobre el producto que recibe o si se producen problemas de calidad contáctenos, le responderemos y le propondremos soluciones la primera vez.

Fiamma Fresh Water Tank 70 Litre € 114.45 in stock 3 new from €109.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 70 litros.

Tamaño: 70 x 47 x 24 cm.

Abertura de llenado: 38 mm de diámetro.

Desagüe: 13 mm de diámetro.

Peso 4,6 kg.

ELECTROTODO Deposito agua cafetera Nescafé Dolce Gusto Piccolo con Junta asiento deposito € 14.95 in stock 2 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Consulte compatibilidad de su cafetera Dolce Gusto en Descripción el producto

✅ Evite fugas sustituyendo el deposito y la junta sobre la que acopla

✨ En electrotodo tenemos más de 35 años de experiencia en el cuidado de electrodomésticos.

Técnicos profesionales para atender sus dudas Personal cualificado de atención on line.

La confianza de las mejores marcas. Dos tiendas físicas. No solo distribuimos material, le ayudamos a encontrar el suyo

Krups Dolce Gusto MS-622735 - Depósito de agua para Piccolo serie KP100x € 10.82 in stock 11 new from €7.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para diversos modelos como:

KP1002

KP1003

KP1004

KP1006

Tapa del tanque de agua de Manufaktur3D WTA1-GNG con conexión para sistemas GARDENA para autocaravanas, caravanas, botes, gris € 23.81 in stock 1 new from €23.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Waterwin apto para boquilla de llenado cuya tapa del depósito de agua tiene 3 pines de bloqueo y un diámetro exterior de 78 mm no son aptos para tapa con rosca de y tapa de depósito de agua con un diámetro exterior de 68 mm o 2 pines de bloqueo

Adaptador compacto y ligero Watertwin con conexión adecuada al sistema Gardena con conector doble para un llenado cómodo, seguro e higiénico de su tanque de agua dulce

Acoplamiento doble integrado Waterwin después de finalizar el proceso de depósito, las dos conexiones de la manguera de agua se conectan al acoplamiento doble integrado. La manguera del depósito está ahora cerrada, puede filtrar agua residual en su vehí y no entran parásitos

Inevitablemente, el diámetro exterior de la tapa del depósito y el número de pines. Por favor, ten en cuenta que el adaptador de depósito adecuado se ha fabricado en Bad Württemberg/Germany de Camper para Camper Powered by MaJoCompTec

Otros adaptadores de llenado Waterwin y accesorios para caravanas. Puedes encontrar en MaJoCompTec simplemente en el enlace bajo el carro de la compra

Sáhara Libio - Agua del Desierto out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

DepóSito Agua Transparente Plegable DepóSito Agua Plegable con Grifo Tanque De Agua con Grifo,Tanque Agua Sin Bpa para Camping,Senderismo,Pesca,Escalada,Picnic,Viajes,Actividades Al Aire Libre € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales seguros y de alta calidad】 Este recipiente de agua plegable está hecho de material PE de alta calidad respetuoso con el medio ambiente, que es seguro para los alimentos, respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y libre de BPA, sin olor a plástico PVC, no afecta el olor del agua.

【Plegable】 Este recipiente de agua portátil se puede plegar, la altura después del plegado es de solo 11,5 cm, después de estirar puede alcanzar los 32 cm y la capacidad es de 3,5 L, lo que es muy conveniente para actividades al aire libre.

【Fácil de usar】 Nuestro tanque de agua tiene un grifo a prueba de fugas con regulación de volumen de agua ajustable, simplemente colóquelo debajo del grifo, llénelo con agua y deje que el tanque "crezca" a su tamaño máximo.

【Amplia gama de aplicaciones】 Nuestros tanques de agua potable plegables son versátiles y muy adecuados para actividades al aire libre como camping, senderismo, pesca, montañismo, viajes, caza, picnics al aire libre, etc.

【El paquete incluye】 1 tanque de agua azul plegable de 3.5L. El tanque de agua plegable está equipado con un grifo ajustable a prueba de fugas para que pueda beber directamente y ahorrar agua. Puede almacenar y transportar agua de forma fácil y cómoda.

AYYDS Lona protectora para depósito de agua de 1000 L, para contenedor IBC superior, lámina UV, 120 x 100 x 116 cm € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección completa】 La funda protectora AYYDS hecha de tela Oxford es duradera y resistente a la lluvia. Los rayos ultravioleta dañan el contenido y el propio tanque. Con la cubierta UV que puede proteger su tanque de agua de los dañinos rayos UV y el agua de lluvia.

【Aumenta la vida útil】 Esta lona está equipada con una doble capa, lo que la hace extremadamente estable y ofrece una excelente protección, siempre tienes agua limpia y esto prolonga la vida útil del tanque IBC 1000L.

【Sin formación de algas】 La cubierta protectora está hecha de tela Oxford impermeable de alta densidad, que tiene una larga vida útil y protección contra la corrosión. Con la ayuda de la lona, ​​se evita en gran medida la formación de algas en el tanque de almacenamiento.

【Fácil de usar】 Con la ayuda de la ranura en la parte superior de la lona IBC y la apertura en un lado, el nivel de agua se puede utilizar y leer sin restricciones sin afectar a la función sin quitar la película.

【Fácil de almacenar】 Esta funda protectora de lona para contenedores IBC 1000L mide 116 x 100 x 120 cm y se puede llenar y vaciar fácilmente. Se puede utilizar repetidamente, es fácil de plegar y ahorra espacio.

Garrafa bidon de plastico de 25 litros homologado ADR boca ancha ideal para agua gasolina y químicos también como deposito para aire acondicionado / camping / furgoneta camper / (2) € 24.50 in stock 1 new from €24.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ GARRAFA DE 25 LITROS CON HOMOLOGACION ADR (Agrement on Dangerous Goods by Road), que es la normativa de transporte de mercancías peligrosas por carretera. Garrafa para gasolina y porductos quimicos.

➡️ GARRAFAS PARA AIRE ACONDICIONADO dado a su gran capacidad es perfecta como depósito de agua en las instalaciones de aire acondicionado. bidon deposito de agua con cierre hermetico

➡️ BIDON PARA FURGONETA CAMPER ideal para almacenamieto de agua e uso alimentario. Ideales para duchas y armarios de cocina en caravanas . Garrafas aplilables

➡️ GARRAFAS DE 25 LITROS APILABLES HOMOLOGADAS dado su diseño y resistencia permiten ser apiladas para mejorar el almacenamiento de todo tipo de liquidos, agua, gasolina, quimicos.

➡️ BIDON GARRAFA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA fabricado con polietileno de alta densidad . Peso: 160gr / Alto: 45,6 cm / Ancho 29,2 cm / Grueso 24,4 cm.

Kit de Depósito de Bomba de Lavaparabrisas Universal 99300 Depósito de Fluido Botella de Depósito con Bomba por Poweka € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Universal】: Universal diseñado para adaptarse a la mayoría de las bombas de lavado, es universal para coches clásicos, también apto para barcos y marinos

★【Nota】: Esto no es OEM, pero es universal para combinar con bombas de lavado de equipos originales, es una herramienta realmente práctica

★【Fácil de instalar】: Este kit es bastante simple de instalar. Viene con accesorios completos, conveniente de instalar, pero requerirá cierta habilidad mecánica y práctica

★【Todo el hardware de montaje incluye】: 1 botella de limpiaparabrisas, 1 tubería, 2 telares de cableado, 1 interruptor de botón y 2 chorros

★【Satisfacción garantizada】: Garantía de devolución de dinero de 30 días, por lo que no hay riesgo de que lo intente, valoramos a todos nuestros clientes y siempre hacemos todo lo posible para mejorar la experiencia del cliente

Nescafé Dolce Gusto tanque de agua, de repuesto parte, tanque de repuesto, para Piccolo € 11.45 in stock 7 new from €4.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con los siguientes modelos: KP1508107Z0- KP150899- KP1509107Z0- KP5002CH7Z1- KP1500317Z0 KP1509NESCAFE- KP1502317Z0- KP1506E17Z0- KP1500107Z0- KP1500107Z0- KP1506107Z0.

Delonghi WI1015 Water Tank for EDG100 EDG200 EDG201 Dolce Gusto Piccolo € 11.05 in stock 7 new from €8.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -Comprobar que es el modelo adecuado a su cafetera.

-Contactar con el vendedor en caso de cuestiones por compatibilidad

-Depósito de calidad asegurada

Reusious Controlador de nivel de agua de cable de 3 metros Interruptor de flotador rectangular CA 220 V 15 (8) A € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corriente / voltaje nominal: CA 10 (8A) 250V ~ 10 (4A) 380V

Voltaje recomendado: DC 24V; Contactos: NO NC

Temperatura de trabajo: 0 ° C ~ 60 ° C; Rango de control: 0.2m; Resistencia eléctrica: 50,000 veces

Longitud del cable: 3 m / 300 cm; Tamaño del cuerpo: 10 x 8 x 4.5cm / 3.9 "x 3.1" x 1.8 "(L * W * T)

Peso: probablemente 700 g; Contenido del paquete: 1 x controlador de nivel de agua del interruptor de flotador

dispensador de agua fría para Nevera. Garrafa con Capacidad 4,2 litros. Botella de plástico PETG Reutilizable con Grifo. Fuente para Agua, Bebidas, cócteles Playas, Camping, oficinas. (4,2 Litros) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features OPTIMIZA: Diseñado para aprovechar el espacio de tu nevera al máximo y mantener el agua fría. Reutiliza nuestro dispensador tanto como quieras. Ahorra electricidad a diferencia de las máquinas de enfriadoras de agua.

FÁCIL. Su sencillo grifo para servir cualquier líquido lo hace perfecto para niños. Tiene asa para llevar. Fácil de manejar y resistente a golpes.

CALIDAD: Fabricado con plástico PETG. Este dispensador de bebidas está fabricado para no producir fugas, tapón hermético que mantiene cualquier bebida intacta, con salida de aire para una mayor rapidez de llenado. Sin bomba de agua.

TAMAÑO: 35 x 20 x 8 cm (4,2 LITROS) Ideal para apoyar en la mesa de la nevera y que no sea demasiado peso para el cristal, el bidón de más cantidad de Litros puede ser demasiado pesado. COLOR: Transparente

VARIOS USOS. Dispensa cualquier bebida líquida, Esta garrafa sirve para toda clase de bebidas frías, cerveza, refrescos, zumos, leche... puedes añadir hielos. Ideal para fiestas con amigos, oficinas, uso doméstico... multifuncional

Depósito de agua Dolce Gusto OBLO – Cafetera espresso – Krups, Moulinex € 13.00

€ 12.39 in stock 4 new from €9.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MS-623714

TecTake 800799 Depósito Plegable para Agua de Lluvia, Contenedor Exterior de Agua de Lluvia, Sistema de Recogida de Agua de Lluvia, Barril de Agua de Lluvia con Grifo (380 litros) € 71.99

€ 61.99 in stock READ Los 30 mejores Soldador De Plastico capaces: la mejor revisión sobre Soldador De Plastico 1 new from €61.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ECONÓMICO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: El versátil depósi-to plegable para agua de lluvia de tectake es la solución perfecta para regar tu jardín sin malgastar agua potable.

PRÁCTICO Y COMPACTO: Gracias a su sencillo mecanismo, este contenedor de agua de lluvia se monta y desmonta fácil y rápidamente sin ocupar mu-cho espacio.

AGUA LIMPIA: La red del agujero superior del barril de agua impide la en-trada de suciedad, hojas e insectos en su interior.

SÓLIDO E IMPERMEABLE: Los postes y la cubierta de policloruro resistente brindan una notable estabilidad y una gran solidez.

DETALLES DEL PRODUCTO: Medidas totales (Ø x alto): aprox. 70 x 100 cm // Volumen: 380 l // Agujero con red: aprox. 15,5 cm // Diámetro postes: aprox. 1,9 cm // Válvula de desagüe superior: 1 pulgada // Grifo de drenaje inferior: 3/4 pulgada // Grifo blanco: 5/8 pulgada.

WAFA 2 adaptadores de depósito de agua para caravana Giottiline y PLA. € 23.50 in stock 1 new from €23.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para rellenar cómodamente tanques de agua fresca en autocaravanas, con la ayuda de conocidos sistemas de acoplamiento rápido para mangueras de 1/2 pulgadas. Apto para tanques de agua con y sin rebosadero. Tapón de rosca apto para: autocaravana parcialmente integrado / integrado Giottiline y PLA.

El paquete incluye: 1 adaptador de llenado de agua WAFA, 1 manguera de introducción en la boquilla de llenado de agua, 1 junta tórica original de Gardena (montado). Tapa de 60 mm de diámetro (el acoplamiento de la manguera que aparece en la imagen no está incluido).

Con canales de entrada horizontales cortos, al llenar con alta presión de agua puede causar remolinos que el agua salga hacia las aberturas de presión. En este caso, inserta la manguera corta incluida en el canal de salida del Wafa e inserta en el depósito. La apertura de presión en el WAFA permite la compensación de presión en tanques de agua sin rebosadero.

Material: adaptador: PET, resistente a los rayos UV y apto para alimentos (agua potable). Plástico reciclable. Manguera adicional: resistente a los rayos UV y apto para alimentos. Junta interior: TPU Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión Europea sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos (Europa). Aprobación de la Aministración de Alimentos y Drogas (FDA) (Autoridad de Medicamentos y Medicamentos) (EE. UU.).

Advertencia de seguridad: el adaptador de llenado WAFA no se apaga automáticamente cuando el depósito de agua está lleno. No realizar el llenado sin supervisión. Si se desborda, se debe dejar agua fuera de los orificios de presión. No cierre los orificios de presión. Tapa de revisión del depósito de agua interior (rojo), cierra firmemente antes de llenarlo. El adaptador de llenado WAFA solo se puede utilizar para agua potable. Proteger del calor a partir de 60 °C. No apto para lavavajillas. No lo coloques en lugares calientes (tubo de escape de calefacción, etc.).

smardy 4 galones (15,14 litros) depósito de agua tanque + Grifo de cierre para la manguera de agua (1/4") RO sistema de ósmosis inversa € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4G Tanque de agua de ósmosis inversa - filtro de ósmosis

Horizontal o vertical utilizable.

Grifo de cierre - Ajuste rápido con conectores fáciles de alta calidad (Quick & Easy). Materiales aptos para el contacto con alimentos.

Adecuado para todos los sistemas de ósmosis.

Adecuado alimentos seguros y para el agua potable.

vidaXL Tanque Plegable Para El Agua, 500 L Contenedor Depósito Almacenamiento € 67.99

€ 65.99 in stock 6 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: verde

Dimensiones: 80 x 98 (diámetro x altura)

Capacidad: 500 litros

Tapa de salida 3/4¨ PP

Válvula de salida ABS

Krups – Depósito de agua para Nespresso Krups € 12.77 in stock 6 new from €10.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MS0039142

