Los 30 mejores barriguitas de famosa capaces: la mejor revisión sobre barriguitas de famosa

los Barriguitas Carrito con Muñeca Bebé Y Ropita (Famosa 700015810) € 29.95 in stock 12 new from €29.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las Barriguitas vienen con un accesorio, el carrito de bebé con muñeca

El muñeco Barriguitas viene vestido con ropita de bebé rosa, un gorrito y un peluche

El carrito con ruedas tiene una funda y un saquito para que el bebé esté calentito

Incluye un bebé Barriguitas vestido con ropita, el carrito y una mascota de peluche

Recomendado para niños y niñas mayores de 4 años; la figura mide unos 15 ms; desarrolla la imaginación READ Los 30 mejores Teenage Mutant Ninja Turtles capaces: la mejor revisión sobre Teenage Mutant Ninja Turtles

los Barriguitas - Edificio Loco Loco (Famosa 700012396) € 74.95

€ 71.00 in stock 9 new from €71.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran edificio de los barriguitas

Cuenta con tres plantas diferentes, un ático, un ascensor automático y gran cantidad de accesorios

Contiene 2 figuritas: mini muñeca y bebé

Adecuado para niños no menores de 3 años

los Barriguitas - Noria Musical con Movimiento y Sonido, Incluye una muñeca bebé de Las clásicas de Siempre, con Espacio para 4 muñecas, Juguete para niñas y niños Desde 3 años, Famosa (700016655) € 59.95

€ 56.95 in stock 27 new from €54.99

1 used from €45.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡La nueva noria de Barriguitas es alucinante, es como una noria de verdad!

Con ella podrás ampliar tu mundo Barrigitas y montar en ella hasta 4 Barriguitas a la vez

Para hacerla funcionar, sólo tendrás que darle cuerda y montar a tus Barriguitas en sus asientos, la noria empezará a girar mientras suena una bonita canción

Incluye 4 asientos de diferentes colores que se pueden quitar y jugar con ellos fuera de la noria

Incluye una exclusiva y bonita muñeca con el pelo castaño y una chaquetita de punto

los Barriguitas-700015806 Carrusel Musical con Figura de muñeca bebé para niña, Color Mixto (Famosa 700015806) € 52.95 in stock 35 new from €49.07

2 used from €51.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precioso carrusel de feria de estilo clásico, decorado con detalles en dorado

Funciona con cuerda al estilo antiguo, solo tienes que tirar de la cuerda y el carrusel gira y suena con agradable música clásica

El carrusel tiene capacidad para 4 figuras Barriguitas

Incluye el carrusel con cuatro asientos, 1 figura Barriguitas y un globo de juguete

Recomendado para niños y niñas mayores de 4 años; la figura mide unos 15 ms; desarrolla la imaginación

los Barriguitas - Cuna Luxury, cunita con luz para la casa de Las barriguitas clásicas de Siempre, Incluye una muñeca bebé barriguitas con ropita y un Saco de Dormir, Desde 3 años, Famosa (700017219) € 44.95

€ 42.31 in stock 24 new from €42.31

1 used from €42.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de juguete Barriguitas con una cuna de estilo clásico y elegante para muñecas Barriguitas

Un accesorio con muchos detalles como un dosel, ruedas con decoración dorada, un saco de dormir extraíble y una manta rosa

La cunita de juguete tiene luces para bebés dentro, que se activan con un botón

El set incluye un bebé Barriguitas de siempre exclusivo vestido con un pañal banco

Juguete indicado para niños y niñas desde 3 años y adultos nostálgicos de la marca

los Barriguitas - muñeca bebé clásica Rubia, Vestida con un Conjunto Blanco con Bordados de Flores Azul y Rosa a Juego con el coletero, 4 Modelos Diferentes para coleccionar, Famosa (700017269) € 14.99 in stock 8 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 nuevas Barriguitas con preciosos vestidos bordados, con una estética muy cuidada y llena de detalles. Incluye un accesorio para el pelo que se puede quitar y poner y una medallita dorada cosida en cada vestido. ¡Son ideales para coleccionar!

Preciosos vestidos bordados

Incluye un accesorio para el pelo que se puede quitar y poner

y una medallita dorada cosida en cada vestido

muñeca coleccionable

los Barriguitas - Pista de Patinaje (Famosa 700012395) € 48.00 in stock 5 new from €46.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La pista de patinaje de Barriguitas tiene luces que se proyectan sobre la pista creando un efecto mágico!

Las muñecas patinan de verdad con sus botas especiales que se adaptan a cualquier figura Barriguita

Incluye dos muñecas Barriguitas y un pingüino que patina también

Funciona con 3 pilas LR03

Edad recomendada: a partir de 4 años

los Barriguitas -700015806 Carrusel Musical con Figura De Muñeca Bebé para Niña, Color Mixto (Famosa 700015806)+-700015789 Bebés Gemelos, Muñeca Twins Niño Y Niña, Color Mixto (Famosa 700015789) € 82.90

€ 77.94 in stock 1 new from €77.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precioso carrusel de feria de estilo clásico, decorado con detalles en dorado

Funciona con cuerda al estilo antiguo, solo tienes que tirar de la cuerda y el carrusel gira y suena con agradable música clásica

El carrusel tiene capacidad para 4 figuras Barriguitas

Incluye el carrusel con cuatro asientos, 1 figura Barriguitas y un globo de juguete

Pack de dos adorables gemelos Barriguitas; niño y niña

los Barriguitas - Playset Placita (Famosa 700012702) € 29.95

€ 26.95 in stock 4 new from €26.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Al salir del cole podrás parar a jugar en la Placita de Barriguitas

Pide un deseo en la fuente de los deseos, da de comer a los animalitos y pide una hamburguesa con bebida en el puesto de comida, es un día perfecto para hacer un picnic en el césped

Después de jugar espera al autobús en la pared

Barriguitas - Minimuñeca con Disfraz de Mariquita (Famosa 700014185) € 12.21 in stock 6 new from €11.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una figura de Barriguita disfrazada de una mariquita

La figura mide 12 cm aproximadamente

Ideal para niños de entre 4 a 8 años

Barriguitas cuenta con todo un mundo de juego: casas, hospitales, tiendas, coches y mucho más!

Los Barriguitas - Bariguitas del mundo, modelos surtidos € 13.55 in stock 16 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barriguitas del mundo 49 modelos surtidos

Juguete para niños a partir de 1 año para estimular su desarrollo y juego

Brand: los Barriguitas

Alta calidad

Famosa Barriguitas Casa c / Dos Mu Eco € 64.99 in stock 1 new from €64.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 700006142

Barriguitas Minimuñeca Vacaciones en Acapulco (Famosa 700013500) € 24.90

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para jugar a irte de vacaciones a Acapulco con las Barriguitas

Vestida al puro estilo playero con glamur

Vestida con conjunto de bikini, chaquetita y pañuelo en la cabeza a juego

Los Barriguitas - Barriguitas del mundo Costarricense, muñecas clásicas del mundo de 13 cm, edición limitada Costa Rica, juguete para coleccionar, niños a partir de 3 años, FAMOSA (700016810) € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edición de muñecas procedentes de diferentes partes del mundo vestidas con sus trajes típicos

La figura de bebé barriguitas mide unos 13 centímetros

Muñeca con traje típico de Costa Rica. La indumentaria de nuestros barriguitas se inspira en la ropa típica del pueblo Costarricense

Barriguitas del mundo con muchos modelos distintos. Hawaiana, Keniana, India, Esquimal… ¡y muchas más! Recupera los Barriguitas de tu infancia con sus vestiditos típicos de cada país

Juguete para niños a partir de 3 años para estimular su desarrollo y juego READ Los 30 mejores Juego Pescar Peces capaces: la mejor revisión sobre Juego Pescar Peces

los Barriguitas-700015806 Carrusel Musical con Figura de muñeca bebé para niña, Color Mixto (Famosa 700015806) + - Armario Figura de muñeca bebé (Famosa 700015811) € 92.90

€ 77.94 in stock 1 new from €77.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Precioso carrusel de feria de estilo clásico, decorado con detalles en dorado

producto 1: Funciona con cuerda al estilo antiguo, solo tienes que tirar de la cuerda y el carrusel gira y suena con agradable música clásica

producto 1: El carrusel tiene capacidad para 4 figuras Barriguitas

producto 1: Incluye el carrusel con cuatro asientos, 1 figura Barriguitas y un globo de juguete

producto 2: Elegante armario blanco de estilo clásico, decorado con detalles en rosa y dorado

Famosa - Moto Scooty Barriguitas € 19.00 in stock 1 new from €19.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud de Producto 30.40 cm

Altura de Producto 21.60 cm

Altura de Producto 21.60 cm

Famosa- BARRIGUITAS Bebes EN EL Cole 7/16657 Juguetes, Multicolor (700016657) € 33.90 in stock 2 new from €33.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 700016657 Model 700016657 Warranty según fabricante Color Multicolor Is Adult Product

los Barriguitas - Restaurán (Famosa 700010841) € 73.99 in stock 1 new from €73.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ven a comer al restaurante de los Barriguitas!

Podrás ver como se enciende la vitroceramica y elegir uno de los platos que pasan por la cinta transportadora.

Incluye 2 muñecas

Barriguitas - Minimuñeca con Mascota, Pack A (Famosa 700014251) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una figura de Barriguita con su mascota perrito y pequeños accesorios

La figura mide 12 centímetros aprox

Edad recomendada a partir de 4 años

Barriguitas cuenta con todo un mundo de juego: minimuñecas, casas, hospitales, tiendas, coches y mucho más

los Barriguitas del Mundo - Muñeca Birmana (Famosa 700016811) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edición de muñecas procedentes de diferentes partes del mundo vestidas con sus trajes típicos

La figura de bebé barriguitas mide unos 15 cm

los Barriguitas - Casa Barriguitas, Set casita de muñecas para bebés barriguitas clásicas, con Muchas Habitaciones, Muebles y Accesorios de Juego, niñas y niños a Partir de 3 años, Famosa (700017220) € 114.95

€ 111.87 in stock 13 new from €111.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Casa Barriguitas es la primera casita de muñecas para los bebés Barriguitas; es de estilo clásico victoriano e incluye todo tipo de detalles y accesorios

Hay tres habitaciones diferentes con muebles y accesorios incluidos para decorarla y jugar con ellos: cocina, baño y habitación

La casa se puede abrir para jugar, o mantenerla cerrada con todos los accesorios en su interior

Incluye más de 10 accesorios y muebles para todas las habitaciones de la casa

Incluye una exclusiva muñeca bebé Barriguitas con un precioso vestido de punto rosa

los Barriguitas- Bebés Gemelos, muñeca Twins niño y niña (Famosa 700015789) € 29.95

€ 24.99 in stock 21 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de dos adorables gemelos Barriguitas; niño y niña

Los bebés son pelones y vienen vestidos de estilo clásico, a juego entre ellos, en tonos de blancos y gris claro

Su ropita es de la más alta calidad con un acabado y muchos detalles iguales que la ropa de los bebés de verdad; lacitos; medallito etc.; cada uno lleva gorrito y patucos

Incluye los dos muñecos con su ropita y accesorios

Recomendado para niños y niñas mayores de 4 años; la figura mide unos 15 ms; desarrolla la imaginación

los Barriguitas- Set de capazo, Caballito balancín y Accesorios para bebé (Famosa 700015558) € 32.95

€ 29.95 in stock 14 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante set de accesorios barriguitas de 2 piezas: caballito balancín de madera en color blanco y capazo blanco

Capazo de estilo mimbre con acabados y detalles preciosos en las telas; cubre al bebé del sol y viene con una almohadita blanca en forma de media luna

Cubre al bebé del sol y viene con una almohadita blanca en forma de media luna; también incluye un caballito balancín y una mascota osito de punto blanco

También incluye un caballito balancín y una mascota osito de punto blanco

Los muebles son aptos para barriguitas y otros muñecos bebé de tamaño 15cm

los Barriguitas - Set de Accesorios de Estilo clásico y muñeco recién Nacido, Incluye un móvil y mantita para bebés, una bañera Blanca y una cunita, para niños y coleccionistas, Famosa (700017017) € 34.95 in stock 20 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precioso set al estilo clásico, decorado en color blanco con detalles dorados.¡Perfecto para recibir a tu nuevo Barriguitas! Incluye un montón de accesorios para tú bebe Barriguitas: manta de estimulación con pequeño móbiles rosas, la bañera con todos los accesorios que puedas necesitar como el champú o los polvos de talco y la cuna con el saquito de tela para dormir. Cuidar de tu pequeño amigo nunca había sido tan fácil! Viene con un monísimo bebé Barriguitas con gorrito rosa, un chupete y un pañal blanco.

Set de los muñecos Barriguitas con accesorios de la habitacion de bebés para cuidados y juegos

Incluye 3 piezas de juguete con un estilo clásico, decorados en color blanco con detalles dorados y varios accesorios pequeñitos

Incluye una manta de jegos con móbiles rosas, la bañera con todos los accesorios de cuidado y la cuna con el saquito de tela para dormir

Entre los pequeños accesorios de cuidado están los botecitos de aseo como el champú o los polvos de talco

los Barriguitas- Set de Cuna, Sillita Trona y Accesorios para bebé (Famosa 700015557) € 32.95

€ 31.96 in stock 17 new from €31.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante set de accesorios barriguitas de 2 piezas: cuna de madera de color blanco y sillita trona de color blanco

Cuna con dosel estilo princesa y ropa de cama con preciosos detalles

La sillita trona incluye accesorios para dar de comer a la barriguita

Accesorios con materiales realistas como los de los bebés de verdad

Los muebles son aptos para barriguitas y otros muñecos bebé de tamaño 15cm

los Barriguitas - Muñeca bebé en la Playa con Accesorios (Famosa 700016221) € 19.09 in stock 25 new from €14.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las Barriguitas tiernas se visten de la manera bonita con el traje de baño rosa combinado con un bonito gorro de crochet

Tiene una toalla para sentarse en la playa y accesorios para que juegue

Disfruta jugando con tus Barriguitas en la playa; son para coleccionar

Incluye diferentes accesorios para jugar en la orilla: una toalla, un cubito, un rastrillo y una pala para jugar en la arena

Recomendado para niños y niñas mayores de 3 años; la figura mide unos 15 cm; desarrolla la imaginación READ Los 30 mejores Llavero Halcon Milenario capaces: la mejor revisión sobre Llavero Halcon Milenario

los Barriguitas - Cambiador para bebé, Incluye una muñeca Siempre y Muchos Accesorios para completar colección casita de muñecas para niñas y niños Desde 3 años, Famosa (700016654) € 32.95

€ 29.95 in stock 6 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El nuevo cambiador de Barriguitas es el complemento ideal para completar la casa de tus Barriguitas! Tiene un bonito diseño con un cojín de tela y dos cajones para guardar todos los accesorios en su interior

Incluye un biberón, chupete, pañalera, botecitos y un montón de accesorios para tu bebé

Incluye una muñeca vestida con un bonito traje , manoplas y gorrito

Puedes vestir y desvestir a la muñeca y la ropa se puede lavar

¡Juega a cambiar el pañal a tus bebes Barriguitas!

los Barriguitas Surtido Figuras Vestidos de Primavera Juguete, Multicolor (Famosa 760020661) € 15.95 in stock 7 new from €14.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barriguitas Bebe con vestido bordado y accesorio para el pelo 4 mod. sdos. Exp. 12 unds

Son modelos surtidos

Se enviará de forma aleatoria

Barriguitas - Casa rural, muñeca con casa y accesorios (Famosa 700013097) € 54.90 in stock 4 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Casa Rural de las Barriguitas es muy divertida, ¡pero tiene muchos mosquitos!

Tiene una gallina que pone sus huevos directamente en la sartén

Con una oveja que se puede esquilar

Tiene hamaca con mosquetera y muchos accesorios de granja

Incluye una figura Barriguitas con picaduras en su cara que se quitan con una pomada mágica

los Barriguitas - La Cuqui Tienda, con 1 muñeca, para niños y niñas de 4 a 8 años (Famosa 700014767) € 24.95

€ 19.95 in stock 17 new from €19.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertida tienda de Barriguitas con un montón de accesorios para jugar a las tiendas

La Cuqui Tienda incluye un probador, caja registradora, perchas y mucho más

Con muchos accesorios para vestir y decorar la Bariguitas; ropa con mucho brilli brilli, tatoos que brillan para el pelo, bolsos, sombreroetc

El juguete incluye todos los accesorios de la tienda y una figura de Barriguitas (mide 12 cm)

Las figuras y accesorios de Barriguitas; además de ser muy divertidos; son ideales para el desarrollo de la motricidad fina; imaginación y el aprendizaje de vocabulario; recomendados a partir de 4 años

