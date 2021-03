Los 30 mejores Defensa Personal Armas capaces: la mejor revisión sobre Defensa Personal Armas

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Defensa Personal Armas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Defensa Personal Armas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



2 STK Palillo de Dientes de Titanio Reutilizable,Tangger Portátil Telescópica Palillo de Dientes Metal Tenedor de Frutas con Llavero € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Material de titanio TC4:material de grado médico pulido liso,anticorrosivo,no tóxico,antibacteriano,de alta resistencia.

Súper impermeable y a prueba de humedad,evitando el crecimiento de enfermedades periodontales causadas por bacterias

Un palillo de dientes universal que también se puede usar como un plato de fruta para rellenar alimentos,etc.

Como un palillo reutilizable lavable,reemplazará los palillos de madera desechables para una mejor protección del medio ambiente

Compacto y portátil,ultraligero,libremente retráctil,con un llavero que se puede conectar a una llave o billetera

Kit de Supervivencia, 24 en 1 Multifuncional Equipo de Botiquín Primeros Auxilios profecional, Regalos Ideales de Navidad y cumpleaños para Hombres para Viajar Caminar Acampar € 38.95 in stock 2 new from €38.95

Amazon.es Features 【Kit de Supervivencia 】 kits incluye: brújula, Alicates multifuncionales, cuchillo, bolíg multifuncionales, tarjeta suiza, pulsera de paracord, 10 * broches, linterna(SIN pilas AA), sierra de alambre, silbato de supervivencia, llavero, arrancador de fuego, mantas de emergencia, Adicionalmente, El equipo de protección necesario puede tratar rápidamente las heridas causadas por accidentes y reducir y prevenir las infecciones, que es un equipo de emergencia de multifunción más completo.

【Kit de supervivencia emergencia imprescindible】Kits de supervivencia profesionales es útil básicamente para los amantes de la naturaleza, Es importante equipar los herramientas de supervivencia de emergencia de usos múltiples y suministros de heridas estándar de usos múltiples. Con este completo botiquín de primeros auxilios, Acampar, los viajes, los deportes al aire libre, la aventura en la naturaleza, puede encontrar rápidamente todo lo que necesita en cualquier emergencia.

【Kits Supervivencia】incluye bolíg multifuncionales(puede ser bolígrafo y martillo de emergencias),tarjeta multiusos(puede ser sierra, abrelatas, afloja tornillos, abrechapas) y manta de emergencia(puede ser manta térmica y hay la función de reflejo y Impermeable), almohadillas con alcohol, Vendas PBT, guantes estériles, gasa, mascarilla CPR por accidentes y reducir y prevenir las infecciones. Cada uno de kits herramienta de supervivencia es multiusos.

【Set Conjunto Requerido Para Kit Ai Aire Libre】Herramientas de Emergencia Al Aire Libre auxilios es necesario y confiable para acampar, caminar, rescatar, aventura y en situaciones de emergencia. Silbato de supervivencia de aleación de aluminio genera un sonido tan fuerte como 120db, ayuda a que los socorristas lo encuentren más fácilmente. Una linterna debe aparecer por la noche en una emergencia, por lo que está equipado en todas las condiciones de iluminación.

【Un kit Portátil Y Regalo Perfecto】 Todas las herramientas de emergencia se han embalado en equipos profesionales de supervivencia de 8.18 X 5.03 X 2.16 pulgadas y pesan solo 1.6 Pounds. Como el mejor regalo para tu esposo e hijos, muy resistente, impermeable y a prueba de golpes. Nuestro kit de supervivencia ayuda a sus hijos a desarrollar habilidades prácticas y habilidades de supervivencia al aire libre. READ Los 30 mejores Ka-Bar capaces: la mejor revisión sobre Ka-Bar

PROKTH Steel Self Defense Catena 108 Buddha perline collana Outdoor Equipment multifunzionale braccialetto Mano Edc Whip Catena Della Vita (Style_B) € 23.15 in stock 1 new from €23.15 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Acero inoxidable; Peso: 450g.

Característica: Las 108 perlas macizas de acero inoxidable cuyo diámetro es de 10 mm / 0.39 pulgadas son puramente hechas a mano. La delicada cadena de cuentas es versátil y delicada.

Aplicación: cuentas de oración, productos de defensa personal, accesorios de mano, decoraciones de vehículos, etc.

Tamaño: (aprox.) Diámetro: 10 mm / 0.39 in; Longitud vertical: 52 cm / 20.47 in; Longitud total: 104 cm / 40.94 in.

Legal por completo, se puede llevar a cualquier lado; Tiene 108 cuentas de Buda que han sido bendecidas por monjes eminentes, que pueden ser como amuletos. Puede traerte suerte, fortuna.

TX Armas Tácticas Cruzadas del Collar De La Defensa del Uno Mismo con La Cabeza del Acero De Tungsteno,Armas Portátiles, 2 Paquetes € 95.99 in stock 1 new from €95.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Aumenta el número de cabezas de acero de tungsteno de emergencia en la cola de la cruz. Se puede usar para combate, defensa y supervivencia.

se mantiene la cola de tipo palma de la mano, más propensos a formar fuerza de defensa, la conversión eficiente de la fuerza de la mano hasta el punto

Aleación de titanio TC4, superficie pulida a mano, manteniendo el estilo original de la aleación de titanio TC4

Material de aleación del cuerpo del implante, con excelente resistencia a la corrosión, baja densidad, alta resistencia y dureza

Usando la tecnología de corte por láser CNC, proceso integrado

Heldenwerk Bate de béisbol de madera o aluminio – Con 88 cm también ideal para autodefensa – Fabricación sólida (31 pulgadas) € 24.97 in stock 1 new from €24.97

Amazon.es Features Autoreparación: ya sea en el maletero o al lado de la cama: en muchos casos es bueno tener un plan B al alcance. Con sus apenas 80 cm, la raqueta Heldenwerk es perfecta para una defensa propia

Delicado y sin impresión: para garantizar un diseño discreto, el logotipo de Heldenwerk solo está pequeño en la parte inferior del mango. Por lo tanto, el bate de béisbol convence con un aspecto impecable y limpio

Acabado sólido: la calidad de procesamiento es lo más importante en Heldenwerk en primer lugar: cada palo está perfectamente equilibrado y pasa por estrictos controles para garantizar un alto nivel de calidad duradero

Se adapta bien a la mano: el bate de béisbol de Heldenwerk dispone de un bobinado antideslizante de alta calidad en el mango. El deslizamiento sin control será tan imposible y siempre tendrás el control total

Madera o aluminio: el bate de aluminio Heldenwerk es ideal para autodefensa y pelotas blandas, pero no para pelotas de béisbol duros. Si quieres jugar con pelotas duras, el palo de madera es la elección perfecta para ti

morpilot Navaja y Linterna Tática Set, Cuchillo Supervivencia, Navaja Caza Pesca 85mm, Acero Inoxidble, Linterna Militar de 5 Modos, 500LM, Impermeable IPX4, Portátil € 16.99

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features NAVAJA DE 4 FUNCIONES: Abridor de botella - botón de cristal - cortador de la correa del coche - cuchila

MATERIAL DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD: La linterna hecha de aluminio aeroespacial grado. Es IPX4 impermeable y anti-caída. La hoja de navaja está manufacturada con acero inoxidable de alta calidad, es muy afilada

5 MODOS DE LA LINTERNA: Alto - Medio - Bajo - Estrobo - SOS. Pulse el interruptor de cola profundamente para encenderlo, pulse el interruptor de la mitad de profundidad para seleccionar el modo. Alimentado por batería

PORTÁTIL Y ANTIDESLIZANTE: Las ambas tienen un diseño de clip de la pluma y portátil para acampar, senderismo, caza, equitación, pesca, emergencias y así sucesivamente

LO QUE OBTENDRÁ: 1x Morpilot Navaja, 1x Linterna, 1x Manuel de Instrucciones.

ocona Kubotan, autodefensa, Artes Marciales Arma, 2 Piezas, Nero € 13.68 in stock 1 new from €13.68

Amazon.es Features ✅ Ahora doble (2 piezas) - rápido y fácil mitkaufen uno de los socios, amigos y conocidos. Permite la autodefensa rápida y sencilla una muy eficaz y legítimo.

✅ Con el llavero Kubotan puede fácilmente ocultado usa en el cuerpo y está listo aún más rápido. Ya con poco esfuerzo el Kubotan aumenta la presión ejercida por un múltiplo. Por lo tanto, es adecuado para hombres y mujeres

✅ el manejo del ocona Kubotan se puede aprender fácilmente de amigos y conocidos oa través del canal de Youtube. Como alternativa, por supuesto, en un club de autodefensa.

✅ Hecho de alta calidad y de aluminio de peso ligero, 50 gramos (por pieza). Longitud 14 cm en los colores negro y plata

✅ 100% garantía de reembolso productor alemán DE - ordenar su actual ocona Kubotan sin ningún riesgo. Si no está satisfecho, por supuesto, obtener su dinero de vuelta.

TX Armas Tácticas Cruz Táctica Defensa Personal Collar Armas Portátiles Aleación De Titanio € 71.99 in stock 1 new from €71.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Soporte de mano tipo palma de la cola, más enérgico cuando se defiende la forma, transformando efectivamente la fuerza de la mano

Lléveselo y colóquelo como un colgante.

En tiempos de crisis, puede usarse para defensa propia, reduciendo el daño

Aleación de titanio, resistente al desgaste y resistente a la corrosión

CNC de corte de línea completa, pulido a mano

Yosoo 1 par Kevlar Manga Brazo de Protección / Antebrazo Tirador Anti-Cortar Resistente a Quemaduras Brazo Manga - Negro € 15.99

€ 12.79 in stock 2 new from €12.79

Amazon.es Features Material: fibra de aramida de alta resistencia alambre de acero inoxidable de múltiples hilos + Kevlar + alambre

Nivel de protección de corte: 5, acción: Anti-cuchillo, anti-rasguñe el vidrio protegen. Uso: Este producto es un petroquímico, procesamiento de vidrio, fundición y minería, procesamiento de metales, división de carne, clasificación de basura, socorro en desastres y rescate y otras industrias para la protección de brazo.

Color: negro, longitud: 36 cm (extensión), ya que la fibra es un tejido, puede estar sujeto a errores de medición.

Rendimiento superior, protección de alta resistencia. Autodefensa es del alto grado , se puede utilizar con la ropa de costura, guantes resistentes al corte se puede utilizar juntos.

Prueba del corte : antiestático, reducir el daño causa de los materiales afilados como puñal, raspador triangular, vidrio, piedra, etc.

ProCase Cinturón Pistolera Oculta, Pretina Elástica Ajustable Neopreno para Arma de Fuego, Correa de Cintura de Pistolete para Hombres y Mujers -Negro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Hecho de neopreno de calidad, elástico y lo suficientemente cómodo para llevar la banda directamente contra la piel; El interior transpirable, no más molestia de sudor cuando corres, haces deportes u otras actividades

Cinturón flexible y regulable se adapta a hasta cintura de 44"/111 cm (Mida las caderas o el vientre, no el tamaño del pantalón); Apto para mujeres y hombres en diferentes formas y tamaños

Pistolera elástica de nivel quirúrgico es compatible con la moyoría de las pistolas en el mercado, tales como Glock 17, 19, 38 special, 40 auto y 45 ACP etc. También cuenta con 2 bolsillos de munición para cargador de repuesto y otros accesorios

Diseño ambidiestro práctico, la banda se puede rotarse de izquierda a derecha, tanto los zurdos como los diestros podrían alcanzar fácilmente tu pistola sin ningún problema

Llevar discreto bajo diferentes circunstancias en cualquier vestido, puedes regular la posición de la pistolera a tu gusto cuando sales a correr o trabajas en el campo READ Los 30 mejores Bicicleta Carretera Hombre capaces: la mejor revisión sobre Bicicleta Carretera Hombre

TX Armas Tácticas Cruzadas del Collar De La Defensa del Uno Mismo con La Cabeza del Acero De Tungsteno, Plata € 41.28 in stock 1 new from €41.28 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Al final de la cruz, se agrega una cabeza de acero de tungsteno de emergencia. Un material con una dureza cercana a la del diamante se puede utilizar para golpear, defender y sobrevivir.

De acuerdo con el ajuste fino de la proporción áurea, grabado CNC y tecnología de procesamiento de la máquina de fresado

Resistente al calor, acero inoxidable resistente a la corrosión

Se puede usar como pulsera, collar, coche, llevar contigo

En la forma de la palma de la cola, es más propenso a ejercer fuerza en la forma de defensa, transforma efectivamente la fuerza de la mano y hace el esfuerzo un poco

SAFE DEFENSE Spray Anti-Agresión V1.8 REDimpact 40 ML Gel € 17.95 in stock 3 new from €16.45

Free shipping Check Price on Amazon

Perturbación de la visión del agresor

Neblina visual y cognitiva

Desorientación inmediata del agresor

Una sensación de amargor intolerable en la boca

Kit de Supervivencia 13 en 1 Paquete de Supervivencia de Bolsa de Herramientas con Manta de Emergencia y Multifuncional Bolsa de Supervivencia de Emergencia para Viajar Caminar Acampar al Aire € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 13 en 1 Bolsa de Herramientas ---Un Kit de Supervivencia Profesional al Aire Libre con 13 Herramientas, Incluyendo Pedernal Grande, Raspador Multifuncional, Silbato, Linterna, Tarjeta de Sable, Brújula, Luz de Llave Portátil, Pluma de Defensa, Manta de Emergencia, Pulsera Multifuncional, Hebilla de Montañismo, Caja a Prueba de Agua

Manta de Emergencia --- Haga de Material Especial, No Tóxico, Impermeable y a Prueba de Viento, Puede Proporcionar un Buen Efecto de Aislamiento.

Pulsera Multifuncional --- 2x9 Pies Pulsera Multifuncional con Pedernal, Brújula y Mini Silbato, Robusto y Duradero, Indispensable para Senderismo, Acampar o Pescar.

Fácil de Llevar--- Dimensiones es 16x11x5cm y Peso Solo 430g, Fácil de Colocar en Mochilas o Coches, y es Útil para Acampar, Ir de Excursión.

Amplia Aplicación--- Este Kit de Supervivencia de Emergencia es Ideal para Viajar al Aire Libre, Acampar y Practicar Deportes al Aire Libre.

SimpleMfD Outdoor Defensa Tool Personal Self Defense Stinger Drill Protector Nylon Plastic Steel Stinger Tactical Security Breaking Kit Safety Survival EDC Accessories € 6.72 in stock 2 new from €6.70 Check Price on Amazon

Amazon.es

SAFE DEFENSE Spray Anti-agresión REDimpact 40 ml Gel € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Versión compacta 40 ml.

Tapa de liberación anti-inadvertente patentada EASY-CAP

Boquilla de proyección de alta velocidad.

Largo 10 cm, ancho 3,5 cm.

RedImpact tiene el sello de calidad France Defense.

SUNMAY Alarma Personal, 5 Piezas 140DB Alarma Seguridad Autodefensa con Luz LED Llaveros para Mujeres, Niños, Ancianos, Turno nocturno € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features ❤SÚPER RUIDOSO 140DB - La alarma personal con 140db súper ruidosos, lo protege cuando está en peligro o necesita ayuda, la poderosa sirena tiene una fuerte penetración que puede llamar la atención de la gente incluso a gran distancia. El sonido de la alarma es muy fuerte, por favor no lo pongas por tus oídos.

❤DISEÑO MODERNO Y PORTÁTIL - El diseño pequeño y moderno con llavero, por lo que apenas llamaría la atención a los atacantes o intrusos. Se puede unir a bolsas de mujer, mochilas, mochilas escolares, maletas, llaves, cinturones para perros, etc. Incluso puede tomar la alarma cuando se encuentre en el avión o tenga vacaciones.

❤FÁCIL DE USAR - tire del pasador del gatillo cuando ocurra un peligro, la alarma sonará muy fuerte. Le ayuda a pedir ayuda en una emergencia y disuadir a los atacantes. Enchufe el perno, la alarma se detendrá inmediatamente.

❤LINTERNA LED DE EMERGENCIA - Linterna Led incorporada para una iluminación rápida cuando camina en la oscuridad o encuentra bocallaves.

❤MEJOR ELECCIÓN DE REGALO - Juego de 5 alarmas en diferentes colores, cada una envuelta individualmente. Esta alarma personal será el regalo más considerado para mayores, niños, amigos y seres queridos. Le ofrecemos una garantía de devolución del 100% del dinero y un servicio al cliente amigable.

Defensa Personal: Una Guía de Cómo Protegerte Contra Peleas Inesperadas y Personas Agresivas € 21.48 in stock 3 new from €21.48

Amazon.es Features Language Español Number Of Pages 100 Publication Date 2020-01-27T00:00:01Z

Toferner - Cuchillo de Acero Celta - Forjado a Mano y Aspecto Vintage - Hoja Puntiaguda Ultra Afilada - Elegante diseño Antiguo - Incluye Estuche de Cuero auténtico € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features LO QUE NECESITA: Ya sea que sea un aventurero que disfruta de pasar tiempo en la naturaleza o sea que coleccione cuchillos únicos como afición, ¡el cuchillo de Celta de hoja fija Toferner es un objeto imprescindible para agregar a su colección!

HOJA DE CALIDAD PREMIUM: Este chuchillo de supervivencia forjado a mano se fabrica con acero de ballesta 14260 ultra duradero de calidad superior, garantizando que resistirá el paso del tiempo sin oxidarse.

ULTRA AFILADO: Gracias a su hoja fija pulida, endurecida y de punta filosa, el cuchillo Toferner posee un diseño aerodinámico que aumenta la precisión y el equilibrio, sin riesgo de que se dobla o rompa.

DISEÑO ÚNICO: Este cuchillo de caza de acero viene en una funda de cuero auténtico; su exclusivo grabado de Ojo Celta lo convierte en el centro de atención gracias a su apariencia original y Vintage.

EL REGALO PERFECTO: Tanto para los verdaderos amantes del arte o las antigüedades como para los aventureros, este chuchillo afilado y de hoja fija ¡es la mejor opción para regalar en cumpleaños, aniversarios u ocasiones especiales!

Cold Steel CS91K Herramienta de Defensa,Unisex - Adulto, Negro, un tamaño € 17.10 in stock 1 new from €17.10

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Nailon (irrompible)

Diámetro: 3,3 cm aprox.

Longitud: 19 cm aprox.

Peso: 120 g aprox.

Manual de Supervivencia Urbana: Técnicas y Tácticas de Supervivencia Moderna € 20.58 in stock 2 new from €20.58

1 used from €38.83

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 262 Publication Date 2020-01-20T00:00:01Z

Cold Steel CS92R39LSF Cuchillo,Unisex - Adulto, Negro, un tamaño € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 92R39LSF Model 92R39LSF Is Adult Product

Guantes de Cuero Puro Tradicional con Plomo y Kevlar Estilo Táctico - Para Portero, Personal de Seguridad y Defensa - Grande € 29.80 in stock 1 new from €29.80 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nuevos, de cuero, con forro kevlar y piezas de plomo en el área de los nudillos y los dedos.

Fabricado con cuero estirable 100% auténtico

Relleno de piezas de plomo en los nudillos y en la parte superior de los dedos para protección extra.

Correa de muñeca de velcro para un ajusta personal perfecto

Ajuste cómodo y robusto.

BESTZY Mini Cuchillo tactico 3pc Navaja de Bolsillo Cuchillo de la Defensa de para Exteriores Herramienta Plegable € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➽Material acero inoxidable,procesamiento de precisión, ligero y fácil de llevar,aspecto atractivo, se puede colgar en el llavero.

➽El cuchillo portátil de uso diario ofrece una ayuda para el día a día como cortar la fruta, una cuerda o para acampadas al aire libre o actividades de senderismo.

➽Este es un cuchillo para fruta creativo de casa o al aire libre.Por favor utilice cuidadosamente.También es un cuchillo afilado.

➽Los transformadores pueden ser ensamblados,puede regalarlo como regalo creativo a tus amigos.

➽Cuchillo de Bolsillo y el mango se pueden descomponer. Cuando no se usa, el mango puede actuar como una funda. READ Los 30 mejores Botella Agua Acero Inoxidable capaces: la mejor revisión sobre Botella Agua Acero Inoxidable

COLOR TREE Estuche Pistolas de Baton de plástico Extensible Funda telescópica rotatorio de 360 Grados € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Permite un dibujo muy rápido del bastón.

El bastón puede ser girado 360 grados con 16 posiciones de bloqueo. El bastón se fijaba constantemente en la vaina.

Llevar el bastón en posición cercana o expandida posiblemente.

La hebilla de sujeción especial permite que se ajuste al cinturón con una sola mano sin desabrochar el cinturón.

Nfl Airsoft Pistola Colt 1911 a1 h.p.a. (Joule <0,5) con un tobogán de metal € 39.78 in stock 2 new from €39.78 Check Price on Amazon

H.P.A. (Potente pesado exacto) serie de KWC 2

Peso: 540 g / longitud total: 216 mm

Capacidad del cargador: 12 shot / potencia:

TOOGOO(R) Anillo Retro de Dedo Medio de Hombres Anillo de joyeria de Hombre Motorista, de Acero Inoxidable, de Dedo Medio de Estilo Retro, Negro + Plata(12) € 3.67 in stock 1 new from €3.67 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 100% nuevo y de alta calidad

Material: Acero inoxidable

Anchura del anillo: 22mm

Color: Negro + Plata

PRHIE Mecanismo Descarga Eléctrico WC P-11 230V € 40.75

€ 32.89 in stock 3 new from €32.89 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number . Model .

KA Yogawear - Paraguas para defensa personal € 99.00 in stock 1 new from €99.00

Amazon.es Features Peso: 835g

Knob: 70 mm

Spray De Défense Tiw Farb-Gel 40 Ml Version Clapet Ou Clip Ceinture Nouvelle Version (Version Clip Ceinture) € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Altura de 9,2 cm, diámetro de 3,5 cm – Peso de 70 g, capacidad 40 ml

Alta dluo 3 años (fecha de caducidad)

Spray rojo vibrante Marquant muy déstabilisant para un potencial agresor

Última generación

3 PCS Alarma Personal Autodefensa Llaveros | VOOKI Alto Decibeles Alarma con Función de Iluminación para Seguimiento/Pánico/Seguridad/Ataque/Protección € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Amazon.es Features ➤ PEQUEÑA PERO POTENTE: Esta alarma personal portátil tiene alto decibelio, es un dispositivo útil de seguridad para autodefensa,ayuda, seguimiento,ataque y pánico.

➤ Usa La Ocasión: Simplemente tire del perno para activar la alarma de autoprotección. Puede ser conectado a su llavero, mochila, o escondido en su bolsa, es lo suficientemente pequeño que puede colocar en cubículos.

➤ DISEÑO INTELIGENTE: La alarma de ataques personales también tiene un pequeño y brillante luces LED que es un compañero útil en la oscuridad.

➤ SEGURIDAD: Autodefensa Llaveros es su elección segura real. Mediante una operación segura de liberación rápida, no hay riesgo de autolesiones.

➤ATENCION:El Paquete Incluye: 3x VOOKI Alarma Personal;1x Manual de Usuario.

