Los 30 mejores Cerraduras Puertas Interiores capaces: la mejor revisión sobre Cerraduras Puertas Interiores

Cerradura de manija de palanca de puerta HAIFUAN, para uso de entrada, paso y baño (805-L, puerta izquierda ) € 20.00



Amazon.es Features Para lugares interiores y exteriores donde se requiere privacidad

puerta izquierda (Only for left hand doors)

Contiene accesorios de metal, la distancia del orificio se puede ajustar entre 45mm, 60 mm y 70 mm

Adecuado para puertas con un grosor de 30-50 MM, el diámetro del anillo de la manija es de 65 MM

Tratamiento superficial de níquel cepillado, alta calidad.

WOLFPACK LINEA PROFESIONAL 3090260 Picaporte Wolfpack 2000-50 Acero Zincado Canto Redondo, Metal € 5.57





Amazon.es Features Acabado en acero zincado.

Canto redondo.

Picaporte reversible.

KENROD Cerradura Inteligente Invisible Cerradura 4 Mandos Cerradura Antibumping Cerradura Electronica con Mando Cerradura Puerta Interior Cerradura Electronica de Seguridad Plata € 90.68





Amazon.es Features MÁXIMA SEGURIDAD: Cerradura invisible para evitar la ocupación y robo en su vivienda. Se acciona por control remoto y se coloca en el interior de la vivienda. De esta manera es imposible su detección y forzado. Esta cerradura anula la apertura de puerta con el sistema antibumping.

FUNCIONAMIENTO: Funciona por radiofrecuencia con control remoto o manualmente desde el interior. El cifrado de la cerradura es variable por lo que se evita la copia del código del mando a través de sintonizadores de frecuencia.

BATERÍA: La cerradura se alimenta a través de batería, pilas y con cualquier cargador USB estándar, como los de móvil, esto hace que nunca se quede sin batería.

COMANDOS: Dispone de comandos de voz en diferentes idiomas que informan sobre la apertura y cierre de la cerradura así como avisan cuando la batería está baja. READ Los 30 mejores Luz De Lectura capaces: la mejor revisión sobre Luz De Lectura

NUZAMAS - Juego de 2 cerraduras de puerta de acero inoxidable, cerradura de seguridad de un solo cilindro, 3 llaves, apertura individual, puertas exteriores interiores, cerradura de recámara € 23.98



Amazon.es Features Juego de 2 cerraduras de cerrojo NUZAMAS, cada juego viene con 3 llaves, acabado en níquel cepillado

Hecho de acero inoxidable, duradero, antioxidante; El diseño para ser utilizado como cerradura de puerta exterior necesitaba entrada de llave / seguridad

Ajuste para el grosor de la puerta: 35 - 50 mm / 1 3/8 pulgadas - 2 pulgadas, orificio de instalación 35 mm;

Deadbolt funciona con una llave en el exterior y un pulgar en el interior

Núcleo de aspecto de cobre, funcionamiento silencioso y suave. Viene con 3 llaves

Interior puerta de madera mango cerradura cerradura de la puerta de aleación de zinc, Sistema de seguridad para el hogar € 29.79



Amazon.es Features Pomo de la puerta de entrada (cerradura con llave) en aleación de zinc + llave de cobre / cilindro de cobre.

Distancia al centro: 50 mm, distancia del latigazo lateral: 45 mm. Longitud del mango: 120 mm; Tamaño del panel de la manija: 200X48 mm;

Bloquee las perillas internas y externas para evitar el acceso no deseado a la habitación. También incluye un conjunto de tres llaves que permiten bloquear desde el exterior.

Paquete: 2 manijas; 1 cilindro; 1 cuerpo de bloqueo; Algunos tornillos de fijación y otros accesorios de fijación.

Nota importante: si compra el candado Qrity para reemplazar su candado anterior, confirme que los datos sean los mismos. Si no, por favor NO compre. Mida el tamaño de A, B, C y D de acuerdo con la posición que se muestra en la imagen. A: 163 mm; B: 45 mm; C: 50 mm; D: 160 mm. Sugerimos que compre la cerradura Qrity para su nueva puerta.

Wolfpack 3030560 - Pomo Puerta Con Llave Con Condena, Para Entrada, Negro € 13.02





Amazon.es Features Color: negro

Ideal para: entradas

Picaporte regulable 60/70 mm

WOLFPACK LINEA PROFESIONAL 3090268 Picaporte Wolfpack 2000-50 Hierro Latonado Canto Redondo € 4.45 € 3.34



Amazon.es Features Picaporte Wolfpack 200050

Acabado en hierro latonado

Canto redondo

Picaporte reversible

QWORK Acero Inoxidable Juego de pomos redondos para puerta de entrada con llave y cerradura para puerta de almacenamiento, cuarto de baño, con cerradura y llave € 12.99



Amazon.es Features Material de alta calidad: acero inoxidable de alta calidad. Color del tratamiento de la superficie: níquel satinado.

Fácil instalación: manija de puerta bloqueada fácil de instalar, apto para puerta privada.

Alta seguridad: pernos de protección antirrobo sólidos, estructura de acero inoxidable con resistencia, seguridad y durabilidad.

El paquete incluye: 1 pestillo, 1 tornillo, 1 placa de impacto, 2 tiradores de puerta de entrada, 3 llaves y todos los tornillos de montaje, incluidas las instrucciones (idioma español no garantizado).

Por favor, comprueba el tamaño: el kit de puertas con un grosor en el rango de 35 mm a 50 mm (1-3/8 a 2 pulgadas) adecuado para la longitud del pestillo (distancia desde el centro del agujero hasta la puerta) borde de la puerta: 2-3/8 pulgadas (60 mm). (Si es necesario). Abre el agujero de la puerta, el diámetro recomendado: (5,4-5,5 cm, 54-55 mm).

Cerradura de puerta universal - Cerradura de sobreponer de alta seguridad con 3 llaves - Cerradura de puerta de madera para jardín o cobertizo de cierre largo y fácil de instalar € 27.95



Amazon.es Features Cerradura de sobreponer de calidad bien hecha, ideal tanto para puertas interiores como puertas exteriores y dependencias; te mantendrá seguro durante los próximos años: protección confiable contra intrusos

La cerradura de la puerta está hecha de acero y con su peso - 1 kg - se nota segura y fuerte. La cerradura viene con 3 llaves

Muy fácil de colocar, solo necesita taladrar un agujero en la puerta o portón de madera con un taladro plano, y atornillar la cerradura a la superficie con los tornillos (provistos)

Funciona en puertas de apertura hacia adentro y hacia afuera. Esta cerradura no es automática: la llave funciona desde fuera y accionando con el pulgar desde dentro. Consulta las imágenes para conocer las dimensiones

Cerradura clásica y robusta para todo tipo de puertas y portones: puertas laterales de garaje, puertas de cobertizo, puerta trasera, puertas para tormenta, para cualquiera

Tesa Assa Abloy 134U5RHN Picaporte Unificado Para Puertas de Madera Niquelado Entrada 50 mm, Frente Redondo 134U € 9.63





Amazon.es Features Picaporte unificado válido indistintamente para puertas de paso o de condena; reversible

Desbloqueo automático de condena: Si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta; alojamientos para fijación pasante de la manilla

Distancia entre ejes: 70 mm y Entrada 50 mm

Nueca de 8 mm y nueca de condena de 6 mm; frente estrecho de 20 mm adecuado para puertas con solapa

Picaporte normal

RMENOOR 5pcs Pestillos de puerta, Acero Inoxidable Tubular Mortice Pestillos Planos de 45 mm Backset de Baño e Indicador de Pestillo para Manija Sin Tornillos € 14.99



Amazon.es Features 【Diseño profesional para puertas interiores】Los picaportes para puertas interior están diseñados para puertas interiores. La tensión del resorte lo mantiene en el soporte de metal para no cambiar la forma de picaportes en varios uso, asegurando que la puerta se mantenga en la posición cerrada.

【Lubricante para evitar la oxidación】Nuestro pestillo tubular está hecho de aluminio y aleaciones de hierro con revestimiento de superficie, mientras tanto, se agrega lubricante anti-curado en el interior, duradero y antioxidante. No dañará incluso abrir o cerrar la puerta varias veces.

【Facil para instalar】El resbalon para puerta cerradura se puede ajustar insertando un destornillador de cabeza plana en la ranura del rodillo de nailon, empujándolo y girándolo 180 grados en sentido horario para retroceder. Retire el picaporte para puerta interior roto y reemplácelo por uno nuevo.

【Cumple con las normas europeas CE】El longitud entre dos orificio es 5cm, nuestro picaporte puerta interior cuadrado es apto por normas europeas CE, cumple con las normas europeas fundamental de calidad. Pero necesita confirme si la distancia del orificio entre los tornillos satisface sus necesidades, antes de su compra, por favor.

【Un paquete incluye todos】El paquete incluye 5 piezas de resbalon puerta cerradura y accesorios incluidos junto con tornillos. Cada pestillo tubular viene con un soporte de latón pulido y una placa de superficie rectangular que se ajusta sobre la cara del pestillo y 4 tornillos, no necesita comprar otro herramienta más.

WAFU WF-018U Cerradura Electronica Invisible, Cerradura Invisible, Diseño de Sin Agujero, Método de Bloqueo de Tigre, con 4 Control Remotos, Plata € 87.99



Amazon.es Features ★【Sin Diseño de Orificio de Bloqueo, Garantizar Seguridad】Sin diseño de orificio de bloqueo, abandona por completo la llave y cerradura tradicionales, se abre y cierra por control remoto o aplicación, se dio cuenta de la seguridad real.

★【Método de Bloqueo de Tigre, Más Seguro】Método de bloqueo de tigre, más estable y seguro.

★【Alimentación Externa USB】Agregue la función de fuente de alimentación externa USB. Asegúrese de que el bloqueo funcione cuando la batería esté agotada. (batería no incluida)

★【Fácil de Instalación】Fácil instalación en todo tipo de puertas, muy conveniente.

Cogex 80804 - Cerradura de seguridad (con pomo interior) € 13.95



Amazon.es Features Cerradura con botón el interior

Cuerpo de acero lacado

Cilindro con diámetro de 23 mm

Tiene un peso de 576 g

Ayr PICAPORTE UNIFICADO 47MM 801-F20 50MM Red. LATONADO, Dorado, 0 € 9.95



Amazon.es Features Picaporte unificado para puertas interiores de paso de uso residencial o público

Posible utilización como dispositivo de condena

El cerradero es regulable una vez colocado

Cerradura Puerta con Candado y Tornillos, Pestillo Puerta para Jardín de Acero Inoxidable, Indeformable Cerrojo Puerta Madera, Cerradura para Dormitorio Baño Puerta Gabinete Jaula para Mascotas € 11.99



Amazon.es Features 【resistente al óxido】Con la última tecnología de galvanoplastia y pulido, está hecho de acero inoxidable con tratamiento de recubrimiento, por lo que es a prueba de humedad y resistente a la corrosión. Con alta dureza de la estructura, tiene una larga vida útil sin deformación.

【aplicaciones】Se puede utilizar no sólo como cerradura puerta interior, sino también cerradura puerta exterior, como cerradura de puerta de dormitorio, jardín, garaje, baño, patio, pestillo de ventana, tiro del bolsillo, cerradura y pestillo de vertiente, puertas de jardín de metal, puertas del animal doméstico.

【El paquete incluye】: un cerrojo de puerta, un candado de puerta y 7 tornillos para la instalación. Los tornillos son perfectos para encajar. Cualquier pregunta, no dude en contactar con nosotros.

【Fácil de instalar】Sólo instale el pestillo de puerta con tornillos, es fácil de instalar y fijar, y es práctico. Con el diseño del tornillo del cilindro en el centro, el cerrojo es adecuado para la instalación en ambos lados, a la izquierda o a la derecha.

【Protección de seguridad】La estructura con diseño especial del cierre del pestillo de puerta puede bloquear la puerta robusta. Shed Lock kit con cerradura y llaves puede asegurar la seguridad para su uso.

Cerradura de manija de palanca de puerta HAIFUAN, para uso de entrada, paso y baño (601-K) € 20.00



Amazon.es Features Para lugares interiores y exteriores donde se requiere privacidad

Se puede utilizar universalmente para puertas de mano derecha e izquierda

Contiene accesorios de metal, la distancia del orificio se puede ajustar entre 45mm/ 60 mm y 70 mm

Adecuado para puertas con un grosor de 30-50 MM, el diámetro del anillo de la manija es de 65 MM

Tratamiento superficial de níquel cepillado, alta calidad.

BALFER® Cerraduras Invisible Magnéticas de Seguridad para Niños, Cierres de seguridad Para Cajones Armarios,Bloqueo,Sin Perforaciones (10 cerraduras + 2 llaves) € 16.99



Amazon.es Features ✅Es fácil de instalar, no posee la perforación - Se instala por la cinta adhesiva, usted no necesita hacer la perforación en su gabinete y esto evita que el bebé haga las cosas peligrosas.

✅Ofrece la seguridad y la protección para los niños - Mantiene siempre a sus niños curiosos estar lejos de cajones y armarios llenos de las herramientas peligrosas o los productos químicos.

✅Es invisible si las ve desde afuera- Las cerraduras se deben instalar en el interior del gabinete o el cajón, estar fuera de la vista de los niños y de los invitados, esto hace que su casa parece atractiva, mientras que proporciona la protección perfecta para los niños.

✅Llaves y Cerraduras Magnéticas Fuertes- Se pueden funcionar suficientemente y fuertemente en cualquier superficie lisa, cuyo espesor es menos de 30mm (1,18 pulgadas).

✅Un paquete para el uso en la familia - Equipo con 10 cerraduras y 2 llaves para el uso en el gabinete, el armario, el cajón, el armario de la familia,etc. Reemplazo 100% gratis si hay un problema con el producto recibido.

EUDEMON Cerradura de la manija de la puerta de seguridad para niños, fácil de instalar y usar adhesivo 3M VHB, no se requieren herramientas ni taladros (Blanco, 2 Piezas) € 15.99



Amazon.es Features ★ "LOCK" y "UNLOCK"---Diseño especial del método de "bloqueo" y "desbloqueo". Tres botones necesitarán dos manos de operación para bloquearse, y fácil operación para desbloquearse con solo utilizar una mano (2 dedos). Fácil y simple para adultos, pero difícil de operar para los niños. Diseño simple y discreto que combina con el diseño de tu habitación.

★ Fácil instalación: instala el candado directamente despegando la cinta adhesiva 3M VHB y colocando el bloqueo de palanca en la puerta, no necesita taladros ni herramientas. Cinta adhesiva 3M VHB con fuerte viscosidad (el efecto será mejor después de 24 horas) y se puede quitar fácilmente sin dejar residuos, sin dañar la puerta.

★ Amplia gama de aplicaciones: adecuado para la mayoría de tipos de manijas de palanca de puerta en el mercado, tiene una amplia gama de aplicaciones, ya que es más práctico y más pequeño que las cerraduras similares en el mercado.

★ ¿Por qué necesitarlo---No más niños o mascotas que te bloqueen o a sí mismos en una habitación; evita que los niños entren en habitaciones específicas como los inodoros o los trasteros sin supervisión de adultos; evita que los niños jueguen con la puerta y pellizquen sus dedos.

★Consejos: "desbloquea" definitivamente el bloqueo de seguridad cuando tu hijo no está cerca. Por favor, asegúrate de que bajo la posición "bloqueo" y "desbloqueo", el brazo no se puede empujar hacia arriba o hacia abajo.

VI.Tel. e0262 N 51 Kit con Cerradura para Puertas correderas, Cromo Satinado € 14.52





Amazon.es Features Material: Zamak

Disponible en 3 colores: bronce, dorado brillante y cromo satinado

Agujero puerta Ø50 mm

Cerradura de Puerta Portátil con Cerrojo Antirrobo, Bloqueo de Puertas Universal, Pestillo sin Agujeros Portátil con Cierre de Seguridad, Candado Door Lock (1 Unidad) € 9.99



Amazon.es Features ✈️ PESTILLO ANTIRROBO PORTÁTIL: Lleva siempre contigo y en todos tus viajes un extra de seguridad gracias a este ligero pestillo portátil de tamaño compacto con el que podrás bloquear cualquier puerta desde el interior de la habitación. Asegúrate de que nadie pueda entrar y evita intrusos

CERROJO UNIVERSAL DE SEGURIDAD: Bloquea cualquier puerta gracias a su simple mecanismo. Funciona como cerradura de seguridad para todas las puertas estándar con un resbalón de hasta 22mm de largo y 20mm de ancho. Es apto para puertas de paso y de interior.

SENCILLO DE INSTALAR: Pestillo sin agujeros y sin tornillos, tan simple como encajar la tarjeta metálica para bloquear el resbalón de la puerta y ajustar el pestillo. En dos simples pasos habrás conseguido un cerrojo seguro allá donde vayas. Incluye instrucciones gráficas para instalarlo paso a paso.

BOLSA DE TRANSPORTE: Este práctico accesorio de viaje incluye una mini bolsa de transporte para que no se pierda entre tu equipaje. Tenlo siempre a mano y preparado para proporcionarte la intimidad y seguridad que necesitas en todos tus viajes.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD GARANTIZADAS: Materiales resistentes para asegurar que la puerta permanecerá bloqueada ante cualquier forcejeo. La solución perfecta para que nadie te sorprenda en tu habitación de hotel, oficina, cuarto de baño, dormitorio o piso compartido. Viene presentado en un vistoso embalaje ideal para un regalo muy original y práctico.

Amig M55917 - Picaporte 6/35 latonado € 33.14 € 5.54





Amazon.es Features Dimensiones del paquete: 3 l x 7.6 h x 6 w (centímetros)

Color: oro

Diseño moderno

Muy conveniente

Tesa Assa Abloy - Cerradura de doble cerrojo para alto tráfico, 2004U, Frente Redondeado, Latonado € 3.78 € 2.36



Amazon.es Features Válido indistintamente para puertas de paso o de condena; reversible; desbloqueo automático de condena: si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta

Cerradero regulable máximo 4mm

Frente estrecho de 20mm; adecuado para puertas con solapa; frente redondeado

Distancia entre ejes: 47 mm; entrada de 50 mm; caja cerrada

Nueca de 8mm; nueca de condena de 6mm

Qrity [Avanzado] Pesado Pomo de puerta, con cerradura de puerta para entrada o paso, Entrance € 18.79



Amazon.es Features Para uso en puertas exteriores e interiores donde se necesita entrada y seguridad con llave.

Completamente reversible para trabajar con puertas tanto izquierdas como derechas.

Completamente reversible para trabajar con puertas tanto izquierdas como derechas.

Material: Acero inoxidable; Material clave / núcleo de bloqueo: acero inoxidable + metal.

Esta cerradura de la puerta puede atornillarse en el interior o bloquearse en el exterior. Cuando está atornillada en el interior, se puede desbloquear con llave desde el exterior. READ Los 30 mejores Grifo Termostatico Bañera Y Ducha capaces: la mejor revisión sobre Grifo Termostatico Bañera Y Ducha

Aeloa Cerradura de la manija de la Puerta - Cilindro de Cerradura Duradera de la manija de la Puerta Cilindro de la Palanca Trasera Delantera Cierre de Seguridad for el hogar con Llaves € 14.29



Amazon.es Features Part Number WL-4040619

Wolfpack 3030530 Pomo Puerta Wolfpack Con Llave Con Condena Latonado Para Entrada € 13.47



Amazon.es Features Color: latonado.

Ideal para: entradas.

Picaporte regulable 60/70 mm.

Cerrojo con llave, 2 Paquetes 3 Pulgadas Hebilla de Pestillo y Candado 2 En 1 Cerrojo de Bloqueo de Metal Cerrojo de Cerradura con Llave para Puertas/Armarios/Ventanas Sin Perforaciones € 12.39



Amazon.es Features CONVENIENCIA: Pestillo de cerrojo con cerradura equipado con una cerradura oculta con perilla automática, solo es necesario girar 90 grados para bloquear, no es necesario agregar cerraduras adicionales, la hebilla del pestillo de la puerta es muy conveniente.

MATERIAL: la hebilla del pestillo está hecha de material metálico, la base de la cerradura, las llaves y los tornillos están hechos de metal de alta calidad, cromado, resistente a la corrosión, nunca se oxida y es duradero incluso en climas húmedos.

APLICACIÓN: Traje de grapa con cerrojo de candado para uso en interiores y exteriores, el cerrojo de cerrojo se puede usar para casilleros, cajones, gabinetes, armarios, cajas, contenedores de almacenamiento, puertas, cobertizos, puertas de garaje, etc.

AHORRE TIEMPO: puede girar directamente la perilla para bloquear sin insertar la llave, el pestillo de bloqueo con llave lo ayuda a ahorrar mucho tiempo y la hebilla de cierre 2 en 1 única y el dispositivo de fijación oculto del candado pueden prevenir mejor el robo.

PAQUETE: 1 x Hebilla de bloqueo con 3 pulgadas, 1 x Bloqueo de perilla, 2 x Llaves, 6 X Tornillos incluidos. Bloqueo de grapas sin necesidad de perforar agujeros. Cualquier problema con el pestillo con cerradura, no dude en contactarnos.

Qrity Pomo de puerta, con cerradura de puerta para entrada o paso, acero, Plateado, Entrance € 16.99



Amazon.es Features Para uso en puertas exteriores e interiores donde se necesita entrada y seguridad con llave.

Completamente reversible para trabajar con puertas tanto izquierdas como derechas

Fácil de instalar, el pestillo ajustable se puede configurar en un retroceso de 60 mm o 70 mm. Para instalar puertas de 35 mm a 50 mm de grosor.

Material: Acero inoxidable; Material clave / núcleo de bloqueo: metal

Esta cerradura de la puerta puede atornillarse en el interior o bloquearse en el exterior. Cuando está atornillada en el interior, se puede desbloquear con llave desde el exterior.

Traba 24001 101-R Cerrojo Pintado, Negro € 13.82

Amazon.es Features Llave exterior y botón interior

Placa acero 2 mm

Cerradero acero 3 mm

Bombillo 50 mm

NUZAMAS Cerámica para pomos de puerta, cerraduras de puerta, cerraduras de puerta, interior exterior, dormitorio, cocina, cuarto de baño, puertas de lavandería, color blanco € 26.89



Amazon.es Features La cerradura de puerta de cerámica NUZAMAS se puede usar en puertas de dormitorios u otras puertas internas por razones de privacidad.

Fabricado en acero inoxidable y cerámica, antioxidante, resistente al desgaste, sin decoloración, resistente a la corrosión, duradero, construido para durar.

Núcleo de bloqueo de cobre, funcionamiento silencioso y suave. Viene con 3 llaves

Fácil instalación, se adapta a puertas de 35 mm a 50 mm de espesor, se adapta a orificios de 55 mm de diámetro, pestillo ajustable de 60 a 70 mm

Se puede usar en puertas de madera o puertas de aluminio; Adecuado para puertas interiores o exteriores, y dormitorios, puertas de garaje. Diseño clásico de apariencia elegante, creando un aspecto elegante y completo para su hogar

