Los 30 mejores bipode para rifle capaces: la mejor revisión sobre bipode para rifle

Zeadio Bípode Giratorio con Estuche Protector (15 a 23 cm / 6 a 9 Pulgadas) € 40.99 in stock 1 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conveniente y Portátil --- El estuche protector con la hebilla y la correa de la suspensión, perfecciona para el almacenaje o el llevar al viajar.

Inclinable y Giratorio --- Esta función le permite girar la fusil de lado a lado.

Sólido y Durable --- Fabricado de acero. A través de un proceso especial de tratamiento térmico, que el bípode más sólido y duradero.

Piernas extensibles --- La longitud de ambas piernas se puede ajustar para la mejor posición.

Cerradura de posición---- Diseño de seguridad único para garantizar que la posición del brazo plegable está completamente bloqueada.

JASHKE Bípode con Abrazadera para Rifles de 6-9 Pulgadas, Duro y Plegable, Altura Ajustable, pies de Goma, de Metal, Montaje Universal € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte estable】Se mantiene en el barril firmemente, soporte de goma estable para un disparo preciso.

【Barril duradero y protector】Construcción de aluminio duradero de alta tecnología, la almohadilla de tela protege el cañón.

【Ajustable y plegable】Bípode táctico plegable de bajo perfil con altura ajustable de 6 a 9 pulgadas, brazos plegables en el rifle para facilitar su transporte y almacenamiento.

【Tamaño del barril】Rueda de ajuste inteligente para una amplia gama de tamaños de barril de 11 a 19 mm de diámetro universal.

【Servicio de garantía】100 % de satisfacción. Todos los productos pueden ser devueltos durante 15 días por cualquier motivo. Ofrecemos garantía de 12 meses para cuestiones relacionadas con la calidad, lo cual te hará ver que nos preocupamos mucho por nuestros clientes.

Zeadio Bípode Ajustable Extensible (15 a 23 cm / 6 a 9 Pulgadas) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sólido y Durable --- Fabricado de acero. A través de un proceso especial de tratamiento térmico, que el bípode más sólido y duradero.

Soporte de eslinga incorporado. Modelo sin inclinable. Si necesita el modelo pivotante / inclinable, visite nuestra tienda.

La longitud de las piernas es de 6 a 9 pulgadas / 15 a 23 cm.

Piernas extensibles --- La longitud de ambas piernas se puede ajustar para la mejor posición.

Cerradura de posición---- Diseño de seguridad único para garantizar que la posición del brazo plegable está completamente bloqueada. READ Los 30 mejores Plafones De Techo Modernos capaces: la mejor revisión sobre Plafones De Techo Modernos

Zeadio Bípode Giratorio inclinable de liberación rápida para Rifle, 6 a 9 Pulgadas - Negro € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construcción de aluminio ligero de grado aeronáutico con patas de goma.

La base de montaje pivotante inclinable se adapta a cualquier riel Weaver o Picatinny estándar de 20 mm.

Altura ajustable con tensión de resorte, 5 alturas diferentes y el rango de altura es de 6.5 a 9 pulgadas.

El montaje de liberación rápida hace que los bípodes sean fáciles de instalar.

Las patas del bípode se pueden plegar hacia adelante y hacia atrás.

Zeadio Ajustable Bípode para Rifle Pistola de Aire (9-13 Pulgadas) [1 año de garantía], ZBP-F12 € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Base no giratorio. Construcción de aluminio durable.

piernas ajustables con ruedas Posi-lock y el botón de retroceso rápido

Patas extensibles: La longitud de ambas piernas se pueden ajustar a la mejor posición.

diseño de seguridad para garantizar que la posición del brazo plegable está totalmente bloqueado

Incluye garantía de un año desde el fabricante Zeadio.com

TRIROCK 9-13 Pulgadas Giratorio Inclinable Bípode para Rifle de Caza € 37.90 in stock 1 new from €37.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazos plegables con control robusto de la tensión externa del resorte, que hacen que el bípode sea fácil de guardar o llevar, las piernas del bípode se pliegan y retraen cuando no están en uso

Hecho de acero endurecido y aluminio de alto grado, acabado anodizado negro fino. Heavy duty y ligero

Giro y inclinación: esta función le permite girar la pistola de un lado a otro y contrarrestar la irregularidad del terreno. Y gire la pistola hacia la izquierda o hacia la derecha horizontalmente desde una posición fija

La almohadilla de goma elimina la holgura o el temblor en el área de la entrepierna del bípode

5 configuraciones para diferentes longitudes de 9 a 13 pulgadas con 5 muescas y botón de liberación de la pierna

RimFly Bipode para Rifle V9 de Airsoft M-LOK Tactico Full Metal 6-9 Pulgadas Plegable para Caza con Rail Picatinny 20mm Giratorio y Base Antideslizante y Altura Regulable Tripode Armas € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [Ajustable 5 Niveles] El bipode RimFly tiene 5 niveles de altura en las patas, para ajustarlo a la medida que vas te convenga. De 6 a 9 Pulgadas. Tiene patas plegables.

✅ [Máxima Calidad] Fabricado con el mejor Metal y Aluminio Premium del mercado, resistente a situaciones extremas y a golpes, también esta fabricado algunos componentes con aleación de aluminio anodizado con una durabilidad increible.

✅ [Diseño Moderno] Diseñado de manera única con un estilo moderno para que seas la envidia de todos tus amigos, ningún tripode iguala al diseño del Bipode RimFly. Con un diseño moderno, urbano y elegante.

✅ [Base Antideslizante] Tiene una base con material antideslizante, de esta manera no se resbalará y quedara fijado al suelo de manera segura.

✅ [Tamaño Estándar] Medidas de Riel Estándar de 20mm, se puede ajustar el tamaño para que quede fijado con seguridad y no se mueva. Se queda fijado a tu arma y no tendrás que preocuparte por qué se mueva o se desestabilice.

LEJUNJIE Bípode Ajustable Extensible,Los bípodes de Rifle táctico V8 se Pueden inclinar 360 Grados, bípode M-LOK 6.5-9 Pulgadas Picatinny Rail QD € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de aluminio duradera de alta tecnología, peso: 12.5 oz / 360 g

Pies ajustables: Longitud: 5 alturas diferentes que van desde 6.5 pulgadas a 9 pulgadas

Base de montaje de liberación rápida con barra de tiro para cualquier riel Picatinny estándar de 20 mm

Las piernas que se pueden mover independientemente se pueden desplegar hacia adelante o hacia atrás en una posición de 45 grados, y en una posición tradicional de 90 grados, pueden mirar directamente hacia adelante o hacia atrás

El trinquete con resorte puede proporcionar una bandeja horizontal de aproximadamente 30 grados y una inclinación de 30 grados, que puede apuntar fácilmente a la mira y a los ángulos de inclinación en el objetivo, lo que es muy adecuado para usar en terrenos accidentados

Bípode de Estilo Giratorio de Altura Ajustable, 9-12 Pulgadas, aleación de Aluminio Duradera, tácticas Ajustables, bípode de Rifle, monopié para Tiro de Caza € 40.49 in stock 2 new from €40.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Práctico bípode】 Este bípode está hecho de material de alta calidad. Viene con patas ajustables, diseño de conexión y desconexión rápida. Fácil de instalar y usar. Una gran elección para ti.

【Material de alta calidad】 Hecho de material de aleación de aluminio de alta calidad, acabado anodizado negro no óxido, resistente y duradero.

【Diseño ajustable】 Diseño de pierna ajustable, 5 configuraciones para diferentes longitudes para satisfacer sus diferentes necesidades.

【Diseño plegable】 Se puede plegar para mover fácilmente su rifle presionando la perilla de tensión del resorte.

【Tamaño adecuado】 Diseño de conexión y desconexión rápida, adecuado para riel de 20 mm. Puede aumentar la precisión de disparo debido a la excelente estabilidad que ofrece el bípode.

Bípode libre para rifle V8 de Cyberdax, Táctica CNC QD, riel Picatinny, Super Duty, plegable, 16,5 cm - 24,4 cm aprox., ajustable, Negro € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cierres rápidos:el soporte de liberación rápida tipo palanca se conecta a cualquier riel Picatinny de 20 mm para una alineación rápida y fácil.

Patas ajustables:las patas ajustables V8 retráctiles y plegables le dan al bípode un rango de altura de 16,5 cm - 24,4 cm aprox.

Diseño único:resistente a los golpes.Por la fuerza y la estabilidad del delantero.Diseño plegable para fácil transporte.

Estable, ligero, construcción de aluminio, trinquete de resorte para giro de 30 grados e inclinable.Perfecto para el uso en terreno desigual.

Mecanismo CNC en patas y cuerpo, las patas se pueden plegar hacia delante o hacia atrás de forma independiente.El bípode dispone de 5 modos para ajustar el ángulo, grado máximo de 270º.

Zeadio Bípode Ajustable Extensible con 3 adaptadores y Estuche Protector (15 a 23 cm / 6 a 9 Pulgadas) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conveniente y Portátil --- El estuche protector con la hebilla y la correa de la suspensión, perfecciona para el almacenaje o el llevar al viajar.

Compatibilidad amplia --- Tres adaptadores hacen este bípode cabido todo el fusil y fusil de aire.

Sólido y Durable --- Fabricado de acero. A través de un proceso especial de tratamiento térmico, que el bípode más sólido y duradero.

Piernas extensibles --- La longitud de ambas piernas se puede ajustar para la mejor posición.

Cerradura de posición---- Diseño de seguridad único para garantizar que la posición del brazo plegable está completamente bloqueada.

CYBERDAX 13"-27" Bípode pivotante para Rifles de Caza y Tiradores de precisión Patas Ajustables Bípode oscilante € 52.99 in stock 1 new from €52.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para el calibre de arma de fuego real, sin colapso, se monta en rifles con perno de honda o con carril picatinny a través de adaptador

Aleación de aluminio de la alta calidad en final mate negro durable, los pies de goma evitan el resbalón, caucho superior cubierto evita rasguñar tu calibre

Fácil de usar, construcción robusta con tornillo de bloqueo, travesaño del bastidor

Estilo del eslabón giratorio de lado a lado por la pierna pivotante

Diseño rápido desmontable con palanca de bloqueo de leva fácil para una instalación y desmontaje rápidos, Se adapta a los rieles Weaver o Picatinny tales como RAS, rieles RIS, perno de honda giratoria construido en es perfecto para el montaje de bipods o la fijación a swivels de honda

Bastón de Tiro Extensible – Bípode | Extensible de 86 a 180cm. Horquilla rotativa 360 Grados para carabinas, Rifles y escopetas de balines… € 35.00 in stock 1 new from €35.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bastón de tiro bipode Gamo con horquilla regulable en altura

Esta fabricado en aleación de aluminio, ligero pero altamente resistente

Pastas extensibles de 86 a180 cm

La horquilla de apoyo para el rifle es rotativa en 360º

El baston lleva incorporado mangos antideslizantes y tacos de agarre

Kayheng 6-9 Pulgadas Airsoft bípode Giratorio Extensible para Rifle carabina bipod,con adaptadores € 29.73 in stock 2 new from €29.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material con construcción de aluminio y fibra de carbono duradera de alta tecnología, más liviana, resistente y duradera que el acero.

5 configuraciones ajustables para diferentes longitudes para la mejor posición, altura de la pierna: 6 a 9 pulgadas (152 mm-225 mm).

Brazos plegables con un robusto control externo de la tensión del resorte, lo que hace que el bípode sea fácil de guardar o transportar, las patas del bípode se pliegan y se retraen cuando no están en uso.

Viene con un adaptador de riel de 20-23 mm, se adapta al tejedor estándar de 20 mm y al riel picatinny.

La almohadilla de goma puede eliminar la holgura o el temblor en la parte C del bípode, haciendo que el bípode sea más estable en la superficie irregular. READ Los 30 mejores Vigas De Madera capaces: la mejor revisión sobre Vigas De Madera

RimFly Bipode para Rifle V8 de Airsoft Tactico Full Metal Plegable 360º para Caza con Rail Picatinny 20mm Giratorio con Base Antideslizante Ajustable 6/9 Pulgadas 5 Niveles de Altura € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅[Máxima Calidad] Fabricado con el mejor Metal del mercado, resistente a situaciones extremas y a golpes, también esta fabricado algunos componentes con aleación de aluminio anodizado con una durabilidad increible.

✅[Ajustable 5 Niveles] El bipode RimFly tiene 5 niveles de altura en las patas, para ajustarlo a la medida que vas te convenga. De 6 a 9 Pulgadas. También consta de una rotación 360º para que puedas plegarlo comodamente.

✅[Diseño Moderno] Diseñado de manera única con un estilo moderno para que seas la envidia de todos tus amigos, ningún tripode iguala al diseño del Bipode RimFly. Con un diseño moderno, urbano y elegante.

✅[Tamaño Estándar] Medidas de Riel Estándar de 20mm, se puede ajustar el tamaño para que quede fijado con seguridad y no se mueva. Se queda fijado a tu arma y no tendrás que preocuparte por qué se mueva o se desestabilice.

✅[Base Antideslizante] Tiene una base con material antideslizante, de esta manera no se resbalará y quedara fijado al suelo de manera segura.

RimFly Bipode para Rifle Airsoft Picatinny Giratorio Ajustable 15-23cm de Caza Universal Rail 20mm con Adaptador + Repuestos con Base Antideslizante Pistola Aire Horquilla Soporte € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅[Máxima Calidad] Fabricado con los mejores materiales del mercado. Acero quirúrgico fabricado a través de un tratamiento térmico, que hace el bipode mas resistente y duradero. Materiales solidos y estables, mejor calidad del mercado.

✅[Muchas Funciones] El bipode es regulable, tiene 15cm y se puede aumentar a 23cm gracias a sus patas con apertura automatica mediante un botón, es giratorio, por lo que podras adaptarlo a tu rifle con la mayor facilidad, base antideslizante.

✅[Pack Bipode + Cinta Camuflaje] El pack incluye el bipode Rimfly de máxima calidad y una cinta camuflaje desierto por si quieres ponerla en el bipode o en cualquier accesorio de tu arma y camuflarte, tu bipode será increible con el camuflaje.

✅[Cerradura en las Patas] Los Brazos tienen una longitud de 15 cm y puedes aumentarla a 23cm con el boton de apertura automatica, tiene bloqueo de las patas, por lo que proporciona muy buena fijadez y estabilidad.

✅[Incluye Repuestos] Aparte del Rail de tamaño estandar 20mm, también incluye una llave Allen, un tornillo y un adaptador de repuesto. Se puede quitar el rail si lo deseas gracias a su rueda para desbloquear el rail.

Bípode Rifle,6 '' 9 '' Bípode Táctico Soporte de Giratorio Bípode Giratorio de Retorno Bípode Ajustable Accessories reemplazo para Caza Rifle € 28.99 in stock 2 new from €28.99

1 used from €28.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Aplicación】 El bípode táctico de 6-9 pulgadas es adecuado. Diámetro del rifle: Aprox.20-21 mm / 0,78-0,82 pulgadas. Coloque los pernos directamente en el rifle estándar QD. Construcción completamente metálica y superficie completamente negra mate. Fácil de instalar y fácil de transportar.

【Aplicación】 El bípode táctico de 6-9 pulgadas es adecuado. Diámetro del rifle: Aprox.20-21 mm / 0,78-0,82 pulgadas. Coloque los pernos directamente en el rifle estándar QD. Construcción completamente metálica y superficie completamente negra mate. Fácil de instalar y fácil de transportar.

【Aplicación】 El bípode táctico de 6-9 pulgadas es adecuado. Diámetro del rifle: Aprox.20-21 mm / 0,78-0,82 pulgadas. Coloque los pernos directamente en el rifle estándar QD. Construcción completamente metálica y superficie completamente negra mate. Fácil de instalar y fácil de transportar.

【Ajustable de 6 a 9 pulgadas Bípode ultraligero con mecanismo de plegado con resorte y patas totalmente ajustables con retorno por resorte. Longitud ajustable de la pierna: aprox. 6 "- 9". Largo total: aprox.25 cm. Ancho: aprox.6 cm

【Diseño giratorio】 Bípode de liberación rápida inclinable giratoria con un diseño giratorio para nivelar en terrenos irregulares que no se encuentran en ningún otro bípode. Este bípode está equo con una tuerca moleteada giratoria para ajustar la tensión del ángulo de giro al objetivo del francotirador.

BigTron Rifle Caza Accessories 8"-10" Barril Bipode Tamaños universales 13-20mm con Doble-Bloqueo Rueda Abrazadera € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho del aluminio ligero del grado del avión, fuerte y duradero, calidad militar.

11mm-20mm rueda de ajuste inteligente, fácil de sujetar la mayoría de los tamaños de barril de arma y mantener firmemente.

Bipod táctico plegable de bajo perfil con altura ajustable de 6 a 9 pulgadas para fácil transporte y almacenamiento.

Las patas Posi-Lock proporcionan soporte de disparo extremadamente sólido y excepcionalmente preciso.

Pies de goma antideslizantes, operación fácil del resorte del usuario, característica doble de la abrazadera-en.

Cobra Tactical Solutions | Tactical Foldable Bipod Adjustable in Height | 9 – 13 Inch | For Airsoft Hunting Varmint Air Rifle Shooting Bench Rest | Equals Harris HBRM € 41.95 in stock 1 new from €41.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [BIPOD] The legs of the bipod extend from 6" to 9". This quick detachable bipod mounts to any available sling swivel stud on bolt action or modern sporting rifles. If not present we do offer a full range of adapters for both 11mm or 20mm Weaver / Picatinny rails.

[LIGHT AND STURDY] This bipod is made out of a combination of high grade aircraft Aluminum and Steel with the aim to lower the weight but not giving in on strength. If you carry you weapon for many hours, every grams counts. The bipod is protected by an all-weather black anodized finish.

[ROCK SOLID] The base of the bipod can't swivel. This is the firmest of them all and doesn't allow any movement of the rifle against the bipod.

[LEG NOTCHES] 5 settings of leg length. It can be adjusted from 6 inches (152mm) to 9 inches (225mm) in ½ inch increments. Slightly pressing the button, you could adjust the length to meet different needs when hunting. Stowed legs are kept firmly in place by sturdy spring returns.

[EXTRA FEATURES] The bipod comes with a sling swivel stud to attach a sling. The Legs are spring loaded for faster deployment. All our bipods are equipped with extra-large rubber feeds for super contact with any surface. Tension adjustment in the hinged base eliminates any unwanted slack.

TRIROCK Trilock 13-23 Pulgadas Bípode para Airsoft y Rifle de Caza con Giro Stud sin Adaptador € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ZJ-Q-13 without Adapter Is Adult Product

Gocheer Rifle de Aire de precisión bípode bípode telescópico Ajustable de 6-9 Pulgadas con Marco de Soporte retráctil de Retorno por Resorte Instalación de 20 mm, Accesorios de actualización € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material fabricado en aluminio y fibra de carbono, más ligero, resistente y duradero que el acero.

5 configuraciones ajustables para adaptarse a diferentes longitudes y alturas de pierna: 6 a 9 pulgadas (152 mm-225 mm)

Equipado con un adaptador de riel deslizante de 20-23 mm, adecuado para trenzas estándar de 20 mm y diapositivas Picatinny

Puede elegir sin el adaptador, o con un adaptador de riel Picatinny o tornillos que se pueden montar o quitar fácilmente del rifle. Puede construir el sistema de manera flexible según sea necesario.

Bloqueo de posición --- El diseño de seguridad único puede garantizar que la posición del brazo plegable esté completamente bloqueada, y el caucho de alta calidad en la parte inferior de la pierna hace que el Bípode sea a prueba de golpes y antideslizante

6 a 9 Pulgadas Bípode Extensible con adaptadores para Rifle Pistola de Aire € 29.96 in stock 2 new from €29.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: aluminio de alta tecnología y estructura de fibra de carbono, tratamiento de anodizado negro antioxidante.

Brazo plegable: brazo de bípode plegable para facilitar el transporte y el almacenamiento.

Los pies de goma resistentes a los golpes aseguran que el rifle sea estable en diferentes entornos.

Incluye adaptador de riel de 20-23 mm para trenza estándar de 20 mm y riel Picatinny.

Longitud de la pierna ajustable con resorte de retorno (5 configuraciones), altura de la pierna: 6 a 9 pulgadas (152 mm-225 mm), la longitud de la pierna se puede ajustar durante la caza para satisfacer diferentes necesidades.

ToopMount Rifle bípode táctico 6-9 Pulgadas - Perno Giratorio Tensión de Resorte Extensible Ajustable para el Rifle de Aire € 33.99 in stock 2 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Fabricado en aluminio y acero con alto contenido de carbono, acabado anodizado duro negro. Tamaño de riel de 20 mm. Ligero y duradero.

Tamaño: Piernas de 6 a 9 pulgadas / 15 a 23 cm. Plegable y portátil.

Diseño de tope: dos patas con base de goma tienen ajuste de tensión y resortes de tope para eliminar el impacto en el área de la entrepierna del bípode.

Pierna bloqueada: las patas del bípode se levantan rápidamente y se bloquean de forma segura con múltiples puntos, proporcionan 2 alturas diferentes y estabilidad de disparo.

Aplicación: Se monta directamente en el perno giratorio de la eslinga. Despliegue accionado por resorte, las patas telescópicas se ajustan rápidamente. Ideal para Sniper Rifle, Airsoft y Automatic Rifle, etc. READ Los 30 mejores Lampara De Techo Salon capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Techo Salon

Zeadio pivote Giratorio Ajustable bípode con 3 adaptadores para Rifle Pistola de Aire (9 a 13 Pulgadas) [1 año de garantía], ZBP-012 € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Zeadio. Modelo: ZBP-012A4.

Ven con: 1 x de la mano de guardia adaptador, montar 1 x universal barril Adaptador, 1 x de Picatinny / Weaver carril con el espárrago cabestrillo adaptador .

Base giratoria. Construcción de aluminio durable.

Patas extensibles: La longitud de ambas piernas se pueden ajustar a la mejor posición.

BESTSCOPE Bipods for 6-9 Inch Rifles, Swivel Tilt Quick Release Picatinny Mount Tactical Bipod € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de acero endurecido y aluminio, acabado anodizado negro inoxidable, el bípode de rifle es resistente y liviano.

Pata ajustable, longitudes. 5 alturas diferentes, y el rango de altura es de 6.5 a 9 pulgadas.

Peso: 12,5 oz/360 g Base de montaje de liberación rápida estilo palanca de lanzamiento apta para cualquier riel Picatinny estándar de 20 mm

Las patas del bípode tienen resortes y son flexibles y pueden retraerse o estirarse con solo tocar un botón.

Las patas totalmente ajustables y bloqueables con funciones de retracción rápida hacen que el bípode con abrazadera sea una opción maravillosa para los tiradores y los entusiastas de los deportes al aire libre.

Tactical Area El bípode del Rifle V8 se Puede inclinar 360 Grados, el bípode M-LOK 6.5-9 Pulgadas trípode Plegable Picatinny Rail Ajustable € 45.99 in stock 3 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: construcción de aluminio resistente y liviana, pestillo de bloqueo accionado por resorte, movimiento e inclinación de 30 grados. Ideal para usar en terreno desigual Saki.

Altura ajustable: 5 configuraciones con diferentes longitudes de 6.5 pulgadas (165 mm) a 9 pulgadas (225 mm) para facilitar su transporte

Se adapta a cualquier riel deslizante Picatinny estándar de 20 mm y se puede conectar directamente al riel

Diseño único: a prueba de golpes. Mejora la fuerza y la estabilidad de los usuarios de rifles. Diseño compacto para facilitar su transporte.

Proporciona aproximadamente 30 grados de rotación horizontal y 30 grados de inclinación, lo que hace que la mira sea fácil de apuntar al objetivo. La posición de la pierna puede ser de 90 grados hacia adelante o hacia atrás, desplegada a 45 grados y firmemente bloqueada en 5 posiciones a través de 180 grados de arco

Zeadio Ajustable Bípode para Rifle Pistola de Aire (13-22 Pulgadas) [1 año de garantía], ZBP-F13 € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ZBP-F12 Model ZBP-F12 Color - Fixed stud mount Is Adult Product Size 33,02 cm - 55,88 cm

Bípode de Rifle Ajustable en Altura de 6-9 Pulgadas, Adecuado para Deslizamiento de 22 mm, rotación Ajustable de 360 ​​Grados del bípode € 43.99 in stock 1 new from €43.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Construcción robusta】 Construcción robusta de aluminio y respaldo de goma estable.

[Marco de barra QD] Un soporte compatible con toboganes de 20 cm y se puede instalar directamente en toboganes Weaver / Picatinny.

[Patas telescópicas] Ajustable en altura, con resorte de tensión, hay 5 alturas diferentes desde 6.5 "-9".

El trinquete con resorte puede proporcionar aproximadamente 30 grados de rotación horizontal y una inclinación de 30 grados, lo que facilita apuntar e inclinar la retícula hacia el objetivo, ideal para usar en terrenos accidentados.

Las piernas se mueven de forma independiente y se pueden extender hacia adelante o hacia atrás en un ángulo de 45 grados. En la posición tradicional de 90 grados, pueden apuntar directamente hacia adelante o hacia atrás.

VANGUARD Zielstock Zweibein, Monopie Schwarz Von 56 5 Bis 157 Cm Scout B62, Negro, B62 € 42.99

€ 35.92 in stock 4 new from €35.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste rápido con una sola mano

Horquilla antideslizante

Cabezal desmontable para poner otros accesorios

Caldwell táctico Rifle bípode propensos Kit, Unisex, Desert Tan € 90.64 in stock 2 new from €90.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusivo sistema de resorte interno es de bajo perfil y tranquilo

Bípode propenso Kit

rápidamente engancha/se suelta a cualquier riel Picatinny Rail

Ligero y durable construcción de aluminio anodizado

Acabado en negro mate

