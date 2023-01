Inicio » Juguete Los 30 mejores dados en blanco capaces: la mejor revisión sobre dados en blanco Juguete Los 30 mejores dados en blanco capaces: la mejor revisión sobre dados en blanco 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de dados en blanco?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ dados en blanco del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



LianShi 22MM en Blanco Redondeado Dados de Seis Lados enseñanza creada Sesources Juego de enseñanza Cubos de plástico Cuatro Colores elegibles € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dado cúbico en blanco: Se puede marcar fácilmente a una probabilidad empírica, reescribible o utilizarse en actividades de alfabetización u otras actividades de aprendizaje y enseñanza.

Cuatro-colores dados en : Blanco, Rojo, Amarillo, azul. Usted puede elegir el color que usted tiene gusto libremente.

Durable y portable: Hecho del acrílico, durable y compacto.

Juguetes cúbicos del rompecabezas: Puede también utilizar para muchos propósitos, por ejemplo los juguetes educativos de los niños etc. Disfrute del sentido de realización de hacer los juguetes para sus niños.

20 Dados en Blanco de Bricolaje Dados de Madera sin Pintar Dados de Madera Lisa con Esquinas Redondas Bloques de Madera de 6 Caras para Props de Juego de Cartas Manualidades, 20 MM € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 20 dados de madera en blanco con una bolsa de franela, suficiente para satisfacer sus necesidades de bricolaje; Cada dado de madera mide aproximadamente 20 mm, es pequeño y portátil, fácil de sostener y transportar

Material confiable: estos dados cuadrados están hechos de madera de calidad, con una superficie lisa y un tamaño uniforme; Sin astillas ni grietas, son resistentes y reutilizables, y se pueden aplicar durante mucho tiempo

Disfruta de la diversión del bricolaje: cada dado de madera liso viene con 6 lados en blanco, para que puedas pintarlo, colorearlo, barnizarlo, sellarlo, escribirlo y grabarlo con tu imaginación; Adecuado para decoraciones de bricolaje y proyectos de manualidades

Amplia gama de usos: los juguetes de cubo de madera no solo son buenos accesorios para juegos de cartas, juegos de rol, juegos de mesa, etc., pero también un tomador de decisiones práctico para decidir qué comer para la cena y qué ponerse para las fiestas, así como asignar tareas domésticas; Además, también son útiles para el desarrollo temprano, como la cognición del color, la cognición de las letras, las habilidades para contar, etc.

Regalos ideales: estos bloques de madera pueden dar rienda suelta a la creatividad de las personas, sirviendo como regalos novedosos para familiares, amigos y colegas; También se pueden aplicar como interesantes recuerdos después de la fiesta READ Los 30 mejores Pizarra De Luz capaces: la mejor revisión sobre Pizarra De Luz

Kaiheng Dados en Blanco Grandes Dados en Blanco Juego de Dados de 6 Lados para Juego de Dados Juego de Mesa, Aprendizaje, Manualidades, Bricolaje, números 100PCS € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esquinas de 6 lados Cubos redondeados: los cubos en blanco están hechos de plástico de alta calidad (acrílico). Las esquinas están redondeadas para una ejecución más larga. Los dados sin ninguna impronta o grabado inspiran a jóvenes y mayores

Se puede escribir y pegar: los cubos en blanco se pueden imprimir o escribir individualmente. Todo lo que necesita son bolígrafos de aluminio, rotuladores permanentes o papel adhesivo. Puede crear sus propios juegos de dados personales con nuestros dados.

Realización de tu propio juego: ¿Quieres algo especial para las noches de juego con la familia? ¿Te gustaría crear tu propio juego de dados o de mesa? Sea creativo y diseñe su juego de mesa y juego de dados individualmente.

Aprender jugando con dados en blanco: los dados pueden mostrar lo que usted o sus pequeños estudiantes quieren: cualquier símbolo aritmético o números diferentes. Se pueden utilizar de diversas formas en clase o en casa. Los dados en blanco también se pueden etiquetar con personajes o dibujos.

La longitud del borde del cubo en blanco es de unos 22 mm. Su peso es de 11 g / cada uno. Contenido 20 piezas. Como material de juego para juegos existentes, para desarrollo de juegos, para bricolaje y para todo lo que se te ocurra.

LumenTY 50 Piezas de Dados en Blanco de Madera sin Pintar Dados de Madera Lisos de 20 mm Cubos de Madera para Bricolaje Arte y Manualidades Rompecabezas Números € 12.19 in stock 1 new from €12.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este dado en blanco está hecho de madera de alta calidad con una superficie lisa y un tamaño uniforme, liviano pero duradero, sin astillas ni grietas, que se puede usar durante mucho tiempo.

Cada dado liso de madera viene con 6 lados en blanco, por lo que puede pintar, colorear, barnizar, estampar, escribir y grabar con su imaginación, lo cual es adecuado para decoraciones de bricolaje y proyectos artesanales.

Hay 50 dados de madera en blanco en el paquete, suficientes para sus necesidades de bricolaje, cada dado de madera mide aproximadamente 20 mm, fácil de sostener. También tenemos una bolsa de almacenamiento de franela para que la guardes y la lleves.

Estos dados de bricolaje también pueden servir como ayuda en el aula para cultivar la innovación y la capacidad cognitiva.

Este dado en blanco de bricolaje puede dar rienda suelta a la creatividad de las personas, sirviendo como regalos novedosos para familiares, amigos y colegas. También se pueden aplicar como recuerdos interesantes después de la fiesta.

Gico 25 x Dados en Madera Vida à peindre ou l'étiquette - UNE Longueur d'arête de 16 mm 5964 € 11.62 in stock 1 new from €11.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 25 cubos madera en blanco, dados en bruto, dados en blanco

De madera de calidad fabricada en la UE, bordes de longitud 16 mm

Deja volar tu creatividad y diseña los dados a tu gusto

Gxhong 30 Piezas Dados de Madera Juego de Dados en Blanco Dados en Blanco, DIY En Blanco Sin Pintar Madera Dados de Seis Caras Juegos de Mesa Artesanales, 25mm € 14.98 in stock 1 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [El paquete incluye]: Hay 30 cubos de madera vacíos, suficientes para satisfacer sus necesidades de bricolaje.

[Cubo de madera]: este cubo de dados de madera está hecho de madera de alta calidad con una superficie lisa, liviana pero duradera, sin astillas ni grietas, que se puede usar durante mucho tiempo.

[Tamaño]: cada cubo de madera en blanco tiene un tamaño de aproximadamente 25 mm, pequeño y portátil, fácil de sostener y transportar.

[Disfrute de la diversión de bricolaje]: cada cubo de madera en blanco viene con seis lados en blanco, por lo que puede pintar, teñir, barnizar, estampar, escribir y grabar como desee, lo cual es adecuado para la decoración de bricolaje y proyectos de manualidades.

[Aplicación]: es adecuado para personas con gran imaginación, gran capacidad práctica, a quienes les gustan las creaciones de bricolaje. Estos bloques de madera pueden dar rienda suelta a la creatividad de las personas y también se pueden usar como regalos para familiares y amigos.

Wooden World 5 Dados de Madera para el Juego 2 cm. Cubos DIY, Rompecabezas, Juegos. € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Size 2 cm

MSEKKO Dados 10 Uds D12 22mm Dados de Color Blanco en Blanco de 12 Caras se Pueden Escribir con rotulador para Accesorios de Juegos de Mesa € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MSEKKO

Gejoy 60 Piezas 16 mm Cubos Dados en Blanco de Acrílico Dados de Bricolaje de Colores Surtidos para Juegos de Mesa con Bolsa de Almacenamiento € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cantidad suficiente y colores ricos: obtendrá 60 piezas de dados en blanco en 10 colores, incluidos rojo, azul, amarillo, verde, negro, blanco, naranja, morado, café y rosa, 6 piezas por color; una gran combinación para que uses y juegues

Haga sus propios dados en bricolaje: estos dados están en blanco y están diseñados en forma cuadrada para que pueda dibujar diferentes patrones, escribir palabras o números en ellos para ser herramientas de enseñanza creativas, lo que le da un juego completo a su imaginación; además, son buenos accesorios de juego en juegos de mesa

Tamaño mini: estos dados de bricolaje son de tamaño mini, cada uno mide aproximadamente 16 mm/ 0,63 pulgadas, por lo que no ocuparán mucho espacio; Y viene con una bolsa de terciopelo para que los empaques, lo que hace que sea más conveniente llevarlos contigo

Durables y reutilizables: estos cubos de dados están hechos de acrílico con una superficie lisa, duradera y fácil de limpiar; se pueden colorear fácilmente con un bolígrafo o lápiz de gel, y se pueden limpiar fácilmente con una toalla de papel para lograr un uso repetido

Aprende mientras juegas: el juego de dados acrílicos puede ser un regalo interesante para niños y niñas, o puedes usarlo como una herramienta de enseñanza en casa o en la escuela para jugar y estudiar con niños y niñas, lo que te divertirá mucho mientras aprendes

Naipes cuadrados en blanco (2.75 pulgadas cuadrado y acabado mate) 200 tarjetas en blanco, tarjetas flash, tarjetas de juego de mesa, guía de estudio y tarjetas de notas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 200 tarjetas de juego cuadradas en blanco

Acabado mate para facilitar la escritura

Tamaño cuadrado: 7cm x 7 cm

Excelente para tarjetas flash y crear tus propios juegos

Cubo blanco XL de madera para juegos de mesa, extra grande (longitud del borde 20 x 20 x 20 mm), color blanco, para personas mayores, niños pequeños y juegos XL (6 cubos) € 12.95 in stock 2 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de juego para juegos de mesa / dados de madera grande: cubos en blanco extra grandes para juegos de mesa de madera, lacados en blanco. Muy popular como cubo para personas mayores o para niños pequeños y como cubo en blanco para diseñar cubos individuales. para tus propios juegos de mesa.

Tamaño: 20 x 20 x 20 mm -> cubos extra grandes. Especialmente bueno para agarrar, adecuado como fichas para niños pequeños, como cubos de edad avanzada o para personas con restricciones motrices. También como dados gigantes para grandes juegos de mesa en torneos y eventos. Material: madera de silvicultura sostenible. Colores: barnices a base de agua soluble.

Personajes de juego de bricolaje: pintar cubos con sus propios motivos, símbolos, colores o letras. Los cubos se pueden pegar con pegatinas en los 6 lados o describir con rotuladores (marcadores permanentes o lápices acrílicos).

Fabricado en Alemania. Fabricado en Alemania. Producido según las estrictas directrices de la norma europea de seguridad EN-71 (seguridad de los juguetes), también cumple con la Directiva 2005/84/CE (ftalatos).

Para empresas / pedidos de mayor cantidad ofrecemos precios por temporada.

1 cubo de dados de madera liso en blanco de madera sin pintar seis caras de 60 mm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dados de madera

Dados de madera en blanco, no barnizados/crudos.

Este artículo es perfecto para decoupage o manualidades.

Tamaño: 6 x 6 cm

Recibirás 1 cubo

10 dados de madera con simples dados, dados blancos, planos, 50 mm € 22.49 in stock 1 new from €22.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo: es un gran regalo para niños o jugadores de RPG, que pueden inventar sus propios juegos con estos bonitos dados de madera

ECO: los accesorios de juego de madera son ecológicos y duraderos. No está hecho de plástico, por lo que protege el medio ambiente

Especificaciones: los dados de 5 cm x 5 cm están hechos de madera de haya.

Artesanía: este objeto se puede desacoplar, pintar o pirografficar. Será divertido pasar tiempo con tus hijos o hacer un regalo personal

En este listado recibirás 10 dados. READ Los 30 mejores barbie movimientos sin límites capaces: la mejor revisión sobre barbie movimientos sin límites

10 cubos de dados de madera, lisos, de madera, sin pintar, de seis lados, 40 mm € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dados de madera lisos

Dados en blanco de madera, no barnizados ni crudos.

Este artículo es perfecto para decoupage o manualidades.

Dimensiones: 4 x 4 cm

Obtienes 10 cubos

GICO Dados de Juego estándar (12 Unidades, PVC, 16 mm), Color Blanco - 5955 € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 dados de PVC estándar para todas las ocasiones – 16 mm de longitud de borde, blanco pulido

Artículo original de la marca Gico

5 dados de madera con simples dados, dados blancos, planos, 50 mm € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo: es un gran regalo para niños o jugadores de RPG, que pueden inventar sus propios juegos con estos bonitos dados de madera

ECO: los accesorios de juego de madera son ecológicos y duraderos. No está hecho de plástico, por lo que protege el medio ambiente

Especificaciones: los dados de 5 cm x 5 cm están hechos de madera de haya.

Artesanía: este objeto se puede desacoplar, pintar o pirografficar. Será divertido pasar tiempo con tus hijos o hacer un regalo personal

En este listado recibirás 5 dados.

SIQUK 50 Piezas Dados Juego de 6 Caras con Pepitas de Oro Dados Redondos de Esquina (Bolsa Gratis) para Juegos como Tenzi, Farkle, Yahtzee, Bunco o Teaching Math € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye 50 piezas de dados de 6 caras, 5 colores de dos tonos, 10 piezas para cada color

Colores de dados de dos tonos: negro y blanco, azul y púrpura, negro y azul, negro y verde, rojo y verde; color de la pipa: oro

Tamaño: dados estándar de 16 mm (5/8 pulgadas), esquina redonda, hechos de material acrílico ecológico

Viene con una bolsa de dados de terciopelo con cordón, gratis y portátil

Juego de dados duraderos para juegos, como Tenzi, Liar's Dice, Yahtzee, Farkle, Bunco, Casino y Teach Math

DUTIFUL 42 piezas Dados en blanco de madera Cubos Dados de madera Vacíos para Ocio Creativo Puzzles y Números y Juego de Rol Suministros de Fiesta (20 mm) € 12.16 in stock 1 new from €12.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: este dado virgen está hecho de madera de alta calidad con una superficie lisa y un tamaño uniforme, ligero pero duradero, sin astillas ni grietas, se puede utilizar durante mucho tiempo.

Diseño de bricolaje: cada dado liso de madera viene con 6 lados en blanco, por lo que puedes pintarlo, colorear, barnizar, sellar, escribir y grabar con tu imaginación, lo que es adecuado para decoraciones de bricolaje y proyectos de artesanía.

【Multifuncional】Estos dados de bricolaje también pueden servir de ayuda en clase para cultivar la innovación y la capacidad cognitiva.

Pequeño tamaño y gran efecto: los mini bloques son lisos, firmes, firmes y de tamaño uniforme, sin astillas ni grietas.

Regalo perfecto: estos dados en blanco de bricolaje pueden dar rienda suelta a la creatividad de las personas, como regalo de novedad para familiares, amigos y colegas. También se pueden aplicar como recuerdos interesantes después de la fiesta.

LOVIVER de 7 Dados acrílicos vacíos de Dados poliédricos RPG en Blanco para , de Bricolaje, enseñanza matemáticas, € 9.99

€ 9.09 in stock 1 new from €9.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dados DIY: Fabricados en material acrílico, tienen superficie plana y pulida. para sus propios dados de impresión/grabado. ¡Crea únicos que pertenecen tuyos!

Todo tu equipo básico de : d4, d6, d8, d10, d%, d12 .

Aplicación: disponibles para impresión o grabado con grabador.

Plano: este conjunto de contiene 7 dados poliédricos de tamaño estándar en blanco .

Tamaño de : D4 20MM; D6 16MM; D8 16MM; D10 16MM; D12 18MM; D20 20MM

Dados de Madera,Yiyifor 100Pcs Dados en Blanco de Bricolaje Dados de Madera 6 Caras Madera Dados para Juegos de Dados Matemática Regalos Party Favor Adultos y Familia(60Pcs 1cm 30Pcs 2cm 10Pcs 3cm) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】Estos dados cuadrados están hechos de madera,con una superficie lisa y un tamaño uniforme;Sin astillas ni grietas,son resistentes y reutilizables,y se pueden aplicar durante mucho tiempo.

【Juegos de bricolaje】Estos dados de madera son perfectos para todos sus proyectos de decoración y manualidades.Puedes mantenerlo natural,teñido,lavado,gofrado y tintado.El color principal es la madera,puedes elegir colorearlo.

【Asistente de juegos】Ideal para desarrollar números y habilidades matemáticas básicas.Es adecuado para juegos de mesa en dados y otros juegos,o juegos de mesa de bricolaje.Gire suavemente,girará,hasta que pueda ver el tamaño de los puntos frontales.

【El paquete incluye】hay 100 dados de madera en blanco con 3 bolsas de almacenamiento,suficientes para satisfacer sus necesidades de bricolaje;60 piezas de 10 mm,30 piezas de 20 mm,10 piezas de 30 mm,pequeñas y portátiles,fáciles de sostener y transportar.

【Regalos ideales】estos bloques de madera pueden dar rienda suelta a la creatividad de las personas,adecuados para niños y adultos,a toda la familia les encantará,sirviendo como regalos novedosos para familiares,amigos y colegas;También se pueden aplicar como recuerdos interesantes después de la fiesta.

RUIRUIY Dados astrológicos de Tarot de 12 Caras de Resina poliédrica de astrología constelación de Tarot adivinación Cartas de Juego Dados(Blanco) € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material duradero y estable】: Estos dados astrológicos de 12 lados están hechos de resina de calidad, duraderos y reutilizables, no son fáciles de romper, tienen una superficie lisa y fría y pueden servirle durante mucho tiempo.

【Ventaja de cantidad】: Equipado con 3 piezas de dados astrológicos, incluidos dados de 12 lados, que pueden satisfacer sus necesidades astrológicas

【Fácil de leer】: Cada dado astrológico mide aproximadamente 2 cm/0,8 pulgadas de diámetro, que es más grande que los dados estándar (16 mm/0,63 pulgadas de diámetro), por lo que los patrones en cada lado son claros, puede leer y comprobar

【Adivinación】: Una forma divertida y sencilla de aprender las características astrológicas mientras obtiene información para ayudarlo a tomar mejores decisiones y decisiones, predecir el resultado de acciones o situaciones futuras

【Amplia gama de usos】: Los dados son adecuados para juegos de rol, juegos de cartas, juegos de mesa, aprendizaje de matemáticas y la mayoría de los juegos de desarrollo intelectual, suministros de juegos de calidad para fiestas, campamentos, aulas y la mayoría de las ocasiones.

Beada de 50 cubos de dados blancos de 16 mm de acrílico redondeados D6 para juegos, fiestas, pegatinas y enseñanza de matemáticas € 12.12 in stock 2 new from €12.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: hecho de acrílico de alta calidad, duradero y superficie , sin astillas.

El paquete incluye: el paquete viene 50 dados blancos de esquina redonda, cantidad suficiente para su uso múltiple.

Amplia aplicación: adecuado para juegos. Estos bloques de dados son realmente buen aprendizaje de matemáticas, proyectos de bricolaje, bloques del alfabeto, bloques de rompecabezas, etc.

Diseño: superficie esquina redonda, fácil de dibujar, pintar o poner pegamento.

40 Piezas Cubos Naturales de Madera, Dados en Blanco de Bricolaje, Dados de Madera sin Pintar, para Bricolaje, Rompecabezas, Números, 30mm, 20mm € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL NATURAL - Estos cubos de madera están hechos de madera natural y con un grano limpio y hermoso. La superficie está pulida para suavizar sin rebabas. La madera liviana es fácil de apilar y segura de usar.

EL PAQUETE INCLUYE - Incluye 40 bloques de madera natural, el número es suficiente para satisfacer sus necesidades de bricolaje y manualidades. La superficie lisa se puede pintar o teñir uniformemente, lista para usar en todos sus trabajos.

EXCELENTE PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE - Los cubos de madera sin terminar son el complemento perfecto para sus kits de artesanía en madera y suministros para manualidades. Se pueden colorear con pinturas acrílicas y pinceles, dibujar con máquinas de grabado láser, rotular para decoración, etc.

AMPLIA APLICACIÓN - Los tonos de madera natural de estos bloques no solo son estéticamente agradables, sino que son perfectos para muchos usos, por ejemplo, puede usarlos para hacer bloques de letras, números o bloques de rompecabezas personalizados, para montar sellos o hacer atractivos. bloques de construcción pintándolos con varios colores

BLOQUES DE MADERA SIN TERMINAR SIGNIFICA - Idiversión artesanal! Dejamos nuestros bloques de madera para manualidades sin terminar para que puedas usar pintura, tinte, pegamento, decoupage o incluso marcador para decorarlos exactamente como te gustan tus bloques de madera simples. Artesanía de bloques de madera, ¡aquí vamos! READ Los 30 mejores camion de bomberos capaces: la mejor revisión sobre camion de bomberos

SUNGOOYUE Dados en Blanco para Bricolaje, Limpiar Dados C¨²bicos, Port¨¢Til, Limpiable, Escribir en Dados, Color Vibrante, Accesorio de Ense?Anza en Blanco(Verde) € 11.86 in stock 1 new from €11.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de escritura y borrado: este diseño permite que los dados se usen repetidamente, los dados están diseñados para estar en blanco sin marcas numéricas y se pueden escribir y borrar.

Multifuncional: no solo puede escribir números en la superficie y usarlos como dados de juego, sino que también puede escribir letras y números en la superficie y hacer cálculos numéricos para los niños en las lecciones.

Material didáctico: ideal para que los maestros lo usen en las lecciones, este dado se puede usar para que los niños practiquen juegos de ortografía de palabras y números. Deje que los niños adquieran conocimientos a través del juego.

Adecuado: los dados se pueden usar como una herramienta práctica para aprender y revisar conceptos matemáticos para estudiantes de jardín de infantes y superiores.

Diseño de apariencia: los dados son cúbicos, ideales para que los maestros muestren formas e instruyan a los niños sobre geometría. Los colores son brillantes y vibrantes, por lo que pueden atraer la atención y enseñar a los niños a identificar los colores.

2X Dados de Madera Lisos Cubos en Blanco Madera sin Pintar Seis Lados 100 mm € 36.49 in stock 1 new from €36.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REGALO - Será un gran regalo para los niños o los jugadores de juegos de rol que pueden inventar juegos con el uso de estos bonitos dados de madera.

ECO: los accesorios de madera para juegos son ecológicos y duraderos, no son de plástico, por lo que ahorrarás el medio ambiente.

ESPECIFICACIÓN: los dados de 10 cm x 10 cm están hechos de madera de haya.

ARTE: este elemento puede ser desacoplado, pintado o pirografiado. ¡Será divertido pasar tiempo con sus hijos o para un regalo personalizado!

En esta subasta obtendrás 2 cubos.

Dados de números 1 – 6 de madera para juegos de mesa o como dados matemáticos para cálcular, 16 mm (12 dados, color blanco con números de colores diferentes) € 12.91 in stock 1 new from €12.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco Con Números de Colores Diferentes Size 12 Würfel

Spieltz Mini dados de madera para juegos de mesa, 12 mm, fabricado en Alemania, 20 dados, color blanco € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dados extrapequeños de madera para juegos de mesa, color blanco con ojos negros o puntos (dados de ojos/cubitos)

Tamaño: 12 x 12 x 12 mm.

Material: madera procedente de bosques sostenibles. Colores: pinturas a base de agua.

Fabricado en Alemania. Producido según las estrictas directivas de la norma europea de seguridad EN-71 (seguridad de juguetes), además cumple con la Directiva 2005/84/CE (ftalatos).

Para las empresas ofrecemos precios por caballete a grandes cantidades.

10pcs 16Mm Dados Acrílico Negro/Blanco 6 Cara Casino Poker Game Bar Party Dice Rendimiento confiable € 4.11 in stock 2 new from €4.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 10 dados acrílicos de 16 mm

Siempre y cuando tengas alguna pregunta sobre nuestros productos, puedes ponerte en contacto con nosotros y resolveremos tu problema lo antes posible. Tu satisfacción es nuestra mayor felicidad.

Ligero y claro de leer, y preciso para la mayoría de juegos de mesa

Tamaño: 1,6 cm

Aspecto y tacto profesionales, en cualquier situación, ya sea un juego aficionado o un evento profesional

GEPAUI Juego de 15 Dados Blancos en Blanco de 22MM Cubos de Dados D12 Redondeados de AcríLico para Juego, DiversióN, Pegatina DIY y EnseñAnza de MatemáTicas € 9.02 in stock 1 new from €9.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La superficie está en blanco sin ningún tipo de impresión o grabado. Puede escribir o dibujar patrones en la superficie con un bolígrafo aceitoso.

El tamaño grande te da más espacio para mostrar tu creatividad.

También puedes usar pegatinas para transformarlos. Conviértalos en bloques de números, letras o rompecabezas, y se convertirán en buenas herramientas de enseñanza. Da rienda suelta a tu imaginación.

Healifty - Lote de 20 dados en blanco de madera con forma de dados redondos de madera para accesorios de juego de rol, suministros de fiesta (25 mm) € 20.49 in stock 1 new from €20.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de dados de madera en blanco, puedes lutizar como un dal.

Hacer marcas divertidas te hará sentir como la lana.

Fabricado en madera, es resistente y antidesgaste.

Un pequeño aparato para ayudarte a hacer tu elección en un ambiente relajado.

Hecho de material de alta calidad, duradero y seguro de usar.

