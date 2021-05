Inicio » Top News Los 30 mejores Cojines Decoracion Cama capaces: la mejor revisión sobre Cojines Decoracion Cama Top News Los 30 mejores Cojines Decoracion Cama capaces: la mejor revisión sobre Cojines Decoracion Cama 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sylar Funda de cojín de Letras Funda de cojín de Peluche Corto Funda de Sofa hipoalergénicas para Funda Cojines Decoracion y para Almohadas de Cama € 3.47 in stock 1 new from €3.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Suave y cómodo: fundas de cojín para decorar su hogar . La funda de almohada está hecha de microfibra de poliéster de alta calidad, muy cómoda, suave y agradable al tacto.

★ Decoración del hogar: las fundas de almohada son perfectas para decorar tu habitación.Adecuado para sala de estar, dormitorio, sofá, coche, asiento, piso, banco, oficina, cafetería, fiesta, etc.

★ Tamaño perfecto: cada funda de almohada mide 30cm x 50cm. Permita una desviación de 1 ~ 2 cm porque es un producto hecho a mano.

★ Cremallera Oculto: cierre invisible de cremallera en un lado, fácil de insertar y quitar la almohada. El diseño oculto de la cremallera hace que las fundas de almohada sean más hermosas y no te rayen.

★ No usar lejía, secar en secadora, no planchar y se verá como nuevo. El patrón impreso solo está disponible en el anverso, reverso sin impresión

MIULEE Juego de 2 Cojines Pelo Protectores Faux Fur Throw Funda de cojín Deluxe Home Decorativo Cuadrados y Suaves Cojines PeloPara la Hogar Sofá Cama del 45x45cm Gris € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUJOSO Y ELEGANTE: Esta hermosa funda de almohada cómoda y cómoda está diseñada para una sensación y elegancia lujosas, está hecha de piel sintética de alta calidad con un diseño y aspecto elegantes, adecuada para accesorios de fotografía. Adecuado para sofá, cama, hogar, oficina.

MATERIAL: Hecho de 100% poliéster de grado A, piel sintética de primera calidad, súper suave.

TAMAÑO Y CANTIDAD: 45 x 45 cm. Un juego de 2 piezas, *RELLENO NO INCLUIDO*. Permita una desviación de 1 ~ 2 cm debido al corte a mano y la costura.

MIULEE GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 100% Y CONSEJOS DE LAVADO: Lavar a máquina en frío por separado, realizar un ciclo suave, no usar lejía, no planchar y se verá como nuevo. Cada funda de almohada que fabricamos ofrece una calidad superior y una mano de obra increíble. Además, obtiene un servicio al cliente amigable y la garantía Miulee de 90 días sin preguntas.

NOTA: solo fundas de cojines; interior no incluido; cierre de cremallera invisible; y el color es brillante; si no está satisfecho con él, envíenos un correo electrónico en primer lugar, le daremos el mejor servicio.

Topfinel Juego de 2 Cojines Fundas Terciopelo Decorativa Hogar Almohadas Fundas con Pelota de Color Sólido para Cama Sofás Sala de Estar Dormitorio Sala de Estudio Jardín Coche 45x45cm Crema € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Embalaje: Incluye 2 fundas de cojines de 45x45cm, no incluye almohadas. Tambien adecuado para el núcleo de cojín de 50x50cm.

Cómodo y Sólido: Estas fundas de cojines son hecho de 100% tela de terciopelo super suave, son delicado ,suave y duradero. No sonfácil de deformar .Adecuado para cojín lumbar.

Artesanía especial: El cierre de cremallera oculto delicado es diseñado para cumplir con un aspecto elegante. Los puntos de sutura de Zigzag apretado para evitar que se deshilache y se rasgue.

Diseño clásico: El color sólido simple es elegante, es rico en color. Se puede colocar en el sofá, cama, silla, coche, Sala de Estar, Dormitorio, Sala de Estudio, Jardín para mejorar el sabor de la vida y crear un ambiente cálido.

Alta seguridad: Sin olor, sin formaldehído. Estas fundas de cojines son que no es fácil de desvanecer y dabsorber el polvo o vivir parasitario por ácaros, que pueden brindarle un ambiente de vida cómodo sin causar problemas de salud.

SUMGAR Fundas de cojín Mandala de café beige Fundas de cojín de boho Lino marrón indio Fundas de almohada decorativas de bohemio para sala de estar Sofá cama Coche 45x45cm Paquete de 4 € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fundas de almohada sin almohada insertada, tejido de poliéster, diseño de cremallera invisible.

Fundas de almohada con patrón de mandala beige y café, el patrón está impreso en un solo lado.

El tamaño es de 45x45cm, juego de 4 doblados en un paquete.

Material: Hecho de lino de fundición duradera , estructura ligera ligeramente áspera

Política de devolución de 30 días, compra sin preocupaciones aquí.

Artscope Funda de Cojín Poliéster de Lino Suave Funda de Almohada Cuadrado para Sofá Cama Decoración para Hogar 45x45cm,Set de 4 (Playa) € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las fundas de cojín Artscope están hechas de lino de Poliéster suave, duradera y ecológica, de alta calida y el patrón es más atractivo.

Cada funda de almohada mide 45x45 cm (18x18pulgadas). Por favor permita una desviación de 1 ~ 2 cm porque es un producto hecho a mano. El patrón es sólo en la parte frontal.

Cierre invisible de cremallera en un lado, fácil de insertar y quitar la almohada. El diseño oculto de la cremallera hace que las fundas de almohada sean más hermosas y no te rayen.

El estilo simple decora el dormitorio o el sofá de la sala de estar para hacer que su hogar sea más cálido, más moderno. Cree comodidad con estilo en el sofá, banco, silla, oficina, sofá o dormitorio, sala de estar, cafetería, patio, etc.

Lavado con agua fría o lavable a máquina. Juego de 4 fundas de cojines para decorar tu hogar (¡el inserto de almohada no está incluido!) READ Los 30 mejores Banco De Musculacion Plegable capaces: la mejor revisión sobre Banco De Musculacion Plegable

ARNTY Fundas de Cojines 45x45cm, 4 Fundas Cojines Decorativos para Sofa Terciopelo Sencillo y Decorativo Cojines Hojas para Sofá Camas Dormitorio Coche € 14.98

€ 12.73 in stock 1 new from €12.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 45x45 cm / 18x18 inch. Permita una desviación de 1 ~ 2 cm debido al corte y la costura a mano.

Alta Calidad: Fundas Cojines está hecho de material de terciopelo / lino de algodón súper suave. La textura es delicada, cómoda y elegante, duradera y ecológica. No es irritante para la piel.

Bien Cosido: La cremallera de la fundas de cojines está oculta y lisa, todos los bordes de la tela están bien cosidos para evitar que se deshilachen y garantizar la durabilidad.

Gran Decoración: Decora tu hogar con esta hermosa fundas de almohada. Agregue un toque elegante y de moda a su sofá, dormitorio, sala de estar, automóviles, oficina. Esta Cojines Hojas también es una buena opción para Navidad, Halloween, cumpleaños, etc.

Sarantía de Satisfacción 100%: Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y puede obtener un servicio al cliente amigable.

Bonhause Juego de 4 Funda de Cojín 45x45cm Hojas Turquesa y Rosa Terciopelo Suave Fundas de Almohada para Cojines Decorativos para Sofá Cama Coche Hogar € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Bonhause las fundas de cojines están hechas de tela de felpa suave, duradera y ecológica, de alta calidad.

Tamaño: Cada funda de almohada mide 45x45 cm (18x18 pulgadas), permita una desviación de 1-2 cm porque es un producto hecho a mano. (NO inserto de almohada)

Diseño: El patrón de la funda cojin de hojas está impreso en ambos lados (en la parte posterior impreso color turquesa y rosa ), decoración ideal para sofá, banco, silla, cama dormitorio, automóvil o sala de estar, cafetería. Grandes regalos para cumpleaños o banquete de boda.

Cierre: Cremallera Oculta, cierre invisible de cremallera en un lado, fácil de insertar y quitar la funda de Almohada.

Cuidado de lavado & Satisfacción garantizada: lavado con agua fría o lavable a máquina. Si no está satisfecho con su compra o tiene algún problema, no dude en contactarnos por correo electrónico y le responderemos dentro de las 24 horas.

Integrity.1 4 Pack Fundas de Cojín,Decorativa Almohada para Sofá Coche Cama Sillas Decoración 45 x 45 cm € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Funda de cojín gris 4PC, funda de cojín de algodón de 45 x 45 cm, funda de cojín decorativo de sofá cama,

Incluye: nueva cubierta cuadrada de 2 piezas / tela de alta calidad, exquisita mano de obra, sofá acolchado sofá Funda de cojín 45 x 45, tapicería del sofá, cojín del sofá

Material y diseño: Hecho de 100% de microfibra súper suave de grado A y algodón mezclado con poliéster de alta calidad, calidad de patrón de un solo lado, excelente mano de obra.

Funda de almohada cuadrada decorativa para uso fotográfico, suave, ligera, de tacto sedoso, avanzada, para la decoración de su hogar, sala de estar, ropa de cama, cocina, sofá, sofá, silla, coche, tumbona, patio, dormitorio, oficina, etc. para darle un aspecto lujoso.

Consejos de lavado: lavar a máquina por separado en frío, circular suavemente, sin blanqueador, secar a baja temperatura, sin planchar.

Gigizaza Oro Terciopelo Almohadon Cubre Caso, Rayas Acento Confortable Funda de Cojin, Mejor Decoración Square Sham Fundas de Almohada para Sofá Sofá Cama Casa Decor 45x45cm Juego de Dos € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características: Color: Oro; Material: Terciopelo; Medidas: 45x45cm, adaptado para 45x45 cm throw pillow insert.

Fácil Inserción: Hemos elegido el mejor cierre de cremallera para unir en esta almohada. Más de 35 cm de largo con cremallera permite una facil insercion y eliminar insertos. Esta funda de almohada es muy noble.

Diseños De Moda: Todos nuestros productos cuentan con diseños de moda que son universal y neutro. Esperamos que nuestras fundas de almohada puede ser utilizado en cualquier entorno de añadir un toque de diseño.

Nota: Debido al proceso de producción, fundas de almohada en diferente intensidad de luz y el angulo, la superficie se producen Plush plata reflectante, de modo que los productos presentan colores diferentes, este es un fenómeno normal, y no el producto de problemas de calidad.

Garantía De Devolución De Dinero: Diseño de moda y de diseño de gama alta, fundas de almohada, que son de la mas alta calidad. Cada cubierta esta hecha de material durable y duradero que durara lavado tras lavado. Por eso es que nuestro producto está respaldado por una garantia trasera 100% del dinero. Si usted esta satisfecho de alguna manera con este producto, te devolvemos tu dinero sin preguntas. ¡Así que darle una oportunidad y agregarlo a tu carro hoy!

MIULEE 2 Piezas Funda de Cojines Moderna de Lino Cruzado Decoracion de Estilo de Casa Rural Funda de Almohada Decorativa para Sofa Cama Hogar Decoración de Cojín 45 x 45 cm Naranja € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO Y CANTIDAD: 45 x 45 cm, 2 piezas. Permita una desviación de 1 ~ 2 cm debido al corte y costura a mano.

MATERIAL: Exquisito material similar al lino, 100% poliéster, tacto de alta calidad.

DISEÑO: El diseño de lino y bordes crea un estilo rústico y retro. También muy cómodo y elegante.Adecuado para varias escenas, sofá, dormitorio, sala de estar, etc.

CONSEJOS DE LAVADO: Lavar a máquina o en seco. Se puede lavar a máquina con agua fría por separado y secar en secadora a baja temperatura. No usar lejía y no planchar.

NOTA: Solo funda de cojín,* NÚCLEO DE COJÍN NO INCLUIDO *. Además, proporcionamos el mejor servicio al cliente. Tiene una garantía postventa de 90 días.

MIULEE Terciopelo Funda de Cojine Funda de Almohada del Sofá Throw Cojín Decoración Almohada Caso de la Cubierta Decorativo para Sala de Estar 30x 50cm 12 x 20 Pulgadas 2 Pieza Rosado Morado € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 12 x 20 pulgadas / 30 x 50 cm. Funda de almohada solo, inserciones de almohadas no están incluidas.

Material: Terciopelo 100% A Grado. Muy suave

Cremallera: la cremallera está oculta. Esta funda de almohada es muy noble.

LUJOSO Y ELEGANTE: Esta hermosa funda de almohada ajustada está diseñada para una sensación de lujo y eleganace, ideal para la fotografía. Ideal para sofá, cama, hogar, oficina.

MIULEE 100% SATISFACCIÓN GARANTÍA Y CONSEJOS DE LAVADO: Lave a máquina el frío por separado, realice un ciclo suave, no blanqueador, seque a baja temperatura, no planche y se verá completamente nuevo. cada funda de almohada que hacemos entrega calidad superior y mano de obra increíble. Además, obtiene un servicio al cliente amigable y Miulee 90 días sin garantía de preguntas.

Funda de almohada borla de punto geométrico para decoración del hogar, fundas de almohada de color beige sólido tejido para sofá o silla,fundas de cojín para sofá o sala de estar 30x50 € 18.90 in stock 2 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido de hilo de algodón, la parte trasera es un tejido de algodón liso. (Ingredientes de hilo de algodón: 45% algodón + 45% fibra de poliéster + 10% fibra de viscosa. Estilo único de Boho.Diseño simple moderno, ideal para la decoración del sofá del hogar

Funda de almohada cuadrada: 45cmx45cm (18''X18 '') y funda de almohada rectangular: 30cm x 50cm (11.8''x19.7 '')

Funda de almohada multifuncional:Las fundas de almohada elegantes son el complemento perfecto para su hogar. Actualice su espacio con nuevas almohadas decorativas. Esta funda de almohada es adecuada para todas las estaciones. Regalo perfecto: la alta calidad y mano de obra con estas fundas de almohada

Gran diseño: la cremallera invisible ayuda a encender y apagar fácilmente. Tejido grueso, de buena calidad. Funda de almohada boho perfecta. El cálido fondo de marfil y el grueso acento de hilo crema aportan un estilo y comodidad sin complicaciones a su hogar.

Decora cualquier espacio:Perfecto para decorar tu hogar de una manera simple y moderna. Adecuado para sala de estar, dormitorio, sofá, sofá, cama, automóvil, asiento, piso, banco, oficina, cafetería, etc.

DQMEN 2Pcs Funda Cojines, Funda Almohada de Suave Piel sintética de Lana, Cojín Cubierta Tiro Funda de Almohada Sofá Decoración 45cm x 45cm (2Pcs Rosa, 45 x 45cm) € 19.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: lana australiana imitée con alta densidad, se sientan bien, fácil de mantener, lavable a máquina, longitud de pelo de peluche: aproximadamente 5 – 6 cm/1.97 – 2.36 pulgadas

Tamaño: 45x45x6cm / 17.72x17.72x2.36 pulgadas, 3 colores para seleccionar. Ligero y súper cálido, se puede lavar.

Cierre con cremallera: más fácil para quitar, evitar los ácaros del polvo, insectos, etc. Bueno para proteger el cojín. La funda de piel sintética está hecha de suave piel sintética con un tacto muy cómodo y aspecto muy agradable.

Diseño único: la funda de almohada presenta una cremallera oculta para facilitar la inserción y extracción de las almohadas.

Ocasiones: esta funda de almohada de piel sintética ultra suave es cómoda y cálida, perfecta para un sofá, una cama o simplemente para agregar un adorno elegante a cualquier espacio.

Funda Cojín, Paquete de 2, Fundas de Almohada Decorativas Cuadradas de Terciopelo Blando Sólido, Fundas Cojín Euro para la Granja, Sofá, Niños, Interiores y Exteriores,45 x 45cm,18x18inch,Rosa claro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AGREGUE ESTILO A SU ÁREA: Fundas de almohadas de tiro de color sólido rico, brinda una apariencia de lujo a su hogar Decorativo, cama, sofá, silla, automóvil, patio, cortijo, dormitorio, oficina, interior y exterior, etc.

ACOGEDOR DE MATERIAL SUAVE: Estas Fundas de Almohadas Decorativas están hechas de terciopelo polivinílico duradero, cómodo y súper suave al tacto, grado A, clase alta, ambos lados iguales.

ALTA CALIDAD: El Color de las Fundas de Cojín se combina con la cremallera invisible. Desmonte libremente, conveniente para cambiar. El color de la tela es hermoso y sin pérdida de color.

JUEGO DE 2 PIEZAS: Cada una Mide 45x45 cm. El paquete contiene 2 piezas de funda de cojín cuadrada removible, sin inserto de almohada, como resultado de la producción manual, permita 1-2 cm.

CUIDADO FÁCIL: Lavable a máquina para un cuidado y mantenimiento sencillos, por separado en agua fría en el ciclo suave, no usar lejía ni plancha.

Gspirit 4 Pack Atrapasueños Bohemia Algodón Lino Throw Pillow Case Funda de Almohada para Cojín 45x45 cm € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Material- Hecho de lino de fundición duradera de algodón, estructura ligera ligeramente áspera

❤ Dimensiones - esta fundas cojines tamaño es 45x45cm / 18x18 pulgadas

❤ Cremallera invisible: las costuras son ajustadas, la impresión es impecable, la cremallera está oculta

❤ Regalo y decoración: gran regalo para cada día de fiesta, comience con cualquier cama de color, sofá, sofá, automóvil o silla

❤ Atención: el modelo solo está disponible en la parte frontal, en la parte posterior sin imprimir. El núcleo de la almohada no está incluido READ Cómo estudiar en colegios de Estados Unidos, España e Italia: datos interesantes

Gspirit 4 Pack Retro Mandala Bohemia Algodón Lino Throw Pillow Case Funda de Almohada para Cojín 45x45 cm € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Dimensiones - esta fundas cojines tamaño es 45x45cm / 18x18 pulgadas

❤ Material- Hecho de lino de fundición duradera de algodón, estructura ligera ligeramente áspera

❤ Cremallera invisible: las costuras son ajustadas, la impresión es impecable, la cremallera está oculta

❤ Regalo y decoración: gran regalo para cada día de fiesta, comience con cualquier cama de color, sofá, sofá, automóvil o silla

❤ Atención: el modelo solo está disponible en la parte frontal, en la parte posterior sin imprimir. El núcleo de la almohada no está incluido

MIULEE Relleno Peluche Cojines 50X50 CM Blancos Almohada 4 Piezas Poliéster para Funda de Cojin Decoracion de Sófa Suave y Mullido Cojines Decorativo Antialérgico Indeformable Dormitorio Cama Blanco € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO Y CANTIDAD: Nuestro tamaño de relleno de cojin es 50x50cm. Hay varios tamaños para elegir. Permita una desviación de 1 a 2 cm debido al corte y costura a mano.

APLICACIÓN AMPLIA: Sofá, cama, dormitorio, sala de estar, estudio, cocina o su oficina. Adecuadas para varios tipos de fundas de almohada. Pueden hacer su hogar moderno y decorar muy bien.

DISEÑO: Envasado al vacío, lo que es fácil de transportar. Se recomienda que abra el paquete y agite el núcleo de la almohada para que quede esponjoso antes de usarlo.

MATERIAL: Núcleo de almohada está hecha de poliéster de alta calidad que es sólida y resistente. El material de relleno se siente suave, la calidad es alta, y la mano de obra es excelente. Con los cambios de temperatura, se contrae y se expande como la respiración, produciendo una función esponjosa que es difícil de deformar después de un uso prolongado, y es ligera y transpirable para proteger su salud.

CONSEJOS DE LAVADO: Fácil de lavar. Se recomienda lavar a mano o lavar a máquina si es necesario. Después del lavado, se recomienda secarlo en secadora o secarlo al sol para que quede esponjoso.

Bonhause Juego de 4 Funda de Cojín 45x45cm Atrapasueños Plumas Terciopelo Suave Fundas de Almohada para Cojines Decorativos para Sofá Cama Coche Hogar € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Bonhause las fundas de cojines están hechas de tela de felpa suave, duradera y ecológica, de alta calidad.

Tamaño: Cada funda de almohada mide 45x45 cm (18x18 pulgadas), permita una desviación de 1-2 cm porque es un producto hecho a mano. (NO inserto de almohada)

Diseño: El patrón de la funda cojin de atrapasueños es sólo en la parte frontal, en la parte posterior sin imprimir, decoración ideal para sofá, banco, silla, cama dormitorio, automóvil o sala de estar, cafetería. Grandes regalos para cumpleaños o banquete de boda.

Cierre: Cremallera Oculta, cierre invisible de cremallera en un lado, fácil de insertar y quitar la funda de Almohada.

Cuidado de lavado & Satisfacción garantizada: lavado con agua fría o lavable a máquina. Si no está satisfecho con su compra o tiene algún problema, no dude en contactarnos por correo electrónico y le responderemos dentro de las 24 horas.

MIULEE 2 Piezas Funda de Cojines Felpa Suave Funda de Almohada Lana de Imitación Moderna Decoración Invierno Cremallera Oculta para Dormitorio Silla Oficina Cama Habitacion Salón 45x45 Gris Claro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: La parte saltón de felpa es cómoda al tacto, y el diseño de forma regular es simple pero a la moda. El color claro es suave y encantador, y el color oscuro es discreto y adecuado para otras almohadas, agregando una atmósfera cálida a su espacio. La cremallera oculta es fácil de quitar y lavar, hermosa y práctica.

MATERIAL: El material de la parte delantera de funda de cojines es lana artificial duradera y la parte trasera es poliéster. Es muy cómodo y suave, y los laterales están perfectamente combinados. La tela es muy agradable para la piel, así que no se preocupe si esta almohadas dañarán su salud.

TAMAÑO Y CANTIDAD: 45 x 45 cm, un juego de 2 piezas sin relleno. Permita una desviación de 1 ~ 2 cm debido al corte a mano y la costura.

USOS MÚLTIPLES: Perfecto para decorar tu habitación de una manera sencilla y a la moda. Apto para salón, dormitorio, sofá, cama, , asiento, suelo, banco, oficina, cafetería, etc.

CONSEJO DE LAVADO: Lavar a máquina o a mano. Se puede lavar a máquina con agua fría por separado y secar en secadora a baja temperatura. No usar lejía y no planchar.

Artscope Set de 4,Funda de Cojín 45x45cm,Funda de Almohada para Cojín Cuadrado Poliéster Lino para Sofá Cama Decoración para Hogar (Flor de Fantasia) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y Comodo: las fundas de cojín Artscope están hechas de Poliéster suave, duradera y ecológica, de alta calidad.nuestra tela de Poliéster es suave y agradable al tacto, y el patrón es más atractivo.

Tamaño Perfecto: cada funda de almohada mide 45x45 cm (18x18 pulgadas). Por favor permita una desviación de 1 ~ 2 cm porque es un producto hecho a mano. El patrón es sólo en la parte frontal.

Diseño Zipper Oculto: cierre invisible de cremallera en un lado, fácil de insertar y quitar la almohada. El diseño oculto de la cremallera hace que las fundas de almohada sean más hermosas y no te rayen.

Estilo Simple Moderno: el estilo simple decora el dormitorio o el sofá de la sala de estar para hacer que su hogar sea más cálido, más moderno. Cree comodidad con estilo en el sofá, banco, silla, oficina, sofá o dormitorio, sala de estar, cafetería, patio, etc.

Cuidado de Lavavo: lavado con agua fría o lavable a máquina. Juego de 4 fundas de cojines para decorar tu hogar (¡el inserto de almohada no está incluido!)

Yemiany Cojín cuadrado con estilo,2PCS Algodón Poliéster Cojín elegante con cremallera invisible Fundas de cojín con geométrico para la decoración del sofá de la casa de la cama del coche(45X45CM) € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: hecho de algodón poliéster duradero, hecho de duradero, ecológico y muy cómodo.El material de algodón es mucho más suave, cómodo, absorbente y transpirable, bueno para la piel y el patrón es más atractivo.

Diseño de cremallera: Funda de cojín con cierre de cremallera invisible, elegante y fácil de insertar y quitar el núcleo cuando es necesario lavarlos, y el diseño de cremallera oculta no te rayará.

Estilo de simplicidad: tenga un diseño coordinado y moderno, decore el dormitorio o el sofá de la sala de estar para hacer que su hogar sea más vivo, más moderno y moderno.

Fácil de cuidar: al lavar poniendo un poco de sal en el agua por primera vez, lavar a mano, lo que puede ayudar a que el color del producto sea fresco, lavar a mano o a máquina, dejar secar plano, no usar lejía, no secar en secadora, no lavar en seco, sin pérdida de color después de los lavados.

Ampliamente utilizado: decoración perfecta para sofá, sofá, dormitorio, sala de estar, automóvil, oficina, tienda, silla, etc.Adecuado para todo tipo de estilo de decoración del hogar, puede ser una excelente opción como regalo para familiares y amigos.

AllmarkHomes Juego de 4 Fundas De Cojín Decorativas Lino Cojín Cubierta Hogar Almohadas Fundas Patrón Impresión Cojines Decorativos Para Cama 45x45 cm € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀MATERIAL DE ALTA CALIDAD:Textura fina de lino duradero de grado, mango suave y cómodo.Tiene elasticidad, no hace bolitas y no estimula la piel.Sensación suave y aterciopelada con un diseño tribal interesante y colorido. Tenga en cuenta que solo viene con las fundas de almohada.Las almohadas no están incluidas.

❀ECOLÓGICO: Impresión y teñido reactivos respetuosos con el medio ambiente.La tecnología de impresión de protección del medio ambiente sin formaldehído le brinda una gran comodidad y agrega un toque fresco a cualquier habitación.

❀REGALO PERFECTO: aporta un aspecto lujoso a la decoración de tu hogar. Grandes regalos para inauguración de la casa, cumpleaños o fiesta de bodas. Decorará bien su casa, le dará un aspecto cálido a la decoración de su hogar, salas de estar, sofá, sofá, silla, dormitorios, oficinas, automóvil, etc.

❀TAMAÑO Y PAQUETE ADECUADOS: Las dimensiones de la funda de cojín con estampado Birds on Tree son 45 x 45 cm (18 "x 18") (desviación de 1-2 cm).Asegúrese de que su almohada sea adecuada para este tamaño.Es fácil de instalar. Cada paquete contiene 4 piezas de diferentes fundas de almohada.Queremos que nuestros clientes estén 100% felices y satisfechos, para que puedas comprarlo de forma segura.

❀PALABRAS RELACIONADAS:Fundas de Cojín,cojines decorativos para sofa,funda cojin,cojines para sofa gris,fundas almohadones,decorar sofa con cojines,decoracion sofas y cojines,fundas cojines 45x45,cojines sofa elegantes,cojines decorativos,cojin boho,cojines turquesa,cojines decorativos para cama,cojines etnicos,fundas almohadones cojines de animales cojines de flores

4pcs Funda de Cojín de Algodón de Lino en Geométricas Modernos para Sofá Cama Sillones Decorativo 45 x 45 cm (Geométricas Gris) € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete cantidad: Hay 4pcs fundas de cojín, el patrón es geométricas modernos (almohadas NO incluidas). Tamaño: 45 * 45cm / 18 x 18 pulgadas. Una vez que el relleno ha sido colocado dentro, el efecto final es muy espectacular. Colores es gris.

Las fundas de cojín decorativas hecho de algodón lino, estructura ligeramente rugosa pero resistente, respetuoso con el medio ambiente, cómodo y agradable al tacto. Diseño de cremallera oculta, inserciones de almohada fáciles de insertar, fácil de quitar, y lavable a máquina.

Un juego de 4 fundas de almohada, los colores son muy brillantes y el revestimiento es neutro, patrones geométricos coordinados sin perder monotonía, por lo que se puede utilizar en todas las habitaciones.

Aplicación: Funda de cojín es adecuado para decorar sofás, dormitorios, salas de estar, oficinas, automóviles, hogares, bibliotecas, librerías, asiento, clubes, etc.

Regalo maravilloso: El interior simple y elegante cambia el aspecto de su casa más perfecto. La funda de almohada no es sólo una simple decoración del hogar, sino también una obra de arte de moda. También se puede usar como un hermoso regalo para familiares y amigos.

AllmarkHomes Fundas De Cojín Funda De Almohada De Terciopelo Cojines Decorativos Para Cama Vintage Cojines Para Dormitorio Gris Amarillo 4 Pack 45x45 € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD PREMIUM: hechas de terciopelo de calidad, estas fundas son suaves al tacto con un brillo exquisito para acentuar un atractivo lujoso.La tela es de una calidad duradera y no se engancha ni se rasga fácilmente. Tenga en cuenta que solo viene con las fundas de almohada. Las almohadas no están incluidas.

GRAN DISEÑO: Al final de la funda del cojín hay una cremallera oculta suave que permite una fácil inserción o extracción.La calidad y la mano de obra de alta calidad significan una decoración más resistente y duradera para su dormitorio o sala de estar.

TAMAÑO Y PAQUETE ADECUADOS: Empaque fundas de almohada para 4 patrones de moda diferentes con 18 x 18 pulgadas / 45 x 45 cm.Perfecta para cojines de 20 "x 20" / 50 x 50 cm.El interior de la almohada no está incluido. Nuestras delicadas fundas de cojines seguramente agregarán frescura y vitalidad a su hogar acogedor y ganarán la impresión de sus invitados.

DECORACIÓN PERFECTA PARA EL HOGAR: Decora tu hogar con estas bonitas fundas de almohada, agrega un toque de moda elegante a tu sofá, dormitorio, sala de estar, autos, oficina.La funda de cojín también es un regalo cálido y perfecto para la anfitriona, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Halloween, vacaciones, cumpleaños, etc.

PALABRAS RELACIONADAS:cojines de animales ,cojines de flores,cojines vintage,cojines dormitorio,cojines modernos para sofás,cojines para salon cojines para dormitorio,cojines estampados, funda de cojn cojines en forma de flor, fundas de cojines rectangulares, cojin terciopelo, cojin verde menta ,fundas cojines exterior READ Se declaró el estado de emergencia en España y se prohibió durante la noche

MIULEE 2 Piezas de Funda de Cojines Felpa Suave Funda de Almohada Lana de Imitación Moderna Decoración Invierno Cremallera Oculta para Hogar Silla Oficina Cama Habitacion salón 30 x 50cm Blanco € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño: la parte saltón de felpa es cómoda al tacto, y el diseño de forma regular es simple pero a la moda. El color claro es suave y encantador, y el color oscuro es discreto y adecuado para otras almohadas, agregando una atmósfera cálida a su espacio. La cremallera oculta es fácil de quitar y lavar, hermosa y práctica.

Material: El anverso de la tela es lana artificial duradera ,y el reverso es poliéster . Es muy cómodo y suave, y los dos lados se combinan perfectamente. La tela está cerca de la piel, así que no se preocupe si estas almohadas dañarán su salud.

Tamaño y cantidad: 30 x 50 cm, un juego de 2 piezas sin relleno. Permita una desviación de 1 ~ 2 cm debido al corte a mano y la costura.

Usos amplios: Perfecto para decorar tu habitación de una manera sencilla y a la moda. Apto para salón, dormitorio, sofá, cama, , asiento, suelo, banco, oficina, cafetería, etc.

Consejo de lavado: Lavar a máquina o a mano. Se puede lavar a máquina con agua fría por separado y secar en secadora a baja temperatura. No usar lejía y no planchar

AllmarkHomes funda cojin Fundas de cojínes fundas almohadones decoracion sofá cama y cojines juego de cojines de terciopelo,45x45cm,Amarillo € 17.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MATERIAL:Terciopelo duradero de alta calidad, cómodo, suave y suave al tacto y al tacto.Tela de calidad, oculta perfectamente tus viejos patrones de almohada.Buenas propiedades anti-arrugas, anti-decoloración, antiestáticas.

✅ TAMAÑO: Fundas de cojín 18 "x 18" / 45x45cm Aprox.Tenga en cuenta que solo viene con las fundas de almohada. Las almohadas no están incluidas.

✅ ÚNICO EN DISEÑO:Los colores brillantes y vibrantes en los diseños de cojines pueden infundir energía en una habitación aburrida a la vez que elegante.Las fundas pueden significar sofisticación y estilo. Permite una fácil inserción y extracción de las inserciones de las fundas de cojín.Perfecto para guardar en su área de espacio personal Dormitorio, asientos traseros de automóviles, sala de estudio, sala de estar.

✅ LAVABLE A MÄQUINA:La funda del cojín es fácil de mantener limpia y fresca, ya que puede quitarla y lavarla a máquina.Lavable a máquina, no usar lejía.Seque en secadora a temperatura baja, o simplemente límpielo con un paño húmedo o siga la forma más fácil sacudiendo la almohada para quitar la suciedad.

✅ PALABRAS RELACIONADAS: funda cojines,cojines,cojines cama,cojines decorativos para sofa,cojin,funda cojin,cojines baratos,cojines para sofa gris,cojines originales,cojines originales para sofás,sofa con cojines,decorar sofa con cojines,cojines

Amazon Basics Pillowcase, Azul Marino, 50 x 80 cm € 10.28

€ 9.89 in stock 1 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 2 fundas de almohada de Amazon Basics de microfibra (50 x 80 cm).

De microfibra de poliéster 100 % para resistencia y suavidad excepcional.

Tela resistente a las arrugas, ofrece lo mejor de la calidez aislante y la comodidad de la transpirabilidad.

El azul marino ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración.

Fácil mantenimiento: lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

10XDIEZ Relleno cojin 2 Unidades - Relleno Suave y Esponjoso Que no se deforma - para Combinar con Cualquier Funda de cojín - Medidas cojin - 50x50cm € 18.00 in stock 1 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relleno de cojines de distintas medidas, tamaño estándar. Fibra en color blanco. Contiene 2 Unidades de la medida que seleccione. Packs disponibles: 30x50cm, 40x40cm, 50x50cm o 60x60cm Relleno esponjoso, ligero y confortable Tejido sin tejer, lo que lo hace más resistente y duradero Perfecto para un cojín de tamaño estándar

4 Rellenos cojines sofa hipoalergénicas + 4 fundas cojines lisos decoracion y para almohadas de cama 45x45cm € 15.36 in stock 1 new from €15.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN APOYO PARA LA ESPALDA - Para nuestro cojin nos aseguramos de llenarlos con el relleno perfecto de cada uno de ellos, que puede apoyar su cuello mientras está acostado en la cama o el apoyo de la espalda para cuando está sentado en una posición de descanso.

SUAVES Y CÓMODOS - Nuestros relleno cojin tienen un origen específico con relleno de fibra de alto grado que hacen las cojin sean elásticas, esponjosas, hipoalergénicas e inodoras.

CUBIERTA HIPOALERGÉNICA - Hecha de fibras de poliéster virgen, estos cojines no provocan alergias para sus seres queridos o invitados.

ENVASADO AL VACÍO - Para facilitar el envío y también ayuda a colocar en la caja cuando está plana. El cojín puede ser soplado, pero no afecta la calidad del producto. Después de recibir estas relleno de cojin, debe dejar que se recuperen naturalmente durante unos días, o que se expongan al sol durante un día, y luego se restaurarán esponjosas.

LAS MEDIDAS SON DE COSTURA A COSTURA - Los rellenos del cojín deben medir de 5cm más grandes que la fundas del cojín. Después del llenado, los cojines disminuirán entre un 10% y un 15% en tamaño. Pida una talla más!

Smilcloud 4 Piezas de Funda de Cojín, Funda de Cojín de Animal de Dibujos Animados Lindo, Funda de Almohada de Cojín Cuadrado de Lino de Algodón Decoración de Sofá Cama 45x45cm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: La funda del cojín está hecha de tela de lino y algodón suave de alta calidad, duradera y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra tela de lino de algodón se siente suave y cómoda, no daña la piel de niños y adultos y es segura y cómoda.

Varios Estilos: La funda del cojín del asiento tiene 4 diseños diferentes de patrones de animales de dibujos animados, a saber, jirafa, vaca pequeña, mono pequeño, cebra pequeña, cada tiene sus propias características, la combinación de colores también es diferente, el color es brillante, espero que tengas el estilo que te gusta.

Diseño de Cremallera Oculta: Apertura y cierre de cremallera invisible en el lateral, cremalleras seleccionadas de alta calidad, fácil de insertar y quitar la almohada, fácil de desmontar y lavar, y duradero. El diseño de cremallera oculta hace que la funda de almohada sea más hermosa y no te rayará.

Decoración del Hogar: El lindo estilo de dibujos animados decora el sofá del dormitorio o la sala de estar para hacer que su hogar sea más cálido, juvenil y vigoroso. Crea comodidad en sofás, bancos, sillas, oficinas, sofás o dormitorios, salones, cafeterías, terrazas, etc.

Fácil de Limpiar: Lavado con agua fría o lavado a máquina. Es fácil de secar, y un juego de 4 fundas de cojín para decorar tu casa (¡sin incluir la almohada!) Para hacer que la habitación tenga un ambiente único, más hermoso y mejorar la felicidad de la vida.

