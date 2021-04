Inicio » Top News Los 30 mejores Buscador De Metales capaces: la mejor revisión sobre Buscador De Metales Top News Los 30 mejores Buscador De Metales capaces: la mejor revisión sobre Buscador De Metales 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Buscador De Metales?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Buscador De Metales del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Detector de Metales TACKLIFE Búsqueda del Tesoro Subterránea, Longtiud Ajustable 50-78cm, Alta Sensibilidad, Ligero, Fácil de Usar, con Batería, Bolsa, Pala y Rastrillo, en Playa, Césped y Agua MMD06 € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【LONGITUD AJUSTABLE Y SEGURO】Detector de Metales se puede ajustar diferente longtiud para usar, la máx 78cm, míni 50cm, satisface varios requisitos de altura, y tiene Tuerca de bloqueo en el Vástago, muy seguro de usar para los niños. También sería buen regalo para los jóvenes a inspirar su espíritu aventurero

【DETECDOR EN AGUA】Tiene la bobina de búsqueda impermeable, con la tecnología IP68, le premite buscar los metales abajo del agua (Nota: la caja de control no resistente al agua), sería su ideal detecdor para laguna, playa, césped en viaje o Camping, puede disfrutar el viaje de Búsqueda del Tesoro Subterránea con sus hijos

【DETECTOR DE TODO TIPO DE METALES Y EFICAZ】Se puede detectar diferentes tipos de metal, como: Aluminio, Hierro, Zinc, Oro, Plata, Bronce y Niquel, ect. Además tiene una Alta Sensibilidad y Excente Frecuencia de trabajo, puede buscar los metales con una mayor precisión

【SUPERLIGERO, PORTÁTIL Y FÁCIL PARA USAR】Longitud plegada 50cm y el peso solo 0.54kg, puede guardar y llevar muy fácil. También muy fácil para usar a los infantiles, el volumen, pantalla de puntero,tamaño de bobina de busqueda, controlador de discriminasción, todo le ayudará a usar

【ACCESORIOS Y GARANTÍA】Equipado con 1 x TACKLIFE Detector de Metales, 2 x Baterías de 9 voltios, 1 x Pala, 1 x Rastrillo, 1 x Bolsa portáil, 1x Garantía de 24 meses, 1 x Manual de 5 idiomas, le ayudará a conocer y utilizar el producto rápidamente. Si tiene alguna pregunta, simplemente contáctenos, le responderemos entre 24 horas

HUKOER Detector de Metales portátil liviano para niños con Sensibilidad Ajustable y Detector de Volumen Dorado, Indicador de detección LCD, Juego Favorito de Padres e Hijos, Regalo para niños € 36.90 in stock 2 new from €36.90

1 used from €30.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆ Uso amplio: perfecto para encontrar objetos metálicos y en cualquier lugar donde se necesite detectar el metal oculto. Sensibilidad ajustable: fácil de controlar el nivel de sensibilidad del detector.

◆ Diseñado para buscar metales - joyas de oro y plata, monedas y otros metales (clavo de hierro, cubierta de hierro, anillo de aluminio, pequeño producto de aluminio, monedas, oro, bronce, plata). Operación fácil para usar: este detector de metal está hecho con un buscador inexperto de metales y es adecuado para niños.

◆ Volumen ajustable: ajuste el nivel de volumen del parlante cuando busques monedas perdidas, joyas u otros objetos metálicos.Aplicación: busqueta de monedas, plata y oro;educación científica; actividades con niños;aventuras,etc.

◆ Indicación de detección: la alerta de audio y la pantalla LCD indican la detección de metales. Bobina de búsqueda a prueba de agua: puede usar el detector de metales en aguas poco profundas con la bobina de búsqueda a prueba de agua. El producto solo necesita usar una batería de 9V para funcionar. Cuando deje de funcionar durante mucho tiempo, retire la batería.

◆ Si tiene alguna pregunta, puede contactarse al servicio de cliente para resolver sus dudas. Si desea ver las instrucciones, haga clic en el enlace: https://drive.google.com/open?id=1D8EPmnMFiDzkpn6rP78_7lvfc5Zvvlwt

Weiyiroty Detector de Metales - El 1400M Detector de Metales de Largo Alcance Recargable EscáNer de Tesoros Buscador de Metales SubterráNeo Buscador de Diamantes con 3 Antenas para ArqueolóGico(yo) € 150.79 in stock 1 new from €150.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El detector tiene una alta sensibilidad y estabilidad, puede reconocer diferentes tipos de metales y puede encontrar fácilmente objetos metálicos que le sean útiles.

Puede utilizar detectores de metales para explorar más lugares en busca de tesoros, en busca de oro, plata, cobre y piedras preciosas.

Determinará exactamente dónde están enterrados los objetos y los ubicará.

Puede identificar tipos específicos de metales a través de un regulador de frecuencia.

Tiene sistema de búsqueda remota y sistema de detección de ubicación precisa.

INTEY GC-1065 Detectores De Metales Ligero con Multifunción, Modos : Todo Metal y DISC - la Pantalla LED con Pala Plegable € 65.99 in stock 2 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este ligero detector de metales es ideal para aquellos que quieren una máquina de nivel básico.El kit comprende: 1 detector × metal, 1 × multiuso pala plegable, 1 x Manual.

Dos Modos de Funcionamiento: Todo el metal, discriminación de metal - le permite una búsqueda para todo tipo de metal con ajuste de suelo automático y de alta sensibilidad. Es el mejor modo de funcionamiento. El modo de discriminación discrimina qué tipo de metal es detectado.

El Mango es Totalmente Ajustable, por lo que es adecuado tanto para adultos como para niños. Se puede ajustar entre 85 y 115 cm (Distancia desde el mango a la bobina de búsqueda).

Nota: Por favor, pruebe su detector en el exterior. La fontanería y los aparatos de metal en su habitación podrían afectar a los resultados de la prueba.

En la instalación y el uso del proceso, tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente, proporcionaremos instrucciones de instalación y de operación.

Kacsoo Detector de Metales de mano ligero para niños de 10 a 100 cm de profundidad de detección ajustable con bobina de búsqueda impermeable, detector de metales subterráneos, buscador de tesoros € 36.90 in stock 2 new from €36.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆ 【Diseñado para encontrar metal】 Busque joyas de oro y plata, monedas y otros metales (clavo de hierro, revestimiento de hierro, anillo de aluminio, pequeño producto de aluminio, monedas, oro, bronce, plata) en el suelo. Operación fácil de usar: este detector de metales está hecho a medida para buscadores de metales sin experiencia y es adecuado para niños.

◆ 【Sensibilidad y volumen ajustables】 Fácil de controlar el nivel de sensibilidad del detector con control sensible; ajuste el nivel de volumen del altavoz cuando busque monedas, piezas de joyería y otros objetos metálicos perdidos o perdidos.

◆ 【Bobina de búsqueda impermeable】 La alerta de audio y la pantalla LCD indican la detección de metal. Bobina de búsqueda a prueba de agua: puede usar el detector de metales en aguas poco profundas con una bobina de búsqueda a prueba de agua. El producto solo necesita usar una batería de 9V para funcionar. Cuando deje de funcionar durante mucho tiempo, retire la batería.

◆ 【Indicación de detección】 La alarma sonora y la pantalla LCD indican detección de metales (diámetro del detector de 6,10 pulgadas, profundidad de detección de 10-100 cm). Una vez que se detecta el metal, un timbre y la luz de la pantalla LCD se lo recordarán.

◆ 【Características de diseño】 Ligero, fácil operación, manejo cómodo, diseño ergonómico, alta sensibilidad, viene con soporte liviano ajustable. Este detector de metales está hecho a medida para buscadores de metales sin experiencia y es adecuado para adultos / niños. READ Se conocieron 13 positivos en la provincia - el Ancosti

Sailnovo Detector de metales a prueba de agua de alta precisión DISC y modo NOTCH con pantalla LCD de pala plegable € 90.99 in stock 1 new from €90.99

3 used from €79.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO AJUSTABLE: El detector de metales es ajustable de 80 cm a 105 cm, adecuado para niños y adultos. El diseño del reposabrazos ahorra más fuerza y le brinda un estado cómodo.

DETECCIÓN DE ALTA PRECISIÓN: Puede reconocer el tipo de metal que ha detectado por los diferentes tonos del audio. Y la función de localización permite localizar con precisión un objetivo. (Diferentes tipos de metal con diferentes sonidos).

PANTALLA LCD INTUITIVA: Nuestro detector de metales está equipado con una gran pantalla LCD que muestra la profundidad (hasta 20 cm), el modo de funcionamiento, la sensibilidad, el estado de la batería y el volumen. Luz de fondo permite trabajar en la oscuridad.

ADECUADO PARA DIFERENTES ESCENAS: con la bobina de búsqueda impermeable, puede ver bajo el agua. Perfecto para áreas al aire libre como playa, arroyo y patio. También puede ignorar el metal basura y mejorar su eficiencia de detección ajustando el área del disco. 100% SATISFACCIÓN: el detector de metales con pantalla LCD es

100% SATISFACCIÓN: el detector de metales con pantalla LCD es muy intuitivo y conveniente. Viene con 1 X detector de metales, 1 X pala, 1 X manual de usuario, 1 X auricular.

Detector de metales de mano ligero para,Kacsoo-principiantes/niños, profundidad de detección ajustable de 5 a 50 cm, bobina de búsqueda impermeable, indicador de detección LCD , cazador de tesoros € 36.90 in stock 1 new from €36.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sensibilidad y volumen ajustables】: fácil de controlar el nivel de sensibilidad del detector con control sensible; ajusta el nivel de volumen del altavoz cuando buscas monedas perdidas o perdidas, piezas de joyería y otros objetos de metal.

【Características del diseño】: peso ligero, fácil de operar, manejo cómodo, diseño ergonómico, alta sensibilidad, viene con soporte ligero ajustable. Este detector de metales está hecho a medida para un buscador de metales sin experiencia y adecuado para adultos y niños.

【Bobina de búsqueda impermeable】: alerta de audio y pantalla LCD indican la detección de metal. Bobina de búsqueda impermeable: puedes utilizar el detector de metales en aguas poco profundas con bobina de búsqueda impermeable. El producto solo necesita utilizar una batería de 9 V para funcionar. Cuando deje de funcionar durante un largo tiempo, por favor, retira la batería.

【Si tienes alguna pregunta】:Puedes ponerte en contacto con el cliente para obtener la respuesta que deseas antes de comprar. Si quieres ver las instrucciones, haz clic en el enlace para ver: https://drive.google.com/open?id=1D8EPmnMFiDzkpn6rP78_7lvfc5Zvvlwt.

【Uso amplio】: perfecto para encontrar objetos de metal y en cualquier lugar que metal oculto. (Clavo de hierro, cubierta de hierro, anillo de aluminio, pequeño producto de aluminio, monedas, oro, bronce, plata), etc. Se puede utilizar en la educación científica, está hecho a medida para el buscador de metales sin experiencia.

KKmoon Subterráneo Detector de metales subterráneo Alta sensibilidad Búsqueda Detectores Tesoro Cazador Rastreador Buscador Metal Circuito Detector Metal Detector € 55.99 in stock 1 new from €55.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para encontrar objetos de metal, tiene una alta sensibilidad y una gran capacidad, y en cualquier lugar que el metal oculto necesita ser detectado. Diseñado para encontrar joyas de oro y plata, monedas y otros metales en el suelo.

Hay varios tonos de audio distintivos en nuestro detector de metales para diferentes tipos de metales. Entonces, después de un período de búsqueta, puede decir fácilmente qué tipo de metal ha detectado solo por tonos de audio. Y la función le ayuda a identificar un objetivo con precisión.

Hay Jack de auriculares - Proporcionado para la conexión de auriculares Control de volumen. Se pueden utilizar auriculares estéreo o mono. Y bobina de búsqueda impermeable: se puede usar en aguas poco profundas a pruebar el agua.

Altura ajustable del detector de metales, para ajustar la longitud del detector para el uso cómodo. Amplia gama de aplicaciones, para hombres, mujeres y niños.

Regalo perfecto para motivar a sus hijos a salir afuera y a buscar cosas geniales con este detector de metales, en lugar de adictos a los teléfonos inteligentes o las computadoras.

kuman Pinpointer Detector de Metales Portátil con Pistola, Impermeable/Detección de 360º/ Vibración del Zumbador y Automático Sintonización KW30 € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✌El pulso de vibración / audio proporcional patentado señala los objetos ubicados. ajuste constante de configuraciones sensibles.

✌Linterna LED; Cuchilla raspadora exclusiva; Punta puntual; Ubicación 360 en todos los sentidos Resistente al agua hasta 3 m. Alcanza profundidades de ubicación nunca antes alcanzadas.

✌Este detector de metales es versátil y fácil de usar. Aunque está diseñado como un móvil compacto y liviano, con una correa.

✌Detección con alta sensibilidad, gran área de detección de metales. Rango de detección de temperatura: -35 ℉ (-37 ℃) ~ 158 ℉ (70 ℃). Polvo: Cumple con IEC 60529; Resistente al agua: cabezal del detector (estándares IP 66). Operación de un toque

✌Funciona con una batería de 9V (incluida en la entrega !!!). Los resultados de la bolsa se llevan en la correa (ajustable) para guardar sus hallazgos en sus viajes.

BITOWAT Inducción de Pulso 750 PinPointer Submarino 30M Detector de Metales Totalmente Impermeable con LED de vibración € 80.90 in stock 1 new from €80.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Detección de metales bajo el agua】: detecta la ubicación exacta de los objetos metálicos enterrados. Permitir la caza de metales en el agua, en tierra o en cualquier tipo de suelo. Comuníquese con Vibration & Light, cuando se encuentra un objetivo, el PI-iking750 envía señales con pulsos de vibración y destellos de luz blanca brillante.

【Inclinación encendido / apagado】 - El PI-iking750 utiliza un sistema de inclinación encendido / apagado fácil que elimina la necesidad de interruptores de botón frágiles.

【Distancia del objetivo】: los pulsos de vibración aumentan en frecuencia a medida que la punta de la sonda se acerca a la localización precisa del objetivo.

【Indicador de batería baja】 - El sensor de batería baja incorporado le avisa cuando la batería está baja y necesita ser reemplazada. Apagado de batería baja: cuando la batería está baja, la unidad se apagará automáticamente indicado por cuatro pulsos largos.

【Resistente al agua】: el diseño sellado único se puede utilizar en casi cualquier entorno, incluso en agua dulce o salada hasta una profundidad de 100 pies. Esto lo convierte en una herramienta ideal para los buceadores o la playa.

SUNPOW Detector de Metales Detector de Metales Profesional con Disc & All Metall Modos y Gran Pantalla LCD, Bobina de búsqueda Impermeable de 25,4 cm € 109.99

€ 99.99 in stock 2 new from €99.99

1 used from €97.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 modos y audio único: el detector de metales SUNPOW puede encontrar hierro, aluminio, oro, bronce, plata y otros metales a través del modo ALL METAL. Puede distinguir los tipos de metal a través de un audio único y mejorar la eficiencia de detección configurando el rango de DISC, ignorando así el metal basura. Se requieren dos pilas alcalinas de 9V.

Gran pantalla LCD: el detector de metales profesional SUNPOW tiene una pantalla clara iluminada de 3 x 3 cm. Puedes usarlo en lugares oscuros y de noche. La gran pantalla LCD puede mostrar claramente el modo, la sensibilidad, el estado de la batería, el volumen y la profundidad del objetivo.

Función de posicionamiento preciso y profundidad máxima: después de confirmar la distancia aproximada del objetivo en el modo TODO METAL, puede utilizar la función P / P para localizar con precisión el objetivo. Los iconos de volumen e indicadores pueden determinar la profundidad del objetivo. La profundidad máxima de detección en el modo PINPOINT es de 20 cm.

Bobina de búsqueda impermeable de 10 pulgadas: la bobina de búsqueda impermeable de 10 pulgadas tiene una mayor sensibilidad y puede funcionar bien bajo el agua. Muy adecuado para actividades al aire libre, como playas, arroyos, patios. (Nota: el host no es resistente al agua).

Lista de empaque: 1 detector de metales profesional, 1 pala, 1 manual de usuario, 1 bolsa de almacenamiento. La toma de auriculares (3,5 mm) se puede conectar a auriculares (no incluidos). Si tiene algún problema con la calidad del producto, escríbame, ¡definitivamente le brindaré el mejor servicio! Lea atentamente las instrucciones antes de usar.

MARNUR Detector de Metales subterráneos de Alta precisión, 2 Modo de búsqueda Pantalla LCD Bobina de búsqueda Sensible Resistente al Agua fácil de Usar Adecuado para Profesionales y Principiantes € 91.99 in stock 1 new from €91.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Detector de metales preciso】El detector de metales MARNUR está diseñado para detectar diversos metales como hierro, aluminio, estaño, cobre, plata y oro. En el modo DISC, el detector de metales puede eliminar metales no deseados (hierro, zinc, etc.) y enfocarse en el objetivo. Con Pinpoint, los detectores de metales pueden localizar con precisión el metal que está buscando.

【Bobina de búsqueda impermeable de gran diámetro】Cuanto mayor es el diámetro, más fuerte es la capacidad de búsqueda. La bobina de búsqueda de 10 pulgadas aumenta la posibilidad de encontrar un objetivo. La bobina de búsqueda del detector de metales es resistente al agua, por lo que no se perderá tesoros en aguas poco profundas ni se sentirá perturbado por la lluvia ligera. Sin embargo, la pantalla LCD debe protegerse del agua para evitar daños.

【Sensibilidad ajustable y pantalla LCD retroiluminada】5 niveles de sensibilidades ajustables, capaces de detectar metales tan profundos como 5 pulgadas debajo de la superficie. La pantalla LCD retroiluminada permite una lectura clara incluso en condiciones de poca luz. El indicador de batería parpadea cuando es necesario reemplazar las baterías.

【Diseño práctico y ergonómico】 La longitud del detector de metales se puede extender de 78 cm a 107 cm, adecuada para niños y adultos, y fácil de transportar. El detector de metales está equipado con un conector para auriculares que le permite cazar sin molestias en un entorno ruidoso. Viene con 2 anillos de estabilización para un uso más estable.

【Accesorios completos para detectores de metales】 Ligero y compatible. El detector de metales MARNUR es un complemento perfecto para viajes, vacaciones, camping o senderismo. El paquete incluye una pala plegable, junto con dos baterías de 9V, una bolsa de transporte y una cubierta libre de polvo.PD: utilice este detector de metales lejos de la barra de acero, lo que interferirá con la sensibilidad del detector de metales

Vogvigo Detector de Metales para Niños Ligero y Portátil, Profundidad de Detección 10-100 cm Sensibilidad Ajustable y Volumen del Buscador de Oro, Detección de Audio LCD Treasure Hunter € 29.89 in stock 1 new from €29.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Característica】: peso ligero, operación simple, manejo cómodo, diseño ergonómico, alta sensibilidad, soporte de luz ajustable.

【Sensibilidad y volumen ajustables】: Fácil control de la sensibilidad del detector con control sensible; Ajuste el volumen del altavoz si está buscando monedas, baratijas y otros objetos metálicos perdidos o perdidos.

【Bobina de búsqueda impermeable】: Puede usar el detector de metales en aguas poco profundas con una bobina de búsqueda impermeable. Es perfecto para que los niños al aire libre comiencen una búsqueda del tesoro.

【Indicador de detección】: La alarma de audio y la pantalla LCD indican la detección de metal (diámetro del detector de 6,10 pulgadas, profundidad de detección de 5-50 cm). Tan pronto como se detecte metal, sonará un pitido y una luz en la pantalla LCD para recordárselo.

【Amplia aplicación】: Regalo ideal para niños. Esto está hecho a medida para buscadores de metales sin experiencia para promover un interés y un pasatiempo emocionantes. Se puede usar en clases de ciencias, actividades para padres e hijos y detección simple de metales.

Detector de Metales Profesional, Buscador de Metales, Detector de Metales Portátil Resistente al Agua HS-10, Buscador de Tesoros de Mano con Pantalla LCD(naranja) € 57.89 in stock 2 new from €57.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conveniente】 Este detector de metales admite escaneo completo de 360 ​​grados y detección precisa, operación con un solo botón, operación simple y rápida, y mejora la eficiencia de su trabajo

【Función】 El detector en la parte frontal del detector de metales está equipado con una luz LED de alto brillo, y el interruptor puede ajustar los tres modos de detección para que funcionen sonido, vibración y sonido más vibración

【Pantalla LCD】 El detector de metales viene con una pantalla LCD, señales de detección visibles y energía de la batería. Cuanto más cerca del objetivo, más fuerte es la señal

【Uso amplio】 Este detector de metales es adecuado para su uso en playas, fondos marinos o en la búsqueda del tesoro salvaje, con altos requisitos de detección ambiental y sensible, también se puede usar en lugares públicos o fábricas

【Fácil de usar】 La operación de un botón hace que este puntero sea muy fácil de usar. Es adecuado para niños de cualquier edad y adultos. READ Fernández respaldó la compra de la vacuna rusa y anunció que el aislamiento continuaría hasta el 29 de noviembre.

Raguso Indicador de Audio con Pantalla LCD Buscador de Oro para niños de Altura Ajustable Detector de Metales para niños Detector de Metales Sensible Gold Digger € 42.96 in stock 3 new from €42.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Uso amplio】 : Este detector de metales es perfecto para cualquier lugar donde se necesite detectar metales. Ampliamente utilizado en inspecciones de seguridad, juegos de caza de tesoros al aire libre para niños, etc.

【Diseñado para】 : El detector de metales está diseñado para explorar objetos metálicos enterrados bajo tierra, buscar joyas de oro y plata, monedas y otros metales en el suelo.

【Ajustable】 : La altura del detector de metales es ajustable, puede ajustar de manera flexible la longitud del detector para un uso cómodo, flexible y práctico para su uso

【Indicación de detección】 : La pantalla LCD analógica y el audio indican la detección de metal, este detector de metales le ofrece la información, le permite encontrar el objetivo con precisión

【Pantalla LCD】 : La pantalla LCD grande con luz de fondo lo ayuda a identificar el metal en la noche o en el exterior caliginoso, mejora su eficiencia de detección, se pueden detectar elementos dentro de unos 10 cm / 3.9in.

Detector de metales subterráneo de alta precisión, bobina impermeable, buscador de metales portátil de detección de oro para la caza del tesoro € 153.09 in stock 2 new from €153.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【TRES FRECUENCIAS DE SONIDO】 Este detector de metales responde de forma más directa en la pantalla con tres frecuencias de sonido diferentes al detectar objetos, clasificando así diferentes tipos de metales.

【ESCENARIO DE APLICACIÓN】 Este detector de metales es un equipo perfecto y necesario para los buscadores de tesoros. El detector de metales se puede utilizar para exploración al aire libre, detección de reliquias culturales, etc.

【PANTALLA LCD】 Este detector de metales tiene alta definición, tiene una pantalla LCD retroiluminada, que puede aclarar la pantalla y puede ayudarlo a detectar metales por la noche o en lugares oscuros, lo cual es práctico y conveniente.

【CUATRO FUNCIONES DE AJUSTE】 Este detector de metales tiene cuatro funciones de ajuste: ajuste libre del rango de reconocimiento, sensibilidad ajustable, volumen ajustable y luz de fondo ajustable.

【HERRAMIENTA PODEROSA】 Este detector de metales es poderoso y versátil. Puede usarlo en casi cualquier lugar, como monedas de caza, reliquias culturales, joyas, oro y plata, etc. Será una herramienta práctica para su herramienta de exploración de tesoros.

VISLONE TX850 3.7 pulgadas LCD detector de metales alta sensibilidad al aire libre subterráneo buscador de metales Treasure Hunter Gold Prospector dispositivo de búsqueda € 145.99 in stock 1 new from €145.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todo el modo de metal y disco: todo el modo de metal se utiliza para encontrar todo tipo de objetos metálicos en el suelo. Y modo disco para eliminar objetos no deseados y de basura de metal (por ejemplo, clavos, láminas, pestañas de extracción) de la detección.

Conector para auriculares: detector diseñado con conector de auriculares de 1/4 pulgadas para conectar con auriculares (no incluidos) con un enchufe estéreo. El uso de auriculares no solo te permite escuchar sutiles cambios en el sonido más claramente, sino que también evita que los sonidos molesten a los espectadores.

Bobina de búsqueda de doble D resistente al agua: te permite operar en aguas poco profundas, tamaño grande de 286 mm con alta precisión para un rendimiento más estable.

Equilibrio del suelo: ayuda a cancelar las señales no deseadas procedentes de los minerales del suelo mientras detecta las señales de objetos metálicos enterrados.

Discriminación de audio de 2 tonos: una vez que el buscador de metales detecte algo, sonará 2 tipos de sonido para diferentes tipos de metal.

SUNPOW Pinpointer Detectores de Metales IP68 Impermeable 5-10 Metros Bajo el Agua con 1 Pilas Naranja Portátil Herramientas para Buscar Oro Plata Monedas para Junior Niño Adultos (Negro) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 360 grados de sonda y tres modos opcionales★: El diseño de sonda SUNPOW Detectores de Metales Pinpointer OT-MD01 360° amplía el rango de detección y reduce la pérdida de objetivo. Tres modos: modo de vibración (sin auto), modo de audio, vibración y modo de conversión de audio, son ideales para entornos silenciosos, ruidosos, suelos marinos y otros entornos.

★ Diseño completamente resistente al agua ★: en cualquier clima, o fuerte lluvia, incluso en los lagos, ríos, estanques y océanos, puede el sumergible pinpointer en el agua para encontrar los tesoros ocultos bajo el agua, mientras que muchos otros detectores líderes no se pueden sumergir completamente en el agua.

★ Detección profunda de varios metales ★: El pinpointer detector de metales waterproof Sunpow puede anvisierenar el objeto de forma rápida y precisa (hasta 12 cm). Puede reconocer hierro, aluminio, oro, bronce, plata y otros objetos. Le ayuda a alcanzar un posicionamiento preciso a pequeña escala.

★ Operación con un solo toque, ligero y portátil ★: Todo lo que tienes que hacer es presionar el botón y empezar a caza. La longitud y el peso del detector de metales Pinpointers son solo 26.5 cm o 5,3 onzas – un regalo perfecto para diferentes personas como niños, hombres y personas mayores como regalo de Navidad, regalo de cumpleaños, etc.

★ GEWÄHRLEISTUNGSGARANTIE ★: Haremos todo lo posible para ofrecerte un servicio de atención al cliente perfecto. Contenido del envío: 1 x detector de metales, 1 x batería de 9 V, 1 x funda para cinturón, 1 x manual de usuario en inglés, 1 x cable retráctil para colgar, 1 x bolsa de almacenamiento. En caso de problemas o preguntas contactar a nosotros simplemente a través de Amazon.

TOPQSC Detector de Metales liviano para niños Herramienta de búsqueda de Tesoros, Buscador de Oro de 10-100 cm Buscador de Tesoros Detector de Metales, Indicador de detección de Audio LCD € 39.90 in stock 1 new from €39.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Característica】: peso ligero, operación fácil, manejo cómodo, diseño ergonómico, alta sensibilidad, viene con soporte ligero ajustable.

【Sensibilidad y volumen ajustables】: Fácil de controlar el nivel de sensibilidad del detector con control sensible; ajuste el nivel de volumen del altavoz cuando busque monedas, piezas de joyería y otros objetos metálicos perdidos o perdidos.

【Diseñado para encontrar metal】: Busque joyas de oro y plata, monedas y otros metales (clavos de hierro, cubiertas de hierro, anillos de aluminio, pequeños productos de aluminio, monedas, oro, bronce, plata) en el suelo. Operación fácil de usar: este detector de metales está hecho a medida para el buscador de metales sin experiencia y adecuado para niños.

【Indicación de detección】: La alerta de audio y la pantalla LCD indican la detección de metales. Bobina de búsqueda a prueba de agua: puede usar el detector de metales en aguas poco profundas con la bobina de búsqueda a prueba de agua. El producto solo necesita usar una batería de 9V para funcionar. Cuando deje de funcionar durante mucho tiempo, retire la batería.

【Bobina de búsqueda a prueba de agua】: La alerta de audio y la pantalla LCD indican la detección de metales. Bobina de búsqueda a prueba de agua: puede usar el detector de metales en aguas poco profundas con la bobina de búsqueda a prueba de agua. El producto solo necesita usar una batería de 9V para funcionar. Cuando deje de funcionar durante mucho tiempo, retire la batería.

Detector de Pared,KKmoon 5 en 1 Detector de Metal/Postes para Escáner de Pared con Bateria, Hallazgo Central, Madera y AC Cable,Retroiluminación LCD(Amarillo) € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN DE DETECCIÓN PROFUNDA 5 en 1: nuestro buscador de vigas de madera para escáner de pared presenta 5 modos de escaneo respectivamente. Incluye escaneo de pernos de 1/2 ”, escaneo de pernos de 1”, escaneo de pernos de 1,5 ”, escaneo de metales y escaneo de CA. Le ayuda a localizar rápida y fácilmente madera, postes metálicos, vigas, vigas, tuberías de metal, barras de refuerzo y cables de CA vivos detrás de paredes, pisos y techos.

PANTALLA LCD ÚTIL Y ADVERTENCIA DE SONIDO: este detector de pared cuenta con una pantalla LCD grande y una advertencia de sonido para ayudar a detectar la ubicación precisa de los objetos. Le ahorra mucho tiempo al mostrar el centro del montante deseado y la posición precisa del montante.

ALTAMENTE COMPATIBLE: nuestro sensor buscador de postes de pared es liviano, duradero y conveniente de usar en su hogar, oficina, taller. Facilita todos sus proyectos caseros de bricolaje, como montar su televisor, gabinete de baño, marco de fotos, estantes de garaje, etc.

CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y USO SENCILLO: encienda el buscador de vigas y complete la calibración colocándolo en la pared. El buscador parpadeará y emitirá un pitido una vez que haya recogido el borde de un montante. La calibración automática antes de usar proporciona a los usuarios la máxima fiabilidad y precisión.

DISEÑO ERGONÓMICO CÓMODO: el diseño ergonómico significa que puede sostener el escáner de pared en su mano cómodamente. El agarre fuerte le permite sujetar firmemente el detector de vigas eléctrico y mantenerlo en movimiento correctamente para obtener resultados más precisos.

Weiyiroty Detector de Metales - Mano Detector de Metales Plegable PortáTil Alta Sensibilidad Buscador de Metales Herramienta de Posicionamiento de Metal Equipo de DeteccióN para Aeropuertos € 26.59 in stock 2 new from €23.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La sensibilidad es fácil de detectar en un objeto metálico de tamaño (o incluso más pequeño). La sensibilidad se puede ajustar según los requisitos del sitio.

Operación simple, diseño exquisito, fácil almacenamiento y baja tasa de fallas.

Portátil y ligero, fácil de usar. Hay una indicación de bajo voltaje de la batería (la luz LED está siempre encendida).

El modo de alarma tiene dos alarmas: sonido y luz, vibración, alta sensibilidad.

Se puede utilizar para la seguridad pública en aeropuertos, estaciones de tren, muelles, aduanas y defensa de fronteras, así como para el control de calidad de medicamentos, alimentos y otros productos básicos.

HOOMYA Detector de Metales Profesional, con Bobina y Auriculares Impermeables de 28CM, Detección de Profundidad Máx de 1,5 m en Exteriores, Detector de Oro con Múlti Modos, Función de Pinpoint -TX850 € 225.99 in stock 2 new from €225.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔【Rendimiento superior】Adopta la tecnología de detección de ondas sinusoidales líder en la industria para mejorar la función de pulso, que mejora efectivamente la sensibilidad y la profundidad de detección. Chip avanzado incorporado para detección de respuesta rápida. Nunca te perderás ningún metal. Es perfecto para profesionales y entusiastas que aman los desafíos.

✔【Distingue inteligentemente los tipos de metales】Al presionar "DISC", puede distinguir de manera inteligente entre diferentes metales y eliminar metales de bajo valor, tales como láminas de hierro y aluminio, los diferentes valores de parámetros de metal representan diferentes valores de metal. Se puede determinar aproximadamente como hierro a alrededor de 20, cobre a alrededor de 50 y oro y plata a alrededor de 80. Ahorrando tiempo de inspección y mejorando la eficiencia.

✔ Al encontrar el metal, excepto que el valor de conductividad del metal se puede ver directamente en la pantalla, también puede juzgar con precisión el lugar de los objetos según el tipo de sonido, el sonido es muy reconocible y es continuo y fuerte. Y construido en un conector para auriculares universal de 3.5 y 6.5 mm, es muy conveniente usar auriculares(incluidos) para trabajar en entornos ruidosos. Nota: rocas, minerales perturbarán la detección.

✔【Potencia ajustable y bobina impermeable grande de 28cm】El vástago ajustable con manija de soporte del brazo, que le brinda una posición cómoda según su altura. Con bobinas impermeables, puede detectar en tierra o buscar fácilmente en piscinas o arroyos poco profundos. Pero tenga en cuenta que la pantalla LCD no es resistente al agua.

✔ La bolsa de viaje incluida es fácil de colocar al aire libre y ayuda a evitar que el detector se desgaste. 【Garantía】: después de recibir el producto, si falta alguna pieza o tiene problemas en el proceso de uso, contáctenos por primera vez por correo electrónico, nuestro departamento técnico profesional lo ayudará a resolver problemas con un 100% de satisfacción.

GARRETT ACE 150 - Detector de metales, color negro, amarillo € 150.63 in stock 4 new from €147.43

1 used from €142.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con una pantalla LCD grande con un indicador de Leyenda

Profundidad moneda ID de objeto para determinar la profundidad de objetos

Altavoz de tonos claros y toma de auriculares

Ajuste de sensibilidad y 3 niveles de ID de tono

Detector de Pared, Tacklife DMS05, 4 EN 1 Detector con Pantalla LCD, Detector Clásico y Multifuncional, Buscador de Metal, Madera, AC Cable y Humedad, con Bolsa protectora € 46.78

€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲【4 EN 1】 DMS05 puede detectar metal, madera, línea de AC y la humedad de madera. El detector de pared combinado con varias funciones hará que su trabajo sea más conveniente, y DMS05 está equipado con una bolsa de protectora portátil, esta puede extender la vida del producto

▲【2 Modos】 DMS05 tiene dos modos de detección para adaptarse a paredes de diferentes espesores: uno es el modo de alta precisión (20 mm) y el otro es el modo de detección de profundidad (38 mm). Los diferentes modos de detección pueden satisfacer diferentes requisitos de trabajo y mejorar la precisión de la detección

▲【La sensibilidad se puede ajustar】 Cuando esté probando, puede ajustar la sensibilidad de acuerdo con sus requisitos de trabajo. La sensibilidad del DMS05 se puede ajustar en cuatro grados diferentes

▲【Pantalla LCD】 DMS05 tiene una pantalla LCD clara para que pueda ver los datos. Hay tres tipos de indicadores rojos, amarillos y verdes , y DMS05 tiene la alarma de batería baja

▲【Incluido del Paquete】 1x detector TACKLIFE DMS05, 1x batería de 9 V, 1x bolsa protectora, 1x manual en español, 1x tarjeta de garantía (24 meses) READ Lista de mal humor y quejas de la CGT al gobierno ...

3 en 1 buscador central de espárragos, detector de alambre electrónico de pared para alambre de CA metal y tubería de madera € 20.09 in stock 2 new from €20.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres modos de detección: el modo de escaneo de pernos soporta hasta 38 mm de profundidad, el modo de escaneo de metal y el modo de escaneo de cables de CA soporta hasta 76 mm de profundidad.

Medición simple y rápida: el escáner de pared puede localizar rápidamente los bordes y el centro de los tacos de metal, tuberías, vigas detrás de paredes, suelos y techos, así como los cables de corriente alterna. Detección rápida y fácil de usar.

Pantalla LCD con retroiluminación --★ La retroiluminación LCD proporciona un aspecto claro incluso en condiciones de poca luz, e indica el modo de detección, el centro y la indicación de batería baja.

Indicación de audio y visual: este detector viene junto con una indicación de audio y visual que te permite hacer una marca fácilmente cuando se detecta el cable y el perno de metal AC en vivo.

Aplicación: este buscador de pernos es un gran ayudante para fontaneros, contratistas, carpinteros, albañiles, renovadores de hogar, trabajadores de la construcción, electricistas, entusiastas del bricolaje y otros que necesitan una detección fiable.

UNIROI Detector de Metales, 2 Modos de Busca, Pantalla LCD, Modo de Sonido, Bobina de Búsqueda Sensible, Impermeable y Fácil de Uso para Profesionales - UD521 € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Dos modos: todo metal y DISC★Todo metal: el detector de metales le permite buscar monedas, joyas, piezas de plata, oro o cualquier otro metal; DISC: distingue el tipo de metal detectado (hasta 15 cm de profundidad).

★Detección de metales de alta sensibilidad★El detector de metales tiene alta sensibilidad. Cuando la bobina se acerca al objeto metálico enterrado en el suelo, suena un pitido y la luz parpadea para recordarle.

★Potencia ajustable y auriculares★Le permite ajustar libremente la longitud (33.4 - 45 pulgadas) de la detección de metales que se adapta bien a su mano. Este detector de metales profesional está equipado con auriculares y puede ajustar el volumen.

★Fácil de usar★Panel de control claro y simple, 3 botones para controlar VOLUME / SENS (sensibilidad) / DICS (discriminación). Este buscador de tesoros es muy fácil de usar para adultos y niños.

★IP67 a prueba de agua★El vástago y la bobina a prueba de agua le permiten usar el buscador de metal bajo el agua (PERO La caja de control no es resistente al agua). La pala retráctil multifunción te lleva a expandir el campo del tesoro.

Detector de metales subterráneo, MD-5008 Detector de metales subterráneo Detector de oro a prueba de agua Cazadores Buscador de oro Detector de astillas Sensibilidad de bobina pe € 364.59 in stock 2 new from €304.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Utilizando tecnología avanzada y componentes de alta calidad con características de escala de suelo.

Ampliamente utilizado para inspecciones de seguridad, búsqueda de agencias de seguridad pública; escaneo de materiales extraños en materias primas, combustibles, alimentos; escaneo de objetos metálicos en correo o equipaje; detección de tuberías y cables subterráneos; e arqueológica y mineral

Fuerte capacidad de reconocimiento y amplio rango de detección

Posicionamiento preciso, alta resolución y fácil operación.

100 nuevo y de alta calidad.

Detector de Pared Detectar Escáner de Pared Encontrar 3 en 1 Pantalla LCD para Detecta CA Cable Escaneo de Pernos Metales Cables de CA Stud Finder Buscador de Metal (Negro) € 16.49 in stock 2 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Modos de detector: modo de escaneo de pernos, modo de escaneo de metales y modo de escaneo de cables de CA.Detección de metales: hasta 60 mm de profundidad.Detección de voltaje: hasta 51 mm de profundidad.Detección de espárragos: hasta 38 mm.Temperatura / humedad de funcionamiento: 0 a 40 grados.Fuente de alimentación: batería 1 * 6F22 9V (no incluida).

✔Modo de escaneo de pernos: ubica el borde de los pernos de metal y madera en paredes normales de hasta 1,5 pulgadas (38 mm).Modo de escaneo de metales: localiza el metal como tubería de hierro, cobre y aluminio hasta 60 mm.Modo de escaneo de cable de CA: ubica el cable de CA hasta 51 mm.

✔Detección de cable de CA: se emitirá una indicación cuando se detecte un cable con corriente.Protección: con aviso de batería baja, extiende la vida útil de la batería.Fácil de leer: la pantalla LCD es fácil de leer.

✔Diseño perfecto:El detector de pared es pequeño y portátil, fácil de almacenar. No ocupará mucho espacio cuando esté guardado. Es cómodo y firme de sostener y fácil de usar.

✔Con el dispositivo de localización 3 en 1 puede detectar cables de metal, madera y CA en la pared. Puede utilizarse para inspección de cables, renovación de casa, para detectar cables de metal, madera y CA en la pared.

Detector de metales,1200 m de largo alcance,profesional,de alta precisión,detector de metales subterráneo de mano,detector de 20 m de profundidad,buscador de tesoros de cobre y plata de diamante(yo) € 206.69 in stock 3 new from €181.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DETECCIÓN DE LARGO ALCANCE】 Detectores de metales de larga distancia diseñados para localizar con precisión objetos metálicos (oro, plata, cobre y piedras preciosas). El detector tiene un rango de detección de 0 a 1200 metros y una profundidad de 0 a 20 metros.

【ALTO RENDIMIENTO】 Este tipo de equipo de campo de teoría arqueológica y científica de combinación perfecta, tiene el sistema de búsqueda remota de alta calidad y el posicionamiento preciso del sistema de detección, el avance en el método de detección convencional, utilizando la calibración de la unidad de chip de control del procesador microeléctrico, Aparato, el sistema de autocomprobación puede escanear rápida y fácilmente la detección.

【CONVENIENTE Y PRÁCTICO】 Fácil de operar, simplemente encienda el interruptor de encendido, la luz de trabajo comenzará a escanear, lo que significa que la máquina comienza a funcionar. El transmisor y el receptor están diseñados como un todo, que es portátil y fácil de transportar. -En batería, no es necesario comprar baterías adicionales, cuando la energía es suficiente, la máquina se puede utilizar durante 10 horas.

【BUSCADOR DE REASURE】 ¡Lo último en capacidad de búsqueda de oro y plata! Este detector está construido para ubicar con precisión todo, desde oro, plata, monedas y joyas hasta reliquias más antiguas y tesoros más grandes. Los detectores de oro mejoran enormemente el terreno atesora la eficiencia de trabajo de los amantes y reducen la intensidad del trabajo de detección. Los instrumentos utilizados deben prestar atención a la suave, evitar caídas, colisiones.

【SATISFACCIÓN GARANTIZADA】 ¡DOS AÑOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN Y CAMBIO GRATUITOS! Prometemos a cada cliente una satisfacción de compra del 100%, no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta sobre su compra.Le daremos una respuesta profesional y detallada dentro de las 24 horas. ¡Haz clic para comprar ahora!

SEAAN Detector de Metales de Mano, buscador de Metales Ligero para niños/Principiantes, buscador de Oro, búsqueda de Tesoros con Control de sensibilidad y Bobina de búsqueda Impermeable (MD1008) € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ 【Uso amplio】 Perfecto para encontrar objetos metálicos y en cualquier lugar donde se deba detectar un metal oculto. Sensibilidad ajustable: fácil de controlar el nivel de sensibilidad del detector con control sensible.

➤ 【Diseñado para encontrar metal】 Busque joyas de oro y plata, monedas y otros metales (clavo de hierro, revestimiento de hierro, anillo de aluminio, pequeño producto de aluminio, monedas, oro, bronce, plata) en el suelo. Operación fácil de usar: este detector de metales está hecho a medida para buscadores de metales sin experiencia y es adecuado para niños.

➤ 【Volumen ajustable】 Ajuste el nivel de volumen del altavoz cuando busque monedas, piezas de joyería y otros objetos metálicos faltantes o perdidos. Aplicación: Búsqueda de monedas, plata y oro, detección de todo tipo de metales, educación científica, padres y -Actividad para niños, detección de metales simple.

➤ 【Indicación de detección】 La alerta de audio y la pantalla LCD indican la detección de metal. Bobina de búsqueda a prueba de agua: puede usar el detector de metales en aguas poco profundas con una bobina de búsqueda a prueba de agua. El producto solo necesita usar una batería de 9V para funcionar. Cuando deje de funcionar durante mucho tiempo, retire la batería.

➤ 【Cómo usar】 Si tiene alguna pregunta, puede contactar al cliente para obtener la respuesta que desea antes de comprar. Si desea ver las instrucciones, haga clic en el enlace para ver: https://drive.google.com/open?id=1D8EPmnMFiDzkpn6rP78_7lvfc5Zvvlwt

