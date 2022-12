Inicio » Electrónica Los 30 mejores Conversor De Hdmi A Vga capaces: la mejor revisión sobre Conversor De Hdmi A Vga Electrónica Los 30 mejores Conversor De Hdmi A Vga capaces: la mejor revisión sobre Conversor De Hdmi A Vga 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

BENFEI Adaptador HDMI a VGA 1080P Convertidor de Vídeo para PC, TV, Ordenadores Portátiles y Otros Dispositivos HDMI - Negro € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil Benfei HDMI a VGA de diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, laptop u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; coloca este dispositivo ligero en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable VGA.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI

Rendimiento increíble: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; el rendimiento de señal; el alivio de la tensión moldeado aumenta el alivio de la tensión Durabilidad del cable

Amplia compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con computadora, PC, laptop, ultrabook, portátil, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; no es compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini, y Apple TV;

Garantía de 18 meses – Exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Alextry - Adaptador de HDMI a VGA - Convertidor macho a hembra 1080P para Tablet, PC portátil € 5.60

€ 4.39 in stock 5 new from €4.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características:

Soporta resoluciones de hasta 1080p (1080p Full HD) incluyendo 480P/576P/720P para monitores HD o proyectores.

Apto para todos los dispositivos de interfaz de salida HDMI y VGA.

Chip de conversión integrado que mejora la compatibilidad.

Diseño Plug and Play, sin configuración especial.

Adaptador HDMI a VGA, HDMI a VGA (Macho a Hembra) 1080P Convertidor con Audio y Mirco USB Cable de Carga para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, PS4/3 Xbox y Otros Dispositivos HDMI € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador HDMI a VGA - (Nota: la señal es de HDMI a VGA, NO VGA a HDMI). Conecta un PC, ordenador portátil u otro dispositivo con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otra pantalla con Puerto VGA.

Alta Resolución 1080P – Este HDMI a VGA soporta resolución de hasta 1920 x 1080 (1080P Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para HD monitores o proyectores.

Estabilidad Superior - Viruta del IC activa incorporada proporciona compatibilidad de transmisión de la señal estable. Conector HDMI chapado oro resiste a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la señal; Cable corto 20cm podría aliviar la tensión y proteger puerto HDMI en sus dispositivos. (Nota: Es necesario un cable separado de VGA.)

Libre Audio y Micro Cable - Adicional de 3,5 mm Cable de Audio le permiten disfrutar de imagen y sonido síncrono. El cable Micro USB incluido proporciona alimentación adicional para los dispositivos HDMI con baja potencia, como el MacBook Pro, Apple TV y Smart TV Box.

Amplia Compatibilidad – Este Convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, laptop, desktop, DVD, Ultrabook, Notebook, Intel NUC, Chromebook, Roku, Cable BOX, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

Jsdoin Adaptador HDMI a VGA 1080P, HDTV, Macho a Hembra, para PC, Monitor, proyector, HDTV, Xbox, Color Negro, 1 Unidad € 5.99 in stock 3 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convertidor HDMI a VGA: el adaptador HDMI a VGA (macho a hembra) puede conectar un ordenador, ordenador de escritorio, ordenador portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV, u otros dispositivos con puerto VGA; guarda este cable HDMI a VGA en tu bolso o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu portátil y proyector, o duplica la pantalla de tu escritorio en un monitor o TV; se requiere un cable VGA (no incluido).

hembra admite resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector HDMI chapado en oro es resistente a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; el alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable.

Excelente durabilidad y estabilidad: conector HDMI chapado en oro, resistente al desgaste y a la corrosión lo que garantiza una larga vida útil y una transmisión de señal estable. El chip IC avanzado convierte de manera estable la señal digital HDMI en señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional, no puede convertir señales VGA a señales HDMI.

Amplia compatibilidad: el adaptador es compatible con ordenador, ordenador de escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, receptor de televisión, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; Nota: No es compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de bajo consumo, como SONY PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini y Apple TV.

VGA a HDMI Adaptador con Audio [email protected], Conversor de PC Antigua a TV/Monitor con HDMI, FOINNEX Convertidor VGA Macho a HDMI Hembra Compatible para Ordenadores, Portátiles, PC, Proyectores,Monitores € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reavivar la pasión por las computadoras antiguas】Adaptador VGA a HDMI portátil de FOINNEX: Conecte fácilmente una computadora / laptop modelo anterior con salida VGA a TV, monitor o proyector con entrada HDMI para transmisión de video, juegos o compartir contenido. ¡Muy pequeño y conveniente, fácil de lllevar y ahorra espacio! Adaptador vga a hdmi para pc, Nota: Se necesita un cable HDMI (se vende por separado).

【Estabilidad y sin parpadeo, disfrute del video】El convertidor vga a hdmi con audio está chapado en oro, es resistente al desgaste y a la corrosión, lo que garantiza una transmisión de señal estable. Chip convertidor digital estable: Convierte y admite resolución 1080p HD de forma inteligente. Conector vga hdmi, Elimine los factores inestables de doble visión y cola pesada. Velocidad de transmisión: 165 Gbps.

【Sincronización de audio y video】Bonificación extra: Contiene un cable de audio de 3,5 mm y un cable micro USB. El cable MICRO USB debe estar conectado a un puerto USB de computadora de 5V 1A o a un adaptador de alimentación de 5V 1A. Adaptador vga con audio a hdmi, El adaptador no funcionaría con la conexión mini USB. Salida de audio: 3.5 interfaz de audio / R + L. Voltaje de salida: 5V / 1A.

【Plug and play, conversión fácil】Convertidor de vga a hdmi, sin necesidad de conducir, fácil de usar, rápido, conveniente y compacto. Conector VGA macho HDMI hembra dorado. Este vga a hdmi conversor está compuesto por múltiples hilos de alambre de cobre, que pueden proteger la interferencia electromagnética externa y lograr la mejor transmisión de datos. Conectividad confiable con el tornillo apretado a mano.

Garantía de por vida -【Nota: Diseño de una sola vía.】Solo de VGA a TV o monitor con entrada HDMI. No se puede utilizar como un adaptador HDMI a VGA. Este vga to hdmi adapter requiere un cable HDMI (se vende por separado). Se debe conectar un conector USB para alimentar el chipset vga hdmi activo integrado. Compatible con los sistemas operativos Windows 7/8/10 y Linux. READ Los 30 mejores Amazfit Bip Protector Pantalla capaces: la mejor revisión sobre Amazfit Bip Protector Pantalla

Suright Adaptador HDMI a VGA, HDMI a VGA (Macho a Hembra) 1080P Convertidor con Audio y Mirco USB Cable de Carga para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, PS4/3 Xbox y Otros Dispositivos HDMI € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador HDMI a VGA - (Nota: la señal es de HDMI a VGA, NO VGA a HDMI). Conecta un PC, ordenador portátil u otro dispositivo con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otra pantalla con Puerto VGA.

Alta Resolución 1080P – Este HDMI a VGA soporta resolución de hasta 1920 x 1080 (1080P Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para HD monitores o proyectores.

Estabilidad Superior - Viruta del IC activa incorporada proporciona compatibilidad de transmisión de la señal estable. Conector HDMI chapado oro resiste a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la señal; Cable corto 20cm podría aliviar la tensión y proteger puerto HDMI en sus dispositivos. (Nota: Es necesario un cable separado de VGA.)

Libre Audio y Micro Cable - Adicional de 3,5 mm Cable de Audio le permiten disfrutar de imagen y sonido síncrono. El cable Micro USB incluido proporciona alimentación adicional para los dispositivos HDMI con baja potencia, como el MacBook Pro, Apple TV y Smart TV Box.

Amplia Compatibilidad – Este Convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, laptop, desktop, DVD, Ultrabook, Notebook, Intel NUC, Chromebook, Roku, Cable BOX, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

Adaptador VGA a HDMI, 1080P VGA to HDMI Convertidor con Audio, FOINNEX Conversor VGA a HDMI de PC Antigua a TV/Monitor, VGA Macho a HDMI Hembra Adapter para Ordenadore, Portátile, PC, TV, Proyectore € 17.99

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseñado para Computadoras Antiguas】FOINNEX vga a hdmi adaptador: Conecte fácilmente una computadora / laptop modelo anterior con salida VGA a TV, monitor o proyector con entrada HDMI para transmisión de video, juegos o compartir contenido. 1080P vga a hdmi conversor, Fácil de lllevar y ahorra espacio. Adaptador vga a hdmi para pc, NOTA: Se necesita un cable HDMI (se vende por separado).

【Estabilidad y sin Parpadeo, Disfrute del Video】El convertidor vga a hdmi con audio está chapado en oro, es resistente al desgaste y a la corrosión, lo que garantiza una transmisión de señal estable. Chip convertidor digital estable: Convierte y admite resolución 1080p HD de forma inteligente. Conector vga hdmi, Elimine los factores inestables de doble visión y cola pesada. Velocidad de transmisión: 165 Gbps.

【Sincronización de Audio y Video】Conversor vga a hdmi para pc, Bonificación extra: Contiene un cable de audio de 3,5 mm y un cable micro USB. El cable MICRO USB debe estar conectado a un puerto USB de computadora de 5V 1A o a un adaptador de alimentación de 5V 1A. El vga to hdmi adapter no funcionaría con la conexión mini USB. Salida de audio: 3.5 interfaz de audio / R + L. Voltaje de salida: 5V / 1A.

【Plug and Play, Conversión Fácil】Adaptador vga a hdmi con audio, sin necesidad de conducir, fácil de usar, rápido, conveniente y compacto. Este vga macho a hdmi hembra conversor está compuesto por múltiples hilos de alambre de cobre, que pueden proteger la interferencia electromagnética externa y lograr la mejor transmisión de datos. Conectividad confiable con el tornillo apretado a mano.

Garantía de por vida【Nota: No Bidireccional】Solo de VGA a TV o monitor con entrada HDMI. No se puede utilizar como un adaptador HDMI a VGA. Este vga a hdmi converter requiere un cable HDMI (se vende por separado). Adaptador vga hdmi cable, Se debe conectar un conector USB para alimentar el chipset vga hdmi activo integrado. Compatible con los sistemas operativos Windows 7/8/10 y Linux.

ICZI Adaptador HDMI a VGA con Conectores Chapados en Oro, Convertidor HDMI a VGA 1080P para Cable de Carga para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, y Otros Dispositivos HDMI € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Más Alegría, Más Eficiente】Miras películas o partidos en una pantalla más grande con tus amigos, con el adaptador hdmi a vga puedes duplicar la pantalla de tu ordenador en una pantalla vga grande para ver fotos, partidos, peliculas y jugar a los videojuegos ultra clara con tus familias, tambien puedes extender la pantalla de tu trabajo para que trabajes mejor

【Más Claras, Mejor Experiencia】Imagenes mas claras, no solo te hace cansar menos tu vista, sino tambien te da una mejor experiencia en mirar los videos o jugar a los videojuegos, nuestro adaptador hdmi vga soporta resoluciones hasta 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p), incluído 720p y 1600 x 1200 HD

【Más Durabilidad, Menos Dinero】Compras producto de calidad es ahorrar tu dinero, Nuestro adaptador de hdmi vga esta aprobado la buena material y el excelente proceso elaborado. El fuerte enchufe chapado en oro resistente a la corrosión, no hay riesgo de que se desconecta, y un chipset incorporado que mejora el rendimiento de la transmisión de la señal. los excelentes materiales que proporcionan una vida larga de uso a nuestro adaptador hdmi

【Más Fácil, Plug and Play】Facil de usar, no te complique mas la vida, sin necesidad de controladores de software externos o potencia requerida, sirve para todos los novatos a conectar duplicar o extender la pantalla de su ordenador con puerto hdmi a una pantalla mas grande de vga o proyector vga

【Marca Confiable】ICZI es una marca de alta tecnología con nuestra propia fábrica de 3500 metros cuadrados, excelente ambiente de trabajo y más de 500 empleados, colaboramos con amazon y nuestro convertidor hdmi vga se envia por el logistico de Amazon, Entregar rapido en España

Adaptador VGA a HDMI con Cable de Audio de 3,5 mm y Cable de alimentación, convertidor VGA a HDMI 1080p 60Hz, Compatible con VGA Macho y HDMI Hembra para proyectores de TV Monitores € 7.89 in stock 1 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de VGA a HDMI: Puede conectar fácilmente dispositivos fuente de interfaz VGA (por ejemplo, ordenadores portátiles, consolas de juegos, ordenadores de sobremesa) a dispositivos fuente receptores de interfaz HDMI (por ejemplo, televisores, pantallas, proyectores) Por favor, apriete la tuerca cuando la instale, para asegurarse de que la señal puede conectarse completamente.El adaptador sólo admite la transmisión de VGA a HDMI, no la inversa.

Plug & Play: adaptador de VGA macho a HDMI hembra con cable de salida de audio y cable de alimentación de CC. No requiere driver, es fácil de usar, rápido, cómodo y compacto.Conector vga a hdmi chapado en oro. Fabricado con cable de cobre de varios hilos, nuestro divisor vga hdmi puede blindar las interferencias electromagnéticas externas para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor VGA macho a HDMI hembra admite resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta compatibilidad: El adaptador VGA-HDMI es compatible con el ordenador, pc, sobremesa, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI.

Soporta la sincronización de audio y vídeo: Bonificación extra: 1*cable de audio de 3,5 mm, 1*cable de alimentación DC5V. Podrás conectarte al altavoz mediante un cable de audio de 3,5 mm.Comparte tu vida con tu familia o amigos en cualquier momento.

BENFEI Cable HDMI a VGA, Chapado en Oro Macho a Macho para Ordenador, portátil, PC, Monitor, proyector, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox y más, Negro 1,8 m € 14.99

€ 9.38 in stock 2 new from €9.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador compacto de la marca Benfei, HDMI a VGA portátil conecta un ordenador, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; guarda este ligero aparato en tu bolso para hacer una presentación de negocios con tu portátil o proyector, o comparte la pantalla de tu escritorio a un monitor o televisor.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a una señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI.

ncreíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector HDMI chapado en oro es resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la transmisión de la señal; alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable.

Amplia Compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con ordenador, PC, escritorio, ordenador portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV Box u otros dispositivos con puerto HDMI; no compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia, como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac Mini y Apple TV.

18 meses de garantía exclusiva – BENFEI garantía incondicional de 18 meses garantiza la satisfacción de su compra de larga duración; amigable y servicio al cliente accesible para resolver sus problemas oportuna

ICZI Adaptador HDMI a VGA, Convertidor HDMI Hembra a VGA Macho 1080P con Audio y Cable de Carga Compatible con Stick TV, Chromecast, Raspberry pi, Netflix, Webtv, MSN TV, Receptor TDT HD, Miracast € 17.99

€ 16.99 in stock 3 new from €16.99

4 used from €15.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseñado para Stick TV】 Adaptador HDMI hembra a vga macho unidireccional está diseñado especial para los stick TV, permite conectar chromecast, stick tv a un pantalla, televisión o proyector que no tiene entrada hdmi para disfrutar vídeo y música online en televisión con entrada VGA. [NOTA: This product only supports HDMI to VGA, it CANNOT be used to connect the source device with VGA port to the display device with HDMI port.]

【Full HD [email protected]】 El adaptador hdmi to vga aportande una resolución máxima de salida VGA de hasta [email protected], soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (máximo), compatible con versiones anteriores 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x760, 760x760.

【3.5mm Jack para Sacar Audio】 Como VGA conector transmite señales analógicas, en el VGA monitor no saldrá el sonido, puede conectar altavoces o auriculares por un cable de 3.5mm audio jack para cambiar en pc o ordenador la salida de audio a HDMI como dispositivo de sonido.

【Puerto Micro USB para Alimentación Externa】 Con este puerto Micro USB, puede conectar sus dispositivos al monitor con un cable micro usb a usb (incluido) y un adaptador de corriente (no incluido) para alimentar sus dispositivos.

【Ampliamente Compatible】 Compatible con Google Chromecast, Stick tv, Raspberry pi, Netflix, Webtv, MSN TV, Receptor tdt hd, Miracast y ect. El paquete incluye: 1x Adaptador HDMI a VGA, 1x Cable Micro USB, 1x Cable de Audio 3.5mm

BENFEI Adaptador VGA a HDMI con Audio, Conversor VGA Macho a HDMI Hembra Conexión de Computadora Portátil, PC, TV Box con Salida VGA a HDTV, Monitor, Proyector con Entrada HDMI(Not Bidirectional) € 21.00

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil Benfei VGA a HDMI conecta una computadora, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto VGA a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto HDMI; coloca este dispositivo ligero en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende la pantalla de tu escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable HDMI.

Estabilidad superior: chip IC avanzado integrado que convierte la señal analógica VGA a señal digital HDMI; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de fuente HDMI a monitor VGA.

Soporte de audio USB: con un cable USB integrado que incrusta el audio junto con el video a través de HDMI; el audio USB digital se puede configurar desde el menú de sonido en Windows para emitir el audio a la pantalla conectada

Amplia compatibilidad: el adaptador VGA-HDMI es compatible con computadora, PC, escritorio, portátil u otro dispositivo con salida VGA, el monitor con entrada HDMI, es Plug in and Play.

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional Benfei de 18 meses garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Cable HDMI a VGA 1M , AMMMWZZD Cable Convertidor HDMI a VGA (Macho a Macho con Chapado en Oro) € 10.99

€ 10.00 in stock 2 new from €10.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO COMPACTO: el adaptador Benfei HDMI a VGA portátil de diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, computadora portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; Guarde este dispositivo liviano en su bolso para hacer una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o amplíe la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor;

RENDIMIENTO INCREÍBLE: el cable HDMI macho a VGA macho admite resoluciones de hasta 1920x1080 a 60 Hz (1080p Full HD), incluidos 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; El conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; El alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable

COMPATIBILIDAD EN CARRETERA: el adaptador HDMI-VGA es compatible con computadora, PC, computadora de escritorio, computadora portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; NO compatible con reproductores de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de bajo consumo como SONY PS4, Apple MacBook Pro con Retina Display, Mac mini y Apple TV

ESTABILIDAD SUPERIOR: el chip IC avanzado incorporado convierte la señal digital HDMI en señal analógica VGA; NO es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI

【Período de garantía de 18 meses】 Dentro de los 18 meses posteriores a la compra, si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente en cualquier momento. Defendemos el corazón de los clientes como miembros de la familia y sinceramente le brindaremos servicios. READ Los 30 mejores Microfono Profesional Estudio capaces: la mejor revisión sobre Microfono Profesional Estudio

Adaptateur HDMI a VGA, Convertidor, chapado en oro, Full HD 1080p, tarjeta de vídeo Externa, Adaptateur MultiMonitor, Ordenador de sobremesa, Monitor, proyector (negro) € 10.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con HDCP 1.0/1.1/1.2

Formato de entrada de vídeo HDMI: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Convierte la señal HDMI completa en una salida VGA. Es compatible con la conversión de señal digital a señal analógica

Chip de conversión integrado, compatible con sustitución en caliente, instalación rápida, operación sencilla, sin necesidad de ajustar

Formato de salida de vídeo VGA: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Cable HDMI a VGA 1.8M,Snowkids adaptador HDMI a VGA [1080P Full HD,chapado en oro,tejido nylon duradero]convertidor vídeo activo soporta reproducto portátil,pantalla proyector televisión portátil € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡【 Activo 1080P HD Cable HDMI a VGA】 Adaptador HDMI a VGA macho 1080P El cable convertidor de video activo admite resoluciones de hasta 1920x1080 a 60Hz (1080p Full HD), incluidas 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición. Formato de entrada HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60HZ; Formato de salida VGA: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60HZ. Soporta HDMI 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

⚡【Cable adaptador HDMI a VGA Portátil】El cable HDMI a VGA portátil de diseño compacto macho a macho conecta una computadora, computadora de escritorio, computadora portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; (NOTA: NO es un convertidor bidireccional. No puede transmitir señales desde VGA a HDMI)

⚡【Estabilidad y Durabilidad Superiores】El chip IC avanzado incorporado convierte la señal digital HDMI en señal analógica VGA; El conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la transmisión de señal; Nylon trenzado resistente a la flexión, al desgaste, lo que aumenta la durabilidad del cable

⚡【Amplia Compatibilidad】 El cable adaptador de video HDMI macho a VGA macho de 1.8m es compatible con computadora, PC, computadora de escritorio, computadora portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, X One, X 360, Wii U, decodificador, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; (PS: NO es compatible con el reproductor de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como for PS4, MacBook Pro con pantalla Retina)

⚡【NOTA】 El chip de cable requiere suficiente energía del puerto HDMI de salida. Hemos probado este cable convertidor con la mayoría de los dispositivos, no es para usar con sistemas Mac y reproductores de Blu-ray. NO es compatible con todos los dispositivos Macbook Etc, dispositivos [PS4] y reproductores de Blu-ray. Si tiene algún problema, un servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas a tiempo

VGA a HDMI Adaptador con Audio y Cable de alimentación, SZJUNXIAO VGA to HDMI Convertidor [email protected] Adaptador VGA a HDMI Compatible con VGA Macho y HDMI Hembra para proyectores de TV Monitores € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【VGA a HDMI Adaptador】Este convertidor de VGA a HDMI es ideal para conectar su computadora portátil, PC con salida VGA a HDTV, proyector, monitor, TV o pantalla con entrada HDMI. Perfecto para ver películas o juegos en una pantalla más grande con su familia y amigos. Nota: La señal es de VGA a HDMI, NO de HDMI a VGA!

【Plug & Play】Adaptador de VGA macho a HDMI hembra con cable de salida de audio y cable de alimentación de CC. No requiere driver, es fácil de usar, rápido, cómodo y compacto.Conector vga a hdmi chapado en oro. Fabricado con cable de cobre de varios hilos, nuestro divisor vga hdmi puede blindar las interferencias electromagnéticas externas para una óptima transferencia de datos.

【Alta Resolución de 1080P】 Este VGA to HDMI admite resoluciones hasta [email protected] (1920 x 1080). Las imágenes más claras ayudarán a proteger sus ojos y le ofrecerán una mejor experiencia cuando ve videos. Nota: NO es un convertidor bidireccional y se requiere un cable HDMI separado!

【Sincronización de Video y Audio】 El cable VGA también incluye con un cable de audio de 3.5 mm y un cable de carga USB, que es más conveniente para la conexión de video y audio. Puede disfrutar del video y audio más lujosos al mismo tiempo. Nota: El cable USB debe estar conectado a una fuente de alimentación!

【Alta compatibilidad】El adaptador VGA-HDMI es compatible con el ordenador, pc, sobremesa, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI.

UGREEN Adaptador HDMI a VGA, Convertidor HDMI a VGA Macho a Hembra, 1080P Conversor con Audio 3.5 mm y Mirco USB Cable de Carga para PC, HDTV, Proyectores, Monitor, Rasberry Pi, PS4/3, Xbox One/360 € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HDMI a VGA unidireccional: El adaptador sólo soporta HDMI a VGA, conecta un ordenador o Laptop con con HDMI a un proyector, pantalla,TV y monitor con interfaz VGA

1080P Resolución : Se convierte la señal digital HDMI a la analógica VGA por chip IC integrado, aportando una resolución máxima de salida VGA de hasta [email protected]

Sacar el sonido: Puede conectar altavoces o auriculares por un cable de 3.5mm audio jack para cambiar en pc o ordenador la salida de audio a HDMI como dispositivo de sonido

Alimentación adicional: Para lograr una mejor función, es recomendable alimentar este adaptador a traves del cable Micro USB (cable incluido)

Compatibilidad: El puerto HDMI es compatible con Dex Station, Laptop, Macbook, Rasberry Pi. El puerto VGA hembra puede ser conectado a un proyector, HDTV, monitores y etc.

VGA a HDMI, Aluminio VGA a HDMI Adaptador 1080P con Audio, VGA to HDMI Convertidor con Cable de Carga USB para PC, Proyector, Computadora Portátil - VGA Macho a HDMI Hembra € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VGA a HDMI Adaptador - ( Nota: La señal es de VGA a HDMI, NO de HDMI a VGA). Este convertidor de VGA a HDMI es ideal para conectar su computadora portátil, PC con salida VGA a HDTV, proyector, monitor, TV o pantalla con entrada HDMI. Perfecto para ver películas o juegos en una pantalla más grande con su familia y amigos.

Alta Resolución de 1080P - Este VGA to HDMI admite resoluciones hasta [email protected] (1920 x 1080). Las imágenes más claras ayudarán a proteger sus ojos y le ofrecerán una mejor experiencia cuando ve videos. (Nota: NO es un convertidor bidireccional y se requiere un cable HDMI separado.)

Sincronización de Video y Audio - El cable VGA también incluye con un cable de audio de 3.5 mm y un cable de carga USB, que es más conveniente para la conexión de video y audio. Puede disfrutar del video y audio más lujosos al mismo tiempo. (Nota: El cable USB debe estar conectado a una fuente de alimentación.)

Diseño de Aluminio - El VGA a HDMI Adaptador actualizado está diseñado con una carcasa de aleación de aluminio resistente y puertos chapados en oro, más resistente al desgaste y a la corrosión. Podría garantizar un rendimiento duradero con una transmisión de señal constante y la máxima durabilidad.

Fácil de Usar y Transportar - Este VGA Macho a HDMI Hembra no se necesita controlador, fácil de usar, bueno para que dupliquen o extiendan la pantalla de su computadora portátil a una pantalla más grande. Práctico y pequeño, puede llevarlo para uniónes y conferencias en su trabajo.

Adaptador HDMI a VGA con Salida de Audio 3,5mm, Cable Convertidor HDMI Hembra a VGA Macho, 1080P Full HD Conversor para Ordenador Portátil PC Monitor Proyector HDTV Chromebook Xbox Cámaras Digitales € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Adaptador HDMI a VGA】 El adaptador HDMI a VGA (hembra a macho) con el puerto de audio de 3,5 mm envía audio a los altavoces o una pantalla, puede conectar un ordenador, ordenador de escritorio, ordenador portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV, u otros dispositivos con puerto VGA. NO es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI.

【Resolución Full HD 1080P】 El convertidor HDMI hembra a VGA macho compatible con resolución 720P / 1080i / 1080P, 3D, HDMI V1.4 para monitores o proyectores de alta definición. Con este HDMI a VGA con audio, es fácil crear cine en casa o hacer presentaciones en reuniones.

【Estabilidad y Durabilidad】 Interfaces HDMI y VGA con proceso mate chapado en oro, antioxidante y sin óxido, transmisión de imagen duradera, perfecta y estable.

【Fácil de Usar y Transportar】 No se requiere alimentación externa. Simplemente guarde este dispositivo liviano en su bolso para hacer una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o extienda la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor. Disfrute de la tecnología HD 1080P. Al conectar su monitor, si lo coloca fuera de rango o los monitores no mostra nada. Ajuste la resolución de su fuente de entrada y monitor por debajo de 1080P.

【Amplia Compatibilidad】 Compatible con todas las computadoras de escritorio, portátiles, TV Stick, Raspberry Pi, Tablet PC, decodificadores digitales, cámaras digitales, cámaras SLR, cámaras de video que tienen puerto HDMI; La fuente VGA es compatible con todos los televisores, monitores, proyectos, LCD, televisores y otras pantallas que estén equipadas con puerto VGA. Adaptador HDMI a VGA Full HD 1080P. Aplicable a todas las familias y oficinas.

HDMI a VGA Adaptador con Cable de Audio de 3,5 mm, 1080P 60Hz HDMI a VGA convertidor, HDMI hembra a VGA macho adaptador Compatible con PC Computadora Portátil (HDMI) a Monitor Proyector TV (VGA) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador de HDMI a VGA facilita la conexión de dispositivos HDMI con monitores, proyectores y HDTV compatibles con VGA. Por favor, apriete la tuerca cuando se instala, a fin de garantizar que la señal puede ser totalmente conectado (Nota: la transmisión de un solo sentido-este adaptador sólo es adecuado para HDMI a VGA, y no es compatible con el uso de dos vías.

Plug & Play: Adaptador HDMI hembra a VGA macho, sin necesidad de manejar, fácil de usar, rápido, cómodo y compacto. Conector hdmi a vga chapado en oro. Hecho de alambre de cobre de varias hebras, nuestro divisor hdmi vga puede blindar la interferencia electromagnética externa para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta Compatibilidad: El adaptador HDMI-VGA es compatible con el ordenador, pc, sobremesa, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI; NO es compatible con el reproductor de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como SONY PS4, Apple MacBook Pro con Retina Display, Mac mini y Apple TV.

Soporta la sincronización de audio y vídeo:Bono extra: cable de audio con conector auxiliar de 3,5 mm, podría conectarse a un altavoz a través de un cable de audio de 3,5 mm.Compartir su vida con la familia o amigos en cualquier momento.HDMI a VGA convertidor con audio enriquece su vida.

OcioDual Adaptador Conversor de Señal Video Cable de Entrada HDMI Macho a Salida VGA Hembra 1080p Negro para PC DVD Monitor € 6.59

€ 5.49 in stock 2 new from €5.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este adaptador permite conectar PC y ordenadores portátiles con conector HDMI a un monitor o proyector con entrada VGA

Admite resoluciones máximas de hasta Full HD (1080p), HD (720p), 480p, 576p. Nota: Este adaptador unicamente convierte el video (NO CONVIERTE el audio). Este cable convierte de digital (HDMI) a analógico (VGA), NO FUNCIONA de VGA a HDMI

Conectores precisos para un ajuste perfecto

Chipset integrado

Resolución máxima: Full HD (1080p)

Cable VGA a HDMI, Adaptador VGA a HDMI con Audio (Convertidor de PC Antigua a TV/Monitor con HDMI Hembra Conversor), Conector VGA Macho a HDMI Macho 1080P Video y Sonido para Laptop, Proyector, 1.8m € 22.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Muy Práctico y Conveniente】Foinnex cable vga a hdmi (macho a macho) le proporciona una manera muy conveniente de conectar la mayoría de PC, notebook, computadora de escritorio con salida VGA (D-Sub, HD 15-pin) al proyector, monitor, TV o pantalla con HDMI. Cable para conectar tv a pc, ¡Muy práctico y le brinda más comodidad!

【Resolución Full HD 1080P】VGA a HDMI con sonido cable, La salida HDMI admite una resolución de video de hasta 1920x1080p @ 60Hz, admite 24 bits, y la entrada VGA admite. Nuestro cable de VGA macho a HDMI macho admite Sincronización de Video y Audio, transfiere audio estéreo a través de AUX de 3,5 mm o conector estéreo RCA macho.

【Sincronización de audio y video-Rentable】Cable vga hdmi para proyector, adaptador VGA a HDMI con Audio no se requieren cables HDMI adicionales. Aproveche un cable adaptador AUX de RCA a 3.5 mm para obtener señal de audio de DVD, TV Box y otros dispositivos con salida de audio estéreo RCA. Adaptador vga a hdmi para pc.

【Función Estable, Conecta y Reproduce】Cable vga a hdmi para monitor, chip IC avanzado integrado, que reduce en gran medida el parpadeo de la pantalla y la pantalla negra. Plug and play, no requiere controlador. El puerto USB DEBE estar conectado para alimentar el chipset VGA-HDMI activo incorporado. Cable pantalla ordenador vga hdmi, compatible con Windows, Linux OS, Mac OS.

Garantía de por vida-【NOTA: No bidireccional】 SOLO DESDE VGA a HDMI (TV / Monitor) Muestra - Solo convierte de VGA (salida de señal analógica) a HDMI (señal digital). NO PUEDE usarse como un cable convertidor de HDMI a VGA. VGA a HDMI cable, Nota: Este cable es un cable unidireccional, solo de VGA to HDMI, no un cable bidireccional, lea atentamente antes de comprar.)

Adaptador de HDMI a VGA con Cable de Audio de 3,5 mm y Cable de alimentación, convertidor de HDMI a VGA 1080p 60Hz, HDMI Macho a VGA Hembra, Compatible con portátil (HDMI) y Monitor de TV (VGA) € 6.89 in stock 1 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador de HDMI a VGA facilita la conexión de dispositivos HDMI con monitores, proyectores y HDTV compatibles con VGA. Por favor, apriete la tuerca cuando se instala, a fin de garantizar que la señal puede ser totalmente conectado (Nota: la transmisión de un solo sentido-este adaptador sólo es adecuado para HDMI a VGA, y no es compatible con el uso de dos vías.

Plug & Play: Adaptador HDMI hembra a VGA macho, sin necesidad de manejar, fácil de usar, rápido, cómodo y compacto. Conector hdmi a vga chapado en oro. Hecho de alambre de cobre de varias hebras, nuestro divisor hdmi vga puede blindar la interferencia electromagnética externa para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta Compatibilidad: El adaptador HDMI-VGA es compatible con el ordenador, pc, sobremesa, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI; NO es compatible con el reproductor de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como SONY PS4, Apple MacBook Pro con Retina Display, Mac mini y Apple TV.

Soporta la sincronización de audio y vídeo:Bono extra: cable de audio con conector auxiliar de 3,5 mm, podría conectarse a un altavoz a través de un cable de audio de 3,5 mm.Compartir su vida con la familia o amigos en cualquier momento.HDMI a VGA convertidor con audio enriquece su vida. READ Los 30 mejores Apple Ipad Air capaces: la mejor revisión sobre Apple Ipad Air

OcioDual Cable Adaptador HDMI Macho a VGA Hembra con Salida de Audio Mini Jack 3,5mm Negro Convertidor Conversor Full HD 1080p € 4.99 in stock 2 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convierta su señal HDMI digital en una señal analógica VGA. Nota: NO COMPATIBLE con HDMI ARC

Utilice sus periféricos con salida digital HDMI en televisores, proyectores, monitores,... con entrada VGA

Sin necesidad de convertidores, este cable incluye el conversor de imagen de digital a analógico por lo que no tendrá que buscar un conversor para convertir la señal

Resolución máxima soportada: Full HD (1080p)

Conector de entrada: HDMI, macho

Adaptador HDMI a VGA, SZJUNXIAO Adaptador de HDMI a VGA con Cable de Audio 1080P 60Hz Convertidor de Vídeo Audio HDMI Hembra a VGA Macho Adaptador para PC Computadora Portátil a Monitor Proyector TV € 8.49 in stock 2 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【HDMI a VGA y adaptador de audio】SZJUNXIAO Adaptador/convertidor de HDMI a VGA, conecta fácilmente una computadora/portátil antigua con salida HDMI a un televisor, monitor o proyector con entrada VGA para transmisión de video, juegos o contenido para compartir videos. Nota: Este adaptador solo es compatible con HDMI a VGA, no admite uso bidireccional.

【Plug and Play】SZJUNXIAO HDMI hembra a VGA macho y adaptador de puerto de audio, no requiere controlador, fácil de usar, rápido, conveniente y compacto. Los conectores HDMI resistentes son resistentes a la corrosión y la abrasión para una mejor transmisión de la señal.

【Amplia compatibilidad】La fuente HDMI es compatible con todas las computadoras de escritorio, portátiles, dispositivos de TV, Raspberry Pi, tabletas, decodificadores, cámaras digitales, cámaras SLR y videocámaras con puerto HDMI. La fuente VGA es compatible con todos los televisores/monitores/proyectos/LCD/TV y otros monitores que estén equipados con un puerto VGA.

【Sincronización de audio y video】Este convertidor de HDMI a VGA tiene un conector de audio de 3,5 mm, puede conectarse a los parlantes a través de un cable de audio de 3,5 mm. El adaptador HDMI hembra a VGA macho tiene un puerto micro-USB para fuente de alimentación opcional, que proporciona alimentación externa a dispositivos con baja potencia de salida.

【Alta resolución 1080P】El convertidor HDMI macho a VGA hembra admite resoluciones de hasta 1920x1080 a 60 Hz (1080p Full HD), incluidos 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores HD; dispositivo de conexión HDMI resistente a la corrosión y al desgaste para mejorar la transmisión de la señal actuación.

J&J Trader, Mini Cable Adaptador Conversor HDMI Macho a VGA Hembra TV Audio Jack Full HD (Blanco) € 7.83 in stock 1 new from €7.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HDMI a VGA: resolución 1080P, adecuada para equipos de oficina, familia, ocio y entretenimiento, conexión a la TV proyectores y monitor, ver películas en cualquier momento, ver películas en una gran pantalla en casa como en el cine.

Fácil conexión al proyector: intercambio de imágenes, práctico para presentaciones y conferencias, carcasa de plástico ABS, ligera y portátil, resistente y duradera, estable a largo plazo.

1080P HD: la resolución es de 1920 x 1080P, que es compatible con versiones anteriores, por lo que la calidad de imagen tridimensional es mejorada y realista.

Con conector de audio de 3,5 mm: disfruta de la visualización de sonido, conecta libremente los altavoces, auriculares y otros dispositivos

No requiere fuente de alimentación, plug and play y es fácil de conectar.

Adaptador HDMI a VGA con Puerto de Audio de 3,5 mm, 1080P Convertidor HDMI Macho a VGA Hembra para PC Ordenadores Portátiles Monitor Proyectores € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de HDMI a VGA: facilita la conexión de dispositivos HDMI con monitores, proyectores y HDTV compatibles con VGA. (Nota: Transmisión unidireccional: este adaptador sólo es adecuado para HDMI a VGA, y no admite el uso bidireccional).

Plug & Play: Adaptador de HDMI macho a VGA hembra y puerto de audio, sin necesidad de manejar, fácil de usar, rápido, cómodo y compacto. Conector hdmi a vga chapado en oro. Hecho de alambre de cobre de varias hebras, nuestro divisor hdmi vga puede blindar la interferencia electromagnética externa para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta Compatibilidad: El adaptador HDMI-VGA es compatible con el ordenador, pc, escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI.

Soporta la sincronización de audio y vídeo:Bonus extra: cable de audio de 3,5 mm de conector auxiliar, se podría conectar a los altavoces a través de un cable de audio de 3,5 mm.Compartir su vida con la familia o amigos en cualquier momento.HDMI a VGA convertidor con audio enriquece su vida.

HDMI a VGA Adaptador con Audio Salida, 1080P Convertidor HDMI HEMBRA a VGA MACHO viene con 3.5mm Audio Cable Alta Resolución Adapter Conector para PC,Laptop,Monitor,HDTV,Proyector,TVbox,PS4 € 9.79

€ 8.79 in stock 2 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CONVERTIDOR UNIDIRECCIONAL HDMI HEMBRA-VGA MACHO】Solo convierte de HDMI (salida de señal digital) a VGA (entrada de señal analógica). Este adaptador NO se puede utilizar como un cable convertidor de VGA a HDMI.

【SINCRONIZACIÓN DE AUDIO Y VIDEO SOPORTADO】La conexión de audio de 3,5 mm envía la voz a los altavoces o una pantalla (cable de audio estéreo de 3,5 mm incluido). El audio se reproduce sincrónicamente, ideal para cine en casa y presentaciones comerciales.

【RESOLUCIÓN 1080P FULL HD CON ESTABILIDAD SUPERIOR】El adaptador HDMI-VGA tiene una transmisión de imagen perfecta y estable. El convertidor admite resolución de video Full HD 720P / 1080i / 1080P para proyectores de alta definición, 3D, HDMI V1.4.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】El adaptador 1080P Full HD HDMI a VGA es aplicable a todas las familias y oficinas. La fuente HDMI es compatible con todas las computadoras de escritorio/ portátiles/ TV Stick/ Raspberry Pi/ PC/ decodificadores digitales/ cámaras digitales/ cámaras de video que tienen puerto HDMI; ///La fuente VGA es compatible con todos los televisores/ monitores/ proyectores/ LCD/ televisores y otras pantallas que estén equipadas con puerto VGA.

【CONECTAR Y USAR FÁCIL DE INSTALAR】No se requieren Drivers ni programas, no se requiere fuente de alimentación externa. Conecte fácilmente una PC/ portátil antigua con salida HDMI al televisor, monitor o proyector con entrada VGA para transmisión de video, juegos o intercambio de contenido.

OcioDual Convertidor de VGA Analógico Macho a HDMI Digital Hembra Negro Adaptador Conversor Video Audio Sonido Mini Jack 3.5mm € 7.95 in stock 2 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador VGA a HDMI se puede utilizar con PC, ordenador portátil con salida VGA. El puerto HDMI se puede conectar a proyectores, televisores , monitores, pantallas y otros dispositivos con puertos HDMI.

Este adaptador es pequeño y portátil, con puerto de audio de 3,5 mm, se puede conectar fácilmente a ordenadores de mesa o portátiles con conector VGA.

Soporta la sincronización de vídeo y audio en formato HDMI totalmente digital sin pérdida de transmisión, soporta resoluciones de vídeo Full HD de hasta 1920 x 1080/60 Hz, soporta 24 bits y transmite el sonido estéreo a través su conector Jack de 3.5mm.

Chip IC activo integrado, puede convertir y transmitir la señal VGA a un dispositivo de visualización HDMI sin convertidor externo.

Nota: Este adaptador no es un convertidor de dos vías, sólo convierte de VGA (salida de señal analógica) a HDMI (señal digital) y no se puede utilizar como cable conversor de HDMI a VGA. Se necesita un cable HDMI (se vende por separado).

CableDeconn Cable adaptador multifunción DisplayPort DP2 a HDMI VGA DVI 3 en 1 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta un ordenador portátil o de escritorio equipado con DisplayPort (DP) a un televisor de alta definición, monitor o proyector con HDMI/DVI/VGA; Nota: solo soporta 1 salida de pantalla a la vez. Se requiere un cable HDMI/DVI/VGA separado, no incluido, no compatible con puertos USB

Transmite audio y vídeo de alta definición desde tu computadora a una pantalla HDTV para transmisión de vídeo o juegos a través de HDMI; conecta y configura tu monitor para un escritorio extendido o pantallas espejadas

Soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1080P (Full HD) y sin comprimir digital 7.1, 5.1 o 2 canales de audio. Cuando se conecta al monitor, el audio no pasará a través del adaptador al monitor HDMI/VGA/DVI (se necesita un altavoz para sacar audio). Cuando se conecta a la TV, solo el puerto HDMI puede tener salida de audio, los puertos VGA y DVI necesitan un altavoz para sacar audio

Los conectores chapados en plata resisten la corrosión, proporcionan durabilidad y mejoran la transmisión de la señal

El conector DisplayPort con cierres proporciona una conexión segura con un botón de liberación que debe ser presionado antes de desenchufar

