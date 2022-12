Inicio » Cocina Los 30 mejores Cubo De Basura Automatico capaces: la mejor revisión sobre Cubo De Basura Automatico Cocina Los 30 mejores Cubo De Basura Automatico capaces: la mejor revisión sobre Cubo De Basura Automatico 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Amazon Basics - Cubo de basura automático de acero inoxidable, rectangular, 50 litros € 81.50 in stock 1 new from €81.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubo de basura rectangular, de acero inoxidable, de 50 litros, con tapa de apertura automática y con un aspecto moderno y elegante

Ideal para cocinas, baños, oficinas y otras áreas donde necesites un cubo de basura

Diseño duradero, ligero y resistente a las manchas y a las huellas

Tecnología de sensor de movimiento retardado para evitar aperturas accidentales por parte de niños, mascotas o movimientos residuales

Reduce el crecimiento bacteriano y evita la propagación de olores, un revestimiento interior extraíble mantiene la bolsa en su lugar y oculta la abertura de la bolsa

T-LoVendo 1 Cubo de Basura Automatico con Sensor de Movimiento 50 litros Acero INOX € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfrute de la comodidad y funcionalidad del sensor de movimiento

Botón On / Off en la parte trasera

Amplia capacidad de almacenaje

Bonito diseño, ideal para cualquier habitación de la casa

Rayen - Cubo automático con sensor de apertura, 30 L, 63.5 x 33.5 x 25 cm, Gris/Negro € 53.79

€ 44.31 in stock 9 new from €44.31

9 used from €42.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este cubo de basura presenta la forma más higiénica y eficaz de gestionar los residuos

Cubo de basura con apertura manual o apertura automática con sensor infrarrojos

Papelera con tapa desmontable

El cubo de basura de rayen cuenta con una capacidad de 30 litros

TOWER 58L Cuadrado Sensor Basura s/Acero, Inoxidable, Plata, 28 cm € 107.57 in stock 1 new from €107.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología sin contacto: la tecnología de infrarrojos detecta el movimiento de las manos para abrir automáticamente la tapa del contenedor para una eliminación higiénica de los desechos sin manos

Función de cierre suave: la tapa del cubo de basura se cierra suavemente después de 5 segundos de inactividad, lo que reduce la interrupción del ruido y la transmisión de bacterias

Gran capacidad: el contenedor con sensor cuenta con una gran capacidad de 58 litros, ideal para cocinas ocupadas y el desecho diario del refugio doméstico

Anulación manual: cuenta con una anulación manual para el sistema automático con un panel de control para abrir y cerrar con solo presionar un botón

KITCHEN MOVE BAT-42LS02 - Cubo de Basura automático, Cuadrado, Acero Inoxidable (42 l, Modelo año 2016) € 78.99 in stock 1 new from €78.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico e higiénico, la tapa se abre y se cierra automáticamente cuando se coloca la mano o un objeto de 15 cm por encima de la fotocélula

Esta apertura automática con sensor está diseñada para evitar cualquier contaminación bacteriológica

Posibilidad de mantener la tapa abierta a través de los botones OPEN / CLOSE (para la apertura extendida)

Funciona con un sistema de infrarrojos y elimina el contacto con la tapa de la papelera READ Los 30 mejores juego de sabanas 150x190 capaces: la mejor revisión sobre juego de sabanas 150x190

Deuba Cubo de Basura Automático con Sensor de Movimiento de Acero Inoxidable 50L 84x33x25cm Indicador LED € 76.95 in stock 1 new from €76.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUBO DE BASURA AUTOMÁTICO - Este cubo de basura de acero inoxidable se abre automáticamente mediante tecnología de sensores y se cierra en 5 segundos después de que bote su basura. Así evita la formación de olores en sus habitaciones.

PARA BOLSAS DE BASURA ESTANDÁR - Gracias al anillo de sujeción seguro y estable puede utilizar bolsas de basura estandár. Si desea puede abrir y cerrar manualmente el cubo de basura.

CON INDICADOR DE FUNCIÓN LED - El cubo de basura tiene un indicador de función LED y un interruptor de encendido y apagado.

SENSOR DE MOVIMIENTO - Una ventaja muy grande del cubo de basura es que tan solo con el movimiento de la mano se abre y cierra automáticamente. La tapa del cubo de basura es extraíble.

DATOS TÉCNICOS - Capacidad de 50L - Dimensiones (Altura x ancho x profundidad): 84x33x25cm - Funciona con pilas: 4x AA 1,5V (no incluidas en el envio)

Kitchen Move BAT-58LS06 AS - Cubo de basura de apertura automática (diseño cuadrado, acabado en cromo inoxidable, 40 x 28 x 67 cm), acero inoxidable € 74.99

€ 66.36 in stock 2 new from €72.99

1 used from €66.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: acero

Dimensiones: 40 x 28 x 67 cm

Capacidad: 58 litros

Apertura automática al aproximarse, permitiendo mantener las manos libres y una higiene perfecta y Diámetro: 30 cm

HOMCOM Cubo de Basura Apertura Automática Sensor Papelera Reciclaje para Cocina Dormitorio 72L Acero Inox € 194.99 in stock 1 new from €194.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUBO DE BASURA AUTOMÁTICO. Perfecto para que separar y reciclar la basura sea una tarea muy sencilla.

SENSOR DE MOVIMIENTO. Cuando se acercan las manos a menos de 15cm la tapa se abre sola. También se puede abrir pulsando su botón “open”.

GRAN CAPACIDAD: 72L. Ideal para tirar toda la basura que se genera en casa.

3 COMPARTIMENTOS. Muy útiles para separar correctamente los desperdicios.

MEDIDAS: 42x30x81cm. Capacidad: 72L

Amazon Basics - Cubo de basura metálico con pedal, automático, manos libres, de acero inoxidable, 30 l, compartimento doble € 77.99 in stock 1 new from €77.99

4 used from €49.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: Cubo de basura metálico rectangular, compartimento doble de 30 l, automático, manos libres, de acero inoxidable

Diseño duradero, ligero y resistente a las manchas y a las huellas

Tecnología de sensor de movimiento que evita aperturas accidentales

Previene la multiplicación de bacterias y malos olores

Diseño moderno y estiloso con borde que ocupa el revestimiento del cubo de basura

Klarstein Touchless – cubo de la basura de acero inoxidable con sensor, 72 litros con 4 compartimentos: 43 y 2 x 12,5 litros, cubo bio con tapa: 4 litros, apertura y cierre automáticos, plateado € 169.99 in stock 1 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SENCILLO: Separar la basura es superfácil. El cubo de la basura Touchless de Klarstein devora sin rechistar cualquier tipo de residuo y lo almacena encerrado sin emitir malos olores al exterior.

VOLUMINOSO: El cubo de la basura de Klarstein ofrece un espacio interior de 72 litros de capacidad gracias a sus grandes compartimentos interiores para tirar la basura de 43 litros así como dos compartimentos de 12,5 litros.

PRÁCTICO: Es muy práctico su cubo pequeño de 4 litros con tapadera para echar los residuos orgánicos e impedir que los olores salgan fuera.Cuando se llenen las bolsas de basura, se sacan fácilmente y se tiran al contenedor.

SENSOR DE TAPADERA: El recipiente superior del cubo se llena fácilmente sin tener que tocarlo, ya que la tapadera se abre de forma automática cuando el sensor detecta un objeto a 20 cm de distancia.

ELEGANTE: Incluso en el ámbito estético el Touchless de Klarstein también convence. SU estructura de acero inoxidable no solo es elegante, sino que no se marca con huellas dactilares. Siempre dará una impresión reluciente.

Amazon Basics Trash Can, 32L € 71.24

€ 56.99 in stock 1 new from €56.99

3 used from €45.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papelera de 32 litros con revestimiento de hierro, exterior negro y pedal manual

La tapa de cierre suave reduce el ruido de apertura/cierre y prolonga la vida útil del producto

Exterior de metal pintado duradero, resistente a las huellas y a las manchas

Contenedor interior de plástico duradero que puede extraerse fácilmente para vaciar los desechos

Almohadillas de goma antideslizante que mantienen la papelera en su lugar en todo tipo de suelos

Cubo de basura de cocina automático 58 L MAJESTIC SILVER € 81.99 in stock 2 new from €72.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papelera de cocina automática rectangular con aro para la sujeción de la bolsa. Capacidad 58L. Modelo MAJESTIC SILVERY en acero inoxidable. Acabado inoxidable cepillado. Dimensión: 41 x 29 x 65 cm. Peso:3,4 kg. Con indicador de batería baja. Nueva tapa. Cuerpo en INOX (0.4mm) y tapa en ABS. Funciona con 4 pilas LR06 (no incluidas). Botón ON/OFF (para mantener la tapa abierta). Incluye: Un asa de plástico para sujetar su bolsa de basura, y un anillo en el suelo para proteger los suelos frágile

hOmeLabs Cubo de Basura Automático con Tapa de Mariposa y Sensor de Movimiento (acero inox., 79 l) € 155.00 in stock 1 new from €155.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Sabía que es posible deshacerse de la basura sin ensuciarse las manos? Nuestro increíble cubo de basura con sensor utiliza tecnología infrarroja y abre la tapa cuando se detecta movimiento a 15 cm de distancia o menos para que no se ensucie las manos

Nuestra esbelta y elegante papelera de cocina automática tiene capacidad para 79 litros, mide 41,1 x 26,2 x 85 cm y se ha fabricado en acero inoxidable con un acabado duradero, higiénico y fácil de limpiar. También cuenta con un adaptador de corriente CA (enchufe del Reino Unido, se necesitará un adaptador de enchufe, pero no se incluye en el paquete)

Las puertas divididas permiten disponer de mucho espacio debajo de las encimeras bajas. El impresionante sensor de infrarrojos cuenta con una bola de sensor giratoria de 90° que se puede ajustar para la activación superior o lateral. También existe la opción de usar los botones de apertura y cierre para un funcionamiento manual

La tapa superior de este avanzado cubo de basura para el hogar se ha diseñado con un compartimento de pilas, un conector de alimentación y un interruptor. Puede usarlo o bien con 4 pilas alcalinas tipo C nuevas (no incluidas) o con nuestro adaptador de CA oficial que se incluye en el paquete con una salida de 5,9 V/500 mA (tenga en cuenta que se trata de un enchufe del Reino Unido; se necesitará un adaptador de enchufe, pero no se incluye en el paquete)

El anillo de retención inteligente de la bolsa mantiene la bolsa de basura oculta para una visión más limpia y una retirada de esta sin esfuerzo. El interior liso permite la eliminación fácil de los desechos y facilita mucho la limpieza

FBJGDIK Cubo de Basura Inteligente for el hogar Cubo de Basura de inducción automático con Tapa Cubo de Basura de Carga USB Cubo de Basura 20/30L Alimentado por baterías (Color : B, Size : 30L) € 1,564.06 in stock 1 new from €1,564.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El bote de basura es realmente elegante y hermoso.Los botes de basura delgados y compactos se pueden usar en esquinas estrechas y las esquinas muertas se pueden usar de manera efectiva.Recomendamos utilizar este contenedor de reciclaje en oficinas, baños, dormitorios, etc. Potente basurero de cocina.

Gran capacidad de 7,9 galones/30 litros en forma rectangular que ahorra espacio.¡Tiene mucha basura!Perfecto para cocinas u oficinas familiares ocupadas.

El cuerpo de la lata de acero inoxidable es a prueba de huellas dactilares, resistente a las manchas y fácil de limpiar.Tiene un diseño moderno y elegante que queda genial en la cocina o la oficina y complementa cualquier decoración.

Alas de inducción inteligentes, detección automática en 0,3 segundos, distancia de detección de 7,8 pulgadas, apertura de ángulo oblicuo de 15 °, conveniente para tirar basura fácilmente.

Presione el botón de apertura para mantener la tapa abierta para uso continuo o eliminación de grandes cantidades de basura.Presione el botón de cerrar cuando haya terminado.

HOMCOM Cubo de Basura Inteligente de Acero Inoxidable 68L con Sensor de Infrarroja de Apertura Automática y Contacto Manual para Cocina Dormitorio Baño 40,5x29,5x78 cm Plata € 97.99 in stock 1 new from €97.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUBO DE BASURA CON APERTURA AUTOMÁTICA: Bonito ayudante de cocina de 68 litros de capacidad, con apertura y cierre automático. Hecho de acero inoxidable, con esquinas redondeadas y un diseño elegante

CON SENSOR DE MOVIMIENTO: El sensor de infrarrojos abre y cierra la tapa automáticamente cuando te acercas con la mano. Esto permite una eliminación higiénica de residuos, evitando la contaminación cruzada de gérmenes

CONTROL MANUAL: Si lo deseas, también puedes apagar el sistema de detección automática y operar la cubierta manualmente mediante los botones cercanos a la tapa. La papelera automática no tiene cubo interior, por lo que es recomendable poner la bolsa de basura para facilitar su deshecho

VERSÁTIL: Su uso no se limita a las cocinas. Este cubo de basura con sensor, gracias a su bonito diseño, también podrás usarlo en la oficina, en el salón, en el dormitorio o en cualquier otro lugar

MEDIDAS TOTALES: 40,5x29,5x78 cm (LxANxAL). Volumen: 68 L. Certificaciones: CE, ROHS. Se requieren 4 pilas D para su funcionamiento (no incluidas)

Monzana Cubo de basura automático con sensor y pantalla LED Blanco 56L Basurero de acero inoxidable € 72.95 in stock 1 new from €72.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECNOLOGÍA DE SENSORES: El cubo de basura de la marca Monzana, se destaca por su función de apertura y cierre automático, gracias al sensor de movimiento integrado. Al acercar la mano el basurero se abre automáticamente, volviéndose a cerrar luego de 5 segundos.

PANTALLA LED: El cubo de basura está equipado con una pantalla LED, por lo que es muy fácil de ver incluso en la oscuridad. Además, el sensor de la papelera es a prueba de agua, por lo que la limpieza en húmedo funciona sin problemas.

ALTA CALIDAD: La papelera está fabricada con materiales robustos, con una carcasa metálica de 3 capas. La junta de cierre también está reforzada y contribuye a la longevidad del mecanismo de cierre. De este modo, se combinan la mano de obra de alta calidad y el diseño moderno y elegante.

UNIVERSAL: La papelera está equipada con un anillo de sujeción, para sostener cualquier bolsa de basura estándar. Además, también cuenta con un anillo antideslizante fijado a la base, que garantiza un soporte seguro y evita arañazos en el suelo.

DATOS TÉCNICOS: 1 x Cubo de basura con sensor de movimiento integrado - Capacidad: 56 litros - Dimensiones: 77 x 30cm - Color: Blanco - Nota: Las pilas no están incluidas READ Los 30 mejores Tazas Personalizadas Con Foto capaces: la mejor revisión sobre Tazas Personalizadas Con Foto

Kesser® Papelera con Sensor automático Papelera de Acero Inoxidable, 30 litros, 30 litros Blanco € 54.80 in stock 1 new from €54.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Á: ¿Las dos manos llenas de basura y ninguna mano libre para abrir el contenedor? No hay problema, nuestro contenedor de basura se abre tan pronto como te acercas y, por lo tanto, puedes desechar fácilmente tu basura. A cambio, el cubo de basura se vuelve a cerrar por sí solo gracias a la tecnología de sensores de alta calidad.

Á : Sin embargo, si desea abrir la papelera manualmente, esto tampoco es un obstáculo, con un botón ON/OFF puede apagar el sensor automático con solo presionar un botón.

: El cubo de basura está hecho de acero cepillado y, por lo tanto, es particularmente robusto y duradero.

: El volumen de suministro incluye un anillo de sujeción para bolsas de basura adecuadas.

: Nuestro cubo de basura funciona con 4 pilas DC 1,5 V D.

Kitchen Move BAT-03LA AS - Cubo de basura con sensor de apertura automático de acero inoxidable, 3 Litros € 35.99

€ 32.13 in stock 3 new from €32.13

1 used from €25.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apertura automática al aproximarse

Permite mantener las manos libres y una higiene adecuada

Hecho de acero inoxidable

Gyj&mmm Cubo de basura recargable de cocina de gran capacidad para el hogar, cubo de basura de inducción automática, 30 L, rectangular, inteligente, cubo de basura de cocina € 627.87 in stock 1 new from €627.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cubo de basura interior puede contener muchos tipos diferentes de residuos. El diseño moderno es perfecto para cualquier decoración de cocina u oficina.

Gran capacidad de 7.9 galones en una forma rectangular que ahorra espacio. Es compacto, pero tiene capacidad para mucha basura Es perfecto para cocinas familiares u oficinas ocupadas

❤ El cubo de basura está equipado con protección de circuito y sistema de drenaje automático, sin miedo a rociar agua en la vida diaria y salpicaduras de agua

❤ Modo de apertura normal con un solo clic, solo tienes que abrir la tecla normalmente, puedes realizar fácilmente una apertura y cierre largos, conveniente para que puedas lidiar durante mucho tiempo y eliminación frecuente de basura

❤ Este cubo de basura de acero inoxidable es a prueba de huellas dactilares y resistente a las manchas. Tiene un diseño moderno y elegante que se ve muy bien en la cocina u oficina

Klarstein Cleansmann cubo de la basura con sensor - 30 litros de volumen, sin tocarlo: apertura y cierre automáticos, soporte para bolsa de basura, materiales: tapadera de plástico ABS, cromo € 77.99 in stock 1 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN BRINDIS POR LA LIMPIEZA: El cubo de basura Cleansmann de Klarstein se traga sin rechistar todo tipo de residuos y los conserva sin que salgan los olores del interior.

VOLUMINOSO: Para ello, el cubo de la basura Cleansmann de Klarstein cuenta con un interior de 30 litros de capacidad con un soporte para sostener bolsas de basura. Cuando se llene la bolsa, es fácil de sacar para llevarla al contenedor.

SIN NECESIDAD DE TOCAR: Se puede llenar el cubo de la basura sin tocarlo: gracias al sensor de la tapadera, esta se abre automáticamente, en cuanto el sensor detecte algún objeto a 20 cm. Se cierra 5 segundos después de echar la basura.

INTELIGENTE: Según se necesite se puede abrir la tapadera con un botón y volver a cerrarla, como por ejemplo cuando el cubo tenga que estar abierto más tiempo. Las luces de control en el panel táctil informan del sensor y del nivel de la batería.

ELEGANTE: También convence el cubo Cleansmann por su estética. Es simplemente más limpio, el cubo de la basura de Klarstein con apertura por sensor cautiva por su figura y elegancia.

Springlinges Cubo de basura automático sin contacto con sensor de inducción inteligente cubo de basura, sensor inteligente cubo de basura de inducción automática cubo de basura de carga USB € 40.70 in stock 1 new from €40.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de alta calidad, duradero y seguro de usar

Apertura rápida, apertura silenciosa, bajo consumo de energía, protección del medio ambiente, modo de inducción inteligente, modo manual normalmente abierto

El producto se coloca principalmente en la cocina, sala de estar, baño y otros lugares para la recogida de residuos.

La caja de cajón integrada puede cambiar la bolsa en cualquier momento, despídete de los problemas

Fácil de sacar las viejas bolsas de basura y poner en una nueva. Muy fácil de limpiar por dentro y por fuera

ELPHECO - Cubo de basura automático de 2 galones, cubo de basura inteligente de plástico delgado de 10 L con tapa, cubo de basura inteligente impermeable para dormitorio, baño, cocina, oficina € 48.48 in stock 2 new from €48.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aviso para los clientes: este producto es un cubo de basura con sensor de movimiento. Los clientes necesitan instalar 2 pilas AA, así como seguir los pasos para poner la bolsa de basura para garantizar que el contenedor funcione correctamente. En el proceso de uso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros inmediatamente si se produce algún problema.

Diseño resistente a la humedad: con el fin de evitar daños por agua o humedad al sensor inteligente, prolongando así la vida útil de la batería y el cubo de basura, se adopta tecnología impermeable IPX5, utilizando material ABS de alta calidad para garantizar que el cubo de basura automático se pueda utilizar correctamente en entornos húmedos. Al mismo tiempo, no dejan manchas de agua en la superficie del cubo de basura después de enjuagar.

Diseño que ahorra espacio: el cubo de basura delgado con tapa es perfecto para espacio limitado o grietas estrechas, con un exterior delgado pero una capacidad de 2 galones, perfecto para baños, dormitorios, oficinas, salas de estar, caravanas, oficinas y otros lugares sin ocupar demasiado espacio. (11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto, 2 galones)

Diseño superior de cubierta ajustada: el cubo de basura con sensor automático tiene una tapa ajustada que bloquea el olor especial en el interior para mantener el aire de tu hogar fresco, mientras que también evita eficazmente que las mascotas recorran a través de la basura.

Diseño elegante y único: el cubo de basura con sensor de movimiento tiene un diseño moderno y práctico, la superficie del barril tiene una novedosa rayas onduladas, no solo aportan visualmente el disfrute de la belleza, sino también una decoración de lujo común, mientras que el diseño de estas rayas onduladas tiene una función antideslizante, por lo que es más conveniente para limpiar el barril, ahorrando más tiempo.

FELOMODE - Cubo de basura Swing 2.0 con tapa automática para instalar en puertas con bisagras, 24 L, 46 × 29 × 23 cm € 26.60 in stock 1 new from €26.60

3 used from €25.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubo de basura de plástico automático para colgar en puertas; diseñado para armarios inferiores de la cocina con puertas con bisagras

Innovador sistema giratorio patentado que garantiza un cierre hermético; hecho con los polímeros polipropileno y nailon, este último reforzado con fibra de vidrio

Está fabricado para transferir todo el peso del contenedor al lateral de la base y no a la puerta, evitando así daños y desgaste en los muebles de la cocina

Compatible con bisagras de todo tipo, incluidas las que permiten una mayor apertura

Se puede instalar en el lado derecho o en el izquierdo de la base del armario

HOMCOM Cubo de Basura con Apertura a Pedal Basurero Automático Cierre Interno Extraíble con Volumen de 30 L Acero Inoxidable Ф29,2x62,9 cm Plateado € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUBO DE BASURA ELEGANTE: el cubo de acero inoxidable, además de ser fácil de limpiar y tener una capacidad de 30L, resulta muy elegante y encajará en cualquier decoración.

FÁCIL DE MANTENER: gracias a su superficie antihuellas, las huellas dactilares y otras manchas apenas son visibles. Además, resulta muy fácil de limpiar tanto por fuera como por dentro, gracias a su cubo de plástico extraíble.

FÁCIL DE CERRAR Y ABRIR: su sistema automático permite abrir la tapa y cerrarla de forma silenciosa. Su pedal permite que puedas abrir la tapa incluso con las manos ocupadas.

BASE ESTABLE: en su base incorpora un anillo protector del suelo y antideslizante para proteger contra posibles arañazos.

MEDIDAS: Ф29,2x62,9 cm (DiámetroxAl). Volumen: 30 L.

StangVollby KINNA Cubo de basura con sensor - 50L - Plata - Acero inoxidable - Tapa automática de cierre suave - Cubo de basura - Sensor de movimiento por infrarrojos € 104.99 in stock 1 new from €104.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Higiénico: el cubo de basura está equipado con un sensor que reacciona al movimiento en una distancia de 15 a 20 cm y abre inmediatamente la tapa sin tocar del cubo.

Sin olores desagradables: si el sensor no detecta ningún movimiento durante una duración de 5 segundos, la tapa del cubo de basura se cierra automáticamente.

Práctico manejo: ¿quieres dejar que la tapa permanezca abierta durante más tiempo? Pulsa el botón "abrir" y la tapa se mantendrá abierta hasta que pulses el botón "cerrar".

Anillo interior: el cubo de basura está equipado con un anillo interior como soporte para bolsas de basura. Por lo tanto, la bolsa no sobresale por encima del exterior del cubo de basura y se mantiene firmemente en su lugar.

Sin huellas dactilares: este cubo de basura está fabricado en acero inoxidable. El material confiere al cubo de basura un aspecto moderno y elegante, así como propiedades antihuellas y antimanchas.

KITCHEN MOVE BAT-D870 - Cubo de Basura automática, Acero Inoxidable Metal Aluminio, Acero Inoxidable, 90 l € 130.99 in stock 1 new from €130.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papelera de cocina automática rectangular con círculo. Capacidad 90 l. Modelo Silverlake de acero inoxidable. Acabado inoxidable cepillado. Dimensiones: 41 x 26 x 85 cm. Peso: 6 kg. Gran capacidad. Papelera de mariposa.

Nuevo modelo. Este cubo de basura de la gama Silverlake tiene todo lo que le gusta. No hay necesidad de esconderlo en una esquina: haz que sea un elemento completo de tu decoración. Ideal para la cocina, el baño, la oficina y cualquier otro lugar donde necesite un cubo de basura. Nuevo diseño. Cubo de basura con tapa de apertura automática manos libres y aspecto moderno y elegante

Cuerpo de acero inoxidable (0,4 mm) y tapa de ABS. Funciona con 4 pilas LR14 (no incluidas). Posibilidad de conectar el producto a una toma de corriente (compra el adaptador opcional) incluido: un aro de plástico para mantener su bolsa de basura y un anillo al suelo para proteger suelos frágiles.

Cubo de basura inteligente que funciona con un sistema infrarrojo y evita el contacto con la tapa de la basura. Práctica e higiénica, la tapa se abre y cierra automáticamente cuando pasas la mano o un objeto a 15 cm por encima de la célula fotográfica eléctrica. Diseño duradero, ligero y resistente a las manchas y huellas dactilares. Reduce la proliferación bacteriana y previene la difusión

Nota! Cargador no incluido con el artículo

Ribelli Cubo de basura de acero inoxidable, con sensor, apertura y cierre automáticos, anillo de sujeción para bolsas de basura, tapa extraíble, con indicador LED (negro, 30 litros) € 104.86 in stock 1 new from €104.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cubo de basura automático con sensor es un compañero práctico y útil en la vida cotidiana. Gracias al sensor automático abre y cierra el cubo de basura por sí solo

El práctico cubo de basura está fabricado en acero inoxidable cepillado, lo que le da un aspecto de alta calidad. El cubo de basura está disponible en blanco, negro o cromo, es decir, tres colores

Dependiendo del propósito y la necesidad, el recipiente está disponible en cuatro tamaños diferentes: el volumen de la capacidad es de aproximadamente 30, 40, 50 o incluso 60 litros

Un indicador de función LED indica si el sensor de apagado automático está activado o no, mediante un interruptor se puede poner en modo de reposo cuando no está en uso

El práctico cubo de basura funciona con pilas convencionales que no están incluidas. Incluye un anillo de sujeción para la bolsa de basura y la tapa extraíble

Fromm & Starck Cubo de Basura con Sensor Papelera Automática STAR_BIN_39 (Volumen total: 50 L, Rectangular, Compacto, Funcionamiento a pilas) € 189.00 in stock 1 new from €189.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estable – diseño compacto con un grosor de material de 0,5 mm

Sin contacto – abre y cierra automáticamente

Sensor de movimiento – con un alcance aproximado de 30 cm y diodo LED

Flexible – la bolsa de basura se puede fijar y extraer fácilmente

Móvil – funcionamiento con batería y prácticas sujeciones

Cubo de basura con sensor, de acero inoxidable, tapa automática, rectangular, aprox. 30 litros, a prueba de olores, para cocina, residuos orgánicos o pañales € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico cubo de basura negro, de diseño, de acero inoxidable blanco, con sensor automático e indicador de función led. Capacidad aprox.: 30 litros.

La tapa se abre y se cierra automáticamente cuando el sensor percibe movimiento. Se cierra automáticamente al cabo de 5 segundos. Función táctil adicional para funcionamiento manual.

Contenedor de acero inoxidable, tapa de plástico con anillo de sujeción, asegura y oculta la bolsa de basura.

Adecuado para uso higiénico en cocinas, baños y oficinas, tapa de plástico a prueba de olores que evita la propagación de bacterias y bloquea eficazmente los olores no deseados, ideal para basura inorgánica, orgánica o como cubo de pañales.

Cubo de basura disponible en 2 colores y 3 tamaños, funciona con pilas, requiere 4 pilas AA (no incluidas).

