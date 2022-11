Inicio » Top News Los 30 mejores bici electrica montaña capaces: la mejor revisión sobre bici electrica montaña Top News Los 30 mejores bici electrica montaña capaces: la mejor revisión sobre bici electrica montaña 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de bici electrica montaña?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ bici electrica montaña del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Bicicleta eléctrica Eleglide M1 Plus,27.5'' Bici Eléctrica Bicicleta de montaña Adulto,Bicicleta montaña de, e Bike MTB batería 36 V 12,5 Ah, Shimano transmisión - 21 velocidades € 879.00 in stock 2 new from €879.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100km Larga duración de la batería】Bicicleta de montaña con batería extraíble de 36V 12,5AH, rueda de 27,5 pulgadas y bicicletas con . Después de cada carga, en condiciones ideales, puede alcanzar una autonomía de 100 km (en modo de asistencia eléctrica). Un día de aventura o viaje y la mayor parte del viaje de regreso es suficiente.

【Datos de un vistazo】 Bicicletas con motor ​alta velocidad de 36V, alta potencia. Configure la pantalla LED, que puede mostrar el estado de la batería, la velocidad y el estado del interruptor de crucero

【Amortiguación, antideslizante, seguridad】 La bicicleta mtb asistida por pedal está equipada con un freno de disco doble y un amortiguador suave para absorber cómodamente las sacudidas de las carreteras desconectadas mientras se conduce. También cuenta con un asiento ajustable, ruedas antideslizantes resistentes al desgaste y faros delanteros adaptables LED brillantes que se pueden usar para conducir de noche.

【Tres modos de conducción】 Bicicleta eléctrica. Modo bicicleta, modo de asistencia eléctrica y modo eléctrico puro. Puede disfrutar de viajes de larga distancia en cualquier modo si es necesario. La combinación de estos tres modos es la mejor opción.

【Motor eficiente y marchas rápidas】 Bicicleta de montaña para hombre. Motor de alta eficiencia con sistema de transmisión Shimano, 3 marchas delante + 7 marchas detrás (21 velocidades). El ajuste de la marcha es rápido y fiable, el funcionamiento es sencillo y la conducción es más fácil.Debido a las restricciones logísticas, no podemos realizar envíos a la isla en este momento

HWWH Bicicleta Electrica 26 Pulgadas Bici Eléctrica Mujer Bicicletas Electricas Montaña Adulto Fat Bike MTB Hombr Shimano 21vel y 3 Modos de Conducción 48V / 17Ah Bateria de Litio € 1,599.00 in stock 1 new from €1,599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ La bicicleta eléctrica HWWH adopta el sistema de transmisión de potencia SHIMANO de 7 velocidades, el ajuste de cambio de 21 velocidades convierte fácilmente la potencia hacia adelante, lo que hace que todo el sistema de transmisión de potencia sea estable y duradero, equipado con neumáticos de montaña todoterreno de 26 "X4", antideslizante y resistente al desgaste -resistente resistente. Perfecto para colinas, senderos en la jungla o calles de la ciudad, nieve y playas.

★ Motor trasero sin escobillas, alta eficiencia y gran potencia, aporta más diversión a tu viaje. La velocidad media es de 25 km/h, la pendiente máxima es de 35°∠, la carga es de 180 kg y la batería de litio de gran capacidad de 48 V/17 Ah se puede cargar 1000 veces. Es duradera y solo tarda de 5 a 6 horas en cargarse rápidamente.

★ 3 modos de trabajo: (1) Modo de asistencia de pedal: en este modo, el motor produce una potencia media. Puede conducir fácilmente 60-90 km. (2) Modo totalmente eléctrico: en este modo, elija 25 km/h para conducir fácilmente 60 km. (3) Modo manual: conduce normalmente como cualquier bicicleta.

★ La horquilla delantera cuenta con suspensión de aluminio ajustable y bloqueable, marco amortiguador de aleación de aluminio ultraligero y de alta resistencia, tablero LCD de alta definición de 3,5 pulgadas, visualización precisa de potencia, velocidad y kilometraje, lo que facilita la conducción.

★ Sistema de amortiguación de resorte de horquilla delantera, frenos de disco hidráulicos XOD delanteros y traseros, ajuste de velocidad variable de 21 niveles, nivel de impermeabilidad IP45, adecuado para carreteras, montañas, playas, etc., adecuado para todas las estaciones y terrenos, experiencia de conducción perfecta.

Bicicletas Eléctricas para Adultos, para Hombre De Bicicleta De Montaña, De Aleación De Magnesio Ebikes Bicicletas Todo Terreno, 26" 36V Extraíble De Iones De Litio E-Bici,Amarillo,10Ah (Red) € 859.00 in stock 2 new from €859.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Diseño ergonómico: Handbar ergonómico, asiento ajustable y RST, Anti-deslizamiento y desgaste de los neumáticos resistentes. El brillante faros adaptativos y bocina LED están equipados para montar la noche. Medidor tiene botón inteligente 5 velocidades. Nos atención todos los detalles de cada componente.

✔ Inteligente bicicletas de montaña: 36V motor de alta velocidad, potencia brindase. La capacidad de subida puede alcanzar 30 ° en condición de camino común. 5 Configuración de la computadora inteligente, que puede mostrar el estado de la batería, la velocidad, la distancia del viaje y los modos.

✔ Gran capacidad extraíble de la batería: 36V / 8-13Ah SANYUAN 18650 Li soportes de baterías de 50 km / 31Mile a montar a 90 km / 60Mile. fuente de alimentación extraíble hace que se carga dentro o fuera del marco, equipado con cargador de batería de litio inteligente, carga rápida sólo necesitan 4-6 horas.

✔ Modos de trabajo: La bicicleta de montaña eléctrica magnífica tiene 3 modos de funcionamiento: modo eléctrico puro, el modo de PAS y el modo de montar humana pura. Adaptándose a las necesidades de su larga distancia riding.you puede disfrutar de un viaje de largo plazo con cualquier modalidad, de acuerdo a sus necesidades, combinando tres modos sería una mejor opción.

✔ Excelente Accesorios: E-bici ejerce diseño frenos de disco delantero y trasero y sistema de transmisión profesional 21-35 de velocidad Shimano. suspensión delantera tenedor, ofrecen un funcionamiento suave amortiguación y absorción de impactos cuando el ciclismo en carretera de montaña escarpada, disfrutando del estimulan durante la carrera. Al frenar, la alimentación se cortará automáticamente. La pantalla LCD se puede controlar la velocidad, uso de la batería y el viaje en bicicleta de dista

Bicicleta Eléctrica de Montaña 26" MYATU, Bicicleta Eléctrica Unisex con Batería Extraíble 36V 10.4Ah, Bici Electrica para Adultos con Cambios de Marcha 21 Vel € 819.00 in stock 1 new from €819.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería extraíble: fuente de alimentación de la batería Li-ion de 36V/10.4 Ah extraíble, se puede cargar en o junto al cuadro, equipado con un cargador inteligente de Li-ion, carga rápida en sólo 4-6 horas.

Materiales de calidad: la e-bike de 26*1.95 tiene un cuadro de aluminio y neumáticos profesionales de bicicleta de montaña para garantizar las mejores propiedades de rodadura y un excelente agarre. la bicicleta eléctrica está equipada con un rápido motor sin escobillas de 250 W para facilitar la conducción cuesta arriba.

Notas: Puede haber restricciones legales locales relacionadas con el uso de este producto en las carreteras, vías peatonales, carriles bici, o en otras áreas públicas, tales como, entre otros, licencia, placa, casco de seguridad, y las restricciones de conducción.

Cambios y frenos: la bici electrica de montaña está equipada con un cambio o de 21 velocidades, que le ofrece una amplia gama de cambios precisos. Con los frenos de doble disco delanteros y traseros, siempre tendrás control y respuesta rápida, incluso a altas velocidades.

Servicio: Esta bicicleta eléctrica viene con 2 años de garantía. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Bicicleta Eléctrica Eleglide M1 Plus,Bicicleta de montaña con Horquilla de Bloqueo,27.5" Bici Eléctricas para Adultos, Shimano 21, LCD,Batería 36V 12.5Ah € 849.99

€ 799.99 in stock 1 new from €799.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Neumáticos de 27,5 pulgadas】La bicicleta M1 Plus Bicicleta electrica mejorada está equipada con neumáticos CST de 27,5 pulgadas más grandes, que pueden adaptarse a diversas superficies de carreteras. Para una rodadura suave en caminos montañosos accidentados, la superficie del neumático está especialmente diseñada para reducir significativamente el impacto de los baches del camino.

【Motor potente y batería grande】 Eleglide M1 Plus Bicicleta electrica está equipado con un potente motor sin escobillas, que le brinda una potencia constante y fuerte para que la bicicleta acelere más rápido. Equipado con una batería reemplazable de iones de litio de 12,5 Ah con un alcance de 62 millas en modo de asistencia, es perfecto para tus viajes largos.

【Absorción de impactos de horquilla delantera bloqueada + pantalla LCD inteligente】 El nuevo Eleglide M1 Plus Bicicleta de montaña mejora el diseño de amortiguación hidráulica, con su propio bloqueo de suspensión, brindándole una experiencia de conducción más cómoda. El M1 Plus cuenta con una pantalla LCD inteligente que muestra información diversa, como la velocidad, la distancia y el nivel de la batería.

【3 MODOS DE CONDUCCIÓN Y 5 NIVELES DE VELOCIDAD】 Cuando conduce Eleglide M1 Plus e Bike , puede elegir el modo eléctrico, el modo de asistencia o el modo manual. También puede cambiar entre 5 niveles de asistencia/modo eléctrico.

【Engranaje Shimano de 21 velocidades】 La bicicleta eléctrica se mejora con el desviador Shimano profesional. El desviador delantero tiene 3 marchas y el desviador trasero tiene 7 marchas. Con la ayuda del desviador, puedes disfrutar de un viaje más rápido y fácil.

Bicicleta electrica Eleglide M1, Bicicleta Electrica Montaña 27.5, Electric Bike batería Litio 36V 7.5Ah, 25 km/H Bici electrica, Shimano 21vel € 779.00 in stock 2 new from €779.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♂️【 Muy buena bici calidad precio】 bicicleta electrica montaña con batería extraíble de 36V 7,5AH, neumáticos de 27.5 pulgadas y . Después de cada carga, en condiciones ideales, puede alcanzar una autonomía de 65 km (en modo de asistencia eléctrica). Un día de aventura o viaje y la mayor parte del viaje de regreso es suficiente

‍♂️【Rápido y confiable】 bicicleta electrica con sistema de transmisión Shimano, 3 marchas en la parte delantera + 7 marchas en la parte trasera (21 velocidades). El ajuste de la marcha es rápido y confiable, la operación es simple y la conducción es más liviana y ahorra más trabajo. Deja que cada una de tus aceleraciones se convierta en un viaje único

‍♂️【Datos de un vistazo】 bicicleta paseo mujer con motor de alta 250W, alta potencia. La pantalla LED, que puede mostrar el estado de la batería, la velocidad y el estado del interruptor de crucero

‍♂️【Tres modos de conducción】 bicicleta electrica con modo bicicleta, modo de asistencia eléctrica y modo eléctrico puro. Puede disfrutar de viajes de larga distancia en cualquier modo según sea necesario. Combinar estos tres modos sería una mejor opción

‍♂️【Absorción de impactos, antideslizante, seguridad】bicicletas baratas adoptan un diseño de disco de freno de disco. Proporciona amortiguación suave y absorción de impactos cuando se conduce sobre superficies duras, y también está equipado con asientos ajustables, neumáticos antideslizantes y faros LED brillantes para conducción nocturna. Debido a las restricciones del canal logístico, no podemos realizar entregas en la isla durante este período.e momento READ Los 30 mejores Moviles Libres 4G capaces: la mejor revisión sobre Moviles Libres 4G

RICH BIT M520 Bicicleta eléctrica para Hombres, Bicicleta eléctrica de montaña de 29", Bicicletas eléctricas de 7 velocidades de 48V * 14AH (Verde) € 1,680.00 in stock 1 new from €1,680.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Motor sin escobillas】: la bicicleta eléctrica RICH BIT TOP-520 está equipada con un motor potente, el motor está montado en la parte trasera y la bicicleta de montaña eléctrica ofrece mucha potencia para los desplazamientos.

【Batería de gran capacidad】: La bicicleta eléctrica M520 está equipada con una batería de iones de litio de 48V * 14AH que puede cubrir 50 kilómetros con una sola carga (modo eléctrico puro). El diseño desmontable permite cargar la batería en/desde la bicicleta eléctrica.

【Pantalla LCD】 : La bicicleta eléctrica RICH BIT está equipada con un instrumento de visualización inteligente de alta resolución. La pantalla está equipada con tres botones para controlar la configuración del modo eléctrico y adicional, la visualización de la velocidad, el kilometraje y la visualización de los faros.

【Neumáticos de 29 * 2,10 pulgadas】 : TOP-520 está equipado con neumáticos de bicicleta de montaña de 29 * 2,10 pulgadas. Los neumáticos de bicicleta de montaña Grip brindan suficiente agarre en caminos sueltos y ruedan fácilmente en caminos pavimentados para lograr un buen progreso sin esfuerzo.

【Atención al cliente】: el 90% de las bicicletas se arman en el momento de la entrega. Todo lo que tienes que hacer es ensamblar las ruedas delanteras, los pedales y las almohadillas para los pies; Puedo proporcionarle la versión electrónica del manual; Entrega al almacén de ultramar de la UE, puede recibir nuestras bicicletas eléctricas lo más rápido posible dentro de 3-7 días.

Moma Bikes E-mtb 29" Susp. M-l, Bicicleta De Montaña Full Con Bateria Integrada Unisex Adulto, Gris, 29 M - L € 1,699.99

€ 1,499.99 in stock 1 new from €1,499.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una bicicleta eléctrica de montaña con una batería extraíble de 48V 13Ah (624Wh) totalmente integrada, una bicicleta capaz de llevarte a lugares que nunca habías imaginado. Gracias a su sistema de pedaleo asistido, podrás recorrer largas distancias y descubrir nuevas zonas.

DISEÑO: Un aspecto agresivo y moderno, especialmente diseñado para que nada pueda detenerte. Su cuadro de aluminio 6061 le proporciona rendimiento y comodidad.

MOTOR & BATERÍA: Equipada con un potente y silencioso motor Brushless de 250W en el buje trasero que ofrece un par motor de 55Nm. La batería de litio de 48V 13Ah (624Wh), totalmente integrada en el cuadro y extraíble, ofrece una autonomía de hasta 120km*.

PANTALLA Y ASISTENCIA: La pantalla LCD instalada en el manillar ofrece 5 niveles de asistencia - Eco / Tour / Sport / Turbo / Boost - así como un máximo de información como velocidad actual / velocidad media / velocidad máxima, distancia total y parcial (trip), tiempo de uso, capacidad de la batería y nivel de asistencia escogido.

CAMBIO SHIMANO: Equipada con un cambio trasero Shimano Altus de 24 velocidades (RD-M310L), desviador Shimano FD-M310L y mandos Shimano SL-M310.

Lamassu Bicicleta Eléctrica de Montaña 27,5 Pulgadas con Horquilla de Suspensión Hidráulica E-MTB Shimano 10 Velocidades con Freno de Disco Motor Central 14 Ah Batería LCD Gris Marco de Aluminio 457mm € 2,459.89 in stock 1 new from €2,459.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♕Gran diseño: Lamassu Warcraft es una bicicleta de montaña eléctrica para el día a día. Una bicicleta de montaña con la que puedes desplazar. Una bicicleta de desplazamiento con la que puedes ir de excursión. El motor Power M600 y la batería de 672 Wh multiplica eficazmente tu propia potencia y proporciona suficiente vatios para hacer frente a las subidas más empinadas. Eres como tú, más rápido.

♕Sistema M600 E-MTB: 120 Nm, 25 km/h. El diseño de bajo perfil con cubierta protectora resistente es inmune a las raíces y rocas con una limpieza del suelo. Proporciona una experiencia fiable, controlada y armoniosa. Explora más de la montaña y rip más laps que nunca antes La sensación natural, el aumento de ruta tuned te permite levantar las pinzas y dejarte tu propio escabel.

♕Batería potente de 14 Ah: Batería Samsung de 14 Ah. Batería de ion de litio de larga duración con 672 Wh para un mayor alcance de 50 – 70 km. Una carga completa tarda de 4 a 6 horas. Batería de litio de gran capacidad para un día de aventura o para la mayoría de excursiones para viajar y volver.

♕Conducción fiable: Potentes frenos de disco hidráulicos Tektro M285 y un simple accionamiento Shimano Alivio M3100 de 1 x 9 que hace que el desviador sea innecesario para simplificar el manejo. La amplia caja te ofrece todos los engranajes que necesitas para grandes subidas y bajadas empinadas.

♕Garantía y consejos: Estamos con 2 años de garantía para bicicleta. El equipo de soporte ofrece soluciones rápidamente a su disposición. Cada bicicleta eléctrica ha sido probada antes del embalaje. Y nuestra bicicleta está montada al 85%. El sencillo proceso de montaje se puede completar en el propio puño. El marco 457mm es adecuado para personas con un tamaño de 168 – 190 cm. El marco 533mm es adecuado para personas con un tamaño de 170 – 200 cm.

AKEZ 26'' Bicicleta Eléctrica Plegable para Adultos Hombres Mujeres Urbana Ebikes, Bici Electrica Montaña para Adultos Ebike con Batería Litio 36V 10Ah, Shimano 21 Velocidades (Gris) € 899.00 in stock 1 new from €899.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Potente motor y batería extraíble】 El motor sin escobillas de se utiliza para proporcionar energía estable a las bicicletas eléctricas plegables para adultos, lo cual es muy adecuado para pendientes pronunciadas y viajes de larga distancia, con un rango de crucero de 35-50 kilómetros. Batería de litio de 36 V 10 A extraíble de alta calidad que está equipada con un bloqueo de batería para evitar pérdidas. Dos métodos de carga, el tiempo de carga es de 4-6 horas.

【85% premontado】 85% del montaje de la bicicleta eléctrica plegable portátil se ha completado antes de la entrega. Ajuste fácilmente el asiento de la bicicleta y el manillar para encontrar la mejor posición para una conducción cómoda.Pantalla LCD (control digital) (función de pantalla) (función de configuración) .El límite de velocidad máxima se puede ajustar, no solo para cumplir con las regulaciones, sino también para cumplir las necesidades del todoterreno.

【Tres modos de trabajo】 Las bicicletas eléctricas para hombres tienen tres modos de trabajo. Puede disfrutar de viajes de larga distancia en cualquier modo según sus necesidades y disfrutar de una experiencia de conducción más personalizada. La combinación de los tres modos es una mejor opción. Las bicicletas eléctricas de montaña no solo son adecuadas para jóvenes estudiantes universitarios, sino que también son adecuadas como regalos para adultos para niños.

【Experiencia de conducción cómoda y segura】 La bicicleta eléctrica tiene absorción de impactos múltiple y un asiento ergonómico suave. La horquilla delantera amortiguadora de semibloqueo proporciona una amortiguación y una absorción de impactos eficaces al circular por carreteras accidentadas. Al frenar (inducción electromagnética), corta automáticamente la alimentación. Los faros y las luces traseras brillantes le permiten conducir de noche sin preocupaciones.

【Resistente y duradero】 La rueda de radios de 26 pulgadas adopta ruedas de aleación de aluminio de doble capa engrosadas y neumáticos antideslizantes resistentes al desgaste. Los sensibles frenos dobles delanteros y traseros y los neumáticos antideslizantes brindan doble seguridad para las bicicletas de carretera para hombres. Doble la bicicleta eléctrica y colóquela en el automóvil, puede explorar otros lugares o responder a las necesidades de emergencia.

Bicicleta Eléctrica Eleglide M1 Plus, Bicicleta de Montaña para Adultos de 27,5 Pulgadas, Kilometraje de 100 km, Batería de 12,5 Ah E Bike MTB,Bici Electrica Urbana € 899.99 in stock 1 new from €899.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♀️【Pantalla de visualización LED】 Bicicleta de montaña. Motor de alta velocidad de 36 V, alta potencia. Al configurar la pantalla LED, podrá ver el estado de la batería, la velocidad y el estado del modo crucero.

‍♀️【Gran capacidad de batería】 Bicicletas de montaña. Batería extraíble Eleglid M1 PLUS 36V 12.5Ah, ruedas de 27.5 pulgadas y motor estable. Después de cada carga, en condiciones ideales, la batería tiene una autonomía de aproximadamente 100 kilómetros (en modo de asistencia eléctrica). Debido a la amplia gama de viajes, puede andar en bicicleta para satisfacer sus diversas necesidades: trabajo, aventura y entretenimiento.

‍♀️【Tres modos de conducción】 Bicicletas eléctricas. Modo bicicleta, modo de asistencia eléctrica y modo eléctrico puro. Si es necesario, puede disfrutar de viajes de larga distancia en cualquier modo.

‍♀️【Absorción de impactos】 La bicicleta de montaña asistida por pedal está equipada con frenos de disco doble y amortiguadores suaves, que pueden absorber cómodamente los golpes del circuito mientras se conduce. También tiene asientos ajustables, ruedas antideslizantes resistentes al desgaste y faros delanteros LED adaptables brillantes que se pueden usar para conducir de noche.

‍♀️【Potente motor】 Bicicleta de montaña para hombre. Motor de alta eficiencia con sistema de transmisión Shimano, las primeras 3 marchas + la trasera 7 marchas (21 marchas). El ajuste de la marcha es rápido y confiable, la operación es simple y la conducción es más estable.

AKEZ Bicicleta Eléctrica Montaña Plegable,26" E-Bike MTB Pedal Assist, Bici Electrica Plegable Urbana Ebike Adultos,Shimano 21 Velocidades Batería Extraíble de 36V (Blanco) € 899.00 in stock 1 new from €899.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Potente motor y batería extraíble】 El motor sin escobillas de se utiliza para proporcionar energía estable a las bicicletas eléctricas plegables para adultos, lo cual es muy adecuado para pendientes pronunciadas y viajes de larga distancia, con un rango de crucero de 35-50 kilómetros. Batería de litio de 36 V 10 A extraíble de alta calidad que está equipada con un bloqueo de batería para evitar pérdidas. Dos métodos de carga, el tiempo de carga es de 4-6 horas.

【85% premontado】 85% del montaje de la bicicleta eléctrica plegable portátil se ha completado antes de la entrega. Ajuste fácilmente el asiento de la bicicleta y el manillar para encontrar la mejor posición para una conducción cómoda.Pantalla LCD (control digital) (función de pantalla) (función de configuración) .El límite de velocidad máxima se puede ajustar, no solo para cumplir con las regulaciones, sino también para cumplir las necesidades del todoterreno.

【Tres modos de trabajo】 Las bicicletas eléctricas para hombres tienen tres modos de trabajo. Puede disfrutar de viajes de larga distancia en cualquier modo según sus necesidades y disfrutar de una experiencia de conducción más personalizada. La combinación de los tres modos es una mejor opción. Las bicicletas eléctricas de montaña no solo son adecuadas para jóvenes estudiantes universitarios, sino que también son adecuadas como regalos para adultos para niños.

【Experiencia de conducción cómoda y segura】 La bicicleta eléctrica tiene absorción de impactos múltiple y un asiento ergonómico suave. La horquilla delantera amortiguadora de semibloqueo proporciona una amortiguación y una absorción de impactos eficaces al circular por carreteras accidentadas. Al frenar (inducción electromagnética), corta automáticamente la alimentación. Los faros y las luces traseras brillantes le permiten conducir de noche sin preocupaciones.

【Resistente y duradero】 La rueda de radios de 26 pulgadas adopta ruedas de aleación de aluminio de doble capa engrosadas y neumáticos antideslizantes resistentes al desgaste. Los sensibles frenos dobles delanteros y traseros y los neumáticos antideslizantes brindan doble seguridad para las bicicletas de carretera para hombres. Doble la bicicleta eléctrica y colóquela en el automóvil, puede explorar otros lugares o responder a las necesidades de emergencia.

LANKELEISI Bici Electrica Montaña para Adulto, 26" x 4.0 Rueda Ancha MTB Bicicleta Eléctrica con Motor, Batería Extraíble 48V 15Ah, LCD Display, Sistema de 7 Velocidades, Negra y Azul T750plus € 1,999.00 in stock 1 new from €1,999.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RUEDAS GRUESAS DE 26 "* 4.0": Estos neumáticos de 10 cm de grosor son perfectos para los que buscan resistencia y estabilidad en las bicis electricas. Es ideal ya que se puede plegar e introducir en el maletero o llevar en el metro. No importa por la superficie playa, nieve, montaña, etc. estas ruedas gruesas TODO TERRENO se adaptarán a ella.

MOTOR DE 48V CON MAYOR TORQUE: Esta bicicleta electrica le permitirá alcanzar unas velocidades superiores que a las del resto del mercado. Además, viene equipada con un controlador y un monitor display inteligente para conseguir la mayor eficiencia posible de sus componentes.

BATERIA de 15Ah EXTRAÍBLE: La batería de esta bici electrica le permitirá tener una autonomía de 100 KM en el modo de de pedaleo asistido y 50 KM en el modo eléctrico. Esta ebike le ofrecerá una seguridad mayor ya que su batería se encuentra escondida dentro del marco. 4 colores disponibles

COMPONENTES Y MATERIALES TOP: Esta bicicleta doble suspension incorpora 5 niveles de pedaleo asistido, asiento ergonómico, discos de frenos hidráulicos, amortiguador de alta calidad,marco de aleación de aluminio 6061 muy ligero y resistente. Podrá transportar y guardar esta bicicleta electrica plegable de forma muy sencilla.

12 MESES DE GARANTÍA: 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida, para que no tengas que preocuparte por nada. Si tiene alguna duda, por favor contáctenos. Le responderemos a sus preguntas durante las primeras 24 horas.

26'' Bicicleta Electrica, Bicicleta de Montaña con Batería Extraíble de 36V 10Ah, Welocidad Máxima 25 km/h Bici Electrica, Shimano 21 Velocidad, Alcance hasta 35-90 km, Ebike Hombres Mujeres € 899.00

€ 799.00 in stock 2 new from €799.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Motor Potente】: La bicicleta eléctrica equipada con un motor sin escobillas de alta velocidad de 250 W que admite una velocidad máxima de 25km/h, lo que garantiza un rendimiento completo en los ascensos y lo libera de subidas largas y sin aliento

【Batería de Gran Capacidad】: La batería de litio extraíble de 10 AH tiene una autonomía de aproximadamente 35 a 90 kilómetros con una sola carga y una duración de la batería de 4 a 5 horas, lo que proporciona suficiente energía para sus desplazamientos diarios y paseos por la montaña.

【Montar con Seguridad】:Con frenos de disco duales, la bici electrica le brinda una potencia de frenado amplia y confiable en colinas empinadas, caminos llenos de baches u otras condiciones extremas. Horquilla delantera con suspensión delantera, fuerte absorción de impactos, ayuda a controlar mejor la dirección. Agregue más seguridad a su viaje

【3 Modo de Conducción】:Los tres modos de modo eléctrico puro, modo asistido y modo de pedal se pueden cambiar a voluntad para satisfacer sus diferentes necesidades de conducción. La transmisión Shimano de 21 velocidades se adapta a cualquier terreno

【Materiales de alta calidad】: todo el vehículo adopta un cuerpo de aleación de aluminio de baja densidad y alta resistencia. Pesa sólo 26.2 kg y es fácil de transportar. Equipado con amortiguador delantero. Los neumáticos de gran tamaño de 26 pulgadas ofrecen una absorción de impactos adicional. ¡Ya no tendrá miedo a ningún tipo de camino! READ Los 30 mejores camper furgoneta accesorios capaces: la mejor revisión sobre camper furgoneta accesorios

Moma Bikes Bicicleta Eléctrica E-MTB 29", Shimano 24vel, frenos hidráulicos, batería Litio 48V 13Ah (624Wh), Color Gris, Tamaño 29 L - XL € 1,499.99

€ 1,399.99 in stock 1 new from €1,399.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una bicicleta eléctrica de montaña con una batería extraíble de 48V 13Ah (624Wh) totalmente integrada, una bicicleta capaz de llevarte a lugares que nunca habías imaginado. Gracias a su sistema de pedaleo asistido, podrás recorrer largas distancias y descubrir nuevas zonas.

DISEÑO: Un aspecto agresivo y moderno, especialmente diseñado para que nada pueda detenerte. Su cuadro de aluminio 6061 le proporciona rendimiento y comodidad.

MOTOR & BATERÍA: Equipada con un potente y silencioso motor Brushless de 250W en el buje trasero que ofrece un par motor de 55Nm. La batería de litio de 48V 13Ah (624Wh), totalmente integrada en el cuadro y extraíble, ofrece una autonomía de hasta 120km*.

PANTALLA Y ASISTENCIA: La pantalla LCD instalada en el manillar ofrece 5 niveles de asistencia - Eco / Tour / Sport / Turbo / Boost - así como un máximo de información como velocidad actual / velocidad media / velocidad máxima, distancia total y parcial (trip), tiempo de uso, capacidad de la batería y nivel de asistencia escogido.

CAMBIO SHIMANO: Equipada con un cambio trasero Shimano Altus de 24 velocidades (RD-M310L), desviador Shimano FD-M310L y mandos Shimano SL-M310.

F.lli Schiano Braver 27.5", MTB Bicicleta Electrica, Unisex Adulto, Negro-azul € 1,029.00

€ 919.00 in stock 1 new from €919.00

2 used from €754.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL MOTOR: Motor potente trasero ANANDA RM M145CD, de 250 W y 50 Nm, con una velocidad máxima soportada de hasta 25 km/h, que ofrece larga vida útil y alto rendimiento

LA BATERÍA: GREENWAY EEL-MINI 36V, 11.6Ah, 417.6Wh batería de litio que se integra en el cuadro; 90 km de autonomía en Modo ECO

LA CAJA DE CAMBIOS: Shimano RD-M3020 Tourney que permite seleccionar fácilmente 24 velocidades, apta para cualquier tipo de carretera

PIEZAS DE CALIDAD: Cuadro de aluminio, frenos de disco mecánicos, neumáticos Kenda y horquilla de suspensión

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La bicicleta se entregará montada al 98%, equipada con pantalla LCD, cómodo sillín Selle Royal y caballete central.

SAMEBIKE Bicicleta Electrica Bicicleta Electrica Montaña 27.5 Pulgadas Bicicleta Eléctrica Bici Electrica con 48V 10.4AH Batería de Litio Desmontable € 899.00 in stock 2 new from €899.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Motor potente】Nuestra bicicleta electrica está equipada con un motor sin escobillas de alta velocidad de CC en la rueda trasera, que es resistente al agua, al polvo y seco. Gran par, gran potencia, fuerte poder de escalada. El potente rendimiento te proporciona una autonomía de crucero aumentada de 100 km, lo que te hace sentir ligero y rápido.

【Batería extraíble】bicicleta electrica está equipada con una batería de grado de automóvil, equipada con un bloqueo de batería, resistente al agua y antirrobo. La batería está perfectamente integrada en el cuadro de la bicicleta y se puede cargar directamente o sacar para cargar, lo que resulta cómodo y fácil de transportar.

【Pantalla LCD de alta definición】La pantalla LED proporciona al conductor la velocidad, la batería, el equipo, la potencia, etc. precisos. El estado de la acción es visible en tiempo real. La pantalla de visualización puede establecer una contraseña, viaje inteligente, seguro y conveniente. Las bicicleta electrica montaña pueden cumplir con sus viajes diarios y viajes al aire libre, ya no necesita preocuparse por el aumento de los precios del combustible y la congestión.

【Experiencia de conducción completa】La bicicleta está equipada con 5 niveles de velocidad (1-5) y un sistema de cambio Shimano de 7 velocidades. Los frenos dobles y la horquilla delantera con amortiguador hidráulico + bloqueo mecánico + ajuste de confort le brindan doble seguridad. Con la bicicleta electrica montaña 27,5" podrás hacer tu día a día más cómodo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

【CERTIFICADO DE SEGURIDAD】 La bicicleta electrica tiene tres modos de conducción, modo de asistencia eléctrica, modo eléctrico, modo humano, con frenos de disco de alta calidad, luces LED estándar y reflectores. Monta en nuestras e-bikes sin miedo a la oscuridad de la noche.

VIVI Bicicleta Electrica 27.5“ Bicicleta Electrica Montaña 250W Bici Electrica Adulto E-Bike con Batería 36V 10.4Ah (Azul) € 849.99 in stock 1 new from €849.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MOTOR POTENTE DE 250W】 La bicicleta eléctrica para adultos está equipada con un motor de buje trasero de 250w más fuerte, que ofrece una velocidad más rápida para mantenerse al día con el tráfico y más torque para subir colinas. Puede disfrutar del verdadero placer del aire libre. Hasta 25 km / h, le permite ir más rápido a los destinos.

【BATERÍA EXTRAÍBLE DE GRAN CAPACIDAD】 Equipado con la batería de iones de litio de 36V 10.4Ah. No se preocupe si bloquea una bicicleta eléctrica en algún lugar sin acceso a una toma de corriente. Puedes llevar la batería, cargarla en casa o en la oficina para evitar que te la roben. Soporta 40-48 km (modo eléctrico) a 64-80 km (modo PAS) por carga, lo que es suficiente para viajar o jugar durante todo un día.

【3 MODOS DE CONDUCCIÓN】 Modo bicicleta eléctrica y asistida por pedal y normal. Puede elegir fácilmente, lo que proporciona una asistencia maravillosa diferente cuando está disfrutando de un viaje largo. Si desea sudar menos, simplemente gire el acelerador y la bicicleta se impulsará automáticamente. También puede apagar el motor si está buscando un poco de ejercicio.

【COMPONENTES DE ALTO RENDIMIENTO】 La bicicleta de montaña eléctrica está hecha de un marco de aleación de aluminio más ligero que proporcionará una mejor conducción. El freno de disco delantero y trasero y los cambios Shimano de 21 velocidades serán más duraderos y receptivos. Los neumáticos con un bonito dibujo de banda de rodadura de alto agarre se adaptan a laderas, grava, calles urbanas y carreteras secundarias. El faro LED brillante está equipado para conducción nocturna.

【SERVICIO GARANTIZADO】 Las ebikes para adultos llegan premontadas. Solo necesita ensamblar la rueda delantera, el asiento de la bicicleta, los pedales y asegurar el manillar en su lugar. No es muy difícil de instalar usted mismo. También puede contactarnos para videos de instalación. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos. Nos complace responderle con paciencia en un plazo de 24 horas.

Bicicleta Electrica, 26'' Bici Electrica Montaña con Batería Extraíble de 36V 10Ah, Welocidad Máxima 25 km/h Bici Electrica, Shimano 7 Velocidad, Alcance hasta 35-90 km, Ebike Hombres Mujeres (Blanco) € 649.00 in stock 2 new from €649.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Motor Potente】: La bicicleta eléctrica equipada con un motor sin escobillas de alta velocidad de 250 W que admite una velocidad máxima de 25km/h, lo que garantiza un rendimiento completo en los ascensos y lo libera de subidas largas y sin aliento

【Batería de Gran Capacidad】: La batería de litio extraíble de 11.2 AH tiene una autonomía de aproximadamente 35 a 90 kilómetros con una sola carga y una duración de la batería de 4 a 5 horas, lo que proporciona suficiente energía para sus desplazamientos diarios y paseos por la montaña. La batería se puede desconectar y llevar a su hogar u oficina para cargarla en cualquier momento, conveniente para el ciclismo y los desplazamientos diarios

【Montar con Seguridad】:Con frenos de disco duales, la bici electrica le brinda una potencia de frenado amplia y confiable en colinas empinadas, caminos llenos de baches u otras condiciones extremas. Horquilla delantera con suspensión delantera, fuerte absorción de impactos, ayuda a controlar mejor la dirección. Agregue más seguridad a su viaje

【3 Modo de Conducción】:Los tres modos de modo eléctrico puro, modo asistido y modo de pedal se pueden cambiar a voluntad para satisfacer sus diferentes necesidades de conducción. La transmisión Shimano de 7 velocidades se adapta a cualquier terreno

【Materiales de alta calidad】: todo el vehículo adopta un cuerpo de aleación de aluminio de baja densidad y alta resistencia. Pesa sólo 25.8 kg y es fácil de transportar. Equipado con amortiguador delantero. Los neumáticos de gran tamaño de 26 pulgadas ofrecen una absorción de impactos adicional. ¡Ya no tendrá miedo a ningún tipo de camino!

BLUEWHEEL Bicicleta Eléctrica 27.5" & 29" I Marca Alemana de Calidad | Bicicleta de montaña eléctrica | Conforme a UE | 21 Marchas y Motor Trasero 25 km/h | Horquilla de suspensión MTB + App | BXB75 € 1,449.00

€ 1,217.00 in stock 1 new from €1,217.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ : Con la BXB75 e-mountain bike te moverás con la máxima potencia y hasta 25 km/h de velocidad. Con la ayuda del potente motor de buje de la rueda trasera de 250 W en combinación con la batería extraíble de iones de litio, ¡romperás todos los límites! La asistencia al pedaleo asegura que no rompas a sudar en las rutas por la ciudad o en los emocionantes recorridos en las afueras, ¡ Así disfrutarás 100% de cada trayecto!

✅ - : ¿Te atraen los caminos desafiantes? Gracias a los neumáticos de primera calidad y al sillín transpirable de la e-Bike, dominarás las aventuras fuera de la carretera con facilidad. Con las 21 marchas del sistema de cambio Shimano puedes subir rápidamente de marcha: las subidas son un auténtico juego de niños. ¿Y lo mejor? Una carga completa de la batería es suficiente para recorrer hasta 150 km, y simplemente se puede extraer la batería para facilitar la carga.

✅ : Con la horquilla de suspensión Monoshock BXB75 de primera calidad y el ligero cuadro de aluminio, dejarás atrás los baches sin problemas. Como los componentes de alta calidad son esenciales para disfrutar de tus trayectos en bicicleta, tu e-bike viene con potentes frenos de disco TEKTRO y robustos pedales de aluminio. ¡Así nada te levantará del cómodo sillón de gel!

✅ : A diferencia de muchas otras bicicletas eléctricas, puedes controlar la BXB75 no solo a través del ordenador de a bordo multifuncional con pantalla LCD en color, sino también a través de una aplicación. Solo tienes que conectar tu smartphone vía Bluetooth con la aplicación inteligente y controlar la indicación de la batería, la distancia recorrida, la velocidad y la asistencia al pedaleo de una forma especialmente cómoda.

✅ : Con la bicicleta eléctrica BXB75 para hombre y mujer serás el centro de atención en las calles. El diseño deportivo se complementa con una brillante luz delantera y trasera de LED, así como con reflectores para una visibilidad óptima. Con esta mezcla ideal de características de seguridad, potencia eléctrica y estilo moderno, experimentarás una enorme diversión al conducir, tanto en la jungla urbana de la ciudad como en pistas off-road.

GUNAI Bicicleta eléctrica 26 Pulgadas Bicicleta de Nieve Plegable con neumáticos Gruesos Bicicleta eléctrica de montaña de 21 velocidades con Asiento Trasero (Rojo) € 1,599.00 in stock 1 new from €1,599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Medidor inteligente multifunción】Control central de 3.5 pulgadas con tres tipos de modos de energía, advertencia para permanecer en la pantalla de cantidad eléctrica, configuración de velocidad, pantalla de velocidad, kilometraje y pantalla de faro.

【Neumaticos bicicleta 26 pulgada】Caucho resistente al desgaste, muy grueso para una máxima comodidad en todas las condiciones del camino, ya que resiste la mayoría de las fuerzas de impacto Cinco sistemas de amortiguación para una conducción más cómoda. Pruebe menos rebote con nuestro amortiguador de cuatro brazos en viajes difíciles en carretera.

【Bateria litio 48v 12AH】Las baterías se pueden cargar dentro y fuera de la bicicleta para mayor comodidad. Sólo 4 pasos rápidos y fáciles para desmontar la batería de la bicicleta. Carga rápida 5 horas de batería.Equipado con un cargador.

【Bicicletas electricas plegables】El marco está hecho de la robusta aleación de aluminio 6061, la bicicleta de montaña plegable podría ponerla en el camión cuando viaja, ahorrando mucho espacio, también el pedal es plegable.

【l paquete incluye】 batería de 48 V 12AH, cargador, guardabarros, portaequipajes, bicicleta eléctrica de. 1 año de garantía para la batería y el motor.

Vivi Bicicleta Eléctrica 250 W, Bicicleta Eléctrica de Montaña con Batería Extraíble 36 V/8Ah, Velocidad Máxima 25 km/h, 21 Velocidades, Kilometraje de Recarga hasta 40 km € 880.92 in stock 1 new from €880.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【250W MOTOR& 4 MODOS】Esta ebike está equipada con un potente motor sin escobillas de 250W para facilitar la subida de pendientes. Soporta el modo de e-bike / modo de asistencia de pedal / modo de paseo / modo caminar. Con un potente motor, abrirá nuevos horizontes cada día.

【BATERÍA DE IONES DE LITIO REMOVIBLE 】 Equipada con una batería de litio de 36V y 288Wh de alta calidad. Se puede quitar y recargar en cualquier momento - sólo tiene que girar la llave hacia arriba para quitar la batería, el proceso de carga sólo tarda 4-6 horas.

【MATERIALES DE CALIDAD】La bicycle electric VIVI de 26 pulgadas utiliza un cuadro de aluminio y neumáticos profesionales de bicicleta de montaña para garantizar las mejores características de rodadura y un excelente agarre. Combinado con la suspensión de la horquilla, puede lidiar fácilmente con pequeños obstáculos o terrenos irregulares durante la conducción.

【CALIDAD PROFESIONAL】 Las bicicletas de montaña eléctricas para adultos están equipadas con cambios Shimano de 21 velocidades que proporcionan una amplia gama de cambios precisos, emparejados con frenos de disco mecánicos delanteros y traseros fiables para la capacidad de frenado en todo tipo de clima y luces LED brillantes y reflectores para un viaje más cómodo y seguro.

【SERVICIO EFICAZ】Cada bici electrica VIVI viene con una garantia de 6-12 meses contra defectos de fabricacion en materiales o mano de obra del cuadro, bateria, motor, controlador y pantalla LED. Esta E-MTB está premontada en un 85%. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros.

T750plus 26 Pulgadas Bicicleta de montaña eléctrica Plegable para la Nieve para Adultos, Bicicleta eléctrica de 27 velocidades con batería extraíble (Blue, 10.4Ah) € 1,799.00 in stock 1 new from €1,799.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BATERÍA DE GRAN CAPACIDAD】 Equipado con una batería de litio exterior de aleación de aluminio de 48 V, que está hecha de celdas de batería 18650 Topbrand de alto rendimiento, mayor densidad de energía y mayor tiempo de uso, con placa de protección de batería de litio, lo hace seguro. Puede cargar la batería directamente en la bicicleta o quitarla para cargarla.

【CONFIGURACIÓN DE ALTA ESPECIFICACIÓN】 Marco Softail de aleación de aluminio 6061, tecnología avanzada de horneado y soldadura perfecta, grosor de la pared del tubo de hasta 1,6 mm, adopta un proceso de pintura avanzado contemporáneo. Con sistema de control de velocidad de primeras marcas y sistema de frenos de disco hidráulicos de apagado. Equipado con pantalla LCD grande de 3,5 '' con botón multifunción inteligente.

【3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO】 Modo de asistencia de pedal: el motor lo ayudará con una cantidad moderada de potencia mientras pedalea la bicicleta. Modo totalmente eléctrico: gire el acelerador en cualquier incremento de potencia que desee para accionar el motor de la bicicleta. Modo manual: pedalee la bicicleta normalmente como lo haría con cualquier bicicleta.

【MEJOR EXPERIENCIA】 Sistemas de asistencia de pedal inteligente de 5 grados, la combinación perfecta de pedaleo y asistencia de potencia. El potente motor sin escobillas lo convierte en un rendimiento significativo en pendiente (hasta 35 °).

【Montaje】 La bicicleta ha terminado de ensamblar al 90% antes del envío, por lo general, es necesario montar el sillín, los pedales, el manillar y la rueda delantera. 【Garantía】 Marco: 2 años; Controlador, cargador y batería: 6 meses; Otras partes eléctricas: 3 meses. READ Los 30 mejores Cubitos De Hielo Reutilizables capaces: la mejor revisión sobre Cubitos De Hielo Reutilizables

Bicicleta Electrica, 20" Bici Electrica con Montaña Fat Tire, Batería de Litio Extraíble de 48V 15.6Ah, Doble Absorción de Impactos, Shimano de 7 Velocidades € 1,399.00

€ 1,149.00 in stock 1 new from €1,149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Motor potente】: la bicicleta eléctrica está equipada con un motor sin escobillas de alta velocidad, que puede alcanzar una velocidad máxima rápida, asegurando un rendimiento completo al escalar, liberándolo de subidas largas y sin aliento

【Batería de gran capacidad】: la bicicleta eléctrica tiene una batería de litio desmontable de 48 V 15,6 AH, que tiene un rango de crucero de aproximadamente 40-50 km con una sola carga y una duración de la batería de 8 horas, proporcionando suficiente energía para sus desplazamientos diarios y caminatas por la montaña .

【Conducción segura】: la bicicleta eléctrica adopta frenos de disco dobles, que le brindan una potencia de frenado suficiente y confiable en colinas empinadas, caminos llenos de baches u otras condiciones extremas. Doble absorción de impactos, fuerte absorción de impactos, ayuda a controlar mejor la dirección. Añade más seguridad a tu viaje

【Neumáticos gordos que absorben los golpes】: neumáticos gordos todoterreno de 20 * 4 pulgadas, reducen los golpes de las bicicletas de montaña y la aspereza de las carreteras de la ciudad. La pantalla LCD muestra los datos de su viaje. Los faros LED de alto brillo y el reflector trasero lo mantienen seguro incluso cuando conduce de noche

【Soporte posventa】: la satisfacción del cliente es nuestra principal prioridad. Para diferentes partes, ofrecemos un servicio de garantía de 6 a 12 meses. Brindamos soporte técnico y un servicio posventa rápido en Europa. Si tiene alguna pregunta sobre bicicletas eléctricas, contáctenos y las resolveremos dentro de las 24 horas.

VIVI Bicicleta Eléctrica, 26" Bicicleta Eléctrica Bicicleta de Montaña Eléctrica para Adultos, 250W E-Bike Bici Electrica con 36V 8Ah Batería de Litio de, Engranajes De 21 Velocidades (Negro) € 699.99 in stock 1 new from €699.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MOTOR DE 250W MÁS FUERTE】Equipado con un motor sin escobillas de alta velocidad de 250W, montado en la rueda trasera, aumenta la potencia de escalada de colinas más fuerte, proporciona suficiente potencia para su viaje diario, navegando en la montaña o recorriendo su sendero favorito. Con velocidades de hasta 25 km / h, lo llevará rápidamente. Adáptese fácilmente a varios terrenos, lo que lo llevará a disfrutar de la diversión al aire libre.

【BATERÍA Y KILOMETRAJE EXTRAÍBLES】 Equipado con un cargador de batería de litio inteligente, la carga rápida solo necesita 4-6 horas. La batería extraíble extraíble de 36V 8AH admite recorridos de 35-40 km (modo E-Bike) a 70-80 km (modo asistido). Puede cargar la bicicleta eléctrica según su conveniencia. La tecnología de litio cuenta con un peso más ligero y una mayor durabilidad que lo lleva más lejos, ¡por más tiempo!

【SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIOS DE MARCHAS】 Con frenos de disco delanteros y traseros para una potencia de frenado confiable en todo clima. Proteja completamente su seguridad. Sistema de transmisión engranajes de 21 velocidades, puede elegir cualquier velocidad según sus necesidades, disfrute de un viaje seguro y sin problemas. No es solo una bicicleta de montaña, también es apta para desplazamientos y ciclismo urbano.

【3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO】 Bicicleta eléctrica y bicicleta asistida y bicicleta normal. Con el botón del medidor inteligente LED, puede elegir los modos de bicicleta eléctrica y bicicleta asistida de 3 velocidades según sus necesidades. Tres modos de conducción se intercambian fácilmente para disfrutar de un viaje prolongado y también para hacer ejercicio.

【SERVICIO】 Con un año de garantía para el motor eléctrico, la batería, el cargador y el controlador, no se preocupe por usarlo. Esta bicicleta eléctrica llega 90% ensamblada, solo necesita ensamblar pedales, rueda delantera y manillar. No es difícil terminar el montaje usted mismo. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos, le responderemos y resolveremos dentro de las 24 horas.

XC4000 Bicicleta eléctrica E-Bike para Adultos, Bicicleta de montaña con neumáticos Gruesos de 26 Pulgadas, Horquilla de suspensión con Cerradura (Yellow, 15Ah) € 2,199.00 in stock 1 new from €2,199.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres modos de conducción: [Modo de asistencia de pedal]: el motor le ayudará con potencia continua mientras pedalea la bicicleta. [Modo totalmente eléctrico] -Simplemente gire el acelerador (no es necesario pedalear). [Modo manual]: pisando el pedal como en una bicicleta común.

Sistema eléctrico: la bicicleta eléctrica está equipada con un motor sin escobillas estable de alta velocidad y una batería de litio extraíble que tiene una larga duración. Puede cargar la batería directamente en la bicicleta o sacarla para cargar.

Pantalla multifunción: equipada con una computadora de bicicleta LCD, para que pueda verificar los datos de conducción de manera más conveniente, como la velocidad, el nivel de la batería, el odómetro, etc., también puede cambiar el nivel de asistencia del pedal de acuerdo con las condiciones de la carretera.

Configuración: el desviador Shimano te brinda una buena experiencia de conducción. Sistema de freno de disco delantero y trasero que reduce eficazmente la distancia de frenado. La horquilla de suspensión con resorte de aceite puede absorber los golpes de las carreteras irregulares, lo que puede hacer que se sienta más cómodo.

Ensamblaje: La bicicleta ha terminado de ensamblarse en un 90% antes del envío, por lo general, debe ensamblar el sillín, los pedales, el manillar y la rueda delantera. Garantía: Marco: 2 años; Controlador, cargador y batería: 6 meses; Otras partes eléctricas: 3 meses.

Nilox X6 National Geographic Bicicleta de montaña, Adultos Unisex, Negro y Amarillo, M € 1,399.95

€ 899.00 in stock 1 new from €899.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Permite montar en cualquier tipo de terreno

Autonomía: 60 km

Tiempo de carga: 4 h

Velocidad máxima: 25 Km/h

Urbanbiker Bicicleta Eléctrica Montaña Dakota 27,5" Motor 250W, Batería Litio Extraible 840 WH(48v 17,5Ah) Celdas Samsung, Frenos Hidraulicos, Hombre & Mujer, Ebike Mountainbike. € 1,895.00 in stock 1 new from €1,895.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FRENOS Los frenos hidráulicos mejoran significativamente la seguridad y la confianza en la carretera proporcionando una frenada más estable y continua. Disfruta de una experiencia mejorada y control total en cada movimiento.

MOTOR Una máquina de 250W de potencia que es capaz de alcanzar un par de 50 Nm. Desarrollado por UBK Systems, y diseñado pensando en ofrecer la máxima fiabilidad y durabilidad. Equipado también con un controlador de última generación F.O.C. y un sensor P.A.S de 24 impulsos, podrás experimentar una respuesta muy progresiva y dinámica.

DISPLAY Para que controles la información en todo momento, la Dakota viene equipada con una pantalla LCD UBK systems UB-1 que ofrece 5 niveles de asistencia y cuenta con velocímetro, cuentakilómetros, información precisa de la velocidad y “walk mode” de 6 Km/h. Cuenta con retroiluminación para brindar una mayor calidad de imagen.

BATERÍA Para que llegues lo más lejos posible, nuestro modelo Dakota cuenta con una extraordinaria batería totalmente semi integrada en el cuadro, de litio ION con celdas Samsung de 840 Wh (48v 17.5Ah), tratándose de unas de las celdas con mayor densidad energética del mercado. Esta batería posee una gran vida útil y asombrosa autonomía de hasta 160km en modo ECO.

Montada al 85% Equipada con varios elementos de confort, puños ergonómicos, horquilla Suntour XCT ajustable. Neumáticos Maxxis Forekaster 27,5" x 2,35 / 29" x 2,35. Pantalla digital con 5 niveles de asistencia, sensor de velocidad, odómetro y otras informaciones. También ofrece un sistema de conducción de 6/km. . Manual de usuario disponible en 4 idiomas, inglés, francés, alemán y español. Certificado de homologación 2006/42/EC 004/108/EC

TAOCI Bicicleta eléctrica Trabajar de cercanías para Mujeres y Adultos, 27,5" 36 V Shimano Batería de Litio extraíble de 7 velocidades La Bici montaña para Viajes al Aire Libre € 998.00 in stock 1 new from €998.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bicicleta E de alta eficiencia】 Esta potente bicicleta eléctrica está equipada con un motor de buje trasero BAFANG 240w 36V, relación de transmisión 1: 4.42, proporciona la potencia ideal para vehículos. Fuerte y eficiente, este motor mejora en gran medida la comodidad de conducción y es adecuado para viajes o desplazamientos.

【Batería extraíble / BMS】 Con la batería de iones de litio de 36V 12.5Ah, el BMS (Battery Management System) protege la batería en todos los aspectos y prolonga su vida útil. Se necesita una carga completa entre 5-7 h, puede alcanzar una autonomía de hasta 40-60 km por carga. Con velocidades de hasta 25 km / h, lo llevará allí rápidamente. Mucho para una aventura de un día o la mayoría de los viajes para viajar y regresar.

【Diseño de moda】 La transmisión Shimano de 7 velocidades proporciona una capacidad de cambio precisa y suave. Se cambia fácilmente para abordar esas colinas profundas durante la conducción, subiendo unos 30 °. El freno de disco doble proporciona un frenado de respuesta inmediato para garantizar una conducción segura.

✔✔ El diseño del reflector de la rueda hace que su conducción sea más segura. Las luces traseras USB de alta calidad, equipadas con estantes traseros y los brillantes faros estándar alemanes hacen que la conducción nocturna sea sin obstáculos.

【Pantalla LCD de velocidad de 5 niveles】: La bicicleta eléctrica está equipada con una pantalla LCD inteligente, obtendrá pantalla de velocidad, pantalla de nivel de batería, pantalla de kilometraje y niveles de asistencia de potencia al instante mientras conduce. Puede tener más opciones para 5 niveles de velocidad modo de 3 niveles normales. La gran pantalla LCD le garantiza que puede leer sus estadísticas fácilmente.

20'' Bicicleta Electrica Plegable, Bicicleta de Montaña con Fat Tire, Batería Extraíble de 48V 15Ah, Welocidad Máxima 25 km/h Bici Electrica, Alcance hasta 35-90 km, Ebike Hombres Mujeres € 839.00

€ 799.00 in stock 3 new from €799.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Motor Potente】: La bicicleta eléctrica equipada con un motor sin escobillas de alta velocidad de 250 W que admite una velocidad máxima de 25km/h, lo que garantiza un rendimiento completo en los ascensos y lo libera de subidas largas y sin aliento

【Batería de Gran Capacidad】: La batería de litio extraíble de 48V 15Ah tiene una autonomía de aproximadamente 35 a 90 kilómetros con una sola carga y una duración de la batería de 7 a 8 horas, lo que proporciona suficiente energía para sus desplazamientos diarios y paseos por la montaña.

【Montar con Seguridad】:Con frenos de disco duales, la bici electrica le brinda una potencia de frenado amplia y confiable en colinas empinadas, caminos llenos de baches u otras condiciones extremas. Horquilla delantera con suspensión delantera, fuerte absorción de impactos, ayuda a controlar mejor la dirección. Agregue más seguridad a su viaje

【3 Modo de Conducción】:Los tres modos de modo eléctrico puro, modo asistido y modo de pedal se pueden cambiar a voluntad para satisfacer sus diferentes necesidades de conducción. La transmisión Shimano de 7 velocidades se adapta a cualquier terreno

【Portátil y Ligero】: El diseño plegable es fácil de transportar y ahorra espacio. El peso de la bicicleta electrica plegable es de 26,6 kg y la carga máxima es de 120 kg. Adecuado para personas con una altura de 155-190 cm.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de bici electrica montaña disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de bici electrica montaña en el mercado. Puede obtener fácilmente bici electrica montaña por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de bici electrica montaña que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca bici electrica montaña confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente bici electrica montaña y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para bici electrica montaña haya facilitado mucho la compra final de

bici electrica montaña ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.