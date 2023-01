Inicio » Automóvil Los 30 mejores Bombilla W5W Led capaces: la mejor revisión sobre Bombilla W5W Led Automóvil Los 30 mejores Bombilla W5W Led capaces: la mejor revisión sobre Bombilla W5W Led 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bombilla W5W Led?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bombilla W5W Led del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Briteye Bombillas T10 W5W LED 6000K Luz Blanca Bombilla Posición LED Matricula LED (2pcs) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✪【Mayor Brillo】- 6000K luz blanca, Cada bombilla T10 LED tiene 18+1 cuentas de 3014 LED. 360 grados ángulo de iluminación, Sin punto ciego, Con una lente de proyector de alta definición, la luz es más concentrada y suave, garantizar una mejor experiencia de visión.

✪【Alta Calidad】- La carcasa de la bombilla LED T10 W5W está hecha de aleación de aluminio disipador de calor de alta eficiencia, lo que puede garantizar que las bombillas LED funcionen hasta 50,000 horas.

✪【Multiuso】- uso para luces interiores, domo, puerta, carga, guantera, cortesía, luces de troncal, luces de matrícula, luces de posición laterales, luces de posición, luces de esquina, luces traseras interiores, etc.

✪【Toma Internacional T10】- Tamaño: 11mm x 25mm.Reemplace directamente todos los tipos de cuña T10: 194, W5W, 2825,168,175,147,152,158,159, 161,184, etc. Fácil de instalar, plug-n-play, No polar, sin punto negativo o positivo.

✪【Garantía de 2 Años】- Ofrecemos una garantía de 2 años en los artículos que el fabricante confirme como defectuosos. ★Nota★:- Aunque la bombilla tiene función CANBUS, no todos los autos pueden pasar, si tiene alguna pregunta antes de comprar o después de usar, contáctenos antes de encontrar una solución.

AGLINT T10 LED Bombilla Canbus Libre De Errores 2SMD 2835 W5W 2825 194 168 174 Luz para Coche Luz de Puertas Laterales Marcador Cortesía De La Matrícula Posición Luces 12V Blanco 10X € 8.69 in stock 2 new from €8.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Alto brillo】: 10 bombillas LED T10, cada bombilla tiene 2 chips LED 2835 SMD, aproximadamente 2 veces más brillante que la bombilla halógena. Baja generación de calor, ahorro de energía y vida útil mucho más larga.

★【Diseño sin polaridad】: Conecta y reproduce, reemplace todos los tipos de enchufes T10 directamente: W5W 168 194 2825 147 152 159 159 161 184 192 2827, etc.

★【Multiusos:】: uso para luces interiores (cúpula, mapa, puerta, carga, espejo, guantera, cortesía, luces de maletero), luz de posición lateral, luces de esquina, luces traseras interiores, etc. La mayoría de los coches caben más de 1 puesto.

★【Parámetros del producto】: Temperatura de color: 6500K, blanco. Flujo luminoso: 100 lm/bombilla, voltaje de funcionamiento: 12V CC. Potencia: 2,6W/bombilla. CANBUS para el 95% de los coches.★Aviso★: Es posible que estas bombillas no se ajusten a las luces de matrícula de algunos automóviles.

★【Garantía de 1 año】: las bombillas LED AGLINT ofrecen 1 año de garantía para los artículos dañados durante el envío o que se confirme que son defectos de fábrica.

Anpro 10 Paquetes T10 LED Canbus Bombillas,T10 W5W LED Blanco Super Brillante W5W T10 194 168 2825 158 175 21 SMD 4014 6000K,Luz para Coche € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luz blanca,DC12V, potencia 2.5W, flujo luminoso de 250 lm, tamaño del producto 26.5 * 12 mm, diseño integrado, arranque instantáneo en 0 segundos.Es fácil de instalar,se puede utilizar tan pronto como esté enchufado. No se requiere decodificador adicional y no hay error después de la instalación.

10X T10 Bombilla LED,cada tiene 21 piezas de lámpara 4014, ángulo de iluminación de 360 grados,lo que brinda una iluminación cómoda, diseño sin costura, mejor disipación del calor y vida útil mayor.

Adecuado para 168, 175, 194, 2825, 912, 921, w5w, t10 etc.Las luces LED a lo mejor no pueden compatibilizar con "Skoda" y "Opel", Volkswagen, Zafira Tourer 1.6 CNG. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.

Amplias aplicaciones: las bombillas LED se pueden utilizar en luces indicadoras de matrículas, luces de mapas, luces de techo, luces laterales delanteras / traseras, luces de la sala de carga del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de la caja de guantes, luces traseras, etc.

Si la luz LED no está encendida, gire 180 grados,cambiando en la dirección positiva y negativa,antes de realizar su pedido, examina el manual del propietario o la lámpara original para confirmar el tamaño correcto de la lámpara que necesita.

Philips Ultinon Pro3000 LED T10 foco de señalización para automóvil (W5W), 6.000K cool white € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Señalización LED duradera y vibrante

Indique su intención con una iluminación exterior más brillante

LED W5W T10 blanco 6000 K, luz blanca fría, 12 V, W2,1x9,5d, x2

Es su responsabilidad asegurarse de que el uso de las luces LED reacondicionadas cumpla con los requisitos legales locales aplicables.

Componentes incluidos: bombillas LED para coche

Philips Ultinon Pro6000 LED T10 foco de señalización para automóvil (W5W), 6.000K cool white € 17.99

€ 16.39 in stock 1 new from €16.39

4 used from €15.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luz potente con una Gran salida de luz, tecnología instantánea para una mayor seguridad, distribución uniforme de la luz, variedad de luz blanca para T10 (W5W): 4.000/6.000/8.000 Kelvin

Tecnología LED de alto gama, larga vida útil de hasta 5.000 horas, tecnología HeatShield

Reemplazo sencillo colocar & funcionar, casquillo estándar y sin polaridad para un reemplazo rápido y fácil

W5W T10 LED white 6.000K cool white 12V, W2,1x9,5d, x2

La responsabilidad de que el uso de la luz LED retrofit cumpla los requisitos legales vigentes es suya

10pcs T10 W5W Bombilla LED Luces interiores Coche 194 501 168 12V 3SMD 3030 Chips 6000K Blanco para luces de la matrícula luces laterales Luz de Marcador de Cortesía de Posición € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Especificación】Paquete de 10, cada bombilla tiene 3 chips LED 3030 de alto brillo. Voltaje de funcionamiento: 12V CC, Potencia: 1,2w/ pieza, Lumen: 100lm/ pieza. Longitud de la bombilla: 23mm/ 0,90pulgadas.

★【Actualización】Nuevo material espesa el tablero de fibra de vidrio, componentes electrónicos de alta calidad. Larga vida útil hasta 50.000 horas. 150% más brillante que las bombillas halógenas de serie.

★【Ajuste】W5W, T10, 147, 152, 158, 159, 161, 168, 175, 184, 192, 193, 194 2825, 194 La bombilla LED puede adaptarse a la luz de mapa, luz de techo, luz de matrícula, luz de maletero, cortesía luz, etc.

★【Instalación】Fácil de enchufar y jugar para vehículos al 98%, sin polaridad, sin necesidad de invertir la polaridad. Es posible que necesite un decodificador para corregir el error de canbus en algunos vehículos.

★【Garantía】Este LED T10 ofrecemos una garantía de 1 año. Si tiene alguna pregunta antes o después de la compra, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores H4 Led Moto capaces: la mejor revisión sobre H4 Led Moto

XELORD T10 W5W LED Bombilla Blanco 6000K 194 168 2825 DC12V (2 Piezas) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤❰Extremadamente Brillante❱Cada bombilla W5W tiene 1 piezas de alta potencia 3030 chips+12 piezas de alta potencia 4014 chips,Diseño de iluminación de 360 grados,sin puntos ciegos.El color de la emisión de luz es blanco puro y brillante. 300% más brillante que la bombilla halógena original.

➤❰Vida útil más larga❱ T10/W5W LED La lámpara utiliza un anillo de aluminio de aviación de alta calidad para disipar el calor.resistencia al recalentamiento y la corrosión,el controlador IC inteligente integrado hace que la bombilla sea más estable y duradera,duración de hasta 30,000 horas, puede reducir la molestia del reemplazo frecuente de la W5W lámpara.

➤❰Aplicación Amplia❱ Uso universal de la bombilla T10 W5W LED para luces de coche interior y exterior, luces de matrícula, luces de matrícula, luces de lectura, luces de mapas, luces de la caja de guantes, luces de la sala de carga del maletero, bombillas de indicadora lateral y más.

➤❰No Polarity & Easy Installation❱Plug-n-Play.Lámpara de tamaño estándar wedge t10 para bombilla 168,194,W5W,2825,168,175,147,152,158,159,161,184 de reemplazo.El nuevo diseño evita dañar la resistencia y la estructura original de la lámpara. Por favor compre y use con confianza.

➤❰ Gran ideal para T10 bombillas de repuesto❱ Cada bombilla ha sido probada antes del envío. Ofrecemos 24 meses de garantía. El paquete incluye 2pcs T10 / W5W Blanco bombillas led.★Si tiene alguna pregunta antes o después de la compra, no dude en contactarnos.

LncBoc Bombillas LED T10 W5W LED Coche 1SMD COB 501 2825 175 192 168 194 Wedge Lampara para Coches 6500K Xenón Blanco de Interior y Exterior 12V Paquete de 10 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla LED T10 de alta calidad y ultra brillante. Paquete de 10 bombillas, cada bombilla tiene 1 chips LED de alta potencia, color blanco de 6000 K, ángulo de iluminación de 360 ​​grados, sin puntos ciegos, súper brillante que le da a su automóvil una nueva apariencia renovada.

Adopta una barra de aluminio, piezas de aluminio CNC de precisión, disipación de calor activa, potencia: 3,5 W/PC, lúmenes: 350 lm/PC, voltios: CC 12 V-24 V. La placa de circuito FPC de nuevo material, la placa de circuito suave y flexible, el circuito integrado, proporciona un bajo consumo de energía y una vida útil más larga de hasta 50000 horas.

Adaptabilidad universal, se adapta al casquillo de cuña T10, número de referencia cruzada: 168, 175, 194, 2825, bombillas LED W5W. Ajuste universal para la mayoría de los automóviles, disipación de calor mucho mejor que las bombillas halógenas y las bombillas LED normales.

Los ajustes de bombilla LED T10 se pueden utilizar para la luz de la placa de matrícula, luces de mapa, luz de techo, luces de posición laterales delanteras/traseras, luces de la habitación de carga del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de guantera, bombilla de luz trasera interior, etc. Fácil para instalar, simplemente enchufar y usar, no se necesita cableado y sin herramientas. Si la bombilla no se enciende, gírela 180 grados.

Compra sin riesgo: Brinda 12 meses (Daño no artificial). Comprueba la medida de tu bombilla original antes de realizar un pedido. Cualquier pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

URAQT Bombilla LED Canbus, 194 168 2825 W5W T10 Bombilla LED Coche Interior, 4PCS 12V 12 LEDs SMD 3030 Bombilla Matricula Coche, 6500K Blanca Superbrillantes Para Luz Marcha Atrás Luces Diurnas € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Superbrillante】194 Bombilla LED Canbus utiliza 12 chips 3014 SMD y 1 3030 SMD. 300 % más brillante que las bombillas normales, el blanco de 6500 K proporciona una mejor visibilidad. El ángulo de iluminación de 360°, sin puntos oscuros ni áreas de sombra, le brinda un entorno de iluminación súper brillante, lo que le permite tener una experiencia de iluminación de alta calidad.

【Seguro y Duradero】 El interior del automóvil con luces LED Bomba tiene un diseño inteligente incorporado para garantizar una entrada de energía segura y estable, y el 98% de los vehículos no tienen errores ni parpadeos después de la instalación. Nota: aunque está integrado en CANBUS, algunos automóviles, especialmente los automóviles alemanes, aún pueden mostrar mensajes de error emergentes (las 194 bombillas aún funcionan).

【Protección del Medio Ambiente & Ahorro de Energía】12V 2.5W Bombilla t10 LED adopta todo el cuerpo de aluminio de aviación, IC inteligente incorporado para optimizar la temperatura de trabajo del LED, tiene las características de baja temperatura, bajo consumo de energía, fuerte disipación de calor, mayor ahorro de energía, y tiene una vida útil de hasta 45.000 horas, lo que reduce considerablemente los costos de reemplazo y mantenimiento.

【Fácil Instalación】Bombilla matricula coche se puede instalar fácilmente en minutos, no se requieren herramientas, plug and play. Base estándar T10, apta para otras bases 147 152 158 159 161 168 175 184 192 193 194 2825 2827 W5W. Estructura del cuerpo de la lámpara de alta calidad, resistente y duradera, con mayor capacidad antivibración.

【Amplio Uso】La bombilla LED T10 194 168 se puede utilizar para luces de matrícula, luces interiores LED, luces de mapa, luces de techo, luces de posición laterales delanteras/traseras, luces del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de guantera. , bombillas de luces traseras interiores, luces de mapa LED, luces de cortesía, luces de maletero LED, etc. Nota: consulte el manual del usuario y el tamaño de la lámpara para verificar la compatibilidad antes de comprar.

FEZZ Luces Interior Led Coche Canbus Bombillas Posicion Led Blancas Luz T10 W5W Laterales Iluminación, 10 Pack € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso: Lámparas LED para automóviles / automóviles (luces de puertas), luces de techo, luces de posición, lámparas de matrícula, luces de lectura de domo, luces de señalización de giro del vehículo , Luz indicadora, luces del mapa, luces de la caja del glover, luces del footwell, luces del argo, lámpara del tablero de instrumentos, luz de cortesía, luces del tronco cubren los bulbos.

T10 - Referencia: W5W (194 168) 147 152 158 159 161 168 184 192 193 194 259 280 285 447 464 501 555 558 585 655 656 657 1250 1251 1252 2450 2652 2921 2825 504 2821 12256 12961 M158 M155

Viene con resistencias de carga incorporadas de Canbus para evitar el código de error de OBC en vehículos europeos, no causará ninguna señal de error en el sistema de CANBUS. Puede evitar el problema con errores de advertencia, parpadeo excesivo y rechazo de la bombilla.

Pantalla de 360 ° desde LEDs colocados alrededor del exterior y la parte superior de la bombilla. Bajo consumo de energía; Ahorre energía y proteja el medio ambiente. La energía del LED es 1/10 de la lámpara halógena tradicional, él puede proteger mejor el circuito electrónico y ahorrar el aceite.

Si usted tiene cualquier problema antes o después de la compra, no vacile entrarnos en contacto con, nosotros intentará nuestro mejor para solucionar el problema.

Unnderwiss Bombillas T10 W5W LED Luz Interior Coche Bombilla de cuña blanca 5630 Adecuado para las luces de la matrícula del coche, luces laterales, de posición y de la cúpula (4 piezas). € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mayor Brillo】- 4X T10 bombilla LED de luz blanca, ángulo de iluminación de 360 grados, sin punto ciego, con lente de proyección HD, luz más enfocada y suave, garantizar una mejor experiencia de visualización.

【High Quality】- Bombilla LED T10 W5W con sustrato de aluminio para resistencia a altas temperaturas, rápida disipación del calor, ahorro de energía, potencia: 5W, temperatura de color: 6000K, voltaje aplicable: 12V.

【Multipurpose】- Para las luces interiores, las luces de posición, las luces de la matrícula, las luces del maletero, las luces de la puerta, las luces de cortesía, las luces del maletero, las luces de marcador lateral, las luces del logotipo, las luces de la esquina, las luces traseras interiores, etc.

[Especificaciones internacionales T10] - Tamaño: 32mm x 12mm. Recambio directo para todos los modelos de cuñas T10: 194, W5W, 2825,168,175,147,152,158,159, 161,184 etc. Fácil de instalar, plug and play, no polarizado, sin terminales negativos ni positivos.

【Larga vida útil】Hecho de chip smd de alta calidad y aleación de aluminio de alta calidad, con buena disipación de calor y seguridad, vida útil de hasta 50.000 horas. Baja generación de calor, ahorro de energía y mayor vida útil. Precaución★: No es 100% universal, algunos coches utilizan bombillas W10W. Estas bombillas no son adecuadas para W10W. Las bombillas USB no están incluidas.

W5W T10 LED Canbus Bombilla, OUSHI 194 168 2825 12V 6500K Xenón Blanco Reemplazo Para El Interior Del Automóvil Cúpula Lateral Placa De Número Luz De Reserva De Estacionamiento (Paquete De 10) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Bombilla LED T10 194 2825 W5W】 (Paquete de 10) Producto de calidad superior fabricado con la última tecnología, cada bombilla tiene 24-3014 SMD. Voltaje: 12V. Color: blanco xenón de 6500 K. Potencia: 2W/PC. Lumen: 350LM/PC. Tamaño: 1.06 "(27 mm) * 0.47" (12 mm).

★ 【Patrón De Haz Ideal】 Ángulo de iluminación de 360 ​​grados, sin persiana visual, le brinda una experiencia de iluminación súper brillante y cómoda. Circuito incorporado para entrada de voltaje de 12 V CC, menor consumo de energía, buena tolerancia al calor, diseñado con IP65 a prueba de agua y polvo, mayor vida útil de hasta 60,000 horas.

★ 【Casi 99% Sin Errores De Canbus】 Fácil instalación, solo tiene que conectar y usar. Casi el 99% de Canbus listo sin mensaje de error después de la instalación. Puede evitar el problema con errores de advertencia, parpadeo excesivo, pero algunos vehículos sensibles aún pueden tener problemas de advertencia de parpadeo o error cuando se usan como luces exteriores.

★ 【Adaptabilidad Universal】 Reemplazo para T10 2825 194 W5W 168 501 192 175 147 152 158 159 161 184 193 160 2821 2827 259 280 285 447 464 555 579 558 585 655 656 657 658 1250 1251. Fácil de instalar, solo enchufar y usar. Uso común para luz interior (mapa, domo, carga, cortesía), luz de matrícula, luz de estacionamiento, luz de señal de giro, luz de esquina, luz de posición lateral delantera/trasera, luz trasera y luces de marcha atrás.

★ 【Servicios De Satisfacción Del 100%】 Ofrecemos una garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman que son defectos del fabricante. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Tu satisfacción es nuestra mayor motivación.

Grandview 10pcs Blanco T10 194 168 W5W 501 Bombillas LED con 5-5630-SMD para el Interior del Automóvil Mapa de Cúpula Puerta Tablero de Instrumentos Tronco Cortesía Luces de la Placa de Matrícula € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Súper brillante: estas bombillas 501 están construidas con conjuntos de chips SMD 5630 de alta calidad, que brindan una iluminación de ángulo completo de 360 ​​grados, 200% más brillante que las bombillas w5w estándar

Amplia aplicación: las bombillas GLL T10 se pueden utilizar para luz de techo, luz lateral, luz de matrícula, luz de mapa, luces de lectura, luces de guantera, bombilla de luz trasera interior, etc

Compatible con tamaños de bombilla: T10 147 152 158 159 161 168 175 184 192 193 194 2825 W5W. Esta bombilla w5w solo es apta para vehículos de 12V

Fácil de instalar: diseño de base original, Plug and Play para una fácil instalación en pocos minutos. Si la bombilla no se enciende, intente cambiar 180 grados para obtener la polaridad correcta

Aviso: esta bombilla LED 501 no funciona con Canbus, por lo que algunos vehículos pueden necesitar un decodificador canbus para corregir el parpadeo o el código de error

ALOPEE --- (Paquete de 20) Lámpara de Repuesto de Iluminación Interior LED Blanca para Stock # 194/168/2825/501 / W5W Luz de Matrícula de Maletero con Domo de Mapa, con 5 Piezas 5050 Chips, DC 24V. € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetros clave: Voltaje de funcionamiento: 24 V-CC; Potencia de salida: 0,8 W; Flujo luminoso: 80 lúmenes / bombilla; Temperatura de color: 6500K.

Fácil instalación: Plug and Play, reemplazo directo, no requiere recableado, tiempo de respuesta de encendido / apagado más rápido.

Reemplazo de compatibilidad: T10 / T15 / 194/168/158 / W5W 161B, 168, 168A, 168NA, 175, 192, 193, 194, 194B, 194G, 194NA, 194R, 2821, 2825 2827, 2886X, 3652, 558, 579 , 658, W5WB

Aplicaciones amplias: se utiliza para mapas, domo, maletero, puerta, cortesía, luz de matrícula y luz de posición lateral. Paquete de 20 bombillas, relación calidad-precio.

Notas cálidas: si no se enciende después de insertarlo, gírelo 180 grados para que coincida con su polaridad. Dado que las bombillas LED tienen un vataje más bajo en comparación con las bombillas de serie, si hay un mensaje de advertencia en el tablero, es posible que necesite una bombilla con resistencia incorporada. (ASIN: B0827J6DGV).

TUINCYN 194 168 T10 192 2825 W5W Bombilla LED Cuña blanca Luz LED Interior del automóvil Luz de techo Luz de matrícula Luz de marcador lateral Luz de respaldo 12V ~ 24V (paquete de 10) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Paquete de 10】Bombilla de alta potencia con lente led estándar T10 W5W, blanca, CanBus a prueba de errores con 4014 24-SMD. Más brillante que las bombillas normales incandescentes.

★【Super Brillante】Voltaje de funcionamiento: 12 V ~ 24 V. Potencia: 5 W, superbrillante. Tamaño: 27,5 mm de largo y 6,5 mm de diámetro. Color: blanco de 6000K.

★【Mueble】T10 2825 194 W5W 168 192 175 147 152 158 159 161 184 193 160 2821 2827 259 280 285 447 464 555 579 558 585 655 656 657 658 1250 1251 1252 2450 2652 2921 2825 901 904 906 912 916 917 918 920 921 922 923 926.

★【Compatible】Se puede usar como luces traseras, freno, luces de marcha atrás, intermitentes, luces laterales, luces de interior, luz de matrícula, luz de parada, luz de repuesto, luz de aparcamiento. Bombillas de caravana, coche, camión, todoterreno, furgoneta, moto, «scooter», remolque, barco, vehículos marinos, etc.

★【Compra Con Confianza】Nuestras bombillas vienen con base estándar. Por favor, confirma que tu bombilla original tiene una base estándar antes de realizar tu pedido. READ Los 30 mejores Inverter 12V A 220V capaces: la mejor revisión sobre Inverter 12V A 220V

T10 Canbus LED Bombilla, OUSHI W5W 194 168 2825 501 3030 Chipsets Bombilla De Repuesto De 12V El Interior Del Coche Domo Mapa Puerta Luz De Matrícula De Cortesía, 6500K Xenón Blanco (Paquete De 10) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Bombilla LED T10 W5W 194 Extremadamente Brillante】 300% más brillante, voltaje: 12V, potencia: 2W / PC, lumen: 200LM / PC, 6500K xenón blanco. Cada bombilla tiene conjuntos de chips 2-3030, las bombillas LED T10 W5W son 3 veces más brillantes que las halógenas y de bajo consumo de energía para una vida útil más larga.

★ 【Nueva Generación De Actualización】 La bombilla LED Canbus W5W T10 no es un error después de la instalación del 99% de los vehículos. Actualice el chipset y el elemento electrónico para una vida útil prolongada, disipación de calor rápida, bajo consumo de energía, 300% más brillante que la lámpara halógena, fácil instalación, solo conéctelo y listo.

★ 【Reemplazo Directo Para Todos Los Tipos T10】 Referencia cruzada: T10 2825 194 W5W 168 501 192 175 147 152 158 159 161 184 193 160 2821 2827 259 280 285 447 464 555 579 558 585 655 656 657 658 1250 1251.

★ 【Aplicaciones Amplias】 Las bombillas LED T10 194 2825 W5W 501 se pueden usar para luz interior, luz de matrícula, luces de mapa, luz de techo, luces de posición laterales delanteras / traseras, luces de la sala de carga del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, guantera luces, bombilla de luz trasera interior, etc.

★ 【Servicio Al Cliente Amigable】Ofrecemos una garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman que son defectos del fabricante. Consulte el manual del propietario para verificar la compatibilidad antes de comprar o envíenos una foto de su bombilla original para que le ayudemos a seleccionar el producto correcto.

W5W T10 194 168 2825 LED Bombilla, para 12V 6000K Blanc luz Coche Interior Domo del Mapa de cortesía Puerta Luces de matrícula et Posición Luces. 2 Pcs, 2 - Anos Garantía. € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Iluminación de 360 grados】Esta bombilla LED T10 cuenta con un diseño de iluminación de 360 grados, cada bombilla LED T10 tiene una lente de proyector HD con una perla de lámpara de alto brillo 3030 incorporada para emitir la cantidad perfecta de luz. El anillo exterior de 18 chips de LED SMD 3014 proporciona a la bombilla un rango científico de iluminación sin puntos ciegos.

【Rendimiento estable】La bombilla LED T10 está hecha de aluminio y sustrato de fibra de vidrio con buena conductividad térmica para una mejor disipación del calor. El chip de control de corriente IC incorporado garantiza que la bombilla funcione de forma estable durante mucho tiempo, sin parpadeos y sin que la luz decaiga. El material de alta calidad hace que la bombilla dure más tiempo y pueda mantener una vida útil de 30.000 horas.

【Instalación y Compatibilidad】La bombilla LED T10 está diseñada con no polaridad, fácil de instalar, tamaño 1:1 para una instalación no destructiva, directamente enchufada y lista para usar. Adopta el enchufe de cuña universal T10(W5W), se puede utilizar para la luz de lectura (luz de la cúpula, instrumentos, escotilla, maletero), luz del mapa, matrícula, trasera, marcha atrás, luz lateral del coche (luz de posición), luz de los intermitentes del vehículo, etc.

【Parámetros】Especificación del paquete: 2pcs, voltaje: DC 12V, potencia: 1,5W, lumen: 500LM, temperatura de color: 6000 Kelvin (blanco), temperatura de trabajo: -30℃/80℃. En comparación con la bombilla de recambio T10 ordinaria, esta bombilla es más eficiente desde el punto de vista energético, además de tener un mejor rendimiento.

【Política de garantía】Todos los artículos son rigurosamente probados antes de la entrega y vienen con una garantía de 2 años y soporte técnico de por vida para la bombilla LED LTONXEN T10 (W5W) para una experiencia sin preocupaciones! Tenga en cuenta que esta bombilla puede no adaptarse a algunos modelos de coche con un año de fábrica más reciente. Si tiene más preguntas, póngase en contacto conmigo a través de la página de la tienda le responderemos en un plazo de 12 horas.

10x T10 W5W LED Bombillas exteriores 5 SMD 5050 Luz Coche trasera Lámpara Blanco Xenon Luz de interior T10 Wedge Lampara para Coches luces de la matrícula luces laterales 12V € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. LED: 5-SMD 5050. Voltage: 12V. Color ligero: blanco.

2. Deben tener resistencias potentes adecuadas para el control de verificación de su vehículo para su uso como las lámparas originales. Para los vehículos en los que las luces interiores permanecen encendidos débil, aunque esto debe hacerse, también tendrá este LED CAN-BUS.

3. Super brillante LED de luz blanca, Mayor contraste para aumentar la visibilidad y conducir de forma más segura

4. Puede el reemplazo de la luz de señal de vuelta, la luz de la esquina, luz de estacionamiento, luz de posición lateral, luz de la cola, y las luces de reserva

5. El embalar incluido:10 X T10 LED luz. 1 años de garantía

Bombillas LED Premiun W5W T10 Canbus No Error Blanco 26 LED 4014 SMD 6000K Super Brillante Matrícula Posición Interior Luz Lectura Luz Coche Pack (10 Unidades) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Pack de 10 W5W Canbus] Pack de 10 unidades de bombillas LED W5W/T10, las bombillas cuentan con decodificador Canbus para evitar que de fallo en el cuadro de su coche

[Instalación sencilla] Simplemente retire sus antiguas bombillas y sustitúyalas por una nuevas bombillas LED con un menor consumo, mayor brillo y de mayor vida útil, le da un aspecto renovado al automóvil. Plug and Play, preparadas para ser instaladas sin herramientas

[Mejore la visibilidad] Ángulo de haz de 360 ​​grados, los LED súper brillantes son mucho más brillantes que las bombillas incandescentes originales. Mejore la visibilidad y disminuya el cansancio del conductor sobre el mal tiempo / conducción nocturna

[Compatibilidad] Compatibles con todos los vehículos que utilizen bombillas del tipo W5W, del mismo tamaño que las bombillas de serie adaptándose a su carcasa, válidas para el interior, luces de lectura, cortesía, guantera, maletero... o para el exterior, luces de posición o matrícula

[Disipación del calor] Construidas con piezas de aluminio, permitiendo una disipación del calor de alta eficiencia , manteniendo la temperatura de trabajo entre 45℃ a 70℃. Mientras que las bombillas halógenas funcioanan a 160℃, mejore la eficiencia sin desprender tanto calor

AGLINT T10 LED CANBUS Bombillas W5W 194 168 2825 18SMD Para Coches de Interior Luces Laterales Iluminación Luces Laterales Exterior Posición Matrícula Blanco 4Pcs € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Extremadamente brillante】: cada bombilla tiene 18 chips LED 3014, diseño único de iluminación de 360° para mejorar el brillo. Es 3 veces más brillante que las bombillas halógenas. Menos generación de calor, ahorro de energía, larga vida útil.

Enchufe T10 internacional: reemplaza directamente todos los tipos de cuña T10: 194, W5W, 2825, 168, 175, 147, 152, 158, 159, 161, 184, etc. Diseño sin polaridad, fácil de instalar, enchufar y usar.

Multiusos: uso para luces interiores (cúpula, mapa, puerta, carga, espejo, guantera, cortesía, luces de maletero), luces de matrícula, luz de marcador lateral, luz de posición, luces de esquina, luces traseras interiores, etc. La mayoría de los coches se ajustan a más de 1 posición.

Parámetros del producto: temperatura de color: 6500 K, blanco. Flujo luminoso: 180 lm/bombilla. Voltaje de funcionamiento: 12 V CC. Potencia: 2,5 W/bombilla. Listo para CANBUS. Sin mensaje de error después de la instalación. ★Aviso: no 100% sin código de error, algunos coches alemanes que utilizan bombillas W10W. Estas bombillas no pueden adaptarse a W10W.

Las bombillas LED AGLINT ofrecen 1 año de garantía en artículos dañados durante el envío o confirmados como un defecto de fábrica.

KATUR Bombilla LED 194 168 2825 W5W T10 24-SMD 3014 Conjuntos de Chips Bombillas LED CANBUS Sin Errores para el Domo del automóvil Mapa de cortesía Puerta Luces de matrícula (10 Piezas, Blanco) € 14.59 in stock 2 new from €14.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【194 Bombilla LED】 Tamaño: 26.1 mm (1.03 pulgadas) * 10 mm (0.43 pulgadas), Tipo de LED: 3014 SMD (cantidad de 24 LED), Voltaje de funcionamiento: 12V, Lúmenes: 300LM

★ 【True Plug and Play】 Tamaños de bombilla ajustados: 168,175,194,2825, W5W, T10. Tamaño para adaptarse perfectamente a su carcasa y enchufar directamente en sus enchufes OEM; Diseño 1: 1 con bombilla halógena, Plug & Play, fácil instalación en 5 minutos, no necesita más modificación ni volteo.

★ 【Súper brillante】 Canbus sin errores, sin errores después de la instalación, chips 3014 de alta potencia, sin punto ciego, súper brillante le da a su automóvil una nueva apariencia renovada.

★ 【Multiusos】 Verifique el manual del propietario antes de realizar la compra, uso común para luces interiores (mapa, cúpula, carga, cortesía), luz de matrícula, luz de estacionamiento, luz de señal de giro, luz de esquina, luz de marcador lateral, luz trasera y luces de respaldo, uso común para automóviles, camiones, motocicletas, scooters, remolques, vehículos recreativos, botes, embarcaciones, etc. (según el año y el modelo de su automóvil, algunos caben en más de 1 posición).

★ 【Compre con confianza】 Ofrecemos garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman ser un defecto del fabricante. Responderemos dentro de las 24 horas de los días hábiles. Las bombillas están equipadas con el sistema CAN-BUS, pero para algunos automóviles especiales pueden requerir resistencias de carga adicionales para pasar el código de error / problema de flash.

Philips X-tremeVision Pro150 W5W bombilla de señalización, blister doble € 5.89 in stock 3 new from €5.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luces de señalización óptimas que ofrecen un aspecto elegante

La combinación óptima entre alto rendimiento y duración

Combina las luces de posición con el color de las lámparas para luces principales delanteras

Las lámparas de faros WhiteVision óptimas cuentan con certificación ECE

KATUR Bombilla LED 194 168 2825 W5W T10 24-SMD 3014 Conjuntos de Chips Bombillas LED CANBUS Sin Errores para el Domo del automóvil Mapa de cortesía Puerta Luces de matrícula (4 Piezas, Blanco) € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【194 Bombilla LED】 Tamaño: 26.1 mm (1.03 pulgadas) * 10 mm (0.43 pulgadas), Tipo de LED: 3014 SMD (cantidad de 24 LED), Voltaje de funcionamiento: 12V, Lúmenes: 300LM

★ 【True Plug and Play】 Tamaños de bombilla ajustados: 168,175,194,2825, W5W, T10. Tamaño para adaptarse perfectamente a su carcasa y enchufar directamente en sus enchufes OEM; Diseño 1: 1 con bombilla halógena, Plug & Play, fácil instalación en 5 minutos, no necesita más modificación ni volteo.

★ 【Superbrillante】 LED CANBUS sin errores, chips 3014 de alta potencia, ángulo de iluminación de 180 grados, sin punto ciego, súper brillante le da a su automóvil una nueva apariencia renovada.

★ 【Multiusos】 Verifique el manual del propietario antes de realizar la compra, uso común para luces interiores (mapa, cúpula, carga, cortesía), luz de matrícula, luz de estacionamiento, luz de señal de giro, luz de esquina, luz de marcador lateral, luz trasera y luces de respaldo, uso común para automóviles, camiones, motocicletas, scooters, remolques, vehículos recreativos, botes, embarcaciones, etc. (según el año y el modelo de su automóvil, algunos caben en más de 1 posición).

★ 【Compre con confianza】 Ofrecemos garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman ser un defecto del fabricante. Responderemos dentro de las 24 horas de los días hábiles. Las bombillas están equipadas con el sistema CAN-BUS, pero para algunos automóviles especiales pueden requerir resistencias de carga adicionales para pasar el código de error / problema de flash.

CENMOLL T10 501 W5W Bombilla LED blanca, superbrillante 168 194 501 W5W Bombillas LED Canbus sin errores para coche para luces de lectura interiores, luces de matrícula, luces de cúpula, paquete de 10 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【400% más brillante que la bombilla halógena】 cada bombilla LED 501 w5w tiene 12 piezas de chips LED 4014, un diseño de iluminación único de 360 grados para mejorar el brillo, brindarle una experiencia de iluminación brillante y cómoda.

【Mayor vida útil】 la bombilla t10 w5w blanca integrada en IC de corriente constante garantiza una iluminación constante todo el tiempo y protege la bombilla de quemarse cuando el voltaje es inestable. Disipación de calor eficiente y rendimiento estable, la vida puede ser de hasta 60.000 horas.

【Ampliamente aplicable】 la bombilla de coche 501 w5w se puede utilizar para luz de matrícula, luces LED interiores de coche, luces de mapa, luz de techo, luces de posición laterales delanteras/traseras, luces de maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de guantera, interior. bombilla de luz trasera, etc. Se adapta directamente a casquillos de varios tamaños de bombilla, como: 168 175 194 2825 912 921 W5W T10, etc.

【CANBUS Ready】 194 t10 w5w bombillas LED canbus sin error ámbar amarillo con resistencia incorporada, resuelve los problemas de decodificación del 98% de los vehículos. La bombilla LED t10 w5w tiene casi 1: 1 del mismo tamaño que las bombillas halógenas, plug and play.

【Compra con confianza】 cada bombilla LED CENMOLL 168 194 T10 501 w5w sin errores canbus viene con una garantía de devolución de dinero de "30 días" y una garantía de "24 meses". Siempre queremos brindar el 100% de satisfacción del cliente y una experiencia de compra agradable. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, contáctenos, nuestro equipo profesional de servicio al cliente responderá en 24 horas. READ Los 30 mejores Toma Usb 12V capaces: la mejor revisión sobre Toma Usb 12V

JoaSinc W5W 501 Bombilla LED T10 194 168 LED Bombillas Blancas 6-SMD 5630 para Luces de Pared de Coche, Luz Interior, Tablero, Placa de Número, Bombillas de arranque DC 12 V Pack de 10 € 11.11 in stock 3 new from €11.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿【Super brillante W5W LED Bombilla】T10 LED Bombillas La mayoría de los modelos están libres de errores y son fáciles de usar. ¡Circuito de corriente constante incorporado, iluminación estable constante, difusión óptima y brillo abrumador!

✿【Seguridad y aplicabilidad】La bombilla LED T10 usa una resistencia de derivación de alta gama y el zócalo usa cobre para evitar luces estroboscópicas durante el uso.

✿【Diseño resistente al calor】El disipador de calor mejora enormemente al adoptar el disipador térmico de aluminio con una excelente disipación de calor del material de aluminio más avanzado! ¡La eficiencia luminosa es superior al 95%, 360 ° sin emisión de luz de ángulo muerto! El cuerpo está equipado con tecnología de disipación de calor hueca, la superficie rugosa aumenta el área de disipación de calor, ¡la disipación de calor es perfecta!

✿【Fácil instalación】Diseño integrado, sin conectores complicados o cableado adicional, ¡fácil instalación incluso para principiantes! Inicio instantáneo!

✿【1 año de Garantía y 24 Horas de Servicio】Puede estar seguro en términos de calidad. Nuestra tienda realiza negocios en Amazon y tiene como objetivo proporcionar consistentemente "buena calidad primero, cliente primero" a los clientes. Tengo confianza en el producto, pero en el improbable caso de que algo salga mal, responderé dentro de las 24 horas y proporcionaré una solución, como un nuevo reemplazo o reembolso. Prometo hacer todo lo posible para resolver el problema.

SageSunny 2pcs Bombilla W5W T10 LED 6500K Blanco 12V LED 194 168 2825 Lámpara para Coche de Moto Luces de Placa, Luces de Techo, Luces de Posición, Luz de Tablero € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Iluminación de 360°】18 chips LED rodean la bombilla más 1 chip en la parte superior para formar un efecto de iluminación de 360° sin puntos ciegos ni sombras. La pequeña lente en la parte superior hace que la luz sea más concentrada y mejora el brillo de la iluminación.

【Amplia gama de aplicaciones】se utiliza para iluminación interior y exterior de automóviles. Adecuado para: luces de lectura, luces de salpicadero, luces de matrícula, luces de posición laterales, luces traseras, luces de marcha atrás, luces de techo, luces de mapa, luces de maletero, luces de posición.

【Fácil instalación】conector base universal T10/W5W, tamaño similar al de la bombilla original, sin polaridad, compatible con la mayoría de los automóviles. La instalación se puede hacer en minutos. No se requiere cableado y no se requieren herramientas especiales.

【Modelos adecuados】Modelos de bombillas disponibles para reemplazo: W5W, T10, 501, 194, 168, 2825, 2827, 175, 912, 921, 147, 152, 158, 159, 161, 184, etc.

【Compre con confianza】las bombillas LED 2 W5W están hechas de componentes de aluminio de alta calidad con disipación de calor de alta eficiencia, y un circuito de corriente constante incorporado garantiza que las bombillas funcionen de manera estable. Las bombillas LED T10 pueden funcionar hasta 50000 horas. Al mismo tiempo, ofrecemos un servicio de garantía de un año.

SanGlory 10 x T10 W5W LED Canbus Bombillas, 15 SMD 4014 LED T10 Bombilla Exteriores 6000K Luz Coche trasera, T10 Coche Interior Luces Matricula Posicion Laterales Iluminación Bombilla - Blanco 12V € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buena calidad: 10 piezas T10 15 bombillas LED SMD 4014. Cada bombilla T10 contiene 15 chips SMD 4014 ultrabrillantes LED. Para 12 voltios, sin radiación UV o IR.

Larga duración: alto brillo, bajo consumo, no se calienta, sin parpadeo, ni error en el ordenador de a bordo. Las bombillas están fabricadas con la mejor calidad y circuito integrado accionamiento corriente constante IC, que es muy brillante y tiene una larga vida útil de hasta 50.000 horas.

Fácil instalación: simplemente retira la tapa, retira la lámpara antigua y conecta la nueva lámpara LED en la toma de la lámpara.

Compatilita: 158, 160,161, 161B, 168, 168A, 168NA, 175, 192, 193, 194, 194B, 194G, 194NA, 194R, 2821, 2825, 2827, 2886X, 3652, 5552, 55555558, 58, 586, 58, 58, 58, 58, 58, 586X, 79, 655 8, W5WB

Aplicación: producto superior con las últimas tecnologías, uso general para la iluminación de interiores, luz de techo, luz de programa, luz de puertas, luces de posición, matrícula, iluminación de tronco, etc.

AGLINT T10 W5W CANBUS Coche LED Bombillas 194 168 2825 Para Coches Luces De La Matrícula Posición Laterales Iluminación Interior Luces Laterales 12V 4PCS € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Extremadamente Brillante】: 4X T10 CANBUS Bombillas LED, Cada bombilla tiene 9 piezas de 2835 chips SMD LED, un diseño único de iluminación de 360° para mejorar el brillo. Es 3 veces más brillante que las bombillas halógenas. Menos generación de calor, ahorro de energía, larga vida útil.

★【Toma Internacional T10】: Reemplace directamente todos los tipos de cuña T10: 194, W5W, 2825,168,175,147,152,158,159, 161,184, etc. Diseño sin polaridad, plug and play.

★【Multiuso】: uso para luces interiores (domo, mapa, puerta, carga, espejo, guantera, cortesía, luces de troncal), luces de matrícula, luces de posición laterales, luces de posición, luces de esquina, luces traseras interiores, etc. .La mayoría de los autos caben más de 1 posición.

★【Parámetros del Producto】: Temperatura de color: 6000K.Flujo luminoso: 160LM .voltaje de trabajo: 12V DC.wattage: 2.4W .CANBUS ready. sin mensaje de error después de la instalación. ★ Aviso ★: No es un 100% sin código de error, algunos carros de Alemania que usan bombillas W10W. Estas bombillas no se ajustan a la W10W.NO BOMBILLA USB INCLUIDA.

★【1 Año de Garantía】: las bombillas AGLINT LED ofrecen garantía de 1 año para los artículos dañados durante el envío o que se confirme que son defectos de fábrica.

T10 LED Canbus Bombillas Coche, OUSHI W5W 194 168 158 2825 6500K Blanco Xenón 2835 SMD 12V Para Coches Luces De La Matrícula Posición Laterales Iluminación Interior Luces Laterales (Paquete de 4) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Bombilla LED T10 194】 (Paquete de 4) Cada bombilla con de 2835 SMD ultrabrillantes. Circuito incorporado para entrada de voltaje de 9-18 V CC, 10 W/juego (5 W/bombilla), 1000 LM/juego (500 LM/bombilla). Se adapta a la luz de matrícula de coche, luces de mapa, luz de techo, luz interior, bombilla de señal de giro, bombilla indicadora, luces de la sala de carga del maletero, luz de cortesía de la puerta lateral, luces de lectura, etc.

★ 【Excelente Distribución de La Luz】 Diseño único de iluminación de 360 grados para mejorar el brillo, sin puntos ciegos, superbrillante le da a su automóvil un aspecto renovado. Blanco xenón 6500K, brilla intensamente con un brillo considerable. El color de la emisión de luz es blanco puro y brillante. La salida de luz, el brillo y el poder de irradiación son abrumadores.

★ 【Menor consumo y mayor vida útil】 La bombilla LED T10 se combina con aluminio de aviación e IC inteligente integrado para garantizar una buena disipación del calor y prolongar la vida útil. Ahorre energía y proteja el medio ambiente, diseñado con un menor consumo de energía, buena disipación de calor, una vida útil más larga de hasta 60.000 horas.

★ 【Amplia gama de uso】 Reemplazo directo para T10 2825 194 W5W 168 192 175 147 152 158 159 161 184 193 160 2821 2827 259 280 285 447 464 555 579 558 585 655 656 657 658 1250 1251. Fácil de instalar, solo enchufe y jugar. Casi el 99% de canbus sin errores, sin errores después de la instalación. Algunos modelos de automóviles nuevos pueden requerir el decodificador adicional.

★ 【Compre con confianza】 Ofrecemos una garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman que son defectos del fabricante. Es posible que el sistema de filtro no sea 100% preciso o no esté actualizado; consulte el manual del propietario o el número de pieza de las bombillas originales para confirmar el tamaño de la bombilla.

Justech Kit de Bombillas LED Luz de Coche Interior Para el Interior del Automóvil Mapa de la Cúpula Puerta Placa de Cortesía Luces Festón C5W T10 168 194 2825 Xenón Blanco € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de bombillas LED SMD】6000K Blanco Xenón, Esta Bombilla Apta para Muchas Posiciones Diferentes: Luz de Mapa, o Luz de Domo, o Luz de Matrícula, o Luz de Maletero, o Luz de Cortesía, etc.

【Ajustar Tamaños de Bombilla】 Adorno 6413 6429 C5W Tamaño y T10, 147, 152, 158, 159, 161, 168, 175, 184, 192, 193, 194 2825 W5W Tamaño

【Entrada de Alimentación de 12 V CC】 Circuito Incorporado para Entrada de Alimentación CC de 12 V, Compatible con la Mayoría de los Automóviles sin Código de Error o Parpadeando

【La Lámpara LED Tiene Terminales "+" y "-"】Si el LED No Se Enciende, Simplemente Basta con Girarlo 180 Grados para Revertir la Polaridad de las Bombillas LED

【Modelos Compatibles】 T10: Golf, Lavida, Focus, Fiesta, CRV xrv, Civic, Accord, etc. Algunos Autos de Marca Alemana (como VW Sagitar) No Son Compatibles Con Este Artículo. Puede Referirse Para Ver la Tabla de Compatibilidad o Comuníquese con Nosotros para Obtener Más Información. Le Recomendamos que Mida la Longitud de Su Bombilla Vieja para Asegurarse de que Sea Reemplazada por la Bombilla LED Correcta

