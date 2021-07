Inicio » Deportes Los 30 mejores Bombilla Gu10 Led capaces: la mejor revisión sobre Bombilla Gu10 Led Deportes Los 30 mejores Bombilla Gu10 Led capaces: la mejor revisión sobre Bombilla Gu10 Led 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Philips Lighting GU10 Cristal Bombillas, 4.6 W equivalentes a 50 W en incandescencia, 355 Lúmenes, Blanco Cálido, 6, 6 Pack € 19.62

€ 15.49 in stock 3 new from €15.49

5 used from €12.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación adecuada hasta 15 años

Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el óptimo en tu hogar

Diseñadas para tu confort visual, con la tecnología Eye Comfort, los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes

Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, acogedora, son adecuadas para actividades de relajación o para terminar el día con luz tenue

Adecuado para una iluminación de acento, este foco LED proporciona iluminación moderna con un amplio flujo luminoso. Se puede utilizar en una lámpara o foco empotrado y focos de carril

Pack 5x GU10 LED 8,5w Potentísima. Color Blanco Neutro (4500K). 970 Lúmenes. Única con ángulo de 120 grados. A++ € 17.95 in stock 1 new from €17.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 970 lumenes Reales a 120 grados

2 años de garantía. ISO 9001

Alta luminosidad. Calidad profesional.

Muy alta luminosidad

No regulable

Vicloon GU10 Bombillas LED, 6W, 450LM, 6500K Blanco Frío Lámpara LED GU10, Lámparas Halógenas Equivalentes a 50W, No Regulable, Angulo de haz de 120°, AC 220-240V - Paquete de 5 € 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ahorro de Energía] - La bombilla LED GU10 de 6W que ahorra hasta un 90% en la factura de electricidad, es un reemplazo ideal de la bombilla halógena de 50W, proporciona una salida de luz de 450 lúmenes y un color blanco frío de 6500K. A+ eficiencia energética.

[Calidad Confiable] - CE y RoHS aprobados. Promedio de 30,000 horas de vida útil. La vida extremadamente larga reduce la frecuencia de cambio de las bombillas. Las bombillas LED GU10 son ecológicas, sin plomo ni mercurio, sin radiación UV o IR.

[Encendido Instantáneo] - ¡Sin tiempo de espera para calentarse a pleno brillo cuando está encendido! El tiempo de precalentamiento es inferior a 0,5 segundos. La luz que no parpadea y el brillo deslumbrante evita la fatiga ocular y proporciona una atmósfera cómoda y sin estrés.

[Iluminación Suave] - Alto índice de reproducción cromática CRI> 80, foco de ángulo de haz de 130°, crea un ambiente acogedor y cálido, proporciona el color real de los objetos. No regulable, no lo use con el interruptor de atenuación.

[Aplicación Amplia] - Base GU10 estándar, fácil de instalar en todas las lámparas de base GU10. Adecuado para iluminación interior, como lámparas de araña, luces colgantes, luces de ventilador de techo, iluminación de ventanas, aplique de pared, lámparas de escritorio, etc.

Aigostar -Bombilla LED 8W GU10, Luz blanca fría 6400K, 600lm, Esmerilada, no regulable - Caja de 5 unidades € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESPECIFICACIONES】Bombillas LED GU10 8W. Temperatura de color Luz blanca fría 6400K, 600 lúmenes. Ángulo 120°-160°. Eficiencia energética A+.

【Encendido Instantáneo/IRC Alto】 No tendrá que esperar a que se calienten.El CRI de las bombillas led de Aigostar siempre es superior a 80, cerca del valor del sol, así reflejan los colores de manera real y natural.

【FÁCILMENTE INSTALABLES】Perfectas para todo tipo de estilos tanto en hogares, como en oficinas y comercios.Fáciles de instalar, compatibles con todo tipo de lámparas (de mesa, de pie y de techo).

【AHORRO DE ENERGÍA】Luz de la vela del LED consume un 80% menos energía que las bombillas incandescentes de 48 vatios. 25 000 horas de vida.

【Embalaje mejorado】Siempre buscamos formas de transporte más seguras, especialmente para evitar que las bombillas puedan dañarse durante el transporte, nuestra nueva caja de envío cumple estos requisitos asegurándo de que reciba sus bombillas en perfectas condiciones.

Jandei - 10 x Bombilla led GU10 de 7W equivalente a 50W, 120º de apertura, 50x50mm marco blanco. No regulable. [Clase de eficiencia energética A+] (6000K, 10 UNIDADES) € 18.90

€ 18.10 in stock 2 new from €18.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 BOMBILLA LED GU10 de 7W 6000K Bombilla led de gran CALIDAD con conector estándar GU10, antiguas dicroicas de 220V. Bombilla led GU10 que sustituye las ANTIGUAS DE 50W.

Bombilla led con luz 6000K BLANCO FRIO crea un gran contraste y cantida de luz. Perfectas para cuando dese potencia de luz en su entorno

La bombilla led GU10 tiene una alta EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL TIPO A. Lo que le permitirá un ahorra energético de hasta un 60%. Luz intensa e instantánea.

Larga vida útil de la bombilla led de HASTA 35.000 HORAS. Bombilla de alta calidad con certificados y libres de plomo y mercurio

Jandei READ Los 30 mejores Lamparas De Led capaces: la mejor revisión sobre Lamparas De Led

Jandei - 10 x Bombilla led GU10 de 7W equivalente a 50W, 120º de apertura, 50x50mm marco blanco. No regulable. [Clase de eficiencia energética A+] (4200K, 10 UNIDADES) € 15.40

€ 14.90 in stock 2 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla LED GU10 de 7W, 4200K, con conector estándar GU10. Puede sustituir las bombillas clásicos de 50W

El luz 4200K crea un gran contraste y cantidad de luz

Tiene la eficiencia energética del typo A+, lo que permitirá un ahorra energético de hasta un 60%

Hasta 35.000 horas de vida. Bombilla libre de plomo y mercurio

Luz intensa e instantánea

EACLL Bombillas LED GU10 4000K Blanco Neutro 5W Fuente de Luz 495 Lúmenes Equivalente 50W Halógena. AC 230V Sin Parpadeo Focos, 120 ° Spotlight, Blanca Neutra natural Lámpara Reflectoras, 6 Pack € 19.99

€ 14.96 in stock 1 new from €14.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Características prácticas: lámpara direccional LED natural, cómoda y brillante. Muy baja pérdida de luz. 4000K luz blanca neutra natural de 495 lúmenes, Alto brillo, luz estable, sin luz estroboscópica de alta frecuencia, no regulable. Solo apto para interruptores normales. Inmediatamente encendido, brillo total instantáneo, sin demora. Sin parpadeo, sin ruido, sin olor, sin mercurio.

2. Fácil de instalar y usar: Plug and play, no es necesario instalar transformadores. Enchufe estándar GU10. Tamaño: (ØxL) 50 x 53 mm, Voltaje de entrada: AC 220-240V (230V), Fuentes de luz LED muy versátiles. Puede reemplazar todas las bombillas halógenas GU10 convencionales y bombillas LED.

3. Eficiencia energética, esta bombilla LED GU10 de 5W equivale a halógeno de 50W, Ahorre hasta un 90% en costos de electricidad. Alta salida de luz, bajo consumo, bajo calor, Adecuado para accesorios de iluminación interior.

4. Excelente reproducción y consistencia del color: el índice de reproducción del color es de hasta CRI 83 Ra. La luz es muy clara. Sin radiación UV e IR, el objeto iluminado no se desvanecerá. Adecuado para focos empotrables, downlight, focos de techo, barras de focos, focos de pared, etc.

5. Relación calidad-precio: Estas bombillas GU10 han pasado pruebas profesionales y han obtenido certificados de seguridad RoHS / CE. 100% ambientalmente y seguro. Longevidad y durabilidad, más de 30,000 horas de vida útil. 3 años de garantía, si tiene alguna pregunta o mal funcionamiento, contáctenos por correo electrónico. Siempre estamos a su disposición. Si hay un mal funcionamiento, no necesita devolverlo. Le reembolsaremos directamente o un reemplazo gratuito del nuevo producto.

LOHAS® 5 x 6W Gu10 Bombilla Led, Lámparas Halógenas Equivalentes a 50W, Blanco Calído, 3000K, 500lm, Angulo de haz de 120°, 110-240V, No regulable € 15.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto Led Bombillas - Hermoso color blanco cálido 3000K, 500LM, viga ángulo 120, 6W Led sustituir 50W GU10 halógenos. Paquete de 5 piezas.

Bajo Consumo - Alta energía eficiencia muy baja generación de calor, alto brillo, representación de buen color de objetos iluminados.

Extremadamente Larga Vida ÚtiL - Reducir los costos de mantenimiento reduciendola frecuencia. Trabajo de vida de hasta 30.000 horas, clase de eficiencia energética A +.

Increíble Colors - La bombilla led LOHAS 3000K ilumina cada habitación con la luz del día blanco.

Servicio Postventa Buen - Si tiene alguna pregunta o algún producto defectuoso, no dude en contactarnos directamente.

EXTRASTAR Bombillas LED GU10 5W, 400 Lúmen, Luz Cálida 3000K, Equivalente a 40 W Halógena, No regulable, Paquete de 10 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Larga Duración - Dura hasta 25.000 horas de vida laboral e hasta 15.000 ciclos de conmutación, reduce la frecuencia de re-lámpara.

✔ Ahorro de Energía - La lámpara LED de 5W para reemplazar bombillas halógenas de 40W. ahorra más del 90 % en costes de electricidad.

✔ Alta Calidad - Luz completa inmediatamente. Muy baja generación de calor e ofrece un color vivo y natural. Son ecológicas, sin plomo ni mercurio, sin radiación UV o IR.

✔ Fácil instalación - Fácil de instalar en todas las lámparas de base GU10. Adecuado para iluminación interior, como candelabros, luces colgantes, aplique de pared, etc.

✔ GARANTÍA DE 2 AÑOS oficial del fabricante desde España. Si recibe las bombillas defectuosas, no dude en contactarnos.

Bombilla Led GU10 Blanco Cálido (3000K), Auting 5W 470 Lúmenes Led GU10 Reemplazo de Bombillas Halogenos 50W, ángulo de haz de 120 °, CRI> 82, 220-240VAC, 10 piezas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTERNATIVA PERFECTA Las bombillas LED GU10, que son tan brillantes como las bombillas halógenas de 50W, solo usan un 10% de energía, que las bombillas halógenas consumen, pero aún así dan 470 lúmenes de salida de luz y un preciso color blanco cálido de 3000K. Gracias a un ángulo de haz de 120 grados, estas bombillas pueden producir un reflector uniforme para la iluminación general. No regulable.

Luz agradable: alta reproducción cromática (CRI> 82) para colores vivos y naturales. La luz LED GU10 3000K blanco cálido crea una atmósfera cálida y cómoda, la luz blanca cálida hace que su vida y su iluminación sean más coloridas. Sin parpadeo, luz homogénea

APLICACIONES VARIADAS. Las lámparas GU10 tienen la base GU10 estándar y son fáciles de instalar para todas las luces base GU10. Adecuado para iluminación interior, p. Candelabros, luces colgantes, luces de ventilador de techo, luces de ventanas, luces de pared, luces de escritorio, etc.

EL AHORRO DE ENERGÍA. El LED de 5 W reemplaza la lámpara incandescente de 50 W y la lámpara halógena y ahorra hasta el 90% de los costos de electricidad para la iluminación. La vida útil es de hasta 20,000 horas. Esto reduce los costos de reemplazo de las bombillas.

Fácil instalación: cada bombilla mide 56 mm con un diámetro de 50 mm. Con una base estándar GU10, la lámpara se puede montar directamente en la base correspondiente, lo que ahorra tiempo de instalación.

Bombillas LED GU10 7W, Equivalente de Lámpara Halógena de 55W, Blanco Cálido 3000K, 550 Lúmenes No Regulable, AC 180-240V, Ángulo de haz de 36° Bombilla Spotlight (Paquete de 10) € 15.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Vida extremadamente larga】 Dura hasta 30000 horas de vida laboral, reduce la frecuencia de re-lámpara. La bombilla durará más de 20 años (según 4 horas de uso por día).

【El ahorro de energía】 La lámpara LED de 7W para reemplazar las bombillas incandescentes y las bombillas halógenas, solo necesita un 12% de electricidad para proporcionar hasta 550 lúmenes, luz de color blanco cálido de 3000K.

【Bajo calor y sin parpadeo】 Encendido instantáneo, alto rendimiento de color (CRI> 80) proporciona colores vivos y naturales, ángulo de haz de 36 grados para un haz brillante enfocado. Muy baja generación de calor, alto brillo, sin parpadeo que protege los ojos.

【Aplicación amplia】 180-240V es un ajuste amplio, asegúrese de que pueda funcionar normalmente en un entorno diferente. Base GU10 estándar fácil de instalar en todas las lámparas de base GU10. Adecuado para iluminación interior, como candelabros, luces colgantes, luz de ventilador de techo, aplique de pared, lámparas de escritorio, etc. Excelente blanco cálido para sala de estar, comedor, oficina y restaurante.

【Lo que obtienes】 10 piezas de bombillas LED GU10 y 24 meses de garantía. Si recibe las bombillas defectuosas, no dude en contactarnos y le prometemos un reemplazo o reembolso de 24 meses después de confirmar la situación.

Pack 5X GU10 8,5w Potentísima Color Blanco Frio (6500K). 970 lúmenes Reales. Única con ángulo de 120 Grados € 19.94

€ 17.95 in stock 2 new from €17.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta luminosidad. Calidad profesional.

EXTRASTAR Bombillas LED GU10 6W (Equivalente 48W) 480 Lúmen, Luz Fría 6500K, Ángulo de Haz de 120°, No Regulable, Paquete de 6 Unidades € 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorro de Energía: EXTRASTAR bombilla led GU10 6w puede reemplazar la bombilla halógena vieja de 48W, ahorre 90% en la factura de electricidad.

Larga vida útil: promedio de 25000 horas, dura hasta3 años , ahorrando costos y problemas frecuentes de reemplazo de bombillas

Iluminación Perfecta: Encendido instantáneo, emite una luz agradable y blanca fría 6500k con ángulo de haz de 120°para un ambiente acogedor y acogedor.

Protección del medio ambiente:Respetuoso con el medio ambiente, sin radiación UV o de plomo, sin mercurio u otro elemento perjudicial para el medio ambiente.

Certificación CE: el producto ha sido fabricado cumpliendo las normas europeas, está respaldado por los más altos estándares de rendimiento y seguridad de la industria como el certicicado CE

iLC Bombilla LED Foco GU10 Colores RGBW Bombillas spot Cambio de Color Regulable Blanco Cálido 2700k Casquillo - RGB 12 Colore - Control remoto Incluido - Equivalente de 40 Watt (Pack de 4) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta es una bombilla LED RGB con control remoto y cambio de color. Se adapta a múltiples propósitos en la vida. No solo es un foco de luz, sino que también tiene un ángulo de haz de hasta 45 grados, 450 lúmenes, 85CRI de pantalla súper alta. Es muy fácil de usar y ajusta el color y el brillo. Además, viene con garantía de 2 años, garantía de reembolso de 90 días que garantiza.

La luz tiene 12 colores para elegir, 3 niveles de brillo para ajustar, que proporcionan ajustes en varios efectos de luz que satisfacen diferentes necesidades ambientales y reflejan diferentes estados de ánimo. Es ecológico y ahorra energía, equivalente al 100% de brillo de una lámpara incandescente de 40W. La función de luz nocturna de un botón puede proporcionar directamente luces más oscuras para satisfacer las necesidades de sueño.

Dos modos de iluminación le permiten configurar la atmósfera apropiada en cualquier momento para brindarle una mejor experiencia visual. El modo de flash le ofrece un efecto de escenario cuando disfruta de conciertos o representaciones teatrales, solo deje que la luz y la atmósfera coincidan para crear una sensación de inmersión. El modo suave proporciona automáticamente el cambio de ciclo del color de la luz en diferentes ambientes. También ajusta el ritmo y crea más sorpresas y romance.

La sincronización es una innovación revolucionaria, es ideal para entornos donde se usan juntas múltiples bombillas, como luces de ventiladores, luces bajas, lámparas de araña, etc. Cuando usamos el modo flash y el modo suave, el ritmo del cambio de color de la bombilla puede ser constante. Nota: Un control remoto puede controlar todas las bombillas.

Función de tiempo: se puede establecer el número de horas para apagar la luz automáticamente. El tiempo de ciclo de (24 horas) es otra opción de tiempo sorprendente. Podemos instalar la luz en el patio, el patio y el pasillo, y establecer el tiempo del ciclo (24 horas). Entonces la luz se enciende y apaga automáticamente todos los días, lo que cambia nuestras vidas y hace la vida más conveniente. READ Los 30 mejores Suunto Spartan Sport Wrist Hr Baro capaces: la mejor revisión sobre Suunto Spartan Sport Wrist Hr Baro

EACLL Bombillas LED GU10 4000K Blanco Neutro 5W Fuente de Luz 495 Lúmenes Equivalente 50W Halógena Lámpara. AC 230V Sin Parpadeo Focos, 120 ° Blanca Neutra natural Reflectoras Spotlight, 6 Pack € 14.96 in stock 1 new from €14.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Características prácticas: lámpara direccional LED natural, cómoda y brillante. Muy baja pérdida de luz. 4000K luz blanca neutra natural de 495 lúmenes, Alto brillo, luz estable, sin luz estroboscópica de alta frecuencia, no regulable. Solo apto para interruptores normales. Inmediatamente encendido, brillo total instantáneo, sin demora. Sin parpadeo, sin ruido, sin olor, sin mercurio.

2. Fácil de instalar y usar: Plug and play, no es necesario instalar transformadores. Enchufe estándar GU10. Tamaño: (ØxL) 50 x 53 mm, Voltaje de entrada: AC 220-240V (230V), Fuentes de luz LED muy versátiles. Puede reemplazar todas las bombillas halógenas GU10 convencionales y bombillas LED.

3. Eficiencia energética, esta bombilla LED GU10 de 5W equivale a halógeno de 50W, Ahorre hasta un 90% en costos de electricidad. Alta salida de luz, bajo consumo, bajo calor, Adecuado para accesorios de iluminación interior.

4. Excelente reproducción y consistencia del color: el índice de reproducción del color es de hasta CRI 83 Ra. La luz es muy clara. Sin radiación UV e IR, el objeto iluminado no se desvanecerá. Adecuado para focos empotrables, downlight, focos de techo, barras de focos, focos de pared, etc.

5. Relación calidad-precio: Estas bombillas GU10 han pasado pruebas profesionales y han obtenido certificados de seguridad RoHS / CE. 100% ambientalmente y seguro. Longevidad y durabilidad, más de 30,000 horas de vida útil. 3 años de garantía, si tiene alguna pregunta o mal funcionamiento, contáctenos por correo electrónico. Siempre estamos a su disposición. Si hay un mal funcionamiento, no necesita devolverlo. Le reembolsaremos directamente o un reemplazo gratuito del nuevo producto.

ANWIO GU10 Bombillas Inteligentes LED RGB WiFi, 5W Equivalente a 32W, 350 Lúmenes, Funciona con Alexa, Google Home y Smart Life, 4 unidades € 34.80

€ 28.72 in stock 1 new from €28.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Bombillas Inteligentes Wifi Bluetooth 5W 350 lúmenes con base GU10 es compatible con Amazon Alexa, Google Home Assistant y Smart Life/Tuya APP. Se puede conecta a WiFi y Bluetooth, más fácil de controlar.

★ Control Remoto - Puede controlarlas con su móvil o tableta (compatible con Android y iOS) con el Smart Life/Tuya APP (2.4G Wifi). Puede controlar varias bombillas inteligentes o crear un grupo para todas las bombillas, personalizar escenas y horarios de encender.

★ Control por Voz - Controla bombillas inteligentes con Amazon Alexa (Echo,Echo Dot), Google Assistant (Apple Siri no es compatible) con instrucciones de voz para encender / apagar o aumentar / reducir brillo.

★ Cambia de Color al Ritmo de la Música - Las bombillas se pueden combiar de colores automáticamente al ritmo de música. Perfectas para todo tipo de estilos tanto en hogares, como en comercios y fiestas.

★ Producto con acabados de alta calidad (15,000 horas de vida útil).

LEDLUX bombillas LED GU10, 10 W, 1000 lúmenes, difusor mate, ángulo de 110 grados, garantía de 5 años (10 PIEZAS, 4000K) € 31.90 in stock 3 new from €31.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla LED con casquillo GU10 súper luminosa

220 V, 10 W, 1000 lúmenes

Ángulo ancho de 110 grados, difusor opal, carcasa de plástico

Diámetro: 50 mm. Altura: 55 mm

Anuncio válido para 3 unidades

Lepro Bombillas LED GU10 4W, Bombilla GU10 LED Equivalente 50W Halógena, Lámpara LED GU10 350 lumen Blanco Cálido 2700k, Ángulo de haz de 120°, Paquete de 10 € 23.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ahorro de Energía】 : Bombilla led gu 10 4w puede reemplazar la bombilla halógena vieja de 50W, ahorre 92% en la factura de electricidad.

【Fácil de Instalar】: Bombilla gu10 se puede instalar fácilmente para reemplazar las bombillas halógenas GU10 normales.

【Iluminación Perfecta】: Encendido instantáneo, ángulo de haz de 120°, luz blanca cálida 3000k 350 lumen para un ambiente acogedor y acogedor.

【Vida Extremadamente Larga】: Hue gu10 led dura hasta 15, 000 horas (mucho más que un foco halógeno), , reduce la frecuencia de re-lámpara.

【Amplia Aplicación】: 10 * Bombilla gu10 LED con CRI> 80 para una luz más brillante y natural, son ideales para la cocina, la sala de estar, la oficina, el restaurante, los focos de pared o techo, la luz de riel, la luz empotrada, etc.

Lepro Bombilla LED GU10 4W, Bombilla GU10 LED Blanco Frío 5000k, Lámpara LED GU10 Equivalente 50W Halógena 350 Lumen, Bombilla GU10 Ángulo de Haz de 120°, Paquete de 10 € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ahorro de Energía】 : Bombilla led gu 10 4w puede reemplazar la bombilla halógena vieja de 50W, ahorre 92% en la factura de electricidad.

【Fácil de Instalar】: Bombilla gu10 se puede instalar fácilmente para reemplazar las bombillas halógenas GU10 normales.

【Iluminación Perfecta】: Encendido instantáneo, ángulo de haz de 120°, luz blanca fría 5000k 350 lumen para un ambiente acogedor y acogedor.

【Vida Extremadamente Larga】: Hue gu10 led dura hasta 15, 000 horas (mucho más que un foco halógeno), , reduce la frecuencia de re-lámpara.

【Amplia Aplicación】: 10 * Bombilla gu10 LED con CRI> 80 para una luz más brillante y natural, son ideales para la cocina, la sala de estar, la oficina, el restaurante, los focos de pared o techo, la luz de riel, la luz empotrada, etc.

Bombilla LED GU10, 7W Spot, 700 LM, Blanco Cálido 2700k, Equivalente de 60Watt (Pack de 10) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El foco LED HEKEE es una bombilla de bajo consumo con alta eficiencia luminosa, alto CRI, sin parpadeo de vídeo, equivalente a 60W, 700 lúmenes y de instalación sencilla. Las bombillas HEKEE tienen más de 20 años de tecnología óptica profesional. Además, también proporciona una garantía de 2 años, una garantía de devolución de dinero de 90 días y un servicio al cliente profesional y amigable.

[Súper brillante y ahorro de energía] El foco LED HEKEE 7W utiliza chips LED de alta calidad para lograr una mayor eficiencia luminosa con la misma potencia. Convierte la energía eléctrica en energía lumínica con mayor eficiencia y puede generar 700 lúmenes de brillo, lo que equivale a bombillas halógenas de 60 W y consume menos, es más eficiente energéticamente, más rentable y puede ahorrar más del 90% de las facturas de electricidad.

[Alto índice de reproducción cromática y sin parpadeo de vídeo] En la vida diaria de las personas, el índice de reproducción cromática es cada vez más importante. Los focos LED HEKEE tienen un índice de reproducción cromática superior a 85, lo que reproduce los colores en gran medida y refleja realmente los colores naturales. Solución de la frecuencia de la luz de la fuente Problema de flash, sin flash de vídeo, una fuente de luz más saludable y segura.

[Larga vida] El foco LED HEKEE adopta una carcasa termoplástica de alta resistencia, un chip LED de alta calidad y un sustrato de aluminio que disipa el calor, de modo que el chip LED puede disipar completamente el calor y mantenerlo a una cierta temperatura baja durante el funcionamiento, de modo que la iluminación fuente tiene una larga vida.

[Aplicación amplia] Este foco utiliza una lente de alta condensación con un ángulo de haz de 45 grados. Con la condición de garantizar una fuente de luz suficiente, la forma de la luz de lavado de la pared es mejor y al mismo tiempo evita eficazmente el deslumbramiento. Su escenario de uso es muy amplio, ya sea un gabinete de colección, estanterías Bogu, cuadros de exhibición, salas de estudio, escaleras, pasillos, paredes de fondo, todo se puede usar.

Bombilla LED GU10, luz blanca neutra, GU10, luz blanca neutra, 4500 K, 600 lúmenes, 5 W equivalente a 60 W, CA 220-240 V, ángulo de dispersión de 120 °, GU10, 10 unidades € 20.98 in stock 1 new from €20.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ️ Ahorro de energía, reemplaza la bombilla halógena de 60 W por LED de 5 W, ahorra más del 90% en los costes de electricidad.

✔ ️ Duración media de 50.000 horas, hasta 10.000 ciclos de conmutación.

✔ ️ Luz completa instantánea y el tiempo de inicio es inferior a 0,1 s, no hay necesidad de esperar a que la lámpara se caliente.

✔ ️ Fácil instalación para sustituir las bombillas halógenas GU10 normales.

✔ ️ Luz LED de alta calidad, voltaje: 220 – 240 V, no requiere controladores o transformadores.

Pack 10x GU10 LED 8,5w Potentísima. Color Blanco Frio (6500K). 970 lúmenes. Única con ángulo 120 grados. A++ € 29.95 in stock 2 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máxima potencia 8,5w y 970 lumenes a 120 grados de apertura.

La gu10 más potente que verás en el mercado.

Alta luminosidad. Calidad profesional.

Iso 9001 y 2 años de Garantía.

NO REGULABLE

Bombilla LED GU10 de luz blanca fría, 6000 Kelvin, 600 lúmenes, 5 W equivalente a 60 W, 220 V-240 V CA, ángulo de dispersión de 120°, GU10, 10 unidades € 20.98 in stock 1 new from €20.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ️ Ahorro de energía, reemplaza la bombilla halógena de 60 W por LED de 5 W, ahorra más del 90 % en costes de electricidad.

✔ ️Promedio de vida útil de 50.000 horas, hasta 100.000 ciclos de conmutación.

✔ ️ Luz completa inmediatamente y el tiempo de inicio es menos de 0,1 s, no hay necesidad de esperar a que la lámpara se caliente

✔ ️Fácil instalación para sustituir las bombillas halógenas GU10 convencionales.

✔ ️ Alta calidad LED de luz, voltaje: 220-240V, no requiere controladores o transformadores adicionales

Philips 929001215231 - Pack de 2 Bombillas LED,luz blanca cálida, casquillo GU10, consume 4.6 W (equivalente a 50 W), luz blanca cálida no regulable € 10.86 in stock 3 new from €7.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recambio perfecto para los spots halógenos

Crea una excelente iluminación decorativa con un diseño clásico, por lo que es ideal para lámparas transparentes o clásicas

Haz de luz homogéneo

Haz de luz halógena de 36º

Con una vida útil hasta 15.000 horas

EXTRASTAR Bombillas LED GU10 6W (Equivalente 48W), 480 Lúmen Luz Cálida 3000K, Ángulo de Haz de 120°, Paquete de 6 Unidades € 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorro de Energía: EXTRASTAR bombilla led GU10 6w puede reemplazar la bombilla halógena vieja de 48W, ahorre 90% en la factura de electricidad.

Larga vida útil: promedio de 25000 horas, dura hasta3 años , ahorrando costos y problemas frecuentes de reemplazo de bombillas

Iluminación Perfecta: Encendido instantáneo, emite una luz agradable y Luz cálida 3000k con ángulo de haz de 120°para un ambiente acogedor y acogedor.

Protección del medio ambiente:Respetuoso con el medio ambiente, sin radiación UV o de plomo, sin mercurio u otro elemento perjudicial para el medio ambiente.

Certificación CE: el producto ha sido fabricado cumpliendo las normas europeas, está respaldado por los más altos estándares de rendimiento y seguridad de la industria como el certicicado CE

Maxsure Bombilla Inteligente GU10 5W 500LM 2700K-6500K, Bombilla LED GU10 Regurable, Blanco Cálido, Frío y RGB, Control por Alexa, Google Home y App “Smart Life”, 2 Unidades (Red: 2.4GHz) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Bombilla Inteligente gu10] La bombilla led gu10 es 5W, tiene 500 lúmenes y la tempteratura de color es 2700K-6500K. La bombilla inteligente es wifi (Apto para Red 2.4G), se puede controlar por alexa, google home y la aplicación“Smart Life”

[Modos de control] Por un lado, podría controlar la bombilla inteligente gu10 por la aplicación“Smart Life”, a través de la APP, ajuste el color y el modo para crear su propia ambiente favorito. Por otro lado, la bombilla inteligente es compatible con alexa y google home, por eso, podría controlarla a través de voz

[Color y brillo ajustable] La gu10 alexa es RGBW, por eso, tiene 16 millones de colores, podría elegirlo según su gusto. Y además, tiene 8 modos de escena, podría elegir cualquier que le guste y desee, y también podría hacer bricolaje en el modo que quiera

[Temporizador y control de grupo]La bombilla inteligente gu10 tiene un función de temporizador, podría usar la aplicación para programar la luz para que se encienda y apague automáticamente, lo cual es muy conveniente. Y además, podría crear diferentes grupos de bombillas y controlarlas en grupos

[Fácil de instalar y usos amplios] La bombilla led gu10 es muy fácil de instalar, podría enchufarla direcctamente en el casquillo estándar gu10. Y además, no solo se puede usar como bombilla normal, sino también como la luz decorativa. Perfecto para la iluminación interior del hogar, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, fiestas, etc. READ Los 30 mejores Juegos De Playa capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Playa

EACLL Bombillas LED GU10 2700K Blanco Cálido 5W Fuente de Luz 425 Lúmenes Equivalente 50W Halógena. AC 230V Sin Parpadeo Focos, 120 ° Spotlight, Blanca Cálida Lámpara Reflectoras, 10 Pack € 19.93 in stock 1 new from €19.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Características prácticas: lámpara direccional LED cálida, cómoda y brillante, muy baja pérdida de luz. 2700K luz blanca cálida de 425 lúmenes, Alto brillo, luz estable, sin luz estroboscópica de alta frecuencia, no regulable. Solo apto para interruptores normales. Inmediatamente encendido, brillo total instantáneo, sin demora. Sin parpadeo, sin ruido, sin olor, sin mercurio.

2. Fácil de instalar y usar: Plug and play, no es necesario instalar transformadores. Enchufe estándar GU10. Tamaño: (ØxL) 50 x 53 mm, Voltaje de entrada: AC 220-240V (230V), Fuentes de luz LED muy versátiles. Puede reemplazar todas las bombillas halógenas GU10 convencionales y bombillas LED.

3. Eficiencia energética, esta bombilla LED GU10 de 5W equivale a halógeno de 50W, Ahorre hasta un 90% en costos de electricidad. Alta salida de luz, bajo consumo, bajo calor, Adecuado para accesorios de iluminación interior.

4. Excelente reproducción y consistencia del color: el índice de reproducción del color es de hasta CRI 83 Ra. La luz es muy clara. Sin radiación UV e IR, el objeto iluminado no se desvanecerá. Adecuado para focos empotrables, downlight, focos de techo, barras de focos, focos de pared, etc.

5. Relación calidad-precio: Estas bombillas GU10 han pasado pruebas profesionales y han obtenido certificados de seguridad RoHS / CE. 100% ambientalmente y seguro. Longevidad y durabilidad, más de 30,000 horas de vida útil. 3 años de garantía, si tiene alguna pregunta o mal funcionamiento, contáctenos por correo electrónico. Siempre estamos a su disposición. Si hay un mal funcionamiento, no necesita devolverlo. Le reembolsaremos directamente o un reemplazo gratuito del nuevo producto.

Bombillas LED GU10 de 7 W, Blanco día 6000K, 55W Equivalente de Lámpara Halógena, 550 Lúmenes, AC 180-240V Ajuste Ancho, Ángulo de haz de 36 Grados Bombilla de Luz Puntual (Paquete de 10) € 15.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Vida extremadamente larga】 Dura hasta 30000 horas de vida laboral, reduce la frecuencia de re-lámpara. La bombilla durará más de 20 años (según 4 horas de uso por día).

【El ahorro de energía】 La lámpara LED de 7W para reemplazar las bombillas incandescentes y las bombillas halógenas, solo necesita un 12% de electricidad para proporcionar hasta 550 lúmenes, luz de color blanco cálido de 6000K.

【Bajo calor y sin parpadeo】 Encendido instantáneo, alto rendimiento de color (CRI> 80) proporciona colores vivos y naturales, ángulo de haz de 36 grados para un haz brillante enfocado. Muy baja generación de calor, alto brillo, sin parpadeo que protege los ojos.

【Aplicación amplia】 180-240V es un ajuste amplio, asegúrese de que pueda funcionar normalmente en un entorno diferente. Base GU10 estándar fácil de instalar en todas las lámparas de base GU10. Adecuado para iluminación interior, como candelabros, luces colgantes, luz de ventilador de techo, aplique de pared, lámparas de escritorio, etc. Excelente blanco cálido para sala de estar, comedor, oficina y restaurante.

【Lo que obtienes】 10 piezas de bombillas LED GU10 y 24 meses de garantía. Si recibe las bombillas defectuosas, no dude en contactarnos y le prometemos un reemplazo o reembolso de 24 meses después de confirmar la situación.

Aigostar - Bombilla LED GU10, 8W, Luz blanca fría 6400K, 600lm, Bajo consumo, no regulable - Paquete de 5 Unidades € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla led, GU10 8W, no regulable, flujo luminoso: 600 lumen, Luz blanca fría 6400K,120°-160° ángulo de haz.

Luz de la vela del LED consume un 80% menos energía que las bombillas incandescentes de 48 vatios

Eficiencia energética A+. Iluminación instantánea, gran duración, lo que supone un gran ahorro.

Elimine los parpadeos de los fluorescentes o la espera de encendido de las bombillas de bajo consumo, las bombillas LED, se encienden de forma instántanea y de forma estable evitando la fatiga ocular.

Si tiene alguna consulta sobre nuestros productos, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

10x Spot LED greenandco® IRC90+ 3000K 36° GU10 7W (corresponde a 60W) 510lm SMD LED 230V AC, sin parpadeo, no regulable € 34.99

€ 31.74 in stock 1 new from €31.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USO: Este reflector LED greenandco IRC 90+ GU10 reemplaza a los reflectores convencionales de GU10 con una potencia de 60W y un ángulo de difusión de 36°. Es ideal para la iluminación de acento. La forma y las dimensiones corresponden a las de un spot clásico GU10

LUZ: El color de la luz (blanco cálido, 3000K), la reproducción cromática de muy alta calidad (IRC>90) y la ausencia de parpadeos son perfectos para espacios vitales y de trabajo. La bombilla alcanza su máximo brillo inmediatamente después de encenderse.

ECONOMÍA: Con esta lámpara de clase de eficiencia energética A+, ahorrará 58,0 kWh al año con 3 horas de funcionamiento al día en comparación con un foco halógeno comparable. Esto corresponde a un ahorro de 11,60 € al año (suponiendo que los costes de electricidad son de 0,20 € por kWh).

SEGURIDAD: La seguridad de nuestros productos es una prioridad absoluta para nosotros. Las bombillas greenandco cumplen con todas las normas nacionales y europeas aplicables y son probadas por institutos independientes. Certificados disponibles a petición

ECOLOGÍA: Además de un alto ahorro de energía, las lámparas LED greenandco no contienen mercurio y no emiten radiación UV. También son muy duraderos: la vida media es de 20.000 horas (más de 18 años con 3 horas de funcionamiento al día).

