Los 30 mejores Colchones Muelles Ensacados capaces: la mejor revisión sobre Colchones Muelles Ensacados

Matnature | Zerobact Sac | Colchón Viscoelástico | Muelles Ensacados | Gran Firmeza y Adaptabilidad Premium | Altura 30 cm | Antideslizante y Antibacterial (135 x 190 cm) € 270.00 in stock 2 new from €270.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón Antibacterial Modelo Zerobact Sac . Altura 30 cm .Colchón Viscoelástico .Colchón Muelle Ensacado. Gran Confort.

Carcasa de muelle ensacado con muelles individuales de última generación.Reduce los puntos de presión. Se adapta al peso de cada persona. Evita la transmisión de movimientos de una zona del colchón a otra. Mejora la ventilación.

CARA SUPERIOR-Tejido strech .Antideslizante y transpirable,acolchado de Viscolastica + viscosoft con fibra hipoalergenica para disminuir el riesgo de provocar una reacción alérgica,acompañado de capa de HR High Resilience de 30 kg.

NÚCLEO-Carcasa de muelle ensacado independiente,que aporta una adaptación progresiva a cada zona del cuerpo,dando una mayor sujeción corporal,aportando mayor resistencia y durabilidad,evitando el hundimiento y la inestabilidad.

CARA INFERIOR-Tejido 3D transpirable para eliminar rápidamente la humedad permitiendo circular el aire entre sus fibras facilitando la ventilación incluyendo una capa de fibra hipoalergenica. Todos nuestros colchones están fabricados con tejidos hipoalergenicos,anti ácaros y antibacterias y disponen de certificado OEKO-TEX. Producto fabricado en España. Los colchones se entregan enrollados.

FLEX Nube Visco Gel - Colchón muelles ensacados, 150 x 190 cm € 730.00 in stock 1 new from €730.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Núcleo de muelles ensacados Pocket System encapsulados

Cuenta con los rellenos de confort Sistema Commodo+ y Confort System+

Sus rellenos son hipoalergénicos y saludables

Tapizado en tejido Stretch con tecnología Optigrade

Su firmeza es progresiva, ofrece una gran adaptabilidad y la adaptación al cuerpo es perfecta

Emma Hybrid Premium - Colchón 150x190, Colchón de Muelles Ensacados y Viscoelástica, Firmeza Media, 100 Noches de Prueba, Colchones Nº1 de España, 25 cm de Altura, 10 Años de Garantía € 593.63 in stock 2 new from €558.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL COLCHÓN Nº1 DE ESPAÑA SEGÚN EL TEST DE 2022 y el Más Premiado de Europa

100 NOCHES DE PRUEBA: Entregas y devoluciones gratuitas. Garantía de 10 años proporcionada por Emma

EL PRIMER COLCHÓN DE MUELLES DE EMMA. Colchón Híbrido de Muelles Ensacados y Viscoelástica de 150x190

ENTREGAS Y DEVOLUCIONES GRATUITAS y Garantía de 10 años proporcionada por Emma

ADAPTABILIDAD PARA CUALQUIER POSICIÓN: No importa la posición en la que duermas, su estructura y materiales innovadores mejoran la distribución de la presión y proporcionan un soporte óptimo, manteniendo la columna vertebral alineada en cualquier posición y evitando molestias de espalda

PIKOLIN – Colchón City (Muelle ensacado/Pocketed Springs Mattress) 150x190 cm € 546.00 in stock 6 new from €546.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Presenta un tejido Stretch de gran tacto y peso que le proporciona elasticidad y transpirabilidad. Cuenta con la capa Triple Barrera de protección higiénica total y permanente que actúa contra las principales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos. Incluye cuatro asas bordadas que facilitan la movilidad y transporte del colchón.

Posee un núcleo Adapt-Tech de muelles ensacados que se adaptan punto por punto a la morfología de cada durmiente y favorece la independencia de lechos.Además, tiene poliéter reforzado de alta densidad, un amortiguador que proporciona una estabilidad confortable durante el descanso.

Incluye una capa de Fibercel, una combinación de fibra atérmica; y una capa de poliéter HR, que consigue crear un confort extra suave y deja pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor transpiración.

Transpirabilidad: 5 de 6 – Firmeza:4 de 6 – Altura del colchón: +/- 23 cm

** Envío gratuito con logística directa de Pikolin ** Nota importante: El derecho de desistimiento no será aplicable a este producto una vez haya sido desprecintado tras la entrega. No es apto para ser devuelto por razones de protección de la salud o de higiene. Para cualquier consulta, no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente. **

Colchon de Muelles Ensacados con Tejido Grafeno 150x190 Platinum Tanuk Termoregulador ChronoBio Firmeza Media Hipoalargenico Envio y Subida a Domicilio Incluidos € 385.00 in stock 1 new from €385.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ COLCHON DE MUELLES ENSACADOS ]: Fabricado 100% en España. Colchón con núcleo de muelles ensacados, sistema Pocket Spring, que dota a este colchón de una adaptabilidad que se ajusta cada zona del cuerpo y lechos totalmente independientes. Compuesto por Viscoelástica natural Memory Confort, Viscosoft Sense Premium y HR Premium Hard en cada cara del colchón que ayudan a reducir los puntos de presión en la columna, proporcionando una sensación de pomposidad e ingravidez. Firmeza Media.

[ COLCHÓN GRAFENO THERMOREGULADOR ]:El Tejido Strech Nanografeno Gris Platinum incluye en su composición nanofibras de grafeno que hacen que la temperatura corporal sea óptima durante el descanso, adquiere unas propiedades hidrófobas que retrasan la aparición de ácaros y bacterias al prevenir la humedad. El grafeno otorga al colchón una alta capacidad reguladora de la temperatura corporal y así favoreciendo a un descanso más placentero. Altura aproximada 28cm.

[ TEJIDO HIPOALERGENICO ]: Tejido Strech Nanografeno Gris Platinum Hipoalergénico, 100% transpirable y anti-humedad. Platabanda con Tejido velour de microfibras con acolchado, renovación del aire constante. Certificados OEKO-TEX Standard 100 y Sanitized, descanso higiénico. Tejidos antibacterias, antiácaros y antimoho. Montaje De Capas Con Ceras Naturales (Sin Pegamento, Sin Disolventes). Se recomienda no utilizar el colchón en las primeras 48 horas después de abrirlo.

[ DESCANSO Y CONFORT ]: Colchón Firme con 11 zonas de descanso, núcleo de muelles y viscoelástica confortable de larga durabilidad. Diseñado y fabricado con el innovador sistema Chrono-Bio fundamentado en el estudio de los ritmos circadianos de las células y bioritmos del cuerpo para su control favorable hacia el descanso saludable y rejuvenecedor.

[ GARANTIA DE SERVICIO PREMIUM ]: Durabilidad garantizada cinco estrellas de 10 años. ENVÍO y SUBIDA A DOMICILIO INCLUIDOS, (siempre que el transportista pueda acceder sin complicaciones con el colchón). Fabricado en España. El Colchón se envía enrollado y envasado al vacio para conservar las propiedades de sus materiales. Colchón ideal para cualquier tipo de dormitorio, matrimonios, jóvenes, niños. Disponible en todas las medidas estandarizadas en Europa. READ La hija de Ajay Devgn, Nysa, está de vacaciones en España con sus amigos. ver fotos

Novilla Colchones Viscoelástico 150x200, Colchón Muelles Ensacados, Espuma de Gel con Memoria, Fibra de Bambú Transpirable, Firmeza Media, Aislamiento de Movimiento, Altura 22 cm € 269.99 in stock 1 new from €269.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sueño cómodo y fresco】: el colchón de resortes híbrido de 22 cm está diseñado con espuma viscoelástica de gel y espuma de alta densidad de celda abierta. La espuma viscoelástica en gel que se adapta a las curvas del cuerpo absorbe el calor para mantenerte fresco. La espuma de alta densidad de celda abierta y hasta un 30 % de fibra de carbón de bambú mejoran en gran medida la transpirabilidad general, mantienen el olor fresco durante mucho tiempo, le permiten dormir cómodamente en cualquier momento y despertarse renovado.

【Aislamiento de Movimiento】: el colchón de muelles ensacados adopta el diseño de resortes ensacados independientes. Las bobinas embolsadas individualmente se pueden mover de forma independiente, lo que reduce el ruido de dar la vuelta. Este colchón híbrido ultrasilencioso combina los beneficios de colchón de espuma y colchón de muelle ensacado, adecuado para personas que duerme de lado, boca abajo y boca arriba.

【Soporte Suficiente】: Cientos de resortes ensacados individuales dentro del colchón de muelles actúa como un sistema de soporte central de firmeza media distribuyendo uniformemente su peso corporal. La espuma de alta densidad D30 brinda un amplio apoyo para todas las partes del cuerpo. Por todo esto, recomendamos este colchón a aquellos que prefieren una sensación de soporte medio.

【COLCHÓN PARA TODOS】: El colchón Novilla está hecho de espuma certificada American CertiPUR, libre de emisiones y sustancias nocivas. El colchón es cómodo y transpirable, suave y agradable para la piel, y todos pueden usarlo con confianza. Los colchones Novilla están disponibles en una variedad de grosores y tamaños y se adaptan a la mayoría de los armazones de cama e incluso se pueden colocar directamente en el suelo.

【Prueba de sueño de 100 noches】: Novilla colchón se enrolla mediante compresión al vacío, que es fácil de transportar e instalar, una persona es suficiente para llevarlo al dormitorio. Se recomienda esperar de 24 a 72 horas para que el colchón se desinfle y vuelva a su forma original. Ofrecemos una prueba de 100 días para que pueda probar al máximo este cómodo colchón sin preocupación.

DORMIDEO Colchón de Muelles Ensacados New Metropolitan 150x190 € 274.50

€ 247.05 in stock 1 new from €247.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón de una sola cara, no hace falta darle la vuelta, solo girar de pies a cabeza cada seis meses.

Termoregulable: se regula dependiendo de la temperatura del cuerpo.

Tejido strech calidad Lava con 2cm de viscosoft olmosoft más fibra siliconada.

Cara 2 tejido 3D con fibra Sensoflot.

Altura total 26cm +/- 2cm

Pikolin Veza - Colchón de muelles ensacados y viscoelástica premium, Altura 28cm, Firmeza Media-Alta, Confort Visco, Calidad Óptima, Protección Higiénica Total, 150x190 € 665.99 in stock 1 new from €665.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Veza es un colchón de muelles ensacados con visco gama premium de PIKOLIN con +/- 28 cm de grosor. Confort máximo y firmeza media-alta. Un colchón con acolchado múltiple: capa supersuave de espuma de poliéster, viscofoam soft y viscofoam firm que en combinación generan una sensación de confort extra suave con un alto grado de ventilación.

Proporciona el máximo nivel de ergonomía gracias a la tecnología adaptech de muelles ensacados patentado por PIKOLIN: en su interior cuenta con un núcleo de muelles independientes de acero templado embolsados uno a uno en tejido resistente; por eso se adapta a tu morfología punto a punto. El colchón que se adapta a ti.

Nuestro producto estrella cuenta con la mejor combinación posible de materiales para garantizar tu descanso. Independencia total de lechos. Atérmico. Se entrega embalado al vacío y protegido con una caja de cartón para mayor protección e higiene. Alcanza su altura completa tras 48hrs. de su desembalado.

Nunca tendrás que preocuparte por la higiene, la tecnología triple barrera de PIKOLIN ofrece una protección higiénica total y permanente; actúa contra las principales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos. A diferencia de otros tratamientos TripleBarrera es permanente durante la vida útil del colchón.

Nuestros colchones en caja son el resultado de más de 70 años de experiencia, pensados para satisfacer todas tus necesidades de descanso, por más exigentes que sean; un nuevo formato de fácil manipulación que cuenta con la calidad y comodidad de tu Pikolin de siempre. Con la garantía del líder en descanso.

Matnature | Platinum | Colchón Gran Confort Pro Múltiple Descanso | Muelles Ensacados y Viscoelástica | Altura 30 cm | Transpirable, Antideslizante y Antiácaros (135 x 190 cm) € 305.00 in stock 2 new from €305.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón modelo Medium de altura 30 cm (+/- 1cm). Producto fabricado en España. Los colchones se entregan enrollados.

Cara Superior: Tejido Strech acolchado con fibra hipoalergénica, 1cm de viscoelástica, 2cm de viscosoft y 4cm de high resilience de 25kg. Con esta combinación se consigue reducir los puntos de presión, adaptándose a los contornos de tu cuerpo.Tejido antideslizante para asegurar el continuo paso del aire, manteniendo el colchón en óptimas condiciones, evitando la humedad y favoreciendo la transpirabilidad.

Núcleo: Núcleo de muelles ensacados que otorgan a este colchón independencia de lechos.

Lateral: Asas horizontales en los laterales.

Cara Inferior: Acolchado con tejido 3D transpirable con 4cm de high resilience y 1cm de fibra hipoalergénica. Todos nuestros colchones están fabricados con tejidos hipoalergénicos, antiácaros y antibacterias, y disponen de certificado OEKO-Tex. STANDARD 100 by OEKO-TEX

Kuo Dream - Colchón Orsay Spring | Colchón de Muelles Ensacados | Transpirable, Adaptable y Ergonómico | 135 x 190 cm € 239.90 in stock 1 new from €239.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de 135 x 190 | Grosor 26cm

Fabricado 100% en España, en Kuo Dream cumplimos la normativa standard 100 by oeko-tex sistema de pruebas y verificación para productos textiles brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación

Colchón de Muelles Ensacados con refuerzo perimetral | Acolchado en Viscoelástica para mejor ergonomía | Tejido Ignífugo

El colchón Orsay Spring de Kuo Dream es apto para cualquier época del año, en su cara de invierno tiene el acolchado de ViscoGel para un mayor confort, y un tejido mallado 3D que aporta frescor y transpiración en la cara de verano.

Perfecta independencia de lechos | El colchón se envía enrollado y envasado al vacío. | Recomendamos dejar reposar el colchón un mínimo de 24 horas para que recupere todas sus propiedades

Amazon Basics - Colchón de muelles ensacados y espuma viscoelástica de gel, 150 x 200 cm € 362.86

€ 328.99 in stock 1 new from €328.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 150 x 200 cm

Estructura de 5 capas con tejidos respetuosos con la piel y espuma multicapas

Las bobinas que hay entre los muelles proporcionan el mejor apoyo, y reducen las vibraciones

Con muelles ensacados duraderos, espuma viscoelástica 3D y un tejido suave y cómodo

Libre de sustancias dañinas y repelente de chinches, para que puedas dormir con tranquilidad

Colchón 1600 muelles ensacados Memory 7 zonas de masaje almohadillado. Colchón extraíble dispositivo médico italiano con cojín de arco de memoria en promoción – TEK H24 c.a 150 x 190 cm € 424.10 in stock 1 new from €424.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón de producción italiana con interior de 800 muelles ensacados y adicional de Memory 7 zonas de masaje almohadillado apto hasta 150 kg. Colchón a precio de producción con 2 almohadas de copo de memoria en promoción – TEK H24 c.a 150x190 cm

Tejido de revestimiento desenfundable e interior superior de Memory almohadillado 3,5 cm masajeador y ergonómico, una espuma viscoelástica especial súper transpirante – No cálido 150 x 190 cm

Colchón extraíble como dispositivo médico. Todos los componentes del colchón están libres de CFC y sustancias nocivas, solo materias primas 100% italianas. Colchón de muelles independientes en oferta

Colchón de excelente calidad revisado con las mejores calificaciones de nuestros clientes. El mejor colchón del mercado online con solo materias primas 100% italianas

El colchón se envía con doble embalaje de protección y envasado al vacío. Fácil de transportar. Colchón de 12 años y especial Promoción 2 almohadas Flor de Memory de regalo

Cecotec Colchón Híbrido Flow 6900 Hybrid 135x190. Multicapa, Núcleo de Muelles Ensacados SpringCore y Viscoelástica ViscoCare, Altura 28 cm, Firmeza Medio Alta, SeparateMuv & BreathSoft € 223.90 in stock 3 new from €223.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza Medio Alta. Altura total de 28 cm. Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso.

Núcleo de muelles ensacados que aporta firmeza y una mayor transpirabilidad. Tecnología SeparateMuv que favorece la independencia de lechos, para que ningún movimiento afecte a tu descanso mientras que tu columna permanece correctamente alineada.

ViscoCare, capa viscoelástica que se amolda a las líneas de tu cuerpo. Tejido BreathSoft que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y de fácil limpieza.

Colchón doblado y envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones.

La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

Colchón SIMPUR Premium Hybrid 150x190 cm - Altura +/- 30 cm - Sistema de muelles 3.0 - Multicapa - Independencia de lechos - Colchón Silencioso - Multizona de Confort - Durabilidad Excelente € 314.00 in stock 1 new from €314.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [★ SUEÑO ÓPTIMO Y SIN DOLORES ★] Grosor: +/- 30 cm. Firmeza Media-Alta y Acogida agradable. Notarás el alivio de presión y una mejora en la calidad del sueño gracias a la combinación de muelles y el sistema de espumación multidensidad de este colchón, que crean un efecto de ingravidez generando un soporte anatómico para el cuerpo.

[★ DISEÑADO POR ESPECIALISTAS ★] Sistema especial de muelles SPRING OFF 3.0 desarrollado por nuestros especialistas y con la tecnología más innovadora. Cada uno de los muelles está ensacado individualmente, ajustando la presión óptima para que el colchón se adapte a cada zona de soporte del cuerpo y permitiendo una distribución uniforme del peso. Concebido para un descanso prologando y continuado. Con 100% independencia de lechos y sin ruidos.

[★ TEJIDOS ESPECIALES DE CALIDAD ★] Tejidos hipoalergénicos con fibras libres de sustancias nocivas para la salud. Con propiedades Anti ácaros, Anti moho y anti bacterias. Perímetro reforzado y cosido especial de seguridad que otorga una gran compactibilidad. Colchón ergonómico, anatómico y óptimo para cualquier persona.

[★ EXPERIENCIA Y CONFIANZA GARANTIZADAS ★] : Descansa cómodamente sin preocuparte de nada más. Nuestro departamento de clientes estará a tu disposición para lo que necesites. Nuestra satisfacción de cliente es del 100%. Además nuestros productos tienen los certificados más importantes de la industria textil: Certificado ISO 9001. Certificado Cetem EU. Certificado mundial de calidad Oeko Tex textiles de confianza.

[★ DURABILIDAD Y ENVÍOS OPTIMIZADOS★] La combinación de materiales de alta calidad y prestaciones utilizadas para la fabricación de este colchón, junto con el sistema de muelle individual especial W250 garantizan una gran durabilidad. Con 10 años garantizados de durabilidad en los muelles. El colchón es enviado enrollado y envasado al vacío para facilitar su transporte y su higiene. Se debe dejar reposar 48 previas a su uso tras desembalarlo para retomar su forma y características.

PIKOLIN Colchón sostenible muelles ensacados con Viscofoam 28cm | Confort Alto I Independencia de lechos I Alta transpirabilidad I Firmeza Media y Tejido Seaqual | Modelo Galeón I 150x190 € 660.00 in stock 1 new from €660.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón sostenible PIKOLIN de muelles ensacados independientes de alta calidad. Alto confort gracias a la tecnología Viscofoam. Alta transpirabilidad. Independencia de lechos máxima. 28 cm +/- 2cm. Firmeza media.

Colchón sostenible cuyo tejido está fabricado con hilo SEAQUAL que procede de materiales reciclados de plástico recuperado del mar. Contribuye a preservar los recursos naturales y a mantener los océanos más limpios.

Colchón de alto confort con dos caras útiles iguales. El envío de este producto enrollado para reducir la huella medioambiental durante el transporte.

Colchones fabricados con un 20% de energías verdes. Los muelles ensacados de este colchón tienen un 65% del acero de origen reciclado de máxima calidad.

Tratamiento higiénico Triple Barrera que actúa contra las principales causas de alergias durante toda la vida útil del colchón: ácaros, bacterias y hongos.

SIMPUR: Colchón 135x190 cm Muelles ensacados Visco Spring Magestic | Altura 30cm | Firmeza 7,5/10 | Viscoelástica última generación | 9 Capas Diferenciadas | Independencia de lechos | Ortopédico € 279.00 in stock READ Los 30 mejores Plafon Led Baño capaces: la mejor revisión sobre Plafon Led Baño 1 new from €279.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE COLCHÓN DE MUELLE ENSACADO con sistema Visco-Confort de 4 cm de multicapas viscoelásticas de acogida progresiva y gradual. Proporciona una adaptabilidad personalizada a cada zona corporal con sus 11 puntos de presión. Cada muelle ensacado actúa de manera independiente consiguiendo el equilibrio perfecto.

EXCELENTE COLCHÓN DE MUELLE ENSACADO con sistema Visco-Confort de 4 cm de multicapas viscoelásticas de acogida progresiva y gradual. Proporciona una adaptabilidad personalizada a cada zona corporal con sus 11 puntos de presión. Cada muelle ensacado actúa de manera independiente consiguiendo el equilibrio perfecto.

SU VISCOELASTICA DE ALTA DENSIDAD proporciona una adaptabilidad excelente que equilibrara y acomoda cualquier postura al dormir.Confort progresivo, acompañado por una firmeza óptima. Su soporte de muelles ensacados transmite el peso a cada muelle individual, ofreciendo una firmeza personalizada para cada zona corporal. Transpiración máxima.Mantendrá la temperatura ideal durante el descanso, gracias a las nanofibras de grafeno incorporadas en el viscoelástico.

SISTEMA MULTI PROGRESS : Se han distribuido las 9 capas estratégicamente para ofrecer una tumbada de firmeza progresiva. Máxima independencia de lechos: en ningún momento apreciarás los movimientos de tu compañero de sueños. 4 cm de Visco Confort: Material de máxima adaptabilidad y progresividad, compuesto Viscoelástica Alta Densidad + viscosoft rest foam + Tejido alta calidad ultra transpirable antiestático.

SOPORTE ESPECIAL DE MUELLE ENSACADO D25.0 de máxima transpiración y adaptabilidad con garantía de 10 años. Hipoalergénico, con tejidos libres de sustancias nocivas. Tejidos antiácaros, antibacterias y antihongos. Certificado mundial de calidad Oeko Tex textiles de confianza. Sistema máxima calidad. SE RECOMIENDA UN PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 48 HORAS.

PIKOLIN Colchón Sleep | Tecnología de muelles ensacados Adapt Tech | Firmeza Alta | 150x190 € 912.00 in stock 2 new from €912.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colchón Sleep está compuesto por el núcleo de muelles ensacados Adapt-Tech y su capa de Progression Fiber Plus.

Colchón de Firmeza Alta con Tecnología de muelles ensacados Adapt Tech.

Colchón disponible en varias medidas. Entrega concertada e instalación dentro del domicilio por equipo especializado.

Protección higiénica total, incorpora la TRIPLE BARRERA, el tratamiento higiénico para un descanso saludable patentado por PIKOLIN.

Pikolin es la marca líder del Descanso en España y el segundo fabricante europeo del descanso, con más de 70 años de experiencia

Matnature | Nature Sac | Colchón Viscoelástico | Muelles Ensacados y Visco Pro Lujo | Múltiples Zonas Descanso Firmeza Superior | Altura 25 cm | Tejido 3D Alto Gramaje (135 x 190 cm) € 258.00 in stock 2 new from €258.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón modelo Nature SAC, Altura 25cm +/- 1, viscoelástico, carcasa de muelles ensacados, gran adaptabilidad, firmeza superior, independencia de lechos, confort óptimo.

Tejido superior Strecht de alto gramaje , núcleo diseñado con una carcasa de muelles ensacados individualmente, lo que aporta al colchón una independencia de lechos perfecta, los movimientos en un lado del durmiente no influyen ni se notan en la otra persona.

Firmeza óptima, que combinado con las capas superiores de acolchado en fibras hipoalergéncias + viscosoft de ultima generación en sensación supersuave + viscoelástica para una mejor adaptabilidad al cuerpo.

Cara inferior del colchón acabado con tejido tridimensional de alto gramaje, lo que facilita la transpiración y correcta ventilación del colchón, al permitir al aire circular entre sus fibras y no quedarse estancadas en el interior.

Esta combinación nos ofrece un colchón que nos brinda sus máximas prestaciones en todas las épocas del año.

Matnature | Exclusive | Colchón 1200 Muelles Ensacados | Altura 32 cm | Viscosoft Indeformable y Reversible | Firmeza y Adaptabilidad Premium | Tejido Antideslizante (150 x 190 cm) € 375.00 in stock 1 new from €375.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Exclusive. Colchón Reversible de altura 32 cm (+/- 1cm). Los colchones se entregan enrollados.

Cara Superior: Acolchado con tejido Strech antideslizante y transpirable, con fibra hipoalergénica de 300grs, 2cm de viscoelástica, 2cm de viscosoft y 2cm de high resilience de densidad D-25..

Núcleo: Núcleo con 1200 muelles ensacados, que proporciona una excelente adaptabilidad para un correcto descanso, gracias a su dureza media.

Lateral: Platabanda en tejido Strech y fibra hipoalergénica para una óptima termorregulación del núcleo.

Todos nuestros colchones están fabricados con tejidos hipoalergénicos, antiácaros y antibacterias, y disponen de certificado OEKO-Tex. STANDARD 100 by OEKO-TEX Producto fabricado en España

Sweetnight Colchón Híbrido de Muelles Ensacados 135 x 190 cm, Altura de 25 cm, con Espuma Viscoelástica, Transpirable y Cómodo, Firmeza Media, Aislamiento de Movimiento, 135 x 190 x 25 cm € 309.99

€ 201.49 in stock 1 new from €201.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRANSPIRABLE: Sweetnight colchón de muelles ensacados, de 135 x 190 cm y altura de 25 cm, tiene la estructura de resortes ensacados individuales, que le proporciona maravilloso soporte mientras que tiene la ventilación interior perfecta para que obtener la buena circulación de aire. Adoptando la tela tejida en 3D y transpirable y conteniendo la capa de espuma viscoelástica, este colchón está perfectamente termorregular, que no se acumula el calor y le brinda un sueño fresco y dulce.

MATERIAL DURADERO: Sweetnight colchón de muelles ensacados, con los redortes de acero al carbono de alta calidad y espuma viscoelástica en gel, se aprueba de las pruebas de contaminantes y humedad, y está certificado de CertiPUR-US. No tiene ninguna sustancia nociva ni hace nada daño al cuerpo y al medio ambiente. Es muy seguro de usarlo cotidiano.

UN SUEÑO SIN INTERFERENCIA: Este colchón de muelles está ergonómico con el aislamiento de movimiento. Los resortes interior de este colchón está ensacados individualmente, que los promite a moverse independemente. Los movimientos de cada persona encima del colchón no se influye fácilmente. Además, con el capa de espuma viscoelástica en gel lentamente rebotada, este colchón se adapta perfectamente al contorno del cuerpo durante el descanso.

EMBALAJE AL VACÍO: Este colchón híbrido de muelles ensacados se entrega sellado al vacío y perfectamente enrollado en una caja de cartón para facilitar el transporte y la instalación. Se recomienda dejarlo reposar 72 horas después de sacerlo del embalaje para que el colchón se recupere en su forma original. Se adapta a casi todos los marcos de 135 x 190 cm, como los canapes, los camas, los somieres y hasta el suelo.

SERVICIOS SATISFACTORIOS: Prometemos a ofrecerle los productos de alta calidad y proporcionarle los perfectos servicios de atención al cliente. Nuestros colchones tienen la devolución gratitua en 30 días y vienen con la garantía de 10 años. Si tiene alguna pregunta sobre el colchon muelles ensacados durante el uso, puede contactarnos en cualquier momento. Le responderemos en 24 horas y le haremos todo lo posible para ayudarle.

Khama Basic | Colchón de muelles ensacados con viscoelástica | Firmeza Alta 8/10, Blanco, 150x190 € 231.27

€ 173.45 in stock 2 new from €173.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este colchón KHAMA es de firmeza alta 8/10 , indicado para personas que prefieran los colchones firmes o tengan un peso elevado

Colchón KHAMA Muelles Ensacados y Viscoelástica | Muelles reforzados transversal y perimetralmente | Con una capa de viscoelástica de alta densidad (40kg/m3) para aumentar su adaptabilidad y confort.

Colchón KHAMA con una excelente relación calidad precio, es nuestro colchón más vendido en hoteles, ahora adaptado en su versión de hogar.

Certificado Oeko Tex | Libre sustancias perjudiciales para salud | Nº Certificado 2017OK0745

Altura colchón 28 cm | Peso del colchón 40 kg. I Entrega enrollado | Una vez abierto en dos horas lista para su uso

IKON SLEEP Colchón Muelles Ensacados, Espuma de Gel, Múltiple, 135 x 190 cm € 238.00

€ 223.89 in stock 1 new from €223.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NÚCLEO MUELLES ENSACADOS INDEPENDIENTES: El núcleo del colchón es de muelles ensacados (muelles embolsados), óptimo para personas que buscan un colchón altamente acogedor y confortable. Mantiene una circulación continua del aire en su interior favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.

ALTA TRANSPIRABILIDAD: El tejido Moncel destaca por su elegancia y transpirabilidad, es una tela de gran belleza y suavidad. También actúa como barrera contra las bacterias, el moho, los ácaros, los hongos y evita malos olores. De este modo protege al colchón, evitando que se moje y se ensucie y , además, es hipoalergénica. En la cara inferior (verano) encontramos un tejido altamenta transpirable 3D, que proporciona una agradable sensación de frescor en la noches más calurosas.

ADAPTABLE Y CÓMODO: 100% adaptablidad e independencia total de lechos. El Colchón Elite Wellness ofrece una cómoda y adaptable acogida, gracias a la adaptabilidad de la Viscoelástica de gel de alta densidad y diseño de acolchado tapa-tapa de rombos.

FABRICADO EN ESPAÑA: El mejor equipo humano y vanguardia tecnológica del sector del descanso.

Altura: +- 30 cm

Cecotec Colchón Híbrido Flow 8900 Hybrid 135x190. Multicapa, Núcleo de Muelles Ensacados SpringCore y Viscoelástica ViscoCare+, Altura 32 cm, Firmeza Medio Alta, SeparateMuv & BreathSoft+ € 303.90 in stock 3 new from €303.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza Medio Alta. Altura total de 32 cm. Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso.

Núcleo de muelles ensacados que aporta firmeza y una mayor transpirabilidad. Tecnología SeparateMuv que favorece la independencia de lechos, para que ningún movimiento afecte a tu descanso mientras que tu columna permanece correctamente alineada.

GelFresh2+, capa viscogel que se amolda a las líneas de tu cuerpo y favorece la transpiración. Tejido BreathSoft que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y de fácil limpieza.

Colchón doblado y envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones.

La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

Sweetnight Colchón Muelles Ensacados 180 x 200cm, Colchón Híbrido de Muelles de Espuma Viscoelástica, Altura 20 cm, Transpirable Cómodo Silencioso y Ergonómico, 180 x 200 x 20cm € 362.99

€ 254.09 in stock 1 new from €254.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Equilibrio Perfecto entre Apoyo y Comodidad: Sweetnight colchón de muelles ensacados está con el diseño ergonómico, los resortes ensacados le brindan un soporte completo y uniforme, más adapta al contorno del cuerpo perfectamente no importa en qué posición duermas. La capa de esponja viscoelastico de alta densidad que se rebota lentament, le hace dormir más cómodo con perfecto soporte de colchón. Con este colchón de 180 x 200 x 20 cm, puede obtener la mejor comodidad en este colchón de muelles durante el descanso, la siesta y el sueño.

Comodidad y Transpiración: Sweetnight colchón de muelles ensacados está diseñado en 4 capas: la cubierta tejida es de tela transpirable, muy agadabre a la piel. Debajo está acolchado una capa de espuma viscoelástica de gel, que tiene las funciones de conducción de calor, disipación de calor y enfriamiento; la estructura inferior de muelles ensacados tiene un amplio espacio para la ventilación. El calor y la humedad que se producen al sudar se pueden liberar de inmediato. Le brindan un ambiente para dormir bueno, seco y fresco.

Perfecto Sueño Sin Interferencia: Los resortes separados de este colchón de 180 x 200 x 20 cm se envuelven en bolsillos individual para evitar que los resortes se sacudan y hagan ruidos debido a la fricción mutua durante las actividades. Su independencia también proporciona una distribución equitativa del peso al moldear los contornos del cuerpoy permitirle descansar mejor sin interferencias.

Material Saludable y Duredero: La cubierta de nuestro colchón está tejida de tela agradable a la piel y acolchada de materiales naturales, más cómoda, suave y transpirable para dormir. La espuma está certificada CertiPUR-US, que no contiene sustancias nocivas como formaldehído, mercurio y otros metales pesados. Los resortes de acero al carbono están de alta calidad, antioxidantes y anti-deformación, más duradero para usar. Es solo un colchón, pero puede cambiar tu estado de ánimo durante el día.

Envasado al Vacío: Prometimos a ofrecerle los productos premium y proporcionarle una garantía de 10 años de todos los colchones. Nuestros colchones se entragan enrrollados y sellados al vacío en una caja de cartón para facilitar el transporte y la instalación. Se recomienda que deje reposar el colchón nuevo 72 horas para que se recupere y elimine los olores.

SonnoMATTRESS Colchón Viscografeno Muelles ensacados Dual Vintage 135x190x30 € 299.00 in stock 1 new from €299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura total +-30cm. Acolchado de viscografeno+supersoft de 3,5cm con cómoda acogida, regulador térmico e ionizante. Núcleo de carcasa de muelles ensacados Pocket Spring con refuerzos de espuma perimetrales para mayor compactibilidad.

Tejido Vintage de calidad superior y gran suavidad en acolchado tapa a tapa con acabados de gran lujo. Lateral Dual Memory con rejilla en la parte inferior para una aireación completa del colchón. Acolchado inferior en tejido 3D gris de alta ventilación. Cerrado con ribete reforzado para mayor compactibilidad.

Mayor aireación interior gracias su núcleo de muelles ensacados. Suavidad y adaptabilidad combinado con un soporte firme para un descanso reparador y sin interrupciones.

Sensación termina neutra y libre de cargas estáticas gracias al viscografeno. Propiedades antimicrobianas y antisudoración, previniendo la humedad y los malos olores. Diseño elegante y con un toque Vintage, acabados de la más alta calidad.

SANITIZED anti-hongos, anti-bacterias y anti-ácaros. El colchón se envía enrollado y envasado al vacío READ ¡Viva España!

Sweetnight - Colchón Muelles de 160 x 200 cm, Colchón Muelles Ensacados y Espuma de Gel, Colchón Viscoelástico, 20 cm de Alto € 329.99 in stock 1 new from €329.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comodidad óptima Este colchón de muelles embolsados de 20cm de alto se divide en 5 zonas de descanso; está acolchado en ambos lados y presenta una capa alta de espuma, para una comodidad y alivio extraordinarios, y una distribución uniforme del peso. Este colchón híbrido proporciona apoyo a , favoreciendo su posición natural, además de ser adecuado para todo tipo de estilos de sueño

Colección y núcleo de espuma de memoria testados para contaminantes Todos los núcleos de nuestra espuma de memoria cuentan con la certificación CertiPUR-US. La funda está fabricada de viscofibra, muy transpirable y respetuosa con la piel, y que evita la sudoración en verano

Transpirable y suelo tranquilo El núcleo de muelles embolsados aporta estabilidad y ventilación al colchón. Además, la estructura de muelles deja pasar el aire a través de ella. Muelles embolsados individualmente de adecuada calidad y baja capacidad de rebote para absorber el ruido u las vibraciones de forma efectiva al girarse o moverse. Incluso si tienes el sueño ligero, podrás dormir de noche sin problemas

Compatible con la mayoría de las bases Independientemente de si hay se trata de un base de muelles, de láminas, plana o ajustable, este colchón, que se envía sellado al vacío y enrollado en una caja, es la mejor opción. Pequeño y fácil de transportar, espera 2 o 3 días después de desenrollarlo para que alcanza su tamaño completo y puedas disfrutar de tu colchón favorito

PIKOLIN Colchón 150x190 de muelles ensacados visco, firmeza Alta, Reversible, máxima Calidad, Alto 27 cm - Colchones Troas € 631.99 in stock 1 new from €631.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En sus capas, el Viscofoam reduce los puntos de presión. Material exclusivo de Pikolin, es una espuma viscoelástica de alta densidad, que permite una mejor circulación de la sangre. Reduce los cambios de posición para mejorar la calidad del descanso y dotar de un alto nivel de ergonomía. Por debajo, la capa Fibercel proporciona una sensación de suavidad adicional, favorece la transpiración y aporta frescura al colchón, gracias a dos capas superpuestas de fibra atérmica y Polieter.

Por debajo, la capa Fibercel proporciona una sensación de suavidad adicional, favorece la transpiración y aporta frescura al colchón, gracias a dos capas superpuestas de fibra atérmica y Polieter.

Troas es un colchón fácil de girar y voltear, gracias a sus cuatro asas horizontales que permiten un mejor mantenimiento.

Este producto cuenta con la tecnología de Triple Barrera, un tratamiento exclusivo desarrollado por PIKOLIN que previene la aparición de ácaros, bacterias y hongos en el colchón.

Su núcleo de Tecnología exclusiva Adapt-Tech es un bloque de muelles ensacados independientes de acero templado: adaptación punto a punto a la morfología del durmiente.

NALUI - Colchón Cama Articulada de Muelles Ensacados Galana 135x190cm con Viscoelástica Gel, Tejido Strech Cashmere y Tejido 3D Transpirable. Altura:±26cm | Firmeza Suave | Hecho en España € 349.80

€ 288.79 in stock 1 new from €288.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FIRMEZA MEDIA-SUAVE CON UNA GRAN ADAPTABILIDAD. El colchónmuelles ensacados y viscoelástica 135 cuenta con un núcleo de muelles ensacados, que consigue que cada muelle se adapte de forma independiente para aliviar los puntos de presión, manteniendo la correcta alineación de la columna para conseguir una postura correcta durante el descanso. Además ofrece independencia de lechos y es más resistente, más ergonómico, y más duradero. ALTURA TOTAL: +/-26cm

CARA SUPERIOR CON TEJIDO STRECH CASHMERE. Junta la flexibilidad, la comodidad y la elasticidad del tejido Strech con la sensación suave y fresca del tejido natural Cashmere. El colchón muelles embolsados incorpora también una CAPA de VISCOGEL con partículas de gel inyectado en la viscoelástica que mejora la temperatura y la durabilidad del colchón. Es más flexible y elástico.

CARA INFERIOR CON TEJIDO TRANSPIRABLE 3D AIR PATH. El tejido transpirable 3D AIR PATH permite una circulación continua del aire a través del colchón muelles ensacados y viscoelástica 135, favoreciendo la mejor transpiración del mismo. Además evita que el colchón se deslice por el somier, ofreciendo una mejor estabilidad.

COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE SOMIER, BASE O CANAPÉ. Gracias a su gran transpirabilidad y adaptabilidad, el colchón muelles embolsados es perfecto para cualquier tipo de base y somieres articulados. Además cuenta con carenado perimetral para evitar que el colchón se hunda en las esquinas y ofrecer una mayor firmeza.

FABRICADO 100% EN ESPAÑA CON CERTIFICADO OEKO-TEX. El colchón muelles ensacados y viscoelástica 135 está fabricado 100% en España, la fábrica cuenta con una amplia experiencia en el sector desde 1974. Además cuenta con el Certificado OEKO-TEX, es decir, el 100% de los materiales utilizados en la fabricación del colchón están libres de agentes tóxicos o dañinos para la salud.

Cecotec Colchón Híbrido Flow HybridLuxe Fresh 6900 135x190. Multicapa, Altura 31 cm, Núcleo de muelles ensacados, Firmeza Media-Alta, Capas de Viscoelástica, Fibra e Hiper Soft € 420.25 in stock 2 new from €420.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón de firmeza Media y altura total de 31 cm con la medida ideal para tu descanso.

Núcleo de muelles ensacados que aporta independencia de lechos.

Compuesto por 11 capas diferentes diseñadas para mejorar tu descanso y con doble cara de descanso verano e Invierno con sistema de triple protección.

Tecnologías SpringPlus, SilkySoft+ y Fresh que combina capa de micromuelles, viscoelástica, Hiper Soft y Fibra Cotton que amplificará tu sensación de comodidad.

El colchón se entrega enrollado y envasado al vacío para transportar el colchón de la manera más cómoda.

Morfeo - Colchón Morfeo Sistema Híbrido de Micro-muelles Ensacados y Viscoelástico | Firmeza Media-Alta | 150x190 / 26 cm | Transpirable, Tejido Termorregulador y Antiácaros | Independencia de Lechos € 759.00 in stock 1 new from €759.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ MATERIALES DE GAMA ALTA | El colchón modelo Morfeo Hybrid System está compuesto de un núcleo de viscoelástica top quality de 4cm con densidad 80 kg/m3 que mejora la circulación sanguínea y el confort en tu espalda; y micro-muelles ensacados, que permiten la independencia de lechos, transpirabilidad y adaptabilidad en nuestra espalda. La capa inferior de malla 3D tiene efecto termorregulador, consiguiendo la máxima transpiración y durabilidad de todo el colchón.

⭐ FIRMEZA MEDIA-ALTA | Gracias a sus materiales premium y su firmeza media-alta, el colchon morfeo de 150x190 es la opción perfecta para liberar a nuestro cuerpo de puntos de presión, permitiendo un sueño reparador. Su altura aproximada de 26 centímetros ergonómicos ofrece el máximo confort en la tumbada y ayuda a conservar la postura correcta de la espalda gracias a su adaptabilidad.

⭐ TEJIDOS ANTIBACTERIANOS | El colchon de muelles ensacados individuales y viscoelastico de Morfeo cuenta además con una capa exterior compuesta de materiales que protegen de ácaros y bacterias, y elimina olores. Los tejidos utilizados reducen la actividad bacteriana y viral gracias a los tratamientos Sanitized, para que puedas descansar sin preocupaciones.

⭐ LIBERTAD DE MOVIMIENTOS | La gran ventaja de los colchones viscoelasticos de Morfeo es que, gracias a su composición, permiten la total libertad de movimientos garantizando siempre el confort y la adaptabilidad a la espalda. Los micromuelles ensacados permiten la independencia de lechos, por lo que no notarás ningún movimiento ni sonido.

⭐ FABRICADO EN ESPAÑA | Todos los productos de Morfeo están fabricados en España, apostando siempre por la compra local de nuestros tejidos y materias primas para ofrecerte el mejor descanso.

