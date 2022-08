Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores chaqueta de piel hombre capaces: la mejor revisión sobre chaqueta de piel hombre Encuadernación desconocida Los 30 mejores chaqueta de piel hombre capaces: la mejor revisión sobre chaqueta de piel hombre 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de chaqueta de piel hombre?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ chaqueta de piel hombre del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Chaqueta Moto Hombre en Cuero Urban Leather '58 GENTS' | Chaqueta Cuero Hombre | Cazadora de Moto de Piel de Cordero | Armadura Removible para Espalda, Hombros y Codos Aprobada por la CE |Negro | 5XL € 129.63 in stock 1 new from €129.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD SUPERIOR: Nuestra chaqueta de moto está hecha de piel de cordero de la más alta calidad y garantiza protección y comodidad en todas las circunstancias. Cada chaqueta de moto, hecha a mano por nuestros artesanos, es única y cuidadosamente elaborada en cada detalle. Llevamos años en el negocio de la ropa de moto y somos verdaderos profesionales a la hora de diseñar la chaqueta de cuero perfecta para hombre.

PROTECCIONES MOTO REMOVIBLES APROBADAS POR LA CE: ¡La seguridad de las motocicletas es esencial! El protector de hombro, codo y espalda de nuestra chaqueta de cuero para motociclistas cumple con la norma de seguridad CE 2. ¿Quieres usar tu chaqueta de motociclista todos los días, tal vez cuando descanses de la conducción? ¡Todos nuestros protectores son desmontables para asegurar la máxima comodidad! También puedes quitarte la capucha gracias a una práctica cremallera YKK.

2 PRÁCTICOS BOLSILLOS INTERIORES: El espacio para tus pertenencias nunca es suficiente en la moto ... ¡todos lo sabemos! Nuestra chaqueta piel moto tiene 4 bolsillos exteriores y 2 interiores para guardar tus objetos más preciados con absoluta seguridad y protegidos de la intemperie.

¿PREOCUPADO POR EL TAMAÑO DE TU CHAQUETA PARA MOTO? ¿Quieres comprar nuestra chaqueta moto biker pero no estás seguro de la talla? Revisa nuestra guía de tallas entre las imágenes de los productos y averigua cuál de nuestras cazadoras moto hombre te queda mejor.

Reichstadt Chaqueta de motorista para hombre 20rs25 – Piel sintética – Negro XS € 64.90 in stock 1 new from €64.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 bolsillos laterales.

Cremallera en los extremos de las mangas.

Costuras decorativas en la zona del codo.

Cuello alto.

Los accesorios no están incluidos.

Jack & Jones Jjerocky Jacket Noos Chaqueta, Negro, M para Hombre € 59.99

€ 41.95 in stock 22 new from €41.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Season Jacket

Biker Jacket

Jack & Jones Jcorocky Jacket Noos Chaqueta, Negro, L para Hombre € 59.99

€ 41.95 in stock 16 new from €41.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Season Jacket

Biker Jacket

Only & Sons Onsal PU Noos Otw Chaqueta, Negro (Black), Large para Hombre € 49.99

€ 34.16 in stock 9 new from €34.16

1 used from €29.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chaqueta con aspecto de piel

Chaqueta de imitación de piel con cuello alto

Jack & Jones Jjejoel Noos-Chaqueta de Piel, Color Negro, XXL para Hombre € 199.99

€ 75.60 in stock 2 new from €75.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chaqueta de piel para hombre

Piel de cordero suave, flexible y ligera

Detalles clásicos de motoristas

Composición del material: material exterior: 100% piel de cabra; forro: 100% algodón; forro (mangas): 100% poliéster READ Los 30 mejores Ropa Yoga Hombre capaces: la mejor revisión sobre Ropa Yoga Hombre

HUGO Lenno Chaqueta de Piel, Negro1, S para Hombre € 296.68 in stock 2 new from €296.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% piel de cordero

Geox M BLAINEY Chaqueta, Negro, 52 para Hombre € 219.00

€ 113.42 in stock 1 new from €113.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transpirable

SELECTED HOMME Slhiconic Classic Jkt W Noos-Reloj de Pulsera de Piel Chaqueta, Negro, S para Hombre € 129.99

€ 99.99 in stock 4 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chaqueta negra de piel prémium

manga larga

Bolsillos con cremallera

Costuras visibles

Cierre de botones en el cuello

Chaqueta de piel LJ-2Y para motocicleta de RIDEX, para hombre, con certificación CE € 89.00 in stock 1 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en piel de vacuno de calidad PRO.

Armadura extraíble aprobada por la CE prEN 1621 – 1 en hombros, codos y parte trasera

Negro y acolchado en parte delantera y parte trasera y en las mangas de goma amarillo en color.

YKK cremalleras en la parte delantera y tanto a las mangas. ribetes reflectantes 3 M utilizado que hacen más y mejor visibilidad en la carretera.

S (se adapta a pecho hasta 38 "), m (se adapta a pecho hasta 40"), L (se adapta a pecho hasta 42 "), XL (se ajusta a pecho de hasta 44"), 2 x l (se adapta a pecho hasta 46 cm), 3 x l (se ajusta a pecho de hasta 48 "), 4 x l (se ajusta hasta 50 cm de pecho)

Gaudi-Leathers Brando - Chaqueta de piel para hombre, chaqueta de motero, color negro, Color negro., XXXL € 79.90 in stock 1 new from €79.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clásica chaqueta de piel para hombre y moto en estilo Brando

Chaqueta de moto con 3 bolsillos delanteros con cremallera

Cierre: cierre de cremallera

Material: 100 % piel de vacuno. Forro interior: 100 % tejido de poliéster

Instrucciones de cuidado: limpieza en seco

Zerimar Chaqueta Bomber Cuero | Bomber Hombre | Chaqueta Piel para Hombre | Cazadora Cuero Hombre Elegante | Chaqueta Hombre Casual | Cazadora Hombre | Bomber Hombre | Color: Negro Talla S € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MODERNO: Chaqueta de Piel Natural de manga larga. Perfecta para combinar con ropa casual y de fiesta.

SELECCIÓN DE PIELES: Para la producción de nuestros artículos nuestra empresa selecciona siempre los cueros naturales de más alta calidad.

COMODIDAD Y ELEGANCIA: Se trata de un material suave que se acomoda muy bien al cuerpo, es confortable y accesible. Una protección ideal contra viento y el frío.

CÓMO COMPRAR: Recomendamos que antes de realizar su compra verifique su talla con las medidas de la tabla de la imagen de la izquierda, así la prenda se ajustará perfectamente a su cuerpo desde el primer momento.

ARREGLOS: Somos fabricantes desde 1942. Para nuestros clientes, Estaremos encantados de realizarle ligeros arreglos sobre esta prenda SIN CARGO en nuestros talleres. CONSÚLTENOS.

Chaqueta De Cuero Para Hombre Con Cuello De Pie Para Motocicleta CláSica Chaqueta De Piel SintéTica De Invierno - MarróN Oscuro - XL € 65.49 in stock 1 new from €65.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido: cuero artificial / forro suave calentado, hecho de 100% poliéster.

Color: negro / caqui/marrón oscuro.

Características: panel acanalado de locomotora; diseño de cuello de soporte; 4 bolsillos laterales (dos pueden sostener cosas), 1 bolsillo interior; diseño de bolsillo con personalidad elegante.

Ocasión: ideal para el uso diario, trabajo, citas, motocicletas, bicicletas, conducción y actividades al aire libre, adecuado para la temporada de invierno o otoño.

Tamaño: comprueba cuidadosamente la tabla de tallas en la imagen para elegir el tamaño más adecuado.

Regatta Angaros II - Chaqueta de Piel sintética con Capucha para Hombre, Resistente al Agua y Transpirable, Hombre, RMN130 68E90, ala Azul, XX-Large € 73.17 in stock 1 new from €73.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfibra de poliéster impermeable y transpirable.

Acabado impermeable duradero.

Bolsillo interior con cremallera.

Capucha cultivada con ajustador y ribete de piel sintética extraíble.

Cremallera frontal central de 2 vías.

2022 Hombres Chaqueta de Cuero,Invierno Espesar Cuero de la Piel Chaqueta de béisbol Abrigo de Pieles Coincidencia de colores Chaqueta Impermeable a Prueba de Viento Ropa de moto Talla grande PU € 51.99 in stock 1 new from €51.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Nota: La ropa es de talla asiática, se recomienda tratar de comprar una talla más grande.Alta calidad, máxima calidad y excelente confort. Es una chaqueta muy cálida que te mantiene seco y cálido incluso en condiciones climáticas adversas.

NUSGEAR 2022 Hombres Chaqueta de Cuero,Invierno Espesar Cuero de la Piel Chaqueta de béisbol Forro de lana Abrigo de solapa Impermeable a Prueba de Viento Ropa de moto Talla grande PU cremallera € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Nota: La ropa es de talla asiática, se recomienda tratar de comprar una talla más grande.La ropa es de talla asiática, recomendamos comprar tallas más grandes.Proporcionarte con el mejor material, deducir nuevo estilo de moda y llevar la marea del vestido, que es el objetivo de nuestra lucha.

CamoOutdoor MIL-Tec BW - Chaqueta de Piel Alemana (Talla 52), Color Negro € 182.08 in stock 3 new from €182.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MIL-TEC BW - Chaqueta de piel alemana (talla 56)

Características: Piel de gran calidad, cremallera frontal fuerte, varios bolsillos todos con cremallera, interior naranja.

100% poliéster, cremallera YKK.

2 bolsillos laterales con cremallera, y 2 bolsillos interiores con cremallera.

Bolsillo en la manga con cremallera.

Chaqueta Cuero De Hombres,Chaqueta De Moto Retro Informal Con Cuello De Pie Delgado, Invierno Hombres Biker Pocket Design Pu Piloto Chaquetas Abrigo De Piel Sintética, Para Conducir Una Motocicleta € 45.00 in stock 2 new from €34.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido: cuero sintético; Forro: poliéster, tipo de prendas de vestir exteriores: cuero y ante

► VERSÁTIL Y CÓMODO: se estira bien y tiende a remodelar después de usarlo. Cubre bien, fluye y tiene buen movimiento. El cuero que utilizamos es cuidadosamente seleccionado y duradero, lo que garantiza que esta obra maestra de cuero clásica sea duradera y pueda soportar condiciones climáticas extremas en los años venideros.

► DURADERO Y DURADERO: esta chaqueta de cuero genuina para hombres está perfectamente diseñada por nuestro equipo que vivirá en su guardarropa durante muchos años. Canalice su estilo de conducción interior y desarrolle un nuevo sentido de estilo con esta chaqueta de cuero para hombre. Perfecto para el uso diario y el viaje informal. Una pieza esencial de estilo para hombres que revelará su fuerte sentido de la personalidad.

► CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: disfrute de características atractivas como el cierre con cremallera funcional y bolsillos diseñados con estilo acolchado para adultos. Verifique amablemente su talla con nuestra tabla de tallas para evitar problemas de devolución / cambio. Solicite una talla +1 si desea usar una sudadera, una sudadera con capucha dentro de la chaqueta o si prefiere un ajuste holgado.

✔ DISEÑO SIN TIEMPO: ricos detalles de textura para que se vea más en forma desde el exterior mientras se mantiene el nivel de comodidad desde el interior. Una vez que lo use, sentirá que es su segunda piel. Si tiene alguna pregunta sobre la chaqueta, no dude en ponerse en contacto conmigo, ¡estamos siempre a su servicio! READ Los 30 mejores Parka Plumas Mujer capaces: la mejor revisión sobre Parka Plumas Mujer

2022 Hombres Chaqueta de Cuero,Invierno Espesar Cuero de la Piel Chaqueta de béisbol Forro de lana Abrigo de solapa Impermeable a Prueba de Viento Ropa de moto Talla grande PU cremallera Abrigo Largo € 71.98 in stock 1 new from €71.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Nota: La ropa es de talla asiática, se recomienda tratar de comprar una talla más grande.Alta calidad, máxima calidad y excelente confort. Es una chaqueta muy cálida que te mantiene seco y cálido incluso en condiciones climáticas adversas.

Chaqueta de piel para motorista con armadura, para hombre, estilo vintage envejecido, color negro, DC-2810A € 179.90 in stock 1 new from €179.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piel de vaca envejecida supersuave de primera calidad, de 1,1 mm a 1,2 mm.

Estilo vintage envejecido. Forro térmico extraíble para la temporada de invierno.

Cremalleras YKK originales muy resistentes.

Protecciones extraíbles: 2 para los hombros, 2 para los codos y un protector de la columna vertebral.

Ajustes en la cintura, múltiples bolsillos con cremallera y cremalleras de ventilación.

LSSM OtoñO E Invierno Moda Botones De Color SóLido Cremallera Costura Cuello De Piel Chaquetas De Cuero Para Hombres Acolchada Chaqueta De Hombres Cuero SintéTica Rojo Xxl € 48.79 in stock 1 new from €48.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño clásico: los elementos de moda y la versión clásica lo hacen moderno y clásico. Puede mostrar su gusto y ayudarlo a completar una mejor apariencia.

Ampliamente utilizado: tiempo libre, adecuado para el hogar, la oficina u otras ocasiones. Ocio, fiesta, diario, deportes, fitness, ejercicio, correr, trotar, etc.

Sugerencia de tamaño: es de tamaño asiático, más pequeño que el tamaño europeo. Elija el tamaño según la tabla de tallas en las imágenes del producto de acuerdo con su pecho, ancho de hombros y otros datos.

Disponible (30 ℃) lavado a mano o lavado a máquina.

El diseño de ropa premium de LSSM puede crear productos lujosos y de alta calidad para usted. El estilo artesanal de cada producto es único. Para más estilos busca "LSSM"

Chaqueta de piel auténtica para hombre, estilo motociclista, color negro envejecido, chaqueta de piel auténtica, para hombre, Raya dorada, XS € 90.91 in stock 1 new from €90.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 100% piel auténtica para hombre

Esta chaqueta de cuero marrón vintage para motociclista ha sido hecha de 100% piel auténtica que es tremendamente duradera, suave y flexible, forrada con forro de viscosa suave, material ligero y duradero; tacto suave y cómodo.

Cierre: cremallera, forro suave y tres bolsillos interiores incluyendo bolsillo para el móvil

El mejor regalo: esta chaqueta de cuero envejecido es un regalo perfecto para ti o tus amigos. Perfecto para fiestas de Navidad, discotecas, Halloween, regalos del día de San Valentín para él, salidas nocturnas elegantes. Las chaquetas de piel de cordero son tendencia de moda para todas las estaciones

100% garantía de devolución de dinero: en caso de que no estés completamente satisfecho con nuestras chaquetas de cuero para hombres, puedes devolverlo para un reembolso completo.

NUSGEAR 2022 Hombres Chaqueta de Cuero, Otoño Invierno Espesar Cuero de la Chaqueta de bombardero Cuello de pie Abrigo de Pieles de béisbol Impermeable a Prueba de Viento Ropa de moto PU Talla grande € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Nota: La ropa es de talla asiática, se recomienda tratar de comprar una talla más grande.Alta calidad, máxima calidad y excelente confort. Es una chaqueta muy cálida que te mantiene seco y cálido incluso en condiciones climáticas adversas.

Xiart Chaqueta de entretiempo para hombre, ligera, para tiempo libre, chaqueta bomber, tallas grandes, chaqueta de exterior con cremallera, chaqueta de piel para hombre, estilo vintage, P1*marrón`, XL € 55.76 in stock 1 new from €55.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bienvenido a Meggsnle Store.Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo por correo electrónico. Le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas. Siempre tomamos la satisfacción del cliente. Entrega más rápida: llegada de 7 a 15 días, te ofrecemos productos y servicios de la mejor calidad. ✦ Información sobre el tamaño: nuestro tamaño es más pequeño que el tamaño estándar, consulta la información de tallas que proporcionamos.

Wantdo Chaqueta de Piel Sintética con Capucha Extraíble Clásica Militar Antiviento Cálida Larga al Aire Libre para Hombre Negro M € 81.48 in stock 1 new from €81.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multi-estilos - La capucha desmontable de nuestra chaqueta abrigada de cuero con capucha ofrece diferentes estilos por usos de aislamiento con la capucha, y una elegante chaqueta de motocicleta sin ella.

Dobladillo & Puños Elásticos - Puños de canalé especiales y capucha ajustable con diseños de cordón para evitar la intrusión del viento a través del cuello y las mangas, el forro acolchado y los cierres de cremallera frontal doble ofrecen un efecto a prueba de viento para mantenerte caliente.

Varios Bolsillos - El abrigo de piel deportiva roporcionan suficiente espacio de almacenamiento para las necesidades diarias mediante 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos exteriores en el pecho con cierres de cremallera y 1 bolsillo interior en el pecho con broche para guardar objetos de valor.

Diseño de Moda - El diseño almidonado de la hebilla del hombro y el cuello acentúa un aspecto guapo, la decoración con remaches y los bolsillos con cremallera ofrecen una chaqueta de moto de estilo motero valiente.

Abrigado & A Prueba de Viento - Esta chaqueta con capucha de hombre tiene un collar de soporte para un mejor rendimiento de retención de calor y anti-viento.

A-pro Chaqueta de piel para hombre, protectores CE, de piel auténtica, color blanco, M € 174.78 in stock 1 new from €174.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La alta calidad de los materiales y el cuidado por los detalles hacen de esta chaqueta uno de los artículos más solicitados y vendidos.

Diseño ergonómico para un buen ajuste .

Nuevo y de alta calidad.

Para más diseños/ guantes / pantalones , ver nuestro tienda amazon .

IMPORTANTE comprobar el tamaño antes de comprar. READ Los 30 mejores Plancha Vapor Rowenta capaces: la mejor revisión sobre Plancha Vapor Rowenta

Chaqueta de motociclista de cuero para hombre, Branddo Café, Racer, doble deporte, color negro - Negro - 5X-Large € 120.00 in stock 1 new from €120.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forro extraíble para todas las estaciones. La chaqueta de motocicleta Alpha para hombre tiene un forro térmico extraíble para clima frío. Esta chaqueta de cuero para motocicleta para hombre también tiene un forro de micro malla para mayor transpirabilidad para el verano.

La chaqueta de motocicleta Alpha Cycle Gear está fabricada con piel auténtica y sorprendentemente esta chaqueta de cuero para motociclista viene con una garantía de por vida.

Ajustable: la chaqueta de cuero Alpha Brando tiene correas de cintura ajustables para un ajuste personalizado, esta chaqueta de motocicleta vintage también tiene puños ajustables y elásticos para un fácil control de conducción.

Armadura CE | Chaqueta de cuero Alpha con armadura de cuero aprobada por la CE. Alpha Cycle Gear chaqueta de motocicleta con armadura tiene 5 armaduras (1) en la espalda, (2) en los hombros y (2) en los codos para mayor protección en motocicleta.

Nuestra promesa | Proporcionamos equipo de motocicleta de alta calidad a un precio muy asequible, estamos seguros de que no encontrarás esta chaqueta de cuero de motocicleta de gran calidad para hombres en cualquier otro lugar del mercado. Pruébalo durante 30 días si no está satisfecho para un reembolso completo sin preguntas.

Leatherick Chaqueta de motorista de cuero para hombre, chaqueta de moto con cremallera negra de piel de oveja premium con múltiples bolsillos, Cuello negro., M € 97.03 in stock 1 new from €97.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piel de oveja suave y duradera: la capa exterior de nuestra icónica chaqueta de motociclista para hombre está hecha de piel de oveja de alta calidad con el grosor de 0,8 mm y la capa interior está cosida con un forro grueso y suave, por lo que es más flexible y duradera.

Artesanía especial: esta chaqueta de cuero negro para motocicleta está hecha por expertos con doble costura de alta calidad en los hombros y los brazos para fines de diseño, por lo que es un corte más atractivo e icónico para los ciclistas.

Ventajas de la cremallera frontal: esta chaqueta de motocicleta de cuero distintiva pero muy clásica con una cremallera frontal es fácil de llevar, proporciona calidez adicional y te protege del frío cuando conduces una motocicleta.

Chaqueta con puños de cremallera: esta chaqueta de cuero para motocicleta para hombre cuenta con mangas de longitud completa con puños con cremallera, lo que hace que la chaqueta sea más fácil de poner y quitar, así como más ajustada y funcional.

Chaqueta de piel para hombre, chaleco para ocio, chaqueta, chaqueta de caza, de pesca, chaleco para moto chopper, chaqueta rockera, chaqueta de moto. negro Negro XXXXXL € 105.00 in stock 2 new from €105.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chaleco de piel con bolsillos, varios bolsillos interiores y exteriores, todos con cremallera o cierre de velcro.

Pile napa de cordero.

Cierre:Con cremallera.

Velourlederoptik.

Urban Leather Austin - Chaqueta para hombre de piel de vacuno, protectores aprobados por la CE para espalda, hombros y codos, color negro, 3XL € 134.81 in stock 1 new from €134.81

1 used from €124.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho a mano de la más alta calidad: la chaqueta Austin es una chaqueta de moto prémium para hombre de piel de vacuno de alta calidad, seleccionada cuidadosamente por nuestros expertos maestros artesanos. La piel de vacuno gruesa y suave hace que la chaqueta de moto sea extremadamente cómoda de llevar y resistente al desgaste y a la abrasión. Todas nuestras chaquetas pasan por un minucioso control de calidad antes de llegar a nuestros clientes.

Protectores probados CE 1621-2 para tu seguridad: Siéntete seguro en nuestra chaqueta de moto, gracias a los protectores aprobados CE 1621-2 en hombros, espalda y codos. La seguridad es la A y O para ir en moto, por lo que no nos comprometemos a la calidad del material. La piel de vacuno duradera de alta calidad y los protectores CE garantizan una chaqueta segura para una buena sensación durante la conducción.

Chaqueta para todo el año: gracias al chaleco desmontable, la chaqueta de moto Ausin es ideal para su uso durante todo el año. El chaleco hace que la chaqueta sea cálida para su uso en climas fríos y se puede quitar fácilmente para la conducción en primavera y verano. La piel de vaca prémium proporciona calidez adicional en invierno, pero el grosor también es ideal para su uso en las estaciones más cálidas. Nunca tendrás que separarte de tu chaqueta de motorista

Estilo y funcionalidad: la seguridad es esencial, pero no puede pasar por alto el estilo. La Austin es una elegante chaqueta de moto que se puede llevar tanto en como junto a la moto. La chaqueta es muy versátil, el chaleco interior se puede quitar y la capucha de forro polar también se puede quitar para hacer la chaqueta más elegante. La chaqueta tiene un ajuste regular que permite al conductor moverse fácilmente en la moto.

"Urban 5884" – Calidad garantizada: en Urban 5884 diseñamos y fabricamos chaquetas de motocicleta de alta calidad desde 1958. Somos una empresa familiar con una fuerte pasión por la industria de las motos y estamos especializados en ropa de piel de alta calidad. Nunca comprometemos la calidad y tratamos de ofrecer a nuestros clientes chaquetas de motociclista de primera clase.

