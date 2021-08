Inicio » Top News Los 30 mejores Botox Capilar Profesional capaces: la mejor revisión sobre Botox Capilar Profesional Top News Los 30 mejores Botox Capilar Profesional capaces: la mejor revisión sobre Botox Capilar Profesional 8 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Botox Capilar Profesional?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Botox Capilar Profesional del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Erayba Hydraker K11 Keratin Hair Botox 1000ml

Amazon.es Features Tratamiento concentrado de keratina, aceite de argan y termal lipid-complex, repara y rellena la fibra capilar. Cabello totalmente renovado, sistema de hidratación profunda.

Aceite de argán, Manteca de karité

Keratina hidrolizada, Proteína hidrolizada de trigo, Lanolina, Keratec complex

Libre de sal, parabenes, sulfatos

Perfume hipo-alergénico

Pop Italy Champú al Botox Rellenante Antienvejecimiento con exclusivo Botox Replumping System - 250 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gracias a la acción de nuestros principios activos, podrá borrar los signos del envejecimiento del cabello, dando una nueva fuerza y ​​vitalidad a su cabello dañado por la coloración y los tratamientos.

El Botox capilar con acción de "relleno" actúa sobre la fibra capilar ayudando también al cabello fino y delgado a obtener un nuevo cuerpo y volumen con una acción efectiva y duradera

Todos los tipos de cabello pueden beneficiarse de la acción de los productos de nuestra línea Botox capaces de nutrir, hidratar y dar suavidad extrema a su cabello.

La fórmula basada en Botox capilar ayuda a hidratar, suavizar y nutrir el cabello, especialmente si se daña por la coloración, el cloro y el sol.

También es excelente para el cabello muy delgado y que necesita más volumen, para aquellos que desean eliminar el molesto efecto encrespado y fortalecer el cabello frágil.

Postquam - Fiber BTX Hair | Kit Tratamiento Pelo Efecto Botox Capilar - Base, Mascarilla y Concentrado

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de tratamiento compuesto por base, mascarilla y concentrado efecto botox para obtener un pelo bonito y brillante

Tratamiento del cabello de larga duración - 3 meses

Aporta brillo, textura y rejuvenecimiento del cabello, visible desde la primera aplicación

A base de colágeno, keratina, aceite de argán, aminoácidos y y fosfolípidos

Importante - Seguir las instrucciones de uso para obtener unos resultados óptimos READ Los 30 mejores Cinta Para Andar capaces: la mejor revisión sobre Cinta Para Andar

Concentrado botox capilar con Dulcemin LS 85994 12 ampollas Olvi

Amazon.es Features botox capilar

Tratamiento para cabello dañado

Dulcemin LS8594

champu 1 litro + 12 ampollas + acondicionador + gorro termico

BOTOX CAPILAR COMPLET REPAIR Tratamiento capilar efecto Botox - Kit para 2 usos - sin Parabenos M·O·I HairCare

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPLET REPAIR es un tratamiento amplificador de la masa capilar con activos innovadores que tienen la capacidad de penetrar en la estructura del cabello. Actúan del interior al exterior, reconstruyendo la fibra capilar y devolviendo el cuerpo original al cabello, lo que es conocido como “Efecto Botox Capilar”.

COMPLET REPAIR es un tratamiento reconstructor indicado para cabellos: · Que han perdido densidad, masa y su grosor natural. · Desestructurados y excesivamente finos. · Con cutículas abiertas en largos y en puntas. · Teñidos, permanentados, desrizados o dañados por la alcanilidad del agua. Es compatible con cualquier otro tratamiento capilar realizado.

Contenido del KIT para 2 usos: · Champú Preparatorio Antiresiduos. Pre-tratamiento. Envase 60ml. Imprescindible para eliminar los restos de otros productos o impurezas, así como preparar la cutícula para recibir los activos proteínicos y agentes acondicionadores.

· Reestructurador Capilar (2 usos). Tratamiento. Envase 60ml. De acción instantánea, fortalece las fibras capilares débiles devolviéndoles su resistencia, grosor y elasticidad natural gracias a la Keratina que contiene de distinto peso molecular.

· Bálsamo Sellador. Post-tratamiento. 30ml. Sellador instantáneo de las fibras capilares y protector. Con Cistina, que aumenta la resistencia a la tracción del peinado y evita la abrasión de la cutícula. Con filtros solares UVA/UVB. Incorporar también 2 gorros de plástico

Olaplex No. 3 Perfeccionador del Cabello, Tratamiento Reparador

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto tiene un PAO (período después de la apertura) de 24 meses

Use una vez por semana o según sea necesario.

Fanola 86645 - Mascarilla para el pelo - 1 unidad, 1L

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modo de empleo: Aplicar la mascarilla en puntas y mechones de cabello secado con toalla, masajear durante 5 minutos desde la base hasta toda la longitud. Dejar actuar 5 minutos y luego enjuagar.

Mascarilla Peluquería Mujer

Nota: el embalaje puede variar.

Tahe Magic BX Gold Tratamiento Capilar Redensificador Hidratante de Larga Duración, Caja de 5 Ampollas 10 ml. Brillo Infinito, Melena Densa, Suavidad Extrema

Amazon.es Features Prolongador del efecto Magic BX Gold

Melena mas densa y abundante a la vez de infinito brillo y suavidad, gracias a la combinación del Oro líquido y Ácido salicílico

Optimopara redensificar e hidratar cualquier tipo de cabello, incluso aquellos que siempre tienden a volver a su estado natural y caer

Melena mas densa y abundante a la vez de infinito brillo y suavidad, gracias a la combinación que rellena la fibra capilar, haciendo que se expanda desde el interior

En formato de 5x10ml. Siente la transformación de tu cabello

Fanola, Mascarilla para el pelo - 1 unidad

€ 9.46 in stock 14 new from €9.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de modelo del producto: 86235

1500ml

facil de usar

Dimensiones del producto: 11,4 x 11,4 x 17,8 cm

Revlon Professional UniqOne Classico Tratamiento en Spray para Cabello 150 ml

€ 6.45 in stock 19 new from €6.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CABELLO SUAVE AL TACTO: Este tratamiento sin aclarado de uso diario repara e hidrata el cabello seco y dañado, y lo deja suave y sedoso al tacto

PEINADOS INTACTOS: No importa si usas el tratamiento UniqOne sobre cabello seco o mojado: este espray acondicionador sin aclarado te proporciona un mayor control sobre tu cabello para que sea más fácil de peinar, sin apelmazarlo

DESENREDADO FÁCIL: Peina tu cabello sin esfuerzo después de usar el espray desenredante de UniqOne; Este tratamiento sin aclarado desenreda el cabello y evita que se formen nudos

FÁCIL DE USAR: Protege tu cabello de forma fácil y rápida aplicando el espray de azahar directamente sobre el cabello mojado y peinándolo para desenredarlo; Si se aplica sobre el cabello seco, basta pulverizar el espray acondicionador para puntas abiertas en la palma de la mano y distribuir el producto por el cabello

REVLON PROFESSIONAL: Descubre los tratamientos para el cabello de nuestra gama multibeneficios UniqOne y devuelve la vida a tu cabello dañado

Válquer Profesional Tratamiento Capilar (sbs) para Cabellos Dañados, Antiencrespamiento, Regenerador del Cabello, Salud capilar. Extra de hidratación profunda

€ 21.40 in stock 13 new from €21.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tratamiento regenerador con provitamina b5 recomendado para cabellos secos, dañados y castigados

Innovadora fórmula con efecto rejuvenecedor y activos moleculares que reorganizan la estructura de la fibra capilar

No testado en animales

Fabricado con agua purificada, colágeno y keratina

Laboratorio y fabricante certificado según las normas: iso 9001, iso 14001, iso 22716, aenor i + d + i y certificación halal

Novex Queratina Brasileña, Mascarilla Capilar - 400 gr.

€ 6.25 in stock 6 new from €5.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se recomienda su uso para el cabello dañado y quebradizo

La queratina brasileña proporciona una rápida absorción, garantizando cabellos sanos y resistentes

Aplicar la mascarilla novex queratina brasileña dejar actuar durante 10 minutos; enjuagar

Hidran, Producto alisador de pelo (Desmaya) - 200 gr.

Amazon.es Features Rellena la fibra capilar y forma una película que retiene la humedad del cabello y proporciona un liso duradero

Deja el cabello más fuerte, suave y totalmente sellado en sus cutículas

Eliminación de los problemas de deterioro y desgaste del cabello

Boldplex No3 Bond Repair - Máscara de Tratamiento de Proteínas del Cabello - Fórmula Acondicionadora Hidratante para el Cabello Rizado, Seco, Teñido, Encrespado, Quebrado o Decolorado - 200ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Cómo funciona? Nuestro tratamiento de creación de vínculos científicamente innovador trabaja a nivel molecular reparando las proteínas del cabello, penetrando profundamente en cada hebra, fortaleciendo, acondicionando y reparando el cabello seco y dañado de adentro hacia afuera.

Verdadera salud del cabello: Acondicionar profundamente, mejorar la retención de la humedad y aliviar cualquier daño causado por el teñido, los tratamientos y el calor - este es el tratamiento para un cabello de aspecto más saludable.

El tamaño importa: ¡Un generoso pote de 200ml! El doble del tamaño de otras marcas líderes. Más producto permite tratamientos regulares para obtener resultados duraderos e increíbles.

Para todo tipo de pelo: Este hacedor de milagros hace maravillas con el cabello rizado, seco, teñido, encrespado y decolorado.

Belleza eco-responsable: el régimen de Boldplex te ayuda a verte mejor ¡y a tomar decisiones de belleza sostenibles! Estamos orgullosos de ser libres de parabenos y sulfato. PETA aprobó nuestra no crueldad y es 100% vegetariano. Además, nuestras botellas y frascos están hechos de plástico recuperado de los océanos del mundo. Comprometidos con un cabello sano y un medio ambiente saludable.

Tahe 12073151- Infusion Gold Tratamiento Capilar Potenciador de Brillo y Nutrición con Oro Líquido y Keratina Pura, 2 x 10 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elixir capilar, con Oro líquido y Keratina pura.

Tratamiento potenciador de brillo y nutrición. Rellena, regenera y nutre el cabello en profundidad.

Infusión de activos de acción múltiple y alto rendimiento. Regenera los daños sufridos en la fibra capilar por la acción solar, contaminación y químicos, rellenando los desperfectos cuticulares gracias a la combinación de keratina pura y partículas de oro.

Consigue la máxima nutrición gracias a la fusión de aceites protectores naturales como el aceite de argán, de lino y jojoba; siendo la combinación de estos “ el oro liquido vegetal más preciado del mundo”.

Tamaños Existentes: 2 x 10 ml.

Válquer Profesional Tratamiento Capilar (sbs) para Cabellos Dañados, Antiencrespamiento, Regenerador del Cabello, Salud capilar. Extra de hidratación profunda

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features cosméticos desarrollados para el profesional de peluquería y estética

fabricados con agua purificada

prioridad máxima por ingredientes naturales

producto de alta calidad READ Los 30 mejores Dispensador Jabon Baño capaces: la mejor revisión sobre Dispensador Jabon Baño

Valquer Laboratorios Profesional Pack Capilar Cold Keratin. Reparación capilar express. Champú preparador 300 ml + Keratina 300 ml + Ice Hair Mask 300 ml. Cabellos dañados

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cosméticos desarrollados para el profesional de peluquería y estética

Prioridad máxima por ingredientes naturales

Cosméticos veganos y sostenibles con el medio ambiente

Pop Italy Mascarilla capilar al Botox Rellenante Antienvejecimiento con exclusivo Botox Replumping System - 250 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gracias a la acción de nuestros principios activos, podrá borrar los signos del envejecimiento del cabello, dando una nueva fuerza y ​​vitalidad a su cabello dañado por la coloración y los tratamientos.

El Botox capilar con acción de "relleno" actúa sobre la fibra capilar ayudando también al cabello fino y delgado a obtener un nuevo cuerpo y volumen con una acción efectiva y duradera

Todos los tipos de cabello pueden beneficiarse de la acción de los productos de nuestra línea Botox capaces de nutrir, hidratar y dar suavidad extrema a su cabello.

La fórmula basada en Botox capilar ayuda a hidratar, suavizar y nutrir el cabello, especialmente si se daña por la coloración, el cloro y el sol.

También es excelente para el cabello muy delgado y que necesita más volumen, para aquellos que desean eliminar el molesto efecto encrespado y fortalecer el cabello frágil.

Aceite de Ricino 500 ml - 100% virgen - 1a presión en frío - Ricinus Communis

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cabello: Aplicar sobre el cabello seco, 2 o 3 veces a la semana, dejar durante media hora y aclarar bien.

Uñas: Aplicar 1 o 2 gotas con un algodón cada noche.

Pestañas y cejas: Aplicar 1 o 2 gotas cada noche con un cepillo de máscara de pestañas.

Barba: Aplicar unas gotas en la barba cada noche.

SALERM VITAL VITALIZADOR ESTRUCTURAL CAPILAR 5 x 10 ml

Amazon.es Features SALERM VITAL AMPOLLA 5X10 ml

Tipo de fábrica: No Aplica

Jean-Michel Cavada - Bótox capilar 1.000 ml

€ 29.10 in stock 3 new from €29.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara capilar bótox/queratina.

Glam store Botox cuidado del cabello dañado extremo (frutos rojos)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 100

Mascarilla de Pelo Morado-Matizador para Cabello Rubio y Gris - para Tintes Color Platino, Blanco y Gris - Acondicionador y Reparación de Cabello Seco, Dañado y Decolorado - Sin Sulfatos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantén tu rubio hielo: la mascarilla acondicionadora púrpura es un paso vital en revitalizar el cabello rubio. La máscara de pelo púrpura elimina los tonos amarillos y amarillos mientras acondiciona el cabello sin apagarse, ofreciendo un cuidado del cabello rubio sin igual

Di no al rubio seco y dañado: una formulación súper hidratante de aceites naturales en el acondicionador de cabello morado proporciona una nutrición intensa para el cabello rubio tratado con color para fortalecer y suavizar los mechones de cabello secos y dañados, mientras que el pigmento violeta profundo tonifica el cabello para neutralizar tonos amarillos y latonados

Mascarilla para el cuidado del cabello rubio: la máscara púrpura neutraliza sutilmente el tono de tono rubio mientras acondiciona el cabello seco para un cuidado del cabello en casa de alta calidad. Nuestros productos para el cabello son recomendados por estilistas de todo el mundo

Cabello rubio. Cuidado del cabello: el sol hace que el color del cabello se descomposición más rápido, exacerba la decoloración del color y hace que el cabello se seque, opaco y quebradizo. Los filtros UV científicamente formulados en la máscara acondicionadora absorben los rayos UV del sol para proteger el cabello contra la decoloración del color para mantener la vitalidad del color para un cabello fresco y saludable

Mascarilla capilar 100% libre de sulfato, SLS y parabenos: enriquecida con proteína de soja, vitamina B5 y súper aceites hidratantes para restaurar el cabello seco y dañado. El uso regular mantiene el cobrizo a raya, repara las fibras dañadas del cabello, mejora la elasticidad del cabello, protege contra daños futuros y deja el cabello suave e hidratado

Hidran BTX, Producto alisador de pelo (Matizador) - 200 gr.

Amazon.es Features Rellena la fibra capilar y forma una película que retiene la humedad del cabello y proporciona un liso duradero

Deja el cabello más fuerte, suave y totalmente sellado en sus cutículas

Eliminación de los problemas de deterioro y desgaste del cabello

Be Natural Kit de Alisado Brasileño con Keratina, Verde

Amazon.es Features Sin formol: tratamiento de alisado profesional de uso casero sin formol; desarrollado con la tecnología hyaluron system a base de ácido hialurónico y keratina, que asegura una efectividad total y una duración de hasta 12 semanas

Resultados a largo plazo: reduce el encrespamiento reparando la fibra capilar, dejando el cabello totalmente liso sin necesidad de plancharlo posteriormente; aporta suavidad y brillo al cabello

Hidratación: ayuda a elevar el nivel de hidratación en la estructura capilar y alisar el cabello por más tiempo; retiene y equilibra la humedad dejando un cabello dócil, brillante y sin encrespamiento

Contenido: el pack contiene un champú de limpieza profunda de 30 ml, el tratamiento alisador de 150 ml, un champú de limpieza reparadora de 30 ml y un acondicionador de 30 ml; además de las instrucciones, una brocha y unos guantes

Fácil de usar: es fácil y seguro de usar en casa; en unos pocos pasos, tendrás un cabello liso y sedoso con aspecto profesional por mucho tiempo; adecuado para todo tipo de cabellos y libre de crueldad

EZERO Tratamiento Plex con Champu, Mascarilla y Aceite Serum para Cabellos Dañados o Secos con Aminoácidos, Ácido Hialurónico, Manteca de Karité y Aceite de Argán y Ricino - Vegano - Profesional

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BENEFICIOS: Favorece la disminución de la rotura del cabello y protege del daño ocasionado por tintes, planchas o secadores. Reconstituye la fibra capilar desde el interior para devolver al cabello su brillo, hidratación y suavidad natural.

CONTENIDO: Contiene aceites hidratantes, aminoácidos de la proteina del trigo y aceite extraido de las semillas de la planta de ricino. Gama completa 3 pasos EzePlex (1. Champu 300 ml, 2. Mask 300 ml y 3. Aceite Serum sin aclarado 180 ml).

ANTIENCRESPAMIENTO REPARADOR: Contiene también polímeros catiónicos de efecto anti-encrespamiento, proteina de trigo con elevado poder de reparación y aminoácidos y lípidos de origen natural que hidratan, reconstruyen y reparan el cabello.

OTROS ACTIVOS: El ácido hialurónico retiene la humedad del cabello, recuperando la hidratación. La manteka de karité protege el cabello del daño durante el tratamiento y el aceite de argán aporta flexibilidad, fuerza, brillo, hidratación y suavidad.

INDICACIONES: Se recomienda para cabellos teñidos o sometidos a planchas y secadores. Usar el champu y la mascarilla masajeando el cabello para facilitar su absorción. Usar el aceite serum de medios a puntas evitando el cuero cabelludo.

ACEITE DE RICINO ORGÁNICO | 100% Puro, Natural y Prensado en Frío | Pestañas, Cejas, Cuerpo, Cabello, Barba, Uñas | Vegan Castor Oil | Botella de Vidrio + Pipeta + Bomba + Kit de Rímel (50ml)

€ 14.98 in stock 1 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ NUTRE Y ESTIMULA EL CRECIMIENTO | Pestañas más gruesas, cabello largo y brillante, barba suave y uñas fuertes.

TEXTURA RECONFORTANTE | El aceite de ricino tiene una textura naturalmente espesa que le dará fuerza a tu cabello, pestañas y barba para hacerles más densos y fortalecerlos desde la raíz hasta las puntas.

MULTIFUNCIONAL, ECONÓMICO Y EFICIENTE | Mascarilla para el crecimiento del cabello, anti-picazón del cuero cabelludo, contorno de ojos, tratamiento para el endurecimiento de las uñas quebradizas, tratamiento nutritivo que favorece la cicatrización después del afeitado y depilación, anti-estrías.

PRODUCTO RICO ULTRA FRESCO Y ACTIVO | Nuestro aceite de ricino es prensado en frío en India. 100% puro, sin hexano y sin conservantes añadidos. Embotellado en Francia.

100% SATISFECHO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO | Bionoble es una marca francesa . Todos nuestros productos son dermatológicamente comprobados, veganos y no probados en animales . ¿Tienes una pregunta? Contacta con nuestro equipo, ¡te respondemos en 24 horas! READ Jubilados: Alberto Fernández en diciembre ...

Válquer Tratamiento Capilar(SBS) Antiencrespamiento, regenerador del cabello

Amazon.es Features Tratamiento regenerador con provitamina b5 recomendado para cabellos secos, dañados y castigados

Innovadora fórmula con efecto rejuvenecedor y activos moleculares que reorganizan la estructura de la fibra capilar

Fabricado con agua purificada, colágeno y keratina

No testado en animales

Laboratorio y fabricante certificado según las normas: iso 9001, iso 14001, iso 22716, aenor i + d + i y certificación halal

Serum Facial de Acido Hialuronico Puro orgánico - 100ml - Altamente Dosificado y Vegano con Aloe Vera – Uso con Crema Antiarrugas Mujer - Contorno Ojos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTO CUÁDRUPLE ALTAMENTE EFICIENTE / EXTREMADAMENTE CONCENTRADO Y ALTAMENTE DOSIFICADO / INTENSOS EFECTOS INMEDIATOS Y A LARGO PLAZO / La combinación de una alta dosificación de ácido hialurónico de bajo, medio y alto peso molecular refuerza la piel con un efecto cuádruple: 1°: relleno inmediato antiarrugas; 2º: mejora de la textura general de la piel; 3º: efectos antienvejecimiento a largo plazo; 4º: la N-acetil-D-glucosamina estimula la producción de ácido hialurónico del propio cuerpo.

FORMULADO SIGUIENDO LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ACTUALES / LA MÁS ALTA CALIDAD - Evaluamos todas las investigaciones científicas disponibles sobre el ácido hialurónico y utilizamos los resultados en la formulación de nuestro producto. Nuevo: Fórmula mejorada con MÁS ÁCIDO HIALURÓNICO para obtener mejores resultados.

PARA UNA PIEL RADIANTEMENTE BELLA Y DE ASPECTO MÁS JOVEN - Basado en aloe vera orgánico en vez de agua. Enriquecido con nutritivo extracto de alga espirulina orgánico y agua de rosas orgánicas para un cuidado fortalecedor adicional de la piel, la cara, el cuello y los ojos. Apto para todo tipo de pieles, mujeres y hombres. Perfectamente adecuado como hidratante en combinación con una crema para el cuidado diurno y nocturno de la cara.

COSMÉTICA NATURAL ORGÁNICA VEGANA / CUIDADO DE LA PIEL HECHO EN ALEMANIA: las pruebas dermatológicas confirman que nuestro serum es suave para la piel. Está formulado SIN parabenos, sulfatos, microplásticos ni crueldad animal. Hecho en Alemania. Ten en cuenta que nuestra botella de vidrio violeta con bomba hermética asegura la mejor relación calidad-precio. En recipientes abiertos (por ejemplo, pipetas), las vitaminas pueden perder su efectividad debido a la oxidación.

OBTÉN RESULTADOS: impulsados por tu satisfacción, nos esforzamos por ofrecerte excelentes productos. Lo verás en nuestros ingredientes efectivos de primera calidad, altos estándares de calidad y en nuestra excelente atención al cliente. Quiérete a ti y a nuestro planeta. ¡Elige Satin Naturel! P.D.: Recibirás 1 (UNA) botella de Serum de Ácido Hialurónico Orgánico.

Revlon Professional UniqOne Coco Tratamiento en Spray para Cabello 150 ml

€ 9.99 in stock 18 new from €5.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CABELLO SUAVE AL TACTO: Este tratamiento sin aclarado de uso diario repara e hidrata el cabello seco y dañado, y lo deja suave y sedoso al tacto

IRRESISTIBLE AROMA A COCO: Haz que el verano dure todo el año con este espray de peinado con aroma a coco que impregna el aire que te rodea con una fragancia de leche de coco e ylang-ylang

DESENREDADO FÁCIL: Péinate sin esfuerzo después de usar el espray desenredante de UniqOne; Este tratamiento sin aclarado desenreda el cabello y evita que se formen nudos

FÁCIL DE USAR: Protege tu cabello de forma fácil y rápida aplicando este tratamiento diario para cabello dañado directamente sobre el cabello mojado y peinándolo para desenredarlo; En caso de aplicarlo sobre el cabello seco, basta con rociar el espray de coco en la palma de la mano y distribuir el producto por el cabello

REVLON PROFESSIONAL: Descubre los tratamientos para el cabello de nuestra gama multibeneficios UniqOne y devuelve la vida a tu cabello dañado

