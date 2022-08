Inicio » Paquete de productos Los 30 mejores cabezales philips sonicare capaces: la mejor revisión sobre cabezales philips sonicare Paquete de productos Los 30 mejores cabezales philips sonicare capaces: la mejor revisión sobre cabezales philips sonicare 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Philips HX9022/10 - Pack con 2 cabezales para control de la placa para cepillos Sonicare € 14.99

Amazon.es Features 2 cabezales Optimal Plaque Control de cuidado diario dureza media, con técnología BrushSync y compatibles con cepillos Sonicare

Tecnología de anclaje libre

Nuevo corte optimizado

Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo manual para una limpieza superior

Philips HX6064/11 - Pack con 4 cabezales Optimal White para cepillos Sonicare, color negro € 27.99

Amazon.es Features Pack de 4 cabezales color negro optimal White compatibles con todos los cepillos Sonicare de Philips

Elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo dental manual

Un 44% más de cerdas para una limpieza más a fondo

Cerdas con formas de diamante y de dureza normal

Cerdas de cepillo con aviso

Philips Sonicare HX6054/07 Sensitive - Cabezales para cepillo de dientes eléctrico (4 unidades) € 25.99

Amazon.es Features Las cabezas de cepillo sensibles son ideales para los dientes sensibles o encías sensibles y limpiar a fondo todavía

Cerdas suaves adicionales para la limpieza eficaz y suave

Familiar forma de la cabeza del cepillo similar a un cepillo de dientes manual para facilitar la limpieza

Las cerdas de recordatorio se desvanecen cuando la cabeza del cepillo debe ser reemplazado

Alimentación: 4 x cabezas de cepillo Philips Sonmicare ESTÁNDAR Sensible (compatibilidad Philips Sonicare Sonic Electric Toothbrushes: Diamond limpias, Flex Care Platino, FlexCare (+), blanco saludable, Fácil de limpiar, PowerUp)

Philips HX9044/33 Pack 4 cabezales Sonicare Premium Plaque Control Negro con tecnología RFID y BrushSync mode € 44.99

Amazon.es Features Compatibles con todos los mangos ajustables Sonicare

Suave para las encías y los dientes

Para áreas de difícil acceso

La cabeza del cepillo ayuda a reducir la presión sobre los dientes

Cabezales de cepillado sónicos estándar Philips Sonicare G3 Premium Gum Care (modelo HX9054/33) € 44.99

Amazon.es Features Céntrate en la salud de las encías: con el cabezal de cepillado Philips Sonicare Premium Gum Care, hasta la limpieza más profunda será suave.

Tecnología de limpieza adaptativa: disfruta de una limpieza personalizada con cada cepillado gracias a nuestra tecnología de limpieza adaptativa.

Dile adiós a la placa: gracias a su diseño flexible, Premium Gum Care elimina 10 veces más placa que un cepillo manual.

Tecnología Philips Sonicare: nuestra avanzada tecnología sónica dirige el agua entre los dientes mientras sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran.

Incluye: 4 cabezales de cepillado G3 Premium Gum Care. READ Los 30 mejores Estuche De Vapor capaces: la mejor revisión sobre Estuche De Vapor

Philips Sonicare A3 Premium - Pack de 2 Cabezales de cepillado sónicos (todo en uno, Ajuste Click-on, BrushSync habilitado, tamaño estándar) negro € 29.99

Amazon.es Features Cepillado sónico: una clase maestra en limpieza eficaz

Elimina hasta 20 veces más placa incluso en las zonas de difícil acceso

Encías 15 veces más sanas en tan solo dos semanas

Elimina hasta un 100 % más de manchas en menos de dos días

Cerdas diseñadas para obtener la mejor sonrisa

YanBan Cabezales de repuesto para Philips cepillo de dientes HX6530 HX6014 Healthywhite + Adaptiveclean, paquete de 8 cabezales de cepillo de dientes € 12.99

Amazon.es Features ✅ Alto rendimiento: los cabezales de repuesto para Philips pueden adaptarse a las zonas difíciles de alcanzar de forma eficaz. Retira hasta un 100% más de placa que un cepillo de dientes manual. El cabezal del cepillo se desliza fácilmente en el mango eléctrico.

✅ Protege tus dientes: el cabezal del cepillo de dientes para Philips está fabricado con cerdas de alto estándar y materiales saludables para garantizar el uso de tu familia y niños. Cerdas redondeadas suaves de alta densidad para una limpieza suave pero eficaz para proteger tus dientes sensibles. Te da una limpieza cómoda y eficaz.

✅ Recordatorio de cerdas: cuando las cerdas azules se desvanecen, recordándole que debe reemplazar los cabezales del cepillo. Para su salud dental, le recomendamos que reemplace el cabezal del cepillo de dientes para Philips el cepillo de dientes cada 3 meses o cuando las cerdas se desvanezcan.

✅ Compatible con: los cabezales de cepillo de dientes YanBan no son un accesorio original, pero pueden perfectamente compatibles con Philips 2 Series Plate Control, 2 Series Plate Defense, 3 Series Gum Health, Diamond Clean, Diamond Clean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare HealthyWhite, HealthyWhite+, HydroClean, Plate Control, and PowerUp.

✅ Lo que obtienes: 8 cabezales de cepillo de dientes genéricos para Philips (con tapas protectoras). Nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y una buena experiencia de compra. Si no está satisfecho con nuestros productos, estaremos encantados de devolverlo para obtener un reembolso completo o un cambio dentro de los 30 días.

Philips HX6062/10 - Pack con 2 cabezales Optimal White para cepillos Sonicare € 16.99

Amazon.es Features Pack de 2 cabezales optimal White compatibles con todos los cepillos Sonicare de Philips

Elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo dental manual

Un 44% más de cerdas para una limpieza más a fondo

Cerdas con formas de diamante y de dureza normal

Cerdas de cepillo con aviso

Amazon.es Features 2 unidades Sonicare Sensitive

Tamaño compacto

Limpieza superior

Productos compatibles: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, HydroClean

Amazon.es Features Compatible con tornillos en mangos Philips Sonicare: Advance, Essence, Elite, CleanCare y Xtreme. No compatible con Essence+

Los cabezales compactos de la serie E son ideales para niños a partir de 5 años.

Las cerdas de recordatorio de indicador se desvanecen después de aproximadamente 3 meses, recordándote que es hora de un reemplazo

Gorro de viaje higiénico para almacenamiento higiénico

100% garantía de satisfacción: proporcionamos 100% garantía de satisfacción, o le devolvemos su dinero. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta

Cabezales de cepillo de dientes de repuesto para Philips Sonicare – Cabezales compatibles con Sonicare DiamondClean, Protectiveclean, HealthyWhite, FlexCare, EasyClean, 10 unidades de color negro € 15.98 in stock 1 new from €15.98

✔ Blanquea los dientes de manera eficiente ✔ - Al utilizar los cabezales de cepillo de dientes DuPont de alta calidad para Sonicare puede ayudar a blanquear los dientes. La parte central del cabezal del cepillo para Philips Sonicare puede eliminar las manchas causadas por alimentos y bebidas de manera eficiente

✔ Cerdas indicadoras de decoloración ✔ El cabezal de cepillo de dientes de repuesto para las cerdas indicadoras Sonicare se desvanecerá, recordatorio de reemplazo de cabezal de cepillo de dientes en tu cualquier cepillo de dientes Sonicare cada 3 meses para la salud bucal después del uso diario

✔Reduce el ruido✔ El anillo de metal inoxidable 304 está diseñado para una reducción equilibrada de vibración y ruido mientras logra una limpieza profunda, menos ruido con un funcionamiento suave

✔ Empaquetado individualmente✔ Cada cepillo también tiene su propia tapa de cepillo higiénica limpia, que proporciona una forma higiénica de protegerlos del polvo y las bacterias. Las tapas también pueden ser útiles para mantener cuando viajas. Fácil de llevar nuestro cabezal de repuesto para cepillo de dientes y regalo perfecto para uso familiar

Amazon.es Features Paquete de 2 cabezales premium conectados color Blanco: 2 cabezales Cuidado de las encías

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a la de un cepillo dental manual

Encías hasta siete veces más sanas en tan solo dos semanas

Emparejamiento de modo BrushSync: se sincronizan con los Philips Sonicare Diamond Clean Smart

Hasta cuatro veces más superficie de contacto para conseguir una limpieza profunda sinesfuerzo

Cabezales de cepillado sónicos estándar Philips Sonicare W2 Optimal White (modelo HX6068/12) € 44.99

Amazon.es Features Dile adiós a la placa: nuestros cabezales de cepillado eléctricos eliminan más placa que un cepillo manual.

Dientes más blancos en un abrir y cerrar de ojos: notarás una sonrisa hasta un 100 % más blanca en solo 7 días* gracias al panel central para eliminar las manchas del cabezal de cepillado estándar Philips Sonicare W2 Optimal White.

Modo de emparejamiento BrushSync: tu cepillo eléctrico Sonicare se sincroniza con la tecnología BrushSync* para elegir el mejor modo y nivel de intensidad para ti.

Recambios de cabezales de cepillado: BrushSync te recordará que cambies tus cabezales de cepillado después de 3 meses de uso.

Incluye: 8 cabezales de cepillado sónicos estándar Philips Sonicare W2 Optimal White.

Amazon.es Features Compatible con Philips Sonicare

Cepillos Dupont

Material de calidad alimentaria

Embalaje esterilizado

Philips Sonicare Original Hx6074 - Cabezales Para Cepillo De Dientes (4 Unidades, 2 Veces Menos Decoloración), color Blanco, One size, 100 ml € 31.85 in stock 10 new from €28.40

Philips Sonicare Original HX6074 - Cabezales para cepillo de dientes (4 unidades, 2 veces menos decoloración, para dientes más blancos)

Philips Sonicare Original HX6074 - Cabezales para cepillo de dientes (4 unidades, 2 veces menos decoloración, para dientes más blancos)

Philips Sonicare Original HX6074 - Cabezales para cepillo de dientes (4 unidades, 2 veces menos decoloración, para dientes más blancos)

Philips Sonicare Original HX6074 - Cabezales para cepillo de dientes (4 unidades, 2 veces menos decoloración, para dientes más blancos)

Philips Sonicare A3 Premium -Pack de 2 Cabezales de cepillado sónicos (todo en uno, ajuste click-on, BrushSync habilitado, tamaño estándar) blanco € 29.99

Amazon.es Features Cepillado sónico: una clase maestra en limpieza eficaz

Elimina hasta 20 veces más placa incluso en las zonas de difícil acceso*

Encías 15 veces más sanas en tan solo dos semanas

Elimina hasta un 100 % más de manchas en menos de dos días

Cerdas diseñadas para obtener la mejor sonrisa

LSQtronics Set de 8 cabezales de repuesto para cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare Sensiflex HX2014, recambios compatibles Sensiflex € 8.99

Amazon.es Features Cabezales de cepillo de dientes compatibles para Sensiflex HX2012, HX2014, HX1610, HX1620, HX1630, HX2012SF, HX-2012, HX-2014, HX-1610, HX-1620, HX-1630, De alta calidad y acabados para una limpieza bucal completa y adecuada.Muy buena relación calidad-precio.

Especial Sonic Vibration DiseÑo Puede ayudar a eliminar los residuos y la placa de las encías y la boca, puede penetrar en las áreas difíciles de alcanzar. La larga duración,suave, en el centro de las cerdas redondeadas que pueden proteger cepillar los dientes con demasiada fuerza.

De alta calidad y acabados para una limpieza bucal completa y adecuada.Muy buena relación calidad-precio.

Retire hasta dos veces tanta placa como un cepillo de dientes manual ordinario.lo que limpieza y retira más placa que un cepillo de dientes manual regular.

Se le garantiza satisfacer 100% o A reembolso complete. Los dentistas recomiendan reemplazar cada cabeza del cepillo de dientes cada 3 meses. READ Los 30 mejores Exploding Kittens Español capaces: la mejor revisión sobre Exploding Kittens Español

TriLink Cabezales compatible con Cepillo Eléctrico Philips Sonicare【Alta Densidad sin Metales Técnica】Recambios para DiamondClean, HealthyWhite,FlexCare,EasyClean,Control Antiplaca,Salud de Encía € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TÉCNICA DE IMPLANTE DE ALTA DENSIDAD - En comparación con los cabezales de cepillado tradicionales con la misma superficie, nuestros cabezales de cepillado adoptan una técnica de implante de alta densidad con un incremento del 40% en la cantidad de cerdas, lo que asegura un rendimiento de limpieza tremendo y ofrece a tu boca una experiencia de cepillado totalmente nueva

NUEVO DISEÑO SIN METALES - A diferencia del cabezal de cepillado común hecho de cerda metálica implantada, nuestro cabezal compatible con cepillo eléctrico Philips adopta la técnica de implante sin metales más novedosa para prevenir el riesgo de oxidación de la lámina metálica y proteger así la salud bucal desde las raíces

MÁS SANO Y LIMPIO - El diseño en 3D se adapta de forma natural a la forma de los dientes y elimina fácilmente la placa en las zonas de difícil acceso, proporcionando una limpieza total de la boca; cada cerda es redondeada para evitar rayar la superficie de los dientes o dañar las encías; cada cabezal de cepillado viene con una capucha higiénicamente segura para mantenerlo libre de polvo y suciedad

GRAN COMPATIBILIDAD - Este cabezal de repuesto ha sido testado y se ha demostrado que es compatible con todos los mangos eléctricos Sonicare a presión de Philips, tales como Diamond-Clean, FlexCare, EasyClean, HealthyWhite, Serie 3 Salud de las Encías, Serie 2 Control Antiplaca, Essence+ sin problemas de ajuste y sin que quede suelto

SATISFACCIÓN GARANTIZADA- Te garantizamos una satisfacción del 100% al comprar este producto; si por alguna razón no quedas satisfecho, puedes devolver este producto dentro de los 90 días tras la compra para un reembolso del 100% de tu dinero

Philips Sonicare ProResults HX6014/07 4pieza(s) Blanco cepillo de cabello - Cabezal (Blanco) € 25.99

Amazon.es Features Elimina hasta un 100% más placa que un cepillo manual

Familiar forma de la cabeza del cepillo similar a un cepillo de dientes manual para facilitar la limpieza

Cerdas redondeadas para una limpieza suave pero eficaz

Un área de superficie más grande y cerdas contorneadas proporcionan una limpieza a fondo y el masaje de los dientes y las encías

Alimentación: 4 x cabezas de cepillo Sonicare ProResults ESTÁNDAR (compatibilidad Philips Sonicare Sonic Electric Toothbrushes: Diamond limpias, Flex Care Platino, FlexCare (+), blanco saludable, Fácil de limpiar, PowerUp)

Brightdeal Cabezales de Repuesto Compatible con Philips Sonicare , 10 Cabezales de Recambio para Sonicare Protectiveclean, HealthyWhite, FlexCare, EasyClean - 5 Negro, 5 Blanco € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Se Adapta a Sonicare la Mayoria de los Modelos✔- El sistema a presión diseñado para Sonicare cabezales de cepillo funciona con Sonicare varios modelos. Incluye ProtectiveClean 4100, variantes FlexCare (Plus, Platinum, etc.), variantes HealthyWhite, 3 Series Gum Health, 2 Series Plaque Control, EasyClean, Sonicare para niños, mangos de cepillo de dientes eléctrico Essence +, fácil instalación

✔Us Dupont Nylon Bristles con Limpieza de 360 ℃✔ - Siendo reconocidos como el ápice de la calidad en la industria de los filamentos sintéticos para el cuidado bucal, los filamentos de Brightdeal DuPont eliminan eficazmente la placa de la superficie y la que se esconde entre los dientes.

✔Limpieza eficiente✔- Las cerdas de punta redonda podrán darle a sus dientes una limpieza efectiva y evitar el sangrado de encías

✔Cerdas de Recordatorio de Desvanecer✔ - Las cerdas indicadoras de color azul oscuro se han diseñado para volverse claras como una marca, lo que le recuerda visualmente que probablemente es hora de cambiar el cabezal del cepillo. Los dentistas recomiendan reemplazar el cabezal del cepillo al menos una vez cada 3 meses

✔Embalaje de Cabezales Individuales✔- Paquete de 10 cabezales de cepillo envueltos individualmente con protector de plástico en la parte superior, que proporciona una forma prístina e higiénica de protegerlos del polvo y las bacterias. Perfecto para quienes viajan mucho

Philips Sonicare Serie 2 HX6231/01 Cepillo de dientes electrico, 1 cabezal, cargador, Color Blanco + HX6064/10 Pack con 4 cabezales Optimal White para cepillos Sonicare, color blanco € 77.98

producto 1: Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo dental manual

producto 1: Cabezal en ángulo para llegar mejor a los molares

producto 1: Smartimer te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado recomendado

producto 2: Pack de 4 cabezales color Blanco optimal White compatibles con todos los cepillos Sonicare de Philips

Philips Sonicare For Kids HX6042 - Set de 2 cabezales de recambio para cepillo de dientes, a partir de los 7 años € 14.99

Amazon.es Features 2 unidades Sonicare For Kids

Tamaño compacto

Limpieza superior

Ajustado para niños

2 cabezales

Cooperwin Cabezales Cepillos Compatible con Philips Sonicare DiamondClean C3 Optimal HX6064 HX3210a 3212 W2 Cepillos de Dientes Electricos, Pack de 10 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

[Protege Tus Encías]: Cabezales de cepillos eléctricos adoptan cerdas DuPont de alta calidad para garantizar el uso de tu familia y niños. Cerdas redondeadas suaves de alta densidad permite que el cepillo de dientes llegue más profundo en la encía para prevenir enfermedades de las encías.

[Cerdas Descoloridos]: Las cerdas azules indicadoras de los cabezales de los cepillos se desvanecen con el tiempo para recordarle cuándo hay que cambiar el cabezal. Para su cuidado dental, el dentista recomienda sustituir el cabezal del cepillo cada 3 meses.

[Protegido y Silencioso]: Cada cabezal de cepillo de repuesto viene con una cubierta sanitaria para proteger las cerdas del polvo y la suciedad, lo que las hace convenientes para los viajes o las actividades al aire libre. Dejar un espacio de 0,3-0,6 mm entre el recambio y el mango para reducir el ruido cuando el cabezal del cepillo está sometido a fuertes vibraciones.

[Perfectamente Compatible]: Cooperwin los cabezales de cepillo de dientes compatibles con todos los cepillos dentales Philips Sonicare Snap-On. Cabezales de recambio son apto para 2 Series Plaque Control, para 3 Series Gum Health, para DiamondClean, para EasyClean, para Essence+, para FlexCare, para FlexCare+, para FlexCare Platinum, para HealthyWhite, para HydroClean, para Plate Control y para PowerUp.

Brightdeal Recambio Cepillo Electrico compatible con Philips Sonicare , Cepillo Cabezales de Recambio para ProtectiveClean, HealthyWhite, EasyClean - 10 unidades € 15.96 in stock 1 new from €15.96

✔Us Dupont Nylon Bristles con Limpieza de 360 ℃✔ - Siendo reconocidos como el ápice de la calidad en la industria de los filamentos sintéticos para el cuidado bucal, los filamentos de Brightdeal DuPont eliminan eficazmente la placa de la superficie y la que se esconde entre los dientes. Las cerdas de punta redonda podrán darle a sus dientes una limpieza efectiva y evitar el sangrado de encías

✔Diseño de Anillo de Amortiguador de Metal✔- El anillo de metal inoxidable 304 está diseñado para una vibración equilibrada y una reducción del ruido mientras se logra una limpieza profunda, menos ruido con un funcionamiento suave

✔Cerdas de Recordatorio de Desvanecer✔ - Las cerdas indicadoras de color azul oscuro se han diseñado para volverse claras como una marca, lo que le recuerda visualmente que probablemente es hora de cambiar el cabezal del cepillo. Los dentistas recomiendan reemplazar el cabezal del cepillo al menos una vez cada 3 meses

✔Embalaje de Cabezales Individuales✔- Paquete de 10 cabezales de cepillo envueltos individualmente con protector de plástico en la parte superior, que proporciona una forma prístina e higiénica de protegerlos del polvo y las bacterias. Perfecto para quienes viajan mucho

Ofashu Cabezales de Repuesto para Philips Sonicare DiamondClean ProtectiveClean Recambio Cepillos de Dientes Eléctricos - Paquete de 10 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Saludable y Seguro - El cabezal de cepillo sónico Ofashu está fabricado con cerdas DuPont de calidad dental, saludables, seguras y ampliamente reconocidas en EE. UU., Que son de suavidad media y duraderas para que pueda usar estos cabezales de cepillo de dientes eléctrico sin preocupaciones.

Limpieza Efectiva - El cabezal del cepillo de dientes cerdas densamente compactas con vibración de potencia elimina fácilmente 8 veces más placa, la punta larga curva logra una limpieza profunda en áreas difíciles de alcanzar, ¡haciendo que sus dientes sean más blancos!

Aviso de Reemplazo - Las cerdas del cepillo de color azul se desvanecerán gradualmente, es hora (generalmente 3 meses) de cambiar un nuevo cabezal de cepillo de dientes eléctrico cuando un tercio de las cerdas se vuelven blancas.

Contenido de la Caja - Incluye un paquete de 10 cabezales de cepillo de dientes que brindan un cepillado de máxima calidad para toda su familia durante mucho tiempo con un servicio posventa de sin preocupaciones. READ Los 30 mejores cecotec conga serie 3090 capaces: la mejor revisión sobre cecotec conga serie 3090

Ofashu Cabezales del cepillo de dientes para Philips Sonicare Diamondclean Healthywhite Protectiveclean Flexcare, 10 Pack Cabezas cepillos de dientes eléctrico € 16.99 in stock 1 new from €16.99

[Alta Eficiencia, Elimina Hasta 8 Veces la Placa] Los cabezales de los cepillos de dientes Ofashu cepillo dientes eléctrico tienen cerdas largas cerca de la punta del cepillo que limpiarán fácilmente las áreas en la parte posterior de la boca, eliminan hasta 8 veces más placa que un cepillo de dientes manual, el diseño de corte ondulado se adapta a la forma de los dientes y encías que rodean cada diente para una limpieza superior.

[Las Cerdas del no se Caen Fácilmente] El cepillo Ofashu cabezales cepillos de dientes electricos cuenta con una tecnología de fabricación de plantación de cerdas densamente compactada, única y avanzada, para que no se preocupe por las cerdas fáciles de perder, que son de larga duración para su cepillado diario de dientes, cuida su salud dental y una sonrisa brillante, le brinda una increíble experiencia de cepillado!

[Anillo de Choque de Metal con Poco Ruido] Ofashu recambios cepillos de dientes cuenta con un anillo de metal inoxidable 304 que está diseñado para vibraciones equilibradas y reducción de ruido mientras logra una limpieza profunda, menos ruido y un funcionamiento suave que le permite disfrutar de una experiencia de cepillado cómoda en todo momento.

[Cerdas Indicadoras de Desvanecimiento de Color] Cada paquete incluye 10 paquetes de Ofashu cabezales para cepillo de dientes, viene con cerdas que se desvanecen de color para que siempre sepa cuándo es el momento de cambiarlo recambio cepillo para una limpieza efectiva.

Philips Sonicare HX9004/26 - Cabezal de repuesto, 4 unidades, color blanco € 21.28 in stock 1 new from €21.28

Las cerdas azules de aviso se vuelven blancas para indicar cuándo se debe sustituir el cabezal

El paquete incluye 4 cabezales de repuesto

Philips HX6018/31 - Pack con 8 cabezales ProResults estandar para cepillos Sonicare € 34.99 in stock 2 new from €28.20

Las cerdas de cepillo con aviso te garantizan una limpieza efectiva

El diseno del cabezal de cepillado maximiza el movimiento sonico

Cerdas con corte radial en angulo que amplian el area cubierta

Cerdas que se adaptan a la forma natural de los dientes

Amazon.es Features Part Number HX6062/10 Model HX6062/10 Color Blanco

REDTRON Recambios Cepillo compatible con Philips ProResults, Set de 8 Cabezales de Recambio compatible con HealthyWhite, FlexCare Platinum, EasyClean, HydroClean, PowerUp, Dureza media € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Mejor reducción de vibraciones y ruido: Para una mejor vibración y reducción del ruido, los cabezales de REDTRON cepillos eléctricos están diseñados para dejar un espacio de 0,3-0,6 mm entre el recambio y el mango de tu cepillo eléctrico.

Limpieza suave y profunda: REDTRON cabezales de cepillos eléctricos adoptan cerdas DuPont de alta calidad que duran mucho tiempo y ofrecen una experiencia de limpieza suave. Diseño ergonómico en forma de arco que permite que el cepillo de dientes llegue más profundo en la encía para prevenir enfermedades de las encías.

Cerdas azules indicadoras: Las cerdas indicadoras azules de los cabezales de los cepillos REDTRON diamondclean se irán desvaneciendo para avisarte cuando sea el momento de reemplazar el cabezal del cepillo. Los dentistas recomiendan reemplazar los cabezales de los cepillos cada 3 meses.

