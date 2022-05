Inicio » Electrónica Los 30 mejores Conector Tipo C capaces: la mejor revisión sobre Conector Tipo C Electrónica Los 30 mejores Conector Tipo C capaces: la mejor revisión sobre Conector Tipo C 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Conector Tipo C?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Conector Tipo C del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



REY Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho Conector Conversor Gris € 3.50

€ 2.99 in stock 2 new from €2.99

Amazon.es Features Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho.

Diseño ligero, resistente y compacto.

Fácil de poner y quitar.

2,4 Cm.de longitud.

Color gris.

GeekerChip Adaptador USB C a Micro USB,Micro USB a Type C Conector para Galaxy S10+/S9,Mate 20/30/30Pro,P20/30,Honor 10/20,Xiaomi 9/9Pro,Redmi Note 8/7[6 Pack] € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador USB C a Micro USB: Girar puerto USB-C en un puerto micro USB para la conexión conveniente. Puede cargar su teléfono móvil o computadora de USB C con sólo un cable de Micro USB, evita desperdiciar de nuevo cable por la innovación electrónica.

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2.0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1.1 / USB 1.0

Dispositivos compatibles:Galaxy S8/S8+/A3 2017/A5 2017, LG G6/G5, Asus Zenfone 3, Nexus 6P/5X, Oneplus 2/3/5, Xiaomi Mi 5/6, New Apple MacBook 12'', MacBook Pro 2016, ChromeBook Pixel, Nokia N1 Tablet y Otros USB Tipo-C Dispositivos

Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Contenido del Embalaje: [6 Pack] GeekerChip Adaptador USB Type C a Micro USB, Garantía de por vida y servicio al cliente.

Linkstyle 2 Piezas Puerto de Carga Tipo-C Cargador Conector de Enchufe de Reemplazo con 2 x Destornilladores, 1 x Pinzas, 1 x Pry para Interruptor € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features COMPATIBLE: El reemplazo del puerto de carga tipo C compatible con la consola Nintendo Switch. Compatible con los modelos de Nintendo Switch: HAC-001 y HAC-001(-01). Asegúrese de pedir las piezas correctas.

EXCELENTE CALIDAD: Nuestro enchufe de carga del interruptor es el mismo que el original. Está hecho de material metálico. Es seguro de usar, muy duradero y conductor.

FÁCIL DE USAR: Nuestro kit de reparación contiene 2 puertos de carga, 2 destornilladores, pinzas 1x, 1xPry. Solo necesita usar la herramienta del kit para reemplazar el puerto tipo C antiguo o dañado con nuestro nuevo puerto tipo C.

ACERCA DE LA INSTALACIÓN: Necesita soldadura. asegúrese de tener suficiente paciencia para reparar el conector del puerto del cargador de la consola del conmutador. De lo contrario, es mejor pedirle a un profesional que lo ayude a repararlo.

SERVICIO AL CLIENTE: Si tiene alguna pregunta o pregunta, no dude en contactarnos.

UGREEN Adaptador USB C a Lightning Hembra, MFi Certificado Cable USB Tipo C a Lightning Auriculares Compatible con EarPods, iPad Pro 2021, iPad Air 4/Mini 6, MacBook Pro/Air, Galaxy S21,Nylon Trenzado € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping

Amazon.es Features Fácil conversión al conector Lightning: Con la ayuda del adaptador de auriculares, la conexión entre el dispositivo USB C y los auriculares con conector Lightning se puede establecer fácilmente. Ideal para la conexión a auriculares Lightning como Earpods, urBeats 3, AMBEO 3D, Fidelio M2L, LTI300, RMCE-LTG.

Certificación MFI: el chipset original incorporado garantiza la actualización sincrónica con el sistema iOS y, por lo tanto, el uso sin barreras del adaptador. La señal de audio digital de hasta 48 KHz garantiza una calidad de sonido más estable y clara. Al usar el adaptador USB C Lightning, no hay ruido de fondo y el sonido original de su sistema de audio se reproduce perfectamente.

Compatibilidad universal: el adaptador UGREEN USB C con conector para auriculares Lightning es perfectamente compatible con todos los dispositivos USB C sin entrada de audio Lightning como iPad Pro 2018/2020, MatePad Pro, MacBook Pro 2017/2018/2019/2020, MacBook Air 2018, MateBook 13 / 14, MagicBook Pro, Huawei P30, P30 Pro, P40, Mate 30, Galaxy S20 / S10 / S9 y auriculares o diadema con conector Lightning.

Soporte de micrófono y multifunción: uso gratuito de control de volumen, llamada, contacto, control remoto a través de teclas de función en auriculares o auriculares. (Desafortunadamente, este adaptador no admite llamadas cuando se conecta a un teléfono inteligente Huawei). No soporte carga para ningun moviles.

Compacto y ligero: gracias al tamaño compacto (peso: 5 gramos) puede llevar fácilmente los auriculares Lightning al adaptador tipo C en su bolsillo, especialmente adecuado para disfrutar de la música mientras corre o hace ejercicio, en la unidad o mientras viaja.

TOPK Adaptador USB C a USB 3.0 5Gbps, USB Tipo C Macho a USB Hembra Adapter OTG Compatible con Thunderbolt 3 para Huawei, MacBook Pro/Air 2020/19/18, iPad Pro 2020 y más Dispositivos Tipo C € 6.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features ✔️ Transferencia de datos de alta velocidad: adaptador TOPK USB C a USB 3.0 soporta una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este adaptador USB C OTG es ideal para la transmisión de datos entre tus laptops USB C/Thunderbolt 3 y dispositivos USB A como la unidad flash USB.

✔️ Plug & Play: este convertidor USB C OTG sin controlador te permite conectar un disco duro USB externo sin instalar ningún software adicional. OTG se vuelve más conveniente con este adaptador tipo C.

✔️ Material de alta calidad y diseño de cordón: [Paquete de 2] Mini diseño con protección de carcasa de aluminio de alta calidad y puerto de ajuste perfecto que puede asegurarse de que puedas disfrutar de una carga rápida y segura sin calentar o dañar tus dispositivos. El llavero incluido evita eficazmente que el adaptador OTG tipo C se pierda.

✔️ Fuerte y antiarañazos: Acabado en gris espacial y fabricado con aluminio resistente a los arañazos, el conector USB C de alta calidad ha pasado 10.000 pruebas de inserción y extracción, también resiste el desgaste del uso diario.

✔️ Ampliamente compatible: el adaptador USB-C a USB es compatible con cualquier laptop/tableta/smartphone con conexión USB tipo C. incluyendo discos duros externos, teléfonos, ratones, impresoras y mucho más. READ Los 30 mejores La Forma Del Agua capaces: la mejor revisión sobre La Forma Del Agua

Adaptador USB Macho a USB C Hembra (Paquete de 2), TargetGo Adaptador de Conector de Aluminio Tipo C a USB 2.0 Compatible con iPhone, Samsung Galaxy, MacBook ... (Verde) € 7.88

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features ● 【Cargando】: Aplíquelo al cargador de pared USB-A, al cargador de automóvil USB-A o al banco de energía para usar el cable TypeC para cargar. [Nota: el adaptador no es compatible con cargadores inalámbricos MagSafe o una computadora portátil con puerto TypeC] [Max 3A]

● 【Transferencia de datos: 480 Mbps】: Aplique a una PC o computadora portátil con puerto USB-A para usar TypeC U-Disk, TypeC Hub, lector de tarjetas TypeC o cable TypeC para transferir datos.

● 【Escuchar música】: Aplique a una computadora o computadora portátil con puerto USB-A para usar auriculares tipo C o tipo C a conector auxiliar de 3,5 mm y conecte un cable de audio de 3,5 mm para conectar el altavoz.

● 【Plug & Play, corto, compacto y portátil】 : Nuestro dongle con cuerpo de aleación de aluminio ocupa muy poco espacio. ¡Simplemente conéctelo directamente al extremo de su hardware USB-A sin preocuparse por llevarlo consigo!

● 【Función y paquete】: Al insertar el adaptador en un puerto USB estándar disponible, puede convertirse en un puerto USB-C. (Solo para carga o transferencia de datos) .2Paquete / caja de regalo.

RAVIAD Cable USB Tipo C, [2Pack 2M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S20/S10/S9/S8/M51/M31/M21/Note 10/Note 9, Huawei P40/P30/P20, Redmi Note 9 Pro/9/8 - Plata € 8.99

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features ⚡【Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8, M31/M21/A70/A71/A50/A51/A41/A40/A21s/A20s, Note 10/ 9/ 8, Huawei P40 Lite/P40/P30/P30 pro/P30 lite/P20 Pro/P10/Mate 20/Mate10, Redmi Note 9 Pro/9/8 Pro/8, LG G5/G6/G7/V20/V30, HTC U11/U12+, OnePlus, Googl y más. (✘✘✘NOTA: No es Compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.)

【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 10,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Garantía de por Vida】Cable USB C a USB duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

Rankie Adaptador USB C a USB 3,0, Función de OTG, Compatible Dispositivos con USB Tipo C, 2 Unidades € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features 2 piezas. Convierte el puerto USB-C en un puerto USB 3,0 para conectar flash drives, teclados y otros periféricos a la nueva MacBook Pro y otros dispositivos con USB-C

Compatible con tabletas y teléfonos inteligentes con un conector tipo C USB que incluye el Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, el Huawei P20 / P20 Pro y otros dispositivos

Alta velocidad USB C macho a estándar Tipo A USB 3,0 Sincronización de datos, video, audio Cable 4 en 1. La velocidad máxima de transferencia de datos de hasta 5 GBit / s, estándar USB3,0

Diseño reversible: Más pequeño, más inteligente y más conveniente! conector de perfil bajo con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desenchufar fácilmente sin comprobar la orientación del conector

El paquete al por menor incluye: 2-Pack USB-C al adaptador del USB 3,0, tarjeta de la garantía del tiempo de vida

Adaptador USB Tipo C a Conector para Auriculares de 3,5 mm, Adaptador de Audio MOSWAG Cable USB C a Llave Auxiliar para Samsung Galaxy S21 S20 Ultra S20 + Note 20 10 S10 S9 Plus, Pixel 4 3 2 XL € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Dongle multifunción】Este adaptador de audio USB C a 3.5 mm te permite escuchar música y responder llamadas telefónicas con tus auriculares y también soporta la función de control de cable.

Amplia compatibilidad: el adaptador USB tipo C a conector de auriculares de 3.5 mm es compatible con la mayoría de teléfonos tipo C: Pixel 5, 4, 3, 2 XL, Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Plus, S21 Ultra 5G, S20 FE Ultra Z Flip S20+ S10 S9 S8 Plus, la nueva nota 20/20 Ultra 5G, nota 1 0 9 8, Huawei Mate 30 20 10 Pro, P30 P20, One Plus 6T 7 7Pro, Moto Z y más

Plug and Play: no necesita descarga de software con el adaptador de audio MOSWAG; pequeño y ligero, fácil de transportar; desbloquea el mundo del audio Hi-Fi para ti en cualquier momento y lugar con este cable USB C a Aux Dongle

Diseño trenzado de nailon: con el diseño de tensión de alivio, este adaptador puede soportar más de 15000 pruebas de flexión, lo que hace que este adaptador sea mucho más duradero

Lo que obtienes: el paquete incluye: 1 adaptador de audio MOSWAG USB C a conector de 3.5 mm. Todos nuestros productos tienen 12 meses de garantía posventa.

Jiusion - Adaptador convertidor tipo C macho a USB hembra OTG para Samsung, MacBook, Huawei, Xiaomi, C Mobile (Pack de 2) € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features 2 unidades de adaptador micro tipo C más reciente, compatible con los teléfonos Android más recientes, tabletas y MacBook. [️El OTG de los teléfonos de las marcas Oppo, Vivo y OnePlus está desactivado de forma predeterminada. Encienda el OTG en Configuración - Configuración adicional (Otros) primero.]

Funciona en microscopios de la marca Jiusion y repuestos de microscopios de otras marcas.

2 en 1 carga y sincronización:

También funciona en teclado, ratón, U disk, mandos de juego/ventilador (equipo necesario para admitir características OTG).

Disfrute de 30 días de devolución fácil y 12 meses de garantía en piezas y mano de obra.

Adaptador USB C a USB 2.0 (Paquete de 2), Seminer Adaptador USB Tipo C Macho a USB Hembra, Conector de Cable OTG Tipo C Compatible con MacBook 2019/2018, Samsung Galaxy S20 / S20 + y Más (Negro) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Adaptador On-The-Go】 El adaptador usb c a usb se puede conectar fácilmente a U Disk, USB Mouse y leer datos directamente, y puede hacer que sus dispositivos USB-C sean compatibles con unidades USB y cualquier otro dispositivo USB que admita OTG

【Plug and Play】 El adaptador tipo-c se puede utilizar directamente después de conectarse a su dispositivo sin instalar ningún software. Admite disco U externo con función OTG, MP3, teclado, mango de juego para transmisión y operación de datos.

【Compatibilidad universal】 Este adaptador usb c a usb 2.0 es compatible con todos los dispositivos USB C como Samsung Galaxy Note8 S9 / S9 / S20 / S20 +, Macbook Pro 2020/2019/2018/2017 y más. Este adaptador tipo c también es compatible con la tecnología OTG de los teléfonos inteligentes.

【Portátil y Mini】 Este adaptador es de tamaño pequeño y muy cómodo de llevar y usar. No tendrá problemas como enredos y nudos, por lo que es conveniente para usted trabajar y viajar.

【Lo que obtienes】 Recibirás 2 adaptadores USB tipo C macho a USB hembra. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, resolveremos su problema dentro de las 24 horas.

Compatible con Xiaomi Redmi Note 9S / Note 9 Pro Circuito módulo PCB tarjeta puerto USB tipo C conector jack de carga carga + micrófono llamadas € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features (Nota: No compatible con M1908C3XG) comprobar su versión antes de la compra

Nota: El producto es perfectamente compatible.

Circuito de carga (DC Sub Board)

Tarjeta: conector de carga + micrófono llamadas + puerto de entrada jack para auriculares.

Tipo C

EasyULT Adaptador USB C, 4 Pack Adaptador USB Type C a Micro USB Conector Convertidor para Transferencia de Datos para MI, Huawei P20 Lite,Galaxy S9/S8 y más-Negro € 4.59

€ 4.29 in stock 3 new from €4.29

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador : Usos USB 2.0 protocolo para un máximo de velocidad y rápida transferencia de datos (480 Mbps).

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2. 0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1. 1 / USB 1. 0

Material de Aluminio: Cáscara de aluminio y puerto estirado de metal, hay mejor durabilidad y estabilidad de transmisión de datos que el tradicional

Diseno reversible: Más pequeno, más inteligente y más conveniente! conector de bajo perfil con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desconectar fácilmente sin comprobar la orientación del conector.Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Dispositivos compatibles: Galaxy S9/S9+/S8/S8 plus/Note8, Galaxy A8 (2018)/A3 (2017)/A5 (2017), LG G5/G6/V20, Lumia 950/950XL, Nexus 5X/6P, OnePlus 3/5/3T/2 , Huawei P10 Plus/P9/Honor 9/Honor 8/Nova, Huawei Mate 9, HTC 10/U1, Nokia N1, Nokia 8, Nintendo Switch, Asus Zenfone 3, Mi 5/ Mi 6, ChromeBook Pixel, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C y otros USB C dispositvos

BERLS 5V 3A DC Cable USB con 11 Conectores, Tipo C/Mini USB/Micro USB para Tablet, Smartphone, TV Box, Batería Externa, Enrutador, Juguete, Despertador, Raspberry pi, PS4, Altavoz, luz LED, MP4, MP3 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features Generalmente se usa en pequeños electrodomésticos, como enrutadores / cámaras / parlantes / libros electrónicos / cajas de TV / máquinas de afeitar / consolas de juegos / juguetes / lámpara de niños / dispositivos bluetooth / libros electrónicos / DVD / MP3 / reloj de mesilla / teléfonos IP / digitales Cámaras / Impresoras / Luces LED / Teléfonos móviles y tabletas etc...

Cable 5ft, Corriente máxima 3A, Voltaje máximo 5V, Solo apto para pequeños electrodomésticos⚠️No compatible con equipos de alta potencia, La potencia de salida depende del cargador, pero no superará los 18W, Incapaz de transferencia de datos, sólo es adecuado para cargar⚠️

Un cable 5 pies, 5.5 x 2.1, 5.5 x 2.5, 4.8 x 1.7, 4.0 x 1.7, 4.0 x 1.35, 3.5 x 1.35, 3.0 x 1.1, 2.5 x 0.7, tipo C, tipo B, tipo A.

Tiene una amplia gama de aplicaciones. Se recomienda que cada familia almacene uno en caso de emergencia.

30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto, Confirme las especificaciones antes de realizar la compra o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de BERLS para realizar consultas.

Olakin Adaptador USB C a USB 3.0(3 Pack), 15cm Cable USB C OTG 5 Gbps, Tipo-C a USB 3.0 Adaptador para Mi Note 7/9T/A1, Galaxy S10/S9,Huawei P9/P10/Mate 20, Galaxy s8/s9 y Otros Dispositivos con USB C € 5.99 in stock 3 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features [Paquete] - 3 x Adaptador USB C a USB 3.0,Contiene dos adaptadores y un cable adaptador.

[Acerca del tamaño] - la longitud del cable adaptador USB3.0 es de 15 cm y el tamaño del adaptador USB3.0 es de 29,4 * 17 * 8 mm.

[Soporte de función OTG] - Este adaptador tipo c puede conectar todos los dispositivos o periféricos USB-A. Soporta OTG.

[Transferencia súper rápida] - ¡Gracias al protocolo USB 3.0, la velocidad de transferencia de datos entre dispositivos puede alcanzar un máximo de 5 Gbps!

[Amplia compatibilidad] - es liviano y duradero, El adaptador USB C a USB 3.0 es compatible con Phone 13/12/11/11 Pro / 11 Pro Max / Xs / Xs Max / X / 8/8 Plus / 7 / 7Plus / 6/6 Plus / 5 / 5S / SE y Pad Air / Mini / Pro, También es compatible con otros teléfonos inteligentes y dispositivos de tipo c. READ Los 30 mejores Kit Limpieza Camara capaces: la mejor revisión sobre Kit Limpieza Camara

Adaptador magnético micro USB tipo C para 1 teléfono, 5 unidades, conector magnético para cable de carga USB magnético (tipo C) € 12.92 in stock 1 new from €12.92

Free shipping

Amazon.es Features No soporta carga rápida de 3,0 A, no soporta transferencia de datos

IVS 3 Puntas Adaptadores Conectores Tipo C -SOLO PUNTAS - Validas para Cable 5 Pines IVS -Tips Iman Cabezal Clavija Magnetica para Cable de Carga Magnetico | Tapon Antipolvo para Movil € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping

Amazon.es Features ⚠️ 【Atención - SOLO pUNTAS 】Validas SOLO para Cable Magnético Giratorio - Validas para Cable 5 Pines IVS - - 3 puntas adicionales a precio de fábrica.

️ 【Super Comodo】 Rotación de 540º - Juega mientras carga gracias a su completa rotación usando el cable de 2 metros Magnetismo Mejorado, potente imantado para una conexión estable. Trenzado de Nylon Resistente para mayor durabilidad y evitar que se enrede

【¿Necesitas una carga rápida?】Soporta Quick Charge 3.0 (tu cargador debe ser compatible) + Transferencia de Datos a tu ordenador 480Mbps

【Conexión en la Oscuridad】 Incorpora una luz LED para encontrarlo fácilmente y no es molesto para dormir.

【Siempre conectado】 protege del polvo y suciedad y evita los daños en el conector debido a los tirones ️ Un Cable para el Coche y otro para Casa. Nunca lo desconectes. Será tan fácil como acercar el dispositivo a la punta de imán y CARGA en UN CLICK. Compatibilidad con cualquier dispositivo y últimos modelos de móviles. Compatible con iP, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, etc

Adaptador USB C a Micro USB con Cordón (4 Piezas), Seminer Tipo C Hembra a Micro USB Conector Macho Compatible con Samsung Galaxy S7 / S7 Edge, Huawei y Dispositivos Micro USB, Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features [Adaptador USB-C (hembra) a micro USB (macho)] - transfiera el puerto USB-C al puerto micro USB, le permite sincronizar dispositivos Micro USB mediante un cable USB-C, lo que le ahorra la molestia de llevar un cable adicional

[Cordón anti-perdida] - Los adaptadores Seminer Micro a USB C son pequeños y no ocupan espacio, cada adaptador viene con un pequeño cordón, lo que le permite guardarlo de forma segura en un llavero, mochila, cable USB, bolsillo o en cualquier otro lugar que desee

[Plug and Play] - Simplemente conéctelo y trabaje, no necesita instalación. El puerto hembra USB-C reversible brinda comodidad para conectarse en cualquier dirección

[Carga y sincronización rápidas] - Especialmente diseñado para admitir hasta 2,4 A de potencia y proporciona una velocidad máxima de transferencia de datos de 480 Mbps. (Recordatorio bondadoso: NO admite conexión OTG como tarjetas de memoria, teclado o mouse, no admite salida de señal ideo o auriculares USB-C).

[Lo que obtienes] - Recibirás 4 adaptadores Micro USB macho (enchufe) a USB-C hembra (enchufe), 4 cordones para satisfacer tus necesidades diarias de trabajo y vida. Si tiene alguna pregunta, resolveremos sus problemas dentro de las 24 horas.

OcioDual Adaptador de Conector USB Tipo C Macho a Jack 3.5mm TRRS OMTP Hembra Blanco Mini Cable Conversor Audio Sonido Estéreo € 3.49 in stock 2 new from €3.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este adaptador admite teléfonos móviles con puerto USB-C de longitud estándar (6mm.) y que NO DISPONGAN de un conector Jack de 3.5 mm. La función de micrófono SOLO es compatible con auriculares TRRS OMPT (ver fotos).

Compatible: Huawei (P40, P30, P20, Mate (30, 20, 10)), Samsung Galaxy (S21, S20, Note (20/10)), Xiaomi Mi (11, 10, 9, 8, 6, A2), OnePlus (8, 7, 6), Google Pixel (5, 4, 3, 2).

Nota: NO COMPATIBLE con smartphones con conector jack 3.5mm. NO COMPATIBLE con celulares que necesiten un conector USB-C más largo del conector USB-C estándar (6mm.). NO COMPATIBLE con los botones de control integrados en los auriculares. Teléfono y otros accesorios NO INCLUÍDOS.

NIMASO Adaptador USB C a USB 3.0(3Piezas,USB C Hembra a USB Macho Adaptador de Carga Rápida Double Cara 3.0 para MacBook,Samsung S20,Google Pixel 4,Huawei y Otros Dispositivos con USB C-Gris € 9.29 in stock 1 new from €9.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Transferencia de Datos Supervelocidad】Este Adaptador Hembra USB C Hembra a USB puede Transferir Rápidamente Música, Fotos y Datos entre Computadoras Portátiles. La Velocidad de Transferencia es de hasta 5 Gbps, que es Aproximadamente 10 Veces la de USB 2.0(480Mbps). Solo se Necesitan 10 Segundos para Transferir Películas 1G HD.Nota: este Adaptador USB C a USB 3.0 no Interrumpirá la señal WIFI

【Carga Rápida QC 3.0】El Adaptador USB C a USB 3.0 es Compatible con QC3.0/AFC/FCP. La Corriente Máxima puede Alcanzar los 3A, y Cuando se Utilizan Dispositivos y Cargadores Compatibles con Quick Charge, solo se Necesitan 30 Minutos Para Cargar la Batería al 50%.▲Tenga en cuenta que el cargador MagSafe no mantiene la compatibilidad con el adaptador/convertidor USB

【Compatibilidad Universal】El Adaptador USB C a USB 3.0 Permite Desde Portátiles o Cargadores USB Tipo A a Dispositivos USB tipo C, como Teléfonos Móviles,Samsung Galaxy S8/S9/S10/S8 +/S9+/S10+/S20,Huawei P10/P20/P20 Pro/P30/P30 Pro/Mate RS,Google Pixel 4/3a/3a XL/3/3XL/2/2/2XL,OnePlus 6T,Interruptor; Macbook 2015/2016/2017 Macbook pro 2016/2017/2018 Años,Macbook air 2018,ChromeBook Pixe

【Diseño Perfecto】 La Resistencia de 56KΩ Garantiza una Carga y Transferencia de Datos Seguras y Estables. Caja de Aluminio Premium con Tratamiento de Pulido. Tapa de acero Inoxidable Niquelado, no Fácil de Romper o Doblar. El Pasador Chapado en oro Tiene una alta Resistencia a la Corrosión y una Buena Conductividad Eléctrica. El Diseño Delgado y Elegante lo hace más Portátil

【Lo que Obtienes】 Embalaje: 3* adaptador USB-C a USB 3.0,Creemos firmemente en la calidad de nuestros productos, y puede comprarlos con confianza después de confirmar sus necesidades. Ofrecemos una garantía de 18 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente 24/7. Si tiene alguna pregunta durante el uso, recuerde contactarnos primero, estamos muy enfocados en el servicio postventa y resolveremos su problema.

3 Puntas Micro USB para Cable de Carga Magnético Silicona Multicolor - Cable usb Magnético 3 en 1 - Compatible con iPhone, Cable Magnetico tipo C, Cable Magnetico Micro usb (3xMicroUSB) € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping

Amazon.es Features Envoltorio Para Regalo Disponible por Amazon antes de Finalizar la Compra

【Conexión en la Oscuridad】 Incorpora una luz LED para encontrarlo fácilmente y no es molesto para dormir.

【Seguridad al volante】Carga tu móvil con una sola mano cuando esté en el coche, Conexión en un CLICK. Con una sola mano se puede conectar y desconectar este cable magnético, esto hace que sea muy simple, cómodo y muy útil para cualquiera, jugando a juegos, personas mayores o discapacitados

【Siempre conectado】 protege del polvo y suciedad y evita los daños en el conector de carga debido a los tirones que puedan ocasionar lo niños cuando se usa el aparato mientras se carga

️ Nunca lo desconectes. Será tan fácil como acercar el dispositivo a la punta de imán y CARGA en UN CLICK. Compatibilidad con cualquier dispositivo y últimos modelos de móviles. Compatible con iProducts y casi todos los dispositivos del mercado

REY - Cable Adaptador Conversor USB 3.1 Tipo C Macho a Jack 3,5mm Hembra Negro € 3.50 in stock 2 new from €3.50

Free shipping

Amazon.es Features Especialmente diseñado para los teléfonos móviles USB 3.1 Tipo C que no tengan conector de audio de 3,5 mm.

Conector 1: USB 3.1 Tipo C Macho

Conector 2: Jack 3.5 mm Hembra.

Fácil de usar, basta con conectarlo con tu teléfono y auriculares, Plug and Play.

Cable de 11,5 Cm y color negro.

Adaptador Auriculares Tipo C,Adaptador de Audio de Auriculares USB C a 3.5 mm Tipo c Cargador Dongle Convertidor USB C para Google Pixel 4 4XL 3 3XL 2 2XL, iPad Pro Samsung Note 10 / S20 y más € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features ▶ El adaptador de conector de auriculares 2 en 1 usb c a 3.5 mm con carga rápida está diseñado para dispositivos USB C sin puerto de 3.5 mm, resolvió fácilmente el problema de un solo puerto tipo c en el teléfono. Puede cargar su dispositivo usb-c y reproducir música o atender una llamada al mismo tiempo, y responder / rechazar llamadas, reproducir o pausar música directamente a través del control de línea de auriculares

▶ Adaptador de auriculares de audio tipo C utilizado para Google Pixel 2/3 / 2XL / 3XL / 4 / 4XL Chromebook / iPad Pro 2018/2019/2020 iPadpro / Macbook Pro 2018 / Nokia 8 Sirocco / Essential PH 1 phone / Sony Xperia XZ2 / Compact / XA2 / Ultra / XZ3 / HTC U11 Life / U11 + / U12 / U12 + / U Ultra / y más

▶ El adaptador de auriculares USB-C incorporado en el chip BES DAC avanzado, que puede convertir las señales de audio digital en señales de audio analógicas. Ofrece la tecnología suprema de cancelación de ruido de 24 bits / 48 kHz, calidad de audio de alta fidelidad, reproducir música con alta velocidad, alta resolución y menor ruido

▶ Cargador rápido PD 3.0: el chip Eltron avanzado admite carga rápida PD3.0 real a un máximo de 9V / 2A. Le ahorrará mucho tiempo de carga y garantizará que la batería de su teléfono móvil no se sobrecaliente debido a una carga demasiado rápida

▶ No es necesario descargar ningún software, plug and play, diseño portátil micro compacto, ligero pero duradero, para llevarlo fácilmente a cualquier parte, garantía de 12 meses y servicio de devolución, servicio al cliente amigable las 24 horas. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, contáctenos.

Cable USB C a Lightning, 2M Cable iPhone Cargador MFi Certificado nailon trenzado PD Rápida Tipo C a Lightning Cable para iPhone 11 12 13 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6s 6 Plus 5s 5 SE 2020,iPad € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features 【PD Carga rápida】 El cable de carga USB-C a Lightning admite PD Fast Charge 3A (máx.) Compatible con iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13mini, iPhone 12/12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS Max / XS / XR / X / 8 Plus / 8. iPad 2020, iPad Pro 12.9 "gen1 / iPad Pro 12.9" gen2 / iPad Pro 10.5 "/ iPad Air3 10.5" / iPad mini5. Nota: Necesita un cargador de pared con puerto USB-C para lograr una carga rápida.

【Cable de carga estándar】El cable de tipo c a iphone también admite la carga estándar (5V / 2.4A máx.) Compatible con iPhone 7 Plus / 7/6 Plus / 6 / 6S Plus / 6S / iPad Mini 4/3/2, iPad Air 2/1, iPad 6/5, iPod touch 6, etc.

【Carga rápida con USB PD】El cargador USB C to Lightning está diseñado para ahorrar tiempo. Admite la velocidad de transmisión de hasta 480Mbps. El cable USB C a Lightning se puede usar con un cargador USB C PD de 18W, 29W, 30W, 61W, 65W u 87W para cargar rápidamente su dispositivo iOS que admite, Durante il test, un iPhone 13/12 può essere caricato dallo 0% al 50% in 30 minuti. Puede cargar su dispositivo más rápido y más estable. (Nota: Necesita usar con enchufe de carga profesional USB C PD.)

【Cable Lightning certificado MFi】El cable USB C a Lightning utiliza el último conector C94, cuya velocidad de carga es mucho más rápida que el conector C48. Maximiza la calidad de la señal y aumenta la durabilidad de la carga. Se convierte a una especificación de fuente de alimentación de carga máxima de 20W en el caso de USB PD compatible. Cada conector de aluminio excepcional resiste el calor y la corrosión.

【Duradero & FLEXIBLE Cargador iphone】Cable USB C a Lightning Cubierto con material duradero y sin enredos, el cable puede soportar más de 20,000 ciclos de prueba de flexión. Con una vida útil de más de 10,000 insertos. El cable certificado MFi puede proteger sus dispositivos iOS de forma segura al cargar y transferir. READ Los 30 mejores Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium

Adaptador USB C a USB 3.0, Gutkam USB Tipo-C a USB con OTG Aleación Zinc y Superficie Antideslizante para MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy, Pixel, DELL XPS y Más Dispositivos USB C (2 Pack) (Black) € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Diseño Supremo】 - En este adaptador compacto USB tipo-C hemos logrado reunir Exquisitez, Elegancia y Funcionalidad. Su cuerpo de aleación de Zinc previene arañazos. Este conector Premium USB-C ha pasado más de 1.000.000 de pruebas de calidad de insertar y extraer.

【Compatibilidad Universal】 - Este adaptador USB tipo-C a USB es compatible con la mayoría de los portátiles/tablets/smartphones que poseen un puerto USB-C. Su chip de alta calidad no interfiere con la señal de WIFI. El adaptador también soporta tecnología OTG en smartphones.

【Plug & Play】 - La velocidad para la transferencia de datos está en el estándar de USB 3.0 5Gb/s. Además, con este adaptador USB tipo-C a USB usted puede sincronizar o cargar su teléfono.

【Espacio para Dos】 - Si está utilizando MacBook Pro/MacBook Air/Chromebook/u otros portátiles, este adaptador puede conectarse en un Puerto USB-C al mismo tiempo, combinando perfectamente con su ordenador portátil.

【Atención al Cliente】 - Si ocurriese algún problema o usted no queda satisfecho con el producto, por favor contáctenos y definitivamente resolveremos su inquietud.

nonda Cable USB C a HDMI [email protected] [2M], Cable USB Tipo C a HDMI 2.0 [Compatible con Thunderbolt 3] para MacBook Pro 2020/2019, MacBook Air/iPad Pro 2020, Surface Book 2 y Otros Dispositivos Tipo C € 17.69

€ 14.98 in stock 3 new from €14.98

12 used from €12.44

Free shipping

Amazon.es Features [Cable HDMI 4K @ 60Hz]: HDMI 2.0 Rendimiento de ultra alta definición, resolución de video Ultra-HD de hasta [email protected], con su dispositivo USB-C para ver eventos deportivos, películas, videojuegos y fotos directamente en su HDMI- monitor / pantalla / TV equipados. No es bidireccional. La señal de video solo va del puerto USB C al puerto HDMI.

[Plug & Play]: no se requiere software ni controladores. Conecte uno o dos monitores / pantallas HDMI con una resolución de hasta 4K a 60Hz. Compatible con televisores / monitores / proyectores equipados con HDMI para transferencia de video y audio.

[Libre de interferencias]: Tres capas anti-interferencias aseguran que no haya señales de Wi-Fi en conflicto y bloquean la mayor parte de las interferencias de la señal. Una mejor protección de transferencia de señal evita sufrir una pantalla negra y una transferencia inestable.

[Ultra duradero]: El cable de nailon trenzado flexible y resistente al desgaste proporciona una mayor durabilidad. La carcasa de aleación de aluminio de primera calidad evita el sobrecalentamiento. El conector USB-C de alta calidad garantiza una conexión perfecta y una transferencia de señal estable.

[No admiten la proyección de pantalla]: Huawei P9 / P9 PLUS / P9 LITE / P20 LITE / Mate 20 LITE, Xiaomi, Redmi y los modelos relacionados con LITE, sumsung A8 / A9 / A10 / A12 / A20 / A50 / A70 / A80, Honor ViewPad 6 / Huawei MatePad / MatePad Pro, Huawei M5 / M6 Pad, Huawei MateBook serie.

5x Tipo C Conector Magnético Giratorio Tipo C Adaptador Magnético Conector de Extremidades Cabeza para Cable de Carga Magnética Cable de Carga € 8.68 in stock 1 new from €8.68

Free shipping

Amazon.es Features Compatible con todos los dispositivos tipo C.

El conector magnético reducirá el desgaste causado por el desajuste entre tu cable y tu smartphone. También se puede utilizar como un buen tapón antipolvo.

El conector magnético no es compatible con transmisión de datos.

Tiene un imán súper fuerte y estable para un magnetismo especial. Fácil de usar con una mano, pero no tienes que buscar el puerto de carga, especialmente conveniente al conducir y tener una sola mano para resolver tus problemas de carga.

El paquete incluye 5 conectores magnéticos tipo C. Confirma tu cabezal de cable antes de realizar el pedido.

Amazon Basics - Cable USB tipo C a USB tipo C 2.0 - 2,7 m - Blanco € 10.96 in stock 1 new from €10.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta dispositivos USB tipo C (MacBook, Chromebook Pixel, Galaxy Note 7, etc.) a dispositivos y accesorios USB tipo C 2.0 (smartphones, cargadores de pared/coche, adaptadores multipuerto, etc.).

Ideal para cargar dispositivos USB tipo C, así como para sincronizar datos, fotos y música.

Diseño reversible: es fácil introducir el conector en cualquier dispositivo tipo C compatible (no importa qué lado va hacia arriba).

El puerto tipo C mide la mitad de ancho y un tercio de alto que el conector USB-A estándar (ligeramente más grande que los puertos Lightning o Micro-USB).

Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps; salida de corriente de hasta 5 V y 3 A.

CAFELE Adaptador Magnético USB Tipo C[Paquete de 5],Conector de Protección Contra el Polvo para Conexión de Carga, Enchufe Magnético Tipo C para Cable de carga magnético € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features [Carga Rápida y Transferencia de Datos 3A] Admite carga rápida QC3.0, salida 9V / 3.0A (máx.) Y sincronización rápida de datos con una velocidad de hasta 480 Mbps. (ATENCIÓN: este cabezal magnético de carga solo se adapta a cables de carga CAFEL circulares magnéticos, no a cables de carga ovalados. Confirme el cabezal de su cable antes de realizar el pedido).

⚡[Fuerza de imán Fuerte] Tiene un imán súper fuerte y estable para un magnetismo especial, nunca se cae. Fácil operación con una mano, pero no es necesario buscar el puerto de carga.

[Función a Prueba de Polvo] Diseño especial desmontable, que evita eficazmente el polvo y la suciedad, y reduce la abrasión al enchufar y desenchufar, para prolongar la vida útil

[Material de Alta Calidad] La carcasa de aluminio y el tapón de acero inoxidable niquelado se ven elegantes, a prueba de golpes, sin óxido, antioxidantes y resistentes al desgaste.

[Lista de Embalaje] 5 * Enchufes magnéticos tipo C. CAFELE ofrece un servicio al cliente de por vida. Por favor contáctenos. Le responderemos en un plazo de 24 horas. Compra sin dudarlo.

Cable USB Tipo C, RAVIAD Cable USB C a USB 3.0 Cable Tipo C Carga Rápida y Sincronización Compatible con Galaxy S10/S9/S8/Note 10, Huawei P30/P20, Mi A1/Mi A2 y más - 1M, Gris € 10.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features ✅【Carga Rápida y Sincronización】Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed) con dispositivos compatibles con USB 3.0, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S10/ S9/ S8/ Note10/ Note9/ Note8, Huawei P40/ P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Mi A1/ A2/ Mi8, Redmi Note 7 / 7, Honor View 10/ 9, LG G7/V30, OnePlus 6T, HTC U11/U12 y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB Tipo C.

✅【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 8,000 curvas y más de 10,000 enchufes y desenchufando la vida útil.

✅【Garantía de por Vida】Cable USB C a USB 3.0 duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

