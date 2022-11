Inicio » Top News Los 30 mejores Chaqueta Harley Quinn capaces: la mejor revisión sobre Chaqueta Harley Quinn Top News Los 30 mejores Chaqueta Harley Quinn capaces: la mejor revisión sobre Chaqueta Harley Quinn 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Chaqueta Harley Quinn?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Chaqueta Harley Quinn del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



MODRYER Cool Girl Chaqueta Harley Quinn Cos Cremallera Sudadera con Capucha del Animado 3D Impreso Pullover de Halloween de Navidad del Vestido de Lujo del Chándal,White-Small € 29.99 in stock 2 new from €29.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿SIZE - Varios tamaños están disponibles, ideal para Outside.Please refieren a la carta detallada del tamaño que hemos proporcionado en imágenes y la descripción del producto (No es la Amazonía Cuadro de tallas).

✿3D de algodón con capucha LAZO CHAQUETAS - poliéster, Conveniente para la estación del otoño, verano, primavera. Cool 3D sudaderas impresas digitalmente en la parte delantera y trasera, cuenta con capucha con cordón, mangas largas, frontal con 2 bolsillos que pueden mantener su cálida mano o llevar a muchas cosas

✿BEST REGALO - Amazing camiseta básica adecuado para el niño niños niño niñas adolescentes muchachos gemelos 4-5T (XS), 6-7T (S), 8-11T (M), 12-13T (L), gran regalo para la familia y amigos que le encanta la araña, especialmente los adolescentes escolares

✿OCCASION - La ropa informal, Santos Cosplay atención al cliente al partido, unisex Superhero Zip Up chaqueta con capucha para niños Adolescentes Niña Niño cumpleaños, fiesta, halloween, día de navidad, del club, del partido de Cosplay, excursión, deporte, casual, diarios, etc.

✿SET INCLUYE - sudadera con capucha * 1. Este artículo es nuestro nuevo producto. Cualquier pregunta por favor nos correos electrónicos.

Rubie's Official Harley Quinn Suicide Squad para mujer, Talla L (14-16) € 43.79

€ 42.29 in stock 5 new from €42.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye chaqueta con bolsa, pantalones corto, cinturón, pantalones de rejilla

Tamaño pequeño: busto 96 cm a 101 cm

Cintura: 78 a 86 cm

El bate y la peluca no están incluidos

Hecho 100% de poliéster READ Los 30 mejores Cintas De Navidad capaces: la mejor revisión sobre Cintas De Navidad

Xinqin Cosplay Suicide para niñas y adultos, Camiseta, Pantalones y Chaqueta Rojo Azul Disfraz de Cosplay Carnaval Navidad Halloween (150) € 35.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 El paquete incluye】: 1 chaqueta, 1 camiseta, 1 guantes, 1 pantalón corto. Excelente proceso de bordado. Chaqueta con letras bordadas en la parte posterior.

【Material】: 95% de lycra spandex + 5% poliéster.La tela es elástica y cómoda de llevar.(Se recomienda lavar a mano, el lavado no cambia de color)

【Aplicación】: Ideal para cosplay, Halloween, Mardi Gras, producciones teatrales, fiestas de disfraces de día y año

【Regalo perfecto】: Es un conjunto de disfraces que cualquier fan del cine debería tener. Cuando lleves este disfraz, cada niño se sentirá como el papel real del mundo animado

【Tamaño】: Por favor, consulte nuestra tabla de tallas. Si usted tiene cualquier pregunta, pongase en contacto con nosotros.Le ayudamos en 24 horas

Udekit Chaqueta Harley Mujeres Niñas Cosplay Disfraz Tamaño X-Grande € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% poliéster, se siente suave y genial, no será picazón ni rasguño, cómodo de llevar.

La chaqueta es precisa para la película, las costuras son excelentes, el color es vívido.

Muy detallado en tamaño sobre mangas, cintura, cofre y ropa, buen tamaño para niñas y mujeres.

Excelente disfraz para Halloween, fiesta de cumpleaños, perfecto para regalo de fanáticos.

AVISO: SE PREFIERE LA LIMPIEZA EN SECO Y EL LAVADO DE MANOS.

XUEMEIZI Halloween Harley Quinn Cosplay Disfraz Ropa Chaqueta For El Personaje De La Película Disfraces Abrigo For Mujeres Niñas Niños (Size : 140) € 28.31 in stock 1 new from €28.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Selección de tamaño: hay dos tamaños para niños y adultos, ¡compre el tamaño que más le convenga antes de realizar un pedido!

Diseño: Chaqueta de disfraz de Suicide Squad de 1 pieza, reproducción perfecta de personajes de películas, te hace usar esta chaqueta como en la película

Material: el material de la ropa es fibra de poliéster, la calidad es segura, no tóxica y no tiene olor irritante.¡Úselo con confianza!

Ocasión: adecuado para fiestas de disfraces, fiestas de cumpleaños, fiestas de Halloween, fiestas de maquillaje, representaciones teatrales, etc.

Habilidades de lavado: la mejor manera es lavar a mano, no exponer al sol después del lavado, ¡para evitar la decoloración!

Udekit Camiseta Elástica Raglán para Harley Mujeres Niñas Cosplay Disfraz Talla Pequeña € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta camiseta está hecha de material de alta calidad, se siente suave y genial, no pica ni rasguña, es cómodo de llevar.

Camiseta de película precisa, las costuras son excelentes, el color es vívido.

Daddy’s Lil Monster, gráficos serigrafiados de calidad.

Detalle en talla sobre cintura, pecho y ropa, talla grande para niñas y damas.

Excelente disfraz para Halloween, fiesta de cumpleaños, perfecto para regalo de fanáticos.

Chaqueta bomber para mujeres, de Harley Quinn de Escuadrón Suicida, de satén Azul azul 36 € 62.02 in stock 2 new from €60.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Importante! Verifique los cargos de aduana de su país antes de realizar el pedido, el vendedor no es responsable de ningún cargo de aduana.

DC Comics Suicide Squad Harley Quinn Deluxe Adult Costume Small € 44.99 in stock 7 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transforma en el antiguo psiquiatra convertido en supervillano loco y miembro del Escuadrón con un disfraz de Harley Quinn. Inspirada en su look en Squad, esta chaqueta Harley Quinn cuenta con una camisa adjunta que dice "Daddy's Little Monster. " La chaqueta mitad roja y mitad azul tiene "Property of Joker" impresa en la parte posterior. Los pantalones cortos a juego muestran tus piernas y medias de red. Pon tu cabello en colas de cerdo para completar tu disfraz de Harley Quinn del escuadrón Suicida. Zapatos y peluca

Construcción de poliéster

Producto oficial

Zapatos y peluca no incluidos

Producto nuevo

XUEMEIZI Disfraz De Halloween para Niños, Niño, Harley, Cosplay, Quinn, Ropa De Fiesta para Niñas, Chaqueta Suicida, Conjunto De Pantalones (Size : 130) € 43.26 in stock 1 new from €43.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trajes para niños: los tamaños de las prendas son diferentes de las prendas, consulte la tabla de tallas para niños en la imagen para obtener el mejor ajuste, no elija según el tamaño de la prenda

Incluye: Vestimenta compuesta por chaqueta camiseta pantalón corto guantes.Puede agregar accesorios adicionales.

Detalles del producto: La chaqueta está hecha de tela brillante y el interior es de poliéster.El abrigo presenta letras bordadas en la espalda y una cremallera en tono dorado.

Ocasión adecuada: este es un disfraz de cosplay, podemos usarlo para halloween, navidad, fiesta de maquillaje, carnaval, comic con, espectáculo, etc.

Método de lavado: Lo mejor es lavar a mano para evitar daños en la ropa causados ​​por el funcionamiento de la máquina.¡No exponga al sol después del lavado para evitar la decoloración!

Generique Disfraz chaqueta y camiseta adulto Harley Quinn - Escuadrón Suicida M € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number I-820078M Color Rojo Is Adult Product

CICCB-DAMOY Mujer Niña Ropa Harlequin DisfrazCos Halloween Carnaval Ropa Outfit Funnydress (Rojo, 7-9 años (130-140 cm)) € 36.60 in stock 1 new from €36.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: licra spandex

Anime / Juegos: harleyquinnCharacter

Ideal para cosplay, Halloween, Mardi Gras, producciones teatrales, días de disfraces y fiestas de disfraces durante todo el año

El paquete incluye: chaqueta + camiseta + pantalones cortos

Su versión más buscada: diseño de costura especial como el de las imágenes de la película. Haz que tus hijos sean atractivos en Party.

amscan- Birds of Prey Harley Quinn Jacket (mediano-grande) - 1 pieza, Multicolor, M/L (UK Size 14-18) (9906747) € 31.97 in stock 5 new from €9.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz oficial de Warner Bros DC Comics

El disfraz incluye: solo chaqueta

Perfecto para cualquier fiesta temática de villanos de superhéroes, Halloween o semana del libro

Consulta la descripción a continuación para obtener más detalles sobre las tallas

Tamaños sujetos a disponibilidad

2021 New Quinn Hoodie Harley Imprimir Sudaderas con capucha Sudadera Chaqueta Top (Color : Zipper HarleyQuinnr, Size : M) € 32.98 in stock 1 new from €32.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Harleyquinn con capucha impresa, perfecta para ropa diaria casual, cosplay de anime, fiesta temática, etc.

Diseño: Tecnología de impresión 3D avanzada ¡Diversifique el patrón, ¡ilumina sus vacaciones!

Material: tejido saludable de poliéster, transpirable, suave y liso, muy cómodo de usar. Adecuado para usar en otoño de primavera, o para usar para el entrenamiento en funcionamiento.

Característica: Chaqueta con capucha de manga larga, camisa con capucha, sudaderas con capucha, sudaderas frías, capucha de hip hop.

Por favor, marque la tabla de tamaños con cuidado, y si no sabe cómo elegir sus tamaños correctos, ¡póngase en contacto conmigo!

Horror-Shop Pelotón del Suicidio Harley Quinn Chaqueta de Traje L € 47.99 in stock 1 new from €47.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del envío: 1 x suicidio Squad Harley Quinn DC Comic disfraz chaqueta

Contenido: chaqueta

Color: Rojo/Azul/Blanco/Negro

Material: 100% poliéster.

Peluca y pantalones no incluido

Harley Quinn (Deluxe) Suicide Squad - Adult Costume Lady : MEDIUM € 46.99 in stock 4 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Harley Quinn (Deluxe) Suicide Squad - Adult Costume Lady : LARGE € 46.99 in stock 5 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Become DC Universe's beautiful yet crazed supervillain in our Adult Harley Quinn Costume

Includes a bomber style jacket with attached t - shirt, hot pants, fishnet tights and matching belt

Excludes Wig and Boots

The satin effect half red, half blue jacket has an attached t shirt with the slogan 'Daddy's Lil Monster' printed on the front

Available In - Small: Dress Size 8 - 10 / Medium: Dress Size 12 - 14 / Large: Dress 16 - 18

Batman: White Knight Presents: Harley Quinn € 24.12 in stock 14 new from €24.12

1 used from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Multicolor Release Date 2021-06-29T00:00:01Z Edition 01 Language Inglés Number Of Pages 168 Publication Date 2021-06-29T00:00:01Z

Rubyonly Las Aves de Presa Cosplay Disfraces de Suicidio escuadra de Vestuario Quinn Batman Harley Lujo de Halloween Que para el Adulto Atractivo de Las Mujeres,M € 227.66 in stock 1 new from €227.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆ INSPIRACIÓN: Diseño La inspiración viene de la figura Harley Quinn en las aves de presa.

☆ SUAVE tela cómoda: Este cosplay es de súper suave, transpirable de poliéster y mezcla de algodón, mano de obra fina, de alto grado de reducción, Va a ser el foco de atención !.

☆ ocasiones: adecuados para Halloween, Navidad, partido del traje de Cosplay, escenario de funcionamiento, Fiesta temática, Juegos de rol, fiesta de cumpleaños, etc ..

☆ IMAGEN Y TAMAÑO: Todas las fotos son tomadas por traje de cosplay verdadera, ¡Desde luego que el traje de cosplay que se ve es el traje de cosplay que recibirá. Dado que el tamaño de cada país es diferente, consulte la tabla de tamaño proporcionado por nosotros en la compra. O consultarme a través de Amazon correo ..

☆ 100% de garantía de - Soporte del Servicio de reembolso del 100% garantizamos que está completamente satisfecho con su traje de cosplay, de lo contrario se reembolsará todos los pagos

2021 New Quinn Hoodie Harley Imprimir Sudaderas con capucha Sudadera Chaqueta Top (Color : 1i, Size : XXL) € 24.98 in stock 1 new from €24.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Harleyquinn con capucha impresa, perfecta para ropa diaria casual, cosplay de anime, fiesta temática, etc.

Diseño: Tecnología de impresión 3D avanzada ¡Diversifique el patrón, ¡ilumina sus vacaciones!

Material: tejido saludable de poliéster, transpirable, suave y liso, muy cómodo de usar. Adecuado para usar en otoño de primavera, o para usar para el entrenamiento en funcionamiento.

Característica: Chaqueta con capucha de manga larga, camisa con capucha, sudaderas con capucha, sudaderas frías, capucha de hip hop.

Por favor, marque la tabla de tamaños con cuidado, y si no sabe cómo elegir sus tamaños correctos, ¡póngase en contacto conmigo!

Udekit Chaqueta Harley Mujeres Niñas Cosplay Disfraz Talla Grande € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% poliéster, se siente suave y genial, no será picazón ni rasguño, cómodo de llevar.

La chaqueta es precisa para la película, las costuras son excelentes, el color es vívido.

Muy detallado en tamaño sobre mangas, cintura, cofre y ropa, buen tamaño para niñas y mujeres.

Excelente disfraz para Halloween, fiesta de cumpleaños, perfecto para regalo de fanáticos.

AVISO: SE PREFIERE LA LIMPIEZA EN SECO Y EL LAVADO DE MANOS.

Disfraz HQ S € 31.25 in stock 3 new from €31.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number K5683 Warranty Sin información de garantía Color Multicolor Is Adult Product Size S

Disfraz de Quinn para Niñas Cosplay Suicide Escuadrón Set - chaqueta, camiseta, pantalones cortos, guantes, bate inflable, para Halloween, Fiesta, Carnaval (Niña 150) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego Quinn incluye: 1 chaqueta + 1 camiseta + 1 guante + 1 par de pantalones cortos + 1 collar + 1 par de correas para peluca + 1 bate inflable

Materiales de alta calidad: la chaqueta y los pantalones cortos están hechos de cuero artificial de alta calidad, elásticos, cómodos de usar, agradables para la piel y suaves.

Diseño clásico: el conjunto de disfraces de Quinn restaura los disfraces de los personajes de la película, brindándole una experiencia de cosplay perfecta

Ocasión: es perfecto para fiestas de disfraces de Halloween, cosplay, fiestas temáticas, puesta en escena, conciertos o carnavales, etc.

Tamaño: tenemos tamaños para adultos y niños, elija de acuerdo con nuestra tabla de tallas

Chaqueta de disfraz de Harley Halloween Cosplay Payaso Propiedad Quien Siucide Squad, Chaqueta con capucha de algodón negro y rojo, S € 108.39 in stock 1 new from €108.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La chaqueta con capucha Harley negra y roja está fabricada con material de algodón de alta calidad

La sudadera con capucha Harley roja y negra tiene un cuello estilo solapa

La chaqueta es muy cómoda, ya que contiene forro interior de viscosa suave

La chaqueta con capucha para mujer tiene cierre de cremallera frontal que se adapta perfectamente al estilo de esta chaqueta y tiene mangas de longitud completa con puños estilo correa con cinturón

Estamos seguros de la calidad de la chaqueta de motociclismo. Si en caso de que no se ajuste o cumpla con tus expectativas, ponte en contacto con nosotros directamente. Estamos disponibles 24/7 para guiarte para más pasos. También tenemos política de devolución y reembolso de 30 días.

MJPARTY Chaqueta de personajes de película Deluxe Movie Jester Villains Disfraz de fantasía (Med) € 22.36

€ 20.87 in stock 1 new from €20.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: chaqueta de lujo solo con logotipo integrado y cremallera a juego de calidad

Enhopty Quinn Dollface - Chaqueta con capucha (talla XL, pecho: 113 cm), color rojo € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: sudadera con capucha

La tabla de tallas es la de la imagen.

Ocasión: Halloween, cosplay, carnaval, cómic-Con, fiesta, Navidad, máscaras, juegos de rol, así como para el día a día

Cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros. ¡Bienvenido!

The Suicide Squad 2 - Chaqueta para Harley Quinn € 97.68 in stock 1 new from €97.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tabla de tallas se adjunta con las fotos. Consulta primero la tabla de tallas antes de realizar tu pedido para la chaqueta para mujer The Suicide Squad 2021 New Harley Quinn 2 es altamente recomendable.

El disfraz de Harley Quinn 2021 de Suicide Squad 2 está hecho de material real de alta calidad, nuestra primera prioridad es proporcionar el mejor producto de calidad a cada cliente.

Cada artículo es revisado por nuestro equipo de control de calidad para inspeccionar el producto para garantizar que cumple con las expectativas del cliente.

Trabajamos duro para servir los últimos productos para satisfacer tus necesidades cuando se trata de encontrar la última colección.

En cualquier caso, no estás satisfecho con nuestro producto o servicio, entonces no hay ninguna barrera entre nosotros para coordinar. Porque la coordinación es la mejor manera de lidiar con cualquier situación.

Disfraz del escuadrón suicida, personaje de Harley Quinn, Joker (tamaño mediano), oficial de Rubie € 25.89 in stock 5 new from €25.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto oficial del Escuadrón Suicida de DC Comic.

Juego de Harley Quinn en talla mediana.

Chaqueta con camisa adherida.

Producto con talla de Estados Unidos, compruebe la tabla de tallas.

Producto oficial aprobado según los reglamentos europeos. READ Los 30 mejores sexo juguetes pareja capaces: la mejor revisión sobre sexo juguetes pareja

Hereneer Disfraz de Harley Quinn para Mujer, Disfraz de Harley Quinn para Chicas con Camiseta, Chaqueta, Pantalón, Guantes, Película Cosplay Suicide Disfraz de Carnaval Disfraz Halloween (M) € 54.99

€ 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】: 1 * Bate de béisbol inflable, 1 * Chaqueta con letras bordadas en la parte posterior, 1 * Camisa, 1 * Guante, 1 * Pantalones cortos. (Por favor, consulte la tabla de tallas en la imagen del producto cuidadosamente al comprar)

【Material de la ropa】: material de alta calidad con alta elasticidad, diseño de costura especial, que es elástico y brillante, cómodo de llevar y no irrita la piel. El material es agradablemente suave y las piezas individuales están cuidadosamente cosidas. Los niños disfrutarán de la diversión de una fiesta de carnaval de Halloween de una manera conveniente.

【Características】: La chaqueta y los pantalones cortos deslumbrantes son perfectos para el escenario y la ropa de fiesta, brillará aún más bajo las luces. Con este disfraz de cosplay cada se sentirá como una persona real en el mundo de la animación. Brindándole una experiencia de cosplay perfecta

【Ocasiones】: este disfraz de Halloween para Mujer es adecuado para fiestas escolares, fiestas de Halloween, carnavales, fiestas de cumpleaños, juegos de rol, fiestas temáticas, cosplay, disfraces, graduaciones, actuaciones escénicas, ceremonias y otras ocasiones. El conjunto de disfraces de Halloween con efectos especiales puede cre

【Instrucciones de lavado】: las chaquetas, los pantalones cortos y los guantes son telas de cuero, no se pueden remojar en agua para lavar y no exponer al sol.

Harley Quinn disfraz de mujer - Harley Quinn disfraz para mujer, rojo y negro, Harley Psychotic Squad Varsity Disfraz Cosplay con capucha Letterman Chaqueta, Daddy's Lil Monster - Chaqueta, L € 143.10 in stock 1 new from €143.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exterior: chaqueta ligera de satén y algodón suave de alta calidad

3 bolsillos con cremallera y 1 solapa en la parte delantera

Mangas: puños de punto acanalado/correas de cinturón en las mangas

Lo mejor para disfraces de cosplay

Devoluciones y reembolsos sin complicaciones, 30 días de garantía de devolución de dinero, 100% satisfacción y servicio al cliente superior.

Hereneer Disfraz de Harley Quinn para Niña, Disfraz de Harley Quinn para Niña con Camiseta, Chaqueta, Pantalón, Guantes, Película Cosplay Suicide Disfraz de Carnaval Disfraz Halloween Niña (S) € 48.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】: 1 * Bate de béisbol inflable, 1 * Chaqueta con letras bordadas en la parte posterior, 1 * Camisa, 1 * Guante, 1 * Pantalones cortos. (Por favor, consulte la tabla de tallas en la imagen del producto cuidadosamente al comprar)

【Material de la ropa】: material de alta calidad con alta elasticidad, diseño de costura especial, que es elástico y brillante, cómodo de llevar y no irrita la piel. El material es agradablemente suave y las piezas individuales están cuidadosamente cosidas. Los niños disfrutarán de la diversión de una fiesta de carnaval de Halloween de una manera conveniente.

【Características】: La chaqueta y los pantalones cortos deslumbrantes son perfectos para el escenario y la ropa de fiesta, brillará aún más bajo las luces. Con este disfraz de cosplay cada niño se sentirá como una persona real en el mundo de la animación. Brindándole una experiencia de cosplay perfecta

【Ocasiones】: este disfraz de Halloween para niñas es adecuado para fiestas escolares, fiestas de Halloween, baile escolar,carnavales, fiestas de cumpleaños, juegos de rol, fiestas temáticas, cosplay, disfraces, graduaciones, actuaciones escénicas, ceremonias y otras ocasiones.

【Instrucciones de lavado】: las chaquetas, los pantalones cortos y los guantes son telas de cuero, no se pueden remojar en agua para lavar y no exponer al sol.

