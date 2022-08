Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Cubo Basura Estrecho capaces: la mejor revisión sobre Cubo Basura Estrecho Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Cubo Basura Estrecho capaces: la mejor revisión sobre Cubo Basura Estrecho 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cubo Basura Estrecho?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cubo Basura Estrecho del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Curver 213298 Deco Slim - Cubo de basura, 40L, Gris, 25x31x61 cm € 60.99 in stock 8 new from €46.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubo de basura con pedal apto para todo tipo de cocinas

Elegante y moderno diseño con un acabado metal

Funcional cubo decorado con pedal con capacidad para albergar hasta 40L de basura

Con tapa que se cierra automáticamente para una mayor higiene y comodidad

Formadas cuadradas y compactas para encajarlo con facilidad en cualquier espacio de la cocina

mondex Cubo 25 L ECOBIN con Tapa de Color Azul 21,5x36x51 cm, Mediano € 17.69 in stock 3 new from €14.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubos de reciclaje de 25 Litros c/u.

Se compone de un depósito con tapa manual y abre/cierre mediante pulsador. Puedes insertar bolsas de basura para facilitar su vaciado.

Con anclaje lateral, multiusos

Medidas 21,5x36x51 cm

Capacidad: 25 Litros el depósito

Jandson - Cubo de basura para espacio estrecho (14 litros), color negro € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forma delgada que ahorra espacio diseñada para aprovechar al máximo los espacios estrechos

Hecho de plástico de alta calidad, puede soportar el uso a largo plazo.

El cubo de basura con un anillo negro evita que la bolsa de basura se deslice del lado y se puede fijar fácilmente.

Cubo de basura compacto y contemporáneo es fácil de usar. Bullet Point

Fácil de limpiar: limpiar con un paño húmedo.

Arregui Top CR221-B Cubo de Basura y Reciclaje de Acero de 2 Cubos y Bandeja Superior Multiusos, Blanco, 97.5 x 30.6 x 24.4 cm € 124.90

€ 119.00 in stock 1 new from €119.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECICLAJE CÓMODO Y FÁCIL: diseñado para recoger de forma separada los residuos

CUBETAS EXTRAÍBLES: incluye 2 cubos de plástico removibles, de 17 litros de capacidad cada uno. Ideales para bolsas de basura de 20 o 30 litros (las más comunes). Con asas para facilitar su extracción y limpieza. Quedan ocultos dentro de cada cajón, aislando de los olores

CAJONES INDEPENDIENTES: cada cajón se abre de forma independiente, lo que resulta muy cómodo

BANDEJA SUPERIOR: cuenta con una bandeja superior multiusos, diseñada para guardar los rollos de bolsas de basura y las bosas de plástico, así como para pilas gastadas, bombillas usadas, capsulas de café o cualquier otro residuo de pequeño tamaño que necesitemos separar

CUALQUIER DECORACIÓN: se integra fácilmente en la decoración de cualquier cocina, hogar u oficina. No sobresale gracias a su estrecho fondo. Medidas 97,5 x 30,6 x 24,4 cm (alto x ancho x fondo) READ Los 30 mejores Rejillas Para Chimeneas capaces: la mejor revisión sobre Rejillas Para Chimeneas

mondex Cubo 25 L ECOBIN con Tapa de Color Amarillo 21,5x36x51 cm, Mediano € 21.35

€ 17.56 in stock 6 new from €15.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubos de reciclaje de 25 Litros c/u.

Se compone de un depósito con tapa manual y abre/cierre mediante pulsador. Puedes insertar bolsas de basura para facilitar su vaciado

Con anclaje lateral, multiusos

Medidas 21,5x36x51 cm

Capacidad: 25 Litros el depósito

Amazon Basics - Cubo de basura automático de acero inoxidable, para espacios estrechos, 50 litros € 74.81 in stock 1 new from €74.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubo de basura para espacios estrechos, de acero inoxidable, de 50 litros, con tapa de apertura automática y con un aspecto moderno y elegante

Ideal para cocinas, baños, oficinas y otras áreas donde necesites un cubo de basura

Diseño duradero, ligero y resistente a las manchas y a las huellas

Tecnología de sensor de movimiento retardado para evitar aperturas accidentales por parte de niños, mascotas o movimientos residuales

Reduce el crecimiento bacteriano y evita la propagación de olores, un revestimiento interior extraíble mantiene la bolsa en su lugar y oculta la abertura de la bolsa

M Home Cubo 25 L ECOBIN con Tapa de Color Verde 21,5x36x51 cm € 21.35

€ 17.64 in stock 5 new from €14.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubos de reciclaje de 25 Litros c/u.

Se compone de un depósito con tapa manual y abre/cierre mediante pulsador. Puedes insertar bolsas de basura para facilitar su vaciado.

Con anclaje lateral, multiusos

Medidas 21,5x36x51 cm

Capacidad: 25 Litros el depósito

Keeeper Cubo de la Basura Premium con Tapa Abatible, Tacto suave, 25 l, Magne, Gris (Graphite) € 21.99 in stock 2 new from €9.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubo de basura resistente premium con 2 formas de apertura y 25 l de capacidad para bolsas de basura de entre 30 y 35 litros

Cómoda eliminación de residuos: la tapa puede ser abatible o basculante, Superficie de agarre agradable al tacto para mayor comodidad

Diseño discreto con tapa de varios colores y el logotipo de keeeper integrado en el asa, Fácil de limpiar: tapa extraíble, Pasar un paño húmedo o esponja

Fabricado en Europa, Plástico robusto de alta calidad (PP), Sin BPA ni plastificantes, Sin emisión de residuos

Contenido: 1x keeeper Cubo de Basura Magne, 10604, Dimensiones (AlxLxAn): 39,5 x 24 x 47,5 cm, Capacidad; 25 l, Color: Gris (Graphite)

iDesign Cubo con tapa para la basura, papelera pequeña con pedal en plástico y metal, cubo de basura para tirar residuos en la cocina y el baño, blanco € 27.99

€ 26.21 in stock 1 new from €26.21

3 used from €17.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA BAÑO Y COCINA: Ya sea como papelera de baño para desechos cosméticos o para la cocina, con este contenedor es mucho más fácil recoger y desechar residuos.

HIGIÉNICA APERTURA CON EL PIE: Las manos se mantienen limpias cuando se utiliza este cubo de cocina, ya que la tapa se abre con un práctico pedal.

PRÁCTICA CUBETA: Esta estrecha papelera con tapa para cocina y baño cuenta con una cubeta interior extraíble con asa para que pueda vaciarse con facilidad y rapidez.

FORMATO ESTRECHO: Con un tamaño compacto de 12,7 cm x 20,3 cm x 27,9 cm, esta papelera estrecha es ideal para habitaciones con poco espacio, como el aseo de invitados.

MATERIALES DURADEROS: Este cubo con pedal está fabricado en plástico y metal en blanco brillante. Ambos materiales han sido seleccionados por su reconocida robustez.

HOMCOM Cubo de Basura Inteligente de Acero Inoxidable 50L con Apertura Automática y Hermético € 98.99 in stock 1 new from €98.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRÁCTICO Y ÚTIL: Equipado con un sensor, cuenta con apertura automática. No es necesario tocar la tapa con las manos y tiene un botón táctil para abrirse manualmente. (necesita 4 pilas AA, no incluidas.)

PRIMERA CALIDAD: Material de tapa ABS, barril exterior de acero inoxidable. Con certificación CE-ROHS.

DISEÑO ELEGANTE: Aspecto cuadrado y de acero inoxidable, buen acabado, fácil de limpiar, resistente y adaptable a cualquier entorno.

COMPLETAMENTE CERRADO: Aísla cualquier olor y es ideal para la cocina, perfecto si tienes mascotas ya que no desprende ningún olor.

GRAN CAPACIDAD: Dimensiones de 33*25*84cm y capacidad de 50L.

EMUCA - Cubo de Basura con fijación Inferior para Cocina, contenedor de Reciclaje extraíble, 20 L, Acero y plástico, Gris Antracita. € 55.73

€ 46.31 in stock 8 new from €46.31

18 used from €36.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenedor de residuos de fijación inferior y extracción manual con capacidad total de hasta 20L.

Para instalación en módulos con medidas interiores mínimas de: ancho 264mm, profundidad 450mm y altura 395mm.

Incluye un contenedor extraible de 20L y una cubeta auxiliar. Guias de bolas de extracción total, silenciosas con goma retenedora al cierre.

Para ajustar la bolsa al diseño cuadrado del contenedor, se recomienda usar una bolsa de mayor capacidad que el volumen indicado para el contenedor.

Fabricado en acero y plástico, en acabado gris antracita.

TATAY Cubo de Pedal Smart ECOHOME, 25L de Capacidad, Pedal Retráctil, de Polipropileno, Libre de BPA, Bolsa Basura 30L, material 100% reciclado, Beige Eco, Medidas 26 x 36 x 47cm € 20.99

€ 17.28 in stock 4 new from €17.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDAS: 26 x 36 x 47cm con tapa abierta 80 cm

COCINA O EXTERIOR: El cubo de basura puede utilizarse como contenedor en cocina o exterior, gracias a su material resistente y diseño ergonómico

ECOHOME: Producto hecho con material 100% reciclado que contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente y reaprovechamiento de los recursos

APERTURA AUTOMÁTICA A PEDAL: Modo de apertura automático con pedal retráctil que garantiza un uso higiénico de este cubo en el día a día

LIBRE DE BPA: Hecho de polipropileno

Arregui Basic Cubo de Basura € 102.95 in stock 1 new from €102.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reciclaje cómodo y fácil: diseñado para recoger de forma separada los residuos

Cajones independientes: cada cajón se abre de forma independiente, con apertura basculante

Cubetas extraíbles: incluye 2 cubos de plástico removibles, de 17 litros de capacidad cada uno. Ideales para bolsas de basura de 20 o 30 litros (las más comunes). Con asas para facilitar su extracción y limpieza. Quedan ocultos dentro de cada cajón, aislando de los olores

Cualquier decoración: se integra fácilmente en la decoración de cualquier cocina, hogar u oficina. No sobresale gracias a su estrecho fondo. Medidas 90,5 x 30,5 x 24,5 cm (alto x ancho x fondo)

Para interior: robusto y resistente, fabricado en acero. Válido para interiores. Se suministra de una sola pieza, no necesita montaje

Amazon Basics Rectangle Soft-Close Trash Can for Narrow Spaces - 10L € 35.79

€ 28.93 in stock 1 new from €28.93

13 used from €27.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papelera de acero inoxidable rectangular con pedal manual, de 10 l, diseñada para caber en espacios estrechos

La tapa de cierre suave reduce el ruido de apertura/cierre y prolonga la vida útil del producto

Exterior de acero inoxidable duradero, resistente a las huellas y a las manchas

Contenedor interior de plástico duradero que puede extraerse fácilmente para vaciar los desechos

Diseño que ahorra espacio y que se adapta a espacios pequeños como pasillos estrechos, esquinas estrechas o entre electrodomésticos

Wesco New Double-Boy - Cubo de basura integrado (2 compartimentos de 15 L), material plástico, Plata/antracita € 59.00 in stock 4 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 cubos por 15 litros

plata/antracita

Dimensiones: 35 x 24 x 45 cm

Brabantia Sort & Go Cubo de Basura, 16 L, Plástico, Blanco, 27,9 x 22,0 x 40,1 cm € 32.81 in stock 7 new from €30.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para reciclar los desperdicios a tu manera

Capacidad de 16 litros

Material: plástico

Se puede utilizar de pie o colgarlo de la pared – soporte de fijación incluido

Unidad compacta que ahorra espacio – óptimo para separar los residuos del hogar

Pyramis 038000501 - Cubo de Basura con 2 Compartimentos,de 7,5 L, color Gris € 53.62 in stock 1 new from €53.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para montaje en suelo, extensión manual. Separación de 2 compartimentos, 2 x 7,5 l. Estructura gris, cubo de plástico gris.

Cubo de basura fabricado con materiales de alta calidad. Gran calidad. Incluye material de fijación necesario para la instalación e instrucciones (idioma español no garantizado).

Tamaño: 23 x 36 x 38 cm

mondex PLS8086-19 Roll Top - Cubo de Basura de Reciclaje con Tapa de plástico (36 x 21,5 x 51 cm, 25 l), plástico, Naranja, 25 L € 22.95 in stock 2 new from €22.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubo de basura de reciclaje

Cuenta con una tapa y esta hecho de plástico

Es adecuado para la cocina

Tiene una capacidad de 25 litros

Hespapa Cubo de basura de plástico delgado de 14 L, pequeño cubo de basura negro con tapa abatible € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hespapa El cubo de basura es moderno, simple y elegante

La forma delgada se adapta perfectamente a espacios estrechos, y 14 L garantiza una capacidad de almacenamiento adecuada

Ideal para sala de estar, oficina, dormitorio, baño, cocina y mucho más. Mantén tu hogar limpio y ordenado en cualquier momento

El cubo de basura está hecho de plástico duradero que es estable y fácil de mantener, y se puede limpiar fácilmente simplemente limpiando con un paño húmedo

Tu satisfacción es nuestra máxima prioridad, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

HOMCOM Cubo de Basura y Reciclaje 45L Basurero Móvil con Ruedas 4 Compartimentos Cajón Apertura y Cierre Fácil con Pulsador y Pedal 42x29x83 cm Blanco € 88.99

€ 72.99 in stock 1 new from €72.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPACTO Y CON RUEDAS: Su diseño vertical de 3 niveles permite que este contenedor de basura aproveche más el espacio y no ocupe tanto como los cubos convencionales de su misma capacidad. Además, cuenta con 4 ruedas giratorias de 360 grados, 2 de ellas con freno, para mover fácilmente

TODO EN UNO: Separa los residuos de tu casa u oficina con este cubo de basura con capacidad de 45 litros. Cuenta con 4 compartimentos y 1 cajón, distribuidos en 3 niveles. Para que puedas separar los residuos para su posterior triaje y reciclaje

FÁCIL DE ABRIR E HIGIÉNICO: La tapa de la cubeta superior se abre con un pulsador y la inferior con un pedal. Para que no tengas que tocar directamente los cubos al tirar la basura. Igualmente cuentan con mangos por si quieres abrirlos manualmente y como apoyo al sacar las bolsas

RESISTENTE Y DURADERO: Este cubo de reciclaje está construido con plástico PP resistente pero ligero. La cubeta inferior es extraíble, facilitado así su limpieza y proporcionando la máxima comodidad de uso. Cuenta con un cajón central para los artículos más pequeños

MEDIDAS TOTALES: 42x29x83 cm (LxANxAL); Medidas de las cubetas superior e inferior: 34x24x32 cm (LxANxAL); Medidas del cajón: 33,5x23x7 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 4 kg (cada compartimento), 2 kg (cajón)

Rayen - Cubo automático con sensor de apertura, 30 L, 63.5 x 33.5 x 25 cm, Gris/Negro € 53.46 in stock 12 new from €48.81

1 used from €50.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este cubo de basura presenta la forma más higiénica y eficaz de gestionar los residuos

Cubo de basura con apertura manual o apertura automática con sensor infrarrojos

Papelera con tapa desmontable

El cubo de basura de rayen cuenta con una capacidad de 30 litros

SONGMICS Cubo de Basura, Cubo de Reciclaje de 30L, Cubo de Pedal de Acero, con Cubo Interior y Tapa, Cierre Suave, Hermético, para Cocina, Sala de Estar, Color Plata LTB01L € 67.99 in stock 1 new from €67.99

1 used from €65.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apertura fácil - Se abre el cubo fácilmente luego de pisar el pedal en la parte inferior y la tapa se puede mantener abierta durante un largo tiempo, a fin de facilitar la deposición de residuos de manera continua

Diseño genial - Gracias al dispositivo de amortiguación, la tapa se cierra suavemente, apenas hace ruido y ayuda a aislar el olor. Aparte, el cubo contiene una base de plástico para evitar resbalones y proteger el suelo

Buen estado - Cubo de alta calidad, con el cuerpo de acero inoxidable satinado y la cubeta interior de plástico. Moderno, resistente al desgaste y a la corrosión, de larga vida útil

Cubeta interior extraíble - La cubeta de plástico es fuerte y durable, con una capacidad de 30 litros (ideal para bolsas de basura de 50 L). Es extraíble y da mucha conveniencia al vaciar las basuras

Multiuso y limpieza sencilla - Útil para el exterior y el interior, tales como la entrada de los edificios, hoteles, ascensores, garajes, hospitales, jardines. Movible con el asa trasera. Fácil de limpiar con agua y detergente neutro

Arregui Basic CR302-B Cubo de Basura y Reciclaje de Acero de 3 compartimentos, gris claro € 132.90 in stock 1 new from €132.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECICLAJE CÓMODO Y FÁCIL: diseñado para recoger de forma separada los residuos

CAJONES INDEPENDIENTES: cada cajón se abre de forma independiente, con apertura basculante

CUBETAS EXTRAÍBLES: incluye 3 cubos de plástico removibles, de 17 litros de capacidad cada uno. Ideales para bolsas de basura de 20 o 30 litros (las más comunes). Con asas para facilitar su extracción y limpieza. Quedan ocultos dentro de cada cajón, aislando de los olores

CUALQUIER DECORACIÓN: se integra fácilmente en la decoración de cualquier cocina, hogar u oficina. No sobresale gracias a su estrecho fondo. Medidas 133,5 x 30,5 x 24,5 cm (alto x ancho x fondo)

PARA INTERIOR: robusto y resistente, fabricado en acero. Válido para interiores. Se suministra de una sola pieza, no necesita montaje

HOMCOM Cubos de Basura Extraíbles para Cocina 3 Contenedores de Reciclaje 1x20L y 2x10L Clasificación de Residuos Metal y Plástico 48x34,2x41,8 cm Gris € 97.99 in stock 1 new from €97.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 EN 1: Separa los residuos de tu casa u oficina con este conjunto de 3 cubos de basura con soporte deslizante para ir integrado dentro de armarios. Para que la basura pase desapercibida y no rompa con la estética de tus espacios

RIEL DESLIZANTE: Una vez fijado a la base del mueble, podrás abrir y cerrar el módulo fácilmente con el tirador integrado en la parte delantera. Los rieles de extensión proporcionan un deslizamiento suave y práctico

CUBOS EXTRAÍBLES: Este módulo para la separación de residuos consta de 3 cubos de basura independientes y extraíbles. Cada uno de ellos tiene un asa metálica para que la extracción de los cubos sea mucho más higiénica

POSICIÓN FIJA Y ESTABLE: Incluye patas con 4 placas para fijar a la base de cualquier mueble de cocina u oficina aportando resistencia y estabilidad. Quedan ocultas bajo los cubos de basura

MEDIDAS TOTALES: 48x34,2x41,8 cm (LxANxAL); Medidas de los cubos pequeños: 22,5x15x36 cm (LxANxAL); Medidas del cubo grande: 30,5x22x36 cm (LxANxAL); Volumen: 20 L (grande) y 10 L (pequeños)

Rotho Twist - Cubo de Basura de 50 L con Tapa, Plástico (PP) sin BPA, Negro/Verde, 50 L (40.1 x 29.8 x 60.2 cm) € 36.56 in stock 1 new from €36.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Confort: Cubo de basura de plástico con tapa abatible; cierre de tapa silencioso; cubo de basura que ahorra espacio

Óptica: Cubo de basura de plástico de calidad, PP en negro/verde; varios cubos de basura de diferentes colores pueden ser utilizados como centro de reciclaje; el borde de la tapa ancha oculta el revestimiento del cubo de basura

Higiene: Fácil limpieza del cubo de basura y la tapa; sin huellas dactilares gracias al plástico de calidad; cubo de basura sin BPA

Dimensiones: 40.1 x 29.8 x 60.2 cm, L x A x A; capacidad de la papelera: 50 litros; también adecuada como una simple papelera

Alcance del suministro: 1 x cubo de basura, incluye tapa con función de giro/plegado en plástico negro/verde, PP; diseño suizo

Uumitty Cubo de basura de plástico de 14 litros para interior de cocina, negro, 1 paquete € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiene una amplia gama de aplicaciones y puede funcionar normalmente en cualquier área, perfecto para cualquier espacio habitable pequeño, incluida la oficina en el hogar, la cocina, el baño, el dormitorio, la sala de estar, etc.

Hecho de material plástico grueso y duro, es liviano pero duradero, tiene el rendimiento de resistencia a caídas y al desgaste, no es fácil de envejecer o deformar después de un uso prolongado

La tapa abatible gira suavemente y la función de nivelación automática hace que la basura quede cubierta e invisible. Con la ayuda del anillo de fijación cuadrado interno, la bolsa de basura se puede fijar al borde del contenedor, lo que evita que la bolsa de basura se hunda o se deslice. en

La apariencia delgada permite colocarlo en cualquier espacio estrecho sin ocupar demasiado espacio en el hogar, como debajo del mostrador y el fregadero, o al lado de la cómoda y el sofá, el espacio olvidado también se puede usar racionalmente.

El realce del fondo está diseñado para mejorar la fricción, de modo que pueda colocarse de forma estable sobre el suelo húmedo sin resbalar, y también puede reducir la superficie de contacto con el suelo, mejorando la higiene de uso. READ Los 30 mejores Frigorifico Combi No Frost capaces: la mejor revisión sobre Frigorifico Combi No Frost

Orimade Cubo de Basura para la Cocina, Cubo de Basura Suspendido, Basura Portátil para la Cocina de 3L € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRES TIPOS DE COLOCACIÓN PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES: El recipiente de la cocina se puede colgar en el gabinete, pegar en la puerta o colocar sobre la mesa (la tapa se puede abrochar junto al recipiente para facilitar su uso). No es necesario que se incline para facilitar la limpieza de la basura. Un diseño tan atento es muy adecuado para usar en su hogar.

CUBO INTERIOR EXTRAÍBLE: El cubo interior del bote de basura colgante está equipado con un botón fijo para evitar movimientos aleatorios al vaciar la basura, lo que le permite reemplazar fácilmente la bolsa de basura y limpiar el cubo de basura.

ESTRUCTURA DE CALIDAD: El bote de basura está compuesto por una carcasa de acero inoxidable duradera a prueba de huellas dactilares, resistente a las manchas y un cubo de revestimiento de plástico irrompible. La calidad es digna de confianza.

AHORRO DE ESPACIO: El tamaño del contenedor de la cocina: caja exterior: 20.5 × 13 × 21cm, caja interior: 18 × 10 × 19cm, capacidad: 3L, para que pueda aprovechar al máximo el espacio de la cocina.

FÁCIL DE LIMPIAR: Se puede limpiar con lavavajillas o con un paño húmedo. El estilo simple del bote de basura es versátil para cualquier ocasión en su hogar.

mDesign Cubo de basura rectangular – 5 litros – Compacto contenedor de residuos con cubeta interior para oficina, baño o dormitorio – Moderna papelera de metal y plástico – negro € 34.11 in stock 1 new from €34.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRÁCTICA FORMA: Con formato rectangular, este pequeño cubo con pedal cabe sin problemas en los armarios, así como debajo del lavabo o el fregadero. La tapa se abre fácilmente con el pie.

MUY VERSÁTIL: Esta papelera de oficina tiene una cubeta interior extraíble con asa, lo que facilita el vaciado. Es un cubo ideal para toda la casa, tanto en el baño como en la cocina.

MANTENIMIENTO FÁCIL: El cubo de basura de metal se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo. Cuando sea necesario, la cubeta interior puede enjuagarse además con agua y jabón suave.

RESISTENTE ACCESORIO: Esta papelera para baño y hogar está realizada en resistente metal y plástico, con un diseño irrompible. El exterior debe su gran atractivo al aspecto en color negro.

DISEÑO COMPACTO: Por sus ajustadas medidas de 28,6 cm x 14,0 cm x 29,8 cm, este cubo con tapa tiene una capacidad de 5 litros y, por lo tanto, es perfecto para las estancias más pequeñas.

Brabantia Newicon 114465-Cubo de basura con pedal, 30 l, color metallic grey, Acero Inoxidable, Gris metalizado € 79.90 in stock 6 new from €78.30

12 used from €43.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de limpiar – con cubo interior extraíble

Base antideslizante – protege el suelo y hace que el cubo permanezca estable en su sitio

Incluye un paquete muestra de bolsas PerfectFit de Brabantia – fáciles de colocar evitando el antiestético efecto de sobresalir del borde

Cierre a prueba de olores

