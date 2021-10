Inicio » Electrónica Los 30 mejores Cargador Huawei P8 Lite capaces: la mejor revisión sobre Cargador Huawei P8 Lite Electrónica Los 30 mejores Cargador Huawei P8 Lite capaces: la mejor revisión sobre Cargador Huawei P8 Lite 14 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cargador Huawei P8 Lite?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cargador Huawei P8 Lite del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ZLONXUN Cargador y Micro USB Cable para Huawei P9 Lite/P10 Lite/P8 Lite/P8/Mate 8/Mate 7/P Smart/Honor 7 6/Y7/Y6P,Samsung Galaxy S4/J5/J7/J3/A7/A6 € 10.80 in stock 1 new from €10.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Viene con un micro cable,Teléfono móvil o dispositivo para todas las micro interfaces, como: HuaWei Mate 8/Mate 7/P8/P8 Lite/P9 Lite/P10 Lite/P Smart/Honor 7/Honor 6,Samsung Galaxy S4/S6/J3 2016 2017 2018/J5 2016 2017/J7/A7 2018,Reproductores de MP3, cámaras digitales y otros dispositivos digitales.

La salida máxima de 2A, suficiente potencia, puede proporcionar todos los teléfonos y tabletas de carga de PC

Utilizando la tecnología Inteligente, construido un chip inteligente, juzga tu batería, proporciona la mejor corriente de carga, protege tu batería, evita que la batería se sobrecargue y protege contra la carga de alta corriente.

Recibirá: (1) cargador de pared USB de 1 puertos (1) cable micro USB de 3.3 pies

Certificado CE, FC, ROHS.

Aioneus Cable USB Tipo C,2Pack[2M+2M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida Cable USB C para Samsung Galaxy A51 A50 A41 A40 A71 A70 S10 S9 S8 S20 FE,Huawei P30 P20 Lite P30 P20 Pro,Redmi note 9 8 7 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】:Cable Cargador Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S20 FE/S20 Ultra/A52/A51/A70/A71/A90/A80/A41/A40/A40S/A8s/A9s/A5/A7 Note 20/10/9/8,Huawei p30/p20 lite mate30/mate20 pro Honor 10/9/8,Xiaomi Mi 10/9/8/A1/A2 Redmi Note 9/8/7,LG G5/G6/V20/V30,Sony Xperia XZ/Xa1/Z5,HTC 10/U11,Oneplus 2/3/3T,Google pixel 2/XL,Lumia y amplia compatibilidad con teléfonos inteligentes y tabletas USB C.

【Carga Rápida y Sincronización】:Aioneus Cable USB Tipo C Admite carga rápida 3A,la velocidad máxima de carga puede alcanzar 5V / 3A,con una velocidad de transmisión de datos de 480 M/bps,los archivos 1G se pueden transferir en 16 s.PS:Para maximizar la velocidad de carga,cargue con el cabezal de carga original o QC 2.0/3.0.

【Durabilidad y Flexibilidad】:El puerto se agrega con un material especial resistente a la flexión,por lo que no hay necesidad de preocuparse por que la cabeza del cable de datos se doble y se rompa.El exterior está hecho de nylon trenzado para ser más suave y duradero.

【Perfecto 2Pack Carga Cable】:Puede cargar su teléfono Samsung s10 en cualquier situación. Cuando estás en el sofá, en la cama, en el asiento trasero del coche, puedes cargar el huawei p30 desde la distancia y mantener el cable tipo C como un cable de respaldo en casa o en la oficina.

【Garantía y Servicio】:Obtendrá 2 cables perfectos de 2m,una garantía de 12 meses y servicio al cliente de por vida.Si tiene alguna pregunta o sugerencia,póngase en contacto con nosotros y resolveremos el problema por usted en un plazo de 24 horas.

Aukru 5V 2A Cargador con Tipo C Cable Compatible con Huawei P9 /P10 /p20 Pro/Mate 20 Lite, Compatible Samsung Galaxy S9/S8+, LG/G6/ G7/G8,HTC 10/u11,Xiaomi Mi 7/8 /9/10/ mi a1 /mi a2- Blanco € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Entrada:100-240V; Salida: 5V 2A

- Longitud del cable: aprox 100cm Nota: 1. Este cargador tipo C no es compatible con Huawei P8, Huawei P9 Lite y Huawei P10 Lite. Estos tres teléfonos son compatibles con cargadores Micro USB. 2. Este cargador tipo C es compatible con Huawei P9 y Huawei P10. Confirme el modelo de interfaz de su cargador de teléfono móvil al realizar la compra para evitar errores.

- Certificado CE, la calidad alta y seguridad

- Tipo C puerto Compatible con: Huawei P9 / Samsung Galaxy S8+ / LG G5 G6 / Sony / HTC 10 / Xiaomi Mi 7 8 9 10 / Motorola y Android dispositivos

- El paquete incluye: 1 x 5V 2A adaptador; 1 x Tipo C cable

Cargador Móvil con Cable USB Tipo c, Cargador USB Tipo C con 2 Puertos, Cargador Tipo c para samsung s9/s8/s10,Note 9/8,Huawei p20 pro/p10/p9/p8,xiaomi mi a2,mi 8/9,y más Cargador USB C Dispositivos € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Combinación Perfecta】El cargador móvil tiene 2 puertos que cargar 2 dispositivos simultáneamente. Hay 2 cargador tipo c de 1.5M en la combinación, para Samsung s9/s8/s10/s10+/s20, Note 9/8, Huawei p20 pro/p10/p9/p8, Xiaomi mi a1/a2,mi 8/9,red mi note 5/note 7/note 8/note 9, y más cargador usb c dispositivos.

【Combinación de valores】 El cargador usb tipo c es buena calidad y bajo precio. Usted puede comprar un cargador móvil de puerto USB dual y cable usb tipo c al mismo tiempo sin gastar más tiempo y más dinero en compras separadas. El cargador tipo c carga rapida le permiten ahorrar tiempo y optimizar la eficiencia de la carga.

【Protección de seguridad】 Los cargadores moviles diseñados de forma segura, materiales duraderos y ignífugos resisten la resistencia a altas temperaturas para una refrigeración óptima. Las corrientes inteligentes evitan eficazmente la sobrecarga, la sobrecorriente o los cortocircuitos y mantienen a usted y a su dispositivo seguros.

【Tamaño perfecto】Este cargador rapido es pequeño y fácil de poner en su bolsa para una fácil portabilidad. La longitud del cable usb tipo c es de 1,5 metros. Esta combinación de ccargador tipo c es muy conveniente para su uso en casa, en la oficina o en viajes

【Servicio de ventas】El paquete contiene un cargador movil (5V 2.1A) y cable usb tipo c carga rapida 2pack. Zeuste valora la experiencia de cada cliente y tenemos una garantía de 12 meses. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro cargador usb tipo c, no dude en ponerse en contacto con nosotros y siempre estaremos con usted. READ Los 30 mejores Telefono Movil Para Personas Mayores capaces: la mejor revisión sobre Telefono Movil Para Personas Mayores

Cargador Carga Rapida Original Huawei AP32 para P8, P8 Lite, P9 Lite, P10 Lite, Mate 7, 8, Bulk € 11.50 in stock 2 new from €11.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Características ] Cargador con tecnología Quick Charge de Huawei (Funcionalidad Quick Charge sólo está disponible para los dispositivos de Huawei compatibles. Dispositivos sin funcionalidad Quick Charge pueden ser cargados a un ritmo normal)

[ Entrada ] 100-240V

[ Salida ] 9V / 2A pr 5V / 2A

[ Cable ] Cable Huawei Micro USB a USB 100 CM

Huawei HW-050200E01 - Cargador para Huawei Ascend P9 Lite, P8, P7, P6, lite Mini, Mate 8, Mate 7, Mate S, 2 A, color blanco € 13.95 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño exclusivo.

Color: blanco.

Micro USB.

Producto original.

Adaptador y cable de datos.

Cargador de Red 10W + Cable Micro-USB para Huawei Y5, Y5p, Y6, Y6s, Y6p, Y7, Y7p, Y8s, Y9, P40 Lite E, P8 Lite, P Smart € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO OEM (Original Equipment Manufacture ) y de alta calidad. Compacto y ligero, perfecto para uso en viajes

ELIGE TU MODELO. Elige el cargador apropiado para tu modelo de Smartphone Huawei. Si tiene alguna duda, no dude en contactarnos para ayudarle en la elección del cargador adecuado.

TIPO DE CARGA 10W Carga Normal 5V/2A

Compatible con cualquier terminal Huawei con conexión Micro-USB

Todobarato24h Cargador 2 en 1 Compatible con Huawei P Smart Plus 2019 2020 / Y6 2019 / Y7 2019 Y6 P8 Lite 2017 5.2 (4G) P9 Lite/P8/P7/P6/Lite/Mini/mate 8/Mate 7 Micro USB € 5.75 in stock 1 new from €5.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1005011979

Cargador Huawei de 2 amperios, 100-240 V, color blanco, para teléfonos móviles Huawei con puerto de carga micro USB € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Huawei - Cargador de red de 2 amperios para teléfonos móviles Huawei con conector micro USB

Entrada: 100 V - 240 V, 0,5 A, 50/60 Hz. Salida: 5 V - 2 A

Se entrega sin embalaje adicional (ten en cuenta que solo es compatible con los modelos enumerados a continuación)

Compatible con los siguientes modelos de Huawei: Ascend 740, Ascend D1 Quad XL, Ascend G300, Ascend G330, Ascend G510, Ascend G525, Ascend G6, Ascend G61, Ascend G600, Ascend G615, Ascend G620S, Ascend G7, Ascend G700, Ascend 740. , Ascend G7. 50 , Ascend Mate , Ascend P1 , Ascend P2, Ascend P6 , Ascend P8 , Ascend P8 Lite, Ascend Shot X, Ascend W1 , Ascend Y3 , Ascend Y3 II, Ascend Y5 II, Ascend Y6 II, Ascend Y100 , Ascend Y200 , Ascend Y201 Pro,

Ascend Y300, Ascend Y330, Ascend Y530, C8850, G6609, G7300, G8, Honor , Honor 2, Honor 5C, Honor 6X, Honor 8x, Honor 10 Lite, Honor Play 5X, Ideos X3, Ideos X5, Mate 7, Mate 8, Mate S, P8. Lite, P8 Lite 2017, P9 Lite, P10 Lite, P Smart 2019, P Smart Z, ShotX, Sonic U8661, Vision U, Y3 2017, Y3 II, Y3 2, Y5 2017, Y5 2019, Y5 II. 5 2. Y360, Y6, Y6 2017, Y6 2018, Y6 2019, Y6 II, Y360, Y625, Y635, Y7 2017, Y9 2019,

Aioneus Cable Micro USB 3 Pack 1,8M Cable Cargador Movil Android Trenzado de Nylon Carga Rápida Compatible con Samsung Galaxy J7 J5 J4 J3 S7 S6 Edge A10 A6 Tablet, Huawei P8 Lite, Xiaomi PS4 Kindle € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ 【 Compatibilidad Perfecta】Aioneus cable Micro USB compatible con SAMSUNG galaxy S7/S7 Edge/S6/ S6 Edge/ S5/ Note 4/ J3/ J4/ J5/ J7/ A8/ A10s/ A10, Realme 5i / 5 / 2 Pro / C3 / C3i / C2 (2020) / C2s / C1 (2019) / C15 / C11 , HUAWEI P8 lite / P9 lite / P10 lite / P Smart / P Plus, Honor 8X, XIAOMI Redmi 5 / 6 / Note 4 / Note 5 / S2, Sony, Nokia, HTC, LG, Nexus, Blackberry, PS4, Kindle.

✿ 【Carga y sincronización de alta velocidad 】cables de cobre puro de menor valor de resistencia en el interior garantizan una velocidad máxima de carga de hasta 2,4 A, carga más rápido que la mayoría de los cables estándar, y funciona mejor para tabletas y dispositivos de carga rápida. Transfiera datos de hasta 480 Mbits a través de cables de alimentación y datos de 28/21 AWG.

✿ 【Extremadamente duradero】 nuestro cable cargador movil fabricado con exterior trenzado de nylon de primera calidad, hasta 10,000+ dobleces y más de 8,000 enchufes y vida útil de desenchufamiento.

✿ 【 El cable android Extra Largo】La longitud de 1.8m cable cargador movil usb es la más perfecta para usar en la sala de estar y en la oficina, no se preocupe más por la corta longitud de los cables de Android.

✿ 【Lo que Obtendrá 】Aioneus proporciona 18 meses de garantía de reemplazo y 100% de garantía de satisfacción. Soporte rápido y fácil de alcanzar del 24h servicio al cliente.

Cable de Datos Original Huawei Micro USB para Huawei P6, P7, P8 Lite, G6, G7, G8, Mate, Blanco € 4.95 in stock 4 new from €4.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUAWEI USB Cables de datos móviles / Cable de carga HW12500369W para teléfonos móviles con micro puerto USB

Longitud de 1 metro - Gris / Blanco - Micro USB

Entrega sin envases externos adicionales

kompatibel zu folgenden huawei modellen: ascend 740, ascend d1 quad xl, Ascend g300, ascend g330, ascend g510, ascend g525, ascend g6, ascend g61, ascend g600, ascend g615, ascend g620s, ascend g7, ascend g700, ascendir 740, ascender g750, ascendir mate, ascender p1, ascender p2, ascender P6, Ascend P8, Ascend P8 Lite, Ascend Thot X, Ascend W1, Ascend Y3, Ascend Y3 II, Ascend Y5 II, Ascend Y6 II, Ascend Y100, Ascend Y200, Ascend Y201, Ascend Y201 Pro ,

Ascend Y300, Ascend Y330, Ascend Y530, C8850, G6609, G7300, G8, Honor, Honor 2, Honor 5C, Honor 6x, Honor 8x, Honor 10 Lite, Honor Play 5x, Ideos X3, Ideos X5, Mate 7, Mate 8, Mate S, P8, P8 Lite, P8 Lite 2017, P9 Lite, P10 Lite, P Smart 2019, P Smart Z, Shotx, Sonic U8661, Vision U, Y3 2017, Y3 II, Y3 2, Y 5 2017, Y5 2019, Y5 II, Y5 2, Y360, Y6, Y6 2017, Y6 2018, Y6 2019, Y6 II, Y360, Y625, Y635, Y7 2017, Y9 2019,

NIMASO Huawei Cable USB C 5A[2 Pack/2M+2M],Cable USB Tipo C Carga Rápida y Sincronización para Huawei P40,P40 Pro,P40 Pro+,P40 Lite,P30 Pro,P30,P20 Lite,P20,Mate 20 Pro,Mate30,Mate20 RS,nova5 Pro € 11.49 in stock 2 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Necesita el adaptador original HUAWEI】-Nota: Nimaso USB C Cable Carga Súper Rápida de HUAWEI está diseñado para teléfonos inteligentes HUAWEI, utilice este cable usb c con el cargador adaptador de carga original HUAWEI, de lo contrario reducirá la velocidad de carga.

【HUAWEI Supercharge y Transferencia de Datos Rápidas】: Cable usb c 5A puede cargar todos los teléfonos HUAWEI a toda velocidad. Carga dispositivos HUAWEI 40W (como HUAWEI P30 Pro) de 0% a 68% en 0.5h, dispositivos de 22.5W (como HUAWEI P30) de 0% a 54% en 0.5h. Ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps o 100 canciones en segundos. Nota: Utilice este cable usb c con el cargador de adaptador original SuperCharge de HUAWEI, de lo contrario reducirá la velocidad de carga.

【Amplia Compatibilidad】: este cable tipo c está diseñado para teléfonos inteligentes HUAWEI,especialmente para dispositivos de 40W y 22.5W. Dispositivos de 40 W: HUAWEI P40 Lite/P30 pro/Mate 20 pro/Mate 20 X/Mate 20 RS/nova 5 Pro, etc. Dispositivos de 22.5 W: HUAWEI P30/P20 Pro/P20/P10 Pro/Mate 20 X/Mate 20/Mate 10 pro/Mate 10/Mate 9 pro/Mate 9/Honor V20/Honor 20 Pro/Honor 20/Honor V10/Honor 10, etc.

【Perfect Match】: Viene con 2 paquetes (2m + 2m) de cable usb-c y una pequeña banda de velcro para mantenerlo ordenado. Puede usar un cable de sobrealimentación USB Tipo C Supercharge en la oficina y un cable usb c carga sobrecarga en casa para resolver sus problemas y hacer la vida más fácil.

【Carga Segura y Alta Durabilidad】: los núcleos de cobre estañado grueso de primera calidad y la resistencia incorporada de 56KΩ permiten que este cable tenga una corriente de hasta 5 A para proteger su dispositivo de daños debido a la alta corriente. La prueba de curvatura de más de 10,000 y la prueba de enchufe de más de 10,000 agregan durabilidad adicional.Chaqueta de nylon trenzado doble y carcasa de aluminio sólido para evitar enredos y no es fácil de romper, más duradero que el cable TPE.

AINOPE Cable Micro USB, [2Pack 2M] Trenzado de Nylon Cable Carga Rápida y Sincronizació Compatible con Android, Samsung Galaxy S6 S7 J5 J7, Kindle, Sony, Nexus € 10.99

€ 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [Conector de aleación de aluminio 3D] Con conector de aluminio 3D mejorado y tecnología de soldadura láser exclusiva, que garantiza que la parte metálica de este cable micro usb no se rompa y también tenga una conexión más fuerte, que se adapta bien incluso con una cubierta protectora y nunca Una conexión floja.

✅ [Junta reforzada SR y trenzado de nylon] El diseño especial de junta SR de este cargador de Android nunca se rasgará y ofrece protección múltiple para su cable. La carcasa de aluminio premium ofrece una carga más segura y confiable. La chaqueta trenzada de nylon ultraligera con más de 12,000 curvas garantiza años de uso sin problemas. La función flexible evita enredos y facilita la organización adecuada del cargador micro usb.

✅ [Carga y sincronización de alta velocidad] La velocidad de transferencia de estos cables de carga Samsung acelera hasta 480Mbps, 3A admite carga QC carga rápida y sincronización de datos de alta velocidad 2 en 1. El diseño de seguridad del cable del cargador micro usb y el chip inteligente superior garantizan seguridad y carga estable de transferencia de datos de carga.

✅ [Ajuste extra largo y perfecto: paquete de 2M / 2] Con la longitud perfecta de 2M, puede usar su teléfono libremente con este cable de cargador Samsung s7 de carga rápida en el dormitorio, en la oficina e incluso en su automóvil mientras se carga. La hebilla adhesiva incluida ayuda a acortar la longitud y a mantener organizado el cable de carga de Android.

✅ [Compatibilidad universal y garantía de un año] Este cable de carga de Android es compatible con todos los dispositivos, incluido el puerto micro USB de marca, pero Samsung Galaxy S7 / S6 Edge / S5 / S4 Note 5 / tabletas / pestaña Samsung, Kindle Fire, Fire Tablet no limitado a, XBox One Controller, teléfonos celulares, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony y más. ★★ Garantía ★★ Obtenga un año de garantía y servicio al cliente de POR VIDA en AINOPE READ Los 30 mejores Cargador Rapido Usb capaces: la mejor revisión sobre Cargador Rapido Usb

Aioneus Cable Micro USB Carga Rápida Cargador Android 3Pack 2M Largo Cable Android Nylon Movil Cables Cargador para Samsung J4 Plus J5 J6 J7 S7 S6 Edge A10 A6 Tablet, Huawei, Lenovo, Moto, LG, PS4 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable Micro USB Carga Rapida】Los alambres de cobre estañado en el interior y el valor de resistencia más bajo aseguran una corriente máxima de 2.4A y transfieren datos de hasta 480Mb/s, valores superiores a los que ofrecen el resto de cargador android

【Durabilidad Nylon Cable USB Micro】: la funda de tela de fibra de nylon encierra el cable usb cargador movil de forma robusta, lo que lo hace más duradero y resistente que los cable usb android normales, pero también flexible y sin enredos

【3Pack Cargador Android Carga Rapida】❤El cable cargador micro usb es cómodo de usar mientras está en la casa, sofá, automóvil u oficina. Puede conectar dispositivos más que nunca, el tiempo suficiente para que pueda alcanzar la larga distancia de la toma de carga cuando está en la cama o en el asiento trasero del automóvil.

【Compatibilidad Universal】Aioneus cable largo cargadores moviles compatible Samsung Galaxy S7/S7 edge/S6/S5/S4/S3/S2/J7V/j3v/J7 J3 Crown/Star/Prime/Sky Pro/Refine/j5/ j4/j2/note 3 4 5, Samsung Tab A 8.0/Tab A 10.1/Tab A 7.0/Tab E 9.6/Tab S2 8.0/Tab S2 9.7/tab 4, LG k50, k40, k30, k20, k20 plus,G4, G3,Stylo 2, 3, Stylus 3, Stylus 2 Plus, Motorola Moto G4, G4 Play, G5, G5 Plus, G3, E4, E5, PS4, Kindle Nokia, LG, Huawei, Sony and more devices with micro usb connectors

【Garantía de por vida】Aioneus Cable Micro USB 2M 3Pack(Azul,Naranja,Verde) Garantía de por vida de reemplazo y 30 dias reembolso gratis, y un servicio de atención al cliente amistoso a tiempo para responder tu pregunta

Amazon Basics - Cable USB 2.0 de tipo A macho a micro B (Paquete de 1), 0,9 m, Negro € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para cargar tabletas y teléfonos Android o conectar periféricos de ordenador como discos duros, impresoras y más.

Conectores chapados en oro que resisten a la corrosión para una mayor pureza en la señal; conector más pequeño diseñado para caber en espacios reducidos.

Cabezal con conector compacto que funciona con casi todas las carcasas; capacidad de carga mejorada hasta 2100 mA.

Cable más fino y más flexible; largo del cable: 0,9 metros;

AVIWIS Cable Micro USB [3Pack 2M] 3A Carga Rápida Cable Android Nylon Movil Cables Cargador Micro USB Compatible con Samsung Galaxy S7 S6 Edge S5 J7 J5 J3 A10 A6, Huawei, HTC, Kindle -Rojo € 15.99

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga Rápida y Sincronización de Datos] AVIWIS Android cable admite cargas de hasta 5V/ 3A, Carga hasta un 10% más rápido que los cables Micro USB estándar y transmite hasta 480Mbps a través de USB 2.0.

[Compatibilidad Perfecta] AVIWIS cable Micro USB compatible con la mayoría de los teléfonos Android, tabletas y otros dispositivos con puerto micro USB, como Samsung S7/ S6/ S5/ J5/ J7/ A8, Huawei P9 Lite/ P10 Lite, Honor 8X, Nokia, HTC, Nexus, LG, Blackberry, Alexa, PS4, Kindle, Echo Dot.

[Mayor durabilidad] AVIWIS cable micro usb han pasado más de 8.000 pruebas plegable del cable, el exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible. El conector de aluminio es lo suficientemente robusto como para que se mantenga en buena condición por mucho tiempo y promete conexiones perfectas.

[Cargador Micro USB de 2 Metros] La longitud de 2M cables usb micro usb es la más perfecta para usar en la sala de estar y en la oficina, no se preocupe más por la corta longitud de los cables de Android.

[Lo que Obtendrá] 3Pack × 2 M cable usb micro nylon, AVIWIS proporciona garantía de reemplazo de 24 meses y garantía de satisfacción del 100%.

ZLONXUN Cargador rapido con Cable USB-C para Huawei Mate 20/20 Lite/10/9, Honor 20/View 20/9X/G9 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador súper rápido: el cargador Fast es muy adecuado para la carga de emergencia. tabletas y todos los dispositivos que admiten USB-C, y cargar su dispositivo un 70% más rápido que la carga estándar de 5W.

Carga segura: con el chip inteligente en su interior, el cargador de pared coincide con la corriente según la necesidad de su dispositivo automáticamente. Protección contra sobrecarga, sobrecorrientes, la carga se detiene cuando la batería está llena. asegurando una carga más segura durante la noche.

Compatible con la Teléfono con interfaz USB-c de Huawei

El paquete incluye: cargador rápido y Cable USB-C de carga de 1 Metro.

El producto ha sido certificado por el organismo de certificación CE

Cargador Original Huawei HW-050200E01 2A Blanco Para Huawei P6, P7, P8 ,P8 Lite,G6.. € 14.85 in stock 1 new from €14.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 Amperios

Incluye cable MicroUSB

El producto se presenta en formato Bulk (En bolsa)

BERLS Cargador 22.5W - 5A Super Charge para Huawei Original Tipo C Carga Rapida Huawei Mate 40 Pro/40 Pro+/40 RS/40/P40/P40 Pro/P30/P30 Lite/Mate 30/30pro/Mate 20/20 Pro/10/P20/P20 Pro/P10 Honor 10 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

1 used from €16.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Huawei supercharger, compatible con Huawei P40/P30/ P30 Pro/ P20/ P20 Pro/ P10/ P10+/ Mate 20/ Mate 20 Pro/ Mate 20 X/ Mate 10/ Mate 10 Pro/ Mate 9/ Mate 9 Pro/ Honor View 20/ View 10/ Honor Note 10/ Honor 10

Proporcione 5V == 4.5A, 4.5V == 5A, 5V == 2A, compatible con la mayoría de los productos de puerto Tipo C, como Samsung y Xiaomi

Cargador USB apoyar de Qualcomm Quick Charge 3.0, el Huawei Fast Charging Protocol (FCP), Samsung Adaptive Fast Charging (AFC)

Original carga rapida Cable largo 1Metro, La corriente apropiado puede extender la vida útil de los teléfonos móviles Huawei

Tenga en cuenta que no desenchufe el cable de datos muchas veces durante la carga, esto causará daños irreversibles al cargador y al teléfono móvil. Si tiene alguna pregunta

APOKIN® Cargador Rápido Doble con Cable Tipo-C USB 18w Compatible Samsung Galaxy A51 A71 A52 5G A50 A20E A20 A30S A30 M20 M30S,Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, OPPO. Cable Tipo C Blanco € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡CABLE DE CABLE CARGADOR DOBLE DE TIPO C ULTRA RÁPIDO DE 18W: El cargador Apokin cargador tipo c por los dos extremos, es un calbe de alta velocidad de 18W de potencia que carga su móvil o tablet más rápido o sincronizaciones y tranferencia de datos . Puede usarlo en la oficina, en el coche, desde el sofá o en la habitación, ya que también tiene un cargador usb tipo C de 1 metro con chip E-Mark para cargar rápidamente su dispositivo gracias a la identificacion de la potencia

⚡CARGA Y DATOS: Gracias al chip inteligente MFi E-Mark que resulta esencial para transmitir datos de forma segura a la velocidad máxima de hasta 480Mbps, la salida de datos rápida 3.1A / 5V / 9V / 12V 18w. El cable del cargador Apokin cable cargador tipo c 30 minutos más rápido que otros tipos de cargadores en el mercado, cumple con ROHS para protección contra sobrecargas, altas temperaturas y cortocircuitos

⚡PRUEBA DE BALAS DE 0.8MM: Con certificaciones de seguridad y eficiencia,este cargador ultrarrápido tipo c de 0.8mm tiene la certificación ETL/CE/BS/PSE FCC ROHS. Protege contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito para su dispositivo. Nuestro cargador Apokin cargador c ofrece el tiempo de carga más corto sin dañar la batería, el CHIP inteligente de 18W proporciona la mayor duración posible de la batería, mientras que el cable elástico asegura una mayor resistencia y cargas más largas

⚡SUPER COMPATIBILE: El Apokin cable movil tipo c es perfectamente compatible con todos los dispositivos con conector tipo C, para Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra 5G, S21, S21 Plus, S21 Ultra 5G, A32 5G / A32, A12, S10 S10 + S10E, S10 Lite, S9 / S9 Plus, S8 / S8 Plus, Note 10/10 Plus / 20 9 8, Note10 Lite, M21, A8 2018, A9 2018, A3 2017, A5 2017, LG G7 G8S Thinq G6, V40 V50 V60 V20 V30

⚡ USTED ES PRIMERO: Antes que nada, su satisfacción es nuestra prioridad, por eso le damos un compromiso de devolución de dinero de 30 días. Póngase en contacto para obtener más información. Estamos encantados de ayudarle!

HUAWEI CP404 Cargador Super Carga (MAX 22,5 W) con Cable USB Tipo C, Blanco € 16.98 in stock 11 new from €15.50

1 used from €13.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador Huawei SuperCharge modelo HW-100225E00

Entrada: 100-240V

Salida: MAX 22,5W

Cable USB Tipo A a USB Tipo C (longitud 1m)

Cable USB Tipo C, 1M Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S20/S10/S9/S8/M51/M31/M21/Note 10/Note 9, Huawei P40/P30/P20, Redmi Note 9 Pro/9/8 € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8, M31/M21/A70/A71/A50/A51/A41/A40/A21s/A20s, Note 10/ 9/ 8, Huawei P40 Lite/P40/P30/P30 pro/P30 lite/P20 Pro/P10/Mate 20/Mate10, Redmi Note 9 Pro/9/8 Pro/8, LG G5/G6/G7/V20/V30, HTC U11/U12+, OnePlus, Googl y más.

✅【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 9,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

✅【Lo que obtiene】Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros - OFICINA DE HAKUSHA, resolveremos su problema lo antes posible.

Huawei P8 Lite 2017 Smartphone, Memoria Interna de 16 GB, Negro [Vodafone] € 230.00

€ 112.72 in stock 3 new from €112.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 G – sensor huellas digitales – Android OS- Octa-Core 2,1 GHz – Memoria interna 16 GB – Memory Card – RAM 3 GB.

Memory Card – Pantalla IPS LCD Capacitive Touchscreen 16 M color 5,2" FHD – WiFi – Bluetooth – Cámara 12 Mpíxel (secundaria 8 Mpíxel).

TV OUT – receptor GPS – Batería 3000 mAh.

No marca.

Cargador para Original Huawei HW-050200E02 2A + Cable de datos para Huawei P7/P7 mini/P8/P8lite/P9lite/P10lite/P6/Mate 7/Mate S Travelcharger Cargador con mungoo pantalla paño de limpieza € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo perfecto: el cargador desarrollado exactamente para el Huawei P8 Lite, modelo HW-050200E02 + cable micro USB, garantiza una compatibilidad sin problemas.

Cable de carga: el cargador es pequeño, ligero y versátil gracias a su cable intercambiable. 100 cm de cable ofrecen suficiente espacio durante la carga. El cable también se puede utilizar individualmente entre el teléfono móvil y el PC.

Carga rápida: gracias a la tecnología Quick Charge este cargador de smartphone te ahorra un valioso tiempo en la carga. Hasta 2000 mAh son posibles en los modelos compatibles. La carga electrónica inteligente protege tu smartphone contra sobretensiones, sobrecarga y cortocircuitos.

Ajuste perfecto: este cargador de smartphone de calidad impresiona por sus dimensiones compactas y mucha potencia. El conector se ajusta de forma fácil y segura en el dispositivo.

Versátil: el cable de carga es también compatible con los siguientes modelos: Huawei Honor 4c, Honor 4x, Honor 5, Honor 6, Honor 7, P8 Lite 2017, P8 Max, P2, P6, P7, P8 Lite, P9 lite, P10 Lite. READ Los 30 mejores Auriculares Para Movil capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Para Movil

BERLS Cargador Tipo C Carga Rapida Huawei P20 Lite, P20 Pro, P30 Lite, P30 Pro, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Mate 30 Pro, Nova 4, 4e, 5, 5 Pro, Honor 7, Honor 8, V8, 9, V9, V10, V20, 10, Note 10, 8X Max € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporta todos los modelos de Huawei,Pero solo carga rápida 18W,Soporta los modelos disponibles en el mercado como: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS,Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 10, Mate RS,P40, P40 Pro, P40 Pro+,P30, P30 Pro, P20, P20 pro, P8, P9, P10,P10 Plus ,Nova 7 Pro, Nova 7 SE, Nove 7,Nova 4, Nova 4e, Nova 5, Nova 5 Pro,Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, Honor V10, Honor 10, Honor 9,Honor 8,Honor 7

Cargador QC3.0 adopta una función autoadaptativa, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y casi se adapta a todos los productos del puerto Tipo C, que es 3 veces la eficiencia de trabajo de los cargadores ordinarios.

Cable es 1.5 metros, la eficiencia de transmisión de datos es de 480 Mbits, corriente de carga es de 9V2A y 5V3A.

Certificación CE, resistencia a caídas, resistencia a altas temperaturas, retardante de llama

Garantía 12 meses, Si tiene algún problema, envíenos un mensaje, resolveremos el problema dentro de las 24 horas.

Genlision Compatible con Huawei P Smart 2019/Honor 10 Lite Funda.Carcasa Case con Ajustable Cordón.Prueba de choques Carcasa Transparente TPU-Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【COMPATIBILIDAD】: Estuche para teléfono con cordón Genlision especialmente diseñado para Huawei P SMART 2019/Honor 10 LITE.Funda para el celular está dotado con un cordón que se puede ajustar en longitud de acuerdo a tus necesidades.Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

【BOLSAS DE AIRE】: Carcasa esquinas tienen bolsas de aire,pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo,puede reducir efectivamente la fuerza de impulso si se cae accidentalmente. Diseño con características de choque absorbente y resistente a los arañazos para.

【DISEÑO PRÁCTICO】: Mantener tu móvil suspendido sobre Estuche para teléfono con cordón Genlision significa que no se te caerá. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas.Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos.siempre tienes las manos libres y el celular contigo.

【DETALLES ESTRUCTURALES】: Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos,El marco de TPU suave es fácil de montar y desmontar sin rayar la carcasa del teléfono.puede prevenir eficazmente arañazos, huellas dactilares, oxidación y decoloración. la buena textura hace que las personas se sientan cómodas. Los recortes están perfectamente diseñados para garantizar un fácil acceso a todos los botones, apto para recortes como altavoces, cámaras, carga, volumen y otros puertos.

【SERVICIO AL CLIENTE】: Si usted tiene cualesquiera preguntas con nuestros productos, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email,Siempre estamos aquí para ayudarlo lo antes posible.Su satisfacción es nuestra mayor búsqueda.

Aioneus 20W Cargador USB con Cable USB C [1m+2m], Cargador USB Tipo C Carga rapida para Samsung S20 S10 S9 S8 Plus Note 10 9 8 A41 A51 A71 A80 A81 A90 A91,Huawei P30/P20,Xiaomi Mi 9 Redmi Note 9 8 7 € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga rápida]: Aioneus Cargador Móvil 1 Puertos Cargador de Pared USB proporciona una velocidad de carga más rápida y estable con una amplia compatibilidad para todos sus dispositivos, Carga dispositivos compatibles hasta 3 veces más rápido que la carga convencional, ahorrando tu tiempo y maximiz

[Carga segura]: el cargador USB está hecho de material ignífugo y el sistema de seguridad integrado protege el dispositivo y el propio cargador USB contra sobrecargas, sobrecalentamientos, cortocircuitos, etc. Cumple con las estrictas normas CE / FCC / ROHS, que garantizan la máxima seguridad para la recarga.

[Compatibilidad universal]: nuestro cargador cumple con la normativa europea y es compatible con dispositivos Android y varias tabletas. Cargador Tipo C Con 6ft/2m y 3ft/1m cable tipo c para Samsung Galaxy S20 Ultra / Plus / S10 / S9 Plus / S9 / S8 Plus / S8 / Note 10/9/8, Xiaomi Mix3 / Mix 2S / Max 3 / Mi9 / Mi8 / Mi6 / Mi5, Redmi Note 9/8/7 Huawei P40 / P30 / P20 / P10 / Mate 30/20/10, HTC 10 , OnePlus 5, LG G5, G6, V20, V30, HTC 10, Nokia 8 y así sucesivamente.

[Transferencia de datos]: Además de admitir la carga rápida, el cable tipo C admite transferencia rápida de datos de hasta 480 Mbps. Con el cable de 2 metros, no hay necesidad de preocuparse por que haya una gran distancia entre el cargador de pared y su teléfono móvil. Hará tu vida más fácil.

" [Obtendrá]: 1* cargador usb pared + 1m y 2m USB C cables, con un buen servicio al cliente, estaremos allí para ayudarlo."

STILL-SN Cargador y Micro USB Cable para Huawei P9 Lite/P10 Lite/P8 Lite/P8/Mate 8/Mate 7/P Smart/Honor 7 6/Y7/Y6P,Samsung Galaxy S4/J5/J7/J3/A7/A6 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

HAKUSHA Cable Micro USB, [3M] 5V/3A Carga Rápida Cable Android Duradero Nylon Cable Cargador Movil para Samsung S7/S6/S5/J5/J7 Huawei Nokia Nexus Sony Tablet PS4 Kindle € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga y sincronización de alta velocidad]: La velocidad de transmisión del cable micro USB es de hasta 480 Mbps, carga de 2.4A, transmisión de datos y carga de alta velocidad 2 en 1.

[Lista de compatibilidad]: Este cable micro USB puede cargar y sincronizar a alta velocidad,Compatible con Samsung Galaxy S7 / S6 Edge / S5 / S4, Tablets / Tab Samsung, Echo Dot (2da generación), Kindle Fire, Fire TV Stick, Fire Tablet , Controlador Xbox One, controlador PS4, teléfonos con Windows, Huawei Honor 7X / 6X, Motorola, LG, Google, Nexus, Blackberry, Sony, HTC, Nokia, ZTE, Blackberry, teclados inalámbricos y más

[Súper durabilidad]: La fuerte fibra,el material más suave, fuerte y duradero, puede aumentar la fuerza de tracción en un 200%. Puede soportar más de 9,000+ pruebas de flexión. La carcasa de aluminio de alta calidad hace que el cable sea más duradero y el cable trenzado de nailon tipo C añade durabilidad adicional y no se enreda.

[Duración perfecta]: Puede cargar mientras está acostado en el sofá y usar el dispositivo al mismo tiempo, puede moverse libremente en el dormitorio, la oficina e incluso en el asiento trasero del automóvil.

[Lo que obtiene]: Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros - OFICINA DE HAKUSHA, resolveremos su problema lo antes posible.

TPC - Cargador Carga Rapida Original Huawei AP32 Micro-USB para P8, P8 Lite, P9 Lite, P10 Lite, Mate 7, 8, Bulk + Regalo € 12.50 in stock 1 new from €12.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Cargador Huawei P8 Lite disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Cargador Huawei P8 Lite en el mercado. Puede obtener fácilmente Cargador Huawei P8 Lite por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Cargador Huawei P8 Lite que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Cargador Huawei P8 Lite confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Cargador Huawei P8 Lite y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Cargador Huawei P8 Lite haya facilitado mucho la compra final de

Cargador Huawei P8 Lite ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.