Los 30 mejores Caja Para Llaves Pared capaces: la mejor revisión sobre Caja Para Llaves Pared

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Caja Para Llaves Pared?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Caja Para Llaves Pared del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Nestlingde Cerradura con Llave Cerradura de Combinación Montada en la Pared Impermeable € 14.99

€ 12.42 in stock 4 new from €12.42

Free shipping

Amazon.es Features ★ 【LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA LA SEGURIDAD DE LAS LLAVES】El cuerpo de metal resistente al agua, seguro, compacto, liviano,grueso y robusto se detiene contra los ataques de martillazos, sierras o palancas. Nuestra caja fuerte para llaves para exteriores montada en la pared se puede montar de forma segura, discretamente, junto a su puerta.La caja de seguridad para llaves tiene un poderoso código de botón que le permite otorgar acceso a sus llaves a cualquier persona que necesite compartir el código

★ 【GRAN ESPACIO Y DISEÑO COMPACTO】Su diseño compacto resistente a la intemperie hace que parezca un tomacorriente exterior no afectado, la caja de almacenamiento de llaves independiente para el hogar es compacta y puede contener hasta 5-12 llaves, llaves de auto, tarjetas de crédito, etc. Ya no esconda las llaves debajo de felpudos o macetas, la caja de llaves brinda comodidad y seguridad para acceder a llaves de repuesto para familiares, amigos, empleados, trabajadores a domicilio, AirBnB y más

★【MATERIAL DURADERO Y DE ALTA CALIDAD】 El cuerpo de la caja de la llave de seguridad adopta una estructura de aleación de zinc engrosada de alta resistencia, el cuerpo de la caja de la llave está diseñado con un revestimiento antioxidante y resistente a la corrosión y tiene una cubierta deslizante a prueba de polvo y resistente a la intemperie, La garantía de calidad de doble capa prolonga la vida útil de la caja para llaves con codigo.

★ 【FÁCIL DE USAR E INSTALAR】 Las instrucciones claras y el kit de montaje de la caja de bloqueo de llaves ayudan a instalar rápidamente, incluso es fácil de instalar para una persona que no hace bricolaje. Cerradura de combinación de 4 dígitos (el valor predeterminado de fábrica es 0000), puede establecer y restablecer su contraseña personalizada para una entrada sin llave conveniente. (Nota: Al configurar la contraseña caja fuerte con llave, recuerde tomar una foto / escribir la contraseña)

★ 【CONVENIENTE SERVICIO POST-VENTA】 Aspiramos a ser los mejores en nuestra industria al ofrecer un excelente servicio al cliente junto con una fantástica experiencia de compra. Si tiene algún problema con el caja de depósito de llaves, no dude en contactarnos en Amazon. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarle.

Pavo 8027040 - Armario llavero (para 54 llaves), color gris oscuro € 19.87

€ 18.33 in stock 4 new from €14.66

Free shipping

Amazon.es Features Cuadro clave para las llaves almacenar 54

Calidad Profesional

Incluye llaveros y etiquetas

Dimensiones: 60 x 240 x 300 mm

dcasa - Caja de llaves moderna blanca de madera para la entrada Fantasy € 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Caja de llaves moderna blanca de madera para la entrada o el lugar que elijas., Un modelo que quedará genial en cualquier lugar que lo coloques y disimulará perfectamente el anti estético cuadro de mando de la luz., Está fabricada en madera mdf y crestal la parte del portafotos., Sus medidas son:, Ancho: 20,5 cm., Alto: 24 cm., Fondo: 7 cm.

Silverline 542519 - Armario para 20 llaves con combinación de 3 dígitos (200 x 160 x 75 mm) € 15.81 in stock 4 new from €15.81

Free shipping

Amazon.es Features Armario para llaves fabricado en acero con acabado electropintado

Cierre con combinación de 3 dígitos

para almacenar hasta 20 llaves

Incluye soporte de montaje

Ideal para instalr en paredes

Zeller 13846 Armario para Llaves, bambú / acero inoxidable, Marrón, 21.5x6x24.5 cm € 27.80 in stock 1 new from €27.80

5 used from €16.97

Free shipping

Amazon.es Features 9 ganchos

Armario para llaves en alta calidad de haya

Descripción del producto: Armario para llaves Construido en madera de haya maciza , esta clave del gabinete se destaca por un acabado de acero inoxidable de buena calidad. La porción rebajada en forma de clave proporciona un original final en este muy elegantes toques de diseño . La parte interior comprende

Gabinete de haya Tecla / acero inoxidable, 21,5 x 5,5 x 24,5 cm

Newpop Caja de Seguridad para Llaves con código de 4 dígitos, Impermeable y Resistente a la corrosión Pared cajetin Llave combinación para hogar, Garaje, Escuela, Oficina, Gimnasio (Gris) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Almacenamiento seguro】 La caja fuerte para llaves es una solución simple y segura para guardar las llaves de su habitación, las llaves del automóvil y las tarjetas de acceso. Si no quieres llevar tus llaves contigo cuando salgas a caminar o hacer ejercicio, una cerradura de combinación es la mejor opción para mantenerlas seguras. No te preocupes por perder tus llaves.

【Material de alta calidad】 La caja fuerte para llaves está hecha de aleación de zinc de alta resistencia y resistente a la corrosión, resistente a la sierra, la presión y la palanca. Resistente a la intemperie y apto para interiores y exteriores, la tapa deslizante protege la esfera digital.

【Combinación de contraseña de 4 dígitos】 El cuadro de clave de contraseña tiene una contraseña de cuatro dígitos, puede personalizar su contraseña de inicio de sesión, hay alrededor de 10,000 combinaciones de contraseña, no se preocupe por otras fáciles de descifrar. La contraseña inicial es 0000, puede restablecer su contraseña de inicio de sesión en cualquier momento siguiendo la guía paso a paso

【Fácil de instalar】 El candado con combinación de llave tiene un diseño montado en la pared, todo el hardware se fija con orificios y los accesorios incluidos tienen 4 tornillos y 4 anclajes de expansión de nailon que se pueden fijar fácilmente en cualquier lugar.

【Resuelva el problema de compartir claves】 El cuadro de claves proporciona una forma segura de compartir claves. Cuando esté en el trabajo o de vacaciones, puede compartir contraseñas, para que su familia, cuidadores, niñeras y trabajadores de mantenimiento puedan acceder al contenido de la caja fuerte, puede resolver fácilmente el llaves problema

Concept Crystal Caja Decorativa para Llaves con imágenes a Elegir K11 Arbol Celta de la Vida € 79.00 in stock 2 new from €69.00

Free shipping

Amazon.es Features Armario para Llaves - Pizarra Magnética de Cristal– Decoración: TRES EN UNO

Materiales: Acero con revestimiento en polvo de color negro y Cristal de seguridad con bordes lijados

50 ganchos distribuidos en 5 filas de 10.

Puerta frontal de cristal con diseños a elegir en alta calidad.

Medidas del organizador de llaves: 30 cm x 30 cm x 5 cm.

Diyife Caja Fuerte Para Llaves, [Versión Actualizada] [Montado En La pared] Llave combinada Caja De Bloqueo De Almacenamiento Seguro Para Hogar Garaje Escuela Repuesto Llaves De Casa. € 25.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Construcción de doble pared】 La cubierta de acceso resistente a impactos de montaje empotrado es impermeable al martilleo, aserrado o palanca. Con confianza, coloca las llaves de tu reino en nuestra caja fuerte.

【Comb Dígitos de combinación de 4 dígitos】 Permiten personalizar su propio código de acceso. La cubierta con bisagras unida permite el funcionamiento con una sola mano. La guía de instrucciones describe sus pasos para volver a configurar su código de acceso en cualquier momento

【Acero inoxidable resistente a la corrosión】 es adecuado para uso en exteriores. Dimensiones externas: 4.72 "x 3.26" x 1.37 ". Su caja fuerte tiene una cubierta deslizable y resistente a la intemperie para proteger los diales de combinación de los elementos

【Almacenamiento grande y seguro】 para hasta 5 llaves de la casa o 3 llaves grandes. Evite los cierres patronales y proporcione acceso a su propiedad a través de asistentes de salud, técnicos de servicio y cuidadores de mascotas cuando esté en el trabajo o de vacaciones. Solución perfecta para almacenar claves para el alquiler de AirBnB 【Nota】 ¡Después de restablecer la contraseña, es mejor tomar una foto o grabarla con una nota!

【Fácil de instalar】 1. Abra la caja dentro de la que habrá 4 agujeros en la parte posterior de la caja. 2. Sostenga la caja en la pared y marque la posición de los agujeros con un lápiz. 3. Usando un taladro con una broca de mampostería, taladre agujeros en la pared. 4. Coloque los enchufes de rampa de plástico en la pared. 5. Coloque la caja contra la pared y luego atornille los tornillos provistos

Wohaga® Llavero, 22x7x32cm, 6 Ganchos para Llaves, Carcasa de Madera en Blanco 'Home Sweet Home' € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping

Amazon.es Features Gabinete clave

6 ganchos y nicho de almacenamiento

2 perchas

Material: madera

Tamaño general (L / W / H): sobre 22x7x32cm

Caja de llaves caja de madera 'Bienvenido' blanco 22x7x32cm, 6 ganchos para llaves € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping

Amazon.es Features Caso clave 'Bienvenido' de Wohaga

6 ganchos, compartimento de almacenamiento de aprox.20x3.7x5.5cm

Parte posterior con 2 perchas para montaje en la pared.

Cuerpo de madera en blanco; Peso total: aproximadamente 1,2 kg

Tamaño total (largo / ancho / alto): aproximadamente 22x7x32cm; Interior (largo / ancho / alto): aprox.20x3.7x30cm

Faneam Grande Caja Seguridad Llaves Exterior Caja Guarda Llaves Pared Caja Seguridad Combinacion Impermeable Caja Llaves Seguridad Caja Fuerte Llaves para Casa, Garaje, Escuela, Entrada de Emergencia € 31.99 in stock 1 new from €31.99

1 used from €29.75

Free shipping

Amazon.es Features ▶Resistente y Duradero: La caja guarda llaves está hecha de aleación de zinc de alta calidad y acero de alta resistencia, equipada con placas de acero gruesas,tiene excelentes capacidades de defensa, cumple con los más altos estándares de calidad y puede soportar golpes violentos,aserrados e impactos. La caja seguridad combinacion tiene una excelente resistencia al agua,a la corrosión y a la intemperie. Especialmente indicado para hogares, garajes, escuelas, oficinas, almacenes y otros lugares.

▶ Excelente Impermeable: la caja de seguridad para llaves está cubierta por una cubierta negra impermeable, que se parece más a una toma de corriente para exteriores. La cubierta protectora protege la caja llaves combinacion de un clima impredecible. La caja fuerte llaves se puede instalar en un lugar oculto, como una pared / puerta, para que la llave sea más segura. Especialmente adecuado para entusiastas del fitness, renovación, alquiler de casas, atención médica de emergencia, Airbnb.

▶ Gran Capacidad: dimensiones externas: 11,5 x 8,5 x 5,5 cm / 4,53 x 3,35 x 2,17IN'. Interior: 11x8x3 cm / 4,33 x 3,15 x 1,18 IN'. Proporcione suficiente espacio de almacenamiento interno altamente seguro para sus objetos de valor. La caja seguridad llaves puede contener hasta 8-12 llaves, tarjetas de acceso, llaves del auto y otros artículos. La large key box puede almacenar llaves de repuesto de forma segura, lo cual es conveniente para el uso del personal médico y los miembros de la familia.

▶ Fácil de Instalar: la caja de llaves pared está equipada con 4 tornillos resistentes y 4 tornillos de expansión para garantizar que se pueda instalar en cualquier pared sólida. La contraseña reiniciable de 12 dígitos proporciona miles de combinaciones para garantizar el más alto nivel de seguridad. Se recomienda tomar fotos o escribir en papel después de configurar la contraseña. Una vez que olvide la contraseña, no podrá volver a utilizar la caja fuerte para llaves.

▶ Esta es una caja combinacion llave confiable, ya no necesita poner la llave debajo de la alfombra o maceta. La key lock box puede ayudarlo a ahorrar tiempo y proteger sus llaves del riesgo de pérdida o robo.Puede compartir de forma segura el acceso a las llaves con vecinos,familiares o amigos, lo que es ideal para familias,entrada de emergencia,servicios médicos, almacenes. Mire el video en la página de inicio antes de usarlo para ayudarlo a saber más claramente cómo establecer una contraseña.

KTUEOV Caja de Seguridad para Llaves, Grande Caja para Llaves Pared Exterior con Combinación 12 Dígitos Impermeable Ultra Robusto Caja Fuerte Llaves con Código para Hogar Escuela Garaje Oficina € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping

Amazon.es Features 『́ 』- Tamaño externo (HxWxD): 4.53 x 3.43 x 2.16in, Tamaño interno (HxWxD): 3.94 x 3.15 x 1.18in. La gran capacidad de almacenamiento es suficiente para guardar llaveros, tarjetas bancarias, llaves del coche, dinero en efectivo u otros objetos pequeños. Con esta caja llaves codigo, no tenga que preocuparse de que le quiten las llaves que escondió bajo la alfombra.

『 ́』- La caja fuerte llaves exterior antioxidante está hecha de PVC resistente, aleación de aluminio y mecanismo de cierre de acero duradero, que ofrece una resistencia extra para que la caja resista los ataques de martillos o taladros. Y la cubierta resistente a la intemperie puede proteger la caja del viento, la lluvia, la nieve y el polvo.

『́ ́』- KTUEOV caja seguridad llaves exterior utiliza una combinación múltiple de 12 dígitos para garantizar una protección robusta, que ofrece hasta decenas de miles de combinaciones diferentes, mucho más que los modelos de 4 diales, mucho más difíciles de crackear. Fácil de reajustar la combinación deseada en cualquier momento. (Nota: ¡haga una foto/escríbala para guardar su código!)

『́ 』- La caja seguridad exterior para llaves viene con instrucciones en 5 idiomas, destornillador y kit de montaje (4 tornillos + 4 tacos de expansión). Sólo 4 sencillos pasos para terminar la instalación: ➊Dibujar el contorno de los tornillos ➋Perforar los agujeros ➌Clavar en los tacos expandidos ➍Instalar la caja mediante tornillos.

『 ́』- Es una caja con codigo para llaves de valor para uso en interiores y exteriores, adecuada para el almacenamiento de llaves, tarjetas y joyas. Para facilitar el acceso, sus amigos, familiares y vecinos pueden obtener una llave de repuesto de la caja codigo llaves cuando usted no está en casa. También es una solución perfecta para compartir las llaves de la casa para la entrada de emergencia, cuidadores de mascotas, oficina, almacén, Airbnb. READ Los 30 mejores Envasadora Al Vacio Domestica capaces: la mejor revisión sobre Envasadora Al Vacio Domestica

Wohaga® Armario para llaves (Box colgador para llaves (pared armario – 'There is no place like home', 22 x 29 x 8 cm, con 6 llaves Ganchos, color blanco € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja de llaves con 6 ganchos.

Puerta con cierre magnético.

Parte trasera de con 2 ojales para fijación a la pared.

De color: blanco con gris texto (efecto envejecido).

Tamaño total (Ancho x Alto x Fondo): aprox 22 x 29 x 8 cm.

YUANZ Caja de llaves de aleación de aluminio Caja de llaves de coche de 180 bits Caja de almacenamiento de llaves Caja de gestión montada en la pared € 171.00 in stock 1 new from €171.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: 897 x 60 x 453 mm

Diseño: el producto está hecho de aleación de aluminio única, con un hermoso diseño de aspecto y características humanizadas

Gestión: gestión eficaz y varias llaves, incluyendo archivadores, oficina, coche y llaves de equipo

Almacenamiento de particiones: barra colgante de llave incorporada, y equipada con diferentes sistemas de reconocimiento de código para que sea fácil encontrar y clasificar cada llavero y mantenerlos seguros

Fácil instalación: hay agujeros para tornillos en la parte posterior para fijar la caja de llaves en la pared. Esto ahorra espacio y es más estandarizado. (El producto está equipado con tornillos)

masunt Caja fuerte para llaves 2120 E Code | Asignación de código a distancia a través de Internet | Caja de seguridad electrónica de acero inoxidable AISI 304 | Antirrobo | Resistente a la intemperie € 349.00 in stock 2 new from €349.00

Free shipping

Amazon.es Features Versátil solucionador de problemas ✔️ La caja de seguridad para llaves es ideal para entregar o administrar llaves para huéspedes de casas de vacaciones, apartamentos u hoteles, pero también para clubes, oficinas y negocios, así como para administrar llaves de automóviles

Control de acceso inteligente ✔️ Los códigos de acceso se pueden asignar de forma remota, incluso por períodos limitados, a través de un portal en línea

Alta seguridad ✔️ Fabricado en acero inoxidable AISI 304 sólido y con cerradura electrónica con bloqueo de 2 puntos, esta caja de seguridad es ideal contra robo o vandalismo. Resistente a la intemperie y es impermeable. La caja fuerte es ideal para uso en exteriores

No necesita electricidad ni Internet ✔️ La caja de seguridad para llaves opera con 2 baterías AAA. La asignación de códigos en línea funciona con algoritmos síncronos: la caja fuerte no requiere una conexión inalámbrica o WiFi

OOTB - Caja Blanca de Madera para Llaves, color Blanco, aprox. 19 x 6 x 28.5 cm € 16.16

€ 15.27 in stock 3 new from €15.27

Free shipping

Amazon.es Features Caja blanca de madera

Para llaves

Aprox. 27,5 x 19 cm

Pavo 8027057 Armario llavero (para 80 llaves) gris oscuro € 26.64 in stock 3 new from €26.64

Free shipping

Amazon.es Features Cuadro clave para las llaves almacenar 80

Calidad Profesional

Incluye llaveros y etiquetas

Caja de Llaves,Armario para Llaves,cuelgallaves para Pared de Pasillo Recibidor Almacenamiento Decoración Caja De Almacenamiento De Llaves,Gancho para Llaves € 16.50 in stock 1 new from €16.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja de llaves,Armario para Llaves,GANCHO para Pared de Pasillo Recibidor Almacenamiento Decoración Decorar Caja de llaves arbol elefantes Largo 20,00 Ancho 10,00 Alto 30,00

Diyife Caja de Seguridad para Llaves, [Instalación Gratuita][Impermeable] Portátil Caja de Bloqueo para Llaves al Aire Libre con Grillete Extraíble, para Home Office Garage School Airbnb € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Diseño portátil: sin instalación】 Simplemente cuelgue la caja fuerte para llaves con su grillete extraíble; no se puede abrir solo cuando abre la caja fuerte para llaves, en el pomo de la puerta, cerca, barandilla, etc.

【Adecuado para uso en interiores y exteriores】 Acero resistente a la intemperie. La aleación de zinc y el acero de alta resistencia ofrecen una resistencia adicional al corte, martilleo y aserrado.

【Capacidad de almacenamiento segura】 Adecuado para hasta 5 llaves de la casa. Evite los cierres patronales y proporcione acceso a su propiedad por parte de asistentes de salud, técnicos de servicio y cuidadores de mascotas cuando esté en el trabajo o de vacaciones. Solución perfecta para almacenar claves para alquileres de Airbnb.

【Diales combinados de 4 dígitos】 Ofrece hasta 10,000 posibilidades de combinación. La cubierta con bisagras adjunta permite la operación con una sola mano. Las instrucciones claras lo guían para restablecer su código de acceso en cualquier momento. Tenga en cuenta que una vez que se restablezca la contraseña, es mejor tomar una foto para grabar o no tendrá forma de abrirse nuevamente.

【Construcción de doble pared】 La cubierta de acceso de montaje empotrado y resistente a los impactos es impermeable al martilleo, aserrado o palanca. Coloque con confianza las llaves en la caja de seguridad para llaves Diyife. 【Garantía】 Ofrecemos un reembolso incondicional dentro de los 45 días y un servicio de 12 meses sin preocupaciones.

Caja Fuerte para Llaves con código de 4 dígitos, Caja de combinación para Llaves, Resistente al Agua y al óxido, Caja Fuerte para Llaves, Caja de Cerradura para Montaje en Pared € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Gran memoria segura】 caja llaves pared para hasta 5 llaves de la casa o 3 llaves grandes. Evite bloqueos y brinde acceso a sus pertenencias a través de asesores de salud, técnicos de servicio y cuidadores de animales cuando esté en el trabajo o de vacaciones. Caja para llaves es solución perfecta para almacenar llaves para el alquiler de AirBnB 【Nota】Además, hay un cable en U en el caja llaves que es útil para desbloquear. Caja de llaves al aire libre, ¡Advertencia, puede caer!

【Material fuerte】 Nuestra caja de llaves con código numérico está hecha de aleación de zinc de alta resistencia, acero fuerte y es resistente al aserrado, astillado y palanca. Las cajas fuertes para llaves tienen una cubierta de goma extraíble que las protege del polvo, el óxido, el sol, la lluvia y la nieve. Dura toda la vida, no es necesario que reemplace la caja fuerte de llaves debido al clima.

【Opciones de combinación de 4 dígitos】 caja fuerte para llaves, puede personalizar su propio código de acceso. La cubierta con bisagras adjunta permite la operación con una sola mano. Los pasos para restablecer su código de acceso se llevan a cabo en cualquier momento en el manual del usuario.

【Fácil de montar】 caja llaves con codigo Fácil de montar en la pared gracias a los orificios pretaladrados en la parte posterior de la caja fuerte y los tacos y tornillos de pared incluidos. La caja de llaves se puede instalar en negocios, aulas, casas de vacaciones, entradas de apartamentos y casas. caja de llaves, solución simple y segura para almacenar e intercambiar llaves o tarjetas de acceso

【COMPARTIR SEGURO】 Stronghold caja fuerte llaves le brinda una manera segura de compartir llaves juntos. Comparta el código para que su familia, trabajadores sanitarios, empleados, inquilinos, invitados u otros visitantes accedan al contenido de la caja fuerte. La llave con código es perfecta para las personas que a menudo olvidan las llaves de su casa y es una opción más segura que esconderse. la clave.

Caja de llaves de madera de pureza para la pared, nunca más sueltas tus llaves € 47.95 in stock 1 new from €47.95

Free shipping

Amazon.es Features Armario de madera para llaves fabricado en la India con madera de mango pulida con detalles de hierro forjado y asa en la puerta

Cuenta con 6 ganchos, 2 filas de 3, dentro del armario para todas tus llaves, y 2 ganchos más grandes debajo del armario para toallas de té, bufandas, sombreros, correas de perro, etc

Fácil de montar, simplemente cuelga los ganchos en la parte posterior para los accesorios de pared adecuados.

Tamaño: 18,5 x 38 x 8 cm

Es un regalo inusual y útil. Gran regalo de inauguración de la casa

TIENDA EURASIA® Caja de Madera Decorada para Colgar Llaves - Armario para Llaves - Estilo Natural - 20 x 7 x 25 cm (Arbol de la Vida) € 19.95 in stock 1 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Cajas de Madera Decorativas para Colgar Llaves

✅ Estilo Nórdico adaptable a cualquier ambiente

✅ Medidas - 20 x 7 x 25 cm

✅ Espacio para 6 Pares de llaves

Navaris Caja para llaves de pared - Armario llavero con 48 portallaves - Cajetín organizador guardallaves para casa oficina - Con cerradura € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping

Amazon.es Features Donde lo necesites: Utiliza este organizador de llaves donde lo necesites, ya sea en casa, para tu oficina o trabajo. Puedes colocarlo en el pasillo de la entrada para tapar un contador eléctrico o la caja de fusibles.

48 llaves: ¡Con espacio de sobra! Esta caja tiene 48 colgadores, por lo que podrás colocar otras tantas llaves. Ideal para oficinas y eventos, entre muchos otros.

Envío: Recibirás un armario guardallaves con espacio para 48 llaves, con unas medidas de 20 x 25 x 8CM. Está hecho de acero y plástico, y pesa 1.38KG. En el envío también recibirás 2 llaves, 2 tacos y 2 tornillos para el montaje.

Con cerradura: ¡Mantén tus llaves a salvo de manos muy largas! La caja incluye una cerradura, para tener tus llaves seguras. Recibirás además dos llaves, para tener una de reserva o para dársela a alguien de tu confianza.

Montaje fácil: Recibirás 2 tacos y 2 tornillos, con los que podrás realizar el montaje. Tan sólo realiza 2 agujeros en la pared y coloca el armario.

Arregui Armario de Seguridad para 20 Llaves, Acero, Gris € 13.10 in stock 6 new from €12.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en acero de alta resistencia

Apertura y cierre mediante llave de serreta

Dispone de ganchos de sujeción fijos con números de referencia en la parte superior. Se incluyen tiras de numeración

Contiene porta etiquetas para identificar las llaves

Armario para llaves 'Pareja de búhos' con 6 ganchos para llaves blanco/natural 21 x 28 x 7 cm € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Armario para llaves Wohaga 'Owl pair' con 6 ganchos

2 tiras de gancho con 3 ganchos cada una (alturas: aprox. 14 / 22cm)

Puerta con cerradura giratoria

Parte posterior con percha para montaje en la pared.

Tamaño total (W / H / D): aproximadamente 21x28x7cm READ Los 30 mejores Cajas De Almacenaje Plastico capaces: la mejor revisión sobre Cajas De Almacenaje Plastico

Rhino - Armario de llaves con combinación, soporte de pared, para hasta 20 llaves € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features Cerradura de combinación: sin necesidad de llaves, combinación simple de 3 dígitos que puede restablecerse.

20 ganchos individuales para llaves para localizar fácilmente las llaves adecuadas.

Construcción de acero resistente: disfruta de la tranquilidad de que tus llaves están a salvo dentro de la caja para llaves, de metal resistente.

Incluye 20 etiquetas de color para llaves: establece un código de colores y etiqueta tus llaves para una identificación rápida y fácil.

Fijaciones de pared incluidas: tacos y tornillos para fijar en la ubicación elegida.

Caja Seguridad Llaves, BTNEEU Caja Combinacion Llave Grande, Caja Llaves Codigo Montaje en Pared, Key Lock Box 4 Dígitos Combinacion Almacenamiento Seguro para Casa Coche Garaje Escuela Gimnasio € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping

Amazon.es Features CAPACIDAD EXTRA GRANDE-Caja seguridad tiene espacio extra grande (tamaño interior alrededor de 4.3 * 3 * 1.6 pulgadas) que puede colocar varias llaves como llaves de la casa de repuesto, llaves del auto, tarjeta de seguridad de la puerta. Más almacenamiento que caja codigo llaves. Puede poner las llaves de su casa o las llaves de su auto cuando vaya a trabajar o de vacaciones.

ALTA SEGURIDAD-Caja seguridad llaves portatil adopta una aleación de aluminio duro para mayor durabilidad y este material de metal es resistente a la corrosión, resistente al agua y a la corrosión. La aleación de aluminio de alto grado protegerá la caja del martilleo y el serrado. La cubierta protectora protege los diales de combinación del clima impredecible. La superficie de caja seguridad llaves combinacion está hecha de material ecológico que no es dañino para humanos o mascotas.

FÁCIL DE USAR-Establezca los dígitos que desea como contraseñas y la combinación de 4 dígitos es fácil de recordar y restablecer. 4 diales te ofrecen 10000 combinaciones como máximo, lo que hace que sea muy difícil de descifrar, mucho más seguro que la caja de combinación de 3 dígitos. Caja llaves no se atascará en el proceso de operación por su fina mano de obra. Key safe lock es fácil de abrir cuando usa la combinación correcta.

PRÁCTICO-Caja llaves combinacion proporciona 4 tornillos libres y 4 tapones de expansión que se utilizan para fijar en la pared. El manual le ofrecerá algunas pautas útiles para usar este producto. Al usar caja seguridad llaves coche, no tiene que almacenar sus llaves cerca de la puerta o debajo de los artículos, lo cual es extremadamente inseguro para su hogar. El bloqueo de contraseña es ideal para la casa, la entrada de emergencia, la casa de vacaciones, los cuidadores de mascotas y la oficin

EL MEJOR REGALO-Cajas de seguridad llaves tiene un diseño simple y clásico. Será un excelente regalo para su familia o amigos. Key box está hecho de un material duradero y de alta calidad, lo que permite un uso prolongado. Simplemente abra la caja de seguridad con la contraseña correcta en segundos y ahorre tiempo para encontrar las llaves en su bolsillo.

Caja De Seguridad Para Llaves Gabinete Para Llaves Con Cerradura De Combinación Organizador De Llaves Montado En La Pared Caja Para Guardar Llaves Con Etiqueta Para Llaves Para Hoteles, Oficinas, Empr € 281.95 in stock 1 new from €281.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Organizador de la caja de seguridad para llaves: la caja del gabinete para llaves está hecha de metal con recubrimiento en polvo y un acabado resistente a los arañazos para evitar que se astille, se pele y se oxide, lo que garantiza una larga vida útil.

Candado de combinación de seguridad: disfrute de la seguridad y la comodidad de las llaves de acceso con un candado de combinación confiable de 3 dígitos. Con más de 1000 combinaciones posibles, simplemente puede cambiar el código cuando sea necesario.

Proteja y organice bien sus llaves: Proteja de forma segura sus llaves de Key Locker perdido. La espaciosa caja de seguridad para llaves le permite colgar llaves individuales o varias llaves con las etiquetas para llaves incluidas, lo que lo hace bien organizado y fácil de obtener.

Fácil instalación: fácil instalación y tamaño compacto. El gabinete para llaves viene con orificios pretaladrados y accesorios de montaje, que se pueden instalar fácilmente en cualquier pared. lo cual es conveniente para mantener bien la llave y tiene buena seguridad.

Uso versátil: esta caja de seguridad para llaves se puede usar en muchas aplicaciones personales y comerciales en un tamaño tan compacto. Ideal para escuelas, hogares, empresas, agencias inmobiliarias, hoteles, valet, oficinas, administradores de propiedades, complejos de apartamentos, lotes de automóviles, concesionarios de automóviles, talleres de reparación y más.

masunt Caja fuerte para llaves 1420 E Code | Asignación de código a distancia a través de Internet | Caja de seguridad electrónica de acero inoxidable AISI 304 | Antirrobo | Resistente a la intemperie € 999.00 in stock 2 new from €999.00

Free shipping

Amazon.es Features Versátil solucionador de problemas ✔️ La caja de seguridad para llaves es ideal para entregar o administrar llaves para huéspedes de casas de vacaciones, apartamentos u hoteles, pero también para clubes, oficinas y negocios, así como para administrar llaves de automóviles

Control de acceso inteligente ✔️ Los códigos de acceso se pueden asignar de forma remota, incluso por períodos limitados, a través de un portal en línea

Alta seguridad ✔️ Fabricado en acero inoxidable AISI 304 sólido y con cerradura electrónica con bloqueo de 2 puntos, esta caja de seguridad es ideal contra robo o vandalismo. Resistente a la intemperie y es impermeable. La caja fuerte es ideal para uso en exteriores

No necesita electricidad ni Internet ✔️ La caja de seguridad para llaves opera con 2 baterías AAA. La asignación de códigos en línea funciona con algoritmos síncronos: la caja fuerte no requiere una conexión inalámbrica o WiFi

