Los 30 mejores Cable Usb C A Usb capaces: la mejor revisión sobre Cable Usb C A Usb

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cable Usb C A Usb?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cable Usb C A Usb del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



RAMPOW Cable USB Tipo C a USB A 3.0 Cable USB C Carga Rápida Nylon Duradero-Garantía de por Vida [USB C 3.1 Gen 1] para Samsung Galaxy Note 10/ S10 / S9, Mi 10, HTC 10/U11, LG G5/G6-1M,Gris Espacial € 8.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carga Rápida y Sincronización: ¡Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A [5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ] de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed+)con dispositivos compatibles con USB 3.0,que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

Amplia Compatibilidad: Compatible con Samsung S8/S8+/Note 8/Note 9,Chromebook Pixel, LG G5/G6, HTC 10/U11/U12+ y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB tipo C.

⚡ Conector USB Tipo C Reversible: Con el conector reversible podrá mantenerse al día con la última tendencia en interfaces USB. Con este diseño fácil de usar, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación.

Ultra Durabilidad: Cable tipo c trenzado de Nylon añade durabilidad y que hace que sobreviva fácilmente al uso diario.Aluminio conectores con resistencia de 56 K garantiza una carga segura.

Profesional Servicio Postventa - Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación que tenga - estamos aquí para ayudarle. El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

NIBIKIA Cable USB Tipo C, 2Pack [ 1M+1M ] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Sony Xperia € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0

✅ Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

✅ Conector USB Tipo C Reversible : Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅ Durabilidad: más larga que los cables originales; cable de nailon de alta calidad, al menos 9000 veces 90 grados de inclinación

✅ Servicio: NIBIKIA le ofrece una de el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

GIANAC Cable USB Tipo C, 5Pack [0.25M 0.5M 1M 2M 3M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 8.99 in stock 1 new from €8.99

1 used from €10.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Longitud flexible: 5 unidades de 0,25 m, 0,5 m 1 m 2 m 3 m cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; no tendrás que preocuparte más de distancias largas de tu cable de carga; un pedido contiene 5 cables

Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

RAMPOW Cable USB Tipo C Cable USB C QC 3.0 [1M-2Pack] Cable Samsung USB C Carga Rápida QC 3.0 y Trenzado de Nylón para Samsung Galaxy, Xiaomi Mi A1/Mi A2, LG, HTC, Sony Xperia XZ y más - Azul Marino € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carga Superveloz - Carga rápidamente sus dispositivos hasta 3A con Qualcomm Quick Charge 3.0. Los dispositivos recuperan la carga completa en mucho menos tiempo, maximizando la eficiencia. Este cable USB C transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

Doble Durabilidad - Cubierto por material de nylon de doble trenzado y sin enredos, el cable puede resistir más de 20,000 ciclos de prueba de flexión. Con una vida útil de más de 20,000 inserciones, el elaborado conector admite tu uso diario repetido y nunca se soltará.

Amplia Compatibilidad - Este cable tipo C encaja perfectamente con el Samsung Galaxy Note 8/Note 9/S8/S8+/S9/S9+, LG G5/G6/G7/V20/V30, HTC U11/U12+, Sony Xperia XZ/XZ2 y otros teléfonos, tablets y dispositivos que admiten Tipo C.

Diseño Actualizado - La técnica de cuerpo de una sola pieza consigue una conexión perfecta entre el cable y la carcasa de aluminio, haciendo innecesario preocuparse por la rotura de la carcasa. El curvado especial de la carcasa también hace más fácil enchufar o desenchufar el dispositivo.

Qué Puedes Esperar de Nosotros: Una Cable USB Tipo C de calidad buena y el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas. ¡Estamos aquí para ayudarte!

AUKEY Cable USB C a USB A 3.0 1m Nylón Cable Tipo C Carga y Transmisión de Datos para Samsung Galaxy Note 9 8 S10 S10+ S9 S8 +, MacBook Pro, Google Pixel, Nexus, Nuevo Google Chromebook Pixel - Negro € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Modelos Aplicables: Samsung Galaxy Note 8 / S8+, HUAWEI P10 / P9, OnePlus 3 / 2, Macbook Pro 2016, Google Chromebook Pixel y otros dispositivos con puerto USB C.

El Puerto USB C: No es direccional, que se puede insertar frontal o contrario, lo que mejora la facilidad de uso de esta interfaz.

Sincronización de Carga y Transferencia de Datos: la transferencia de datos de USB C a USB 3.0 alcanza hasta 5Gbps, que es 10 veces rápido que USB 2.0.

Seguro y Robusto: Trenzado a tejido nylón envuelto incluso después de plegados múltiples no está dañado. Diseño libre de enredos y carcasas de alumnio anti-corrosión y duradero.

Lo que Obtendrá: AUKEY CB-CD2 Cable USB C a USB 3.0 A nylón 1m, manual usuario, garantía y servicio al cliente de 24meses.

Amazon Basics - Cable USB tipo C a USB-A 2.0 macho (1.8 m), color negro € 7.29 in stock 1 new from €7.29

1 used from €6.41

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Conecta dispositivos USB tipo C (MacBook, Chromebook Pixel, Galaxy Note 7, etc.) con dispositivos USB estándar tipo A (ordenadores portátiles, discos duros, estaciones de carga, cargadores de pared/coche, etc.).

Ideal para cargar dispositivos USB tipo C, así como para sincronizar datos, fotos y música.

Diseño reversible: es fácil introducir el conector tipo C en cualquier dispositivo compatible (no importa qué lado va hacia arriba).

El puerto tipo C mide la mitad de ancho y un tercio de alto que el conector USB-A estándar (ligeramente más grande que los puertos Lightning o Micro-USB).

Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps; salida de corriente de hasta 5 V y 3 A. READ Los 30 mejores Aliexpress En Español capaces: la mejor revisión sobre Aliexpress En Español

UGREEN Cable USB C, 3A Cable USB Tipo C a USB A 2.0 Nylon Trenzado Carga Rápida para Samsung Galaxy S20 FE, S21 S20 S10 Note10, A20e, Xiaomi Redmi 9, Note 7, 8, Mi 9, A2, Mi 6, Pocophone F2, 0,5 Metro € 6.69 in stock 1 new from €6.69

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hay diferentes longitudes para elegir: puede conectar el cable de 0,5 Metro al powerbank, de 1 Metro en el coche, y 2 Metros en oficina o casa, y de 3 Metros para la conexión de larga distancia. Note: Este cable usb c es 0,5 Metro.

Sincronización y Carga Rápida: admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Excelente Durabilidad: cuenta con múltiple blindaje, conectores dorados y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna.

Seguridad Confiable: este cable USB tipo c a USB A posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

Amplia Compatibilidad: el cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S20 FE/ S20/ S10 / S10 Plus / Note 10 / Note 10 Plus / S9 / S9 Plus / A50 / A40 / A80 / A60 / A30 / S8 Plus / S8 / Note 8, Xiaomi Mi A3 / Redmi Note 7 / Redmi Note 8 / Mi 9 / Mi A2 / Mi A1 / Mi 8 / Pocophone F1 /Pocophone F2 Pro/ Mi5 / Mi Mix / Redmi Pro, Huawei P40/ P30/ P20/ P20 Lite / P9 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, HTC 10 / U11.

Premium Cord - Cable de Carga rápida USB-C (1 m, Carga superrápida, 5 A, Conector USB 3.1 Tipo C a Conector USB 2.0, Carga rápida y Cable de Datos para Dispositivos Tipo C, 1 m), Color Blanco € 2.42 in stock 1 new from €2.42

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cable de carga muy rápido, corriente de carga de hasta 5 A.

Cable USB 3.1 C / M - USB 2.0 A / M.

Permite la sincronización y transferencia de datos con USB 2.0. Velocidad de transferencia de hasta 0,48 Gbit/s.

Primera conexión: USB 3.1 tipo C macho – Segundo conector: USB 2.0 tipo A macho – Adecuado para todos los teléfonos móviles y dispositivos con un conector USB-C TM.

Conector USB 3.1 sellado que se pueden mover en cualquier dirección y en cualquier dirección. Cable de cobre pesado, diseñado especialmente para la carga rápida con alta corriente. Conductor de cobre AWG23. Conector sellado. Conector plateado niquelado. Color: blanco. Bolsillo para etiqueta de PVC y código EAN. Longitud: 1 m.

aceyoon Cable USB Tipo C 0.2M, 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y 5Gbps Sincronización Mini Cable USB C a USB A 3.0 para Galaxy S20 A20 A71 A51,P30 lite/P40/P20, P40Pro/P30Pro(Negro/2 pack) € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【0.2M de longitud fácil de transportar】 El teléfono se puede cargar con un banco de energía o un cargador portátil a través de este cable USB C corto. 0,2 m de longitud, textura ligera, anti-enredos, se puede llevar fácilmente en un bolso o bolsillo. Para Android Auto, asegúrese de que tanto su teléfono como su automóvil sean compatibles con la función Android Auto y que se haya descargado la aplicación correspondiente.

【Carga rápida y transferencia de datos de 3 A】 La potencia de salida de este cable tipo C de 0,2 m es de hasta 3 A y admite carga rápida. La resistencia de identificación de 56K incorporada puede proteger el dispositivo y el adaptador de carga de daños. La velocidad de transmisión se incrementa en un 800%, 480 Mb / s se incrementa a 5 Gbp / s, que es más rápido que USB 2.0 y es efectivamente compatible con dispositivos USB 2.0.

【Amplia compatibilidad】 Adecuado para dispositivos casi tipo C, carga 2 en 1 y transferencia de datos. Compatible con Macbook Pad Pro 2020/11, Pad air 2020/13 pulgadas; Pixel 5/4; Tableta N2 / N1; Galaxy S20 / S10 / S8 / S9 / S7 / A21s; Compatible con Hua-wei P30 lite / P30 Pro, P20 Lite; Mate40 / 40 Pro, Mate30 / 30 Pro, Mate20, etc.

【Alta velocidad estable sin interferencias】 Adopte con alambre de núcleo de cobre engrosado sin oxígeno de alta pureza y blindaje multicapa, estable y de alta velocidad, ahorra tiempo de carga y mejora la eficiencia de carga. Los archivos grandes, como fotos y películas HD, también se pueden transferir rápidamente y solo se necesitan 5 segundos para transferir películas de 1 Gb.

【Nylon trenzado de alta calidad】 La colcha exterior está hecha de nylon trenzado, que es resistente a la tracción y la abrasión, anti-enrollamiento y duradero. Los conectores de aleación de aluminio de alta calidad son resistentes a la oxidación y al óxido, y también se pueden enchufar repetidamente. La articulación está reforzada, es duradera y no se rompe fácilmente. El tipo C se puede insertar en ambos lados.

Cable USB Tipo C, RAVIAD Cable USB C a USB 3.0 Cable Tipo C Carga Rápida y Sincronización Compatible con Galaxy S10/S9/S8/Note 10, Huawei P30/P20, Xiaomi Mi A1/Mi A2 y más - 1M, Gris € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅【Carga Rápida y Sincronización】Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed) con dispositivos compatibles con USB 3.0, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S10/ S9/ S8/ Note10/ Note9/ Note8, Huawei P40/ P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Xiaomi Mi A1/ A2/ Mi8, Redmi Note 7 / 7, Honor View 10/ 9, LG G7/V30, OnePlus 6T, HTC U11/U12 y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB Tipo C.

✅【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 8,000 curvas y más de 10,000 enchufes y desenchufando la vida útil.

✅【Garantía de por Vida】Cable USB C a USB 3.0 duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

Premium Cord - Cable USB 3.1 (Conector Tipo C) Blanco 0,1 m € 2.35 in stock 1 new from €2.35

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PremiumCord - Cable USB 3.1 (conector C a conector USB 2.0, 10 cm)

Primera conexión: USB 3.1 tipo C.

Segunda conexión: USB 2.0 tipo A.

Cable de carga y sincronización USB-C – adecuado para dispositivos con conector USB-C – Negro – Carga de alta velocidad con máximo 3 A – Cable flexible para suficiente alcance – Cable USB 2.0 para sincronización y carga – Pequeño conector tipo C se puede utilizar en ambos lados – Máx. Velocidad de transferencia de 0, 48 Gbits/s. Capa: fundido. Superficie de conexión: niquelada. Color: blanco. Embalaje: bolsa de plástico con código EAN. Longitud: 10 cm.

RAVIAD Cable USB Tipo C, [2Pack 2M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S20/S10/S9/S8/M51/M31/M21/Note 10/Note 9, Huawei P40/P30/P20, Redmi Note 9 Pro/9/8 - Plata € 6.49 in stock 1 new from €6.49

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ⚡【Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8, M31/M21/A70/A71/A50/A51/A41/A40/A21s/A20s, Note 10/ 9/ 8, Huawei P40 Lite/P40/P30/P30 pro/P30 lite/P20 Pro/P10/Mate 20/Mate10, Redmi Note 9 Pro/9/8 Pro/8, LG G5/G6/G7/V20/V30, HTC U11/U12+, OnePlus, Googl y más. (✘✘✘NOTA: No es Compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.)

【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 10,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Cosa Ottieni】RAVIAD Cavo di Ricarica USB C 2Pack 2M garanzia 24 mesi e servizio clienti cordiale. Ti invitiamo a contattarci per ogni richiesta o domanda.

GIANAC Cable USB Tipo C, 5Pack [0.25M 0.5M 1M 2M 3M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Longitud flexible: 5 unidades de 0,25 m, 0,5 m 1 m 2 m 3 m cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; no tendrás que preocuparte más de distancias largas de tu cable de carga; un pedido contiene 5 cables

Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

RAMPOW Cable USB C a USB C [20V/3A 60W] Cable Tipo C a Tipo C con Power Delivery 3.0 para Samsung Galaxy Note 20/S20, Mi 10, iPad Pro/iPad Air 4, Macbook Pro 2017, ChromeBook Pixel, Switch - 1M, Gris € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Carga Rápida con USB PD 60W] - Con la nueva tecnología USB Power Delivery (PD), admite una salida de hasta 20V/3A, 60W para teléfonos, tablets y MacBooks habilitados USB-PD. Transfiera datos hasta 480 Mbit/s. Durante la prueba de 30 minutos, Google Pixel 2 se puede cargar del 0% al 50%. Durante la prueba de 105 minutos, 2018 MacBook Air 13 " se puede cargar completamente, tan rápido como el cable USB-C original. También es compatible con los protocolos Qualcomm Quick Charge 3.0 & 2.0.

[Compatibilidad Universal] - Este Cable USB C a USB C encaja perfectamente con variedad de dispositivos USB-C como MacBook, Nintendo Switch, Google Pixel 2 / 3 / XL / 2XL, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Xiaomi Mi 9 / Mi 8 / Mi A2, GoPro Hero 7 / 6 / 5 y otros smartphones, tablets y portátiles USB-C.

[Diseño Actualizado] - Gracias a la junta perfectamente moldeada entre el cable y la carcasa de aluminio, haciendo innecesario preocuparse por la rotura de la carcasa. El curvado especial de la carcasa también hace más fácil enchufar o desenchufar el dispositivo, asegurando una experiencia de usuario óptima. Además, tendrás un cómodo acceso de carga & sincronización con este cable USB C a USB C.

[Ultra Durabilidad] - Cubierto por material de nylon de doble trenzado y sin enredos, el cable puede resistir más de 20,000 ciclos de prueba de flexión. Con una vida útil de más de 20,000 inserciones, el elaborado conector admite tu uso diario repetido y nunca se soltará.

Qué Puedes Esperar de Nosotros] - Un cable USB USB C a USB C de calidad, y el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.. ¡Estamos aquí para ayudar!

UGREEN Adaptador USB C a USB 3.0, Cable OTG USB Tipo C Macho a USB Hembra Adapter Compatible con Thunderbolt 3 para MacBook Pro, iPad Pro, Samsung Galaxy S20 S10 Note 10 S9 Tab A, XiaoMi Mi 10 Mi 9 € 10.49 in stock 1 new from €10.49

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Versátil y Eficaz: el adaptador USB-C a USB 3.0 le permite conectar dispositivos USB (como auriculares / micrófono USB, cámara web, tarjeta de sonido USB, adaptador de red USB, SSD portátil USB, teclado, ratón, pendrive, controladores de juegos) a las nuevas portátiles /tabletas /teléfonos Tipo C.

Super Velocidad de 5 Gbps: este adaptador USB-C macho a USB 3.0 hembra realiza una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 y transfiere video de 1GB y archivos grandes en segundos.

Combinación Perfecta para MacBook: con un cable integrado de 10 cm, este adaptador USB tipo C OTG es ideal para computadoras portátiles con dos puertos USB-C uno al lado del otro, como MacBook Pro 2020/2019/2018, MacBook Air 2020/2019/2018 , Dell XPS 17. El cable USB-C OTG se adapta perfectamente a las computadoras portátiles sin bloquear los puertos adyacentes.

USB-C y Compatible Thunderbolt 3: este adaptador USB C a USB A OTG se adapta a la mayoría de teléfonos / tabletas tipo C y portátiles Thunderbolt 3 como MacBook Pro / Air, Mac Mini, iPad Pro 2020/2018, Samsung Galaxy Note20 / Note10 / S20 Plus / S20 / S10 Lite / S10e / S9 / S8 / A71 / A51 / A21s / A70 / A50 / A40 / A20e / Tab S7 + S6 S5e / Tab A 10.1, Huawei P30 / P30 Lite / P20, Google Pixelbook Go, Xiaomi Redmi Note 9, Sony Xperia L3 / XA2 / XZ2, Surface Go, Dell XPS 17/15/13, Surface Pro 7

Confiable y Duradero: el adaptador USB tipo C OTG está hecho de una aleación de aluminio sólido que disipa el calor a una velocidad más rápida y mejora significativamente la seguridad de los datos. Además, la carcasa de aluminio puede resistir mucho desgaste y ofrecer una vida útil más larga. La chaqueta trenzada de nylon mejora significativamente la durabilidad de este cable USB-C OTG. READ Los 30 mejores Adaptador Tipo C A Micro Usb capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Tipo C A Micro Usb

Cable USB C Corto (0,3m 2 Pack), CLEEFUN Cable USB Tipo C de Carga Rápida, Ultra Resistente Nylon Cable para Samsung Galaxy S10 S9 S8 A40 A50 M20 M30s, Xiaomi Mi 8 9 9T, Redmi Note 8 9 Pro, Moto G6 G7 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】Este cable de 0,3 m USB A a USB C corto compatible con Samsung Galaxy S8 S9 S10 S8 + S9+ S10+ S10e, M20 M30S Note10 Note10+ Note9 Note8, A40 A50 A70 A30S A20e, Xiaomi Mi A3 Mi 8 Mi 8 Lite Mi 9 Mi 9 Lite Mi 9T Mi 9T Pro Mi 9 SE, Redmi Note 7 Note 8 Note 8 Pro, Moto G7 G7 Plus G7 Power G6 G6 Plus, LG G6 G6 Plus G7 G7 Thinq G7 Fit, Sony Xperia XZ Premium XZ1 XZ2(Compact) XZ3 XA1 10 10 Plus.

【Mini Tamaño Ligero & Portátil】Solo 0,3 m, longitud perfecta para cargar con batería externa o portátil. El cable de ahorro de espacio y luz mantiene tu espacio ordenado, muy cómodo de llevar a cabo sin ningún problema.

【Carga Rápida & Sncronización】CLEEFUN de cable USB C corto, soporte Max 5 A de carga rápida. Carga y sincronización 2 en 1, velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps. La resistencia de 56K incorporada y las fuertes conexiones de metal proporcionan una conductividad y estabilidad excepcionalmente confiables.

【Ultra Duradero & Sin Enredos】El CLEEFUN cable cargador USB C con la cubierta de tela de nailon ultra resistente hace que sea libre de enredos y resistente al desgaste diario. Soporta más de 10,000 pruebas de flexión para una mayor durabilidad y 10,000 veces de inserciones. Conecte y desconecte sus dispositivos sin ninguna preocupación.

【18 Meses de Garantía】CLEEFUN se compromete a proporcionar a nuestros clientes la mejor experiencia en productos y servicios. Ofrecemos 18 meses de garantía. Póngase en contacto con nuestro equipo de servicio a tiempo si necesita ayuda.

Cable Matters Cable de Impresora USB C(Cable USB C a USB B/Cable USB B a USB C) en Negro 2m € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cable USB Tipo C USB b conecta un computador por un puerto USB tipo C con una impresora, escáner, interruptor de impresora, disco duro externo o Legacy dispositivo periférico con un puerto USB 2.0 tipo B; El conector USB-C reversible se conecta y desconecta fácilmente sin verificar la orientación del cable

LEGACY COMPANION Cable USB Tipo C a USB B para conectar su impresora, escáner o Legacy disco duro externo USB 2.0 existente por USB B con computadores más nuevos con USB C; Admite una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de hasta 480 Mbps; El Cable USB C USB b ofrece una conexión más rápida y segura a través de Wi-Fi al imprimir o escanear documentos importantes

ALTERNATIVA INALÁMBRICA para conectar directamente con computadores de modelos más nuevos como MacBook 2015 con pantalla Retina de 12 ", Google Chromebook Pixel / Pixel C 2015, PC ASUS Zen AiO All In One, Lenovo Yoga 900 13", Dell XPS 13 "9350 / XPS 15" 9550 , o HP Pavilion x2 / Spectre x2 / Pro Tablet 608 a una impresora o escáner

DISEÑADO PARA DURACIÓN con un cable flexible, construcción resistente y conectores USB con alivio moldeado de tensión para desconexiones frecuentes; Totalmente blindado para proporcionar un rendimiento de transmisión superior y proyectar contra el ruido EMI / RFI; El robusto Cable Tipo C USB b encaja con su lugar para una conexión cómoda y segura; La garantía de duración y el soporte del producto para este cable brindan tranquilidad al comprar

COMPATIBLE con dispositivos por un puerto USB tipo B, como una impresora de multifunción, láser o térmica, escáner de documentos de escritorio, midi controlador, midi teclado, placa de desarrollo, UPS u otro LEGACY dispositivo de Arduino, Brother, Canon, CyberPower, Dell, Epson , Fujitsu, HP, IOGEAR, Lexmark y Panasonic

NIMASO Cable USB C 3A[4 Pack 0.3M+1M+2M+3M],Cable USB Tipo C para Carga y Sincronización Rápidas,Cargador Tipo C es Compatible con Samsung S10 S9 S8 A50 A70,Huawei P30 P20 Mate 20,Xiaomi Redmi Note 7… € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Combinación Perfecta】: Recibirá cable tipo c 4 piezas (0.3M+1M+2M+3M). Diferente longitud,satisface sus diferentes necesidades.Los Cables de cargador USB tipo C son adecuados para cualquier ocasión, en el hogar, en la oficina, en el automóvil y para las diversas necesidades de conexión diaria. Un pedido contiene 4 unidades USB C Cable.

【Carga Rápida y Transferencia de Datos】Soporte de carga de cable tipo c de hasta 5V/3A y transferencia de datos a mango de alta velocidad 480Mbps.Carga USB C Cable sin ningún problema.

【Amplia Compatibilidad】NIMASO USB-C Cable Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8, A3 A5 (2017),Nota 9/8/7,HUAWEI P30 Pro/P30/P20 Pro/P20 Lite/P10/Mate 20/Mate10/Nova 2,Xiaomi Mi A1/Mi Max 3,LG G6,HTC10/U11/U Play ,Sony Xperia XZ/Xperia XZ1, Honor View 10/9, Moto G6/G7, Switch y más. (Nota: No es compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus Dash Charge y Moto TurboPower)

【Seguro y Duradero】Simplemente enchufe/desenchufe y no se caiga.Después de 10000+ veces ciclos de plug-in,el enchufe no se tambalea nada. Con el diseño SR de alto oscilación,el usb c cable no se rompe después de 10.000+ veces prueba de flexión.El cable usb tipo c doble envuelto en fibra de nylon es duradero y no se enreda.Los núcleos de alambre de cobre estañado gruesos de alta calidad conducen a un mayor rendimiento de carga.Resistencia incorporada de 56kΩ para una carga segura.

【Servicio Profesional y Confiable】Con una fuerte convicción por la calidad de nuestros productos, cubrimos todos los costos que están cubiertos durante su proceso de intercambio. Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarle.

AINOPE Cable USB Tipo C [3 Pack 0.5M+1.2M+2M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Xiaomi Redmi Note 7 € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ⚡[Carga rápida y transferencia de datos]: este Cable USB Tipo C admite carga rápida QC 3.0 y AFC para su teléfono móvil, que puede cargarse al 80% en una hora. Y este Cargador Tipo C Carga tiene una velocidad de transferencia de datos de 480Mbps, puede transferir un archivo de 1Gb en solo 20 segundos.

[Durabilidad de calidad militar]: para una larga vida útil, utilizamos este 123465 con nylon de calidad militar robusto que es suave, sin enredos y resistente a la rotura. También utilizamos una aleación de aluminio reforzado como carcasa y para alivio. La carcasa de aleación de aluminio asegura que el cable usb tipo c carga no se caliente, y el alivio de tensión puede soportar 20,000 pruebas de flexión para que el 123465 no se rompa.

✅[0.5M + 1.2M + 2M]: 3 piezas e incluyendo diferentes longitudes, puede usar cable usb c en diferentes longitudes de manera flexible para diferentes ocasiones. El portátil 0.5M puede, p. Para viajes de negocios, el 1.2M para carga y transmisión de datos del teléfono móvil en la oficina y el 2M cable tipo c samsung se pueden usar en el sofá o en el dormitorio sin estar atados al cargador.

[Amplia compatibilidad] Este cable tipo c samsung s8 puede cargar rápidamente para Galaxy S10/S9/S8/Plus, Samsung Note 10/9/8 A5 A3 2017, LG G5 / G6/V20/V30, Sony Xperia XZ Xa1 Z5, HTC 10/U11 con QC 3.0 y la carga rápida AFC de Samsung. Los dispositivos Huawei, One Plus, Google Pixel Nexus tienen su propio protocolo de carga para que la carga de alta velocidad no sea compatible.

[12 meses de garantía]: Usted obtiene 3 cable tipo c samsung s9 con longitudes de 0.5M, 1.2M, 2M, hebillas adhesivas * 3, manual de usuario y embalaje, garantía de 12 meses y servicio al cliente de por vida. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con nuestro servicio al cliente las 24 horas y resolveremos el problema por usted.

Cable USB Tipo C, 2 Pack [1M] 3A Cargador USB Tipo C Nylon Trenzado Cable USB C Carga Rápida y Sincronización de Datos para Samsung Galaxy S10 S9 S8, Huawei P30 P20 P10 Mate10 € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【1M+1M Cable USB C】2 Piezas 1M USB Tipo C Cables de carga son adecuados para cualquier ocasión,en casa,en la oficina,en el coche y para las diversas necesidades de conexión diaria.En el interior,es fácil cargar la cama y el sofá y usar el teléfono.Si viajas,puedes cargar tu teléfono poniéndolo en tu mochila sin afectar el uso del teléfono.

【Sincronización y carga】 : Nuestros cables cumplen con la especificación de USB a TYPE-C versión 1.1, resistencias de identificación de núcleo estándar de 56 kilohom y 22awg, soportan la carga rápida máxima de 3 A y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 Mbps.

【Conector Reversible】 :Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación

【Ultra Durabilidad】: El material de nylon es más fuerte y más flexible y protege contra el desgaste día tras día. El conector de aluminio es lo suficientemente fuerte y permanece en buenas condiciones durante mucho tiempo.

【Comp Compatibilidad perfecta】: Compatibilidad perfecta con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Samsung Galaxy S10 / S9 / S8, Note8, Motorola Moto G6, Huawei P30 / P20 / Mate20, XIAOMI MI A1, Honor View10, Nokia 7 Plus, LG G6, Sony Xperia L1, nuevo y más(✘✘✘ no es compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus Dash Charge y Moto TurboPower)

HAKUSHA Cable USB Tipo C 1M,Nylon Carga 3A Cargador Tipo C Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8te 10te 9,Xiaomi Mi A2/A1,Huawei P30/P20/Mate 20, Xperia XZ € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Conector USB Tipo C Reversible】 Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Carga rápida y transferencia de datos】Soporta la carga rápida de 3A y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

【Durabilidad】 más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

【Perfecta compatibilidad 】perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más.

【 24-Horas Servicio】Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con nuestro servicio al cliente las 24 horas y resolveremos el problema por usted.

UGREEN Cable USB Tipo C 90 Grados, Cable USB 2.0 a USB C Carga Rápida, Cable USB C Codo para Xiaomi Mi A2, A3, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Pocophone, Samsung A50, iPad Pro 2020, 2018 (2 Metros) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cable usb c angulo recto: UGREEN Cable USB A a USB C 90 grados cuenta con la clavija usb c de ángulo para jugar juegos libremente mientras se está cargando su móvil, y evitar daños en el cable por tener que doblar el cable.

Sincronizacion y cargador rapida: Cable USB C Codo admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Tambien compatible con Quick Charge 3.0/2.0, Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Seguridad Confiable: UGREEN Cable USB tipo c a USB A 90 grados posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

Excelente durabilidad: cuenta con múltiple blindaje, carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna.

Amplia compatibidad: UGREEN el cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S9, S9 Plus, A50, A40, A80, A60, A30, S8 Plus, S8, Note 8, GoPro Hero6, Hero5, Xiaomi Mi A3, Redmi Note 7, Redmi Note 8, Mi 9, Mi A2, Mi A1, Mi 8, Pocophone F1, Mi5, Mi Mix, Redmi Pro, Huawei P20 Lite, P9, Honor 9, Honor8, Nova 2 Plus, LG V30, G6, G5, V20, BQ Aquaris X, ZTE Axon 7, HTC 10, U11, Lenovo Zuk Z1.

Gritin Cable USB C, 3-Pack [1M +1.5M +2M] Cable USB Tipo C Nylon Trenzado Sincronización para Galaxy S10/S9/S8, Huawei P30/P20/Mate 20, Xiaomi Redmi Note 7 etc. € 7.59 in stock 3 new from €7.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseñado para ahorrar tiempo y sincronización: los cables de cobre puro de menor valor de resistencia en el interior garantizan una velocidad máxima de hasta 2.4 A y transferencia de datos de hasta 480 Mbits. Que obviamente y sincronizan más rápido que los cables nomal USB C 2.0, y funcionan mejor para tabletas y dispositivos rápida.

Construido para durar: Exterior trenzado de nylon de Primium con alambres de cobre puro en el interior soldadas con láser para una máxima confiabilidad y durabilidad. Hasta 10,000+ dobleces y más de 8000 enchufes y vida útil de desenchufamiento.

Compatibilidad universal: perfecto compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: ChromeBook Google Pixel 2xl, Pixel C, Nexus 5X / 6P, OnePlus 2 / 3T / 5T, Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 8 / A5 2017, Huawei P9 / P10, HTC 10 / U11, Sony Xperia XZ, Lumia 950 / 950XL, LG G5 / G6, Asus Zen AiO, Lenovo Zuk Z1, HP Pavilion X2, ASUS ZenPad S 8.0, Nueva Tableta Nokia N1, Nintendo Switch y más.

PAQUETE DE TRES: estos flexibles cables USB C de 1 m / 1,5 m / 2 m duraderos y sin enredos son ideales para una variedad de necesidades de conexión diarias y altamente portátiles.

Carcasa de Aluminio: Carcasa de aleación de aluminio de alta calidad, firmemente conectado, puerto USB tipo C estándar, incluso con una cubierta protectora que se puede fijar bien, puede proporcionar una carga más segura y confiable.

GIANAC Cable USB Tipo C, 4Pack [0.5M 1M 2M 3M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung Galaxy S9/S8/Note 10/Note 9,Huawei P30/P20/Mate 20,Sony Xperia. € 7.99

€ 6.79 in stock 1 new from €6.79

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Longitud flexible: 4 unidades de 0,5 m 1 m 2 m 3 m cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; no tendrás que preocuparte más de distancias largas de tu cable de carga; un pedido contiene 4 cables.

Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación.

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más. READ Los 30 mejores Gtx 980 Ti capaces: la mejor revisión sobre Gtx 980 Ti

RAMPOW Cable USB C, Cable USB Tipo C [1M+2M+3M] Cargador USB C 3A Carga Rápida y Sincronización Compatible con Samsung Galaxy, Xiaomi Mi A1/Mi A2, LG, HTC, Sony Xperia XZ y más - Azul Marino € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carga Superveloz - Carga rápidamente sus dispositivos hasta 3A con Qualcomm Quick Charge 3.0. Los dispositivos recuperan la carga completa en mucho menos tiempo, maximizando la eficiencia. Este cable USB C transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

Doble Durabilidad - Cubierto por material de nylon de doble trenzado y sin enredos, el cable puede resistir más de 20,000 ciclos de prueba de flexión. Con una vida útil de más de 20,000 inserciones, el elaborado conector admite tu uso diario repetido y nunca se soltará.

Amplia Compatibilidad - Este cable tipo C encaja perfectamente con el Samsung Galaxy Note 8/Note 9/S8/S8+/S9/S9+, LG G5/G6/G7/V20/V30, HTC U11/U12+, Sony Xperia XZ/XZ2 y otros teléfonos, tablets y dispositivos que admiten Tipo C.

Diseño Actualizado - La técnica de cuerpo de una sola pieza consigue una conexión perfecta entre el cable y la carcasa de aluminio, haciendo innecesario preocuparse por la rotura de la carcasa. El curvado especial de la carcasa también hace más fácil enchufar o desenchufar el dispositivo.

Qué Puedes Esperar de Nosotros: Una Cable USB Tipo C de calidad buena y el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas. ¡Estamos aquí para ayudarte!

GIANAC Cable USB Tipo C, 2Pack [2M+2M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

【Perfecto 2M+2M】: 2 unidades de (2 m+ 2 m) cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; un pedido contiene 2 cables.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

QGeeM USB C a HDMI Cable 1,8 m, USB Tipo C a HDMI Cable (Compatible con Thunderbolt 3) 4K Cable HDMI para Galaxy S8,2017 Macbook Pro/iMac, 2016 Macbook Pro, 2015 MacBook, Chromebook Pixel € 12.99

€ 11.04 in stock 1 new from €11.04

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Plug & Play – Plug and Play, no requiere controlador/software adicional. Solución perfecta para tu USB a HDMI que es compatible con MacBook Pro/MacBook, I Mac, Surface Book 2, píxeles, HP Envy 13, Galaxy Book y Chromebook, unidad uno o dos monitores/pantallas HDMI, resolución de hasta 4K a 30 Hz. Compatible con televisores, monitores y proyectores habilitados para HDMI tanto para transferencia de vídeo como de audio.

Transmisión desde todas partes: transmite eventos deportivos, ve películas, juegos y muestra fotos/álbumes directamente desde tus dispositivos (Samsung Galaxy S8/S9/S8 Plus/S9 Plus/Note 8) y nunca te pierdas el toque ganador de juegos o tus episodios de TV favoritos. No más preocupaciones por problemas de fundición Wi-Fi. Viene con una pequeña bolsa de cortesía – perfecto para viajes y presentaciones (*Nota: diseñado para computadoras principalmente, no tiene ningún puerto de carga en el adaptador)

Amplia compatibilidad: compatible con MacBook Pro 2018/2017/2016, Surface Book 2, Surface go, 2017 i Mac, 2017/2016/2015 MacBook, Samsung Galaxy S8/S9/Note 8/Note 9, HTC U11, Pixel book, Dell XPS 15/XPS 13, HP Envy 13, Galaxy Book, Chromebook. book, Chromebook Pixel, Intel NUC, Pixel slat, y muchos otros (ver descripción detallada del producto a continuación). Recordatorio: para dispositivos con USB 3. 1 Gen 1, y Samsung Galaxy S9/S8, puede tardar más tiempo en sincronizarse, por favor, ten paciencia y dales más

Diseño compacto y amigable: compacto y ligero, con diseño antideslizante fácil de usar para conectar y desenchufar más fácilmente. Cable de nailon trenzado para mayor durabilidad. Carcasa de aluminio de alta calidad para un mejor aislamiento del calor. Se adapta perfectamente a los puertos USB-C de tus dispositivos, mejor protección de transferencia de señal

Lo que obtienes: 1 cable USB-C a HDMI, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros

UGREEN 2X Cable USB C, Cable USB Tipo C a USB A 2.0 Nylon Trenzado Carga Rápida para Móvil USB Type C Samsung S10 S9 A50 S8, Xiaomi Redmi Note 8 Redmi Note 7 Mi 9 Mi A3 Mi A2, BQ Aquaris X, 1 Metro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features AMPLIA COMPATIBILIDAD: el cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / Note 10 / Note 10 Plus / S9 / S9 Plus / A50 / A40 / A80 / A60 / A30 / S8 Plus / S8 / Note 8, GoPro Hero6 / Hero5, Xiaomi Mi A3 / Redmi Note 7 / Redmi Note 8 / Mi 9 / Mi A2 / Mi A1 / Mi 8 / Pocophone F1 / Mi5 / Mi Mix / Redmi Pro, Huawei P20 Lite / P9 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, ZTE Axon 7, HTC 10 / U11, Lenovo Zuk Z1.

SINCRONIZACIÓN Y CARGA RÁPIDA: este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

SEGURIDAD CONFIABLE: este cable USB tipo c a USB A posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

EXCELENTE DURABILIDAD: cuenta con múltiple blindaje, conectores dorados y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna.

BUEN SERVICIO POST-VENTA: en UGREEN valoramos mucho la experiencia de compra de cada cliente, por lo cual respondemos todos los emails dentro de 24 horas.

Amazon Basics - Cable USB tipo C a Micro-B 2.0 - 15,2 cm - Negro € 8.46

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

4 used from €6.41

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ofrece conectividad fiable para cargar o sincronizar fácilmente una tablet, un smartphone, una cámara digital o dispositivos periféricos USB antiguos con micro-USB.

Diseño reversible: es fácil introducir el conector tipo C en cualquier dispositivo compatible (no importa qué lado va hacia arriba).

El puerto tipo C mide la mitad de ancho y un tercio de alto que el conector USB-A estándar (ligeramente más grande que los puertos Lightning o Micro-USB).

Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps; salida de corriente de hasta 5 V y 3 A.

Certificado USB-IF de cumplimiento con el estándar USB 2.0. Cuenta con garantía limitada de 1 año de Amazon Basics.

Cable USB Tipo C, RAVIAD Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S20/S10/S9/S8/M51/M31/M21/Note 10/Note 9, Huawei P40/P30/P20/Mate 20, Redmi Note 9 Pro/9/8-1M, Plata € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ⚡【Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S20+/S20/S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8, M31/M21/A70/A71/A50/A51/A41/A40/A21s/A20s, Note 10/ 9/ 8, Huawei P40 Lite/P40/P30/P30 pro/P30 lite/P20 Pro/P10/Mate 20/Mate10, Redmi Note 9 Pro/9/8 Pro/8, LG G5/G6/G7/V20/V30, HTC U11/U12+, OnePlus, Googl y más. (✘✘✘NOTA: No es Compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.)

【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 10,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Garantía de por Vida】Estos flexibles cargador usb tipo c de 1M/3.3FT duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Cable Usb C A Usb disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Cable Usb C A Usb en el mercado. Puede obtener fácilmente Cable Usb C A Usb por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Cable Usb C A Usb que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Cable Usb C A Usb confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Cable Usb C A Usb y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Cable Usb C A Usb haya facilitado mucho la compra final de

Cable Usb C A Usb ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.