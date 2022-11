Inicio » Accesorio teléfono inalámbrico Los 30 mejores auriculares inalambricos bluetooth soundpeats capaces: la mejor revisión sobre auriculares inalambricos bluetooth soundpeats Accesorio teléfono inalámbrico Los 30 mejores auriculares inalambricos bluetooth soundpeats capaces: la mejor revisión sobre auriculares inalambricos bluetooth soundpeats 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de auriculares inalambricos bluetooth soundpeats?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ auriculares inalambricos bluetooth soundpeats del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



SoundPEATS TrueAir2 Auriculares Inalambricos, Auriculares Bluetooth 5.2 Qualcomm3040 aptX TrueWireless Mirroring, 4-Micrófonos Cancelación de Ruido CVC Llamadas Alaras, Diseño Semi-in-Ear, 25 Horas € 48.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

1 used from €27.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Qualcomm 3040 y Bluetooth 5.2]: el último chip Qualcomm QCC3040 integrado y la tecnología Bluetooth 5.2 ofrecen una actualización completa en todos los sentidos para garantizar una conexión perfecta (75% más estable que la última generación) y un sonido mejorado.

[4-Micrófonos y Cancelación de Ruido cVc]: La aritmética de cancelación de ruido de orden superior garantiza llamadas claras sin interrupciones ni desconexiones con micrófono dual en cada auricular inalámbrico y tecnología mejorada de cancelación de ruido cVc, perfecta para conferencias telefónicas, cursos en línea y chat de video/voz.

[Qualcomm TrueWireless y conexión perfecta]: actualizada en True Wireless Stereo Plus, la tecnología avanzada TrueWireless equilibra el consumo entre dos auriculares y mejora al máximo la estabilidad de la conexión incluso en circunstancias de radiofrecuencia deficientes.

[Sonido melodioso y 25 horas]: El controlador de diafragma biocompuesto de 14,2 mm y el códec aptX analizan con precisión los detalles y restauran un sonido realista. 5 horas de reproducción por carga y otras 4 recargas con el estuche de carga enriquecen su tiempo libre.

[Uso ultraligero y cómodo]: con un solo auricular inalámbrico que pesa 3.9g y el estuche de carga que pesa 27g, el diseño compacto y portátil ofrece una textura visible. Los auriculares con forma de semi-en la oreja con carcasa esmerilada permiten un uso prolongado sin ninguna molestia. nos ayudarán a liberarnos de los cables para disfrutar más de la música.

SoundPEATS Auriculares Bluetooth 5.0 Q30HD Cascos Deportivos Magnéticos In-Ear Inalámbricos con Mic, Reducción de Ruido CVC, APTX-HD, Controlador de 10 mm, 13 Horas de Reproducción € 42.99

€ 32.24 in stock 1 new from €32.24

1 used from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad de sonido superior + aptx HD】Códec de audio avanzado APTX HD, Bluetooth 5.0, potente controlador de 10 mm, chipset de gama alta QCC3034, produce un sonido más rico y completo al tiempo que ofrece la comodidad de la transmisión inalámbrica; admite perfiles A2DP, AVRCP, HSP y HFP. Estos auriculares son en gran parte compatibles con la mayoría de los teléfonos inteligentes, iPhone y Android.

【IPX6 resistente al sudor】Los auriculares para correr están diseñados para deportes que tienen IPX Nivel 6 y pueden soportar el sudor que gotea. El diseño ergonómico permite la máxima comodidad que se adapta a su estilo de vida activo, como correr, trotar, montar en bicicleta, conducir, acampar, hacer senderismo, hacer ejercicio y otros deportes al aire libre.

【Micrófono CVC + Accesorios personalizables】Micrófono en línea y control de volumen Bulit, perfecto para contestar llamadas o escuchar. Accesorios personalizables: 4 pares de almohadillas en diferentes tamaños y con 2 tamaños de aletas adicionales para un ajuste seguro para todos los clientes. Con materiales de silicona y un diseño ergonómico de gancho para la oreja, no se sentirá lesionado durante todo un día.

【Uso duradero y diseño magnético incorporado】Hasta 13 horas de tiempo de conversación / tiempo de música con solo 1,5 horas de tiempo de carga (el tiempo de reproducción varía según el nivel de volumen y el contenido de audio) .Puede conectar los dos auriculares juntos cuando no los esté usando, y usa como un collar alrededor de tu cuello

【Controles de volumen y micrófono en línea】 Los auriculares tienen un micrófono en línea y controles de volumen que son perfectos para contestar llamadas o escuchar. Consejos: cuando cargue con un adaptador de carga, asegúrese de que la corriente no exceda 1A.

SoundPEATS Value Auriculares Inalambricos Bluetooth 5.0 Auriculares con Cable Magnéticos Cascos Inalambricos Deportivos con Micrófono IPX6 Manos Libres Hi-Fi Sonido Hasta 7h € 35.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

3 used from €21.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫ 【Bluetooth 5.0】Gracias a la tecnología de Bluetooth 5.0, sentirá la música con mayor potencia y es más sencillo comunicarse con manos libres sin que haya ningún problema de conexión. Además, los auriculares Value poseen códec muy avanzado para que la señal bluetooth no pierda calidad y no tenga ningún desfase de sonido.

♫ 【Sonido Hi-Fi & llamada clara】Los cascos tienen unos graves contundentes que van unidos a unos sonidos bien equilibrados tanto de agudos como de voces. Por otra parte, como tiene cancelación del ruido externo, no necesitará usarlos a máximo volumen, por lo que no existirá distorsión de sonido.

♫ 【Larga autonomía】Escuchando música sin descanso a volumen medio podrá estar hasta un máximo de 7 horas. Y para una carga completa le bastará tenerlos 1-2 horas conectados a la corriente. Notas: la duración de la batería puede variar según la configuración, el entorno, el uso y otros factores que incluyen el volumen, el tipo de música, la distancia, la versión Bluetooth del dispositivo, la temperatura, etc.

♫ 【Diseño ergonómico】Los auriculares vienen con la amplia variedad de ganchos y almodillas que puede encontrar la que más se adapte a usted y conseguir la máxima comodidad posible. Y con las pinzas que trae se los podrá fijar al cuello de camiseta para que cuando se sueltan de la oreja, no se caen. Los auriculares Value tienen los extremos imantados, así si está corriendo y le apetece dejar de escuchar música, no hace falta parar y guardarlos, sino unir los dos extremos y formar un collar.

♫ 【Servicio post-venta】Si le pase cualquier problema con el artículo, no dude en ponerse en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico, y le responderemos en el plazo de 24 horas.

SoundPEATS Free 2 Classic Auriculares Bluetooth 5.1 Llamadas Claras Auriculares Inalámbricos con 30 Horas de Tiempo de Reproducción Auriculares Inalambricos Deportes, Control Táctil, IPX5 Impermeable € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Batería de Larga Duración y Carga USB-C】8 horas de reproducción por carga y 2,8 veces recargas con el estuche de carga, los auriculares inalámbricos Free2 Classic amplían su disfrute a 30 horas. La carga a través de USB-C tarda solo 1,5 horas para los auriculares y 2 horas para el estuche de carga.

【Sonido Superior y Bluetooth 5.1】El controlador dinámico de 6 mm presenta graves fuertes, rango medio suave y voces claras para que pueda disfrutar de las notas envolventes. La adopción de un chip Bluetooth 5.1 avanzado hace que el sonido sea hermoso y agradable, que es adecuado para sus deportes diarios o para trabajar en casa.

【Llamadas Suaves y Control Táctil Fácil】Los micrófonos están equipados con una malla metálica a prueba de polvo para evitar los ruidos del viento que hacen que las llamadas sean claras y suaves. Los auriculares admiten el control táctil de dos oídos, por lo que tiene acceso para controlar el volumen, cambiar de canción, pausar/responder llamadas y activar un asistente de voz.

【IPX5 Impermeable y Varios Usos】 Certificados con IPX5 a prueba de agua, los auriculares bluetooth SoundPEATS Free2 classic son resistentes a salpicaduras de agua, sudor y gotas de lluvia. Puede disfrutar del tiempo atlético y no tiene que preocuparse por ser interrumpido por la humedad (no es para nadar).

【Diseño Innovador y Ajuste Cómodo】 Los estuches adoptan una textura de cuero grabada con láser combinada con elementos metálicos, los auriculares SoundPEATS Free2 classic logran un equilibrio entre belleza y comodidad. Cada auricular pesa 37,86 g como una pluma, además el diseño ergonómico proporciona una experiencia de uso perfecta con comodidad durante todo el día.

SoundPEATS Air3 Auriculares Bluetooth V5.2 Mini Auriculares Inalámbricos con Qualcomm QCC3040 aptX-Adaptive, Detección en el Oído, TrueWireless Mirroring, 4-Mic y Cancelación de Ruido CVC 8.0 € 55.99

€ 41.99 in stock 3 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【QCC3040 y 14,2 mm】 El último chip Qualcomm QCC3040 y TrueWireless Mirroring están incorporados en los auriculares inalámbricos, que garantizan un sonido superior, una conexión impecable y un consumo de energía muy bajo. Con Bluetooth V5.2 y un driver de diafragma biocompuesto de 14.2 mm en el interior, los auriculares inalámbricos analizan con precisión los detalles, ofrecen un amplio campo de sonido y un sonido delicado para que disfrutes sin problemas de notas inmensamente maravillosas.

【Detección en la oreja y aptx-Adaptive】 Estos auriculares inalambricos están equipados con el códec APTX-Adaptive, admiten una calidad de sonido de alta definición de 24 bits y 420 kHz y se pueden cambiar automáticamente a un estado de baja latencia. y los auriculares detectan cuando se los coloca en los oídos y se detienen automáticamente cuando se los quita. según si los auriculares están en sus oídos o no, pueden cambiar automáticamente el dispositivo de llamada al realizar.

【4-Micrófonos y Cancelación de Ruido CVC 8.0】 Cada audifono tiene dos micrófonos, uno para capturar su voz y el otro para reducir el ruido ambiental. Con la tecnología de cancelación de ruido cVc 8.0 de alto nivel, los auriculares SOUNDPEATS pueden mejorar la claridad de la voz de las llamadas, reducir los ruidos ambientales a su alrededor durante las llamadas para garantizar que el otro lado de su dispositivo pueda escucharlo claramente, perfecto para llamadas, conferencia en línea.

【Reproducción 5H y Modo de juego】 Con 5H de reproducción por carga y otras 2.5 veces recargas con el estuche, TrueAir3 pueden extender su tiempo de disfrute a 17.5H, el estuche se carga con tipo C. Tres toques para ingresar al modo de juego, el retraso más bajo de los auriculares es de 60 ms y el retraso del enlace completo es tan bajo como 80 ms, puede lograr fácilmente la sincronización de audio y video, asegúrese de que no haya demora para acercar el zoom al ingresar al modo de juego.

【Diseño Mini y Forma Semi-In-Ear】 Son probablemente los más pequeños en la historia de los auriculares SoundPEATS. El tamaño de este único auricular Bluetooth es de 17.3 * 17.7 * 33.9 mm, el único auricular Bluetooth pesa 4g lo que lo hace fácil de realizar. Con la forma semi-en la oreja que se adapta a la curva natural de las orejas, los mini auriculares inalámbricos Bluetooth con diseño ergonómico brindan un uso casi insensato y permiten un uso prolongado sin ninguna molestia.

SoundPEATS TrueAir2 Auriculares Inalambricos, Auriculares Bluetooth 5.2 Qualcomm3040 aptX TrueWireless Mirroring, 4-Micrófonos Cancelación de Ruido CVC Llamadas Alaras, Diseño Semi-in-Ear, 25 Horas € 49.99

€ 36.74 in stock 2 new from €36.74

3 used from €29.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Qualcomm 3040 y Bluetooth 5.2]: el último chip Qualcomm QCC3040 integrado y la tecnología Bluetooth 5.2 ofrecen una actualización completa en todos los sentidos para garantizar una conexión perfecta (75% más estable que la última generación) y un sonido mejorado. Premios recientes: VGP2021 El Premio Súper calidad-precio y El Premio de Oro de True Wireless Stereo auriculares inalámbricos Bluetooth de Japón.

[4-Micrófonos y Cancelación de Ruido cVc]: el chip QCC3040 posee una aritmética de cancelación de ruido de orden superior para garantizar llamadas claras y una comunicación fluida sin interrupciones o desconexiones con 4-micrófonos en cada auricular y tecnología mejorada de cancelación de ruido cVc. se aplica para conferencia o videollamadas, pj: Skype/ZOOM/MEET/ o más aplicaciones, son excelentes en interiores con una función que te permite escuchar tu voz durante las llamadas.

[Uso ultraligero y cómodo]: con un solo auricular inalámbrico que pesa 3.9g y el estuche de carga que pesa 27g, el diseño compacto y portátil ofrece una textura visible. Los auriculares con forma de semi-en la oreja con carcasa esmerilada permiten un uso prolongado sin ninguna molestia. nos ayudarán a liberarnos de los cables para disfrutar más de la música.

[Qualcomm TrueWireless y conexión perfecta]: actualizada en True Wireless Stereo Plus, la tecnología avanzada TrueWireless equilibra el consumo entre dos auriculares y mejora al máximo la estabilidad de la conexión incluso en circunstancias de radiofrecuencia deficientes.

[Sonido melodioso y 25 horas] - El controlador de diafragma biocompuesto de 14,2 mm y el códec aptX analizan con precisión los detalles y restauran un sonido realista. 5 horas de reproducción por carga y otras 4 recargas con el estuche de carga enriquecen su tiempo libre. READ Los 30 mejores Funda Samsung S9 Plus capaces: la mejor revisión sobre Funda Samsung S9 Plus

SoundPEATS Auriculares Inalámbricos de LDAC Hi-Res Audio, Air3 Deluxe HS Auriculares Bluetooth Altavoz de 14,2 mm, Reducción de Ruido de Llamada de Micrófono Dual, Total 20 Horas € 55.99

€ 41.14 in stock 1 new from €41.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Avance revolucionario en auriculares inalámbricos verdaderos semi-en-oído】Los primeros auriculares inalámbricos verdaderos semi-en-oído del mundo con el logotipo "Hi-Res Wireless" de la Asociación de Audio de Japón. Cubre una amplia banda de frecuencia de reproducción de hasta 20 Hz a 40 kHz (20 Hz a 20 kHz para códecs tradicionales) para una reproducción fluida de voces e instrumentos.

【"Códec LDAC" que ofrece sonido vivo de alta resolución】En comparación con la tecnología tradicional de códec Bluetooth SBC, puede transmitir aproximadamente 3 veces la cantidad de información. Admite "LDAC" con alta calidad de sonido equivalente a alta resolución. Al garantizar una tasa de transferencia máxima de 990 kbps, hemos logrado una transmisión de calidad de sonido de hasta 96 kHz/24 bits*.

【Sonido potente y natural del controlador dinámico de 14,2 mm】Equipado con un controlador dinámico que utiliza un gran diafragma de 14,2 mm. Reproduce con delicadeza tanto el intenso rango bajo como el claro rango medio y alto de alta resolución. Combinado con el códec de alta calidad "LDAC", puede disfrutar de un sonido relajado y rico en información. Por supuesto, el códec AAC también es compatible, por lo que los usuarios de iPhone pueden usarlo con confianza.

【Diseño del oído interno que se siente liviano como el aire】El diseño del oído interno se creó estudiando la forma del oído humano.Podrá utilizarlo cómodamente y sin estrés, incluso cuando escuche música durante largos periodos de tiempo. También tenemos una función para pausar y reproducir música automáticamente mediante la detección de apego y desprendimiento mediante sensores integrados en el producto.

【Disfrute de una experiencia auditiva de alta calidad durante mucho tiempo】Puede reproducir música hasta 5 horas cuando los auriculares están completamente cargados y hasta 20 horas cuando usa el estuche de carga incluido. (* El tiempo de reproducción es el tiempo durante la reproducción de música y varía según el volumen, el contenido que se reproducirá y el entorno de uso)

SoundPEATS Auriculares Inalámbricos con cancelación de Ruido, 4 Micrófonos, Auriculares Bluetooth Control Tactil, Carga de Tipo C, Admite Cargador Inalámbrico, Impermeables IPX5, Reproducci 21 Horas € 48.99

€ 36.74 in stock 1 new from €36.74

1 used from €32.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sonido Inigualable y Llamadas Cristalinas】Diseño con el controlador de altavoz 10 mm más grande, el auricular inalámbrico SoundPEATS Q ofrece música con un escenario sonoro más amplio y un sonido excepcionalmente claro. Los micrófonos duales incorporados mejoran la claridad de las llamadas y la tecnología de cancelación de ruido cVc reduce el ambiente ruido alrededor para asegurar que su voz se escuche claramente sin interferencias.

【Carga Inalámbrica y Carga USB-C】SoundPEATS Q admite auriculares inalámbricos para cargar sobre la marcha con función de carga inalámbrica si posee un cargador inalámbrico. O puede terminar una carga rápida USB-C en 2 horas para el estuche y disfrutar de un tiempo de música ultra largo durante 7 horas por carga y 21 horas en total. El estuche admite la carga completa de los auriculares 2 veces.

【Bluetooth 5.0 y Modo Simple / Doble】Gracias a la tecnología inalámbrica verdadera MCSync Connection, puede usar cualquiera de ellos como auricular maestro libremente para música o llamadas. Con la última transmisión Bluetooth 5.0, los auriculares inalámbricos SoundPEATS Q brindan una conexión perfecta sin interrupciones en el uso.

【Control táctil y Reconexión en un solo paso】Los auriculares bluetooth SoundPEATS Q se volverán a conectar a sus dispositivos Bluetooth automáticamente después de abrir la tapa de la caja. El diseño de control táctil inteligente le brinda una experiencia más conveniente para cambiar de pista, ajustar el volumen, manejar llamadas y activar el asistente de voz por los auriculares sin operar el teléfono.

【Operación fácil y ajuste cómodo】Fácil restablecimiento en un paso presionando el botón de la caja de carga en el interior durante 10 segundos. Los indicadores LED dentro del estuche de carga se iluminan en diferentes colores para mostrarle un estado claro de la batería que queda en el estuche. Las almohadillas de diferentes tamaños (S / M / L) le brindan un ajuste cómodo.

SoundPEATS Mini Auriculares Inalámbricos Auriculares Bluetooth 5.2 Auriculares Estéreo In-Ear con AI Speech Cancelación de Ruido para Llamadas, Control Táctil, Total 20 Horas, Modo Twin / Mono € 35.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

1 used from €34.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth 5.2 y 5 horas】: el chip Bluetooth 5.2 avanzado incorporado proporciona una conexión estable, un amplio rango y una transmisión rápida para optimizar el verdadero disfrute y la experiencia inalámbrica. El bajo consumo asegura hasta 5 horas de reproducción por carga y 20 horas en total con el estuche de carga.

【Cancelación de ruido AI y llamadas claras】: la tecnología de cancelación de ruido inteligente Vocplus AI con algoritmo de red neuronal capta la voz humana del ruido con precisión y brinda un rendimiento de llamada de alta resolución. Permite que se escuche su voz y convierte sus llamadas telefónicas y reuniones virtuales en comunicación cara a cara.

【Diseño exquisito y forma ergonómica】: Estuche de carga delicado y suave con mano de obra concisa y curva ajustada repetidamente que estira los contornos de los auriculares. Los auriculares ultraligeros de diseño ergonómico garantizan un ajuste perfecto y alivian cualquier molestia.

【Auriculares inalámbrico y con sonido agradable】: el altavoz finamente afinado transmite un sonido nítido y te permite disfrutar del momento. La clasificación IPX5 mantiene el ritmo incluso con un poco de lluvia o sudor. Junto con el tamaño mini y la forma en la oreja, le permite usarlo durante mucho tiempo durante los deportes, los desplazamientos, los viajes, en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Funcionamiento sencillo y modo individual / doble】: el control táctil sensible pone todo a su alcance y le permite controlar su lista de reproducción y llamadas sin llegar a su teléfono u otros dispositivos conectados. La conexión perfecta le permite disfrutar de la experiencia de música estéreo y la libertad de un solo auricular.

SoundPEATS Free 2 Classic Auriculares Inalámbricos con 30 Horas de Tiempo de Reproducción Auriculares Bluetooth 5.1 Llamadas Claras Auriculares Inalambricos Deportes, IPX5 Impermeable Control Táctil € 35.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

3 used from €21.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sonido Superior y Bluetooth 5.1】El controlador dinámico de 6 mm presenta graves fuertes, rango medio suave y voces claras para que pueda disfrutar de las notas envolventes. La adopción de un chip Bluetooth 5.1 avanzado hace que el sonido sea hermoso y agradable, que es adecuado para sus deportes diarios o para trabajar en casa.

【Batería de Larga Duración y Carga USB-C】8 horas de reproducción por carga y otras 2,8 recargas con el estuche de carga, los auriculares inalámbricos SoundPEATS Free2 classic amplían su disfrute a 30 horas en total. Solo se necesitan 1,5 horas para cargar los auriculares y 2 horas para cargar el estuche de carga mediante carga USB-C.

【Diseño Innovador y Ajuste Cómodo】 Los estuches adoptan una textura de cuero grabada con láser combinada con elementos metálicos, los auriculares SoundPEATS Free2 classic logran un equilibrio entre belleza y comodidad. Cada auricular pesa 37,86 g como una pluma, además el diseño ergonómico proporciona una experiencia de uso perfecta con comodidad durante todo el día.

【IPX5 Impermeable y Varios Usos】 Certificados con IPX8 a prueba de agua, los auriculares Bluetooth SoundPEATS Free2 classic son resistentes a salpicaduras de agua, sudor y gotas de lluvia. Puede disfrutar del tiempo atlético y no tiene que preocuparse por ser interrumpido por la humedad (no es para nadar).

【Llamadas Suaves y Control Táctil Ffácil】Los micrófonos están equipados con una malla metálica a prueba de polvo para evitar los ruidos del viento que hacen que las llamadas sean claras y suaves. Los auriculares admiten el control táctil de dos oídos, por lo que tiene acceso para controlar el volumen, cambiar de canción, pausar/responder llamadas y activar un asistente de voz.

SoundPEATS Auriculares Inalámbricos Life, Auriculares Bluetooth 5.2 con Reducción de Ruido ENC, 4 micrófono 12mm Driver, Restablecimiento de Una Tecla del Estuche de Carga, Total 25 Horas € 46.99

€ 34.49 in stock 1 new from €34.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sonido Extraordinario】Los auriculares bluetooth inalámbricos SoundPEATS Life están equipados con controladores de 12 mm, lo que brinda un buen sonido con buenos bajos para una experiencia auditiva excepcional.

【Cancelación de Ruido Multimodo】En el modo de reducción de ruido activo, la profundidad promedio puede alcanzar -25dB y la más profunda puede alcanzar -30dB. Al escuchar canciones, el ruido ambiental externo apenas lo molestará, puede disfrutar de la música en silencio y también puede hablar claramente en un ambiente ruidoso llamar.

【Modo de Transparencia】Podemos activar el modo de transparencia mediante la función táctil en los auriculares bluetooth, en el modo de transparencia, el ruido ambiental se puede reducir adecuadamente y también nos permite percibir la información del mundo exterior para escenas al aire libre.

【25 Horas de Duración de la Batería】Estos auriculares Bluetooth con cancelación de ruido pueden reproducir 5 horas con un solo uso, y si el estuche de carga está completamente cargado, puede ofrecer 4 veces la carga de estos auriculares inalámbricos, por lo que la vida útil total es de 25 horas, cumpliendo fácilmente tus necesidades diarias.

【Control Táctil】La interfaz de usuario del sistema de auriculares SoundPEATS es sinónimo de sencillez. Puede cambiar fácilmente el modo de cancelación de ruido, ajustar el volumen y otras operaciones a través de estos controles táctiles. La tecla es sensible y la operación es conveniente.

SoundPEATS Air3 Pro Hybrid ANC Auriculares Inalámbricos, Auriculares Bluetooth QCC3046 con Controlador de 12 mm, AptX Adaptive, Modo de Juego, CVC 8.0, Modo de Transparencia, Total 24 Horas € 65.99

€ 47.24 in stock 1 new from €47.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cancelación activa de ruido】¿Siempre preocupado por el ruido ambiental? La cancelación de ruido de alta calidad cancela poderosamente hasta 35 dB de ruido externo, mientras que los controladores dinámicos personalizados de 12 mm y los diafragmas de biocompuesto brindan un sonido curativo natural. SoundPEATS Air3 Pro crea una experiencia relajante e inmersiva que alivia eficazmente la ansiedad y la irritabilidad. Comience su día con un estado de ánimo feliz.

【QCC3046 y AptX Adaptive】Usando el último chipset QCC3046 y la tecnología Bluetooth 5.2, estos auriculares con cancelación de ruido garantizan una conexión estable, una transmisión rápida y un consumo de energía ultra bajo. La tecnología de decodificación adaptativa AptX puede admitir música con calidad de sonido de alta definición de 24 bits y 420 khz y cambiar automáticamente al modo de baja latencia cuando juega o ve videos, brindándole una experiencia más fluida.

【cVc 8.0】Gracias a la tecnología de cancelación de ruido cVc, estos auriculares con cancelación activa de ruido se destacan en la cancelación de eco y la supresión de ruido para brindar la mejor calidad de voz sin importar dónde se encuentre.

【Modo de juego y Modo transparente】 En el modo de juego, la latencia se puede reducir significativamente a 60 ms. Sincroniza perfectamente el audio con los medios, para que pueda disfrutar de un mundo de juegos prácticamente sin retrasos. Un clic para activar el modo de transparencia para interactuar con el entorno circundante. Los sonidos que te rodean te llegan de forma natural y no necesitas quitarte los auriculares para conversar.

【Ajuste perfecto y Reproducción de 24 horas】 Las exclusivas puntas para los oídos de 4,5 g y la forma ergonómica le garantizan una experiencia auditiva sin fatiga durante un uso prolongado. Con 6 horas de reproducción con una sola carga y 3 cargas adicionales en el estuche de carga, puede obtener un total de 24 horas de reproducción, lo que le brinda soporte musical durante todo el día.

SoundPEATS Q30HD Auriculares Bluetooth Estéreo Magnéticos In-Ear Bluetooth IPX6 Cascos Resistentes al Sudor con Micrófono para Deportivos, Graves Inmersivos Controladores aptX-HD de 10 mm,13 Horas € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

3 used from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Sonido estéreo y graves inmersivos]: Adopta el chip Qualcomm QCC3034 de gama alta y Bluetooth 5.0, un controlador integrado de 10 mm de ancho, junto con el códec aptX-HD avanzado para ofrecer un sonido estéreo superior con graves potentes con una conexión estable y fluida.

[Diseño magnético y de larga duración]: Hasta 13 horas de conversación/música con solo 1,5 horas de carga para un disfrute ininterrumpido (varía según el volumen y el archivo de audio). Los imanes integrados mantienen unidos los auriculares para facilitar su transporte y uso.

[Clasificación IPX6 y amplia compatibilidad]: Equipado con certificación IPX6 para resistencia al agua y al sudor para acompañarlo durante el ejercicio diario y semanal para su estilo de vida activo. Los auriculares son ampliamente compatibles con dispositivos habilitados para Bluetooth con la versión 4.0 y superior.

[Accesorios personalizables y ajuste cómodo]: Con 5 pares de auriculares de diferentes tamaños, 3 pares de tamaño normal y 2 tamaños adicionales (XL, XS), para un ajuste seguro y un uso prolongado sin molestias. Con los ojales del tamaño correcto, también obtendrá un excelente rendimiento de reducción de ruido.

[Control en línea y fácil de usar]: Construido con control de botón en línea y micrófono. La facilidad de uso le permite cambiar de canción, ajustar el volumen y contestar/colgar llamadas telefónicas de una manera muy conveniente. Consejos: cuando cargue con un adaptador de carga, asegúrese de que la corriente no sea superior a 1A.

SoundPEATS H1 Auriculares Inalámbricos Bluetooth 5.2, Driver Doble híbrido de Knowles QCC3040 AptX Adaptive, TrueWireless, 4-Micrófonos y CVC 8.0, Carga Inalambrica USB-C, 40H, Modo de Juego € 84.99

€ 63.74 in stock 1 new from €63.74

2 used from €50.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Controlador doble híbrido y cruce】: la fórmula mágica de SOUNDPEAT H1 es su sistema de controlador único: una combinación de un controlador de armadura equilibrada de Knowles, un controlador dinámico personalizado y un cruce patentado. Además, han sido ajustados por ingenieros de sonido galardonados para garantizar una experiencia de audio incomparable.

【QCC3040 y Bluetooth 5.2】Estar armado con la tecnología Bluetooth más actualizada en la industria para que pueda disfrutar de sus canciones favoritas y chats de video en paz. El último chip proporciona la conectividad inalámbrica más robusta y perfecta para una experiencia auditiva realmente inmersiva y en movimiento.

【aptX Adaptive & Game Mode】Admite aptX Adaptive para ajustar automáticamente de forma dinámica su tasa de bits para garantizar una experiencia premium robusta y consistente. Toque tres veces los auriculares para ingresar al modo de juego y participar en un mundo de juegos prácticamente sin demoras. Pone el audio en perfecta sincronización con los medios al reducir la latencia al nivel más bajo de la industria de 40 milisegundos.

【Cancelación de ruido cVc 8.0 y 4 micrófonos】Gracias al algoritmo cVc 8.0 integrado de vanguardia, esa señal se puede cancelar de manera efectiva desde el original capturado por el primer micrófono. Para que pueda hacer llamadas nítidas y experimentar conversaciones silenciosas a través de FaceTime, Google Hangouts y Zoom donde quiera que vaya.

【Control táctil y tiempo de reproducción ultralargo】A través de suaves toques en los auriculares con la punta de los dedos, puede controlar todo, desde las llamadas hasta la navegación de la música y los ajustes de volumen. Los auriculares obtienen 10 horas de reproducción con una sola carga más 30 horas adicionales desde el estuche para mantener la música.

SoundPEATS Air3 Auriculares Inalambricos, Auriculares Bluetooth 5.2 QCC3040 aptX-Adaptable 4-Micrófono, Detección Automática de Oreja, Llamada de Reducción de Ruido CVC, Talla Pequeña, Modo de Juego € 59.99

€ 41.99 in stock 2 new from €41.99

1 used from €44.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Qualcomm 3040 y Bluetooth 5.2]: el último chip Qualcomm QCC3040 integrado y la tecnología Bluetooth 5.2 ofrecen una actualización completa en todos los sentidos para garantizar una conexión perfecta (75% más estable que la última generación) y un sonido mejorado. Premios recientes: VGP2021 El Premio Súper calidad-precio y El Premio de Oro de True Wireless Stereo audifonos inalámbricos Bluetooth de Japón.

[4-Micrófonos y Cancelación de Ruido cVc]: el chip QCC3040 posee una aritmética de cancelación de ruido de orden superior para garantizar llamadas claras y una comunicación fluida sin interrupciones o desconexiones con 4-micrófonos en cada auricular y tecnología mejorada de cancelación de ruido cVc. se aplica para conferencia o videollamadas, pj: Skype/ZOOM/MEET/ o más aplicaciones, son excelentes en interiores con una función que te permite escuchar tu voz durante las llamadas.

[Uso ultraligero y cómodo]: con un solo auricular inalámbrico que pesa 3.9g y el estuche de carga que pesa 27g, el diseño compacto y portátil ofrece una textura visible. Los auriculares con forma de semi-en la oreja con carcasa esmerilada permiten un uso prolongado sin ninguna molestia. nos ayudarán a liberarnos de los cables para disfrutar más de la música.

[Qualcomm TrueWireless y conexión perfecta]: actualizada en True Wireless Stereo Plus, la tecnología avanzada TrueWireless equilibra el consumo entre dos auriculares y mejora al máximo la estabilidad de la conexión incluso en circunstancias de radiofrecuencia deficientes.

[Sonido melodioso y 25 horas] - El controlador de diafragma biocompuesto de 14,2 mm y el códec aptX analizan con precisión los detalles y restauran un sonido realista. 5 horas de reproducción por carga y otras 4 recargas con el estuche de carga enriquecen su tiempo libre. READ Los 30 mejores Funda Bq X Pro capaces: la mejor revisión sobre Funda Bq X Pro

SoundPEATS T3 Auriculares Bluetooth 5.2, Auriculares Inalámbricos con Reducción de Ruido Activa con 4 Micros, 10mm Drivers Algoritmo de AI Sound+ Llamadas Claras, Modo Transparente, Total 16,5 Horas € 47.99

€ 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conexión Bluetooth sin interrupciones】El auricular Bluetooth SoundPEATS T3 está equipado con el chip Bluetooth 5.2 más avanzado, con conectividad rápida y estable, mientras que proporciona un retardo de audio extremadamente bajo entre sus dispositivos.

【ANC y 4 micrófonos, el sonido es nítido】Con la tecnología de reducción de ruido AI, cada auricular Bluetooth tiene dos micrófonos, se usa un micrófono orientado hacia afuera para suprimir el ruido y se usa un micrófono orientado hacia adentro para captar su voz, por lo que como para lograr una excelente reducción activa del ruido.

【Modo transparente】Al cambiar al modo transparente, puede escuchar cualquier sonido que desee a un volumen cómodo mientras comprende el entorno circundante. Escuche de forma natural y conéctese con su entorno, incluso cuando lo use.

【Toque sensible】Ambos auriculares Bluetooth tienen sensores capacitivos incorporados, que pueden realizar un toque sensible. Simplemente toque la enorme superficie del botón multifunción para cambiar a varias funciones como ANC y modo transparente.

【Emparejamiento rápido en un solo paso】Después de emparejarse con su dispositivo, los auriculares con reducción de ruido SOUNDPEATS T3 ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento cuando la caja de carga esté encendida y el Bluetooth del dispositivo esté encendido. Están listos para usar fuera de la caja.

Auriculares Inalámbricos, SoundPEATS TrueAir2 Auriculares Bluetooth V5.2 con Qualcomm QCC3040 aptX 4 Micrófono y Cancelación de Ruido CVC 8.0 Duración 25 Horas € 45.99

€ 36.74 in stock 2 new from €36.74

4 used from €33.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Qualcomm 3040 y Bluetooth 5.2]: el último chip Qualcomm QCC3040 integrado y la tecnología Bluetooth 5.2 ofrecen una actualización completa en todos los sentidos para garantizar una conexión perfecta (75% más estable que la última generación) y un sonido mejorado.

[4 Micrófono y Cancelación de Ruido cVc]: el chip QCC3040 posee una aritmética de cancelación de ruido de orden superior para garantizar llamadas claras y una comunicación fluida sin interrupciones o desconexiones con 4 micrófono en cada auricular y tecnología mejorada de cancelación de ruido cVc.

[Uso ultraligero y cómodo]: con un solo audífono inalámbrico que pesa 3.9g y el estuche de carga que pesa 27g, el diseño compacto y portátil ofrece una textura visible. Los audífonos con forma de semi-en la oreja con carcasa esmerilada permiten un uso prolongado sin ninguna molestia.

[Qualcomm TrueWireless y conexión perfecta]: actualizada en True Wireless Stereo Plus, la tecnología avanzada TrueWireless equilibra el consumo entre dos auriculares y mejora al máximo la estabilidad de la conexión incluso en circunstancias de radiofrecuencia deficientes.

[Sonido melodioso y 25 horas] - El controlador de diafragma biocompuesto de 14,2 mm y el códec aptX analizan con precisión los detalles y restauran un sonido realista. 5 horas de reproducción por carga y otras 4 recargas con el estuche de carga enriquecen su tiempo libre.

SoundPEATS Auriculares Bluetooth 5.0 Inalámbricos Magnéticos Value Cascos Deportivos con Micrófono IPX5 Manos Libres Hi-Fi Sonido hasta 7H € 28.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫ 【Bluetooth 5.0】Gracias a la tecnología de Bluetooth 5.0, sentirá la música con mayor potencia y es más sencillo comunicarse con manos libres sin que haya ningún problema de conexión. Además, los auriculares Value poseen códec muy avanzado para que la señal bluetooth no pierda calidad y no tenga ningún desfase de sonido.

♫ 【Sonido Hi-Fi & llamada clara】Los cascos tienen unos graves contundentes que van unidos a unos sonidos bien equilibrados tanto de agudos como de voces. Por otra parte, como tiene cancelación del ruido externo, no necesitará usarlos a máximo volumen, por lo que no existirá distorsión de sonido.

♫ 【Larga autonomía】Escuchando música sin descanso a volumen medio podrá estar hasta un máximo de 7 horas. Y para una carga completa le bastará tenerlos 1-2 horas conectados a la corriente. Notas: la duración de la batería puede variar según la configuración, el entorno, el uso y otros factores que incluyen el volumen, el tipo de música, la distancia, la versión Bluetooth del dispositivo, la temperatura, etc.

♫ 【Diseño ergonómico】Los auriculares vienen con la amplia variedad de ganchos y almodillas que puede encontrar la que más se adapte a usted y conseguir la máxima comodidad posible. Y con las pinzas que trae se los podrá fijar al cuello de camiseta para que cuando se sueltan de la oreja, no se caen. Los auriculares Value tienen los extremos imantados, así si está corriendo y le apetece dejar de escuchar música, no hace falta parar y guardarlos, sino unir los dos extremos y formar un collar.

♫ 【Servicio post-venta】Si le pase cualquier problema con el artículo, no dude en ponerse en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico, y le responderemos en el plazo de 24 horas.

SoundPEATS S5 Auriculares Inalambricos Deportivos, Bluetooth 5.0 Deporte IPX7 Impermeable Cascos Inalámbricos Reproducción de 20 Horas, Controladores de Graves Mejorados de 12 mm, Control Táctil € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

2 used from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sonido estéreo superior】Controladores dinámicos integrados de 12 mm, los auriculares SoundPEATS S5 ofrecen un sonido cristalino y envolvente profesional con agudos sedosos, medios suaves y graves contundentes a cualquier volumen.

【Diseño de gancho para la oreja deportivo seguro e Impermeable IPX7】 Los ganchos para la oreja ajustables y seguros y el diseño ergonómico para la oreja eliminan el problema de las caídas. Perfecto para correr, trotar, hacer senderismo, yoga, ejercicio, gimnasio, viajes, etc. La construcción reforzada y compacta con impermeabilización IPX7 protege los auriculares deportivos del agua o el sudor.

【Conexión perfecta y Bluetooth V5.0】Conexión perfecta entre el modo único con auriculares o el modo individual / doble. Ambos auriculares admiten el funcionamiento de la primera unidad / unidad principal. Emparejamiento instantáneo justo después de quitar el estuche de carga. SoundPEATS S5 adopta la tecnología Bluetooth V5.0 para una conexión más estable y una transmisión de señal más fuerte.

【Control táctil completo】El control táctil inteligente de los auriculares le permite omitir canciones, ajustar el volumen, responder / rechazar llamadas y activar el asistente de voz, etc. sin levantar el teléfono.

【20 horas de reproducción】Equipado con carga USB-C para estabilidad y seguridad. Los auriculares Bluetooth funcionan 5 horas por carga. El estuche de carga proporciona otras 3 veces de carga completa, 20 horas en total para mantener la música en funcionamiento.

SoundPEATS TrueAir2 Auriculares Inalambricos, Auriculares Bluetooth 5.2 Qualcomm3040 aptX TrueWireless Mirroring, 4-Micrófonos Cancelación de Ruido CVC Llamadas Alaras, Diseño Semi-in-Ear, 25 Horas € 48.89

€ 36.74 in stock 2 new from €36.74

2 used from €29.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Qualcomm 3040 y Bluetooth 5.2】El último chip Qualcomm QCC3040 integrado y la tecnología Bluetooth 5.2 ofrecen una actualización completa en todos los sentidos para garantizar una conexión perfecta (75% más estable que la última generación) y un sonido mejorado. Premios recientes: VGP2021 El Premio Súper calidad-precio y El Premio de Oro de True Wireless Stereo auriculares inalámbricos Bluetooth de Japón.

【Micrófono dual y Cancelación de Ruido cVc】El chip QCC3040 posee una aritmética de cancelación de ruido de orden superior para garantizar llamadas claras y una comunicación fluida sin interrupciones o desconexiones con micrófono dual en cada auricular y tecnología mejorada de cancelación de ruido cVc.

【Uso ultraligero y cómodo】Con un solo auriculares inalámbrico que pesa 3.9g y el estuche de carga que pesa 27g, el diseño compacto y portátil ofrece una textura visible. Los audífonos con forma de semi-en la oreja con carcasa esmerilada permiten un uso prolongado sin ninguna molestia.

【True Wireless y conexión perfecta】Actualizada en True Wireless Stereo Plus, la tecnología avanzada True Wireless equilibra el consumo entre dos auriculares y mejora al máximo la estabilidad de la conexión incluso en circunstancias de radiofrecuencia deficientes.

【Sonido melodioso y 25 horas】El controlador de diafragma biocompuesto de 14,2 mm y el códec aptX analizan con precisión los detalles y restauran un sonido realista. 5 horas de reproducción por carga y otras 4 recargas con el estuche de carga enriquecen su tiempo libre.

SoundPEATS S5 Auriculares Inalambricos Deportivos, Bluetooth 5.0 Deporte IPX7 Impermeable Cascos Inalámbricos Reproducción de 20 Horas, Controladores de Graves Mejorados de 12 mm, Control Táctil € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

1 used from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sonido estéreo superior】Controladores dinámicos integrados de 12 mm, los auriculares SoundPEATS S5 ofrecen un sonido cristalino y envolvente profesional con agudos sedosos, medios suaves y graves contundentes a cualquier volumen.

【Diseño de gancho para la oreja deportivo seguro e Impermeable IPX7】 Los ganchos para la oreja ajustables y seguros y el diseño ergonómico para la oreja eliminan el problema de las caídas. Perfecto para correr, trotar, hacer senderismo, yoga, ejercicio, gimnasio, viajes, etc. La construcción reforzada y compacta con impermeabilización IPX7 protege los auriculares deportivos del agua o el sudor.

【20 horas de reproducción】Equipado con carga USB-C para estabilidad y seguridad. Los auriculares Bluetooth funcionan 5 horas por carga. El estuche de carga proporciona otras 3 veces de carga completa, 20 horas en total para mantener la música en funcionamiento.

【Conexión perfecta y Bluetooth V5.0】Conexión perfecta entre el modo único con auriculares o el modo individual / doble. Ambos auriculares admiten el funcionamiento de la primera unidad / unidad principal. Emparejamiento instantáneo justo después de quitar el estuche de carga. SoundPEATS S5 adopta la tecnología Bluetooth V5.0 para una conexión más estable y una transmisión de señal más fuerte.

【Control táctil completo】El control táctil inteligente de los auriculares le permite omitir canciones, ajustar el volumen, responder / rechazar llamadas y activar el asistente de voz, etc. sin levantar el teléfono.

SoundPEATS Sonic Auriculares Bluetooth V5.2, Auriculares Inalámbricos QCC3040 APTX-Adaptive CVC8.0 IPX5 Auriculares Deportivos Mono/Estéreo Bajo Envolvente Modo de Juego USB-C 35 Horas € 55.99 in stock 1 new from €55.99

1 used from €44.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Chips QCC3040 y Bluetooth 5.2] - Adopte Bluetooth 5.2 avanzado y el conjunto de chips QCC 3040 de alta tecnología incorporado, SoundPEATS Sonic es compatible con todos los dispositivos Bluetooth habilitados con bluetooth 4.0 o superior y le brinda un disfrute verdaderamente inalámbrico con una conexión perfecta y un menor consumo. Puede elegir auriculares a la vez para llamadas o música, cambiar libremente entre el modo individual y doble.

[Bajo Potentes & Llmada clara]: para brindarle un festín de audio incomparable, Los auriculares inalámbricos SoundPEATS Sonic adoptan la tecnología de mejora de baja frecuencia y la última tecnología de decodificación de audio adaptativa aptx para ofrecer un sonido envolvente fantástico con graves potentes. Combinado con la funcionalidad de reducción de ruido Qualcomm CVC8.0, experimentará un mundo completamente nuevo de llamadas telefónicas nítidas.

[35 horas reproducción y carga USB-C]: Tomando con los auriculares bluetooth Soundpeats Sonic, puede disfrutar de la música donde quiera que vaya, ya que ofrece hasta 15 horas de reproducción con una sola carga completa y el estuche de carga de bolsillo extiende el tiempo de reproducción hasta 35 horas y admite hasta 2 cargas completas para los auriculares, solo se necesitan 1,5 horas para cargar el estuche con carga rápida tipo-C.

[TrueWireless Mirroring & Modo Juego]: QCC TrueWireless Mirroring tiene como objetivo maximizar la estabilidad de la conexión y reducir la interrupción de audio en circunstancias de baja frecuencia de radio. no sentirá pérdida de señal o cortes de música mientras escucha y llama, sin importar en interiores o exteriores. El modo de juego minimiza la demora para garantizar la sincronización del audio y la imagen del juego (game mode:haga tres veces el botón izquierdo).

[Control fácil y Ajuste cómodo]: en comparación con el control táctil inteligente, el control de botón de activación proporciona un control más preciso de lo que desea. Toque suavemente el auricular para omitir canciones, ajustar el volumen, responder / rechazar llamadas y activar Siri sin levantar el teléfono celular. El diseño ergonómico en la oreja y tres tamaños de gomas le brindan un uso más cómodo. SOUNDPEATS ofrece una garantía de 12 meses sin preocupaciones.

Auriculares InaláMbricos, Auriculares Bluetooth 5.3 HiFi Estéreo, Auriculares Inalámbricos In-Ear, LED Pantalla, Mic Integrado, 40 Horas De ReproduccióN, Control Táctil, IP7 Impermeables, Carga Rápida € 49.99

€ 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño intraauricular ultraligero e innovación técnica】Auriculares intraauriculares Bluetooth AELBONY presentan un diseño intraauricular ultraligero diseñado para una comodidad duradera. La construcción de los auriculares, desarrollada a partir de miles de estudios de usuarios, sigue optimizándose para un mejor ajuste en el auricular y para reducir la presión sobre la oreja.

【Diafragma compuesto de fibra de 13 mm y sistema de doble micrófono】Auriculares inalámbricos Bluetooth AELBONY cuentan con un diafragma de 13 mm y tecnología de renderizado HD sin pérdidas para conseguir unos graves profundos y unos agudos claros. Los auriculares Bluetooth AELBONY están equipados con un sistema de doble micrófono y algoritmos inteligentes de cancelación de ruido para conseguir un sonido puro y restaurado, incluso en entornos ruidosos.

【Bluetooth 5.3 y latencia ultrabaja de 40 MS】Auriculares Bluetooth AELBONY están equipados con el último chip de alto rendimiento Bluetooth 5.3, que ofrece velocidades de transmisión más rápidas, mayor estabilidad de la conexión y un mayor alcance del Bluetooth (hasta 15 metros). Con una transmisión de doble canal de segunda generación y una optimización total del enlace a nivel de sistema, los auriculares inalámbricos AELBONY reducen la latencia a un mínimo de 40 ms.

【Pantalla LED digital y 40 horas de tiempo de reproducción】Pantalla LED separada en la carcasa, puede comprobar en todo momento la carga restante de los auriculares Bluetooth y del estuche de carga. los auriculares Bluetooth intraauriculares AELBONY proporcionan entre 5 y 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y entre 30 y 35 horas con el estuche de carga. Con el USB-C, solo tarda 1 hora en cargarse por completo.

【IPX7 a prueba de agua y sudor】Nuestros auriculares inalámbricos están diseñados para los entusiastas del deporte y hemos mejorado la impermeabilidad deportiva de nuestros auriculares Blootooth con material impermeable IPX7. Son perfectas para correr, hacer footing, senderismo, yoga, ejercicio, fitness, viajes y mucho más. Así que no tiene que preocuparse por ningún entorno deportivo ni por cuestiones meteorológicas. Esperamos sinceramente que lo utilice feliz y satisfactoriamente.

SOUNDPEATS Mini Pro Auriculares Inalámbricos Reducción de Ruido de Llamadas AI, Auriculares Bluetooth 5.2 Conexión MC-Sync, IPX5 Baja Latencia Llamada Clara 28 Horas € 69.99

€ 52.49 in stock 1 new from €52.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tecnología de cancelación de ruido activa híbrida】SoundPEATS Mini Pro muestra un rendimiento líder en la industria en la cancelación de ruido tanto en profundidad como en ancho. Pueden suprimir eficazmente los ruidos del entorno en gran medida y nunca comprometer la calidad del sonido, mientras que la profundidad puede ser de hasta 35 dB. Con solo un toque, puedes concentrarte en tu música sin importar dónde estés.

【QCC3040 y aptX-Adaptive】El chip avanzado Qualcomm QCC3040 y la última tecnología Bluetooth 5.2 garantizan una conexión perfecta, una transmisión rápida y un consumo de energía ultrabajo. Con la combinación del controlador de biodiafragma de 10 mm y la tecnología de decodificación aptX-Adaptive, estos auriculares inalámbricos realmente restauran cada detalle y le ofrecen un sonido original sin pérdidas a nivel de CD.

【Modo de transparencia y diseño delicado】Mantenga presionado el auricular izquierdo para cambiar rápidamente al modo de transparencia, puede percibir el mundo exterior mientras disfruta de la música. El diseño ajustado repetidamente hace que estos auriculares sean suaves y compactos. La construcción ultraligera y ergonómica garantiza una experiencia de uso cómoda para satisfacer sus necesidades de verdadero disfrute inalámbri

【Llamada clara & TrueWireless Mirroring】Utilizando la tecnología de reducción de ruido cVc de Qualcomm, los auriculares Bluetooth Mini Pro eliminan los ruidos de fondo en gran medida y aseguran que su voz se escuche claramente sin ninguna interferencia. Con la tecnología Qualcomm TrueWireless, puede usar cualquiera de ellos como auricular maestro libremente y disfrutar de un cambio perfecto entre el modo individual y el modo doble.

【Modo de juego y batería de larga duración】La latencia ultrabaja de 60 ms en el modo de juego hace que los efectos de sonido se sincronicen con la pantalla todo el tiempo. Puedes identificar la posición del sonido con precisión y reaccionar más rápido que los demás en cada pelea. 7 horas en modo normal (5 horas en modo ANC) para una sola carga y dos veces desde el estuche de carga hacen que el tiempo de trabajo total sea de hasta 21 horas. READ Los 30 mejores Funda Aquaris X Pro capaces: la mejor revisión sobre Funda Aquaris X Pro

SoundPEATS T2 Auriculares inalámbricos con cancelación Activa de Ruido, Auriculares ANC con Modo Transparente, Bluetooth 5.1, 30 Horas de reproducción, Carga rápida USB-C, Controlador de 12mm € 59.99

€ 44.99 in stock 1 new from €44.99

4 used from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Reducción activa de ruido]: combinados con la tecnología ANC de retroalimentación y retroalimentación, nuestros auriculares inalámbricos pueden suprimir eficazmente el ruido en un rango más amplio, pueden reducir el ruido ambiental hasta en 30dB, mejor para que usted se concentre en música, video o conversación privada.

[Modo transparente]: este modo puede amplificar el sonido circundante, captar el sonido ambiental a través de 4 micrófonos, no es necesario que se quite los auriculares para escuchar lo que sucede a su alrededor, lo que garantiza una conducción segura y caminar por la calle.

[10 horas de reproducción continua]: para una sola carga, los auriculares se pueden usar durante 10 horas, el estuche de carga compacto proporciona hasta 30 horas de duración de la batería. Con la función ANC, los auriculares pueden ofrecer 8 horas de reproducción. El puerto de carga tipo C garantiza una velocidad de carga más rápida y una amplia aplicabilidad.

[Controlador de 12 mm] - Los auriculares adoptan un controlador dinámico grande de 12 mm y tecnología avanzada de procesamiento de audio, ofrecen un sonido de increíble alta calidad y bajos profundos con detalles ricos, dos micrófonos con cada auricular pueden garantizar llamadas nítidas.

[Tecnología Bluetooth 5.1]: en comparación con otros auriculares del mercado, los auriculares inalámbricos SoundPEATS adoptaron la tecnología Bluetooth 5.1 más reciente, que le permite disfrutar de una velocidad de transmisión más rápida y una conexión sin problemas. Simplemente abra el estuche de carga y encienda el Bluetooth para conectar los auriculares. Si desea usarlo en modo monoaural, simplemente coloque el otro en el estuche de carga.

SoundPEATS TrueFree2 Auriculares inalámbricos Bluetooth 5.0 Auriculares intrauditivos estéreo Auriculares Deportivos, IPX7 a Prueba de Agua, 20 Horas de reproducción (Black) € 42.99

€ 35.24 in stock 1 new from €35.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Aletas y IPX7 a prueba de agua]: las aletas de silicona exclusivas y suaves te brindan un ajuste cómodo y seguro. El diseño reforzado y la clasificación IPX7 protegen los auriculares del sudor y el agua, y le permite disfrutar de su estilo de vida positivo y activo.

[Control total y operación fácil]: el control de botón sensible en la oreja brinda un toque cómodo y permite una operación precisa al cambiar de pista, ajustar el volumen, manejar llamadas y activar el asistente de voz lo más fácil posible.

[Indicadores de carga y tipo-C]: los indicadores con forma de batería dentro del estuche de carga le dan un estado claro de la batería que queda en el estuche, un LED representa el 25% de energía. La carga tipo C brinda comodidad y garantiza una carga rápida y segura.

[Conexión ininterrumpida y emparejamiento automático]: conexión perfecta entre el modo individual con auriculares o el modo individual/doble. Ambos auriculares son compatibles con la unidad principal/principal. Emparejamiento instantáneo justo después de la caja de carga.

[Sonido agradable y 20 horas]: Los drivers de diafragma biocompuesto de 6 mm incorporado transmite un sonido finamente sintonizado con una claridad excepcional y sin distorsión. Aproximadamente 4 veces las recargas completas mediante estuche de carga enriquecen su tiempo libre.

SoundPEATS Mini Pro Auriculares Inalámbricos Hybrid Active Noise Cancelling, Auriculares Bluetooth 5.2 con ANC, aptX Adaptive, QCC3040, Modo de Transparencia, CVC 8.0, Modo de Juego, Total 21 Horas € 65.99

€ 52.49 in stock 1 new from €52.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tecnología de cancelación de ruido activa híbrida】SoundPEATS Mini Pro muestra un rendimiento líder en la industria en la cancelación de ruido tanto en profundidad como en ancho. Pueden suprimir eficazmente los ruidos del entorno en gran medida y nunca comprometer la calidad del sonido, mientras que la profundidad puede ser de hasta 35 dB. Con solo un toque, puedes concentrarte en tu música sin importar dónde estés.

【QCC3040 y aptX-Adaptive】El chip avanzado Qualcomm QCC3040 y la última tecnología Bluetooth 5.2 garantizan una conexión perfecta, una transmisión rápida y un consumo de energía ultrabajo. Con la combinación del controlador de biodiafragma de 10 mm y la tecnología de decodificación aptX-Adaptive, estos auriculares inalámbricos realmente restauran cada detalle y le ofrecen un sonido original sin pérdidas a nivel de CD.

【Modo de transparencia y diseño delicado】Mantenga presionado el auricular izquierdo para cambiar rápidamente al modo de transparencia, puede percibir el mundo exterior mientras disfruta de la música. El diseño ajustado repetidamente hace que estos auriculares sean suaves y compactos. La construcción ultraligera y ergonómica garantiza una experiencia de uso cómoda para satisfacer sus necesidades de verdadero disfrute inalámbrico.

【Llamada clara & TrueWireless Mirroring】Utilizando la tecnología de reducción de ruido cVc de Qualcomm, los auriculares Bluetooth Mini Pro eliminan los ruidos de fondo en gran medida y aseguran que su voz se escuche claramente sin ninguna interferencia. Con la tecnología Qualcomm TrueWireless, puede usar cualquiera de ellos como auricular maestro libremente y disfrutar de un cambio perfecto entre el modo individual y el modo doble.

【Modo de juego y batería de larga duración】La latencia ultrabaja de 60 ms en el modo de juego hace que los efectos de sonido se sincronicen con la pantalla todo el tiempo. Puedes identificar la posición del sonido con precisión y reaccionar más rápido que los demás en cada pelea. 7 horas en modo normal (5 horas en modo ANC) para una sola carga y dos veces desde el estuche de carga hacen que el tiempo de trabajo total sea de hasta 21 horas.

SoundPEATS H2 Auriculares Inalámbricos con Altavoz Equilibrado Knowles, aptX Adaptive QCC3040 Auriculares Bluetooth 5.2 con 4 Micrófonos, TrueWireless Mirroring, Modo de Juego, 20 Horas € 79.99

€ 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Altavoces híbridos duales y QCC3040】 Los auriculares Bluetooth SoundPEATS H2 aplican el controlador de armadura equilibrada de Knowles y el controlador dinámico de 8 mm para brindarle un sonido realmente excelente, como agudos fuertes, bajos contundentes y contundentes y una voz completa y nítida. Los últimos Qualcomm QCC3040 y Bluetooth 5.2 ofrecen una conectividad inalámbrica perfecta y excepcional para una experiencia de escucha agradable y envolvente con cualquier música.

【aptX Adaptive y modo de juego】 La configuración avanzada ofrece un sonido real y una latencia ultrabaja en el modo de juego que se activa al tocar el auricular inalámbrico izquierdo tres veces, por lo que encontrará que el retraso del audio ha desaparecido casi por completo. Equipado con tecnología aptX Adaptive para adaptar dinámicamente automáticamente sus tasas de bits para garantizar la increíble experiencia de alta definición en video y audio.

【Cancelación de ruido CVC y 4 micrófonos】 Los auriculares inalámbricos SoundPEATS H2 están integrados con cuatro micrófonos y el algoritmo de cancelación de ruido cVc 8.0 para eliminar los sonidos ambientales y capturar su voz para garantizar una comunicación fluida en juegos, videos y llamadas. Y la claridad del sonido de los auriculares es superior, el sonido es equilibrado y detallado, lo que es ideal para voz, música y llamadas claras.

【Control sensible y 20 horas en total】 5 horas de tiempo de reproducción por carga y 3 cargas más a través del estuche de carga, los auriculares inalámbricos H2 extienden su disfrute a 20 horas en total, lo cual es ideal para las personas que necesitan un uso prolongado de auriculares inalámbricos Bluetooth. Puede controlar todo, como el salto de pista, el volumen y la pausa, el asistente y las llamadas telefónicas a través de un control preciso y sensible.

【Estuche exquisito y logotipo metálico】 SoundPEATS sigue mejorando los productos en todos los sentidos, la tecnología interna, el diseño, el sonido y la mano de obra, etc. El diseño exclusivo de los auriculares inalámbricos H2 cuenta la historia. El llamativo estuche de carga portátil hecho de material de alta calidad es sorprendentemente ligero pero sólido. El nuevo logotipo metálico de la "S" en los auriculares no muestra más que textura y mejora su experiencia de control táctil.

Auriculares Inalámbricos Bluetooth 5.0 SoundPEATS Truefree+ Cascos Inalámbricos In-Ear Invisibles Sonido Estéreo Mini Audífonos Gemelos Manos Libres con Micrófono con Estuche de Carga (Blanco) € 39.89

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth 5.0】Adopte el chipset Bluetooth 5.0 actualizado profesionalmente con decodificador de alta resolución y tecnología de codificación de audio para brindar un extraordinario sonido de alta fidelidad con baja latencia. la estabilidad de los auriculares inalámbricos TrueFree+ de SoundPEATS es mejor sobresaliente y poseen una transmisión.

【Sencillo y Pareja】Permite trabajar juntos para disfrutar del sonido estéreo o usar un solo auricular solo por preferencia o seguridad al conducir. A diferencia de la versión anterior u otra marca, los auriculares inalámbricos TrueFree ofrecen sonido estéreo de alta fidelidad tanto en la música como en las llamadas telefónicas. podrá sentir una reproducción de sonido estéreo 3D más realista.

【Emparejamiento en un Paso】Nacido para ofrecerle todas las comodidades, los auriculares están fabricados con una operación muy sencilla. Saque los auriculares del estuche de carga y presione en la lista de Bluetooth.Con el táctil operación multifunción con una sola mano: cambiar/reproducir/pausar música; hacer/recibir llamadas. Así es como fácilmente se emparejan los auriculares.

【Caja de Carga Inteligente】Una caja de carga magnética compacta y liviana para cargar sus auriculares. La caja de carga puede cargar los auriculares 4 veces y los auriculares están completamente cargados. Tarda 1,5 horas. Cada carga se puede reproducir durante 4 horas, para un total de 20 horas. Con un diseño deportivo basado en la ergonomía, se esfuerzan por mantenerlos en sus oídos por más tiempo.

【Ajuste cómodo y amplia compatibilidad】Viene con almohadillas auriculares de diferentes tamaños, los auriculares Bluetooth SoundPEATS le brindan un ajuste cómodo. Admite dispositivos habilitados para Bluetooth con la versión 4.0 y superior.

Auriculares Inalámbricos, SoundPEATS Sonic Pro aptX-Adaptive Auriculares Bluetooth 5.2 con Modo de Juego, Carga Inalámbrica, TrueWireless Mirroring, Cancelación de Ruido cVc8.0, 35 Horas € 72.99 in stock 1 new from €72.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4 Unidad de Hierro Dinámica y aptx-Adaptable】En comparación con una sola unidad de hierro móvil, el sonido de Sonic Pro con la unidad de hierro dinámica dual es transparente y completo, con más énfasis en la suavidad de la voz humana y una restauración más completa y precisa de música, brindando una experiencia auditiva natural más hermosa. La tecnología avanzada de audio adaptable aptx proporciona una mejora sustancial en la calidad del sonido. (Compatible con adptx y aptx-HD)

【Qualcomm 3040 y Bluetooth 5.2】Los auriculares inalámbricos bluetooth incorporan la última versión de bluetooth y el chip Qualcomm 3040 más avanzado. En comparación con Qualcomm 3020 y bluetooth 5.0, Sonic Pro ha mejorado enormemente los problemas de conexión y ofrece menor consumo de energía, mayor tiempo de uso, señal más fuerte y transmisión más estable. Ya sea para escuchar música o ver videos, estará relajado y cómodo.

【Modo de Juego y Truewireless Mirroring】En el modo de juego, la demora se reducirá en gran medida, el audio y el video se sincronizarán y se pueden jugar varios juegos móviles libremente. Gracias a la nueva tecnología Truewireless Mirroring de Qualcomm, al cambiar entre oídos simples y dobles, ya sea una llamada o música, el audio no se interrumpirá, lo que proporciona una transmisión de señal inalámbrica más estable y transparente con un cambio de rol maestro-esclavo.

【Cancelación de Ruido cVc 8.0 y 2 Bicrófonos】Con la tecnología de cancelación de ruido cVc8.0, Sonic Pro con 2 micrófonos por auricular recopila con sensibilidad los sonidos de las llamadas, filtra con precisión el ruido ambiental, mejorando drásticamente la claridad de las llamadas, ya sea de voz y video, en la calle llamadas, conferencias telefónicas, etc., es como una comunicación cara a cara.

【35 Horas de Duración de la Batería y Carga Inalámbrica】Los auriculares inalámbricos tienen una batería de larga duración de 15 horas de reproducción por carga, lo que está lejos de la ansiosa espera por cada carga. Con la caja de carga, te hace escuchar y jugar libremente con una batería de larga duración de 35 horas. Al mismo tiempo, se agrega la función de carga inalámbrica, que es conveniente y rápida.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de auriculares inalambricos bluetooth soundpeats disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de auriculares inalambricos bluetooth soundpeats en el mercado. Puede obtener fácilmente auriculares inalambricos bluetooth soundpeats por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de auriculares inalambricos bluetooth soundpeats que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca auriculares inalambricos bluetooth soundpeats confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente auriculares inalambricos bluetooth soundpeats y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para auriculares inalambricos bluetooth soundpeats haya facilitado mucho la compra final de

auriculares inalambricos bluetooth soundpeats ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.