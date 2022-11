Inicio » Top News Los 30 mejores Bulbos De Otoño capaces: la mejor revisión sobre Bulbos De Otoño Top News Los 30 mejores Bulbos De Otoño capaces: la mejor revisión sobre Bulbos De Otoño 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bulbos De Otoño?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bulbos De Otoño del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Portal Cool Ofrecer 50 Narcisi Bulbos amarillo Daffoldils Aiuole del jardín del otoño Bulbos € 9.50

€ 8.00 in stock 2 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ofrecer 50 narcisi bulbos amarillo daffoldils aiuole del jardín del otoño bulbos

Estamos vendiendo semillas no solamente la planta

El precio incluye funciones customes

Seeds es el paquete conjunto

Transporte que internacionalmente

Bulbos de Flores (10 X Anémonas coronaria SYLPHIDE) € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCRIPCIÓN: Los bulbos de flores forman parte de las plantas geófitas. Son plantas con órganos subterráneos que sirven para garantizar periódicamente la supervivencia de la especie en la época más desfavorable del año. De hecho, los órganos subterráneos contienen sustancias de reserva y tejidos que permiten el desarrollo de las yemas latentes de toda la planta.

CULTIVO: Es norma general plantar los bulbos a una profundidad dos veces mayor que su tamaño en un suelo compuesto por un 70% de tierra de jardín, un 20% de arena de río (o lapilli fino) y un 10% de humus.

CONSERVACIÓN: No todas las plantas bulbosas deben extraerse de la tierra todos los años y conservarlas fuera del suelo durante el período de latencia. Narcissus, amaryllis, nerine, sternbergie y lirios, por ejemplo, no lo necesitan y deben desenterrarse solo cada tres o cuatro años para la separación de los bulbillos para la multiplicación agámica.

Las plantas bulbosas que crecen en primavera deben desenterrarse tan pronto como las hojas se hayan secado, en junio-julio, limpiadas de la tierra y de los residuos.

MULTIPLICACIÓN: La semilla es por supuesto el método de propagación más natural también para plantas bulbosas fértiles. Pero si se desea obtener rápidamente nuevas plantas floríferas, que tengan las mismas características que el progenitor, se recomienda utilizar la multiplicación agámica que produce clones auténticos de la misma planta. Los métodos de multiplicación agámica son diferentes según se trate de un bulbo, un rizoma, un tubérculo o un cormo.

Espuela - ENANA - flor de jacinto € 1.88 in stock 2 new from €1.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta anual con variadas y follaje recortado

Utilización: macizos bajos, rocallas y borduras

Siembra directamente a voleo desde marzo a mayo o de septiembre a octubre

Floración desde julio a septiembre para las siembras primaverales y de junio a julio para las siembras de otoño

3 Piezas Peonía Bulbos Rizoma De Raíces De Flores De Peonías De Color Rosa Oscuro Fragantes, Ideal Para Decoración De Plantación De Otoño € 8.90 in stock READ ¡Estamos conmocionados! Último minuto: ¡Terremoto en Estambul y sus alrededores! Anunciados Kandili y AFAD - Noticias 1 new from €8.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perennes, súper coloridas, flores frescas de peonía que se ven increíblemente juguetonas y hermosas bajo los árboles, en jardines de flores, macetas, rocallas.

De crecimiento fácil y rápido con un mantenimiento básico, se mezclan bien con flores de colores y se ven muy bonitos por sí mismos.

Si desea decorar su hogar o patio, la decoración de peonías es la mejor opción.

Las flores frescas de peonía la mayor parte de la energía se obtiene a través de la fotosíntesis del sol, la temperatura, la humedad, la luz son las necesidades básicas para la supervivencia de las plantas. Riego adecuado y suelo nutritivo en su interior ayudando a crecer.

Debido al largo ciclo de transporte, pueden ocurrir varias situaciones. No se preocupe, contamos con un servicio postventa profesional para clientes, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema y le daremos una respuesta satisfactoria.

BULBO DE OTOÑO FREESIA DOBLE MEZCLA DE COLORES - 10 UD € 1.80 in stock 1 new from €1.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bulbo de otoño Freesia Doble mezcla de colores de categoria I, con calibre 5+. Contiene 10 bulbos

Plantar con una profundidad de 5 cm y 10 cm de distancia entre bulbos. Llegan a alcanzar 40 cm de altura

Semisombra o sol, aunque es mejor ponerlas en semisombra para que las flores no se estropeen con el calor, en lugares más cálidos. Respecto al frío, no soporta las heladas y los bulbos los tendremos que proteger durante el invierno.

Necesitan suelo ligeramente ácido, con materia orgánica, y unos riegos ligeros antes y durante su floración.

Son plantas herbáceas, de hojas ensiformes, aplanadas y flores vistosas, fragantes, dispuestas en espigas unilaterales. Las flores son hermafroditas y ligeramente irregulares.

Plant & Bloom - Bulbos de flores, Tulipanes Camaleones dobles de Holanda – 25 bulbos, plantación de otoño, fáciles de cultivar, floración primaveral – Naranja – Calidad holandesa € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BULBOS DE CALIDAD SUPERIOR HOLANDESA : Plant & Bloom, empresa familiar, produce con pasión y experiencia bulbos de flores desde hace cuatro generaciones. Cuidadosamente cultivados y seleccionados en los Países Bajos sobre tierras ricas, los bulbos Plant & Bloom son verificados y conservados en condiciones optimales. Plant & Bloom garantiza la excelencia de sus productos con bulbos de grandes calibres, sanos, firmes y recién recogidos.

DULZURA EN SU JARDÍN : ¡ Transforme sus exteriores en pieza central agregando color y poesía desde la próxima primavera ! Clásicos y elegantes al mismo tiempo, puntuales cuando llega la primavera, los tulipanes son unos imprescindibles del jardín. Su bonita flor colorida al final de un largo y fuerte vástago embellecerá la entrada de su casa, su césped, los alrededores de su terraza o su balcón en una jardinera.

FÁCILES DE CULTIVAR Y DE MANTENER : ¡ Nada más sencillo que plantar y cultivar los bulbos de flores Plant & Bloom ! Con cada producto encontrará un guía con consejos e instrucciones para una plantación ideal. Los bulbos de flores necesitan poco mantenimiento y se adaptan fácilmente para crecer de nuevo los años siguientes. ¡ Aproveche de una bonita floración cada primavera !

¡ REGALÉLOS ! Envasados en una película ecológica, durable y compostable con agujeros para dejar pasar el aire, los bulbos Plant & Bloom son entregados en una bonita bolsa de regalo de papel, con las instrucciones para una plantación optimal. Un regalo original e ideal para todos los enamorados de la jardinería.

SATISFACCIÓN 100% GARANTIZADA : Porque confiamos en nuestros productos y porque su satisfacción es nuestra prioridad, le proponemos una garantía « Satisfecho o reembolsado ». Un producto no cumple con sus expectativas ? Contáctenos para obtener un reembolso completo. Además, se recomienda plantar los bulbos a partir de la recepción de su pedido

Cyclamen PERSIA Variado € 1.88 in stock 2 new from €1.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso en macetas y grupos

Siembra en verano y otoño, en semillero, espaciando la semilla a 4 cm

Trasplantarlas cuando las plantistas comienzan a ser numerosas

Floración de otoño a primavera

25x Bulbos de Tulipanes Mix Bulbos Flores Tulipanes Bulbos Tulipanes de colores Tulipan Bulbo € 15.52 in stock 1 new from €15.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los bulbos de tulipán, una flor fácil en cultivo, florece de marzo (NOTA, la oferta se aplica a bulbos de flores, no a plantas)

Los bulbos de flores para plantar desde mediados de septiembre hasta los finales de octubre (el suelo tiene que estar fresco): el suelo pesado: 10 cm; el suelo ligero (fértil, arcilloso, de buen drenaje, bien cultivado): 15 cm, (los bulbos más pequeños se entierra a menor profundidad)

El tulipán es una flor de primavera para parterres, macetas, les gustan lugares soleados. Perfecto para un florero (cortar por encima de la primera hoja desde la parte inferior)

Se recomienda desenterrar los bulbos en junio (quitar antes las flores marchitas, las hojas deben estar secas, el bulbo se hace marrón), almacenar en tierra, en un lugar seco y bien ventilado

Los bulbos de tulipán cultivados en la UE, altura de flor de 10 - 70 cm

5 Piezas Doble Rosa Fresia Bulbos Bulbos Robustos Extremadamente Fragantes De Tamaño Superior Bulbos De Flores Bonsai Para El Hogar Perennes Bulbo De Flores Para Plantar En Otoño € 8.69 in stock 1 new from €8.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las fresias son excelentes flores cortadas y agregan coloridas cascadas de flores al jardín o al hogar.

Destaca por su abundante y delicada fragancia. La fragancia única hace que las personas se sientan cómodas.

Plantéelos para obtener belleza, fragancia y una perspectiva mejorada de la vida.

Estas flores de fresia son fáciles de cultivar en suelos arenosos bien drenados en un lugar soleado.¡Muy fragantes, florece en primavera!

Debido al largo ciclo de transporte, pueden ocurrir varias situaciones. No se preocupe, contamos con un servicio postventa profesional para clientes, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema y le daremos una respuesta satisfactoria.

Semillas Batlle - Zinnia GIGANTE flor DALIA vda € 1.88 in stock 2 new from €1.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Empleo: Macizos, orillas y como flor cortada

Siembra: Primavera, mediante semillero. Trasplantar cuando las plantitas alcancen los 12 cm de altura, a 30 cm de separación

Riegos semanales. Planta muy rústica que no precisa cuidados especiales, sin embargo, para conseguir grandes flores es aconsejable abonarla y evitar la sequedad.

Floración: Verano-Otoño.

3x Jacintos bulbos Flores de jardin Bulbo Jacinto Bulbos de fores primavera Bulbos de Jacintos Chicago € 9.27

€ 6.23 in stock 1 new from €6.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los bulbos de flores de jacinto que florecen de marzo a abril en los lugares tranquilos, pero soleados (NOTA, la oferta se aplica a bulbos de flores, no a plantas listas)

Los bulbos de jacinto para plantar desde los principios de septiembre hasta los finales de octubre, en el suelo fértil y bien drenado, 10 cm de profundidad, con distancia de 15 cm

Los bulbos de las plantas deben desenterrarse después de que las hojas se hayan secado, almacenarse en un lugar seco y ventilado, plantarse en el otoño del mismo año

Es una planta de bulbo para plantear en grupos grandes, en césped, parterres, jardines rocosos, balcones, también muy bonita cuando está cortada, en el jarrón

Los bulbos cultivados en la UE, altura de las flores de 20-30 cm, se presentan bien en composición con tulipanes, lirios, narcisos, jacintos de uva

15 piezas de bulbos de gladiolos de floración grande mezclados Valor estupendo Combinación de colores elaborada adaptabilidad fuerte No necesita mucho cuidado Flor ornamental llamativa € 11.21 in stock 1 new from €11.21 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features bulbos de flores ¡Siembra perfecta para fuertes con plantas anuales, a lo largo de pasillos y alrededor de terrazas y patios!

Las zonas más frías pueden cavar bulbos en el otoño y replantar en la primavera.

Floración de mediados de verano, fácil de plantar, flores de colores mezclados.

Ama el sol ~ florece del verano al otoño.

Debido al largo ciclo de transporte, pueden ocurrir varias situaciones. No se preocupe, contamos con un servicio postventa profesional para clientes, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema y le daremos una respuesta satisfactoria.

Dalias Bulbos, Varios Nobles Plantados En El patio,Balcón flor bonsai patio encantador-2,3bulbos € 8.09 in stock 1 new from €8.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compositae, Dahlia, hierba perenne con enormes raíces en forma de varilla

Varias ramas, 1,5-2 metros de altura

El lenguaje de las flores de Dahlia es auspicioso

El período de floración es de mayo a mediados de noviembre, en condiciones de temperatura adecuadas, la floración anual puede ser continua y la floración más próspera después del otoño.

Como un clima fresco READ Los 30 mejores Blackview Bv5500 Pro capaces: la mejor revisión sobre Blackview Bv5500 Pro

12 piezas de bulbos de lirio blanco de los valles Convallaria Majalis Bell Orquídea flor bulbos perennes para plantación de jardín al aire libre € 9.96 in stock 1 new from €9.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La planta de lirio de los valles es una de las plantas con flores más fragantes en primavera y principios de verano en la zona templada del norte.

El lirio de los valles siempre ha sido muy popular. Es una excelente planta de cobertura del suelo en zonas húmedas y abundantes del jardín. Se extiende rápidamente para formar una alfombra fragante de flores en forma de campana de color blanco puro y hojas largas de color verde oscuro.

El lirio de los valles florece en el lugar adaptado cada mes de mayo.

El maravilloso aroma del lirio de los valles, el aroma base de muchos perfumes famosos y flores cortadas muy caras.

Debido al largo ciclo de transporte, pueden ocurrir varias situaciones. No se preocupe, contamos con un servicio postventa profesional para clientes, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema y le daremos una respuesta satisfactoria.

BULBO DE OTOÑO AZUCENA LIRIO DE SAN ANTONIO - 1 UD € 3.60 in stock 2 new from €3.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bulbo Azucena de Lirio de San Antonio de categoría I de calibre 1, contiene 1 bulbo.

Plantar en otoño/primavera a una profundidad de 20 cm y a una distancia entre bulbos de 25 cm. Puede llegar a alcanzar los 80 cm de altura

Sol o semisombra

Suelo permeable y rico en materia orgánica. Riego normal, ni exceso ni soporta la sequedad excesiva. En general, es mejor regar un poco cada día.

Hojas lanceoladas y largas (de hasta 20 cm), de menor longitud cuanto más altas están en el tallo. En cada uno de sus tallos pueden florecer entre 10 y 20 flores. Flores en forma de trompeta. Florece en pleno verano. Se usan en la elaboración de perfumes.

Pensamiento Gigante VARIADO € 1.88 in stock 4 new from €1.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se utiliza en macizos, orillas y parterres

Siembra en primavera, verano y otoño mediante semillero o de asiento húmedo

Trasplantar cuando las plantistas alcancen unos 4 cm de altura a 15 cm de separación

Floración en primavera para la siembra de otoño, verano para la siembra de primavera y otoño para la siembra de verano

Capuchina TREPADORA Variada € 1.88 in stock 2 new from €1.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Empleo para cubrir glorietas, vallas, muros, verjas y jardineras

Siembra en primavera y otoño

Cultivar en sitio definitivo a golpes de 4-5 semillas y 40 cm de separación

Floración en verano y otoño, para la siembra de primavera y floración en primavera y verano para la siembra de otoño

3 Piezas Mezcla De Bulbos De Lirio De Cala Flor Plantación De Bulbos De Lirios De Cala (no Semilla De Lirio De Cala) Crecimiento Natural Para El Jardín Del Hogar Adecuado Para Principiantes € 13.19 in stock 1 new from €13.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Los bulbos para plantar cada bulbo producirán múltiples flores! Los bulbos de flores florecen mejor a pleno sol.

Le proporcionaremos semillas frescas naturales y bellamente empaquetadas que han sido probadas y seleccionadas para su germinación, para que pueda plantarlas con confianza.

Los lirios de cala son ideales para camas, bordes, macetas de patio o jardineras, así como también para plantas de interior.

Bulbos para plantar floración en primavera y otoño, la temperatura es siempre de 20 ?, puede florecer durante todo el año.

Garantía: Si su pedido es defectuoso, el embalaje está dañado o no está satisfecho con el producto, no dude en contactarnos. Resolveremos rápidamente cualquier problema relacionado con nuestros productos.

5x Narcisos Flores para jardin Bulbos Narcisos Flores primavera Narciso planta Flores amarillas Sweetness € 6.25 in stock 1 new from €6.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los bulbos de narciso para plantar en otoño (principios de septiembre - finales de octubre), florecen en primavera: marzo - abril (NOTA, la oferta se aplica a bulbos de flores, no a plantas listas)

Los bulbos de otoño a los que les gusta el suelo ligero con un buen drenaje en lugares soleados o ligeramente sombreados, para ser plantados a una profundidad de 10 cm y una distancia de 15 cm

Se recomienda desenterrar los bulbos de las plantas después de que las hojas se sequen y almacenarlos en lugares secos y cálido

Los narcisos: flores de primavera para parterres, macizos de flores, es recomendable plantarlos en grupos

Los bulbos de narciso cultivados en la UE, altura de las flores de 30 - 35 cm

5x bulbos de calas Planta Bulbos Flores para plantar bulbos de calas/Pop de jardín de primavera € 10.59 in stock 1 new from €10.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Categoría de planta: flor de bulbo de lirio de cala

Función del producto: embellecimiento del hogar, purificación del aire.

Espacio aplicable: sala de estar, decoración en macetas de balcón.

Periodo de plantación: plantación al recibirla, apta para plantaciones de 4 a 9 en zonas frías y resistentes de España.

Después de la selección y las pruebas, todos nuestros productos son productos de alta calidad con una alta tasa de germinación.

BULBO DE OTOÑO NARCISO TROMPETA HOLLYWOOD AMARILLO - 5 UD € 1.80 in stock 1 new from €1.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bulbos Narciso trompeta Hollywood de color amarillo/naranja de categoría I, con calibre 12/14. Contiene 5 bulbos.

Sembrar en otoño/invierno en una profundidad de 20 cm y entre bulbos de 15 cm. Pueden llegar a alcanzar 45 cm de altura.

La mayoría de los Narcisos toleran una gama de suelos, pero crecen mejor en suelo moderadamente fértil y bien drenado, que sea húmedo durante la etapa de crecimiento.

Plantar en lugares con mayor horas de sol Riego moderado.

Los narcisos son plantas bulbosas que florecen a finales de invierno. Poseen unas características flores en forma de trompeta, principalmente amarillas, aunque también hay variedades blancas y anaranjadas.

3 Piezas Enorme Bulbos Espectacular Lirio Rojo Bulbo De Floración Perenne Año Tras Año Recipientes Para El Hogar Y Decoración De Flores Cortadas Adecuado Para Principiantes A Plantar € 12.05 in stock 1 new from €12.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bulbos de lirio - Lilium es una planta bulbosa con flores perteneciente a la familia Liliaceae. Es más conocido con el nombre de lirio.

Corta y lleva las flores adentro para disfrutarlas, o cuando hayan terminado de florecer afuera, quita los tallos hasta el suelo para estimular nuevos brotes.

Flores grandes: los lirios generalmente tienen flores muy hermosas, grandes, de 6 pétalos que varían en forma y color según la variedad. También suelen desprender una fragancia agradable.

Mantenimiento: el lirio se puede plantar en un lugar protegido, soleado o semi-sombreado en primavera y otoño. El bulbo de lirio puede permanecer en el suelo hasta por 5 años.

Garantía: Si su pedido es defectuoso, el embalaje está dañado o no está satisfecho con el producto, no dude en contactarnos. Resolveremos rápidamente cualquier problema relacionado con nuestros productos.

5x Bulbos de Tulipanes Bulbos de flores primavera Tulipanes Bulbos Flor de Bulbo Tulipán triunfo Grand Perfection € 4.47 in stock 1 new from €4.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los bulbos de tulipán, una flor fácil en cultivo, florece de marzo (NOTA, la oferta se aplica a bulbos de flores, no a plantas)

Los bulbos de flores para plantar desde mediados de septiembre hasta los finales de octubre (el suelo tiene que estar fresco): el suelo pesado: 10 cm; el suelo ligero (fértil, arcilloso, de buen drenaje, bien cultivado): 15 cm, (los bulbos más pequeños se entierra a menor profundidad)

El tulipán es una flor de primavera para parterres, macetas, les gustan lugares soleados. Perfecto para un florero (cortar por encima de la primera hoja desde la parte inferior)

Se recomienda desenterrar los bulbos en junio (quitar antes las flores marchitas, las hojas deben estar secas, el bulbo se hace marrón), almacenar en tierra, en un lugar seco y bien ventilado

Los bulbos de tulipán cultivados en la UE, altura de flor de 10 - 70 cm

Pensamiento Gigante AMARILLO € 1.88 in stock 3 new from €1.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se utiliza en macizos, orillas y parterres

Siembra en primavera, verano y otoño mediante semillero o de asiento húmedo

Trasplantar cuando las plantistas alcancen unos 4 cm de altura a 15 cm de separación

Floración en primavera para la siembra de otoño, verano para la siembra de primavera y otoño para la siembra de verano READ Los 30 mejores Alfombrilla Teclado Y Raton capaces: la mejor revisión sobre Alfombrilla Teclado Y Raton

Fritillaria Bulbos de Flores para plantar 1x Fritillaria Imperialis Bulbos de otoño William Rex € 14.01 in stock 1 new from €14.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los bulbos de Fritillaria o ajedrezadas planteadas en parterres de plantas bulbosas que florecen en el periodo similar para ahuyentar topillos y otros roedores (NOTA, la oferta se aplica a bulbos de flores, no a plantas listas)

El periodo de plantación de bulbos perennes: desde los finales de agosto hasta los principios de octubre, periodo de florecimiento: de abril a mayo

Los bulbos de ajedrezadas para sembrar en el suelo fértil, húmedo, de buen drenaje, en la profundidad de 15 - 20 cm, con la distancia de 30 - 50 cm, a pleno sol o en poca sombra, al abrigo del viento

Los bulbos de flores perfectos para parterres, rocallas y jardines naturalistas. Para plantar en grupos o individualmente.

Los bulbos de Fritillaria cultivados en la UE, la altura de flores 70 - 80 cm, resistentes a las heladas, en primavera cubrir con agrotextil

BULBO DE OTOÑO CROCUS MEZCLA DE COLORES - 10 UD € 1.80 in stock 1 new from €1.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bulbos de crocus mecla de colores de categoria I y de calibre 8/9. Contiene 10 bulbos.

Sembrar de septiembre a diciembre a una profundidad de 10 cm y una distancia entre bulbos de 5 cm. Puede llegar a alcanzar los 15 cm de altura.

Florecen bastante bien tanto en zonas expuestas a una gran insolación como en zonas semisombreadas.

Respecto al tipo de suelo lo más importante es que tengan un buen drenaje. Necesita riegos moderados.

Crocus es un género de plantas bulbosas perennes perteneciente a la familia Iridaceae.

5 Piezas Azafrán Crocus Bulbos ¡Florece El Otoño Cultiva Tu Propia Especia De Azafrán (Crocus Sativus)! ¡Plante Ahora Para Las Flores De Otoño! € 10.53 in stock 1 new from €10.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plante bulbos de azafrán / azafrán de 5 cm de profundidad y 5 cm de distancia.

Bulbos de azafrán / azafrán aptos para bordes de jardín, macetas y naturalización.

Características: Floración otoñal, capullos perfumados con capullos de color púrpura pálido, estambre amarillo y estigmas de color rojo brillante - cuando se seca se conoce como Crocus / Azafrán.

Coseche fácilmente su propio azafrán / azafrán en su propia casa.

Debido al largo ciclo de transporte, pueden ocurrir varias situaciones. No se preocupe, contamos con un servicio postventa profesional para clientes, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema y le daremos una respuesta satisfactoria.

BULBO DE OTOÑO AMARYLLIS ROSA ESTRIADO BLANCO - 1 UD € 8.95

€ 5.10 in stock 1 new from €5.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bulbo amarilis rosa estriado y blanco de categoría I, calibre 26-28. Contiene 1 bulbo.

Plantar en Otoño/Primavera 5 cm de profundidad y a una distancia entre ellos de 20 cm.

Lllega a alcanzar 50 cm de altura.

Riego: escaso. Durante la floración, cada semana

Abonado: el suelo debe ser normal enriquecido con humus o abono orgánico.

Hostas ,Hostas Bulbos,Adecuado Para Plantar En El Hogar Y El JardíN,Colores Brillantes-5 bulbos,b € 22.07 in stock 1 new from €22.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hostas bulbos.

La hosta es resistente al frío y le gusta un ambiente húmedo.

La temperatura óptima para el crecimiento es de 15-25 °C.

El color es tan blanco como el jade y la fragancia es agradable.

Si hay algún problema con el paquete durante el transporte de larga distancia, comuníquese conmigo a tiempo y resolveré activamente el problema por usted.

2 Piezas Bulbos De Flores De Peonía Peonía Azul Rizoma Flor De Raíz Peonía Paeonia Suffruticosa Semillas De Arbustos Para Jardín Hogar Balcón Cercas Patio Decoración Flores € 9.70 in stock 1 new from €9.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los huecos del pecíolo de la peonía son en su mayoría de color púrpura oscuro, rojo violáceo, marrón grisáceo, amarillo verdoso y otros colores diferentes. El pecíolo también tiene grosor, dureza y longitud.

Le proporcionaremos semillas frescas naturales y bellamente empaquetadas que han sido probadas y seleccionadas para su germinación, para que pueda plantarlas con confianza.

A la peonía le encanta el sol y también es resistente a la media sombra, el frío, la sequía, los álcalis débiles, evitando el agua estancada, el calor y la luz solar directa.

Muy resistentes, son la planta perfecta para aquellos con poca experiencia en jardinería o cualquiera que quiera grandes resultados con poco esfuerzo.

Garantía: Si su pedido es defectuoso, el embalaje está dañado o no está satisfecho con el producto, no dude en contactarnos. Resolveremos rápidamente cualquier problema relacionado con nuestros productos.

