Los 30 mejores citroen c4 picasso capaces: la mejor revisión sobre citroen c4 picasso

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de citroen c4 picasso?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ citroen c4 picasso del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Accesorios de luz Interior LED para Coche, para Citroen C4 Picasso Grand Picasso C1 C2 C3 C5 Aircross Cactus C6 C8

Amazon.es Features ★ Material: chips LED de alta calidad, diseño sin errores, evita que el circuito de la lámpara LED se derrita debido a la alta temperatura, mejora en gran medida la estabilidad y aumenta la vida útil. Reduce la carga de la batería; proyecta la luz más lejos que las bombillas normales para una mejor experiencia de conducción

★Características y rendimiento: el disipador de calor de aluminio integrado se utiliza para disipar el calor, lo que mejora el rendimiento de disipación de calor y prolonga la vida útil de la lámpara. El controlador IC de corriente constante inteligente incorporado es correcto para la mayoría de los vehículos Can-bus, la corriente de entrada es estable y la respuesta es más rápida.

★Aplicación: luces interiores, luces de mapa, luces de techo, luces de maletero; luces para charcos, luces para los pies, luces para el maletero; lectura de mapas en el techo, luces en el baúl; luces de la matrícula, luces del área de carga, luces de ceremonia de las puertas laterales, etc. Se actualizarán y se asegurarán de que vea cada rincón y grieta del automóvil por la noche.

★ Instalación: la luz LED tiene terminales "+" y "-": si el LED no es brillante, simplemente gírelo 180 grados, fácil de instalar, enchufar y usar.

★Nota: El tamaño de la bombilla puede variar según el modelo o la versión del vehículo. Consulte el manual del propietario o la bombilla original para confirmar el tamaño de la bombilla antes de realizar un pedido.

Carsio Alfombrillas de Coche para Citroen C4 Picasso 2014 en adelante - Juego de 3 Piezas con 2 Clips

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 2 clips (ten en cuenta que estas no son las clavijas de suelo, sino clips que se fijan a las clavijas de suelo que ya debes tener en tu coche)

Profesionalmente hecho a mano en el Reino Unido para un ajuste preciso de la zona del reposapiés, a diferencia de las alfombrillas

Hecho a mano con respaldo de goma antideslizante de alta calidad para evitar movimientos no deseados y proporcionar una base impermeable

Nuestras alfombrillas también ayudarán a reducir el ruido de la carretera en ciertos casos. Para un mejor amortiguamiento de ruidos no deseados, recomendamos Ultimat Sound Deadening

La alfombrilla del conductor se mejora con una almohadilla del talón para prolongar la vida útil de la alfombrilla. Todas nuestras alfombrillas se suministran con una etiqueta Carsio para certificar la autenticidad READ Samsung actualiza las capacidades de voz de sus televisores inteligentes - Samsung Newsroom Ucrania

AD Tuning Juego de Alfombrillas de Goma para Citroen C4 Picasso

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de alfombrillas de goma, color negro, 4 piezas

Para Citroen C4 Picasso, modelo año de fabricación: 2006-

Alta resistencia a la abrasión para una larga vida útil

Parte trasera antideslizante

Borde exterior alto como guardabarros

Carcasa Llave para Citroen C4 C5 C4 Picasso C6 | CE0523 | Mando a Distancia con 3 Botones | Modelo sin ranuma para Pilas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ COMPATIBILIDAD: Repare fácilmente la llave de su Citroen C4 (2008-2010) – C4 Picasso (2007-2013) – C5 (2007-2014) – C6 (2007-2012)

✔️ VERIFICACIÓN: Compruebe que la referencia CE0523 está bien escrita en la carcasa detrás de su hoja como se indica en la segunda imagen. Comprueba también que tu carcasa de llave sea similar a las diferentes fotos. Si tiene alguna duda, no dude en enviarnos un mensaje con una foto de su llave, le responderemos en 24 horas como máximo

✔️ DISEÑO: La funda tiene 3 botones y no tiene ranura para la batería, el producto viene sin electrónica y sin pilas. La carcasa de la llave no tiene logotipo

✔️ GARANTÍA: ¿Estás equivocado de modelo? No hay problemas, puedes hacer una devolución gratuita

✔️Uso: El montaje de su mando a distancia Citroën es sencillo. Recupera el circuito electrónico así como el transpondedor de tu antigua carcasa. Abre tu nueva carcasa e introduce los elementos de forma idéntica a tu antigua carcasa. Recupera la hoja de tu antiguo mando o graba la nueva hoja en un profesional y vuelve a colocarla en el lugar previsto a tal efecto. Ahora tienes una llave en perfecto estado

Mossa Fundas de Asientos adecuadas para Citroen C4 Picasso (2006-2013) - Elegance (E3)

Amazon.es Features Juego de fundas de asientos adecuadas para: Citroen C4 Picasso (2006-2013)

Configuración de asientos delanteros: 1+1 asientos estándar (2 fundas de una pieza), Configuración de asientos traseros: 3x1 (tres asientos de dos piezas), apoyabrazos delantero (ambos asientos).

Hechos con la duradera tela de tapicería en las partes laterales de la funda y con un tejido de poliester en forma de estampado en la parte central. Materiales laminados con la espuma de poliuretano y forro. Adorno con bordado ELEGANCE. El conjunto incluye un juego completo de las fundas de asientos cosidas a medida (100% de ajuste). Las fundas incluyen unos sistemas prácticos, gracias a los cuales, los asientos no pierden su funcionalidad.

Las fundas no interfieren en el funcionamiento de los airbags (certificada costura de AIRBAG aplicada), son adecuadas para los asientos estándares (sin AIRBAG) y para los asientos con los airbags laterales.

Rantoloys Repuesto para Citroen 1.6 HDI Varilla de Nivel de Aceite C2 C3 C4 C5 Xsara Picasso Berlingo 1174G2

Amazon.es Features Material resistente: hecho de material de primera calidad, resistente y duradero.

Fácil instalación: fácil instalación en varios minutos, sin operación profesional.

Al igual que el reemplazo directo original de uno viejo o roto, deje que su automóvil se vea nuevo.

Fabricado por un fabricante profesional, garantía de calidad.

Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo.

IPARLUX - Faro CITROEN C4 PICASSO(06>) - FARO DERECHO-H7+H1-EL.C/MOTOR

Amazon.es Features FARO DCHO-H7+H1-EL.C/MOTOR

Twinny Load Juego de Barras de Techo de Aluminio A55 Compatible con Citroën C4 Picasso/Grand Picasso 2013- & C4 Spacetourer/Grand Spacetourer 2018- (sin Barras longitudinales)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aprobado por el TÜV-GS

Con protección antirrobo con una moderna cerradura premium

Aluminio

Adecuado para Citroën C4 (Grand) Picasso & C4 (Grand) Spacetourer

Interruptor de Freno de Mano Electrónico C4Picasso OE470703 Botón de Freno para C4 ll, C4 Picasso l & DS4

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ NÚMERO OE: 470703 - 4707 03 - 4707.03, con 7 pines.

▶ COMPATIBILIDAD: Adecuado para Citroen C4 ll, C4 Picasso DS4.

▶ MATERIAL: 100% nuevo y de alta calidad.Fácil de instalar y usar.

▶ POSICIÓN EN EL VEHÍCULO: Derecha, izquierda, delantera, trasera.

▶ GARANTÍA 100%: Si tiene algún problema con el producto, no dude en contactarnos. Su problema puede resolverse en 24 horas.

RE&AR Tuning Para Citroen C4 Grand Picasso 2007-2013 Barras de techo Portaequipajes Barras Transversales Aluminio Gris

Amazon.es Features Compatible solo para Citroen C4 Grand Picasso 2007-2013

Si hay un espacio entre la barra de techo y el techo del vehículo, este producto es compatible con su vehículo.

Si cree que el modelo Elegance es más estético, puede usar este producto con confianza.

Puede transportar sus productos de forma segura porque las barras de techo están firmemente en los rieles del techo.

Entrega: 2-3 días

CAR SHADES Juego Compatible con Citroen C4 Grand Picasso 2013- & C4 Grand Spacetourer 2018- (6-Partes)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Citroen C4 Grand Picasso 2013- & C4 Grand Spacetourer 2018-

6 piezas

Material duradero, resistente a la suciedad y a la humedad

NSLUMO 2 piezas LED luz de placa de matricula para Peugeot 207CC 208 308 II 308CC 508 2008 3008 5008 para Citroen C3 C5 III C4 Cactus Picasso II Grand Picasso II

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Compatible con: Peugeot: 2007-2014 207 CC; 2012-2019 208; 2013-2019 2008; 2013-2020 308 II; 2009-2015 Peugeot 308 CC; 2009-208 21 22 3 008 I II; 2010-2021 508 I II; 2017-2021 5008 II; Para Cirtroen: 2017-2021 C3 III; 2010-2020 C4 II/C4 Cactus/C4 Picasso II/C4 Grand Picasso II; 2008-2017 C5 III; 2017-2021 C5 Aircross; OEM: 6340G3 6340F0 9682403680 9661480980

✅Alta calidad: chips LED SMD de alta potencia integrados para mezclar la iluminación trasera 3 veces más brillante que las bombillas OEM. Resistencias de carga incluidas, sin hiperflash o código de error en el salpicadero después de la instalación.

✅Características: Puede reemplazar directamente la lámpara original, cambia tu bombilla amarillenta a esta bombilla de xenón blanco brillante de alta potencia. Mejora la identificación del vehículo y mejora el factor de seguridad por la noche.

✅Fácil instalación: simplemente retira la carcasa original, reemplaza conectar el enchufe, reemplazo de ajuste directo, idéntico a las especificaciones OEM, no necesita modificaciones ni recortes.

✅Paquete: 2 luces LED blancas para matrícula Canbus Peugeot 208.

2x Resorte de gas Maletero para C4 Picasso I UD_ MPV 2006-2013 8731P2

Amazon.es Features Compatible con C4 Picasso I UD_ MPV 2006-2013

Posición de instalación: Maletero

Números de comparación: 8731P2, 8731P4, 8731T0, 8731T1

Información técnica: Cuerpo: MPV

Compruebe el número de OEM correspondiente para determinar si coincide con la descripción del producto.

Rezaw-Plast Alfombrillas de Goma Compatible con Citroen C4 Grand Picasso I (2006-2013) | Accesorios Coche Alfombrilla Suelo

€ 56.90 in stock 2 new from €56.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIGERAS Y RESISTENTES Retienen fácilmente la suciedad, el barro y el agua impidiendo que llegue a la tapicería, gracias a su borde de 3 cm. Perfecta alfombrilla coche.

PREMIUM Fabricado con caucho (PET) de alta calidad, resistente y elegante. Goma inodora, que atrapa los malos olores. Calidad superior comparado con otras cubetas, fundas, alfombrillas o accesorios coche.

RAPIDA LIMPIEZA La forma mas sencilla de limpiarlas es con una manguera a presión o pasando una bayeta. Sácalas dejando a la vista la moqueta del coche, límpialas y vuelve a colocarlas.

ENCAJE A MEDIDA A diferencia de las alfombrillas coche universal, estas están fabricadas para asegurar un encaje perfecto. También incluye un set de fijación y la superficie posee relieve antideslizante.

Luces LED de matrícula para Peugeot 207 CC 208 2008 308 MK2 308 CC 3008 MK1 MK2 508 MK1 5008 MK2 para Citroen C3 III C4 II C5 III Aircross CANbus LED lámpara de etiqueta OEM: 9682403680

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️Ajuste: esta luz de matrícula de está diseñada para adaptarse a Peugeot 207 CC 208 2008 308 II 308 CC 3008 I II 508 I 5008 II, Citroen C3 III C4 II/C4 Cactus/C4 Picasso II C5 III C5 III C5 III C5 III C5 III Aircross. Consulta la descripción para un ajuste detallado. Nota: No son compatibles para los modelos que ya tienen luz de matrícula LED original

✔️Características -- Puede reemplazar directamente la lámpara original, cambie su bombilla de luz de matrícula amarillenta a esta brillante bombilla de luz blanca de xenón de alta potencia. Mejorar en gran medida la identificación del vehículo y mejorar el factor de seguridad en la noche

✔️Fácil instalación -- Simplemente retire la carcasa original y la bombilla, reemplace y conecte el enchufe. Reemplazo de ajuste directo, idéntica a la especificación OEM, No hay modificación o recorte necesario

✔️Alta calidad -- Construido en chips SMD led de alta potencia para maximizar la iluminación trasera, 3X más brillante que las bombillas oem. Resistencias de carga incluidas, No hay hiper flash o código de error en el salpicadero después de la instalación

✔️Package -- 2pcs White Color Led Registration Plate Lights for Peugeot & Citroen. Marca CE aprobada, 1 año de garantía READ Los 30 mejores Luces Led Armario capaces: la mejor revisión sobre Luces Led Armario

MTM Alfombrillas Goma para Citroen C4 Grand Picasso / C4 SpaceTourer II 7 Asientos 09.2013-, Tipo Cubeta a Medida Antideslizante con Borde 5 cm, cód. 3D 5312

Amazon.es Features Alfombrillas de goma a medida para Citroen C4 Grand Picasso / C4 SpaceTourer II 7 asientos 09.2013-; .

Kit: 3 alfombrillas. Sistemas de de fijación: 4 botones originales (a instalar)

100% goma de alta calidad, no despide malos olores, ribetes en relieve con una altura de 3-5 centímetros con el fin de retener líquidos y succeda

color negro, suaves y flexibles, diseño innovador técnico en relieve, inserciones reforzadas para las zonas de abrasión

alfombrillas resistentes y perfiladas según la plataforma de tu Citroen C4 Grand Picasso / C4 SpaceTourer II 7 asientos 09.2013- con una base especial antideslizante

ClimAir Deflectores de Aire Negro Compatible con Citroen C4 Picasso & Grand Picasso 2006-2013

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho a medida para Citroen C4 Picasso / Grand Picasso

Color: Negro

Fabricado en vidrio acrílico de gran resistencia

Juego para las puertas delanteras

1 par Amortiguadores de Gas del Portón Trasero, para Citroen C4 Grand Picasso 2006-2017 PortóN Trasero Barras Soporte De Elevación Amortiguador Maletero, Coche Resortes De Gas Para Maletero

Amazon.es Features 【Tipos apropiados】: apto para Citroen C4 Grand Picasso 2006-2017.

【Alta calidad】: Hecho de material de acero de alta calidad para mayor rigidez y durabilidad, especialmente anodizado a prueba de corrosión.

【Función】: Utilice gas comprimido, contenido en un cilindro y comprimido por un pistón, para ejercer una fuerza que soporte el peso del capó delantero mientras está abierto, sin necesidad de sostener la puerta con la cabeza.

【Instalación simple】: Fácil de instalar y dosificar, no requiere ningún tipo de modificación o perforación, sobre la base del diseño del equipo original, así que no se preocupe por no usarlo en absoluto, reemplace directamente el viejo o roto.

【Uso seguro】: Amortiguador completo, silencio silencioso, lubricante de alta calidad, rechazo a fugas de aceite, tecnología de producción líder en la industria, fabricada según los estándares europeos, en línea con los requisitos ambientales europeos.

Cungko Fundas Asientos Coche Universales para Citroen C4 Aircross Picasso 2006-2021/C5 2007-2020 Accesorios Coche.Rojo

Amazon.es Features Fundas para Asientos de Coche Universal para Citroen C4 Aircross Picasso 2006-2021/C5 2007-2020

Material: La cubierta del asiento está hecha de cuero de PU resistente al desgaste, el cojín está lleno de esponja elástica y la capa inferior es de tela antideslizante. Tiene una excelente resistencia al fuego y durabilidad, tratamientos antibacterianos y desodorizantes

MANTENGA LA FUNCIONALIDAD: Las fundas de los asientos están diseñadas alrededor del automóvil, manteniendo la función y el control completos del asiento, como airbag, cinturones de seguridad, reposabrazos y ajustes del asiento. Las fundas de reposacabezas separadas permiten un fácil ajuste del reposacabezas para una comodidad y seguridad óptimas

Fácil de instalar:Tómate unos minutos para instalarla con correas elásticas y hebillas de liberación rápida, cierres de velcro y botones. Las fundas de los asientos traseros se pueden ajustar con cierre de velcro

SERVICIO AL CLIENTE: Cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, nos gustaría resolver cualquier problema que pueda tener con el producto

Llave electrónica para programarla con 3 botones con ranura para Citroën C4 Picasso.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features llave en blanco con la programación electrónica y la hoja virgen para tallar o para sustituir a la antigua. clave de alta calidad compatible con los vehículos Citroen antes de 2011 con tres botones para abrir / cerrar incendios centralizadas e iluminación

concesiones de marca pueden negarse a teclas comprados fuera de su red del programa, por lo tanto, usted debe acercarse a una persona autorizada para programar el (programador externo o mecánico cualificado)

Considere pedir confirmación a la persona que va a programar la clave de este modelo es compatible con su vehículo para la centralización de las puertas antes de codificar la clave transpondedor no se activa si está programado.

El transpondedor para inmovilizador del vehículo y la batería están incluidos en esta clave

MTM SP-612 Alfombrillas a Medida en Velour para Citroen C4 Picasso I 5 asientos 10.2006>06.2013

€ 26.69 in stock 1 new from €26.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Citroen C4 Picasso I 5 asientos 10.2006>06.2013

Set: 2 alfombrillas delanteras y 1 alfombrilla trasera; sistemas de fijación: 2 fijaciones originales instalados

Moqueta negra, bordes de algodón negro provistos de velcro antideslizante en todo el perímetro de las alfombrillas - 100% Made in Italy, Certificado Automotive

Refuerzo de goma en la alfombra del conductor para reforzar las zonas más sujetas a desgaste

100% Polipropileno de gran calidad, 650 g/m² de fibra - 2100 gr/m² de peso total; alfombras resistentes y a medida para tu Citroen C4 Picasso I 5 asientos 10.2006>06.2013

MTM SP-595 Alfombrillas a Medida en Velour para Citroen C4 Grand Picasso I 7 asientos 10.2006>06.2013

€ 28.39 in stock 1 new from €28.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Citroen C4 Grand Picasso I 7 asientos 10.2006>06.2013

Set: 2 alfombrillas delanteras, 1 alfombrilla I fila de asientos y 1 alfombrilla II fila de asientos; sistemas de fijación: 2 fijaciones originales instalados

Moqueta negra, bordes de algodón negro provistos de velcro antideslizante en todo el perímetro de las alfombrillas - 100% Made in Italy, Certificado Automotive

Refuerzo de goma en la alfombra del conductor para reforzar las zonas más sujetas a desgaste

100% Polipropileno de gran calidad, 650 g/m² de fibra - 2100 gr/m² de peso total; alfombras resistentes y a medida para tu Citroen C4 Grand Picasso I 7 asientos 10.2006>06.2013

Escobilla limpiaparabrisas Bosch Aerotwin A428S, Longitud: 800mm/750mm – 1 juego para el parabrisas (frontal)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Volumen de suministro: 1 juego para el parabrisas (frontal), el lado del conductor (longitud: 800mm) y el lado del acompañante (longitud: 750mm)

Excelente rendimiento de limpieza en cualquier clima

Mayor vida útil gracias a la tecnología Power Protection Plus

Funcionamiento silencioso tanto en parabrisas húmedos como semisecos

Diseño aerodinámico: Evita el levantamiento y las vibraciones gracias a la reducción del viento para mejorar el confort del conductor y la velocidad

Perilla de cambio de marchas de 6 velocidades, reemplazo manual de la cabeza de la perilla de nivel de cambio de marchas de bola del coche para 307308 3008407 5008807 C3 C4 C8

€ 14.09 in stock 2 new from €14.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Adecuado para]: La perilla de cambio de marchas de automóvil marcada de 6 velocidades simple y práctica está especialmente diseñada para Peugeot 307308 3008407 5008807 Citroen C3 C4 C8

[Material premium]: hecho de material ABS de alta calidad, resistente al calor, excelente resistencia a la abrasión y duradero en uso

[Reemplazo]: la perilla de cambio es de estándar original, reemplazo directo de la vieja o rota

[Rendimiento]: mano de obra exquisita, diseño ergonómico para una sensación de operación cómoda.

[Fácil de instalar]: simplifique los pasos de instalación, no se requieren modificaciones, cortes o perforaciones, simplemente saque la perilla de cambio vieja, mantenga la funda de plástico en el eje de la palanca de cambios y luego presione la nueva hacia adentro

HZTWFC Puntales de gas de portón trasero de 2 piezas 8731P0 OEM # 8731P0 Para Citroen C4 Grand Picasso MK1 UA MPV 2008

Amazon.es Features 【OEM / Número de pieza】:8731P0

【APLICACION DE VEHICULO】: por Citroen C4 Grand Picasso MK1 UA MPV 2008 ON 8731P0

【MATERIAL】Solo usamos materiales de la más alta calidad, construidos de acuerdo con los estrictos estándares de control de calidad, y cumplimos con los estándares de OEM. Cada producto debe inspeccionarse y probarse varias veces antes del envío.

【AVISO】: utilice la barra desplegable del año / marca / modelo y los números de pieza intercambiables para confirmar la compatibilidad. Lea atentamente la lista de accesorios de antemano para evitar pedir las bobinas incorrectas.

【GARANTÍA】:Solicite a HZTWFC, ofrecemos una garantía de largo tiempo, una verdadera experiencia de compra sin preocupaciones. Por favor reconozca nuestra marca: HZTWFC, no podemos garantizar que la calidad de otros vendedores proporcionados sea la misma que la nuestra. Y si nuestros productos le brindan problema, póngase en contacto con nosotros Para libre, le ayudaremos a resolver de inmediato.

MTM SP-4272 Alfombrillas a Medida en Velour para Citroen C4 Picasso / C4 SpaceTourer II 5 asientos 07.2013>11.2020

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Citroen C4 Picasso / C4 SpaceTourer II 5 asientos 07.2013>11.2020

Set: 2 alfombrillas delanteras y 2 alfombrillas traseras; sistemas de fijación: 2 fijaciones originales instalados

Moqueta negra, bordes de algodón negro provistos de velcro antideslizante en todo el perímetro de las alfombrillas - 100% Made in Italy, Certificado Automotive

Refuerzo de goma en la alfombra del conductor para reforzar las zonas más sujetas a desgaste

100% Polipropileno de gran calidad, 650 g/m² de fibra - 2100 gr/m² de peso total; alfombras resistentes y a medida para tu Citroen C4 Picasso / C4 SpaceTourer II 5 asientos 07.2013>11.2020

2x Resorte de gas Maletero Trasero para C4 Grand Picasso UA MPV 2006-2013 8731P0

€ 30.90 in stock 4 new from €30.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con C4 Grand Picasso UA MPV 2006-2013

Nota: solo para vehículos con portón trasero de apertura automática

Posición de instalación: Maletero izquierda y derecha

Números de comparación: 8731P0, 64934442, 965443878, 34442

Compruebe el número de OEM correspondiente para determinar si coincide con la descripción del producto.

FanPaYY Interruptor Mando de Ventana 6554.YH para Citroen C4 4 Picasso, Interruptor levalunas 96639383ZD Botonera Elevaluna

€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

1 used from €38.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: CI-TROEN C4 PICASSO 2006-2013

Número de pieza OEM: 6554.YH, 6554YH, 96 639 383 ZD, 96639383ZD

El paquete incluye: 1 interruptor de luz de conducción principal.

Alta calidad: el interruptor de luz de conducción principal está hecho de plástico ABS de alta calidad. A prueba de polvo y resistente al desgaste, resistente y estable, con una larga vida útil.

Garantía de reembolso o devolución: si tiene algún problema después de comprar los productos, no dude en contactarnos y le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas.

Bosch Rear H351 Escobilla limpiaparabrisas para la ventana trasera, Longitud: 350mm

€ 6.31 in stock 7 new from €5.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Volumen de suministro: 1 escobilla limpiaparabrisas para la ventana trasera, longitud: 350mm

Innovadora tecnología de la goma de escobilla Bosch: Para un mejor funcionamiento de la escobilla, más silencioso y de mayor duración

Adaptador premontado: Permiten la instalación rápida y fácil

Disponible con la tecnología de escobillas Aerotwin Bosch, de plástico o convencional: Para una variedad de soluciones específicas de vehículos

Utilice la identificación del vehículo para confirmar la compatibilidad con su vehículo; Deben observarse todas las restricciones

Mossa Fundas de Asientos adecuadas para Citroen C4 Grand Picasso (2006-2013) - Elegance (E3)

Amazon.es Features Juego de fundas de asientos adecuadas para: Citroen C4 Grand Picasso (2006-2013)

Configuración de asientos delanteros: 1+1 asientos estándar (2 fundas de una pieza), Configuración de asientos traseros: 5x1 (5 asientos de dos piezas, dos filas), apoyabrazos delantero (ambos asientos).

Hechos con la duradera tela de tapicería en las partes laterales de la funda y con un tejido de poliester en forma de estampado en la parte central. Materiales laminados con la espuma de poliuretano y forro. Adorno con bordado ELEGANCE. El conjunto incluye un juego completo de las fundas de asientos cosidas a medida (100% de ajuste). Las fundas incluyen unos sistemas prácticos, gracias a los cuales, los asientos no pierden su funcionalidad.

Las fundas no interfieren en el funcionamiento de los airbags (certificada costura de AIRBAG aplicada), son adecuadas para los asientos estándares (sin AIRBAG) y para los asientos con los airbags laterales.

