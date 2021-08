Inicio » Varios Los 30 mejores Camara Vigilancia Perros capaces: la mejor revisión sobre Camara Vigilancia Perros Varios Los 30 mejores Camara Vigilancia Perros capaces: la mejor revisión sobre Camara Vigilancia Perros 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Wansview Cámara IP WiFi, 1080P Cámara Vigilancia WiFi con Visión Noturna Detección de Movimiento, Audio Bidireccional, Compatible con Alexa, Cámara de Seguridad Bebé Mascotas, Q6 (NO Tiene autonomía) € 31.99 in stock 2 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 1080P Videos & Auto Visión Nocturna】Con lentes de gran ángulo de 110° y de 2 millones de pixeles, Wansview Q6 cámara de vigilancia presenta imágenes de mucha nitidez y 1080P videos. Gira 350° horizontalmente y 90° verticalmente, da una vista panorámica de 360° sin área ciega. Con 4pcs luces infrarrojas equipadas y la tecnología de IR-Cut, esta cámara ip wifi puede cambiar automáticamente de la visión a color a la visión en negro-blanco, brindándole protección las 24 horas.

【Audio Bidireccional & Compatible con Alexa】Con micrófono y altavoz incorporados, nuestra cámara de vigilancia wifi interior soporta comunicaciones bidireccionales. Puede escuchar claramente y hablar desde su terminal con tus familiares. Compatible con Alexa, puede pedir a Alexa que le muestre la puerta de entrada, la habitación del bebé o cualquier otro lugar donde tenga su wansview cámara.

【Detección de Movimientos & Almacenamiento Seguro】Esta camara no puede grabar continuamente, solo hace grabaciones cuando detecta movimientos, y envía notificaciones en tiempo real a su móvil para advertir. Las grabaciones pueden guardarse de manera segura en la Tarjeta micro SD o en la nube. Adoptado la tecnología de cifrado única y la más alta protección de datos, Wansview cámara IP garantiza la seguridad de su privacidad. Sin su permisión, nadie puede acceder a sus datos.

【Fácil de Conectar & Control Remoto】Esta cámara de seguridad solo soporta conexión a 2.4G Wifi, 5G NO. Una vez conectada, puede controlarla remotamente en su móvil, viendo videos en directo y recibiendo notificaciones desde fuera de su casa, tanto desde otra wifi como desde la conexión de Datos. También puede compartir las cámaras conectadas con sus familias.

【Atento Servicio al Cliente & Garantía Postventa】Compatible con la APP "Wansview Cloud", la cual contiene indicaciones en español, además, ofrecemos manual en español para ayudar a los usuarios a instalar y operar la APP y las cámaras. Si hay cualquier duda durante el uso, no dude en contactarnos, quedamos a su disposición para cualquier problema.

TP-Link - Cámara IP WiFi 360º, Cámara de Vigilancia FHD 1080p, Visión nocturna, Admite tarjeta SD, Audio Doble Vía, Detección de movimiento, Control Remoto, Fácil Configuración, Compatible con Alexa € 27.50 in stock 31 new from €27.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL INSTALACIÓN - Vea el video de desempaquetado y configuración en esta página, descubrirá lo fácil que es configurarlo

CALIDAD VIDEO FHD 1080P - Visión nocturna de hasta 8 metros, resolución de 1080P, con imágenes nítidas y claras

GRAN ANGULAR DE VISIÓN - Movimiento horizontal hasta 360 ° y movimiento vertical hasta 114 °

DETECCIÓN Y MOVIMIENTO - Reciba notificaciones al instante de la aplicación cuando se intercepta un movimiento; TP-link proporciona una función avanzada para configurar el tiempo de grabación específico

INTERFAZ DE OPERACIÓN SIMPLE -Con la App TAPO para Android/IOS puedes configurar fácilmente el calendario, verificar videos anteriores, verificar múltiples vistas al mismo tiempo y dar acceso a otros usuarios

TP-Link IP Cámara Vigilancia WiFi Interior, Ideal para Mirar Bebés o Mascotas, Detección de Movimiento, Works with Alexa Google Home, Audio de 2 Vías, Visión Nocturna, Almacenamiento SD Tapo C100 € 23.99 in stock 36 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para ver bebés y mascotas interfaz simple video fhd 1080p dección de movimiento visión nocturna audio bidireccional almacenamiento sd local funciona con alexa

Interfaz de operación simple configure todo con la aplicación tapo. Puede configurar fácilmente el calendario, ver videos anteriores, ver múltiples vistas al mismo tiempo con solo tocar sus dedos

Video de alta definición graba cada imagen en una definición nítida de 1080p

Detección y notificaciones reciba notificaciones push de la aplicación cuando se intercepta un movimiento; tp-link proporciona una función avanzada para configurar el tiempo de grabación específico

Alarma de sonido y luz invitado inesperado? dispara efectos de luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados

YI Cámara Vigilancia, Cámara IP Wifi 1080p Sistema de Seguridad de Full HD, Detección de Movimiento, Visión Nocturna, Audio de 2 Vias y Nube con App para iOs y Android (Blanco) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESOLUCIÓN EN FULL HD CON VISIÓN NOCTURNA NO INVASIVA - Transmisión en directo y vídeos en 1080p / 20 FPS - Lentes de gran ángulo de 110º con zoom digital 4x - 8 ledes infrarrojos invisibles en la oscuridad para una visión nocturna no invasiva - La luz de estado puede desactivarse desde la aplicación YI HOME (su uso es ideal mientras duermes).

DETECCIÓN DE ACTIVIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - DETECCIÓN HUMANA: detecta personas en movimiento hasta 20 FPS - DETECCIÓN SONORA: detecta sonidos de entre 50 y 90 dB (regulable) - NOTIFICACIONES Y VÍDEO DE LA ACTIVIDAD DETECTADA: Notificaciones automáticas en tu movìl (frecuencia y nivel de sensibilidad regulables) y grabaciones de vídeo de 6 segundos de cualquier actividad que detecte la cámara - DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTIVIDAD (OPCIONAL)

DISEÑO PORTÁTIL, ELEGANTE Y VERSÁTIL: Cámara de pequeñas dimensiones (8 x 12 cm x 3 cm / 120 g) con un robusto soporte inclinable y lente extraíble - ON / OFF PROGRAMABLE: Encendido y apagado de la cámara programable para cada día de la semana a través de la aplicación YI Home - SEGURIDAD AVANZADA: Código PIN opcional para acceder a la transmisión en directo y a los ajustes de la cámara wifi.

AUDIO BIDIRECCIONAL: Habla y escucha gracias a su micrófono y altavoces integrados. Admite la modalidad Intercom (solo puede hablar una parte al mismo tiempo) y manos libre (ambas partes pueden hablar al mismo tiempo) - FUNCIONA CON ALEXA (ECHO SHOW): Visualiza la transmisión en directo de la cámara justo desde la pantalla de tu Echo Show con un sencillo comando de voz.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN LA NUBE: Grabación en bucle en YI Cloud de todos los vídeos de actividad que detecte la cámara, con planes de suscripción mensuales y anuales para opciones de grabación y almacenamiento de mayor tamaño - ALMACENAMIENTO LOCAL: Existe la posibilidad de almacenamiento local con una tarjeta MicroSD (se vende por separado).

Cámara Vigilancia WiFi Interior, 1080P Cámara IP WiFi Cámara Vigilancia Bebé PC530 con Visión Nocturna, Detección de Movimiento y Sonido, Audio Bidireccional, Compatible con Alexa € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Detección/Seguimiento Inteligente de Movimiento]: la cámara de seguridad puede detectar movimiento y seguir un objetivo en movimiento y luego enviarle la notificación. No te perderás los momentos y detalles importantes a lo largo de la actividad

[Detección de Sonido Precisa]: la detección de sonido inteligente de la cámara doméstica capturará con precisión y le enviará las alertas, lo que le ayudará a saber cuándo está llorando su bebé o cuando alguien entra. Puede conocer bien el estado de sus seres queridos y su casa en cualquier momento y en cualquier lugar

[Visión Nocturna 1080P FHD]: la cámara de seguridad para el hogar 1080P garantiza que el alcance de la visión nocturna alcance los 30 pies para que pueda ver claramente por la noche. Y cambiará automáticamente entre el día y la noche a través de las luces. Puede vigilar a su bebé/familia 24/7h

[Clear Two-Way Audio]: micrófono y altavoz integrados con tecnología anti-ruido, puede hablar con su bebé/seres queridos de forma clara y remota, como si nunca se separaran

[Posicionámiento Rápido y Vistá Pánorámicá]: Esta cámara IP tiene una lente gran angular de 100°con un rango de rotación horizontal de 355°y vertical de 100°para lograr una visualización panorámica de 360º, sin zonas ciegas, solo necesita hacer un clic para ver donde quiera que esté en la pantalla panorámica

MPW Cámara Vigilancia WiFi Interior, Cámara IP 1080P Cámara de Seguridad 2.4G WiFi con Visión Nocturna, Detección de Movimiento y Audio Bidireccional, para Bebés/Mascotas, Compatible con Alexa € 27.99

€ 24.79 in stock 1 new from €24.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Audio Bidireccional & llamada en Tiempo Real】 Cámara vigilancia WiFi interior con micrófono incorporado y altavoz de 40 dB. El equipo de sonido de alta calidad le permite hablar con su hijo a tiempo y consolarlo. Cuando salgas, también puedes encender la cámara de seguridad wifi en cualquier momento para observar la situación del animal y jugar con el animal.Nota: antes de instalar o escanear el código QR, si hay algún problema, haga clic en el botón "Reset".

【Detección De Movimiento Humano & Alertas Instantáneas】 Cuando la cámara wifi interior detecta cualquier objeto en movimiento, grabará automáticamente el video de alarma en la nube o tarjeta SD (sin incluir). Se le enviará una notificación de alarma inmediatamente a su teléfono celular, para que pueda verificar la seguridad de su familia y su hogar en cualquier momento.

【Visión Nocturna IR&1080P Full HD】 La cámara vigilancia wifi interior tiene un gran angular de 110° y una resolución de 1080P, que puede proporcionarle imágenes claras y videos fluidos en tiempo real de toda la casa. La cámara interior tiene la función de cambiar automáticamente el modo nocturno, Cuando cámara wifi se utiliza la luz LED IR modelo de 940 nm, las personas no pueden ver la luz, por lo que la cámara ip está más oculta y no atraerá la atención de bebe y mascotas. Podemos dormir bien.

【Trabaje con Alexa & Comparta con La Familia】Configure rápidamente la cámara interior con wifi de 2.4G (no 5G), luego descargue la aplicación "SafeMiraie" en su teléfono inteligente iOS o Android,, puede usarla con Alexa en cualquier lugar. Puede ver videos de toda la casa a través de la cámara interior wifi y también puede compartir videos en tiempo real con su familia y amigos.

【Servicio en La Nube & Almacenamiento Micro SD】 La cámara de vigilancia wifi puede elegir dos métodos de almacenamiento. El almacenamiento en tarjeta Micro SD admite hasta 128G (no incluido) .Nuestra cámara wifi utiliza la nube AWS de Amazon ubicada en Europa, la tecnología de cifrado avanzada puede proteger los datos de forma segura y permitirle una apertura rápida del almacenamiento en la nube. READ Los 30 mejores Quita Pelos Perro capaces: la mejor revisión sobre Quita Pelos Perro

ANTELA Cámaras Vigilancia Wifi 1080P Compatible Con Alexa, Cámara IP Wifi Interior Con Visión Nocturna, Audio Bidireccional, Detección De Movimiento, Ranura Para Memorias SD, Almacenamiento En La Nube € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1080p Full HD】: ANTELA es una cámara de vigilancia con una resolución de vídeo de 1080p HD, permite grabar con detalles Full HD. Tiene una lente de 3,6 mm y su ángulo de 180 grados de visión horizontal y sus 120 grados de visión vertical, nos proporcionan la visibilidad necesaria en cualquier situaciones.

【Audio De Dos Vias+Vision Nocturna 】: La cámara tiene micrófono y altavoz integrado, que te permitirá escuchar y hablar con un nivel de claridad excelente, que es muy adecuado para monitorear a bebe, ancianos y mascotas. Además, posee un sistema de visión noctura de 5m, 6 luces infrarrojas LED que permite aptar imágenes muy nítidas incluso en la oscuridad.

【Detectores De Movimiento】: Son especialmente útiles, ya que cuando detectan actividad activan el sistema de grabación de la cámara y envían una alerta a tu móvil. La aplicación Smart Life puede administrar varias cámaras y mostrar 4 videos en tiempo real en una pantalla para ayudarlo a dominar todas las situaciones de su hogar.

【Almacenamiento Cifrado】: Puede ver videos en dispositivos iOS y Android al mismo tiempo que su familia.La cámara cuenta con un historial de vídeo de 7X24 horas, puede almacenar los vídeos en la tarjeta microSD de hasta 128 GB o en la nube.Tecnología de cifrado WEP/WPA/WPA2 puede prevenir eficazmente las fugas de privacidad.

【Fácil De Instalar y Usar 】: La cámara de vigilancia( compatibles con Alexa, GoogleHome) son muy fáciles de instalar, lo que únicamente tiene que conectarlas a la red Wi-Fi(La cámara solo funciona con 2.4 g WiFi,5G no es compatible), instalar la aplicación gratis y conectarte a la cámara a través de la app.

Cámara IP, Cámara de Vigilancia QZT 1080P WiFi con Visión Nocturna, Audio Bidireccional, Giro/Inclinación, Detección de Movimiento, Alarma Email, Cámara de Seguridad € 36.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MONITOREO 24/7】La cámara de vigilancia QZT para la casa brinda monitoreo las 24 horas del ambiente de su hogar y le permite controlar lo que está sucediendo en su hogar. Ofrece protección las 24 horas con visión nocturna por infrarrojos (10 LED integrados, rango de transmisión de hasta 10 m) que garantiza un video nítido incluso en la oscuridad.

【FHD WIDE VERSION】Esta cámara IP ofrece imágenes de alta resolución con colores ricos y vibrantes a una resolución de 3MP(2304*1296P). Con una rotación horizontal de 355 ° y una rotación vertical de 90 °, esta QZT cámara de vigilancia de interior WIFI crea una cobertura completa de 360 ​​°.

【CARACTERÍSTICAS】Detección de movimiento a través de sensor inteligente PIR. Vista previa en vivo y registro. Notificaciones instantáneas. Reproducción remota de video. Además, también puedes usar alertas de APP, que te alertarán cada vez que la cámara detecte movimiento.

【AUDIO BIDIRECCIONAL】El micrófono y el altavoz incorporados te permiten comunicarte con tu familia incluso cuando estás lejos de casa.

【FÁCIL DE INSTALAR】Esta Cámara de vigilancia para niños Wifi se puede conectar fácilmente a una red Wi-Fi doméstica, con una configuración rápida y sencilla a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Apple iPhone y Android.

EZVIZ Cámara de Vigilancia WiFi Interior 1080P Cámara IP Domo 360º PTZ, Visión Nocturna, Detección de Movimiento, Audio Bidireccional, Compatible con Alexa y Google, Andriod/iOS, C6N € 39.99

€ 26.59 in stock 1 new from €26.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad Video de FHD 1080P y 360 ​​° Cobertura Visual】La lente mejorada con un rango de rotación horizontal de 340 °, crea una cobertura completa de 360 ​​°para grabar contenido panorámico en Full HD 1080p.

【Visión nocturna & Smart IR】Visión nocturna de hasta 10m,gracias a la función Smart IR. La intensidad de la iluminación LED infrarroja se ajusta automáticamente para evitar la sobre exposición en el modo de visión nocturna, de este modo se puede obtener más detalles del objeto o persona capturada durante la noche.

【Audio bidireccional & Funciona con Alexa】Siempre puedes hablar con la persona que está cerca de la cámara.Alexa puede controlar esta cámara de vigilancia interior a través de Echo Show, con asistencia de voz. Nuestra cámara domo también se puede conectar a otros sistemas domésticos inteligentes, como Google Home o IFTTT, y sincronizar todo. Compatible con dispositivos Android y Apple IOS.

【Detección de movimiento & Seguimiento inteligente】Al detectar un objeto en movimiento, la cámara ip es lo suficientemente inteligente como para rastrear su movimiento mientras te alerta en tiempo real. Con EZVIZ Cloud, C6N graba automáticamente video continuamente al derectar movimiento.

【Ezviz Cloud&Servicio Postventa】Comience su prueba gratuita de 30 días de EZVIZ Cloud. También es compatible con una tarjeta Micro SD (hasta 256 GB).Si tenga ninguna duda por productos,contáctenos, le brindaremos servicios de preventa y postventa de calidad.

Cámara Vigilancia WiFi Interior, 1080P HD Cámara IP WiFi PC540 con Visión Nocturna,Cámara de Mascota,Detección de Movimiento,Audio de 2 Vías, 2.4GHz WiFi, Compatible con iOS/Android (Negro) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Detección/Seguimiento Inteligente de Movimiento]: la cámara de seguridad puede detectar movimiento y seguir un objetivo en movimiento y luego enviarle la notificación. No te perderás los momentos y detalles importantes a lo largo de la actividad

[Detección de Sonido Precisa]: la detección de sonido inteligente de la cámara doméstica capturará con precisión y le enviará las alertas, lo que le ayudará a saber cuándo está llorando su bebé o cuando alguien entra. Puede conocer bien el estado de sus seres queridos y su casa en cualquier momento y en cualquier lugar

[Visión Nocturna 1080P FHD]: la cámara de seguridad para el hogar 1080P garantiza que el alcance de la visión nocturna alcance los 30 pies para que pueda ver claramente por la noche. Y cambiará automáticamente entre el día y la noche a través de las luces. Puede vigilar a su bebé/familia 24/7h

[Visión Nocturna 1080P FHD]: la cámara de seguridad para el hogar 1080P garantiza que el alcance de la visión nocturna alcance los 30 pies para que pueda ver claramente por la noche. Y cambiará automáticamente entre el día y la noche a través de las luces. Puede vigilar a su bebé/familia 24/7h

[Posicionámiento Rápido y Vistá Pánorámicá]: Esta cámara IP tiene una lente gran angular de 100°con un rango de rotación horizontal de 355°y vertical de 100°para lograr una visualización panorámica de 360º, sin zonas ciegas, solo necesita hacer un clic para ver donde quiera que esté en la pantalla panorámica

Imou Cámara IP WiFi Interior 1080P con Detección de Humano, Cámara de Vigilancia WiFi Interior con Modo de Privacidad, Compatbile con 2.4GHz WiFi, Detección de Sonidos Extraños, Work with Alexa € 35.99

€ 25.49 in stock 2 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FHD 1080P y Cobertura de 360 ​​°】 La cámara de vigilancia wifi inalámbrica Imou está equipada con una lente HD de 3,6 mm y 2mp de ancho con un ángulo de visión de 118 °, rotación horizontal de 355 ° y rotación vertical de 80 °, sin persiana área de cobertura puntual. La cámara de vigilancia por infrarrojos puede proporcionar una distancia de visión nocturna de 10 my puede grabar videos panorámicos Full HD 1080p en tiempo real incluso en la noche oscura. (La cámara wifi solo admite WiFi 2.4G)

【Detección humana y alarmas con inteligencia artificial】 La cámara de vigilancia interior wifi Imou puede marcar áreas específicas, rastrear y registrar automáticamente la actividad y tiene una alarma incorporada para asustar a extraños no deseados. La IA de DETECCIÓN HUMANA puede identificar con precisión a los humanos en movimiento y enviar notificaciones de inmediato al teléfono inteligente, lo que le permite monitorear notificaciones importantes sin recibir falsas alarmas molestas.

【Audio bidireccional y detección de sonido anormal】 El micrófono y los altavoces incorporados le permiten comunicarse de manera fluida y clara con su familia cuando no está. Cuando se detecta el llanto de un bebé, el ladrido de un perro u otros sonidos anormales, la cámara inalámbrica wifi interior enviará una alerta instantánea a su teléfono, para que pueda calmar sus emociones y saber lo que está pasando en casa.

【Seguimiento inteligente y funciona con Alexa】 La cámara de videovigilancia interior rastreará y registrará inteligentemente la trayectoria del movimiento. Puede ver claramente el movimiento de personas o animales dentro de los 5M. Compatible con Alexa y Google Home, pídale a Alexa que muestre su cocina, sala de estar o guardería con la cámara Imou.

【Modo privado y almacenamiento flexible】 Puede grabar videos en una tarjeta SD de hasta 256 GB (no incluida) o en Imou Cloud (prueba gratuita de 30 días con un ciclo de 7 días para la grabación) para asegurarse de poder reproducir videos en cualquier hora. Un clic en el modo privado de la aplicación Imou Life para cubrir físicamente la lente de la cámara, protegiendo así su privacidad cuando está en casa.

Furbo - CÁMARA para Perros: Telecámara HD WiFi para Mascotas con Audio Bidireccional, Visión Nocturna, Alerta de Ladrido y Lanzamiento de Golosinas, Diseñado para Perros € 199.00 in stock 2 new from €199.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lanzamiento Divertido de Premios: Lance un premio o una golosina a su perro mediante la aplicación gratuita Furbo iOS/Android. ¡Rellene hasta 100 unidades del premio favorito de su perro y juegue a lanzarlo desde donde quiera!

Cámara Full HD y Visión nocturna: Descubra la vida secreta de su mascota cuando usted no esté en casa. Gracias a la transmisión de vídeo Full HD, una vista gran angular y visión nocturna, Furbo le permite ver toda la habitación, sea de día o de noche.

Chat Bidireccional: Escuche y tranquilice a sus perros como si estuviera allí con ellos. Furbo dispone de micrófono y altavoz integrados para que pueda hablar con sus perros y escucharles con claridad.

Alerta de Ladrido: Envía notificaciones push a su smartphone cuando sus perros ladran para que pueda tranquilizarlos en tiempo real. Furbo tiene sensores inteligentes que detectan los ladridos de forma automática.

Es necesario disponer de una conexión a internet y una buena señal de WiFi para configurar Furbo. En función del tamaño y de la textura de las golosinas, es posible lanzar varias golosinas a la vez. Si tiene algún problema al instalar la aplicación Furbo o no puede completar el proceso de configuración, diríjase al equipo de soporte de Furbo enviando un mensaje al comprador/vendedor de Amazon.

Yi Cámara de Vigilancia 1080p Dome Guard Camara IP Sistema de Seguridad WiFi de Interior Full HD, Detección de Movimiento, Visión Nocturna, Audio de 2 Vias y Nube con App para iOS y Android (Blanco) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COBERTURA FULL HD DE 360 ° CON VISIÓN NOCTURNA AVANZADA - Transmisión en vivo y videos en 1080P / 20 fps - Rotación Pan-tilt con control remoto (355 ° horizontal y 84 ° vertical) - Lente gran angular de 110 ° con zoom digital 4x - 8 LED infrarrojos integrados para una excelente visión nocturna - La luz de estado se puede desactivar a través de la aplicación YI Home (ideal para dormir sin molestias).

DETECCIÓN INTELIGENTE DE ACTIVIDAD CON NOTIFICACIONES PUSH AJUSTABLES Y RASTREO DE MOVIMIENTO - Detección de movimiento y sonido con video de 6 segundos de la actividad detectada - Notificaciones push en el móvil con frecuencia y nivel de sensibilidad ajustables desde la aplicación YI Home - Rastreo de movimiento opcional.

CONECTIVIDAD DOBLE: La cámara IP YI Dome Guard se puede conectar a través de Wi-Fi de 2.4 Ghz o mediante un cable Ethernet (no incluido) usando el puerto LAN RJ45 integrado - TIME-LAPSE: posibilidad de comprimir hasta 6 horas de grabación continua en cortos videos de 5-30 segundos - AUDIO BIDIRECCIONAL: Micrófono y altavoz integrados - MÚLTIPLES OPCIONES DE INSTALACIÓN gracias a la base de montaje incluida y al orificio de fijación universal integrado - FUNCIONA CON ALEXA (ECHO SHOW)

ALMACENAMIENTO SEGURO EN YI CLOUD: Grabación en bucle y almacenamiento en YI Cloud de todos los videos de la actividad detectada por la cámara utilizando encriptación end-to-end para la máxima privacidad. Planes de suscripción (mensuales y anuales) para opciones de grabación más largas también están disponibles - ALMACENAMIENTO LOCAL: La cámara también suporta tarjetas microSD de hasta 128 GB (tarjeta no incluida).

SEGURIDAD AVANZADA - TRANSMISIÓN DE DATOS CON CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO: el sistema de comunicación encriptado vía servidor con base en Europa asegura que el usuario sea el único que pueda acceder a los videos grabados por la cámara. - CÓDIGO PIN OPCIONAL para proteger el acceso a la transmisión en directo y a los ajustes de la cámara desde la aplicación YI HOME.

MPW Cámara Vigilancia WiFi Interior 360°, Cámara IP WiFi 1080P FHD Compatible con Alexa, Cámara Bebé /Mascotas con Visión Nocturna, Detección De Movimiento, 2.4GHz WiFi, Audio Bidireccional € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FHD 1080P & Pan/Tilt y Panorámica De 360°】 La cámara de vigilancia wifi interior tiene un rango de rotación horizontal de 350 ° y un rango vertical de 70 °. Con el control de clic fácil de la aplicación "SafeMiraie", puede ver todos los rincones de la casa en su totalidad. La cámara de vigilancia wifi interior para interiores de alta definición puede mostrar video 1080P en tiempo real con detalles más claros y suaves (solo aplicable a la red wifi de 2.4GHz)

【Audio Bidireccional & Funciona Con Alexa】 La cámara de seguridad interior está equipada con un micrófono y un altavoz integrados, que se utiliza perfectamente como un monitor para bebés o una cámara ip para mascotas / perros. A través de una aplicación gratuita, puede hacer llamadas claras con su familiares o mascotas cada vez que salga. Trabajando con Alexa, puede controlar por voz para pedirle a Alexa que muestre la cámara wifi de su cocina, sala de estar o cuarto del bebé.

【Área de monitoreo personalizada & Modo De Suspensión】Puede personalizar el área de detección de acuerdo el diseño de la casa, evitar disparar en ciertas esquinas y recibir solo alarmas más significativas.El diseño de la configuración del modo de suspensión facilita.Que cuando necesite privacidad durante un cierto período de tiempo, ​la cámara interior wifi tenga prohibido ver videos en tiempo real, lo que puede garantizar que no lo fotografiarán y tendrá su propio tiempo privado.

【Uso Compartido En Tiempo Real & Almacenamiento Seguro】Puede compartir la cámara ip interior con varios miembros de la familia, para que todos puedan acceder a videos y grabaciones en tiempo real. Todos los servidores web MPW están construidos en servidores AWS en el país / región del usuario. Nadie puede acceder a su información sin su permiso.Si no hay manual de instrucciones de uso en España en la caja, contáctenos.

【Recordatorio De Detección De movimiento En Tiempo Real】Cuando se detecta movimiento, la cámara vigilancia wifi interior comienza a grabar y enviar notificaciones de inmediato. Simplemente abra la aplicación safemiraie para verificar rápidamente lo que está sucediendo, sin perderse ninguna acción importante. El video de alarma grabado se puede guardar en una tarjeta SD (no incluida) o en un almacenamiento en la nube (gratis durante un mes).

YI Cámara Interior de vigilancia IP, 1080 píxeles, WiFi, con detección de Movimiento, notificaciones Push, Audio bidireccional, visión Nocturna, cámara Inteligente para teléfono/PC, Kit de 2 € 48.99 in stock 2 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESOLUCIÓN EN FULL HD CON VISIÓN NOCTURNA NO INVASIVA - Transmisión en directo y vídeos en 1080p / 20 FPS - Lentes de gran ángulo de 110º con zoom digital 4x - 8 ledes infrarrojos invisibles en la oscuridad para una visión nocturna no invasiva - La luz de estado puede desactivarse desde la aplicación YI HOME (su uso es ideal mientras duermes).

DETECCIÓN DE ACTIVIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - DETECCIÓN HUMANA: detecta personas en movimiento hasta 20 FPS - DETECCIÓN SONORA: detecta sonidos de entre 50 y 90 dB (regulable) - NOTIFICACIONES Y VÍDEO DE LA ACTIVIDAD DETECTADA: Notificaciones automáticas en tu movìl (frecuencia y nivel de sensibilidad regulables) y grabaciones de vídeo de 6 segundos de cualquier actividad que detecte la cámara - DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTIVIDAD (OPCIONAL)

DISEÑO PORTÁTIL, ELEGANTE Y VERSÁTIL: Cámara de pequeñas dimensiones (8 x 12 cm x 3 cm / 120 g) con un robusto soporte inclinable y una base adecuada, para colocarla en superficies horizontales o para fijarla en paredes o techos, y lente extraíble - ON / OFF PROGRAMABLE: Encendido y apagado de la cámara programable para cada día de la semana a través de la aplicación YI Home - SEGURIDAD AVANZADA: Código PIN opcional para acceder a la transmisión en directo y a los ajustes de la cámara wifi.

AUDIO BIDIRECCIONAL: Habla y escucha gracias a su micrófono y altavoces integrados. Admite la modalidad Intercom (solo puede hablar una parte al mismo tiempo) y manos libre (ambas partes pueden hablar al mismo tiempo) - COMPATIBLE CON ALEXA (ECHO SHOW): Visualiza la transmisión en directo de la cámara justo desde la pantalla de tu Echo Show con un sencillo comando de voz.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN YI CLOUD: Grabación en bucle en YI Cloud de todos los vídeos de actividad que detecte la cámara, con planes de suscripción mensuales y anuales para opciones de grabación y almacenamiento de mayor tamaño - ALMACENAMIENTO LOCAL: Existe la posibilidad de almacenamiento local con una tarjeta MicroSD (se vende por separado). READ Los 30 mejores Disfraz Pirata Adulto capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Pirata Adulto

TECKINS 1080P FHD Cámara de Vigilancia WiFi Interior, Visión Nocturna, Audio Bidireccional, Detección de Movimiento, Funciona con Alexa/Google Home, para Bebé/Mascota/Anciano, 2 Unidades € 54.99

€ 49.99 in stock 3 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de usar】: TECKINS CAM es fácil de utilizar mediante conexión con la red Wi-Fi de 2,4 GHz configurándose a través de la nueva aplicación Teckin. Disfrute de la transmisión en vivo de alta definición con lente gran angular 1080P y 110°.

【Detección de movimiento / sonido】:TECKINS CAM guarda automáticamente cualquier detección de movimiento y sonido. La aplicación Teckin enviará notificaciones a su teléfono o tableta para garantizar que su hogar esté seguro incluso cuando esté fuera.

【Audio bidireccional y visión nocturna】: TECKINS CAM proporciona conversación de video y audio en tiempo real que le permite hablar directamente con su familia e incluso con su amada mascota. El modo Visión Nocturna te permite ver claramente en la oscuridad hasta 10 metros con sus 6 LED IR TECKIN CAM es perfecto para usar por la noche cuando usted está fuera o incluso simplemente acostado en la cama!

【Compartir con la familia】: TECKINS CAM puede compartir la transmisión en vivo de cualquier persona con la que compartas la aplicación TECKIN. Familiares, amigos y seres queridos pueden iniciar sesión y hablar con cualquier persona de la casa, hasta con su mascota!

【Cloud Service & Micro SD Storage】: TECKINS CAM proporciona almacenamiento tanto en T-Cloud como en tarjetas SD (máx. 128 GB) Esto le permite grabar vídeo y sonido. TECKIN ofrece diversos paquetes preferenciales a través de nuestra T-cloud que se adaptan a sus necesidades.

Imou 2K+ Cámara de Vigilancia WiFi Interior, Cámara IP WiFi Interior Cámara 360° 4MP con Detección Humana Modo de Privacidad Sirena de Sonido Audio Bidirectionnel para Bebé Gato Perro (Ranger 2C 4MP) € 45.99 in stock 2 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2K+ y VISIÓN NOCTURNA】 esta cámara de seguridad para interiores de 4MP ofrece una mayor calidad de video (2560 x 1440), captura más detalles de video, mejor para identificar intrusos u otras amenazas de seguridad. Y la última compresión H.265 ahorra el uso de almacenamiento en un 50% con la misma calidad de video (256 g pueden almacenar alrededor de 14 días). La visión nocturna superior permite claridad con detalles ricos incluso en completa oscuridad, visión nocturna de hasta 33 pies

【Detección humana y alarmas con inteligencia artificial】 La cámara de vigilancia interior wifi Imou puede marcar áreas específicas, rastrear y registrar automáticamente la actividad y tiene una alarma incorporada para asustar a extraños no deseados. La IA de DETECCIÓN HUMANA puede identificar con precisión a los humanos en movimiento y enviar notificaciones de inmediato al teléfono inteligente, lo que le permite monitorear notificaciones importantes sin recibir falsas alarmas molestas.

【Audio bidireccional y detección de sonido anormal】 El micrófono y los altavoces incorporados le permiten comunicarse de manera fluida y clara con su familia cuando no está. Cuando se detecta el llanto de un bebé, el ladrido de un perro u otros sonidos anormales, la cámara inalámbrica wifi interior enviará una alerta instantánea a su teléfono, para que pueda calmar sus emociones y saber lo que está pasando en casa.

【Seguimiento inteligente y funciona con Alexa】 La cámara de videovigilancia interior rastreará y registrará inteligentemente la trayectoria del movimiento. Puede ver claramente el movimiento de personas o animales dentro de los 5M. Compatible con Alexa y Google Home, pídale a Alexa que muestre su cocina, sala de estar o guardería con la cámara Imou.

【Modo privado y almacenamiento flexible】 Puede grabar videos en una tarjeta SD de hasta 256 GB (no incluida) o en Imou Cloud (prueba gratuita de 30 días con un ciclo de 7 días para la grabación) para asegurarse de poder reproducir videos en cualquier hora. Un clic en el modo privado de la aplicación Imou Life para cubrir físicamente la lente de la cámara, protegiendo así su privacidad cuando está en casa. (La cámara de vigilancia wifi interior sólo funciona con WiFi de 2.4 Ghz)

Cámara Vigilancia WiFi Interior 1296P, Srihome Cámara Vigilancia Interior FHD con Visión Nocturna,Cámara de Mascota,Detección de Movimiento, Audio de 2 Vías, 2.4GHz WiFi, Compatible con iOS/Android € 36.99 in stock 1 new from €36.99

1 used from €32.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [MONITOREO 24/7] - La cámara de seguridad para el hogar ofrece un monitoreo continuo del entorno del hogar y permite monitorear la que está teniendo éxito en cualquier momento. Ofrece protección las 24 horas con visión nocturna por infrarrojos (10 LED infrarrojos integrados con un alcance de hasta 10 m), lo que garantiza una resolución de video de calidad incluyendo en oscuridad.

[VERSIÓN ANCHA FHD] - esta cámara de vigilancia IP ofrece colores intensos y vibrantes gracias a la resolución 3MP. Con una rotación horizontal de 355 ° y una rotación vertical de 90 °, la cámara de vigilancia IP Srihome crea una cobertura completa de 360 ​​°. Admite tarjetas SD de hasta 128 GB

[MULTIFUNCIONAL] - Detección de movimiento utilizando el sensor inteligente. Vista previa y grabación en vivo. Alertas instantaneas. Reproducción remota de video. Además, también es posible utilizar la función de notificación gratuita por correo electrónico para evitar perder el momento.

[AUDIO BIDIRECCIONAL] - El micrófono y el altavoz incorporados le permiten conversar con su familia mientras está fuera de casa y participar en ocasiones especiales. Podrá comunicarse a través de la cámara con quienes están cerca de ella, sin ningún problema.

[FÁCIL DE CONFIGURAR] - Wifi Baby Monitor permite de conectarte fácilmente a una red Wi-Fi doméstica, ofrece una instalación rápida y fácil y una aplicación de monitoreo igualmente simple, para Android y iOS.

Xiaomi Cámara Mi 360° (1080p), cámara de vigilancia, Vista a 360°, resolución 1080p, detección Humana AI, Control de Voz, Soporte tecnología WDR, Blanco, versión Italiana € 35.91 in stock 2 new from €35.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Visión de 360° significa una protección óptima de la casa: la doble cabeza del motor permite que la cámara gire sobre sí misma y capture una vista horizontal de 360° y una vista vertical de 108°

Visión nocturna óptima: los LED infrarrojos invisibles de 940 nm ofrecen una visión nocturna óptima en comparación con la versión anterior, sin interrupciones

Vídeo claro y nítido: la cámara Mi 360° (1080p) dispone de 1920 x 1080p megapíxeles Full HD que permiten una visión de vídeo nítida y fluida

Control inteligente con la voz: disponible la función de control de voz a través de altavoces inteligentes y dispositivos de visualización inteligentes que funcionan con Google Assistant o Amazon Alexa

Detección humana AI: combinado con la tecnología de aprendizaje profundo AI, el algoritmo óptimo filtra las alarmas no verdadas, haciendo que la alarma sea precisa

Imou Cámara de Vigilancia WiFi Interior 1080P, Cámara IP WiFi 1080P, Cámara Domo PTZ, Sirena de Seguridad, Detección de Sonidos Extraños, Modo de Privacidad, Rastreo Inteligente € 59.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN GUARDA DE SEGURIDAD INTELIGENTE: Gracias a la tecnología IA, la cámara de vigilancia con sensor movimiento detecta la intrusión de personas con precisión en segundos. Seguidamente, realiza un seguimiento automático de las actividades, graba vídeos en tiempo real y envía alertas instantáneas en lugar de falsas alarmas a su teléfono inteligente. A través de la sirena incorporada, puede asustar a los intrusos sin estar allí

DETECCIÓN DE SONIDOS EXTRAÑOS: Envía alertas instantáneas a su teléfono inteligente al detectar llantos de bebés, roturas de cristales u otros sonidos extraños, por lo que se puede mantener al tanto de lo que sucede en casa desde cualquier lugar

MODO DE PRIVACIDAD: Pulse una vez sobre la aplicación Imou para ocultar el objetivo de la cámara y proteger su privacidad cuándo y dónde sea necesario

COMPATIBLE CON CONECTIVIDAD LAN Y CON WIFI: La red wifi garantiza una instalación más flexible mientras que la red LAN ofrece una experiencia más estable para transmitir imágenes. Puede elegirla según sus necesidades

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A NIVEL BANCARIO: como uno de los primeros fabricantes en aprobar la certificación GDPR de TÜV Rheinland en cuanto a la seguridad de los datos y a la protección de la privacidad de los productos del internet de las cosas, implementamos servidores locales europeos y adoptamos la tecnología avanzada de codificación TLS para proteger su privacidad

Imou Cámara Vigilancia Bebés WiFi Interior 1080P, Vigilabebes con Visión Nocturna, Alarmas con Detección Humana, Sensor de Movimiento, Detector de Sonidos/llantos, Alexa Cámara Vigilancia, Cue 2C € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN 24/7: 1080P Full HD y visión nocturna de 30 m brindan transmisión de video nítida tanto de día como de noche

DETECCIÓN DEL LLORAMIENTO DEL BEBÉ: reciba notificaciones instantáneas cuando detecte el llanto del bebé

FILTRAR FALSAS ALARMAS: active la detección humana para evitar toneladas de falsas alarmas de animales, insectos o gotas de lluvia

ZONA DE ALARMA / HORARIO: defina el área de su hogar que más le importa y haga un horario de supervisión

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD: cumpla al 100% con el Reglamento general de protección de datos de la UE para mejorar su protección de la privacidad

Cámara de vigilancia wifi para exteriores, 1296P HD 3MP, aleación de aluminio e IP66 a prueba de agua, disponible con Alexa, con función de visión nocturna, monitoreo de ejercicio, audio bidireccional € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Almacenamiento en tarjeta SD y almacenamiento en la nube (¡se requiere pago!)】Utiliza YI Iot APP para proporcionar almacenamiento en la nube hasta 30 días (¡¡¡se requiere pago adicional!!!); también admite tarjetas micro SD de hasta 128GB; las cámaras de vigilancia al aire libre están disponibles con certificación CE, FCC y RoHS. Las cámaras de vigilancia para exteriores pueden funcionar perfectamente cuando se conectan a cables Wi-Fi o Ethernet de 2,4 GHz

【Uso con Alexa y audio de 2 canales y acceso remoto multicanal】Esta cámara de seguridad para el hogar se puede utilizar con Alexa, puede pedirle a Echo Show Fire TV que muestre la cámara Wi-Fi de SZSINOCAM; está equipado con micrófono incorporado y altavoces de alta potencia, no importa dónde esté, puede comunicarse claramente con los invitados populares y la familia. El uso compartido de múltiples cuentas permite compartir la cámara con más miembros de la familia

【Detección de movimiento, detección de personal y alarma】SZSINOCAM cámaras de vigilancia al aire libre son mejores que otras cámaras de vigilancia. Porque puede distinguir el movimiento de objetos humanos y no humanos. Puede captar dos tipos de movimiento: el humano y el no humano, y enviar notificaciones al teléfono en tiempo real. Si abre el YI IOT, podrá ver inmediatamente lo que ha ocurrido.

【1296P cámara con lente de 3 megapíxeles y visión nocturna】La cámara de vigilancia al aire libre está equipada con una lente HD de 3 megapíxeles, que puede proporcionar un video claro y suave dondequiera que esté. Las cámaras de vigilancia exterior pueden utilizar Wi-Fi 2.4G (no es compatible con 5G). Equipado con 2 luces de matriz infrarroja de alta potencia, la distancia de visión nocturna puede alcanzar los 30 metros, lo que es muy adecuado para su uso diurno y nocturno.

【IP66 impermeable y multifunción】 La excelente función de resistencia al agua y al polvo IP66 es la mejor opción para las cámaras de exterior. Utiliza materiales de alta calidad para garantizar un uso seguro en el rango de temperaturas de -2 °F a 131 °F y proteger la casa en todas las estaciones. Puede ser un monitor de bebé, una cámara de video timbre y una cámara para mascotas, y puede estar en el patio, el garaje, el jardín, etc.

ANTELA Cámaras Vigilancia IP Wifi 1080P Compatible Con Alexa/Google Home, Visión Nocturna, Audio Bidireccional, Detección De Movimiento, Ranura Para Memorias SD, Almacenamiento En La Nube € 25.99 in stock 1 new from €25.99

1 used from €24.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1080p Full HD】: ANTELA es una cámara de vigilancia con una resolución de vídeo de 1080p HD, tiene una lente de 3,6 mm y su ángulo de 135 grados de visión horizontal y sus 85 grados de visión vertical, nos proporcionan la visibilidad necesaria en cualquier situaciones.La base del soporte es flexible para que pueda doblar la cámara en diferentes direcciones.

【Audio De Dos Vias+Vision Nocturna 】: La cámara tiene micrófono y altavoz integrado, que te permitirá escuchar y hablar con un nivel de claridad excelente, que es muy adecuado para monitorear a bebe, ancianos y mascotas. Además, posee un sistema de visión noctura de 10m, 6 luces infrarrojas LED que permite aptar imágenes muy nítidas incluso en la oscuridad.

【Detectores De Movimiento】: Son especialmente útiles, ya que cuando detectan actividad activan el sistema de grabación de la cámara y envían una alerta a tu móvil. Además, también tiene una función de alerta de voz, que puedes encender o apagar a través de Alexa/GoogleHome.

【Almacenamiento】: Puede ver videos en dispositivos iOS y Android al mismo tiempo que su familia, la función de zoom le permite ver varios detalles con mayor claridad.La cámara cuenta con un historial de vídeo de 7X24 horas, puede almacenar los vídeos en la tarjeta microSD de hasta 128 GB o en la nube.

【Fácil De Instalar y Usar 】: La cámara de vigilancia( compatibles con Alexa, GoogleHome) son muy fáciles de instalar, lo que únicamente tiene que conectarlas a la red Wi-Fi(La cámara solo funciona con 2.4 g WiFi,5G no es compatible), instalar la aplicación gratis y conectarte a la cámara a través de la app.

Cámaras de Vigilancia WiFi Interior 1080P, Camara Vigilancia WiFi Interior con Visión Nocturna,Rastreo de Movimiento,Detección de Movimiento/Personas,Audio de 2 Vías,Monitor para Bebé/Mascota/Tienda € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【1080P FHD&360 ° Vista Panorámica】Con una resolución de 1080P HD, la cámara de seguridad inalámbrica doméstica tiene una lente giratoria integrada de 355 ° horizontal y 115 ° vertical, lo que le brinda un ángulo de visión sin ángulo de 360 ° y video en vivo claro y suave, que cubre completamente tu hogar.

✨【Audio Bidireccional&Uso Compartido Con un Clic】La cámara wifi tiene un altavoz y un micrófono integrados, lo que le permite comunicarse claramente con su familia cuando está fuera. La camara de vigilancia admite compartir con miembros de la familia para ver, simplemente escanee el código QR para completar el intercambio. Las familias en diferentes lugares también pueden estar al tanto de la situación en el hogar.

✨【Rastreo de Movimiento y Visión Nocturna】La camara de vigilancia wifi interior inteligente puede rastrear automáticamente la trayectoria del movimiento, con diferentes tipos de detección de alarmas como el movimiento humano y el sonido anormal, reduciendo el número de falsas alarmas en la detección de movimiento. Luz infrarroja automática incorporada, incluso de noche, cuando la cámara detecta que el bebé está llorando, le enviará una notificación de video clara en tiempo real.

✨【Trabajar con Alexa】Las camaras de vigilancia pueden mostrar un monitor en tiempo real en el programa Echo. Alexa puede activar la pantalla con una contraseña y la cámara interior inteligente puede permitirle comprender claramente todos los movimientos de su bebé.

✨【Tarjeta SD&Almacenamiento en la Nube】La camara vigilancia admite dos métodos de almacenamiento. La tarjeta SD admite hasta 64 GB. El almacenamiento en la nube utiliza tecnología inteligente avanzada para proteger la seguridad de los datos y brindar la máxima protección para la privacidad. READ Los 30 mejores Cortapelos Perros Profesional capaces: la mejor revisión sobre Cortapelos Perros Profesional

Cámara Espía, AOBO 4K HD Mini Camara Oculta WiFi para Ver en el Movil con App, Microcamara Inalambricas con Batería Larga Duracion por Interior Spy CAM Visión Nocturna Detección de Movimiento € 49.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ventaja de Mini camaras espias 】- aobo es una empresa profesional de Mini camaras espias de seguridad. aobo fue creado con la misión de hacer de alta calidad, fácil de usar, pequeña cámara inalámbrica asequible accesible para todos. Y sirvió a más de 50 millones de clientes globales con nuestra tecnología líder.

【La cámaras de vigilancia más pequeña de seguridad inalámbrica】- Es un de aobo 2021 último diseño de micro leva portátil para interior/ exterior. Es la cámaras de vigilancia de wifi más pequeña con una aplicación gratuita en el mundo. Once the iPhone or Android phone configured with the Wi-Fi router (Only 2.4 GHz).

【Mini cámara niñera con visión nocturna 4K Ultra HD con gran angular de 150 ° 】- aobo nanny cámara tiene un buen rendimiento en la grabación con resolución de vídeo ultra HD 4K. Esta camara espia oculta inalámbrica aobo 4K para niñeras viene con sensor CMOS, le permite reproducir fielmente todos los aspectos de la escena con colores armoniosos.

【6-Horas Batería vida de Mini Cámera】- Con una batería recargable de alta calidad de 1500mAh en el interior, esta mini cámara de vigilancia puede usar alrededor de 6 horas. Chip avanzado y la última tecnología de refrigeración mejoran la función de disipación de calor de la camara espia oculta inalámbrica, resolver el problema de que la camara espia oculta wifi es propensa al calor durante el uso.

【Tecnología de Detección de Movimiento mejorada】 - Con la detección de movimiento inteligente mejorada, puede configurar la sensibilidad del sensor manualmente. Una vez que se detecta un movimiento, la pequeña mini camara enviará una notificación de alarma con imágenes a su teléfono. Puedes iniciar sesión en la aplicación para ver lo que está pasando en tiempo real y nunca te preocupes por perderte algo importante.

YI Camara Vigilancia WiFi Interior Dome U Pro 2K 3MP, Cámara de Seguridad IP 360°, Detección de Movimiento y Sonido, Visión Nocturna, Compatible con iOS/Android, Monitor para Mascotas/Tiendas/Ancianos € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COBERTURA PANORÁMICA EN RESOLUCIÓN 2K DE 3MP CON AVANZADA VISIÓN NOCTURNA: Vídeos en tiempo real e imágenes de alta resolución en 2304 x 1296P (3 megapíxeles). - Rotación horizontal y vertical para una vigilancia de 360 º con control remoto a través de la aplicación - Lentes de gran ángulo con zoom digital 4x - 8 ledes infrarrojos integrados para una visión nocturna excelente - La luz de estado puede desactivarse a través de la aplicación (su uso es ideal mientras duermes).

DETECCIÓN DE ACTIVIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - DETECCIÓN FACIAL: Captura todos los rostros humanos detectados dentro de la zona monitorizada - DETECCIÓN HUMANA: Detecta personas en movimiento hasta 20 FPS - DETECCIÓN SONORA: detecta sonidos de entre 50 y 90 dB (regulable) - ALERTAS DE ACTIVIDAD Y VÍDEOS: Notificaciones push en el móvil (frecuencia y nivel de sensibilidad ajustables) y grabación en vídeo de cualquier actividad detectada por la cámara.

VIGILANCIA AUTOMÁTICA - RASTREO DE MOVIMIENTO: Rastreo opcional del movimiento detectado por la cámara y grabación en vídeo del movimiento rastreado - MODALIDAD PANORÁMICA: YI Dome U Pro monitorizará toda la habitación a 360º con rotaciones de 20º cada 10 segundos. MODALIDAD LUGARES FAVORITOS: Podrás guardar y monitorizar de forma automática hasta 8 lugares favoritos.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN LA NUBE: Grabación en bucle en la nube de todos los vídeos de actividad que detecte la cámara. Existen planes de suscripción mensuales y anuales para opciones de grabación y almacenamiento de mayor tamaño - ALMACENAMIENTO LOCAL: Existe la posibilidad de almacenamiento local con una tarjeta MicroSD de hasta 128 GB (se vende por separado).

DISEÑO REVOLUCIONARIO QUE RESPETA TU PRIVACIDAD - Puedes ocultar la lente de manera temporal bajo la carcasa de la cámara: así tendrás la certeza absoluta de que no está grabando - GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VIDEOS CON CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO: El usuario es la única persona que puede visualizar, descargar y compartir los vídeos grabados por la cámara.

Mini Camara Espia Oculta, MHDYT 1080P HD Mini Camaras Espias Grabadora de Video Portátil con IR Visión Nocturna Detector de Movimiento, Camara Vigilancia Bebe Exterior/Interior para Coche,Baños,Perros € 39.97 in stock 1 new from €39.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【La Pequeña Camara Espia Súper Compacta】 MHDYT mini camaras espias (3.3 cm de diámetro) es la cámara esférica portátil más pequeña y ligera del mercado. Puede ocultarla en cualquier lugar para grabar cualquier cosa en cualquier momento de manera desapercibida. Perfecto para usarla como camara vigilancia bebe o camara de vigilancia exterior / interior, camara vigilancia, camara ip, camaras espias camufladas tanto para grabar videos como para capturar fotos

【Genial Diseño de Imán y Espejo Desmontable】 La vigilabebes con camara están diseñadas creativamente con imán y espejo desmontables. Una pieza de hierro está incorporada en la parte posterior de la camara espia oculta, conecta el imán a la ranura circular que se encuentra en la parte posterior de camara oculta, puede conectar esta camara vigilancia coche a cualquier objeto metálico. El espejo está pegado frente a la cámara con el adhesivo de 3M para ocultar la lente de la micro camara espia

【Resolución de video 1080P Full HD】 MHDYT camara vigilancia sensor movimiento con lente de vidrio óptico profesional, la imagen es brillante y clara, la camara vigilancia exterior verdaderamente completa HD 1080P, para que nunca te pierdas ninguna buena foto. Función de visión nocturna mejorada con 8 luces LED de PCS, puede grabar videos y tomar fotos con claridad, incluso en entornos con poca luz (no se enciende el LED de visión nocturna durante el trabajo)

【Detección de Movimiento y Grabación Automática de Bucle】 El modo de detección de movimiento, camara ip exterior comienza a grabar solo cuando detecta objetos en movimiento, ahorrando así en gran medida el espacio de almacenamiento de la tarjeta SD. Camara vigilancia bateria son compatibles con la tarjeta SD de 2GB-32GB para funcionar . Cuando la tarjeta SD se queda sin espacio, datos nuevos sobrescribirán los datos antiguos, de manera nunca se preocupará por perder ningún momento maravilloso

【Fácil de Usar y Ampliamente Utilizado】 Camara espia invisible con una batería de litio recargable de 160 mAh incorporada, trabajar mientras se carga. Todas las funciones están controladas por un botón, solo necesita insertar una tarjeta SD para empezar a trabajar. Puede usarlo para monitorear la seguridad de su casa, oficina, almacén, tienda, patio trasero. También se puede usar como mini camara vision nocturna al aire libre o camaras espias para baños, camara vigilancia perros

Ultivon Cámara Vigilancia WiFi Exterior con Batería Recargable, Cámara IP 1080P con Audio Bidireccional Visión Nocturna Impermeable PIR Detección de Movimiento para Hogar Seguridad, E100 € 62.99

€ 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BATERÍA RECARGABLE DE 6000mAh】Esta cámara de seguridad inalámbrica para exteriores equipado con la batería recargable de 6000mAh que puede durar de 2 a 4 meses después de carga completa. La cámara ip wifi Ultivon les ayuda a deshacerles de problemas de los cables, la elección perfecta para monitorear la villa, el hogar, la oficina, la tienda, el hotel, el almacén, la escuela o en cualquier otro lugar

【DETECCIÓN DE MOVIMIENTO HUMANO INTELIGENTE PIR】Esta cámara de vigilancia wifi exterior adopta un sensor PIR avanzado para permitir que la cámara de video exterior capture cualquiera actividad sospechosa en la forma del cuerpo humano en su área de detección. Cuando se detecta movimientos, las alarmas y imágenes se enviarán a su smartphone a través de la APP “Adorcam”.

【FULL HD 1080P Y VISIÓN NOCTURNA】La resolución de esta cámara ip 1080P de 1920 x 1080 muestra claramente cada detalle con un ángulo de visión de 100 ° y un rango visible de 32 pies, lo que puede reducir en gran medida los puntos ciegos; Y la distancia de visión nocturna de 10 metros puede proporcionar imágenes claras tanto del día como de la noche.

【AUDIO DE 2 VÍAS Y ALMACENAMIENTO】Esta cámara de vigilancia wifi 1080p con audio bidireccional le permite usar la APP móvil para hablar con visitantes externos, lo que le brinda un hogar seguro y cómodo; Soporta almacenamiento en la tarjeta micro SD (Tarjeta NO incluida en el paquete, hasta 128GB)

【FÁCIL INSTALACIÓN E IMPERMEABLE IP65】La cámara de vigilancia inalámbrica que funciona con pilas se puede configurar sin herramientas complejas. Puede montar la cámara en la pared usando el soporte o solo colocarla en algún lugar plano. Y la cámara está diseñado para resistir el mal tiempo y puede protegerse bien bajo la lluvia o el sol, así que puedes usarla en exteriores perfectamente.

eufy Security 2K cámara IP WIFI de vigilancia enchufable para interiores, con función WLAN, reconocimiento de personas, asistente de voz, sensor de movimiento, visión nocturna,HomeBase No es necesario € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sabe lo que ve: la inteligencia artificial integrada en el dispositivo determina de forma instantánea si una persona o una mascota está presente en el campo de visión de la cámara.

La clave está en los detalles: permite visualizar cada evento con una resolución nítida de hasta 2K (1080P al utilizar HomeKit), de modo que podrás ver exactamente lo que ocurre en tu hogar.

Comunicación a través de la cámara: habla directamente a cualquier persona que pase por delante de la cámara mediante el audio bidireccional integrado en la cámara.

Integración inteligente: conecta la cámara de interior a Apple HomeKit (descarga la Guía del usuario de HomeKit en la sección Información del producto más adelante), el Asistente de Google o Alexa de Amazon para disfrutar de un control total de la vigilancia. (HomeKit está disponible a través de una actualización. Al iniciar HomeKit, los usuarios deben añadir el dispositivo en la aplicación eufy Security y, a continuación, completar el proceso de activación).

Visión nocturna: la visión nocturna avanzada te permite controlar todas las habitaciones, incluso en entornos con poca luz.

eufy 2K Cámara Vigilancia Wifi Interior, cámara IP interior,Cámara de Seguridad Pan-tilt Enchufable, Reconocimiento de Personas, con Asistente de Voz, Sensor de Movimiento, HomeBase No es necesario € 49.99

€ 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sabe lo que ve: la inteligencia artificial integrada en el dispositivo determina de forma instantánea si una persona o una mascota está presente en el campo de visión de la cámara.

La clave está en los detalles: permite visualizar cada evento con una resolución nítida de hasta 2K (1080P al utilizar HomeKit), de modo que podrás ver exactamente lo que ocurre en tu hogar.

Integración inteligente: conecta la cámara de interior a Apple HomeKit (descarga la Guía del usuario de HomeKit en la sección Información del producto más adelante), el Asistente de Google o Alexa de Amazon para disfrutar de un control total de la vigilancia. (HomeKit está disponible a través de una actualización. Al iniciar HomeKit, los usuarios deben añadir el dispositivo en la aplicación eufy Security y, a continuación, completar el proceso de activación).

Realiza el seguimiento de la acción: cuando detecta movimiento, la cámara realiza el seguimiento del objeto en movimiento automáticamente. Desplaza la lente 360° horizontalmente o inclínala 96° verticalmente para obtener una vista clara de toda la habitación.

Comunicación a través de la cámara: habla directamente a cualquier persona que pase por delante de la cámara mediante el audio bidireccional integrado en la cámara.

