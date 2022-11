Inicio » Juguete Los 30 mejores camion de bomberos capaces: la mejor revisión sobre camion de bomberos Juguete Los 30 mejores camion de bomberos capaces: la mejor revisión sobre camion de bomberos 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

PLAYMOBIL City Action 9463 Camión de Bomberos con Escalera, A partir de 4 años € 73.99

€ 59.94 in stock 57 new from €59.94

5 used from €53.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: PLAYMOBIL Camión de Bomberos con Escalera con geniales efectos de luz y sonido y accesorios para jugar

3 figuras, techo desmontable, escalera extensible, cabina para 4 figuras, entre otros, apto para Bomberos con Bomba de Agua (9468)

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Camión de Bomberos con Escalera, Juego de 89 piezas con instrucciones: 1 camión de bomberos con escalera, 3 figuras, 85 accesorios

Dickie 203715001, Camión Bomberos, Rojo € 26.79 in stock 1 new from €26.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camión de Bomberos de fricción

Piezas móviles

Lanza agua de verdad

Escala extensible que gira hasta 350º

GizmoVine Camión De Bomberos De Juguete 3 en 1 con Luces y Sonidos, Incluye Camión De Bomberos, Juguete Helicóptero De Bomberos,Camión con Escalera De Bomberos, Niños y Niñas De 3 a 6 Años € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de camiones de bomberos de la mejor relación calidad-precio】El juego de camiones de bomberos de fricción 3 en 1 incluye 1 camión con escalera de incendios, 1 camión de bomberos y 1 helicóptero de rescate.

【DIVERTIDO JUEGO DE CAMIONES DE EMERGENCIA】 ¡Nuestro juego de camiones de emergencia es excelente para promover el desarrollo cognitivo, la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras!

【Calidad y seguridad】 Seguro para niños: plástico ABS duradero no tóxico, sin BPA y sin plomo. No hay bordes afilados ni esquinas que puedan lastimar a su hijo. Seguridad probada y aprobada. Incluso pueden soportar un uso rudo y golpes contra las paredes.

【Sonidos y luces realistas】Cada juguete en nuestro juego de camión de bomberos para niños contiene múltiples funciones. La cabeza del camión tiene 3 botones. Presione cualquiera y la luz indicadora parpadeará. Las luces incorporadas y las sirenas fuertes hacen que estos vehículos parezcan reales.

【Regalo para niños】Simplemente empuje hacia adelante y el camión de bomberos se deslizará. Lleno de detalles como un vehículo real. Es el regalo perfecto para juguetes navideños, premios escolares, juguetes de aprendizaje inteligentes para niños, regalos de baby shower, fiestas de cumpleaños y más.

Camion Bomberos Coches de Juguetes con Luz, Sonido y Bomba de Aagua Camiones de Juguete Camión Bomberos Grande Electrico Juguetes Educativos Regalos Navidad Cumpleaños Juguetes Niños 3 4 5 6 Años € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camión Bomberos Fresco: El camión juguete tiene funciones de luz y sonido(Batería no incluida). Simplemente presione el botón en la parte delantera del automóvil para activar las luces intermitentes y la sirena del automóvil, ejercitar la visión y el oído de los niños y aumentar la diversión del juguete.

Interesante Camión de Bomberos: El automóvil tiene una función de pulverización de agua simulada tipo botón, que lanza pistolas de agua para eliminar las llamas y mejorar la conciencia de los niños sobre la seguridad contra incendios.

Piezas Móviles: El coches de juguetes puede levantar y retraer la escalera, la base giratoria y los niños pueden aprender sobre la estructura del camión de bomberos juguete y enriquecer el conocimiento sobre la extinción de incendios operando las piezas de juguete.

Juguetes seguros: El coches de juguete está hecho de plástico de alta calidad, seguro e inodoro, material engrosado, resistente a los choques y divertido, lo que permite que los niños jueguen con seguridad.(Batería no incluida)

Bonitos Regalos: Los coche juguete no solo pueden enriquecer el conocimiento de los niños sobre los camiones de bomberos, sino que también pueden cultivar múltiples habilidades y promover su crecimiento. Son buenos regalos de cumpleaños,regalos navidad originales, año nuevo y el día del niño. READ Los 30 mejores disfraz de india mujer capaces: la mejor revisión sobre disfraz de india mujer

Mickey & Minnie-Coche de Bomberos,set de juguete con vehículo y 2 figuras articuladas,camión de bomberos con escalera extensible,sonidos y luces,y los personajes Mickey Mouse y Pluto,Famosa (MCC00000) € 36.99 in stock 15 new from €36.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mickey y sus amigos Reencuentra Mickey y Pluto en versión de bombero

Con sonidos y luces: pulsa la sirena para activar las funciones sonoras y luminosas

Contiene 2 figuras de Mickey de 7,5 cm articuladas y 1 figura Pluto

Como un auténtico camionón: escalera extensible para intervenir en todas las situaciones

Pilas incluidas: 2 pilas AA incluidas

Tacobear Camión Bomberos Juguete Grande Camión de Bomberos 1:16 con Bomba de Agua Escalera Extensible Luces y Sonidos Función Vehículos Camion Juguete Regalo para Niños 3 4 5 6 7 8 años € 33.99 in stock 1 new from €33.99

1 used from €31.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete de camión de bomberos con funciones】 El camión de bomberos tiene una bomba de agua que funciona, cuenta con luces intermitentes, tres botones de sonido y una escalera giratoria de rescate extensible. Los juguetes realistas del camión de bomberos harán que sus hijos se sientan como bomberos profesionales.

【Material premium seguro】 Nuestro juguete de camión de bomberos está hecho de plástico PP, no tóxico, seguro para los niños. El camión de bomberos de juguete para niños de 3 años, las niñas pueden jugar al aire libre y en interiores, incluidos jardines, patios, sala de estar, preescolares, jardín de infantes y en cualquier otro lugar.

【Disfruta disparando agua】 ¡Ningún camión de bomberos de juguete para niños, por supuesto, está completo sin una bomba de agua! Nuestro camión de bomberos para niños de 3 años ayudará a tus pequeños a luchar contra incendios imaginarios rociándoles agua. Con un ligero empujón, el camión de bomberos de juguete con luces y sonidos puede deslizarse hacia adelante una cierta distancia.

【Juguetes de camiones de bomberos para niños de 3 a 8 años】 Los niños pueden jugar con camiones de bomberos para niños pequeños para desarrollar habilidades de manipulación, habilidades motoras, mentes rápidas, simetría, creatividad y enseñar la importancia de ayudar a los demás. Los padres también pueden jugar con sus hijos para promover las relaciones entre padres e hijos.

【Juguete de camión de bomberos impulsado por fricción】 Viene con una función de fricción que impulsará el camión hacia adelante incluso después de que el niño haya dejado de empujarlo. Este camión de bomberos llega lejos con un pequeño empujón.

PLAYMOBIL City Action 9464 Camión de Bomberos con Luces y Sonido, a Partir de 4 Años € 67.99

€ 64.99 in stock 54 new from €57.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: playmobil camión de bomberos con efectos de luz y sonido y accesorios para jugar

2 figuras, techo desmontable, cabina para 4 figuras, espacio de almacenamiento para equipos, entre otros, apto para bomberos con bomba de agua (9468)

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 playmobil city action camión de bomberos, juego de 138 piezas con instrucciones: 1 camión de bomberos, 2 figuras, 135 accesorios

GizmoVine Camion Bomberos Juguete, Coche Juguetes para con Sonido y luz, 2 Piezas Primera Infancia Camiones de Juguetes para niños Regalo de Cumpleaños de Navidad para Niños y Niñas € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado con una dinámica de fricción, un empuje suave lo hará avanzar una gran distancia: cuanto más empuje con más fuerza, más rápido se moverá y más avanzará.

Este montacargas capta la atención de los niños con características tales como: sonidos de alta simulación y una linterna de verdadero rastreador. Es divertido tanto estimular los sentidos.

Es seguro y saludable utilizar plásticos + aleaciones y otros materiales de alta calidad.

No necesita un juguete ambiental alimentado por batería. Recomendado para niños menores de 3 años.

Alta simulación para un verdadero montacargas con un aspecto negro y amarillo sorprendentemente fresco; Muy llamativo para los niños.

Dickie 203716003 City Fire Hero - Camión de Bomberos € 35.12 in stock 1 new from €35.12

2 used from €32.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mecanismo por fricción.

Luz azul, sonido.

Micrófono, inyección de agua manual.

Techo extraíble, piezas móviles.

Altura: 43 cm.

JOYIN Camión de Bomberos Juguete 10 En 1 Die-Cast Coche Mini Modelo Construcción Vehículo de Juguete Regalo para Niño 3 4 5 6 Años € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 10 mini camiones de bomberos en diferentes diseños y funciones en un camión. Incluyendo helicópteros de rescate, ambulancias de bomberos, vehículos de bomberos, camiones de bomberos de elevación, camionetas de bomberos, minivan de bomberos, camiones cisterna de bomberos, vehículos blindados, etc.

MUY DIVERTIDO. Cada camión de bomberos tiene un diseño único y cabe perfectamente en las manos y bolsillos de los niños. Con solo un poco de arena o hierba, sus hijos pueden crear su propia base de rescate de emergencia contra incendios.

Seguro y no tóxico, divertido y extremadamente duradero, proporcionará una protección completa para la salud del bebé.

IDEAL para niños jugando juegos de rescate de camiones de bomberos. PERFECTO como favores de la fiesta de cumpleaños, primeros de la torta, juguetes de asiento de carro.

¡Todos los juguetes de JOYIN ofrecen un reembolso de 90 días! Si usted tiene unos problemas,no dudo en contacto con nosotros , por favor!

Patrulla Canina - Coche Marshall Patrulla Canina LA PELÍCULA- Camión de Bomberos Transformable Deluxe de la Película Patrulla Canina, 1 Figura y 1 proyectil - 6060435 - Juguetes Niños 3 Años + € 19.90 in stock 21 new from €18.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUGUETES PATRULLA CANINA: ¡recrea las emocionantes aventuras de la exitosa película en casa con los personajes Patrulla Canina

COCHES DE JUGUETES TRANSFORMABLES: presiona el alerón hacia abajo para transformar el camión de bomberos Deluxe de Marshall Patrulla Canina: ¡aparecerá un lanzador de agua en la parte trasera Todos los coches de juguetes Patrulla Canina Deluxe tienen su propia transformación, igual que en la película

CAÑON DE AGUA: carga el proyectil del cañón de agua de al camión Marshall Patrulla Canina (se incluye 1) y pulsa el botón para lanzar y llevar a cabo rescates más ambiciosos y audaces. ¡Los niños darán rienda suelta a su imaginación Crearán todo tipo de divertidas y emocionantes misiones de rescate a toda velocidad con los coches de juguetes de la película Patrulla Canina de Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky y Zuma (se venden por separado)

PATRULLA CANINA JUGUETES: revive las escenas de la película Patrulla Canina y colecciona todos los personajes Patrulla Canina y sus coches de juguetes (se venden por separado); en este modelo descubrirás el cachorro Marshall Patrulla Canina con su uniforme de la película, Marshall está listo para acudir al rescate a toda velocidad en su camión de bomberos de juguete

INCLUYE: 1 figura de Marshall, 1 coche Marshall transformable Deluxe, 1 proyectil

Patrulla Canina - CAMIÓN Bomberos + Figura Marshall - Camión de 15 cm con 1 Figura Marshall Patrulla Canina - 6061798 - Juguetes Niños 3 Años + € 15.98 in stock 38 new from €14.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUGUETES PATRULLA CANINA: ¡recrea las emocionantes aventuras de la exitosa serie animada en casa con los cachorros y los coches Patrulla Canina

CAMIÓN DE BOMBEROS PATRULLA CANINA MARSHALL : ¡Marshall está que arde con su camión de bomberos Con auténticos detalles, ruedas giratorias y una escalera móvil, este camión de bomberos Patrulla Canina está listo para llevarte a emocionantes misiones de rescate

JUEGO CREATIVO: ¡los cachorros de la Patrulla Canina van sobre ruedas Los niños darán rienda suelta a su imaginación creando todo tipo de divertidas y emocionantes misiones de rescate para sus cachorros y sus coches de juguetes favoritos

MARSHALL PATRULLA CANINA JUGUETES: revive las escenas de los dibujos animados de la Patrulla Canina y colecciona todos los personajes Patrulla Canina y sus vehículos (se venden por separado)

INCLUYE: 1 figura de Marshall, 1 camión de bomberos

YIMORE Camión de Bomberos Eléctrico Juguete Coche Vehiculo con Luz, Sonidos, Bomba de Agua y Escalera Extendible para niños 3 4 5 € 21.98 in stock 1 new from €21.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Expulsa agua por la manguera que lleva en el extremo de la escalera, cuenta con escalera extensible, luces y sonidos de sirena.

Perfecto funcionamiento y resistente a los golpes de los niños.

Fuego Camión para niños, fomentan el juego imaginativo.

Un regalo que les gustan a niños y niñas, realice el sueño heroico del niño.

Está hecho de plástico de alta calidad.

Dickie Toys - coche de bomberos, con función de rociado de agua, sirena y luz, ruedas giratorias, 15 cm de largo, coche de juguete para niños a partir de 3 años (203302028) € 10.99 in stock 13 new from €10.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipado para cualquier emergencia. Este gran coche de bomberos es el juguete perfecto para los jóvenes bomberos

Incorpora una función de rociado de agua que permite rociar agua real desde el vehículo.

Gracias a las ruedas giratorias, el camión de bomberos de 15 cm es fácil de mover y controlar para los niños pequeños. Es ideal para usarlo en areneros o en el jardín.

¡Wee-woo wee-woo! El camión de bomberos cuenta con un botón para activar la sirena y la luz azul incorporadas, que alertan al tráfico cercano para que le ceda el paso. (Incluye 2 pilas AAA.)

Gracias a los bordes redondeados y las ruedas giratorias, el camión de bomberos es ideal para niños a partir de 3 años. READ Los 30 mejores Peluche Mario Bros capaces: la mejor revisión sobre Peluche Mario Bros

HERSITY Camión de Bomberos Grande con Luces y Sonidos Coches de Construccion Vehículos de Juguete Regalos para Niños 3 4 5 Años € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Coche Bomberos Grande Juguete】- 29,5 x 13,5 x 8,5 cm. Materiales: Plástico. Durable, no tóxico, seguro para los niños. Hermoso empaque portátil, adecuado para regalos de cumpleaños, regalos de Navidad u otras regalos de vacaciones para niños de 3 4 5 6 años.

【Escalera Retráctil】- La escalera del camión de bomberos se puede subir y bajar, se extiende hasta 47 cm de longitud y puede girar 360 grados. Tu pequeño bombero puede usar una escalera para rescatar a la víctima y ajustar la pistola de agua para apagar las llamas.

【Luz y Sonido】- Solo retire el papel aislante y presione el botón, hará un sonido y se iluminará. Los cuatro botones significan diferentes efectos de sonido, que incluyen bocina, motor, sonido de trabajo y sonido de marcha atrás.

【Coche de Friccion】 - El camión es impulsado por fricción y puede viajar sin batería. Mientras el camión de bomberos se empuje hacia adelante, puede viajar una gran distancia. Traiga mucha diversión a su hijo.

【Juguete Educativo para Nino】- Los niños pueden conducir un camión de bomberos para realizar diversas tareas de rescate. Aprenda conocimientos sobre extinción de incendios mientras juega y cultive eficazmente la imaginación y la creatividad de los niños.

RunRunToys CAMIÓN Bomberos Marshall Paw Patrol 12V Rojo, Color (4103) € 315.86 in stock 11 new from €315.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camión de Bomberos Marshall 12V Rojo, con licencia oficial Paw Patrol.

Recomendado a niños a partir de 3 años. La batería y el cargador están incluidos.

Se conduce a través del pedal eléctrico o del mando para radio control.

Dispone de luces led, entrada Mp3 para música y suspensiones traseras.

Las ruedas son de plástico con bandas de goma y dispone de cinturón de seguridad.

Disney Cars Camión Transportador de Coches de Juguete Rojo Acribacias con Agua (Mattel GPH80) € 42.99

€ 28.19 in stock 19 new from €28.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El camión de bomberos Rojo con agua y para acrobacias incluye accesorios divertidos para jugar de mil formas con vehículos que cambian de color.

¡Llena la cisterna de agua y utiliza la manguera para cambiar el color de un vehículo! (Se incluye un exclusivo vehículo Rayo McQueen que cambia de color a escala 1:55).

Atrévete con acrobacias increíbles con el aro de fuego y la cisterna de agua.

¡Los niños podrán poner a prueba sus habilidades como bombero con las dianas en forma de llama!

¡Un fantástico regalo para niños a partir de 4 años que adoran Cars!

Paw Patrol 6060444 Paw VHC DLX Marshall Camioneta de Bomberos GML € 108.90

€ 69.99 in stock 28 new from €56.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lleva a casa toda la emoción y diversión del éxito de la serie de televisión

Los niños utilizan su imaginación para crear nuevas aventuras para sus personajes favoritos de Paw Patrol.

Colecciona todos los de la Patrulla Canina

Paw Patrol es para niños a partir de 3 años

Camión de Bomberos, TOYABI Juguete del Departamento de Bomberos, Motor de Bomberos con Motor de fricción, Juguete de Rescate a Escala 1/16 con Luces y Sonidos para niños y niñas € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ FUNCIÓN REAL: los juguetes de los camiones de bomberos tienen luces intermitentes, 4 sonidos reales y una escalera giratoria de rescate extensible. Los niños pueden imaginarse salvar el día en un rescate. La escalera giratoria mueve a los bomberos hacia arriba y hacia abajo para que puedan combatir el fuego y ser héroes.

★ BENEFICIOS EDUCATIVOS: su hijo no solo se sorprenderá durante horas, sino que también desarrollará importantes habilidades para la primera infancia. Desarrollar las habilidades de manipulación, las habilidades motoras, la mente rápida, la simetría y la creatividad del niño al jugar en el camión.

★ MATERIAL PREMIUM: nuestro camión de bomberos de juguete está hecho de plástico ABS de alta calidad, no tóxico y seguro para los niños. Las pilas de botón ya están en el camión, cuando sus hijos reciban este juguete de regalo, pueden jugar y disfrutarlo de inmediato, no se preocupe por el problema de calidad.

★ Potente rollo: el poderoso diseño de la rueda de desplazamiento permite que el camión de bomberos ruede y gire automáticamente. El juguete premium contra incendios se puede usar en interiores y exteriores, incluidos jardines, patios, salas de estar, preescolares, jardines de infancia y otros lugares.

★ GRANDES REGALOS: ideal para niños a los que les encanta jugar a los camiones de bomberos. Su hijo adquirirá valiosas habilidades educativas mientras se divierte. Material de alta calidad. Regalo perfecto para fiestas de cumpleaños, festivales y días festivos. ¡Dale a tu hijo un regalo que crea infinitos momentos de felicidad!

Dickie Toys - Rescue Hybrids, Camión de Bomberos Fire Tanker, 55cm, con Función de Rociado de Agua, Efectos de Luz y Sonido, Adecuado a Partir de 3 años (203799000) € 79.99

€ 72.31 in stock 10 new from €72.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camión de bomberos futurista con función desplegable, función de rociado de agua, escalera desmontable y efectos de luz y sonido

Este vehículo lleno de acción es el camión de bomberos del futuro, y viene con brazos de agarre móviles para levantar cargas pesadas

Inlcuye una palanca para lanzar un coche desde la cabina a través de la escalera desmontable. la palanca también abre las 6 cabinas laterales del vehículo

con ruedas giratorias y efectos de luz y sonido. Pilas incluidas: 2 pilas AAA R03 de 1,5 V

Combinable con Sky Patroller y el Police Bot de Rescue Hybrids. Incluso sus sistemas de sonido se pueden sincronizar

PLAYMOBIL 70557 Cami�n de bomberos y veh�culo en llamas € 55.61

€ 53.89 in stock 23 new from €47.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: Operación de bomberos PLAYMOBIL con vehículo todoterreno de bomberos, 4 figuras y accesorios para recrear la operación

Camión de bomberos con enganche de remolque, cañón de extinción giratorio y cañón de espuma de extinción (ficticios), luz intermitente, sirena, vehículo todoterreno con enganche de remolque y mucho más.

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: Ideal para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: Incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, Alta calidad y diseño robusto, Limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1x PLAYMOBIL City Action Operación de Rescate con Camión de Bomberos, Set de figuras de juego de 189 piezas con instrucciones: 1 vehículo todoterreno, 1 coche de bomberos, 4 figuras, 183 accesorios (excl. 3 micropilas de 1,5 V), Material: plástico, LxDxH Coche de bomberos: aprox. 37x12x16,5 cm / Vehículo todoterreno: aprox. 18,5x11,5x11 cm, Peso: 1,33 kg, 70557

JOYIN 3 en 1 Vehículo de Rescate de Bombero, helicóptero, Ambulancia y camión de Bomberos, con luz y Sonido € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN REAL. Cada juguete de nuestro juego de juguetes para vehículos de bombero para niños incluye múltiples funciones. ¡Varias luces incorporadas realistas y sirenas de sonido hacen que estos vehículos se vean como si fueran reales! Todos los vehículos son juguetes de empujar y llevar con ruedas accionadas por fricción.

DIVERSIÓN SIN FIN. ¡Nuestro conjunto de vehículos de rescate de emergencia es ideal para impulsar el desarrollo cognitivo, la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras de su hijo! Es un regalo perfecto para juguetes navideños, premios para el aula de la escuela, juguetes de aprendizaje inteligente para niños, regalos para baby shower, fiestas de cumpleaños y más.

CALIDAD Y SEGURIDAD PREMIUM. Seguro para niños: plástico ABS duradero no tóxico, sin BPA y sin plomo. Cumplir con el estándar de juguetes de EE. UU. No hay bordes o esquinas afilados que puedan lastimar a su hijo. Prueba de seguridad aprobada. ¡Incluso pueden soportar un uso rudo y golpes en la pared!

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Proporcionar una experiencia de satisfacción del 100% es nuestra principal prioridad para nuestros clientes. No dude en enviarnos un mensaje a través de "vendedores de contacto" si los productos no cumplen con sus expectativas. ¡Las celebraciones comienzan en JOYIN!

Teamsterz 1416390 Camión de Bomberos con Luz y Sonidos, 42 cm € 35.98

€ 26.93 in stock 7 new from €26.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto oficial teamsterz

Con luz y sonidos

Pilas incluidas

42 cm

4 Pack de Vehículos Urbanos de Fricción, Camión de Basura, Camión de Bomberos, camión Elevador de Pluma y camión volquete de construcción con Luces y Sonidos € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 1 camión de basura, 1 camión de bomberos, 1 elevador de pluma y 1 camión volquete de construcción Diversión sin fin. Una buena variedad de 4 vehículos de uso diario en la ciudad. Todos tienen luz y sonido.

Funciona con fricción. Los camiones girarán por sí mismos con empuje para una larga distancia en superficies lisas. Lleno de detalles como los camiones reales. Cada camión es de 26,67 cm de largo, 8,89 cm de alto y 11,4 cm de ancho.

El motor de fuego tiene escalera flexible. Se puede girar y estirar. El elevador de brazo tiene plataforma de trabajo aéreo, que se puede elevar.

El camión de basura también juega como real. La carga se puede levantar. La puerta trasera se puede abrir para tirar en "basura". El cubo de basura es capaz de ser levantado para el camión de la construcción.

Satisfacción del cliente. Proporcionar una experiencia de 100% satisfacción es nuestra principal prioridad para nuestros clientes. No dude en enviarnos un mensaje a través de "contacto con vendedores" si los productos no cumplen con sus expectativas. Las celebraciones comienzan en JOYIN! READ Los 30 mejores Funko Pop Monstruos Sa capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Monstruos Sa

PLAYMOBIL City Action 71194 Camión de Bomberos, Camión de bomberos con función de pulverización, Juguete para niños a partir de 4 años € 24.99 in stock 36 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Misión para el cuerpo de bomberos PLAYMOBIL: Gran camión de bomberos PLAYMOBIL con función de extinción real y 1 bombera PLAYMOBIL con ropa protectora

Coche PLAYMOBIL con enganche de remolque ajustable en altura, Cabrestante de cuerda, Luz intermitente ficticia, Pulverizador giratorio que se puede llenar de agua y mucho más

Juguete para niños a partir de 4 años: Ideal para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: Incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, Alta calidad y diseño robusto, Limpieza de las piezas (sin pegatinas ni componentes electrónicos) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1x PLAYMOBIL City Action Camión de Bomberos, Set de figuras de juego de 49 piezas con instrucciones: 1 camión de bomberos PLAYMOBIL, 1 bombero, 1 muñeco de bombero, 46 accesorios, Material: plástico, LxDxH: aprox. 27 x 12,5 x 15 cm, Peso: 424 g, 71194

Dickie- Camión De Bomberos Action Series (Simba 3308371) € 27.82 in stock 14 new from €27.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camión de bomberos action series

Con bomba que lanza agua de verdad

Con luz y sonido

El panel lateral se abre

Majorette - Grand Series Camión de Bomberos Volvo, 19cm, Con Licencia Oficial de Volvo y Rosenbauer, Fabricado en Metal y Plástico, Luz y Sonido (213713000038) € 22.99 in stock 8 new from €16.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camión de bomberos de juguete de primera calidad, con escalera desplegable y neumáticos de goma con dibujo en la banda de rodadura

Este camión de bomberos Majorette, es un modelo con licencia oficial de Volvo y Rosenbauer está diseñado sobre la base de un camión de bomberos internacional. Incluye estabilizadores móviles

Va equipado con una escalera giratoria desplegable con una longitud de 35cm, así como una jaula de rescate y una boquilla de extinción montada en la parte delantera

La cabina del conductor y las cubiertas de la plataforma son de metal. Ventanas transparentes

El vehículo cuenta con efectos de luz y sonido (pilas incluidas): 2 luces de señalización azules, 2 faros delanteros, luces antiniebla azules y 2 sonidos diferentes. Incluye 2 pilas x 1,5V R03 (AAA)

PLAYMOBIL City Action 70935 Vehículo Bomberos: US Tower Ladder, Con luz y sonido, juguete para niños a partir de 5 años € 89.99

€ 83.80 in stock 39 new from €73.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Misión para el cuerpo de bomberos PLAYMOBIL: Vehículo de bomberos PLAYMOBIL con diferentes funciones y 3 bomberos PLAYMOBIL con equipamiento moderno

Escalera de bomberos extensible y giratoria, bomba de agua que funciona con manguera y pistón de bombeo, luz intermitente, sonido de sirena de bomberos original de Estados Unidos y mucho más.

Juguete para niños a partir de 5 años: Ideal para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: Incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, Alta calidad y diseño robusto, Limpieza de las piezas (sin pegatinas ni componentes electrónicos) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1x PLAYMOBIL City Action Vehículo de bomberos: US Tower Ladder, set de 13 piezas con instrucciones: 1 PLAYMOBIL Vehículo de bomberos, 2 PLAYMOBIL bomberos, 1 PLAYMOBIL mujer de bomberos, 109 accesorios (excl. 3x 1,5 V micro batería), Material: plástico, LxAxP versión de conducción: aprox. 52 x 14,5 x 16 cm, versión de despliegue: aprox. 70 x 35,5 x 51 cm, peso: 1531 g, 70935

PLAYJOCS GT-8028 CAMIÓN Bombers € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camión de Bomberos, el vehículo es de metal y de plástico, mide 12 x 6 cms. Las ruedas son libres.ideal para coleccionar y para la diversión de los más peques. Coleccionable: Hay muchos modelos, busca los en Amazon en playjocs Los Juguetes de Playjocs son de alta calidad y darán horas de diversión para tus niños. Tenemos mucha experiencia en fabricar vehículos y tenemos muchos modelos diferentes en oferta. Encuéntralos todos en amazon buscando por "playjocs" y elige tu modelo favorito.

PLAYMOBIL DUCK ON CALL 70911 Camión de Bomberos con miniavión, Con luz y sonido, Juguete para niños a partir de 3 años € 79.99

€ 55.30 in stock 40 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Primeros juguetes de bomberos para los pequeños héroes: Camión de bomberos PLAYMOBIL con la figura del bombero Freddy Fire y el pato Ducklas de Playmoville.

1 camión de bomberos con luz y sonido, escalera extensible y giratoria, plataforma giratoria, caja plegable y 1 miniavión extraíble con proyectiles contra incendios y mucho más.

Juguete para niños a partir de 3 años: Ideal para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Fácil experiencia de montaje para niños, Con instrucciones de montaje, Diseño robusto y de alta calidad, Limpieza de las piezas (sin pegatinas) bajo agua corriente sin agentes químicos.

Contenido: 1 Camión de bomberos PLAYMOBIL DUCK ON CALL, Set de 70 piezas con instrucciones: 1 camión de bomberos PLAYMOBIL, 1 avión PLAYMOBIL, 1 bombero, 1 pato de juguete, 66 accesorios (excl. 3x 1,5 V AAA micro batería), Material: plástico libre de BPA, LxAxP vehículo en versión de conducción: 39 x 13 x 17,5 cm, vehículo en horizontal y sin proyectiles: 17,5 x 11,5 x 8 cm, Peso: 1031 g, 70911

