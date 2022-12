Inicio » Varios Los 30 mejores Chubasquero Para Perro capaces: la mejor revisión sobre Chubasquero Para Perro Varios Los 30 mejores Chubasquero Para Perro capaces: la mejor revisión sobre Chubasquero Para Perro 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bella & Balu Chubasquero de Perro - Impermeable para Mascotas con Capucha y reflectores para Proteger a su Perro en Paseos Largos del frío, la Lluvia o la Nieve en épocas frías (L | Azul) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL IMPERMEABLE - El abrigo para perros es ideal para proteger a tu amigo de cuatro patas de las inclemencias del tiempo durante todas las actividades de ocio al aire libre. El poliéster con revestimiento de PVC y forro de malla es transpirable, impermeable, reflectante y ajustable. El cuello y la circunferencia del pecho ajustables de forma continua hacen que el perro lo lleve cómodamente.

SEGURIDAD EXTRA - Incluye reflectores para ayudar con la mala visibilidad y garantizar la seguridad de su perro. Ahora puede estar seguro de que su adorable mascota puede ser vista por los demás incluso de noche.

ESTILO - Accesorio perfecto para perros con orificio para la correa del collar y el arnés del perro. Tiene un pequeño bolsillo para las necesidades y una capucha. Es una combinación perfecta de estilo y comodidad para su mascota.

FÁCIL DE LIMPIAR - Poliéster con revestimiento de PVC y forro de malla - Transpirable, impermeable, reflectante y ajustable - Cómodo de llevar con el cuello y la circunferencia del pecho continuamente ajustables.

¿CÓMO PUEDO MEDIR A MI PERRO? - Para medir la longitud, hay que medir al perro desde el cuello hasta la base de la cola o la circunferencia del esternón. Para medir el tamaño de su perro, coloque la cinta métrica en la base de una de sus patas delanteras y extiéndala hasta la parte superior de su cabeza. .... Por favor, compruebe las medidas antes de comprar.

Zellar Impermeable para Perros con Capucha y Collar Agujero y Tiras reflectoras seguras, Ultra-Light Transpirable Impermeable 100% Chaqueta para Lluvia medianos Perro de Raza Grande € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ranura para arnés de collar y diseño seguro de tira reflectante - Ranura para arnés de collar para usuarios de collar/correa. Las tiras reflectantes en la parte posterior lo ayudan a ubicar a su mascota fácilmente y a garantizar su seguridad en la noche oscura.

Resistente al agua: tejido exterior 100% impermeable y forro de malla transpirable que mantendrá a sus mascotas secas y cómodas bajo la lluvia intensa. Tejidos deportivos profesionales para exteriores con un procesamiento especial hacen que el impermeable sea durable y ultra liviano.

Fácil de limpiar y lavable a máquina - Solo limpie la superficie del impermeable con un paño húmedo y quedará limpio nuevamente. También puede usar un lavado suave a máquina con agua fría y colgarlo en seco.

Ajustable y diseño de bolsillo con solapa - El diseño de Ajustable en el cuello y el pecho hace que el impermeable sea fácil de poner y quitar. Fácil ajuste para un mejor ajuste para su perro. Cada chaqueta de lluvia viene con un bolsillo para guardar fácilmente artículos pequeños como golosinas para perros o bolsas de caca.

Lo que obtiene: 1x impermeable para perro Zellar conb capucha, garantía de 18 meses sin preocupaciones y atento servicio al cliente.

BPS Chubasqueros Impermeables para Mascotas Perros Impermeables con Capucha Bolsillo para Perro Pequeño Mediano y Grande con Material 100% Poliéster (L, Rojo) BPS-9702RJ € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impermeable para perros de todos los tamaños que te permitirá salir a dar una vuelta aunque llueva o nieve.

Este chubasquero es liviano, de modo que puedes usarlo tanto en verano como en invierno

Tiene un bolsillo pequeño en el parte trasera, puede poner algunos snacks aqui.

Es 100% poliester y puede lavarse. Diferete tamaño para elegir.

Atención: Mida el tamaño del perro antes de comprarlo para evitar la molestia de cambiarlo más tarde. Preferiblemente escoja una talla superior para mayor comodidad del perro.

Nobleza Chubasqueros Impermeable para Perros con Capucha y Collar Agujero y Tiras Reflectoras Seguras, para Perros Pequeños Medianos (Amarillo, XXL) € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Impermeable para Perros】 Chubasquero resistente al agua y a las manchas fabricado en poliéster de alta calidad. Es liviano e impermeable, lo suficiente para mantener a tu cachorro cómodo y seco incluso cuando se mueve en las peores condiciones climáticas.

【Tiras Reflectantes de Seguridad】 Este abrigo para perros está diseñado con una tira reflectante de alta visibilidad en el medio del vientre para ayudar a ver y rescatar a su mascota en condiciones climáticas adversas, aventurándose en la oscuridad o con poca visibilidad.

【Velcro Ajustable】 El diseño de velcro ajustable hace que su mascota sea más cómoda, conveniente y rápida de usar, ahorrándole tiempo.

【Fácil de Limpiar y Transportar】 Este impermeable para perros es muy fácil de limpiar y se puede plegar en cualquier forma para guardarlo en el automóvil o en una bolsa de día, adecuado para caminatas y campamentos en el parque, la playa o mientras viaja.

【Tamaño】 Mida a su mascota como se muestra en la imagen para obtener el tamaño correcto para su perro. Si su mascota no tiene discapacidad física, es mejor elegir un abrigo más grande para que se sienta cómoda.

FEimaX Impermeable para Perros Abrigo Impermeables con Capucha, Chubasquero Reflectante y Ajustable, Poncho de Lluvia Impermeable para Perros Pequeños medianos y Grandes € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: Mida la circunferencia del pecho de su mascota con precisión antes de realizar un pedido. Puede tomar medidas de acuerdo con nuestros consejos y elegir el tamaño adecuado. Reserve un espacio de 1-3CM para garantizar la comodidad.

Resistente al agua: Impermeable para perros está hecho de material de cuero PU profesional, que tiene una resistencia al agua súper alta y alta transpirabilidad, fácil de limpiar, no causará daño a su mascota y puede mantener a su mascota seca.

La seguridad: la parte posterior del poncho para lluvia tiene un diseño de tiras reflectantes, de modo que incluso cuando el perro viaja de noche o en la oscuridad, se puede ver fácilmente, lo que protege efectivamente la seguridad de viaje del perro.

Cómodo de usar: hebilla de correa ajustable en el abdomen, el uso simple no hará que el perro se sienta restringido, y hay dos correas de fijación del pie trasero, que no frotarán el cuerpo del perro mientras usa el impermeable. El cuerpo del perro facilita ponerse y quitarse el abrigo.

Practicabilidad: la versatilidad y practicidad del impermeable resuelve todas sus preocupaciones y necesidades cuando sale con su perro en un día lluvioso. READ Los 30 mejores Xls Medical Max Strenght capaces: la mejor revisión sobre Xls Medical Max Strenght

Dyceittdia Chubasquero para Perros,Mascota Perro Impermeables,Impermeable para Perros Abrigo Impermeables con Capucha,para pequeño Medianas y Grandes Perros Andar excursión Acampada deambular(18#) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Premium Waterproof Fabric】:El chubasquero para perros está hecho de material de poliéster impermeable, que es duradero, transpirable y seguro, la chaqueta del perro impermeable ningún daño a sus perros.Diseño a prueba de viento para mantener su dos caliente en invierno.

【Full Body and Leg Cover】:Este impermeable para perros tiene un diseño de cuatro pantalones. Esto proporcionará una protección completa y cómoda del cuerpo para su mascota en un día de lluvia. Las correas elásticas de las piernas aseguran un ajuste seguro y cómodo y el collar elástico mejora la estabilidad.

【Conveniente y fácil de llevar】:La parte trasera abotonada y con velcro facilita a las mascotas ponerse y quitarse el chubasquero; la capucha está diseñada con cordones para evitar que el chubasquero para cachorros se sacuda y se moje.Contiene una pequeña abertura en la parte superior trasera del chubasquero para los usuarios del arnés. Hecho ajustable para adaptarse a cualquier raza de perro.

【Fácil de limpiar】:El tejido exterior impermeable profesional mantendrá a sus perritos secos y cómodos en caso de lluvia intensa. Limpie la superficie del chubasquero con un paño húmedo o lávelo a máquina en agua fría usando el modo suave y cuélguelo en seco, lo volverá a limpiar fácilmente.

【Muchas Ocasiones】:Los chubasqueros impermeables están disponibles en 8 tamaños, desde el tamaño 16# hasta el tamaño 30#.Así nos aseguramos de que este chubasquero para perros de alta impermeabilidad sea ajustable y adecuado para cachorros como Bichon,Poodle y perros grandes como Labrador, Golden Retriever.Adecuado para caminar diariamente, correr, entrenar y hacer senderismo.

Oslueidy Chubasquero Dog Poncho Impermeable para la Lluvia para Perros Tiras Reflectantes Seguras Chaqueta Impermeable Ajustable por Pequeños Medianos Gatos Perros € 19.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tela impermeable de primera calidad】 La capa exterior de tela impermeable, la capa interior de membrana de polímero ligero y delgado de baja permeabilidad, tiene un buen efecto impermeable, no es fácil de romper, no es fácil de pegar al cabello y es ligera y transpirable. El impermeable para perros Oslueidy es impermeable y transpirable, lo que mantiene a su perro fresco y seco en los días de lluvia.

【Cómodo y fácil de usar】 El diseño del botón en el pecho hace que el perro se ponga y se quite más cómodo y sencillo. Al mismo tiempo, no tiene que preocuparse de que el pelo de su perro quede atrapado, para que su mascota pueda moverse con mayor comodidad. El diseño abierto de la parte inferior del abdomen es conveniente para que las mascotas orinen y defequen.

【Diseño ajustable y vinculante】 El sombrero y la cintura trasera del impermeable para perros están equipados con cordones retráctiles, que se pueden ajustar en tamaño. Al mismo tiempo, el diseño del dobladillo en la cola y las piernas de la ropa mejora la capacidad de ajuste de la ropa, hace que la ropa se ajuste más al cuerpo de la mascota y permite que el perro se mueva con mayor comodidad.

【Reflector de seguridad y orificio de tracción】 Hay un orificio de tracción en la parte posterior del cuello del impermeable ligero para perros, que es conveniente para pasear al perro cuando llueve. La tira reflectante en la parte posterior puede mejorar la visibilidad, ayudarlo a encontrar fácilmente a su mascota y garantizar su seguridad en ambientes oscuros.

【Muchas Ocasiones】Los chubasqueros impermeables están disponibles en 5 tallas, desde la talla S hasta la talla XL. Adecuado para la mayoría de las razas de perros pequeñas y medianas, como Chihuahua, schnauzer terrier miniatura, corgi, Teddy, Bulldog, adecuado para caminar, correr, entrenar y hacer caminatas a diario.

Chubasquero Transparente Perro,Poncho De Lluvia Impermeable para Perros, Impermeable para Mascotas, Chubasquero Transparente Perro Ropa, Impermeable Chubasquero para Perros,Perro Chubasqueros(L) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】Este impermeable para perros está hecho de material profesional para exteriores con alta impermeabilidad y alta calidad de transpirabilidad, asegúrese de que su mascota se mantenga cómoda y seca incluso en los días de lluvia.

【Fácil de poner y quitar】: los materiales ligeros y una estructura humanizada facilitan la puesta y la quita, aumentando así la comodidad de las mascotas. Es genial llevarlo contigo cuando lo pliegas a un tamaño pequeño. La capa impermeable ofrece una resistencia al agua extremadamente alta y facilita la limpieza. Solo se permite limpiar con un paño húmedo.

【Diseño con Estilo】Cuello impermeable: 42 cm,una longitud de espalda de 41 cm,Cintura: 60 cm

【Fácil de Lompiar, Lavable a Máquina】Se puede usar un paño húmedo escurrido para limpiar la superficie del impermeable. Es lavable a maquina. Lavar cuidadosamente en la máquina con agua fría y secar.

【Nota】Mida la circunferencia del pecho de su mascota con precisión antes de realizar un pedido. Puede tomar medidas de acuerdo con nuestros consejos y elegir el tamaño adecuado. Reserve un espacio de 1-3CM para garantizar la comodidad.

Buddypuppy Abrigo Perro Impermeable, Chaqueta Perro cálido Chubasqueros Perro de Inviernpara Perro Mediano Grande en Otoño Invierno con Orificio para el Arnés, Rayas Reflectantes (3XL) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

2 used from €22.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【No más temblores en invierno】 El abrigo para perros Buddypuppy con material forrado de vellón asegúrese de que su perro ya no tiemble sino que se sienta cálido. Llevando un abrigo cómodo en invierno frío, ¡manténgase enérgico y cálido!

【Manténgase seco bajo la lluvia o la nieve】 La chaqueta para perros adopta una tela de nailon impermeable que mantiene seco a tu perro. Los perros no se mojarán después de caminar con mal tiempo. No solo un abrigo cálido también un impermeable para perros, caminar libremente en cualquier clima sin preocupaciones.

【Velcro ajustable y tiras reflectantes】 Equipado con velcro ensanchado y alargado para ofrecer un rango ajustable más grande para un mejor ajuste. Puede ponerle rápidamente la chaqueta a su perro y salir al exterior. Hay una tela reflectante en el pecho y la parte posterior de la cálida chaqueta para perros que ayuda al perro a mantenerse seguro durante la noche.

【Estructura simple y liviana】 El impermeable para perros Bubbypuppy está diseñado sin mangas para que los perros caminen y correr fácilmente. Y hay un agujero en la parte posterior del abrigo para perros para conectar la correa. Un abrigo de perro suave y ligero hace que el perro se sienta más cómodo.

【Recomendación de tamaño】 Tome la circunferencia del pecho y el cuello como primera referencia para elegir el tamaño. La longitud de la espalda de los perros debe ser más larga que la longitud de la espalda de la tabla de tallas. De lo contrario, la cola del perro quedará presionada por la ropa.

Buddypuppy Chubasquero Abrigo Perro, Chaqueta Impermeable Invierno con Arnés para Mediano Grande Perro € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cálido todo el invierno --- El Buddypuppy abrigo para perros con una capa interior suave y cálida, usa un abrigo cómodo en el frío invierno, ¡mantente con energía y caliéntate!

Manténgase seco incluso en la lluvia y la nieve --- La capa exterior de la chaqueta del perro es el viento y el agua, que puede mantener el perro seco incluso en la lluvia y la nieve. No sólo un abrigo caliente, sino también un impermeable para salir en cualquier tiempo sin preocupaciones.

Abrigos de perro con el arnés --- Anillo en forma de D cuerda de seguridad, se puede combinar fácilmente con su correa de perro, grueso y duradero, que puede soportar la fuerza de tracción más fuerte.

Super adaptabilidad --- Equipado con Velcro ampliado y alargado y hebillas que hacen que sea más fácil de adaptar al cuerpo de su perro. Una cremallera en la parte posterior hace que sea más fácil de vestir a su mascota en invierno.

Recomendación de tamaño --- Por favor, utilice la circunferencia del pecho y el cuello como una primera referencia para la selección del tamaño. La longitud de la espalda del perro debe ser más larga que la longitud de la espalda indicada en la tabla de tallas.

FEimaX Abrigo para Perro de Invierno Impermeable Chaqueta de Felpa Cálido Reflectante Chaleco de Algodón Suave para Cachorro Ropa para Mascotas Perros Pequeños, Medianos y Grandes € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consejos cálidos: Antes de que decida pedir nuestro abrigo para perro, mida primero la Pecho y el cuello del perro y seleccione el tamaño adecuado de acuerdo con nuestra tabla de tallas. Por favor reserve una espacio de 1-3cm para mayor comodidad.

Reflectante: La chaqueta está equipada con tiras reflectantes y eslogan, mejoran eficazmente la visibilidad y garantizan la seguridad del perros en condiciones de poca luz y noche oscura.

Mantener el calor: El abrigo está hecho de Oxford impermeable y forro de poliéster, puede soportar todo tipo de mal tiempo. El algodón cálido está acolchado en el chaqueta, mantiene de manera efectiva la temperatura del cuerpo del perro.

Ajustable: El cuello de felpa y el pecho ajustable, emparejamos la chaleco del perro con un cinturón extraíble con hebillas, los anillos en D pueden conectar la correa para controlar al perro fácilmente al aire libre.

6 Tamaños y 3 Colores: Esto es ideal para perros pequeños medianos y grandes. Brindamos un servicio postventa satisfactorio, si no está satisfecho dentro de los 15 días, puede reembolsarlo o cambiarlo. Elija uno para su niño/niña.

Bwiv Impermeable Chubasquero para Perros Grandes con Capucha Ajustable Ultra-Light Transpirable Impermeable para Mascotas Perros con Banda Reflectante Talla 3XL-5XL Rojo 5XL € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 100% poliéster ultraligero a prueba de agua, mantenga a su perro seco y limpio en días lluviosos, para que el pelaje no pierda brillo o se vuelva nublado

Seguridad y Conveniencia:Las tiras reflectantes mantienen a su perro se puede ver en la oscuridad y puedes poner la correa a través del agujero abierto en la parte posterior

Ajustable: Se ajusta a diferentes tamaños de cuello para que puedas vestir a tu perro fácilmente y no tendrán sentimientos incómodos

Tamaño: tallas extragrandes especialmente para perros grandes, si tienes un tipo grande como Golden Retriever/ Labrador retriever/ Gran Danés / Griego Harehound/Perro pastor alemán, este impermeable es una buena opción

Instrucciones de lavado: utilice una toalla húmeda para limpiar la superficie o la máquina lavada y luego colgar en seco

Idepet Chubasquero para Perros con Capucha y Cuello,Poncho Impermeable para Lluvia para Perros Chaqueta de Lluvia para Perros Sudaderas a Prueba de Viento Perros pequeños, medianos y Grandes € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD】 - Este impermeable tiene un diseño de 2 capas. Hecho de 100% poliéster impermeable ultraligero y tejido de malla transpirable interior, que protege a su perro de la lluvia y la nieve.

【IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE VIENTO】 - El impermeable impermeable para perros Idefair puede ayudar a sus mascotas a mantenerse secas y cómodas al aire libre o en clima húmedo.

【DESIGH REFLECTIVE STRIP】: la chaqueta para la lluvia diseñada con un tipo reflectante que garantiza que sus mascotas se puedan ver de noche / en la oscuridad.

【FÁCIL DE LIMPIAR, LAVABLE A MÁQUINA】 - Puede usar un paño húmedo escurrido para limpiar la superficie del impermeable. Es lavable a máquina. Utilice un lavado suave a máquina con agua fría y colgar en seco.

【CÓMODO PARA SU PERRO】 - Fácil de poner y quitar, flexible para ajustar.

IREENUO Abrigo para Perro Impermeable, Chubasqueros Perro Mediano Grande cálida Chaqueta Perro de Invierno con Tiras Reflectantes Seguras & Busto Ajustable(Azul, 2XL) € 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Superficie Imperméable】 El material impermeable profesional es una opción ideal para un abrigo de perro. La lluvia y la suciedad se pueden eliminar suavemente sobre la superficie impermeable. Los perros pueden disfrutar de la libertad de movimiento y no mojarse más en los días de lluvia con el abrigo impermeable para perros.

【Forro Interior para Mantenerse Caliente】 El impermeable para perros IREENUO con forro completo de poliéster proporciona un abrazo cálido y cómodo a tu adorable perro. No se preocupe por pasar el rato incluso en el frío invierno. Disfruta pasando un buen rato interactuando al aire libre con tus perros.

【Proteccion Reflectante de Seguridad en la Oscuridad】 El abrigo para perros con tiras reflectantes permite una buena visión de observar a su perro en condiciones de poca luz que pueden reconocerse fácilmente por el reflejo de la luz para mantener a sus perros a salvo de los automóviles y posibles daños durante la noche. Ofrezca a su perro una protección elegante en la oscuridad.

【Mejorae el Diseno de Velcro Para uh Mejor Ajuste】 Velcro ensanchado y alargado ofrece un rango ajustable más grande para adaptarse a perros de diferentes formas y tamaños y hace que la chaqueta del perro permanezca firmemente en su lugar. El borde reforzado del orificio del arnés en el cuello es mucho más duradero para sujetar una correa.

【Nota Amable】 Este abrigo impermeable para perros está especialmente diseñado para perros medianos y grandes. Recomendamos a los clientes que elijan el tamaño adecuado en consecuencia de la tabla de tallas en las imágenes antes de realizar un pedido. READ Los 30 mejores Cable Hdmi A Hdmi capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi A Hdmi

Hunter Uppsala - Chubasquero para Perro € 29.87 in stock 1 new from €29.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un chubasquero plegable en una pequeña y práctica bolsa.

Tiras reflectantes para días más oscuros / noches.

El tamaño 60 es de longitud desde la parte posterior del cuello hasta la parte superior de la cola.

Auflosung Chubasquero para Perros de Cuatro Patas Impermeable y Transpirable, diseño de Cremallera Trasera, con cordón Ajustable, fácil de Poner y Quitar Chubasquero para Perros Ligero € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ligero y de Secado Rápido】los chubasqueros para perros están hechos de tejidos de alta calidad con revestimientos impermeables, que son ligeros y de secado rápido, lo que permite que tus mascotas permanezcan secas y ordenadas en lluvia ligera y rocío matutino, proporcionando transpirabilidad y comodidad.

【Diseño de Cubierta Completa】 El chubasquero con capucha para perro con puños elásticos de cuatro patas proporciona una cobertura completa para tu mascota en días lluviosos y lluviosos, evita que tu perro se moje o salpique por la lluvia y protege a tu mascota de los resfriados.

【Diseño Ajustable】La cintura y el cuello de esta chaqueta impermeable para mascotas está diseñada con cordones ajustables, y las cuatro esquinas están diseñadas con bandas elásticas para que el impermeable para perro se pueda poner o quitar rápidamente. Haz que tu mascota se sienta cómoda.

【Fácil de lavar】 Lavar a máquina o a mano. A diferencia de los impermeables revestidos ordinarios, nuestros impermeables para perros no se desvanecerán.

【Amplias Aplicaciones】 esta chaqueta ligera con rayas reflectantes no solo puede ser adecuada para llevar en el día lluvioso, sino también para caminar y correr en la vida diaria para mantener a tu mascota limpia, sino que también se puede aplicar en días de viento, por lo que estos chubasqueros para perros pueden ayudar a mantener a tus mascotas calientes, o puedes compartir con tu familia y amigos que poseen mascotas.

Dociote Impermeable para Perros Grande Ajustable Respirante Capa de Lluvia Chubasquero con Capucha & Collar Agujero para Mascotas Perro Mediano Grande PU Amarillo Amarillo 5XL € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La chaqueta de lluvia para perros utiliza un tejido exterior 100% impermeable y ligero, mantendrá a sus mascotas secas y limpias en días lluviosos. Tejido de punto en la espalda que ofrece la máxima transpirabilidad y comodidad. Los tejidos deportivos profesionales al aire libre con un tratamiento especial hecho a mano hacen que el impermeable para perros sea duradero y ultraligero. A su perro le encantará jugar bajo la lluvia cuando lleva la chaqueta impermeable para perros.

Fácil de limpiar y lavable: Puede limpiar la superficie de la chaqueta impermeable para perros con un paño humedecido. Por favor, use un suave lavado a máquina en agua fría y cuelgue este impermeable para perros. Use esta chaqueta impermeable para perros de moda, su perro se volverá más atractivo.

Ajustable y fácil de poner en la banda: El diseño de la cubierta y la banda ajustable del pecho permiten que la chaqueta impermeable del perro se suba y quite rápidamente. También tiene una banda más larga de Velcro, lo que significa que puede garantizar un ajuste más ajustado o más suelto. Este impermeable con capucha y base más larga que mantendrá a su amigo de cuatro patas seco y cómodo en la lluvia más pesada mientras se ve de moda.

Agujero del arnés del collar y correas para las piernas: El impermeable de la mascota contiene un orificio de apertura con la tapa en la parte superior de la espalda para los usuarios del collar del perro y la correa del arnés del perro. La chaqueta de lluvia para perros está equipada con dos correas ajustables para las piernas para evitar que el impermeable se mueva cuando el perro corre. El diseño del lazo de la correa no requiere que los perros levanten las piernas.

Guía de tallas: Debido a los diferentes tamaños de cuerpo de diferentes perros, por favor mida el tamaño del cuerpo de su mascota antes de comprarlo y seleccione el producto basado en el tamaño de la imagen. Por favor, agregue hasta dos pulgadas para las medidas del pecho al elegir su tamaño para evitar que el impermeable sea demasiado apretado.

MOREZI Chubasquero para Perros con Cremallera, cordón Ajustable y Capucha Desmontable. El Bolsillo Trasero es Conveniente para Llevar Comida para Perros-Amarillo-L € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Chubasquero para perros: chubasquero de doble capa con cremallera y capucha, tamaño ajustable, fácil de poner y quitar.

2. Material: tela de nailon impermeable, mantiene al perro seco y cómodo.

3. Con ranura para arnés: hay una pequeña abertura en la parte superior, que se puede usar junto con una cuerda de seguridad.

4. Diseño de bolsillo: hay un bolsillo en la parte posterior para guardar artículos pequeños.

5. Tenga en cuenta: El impermeable para perros no está hecho de material elástico, solo es adecuado para perros pequeños o medianos. Al elegir una talla, aumente el busto en 5 cm para un ajuste cómodo.

LeerKing Chubasquero Perros con Forro Suave Impermeable 10 Tallas para Todas Las Razas Pequeños Medianos y Grande, Amarillo L € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diez tamaños : XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL. Consulte la tabla de tallas para elegir un impermeable adecuado para su perro.

Material : Capa exterior de tela impermeable de fibra de poliéster 100% + Capa interior de punto de algodón súper suave y cálido, que puede mantener al perro seco y cálido en climas fríos.

Cierre ajustable : El uso del diseño de cinta adhesiva hace que el impermeable sea fácil de poner y quitar; El tamaño del cuello y el pecho también se puede ajustar para que sea más adecuado para su perro.

El cuello tiene un diseño de apertura de cuerda de tracción, que es conveniente para pasear a su perro; Los colores brillantes hacen que su perro sea más atractivo y mejoran la seguridad de las salidas.

Fácil de limpiar : por lo general, puede limpiar la superficie con un paño húmedo o enjuagar con agua, luego dejar que se seque naturalmente; o ponerlo directamente en la lavadora con agua fría.

Chubasquero Transparente Perro,Poncho De Lluvia Impermeable para Perros,Impermeable Chubasquero para Perros,Perro Chubasqueros,Mascota Perro Impermeables con Capucha € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1【Tamaño】: Soporta todos los tamaños y razas, desde cachorros pequeños hasta razas grandes. S Longitud de la espalda: 26,5 cm Busto: 30-35 cm. M Longitud: 31.5cm Busto: 35-40cm L Longitud: Longitud de la espalda: 36,5 cm. Pecho: 40-45 cm. Longitud XL: longitud de la espalda: 41,5 cm. Pecho: 45-50 cm. Longitud XXL: longitud de la espalda: 46,5 cm. Pecho: 50-55 cm.

2【Tiras reflectantes】: En la parte posterior y en el sombrero hay rayas reflectantes. Los materiales reflectantes bien visibles garantizan la seguridad de tu mascota. El mejor ángulo de visión se puede lograr en diferentes entornos.

3【Material impermeable】: este abrigo para perros está hecho de materiales profesionales al aire libre con alta resistencia al agua y alta calidad, garantizan a tu mascota un equilibrio agradable en días lluviosos y restos secos.

4 【Fácil de poner y quitar】: los materiales ligeros y una estructura humanizada facilitan la puesta y la quita, aumentando así la comodidad de las mascotas. Es genial llevarlo contigo cuando lo pliegas a un tamaño pequeño. La capa impermeable ofrece una resistencia al agua extremadamente alta y facilita la limpieza. Solo se permite limpiar con un paño húmedo.

5【Fácil de limpiar】: Debido a las características de los tejidos resistentes a la lluvia, las telas impermeables ligeras son fáciles de limpiar, el agua de lluvia y el barro se pueden limpiar rápidamente y se pueden lavar a máquina o a mano. Viajar en días lluviosos/húmedos mantienen a las mascotas agradables y secas.

Uktunu Impermeable para Mascotas Ropa para Mascotas Ajustable a Prueba de Agua Chubasquero Perro con Tiras Reflectantes Impermeable para Perros con Capucha para Perro Mediano y Grande PU Amarillo 3XL € 16.90 in stock 1 new from €16.90

2 used from €14.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impermeabilidad de Alta Eficaz: El chubasquero para mascotas naranjado de Uktunu utiliza la nueva tela PU impermeable, que cuenta con efecto impermeable de tres capas de tela, alcanzado un grado impermeable de hasta 5000 mm para hacer frente a todo tipo de clima, como lluvias o nieves. Además, puede mantener la piel de mascota limpia y seca, cuidando de la salud y seguridad de su mascota.

Conveniente de Portar: El material liviano y el diseño humanizado hacen que sea fácil de ponerse y quitarse, mejorando la comodidad de mascota. Puede plegarlo en tamaño pequeño para portar fácilmente. La bolsa de almacenamiento diseñada en la parte posterior del chubasquero se puede colocar los juguetes o golosinas de su lindo perro, o tarjetas y otros artículos pequeños, ¡haciendo más conveniente el viaje!

Diseño Íntimo: La cabeza del impermeable para mascota está diseñada con 2 bandas elásticas, lo que garantiza que el gorro se ajuste bien a su perro, evitando el desprendimiento. Hay 3 bandas de contracción independientes en las patas y el abdomen para garantizar la comodidad de estas tres partes. El diseño de apertura en la parte trasera del chubasquero le permite conectar a la cuerda de tracción para que pasee alegremente con su perro en los días lluviosos.

Aseguramiento de Seguridad: El chubasquero de mascota naranjado de Uktunu cuenta con 3 tiras reflectantes, lo que presta mayor atención a la seguridad de viaje de las mascotas en comparación con la mayoría de los chubasqueros en el mercado que solo tienen una. Con la ayuda de las tiras reflectantes llamativas, su perro es visible en el crepúsculo y la oscuridad.

Servicio Posventa: Asegúrese de la exactitud de las medidas de su mascota antes de comprar, es recomendable consultar la imagen para la compra. El chubasquero mascota se puede lavar a mano o máquina (modelo suave) a una temperatura de agua no superior a 30 °C. También puede limpiarlo con paño húmedo. Ofrecemos 60 días de aseguramiento de reembolso y 12 meses de aseguramiento de producto a partir del día de compra.

POPETPOP Chubasquero con Capucha para Perros Medianos y Grandes, Sudaderas Impermeable, Agujero para Arnés, Tira Reflectante, Bolsillos (Rojo, 3XL) € 19.15 in stock 1 new from €19.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☂ Diseño con capucha, para el perro un cuidado integral.

☂ Diseño de botón de pegado, se puede ajustar según el tamaño del cuerpo del perro.

☂ Parte posterior y la cabeza del diseño de la banda reflectante, para que sus días de lluvia perro más seguro.

☂ Fabric Tejido impermeable de nylon, será impermeable al extremo.Recordatorio cálido, lea la sexta tabla de tallas antes de comprar y elija el tamaño correcto para su perro.

☂ Hecho con material de exterior profesional con alta calidad impermeable y de alta resistencia al bretable, proteja a su mascota y manténgala seca. No hay daño a la mascota.

Ducomi Dogalize - Abrigo Impermeable para Perros con Capucha de Nailon Transparente - Chubasqueros para Perro - Talla Pequeña y Mediana (White, XL) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Abrigo para perros con diseño de Poncho

Su gran ajuste permite proteger al perro de la lluvia sin necesidad de forzar los movimientos

Nylon Impermeable - Fácil de lavar con un paño húmedo

Muy fácil de colocar: Colocar el abrigo en el dorso del perro y cerrar con la cinta extraíble, con botones de clip (2 opciones de ajustación)

Para un ajuste perfecto, le recomendamos ver la Size chart entre las imágenes

Kerbl Manchester 81378 - Chubasquero para perros, Negro, M (48 cm) € 22.22 in stock 1 new from €22.22

8 used from €16.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud: 40cm

Impermeable y a prueba de viento

Material: 100% poliéster

Circunferencia del cuello 48 cm, circunferencia de la cintura 52 cm

MOREZI Chubasquero para Perros con Cremallera y Botones Reflectantes, Resistente al Viento y a la Lluvia, cordón Ajustable, Capucha Desmontable-Amarillo-XL € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Diseño de doble capa: el impermeable con cremallera de doble capa tiene botones adicionales, lo que hace que este abrigo sea fácil de usar, ajustable y elegante.

2. Impermeable: completamente impermeable, mantenga a su perro seguro y seco en cualquier condición climática.

3. Cinturón de seguridad y cordón ajustable: Se incluye una pequeña abertura en la parte superior de la parte posterior del impermeable para los usuarios del cinturón de seguridad. Ajustable para adaptarse a varios tipos de perros.

4. Fácil de limpiar: puede limpiar la superficie del impermeable con un paño húmedo. Se puede lavar a máquina. Lavar a máquina en agua fría y colgar para secar.

5. Tabla de tallas: mide la circunferencia exacta del busto y la espalda de tu perro y deja entre 3 y 5 cm adicionales. Si el valor medido está entre dos tamaños, seleccione el tamaño más grande. READ Los 30 mejores Squirt Lube Lubricante Cadena capaces: la mejor revisión sobre Squirt Lube Lubricante Cadena

Uktunu Impermeable para Mascotas Chubasquero Transparente Perro Ropa para Mascotas Ajustable a Prueba de Agua Impermeable 100% Chaqueta para Lluvia medianos Perro de Raza Grande con Capucha 8XL € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aspecto Elegante: El chubasquero de mascota mate transparente con bordes negros de Uktunu hace que su perro se vea más elegante y bello en comparación con la mayoría de los chubasqueros de naranja o amarillo en el mercado. El material transparente también le permite descubrir el estado de su perro mayor brevedad posible, disfrutando alegremente del viaje al aire libre con su perro.

Impermeabilidad de Alta Eficaz: El chubasquero para mascotas mate transparente con bordes negros de Uktunu utiliza la nueva tela TPU impermeable, que es transparente y hermosa, tiene un grado impermeable de hasta 5000 mm para hacer frente a todo tipo de clima, como lluvias o nieves. Además, puede mantener la piel de mascota limpia y seca, cuidando de la salud y seguridad de su mascota.

Conveniente de Portar: El material liviano y el diseño humanizado hacen que sea fácil de ponerse y quitarse, mejorando la comodidad de mascota. Puede plegarlo en tamaño pequeño para portar fácilmente. Revestimiento impermeable, que tiene ultraalta repelencia al agua, la limpieza también es fácil, puede limpiarlo con paño húmedo.

Diseño Íntimo: El chubasquero para mascotas mate transparente con bordes negros de Uktunu asegura el ajuste entre el chubasquero y su mascota a través de los 11 botones, el diseño de botón ayuda además al perro a ponerse el chubasquero de forma más conveniente y rápida. La apertura elaboradamente diseñada en la parte trasera le permite conectar directamente a la cuerda de tracción sin preocuparse de la molestia de paseo con perro en los días de lluvias o nieves.

Servicio Posventa: Asegúrese de la exactitud de las medidas de su mascota antes de comprar, es recomendable consultar la imagen para la compra. El chubasquero mascota se puede lavar a mano o máquina (modelo suave) a una temperatura de agua no superior a 30 °C. Ofrecemos 60 días de aseguramiento de reembolso y 12 meses de aseguramiento de producto a partir del día de compra.

Chubasquero Perro Pequeño,Impermeable para Perros con Capucha,Cachorros con Capucha para la Lluvia,Mascota Perro Impermeables,Chubasqueros Perros para Perros Pequeños (Medium, Azul) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Impermeable para perros】Nuestro poncho de lluvia para cachorros están hechos de material de nylon a prueba de agua,con una alta cualidades impermeables,proporciona la máxima transpirabilidad y comodidad.La lluvia y la suciedad se pueden eliminar suavemente al bajar la superficie impermeable.Los perros pueden disfrutar de la libertad de movimiento.

【Los impermeables para perros pequeños se refieren a la talla】Impermeable para cachorros con capucha Talla M Cuello 38-42 cm, cintura 42-55 cm, longitud 34,5 cm, talla L Cuello 44-48 cm, cintura 50-62 cm, longitud 40,5 cm.Al seleccionar su tamaño, por favor, añada dos pulgadas al busto para evitar que el macuto sea demasiado apretado.

【Diseño de agujero para la correa del cuello】Nuestro impermeable para mascotas contiene un pequeño agujero de apertura para el collar y el arnés, así como un bolsillo y una capucha en la parte superior de la espalda.Usted puede poner la correa a través del agujero abierto de la correa en el cuello,Bolsillo en la parte posterior asegúrese de que usted podría poner algunos bocadillos para perros.

【Tira ajustable】Impermeable perro impermeable con tira ajustable en el pecho permiten rápidamente poner y quitar.Reflectores para la visibilidad rápida y la seguridad de su perro en el tráfico rodado o en la mala visibilidad. Cómodo de llevar con el cuello y la circunferencia del pecho libremente ajustable.

【Fácil de limpiar】Puede limpiar la superficie de la chaqueta impermeable para perros con un paño húmedo escurrido. Impermeable para perros pequeños sucios, lávelo a máquina suavemente en agua fría.Peso ligero, puede ser llevado o almacenado,y fácilmente desenrollado cuando sea necesario.

Geyecete Ligero Impermeable Chaqueta para Perro con Cremallera,Resistente Lluvia/Agua, Chubasqueros con Agujero del arnés para Perros Grandes,medianos y pequeños,Poncho de Cuatro Patas-Amarillo-XXL € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Profesional Material : hecho de material profesional para exteriores con alta resistencia al agua y alta calidad transpirable.impermeable para perros puede ayudar a tus mascotas a mantenerse secas y cómodas en el aire libre o en climas húmedos.

2. Diseño de protección completa: este impermeable para perro tiene un diseño de cuatro pantalones. Esto proporcionará una protección completa y cómoda para tu mascota en un día lluvioso.

3. Comodidad: utiliza correas elásticas para las piernas y correa ajustable para el vientre para un ajuste seguro cómodo y protección del vientre.

4. Función: El diseño de la cremallera trasera hace que sea fácil de poner y quitar la chaqueta impermeable del perro.Y con un orificio para la correa, puedes ajustar fácilmente la correa del perro.

5. Fácil de limpiar: se puede utilizar un paño húmedo para limpiar la superficie del chubasquero. Se puede lavar a máquina. Lavar a máquina con agua fría y colgar para secar. Con este chubasquero de moda, tu perro se verá más atractivo.

Voarge Impermeable para Perros, Chubasquero para Perros Medianos y Grandes con Capucha, Abrigo Impermeable Poncho de Lluvia con y Tira Reflectante para Perros Pequeños medianos(Amarillo, 4XL) € 17.33 in stock 1 new from €17.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño impermeable】 La chaqueta impermeable para perros utiliza una tela exterior liviana 100% impermeable, mantendrá a sus mascotas secas y limpias en los días de lluvia. Duradero y liviano que ayuda a mantener a sus amigos de cuatro patas seguros y secos en todas las condiciones climáticas sin limitar su movimiento.

【Fácil de limpiar y lavable】 Puede limpiar la superficie de la chaqueta impermeable para perros con un paño húmedo escurrido. Utilice un lavado suave a máquina con agua fría y seque este impermeable para perro. A diferencia de los impermeables para perros comunes, nuestro poncho para perros con capucha tiene un sombrero y un bolsillo de almacenamiento en la parte posterior. Puede traer algunos bocadillos para perros, toallas de papel o bolsas de caca con su perro.

【Fácil de usar】 La tira ajustable en el pecho permite que la chaqueta para perros se ponga y se quite rápidamente, y es cómoda para su mascota. cuerpo de perro. El forro de malla con excelente transpirabilidad y rendimiento de ventilación puede mantener a sus perros frescos en el clima sofocante y el sombrero

【Diseño de seguridad】 La tira reflectante en la cabeza y la parte posterior de la chaqueta impermeable para perros está diseñada para brindar la mejor visibilidad para mantener a las mascotas seguras en condiciones de lluvia, nieve o mal tiempo cuando la visibilidad es escasa. El impermeable para mascotas contiene un pequeño orificio de apertura en la parte superior de la espalda para los usuarios de collar / correa de perro.

【Capucha y diseño ajustable】: Los puños y el dobladillo del poncho para perros son ajustables, lo que ayuda a mantener el calor, cierre con botones para poner y quitar fácilmente. El impermeable tiene un estilo de chaqueta con capucha que puede proteger la cabeza del perro de la lluvia.

IREENUO Abrigo Perro Impermeable, Chubasquero Perro con Orificio para el Arnés & Correa Reflectante, Abrigo Cálido Invierno Perro Mediano Grande (XXX-Large) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Abrigo Acolchado para Perros】: El abrigo para perros se actualiza con un sándwich de algodón acolchado para proporcionar una protección cálida en el frío invierno. La capa interior es de vellón acolchado para mantener a su mascota suave y cómoda mientras la lleva. El material ligero de alta calidad proporciona calor sin pesar a su mascota.

【Resistente al Agua y a la Lluvia】: El revestimiento impermeable está diseñado para evitar eficazmente que la lluvia y la nieve penetren en la chaqueta caliente del perro. ¡Permite que su perro juegue libremente al aire libre sin temor a la lluvia o la nieve!

【Diseño ajustable y correas para las piernas】: Este abrigo impermeable para perros tiene una protección extra para el cuello del perro. Hay correas elásticas ajustables en el cuello y el pecho para adaptarse al cuerpo de su perro. ¡Las piernas están diseñadas con correas elásticas para que el abrigo no se deslice cuando el perro está corriendo!

【Agujero del Arnés y Diseño Reflectante】: La parte posterior de la chaqueta caliente está diseñada con el agujero del arnés para la comodidad y la practicidad. La tira reflectante hace que sea seguro para los perros jugar por la noche.

【Múltiples Tamaños Disponibles】: Tenemos 6 tamaños disponibles incluyendo S,M,L,XL,2XL,3XL. Por favor, mida la circunferencia del pecho y la longitud de la espalda de su mascota, luego consulte la tabla de tallas para elegir el tamaño correcto. Si las medidas de su perro caen entre los dos tamaños, recomendamos elegir el tamaño más grande.

