Los 30 mejores Dentrifico Sin Fluor capaces: la mejor revisión sobre Dentrifico Sin Fluor

SPLAT - Biomed Superwhite Pasta De Dientes, Gris, Marron, 100 Gramo € 3.79 in stock 1 new from €3.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proporciona efecto blanqueador - Aceite de coco y bromelina, derivados del extracto de piña

Fortalece y restaura el esmalte dental, reduce la sensibilidad - Hidroxiapatita y L-Arginina

Ayuda a aliviar las encías - extractos de Llantén y Hoja de Abedúl, Extracto de Canela, Aceite Esencial de Tomillo

97% de ORIGEN NATURAL.

Certificado Vegano, Certificado Natural (Biorius), Certificado Gluten Free, Sin Flúor, Halal

Parodontax, Pasta de Dientes Sin Flúor, Ayuda a Detener y Prevenir el Sangrado de Encías , para unas Encías Sanas, 75 ml € 5.79

€ 4.83 in stock 8 new from €4.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pasta de dientes sin flúor para unas encías sanas y unos dientes fuertes

Ayuda a detener y prevenir el sangrado de encías eliminando la acumulación de placa bacteriana

La pasta de dientes tiene un sabor terapéutico único y está formulado con ingredientes naturales

Parodontax está especialmente formulado para las personas que sangran cuando se cepillan los dientes

Pack unitario con tubo 75 ml READ Los 30 mejores Irrigador Oral B capaces: la mejor revisión sobre Irrigador Oral B

Organique by Himalaya Neem and Pomegranate, Pasta de Dientes de Neem y Granada, Natural, Sin Fluoruro, Sacarina y SLS, 150g € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PASTA DENTAL NATURAL A BASE DE HIERBAS: Hecha de neem y granada, esta pasta dental utiliza extractos de hierbas naturales y orgánicos, los cuales promueven la limpieza de los dientes y las encías sanas.

ABSOLUTAMENTE SIN INGREDIENTES ARTIFICIALES: Nuestro producto es vegano SIN SLS, fluorada y las sacarinas. Nuestra pasta de dientes de neem y granada está CERTIFICADA ORGÁNICA por Ecocert.

TODO EN UNA SOLUCIÓN DENTAL NATURAL: no solo elimina la placa y previene las caries que causan dolores de muelas, inflamación e infecciones, sino también le proporciona una respiración fresca y duradera.

GARANTÍA DE HIMALAYA - Este producto es 100 por ciento orgánico de nuestros ingredientes clave (neem y granada), los cuales nunca se someten a procesos de la extracción rigurosos que dañan su integridad o su potencia.

Euthymol Original Pasta de dientes 75ml x 6, Sin Flúor, Antiplaca, Antibacteriano, Protección contra la Caries, Dientes y Encías Para limpio y sano, Refrescar Menta Fresca, Cuidado dental Diario € 22.59 in stock 4 new from €22.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 AÑOS DE HISTORIA ORAL: desde 1898, Euthymol ha sido una marca querida durante más de 122 años con una larga trayectoria en el cuidado bucal. Con un diseño clásico que recuerda a la herencia británica, el ADN de Euthymol tiene que ver con mantener los dientes y las encías saludables con su pasta de dientes y productos para el cuidado bucal sin flúor.

ROSA BRILLANTE, DIENTES BRILLANTES: diga adiós al dulce sabor a menta de las pastas dentales regulares y salude a Euthymol, pasta de dientes rosa fuerte con sabor único que es a la vez distinta y potente.

Pasta de dientes sin flúor: la pasta dental Euthymol no contiene flúor y está formulada con una mezcla especial de ingredientes naturales para garantizar que tus dientes permanezcan limpios y libres de mal aliento. Euthymol, una combinación de eucalipto y mentol, dos ingredientes activos de la fórmula original de Wayback, Euthymol está dedicado a ingredientes únicos para combatir la placa y mantener los dientes y las encías saludables.

CUIDA TU BOCA, CUIDA EL MEDIO AMBIENTE: Euthymol Original Toothpaste viene en un tubo de aluminio 100% reciclable. Puede mantener su boca limpia y guardar Euthymol con sus latas cuando esté sacando sus reciclables.

MODO DE USO: Para abrir, retire la tapa y perfore el sello con el extremo con púas.

Naturabio Cosmetics Dentifrico Infantil Fresa 50 Ml. 50 ml 1 Unidad € 3.51 in stock 5 new from €3.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dentifrico Infantil Fresa 50 Ml

Cuida Tu Salud De La Mano De Nuestros Productos

Cuidarse Nunca Fue Tan Fácil Gracias A Nuestros Productos

Himalaya Herbals Pasta de Dientes de Neem y Granada, Natural, Sin Fluoruro, Sacarina y SLS, Certificado Orgánico por Ecocert, 150g (4-Pack) € 32.99

€ 29.46 in stock 1 new from €29.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Himalaya Neem and Pomegranate Organic Toothpaste | Original Formula for Brighter Teeth and Fresh Breath | Strengthens Gums, Whitens Teeth | Natural, No Fluoride, No SLS, No Gluten, Vegetarian and Vegan-Friendly, 150 g (4 Pack)

Ziaja Mintperfect Salvia Pasta Dentífrica Sin Fluor, 75ml € 3.60

€ 2.50 in stock 1 new from €2.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de calidad óptima

Producto creado con atención al detalle

Diseño elegante, producto útil y práctico

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Acca Kappa Dental Care Pasta Dentrífica Natural Sin Fluor Acca Kappa 100ml 100 g € 11.50 in stock 2 new from €11.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pasta Dentrífica Natural Sin Fluor Acca Kappa 100ml

Producto de la marca Acca Kappa Dental Care

Producto Para El Cuidado Y Bienestar De Tu Cuerpo

AloeDent Triple Action 100ml Aloe Vera pasta de dientes sin fluoruro € 11.20 in stock 10 new from €4.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones del producto: 4 x 4,7 x 19,6 cm

Peso: 150 g

Triple Action

Aloe Vera

Aloedent - Pasta de dientes blanqueadora de aloe vera libre de flúor, 100 ml € 9.09 in stock 3 new from €7.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aloe Dent está lleno de ingredientes naturales de aceite de árbol de té que ayuda a luchar contra las bacterias

Un mineral natural utilizado para mantener los dientes limpios ayudando a prevenir las caries

Crema Dental Clásica Mirra € 6.52 in stock 17 new from €5.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones del producto: 4,2 x 3,6 x 19,3 cm

Número de modelo del producto: 8414002862245

75 ml

facil de usar

Himalaya Botanique Toothpaste - Simply Mint 150g - Todo Natural Sin Fluoruro, SLS, gluten y carragenina, Pasta dental orgánica € 11.18 in stock 2 new from €11.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TODA PASTA DENTAL NATURAL SIN FLUORURO: Neem y Triphala limpian los dientes y le dan a esta formulación la capacidad de eliminar la placa y las manchas superficiales. Trabajan para mantener la boca limpia y darte una sonrisa radiante natural.

ANTIOXIDANTE: la granada, que es un extracto de fruta astringente, ayuda a mantener las encías de apariencia saludable al tensar los tejidos. Esta pasta de dientes natural ayuda a reducir y prevenir el sangrado y las inflamaciones de las encías y otros problemas dentales.

SIN INGREDIENTES ARTIFICIALES: SIN fluoruro, lauril sulfato sódico (SLS), carragenano. Y abrasivos fuertes. Sin embargo, tiene un sabor y forma espumas maravillosamente.

PRODUCTO VEGETAL Y AFRUTADO SIN GLUTEN: es seguro para el uso de personas con intolerancia al gluten. Además, no se prueba en animales y no contiene subproductos animales.

GARANTÍA DE HIMALAYA: este producto se obtiene de forma pura y orgánica mediante nuestros ingredientes clave (neem, granada y triphala), los cuales nunca se someten a procesos de extracción rigurosos que dañan la integridad o la potencia de nuestro producto. Se te garantiza que nuestra pasta de dientes contiene sin carragenano, fluoruro o SLS.

Himalaya Sparkly White, Pasta de Dientes Natural con Efecto Blanqueador - 75 ml out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dientes más blancos en dos semanas

Ayuda a eliminar la placa y evitar el desarrollo de las manchas

Ayuda a reducir el sangrado de las encías y evita la inflamación

12 horas de protección frente a gérmenes dañinos

Aliento fresco prolongado

Optima Aloe Dent - Pasta de dientes sensible sin flúor con Aloe Vera, 100ml, 1 unidad € 7.18 in stock 10 new from €5.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con aloe vera calmante, equinácea y castaños de Indias, para encías sensibles.

Formulada especialmente para gente con dientes y encías sensibles

Sin fluoruro

Sin SLS

Menta natural READ Los 30 mejores Champu Kerastase 1000Ml capaces: la mejor revisión sobre Champu Kerastase 1000Ml

Pack x 2 Pasta de dientes natural 100g c/u. El própolis actúa como regenerador y fortificante de las encías, remineralizante dental y anticaries. Dentífrico sin fluor. € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 2dents Size 100 g (Paquete de 2)

LACER GINGILACER PASTA DENTRIFICA CON FLUOR SIN GLUTEN 125ML - SANGRADO GINGIVAL € 9.94 in stock 9 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 8470002678729

Ecodenta Pasta Dental con Carbón Activado Sin Flúor. Pasta Dental Negra 100 ml € 7.47 in stock 6 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ingredientes naturales. Esta pasta de dientes contiene incluso *98% de ingredientes de origen natural.

Ingredientes activos: el carbón negro es bien conocido por sus funciones de purificación y blanqueamiento. Teavigo es un extracto de té verde que tiene propiedades antiplaca, anticaries, antigingivitis y combate el mal aliento.

Funciones: limpia los dientes, blanquea naturalmente los dientes, limpia con éxito la placa y su efecto de frescura extremadamente duradero.

Confiable. Aprobado por dentistas; apto para veganos.

Sin flúor.

Himalaya Herbals Pasta de Dientes de Neem y Granada, Natural, Sin Fluoruro, Sacarina y SLS, Certificado Orgánico por Ecocert, 150g (SAVER PACK - Pack of 2) € 17.79 in stock 1 new from €17.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ANTIBACTERIAL: Neem cleans teeth and gives this formulation its sparkle. Neem is history’s original housekeeper. It helps remove plaque and surface stains, works to keep the mouth clean and give you a natural radiant smile.

ANTIOXIDANT: Pomegranate, which is an astringent fruit extract, helps support healthy-looking gums by tightening the tissues. It helps reduce and prevent bleeding gums, gum inflammations, and other dental problems.

NO ARTIFICIAL INGREDIENTS: NO Fluoride, NO Saccharin, NO Sodium Lauryl Sulfate (SLS), NO Sodium Laureth Sulfate (SLES), and NO Parabens.

HELPS FIGHT PLAQUE: With regular brushing, this herbal toothpaste formulation containing Neem and Pomegranate helps to fight plaque and freshens your breath.

THE HIMALAYA GUARANTEE - This product is purely and organically sourced from our key ingredients (Neem and Pomegranate), which are never put through harsh extraction processes that damage the integrity or potency of our product. You are guaranteed that our toothpaste contains ZERO Saccharin, Fluoride or SLS. You are using an all-natural toothpaste that is safe and completely vegetarian.

Urtekram - Dentífrico de Menta y Té Verde Bio, Sin Flúor, 75 ml € 4.96 in stock 7 new from €4.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La base de todos nuestros dentífricos es cal abrasivo natural alpino. El cal es amorfo, lo que lo convierte en un abrasivo que no daña los dientes

Extraída manualmente del árbol raspando la corteza. El aceite tiene un efecto antiinflamatorio en la lucha contra la caries.

El extracto se obtiene a partir de la corteza del árbol de la magnolia. Tiene un efecto antiinflamatorio y se combina con la mirra en la lucha contra la caries

Certificado por Ecocert Cosmos Organic, Vegan y Cruelty Free. Bio. 100% libre de silicona, libre de parafina, libre de aceite bruto. Fabricado y diseñado en Dinamarca

Urtekram está certificado para 100% cosmética natural de puramente vegetal ingredientes. la valiosa extracto bio se en casa Urtekram fabricado y el producto terminado más calidad

Weleda Dentífrico 1 Unidad, 75 ml € 6.70 in stock 1 new from €6.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bicarbonato de sodio natural ayuda a neutralizar los ácidos de la placa nocivos

El sabor ligeramente salado se complementa con una mezcla de aceites esenciales para la frescura de larga duración

Media hora después de la limpieza de los dientes se restaura el pH normal

Dr.Organic Pasta Dental Aloe Vera Organico 100 ml 100 ml € 7.20

€ 4.99 in stock 12 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pasta dental aloe vera organico 100 ml

Cuida tu salud de la mano de nuestros productos

Cuidarse nunca fue tan fácil gracias a nuestros productos

Producto que combina tradición e innovación

WELEDA Gel Dentífrico para Niños (1x 50 ml) € 5.70

€ 3.99 in stock 13 new from €3.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desarrollado especialmente para los dientes de leche: Protección eficaz contra la caries para los dientes de leche con una fórmula a base de Caléndula.

Sabor suave: Pensado para eliminar la placa bacteriana y prevenir la caries, es suave y fresco, pero no demasiado dulce para no acostumbrar a los niños a sabores artificiales y azúcarados.

Para el cuidado diario de los dientos: El extracto de Caléndula ayuda a proteger las encías. Sin riesgo en caso de ingestión accidental. Sin flúor añadido.

Excelente calidad WELEDA: Con Extracto de Caléndula BIO y Aceite de Almendra Dulce BIO.

Contenido: 1 x WELEDA Gel dentífrico para Niños

Splat Professional Biocalcium - 100 ml € 4.95 in stock 4 new from €4.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Efecto de remineralización - Lactato de Calcio

Reducción de la hipersensibiidad - Hidroxiapatita

Limpia y pule de forma eficaz - Enzima natural de la papaya enzyme (Papaína)

LACER SENSILACER GEL DENTRIFICO CON FLUOR SIN GLUTEN 125ML SENSIBILIDAD DENTAL € 10.90 in stock 5 new from €6.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 8470001749840

Colgate Triple Acción, Pasta de Dientes con Flúor, Protección Anticaries, Dientes más Blancos, Aliento Fresco, Pack 6 Uds x 75ml € 11.94

€ 9.90 in stock 3 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuidado avanzado: Pasta de dientes con flúor que aporta un triple beneficio

Ayuda a prevenir la caries: Protección anticaries probada

Ayuda a eliminar las manchas de la superficie: Consigue dientes más blancos

Aliento fresco: Previene el mal aliento

Sabor menta original

Ecodenta Pasta Dental con Carbón Activado Sin Flúor. Pasta Dental Negra 100 ml Set de 4 € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ingredientes naturales. Esta pasta de dientes contiene incluso un 98% de ingredientes naturales.

Ingredientes activos: La pasta de dientes carbón activo es conocida por su efecto para limpiar dientes y abrillantarlos. Teavigo es un extracto de té verde que actúa contra la placa, la caries, la inflamación de las encías y el mal aliento.

Funciones: Limpia dientes, blanquea naturalmente los dientes, limpia con éxito la placa, asegura un efecto de frescura extremadamente duradero, asegura una frescura con sabor a naranja.

Confiable: Aprobado por odontólogos, apto para veganos. Pasta dientes viaje

Sin flúor.

Himalaya Ayurvedic Dental Cream Herbal Toothpaste - Neem & pomegranate Gum protection |Helps fight Plague, Cavity and prevents tooth decay | with natural fluoride - 100g ( Pack of 3) € 16.99

€ 8.97 in stock 1 new from €8.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enriched with Natural Astringent & Anti-Bacterial compounds it helps fight germs, strengthens enamel and prevents gum bleeding.

With Natural Fluoride for total teeth protection - Calcium Fluoride (500 ppm F)

Ayurvedic toothpaste recepie with 9 herbal active extracts offers protection against cavity and supports proper oral hygiene in harmony with encient tradition

UNIQUE CLEANING & PLAQUE FIGHTING INGREDIENTS: Plant-based ingredients like Neem work hard to keep your whole mouth clean, while Pomegranate helps reduce plaque for cleaner teeth and healthy looking gums.

PLEASE NOTE: THE TOOTHPASTE PACKAGE RECEIVED MAY DIFFER, BUT THE CONTENTS REMAINS THE SAME. READ Los 30 mejores Gel Aloe Vera capaces: la mejor revisión sobre Gel Aloe Vera

WELEDA Gel Dentífrico Vegetal (1x 75 ml) € 6.70

€ 5.54 in stock 7 new from €4.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección natural y suave: Los dientes y las encías delicados necesitan un cuidado especial para evitar la formación de placa y caries, el Gel Dentífrico Vegetal es nuestro dentífrico más suave.

Previene el sangrado de las encías: Los extractos de Manzanilla, Mirra y Ratania ayudan a reforzar las encías y a conservar el equilibrio natural de la flora bucal.

Suave y fresco aroma a menta: Por su suave aroma mentolado, está recomendado también para niños con dientes definitivos. El Sílice limpia suavemente y sin dañar el esmalte.

Excelente calidad WELEDA: Con Extracto de Manzanilla y Extracto de Mirra.

Contenido: 1 x WELEDA Gel Dentífrico Vegetal

Himalaya Mint Fresh Herbal Toothpaste Gum Expert Range for Healthy, Protected Gums and Fresh Breath, 75 ml (3 Pack) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LONG-LASTING FRESH BREATH: Mint and Indian dill helps prevent mouth odor, provide long-lasting fresh breath, and leave you with a radiant smile and healthy-looking gums

12-HOUR PROTECTION: This herbal formulation of Miswak and Clove also provides 12-hour protection from harmful germs and plaque build-up

COOLS AND REFRESHES: Fresh GEL formula with Mint leaves behind a cooling sensation on the tongue and gums, creating a refreshing, soothing feeling

PREVENTS MOUTH ODOR: Active herbal ingredients support your oral health. Menthol provides a minty fresh taste, Indian Dill prevents mouth odor, while Clove and Fennel help promote healthy-looking gums

FREE FROM THE STUFF YOU DON’T WANT: Himalaya Mint Fresh Gel toothpaste is Fluoride-free, Gluten-free, harsh abrasives free, NO artificial colors, or NO artificial flavors and yet tastes and foams wonderfully

Urtekram Bio9 Toothpaste Organic, Fresh Mint, 75 ml € 4.78 in stock 3 new from €4.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features You can use it separately or together with urtekram strong mint sensitive mouthwash for a better result

Urtekram Bio9 Fresh Mint Whitening Toothpaste With Apatite Is Developed To Strengthen The Enamel On The Teeth In Addition To The Natural Protection In Urtekram Toothpaste

Entre Otras Cosas, Nuestros Nuevos E Innovadores Productos De Cuidado Dental Contienen Extracto De Corteza De Sauce, Que Participa Activamente Al Cuidado De Tus Dientes

75 ml

