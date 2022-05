Inicio » Electrónica Los 30 mejores cargador hp pavilion capaces: la mejor revisión sobre cargador hp pavilion Electrónica Los 30 mejores cargador hp pavilion capaces: la mejor revisión sobre cargador hp pavilion 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de cargador hp pavilion?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ cargador hp pavilion del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



SUNYDEAL Cargador para Portátil HP 45W, Adaptador AC/Suministro de Cable de alimentación para HP Stream 11 13 14;Pavilion 11 13 15;Split 13;HP 719309-001 741727-001 HSTNN-CA40; 19.5V 2.31A;4.5mm*3mm € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de Voltaje de Entrada: 100-240V, Salida: 19.5V 2.31A 45W. Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 4.5mm * 3.0mm y 19.5V 2.31A 45W de potencia. Por favor, compruebe la corriente y el voltaje del adaptador original en primer lugar, si no está seguro. O contáctenos por correo electrónico para informarle la fuente de alimentación adaptable.Certificado CE, FCC y RoHS, Garantía: 30 días de devolución de dinero, 12 meses de garantía del producto.

Cargador para HP Portátil 45W, Compatible con HP Stream 11 13 14 X2;HP TouchSmart 15-n 15-f Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC; HP 255-G6 455-G3;HP 430210-G1 ProBook 11 EE G1 450-G3 455-G3 612-G1 probook 430 g3 g4 g5 g6 EliteBook Folio 1040 G1 1040 G2 F2R72UT HP Split 13 x2 13-g100 13-m000 13-m100 13-m121sa 13-m200 13-m200ea 13-m200sa 13-m210ea;Pavilion x360 x2 11 11t 13 14 15 M3 m3-u001dx 11-n000na 11-n004na 11-n080na 11-u000 15-bw091na Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Pro x2 450 G4, Adaptador de AC

Adaptador para Portátil HP, compatible con HP Stream 11 11-r010nr 11-r020nr 200-010;Mini Desktop 13-d053 15-n267sa 15-ay012dx 15-ay013dx 15-ba079dx;HP Chromebook 11 G3 G4 Stream 11 Pro;HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360 11 13 15 M1 M3 M6;HP Envy Pavilion TouchSmart Notebook 14 15 17: 14-af110nr 14-af180nr 14-an013nr 15-ac121dx 15-ac151dx 15-af113cl 15-ay011nr 15-ay013dx 15-ay041wm 15-ba079dx 15-f004dx 15-f023wm 15-f039wm 15-r029wm 17-f115dx 17-g101dx 17-g103dx m6-ae151dx m6-p113dx m6-p114d

HP Replacement Part Number:719309-001 719309-003 721092-001 740015-003 741727-001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN-LA35 740015-002 741727-001 TPN-LA03 845611-001 PA-1450-56HA 845836-850 HSTNN-CA40 719309-003 721092-001 719309-001 740015-001. Fuente de Alimentación para Portátil HP Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC HP Split 13 x2 HP Pavilion x360 x2 11 11t 13 15 M3 HP Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Chromebook 11 G3 G4 HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360

Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 4.5 * 3.0 mm y una potencia de 19.5V 2.31A 45W. Solo enumeramos parte de los modelos de portátiles compatibles. (Compruebe su adaptador original). El paquete incluye: 1 x Adaptador para computadora portátil, 1xCable, 1 x manual de usuario. ¿Cómo puede contactarnos? 1, Haga clic en el nombre del vendedor "UKEASYY", luego haga clic en "Hacer preguntas" en el lado derecho de la página. Notebook Cargador HP Envy TouchSmart.

SUNYDEAL Computadora portátil Cargador Adaptador para portátil HP 18.5V 3.5A, 7.4 * 5.0mm,Compatible HP Pavilion G4 G6 G7 M6 DM4 DV4 DV7 G60 G72, EliteBook 2540p 2730p 2740p,Compaq Presario CQ40 CQ45 € 18.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amperaje: 4.74A Voltaje: 19V, Watio: 90W, Tamaño de conector :7.4*5.0mm (Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Compatibilidad:HP Pavilion n17908 dv3-2000 dv3500 dv600 dv4-1200 dv5-1000 dv6-1100 dv7-1100 ,HP Compaq Business Notebook 2230s 2510p 2710p 6510b, 6515b, 6530b, 6535b 6820s, 6830s 8510p, 8510w,HP Compaq EliteBook 2530p 2730p 6930p 8530p 8530w 8730w ,HP Compaq Presario CQ32 CQ42 CQ56 CQ62, HP ProBook 470 G0 ProBook 445 645 655 , PA-1900-08H2 384020-001 391173-001 PPP012H-S 608428-002

P/N: PPP014S,391173-001, 384021-001, 382021-002, PPP014L-SA, PPP014L-S, PPP014H-S,PA-1900-18H2, HP-AP091F13LF SE, 609940-001, 608428-002 PPP012H-S HP-AP091F13 519330-002 463955-001 PPP012A-S series

Paquete incluyen: 1x AC Adaptador & 1x Cable de alimentación.-Un serie tiene diferentes versiones de portátil, no todo los cargadores está 100% compatible con su laptop, si no esá confirmado, por favor contactarnos.

Sunydeal cargador alta calidad para portátil, tiene protección contra sobrecargas / sobretensiones / cortocircuitos, carga su laptop segura y rápida. pasados los certificados CE, FCC, ROHS, no es el original , Not OEM.

65W Cargador portatil 710412-001 Alimentación Adaptador para HP Stream 11 13 Pavilion 11 13 14 15 ProBook 430 G3 G4 G5 EliteBook Folio 1040 G1 G2 250 255 G4 G5 G6 840 G3 G5 719309-001 741727-001 € 18.29 in stock 1 new from €18.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 % nuevo, recién salido del horno, salida:19,5V 3,33A 65W (Compatible con 19,5V 2,31A 45W); Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz; Conector: 4,5 mm x 3 mm

Compatible con HP Pavilion x360 x2 10 11 13 14 15 17 AC Adapter 65W laptop pc charger Supply Source Plug 11-ap 11-h x2 11-s 13-an 14-ce 14-dw 14-f Sleekbook 14m-ba 14m-cd 14m-dw 14-n 14-v 15-ab 15-au 15-aw 15-br 15-cc 15-cd 15-ck 15-cr 15-cs 15-cu 15-cw 15-dp 15-dq 15-e 15-n 15-p 17-f m1-u m3-u Star Wars Special Edition 15-an series 15-n012nr 15-cs0051wm;Padiglione TouchSmart

Compatible con HP EliteBook Folio 1020 G1 1040 G1 G2 1040 G3; Elite X2 1011 G1 HP 210 G1 215 G1 250 G2/G3/G4/G5/G6 255 G2/G3/G4/G5; Elitebook 725 G3/G4 745 G3/G4/G5 755 G3/G4/G5 820 G3/G4 840 G3/G4/G5/G6 850 G3/G4/G5 835 G7 845 G7 855 G7; Probook:430 G3/G4/G5 440 G1/G3/G4/G5/G6/G7 450 G3/G4/G5/G6/G7 455 G3/G4/G5 470 G3/G4/G5 640 G2/G3/G4 650 G2 /G3/G4/G7 Zbook 14U 15U G5 G6

Compatible con números de pieza: 714657-001 710412-001 693667-800 710340-850 714657-001 693716-001 693711-001 693710-001 741727-001 854054-001 854054-002 213349-109 SK90A195231 710415-00

Servicio personalizado: 12 meses de garantía y 30 días de garantía de devolución de dinero, soporte por correo electrónico 24 x 7. Si tiene alguna pregunta y ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico.

19V 4,74A 90W Cargador para portatil HP Pavilion G4 G6 G6t G7 M6 M7; Compaq Presario CQ57 CQ60 CQ61 Cq40 Cq62; EliteBook 745 820 840 850 G1 G2; Compaq Presario Cq40 Cq62; Probook G0 G1 G2 7.4 x 5.0mm € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación del producto】Entrada: 100-240V 50 / 60Hz; Salida: 19V 4.74A 90W; Tamaño del conector: punta azul de 7.4 mm * 5.0 mm; (Verifique claramente antes de comprar). El paquete incluye: 1 adaptador de CA de 90 W, 1 enchufe de la UE, 1 manual de instrucciones.

【Portátil compatible】HP Pavilion dm4 dv3 dv4 dv5 dv6 dv7 dv8 G4 G6 G7; HP Presario CQ32 CQ35 CQ40 CQ41 CQ42 CQ45 CQ50 CQ56 CQ57 CQ60 CQ61 CQ62 CQ70 CQ71 CQ72; HP EliteBook 745-G2, 820-G1, 820-G2, 840-G1, 840-G2, 850-G1, 850-G2; EliteBook 2530p 2540p 2560p 2730p 2740p Tablet PC 2760p 6930p 8440p 8460p 8470p 8530w 8540w 8540p 8560p 8570p 8740w.

【Compatible con】HP Compaq Business Notebook 2230s 2510p 2710p 6510b; HP Probook G0 G1 G2 Serien; HP Probook 640-G1, 645-G1, 650-G1, 655-G1; HP Probook 4310s 4321s 4410s 4411s 4415s 4416s 4510s 4515s 5310m g3200 4230s 4330s 4420s 4425s 4430s 4520s 4525s 4530s 4535s 4710s 4720s 4730s; HP Envy 14 14t 15 DV4 Dv6 DV7 M4 M6; HP Compaq 6510b 6530b 6710b 6720t 6730b 6735b 6735s 6910p 8510P NC6400.

【Compatible P/N】PA-1900-08H2 384020-001 391173-001 PPP012H-S 608428-002 PPP014S,391173-001, 384021-001, 382021-002, PPP014L-SA, PPP014L-S, PPP014H-S,PA-1900-18H2, HP-AP091F13LF SE, 609940-001, 608428-002 PPP012H-S HP-AP091F13 519330-002 463955-001 PPP012A-S.

La tecnología de chip IC integrada en el cargador HP de 90 W tiene una variedad de funciones inteligentes que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno de IO. Certificación CE / FCC. Contamos con servicio postventa integral, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

45W 19.5V 2.31A Cargador de computadora portátil con Adaptador de CA para HP Pavilion x360 15-f272wm 15-f387wm 15-f233wm 15-f222wm 15-f211wm 15-f337wm 17-g121wm 17-g119dx Cable de alimentación € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Salida: 19,5 V / 2,31 A / 45 W; Entrada: 100V-240V ~ 1.3A 50 / 60Hz; Salida: 2 enchufes; Tamaño del conector: 4. 5 * 3. 0 mm; (Punta azul, consulte la imagen).

Este adaptador funciona con HP Chromebook 11 14 X360 G3 G4 G5 Series: 11-v000 11-ae000 11-v002dx 11-v010nr 11-v019wm 14-q010nr 14-q020nr 14-q030nr 14-q070nr 14-q029wm 14-q039wm 14-q029wm 14-q000sa 14-q004sa 14-q005sa 14-q010sa 14-q001tu 14-q030sg 14-q050ca Cargador portátil para PC portátil

Este adaptador funciona con HP Envy 13 15 17 serie X360: 15-1039wm 15-1033wm 15-w117cl 15-w237cl 15m-cn0011dx 15m-bp111dx 15m-bq121dx 15-u010dx 15-u011dx 15-u002xx 15-u050ca 14-f020us 14- f021nr 17m-bw0013dx Cargador de computadora portátil para computadora portátil

Protección de seguridad: pase la prueba CE / FCC / RoHS. Proporcione protección contra sobrecarga / sobrecalentamiento / sobrecorriente / sobretensión / cortocircuito / sobredescarga.

LTBSTOYE INC se enfoca en brindar productos de energía de calidad y un excelente servicio al cliente. Reembolso gratuito de 30 días sin motivo, 1 año de garantía, soporte por correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana y soporte técnico de por vida. Se puede garantizar la calidad. Por favor compre con confianza. READ Los 30 mejores Funda Alcatel 3X capaces: la mejor revisión sobre Funda Alcatel 3X

ATTNINE 19,5V 2,31A 45W Adaptador de Cargador de computadora portátil para HP Pavilion 11 13 15 X360;HP Stream 13 11 14 741727-001 y más Cable de alimentación de Punta Azul pequeño de 4.5 x 3.0 mm € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por favor, compruebe su salida: 19.5v 2.31a 45w para asegurarse de que tiene el adaptador correcto para su portátil!

Tamaño del conector: 4,5 x 3,0 mm (Punta azul, imagen de referencia); diámetro exterior: 4,5 mm, diámetro interior: 3,0 mm

Este adaptador 45w está disponible para HP Chromebook 11 14 G3 G4, HP Pavilion 11 13 15, HP elite ebook folio 1040 G1, HP Stream 13 11 14, HP touchsmart 11 13 15, HP Spectre ultrabook 13 741727 - 001 740015 - 002 740015 - 003 740015 - 004 741553 - 004 hstnn - ca40 hstnn - da40 hstnn - aa44

Incluye una variedad de funciones inteligentes en caso de tensión IV incorrecta, cortocircuito SC, sobrecalentamiento interno io.No compre cargadores potencialmente inferiores o peligrosos que puedan dañar su portátil o peor.

Warranty: Contact the seller within one year, refund or resend is acceptable. Garantía: es aceptable ponerse en contacto con el vendedor en el plazo de un a ño, reembolsar o enviar de nuevo.

HP original Fuente de alimentación 721092-001, 19.5V, 2.31A 45W para HP Pavilion 11-n072 Reemplaza el número de pieza del fabricante: 741727-001, HSTNN-CA40, 721092-001, 719309-001, HSTNN-LA35, 696694-001, 696607-001 y idéntico al enchufe de 4.5x3.0mm con clavija central € 38.90 in stock 6 new from €37.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje de salida: 19.5 V / en la caja original sellada de HP

Corriente de salida / potencia: 2,31 A / 45 W / Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 47-63 Hz

Reemplaza el número de fabricante: 741727-001, HSTNN-CA40, 721092-001, 719309-001, HSTNN-LA35, 696694-001, 696607-001 e idéntico

con enchufe de 4.5x3.0mm con clavija central / + Ventaja: este es el adaptador de 7.4x5.0mm HP PN: 825026-001 para portátiles HP más antiguos (HP Probook, pero solo de hasta 45 vatios). El suministro incluye cable de alimentación incluido al zócalo.

Nueva fuente de alimentación HP de alta calidad en su caja original + Manual rápido y cable de alimentación + enchufe adaptador

19.5V 2.31A 45W Adaptador AC/Suministro de Cable de alimentación para HP Stream 11 13 14; HP Pavilion X2 11 13 15; P/N: 719309-001 719309-003 721092-001 741727-001 740015-001 HSTNN-CA40 ADP-45WD B € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje de entrada: 100-240v ~ 1.3A / 50-60Hz | Salida: 19.5V - 2.31A | Potencia de Potencia: 45W | ¡Cable de alimentación incluido!

Diámetro interno - 3.0 mm Diámetro exterior - 4.5 mm.

Reemplazo para Hp-Stream 11 13 14; Hp-Spectre X360 360 13 13t; Elitebook Folio 1040 G1; Split 13 Pavilion X2; Touchsmart 15 250 G3 355 G2;

Características Reemplazo 100% de la marca Nuevo adaptador, con garantía de 1 año

Paquete: 1 adaptador Ac y 1 cable de corriente alterna Ac.

Cargador de portátil de 18,5V, 3,5A, 65 W para HP Pavilion G4 G6 G7 G32 G42 G56 G60 G71 G72 DV3 DV4 DV5 DV6 DV7 EliteBook 8470P 8440P Envy Series Adaptador de CA para Ordenador Fuente de alimentación € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones de alimentación: adaptador de corriente de 65 W Cargador inteligente: tecnología que detecta y suministra automáticamente Salida de CC: 18,5 V-3,5 A-65 W Entrada: 100-240 V - 1,2 A 50/60 Hz; Dimensiones del conector de CC: conector Ø 7,4 x 5,0 mm;

Compatible con HP Pavilion G6 G7 G4 DV4 DV5 DV6 DV6T DV7 DM4 M4 M6 G60 G62 G72 HP Envy DV4 DV7 M4 M6; Elitebook 2170p 2530p 2540p 2560p 2570p 2730p 2740p 2760p 6930p 8440p 8440w 8460p 8460w 8470p 8470w 8540p 8530p 8530w 8540p 8540w 8560 HP Probook 430 440 450 455 G1 G2; 640 645 650 655 G1; HP Elitebook G1 G2 - 720 725 740 745 750 755 820 840 850; HP EliteBook Revolve 810 G1 G2 G3; HP ZBook 14 G1 G2, HP ZBook 15 en G2.

Compatible con HP Compaq Presario CQ32 CQ35 CQ36 CQ40 CQ40 CQ41 CQ42 CQ45 CQ50 CQ56 CQ57 CQ58 CQ60 CQ61 CQ62 CQ70 CQ71 CQ72; PC portátil HP 2000 2000- 2B19WM 2000-2D19WM 2000-2C29WM 2000-2D49WM 2000-2B09WM 2000-2D24DX 2000-329WM 2000-2C29WM 2000-2A20NR 2000-2B44DX 2000-2000-2000-2B44DX Número de pieza: 8425-001, 693715-001, 693713-001, 693712-001, 693711-001, 693710-001, 613161-001, 613160-001, 613153-001, 613152-004, 60999 , 609939-001, 608425-001, 608428-002.

Seguridad y robustez: la tecnología de chip IC integrado del cargador HP de 65 W tiene una variedad de funciones inteligentes, que pueden evitar sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno IO. Certificación CE/FCC. Cuenta con alambre de alta calidad con anillo magnético antiinterferencias. Es más seguro que otros adaptadores.

Los clientes primero: LTBSTOYE INC se enfoca en proporcionar productos de energía de calidad y un excelente servicio al cliente. 30 días de devolución de dinero gratis sin motivo, 1 año de garantía, soporte por correo electrónico 24/7 y soporte técnico de por vida. La calidad puede ser garantizada. Por favor compre con confianza.

90W 19V 4.74A Adaptador de CA Cable de alimentación Cargador de computadora portátil para HP Pavilion Dv4 Dv6 Dv7 G50 G60 G60T G61 2000, Elitebook 8440p 2540p 8470p, probook 4530s 4540s 6560b € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: 100-240 V 50/60 Hz Salida: 19 V 4,74 A 90 W, diámetro interior: 7,4 mm x 5,0 mm.

Modelo compatible: HP probook 4530s 4540s 6560b 6460b 4520s 6570b 6550b 6470b 6450b 4510s 4440s 4430s 4730s 4720s; Elite ebook 8440p 2540p 8470p 2560p 6930p 8560p 8460p 4440s 4730s 6450b 8540w 2570p 8540p 8570p 2760p 2170p 8530w 8770w 8530p 4410t; HP Compaq 2230s 2510p 2710p 6510b 6515b 6530b 6535b 6710b cq50 cq57 cq58 cq60 cq61 cq62 g40 g41 g42 g42t g50 g60 g60t g61 g62 g62t g62x g70 g71 g72 T; HP Pavilion dv4 dv5 dv6 dv7 g60 Power Line

Número de pieza compatible: PPP014S,391173-001, 384021-001, 382021-002, PPP014L-SA, PPP014L-S, PPP014H-S,PA-1900-18H2, HP-AP091F13LF SE, 609940-001, 608428-002.

Paquete: 1 adaptador de CA y 1 cable de alimentación de CA.

Servicio posventa: 30 días de cambio/reembolso gratuito y 12 meses de garantía de reemplazo y soporte por correo electrónico las 24 horas, los 7 días de la semana.

VUOHOEG 65W Adaptadores HP, 19.5V 3.33A Cargador Adaptador para Portátil HP Stream 11 13 14/Elitebook Folio 1040 G1/Spectre X360/Pavilion 11 14 15 17/Touchsmart 15 17 M6 M7 Series 4.5x3.0mm € 17.88 in stock 1 new from €17.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de Volt de la entrada: 100-240V / salida: 19.5V 3.33A 65W / Connector: 4.5mm X 3mm. Productos VUOHOEG a través de la certificación CE / FCC.

Adecuado para todos los adaptadores originales con interfaz azul, tamaño de 4.5 mm y potencia de 19.5V 3.33A 65W. También es compatible con 19.5V 2.31A 45W. Solo mostramos una parte de los modelos de computadoras portátiles compatibles. (Revise su adaptador original)

Adaptador de AC portátil para HP Spectre X360,pavilion x360,EliteBook 840 G3,stream 14,11,13,250 g4,g6,g4,probook 430 g5,g3,g4,450 g5,g3,440 g3,g4,g5,470 g5,455 g5,EliteBook folio 1040 g1,g3,745 G3,820 g4,840 g1,g3,g4,850 g3,probook 640 g2,210 g1,255 g3,255 g4,g5,g6,340 g2,350 g2,355 g2,340 G2,355 G2,410 g1,notebook 14 15 17.

Reemplazo de cargador de portátil para HP 741727-001 PPP012D-S 740015-003 H6Y88AA 710412-001 740015-002 709985-002 740015-001 710413-001 PPP009C PPP009D 693715-001 HSTNN-CA40. Fuente de alimentación del ordenador portátil para HP pavilion 15-au077sa 14-bp062sa 15-ba077sa notebook 15 pavilion 14-bf008na 15-g094sa 15-af156sa 15-r101na 15-bw066sa 15-bs150sa 15-ab269sa 15-bw068sa 15-bw067sa.

Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto / Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación.

DTK 19.5V 3.33A 65W Cargadores y adaptadores para portátiles y netbooks para HP Cargadore Portátile Netbook Ordenador Computadora AC Laptop Adaptador Cargador Connector【4.5 * 3.0mm】 € 24.90 in stock 2 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de Volt de la entrada: 100-240V / salida: 19.5V 3.33A 65W / Connector: 4.5mm X 3mm con el perno dentro. La longitud total del cable se extiende a los 2.8M (fácil llevar)!

Adecuado para todos los adaptadores originales con interfaz azul, tamaño de 4.5 mm y potencia de 19.5V 3.33A 65W. También es compatible con 19.5V 2.31A 45W. Solo mostramos una parte de los modelos de computadoras portátiles compatibles. (Revise su adaptador original)

Compatible con Hp Pavilion 15-CD 15-CK 14-BW 15-BW Pavilion x360 x2 11 13 15 HP Probook 440 G5 470 G5 430 G5 450 G5 HP 15-P085SA 15-P076SA 15-P077SA 15-P083SA 15- P078SA 14-v062us 14-e019tx 14-e020tx 14-e021tx 14-e022tx 14-e023tx 14-e024tx Chromebook 11 G3 G4 Chromebook 14 14-smb 14 G3 G4 TPN-Q152 TPN-Q151 Notebook PC (14-qxxxxx) 14-q010nr 14-q020nr 14-q030nr 14-q070nr 14-q029wm 14-q039wm 14-q049wm 14-q000sa EliteBook 840 G3 G4 G5 Folio 1040 G1 Pavilion 17-e000 17-e010us 15-af157na 15-g255sa

HP Pavilion 15 Series Notebook PC touchsmart 15-af027cl 710412-001 15-N020US 15-N040US 15-N088EF 15-N020EL 15-N002TX 15-N001TX 15-N010TX 15-e060se 15-e060sr 15-e060sx 15-e063eo 15-e063sr 15-e010us 15-e020us 15-e028us 15-e014nr 15-e015nr 15-e016nr 15-au018wm Split 13 x2 13-G200 13T-G100 13T-M100 Envy x360 x2 13 15 M6 14-k001xx HP Envy 17 17-j011nr 17-j020us Stream 11 13 14 X2 11-c 11-r 11-h 11-d 11-p 11-z 11-r Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC HP 210 G1 250 G3 255 G4 G5 G6 HP Pro x2 410 G1

NOTA - ATENCIÓN POR FAVOR: Verifique que la interfaz del cargador que elija coincida con su computadora portátil. La punta del conector: 4,5 * 3,0 MM

ATTNINE 19,5V 3,33A 65W Adaptador de Cargador para computadora portátil para HP X360 Pavilion, Envy, Chromebook, ProBook, Stream y más Cable de alimentación de 4,5 x 3,0 mm € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por favor, compruebe su salida: 19.5v 3.33a 65w para asegurarse de que tiene el adaptador correcto para su portátil!

Tamaño del conector: 4,5 x 3,0 mm (Punta azul, imagen de referencia); diámetro exterior: 4,5 mm, diámetro interior: 3,0 mm

Este adaptador 65w está disponible para HP Pavilion x360 / 11-k120nr/ 13-s128nr/ 13-s192nr/ m3-u001dx / m3-u003dx / Stream 11 Pro G3 / Stream 11 Pro G4 EE / Chromebook 11 EE G2 G3 G4 G5 / Spectre x360 x2 Part Numbers: 693716-001 693711-001 714657-001 710412-001 710340-850 714657-001 741727-001

Incluye una variedad de funciones inteligentes en caso de tensión IV incorrecta, cortocircuito SC, sobrecalentamiento interno io.No compre cargadores potencialmente inferiores o peligrosos que puedan dañar su portátil o peor.

Warranty: Contact the seller within one year, refund or resend is acceptable. Garantía: es aceptable ponerse en contacto con el vendedor en el plazo de un a ño, reembolsar o enviar de nuevo.

19.5V 2.31A 45W Adaptador de Cargador para HP Stream 11 13 14; HP Pavilion X360 11 13 15; HP Elitebook Folio, HP Spectre Ultrabook, HP ProBook, HP Envy, 741727-001 721092-001 HSTNN-CA40 [4.5mm*3mm] € 18.12 in stock 1 new from €18.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】Entrada: 100-240V 50 / 60Hz; Salida: 19,5 V 2,31 A 45W; Tamaño del conector: punta azul de 4.5 mm * 3.0 mm; Solo enumeramos algunos de los modelos de portátiles compatibles(Verifique claramente antes de comprar); El paquete incluye: 1 x Adaptador para computadora portátil, 1xCable, 1 x manual de usuario.

【Compatible con】HP Stream 11 13 14 X2;HP TouchSmart 15-n 15-f Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC; HP 255-G6 455-G3;HP 430210-G1 ProBook 11 EE G1 450-G3 455-G3 612-G1 probook 430 g3 g4 g5 g6 EliteBook Folio 1040 G1 1040 G2 F2R72UT HP Split 13 x2 13-g100 13-m000 13-m100 13-m121sa 13-m200 13-m200ea 13-m200sa 13-m210ea;Pavilion x360 x2 11 11t 13 14 15 M3 m3-u001dx 11-n000na 11-n004na 11-n080na 11-u000 15-bw091na Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Pro x2 450 G4

【compatible con】HP Stream 11 11-r010nr 11-r020nr 200-010;Mini Desktop 13-d053 15-n267sa 15-ay012dx 15-ay013dx 15-ba079dx;HP Chromebook 11 G3 G4 Stream 11 Pro;HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360 11 13 15 M1 M3 M6;HP Envy Pavilion TouchSmart Notebook 14 15 17: 14-af110nr 14-af180nr 14-an013nr 15-ac121dx 15-ac151dx 15-af113cl 15-ay011nr 15-ay013dx 15-ay041wm 15-ba079dx 15-f004dx 15-f023wm 15-f039wm 15-r029wm 17-f115dx 17-g101dx 17-g103dx m6-ae151dx m6-p113dx m6-p114d

【Replacement Part Number】719309-001 719309-003 721092-001 740015-003 741727-001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN-LA35 740015-002 741727-001 TPN-LA03 845611-001 PA-1450-56HA 845836-850 HSTNN-CA40 719309-003 721092-001 719309-001 740015-001. Fuente de Alimentación para Portátil HP Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC HP Split 13 x2 HP Pavilion x360 x2 11 11t 13 15 M3 HP Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Chromebook 11 G3 G4 HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360

【Seguridad y servicio】La tecnología de chip IC integrado del cargador HP 45W tiene una variedad de funciones inteligentes que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno IO. Certificación CE / FCC. Contamos con servicio postventa integral, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

Adaptador Cargador Nuevo y Compatible con portátiles HP Compaq Pavilion 14-15 Series con Punta Azul y Pin Central de 19,5v 3,33a o Inferior del listado € 16.95 in stock 2 new from €15.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es totalmente compatible con cargadores con Amperaje de 3,33a e inferiores y Part Numbers 710412-001 710413-001 PPP012D-S 740015-001 740015-002 740015-003 741727-001 741427-001 714657-001 744892-001 758633-001 A045R07DH ADP-45FE.B CAA0737G CAM0737G EPA45-19-45P PA-1450-36HE HSTNN-CA40 HSTNN-DA40 HSTNN-LA40

Cable de Corriente INCLUIDO // Potencia: 65w // Amperaje: 3,33a // Voltaje: 19,5v

Compatible con portátiles HP Pavilion 10-e000es 10-e000sc 11-e113AU 10-e020AU 10Z-E000 11-N001XX X360 11-h117TU x2 11-h123TU x2 11-k100ns 11-k107TU 11-n003TU x360 11-N010DX X360 11-n022br x360 11T-N000 X360 13-A001XX X360 13-A110DX X360 13-R030CA X2 13-R100DX X2 13-s101TU 14-d005AX 14-d030la 14-n222TX 14-N244TX 14-N252TX 14-r001TX 14-r018TX 14-v009la 14-v016TX 14-V062US 14-V063US 14Z-V000 15-G173WM X360 15 15-N283NF G7E82EA 15-n253es 15-ab111TX 15-ac119TU 15-ac610TX 15-d004TX 15-d010TX 15-d026TU

Compatible con portátiles HP Pavilion 15-d058TU 15-E013NR 15-e021ss 15-e022ss 15-e023ss 15-E027CA 15-e035ss 15-e036ss 15-e037ss 15-e040ss 15-e041ss 15-e042ss 15-e055TX 15-h000sa 15-h003ss 15-h001la 15-h015nf 15-h001la 15-h040la 15-h003sf 15-h003ss 15-h004sf 15-h004sg 15-n001ss 15-n005ss 15-n006ss 15-n002la 15-n005TX 15-n005ss 15-n007ss 15-n008ss 15-n011ss 15-n012ss 15-n014es 15-n014ss 15-n017ss 15-n018ss 15-n024es 15-N020NR 15-n026TX NB 15-n057ss 15-n058ss 15-n200ss 15-N097NR 15-N151XX 15-N200NR

Compatible con portátiles HP Pavilion 15-N202NR 15-N203NR 15-n220ss 15-n220ss 15-n231TX 15-n245TX 15-n253TX 15-n255TX 15-n258TX 15-n264TX 15-n264TX 15-n265ss 14-n265ss 15-P000 15-p004la 15-p005ns 15-P009NS 15-p032TX 15-p042TX 15-p201la 15-p217AX 15-r001TX 15-r002TX 15-r018TX 15-r025TX 15T-E000 15Z-N100 15Z-N200 15Z-P000 15Z-P100 READ Los 30 mejores Amplificador Señal Movil capaces: la mejor revisión sobre Amplificador Señal Movil

KFD 65W Adaptador Cargador Portátil para HP Pavilion 15-b000es 15-b010es Envy 4 6 677770-002 677770-003 15-B108ss 15-b124ss 14-3100es, Pavilion 14-b198ss, Chromebook 14-b00 14-c00 15b132es 19,5V 3,33A € 23.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada de voltaje: 100-240V 50-60Hz, Salida: 19.5V 3.33A 65W Max ,Tamaño de conector : 4.8x1.7mm ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Adaptador de corriente para HP Pavilion Sleekbook 14-b000 14-b109wm 14-b000ed 14-b000eo 14-b000et 14-b001ea 14-b001tx 14-b002tx 14-b004tu 14-b009tu 14-b010us 14-b015dx 14-B150US 15-B104XX 15-B123CL 15-B129CA 15-B161NR 15-B189CA 15-b135ea, HP Pavilion TouchSmart 15-B129WM 15-B119WM 14-C050NR 14-C015DX 14-C010US, HP Pavilion TouchSmart 14-B109 14-B109TX 15-B142DX 14-B120DX 14-B157NR 15-B156NR 15-B143 15- B143CL 15-b152nr HP Envy 4 6, PPP009D, PPP09C, DL606A#ABA, 613149-003, ADP-65HB FC, 67770-002

Compatible con HP Pavilion Sleekbook 14 14Z 15 15T Pavilion Chromebook 14-C000 14-C011NR 14-C020US 14-C025US 14-C030US 14-C035US 14-C050US 14-C053CL HP ENVY Spectre XT Pro Ultrabook 13 14 i5-3317U i5-3337U i5-3567U 14-b022au 14-b023tx 14-b024tu 14-b025tu 14z-b000 15-b119ss 15-b120sw 15-b120us 15-b123es 15-b123nr 15-b123ss 15-b124sl 15-b125sb 15-b125sl 15-b128el 15-b128es 15-b130eb 15-b130sc 15-b130sw 15-b131el 15-b129es, part number 677770-002 693715-001 613149-001 677770-003, 677770-001

Paquete incluyen: 1 x KFD cargador con cable de alimentación.Un serie tiene diferentes versiones de portátil, no todo los cargadores está 100% compatible con su ordenador portátil, si no esá confirmado, por favor contactarnos.

90W Adaptador Cargador Portátiles Ordenador para HP 250 255 G2 G3 G4 G5 Notebook, HP Pavilion X360 15 17, HP ProBook G3 G4 G5 G6 G7 Series 430 440 450 455 470 640 645 655 Connector: 4.5 X 3.0mm € 18.12 in stock 1 new from €18.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de voltaje de entrada: AC 100V ~ 240V 50 / 60Hz, salida: 19,5 V 4,62 A 90 W (compatible con 65 W / 45 W). Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 4.5 mm * 3.0 mm. Si no está seguro, compruebe primero la corriente y el voltaje del adaptador original.

Fuente de alimentación para HP Spectre X360, HP Pavilion X360, HP EliteBook X360, HP EliteBook Folio 1040 G1 G2, HP ProBook 210 215 240 245 246 248 250 255 256 340 346 348 350 355 360 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Series, HP Pavilion X2 11 13 15, HP Spectre X360 13 15, HP Envy Touchsmart Sleekbook 13 15 17 M6 M7, HP ChromeBook 14-q000 14-q010dx 14-q010nr 14-q020nr 14-q029wm 14-q030nr 14 -q070nr

Cargador de portátil para HP Envy touch smart elegante Libro m6-k, m7-j, 15-j, 17-j Series: HP Pavilion 15-e010us 15-e020us 15-e043cl 15-n019wm 15-n065nr 17-e017dx 17-e019dx 17-e020dx 17-e020us 17-e021nr 17-e049wm 17-e055nr 17-e110dx 17-j000 17-j010dx 17-j078ca; HP ENVY 15-J000 17-j000 M7-j000 M6-k000 15-j011dx 15-j052nr 15-j063cl 15-j067cl 15-j003cl m6-k022dx m6-k025d; HP Chromebook 14 - G1 G3 G4 series 14-G1 14-G3 14-G4, 14-2000, 14-ak000 14-ca000 14-q000 14-x000

Reemplazo de cargador de portátil para HP 710414-001 709967-001 / hstnn-la13 / pa-1900-34he / H6Y88AA / H6Y89AA / H6Y90AA / 709986-003 / 709986-01 / 710413-001 / PPP009C / PPP012D-S / PPP012L-E / 721092-001 / 740015-001 / 845611-001 / PA-1450-56HA

la tecnología de chip IC incorporado tiene una variedad de funciones inteligentes, que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno IO. Certificación CE / FCC. Y equipado con cables de alta calidad con anillo magnético antiinterferencias. ¡Y tenemos un servicio postventa perfecto, una garantía de devolución de dinero de 30 días / una garantía sin preocupaciones de 12 meses y un servicio al cliente amigable las 24 horas!

Adaptador Cargador Compatible para Portátil HP - Compaq 150w Pavilion Gaming 15-ec1007AX 19,5v 7,7a 4.5mm * 3.0mm € 32.05 in stock 1 new from €32.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca y Modelo compatible: HP - Compaq 150w Pavilion Gaming 15-ec1007AX

⚡ Potencia: 150w o inferior / Voltaje: 19,5v / Amperaje: 7,7a // Tamaño Punta: 4.5mm * 3.0mm

✅ Cable de Corriente INCLUIDO / GARANTÍA 2 AÑOS

✅ Repuesto Marca Piezas-Portátiles CE / RoHS Compilant

️ Protección contra cortocircuitos, sobre-corriente y sobrecalentamiento

90w Adaptador Cargador Nuevo Compatible para portátiles HP Compaq Pavilion DV4 DV5 DV6 Series del listado 19V 4,74a o Inferior con Punta de 7,4mm x 5 € 16.95 in stock 2 new from €15.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es totalmente compatible con cargadores con Amperaje de 4,74a e inferiores // Cable de Corriente INCLUIDO // Potencia: 90w // Amperaje: 4,74a // Voltaje: 19v

Compatible con portátiles HP Pavilion DV4 DV5 DV6 Series : dv4 dv5 dv6 dv7 DV4 DV5 DV6 DV7 dv4-1090es dv4-1150es dv5-1000 dv5-1015es dv5-1025es dv5-1026es dv5-1027es dv5-1050es dv5-1070es dv5-1110ei dv5-1110es dv5-1111es dv5-1112es dv5-1113es dv5-1114es dv5-1118es dv5-1119em dv5-1120es dv5-1126es dv5-1130es dv5-1132es dv5-1135es dv5-1140es dv5-1150em dv5-1170es dv5-1199es dv5-1210en dv5-1210es dv5-1230es dv5-1270es DV6 -7003AX DV6 DV7 dv6-1000 dv6-1020es dv6-1020es dv6-1100es dv6-1050en

Compatible con portátiles HP Pavilion dv6-1090es dv6-1100 dv6-1100ss dv6-1105es dv6-1110ss dv6-1113es dv6-1115es dv6-1117es dv6-1120es dv6-1120es dv6-1215ss dv6-1230ss dv6-1125es dv6-1130es dv6-1140es dv6-1170es dv6-1200 dv6-1210es dv6-1215ss dv6-1216ss dv6-1217ss dv6-1218ss dv6-1220ss dv6-1225ss dv6-1235es dv6-1235ss dv6-1236ss dv6-1237es dv6-1238es dv6-1270ss dv6-1290es dv6-1291es dv6-1310ss dv6-1315ss dv6-1315ss. dv6-1316ss dv6-1317ss dv6-1320ss dv6-1320ss dv6-1225ss dv6 dv6-1326ss

Compatible con portátiles HP Pavilion DV6-1340EJ dv6-1340ss dv6-1360es dv6-1367es dv6-1369es dv6-1375es dv6-1400 dv6-1410ss dv6-1415es dv6-1416es dv6-1430ss dv6-2000 dv6-2010ss dv6-2020es dv6-2025ss dv6-2027es dv6-2028es dv6-2030ss dv6-2040ss dv6-2050es dv6-2080es dv6-2090es dv6-2100 dv6-2100es dv6-2110es dv6-2110ss dv6-2115es dv6-2120es dv6-2125ss dv6-2130es dv6-2145es dv6-2147es dv6-2150es dv6-2160es dv6-2165es dv6-2166ss dv6-2167ss dv6-2168es dv6-2170es dv6-2175ss dv6-2180es dv6-2186es dv6-3

Compatible con portátiles HP Pavilion dv6-3020ss dv6-3025ss dv6-3031ss dv6-3034ss dv6-3036es dv6-3038ss dv6-3040es dv6-3043es dv6-3070TX dv6-3110ss dv6-3138es dv6-3150es dv6-3152ss dv6-3153ss dv6-3160ss dv6-3180es dv6-3181ss dv6-3182es dv6-3183es dv6-3330ss dv6-3350ss dv6-6000 dv6-6060es dv6-6060ss DV6-6070CA dv6-6095es dv6-6195es dv6-6b03ss dv6-6b13es dv6-6b13ss dv6-6c03ss dv6-6c13ss dv6-7000 dv6-7002ss DV6Z-3000

Adaptador de CA de 19,5 V, 3,33 A, 65 W, Cargador de portátil para HP EliteBook 840 G3 G4 G5 850 G3 820 725 745 755 X360 Folio 1020 1030 1040 G1 G3 HP Pavilion 15 17 Series HP Chromebook 14 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje de entrada: 100-240v / 50-60Hz; Salida: 19,5 V 3,33 A 65 W; Punta del conector: 4.5 mm * 3.0 mm, punta azul.

Este cargador de CA se ajusta a: HP Chromebook 11 G3 G4 Stream 11 Pro HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360 11 13 15 M1 M3 M6 Portátil HP Envy Pavilion TouchSmart 14 15 17 Número de pieza de repuesto 719309-001 719309-003 721092-001 740015-001 741727 -001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN-LA35 740015-002 741727-001 TPN-LA03 845611-001 PA-1450-56HA 845836-850 710413-001 719309 -003 721092-001

Compatible con: HP Stream 11 13 14 X2 TouchSmart 15-n 15-f Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC HP 250 G3 G4 G5 G6 255-G4 245-g5 255-G5 255-G6 455-G3 hp 430 210-G1 ProBook 11 EE G1 210-G1 255-G3 255-G4 255-G5 340-G2 350-G2 355-G2 410-G1 450-G3 455-G3 612-G1 probook 430 g3 g4 g5 EliteBook Folio 1020 G1 1040 G1 1040 G2 G1Q52UT F2R68UT F2R69UT F2R70UT F2R71UT F2R72UT HP Split 13 x2 13-g100 13-m000 x360 Pabellón x360 x2 11 11t 13 15 M3 m3-u001dx 15-bw091na Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Pro x2 450 G4

Unidades probadas, seguridad: certificación CE / RoHS para seguridad, protección incorporada contra sobrecargas, sobretensiones y cortocircuitos; Alta eficiencia energética: respetuosa con el medio ambiente y con su computadora portátil

Sin riesgos: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía. Mejor servicio al cliente.

19.5V 3.33A 65W Cargador de Adaptador de Corriente alterna de Repuesto para PC portátil HP Chromebook 14 Series, PC portátil HP Pavilion Serie 15, Ajuste PA-1650-32HE 709985-001 710412-001 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

1 used from €18.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro de producto:Voltaje de entrada 100-240v ~ 1.8A / 50-60Hz Salida: 19.5V - 3.33A | Potencia de Potencia :65W | ¡Cable de alimentación incluido!

Diámetro interno - 3.0 mm Diámetro exterior - 4.5 mm.

Paquete: 1 adaptador Ac y 1 cable de corriente alterna Ac.

Aviso: Evite usar el adaptador en un ambiente sin ventilación de alta temperatura. Cuando su computadora portátil esté apagada o suspendida, desenchufe el adaptador y no lo conecte a la computadora durante mucho tiempo para evitar daños en la computadora portátil.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros, ¡le responderemos dentro de las 24 horas! Si no está satisfecho con este producto o la fuente de alimentación está muy caliente o la luz indicadora parpadea de vez en cuando, deje de usar la fuente de alimentación inmediatamente y comuníquese con nosotros lo antes posible. Le proporcionaremos servicios de devolución o reembolso incondicional.

90W Cargador Adaptador para Portátil HP 250 255 G4 G5; Stream 11 13 14; Pavilion 11 13 15; Chromebook 14 Series; EliteBook 840 G3; ProBook 430 G4 Ordenador Portatil Alimentacion Conector 4.5 * 3.0 mm € 18.95

€ 18.29 in stock 1 new from €18.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% nuevo. Voltaje de entrada: 100-240V / 50-60Hz; Salida: 90W 19.5V 4.62A (Compatible con 65W 19.5V 3.33A / 45W 19.5V 2.31A), Tamaño del conector de CC: Φ4.5mm * Φ3.0mm; El artículo incluye: 1 adaptador de CA y 1 cable de alimentación.

Compatible con HP Spectre X360 360 x2 13 13t 15, HP Pavilion 10 11 13 14 15 17 Series; 14 1514-cf0014dx 14-cf0013dx 14-df0018wm 14-df0023cl 14-dk0002dx 14-dk0022wm 15-db0011dx 15-db0015dx 15-f039wm 15-f233wm 15-r132wm,;Chromebook 11 - G3 G4 G5 EE Series, ENVY TouchSmart 15, 17, ENVY TouchSmart Sleekbook M6 M7;

Compatible con HP EliteBook G3 G4 G5 G6 G7 - 725 735 745 755 810 820 830 840 840r 848 850 Series, EliteBook Folio G1 G2 G3 G4 - 1020 1030 1040 Series, ProBook 11 EE G1 G2 Series, ProBook x360 11 EE - G1 G2 G3 G4 G5 Series, ProBook G3 G4 G5 G6 G7 - 430 440 445 445r 446 450 450 455 455r 470 Series, Probook G2 G3 G4 G5 G6 - 640 645 650 655 Series; 250 255 g3 g4 g5 g6 g7; G8 Series 255-G8 250-G8 240-G8 245-G8 256-G8 650-G8 840-G8 850-G8 450-G8 440-G8 650-G8

Compatible con números de pieza: 710412-001 741727-001 721092-001 719309-001 719309-003 740015-001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN2-LA35 7403-011 1450-56HA 845836-850 710413-001

Servicio personalizado: garantía de 12 meses y garantía de devolución de dinero de 30 días, soporte por correo electrónico 24 x 7. Si tiene alguna pregunta y ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico.

DTK 19.5V 2.31A 45W Cargadores y adaptadores para portátiles y netbooks para HP Cargadore Portátile Netbook Ordenador Computadora AC Laptop Adaptador Cargador Connector【4.5*3.0mm】 € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de Volt de la entrada: 100-240V / salida: 19.5V 2.31A 45W / Connector: 4.5mm X 3mm con el perno dentro. La longitud total del cable se extiende a los 2.8M (fácil llevar)!Productos DTK a través de la certificación CE / FCC.

Adecuado para todos los adaptadores originales con interfaz azul, tamaño de 4.5 mm * 3 mm y potencia de 19.5V 2.31A 45W. Solo mostramos una parte de los modelos de computadoras portátiles compatibles. (Revise su adaptador original)

Compatible con HP Stream 11 13 14 X2 TouchSmart 15-n 15-f Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC HP 250 G3 G4 G5 G6 255-G4 245-g5 255-G5 255-G6 455-G3 hp 430 210-G1 ProBook 11 EE G1 210-G1 255-G3 255-G4 255-G5 340-G2 350-G2 355-G2 410-G1 450-G3 455-G3 612-G1 probook 430 g3 g4 g5 EliteBook Folio 1020 G1 1040 G1 1040 G2 G1Q52UT F2R68UT F2R69UT F2R70UT F2R71UT F2R72UT HP Split 13 x2 13-g100 13-m000 x360 Pavilion x360 x2 11 11t 13 15 M3 m3-u001dx 15-bw091na Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Pro x2 450 G4

HP Stream 11 11-r010nr 11-r020nr 200-010 Mini Desktop 13-d053 15-n267sa 15-ay012dx 15-ay013dx 15-ba079dx HP Chromebook 11 G3 G4 Stream 11 Pro HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360 11 13 15 M1 M3 M6 HP Envy Pavilion TouchSmart Notebook 14 15 17 Replacement PartNumber 719309-001 719309-003 721092-001 740015-001 741727-001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN-LA35 740015-002 741727-001 TPN-LA03 845611-001 PA-1450-56HA 845836-850 710413-001 719309-003 721092-001

NOTA - ATENCIÓN POR FAVOR: Verifique que la interfaz del cargador que elija coincida con su computadora portátil. La punta del conector: 4,5 * 3,0 MM

19.5V 2.31A 45W Adaptador Cargador para Portátil HP Pavilion x360 15 Envy x360 13 ProBook 430 450 G3 G5 Stream 11 Spectre 13 15 741727-001 740015-003 HSTNN-CA40 HSTNN-LA40 (4.5 * 3.0mm) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones】 Entrada de Voltaje: AC 100-240V,1.3A 50-60Hz Salida: DC 19.5V-2.31A. Tamaño de Conector : 4.5*3.0mm ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

【Compatibilidad】HP Spectre X360 360 X2 13 13T 15 11 M1 M3 M6 Stream 11 13 14 Series 1 TouchSmart 14 15 17 15-N 15-F Chromebook 11 14 EE G2 G3 G4 G5 Elitebook Folio 1020 G1 1040 G1 1040 G2 Split 13 X2 X360 Series Pavilion X360 X2 11 11T 13 15 M3 Pro X2 G4 450 410 G1 Series Mini Desktop 13-D053 15-N267SA 15-AY012DX 15-AY013DX 15-BA079DX HP 250 G3 G4 G5 G6 255-G4 245-G5 255-G5 255-G6 455-G3 430 210-G1 ProBook 11 EE G1 210-G1 255-G3 255-G4 255-G5 340-G2 350-G2 355-G2 410-G1 450-G3 455-G3 612-G1

【P/N】719309-001,719309-003 , 721092-001,740015-001 ,740015-002 , 740015-003,741727-001 ,845611-001, 845836-850, PA-1450-56HA,PA-1450-36HE,TPN-LA03 ,HSTNN-DA35 ,HSTNN-LA35 , HSTNN-CA40,HSTNN-DA40,HSTNN-LA40,F2R68UT,F2R70UT,F2R72UT,ADP-45WD,A045R07DH

【Apoyo Técnico】Estrictos estándares de calidad certificados con CE, FCC y RoHS;NO averías NIN peligro de incendio.Se puede garantizar la calidad. Compre con confianza.

【Paquete Incluyen】1 x Adaptador para computadora portátil, 1xCable, 1 x manual de usuario;1 año de garantía; 24 horas de servicio al cliente amigable.

65W 18.5V 3.5A Adaptador de CA Cargador de computadora portátil para HP Pavilion DV4 DM4 DV5 DV6 DV7 G7 G6 G4G72 G71 G70 G62 G61 G60 G56 G50 G42, EliteBook 8470P 8440P Fuente de alimentación € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje de entrada: 100-240V ~ 1,5A / 50-60Hz Salida: 18,5V ~ 3,5A ~ 65W Punta del conector: 7,4mm * 5,0mm (ver imagen) 3 enchufes

Este adaptador de CA funciona para: HP Pavilion Dv4 Dv4-2145dx DV4-1540us Dv4-1548nr Dv4-2145dx DV4-2160us Dv4-2165dx DV4-4140us Dv4-4141us; HP Pavilion Dv5 Dv5 Dv5 Dv5 v5-12 35dx Dv5-1125nr Dv5-1392nr Dv5-1254us Dv5-2035dx Dv5-2134us Dv5-2145dx; HP Pavilion Dv6 Dv6-1378nr Dv6-1259dx Dv6-1333333. 55dx Dro. v6-1350us v6-1359wm dv6-1352dx dv6-1238nr dv6-1030us; HP Pavilion v7 dv7-2273cl dv7-2180us v7-2185dx dv7-3165dx -3085 dx Ordenador portátil HP Compaq Presario CQ40 CQ42 CQ45 CQ50 CQ60 CQ61 CQ62 CQ70 CQ71 CQ72

Modelos compatibles: HP EliteBook 745 G2 755 G2 725 G2 720 G1 740 G1 750 G1 720 G2 740 G2 750 G2 Revolve 810 G1 Tablet 840 G1 820 0 G1 820 G2 840 G2 Revolve 810 G2 Tablet; HP G30 G40 G50 G60 G61 G62 G70 G71 G72; HP 693711-001 67774-001 677774-000000000000000000000000 2 3911 172-001 384019-003 384019-001 463958-001 463552-001 463552-002 584037-001 608425-002 6777774-004-004-04-04-04. 5193 29-002 609939-001 609940-001 Adaptador para PC portátil

Unidad probada, seguridad: protección integrada contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito. Alta eficiencia energética: respetuosa con el medio ambiente y tu portátil

Sin riesgos: ofrecemos una garantía de reembolso de 30 días / 12 meses de garantía de reemplazo. Haremos todo lo posible para ayudarle a resolver el problema y proporcionarle el mejor servicio al cliente. READ Los 30 mejores Iphone Se 64Gb capaces: la mejor revisión sobre Iphone Se 64Gb

HP x2 210 G2 - Fuente de alimentación original USB-C (45 W) para Elitebook 1030 G1 735 G5 745 G5 755 G5 830 G 840 G5 850 G5 Pavilion X2 10-N Spectre Pro 13 G1 X2 X3 X3 60 93 Cargador € 53.69 in stock 5 new from €47.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 20 V, corriente de salida: 2,25 A, potencia de salida: 45 W, potencia de salida adicional: 5 V/3 A/15 W y 9 V/3 A/24 W y 10 V/3,75 A/37,5 W y 12 V/3,75 A/45 W y 20 V/2,25 A. 45 W. Voltaje de entrada: 1000-240 V / 50-60 Hz. Eficiencia energética: VI

HP 814838-002 814838-003 815049-001 828622-002 828769-001 843319-002 844205-850 848293-850 86006660 -001 860210-850 860210-850 863469-001 934739-850 A045R031L HU10436-15107 N8N14AA#ABL PA-1450-33HD TPN-CA01 TPN-CA01 02 TPN. - A02 TPN-DA07 TPN-LA06 HP Chromebook 12 12-F000 13 G1 13 G1 14 G5 14A G5 HP Chromebook X360 11 G1 EE HP Elitebook 1030 G1 735 G5 745 5 7555 G5 830 G5 840 G5 850 G5 HP Elitebook Folio G1 HP Envy 12-E000 X2 12-G000 X2

HP Notebook X2 10-P000NG 10-P001NG 10-P003NG 10-P008NG 10-P030NG HP Pavilion X2 10-N00NA 10-N000NF 10-N001NF 10-N005TU 10-N013DX 18. TU 10-N. 023DX 10-N028TU 10-N054NA 10-N054SA 10-N080NO 10-N0xx 10-N100NA 10-N102NA 10-N105NL 10-N106NA 10-N107NA 10-N13DX 10-N137TU 10-N10-N10-N10-N10-N10-N10-N10-N10-N137TU 10-N10-N10-N10-N10-N10-N10-N10-N10-N137TU 10-N155SA 1. 0-N1XX 12-B000NG 12-B030NG 12-B030NZ HP Pro Tablet X2 612 G2 HP Probook 430 G5 430 G6 440 G5 440 G6 450 G5 450 G6 455 G2

HP Spectre 12 12-C000 13-AC000 13-V000 13-V100 13-V100 HP Spectre Pro 13 G1 HP Spectre X2 12-A001NA 12-A001NG 12-A001NG. -A001TB. U 12-A001TU 12-A002TU 12-A002TU 12-A003NG 12-A003NG 12-A005TU 12-A008NR 12-A010CA 12-A010NR 12-A011NR 12-A01 2NR 12-A012NR 12-A013TU 12-A013TU 12-A014TU 12-A014TU 12-A019TU 12-A019TU 12-A050NA X2 12-A0XX HP Spectre X360 13-W00000 HP X2 HP X2 1012 G1 Tablet HP X2 10-P000 HP X2 210 G2 HP X2 612 G2 Tablet

Otros modelos compatibles: x2 210 G2 (L5H43EA) Desachable, x2 210 G2 (L5H44EA) PC Desachable, x2 210 G2 (L5H45EA) Desachable PC, x2 210 G2 (L5H42EA) Desachable PC, x2 10G2 PC desmontable, x2 210 G2 (2TS62EA) Desachable, x2 210 G2 (2TS65EA) Desachable, x2 210 G2 (2TS74EA) Desachable, x2 210 G2 (2TS67EA) A) Desachable. C x2 210 G2 (L5H47ES) Desachable PC

Cargador para Portátil HP 45W, aifulo 19.5V 2.31A Cargador Adaptador Fuente de Alimentación Compatible con HP ProBook 430 G4 440 G4, Stream 11 13 14, EliteBook 840 G3 G5, Pavilion X360 11 13 15 € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones del producto: Salida: CC 19,5 V 2,31 A 45 W. Entrada: CA 100 ~ 240 V 50-60 Hz; Tamaño del conector: 4,5 mm * 3,0 mm Punta azul (Nota: Asegúrese de que el tamaño de la punta y la salida CC del adaptador de CA sean acorde antes de la compra).

Seguridad y confiabilidad: Este cargador para computadora portátil de 45 W está diseñado específicamente para evitar problemas de sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos. El material duradero y los componentes superiores garantizan una larga durabilidad, independientemente de raspaduras, golpes o caídas.

Modelos compatibles: Compatible con HP Elitebook 725735745755820840850 G3 G4 G5, HP Elitebook X360 Folio 1020 1030 1040 G1 G2, HP Chromebook Serie 14: HP Chromebook 14-q010nr, 14-q020nr, 14-q030nr; HP Envy 13 15 17 X360 15-1039wm 15-1033wm 15-w117cl 15-w237cl 15m-cn0011dx 15m-bp111dx 15m-bq121dx 17m-bw0013dx.

Modelos Accesorios compatibles: 693716-001 693711-001 714657-001 710412-001 710340-850 714657-001 741727-001; HP Chromebook Serie 14: 14-q010nr 14-q020nr 14-q030nr; Portátil HP Pavilion serie 15, Portátil HP Pavilion serie 17: 17-e107nr 17-E109nr 17-e108nr 17-e086nr.

Paquete: 1 * 45W 19.5V 2.31A Adaptador de corriente de repuesto HP, 1 * Cable de alimentación de CA. Si tiene alguna consulta sobre nuestro producto, comuníquese con nosotros a través del mensaje, lo ayudaremos dentro de las 24 horas.

90w Adaptador Cargador Nuevo Compatible para portátiles HP Compaq Pavilion - EliteBook - ProBook Series del listado 19V 4,74a o Inferior con Punta de € 16.95 in stock 2 new from €15.07

1 used from €15.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es totalmente compatible con cargadores con Amperaje de 4,74a e inferiores // Cable de Corriente INCLUIDO // Potencia: 90w // Amperaje: 4,74a // Voltaje: 19v

Compatible con portátiles HP Compaq 430 450 630 650 1000-1109TX 2230s 250 G1 2510p 255 G1 2710p 384020-001 391173-001 4540s 4720s 6510b 6515b 6530b 6570b 6710b 6710s 6715s 6730b 6730b 6730s 6730s 6730s 6735s 6735s 6800 6830s 6900 6910p 6910p 8510p 8510p 8510w 8560p 8710p 8710w C8510w 2170p 2530p 2540p 2560p 2570p 2730p 6930p 6930p 820 G1 840 G1 8440p 8440p 8440p 8460p 8460p 8460w 8470p 850 G1 8530p 8530w 8540p 8540p 8540w 8560p 8570p 8570w 8760w Folio 9470m

Compatible con portátiles HP ProBook 430 G1 4310s 4320s 4330s 4340s 4420s 450 470 G2 450 G0 450 G1 4510s 4510s 4515S 4520s 4525s 4530S DM4 4520s 4530s 4540s 470 G1 470 G2 4710s 4720s 4730s 4740s 4740s 5220m 5310m 5320m 5320m 5330m 5330m 6360b 6360b 6440b 6450b 6455b 6460b 6470b 6475b 650 G1 6540b 6545b 6560b 6565b 6570b

Compatible con portátiles HP Compaq nc6230 nc6320 nc6400 nc6400 nc6400 nc8430 nc8430 9400 nw8000 nw9440 nx6115 nx6310 nx6320 nx6325 nx7300 nx7400 nx9420

Compatible con portátiles HP Pavilion G32 G50 G56 G60 G62 G70 G71 G72 G61 G62 Series: G32 G50 G56 G60 G62 G70 G71 G72 G61 G62 G61-410SS G61-410SS G61-415ES G61-415ES G61-425ES G61-425ES G61-430SS G61-430SS G61-435ES G61-435ES G61-440SS G62 G72 G62T G42 G42T G62-100 G62-110SS G62-110SS G62-120SS G62-140ES G62-140SS G62-140SS G62-460SS G62-468TX G62-470SS G62-A10SQ G62-a20SS G62-a30SS G62-A40EW G62-a48SS G62-a50SS G62-a50SS G62-a52ES G62-a74SS G62-a75SS G62-a80ES G62-a80ES G62-b00 G62-b20ES G62-b2

65W Adaptador Cargador Portátil para HP Pavilion x360 11 13 15, Zbook 14u G4 G5 15u 15 G3, 15-f111dx 15-f211wm 15-f233wm 15-f278nr 15-r052nr 15-r132wm EliteBook Folio 1040 G1 741727-001 740015-002 € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Salida: 19,5 V 3,33 A 65 W (también compatible con 19,5 W 2,31 A 45 W); Entrada: 100 - 240V / 50 - 60Hz, Cargador para computadora portátil HP para tamaños de puerto: 4.5 mm * 3.0 mm; (Seguridad rigurosamente probada: certificación CE, ROHS y FCC); 100% nuevo. Comprar con confianza.

Modelos Compatibles: HP Stream 11 13 14 X2 TouchSmart 15-n 15-f Spectre x360 x2 13 13t 15 PC HP 250 G3 G4 G5 G6 255-G4 245-g5 255-G5 25 -G5-G6 4 55-G3 PS 430 210 -G1 ProBook 11 EE G1 210-G1 255-G3 255-G4 255-G5 340-G2 350-G2 355-G2 410-G1 450-G3 455-G3 612-G1 Probook 430 g 3g4g5 EliteBook Folio 1020 G1 1040 G1 1040 G2 G1Q52UT F2R68UT F2R69UT F2R70UT F2R71UT F2R72UT HP Split 13x2 13-g100. 13 m00 00x360 Tonnelle x360 x2 11 11t 13 15 M3 m3-u001dx 15-bw091na Neid x360 x2 13 15 17 M6 HP Pro x2 450 G4

Modelos Compatibles: HP Chromebook 14-q020nr 14-q030nr ; HP PAVILION 15-f009wm 15-f014wm 15-f111dx 15-f211wm 15-f233wm 15-f224wm 15-f337nr 15-f387wm 15-r015dx 15-r052nr 15-r132wm 15-g013cl 15-g035wm 15-g074nr 15-g227wm 15-ay013dx 15 ay039wm 15-ay137cl 15-ay163dx 15-bs013dx 15-bs023cy 15-bs158c; lHP Spectre x360 13-4005dx 13-4100dx 13-4103dx 13-4193dx 15-u010dx 15-u011dx m6-p013dx; Stream 11-d010nr 11-d010wm 11-d020nr 13-c010nr 14-z010nr 14-z040wm; Pavilion x360 11-k120nr 13-s128nr 13-s129nr

Modelos Compatibles: HP Chromebook 11 G3 G4 Stream 11 Pro HP Pavillon Neid Split X2 Spectre X360 11 13 15 M1 M3 M6 HP Neid Pavillon TouchSmart Notebook 14 15 17 Numéro de pièce de rechange 719309-001 719309-003 721092-001 740015-001 741727-001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN-LA35 740015-002 TPN-LA03 845611-001 PA-1450-56HA 845836-850 710413-001 719309- 001 714657-001 710412-001 709985-001 709985-002 709985-003 709985-004 740015-002 740015-003

Garantía de satisfacción: 1 fuente de alimentación de 65 W para HP, 1 toma de corriente con enchufe ES; Garantía: 12 meses, 30 días de garantía de devolución de dinero. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, comuníquese con nosotros. Haremos todo lo posible para resolverlos.

DTK 45W 19,5V 2,31A Cargador para HP Fuente de alimentación Adaptador para HP Spectre X360 15 Stream 11 13 14 Elitebook Folio 1040 G2 G3 Split 13 Pavilion X360 15-D020DX Conector:4,5 x 3,0mm € 24.90 in stock 2 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación del producto】 Entrada: 100-240V 50-60Hz - Salida: 45W 19,5V 2,31A - Conexión: 4,5 x 3,0mm - DTK 45W 19,5V 2,31A - La fuente de alimentación del portátil HP es ligera y duradera, fácil de transportar y conveniente para tus viajes

【Modelos compatibles】 Adaptador de repuesto para portátil HP 719309-001 719309-003 721092-001 741727-001 740015-001 HSTNN-CA40 ADP-45WD B; Envidia x360 x2 13 15 Serie M6 13-j002dx, 15-c001dx, 15-u010dx, 15-u011dx, 15-u110dx, 15-u111dx, m6-ae151dx, m6-aq003dx, m6-aq005dx, m6-m6-ar004d -p113dx, m6-w010dx, m6-w103dx, m6-w105dx, m6-w101dx; Espectro 13-3000, 13t-3000, 13t-h200, 13-3010dx, 13-3018ca, 13-h210dx;

【Modelos compatibles】 Pavilion x360 x2 11 11 13 15 M3 Series 11-k120nr, 13-s128nr, 13-s192nr, 15-n210us, 15-n210dx, 15-f111dx, 15-f211wm, m3-u001dx, m3-u003dx; Transmisión 11-H000, 11-h110nr, 11t-h100, 11-h010ca, 11-h010nr, 11-h013dx, 11t-h000, 13-c010nr, 13-p110nr, 13-p120nr, 13-p111nr, 13,-p13cl -p117cl, 13-p120ca, 13z-p100, 14-z010nr, 14-z040wm, k2L95ua, k2L96ua, j9V55ua;

【Alta seguridad】 Los adaptadores para portátiles HP están fabricados con materiales de alta calidad y la fuente de alimentación ha superado las certificaciones de seguridad CE y FCC. Probado por el fabricante para evitar errores de voltaje, cortocircuitos y sobrecalentamiento interno. garantice la mejor experiencia de carga para su dispositivo.

【Servicio al cliente】 Ofrecemos una política de devolución y cambio de última generación: garantía de devolución de dinero de 30 días/garantía de producto de 12 meses Verifique el tamaño y el voltaje de su computadora portátil antes de realizar el pedido. Hemos enumerado solo un puñado de modelos de portátiles compatibles. Si no está seguro, envíenos la marca y el modelo de su computadora portátil para confirmarlo.

