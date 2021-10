Inicio » Zapatos Los 30 mejores Bolso Portadocumentos Mujer capaces: la mejor revisión sobre Bolso Portadocumentos Mujer Zapatos Los 30 mejores Bolso Portadocumentos Mujer capaces: la mejor revisión sobre Bolso Portadocumentos Mujer 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bolsos de Mujer Bolso Bandolera Tote Grande De Hombro Bolsos PU Cuero Bolsos Billetera 2pcs Set (Marrón) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】: el bolso para el hombro está hecho de cuero PU de alta calidad y forro de poliéster, que es moderno y duradero. Los bolsos y billeteras están bien hechos con costuras y son cómodos al tacto. Con cierre de cremallera superior e inferior refuerzo de tachuelas, es altamente resistente a raspaduras y desgarros, lo que es seguro y duradero.

【Bolsos prácticos 2 en 1】: está compuesto por bolsos de mujer de moda y billeteras exquisitas. Es adecuado para trabajos, viajes, compras y citas. Puede usar los bolsos grandes para almacenar artículos o usar billeteras para guardar teléfonos móviles, efectivo y tarjetas.

【Gran capacidad】: los bolsos para mujer tienen seis bolsillos, incluidos dos bolsillos principales, un bolsillo auxiliar, un bolsillo con capas, un bolsillo con cremallera, un bolsillo para el teléfono y un bolsillo para documentos. Puede acomodar cómodamente Macbook o iPad, revistas, libros, etc.

【Diseño multifuncional】: el elegante bolso de mano para mujer viene con correas de hombro largas ajustables y desmontables, puede satisfacer sus necesidades en diferentes ocasiones, que se puede usar como bolso de hombro, bolso de mano, bolso cruzado y bolso para computadora portátil, etc. según sea necesario.

【Dimensiones perfectas】:13 "L * 5.2"W * 11.4"H (32cm * 13cm * 29cm), longitud del mango: 9.1"(23cm). Longitud de la correa de hombro ajustable: Tamaño de la billetera: 7.6"L * 4.1"W * 1.4 "H (20cm * 11cm * 4cm), pesa solo 0.55 kg, es fácil de transportar.

Taygeer Maletin Portatil 17 Pulgadas Elegante Maletin Ordenador Portatil Extensible Maletin para Portatil Portadocumentos Maletin Profesora Hombre Mujer para Trabajo Viaje Universidad - Negro € 27.99

€ 23.79 in stock 1 new from €23.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsillos multifuncionales: la gran bolsa para portátil tiene 4 bolsillos externos y 9 bolsillos internos pequeños; incluye un fácil acceso y un bolsillo frontal de almacenamiento rápido, primer bolsillo organizador con cremallera con 3 ranuras para bolígrafos y 2 bolsillos interiores, un bolsillo principal equipado con dos bolsillos interiores pequeños y un compartimento acolchado con correa de velcro, un bolsillo organizador con 1 bolsillo interior con cremallera y 1 compartimento separado para guardar cosas muy organizadas. Un bolsillo trasero con cremallera para tus objetos de valor

Dimensiones expandibles diseñadas: la capa de expansión de cremallera de 360 grados expande el ancho del maletín para portátil de 7.1 a 8.6 pulgadas. Proporciona espacio adicional para artículos personales, varios documentos y todo lo que necesitas para el trabajo. Conveniencia para el uso diario. Tamaño estándar 17.3 x 7.1 x 12.6 pulgadas. Tamaño ampliable: 43,9 x 22 x 32 cm

Compatibilidad: el maletín para hombre tiene un compartimento para portátil acolchado con cierre de velcro, capacidad para portátiles de hasta 17 pulgadas, perfecto para Acer Aspire E15, Acer Aspire , Acer Chromebook, Lenovo Yoga 730, Lenovo Ideapad, Dell Inspiron 15, MacBooks , MacBook Air, ASUS ZenBook, HP Elitebook, HP Wireless Mouse y otros dispositivos. Tamaño del compartimento para portátil: 41 x 5 x 24 cm

Fácil de transportar: una correa plana a lo largo de la parte posterior se adapta a la mayoría de asas telescópicas, para asegurar que la funda se deslice sobre el mango de cualquier equipaje con ruedas para transporte manos libres y hacer que viajar sea más fácil. Como un buen regalo para el día del padre

Cómodo y práctico: el maletín para portátil está bien hecho de tela de nailon sintético resistente al agua y duradero con cremalleras de metal. Asa superior resistente de doble envuelto; correa de hombro acolchada extraíble ajustable que proporciona opciones de transporte cómodas y se puede desenganchar y almacenar en la bolsa de laptop convenientemente

Lubardy Maletin Ordenador Portatil 15.6 Pulgadas Impermeable Cuero Bolso Bandolera Hombre Bolso Mensajero Documentos Clásico Negro € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletin Ordenador Portatil Impermeable: hecha de cuero sintético de alta calidad y poliéster y accesorios de metal sólido, crea un aspecto vintage y lujoso.El diseño de apariencia simple y el almacenamiento multifuncional lo hacen elegante y práctico.

Mucho espacio para organizar: diseñado con un compartimento principal para computadora portátil de 15.6 pulgadas, Ipad y carpeta, el bolsillo exterior con cremallera proporciona espacio para su cable / adaptador de carga, bolígrafo y otros. El bolsillo trasero también puede contener su teléfono y otras necesidades.

Tamaño Perfecto de Bolso Bandolera: la dimensión externa de esta bolsa para computadora portátil de 15.6 pulgadas es de 31 x 9.5 x 40 cm / 12.2 x 3.7 x 14.7 pulgadas (L x W x H), se adapta a la mayoría de las computadoras portátiles de 15.6 pulgadas. El peso y el asa de cuero le brindan una forma cómoda de llevar.

Maletín Profesional Multifuncional: como un maletín de oficina profesional con todas las funciones, equipado con una correa de hombro desmontable. Se puede usar como bolso para computadora portátil, bolso de hombro. La cremallera resistente y las costuras reforzadas también garantizan la durabilidad.

Comprar con 100% satisfecho: esta bolsa de mensajero de cuero puede ser un gran regalo para su familia, amantes, amigos.¡Es su buen compañero de trabajo! La práctica bolsa de hombro es conveniente para la vida diaria.También brindamos un servicio al cliente amigable dentro de las 24 horas.

Voova 17 17.3 Maletín Funda para Ordenador Portátil Impermeable Bandolera para Netbooks,Expandible 30% Bolso Mensajero con Correa Extraíble Compatible con Macbook ASUS Acer HP, Hombres/Mujeres,Azul € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas:47*33*6.5cm/18.5*13*2.56pulgadas,Dimensión interna : 45 * 31* 6 cm;Tamaño del compartimento del portátil: 16,1 x 10,2 x 1,6 pulgadas,se adapta a la mayoría de HP, Dell, Lenovo, Samsung, Toshiba, Huawei, Asus, Chromebook / Notebook / Ultrabook de Acer y la mayoría de las pantallas de portátiles de hasta 17 pulgadas.

✔Capacidad expandible del 30%: un diseño de consideración con cremallera inferior le permite obtener más del 30% de espacio para organizar sus artículos que necesita al instante.

✔práctico diseño de bolsillo: en el compartimento principal, tiene 2 compartimentos, separa tu laptop de tu importante archivo de papel; el bolsillo delantero se abrió con cremallera, organice amablemente su teléfono celular, auricular, cargador de teléfono celular, bolígrafos, llaves.Puede llevar esta bolsa para ir a la escuela, ir al trabajo y a casa, y disparar.

✔Separe la correa para el hombro: puede usarla como una bolsa de mano o una bolsa de masaje para computadora portátil, solo dependa de lo que necesite. Es útil cuando sus manos están ocupadas.

✔Use una cremallera exquisita y costuras reforzadas en todos los puntos de tensión, el diseño delgado con material repelente al agua hace que la bolsa para computadora portátil sea más cómoda y duradera. READ Los 30 mejores Zapatillas Agua Hombre capaces: la mejor revisión sobre Zapatillas Agua Hombre

ECOSUSI Maletín Mujer Bolso Mensajero Portadocumentos Mujer Bolso Tous Tote Mujer de Mano Bolsa de Portátil para Computadora Portátil de 15.6 Pulgadas, Shopper Negocios,Trabajo y Viaje € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de transporter: la bolsa de maletín funciona como una bolsa de mano para mujer a través del asa y la bolsa de mujer para hombre con la correa para el hombro ofrecida. La correa para el

Dimensiones: el elegante maletín para mujer mide 41 x 11.5 x 28 cm (largo * ancho * alto), Hecho de cuero vegano duradero con herrajes de color latón

Multiple pockets: 1 main compartment with 1 padded laptop pocket up to 15.6 inches, 2 pen slots, 2 small pockets and 1 zippered pocket; Exterior - 1 front pocket and 1 back pocket for quick access.

Elegant design: ECOSUSI specifically inserts the style of lace in this briefcase, with a vintage look and resistant material, Perfecto para profesión, universidad, negocios, ocio, strabajar, viajar corto, la escuela y el uso diario. It is also a perfect gift choice.

ECOSUSI ofrece productos excepcionales y una gran experiencia de compra. Si no está satisfecho con nuestro producto o servicio por algún motivo, contáctenos e intentaremos resolver cualquier problema y garantizar su satisfacción.

Alfheim Maletin Ordenador Portatil Bandolera 15 15,6 16 Pulgadas Mujer Hombre Bolso Hombro Portatil Trabajo con Protectora Impermeable Cuero Compatible con Acer/ASUS/HP/Macbook/DELL Rosa € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material premium】 Hecho de material de cuero PU premium, duradero y moderno. La funda de fieltro ofrece un diseño elegante y único y una protección superior para su computadora portátil / portátil contra el polvo, golpes, golpes y arañazos de manera efectiva.

【Portabilidad】 Las asas superiores de la funda le permiten transportar su computadora portátil con comodidad; El diseño delgado y liviano permite llevar el estuche donde quiera que vaya. Proporcione una correa de hombro extraíble, se puede usar como bolso de hombro o base de bolso según sus necesidades. Será un buen socio para su uso diario o viaje de negocios.

【Estructura】 Cuenta con una capa interna acolchada de esponja mejorada resistente a los golpes y un cojín de franela, protege mejor su valiosa computadora portátil de colisiones inadvertidas, a prueba de golpes y arañazos accidentales. Una bolsa adicional con cremallera está perfectamente diseñada para sus teléfonos, billeteras, airpods y otros accesorios pequeños.

【Usos múltiples】 Maletín/manga profesional, bolso de mensajero, bandolera o bolso cruzado. Esta atractiva bolsa de mano para computadora portátil es ideal para el uso diario en tiendas, oficinas, negocios, escuela, trabajo, fines de semana, actividades al aire libre, viajes, gimnasios, campamentos, etc. El tamaño agradable se adapta admirablemente a mujeres, estudiantes universitarias, adolescentes y adultos.

【Tamaño】 13-13,3 pulgadas: 25,5 × 2,5 × 35,5 cm; 14 pulg .: 27 × 2,5 × 37,5 cm; 15,6-16 pulgadas: 29,5 × 2,5 × 41,3 cm;

BOTRE 13-15.6 Pulgadas Bolso de Mujer Bandolera Ordenadores Multifuncional Maletín Hombre Funda para Portátil Macbook Air iPad Moda y Negocios (15.6pouces, Rosa) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección de 360 °:BOTRE Bolsa portátil que ofrece una protección total contra golpes, arañazos, incluso el agua o, si accidentalmente, se derrama una bebida, la fibra de poliuretano y la franela interior de la funda envuelven completamente el ordenador.

Dispositivos compatibles: Ideal para ordenadores portátiles de 15,6 pulgadas de Huawei, ACER, APPLE, ASUS, DELL, HP, Leovo, SONY, SAMSUNG, Google Chromebook Pixel y más, el accesorio adecuado varía en función del tamaño del dispositivo. Comprueba el tamaño de tu dispositivo antes de comprar.

Gran espacio de almacenamiento: bolsa de tamaño estándar de 15,6 pulgadas: 41 x 5,5 x 30 cm, peso: 0,66 kg, puede guardar smartphones, tablets, gafas de sol, libros, cartera, paraguas, documentos, también hay una pequeña bolsa para llaves, tarjetas de comida, tarjetas bancarias, etc.

Diseño cómodo y multifuncional: la bolsa de hombro acolchada extraíble y ajustable y las asas de poliuretano resistentes garantizan un transporte cómodo durante mucho tiempo. Bolsa con opciones de multicolor, práctica para mujeres para el trabajo, viajes de negocios, universidades, reuniones, compras o uso diario.

Garantía: los productos incluyen un reembolso de 30 días y una garantía de 12 meses. Resolveremos tu problema de forma satisfactoria dentro de las 24 horas.

NEWHEY Bolsos Mujer Grandes Maletin Portatil 15.6 Pulgadas Bolso Ordenador Portatil Impermeable Bolso Bandolera Bolso Shopper Mujer Cuero PU Universidad Bolsa Tote Negro PU Universidad Bolsa Tote € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso bandolera mujer duradera : hecha de cuero PU suave impermeable de primera calidad y forro de poliéster, asa superior resistente y bolsillo acolchado profesional, mantiene su computadora portátil y sus elementos esenciales a salvo. 4 remaches en la parte inferior pueden proteger eficazmente esta bolsa cuando está en el suelo.

Bolsos de mujer con compartimento múltiple: diseñado con 2 compartimentos grandes y 1 bolsillo trasero con cremallera, 1 diseño de bolsillo acolchado principal para computadora portátil de 13 a 15,6 pulgadas, 1 bolsillo grande abierto perfecto para sus documentos A4 y sus cosas personales, 1 bolsillo para iPad, 2 deslizamiento bolsillos y 2 bolsillos para bolígrafos, y 1 bolsillo pequeño con cremallera para su billetera y valioso.

Tamaño perfecto de la maletin portatil: 15.1 "x 4.13" x 12.4 "(L x W x H); Asas superiores: 2.75"; Correa para el hombro: 10,8 "- 23,2"; Peso: 1,1kg. Con espacio suficiente para laptop, archivos, teléfono, etc. Es el compañero ideal para el trabajo diario y los fines de semana.

Bolso de mujer de diseño único: el bolso para portátil está confeccionado en piel ecológica de color vintage con estampado de cocodrilo. Cierre con botón de bloqueo y tire de la cremallera de metal suave para revelar un interior espacioso y estructurado. Equipado con una correa para el hombro ajustable desmontable y asas, se puede usar como una bolso bandolera mujer, maletin portatil, bolsos universitarias.

Compre con 100% de confianza: este bolsos de mujer puede ser un gran regalo para su mamá, familia, amantes, amigos, colega. ¡Es su buen compañero para todos los días! Tome el bolso y comience su propio viaje de moda elegante.

Lubardy Bolsos Mujer Grandes Bolso Universidad Mujer de Hombro Cuero Bolso Shopper Mujer para Portatil 15.6 Pulgadas Bolso Tote Impermeable de Compras PU Negro € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BOLSO MUJER GRANDES DURADERO ALTA CALIDAD】Esta bolso portatil mujer está hecha de cuero sintético suave de alta calidad y forro de poliéster. El hace que el bolso mano mujer sea repelente al agua, resistente a los rasguños y más duradero.El asa resistente y el bolsillo acolchado profesional garantizan la seguridad de sus pertenencias. La parte inferior del bolso ordenador mujer está protegida por 4 remaches de metal contra la abrasión.

【GRAN CAPACIDAD BOLSO SHOPPER】El bolso mujer grandes tiene 4 compartimentos, 1 compartimento acolchado para portátiles de hasta 13"-15.6" y 1 bolsillo para iPad. 2 bolsillos grandes abiertos perfectos para sus documentos y libros A4. 1 x compartimento grande con cremallera para tu ropa o maquillaje. 2 x bolsillo con cremallera en la pared para billetera, teléfonos celulares. El diseño inteligente del compartimento es suficiente para almacenar todas sus necesidades diarias.

【BOLSO ORDENADOR TAMAÑO PERFECTO】Las dimensiones externas de este bolso ordenador mujer son 43cm x 14cm x 34cm (L x W x H), este bolso tote se adapta a la mayoría de los portátiles de 13-15.6 pulgadas como Apple MacBook Air / Pro, Samsung, etc.. El peso es extremadamente ligero, solo 1 kg. Las asas de hombro ajustables dobles de 11''-13.7'' le ayudan a distribuir el peso para un transporte más cómodo.

【BOLSO NEGRO MUJER AMPLIAMENTE UTILIZADO】El bolso universidad mujer está equipado con una correa de hombro desmontable y un asa ajustable, que se puede ajustar según sea necesario. Este bolso cuero elegante mujer y ligero se puede usar como bolso tote, bolso ordenador, bolso de hombro. Muy adecuado para trabajo, viajes de negocios, conferencias, estudios universitarios, compras o uso diario.

【ELEGANTE BOLSO UNIVERSIDAD MUJER】El bolso mujer universidad grande está disponible en varios colores, el diseño simple y elegante nunca pasará de moda. El diseño especial tejido en ambos lados del frente del bolso lo hace personalizado, y el patrón de bolso cuero mujer lo hace más refinado y elegante. Se puede usar con todo tipo de atuendos diferentes, satisface sus demandas para cualquier ocasión. También es un regalo perfecto para su familia, novia y amigos.

Tous Tibora Lindsay, Bolsa para portátil para Mujer, (Negro 195890153), 38x29x3 cm (W x H x L) € 119.00 in stock 7 new from €118.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta: 97.49€

Lubardy Maletin Portatil 15.6 Pulgadas Funda Ordenador Bolso Bandolera Impermeable para Portátiles Hombre Mujer Negocios Trabaja Colegio Negro € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MALETIN PORTATIL DE ALTA CALIDAD】La superficie de la maletin portatil está hecha de Oxford impermeable de alta calidad. El cojín de esponja se combina con un interior de terciopelo suave al tacto. La parte inferior está equipada con un cojín a prueba de golpes, que puede brindar protección de 360°para su computadora portátil y varios dispositivos. Y use una cremallera YKK duradera. Los materiales de alta calidad le permiten almacenarlo durante un período de tiempo más largo.

【FUNDA MULTIFUNCIONAL PARA PORTÁTIL】La maletin portatil 15,6 pulgadas proporciona 1 compartimento grande con 5 bolsillos pequeños para guardar sus pertenencias, especialmente diseñado para su iPad, teléfono celular, adaptador de corriente, mouse u otros elementos esenciales. El compartimento principal de la computadora portátil es lo suficientemente grande para transportar computadoras portátiles de 15,6 pulgadas y carpetas de archivos. Compatible con Dell, HP, Lenovo, Samsung, MacBook, etc.

【MALETÍN PORTÁTIL】El bolso bandolera una correa de hombro ajustable y desmontable. La correa de asa oculta le permite colocar fácilmente el bolso de hombro del portátil en la mochila o en el equipaje. Diseño innovador de colgar en la caja de la barra de tiro, pasar rápidamente por la seguridad y para una emergencia conveniente en el camino.

【TAMAÑO APLICABLE】Dimensiones internas 16.1 "× 11.8" × 1.4 "(41x 30x 3 .5cm). Adecuado para la mayoría de las computadoras portátiles de 15-15,6 pulgadas, incluidas las ultrabooks y Macbook Air / Pro, Chromebook, Samsung, Acer, HP, Lenovo, etc. (Permita un pequeño tamaño diferente debido a la medición manual)

【COMODIDAD Y CONVENIENCIA】Diseño unisex perfecto para viajes, viajes de negocios, universidad e informal. La correa de hombro acolchada de PU extraíble puede convertir fácilmente los bolso bandolera de maletin portatil que le brinda comodidad en diferentes ocasiones.

NUBILY Maletin Ordenador Portatil 13,3-14 Pulgadas Hombre Mujer Bolso Bandolera Impermeable para portátiles Protectora Compatible TrabajoBolsa Rojo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso Bandolera de alta calidad: Hecho de poliéster resistente al agua durable. La duradera cremallera YKK se puede abrir y cerrar sin problemas. Si su computadora portátil tiene 14 pulgadas de largo, se recomienda que compre un maletín de 15,6 pulgadas para permitir más espacio para el cable del cargador.

Buena protección: El interior del maletín para hombre está cubierto con una suave pelusa y un cinturón a prueba de golpes en la parte inferior. El compartimiento del portátil tiene una esponja engrosada que protege su computadora portátil de caídas, golpes y rasguños.

Bolsa para ordenador portátil: La bolsa para portátil tiene tirantes ajustables y extraíbles. La correa de manos oculta hace que sea fácil poner un maletín de 14 pulgadas en su mochila o maleta. El diseño de la correa de equipaje detrás del maletín proporciona seguridad rápida y comodidad para emergencias en el camino.

Práctica bolsa para portátil: Hay 5 bolsillos en el exterior donde se pueden almacenar cargadores, cables USB y auriculares. El maletín impermeable viene en cinco colores, negro, gris oscuro, gris claro, azul y rojo. Este maletín para hombres y mujeres es el compañero ideal para la escuela, los viajes, los negocios y cualquier otra ocasión cotidiana.

Maletín de 13,3-14 pulgadas: Exterior: 36cm x 27cm x 4.5cm; Peso: 0.6kg; Por favor, compruebe el tamaño antes de comprar. Si no está satisfecho con una bolsa de portátil para hombre y mujer, háganoslo saber a través de la plataforma Amazon y le proporcionaremos la mejor solución. READ Los 30 mejores Chanclas Hombre Tommy Hilfiger capaces: la mejor revisión sobre Chanclas Hombre Tommy Hilfiger

VASCHY Bolso Mujer Grande Shopper Bandolera para Portatil 15.6 Pulgadas Ordenador Impermeable Portadocumentos Bolsos para Universitarias Trabajo con Bolso Cartera Desmontable Negro € 45.89 in stock 1 new from €45.89

1 used from €30.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. La bolsa de mano de cuero vintage está hecha de cuero y lona de cuero de calidad superior que es duradera. Su diseño versátil incluye asas de cuero cosidas en una máquina de coser automática para un soporte adicional mientras llevas mucho peso. El cuero de vaca envejecido mejorará con el tiempo. Esta es una bolsa de mano casual, clásica y preciosa.

2. La bolsa de lona de cuero tiene un bolsillo principal cubierto que se oculta con dos correas de cuero para un look vintage. Completamente forro de algodón. La parte inferior está totalmente reforzada con cuero. Una bolsa de cremallera desmontable para Iphone 7plus. También tiene compartimento acolchado para una computadora portátil de 15.6 pulgadas. El bolsillo principal grande tiene una cremallera resistente y lisa. Tiene un bolsillo con cremallera seguro en la parte posterior.

3. Medidas: 17,3x12,6x5,5 pulgadas/44X32X14cm(largo x ancho x altura), Longitud de las correas de 26 pulgadas desde la parte superior hasta la parte inferior de la bolsa (67cm); caída de 9,5 pulgadas (24cm). Compartimento para el ordenador portátil: 13,8x1,2x13 pulgadas/ 35x3x33cm (largo x ancho x altura), se adapta a portátiles de hasta 15,6 pulgadas. Bolsa: 7,9x4,7 pulgadas/20x12cm, Capacidad: 19,7 litros, Pesos: 0,96kilogramo.

4. La bolsa de lona es ideal para estudiantes de trabajo, viajes, escuela, universidad para llevar libros, cuadernos y tiene compartimentos para almacenar las necesidades básicas como llaves, papelería, calculadora, teléfono celular, billeteras, una computadora portátil de 15 pulgadas, cámaras, iPods , iPads, tabletas, etc., Encantador empaquetado y protegido con su propia funda de algodón, convirtiéndolo en el regalo perfecto para sus seres queridos o un regalo para usted.

5. Bolso de tela está especialmente diseñado para la mujer trabajadora a la que le gusta una bolsa espaciosa, pero lo suficientemente elegante como para usarla como bolsa de todos los días. La bolsa de mano se adapta cómodamente al hombro o se puede sostener con la mano.

Taygeer Maletín Portátil 15.6 Pulgadas, Bandolera para Portátil Bolsa de Trabajo Comercial Impermeable Bolsa Maletín del Laptop Bolsa de Computadora para Viajes Negocios Escuela Hombres Mujeres, Gris € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente Materia】El exterior de esta 15.6 pulgadas bolsa computadora portátil está hecho de poliéster de tela de nailon sintético resistente al agua, un cojín de espuma de 1-2 cm a prueba de golpes en el interior, que puede proteger su computadora portátil y varios dispositivos de rayones y humedad leve

【Compartimentos Multifuncionales】El frente de la maletín para ordenador proporciona más de cinco bolsillos, en los que se pueden colocar cómodamente bolígrafos, teléfonos móviles, tabletas, cuadernos, tarjetas, etc. El bolsillo principal ofrece espacio para almacenar libros o archivos y se adapta a la mayoría de los portátiles delgados de 15,6 pulgadas. El bolsillo con cremallera invisible antirrobo puede colocar sus objetos de valor en la parte posterior de la maletín para ordenador portátil

【Diseño Humanizado】El diseño de cremallera doble de metal resistente y duradero puede abrir rápidamente esta bandolera para portatil 15.6 pulgadas. Las correas de hombro ajustables y extraíbles pueden hacer que su viaje sea más conveniente. El asa de PU alivia la presión en sus manos y se puede usar una correa de equipaje de fijación firme trasera con su maleta, lo que le permite viajar fácilmente

【Dimensiones】Las dimensiones de esta bolsa para laptop son 15.94 "x 2.76" x 11.42 "(LxWxH), el compartimiento interno para laptop es 15.74" x 1.77 "x 9.4" (LxWxH). Es posible que no se ajuste perfectamente a todas las computadoras debido a las variaciones en el tamaño de los distintos modelos

【Mejor Regalo】Diseño conciso y profesional, adecuado para hombres y mujeres de negocios que trabajan, estudiantes universitarios y profesores. La bolsa para portátil 15.6 es el mejor día de Acción de Gracias y Navidad, el regalo de San Valentín para familiares, amigos y amantes

Sidorenko Bolsa para portátil de 17-17,3 Pulgadas | Bolso de Hombro para portátil: Bolso de Hombro Elegante De Diseño - Ordenador – Portátil € 29.98 in stock 1 new from €29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MEJOR PROTECCIÓN PARA SU DISPOSITIVO: Conduzca hasta el trabajo, la universidad, en los viajes o la vida cotidiana con un portátil, ordenador, tablet o notebook perfectamente protegidos. El maletín de ordenador UNIVERSAL ha sido especialmente diseñado para todos los dispositivos de 17 "a 17,3" 41 x 30 cm y más. ¡TODO lo que necesita para transportar con SEGURIDAD su valioso dispositivo!

LA ÚLTIMA FUNDA DE PORTÁTIL QUE NECESITARÁ: Fabricado en neopreno resistente, repelente al agua y a la suciedad, Sidorenko ofrece una duradera bolsa para portátil / ordenador / con durabilidad garantizada. MÁXIMA PROTECCIÓN a través de 3 CAPAS DE MATERIAL PROTECTOR: ¡neopreno exterior elástico, capa intermedia resistente a los golpes y MATERIAL INTERIOR blando para proteger su dispositivo de arañazos y golpes!

DISEÑO NUEVO Y ÚNICO: ¿Por qué comprometerse con aburridas y monótonas bolsas de hombro para portátiles en colores discretos? ¡Acentúe su estilo original con un accesorio para portátil que hace girar la cabeza! El fondo de color intemporal con el estampado vibrante y juvenil personalizará su funda de ordenador de moda, convirtiéndola en la elección perfecta para hombres y mujeres que buscan originalidad en sus productos informáticos.

LA ORGANIZACIÓN SE REÚNE CON LA COMODIDAD: Este espacioso maletín para portátil de 17" está diseñado ergonómicamente y cuenta con 1 BOLSILLO EXTERIOR DISCRETO para almacenar fuentes de alimentación, cables, llaves, teléfonos móviles y otros artículos esenciales. Disfrute de la máxima comodidad en apertura y cierre gracias a la DOBLE CREMALLERA. ¡El fuerte CINTURÓN DE FIJACIÓN hace que sea fácil y seguro de llevar en el hombro y hace que este bolso de hombro para portátil sea MÁS FÁCIL que nunca!

UNA IDEA DE REGALO IMPRESIONANTE: Ilusione a un ser querido con un regalo irresistible! Ofrezca este bolso de hombro portátil a un empleado de oficina, ejecutivo, estudiante o alumno y ¡equipe su dispositivo portátil! ¡Es el bolso perfecto para hombres y mujeres que quieren presentar sus gustos en todas las ocasiones, llevando una amplia sonrisa a la cara del feliz recipiente!

Voova Maletin Ordenador Portatil 17 17.3 Pulgadas con Bandolera, Funda Bolsa portatil Impermeable Compatible con MacBook Pro 17, HP Envy 17/Pavilion 17, Acer ASUS DELL, Hombre Mujer, Gris € 21.99

€ 18.69 in stock 1 new from €18.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 18,1x12,7x1,3 pulgadas / 45,9x32,2x3,3 cm; dimensiones internas: 17,3x12,2x1,0 pulgadas / 43,1x20,9x2,5 cm. Se adapta a la mayoría de las laptops 17-17.3, como la laptop HP ENVY, Dell Inspiron, Lenovo IdeaPad, Asus StudioBook, VivoBook, ect. (Por favor, mida su dispositivo para obtener el tamaño adecuado).

✔ Ligero & delgado: cumpla con sus demandas para llevarlo fácilmente y mantenerse elegante. A alguien le gusta viajar con estilo y viajar al trabajo.

✔ Dos bolsillos: bolsillos en la parte delantera y trasera, puede ocultar las empuñaduras cuando lo usa como bolso de hombro, y más, acomodar sus artículos pequeños como llaves, bolígrafos, auriculares, etc.

✔Diseñe con una correa: dos formas de llevarlo como quiera. Es útil cuando sus manos están ocupadas con otras cosas.

✔Detalles de primera calidad: use una cremallera exquisita, todos los puntos de tensión se han fortalecido, le brindan una mayor protección de consideración.

ECOSUSI Bolso de Maletín de Cuero PU para Mujer Bolso de Hombro Bolso de Mensajero para Computadora Portátil Vintage para Mujer Bolso de Trabajo de 14.7 Pulgadas Rojo € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD: 37 cm (L) x 12 cm (W) x 29 cm (H); perfecto para sostener una computadora portátil de hasta 14 pulgadas, archivos, documentos de tamaño de papel, cuadernos, etc.

BIEN CONSTRUIDO: 1 compartimento central, 2 bolsillos pequeños, 1 bolsillo pequeño con cremallera, 1 bolsillo abierto en la parte delantera, 1 compartimento acolchado con cierre de velcro para portátiles de hasta 14 pulgadas.

DISEÑO ORIGINAL: Dos correas de hombro ajustables y desmontables le permiten llevarlo como mochila, bandolera, bandolera o bolso. ECOSUSI proporciona estilos típicos y calidad superior con hardwares duraderos actualizados para su uso diario como bolso de negocios, maletín o bolso de escuela. También es una opción de regalo perfecta.

OCASIÓN: Traje para la escuela, el trabajo, todos los días, de compras; llévelo como mochila escolar, bolso, mochila para computadora portátil, mensajero.

CONVENIENCIA: ECOSUSI ofrece productos excepcionales y una experiencia de compra maravillosa. Si no está satisfecho con nuestro producto o servicio por algún motivo, comuníquese con nosotros e intentaremos resolver cualquier problema y garantizar su satisfacción.

Anekke | Portadocumentos con bolsillo frontal Iceland | Moderno, Casual y a la Moda | Para Mujeres | Ideal para el Día a Día u Ocasiones Especiales € 66.95 in stock 4 new from €66.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTADOCUMENTOS ICELAND MUJER: Descubre nuestros portadocumentos que podrás usar tanto para estuiar como para ir al trabajo. Si quieres ser la envidia entre todas tus amigas, ¡este portadocumentos debe ser tu primera elección! Diseños inspirados en viajes y en mujeres icónicas. En algunos de nuestros productos descubrirás a Towanda, nuestro simpático gatito.

PORTADOCUMENTOS MODERNO Y CASUAL: ¿Piensas que cada día cuando sales de casa te espera una nueva aventura que vivir? ¡Entonces este precioso portadocumentos para mujer irá siempre contigo! Además, está diseñado con materiales Ecofriendly.

PARA MUJERES: La vida es chic, ¡y este portadocumentos va a conjunto contigo! Gusto por el detalle, piezas muy cuidadas con diseños únicos. Con un toque diferente al resto, e ideal para mujeres.

✨ CARACTERÍSTICAS: Tipo de cierre: Cremallera; Bolsillos: 1 Bolsillo Delantero, 1 Trasero, Int 1 Movil Y 1 Cremallera; Tipo de asa: 2 Asas De Mano Y Bandolera; Medidas (Largo x Alto x Ancho): 41cm/30cm/7cm; Composición interior: 100% Polyester; Composición exterior: 100 % PU

ANEKKE: Anekke es una marca española de bolsos y accesorios para mujeres con un gusto especial. Cada colección se inspira en un viaje o en una mujer icónica, creando diseños únicos que relatan historias. Los materiales con los que se elaboran son ecofriendly (respetuosos con el medioambiente), y cada pieza está plagada de detalles que hacen de cada pieza, única. ¿Ya la conoces? ¡Prepárate para enamorarte!

Pepe Jeans MIA Bolso Negro 34x24x13 cms Poliéster y PU € 65.00 in stock 1 new from €65.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso de 34 cm x 24 cm x 13 cm fabricado en poliéster y PU.

Tres bolsillos interiores, uno de ellos con cremallera, para guardar los accesorios y efectos personales.

Bolsillo frontal y trasero con cierre cremallera para mejorar el acceso a los efectos personales.

Bandolera ajustable para mayor comodidad.

De Joumma Bags

Bolso Mujer Bolsos Bandolera para Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolsos de Mujer Cuero PU Universidad Shopper Bolsa Tote Negro € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso de mujer duradero - Hecho de cuero de PU suave impermeable de alta calidad y forro de poliéster. La robusta cremallera superior y los bolsillos acolchados profesionales garantizan la seguridad de los portátiles y otros artículos. El diseño de color sólido hace que esta gran bolsa de mujer de negocios sea fácil de combinar con cualquier prenda.

Bolso de ordenador de tamaño perfecto - Dimensiones -43cm x 14cm x 31cm, Las correas ajustables de 25-33cm te ayudan a distribuir tu peso para mayor comodidad. Peso sólo 1.0kg, este bolso es de tamaño universal, por lo que se adapta a todos los portátiles de 15-15,6 pulgadas.

Una bolsa de ordenador bien estructurada - La bolsa del portátil se divide en tres partes. 1 compartimento principal acolchado para portátiles de 15-15,6 pulgadas, 2 grandes bolsillos abiertos para archivos y libros A4, 1 bolsillo grande con cremallera, 1 bolsillo para iPad, 2 bolsillos de ranura y 2 bolsas de pluma, 1 pequeño bolsillo con cremallera para teléfonos celulares, carteras y tarjetas importantes.

Bolsos de mujer ampliamente utilizados - Equipado con tirantes extraíbles y ajustables, Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, bolso de hombro de la escuela, bolso de trabajo de negocios, bolso de hombro casual, ideal para trabajos, viajes de negocios, reuniones, universidad, compras o uso diario.

Garantía de un año - Ofrecemos una garantía de un año, un reembolso o un reemplazo gratuito. Si hay algún problema de calidad con esta bolsa de mujer, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, Resolveremos su problema dentro de las 24 horas para su satisfacción.

LUOWAN Bolsos de Mujer Bolso Bandolera Tote Bolso Señora Tote Grande De Hombro Bolsos PU Cuero Bolsos de mano 4pcs Set (Azul) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 El Bolsos de Mujer para mujer está hecho de cuero de PU El bolso de mujer está hecho de PU duradero de segunda generación. Es tridimensional y elegante. Cuero artístico de alta calidad con herrajes dorados duraderos.

【Bolso de mano de 4 piezas】 1 * bolso bandolera tote, 1 * bolso señora tote, 1 * cartera para mujer, 1 * bolsillo para tarjeta.

【Tamaño perfecto】 Bolsos de mano (30 * 25 * 14 cm), Bolsos de hombro (24 * 17 * 5 cm), Cartera (20 * 12 cm), Bolsa de tarjetas (10,5 * 7,5 cm). El bolso de hombro grande tiene espacio para carteras, paraguas, iPad, computadora portátil de 13,3 pulgadas, cosméticos y más.

【Regalos perfectos】: regalos para mujer, regalos para mamá, esposa, novio, se pueden usar en la escuela, compras, trabajo, turismo y otras ocasiones.

【Servicio al cliente 100%】 Si recibe un artículo roto, dañado o incorrecto, contáctenos y envíenos una foto, le reembolsaremos el importe completo o le enviaremos uno nuevo dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Zapato Tacon Mujer capaces: la mejor revisión sobre Zapato Tacon Mujer

MOSISO Funda Protectora Compatible con MacBook Pro/MacBook Air/Ordenador Portátil 13-13.3 Pulgadas, Bolsa de Hombro Blanda Maletín Bandolera de Estilo Flap,Rosa € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 13,78 x 0,79 x 9,84 pulgadas/35 x 2 x 25 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 14,56 x 0,79 x 10,43 pulgadas/37 x 2 x 26,5 cm(L x W x H).

El bolsillo frontal con solapa con cierre de gancho y bucle es ideal para artículos de acceso rápido, seguro y conveniente. Como ranuras para teléfonos celulares y bolígrafos, billetera, llaves y otros artículos pequeños.

Cuenta con una capa acolchada de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y proteger su computadora contra rasguños accidentales. La cremallera de carga superior en la bolsa se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil.

La correa de hombro acolchada extraíble y ajustable varía de 27 pulgadas a un máximo de 48 pulgadas y asas resistentes dobles para un transporte cómodo durante mucho tiempo, las asas superiores también se pueden guardar en los bolsillos cuando no se necesitan.

Compatible con MacBook Air 13 pulgadas A1369 A1466 2010-2017, compatible con MacBook Pro 13 pulgadas A1425 A1502 A1278 2008-2015; Compatible con Surface Book 3/2/1 13.5, compatible con Surface Laptop 4/3/2/1 13.5; Compatible con Dell Latitude 14, compatible con Inspiron 13/14; Compatible con HP Elitebook 13.3/ Spectre X360 13.3/Envy 13/Stream 13/Stream 14 / Pavilion 14; Compatible con Lenovo ThinkPad X1 Carbon; compatible con Lenovo IdeaPad 13/14; Compatible con RAZER Blade Stealth 13.3.

MOSISO Bolso Bandolera para Portátil Compatible con MacBook Pro 16 A2141/15-15,6 Pulgadas MacBook Pro/Notebook,Funda para Maletín Poliéster Camellia con Profundidad Ajustable Parte Inferior,Negro € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,74 x 1,57 x 12,6 pulgadas / 40 x 4 x 32 cm (largo x ancho x alto); Dimensiones externas: 16,53 x 1,57 x 12,99 pulgadas / 42 x 4 x 33 cm (largo x ancho x alto).

Correa para el hombro acolchada extraíble y ajustable con hombrera antideslizante que varía de 27 pulgadas a un máximo de 47 pulgadas y asas resistentes dobles para llevar cómodamente durante mucho tiempo, las asas superiores también se pueden guardar en los bolsillos cuando no se necesitan. La cremallera adicional en la bolsa inferior puede ampliar la profundidad hasta 2,76 pulgadas cuando lo necesite.

Cuenta con una capa de acolchado de espuma de poliéster camelia y un forro de tela suave para absorber golpes y golpes. El forro de tela suave brinda protección contra rasguños accidentales.

La cremallera de carga superior en la bolsa se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil. Las paredes de bolsillo con cremallera brindan protección adicional para el mouse portátil, iPod, teléfono celular, bolígrafos y otros elementos esenciales sin abultamiento.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; Microsoft Surface Book 2/1 15 pulgadas; compatible con Asus ZenBook/ VivoBook 15; Acer Predator/Spin/Inspiron/Swift 3/Aspire E 15.6;Acer Aspire 3/5/7 15.6; HP Envy/Spectre/Pavilion/EliteBook/ ProBook/Premium 15,HP Flagship ProBook 450 15.6; Dell Inspiron/ Vostro/Latitude 15; compatible con Lenovo X1 Extreme Gen 2 15 pulgadas, ThinkPad E580/E590 15.6, IdeaPad 720S/Yoga 710/ IdeaPad 330 15.6.

Anekke | Portadocumentos marrón Ixchel| Moderno, Casual y a la Moda | Para Mujeres | Ideal para el Día a Día y Ocasiones Especiales € 66.95 in stock 2 new from €66.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Combi Size Talla única

Targus Classic Clamshell maletín para ordenador portátil de 15.6", cómodo bolso bandolera para hombre y mujer, maletín organizador multicompartimentos – negro, CN31 € 22.91 in stock 22 new from €19.30

1 used from €21.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPARTIMENTO ACOLCHADO – Esta bolsa para ordenador ofrece una protección óptima para un portátil o Mac de hasta 15.6" gracias al compartimento cuidadosamente acolchado.

BOLSA PORTADOCUMENTOS – Con un compartimento delantero con prácticos bolsillos de diferentes tamaños para organizar y llevar todo lo indispensable durante tus desplazamientos.

CÓMODO Y PRÁCTICO – Este bolso unisex incorpora una correa para el hombro ajustable y extraíble con hombrera acolchada, así como una correa para sujetar el maletín a la maleta.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA – Las mochilas Targus tienen una garantía limitada de por vida para ofrecer tranquilidad y total confianza en la calidad de todas nuestras bolsas.

CALIDAD Y ELEGANCIA – Fabricada con materiales de calidad, esta cartera negra es ligera y compacta. Gracias a su diseño clásico, este bolso portadocumentos es elegante y muy práctico para los viajes.

Taygeer Maletin Portatil 15 6 Pulgadas Bandolera para Ordenador Portátil Impermeable Portadocumentos Maletines y Bolsas para Portátil Regalo para Hombres Mujeres Colegio Viajar Trabajo Negocio - Negro € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Organizador multicompartimento: el maletín para portátil para hombre incluye 2 bolsillos externos y 2 ranuras para bolígrafos y en el interior varias ranuras en el bolsillo frontal grande con cierre de velcro debajo de la solapa, soportes de almacenamiento, documentos, carpeta, cables de alimentación, ratón; 1 bolsillo principal con cremallera con funda acolchada de espuma para la mayoría de 15 15. Portátiles de 6 pulgadas MacBook Ultrabook Chromebook; bolsillo trasero invisible con cremallera para tus objetos de valor. Como un buen regalo para el día del padre

Material duradero: esta bolsa para ordenador portátil está hecha de poliéster de nailon sintético resistente al agua de alta calidad con cremallera de metal suave y gancho de correa de metal duradero

Fácil de transportar: la bolsa mensajero para laptop para hombre viene con una correa plana a lo largo de la parte posterior, lo que permite que la bolsa de maletines para hombres se deslice de forma segura sobre el mango de cualquier equipaje con ruedas para el transporte con manos libres

Dimensión externa: 15. 74 pulgadas x 3. 38 cm x 11 cm. 20,32 cm (largo x ancho x alto) cuenta con un compartimento para portátil bien acolchado con cierre de velcro, funda de transporte para portátil perfecta para 15 personas. Portátiles de 6 pulgadas Apple MacBook, Chromebook, HP Specter, Lenovo ThinkPad, Fujitsu, Asus, Samsung, Sony, Toshiba, ASUS N580VD-DB74T Vivo Book Pro, ASUS FX503VM Gaming, Acer Aspire e15, Acer Aspire v15. Nota: la bolsa para portátil de 15 pulgadas no es adecuada para HP Pavilion 15 2017. 6" HP OMEN 15. Acer Predator Helios 300 Dell Inspiron 15 de 6 pulgadas

Comodidad y comodidad: asas dobles resistentes para un uso cómodo, correa de hombro acolchada de poliuretano ajustable desmontable en el interior de la bolsa puede convertir fácilmente tu maletín de computadora en una bolsa de hombro única que te ofrece comodidad en diferentes ocasiones

Bolso Panera MAYORAL Azul charol € 29.71 in stock 4 new from €19.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 19056 Model 3307-19056-CIELO-U Color Celeste Is Adult Product Size Talla única

Mochila Tous Kaos Piedra. 695810040 € 69.00 in stock 2 new from €69.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Piedra Is Adult Product Size Estandar

Desigual Fabric Hand Bag, Mano Mujer, Blanco, U € 51.55 in stock 1 new from €51.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Patch de texturas de efecto piel, efecto denim azul y efecto animal en colores tostados

Plaqueta Desigual de polipiel tostada en el frontal

85% POLYURETHANE 10% POLYESTER 4% JUTE 1% AF

Desigual PU Body Bag, Bolsa para Cuerpo de Across para Mujer, marrón, U € 49.97 in stock 6 new from €34.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bordados de cenefas y mandalas

100% POLYURETHANE

No lavar

