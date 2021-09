Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Corsair Scimitar Pro capaces: la mejor revisión sobre Corsair Scimitar Pro Ordenadores personales Los 30 mejores Corsair Scimitar Pro capaces: la mejor revisión sobre Corsair Scimitar Pro 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Corsair Scimitar Pro?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Corsair Scimitar Pro del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Corsair Scimitar Elite RGB Óptico MOBA/MMO Ratón para Juegos, 18.000 PPP Óptico Sensor, 17 Botones Programables, Retroiluminación RGB Dinámica en Cuatro Zonas, Forma Contorneada, Color Negro € 89.99

Amazon.es Features 17 botones completamente programables; esquema idóneo para realizar acciones frecuentes y ejecutar macros complejas en los MMO y MOBA

Sistema de control Key Slider patentado; reposicione los 12 botones laterales para que se ajusten óptimamente a su mano

Sensor óptico de 18.000 ppp nativos; equipado con un sensor personalizado PixArt PMW3391, ajustable en incrementos de resolución de 1 ppp, para un seguimiento personalizable y muy preciso

Estructura resistente; los conmutadores Omron con capacidad de hasta 50 millones de clics, la rueda de desplazamiento resistente y el cable trenzado del SCIMITAR RGB ELITE

Forma cómoda y contorneada; diseñado para adaptarse a los contornos de su palma, sin importar el tamaño de su mano o el estilo de agarre, con un reposadedos en el lado derecho para optimizar el soporte

Razer Naga TrinityRatón para Juegos MOBA/MMO, Ratón Gaming, 3 Placas Laterales Intercambiables, Sensor Óptico de 5G de 16 000 PPP, hasta 19 Botones Programables, Negro € 109.99

Amazon.es Features 3 placas laterales intercambiables: Transforma tu ratón para adaptarlo a tu forma de juego con las placas laterales para configuraciones de 2, 7 y 12 botones, cada botón está diseñado para sobresalir y así no te equivoques al pulsar, también ofrece información táctil y auditiva para que estés seguro de cada acción

Hasta 19 botones programables: Gracias a sus 19 botones programables puedes disfrutar de numerosas posibilidades, independientemente de si vas a asignar solo loscomandos básicos o todos los objetos, los hechizos y el resto de comandos que necesites para el juego

Diseño óptimizado para diestros: Razer Naga Trinity está diseñado con formato óptimizado para diestros, y así lanzar hechizos hasta altas horas de la madrugada, además de ser tan cómodo como para poder jugar durante horas, los botones están cuidadosamente colocados, por lo que es fácil acceder a ellos y accionarlos

Powered by Razer Chroma: Accede a toda una gama de 16,8 millones de colores y personaliza tu ratón Razer Naga Trinity de formamoderna para que combine con tus transformaciones y tonos

Switches mecánicos de Razer ganadores de varios premios: Equipado con los galardonados switches mecánicos RazerTM, Razer Naga Trinity ofrece una durabilidad pionera de hasta 50 millones de clics para vencer siempre a tus oponentes

Corsair SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES Ratón para Juegos, Forma Ergonómica para eSports, Peso ligero de 74 g, Cable Flexible Paracord, Botones CORSAIR QUICKSTRIKE con Clic Inmediato, Negro € 59.99

Amazon.es Features Diseño de campeones: Los productos CORSAIR CHAMPION SERIES han sido diseñados y probados por los mejores profesionales de eSports, lo que le ayudará a alcanzar la victoria

Ligero y ágil: Con un peso de tan solo 74 g para soportar movimientos rápidos y reflejos de jugador profesional, el robusto diseño del SABRE RGB PRO está a la altura de sus jornadas

Botones del CORSAIR QUICKSTRIKE: Su diseño de tensión por muelles con cero espacio entre los botones principales del ratón y sus conmutadores hace que todos sus clics, disparos

Tecnología de hiperprocesamiento CORSAIR AXON: Transmite sus movimientos y clics al PC hasta ocho veces más rápido que los ratones para juegos convencionales, con un sondeo de 8.000 Hz

Sensor óptico de 18.000 PPP nativos: Su sensor PixArt PMW3392, con un seguimiento de 450 IPS a una aceleración de hasta 50 G, ofrece una precisión insuperable y completamente personalizable READ Los 30 mejores Assetto Corsa Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Assetto Corsa Ps4

Logitech G502 HERO Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro € 92.99

Amazon.es Features Sensor HERO 25K: La próxima generación de sensor óptico HERO para ratón ofrece precisión al más alto nivel hasta 25 600 DPI sin suavizado, filtrado ni aceleración

11 Botones Programables y Botón Rueda Superrápido con Dos Modos: El ratón con cable para gaming Logitech G permite personalizar tu configuración para controlar totalmente el juego

Peso Personalizable: Ajusta el tacto y el deslizamiento del ratón. G502 HERO incluye cinco pesas de 3,6 g que se pueden usar en diversas configuraciones de peso

RGB LIGHTSYNC: La tecnología LIGHTSYNC ofrece una iluminación RGB totalmente personalizable, y sincroniza efectos y animaciones de iluminación con otros dispositivos Logitech G

Sistema Mecánico de Tensión de Botones: El sistema mecánico de tensión de botones del ratón con cable para gaming aumenta la coherencia de respuesta de los botones izquierdo y derecho

Corsair M65 PRO RGB - Ratón óptico para juegos (retroiluminación RGB Multicolore, 12000 DPI, con cable), color Negro € 69.99

Amazon.es Features Sensor de alta precisión de 12000 DPI: sensor de calidad profesional y ajuste personalizado para un rastreo de precisión píxel a píxel

Estructura de aluminio de calidad aeroespacial: peso ligero, durabilidad y distribución óptima de la masa

Sistema avanzado de ajuste de peso: determina el centro de gravedad que se adapta a tu estilo de juego

Función de ajuste de calibración de superficie: optimiza la precisión del sensor y la capacidad de respuesta para tu superficie de juego

Posición optimizada del botón de francotirador: aprovéchate del cambio inmediato de DPI para adaptar instantáneamente la velocidad del ratón a las exigencias de la partida

Comodidad cuando importa: una forma esculpida específicamente para agarre de palma y manos grandes

Sensor óptico preciso para juegos: un sensor personalizado Pixart PMW3391 de 18.000 ppp nativos ofrecen una personalización completa de la sensibilidad

Diez botones totalmente programables: personalice su modo de juego con potentes macros y reasignaciones de teclas que brindan una ventaja en el juego

Conmutadores Omron resistentes: resistencia para más de 50 millones de clics

Corsair M65 Elite RGB Óptico FPS - Ratón para juegos (18 000 PPP Óptico Sensor, Retroiluminación RGB LED, sistema de peso ajustable) color Negro € 69.99

Amazon.es Features Sensor de alta precisión de 18 000 DPI: sensor de calidad profesional y ajuste personalizado para un rastreo de precisión píxel a píxel

Estructura de aluminio de calidad aeroespacial: peso ligero, durabilidad y distribución óptima de la masa

Sistema avanzado de ajuste de peso: determina el centro de gravedad que se adapta a tu estilo de juego

Función de ajuste de calibración de superficie: Optimiza la precisión del sensor y la capacidad de respuesta para tu superficie de juego

Posición optimizada del botón de francotirador: aprovéchate del cambio inmediato de DPI para adaptar instantáneamente la velocidad del ratón a las exigencias de la partida

Redragon M908 Impact RGB - Raton Gaming para juegos MMO - Botones laterales - Sensor óptico con 12,400 DPI, Ratón para Windows de alta precisión, 19 botones programables € 42.99

❖ RETROILUMINACIÓN RGB Y BOTONES PROGRAMABLES. 16.8 millones de opciones de color LED RGB (La retroiluminación LED puede ser deshabilitada). 18 botones programables, 5 perfiles de memoria cada una con un color de luz dedicado para una rápida identificación. Viene con conjunto de ajuste de peso de 8 piezas (2.4g x8), haciendo que sea fácil cambiar el peso para adaptarse a sus juegos.

❖COMODIDAD Y PRECISIÓN EN SUS MANOS. ¡El mouse gamer Redragon M908 es un accesorio para computadora esencial para los gamers diseñado para sus agresivas manos! ¡Se asombrará con la inigualable comodidad y precisión real de nuestro mouse gamer profesional para ordenadores de escritorio y laptops!

❖ DISEÑO DE GAMA ALTA. El Mouse Redragon M908 dispone de 7 botones y 12 botones laterales programables para MMOs. Los paneles inferiores acolchados resistentes y suaves TEFLON ofrecen el mejor control para sus juegos. El cable de fibra tejida de 6 pies con conector USB chapado en oro asegura una mayor durabilidad.

❖ LA ELECCIÓN DE LOS HARDCORE GAMERS – ¡Así esté apuntando, rebanando o atacando, un mouse gamer profesional es su mejor arma! El mouse será su acompañante ideal. Perfectamente compatible con los sistemas Windows 2000/ME/XP/03/VISTA/7/8/10 para el modo programable y Mac OS para un uso normal. No hay un CD de software incluido 【DESCARGAR CONTROLADOR : http://redrn.me/impactdriver 】

Corsair M55 RGB PRO, Ratón Óptico, Tamaño Único, Negro € 39.99

Precisión para ganar: controle su forma de jugar con un sensor óptico de 12400 ppp para conseguir un seguimiento de gran precisión

Peso de tan solo 86g: su diseño increíblemente ligero le permite jugar sin esfuerzo durante horas a pleno rendimiento

Diseño duradero: con conmutadores omron con capacidad para 50 millones de clics y un cable trenzado dota al m55 rgb pro de la fuerza necesaria para soportar varios años de sesiones de juego intensas

Ocho botones completamente programables: consiga una ventaja en el juego con macros y asignaciones de botones potentes

Corsair Glaive RGB Pro - Ratón cómodo para Juegos FPS/MOBA (agarres Intercambiables, retroiluminación LED RGB, 18.000 PPP, óptico) Negro € 79.99 in stock 3 new from €79.99

Agarres intercambiables para la zona del pulgar: los tres agarres intercambiables incluidos para la zona del pulgar proporcionan un ajuste adaptado a su mano

Sensor óptico personalizable de calidad de juego de 18.000 ppp: con incrementos de resolución de 1 ppp para que disfrute de un rendimiento adecuado y fiable

Conmutadores Omron de óptimo rendimiento con una vida útil de 50 millones de clics: disfrute de su durabilidad a lo largo de varios años de juego

Iluminación RGB dinámica en tres zonas: personalice su experiencia de juego con un amplio abanico de colores y efectos para la retroiluminación RGB

Corsair Dark Core RGB PRO, Ratón para Juegos Inalámbrico/Cable, Sensor Óptico de 18.000 PPP, Tiempo de Respuesta Rápido, Ocho Botones Programables, Retroiluminación Dinámica Multicolor, Negro € 131.52 in stock 5 new from €114.99

Sensor óptico de 18.000 ppp para sistemas inalámbricos; juegue con una exactitud y precisión milimétricas gracias a un sensor óptico PixArt PAW3392 personalizado, para un consumo de energía bajo

Tecnología de sondeo progresista; se comunica con el PC a un máximo de 2.000 Hz, el doble de la velocidad de los ratones para juegos estándar, lo que garantiza tiempos de respuesta rápidos

Ocho botones completamente programables; consiga una ventaja en el juego con ocho botones programables con macros y reasignaciones de botones personalizadas

Hasta 50 horas de autonomía; juegue durante días sin parar con el sistema inalámbrico con alimentación de batería, o con conexión mediante cable para seguir jugando mientras se carga

Corsair Harpoon RGB PRO, Óptico Ratón Para Juegos, USB, Tamaño Único, Negro € 29.99

Forma elegante y laterales de goma: juegue cómodamente con un agarre fiable

Conéctelo y empiece a jugar: podrá jugar nada más sacarlo de la caja; solo tiene que conectarlo a un puerto usb y empezar a hundir a la competencia

Sensor óptico de 12000 ppp de alto rendimiento: rastreo preciso para gozar de todo el control mientras juega

Seis botones totalmente programables: disfruta de la ventaja en juego gracias a las funciones que van desde remaper de teclas a macros complejos personalizados

Corsair M65 RGB ULTRA WIRELESS, Ratón Inalámbrico para Juegos FPS Personalizable (Tecnología SLIPSTREAM WIRELESS, Sensor Óptico de 26.000 PPP CORSAIR MARKSMAN, Hasta 120 Horas de Autonomía) Negro € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Tecnología SLIPSTREAM WIRELESS: Ofrece velocidades de transmisión inalámbrica de menos de 1 ms, traslada sus movimientos, hace clic 2 veces más rápido con el sondeo de 2.000 Hz

Sensor óptico de 26.000 PPP CORSAIR MARKSMAN: Un sensor óptico ultrapreciso, con 26.000 ppp nativos y seguimiento de 650 IPS a una aceleración de hasta 50 G

Conmutadores ópticos OMRON: Los conmutadores para el clic derecho y el izquierdo ofrecen respuestas rapidísimas y precisas, con 70 millones de clics garantizados

Control de fusión de sensores: Combina un giroscopio de seis ejes y un acelerómetro para dar lugar a una distancia de levantamiento ultrabaja para que el rastreo sea más preciso al recolocar el ratón

18 botones programables, 5 perfiles de memoria que se pueden guardar con un color de luz diferente cada uno para facilitar su identificación, juego de 8 piezas para el ajuste de peso (2,4 g x 8) y más de 16 millones de opciones de color del LED. El LED se puede activar o desactivar de acuerdo con las preferencias del usuario.

Almohadillas deslizantes de TEFLÓN suaves y duraderas. Forma contorneada para proporcionar el máximo control de juego. Características de gran calidad que incluyen 18 botones, botón de encendido, luz de respiración con 5 modos de color y 12 botones laterales.

Diseño ergonómico para la mano derecha con superficie de goma pintada que proporciona un agarre firme durante el juego. Cable de fibra trenzada de 1,8 m con conector USB chapado en oro que garantiza una mayor durabilidad.

El interruptor de ajuste especial situado en la parte posterior del ratón le permite tomar el control con la máxima eficiencia. READ Los 30 mejores Anular Pedido Realizado capaces: la mejor revisión sobre Anular Pedido Realizado

Razer Viper Mini - Ratón para Juegos (Ratón Gaming, Ambidiestro, 61g de peso, Cable Speedflex, Sensor Óptico de 8.500 ppp e Iluminación Chroma RGB) - Negro € 49.99

Switches ópticos para ratón Razer para un accionamiento a la velocidad de la luz

Cable Razer Speedflex para una resistencia mínima y movimientos fluidos

Sensor óptico de 8500 PPP para un seguimiento preciso

Con tecnología Razer Chroma RGB para un estilo personalizado

Logitech G402 Hyperion Fury Ratón Gaming con Cable, Seguimento Óptico 4,000 DPI, Peso Reducido, 8 Botones Programables, PC/Mac - Negro € 59.99

8 Botones Programables: Tiene 8 botones programables para configurar las acciones durante el gaming con ordenador, Mac o portátil

Cambio de DPI sobre la Marcha: Incluye 4 valores de DPI ajustable para precisión extrema o para maniobras vertiginosas

Velocidad de Repuesta Rápida: Una velocidad de respuesta de 1 ms ofrece la seguridad de que cada uno de los movimientos se comunica a través de este ratón con cable USB

Ligerísimo: Este ratón inalámbrico para gaming G402 Hyperion Fury está hecho con materiales ultraligeros y tiene pies de baja fricción para poder jugar a toda velocidad

Lasuki Ratón Gaming Inalámbrico Ratón Recargable con 6 Botones y 3Niveles de dpi Ajustables 7 Colores RGB LED y retroiluminación Parpadeante para Ordenador Notebook Desktop Laptop € 34.00 in stock 1 new from €34.00

【6 botones, alta calidad, duraderos】 Presione el botón de avance / retroceso + función DPI ajustable, 3 niveles de DPI, desde 1200/1800/2400 DPI. Cuanto mayor sea el DPI, más se moverá el cursor en la pantalla cuando mueva el mouse. Ajústelo fácilmente para que la velocidad del mouse se adapte instantáneamente a diferentes escenas del juego.

【Silenciar el mouse visual retroiluminado de 7 colores】 7 colores LED suaves cambian alternativamente, y tiene la función de controlar individualmente el encendido / apagado de la luz, para que no tenga que preocuparse por molestar a los demás.

【Modo de ahorro de energía de varias etapas】 Función de suspensión automática: después de 10 minutos de inactividad, el mouse inalámbrico entrará automáticamente en el modo de suspensión para ahorrar energía, y luego solo tendrá que presionar cualquier botón una vez para despertarse. Con funciones antihuellas y anti-sudor, es la primera opción para los jugadores de juegos de computadora.

【Amplia compatibilidad y servicio postventa sin preocupaciones】 Compatible con todo tipo de portátiles, computadoras de escritorio y televisores inteligentes que admiten periféricos USB, puede usarlo en el hogar, la oficina y los juegos, una variedad de usos. Lasukis suministra productos de primera calidad a nuestros clientes. No dude en contactarnos si hay algún problema, le ofreceremos la solución adecuada la primera vez.

Ratón inalámbrico para juegos Gamspeed V8 Pro RGB MMO sin retraso, sensor óptico de 16,000 DPI, tecnología de transmisión de 2.4 GHz, iluminación RGB cromática, 16 botones programables € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Diseño ergonómico y recargable: el mouse para juegos V8 Pro MMO está impecablemente diseñado para aliviar la fatiga de la muñeca al tiempo que puede sostener firmemente el mouse en la mano. Tiene un modo especial de reposo automático y un modo de bajo consumo de energía. Gran capacidad de batería (1000mA) que ofrece recargar más de 500 veces y solo 2 horas de carga completa. El modo inalámbrico dura hasta 80 horas que satisfacen su larga experiencia de juego.

Sensor óptico personalizable de alta precisión para mouse: V8 Pro está equipado con un sensor óptico ultrapreciso PixArt PMW3335 personalizado de Gamspeed. Hasta 16000 DPI con etapas conmutables de 5 DPI y una tasa de sondeo de 1000 Hz que le ofrece una experiencia de juego MMO y FPS incomparable. El enorme rango de DPI ajustable de 100-16000 viene con un software fácil de usar Gamspeed que puede ajustar perfectamente el rendimiento de la precisión del mouse.

16 botones programables: 16 botones personalizables proporcionan codificación de macro de botones personalizados complejos para la reconfiguración y asignación para mejorar sus habilidades y rendimiento de juego. La función de botón personalizable combina múltiples teclas en un solo botón para reducir su arsenal de acciones y tiempo de respuesta.

Increíble iluminación RGB: personalice completamente la iluminación RGB hasta 16 millones de colores y 4 modos RGB programables mediante el software Gamspeed. El software se instala fácilmente insertando la tarjeta de software de la unidad en el puerto USB de su computadora portátil que sea compatible con Windows98SE / ME / 2000 / XP / Vista / Win7 Mac10. Garantía del fabricante de 18 meses.

SteelSeries Rival 600 - Ratón Para Juegos - Sensor Óptico dual TrueMove3+ - Distancia de Elevación 0.05 - Sistema de Peso € 89.99

La distancia de elevación más precisa y baja del mundo

256 configuraciones de peso del centro de gravedad

Interruptores mecánicos de disparo dividido de 60 millones de clics

Revolucionarias empuñaduras laterales de silicona para un mayor agarre y durabilidad

Trust GXT 164 Sikanda - Ratón Gaming con 12 botones programables, color negro € 49.99

Iluminación LED RGB ajustable

Memoria integrada para guardar 4 perfiles para juegos

PPP ajustables hasta 5000

TECKNET Ratón Gaming con Cable Ratón Láser de Alta Precisión (16400 dpi, Ratón Programables de 10 Botones, Mouse Gaming Cartucho de Ajuste de Peso Extraíble, 5 Configuraciones Macro, Negro € 29.99 in stock 1 new from €29.99

【Diseño de programación】 10 botones programables, efectos de iluminación RGB personalizables, configuración de 6 perfiles, 5 configuraciones macro, 4 opciones DPI comunes, programación profesional Puede coincidir con cualquier juego.

【Gaming & Trabajo】Diseñada tanto para juegos como para trabajo, la opción DPI predeterminada (500/1000/2000/4000 DPI) es adecuada para el trabajo, 250-16400DPI se puede personalizar a través del software de programación para cumplir con su rápida experiencia del juego.

【Ajuste de peso】Se organizan 6 pesas, cada una de 4 g, puede ajustar el centro de gravedad y el peso del mouse a voluntad para obtener la mejor sensación.

【Sistemas Compatible】Compatible with Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / Windows7 / WIN 10.

Razer Basilisk V2 - Ratón para Juegos FPS (Ratón Gaming con nuevo Sensor Óptico Focus+ de 20000 DPI, 5G, Interruptor dpi Extraíble y Rueda de Desplazamiento Personalizable, RGB Chroma e USB, Negro) € 89.99

11 botones programables: Asigna macros y funciones secundarias entre los 11 botones programables, incluida la famosa palanca multifunción para ejecutar movimientos múltiples rápido

Resistencia de la rueda de desplazamiento ajustable: Puedes ajustar la resistencia de la rueda de desplazamiento con la rueda de la parte inferior del ratón, gracias a la sensibilidad al tacto personalizada, disfrutarás de un nivel de control que te permitirá dar lo optimo de ti en cada partida

Switches ópticos para ratón Razer: Cada clic se acciona a la velocidad de la luz, sin desactivación de rebote, así que siempre serás el primero en activar el gatillo, los switches también duran hasta 70 millones de clics

Cable Razer Speedflex: Con una optima flexibilidad y un arrastre mínimo para realizar movimientos sin obstáculos, permitiéndote un control fluido en tus partidas

Logitech Logitech G600 MMO Gaming Mouse RGB Backlit 20 Programmable Buttons Tapones para los oídos 4 Centimeters Negro (Black) € 80.79 in stock 3 new from €80.79

Compatibilidad: iPhone 7, 6/6S, 6 Plus Plus/6S

Lente: ZEISS Mutar 0.6 x Asph T lente gran angular (18 mm equivalente)

Capa: antirreflectante

Material de cubierta de la lente: aluminio

Zelotes Ratón Gaming,9200 DPI Ratón para Juegos, 8 Botones para Gamer, PC o MAC € 24.31 in stock 1 new from €24.31

8 piezas adicionales de pesos: ofreciéndote pesos adicionales de 8 piezas, puede personalizar tu ratón para que se ajuste a tus necesidades, un juego de ajuste de peso de 8 piezas (2,5 g cada una).

Diseño ergonómico, con 8 pesos incorporadas, se puede ajustar de acuerdo con tu hábito, el diseño ergonómico garantiza un ajuste cómodo que incluye la punta de los dedos y el agarre estilo garra, uso a largo plazo sin cansancio.

7 ciclos de color de respiración, 6 de color único de respiración, 6 de luz constante de un solo color, un total de 13 tipos de modo de luz, la luz de LED se puede apagar si es necesario, mantén presionado el interruptor de modo de luz más de 2 segundos para apagar las luces.

Amplia compatibilidad.Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Vista, ME, 2000, Mac OS y otros OS.Apto para ordenadores PC y portátiles Gamers. READ Los 30 mejores Impresora Hp Wifi capaces: la mejor revisión sobre Impresora Hp Wifi

AIM - Ratón Gaming Profesional, (10000 dpi,Sensor óptico Avago Pro,17 Botones mecánicos programables OMROM, DNA RGB configurable, Botones Laterales Personalizables, Peso Customizable, 40G,1000Hz) € 25.89 in stock 8 new from €25.89

Sensor óptico e-sports profesional de 10000DPI AVAGO A3325PRO

DNA RGB configurable y Potente software Windows de control

17 botones programables OMROM

Peso personalizable, base de teflón, cable reforzado y conector en oro

Logitech G502 Hero K/DA Ratón Gaming con Cable, Sensor Hero 25K, LIGHTSYNC RGB, Peso Ajustable, 11 Botones programables, Memoria integrada, League of Legends - Blanco € 77.17

Sensor HERO 25K: Actualización a través del software de G HUB. Con seguimiento 1:1, 400+ IPS y sensibilidad de 100 a 25.600 DPI máximos, además de cero suavizado, filtrado o aceleración

Personalizable: 11 botones personalizables y memoria integrada; asigna comandos personalizados a los botones y guarda hasta cinco perfiles listos para jugar directamente en el ratón

Hasta 5 pesas extraíbles de 3,6 g dentro del ratón para un ajuste personalizado del peso y el equilibrio. Configuraciones en una variedad de frontal, trasera, izquierda, derecha y centro

LIGHTSYNC RGB: Iluminación RGB programable y tecnología LIGHTSYNC de casi 16,8 M de colores para combinar con colores de tu equipo, lucir los tuyos o sincronizarlos con otros equipos Logitech G

Redragon M901-2 Ratón para Juegos con Cable con 12400 DPI Programable Iluminación, 18 Botones Programables, PERDICIONES3 MMO Ratón, 12 Botones Laterales, 5 Perfiles de Usuario Programables para PC € 45.99 in stock 1 new from €45.99

RATÓN PROGRAMABLE MACRO DEL JUEGO DE LA LUZ DE FONDO DEL RGB DEL LED; 18 botones programables por el usuario, 5 perfiles de memoria cada uno con la opción distinta del color del LED para la identificación rápida. Viene con un conjunto de ajuste de peso de 8 piezas (2,4g x 8) y más de 16 millones de opciones de color RGB LED y efectos de respiración

DISEÑO DE RATÓN DE JUEGO ERGONÓMICO; La forma ergonómica del ratón de juego de PC Redragon M901 se ajusta naturalmente a tu mano, reduce el estrés al tiempo que ofrece una productividad y eficiencia superiores. Brindando a los jugadores una experiencia de juego extremadamente cómoda incluso durante las sesiones de juego de maratón más pruebas como league of legends, steam, Fortnite, PUBG, Overwatch, Call of Duty

FUNCIONES DEL RATÓN DE JUEGOS de PC; el ratón Redragon M901 presenta 7 Botones del ratón Y 12 botones del lado programables MMO Macro. 19 botones totales. Almohadillas suaves y duraderas DE TEFLÓN para un control definitivo de los juegos. El ratón funciona de maravilla con los teclados para juegos Redragon. Incluye un cable de fibra trenzado de alta velocidad de 3 mm y 6 pies y un conector USB chapado en oro sin corrosión para una conexión fiable

COMPATIBILIDAD DEL RATÓN DEL JUEGO DE PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o Windows XP, ayuda limitada del teclado de Mac OS

Mars Gaming MM318 - Ratón PC, 24000DPI, óptico, botón SNIPE, RGB, grip magnético € 31.31 in stock 11 new from €31.31

Gracias a su increíble sensor óptico de alta gama Pixart PMW 3360PRO, el MM318 cuenta con un ratio de refresco de 1000Hz y un asombroso rango de 500 a 24000 DPI

El MM318 cuenta con un botón especial con función Snipe te permitirá controlar los DPI en partida para adaptarlos a tu estilo de juego

El software de control te permitirá configurar las distintas prestaciones del MM318 para que consigas una experiencia perfectamente ajustada a tus preferencias

AFUNTA ratón para juegos para PC y portátil C12 € 24.19 in stock 1 new from €24.19

Titanwolf - System Ratón para Juegos con una frecuencia de muestreo de 10000 dpi - 6 ajustes dpi - Botones de Pulgar Intercambiables - Modo de luz RGB - Plug y Play € 31.85 in stock 1 new from €31.85

Ratón multifunción: ¡Marca la diferencia! Nuestro revolucionario ratón para juegos Titanwolf System está diseñado para un alto rendimiento y cuenta con un sensor óptico para juegos Pixart de hasta 10000 dpi. Esto proporciona secuencias de control rápidas y precisas, combinadas con interruptores Omron, para una experiencia de juego aún más intensa y duradera.

Botones intercambiables para el pulgar: El ratón tiene un área modular para el pulgar donde puede intercambiar y posicionar hasta 18 botones mecánicos. Con este sofisticado sistema modular, cumple con las altas exigencias de cualquier jugador. Modo de luz RGB: Ajusta diferentes efectos de luz individualmente. Está disponible un modo de luz permanente o pulsante.

Ajuste fino del peso: se dispone de un total de 4 pesas de 5 g cada una. Los pesos adicionales permiten equilibrar la fuerza de movimiento del jugador. Ergonómico, soporta diferentes posiciones de la mano (punta del dedo, palma y garra). Y la superficie estructurada le ofrece una experiencia de juego absolutamente personal.

Sistema operativo: Microsoft Windows 10 (32/64bit), Windows 8.1, Windows 8 (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32/64bit), Disco duro: 30 MB de espacio libre | Longitud del cable: aprox. 1,5 m. 160cm | Diámetro del cable: 4mm | Color: negro | Dimensiones: 40 x 82 x 132 (Alto x Ancho x Fondo en mm) | Peso: 142g (sin pesas ni botones) | Volumen de suministro: Titanwolf System MMO Gaming Infrared Mouse + 4x5g pesas + CD software + manual (GER)

