Los 30 mejores Carta Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Carta Harry Potter

Rak Mark Carta aceptación Hogwarts en Castellano Personalizada Escuela de Magia € 19.50 in stock 1 new from €19.50 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carta completamente en castellano

Un regalo perfecto para los fans

Incluye billetes para el tren y bus noctámbulo

Carta de aceptación basada en la película

Bonita sorpresa para fanaticos

Juego de Cartas Harry Potter I'm Going to Hogwarts. Cartamundi € 8.95 in stock 3 new from €8.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡Sé el primero en recoger todos los objetos mencionados en tu carta de maletero para ganar!

Para ello, los jugadores deben recordar una secuencia de cartas con objetos en el orden correcto. Y cada turno esta secuencia ¡crece más!

Divertido juego de pruebas de memoria para toda la familia.

Incluye 100 cartas basadas en el mundo de Harry Potter

De 2 a 6 jugadores

Juego de Cartas tripack Harry Potter. Cartamundi Shuffle. Pack con Tres Barajas y Tres Juegos. € 11.91 in stock 6 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juega al juego de las Familias, al reto de los Horrocruxes y al duelo de las varitas mágicas con tus personajes favoritos de Harry Potter.

El pack incluye tres barajas

Cada baraja tiene 33 cartas.

A partir de 4 años.

Mattel Games UNO - Harry Potter, Juego de Cartas Para Niños, Multicolor, FNC42 € 19.99

€ 9.20 in stock 14 new from €9.20 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡Ahora puedes jugar a UNO en compañía de tus personajes favoritos de Harry Potter! La dinámica de este juego es igual a la del UNO clásico, pero esta versión tiene ilustraciones de Hermione, Harry, Ron y otros personajes del mágico mundo de Harry Potter.

El objetivo es ser el primer jugador en quedarse sin cartas en la mano y gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos.

Entre las cartas de acción especiales están los saltos de turno, cambios de sentido, cartas que obligan a robar dos cartas y comodines.

La carta del Sombrero Seleccionador obliga a otro jugador a elección de quien la juega a seguir robando cartas hasta sacar una de Gryffindor.

Un excelente regalo para fans de Harry Potter mayores de 7 años. Incluye 112 cartas y reglas de juego. Los colores y la decoración del juguete pueden ser distintos de los mostrados.

Paladone- Harry Potter Juego de Cartas, Multicolor (PP4258HP) € 6.99 in stock 11 new from €6.99

1 used from €6.13

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de cartas con temática de Harry Potter

Inspirado en las casas de Hogwarts

Producto oficial de Wizarding World

Paladone Set De Escritura Harry Potter Hogwarts Letter € 10.59 in stock 2 new from €7.21 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de escritura de cartas de Harry Potter Hogwarts

El juego incluye 20 hojas de papel de escribir rayado, 10 sobres con la cresta de Hogwarts en la parte posterior y 10 pegatinas de 'sello de cera'

Producto 100% oficial de Harry Potter

60 hojas Papel con diseño de papel antiguo Carta Pergamino Vintage Din A4 100g/m² Absofine DIY € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño de papel, ambos lados, en el set (60 hojas, DIN A4)

Adecuado para todo tipo de impresoras

Diseñado y fabricado en Alemania

Certificado para invitaciones, confirmación, cartas, certificados, papel, Navidad, confirmación, etc...

Papel offset de alta calidad (100 g/m²), 210 x 297 mm

Cartamundi Multijuegos - Set Juegos Compendium Harry Potter € 12.99 in stock 3 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Multijuegos Harry Potter - set juegos compendium Harry Potter

Juega con tus personajes favoritos de Harry Potter a este set de juegos clásicos

Horas de diversión para que juegues con la familia o amigos a múltiples juegos

Contiene 3 tableros de juego, peones, fichas, cartas y un dado

Incluye reglas de los diferentes juegos en español

ERIK - Set de escritura Harry Potter. Carta Hogwarts € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sabemos que el mundo Hogwarts te apasiona, si quieres formar parte de el, estate atento que pronto recibirás noticias. La carta más esperada y mágica de que estás dentro esta apunto de llegar gracias a este set de escritura de Harry Potter

Original y divertido: el juego esta compuesto por 20 hojas de papel tamaño A5, 10 sobres con el escudo de Hogwarts en la parte posterior y 10 sellos de cera para darle a tus cartas ese toque tan real

Set mágico creado para los fanáticos de Hogwarts y Harry Potter, a los que le apasione este mundo lleno de magia, libros y películas que siempre querrás revivir y volver a leer una y otra vez

Un regalo único para coleccionistas y amantes de esta saga, ya sean componentes de tu familia o amigos, mayores o jóvenes, niños o niñas, estudiantes… Con este set acertarás seguro

Erik - Especializados en papelería, merchandising y póster con las licencias más actuales del mercado. Calidad y diseño es lo que nos caracteriza. Producto oficial 100%

Trumps-37563 Top Trumps Harry Potter 30 Brujas y Magos (1) € 9.29 in stock 3 new from €7.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features TOP TRUMPS Harry Potter 30 Brujas y Magos

Winning Moves Cluedo Harry Potter Edición Caja Blanca (40341) € 43.49

€ 33.44 in stock 26 new from €33.30

2 used from €31.44

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Resuelve el misterio mientras te mueves por la red flu gracias a la edición especial de cluedo Harry Potter

Un amigo ha desaparecido, juega como como Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville trata de desentrañar el misterio

Debes intentar descubrir quién lo hizo, qué hechizo u objeto usó y dónde fue atacado el estudiante

Usa la red flu para viajar más rápido por el mundo de los magos, pero cuidado con las chimeneas apagadas

Cuando creas que has resuelto el misterio, ve ala madriguera para hacer tu acusación final y ganar la partida

Panini France SA-LA Magie Des Films Harry Potter 2532-020 € 10.08 in stock 1 new from €10.08

1 used from €9.78

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Contiene 10 fundas + 1 regalo de 44 pegatinas y 11 tarjetas. ¡Gracias!

La magia de los fileres de Harry Poter – 11 bolsillos.

Eco-blister de 10 fundas + 1 regalo, 44 pegatinas + 11 tarjetas coleccionables.

La saga Harry Potter se encuentra en una única colección de pegatinas y tarjetas Panini.

Esta colección revive los momentos más grandes de las películas y ofrece nuevas imágenes y escenas fantásticas. Una colección de 216 pegatinas, 72 de las cuales se pueden pegar en un álbum de 48 páginas + 50 tarjetas de las cuales 25 son brillantes para coleccionar.

Mattel Games Scrabble Harry Potter Juego de mesa (Mattel GPW40) € 44.99

€ 24.59 in stock 12 new from €24.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de mesa Scrabble, que celebra el mundo de Harry Potter y sus amigos

Incluye tablero, 4 atriles, fichas con letras y 36 cartas

Incluye un glosario de palabras mágicas del universo de Harry Potter

Combina aprendizaje y diversión, descubriendo palabras nuevas en cada partida

Juego de mesa para adultos y para niños a partir de los 10 años

Winning Moves- Trivial Bite Harry Potter, Multicolor, Talla Única (Eleven Force 10292) € 23.49

€ 20.95 in stock 14 new from €19.99

3 used from €16.74

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Esta edición de Trivial Pursuit presenta el mundo mágico de Harry Potter, con preguntas basadas tanto en los libros como en las películas.

Esta versión permite jugar de una manera rápida y sus 600 preguntas satisfarán a los fans más exigentes.

Preguntas fascinantes, desconcertantes y cautivadoras que pondrán a prueba tu conocimiento y tu memoria.

El juego incluye dados de colores, tarjetas y una práctica caja fácil de llevar. No se requiere tablero para jugar.

Divertido para toda la familia

BORRAS 18357 Un Año en Hogwarts Mesa Harry Potter, 4 Modos de Juegos Distintos, a Partir de 7 años, Multicolor € 46.24 in stock 39 new from €45.84

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de mesa para los verdaderos amantes de Harry Potter. Participa en partidos de Quidditch, enfréntate a duelos, haz tus exámenes y lleva a cabo tus misiones. Revive todas las aventuras de Harry Potter y sus amigos para ganar el juego

Objetivo principal del juego: los estudiantes de Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin competirán entre ellos para conseguir la copa de las casas completando diferentes misiones

3 modos de juego distintos según el nivel de conocimientos: modo magos jóvenes, modo magos expertos y el regreso de Voldemort.

Contenido del juego: 1 tablero principal, 1 tablero de ubicaciones, 1 tablero del callejón diagon, 1 tablero de quidditch, 210 cartas (acción, combate, duelo, eventos, libro, poción, quidditch, hechizo), 30 cartas de "misión", 30 fichas de "objeto", 6 fichas "mortífagos", 60 fichas de "copa de las casas", 20 fichas de "polvos flu", 10 fichas de "traslator", 70 fichas de puntos de vida, 15 hojas de jugadores y 15 fichas de jugadores

Top Trumps Harry Potter y el Caliz de Fuego, color rojo (ELEVEN FORCE 1) € 7.49

€ 5.98 in stock 5 new from €4.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Divertido juego de cartas educativo con el que disfrutarás jugando con las brujas y los magos de Harry Potter y El Cáliz de Fuego. La carta de cada personaje recoge una breve descripción del mismo y las valoraciones de sus principales atributos en cada una de las 5 categorías.

Juega a Top Trumps en cualquier momento, en cualquier lugar y con tantas personas como quieras.

Pero descubre qué personaje ganará en una batalla de Coraje o Sabiduría, Ron Weasley o Rubeus Hagrid. ¿Es el Profesor Snape el que más magia tiene? Descúbrelo en esta edición de Harry Potter y El Cáliz de Fuego.

Su práctica caja de plástico te permitirá llevarla a donde quieras y jugar en cualquier lugar.

Prepárate para ser más astuto que tus oponentes, elige el valor de tu personaje que consideres más adecuado y reta a tus oponentes para ganar el juego de Top Trumps.

Top Trumps Match Harry Potter, Multicolor (Winning Moves WM00101-ML1-6) € 19.59 in stock 9 new from €15.84

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El juego de "crazy cube" edición harry potter

Sé el primero en combinar cinco de tus personajes favoritos en una fila – horizontal, vertical o diagonalmente; puedes combinar a harry o hermione antes que tu oponente

Un momento; si tu oponente entrega su carta de top trump y coincide con tu línea de cinco, entonces él gana; diversión para niños (y adultos) de todas las edades, cualquiera puede ganar

Juega con 15 de tus personajes favoritos, desde harry potter hasta hermione, el profesor dumbledore o ron weasley

Fácil de montar y guardar, top trumps match se presenta en una práctica caja de plástico independiente: juega en cualquier momento y en cualquier lugar

Juego de cartas Dobble , color/modelo surtido - Idioma en Inglés € 17.65 in stock 7 new from €17.50

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego apto para la toda familia, con cinco diferentes modos de juego

Número de jugadores: 2 a 8 jugadores

Partidas rápidas, divertidas y de reflejos

Edad mínima recomendada: a partir de 6 años

The Noble Collection Harry Potter Caja de artefactos € 48.93

€ 39.25 in stock 17 new from €33.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Caja de recuerdos que contiene un conjunto de objetos de réplicas de películas de Harry Potter

La caja incluye la carta de aceptación de Hogwarts de Harry, un boleto de la Copa Mundial de Quidditch, una etiqueta de equipaje de Hogwarts Express de metal, una foto lenticular de la Orden del Fénix, la lista de firmas del Ejército de Dumbledore, un cartel de Sirius Black y una carta de Lily Potter a Sirius

La caja de recuerdos está decorada por dentro y por fuera con imágenes de las películas y el mapa de los Merodeadores

Es recomendado a niños mayores de 3 años

La caja mide 28 x 22 x 3 cm

Juego UNO Harry Potter € 17.95 in stock 3 new from €17.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡Ahora puedes jugar a UNO en compañía de tus personajes favoritos de Harry Potter! La dinámica de este juego es igual a la del UNO clásico, pero esta versión tiene ilustraciones de Hermione, Harry, Ron y otros personajes del mágico mundo de Harry Potter.

El objetivo es ser el primer jugador en quedarse sin cartas en la mano y gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos.

Entre las cartas de acción especiales están los saltos de turno, cambios de sentido, cartas que obligan a robar dos cartas y comodines.

La carta del Sombrero Seleccionador obliga a otro jugador a elección de quien la juega a seguir robando cartas hasta sacar una de Gryffindor.

Un excelente regalo para fans de Harry Potter mayores de 7 años. Incluye 112 cartas y reglas de juego. Los colores y la decoración del juguete pueden ser distintos de los mostrados.

Juego de cartas de batalla de Harry Potter Hogwarts, USAopoly DB010-400 , color/modelo surtido € 30.23 in stock 6 new from €30.23

1 used from €27.82

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Players 2-4

Playing time 30-60 minutes

Ages 11+

LEGO 75968 Harry Potter Número 4 de Privet Drive, Juguete de Construcción para Niños a Partir de 8 años con Ford Anglia y 6 Mini Figuras € 74.99

€ 62.36 in stock 76 new from €61.76

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye 6 mini figuras: Harry Potter, Ron Weasley, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petunia Dursley y Dobby, acompañadas de la lechuza Hedwig, un coche volador con techo, puertas y maletero que se abren, así como de montones de accesorios de gran realismo

El set LEGO Harry Potter Número 4 de Privet Drive (75968) recrea montones de emocionantes escenas cinematográficas, como el armario de Harry debajo de las escaleras, la avalancha de cartas que caen por la chimenea y la huida de Harry en el Ford Anglia volador

Este juego con una casa de muñecas captará la atención de niños y niñas a partir de 8 años y les mantendrá muy entretenidos; el juguete de construcción coleccionable dará pie a imaginativas historias y juegos de interpretación con mini figuras y muchos más elementos inspirados en la saga Harry Potter

La casa mide aproximadamente 17 cm de altura, 16 cm de anchura y 12 cm de profundidad, y el coche mide aproximadamente 12 cm de longitud; por su gran escala y sus detalles de gran realismo, este juego es óptimo para exponer y para fomentar la habilidad manual mediante el juego

Este juguete de construcción infantil coleccionable basado en Harry Potter no necesita pilas; los niños usarán las manos para divertirse y jugarán en cualquier momento y lugar, a solas o con familia y amigos

Zygomatic DOBHP01ESPT- Dobble Harry Potter, color/modelo surtido € 14.99 in stock 32 new from €14.80

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dobble harry potter es un juego en el tendrás que descubrir qué personaje, objeto, bestia fantástica o símbolo de las historias de hogwarts se repite entre dos cartas

Si nunca habéis jugado a dobble, coge dos cartas al azar y ponlas boca arriba sobre la mesa a la vista de todos los jugadores; buscad el símbolo idéntico en las dos cartas (misma forma y mismo color, sólo el tamaño puede variar)

El primer jugador que encuentre este símbolo, lo nombra y roba dos nuevas cartas que pondrá sobre la mesa; repetid esta operación hasta que todos los jugadores hayan entendido que siempre hay solamente un símbolo idéntico entre dos cartas y ya está. Sencillo, verdad

Pues ahora prepárate, porque dobble contiene varios mini-juegos, cada cual más divertido e hilarante, aunque el objetivo siempre es el mismo: ser el más rápido, ya que todos los jugadores juegan a la vez

Contiene: 55 cartas e instrucciones READ Los 30 mejores Silla Paseo Juguete capaces: la mejor revisión sobre Silla Paseo Juguete

Shuffle - Diversión 4 en 1 , color/modelo surtido € 10.20 in stock 3 new from €7.22 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juega al Snap, a las Familias, al juego de Parejas o al juego de Acción con tus personajes favoritos de Harry Potter

4 Juegos en 1

Medidas de las cartas: 56x87 mm.

A partir de 4 años.

De 1 a 4 jugadores

Harry Potter - Cápsulas Mágicas Serie 1, caja sorpresa coleccionable con una figura personaje de la saga de películas harry potter, Para niños a partir de 5 años, modelo aleatorio, FAMOSA (700015842) € 17.94 in stock 10 new from €11.97 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cada caja sorpresa incluye una figura aleatoria con hasta 7 accesorios con pistas para descubrir tu personaje antes de abrirlo.

Vive la experiencia de unboxing de tus personajes favoritos de las famosas películas de Harry Potter. Abre los compartimentos y descubre de manera divertida qué mascota tiene o qué hechizo usa el personaje que te ha tocado.

Descubre a qué casa de Hogwarts pertenece tu minifigura: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

Hasta 10 figuras diferentes, con una figura de edición limitada de Harry Potter jugando al Quidditch en su escoba.

Los posibles personajes son: Harry Potter, Severus Snape, Draco Malfoy, Ron Weasley, Hermione Granger, Luna Lovegood, Cedric Diggory, Ginny Weasley, Cho Chang

Cartamundi- Harry Potter Collector Set Baraja Cartas, Color (108174997b) € 29.95 in stock 6 new from €28.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Set de 8 barajas de cartas, de edición limitada, con imágenes de las películas.

Barajas de poker (63x88 mm.) con 55 cartas cada una.

Certificado de autenticidad incluido.

Cartas de alta calidad y aprobadas por FSC.

El regalo perfecto para coleccionistas y amantes de Harry Potter. Presentado en un elegante estuche de lujo

Asmodee Dobble Harry Potter, DOBHP02FR, Jeu D'ambiance - Idioma Francés € 15.65 in stock 5 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Le célèbre jeu d'observation et de rapidité dans l'univers de la saga culte: Harry Potter !

Les symboles de ce Doble en sont tirés, de « Celui dont on ne peut prononcer le nom » à Hermione Granger, en passant par la basilisk ou, évidemment, Harry lui-même !

A partir de 6 ans

Juego de Cartas Harry Potter - Hogwarts € 13.97 in stock 1 new from €13.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Oficialmente licencia Harry Potter artículo

Dimensiones: 9,5 x 7 x 2 cm aprox.

Ejecución: 52 tarjetas de juego, 2 Joker

También en el mostrador pantalla disponible con 12stck.

vepackung en alta calidad, gofrado lata de metal

Harry Potter - Top Trumps Heiligtümer des Todes Parte 2 – Juego de cartas | Alemán € 13.93 in stock 1 new from €13.93

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Top Trumps de Harry Potter. € 14.50 in stock 1 new from €14.50

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de cartas educativo

Estuche de plástico fácil de llevar

Para descubrir nuevos y emocionantes hechos

Para convertirte en el Top Trump

