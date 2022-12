Inicio » Top News Los 30 mejores Barra De Traccion capaces: la mejor revisión sobre Barra De Traccion Top News Los 30 mejores Barra De Traccion capaces: la mejor revisión sobre Barra De Traccion 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Barra De Traccion?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Barra De Traccion del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Pull up Fitness - Barra de tracción Ajustable para musculación multifunción, Color Blanco/Negro, tamaño Talla única, 107 x 38 x 9centimeters € 69.99 in stock 2 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje muy fácil. Desplazamiento sencillo ya que el aparato pesa menos de 13 kg.

Sistema de ejercicio físico todo en uno para ejercitar de forma eficaz los pectorales, brazos, espalda, hombros y abdominales.

5 ejercicios en 1 solo aparato:fondos en paralela (dips), silla romana, flexiones, dominadas y abdominales.

Barra de tracción ajustable en altura con puños.

Peso máximo soportado:150 kg.

Ultrasport Barra de tracción 2 vías, ajustable individualmente para longitud puerta 65–103 cm, barra dominadas de robusto acero, carga máxima hasta 100 kg, entrenamiento eficaz musculatura superior € 26.64 in stock 1 new from €26.64

70 used from €18.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barra de dominadas extensible para el marco de puerta, utilizable sin tornillos ni taladros: basta con fijarla para poder iniciar el entrenamiento. Para la fijación permanente se incluyen tornillos y material de montaje

La barra fija dispone de cómodos agarres acolchados que proporcionan una sujeción segura y evitan que se irriten las palmas de las manos durante el entrenamiento de la parte superior del cuerpo; apta para hombres y mujeres hasta 100 kg

Con cierres de goma transparentes a la izquierda y la derecha que evitan huellas en el marco de la puerta; por este motivo, la barra de dominadas también es ideal para pisos de alquiler

Robusta construcción de acero fácil de manejar gracias al sistema telescópico diámetro de la barra: aprox. 30 mm; longitud: 65–103 cm, regulable de forma continua para la sujeción firme de la barra fija

Completa con material de montaje – barra de dominadas para una carga máxima de 100 kg – disponible en 2 colores

Sportsroyals estación de dominadas, Barra de tracción para Equipos de Entrenamiento de Fuerza de Gimnasio en casa, Capacidad de Peso de 200 kg € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Equipo de ejercicios multifunción】Es una estación de pull-up multifuncional que admite elevación vertical de rodilla, flexiones, de dominadas. Puede ayudar a construir sus brazos, abdomen, hombros, pecho y espalda para una parte superior del cuerpo más fuerte.

【Sturdy Construcción con Doble Stability】Nuestra estación de pull-up CITYBIRDS está construida con el acero pesado cuadrado de calibre 14. Puede soportar pesos de hasta 200KG y soportar un uso continuo a largo plazo sin ningún problema. La base en forma de H de 110cm de largo proporciona 8 puntos de apoyo en los pies de acero extendidos, aumenta eficientemente el área de contacto y proporciona doble estabilidad.

【Secure Ergonómico Design】The parte del soporte del brazo de esta estación pull-up aplicó un diseño de inclinación hacia adentro de 10 grados, que evita que el brazo se deslice fuera de las almohadillas del brazo durante la transpiración, más seguro que el diseño vertical. La zona de agarre de la mano envuelta en espuma ofrece una cómoda experiencia de ejercicio.

【Altura ajustable y respaldo】 La altura de la barra de dominadas se puede ajustar a 165cm-210cm-215cm-225cm, lo que puede satisfacer completamente las necesidades diarias de ejercicio de hombres, mujeres y niños. El respaldo se puede ajustar hacia adelante o hacia atrás mediante el tubo de soporte posterior, lo que garantiza que los usuarios con diferentes tipos de figuras obtengan un soporte adecuado.

【Servicio al Cliente】 Brindamos un servicio de 2 años para esta torre pull-up. Los reemplazos para todas las partes perdidas y dañadas se proporcionan dentro de este período. Póngase en contacto con el vendedor si necesita reemplazos.

Marbo Sport Set MHU1 | Barras de Pared para Montaje en Pared 230 x 81 cm MH-U204 + Estación de inmersión Multifuncional de Pared con Barra de tracción (2 en 1) MH-U205 | Made in EU € 259.90 in stock 1 new from €259.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peldaños fiables de 30 mm

Llave de montaje / Mango ajustable

Dos opciones de montaje / Almohadillas para brazos con forma ergonómica

DATOS TÉCNICOS | MH-U204 Altura: 230 cm / Ancho: 81 cm / Longitud: 14 cm / Distancia entre peldaños: 24 cm / Diámetro del peldaño: 30 mm / Ancho del peldaño: 71 cm / Peso: 22,3 kg / Carga máxima: 200 kg / Orificios de montaje: 12 piezas, espacio vertical 101,5 cm /Información adicional: los pasadores de montaje en pared no están incluidos en el juego | MH-U205 Altura: 39 cm / Ancho: 107 cm/ Longitud: 64 cm / Dimensiones del respaldo: 30 x 27 cm / Peso: 13,8 kg

MARBO SPORT - HECHO EN LA UE | Bancos de entrenamiento | Máquinas de fuerza | Barras de dominadas | Grifos | Cargas | Accesorios fitness READ Los 30 mejores almohada viaje niños capaces: la mejor revisión sobre almohada viaje niños

DlandHome Power Tower Estación de Fondos Barra de Tracción o Estación de Musculación Ajustable, Silla Romana para Dips con Barra para dominadas € 99.99 in stock 2 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Dimensión - 92L * 75W * 155~230H CM. Capacidad de peso máxima: 150KG

✔ Material firme - Bastidor metálico resistente, soporte principal ensanchado, base antidesversión extendida, que garantiza estabilidad y durabilidad. Regulación de engranajes múltiples, pudiendo ajustar la altura según su necesidad.

✔ Multifuncional - Con este tipo de equipo, puede levantar con facilidad la barbilla, las dips, las elevaciones verticales de rodilla, las flexiones de brazos y la barbilla con agarre inverso siempre que sea posible. Perfecto para adultos o niños para hacer ejercicio, entusiastas del fitness y ejercicio para personas mayores.

✔ Ejercicio Diario - El uso prolongado de nuestros productos puede ejercitar efectivamente sus hombros, brazos, cintura, glúteos y piernas. Diez minutos al día, eliminando la obesidad, aumentando la fuerza muscular, aliviando el dolor y formando un cuerpo perfecto.

✔ Nota - Por favor ensamble el producto de abajo hacia arriba. Apriete los tornillos de bloqueo después de instalar todas las piezas. Haga ejercicios de calentamiento antes de usarlo.

ARTIMEX espaldera de Haya y Barra de tracción para Fisioterapia, Fitness y Gimnasia - Utilizada en hogares, gimnasios y centros de Fitness, código 259-F € 589.00 in stock 1 new from €589.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ DISEÑO UNIVERSAL: máximos beneficios de entrenamiento, diseño para el hogar, el gimnasio y el centro de fitness. Perfecto para adultos, niños y entusiastas del fitness.

✔️ ACCESORIOS MULTIFUNCIONALES PARA ENTRENAMIENTO: Il espaldera se puede utilizar para realizar ejercicios de gimnasia y rehabilitación como estiramiento de articulaciones, ejercicios correctivos para diversas formas de paramorfismo y también puede ser utilizado por niños para ejercicios de flexibilidad articular. Barra de dominadas de pared diseñada para fortalecer toda la parte superior del cuerpo y los abdominales, construye poderosos hombros, brazos, pecho y espalda.

✔️ INSTALACIÓN RÁPIDA: las instrucciones claras facilitan la instalación.

✔️ Dimensiones de la espaldera: 240 cm (altura) x 90 cm (anchura).

✔️ Garantía de 10 años.

JX FITNESS Barras de Dominadas Pared, Wall Pull Up Bar Barra de Tracción, Boxeo TRX Entrenamiento y Resistencia Training, Multifuncional Workout Bar € 69.99

€ 48.89 in stock 1 new from €48.89

1 used from €48.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆ Mejora completa, incremento en grosor y longitud, mayor capacidad de carga y más seguro: se adopta tubería de acero de grosor incrementado de alta calidad, se añade tubo transversal de carga, ensanchamiento y alargamiento de la placa fija, soporte triangular de doble estabilidad; estructura de tubo de acero redondo y liso, que reduce las lesiones durante ejercicios y los hace más libres.

◆ Un dispositivo de múltiples usos y multifuncional: no sólo puede cumplir con el entrenamiento dominada de varias posturas de agarre, sino que también lo puede combinar con otros equipos de ejercicios a través del anillo agregado como cinturón de boxeo, cintuón TRX, cuerda de resistencia, etc., para experimentar una variedad de métodos de entrenamiento.

◆ Más espacio físico: si está buscando una palanca de dominada que sea diferente de un marco de puerta común, la palanca de dominada montada en la pared es su mejor opción. A diferencia de palanca de dominada del marco de puerta, su ámbito de actividades no está limitado por el marco y le proporciona un sitio de entrenamiento fijo y una estructura más estable.

◆ Fortalece los músculos, corrige la postura para que sea más guapo con su vestido: nuestras palanca de dominada puede hacer de tu casa un gimnasio. Es adecuada para dominada, ejercicios de espalda, y levantamiento de piernas, etc., ejerce el músculo dorsal ancho, los músculos de los hombros, forma la línea del chaleco abdominal, con un cuerpo perfecto, puede estar guapísimo con cuarquier ropa.

◆ Garantía de 2 años: Esta palanca de dominada cuenta con una garantía de 2 años y servicio de por vida. No dude en comprar. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos. La carga máxima para un uso seguro es de 275 lb

Fulmen Sport Silla Romana Musculación Power Tower Barra de tracción Multifunción Dips Station Silla Romana € 179.90 in stock 1 new from €179.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ 【Ajuste de altura en 8 niveles y respaldo ajustable en 4 posiciones】El rango de ajuste de altura es de 175 a 230 cm. El cojín trasero de la Power Tower se puede ajustar antes y después en función del tamaño de las personas. La Power Tower es adecuada para el entrenamiento de toda la familia, conveniente para diferentes edades y lugares (casa, gimnasio, oficina).

✔️【Equipo multifuncional】Este equipo de entrenamiento se puede utilizar para dominadas, flexiones, elevaciones, entrenamiento principal de los músculos abdominales, brazos, espalda, pecho, hombros y piernas...

✔️【Diseño ergonómico】El respaldo de cuero suave puede darle el mejor ejercicio y las coderas son cómodas en el punto en que no necesitas usar guantes.

✔️【Construcción resistente】Excelente material de acero cuadrado, alta densidad, antipresión, grueso y estable, nuestra Power Tower puede soportar hasta 200 kg. Resistente y duradero, también es fácil de montar.

Sinbide Fitness Barra de Dominadas Aprobada por Gimnasios Barra de dominadas para Pared Wall Pull Up Bar Barra de Tracción Entrenamiento y Resistencia Training Multifuncional Workout Bar € 69.99 in stock 3 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】Gracias al material inoxidable y a las empuñaduras blandas disfrutarás de tu equipo de entrenamiento durante mucho tiempo. Barra de dominada extremadamente estable y reforzada para un entrenamiento seguro. Max. Capacidad de carga 150 Kg. También mangos resistentes al desgarro y acolchados.

【Máxima eficacia】Se permiten ejercitar la musculatura de la espalda.Permite trabajar las todas las zonas musculares de la espalda (dorsales, trapecio, deltoides y bíceps).Desarrollada y optimizada en base a los conocimientos anatómicos.

【Seguro】Estructura para uso profesional; utilizada por la policía, bomberos, entrenadores personales, fisioterapeutas, gimnasios y otras organizaciones.

【Multifuncional】Ideal para hacer flexiones y ejercicios abdominales. Agarra la barra de tracción profesional en una postura ancha, paralela o estrecha. Las tres posiciones diferentes de agarre ofrecen innumerables posibilidades de ejercicio para la espalda, los brazos, el estómago, los hombros y mucho más. Con un diámetro de 5 cm, las empuñaduras ofrecen una sujeción óptima.

【Más espacio físico】Si está buscando una palanca de dominada que sea diferente de un marco de puerta común, la palanca de dominada montada en la pared es su mejor opción. A diferencia de palanca de dominada del marco de puerta, su ámbito de actividades no está limitado por el marco y le proporciona un sitio de entrenamiento fijo y una estructura más estable.

ARTIMEX Barra de tracción Plegable con extensión, para espaldera - utilizadas en hogares, gimnasios o centros de Fitness para Entrenamiento y Fitness, código 260 (Blanco) € 224.00 in stock 1 new from €224.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ACCESORIOS DE ENTRENAMIENTO MULTIFUNCIONALES : las barras de dominadas para espaldera te permiten realizar ejercicios para fortalecer toda la parte superior del cuerpo y los músculos abdominales, para fortalecer los hombros, brazos, pecho y espalda.

✔️ SISTEMA PORTÁTIL: la barra de traccion portátil tiene un diseño práctico y muy compacto que le permite montarla en cualquier lugar de una espaldera en casa, en el gimnasio, en el garaje, en el sótano o incluso en centros de fitness.

✔️ AHORRO DE ESPACIO: diseño compacto para montar en las barras de la pared. Este dispositivo de fitness ahorra mucho espacio y es fácil de mantener.

✔️ DIMENSIÓNES: 78 cm de ancho.

✔️ GARANTÍA DE 10 AÑOS.

Eric Flag Barra Dominadas de Tracción Ajustable a Cuatro Alturas para Deportes, Culturismo, Calistenia, Gimnasia - Levitate Bar de Dominada Ajustable de Acero Sólido Entrenamiento € 89.90 in stock 1 new from €89.90

1 used from €87.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barra de tracción regulable y ajustable a cuatro alturas (85 , 95, 115, 135cm) para ofrecer las máximas posibilidades y un gran número de ejercicios. Los atletas de todas las formas corporales encontrarán lo que buscan con sus 90 cm de ancho. Se puede realizar una gran variedad de ejercicios con esta barra de levitación, incluyendo muchos tipos de tracción, muscle up, L-Sit, elevaciones de piernas, elevaciones delanteras y traseras, y muchos otros para la barra en la posición alta.

Una barra de dominada que se vende individualmente (no por pares) y que promete una estabilidad excepcional para los ejercicios de arrastre gracias a la cuidadosa elección de las dimensiones y los materiales. La barra de pesas puede soportar hasta 120 kg de carga sin perder estabilidad. Los dips también pueden realizarse con la barra en posición baja.

La levitate bar está hecha de acero de alta calidad, más grueso de lo normal, lo que aportará una mayor resistencia y longevidad a la barra. Los acabados mates y lisos proporcionan un mejor agarre y una comodidad óptima. Un esteticismo puro para ejercer en todas partes.

El montaje y el desmontaje del barra dominadas se han trabajado para que sean lo más fáciles, rápidos y eficaces posible, garantizando al mismo tiempo una seguridad perfecta. Todo está explicado en el manual de montaje y uso que se entrega con el producto. Se suministran todas las herramientas de montaje, así como las piezas de recambio.

Ahorro de espacio gracias a la rotación de 90° de los pies. Entre dos unidades, puede colocar la barra portátil debajo de la cama o contra la pared. Se acabaron las excusas para no hacer ejercicio. Perfecto para el entrenamiento al aire libre.

WINNOW Jaula de Levantamiento de Pesas Squat Rack (Negro) € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESTACIÓN TODO EN UNO】 Esta jaula de potencia integra muchas funciones de entrenamiento, para entusiastas serios del entrenamiento de fuerza, como entrenamiento de sentadillas profundas, press de banca, dominadas y más, pueden ejercitar todo el cuerpo. Un equipo de entrenamiento de fuerza ideal tanto para el gimnasio como para el hogar.

【CONSTRUCCIÓN PARA USO PESADO】 Construido con un marco de acero de calidad comercial para trabajo pesado con almohadilla de goma antideslizante recubierta de polvo de alta calidad que recubre cada pie para seguridad, estabilidad y protección del piso. Esta jaula de energía es muy resistente y duradera.

【21 POSICIONES AJUSTABLES】 La torre de energía con 21 configuraciones de altura vertical permite varios ajustes. El diseño humanizado ajustable en altura, adecuado para entrenadores de fuerza de diferentes alturas, y proporciona una gran flexibilidad y libertad para su entrenamiento.

【ACTUALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN】 Barra curva de tracción especial incorporada con la posición de agarre múltiple: trabaje la espalda, bíceps, ABS, etc., activando por separado todos sus músculos. El J-Hook está totalmente equipado con una capa de goma acolchada gruesa para reducir el ruido durante su sesión de entrenamiento y proteger su barra de daños.

【DISEÑO PORTÁTIL】 La versátil jaula de energía brinda una variedad de experiencias deportivas para adaptarse a su familia. Diseñado con bastidor de almacenamiento de disco con mancuernas, ahorra más espacio. Y la configuración especial del soporte de la barra de pesas es más conveniente. Es absolutamente imprescindible para su gimnasio o su hogar.

Barra de tracción ,Barra de dominadas multifuncional montada en la pared, estación de inmersión para entrenamiento de gimnasio en el hogar, equipo de entrenamiento de torre de potencia, soporte de inm € 89.77 in stock READ Los 30 mejores Ugreen Hub Usb 3.0 capaces: la mejor revisión sobre Ugreen Hub Usb 3.0 1 new from €89.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FIJACIÓN A PARED - REQUISITOS】 La instalación solo está permitida en paredes adecuadas (por ejemplo, hormigón, hormigón armado, mampostería) que sean aptas para las cargas de peso correspondientes. No lo instale en paneles de yeso, cavidades, paredes de cartón yeso.

【Construcción robusta de acero】 Esta barra de tracción para montaje en pared está hecha de acero de alta resistencia. La sólida construcción de una pieza garantiza estabilidad y durabilidad. Capacidad de carga máxima: 120 kg.

【Multifuncional】 Se puede usar para una variedad de ejercicios: dominadas, dominadas, dominadas, estación de inmersión, levantamiento de piernas y boxeo. Perfecto para entrenar la espalda, hombros, pecho, brazos, tríceps, bíceps, espalda y músculos abdominales.

【Tapizado cómodo y resistente】 A prueba de desgarros, bien acolchado, altamente comprimido, el tapizado de alta calidad para la espalda y los brazos ofrece más comodidad al entrenar el abdomen, la cintura, el pecho y las extremidades superiores.

【Tamaño del producto】 Almohadilla para brazos (cuero sintético): 30x11x5cm, respaldo (cuero sintético): 30x20x5cm, distancia vertical entre tubos paralelos: 58 cm.

ARTIMEX Barra de traccion Plegable para espaldera - utilizadas en hogares, gimnasios o centros de Fitness para Entrenamiento y Fitness, código 248 (Negro) € 219.00 in stock 1 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ️ ACCESORIOS DE ENTRENAMIENTO MULTIFUNCIONALES: barra de traccion de montaje en pared ofrece la oportunidad de entrenar la parte superior del cuerpo como pecho, brazos, hombros, espalda, trípces, abdomen y fortalecer la densidad de músculo.

✔️ SISTEMA PORTÁTIL: la barra de traccion portátil tiene un diseño práctico y muy compacto que le permite colocarla en cualquier lugar de una espaldera en el hogar, gimnasio, garaje, sótano o incluso centros de fitness.

✔️ AHORRO DE ESPACIO: diseño compacto para montar en las espaldera, este equipo de fitness muy eficiente en el espacio y es fácil de mantener.

✔️ DIMENSIÓNES: 76 cm de ancho.

✔️ GARANTÍA DE 10 AÑOS.

VEVOR Barra de Tracción Montada en La Pared para Todas Personas Ideal para El Entrenamiento Puede Instalar Esta Barra de Tracción Montada en La Habitación El Hogar o En Gimnasio Comercial (Blanco) € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESTRUCTURA DE ACERO PESADO】- Esta barra de tracción montada en la pared está hecha de acero de alta resistencia. La construcción sólida de una sola pieza asegura estabilidad y durabilidad.

【MÚLTIPLE】- Puede usarse para una variedad de ejercicios: estiramientos, levantamientos de barbilla, estación de inmersión y levantamiento de piernas. Perfecto para ejercitar la espalda, los hombros, el pecho, los brazos, los tríceps, los bíceps, los latidos y la parte delantera de los abdominales.

【ESTABLE Y CÓMODO】- Resistentes al desgarro, alta densidad, almohadillas acolchadas para espalda y brazos, empuñaduras antideslizantes, diseño de brackets triangulares, proporcionan comodidad al ejercitar el abdomen, la cintura, el pecho y las extremidades superiores.

【MONTAJE FÁCIL】- 4 Anclajes de Suspensión Fuertes. Para el montaje y la instalación que necesitará, ya sea de hormigón, ladrillo sobre bloques de hormigón, puede instalar la barra en cualquiera de ellos.

【APLICACIÓN AMPLIA】- Con el soporte de pared con barra extraíble especialmente diseñado para reforzar toda la parte superior del cuerpo. Puede instalar esta barra de tracción montada en la habitación, en el hogar o en un gimnasio comercial (al aire libre o en el interior).

adidas Barra de Dominadas € 44.99

€ 37.00 in stock 2 new from €37.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adidas Door Gym es un equipo de entrenamiento en el hogar rentable, eficiente en el espacio y versátil diseñado para desarrollar la fuerza de la parte superior de tu cuerpo

Mejorar tu postura al enderezar los hombros y fortalecer el núcleo y la espalda

Equipadas con agarraderas acolchadas estratégicamente ubicadas, las 3 variaciones de pull-up ayudan a apuntar a sus bíceps, hombros, espalda superior e inferior y núcleo

El Door Gym también se puede usar en el piso para darle un mayor rango de movimiento para flexiones y saltos, apuntando a su pecho y tríceps

El sistema de contrapeso asegura de forma segura el gimnasio de la puerta a la mayoría de las puertas

Jandecft Barras de Dominadas Pared, Barra de Tracción con 6 Asas Antideslizantes, Diseño de 6 Agujeros Para Mayor Estabilidad, Apto Para Uso en Interiores y Exteriores, Peso máximo: 200 kg € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BUENA AYUDA PARA EL FITNESS EN CASA】La barra de pull up de Jandecfit es la mejor opción para el fitness en casa, de tamaño pequeño, ligero y práctico, ahorra espacio, puede experimentar la alegría del gimnasio en casa. ¡Pida ahora!

【CÓMODO AGARRE】Barra de pull up de pared de espuma suave y cómoda, antideslizante duradera y de excelente tacto, el delicado material de esponja no resbalará incluso si sus manos están sudadas. 3 diferentes estilos de agarre, añadir variaciones para apuntar más músculos se ejercitan con eficacia.

【SEGURO Y ESTABLE】La barra de levantamiento de pared de Jandecfit adopta un diseño de 6 agujeros, que mejora en gran medida la estabilidad y la seguridad del producto. Puede soportar un peso máximo de 440lbs.

【BARRA DE EJERCICIOS MULTIFUNCIÓN】La barra de tracción montada en la pared de Jandecfit es un buen ayudante para el ejercicio de esculpir el cuerpo. Puede ejercitar eficazmente el pecho, la cintura, la espalda, el abdomen, los brazos y los principales grupos musculares. Puede realizar pull-ups, levantamientos de piernas y otros ejercicios para crear una curva encantadora, músculo orgulloso.

【CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA】Material de acero resistente, con un fino revestimiento de polvo negro para evitar el óxido y la corrosión. Duradero, indeformable, con excelente estabilidad y rigidez para mantenerle seguro durante el entrenamiento.

Agarres Poleas Gym, 80cm Barra Agarres Gimnasio Asas Esponja, DIY Barra Polea Gimnasio en Casa para LAT Pulldown Machine, Barra de Gimnasio Polea Espalda Jalón Rack Multiestacion Gym Bíceps Tríceps € 37.79 in stock 1 new from €37.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales Premium】 Agarres poleas gym están hechos de metal de alta calidad con un revestimiento resistente a la oxidación y evitan el desgaste durante el entrenamiento. Agarres gimnasio puede soportar hasta 130 kg/300 lb y está equipado con mosquetones resistentes para cumplir con varios requisitos de entrenamiento.

【Mango Mejorado】 El mango de envoltura completa de EVA de nuevo diseño es más grueso y súper duradero, súper suave y antideslizante. Agarres poleas gymes más cómodo, no se necesitan guantes para entrenar, no se desgasta la palma de la mano, no tiene callos y minimiza la fatiga de la mano. La flexión en los extremos contribuye a la naturalidad y comodidad del entrenamiento y quema más energía en los bíceps que una barra recta. Opciones disponibles: 80cm, 85cm, 100cm.

【Amplia Compatibilidad】 Adecuado para gimnasios, máquinas de varillas, máquinas de remo, accesorios para minas, sistemas de fitness con poleas, jaulas de fuerza pull-down, pull-downs LAT, bastidores de sentadillas, bastidores de potencia y máquinas de pesas para realizar pull-downs altos. Ejercita tu espalda, brazos y hombros.

【Fácil de Usar】 Simplemente coloque esta barra LAT en el gimnasio, la máquina de remo o la máquina Smith de su casa, y esta longitud facilita los jalones de derecha y de revés. Ideal para gimnasios en casa con un tamaño pequeño y excelente para pull-downs altos con agarre ancho.

【Equipo Esencial】 Como entusiasta del fitness/gimnasio, este es un equipo de entrenamiento en casa ideal para pulldowns, prensas de tríceps, flexiones de bíceps, ejercicios de remo, resistencia entrenamiento y más... Es un equipo de gimnasio en casa que le permite variar sus entrenamientos para concentrarse en grupos de músculos ligeramente diferentes, colocando las manos en cualquier lugar de la barra para apuntar a diferentes músculos, infraespinoso, dorsales, tríceps, trapecio, etc.

Topfinder Barra Recta Bíceps Tríceps DIY Barra de Tracción Maquina Musculacion en Casa Poleas Gimnasio Barra Dominadas con Mosquetón (100cm) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material resistente: La barra musculación está hecha de acero de alta calidad y la superficie está cromada para prevenir eficazmente la corrosión u óxido y garantizar una vida laboral duradera.

Tamaño del producto: La longitud de la barra recta es de 100cm. El soporte de carga es de 100 kg, lo que cumple con varios requisitos de capacitación.

Barra bíceps tríceps antideslizante: Envuelta con una superficie texturizada para antideslizante, el mango de agarre mejorado proporciona un agarre ergonómico y firme durante su entrenamiento, minimiza la fatiga de la mano para un ejercicio cómodo.

Compatibilidad múltiple: La barra dominadas se puede conectar a una máquina de cable, un sistema de polea de bricolaje en el gimnasio en casa, una máquina de remo, una máquina Smith, etc. Se incluye un mosquetón para su conveniencia.

Ampliamente utilizado: La barra de traccion se puede utilizar para realizar lat pulldowns, hacer flexiones, ejercitar tríceps, bíceps, espalda, hombros y fuerza abdominal y mejorar el agarre.

Gorilant - Mountain, barra de Dominadas para la pared sobre la puerta, barra de tracción, | fácil montaje | antideslizante | hasta 130 kg | ergonómica € 84.90 in stock 1 new from €84.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ RESISTENTE, la barra está fabricada con madera de abedul contrachapada y fijada a la pared mediante unos soportes de acero inoxidable

✅ TRANSPORTABLE, la barra se puede desmontar fácilmente para transportarla a cualquier lugar y usarla con una cuerda

✅ ERGONOMÍA, su forma en M, hará que tus muñecas estén en la posición más cómoda durante el ejercicio

✅ FÁCIL DE MONTAR: Se fija a la pared fácilmente . Ocupa poco espacio, ideal para entrenar en casa

✅ 3 AGARRES: Barra profesional de dominadas con 3 posiciones de agarre diferentes para poder realizar un entrenamiento completo de espalda, bíceps y abdominales

PULLUP & DIP Barra Dominadas Pared, Barra de Tracción, Pull-Up Bar Multiagarre Profesional, Incluye Tornillos, Banda Elástica para Dominadas y eBook, hasta 200 kg € 89.90 in stock 1 new from €89.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MULTIFUNCIONAL: La barra de dominadas es extremadamente versátil y puede usarse como barra de dominadas o gracias a su ojal como soporte para sacos de boxeo o soporte para aros de gimnasia o entrenamiento de suspensión. Permitiendo hacer de tu hogar un gimnasio profesional. Entrena una variedad de ejercicios, como dominadas, Chin-ups, levantamiento de piernas y muchos más, y trabaja los músculos de tus brazos, hombros, abdomen y espalda.

✅ DIFERENTES POSICIONES DE AGARRE: La barra de dominadas multiagarre te ofrece cuatro posiciones de agarre diferentes (ancho, estrecho, chin-up o paralelas) para un entrenamiento variado. Las fundas antideslizantes te brindan un agarre perfecto, incluso con las manos sudorosas, evitando el resbale y permitiendo hacer una u más repeticiones.

✅ ESTABILIDAD EXTREMA: La barra de traccion ofrece una estabilidad extrema gracias a su montaje en la pared y a la construcción de acero con soportes en V y transversales, de modo que pueda cargar fácilmente con hasta 200 kg. Incluye 8 tornillos extremadamente robustos + tacos para cargas pesadas para un montaje rápido y sencillo en la pared.

✅ INCL. BANDA DE DOMINADASd + EBOOK: En el envió se incluye también una banda de dominadas (Peso: ligero) como soporte para dominadas o para muchos otros ejercicios por un valor de 14,90 € y nuestro popular eBook "23 consejos para más dominadas", que se puedes descargar en formato PDF. Tienes la garantía de convertirte en un profesional en dominadas.

✅ 100% DEVOLUCION DE DINERO: ¡Convénzase de nuestra calidad como más de 40.000 clientes satisfechos en más de 60 países sin ningún riesgo! Si no estás satisfecho, puedes devolvernos el producto en un plazo de 30 días. Longitud: 94 cm; distancia de la pared: 45 cm a la barra de agarre y 65 cm al mango paralelo; Distancia entre mangos paralelos: 54 cm; Peso: 5,5 kg. READ Indian Wells: Rafael Nadal demasiado fuerte para Dan Evans mientras Daniil Medvedev pierde

CCLIFE ZERRO Barra dominadas Pared dips Entrenamiento múltiple Máquina de dominadas Barra de dominadas Multifuncional Pull up Carga máx.: 200 kg € 79.98 in stock 3 new from €79.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barra para dominadas permite realizar ejercicios como:Multigrip barra de dominadas,Mango antideslizante,Ejercicios con TRX,Ejercicios para los tríceps y el pecho,Flexiones,Abdominales y aumento de la rodilla

Usted no necesita mucho espacio - Nuestro dispositivo de deporte portátil es perfecto para espacio compacto Dimensiones

Dimensiones de producto:108 x 85 x 66 cm ,Carga máx.: 200 kg

Dimensiones de la caja: Tamaño: 95/70/10 cm Peso: 10.50 kg

Contenidos del paquete: 1 - Barra de dominadas pared / 4 - Anclajes de pared / 8 - Tornillos y Tacos / 1 - Manual de instrucciones

Artimex Adaptador con Barra de tracción y Barra de inmersión para espalderas, para Gimnasia y Fitness, código 248-madera € 209.00 in stock 1 new from €209.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Con el adaptador Artimex, su espaldera se convierte en una estación de inmersión funcional o, alternativamente, permite entrenar en la barra de tracción.

✔️ El adaptador Artimex hecho completamente de haya es una gran adición a cualquier espaldera.

✔️ Adecuado para usar en el gimnasio, fisioterapia, escuela y en casa.

✔️ 10 años de garantía.

✔️ Dimensión: 77 cm de ancho.

Cipriani Sport Barra de tracción de Pared Profesional Calisthenics Home Workout para Gimnasio Muscle up Pull Up 100 x 50 cm Kit de fijación Incluido… € 78.90 in stock 1 new from €78.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro

Navaris Barra dominada de Pared - Barra de tracción para Hacer Abdominales dominadas Flexiones calistenia Fitness - Accesorio para Gimnasio en casa € 39.99

€ 38.49 in stock 2 new from €38.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ENTRENAMIENTO EN CASA: Con esta barra dominada ahorrarás tiempo mientras entrenas desde la comodidad de tu hogar. Ofrece una variedad de ejercicios muy efectivos para mejorar la figura, fortalecer la musculatura del core, los brazos y mucho más.

CALISTENIA: Con esta barra usarás tu peso corporal para ejercitarte. Es ideal para entrenar tus bíceps, tríceps, espalda, músculos lumbares, hombros, trapecio, pectorales, abdominales y piernas sin sobrecargar los músculos ni las articulaciones.

ENVÍO: Recibirás 1x barra de tracción de 93 x 50.5 x 18 CM. La robusta barra está hecha de acero inoxidable con asas forradas en espuma. No incluye tornillos ni tacos.

RESISTENTE: Una vez instalada de forma segura, esta barra de pared para hacer flexiones soporta hasta 150 KG. ¡No pierdas más tiempo y mejora tu salud y condición física ahora mismo!

PARA CUALQUIER NIVEL: Las barras de tracción son adecuadas tanto para deportistas experimentados como para principiantes.

Cipriani sport Wall Bars Home Gym 120 x 90 barra de dominadas de pared profesional Kit de fijación incluyendo Calisthenics Indoor Home Workout para Gimnasio Muscle up Pull up € 84.99 in stock 1 new from €84.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro

CCLIFE ZERRO Estación Pull Up portátil Estación de Dominadas Barra de Dminadas Suelo Autoportante Pull Up Fitness € 109.98 in stock 1 new from €109.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El clásico partido rojo o negro, lleno de sentido deportivo, te hace destacar en la forma física.

El clásico partido rojo o negro, lleno de sentido deportivo, te hace destacar en la forma física.

El diseño de estructura más estable puede cumplir con más movimientos físicos, haciendo que su estado físico sea más seguro y confiable.

Tener un pull up 2 ejercita tus músculos superiores e inferiores, puedes hacer pull-ups, Dips, levanta la pierna, inclinación de presión, las palancas delantera y trasera, flexiones, etc.

Los materiales de acero de alta calidad y el revestimiento de pintura suave ecológico hacen que su estado físico sea más cómodo y seguro.

Magnoos Barra Dominadas ”Matador” - Premium Barra de Estiramiento Sin Tornillos y Montaje para el Marco de la Puerta - 20cm más Alto para un Rango de Movimiento Óptimo - Gimnasio en Casa € 69.97 in stock 1 new from €69.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ NO NECESITA TORNILLOS - INMEDIATAMENTE LISTO PARA UTILIZAR - ¡No requiere montaje! Simplemente abra y cuelgue en el marco de la puerta! Después del entrenamiento, regrese a su sitio en un segundo y guárdelo para ahorrar espacio.

✅ 20 CM MÁS ALTO QUE LAS BARRAS ESTÁNDARES - LIBERTAD ÓPTIMA DE MOVIMIENTO - No más levantar las piernas - Perfecto para personas altas. Barra de tracción que se adapta a una amplia gama de dimensiones de la puerta: profundidad del marco de la puerta hasta 21 cm | anchura hasta 92 cm. Para una perfecta satisfacción del producto, por favor, compruebe la ilustración sobre las dimensiones de la puerta en la galería de imágenes del producto antes de comprarlo.

✅ ESTABILIDAD MÁXIMA - LOS MATERIALES ROBUSTOS ENCUENTRAN LA INGENIERÍA INTELIGENTE. El diseño innovador evita que la barra se tambalee y se balancee. Sujeción segura en el marco de la puerta con una capacidad de carga garantizada de hasta 130 kg.

✅ SUJECIÓN SEGURA Y AGARRE CÓMODO - ¡Di adiós a los blasters en tus manos! Asas de espuma agradablemente suaves para un agarre seguro - duraderas y antideslizantes. El diámetro extra ancho y optimizado de la barra (3,5 cm) garantiza un agarre perfecto.

✅ 100% SATISFECHO O RECUPERAR SU DINERO - Su satisfacción está garantizada! Si por alguna razón no estás enamorado de nuestra barra pull-up MAGNOOS, simplemente envíanosla en un plazo de 60 días, y te devolveremos el dinero - ¡sin condiciones! Así que compre su nueva barra MAGNOOS Matador simplemente haciendo clic en "Añadir a la cesta" AHORA.

Squat Rack v2/Barra de tracción Ajustable/Barra Fija/Developper reclinado/Pull up Bar/Jaula de Squat/ DIPS BAR € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PullupFitness – Ideal para sentadillas, desarrollado tumbado y dominadas

Barra de tracción ajustable según tu altura, altura de la sentadilla ajustable

Carga máxima: 250 kg. Peso máximo del usuario: 150 kg

Incluye herramientas para el montaje del dispositivo. El dispositivo mide 27 kg

Estación de musculación resistente, almacenamiento de peso posible en la parte trasera del dispositivo

Pull up Fitness - Barra de tracción con Silla Romana, Color Negro y Rojo € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barra de dominadas sin fijación con esta silla romana.

Este equipo de entrenamiento te permite realizar los ejercicios.

Esta silla romana, ya no es necesario fijar la barra de tracción en el dial de la puerta (y dañar).

Montaje muy fácil y rápido del dispositivo, las herramientas están incluidas para el montaje.

El dispositivo soporta hasta 150 kg.

