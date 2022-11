Inicio » Electrónica Los 30 mejores Audio Technica At2035 capaces: la mejor revisión sobre Audio Technica At2035 Electrónica Los 30 mejores Audio Technica At2035 capaces: la mejor revisión sobre Audio Technica At2035 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Audio-Technica AT2035 Micrófono de condensador cardioide para grabación de audio en el hogar, proyectos de música y sonido, aplicaciones de estudio profesional y presentaciones en vivo.

Amazon.es Features Diseñado para aplicaciones de estudio doméstico/de proyecto/profesional y actuaciones en vivo

Ofrece una nitidez excepcional y un ruido mínimo

Equipado con un filtro de paso alto de 80 Hz y un atenuador de 10 dB conmutables

Viene equipado con estuche protector y soporte antivibración personalizado

Micrófono de condensador Audio-Technica AT2035, diafragma grande, negro

Amazon.es Features Patrón cardioide polar que reduce la recogida de sonidos de los laterales y la parte trasera, lo que mejora el aislamiento de la fuente de sonido deseada

Diafragma grande para un sonido suave, natural y bajo nivel de ruido

(1) filtro pop para eliminar el molesto "plosives desde tus grabaciones

(1) 10 ft XLR Cable para conectar el micrófono a su mesa o interfaz.

(1) paño de limpieza de microfibra

Audio-Technica AT2035 - Micrófono de condensador de estudio (reacondicionado certificado)

Amazon.es Features Este producto certificado reacondicionado está probado y certificado para parecer y trabajar como nuevo. El proceso de renovación incluye pruebas de funcionalidad, limpieza básica, inspección y reembalaje. El producto se envía con todos los accesorios relevantes, una garantía mínima de 90 días, y puede llegar en una caja genérica. Sólo los vendedores seleccionados que mantienen una barra de alto rendimiento pueden ofrecer productos reacondicionados certificados en Amazon.com.

Diafragma grande para un sonido suave, natural y bajo nivel de ruido.

Alto manejo de SPL y amplio rango dinámico proporcionan versatilidad sin igual.

El soporte de choque personalizado proporciona un aislamiento superior.

Filtro conmutable de alta pasada de 80 Hz y almohadilla de 10 dB.

Audio Technica AT2035 – micrófono de condensador cardioide (Certificado Reformado)

Amazon.es Features Este producto reacondicionado certificado es fabricante refurbished, muestra no limitado o desgaste, y incluye todos los accesorios originales Plus una garantía de 90 días

Diafragma grande para un sonido suave, natural y bajo nivel de ruido

Manejo de alta presión sonora y amplio rango dinámico proporcionar versatilidad inigualable

Montaje de choque personalizado proporciona un aislamiento superior

Con filtro de 80 Hz y almohadilla de 10 dB

Audio-Technica AT2035 - Micrófono de condensador (con función de riñón, incluye sistema de popkiller), color negro

Amazon.es Features Elemento electret, direccional: riñón, rango de frecuencia: 20-20.000 Hz, receptor en circuito abierto: -33 dB (22,4 mV) bez. 1 V en 1 Pa*, impedancia: 120 ohmios.

Capacidad máxima: Nivel de entrada: 148 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D. ; 158 dB SPL con almohadilla de 10 dB (nominal), filtro acústico: 80 Hz, 12 dB/octava, rango dinámico: 136 dB, 1 kHz a máx. SPL

Nivel de ruido: 82 dB, 1 kHz at 1 Pa, alimentación fantasma: 11 – 52 V CC, 3,8 mA típico, peso: 403 g, dimensiones: 170.0 mm (6,69") de longitud, diámetro máximo del vástago 52.0 mm (2.05").

Diámetro máximo del vástago, conector de salida: conector integral de 3 pines, tipo XLRM, accesorios: amortiguador de vibraciones AT8458 para trípode roscado de 5/8 "-27; adaptador de rosca de 5/8 "-27 a 3/8"-16;

Funda protectora blanda, protección antipop doble con nailon, diámetro: 15 cm, cuello de cisne de 38 cm de largo, se puede enganchar hasta diámetro de tubo de 30 mm, peso: 150 g, color: negro. READ Los 30 mejores Onkyo Ht-S3800 capaces: la mejor revisión sobre Onkyo Ht-S3800

Audio Technica AT2035 paquete de micrófono de condensador cardioide con brazo Blucoil y filtro pop, y 2 cables XLR equilibrados de 10 pies

Amazon.es Features Proporciona audio suave y detallado: el versátil micrófono de audio Technica AT2035 tiene un gran diafragma que produce un sonido agradable y natural y 12 dB de bajo ruido.

Ofrece un mejor aislamiento del ruido: el patrón polar cardioide del micrófono reduce la pastilla de sonido desde la parte trasera y los lados. Puedes grabar libremente voces o instrumentos cristalinos.

Maneja niveles de alta presión de sonido con facilidad: la almohadilla de atenuación seleccionable de 10 dB permite al micrófono manejar señales SPL altas de hasta 158 dB sin sobrecarga.

Reduce las reglas indeseadas: el filtro de paso alto de 80 Hz conmutable minimiza el ruido ambiente indeseable como el bajo ruido de un sistema de aire acondicionado o la vibración del suelo.

Incluye micrófono condensador de audio Technica AT2035. Soporte de micrófono para impacto. Adaptador roscado 5/8"-27 a 3/8"-16. Funda protectora. Blucoil - Micrófono todo en uno con filtro pop Paquete de 2 cables XLR balanceados Blucoil de 10 pies - Cable de 3 pines para micrófonos, altavoces y dispositivos profesionales (macho a hembra).

Audio-Technica AT2035 micrófono cardioide de condensador y accesorios con Boom + desinfectante de soporte + cable + Pop filtro + gamuza de fibertique

Amazon.es Features Professional micrófono de condensador ofrece un diseño home-studio y diafragma grande para capturar sonido cristalino en cualquier situación.

El patrón polar cardioide garantiza fuera del eje de reducción de ruido y retroalimentación y un interruptor de salida de baja frecuencia minimiza el ambiente de baja frecuencia y el ruido.

El micrófono es muy adecuada para capturar señales de alto con el mínimo ruido y la distorsión y con alta capacidad de manejo de SPL.

at2035 es el micrófono perfecto para home studio aplicaciones y actuaciones en directo y tiene -10 dB Pad Switch proporciona espacio adicional.

Listo para funcionar con el micrófono de accesorios útiles en el paquete incluido un filtro pop para reducir popping sonidos, un alto soporte boom (plegable que es estable y ajustable, cable XLR, mic Sanitizer, y fibertique paño de limpieza.

Audio-Technica Micrófono Condensador, Negro (AT2035)

Amazon.es Features Part Number AT2035PK Model AT2035PK Color Negro

Audio-Technica AT2035 Micrófono de Condensador cardioide para grabación de Audio en el hogar, proyectos de música y Sonido & Interfaz de Audio USB Scarlett Solo 3.ª Gen, Rojo

€ 260.99 in stock 1 new from €260.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Diseñado para aplicaciones de estudio doméstico/de proyecto/profesional y actuaciones en vivo

producto 1: Ofrece una nitidez excepcional y un ruido mínimo

producto 1: Equipado con un filtro de paso alto de 80 Hz y un atenuador de 10 dB conmutables

producto 1: Viene equipado con estuche protector y soporte antivibración personalizado

producto 2: Rendimiento profesional con unos preamplificadores de la máxima calidad - Consigue una grabación más clara y abierta gracias a los preamplificadores de micrófono con mejor rendimiento de la gama Scarlett. El modo Air conmutable añade claridad extra a tus voces al grabar con tu Scarlett Solo.

Audio Technica AT2035 condensador micrófono + POP Filtro + soporte para micrófono + cable XLR

Amazon.es Features Incluye cable de shock mount, pop Filter, Mic, y soporte para micrófono.

Diafragma grande para un sonido suave, natural y bajo nivel de ruido

Manejo de alta presión sonora y amplio rango dinámico proporcionar versatilidad inigualable

Montaje de choque personalizado proporciona un aislamiento superior

Incluye montaje de choque personalizada y bolsa protectora

Audio Technica AT2035 - Micrófono con filtro Knox Gear Pop, brazo de pluma y cable XLR (4 artículos)

Amazon.es Features El paquete incluye: micrófono condensador de estudio cardioide de diafragma grande Audio Technica AT2035, filtro pop, brazo de tijera con rosca de 3/8-16 (negro) y cable de micrófono XLR macho XLR hembra de 25 pies

Micrófono condensador cardioide de diafragma grande: diseñado para aplicaciones críticas en el hogar/proyecto/estudio profesional y rendimiento en vivo, este condensador de estudio cardioide de dirección lateral ofrece detalles excepcionales y bajo nivel de ruido

Características: equipado con un filtro de paso alto conmutable de 80 Hz y almohadilla de 10 dB, el AT2035 maneja altos niveles de presión de sonido con facilidad

Patrón polar: el patrón polar cardioide reduce la captación de sonidos desde los lados y la parte trasera, mejorando el aislamiento de la fuente de sonido deseada

Construcción y consistencia: junto con su construcción robusta y especificaciones de alto rendimiento, el AT2035 proporciona un nivel excepcional de consistencia desde el modelo hasta el modelo

Audio-Technica AT2035 Micrófono de Condensador cardioide para grabación de Audio en el hogar, proyectos de música y Sonido & Interfaz de Audio USB Scarlett 2i2 3.ª Gen. de Focusrite, Color Rojo

€ 313.00 in stock 1 new from €313.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Diseñado para aplicaciones de estudio doméstico/de proyecto/profesional y actuaciones en vivo

producto 1: Ofrece una nitidez excepcional y un ruido mínimo

producto 1: Equipado con un filtro de paso alto de 80 Hz y un atenuador de 10 dB conmutables

producto 1: Viene equipado con estuche protector y soporte antivibración personalizado

producto 2: Rendimiento profesional con unos preamplificadores de la máxima calidad - Consigue una grabación más clara y abierta gracias a los preamplificadores de micrófono con mejor rendimiento de la gama Scarlett. El modo Air conmutable añade claridad extra a tus instrumentos acústicos al grabar con tu Scarlett 2i2.

Audio-Technica AT2035 diafragma grande Studio Cardoid micrófono de condensador de mano con montaje de choque, blucoil Pop filtro, 20 ft XLR Cable Y 5 unidades cable correas

Amazon.es Features Audio-technica at2035 micrófono: diseñado para casa/proyecto críticos/aplicaciones de estudio profesionales y actuaciones en directo, este home-studio cardioide condensador ofrece un detalle excepcional y bajo ruido. equipado con una almohadilla con filtro de 80 Hz y 10 dB, las asas at2035 altos niveles de presión de sonido con facilidad. viene equipada con una funda protectora y un montaje de choque personalizada.

Potente y versátil: la at2035 es un micrófono de condensador cardioide con un diafragma grande para un sonido natural suave y bajo nivel de ruido. 'Manejo de alta presión sonora y un amplio rango dinámico proporcionar versatilidad inigualable. es un montaje de choque personalizado proporciona un aislamiento superior. it' s con filtro de 80 Hz y 10 dB Pad ofrecen una mayor versatilidad. también cuenta con un patrón cardioide polar que reduce la recogida de sonidos de los laterales y la parte trasera, lo que mejora el aislamiento de la fuente de sonido deseada.

Filtro pop: Olvídate de tener que ir a buscar este micrófono esencial, es justo aquí el viento pantalla/filtro pop de micrófono audio blucoil premium inmediatamente mejora la calidad de tus grabaciones vocales a una tasa de bolsillo friendly. este ofrece protección doble y el primer filtro pop pantalla dual Protector de bloques aire masivos como cualquier filtro pop haría normalmente. dispersa de la brecha entre en entonces cualquier resto de presión de aire, por lo que por el tiempo que pasa la segunda pantalla, el Blast es fácilmente contenida.

Cable XLR: Hecho con alta calidad de cobre libre de oxígeno (OFC) el blucoil XLR Cable es un básico para estudio, teatros, audio, vídeo y equipos de iluminación de escenario y el cobre de alta calidad evita la degeneración cada vez mayor vida del producto y elimina el problema de señales perdido en el tiempo desde la OFC es alta conductividad, ofreciendo la menor resistencia de mantener la calidad de la señal.

Incluye: Audio-technica at2035 micrófono de condensador cardioide con at8458 Shockmount de 5/8 "-27 rosca Stands, 5/8" -27 a 3/8 "-16 adaptador de rosca, y bolsa protectora. blucoil 20 pies cable XLR, Filtro pop, y 5-pack de velcro cable ties reutilizable.

Audio-Technica AT2020 Micrófono de condensador cardioide (conexión XLR) para voz en off, podcasting, streaming y grabación.

Amazon.es Features Alto nivel de presión sonora y una sorprendente gama dinámica, que lo convierte en un micrófono especialmente versátil

Diafragma de baja masa de Ø16mm, proporcionando tanto una amplia respuesta en frecuencia como una excelente respuesta a los transitorios

Patrón polar cardioide que mejora el aislamiento de la fuente sonora deseada y una reducción del sonido procedente de los laterales y la parte posterior

Fijación por medio de tornillo y pie giratorio que garantiza una fijación segura y facilita el posicionamiento del micrófono

Gracias a su bajo ruido, es adecuado para ser utilizado con sofisticados equipos de grabación; opcionalmente, puede ser suspendido utilizando el AT8458

AT2020 Arana Para Micrófonos y Pantallas Antiviento - la Arana para Reducir el Ruido de Vibración Adecuado para Audio Technica AT2020 AT2035 ATR2500 Micro de YOUSHARES

Amazon.es Features Arana para Micrófonos - se adapta a los micrófonos AT2020, AT2020USB, AT2020USB + y AT2035 para reducir la vibración.(Soporte de Brazo de Pluma no Incluido)

Filtro Profesional - La espuma es adecuada para todos los micro Technics AT2020 AT4040 micro, el filtro pop mejora la calidad del audio

Efecto Perfecto - la montura antichoque aísla el micrófono del ruido, los golpes y las vibraciones. El filtro pop bloquea los ruidos explosivos, pops, aliento y viento.

Diseno Exquisito - Los soportes del amortiguador están hechos de metal con un agradable parabrisas de espuma. La cubierta del micrófono de espuma de alta densidad es duradera.

Detalles Humanizados - Con adaptador de tornillo. Combina perfectamente con la mayoría de los brazos y soportes de la pluma. READ Los 30 mejores Auriculares Huawei P20 capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Huawei P20

Micrófono Filtro Pop para AT2035 - Cubierta Protectora de Espuma para Micrófono Audio Technica AT2035 para Bloquear Explosivos por YOUSHARES

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parabrisas Profesional: Ajusta perfectamente su micrófono de condensador AT2035 y hace un gran trabajo! No más PLOSIVOS!

Mejora Perfecta: Mejora la calidad de audio de la cancelación de ruido y elimina el ruido de fondo. Bloquea los explosivos, el pop, el aliento y el ruido del viento.

Protección Perfecta: Mantiene el micrófono audio technica AT2035 a salvo de daños, polvo y humedad.

Alta Calidad: Hecho de espuma de alta densidad, material acolchado avanzado, duradero y fácil de limpiar.

Multipropósito: Perfecto para voces, instrumentos musicales, podcasts, grabaciones de campo y juegos en línea.

RØDE NT-USB Micrófono USB de condensador versátil estudio con filtro pop y trípode para transmisión, juegos, podcasting, producción musical, grabación de voz e instrumentos

Amazon.es Features Micrófono de estudio de alta calidad con la conveniencia de la conectividad USB

Escudo pop, soporte de escritorio para trípode, soporte de anillo, bolsa de almacenamiento y cable USB de 6 m (20 ')

Conector de auriculares estéreo de 3.5 mm para monitoreo de latencia cero

Control de mezcla directa entre entrada de micrófono y salida de fuente

Compatible con iPad de Apple, compatible con el parabrisas SMR y el parabrisas de espuma WS2

AT2020 Soporte Microfono de Escritorio con Soporte Antichoques y Protector de Parabrisas de Espuma para Audio Technica AT2020V AT2020USB+ AT2035 ATR2500X de Micrófono con Condensador

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte De Micrófono Profesional - Especialmente diseñado para audio technica AT2020, apto también para todos los demás micrófonos de 1,7 a 2 pulgadas de diámetro, como micrófonos AT2020V, AT2020USB+, AT2035, ATR2500X. Bonito soporte para ahorrar espacio y estable para el micrófono de condensador. Ayuda a mejorar tu calidad de sonido y liberar tus manos.

Base Con Peso Y Altura Ajustable - Este soporte de micrófono de mesa con un diámetro de 5,9 pulgadas y una base de metal pesada de 1,1 lb. Proporciona más estabilidad y un equilibrio preciso para evitar que el micrófono se vuelque. Su altura es de 7,9 pulgadas y se puede ajustar hasta 12,2 pulgadas para permitir un posicionamiento óptimo del micrófono.

Soporte Antigolpes De Alta Calidad - El soporte antigolpes puede reducir el ruido de vibración no deseado, para mejorar la calidad de la grabación de audio. Con un adaptador de rosca de 3/8 a 5/8 pulgadas. Se adapta perfectamente a la mayoría de los soportes de brazo de palo y micrófono.

Filtro De Viento Para Parabrisas - Es un kit ideal para reducir los plosivos, el ruido, las interferencias del viento, las salpicaduras de saliva durante la grabación o la difusión para garantizar una grabación clara y de alta calidad. Protege tu micrófono de la humedad y daños.

Fácil De Usar - Coge el poste, pégalo en el agujero y gíralo para apretarlo. Te permitió deshacerse de tu pie de micrófono voluminoso que tenía patas de trípode. Ideal para tu grabación, vídeos de YouTube, podcasts, juegos en línea o trabajo de voz.

AT2020 Arana para Micrófonos - la Arana Reduce el Ruido de Vibración y Mejora la Calidad de Grabación para Audio Technica AT2020 AT2020USB + AT2035 ATR2500 Micro de YOUSHARES

€ 12.46 in stock

1 used from €12.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje de choque profesional: especialmente diseñado para micrófono Audio Technica AT2020, AT2020USB, AT2020USB+, AT2035 para reducir la vibración. Reduce el tiempo de edición de audio. (Soporte de brazo no incluido)

Mejora perfecta: el soporte de choque aísla el micrófono del ruido, golpes y vibraciones. Como golpear el suelo, golpes de escritorio, ajustar el brazo, etc.

Capacidad de brazo de brazo: con un adaptador de tornillo de 3/8"-5/8". Combina perfectamente con la mayoría de los soportes de brazo y micrófono.

Diseño exquisito: los soportes de choque están enmarcados con una abrazadera fácil de abrir y un bonito acolchado de espuma.

Ideal para tus videos de YouTube, podcasting, juegos en línea. El paquete incluye soporte de choque de micrófono, adaptador de conector universal.

AT2035 Soporte de Micrófono con Filtro Pop - Soporte de Brazo de Brazo de Micrófono con Espuma de Parabrisas para Audio Technica Micrófono AT2035 de YOUSHARES

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Efecto Perfecto: el brazo de la pluma de suspensión sujeta su micrófono Audio-Technica AT2035 en cualquier posición que desee. No se hunde, solo roca sólida.

Parabrisas Profesional: compatible con micrófonos AT2035, la cubierta de espuma reduce el viento y el ruido de fondo.

Soporte de Micrófono: los muelles de suspensión doble de cada brazo de la pluma protegen el micrófono de sacudidas y caídas repentinas. Es una construcción de acero resistente, fácil de configurar y plegable.

Soporte de Clip de Micrófono: un clip de micrófono estándar para montar la mayoría de los micrófonos de mano de tamaño estándar.

Combo Todo en Uno: el paquete incluye soporte de micrófono Audio Technica, abrazadera de montaje en mesa, espuma de espuma.

Audio-Technica Content Creator Pack para podcasting, streaming, juegos y creación de contenido.

Amazon.es Features Micrófono de condensador de captación lateral con salida USB para una fácil conexión a tu ordenador

El conector de auriculares integrado te permite una monitorización directa desde el micrófono

El diafragma de baja masa aporta una excelente respuesta en frecuencia

Avanzada calidad de ingeniería y construcción

Transductores de 40 mm con imanes de tierras raras y bobinas de hilo de aluminio recubierto de cobre

AT2020 Soporte de micrófono con filtro pop - Soporte de brazo de brazo de micrófono con parabrisas de espuma para Audio Technica AT2020 AT2020 USB + AT2035 Micrófono de YOUSHARES

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Efecto perfecto: el brazo de la pluma de suspensión sujeta su Audio-Technica AT2020, AT2020USB, AT2020USB +, AT2035 en cualquier posición que desee. No se hunde, solo roca sólida.

Parabrisas profesional: compatible con los micrófonos USB XLR AT2020, la cubierta de espuma reduce el viento y el ruido de fondo.

Soporte de micrófono: los muelles de suspensión doble de cada brazo de la pluma protegen el micrófono de sacudidas y caídas repentinas. Es una construcción de acero resistente, fácil de instalar y plegable.

Soporte de clip de micrófono: un clip de micrófono estándar para montar la mayoría de los micrófonos de mano de tamaño estándar.

Combo todo en uno: el paquete incluye soporte de micrófono USB Audio Technica, abrazadera de montaje en mesa, espuma de espuma.

Audio-Technica AT2050 Micrófono de condensador de múltiples patrones para estudio y uso de sonido en vivo en voces, piano, cuerdas, audífonos de batería, amplificadores de guitarra y más.

Amazon.es Features Patrones polares cardiode, omnidireccional y figura de ocho

Respuesta de frecuencia de 20-20000 Hz

Impedancia de 120 ohmios con ruido de 17 dB SPL

Equipado con un filtro de paso alto conmutable de 80 Hz y una almohadilla de 10 dB

Rigych AT2020 Soporte Micrófono Mesa de Escritorio de Altura Ajustable Soporte Móvil, con Shock Mount y Tornillo Adaptador, Base de Metal para Audio Technica AT2020 AT2020USB AT2020USB+ AT2035 Micro

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de Micrófono de Mesa Profesional - Soporte para micrófono de mesa está especialmente diseñado para el micrófono Audio Technica AT2020, AT2020USB, AT2020USB+, AT2035 y también es adecuado para cualquier otro micrófono con un diámetro de 1,7 pulgadas a 2 pulgadas. Adecuado para podcasts, transmisiones en vivo, grabaciones, etc.

Metal Shock Mount - Puede proteger su micrófono mediante un diseño de cuerda altamente elástico en todas las direcciones y se puede ajustar 180 °. Ideal para su grabación, reduce los explosivos y el ruido y ayuda a mejorar la calidad de sonido y liberar tus manos.

Altura Ajustable - Este soporte para micrófono de mesa estilo tornillo tiene 8,3 pulgadas de alto y se puede ajustar a 11,6 pulgadas para un posicionamiento óptimo del micrófono. El soporte para micrófono de mesa te permite sentarte cómodamente y grabar durante mucho tiempo.

Fácil de Usar - El soporte para micrófono es fácil de montar y usar. Tome la barra, inserte en el agujero y gírala para apretarla. Le permite deshacerse del soporte del micrófono que consume espacio y fácil de llevar.

Juego de Grabación Perfecto - Perfecto para su grabación, vídeos de YouTube, podcasts, juegos en línea o voz/voz. El paquete incluye: 1 x soporte de amortiguador de metal, 1 x barra telescópica, 1 x base de metal, 1 x adaptador de rosca de 5/8" a 3/8".

Filtros Pop De Espuma y Peludos Parabrisas de Micrófono Grande Filtro Pop De Micrófono Cubierta de Espuma Compatible con Audio Technica At2020 At2035 At2500 At2050 At4040 2 Piezas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Cubierta de micrófono de espuma y peludo. Filtro pop profesional diseñado para compatible con micrófono técnico de audio AT2020 AT2035 AT2500.

✔Reducción de ruido del viento: el parabrisas del micrófono está diseñado para filtrar el ruido para obtener un registro claro en interiores y exteriores, manteniendo los ruidos no deseados de interferencias. Perfecto para voiceoff, entrevistas, grabaciones de campo, llamadas de conferencia, juegos en línea, etc.

✔ Saco de pelo artificial: esta funda para el viento tiene un pelo suave adecuado que ayuda a reducir las interferencias de ruido del viento al grabar al aire libre, proporcionando un registro de alta calidad. Actualizado con correa elástica suave para garantizar un entorno interior hermético para una mejor grabación.

✔ Cubierta de espuma más gruesa: con espuma de viento densa, la cubierta del micrófono ayuda a mejorar la calidad de grabación al reducir los ruidos de viento no deseados y evitar que tu condensador entre residuos, polvo y saliva; además de esta funda de espuma es lavable, puedes reutilizarla varias veces.

✔Atención: el paquete incluye 1 funda de micrófono peludo + 1 funda de espuma contra el viento. El micrófono de Audio Technica no está incluido. Si las fundas de micrófono de espuma están un poco fuera de forma, por favor, sácalas durante un poco de tiempo y volverá a su forma original. READ Los 30 mejores Tablet Samsung Tab A capaces: la mejor revisión sobre Tablet Samsung Tab A

Gutmann Micrófono Protector de viento para Audio Technica AT2035 USB

Amazon.es Features Fabricado en piel sintética de gran calidad. Usted recibe una garantía de tres años.

Supresión de ruido máximo para grabaciones de sonido óptimos.

Diseñado para aplicaciones de cine y vídeo profesional.

Ideal para grabar en exteriores.

Hecho en Alemania y el envío en todo el mundo.

Frgyee AT2020 - Soporte ajustable para micrófono con filtro pop, protección contra el viento, 4 bridas, abrazadera resistente mejorada, para AT2020USB+ AT2035 Audio Technica condensador de estudio

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazo de micrófono duradero: el soporte de brazo de micrófono ajustable está hecho de acero duradero para un uso duradero. Carga máxima: aprox. 1,5 kg. Proporciona una rotación completa de 360 ° para mantener su micrófono en cualquier posición deseada. Puede ajustar el ángulo y la altura adecuados para mostrar su voz perfecta.

Abrazadera de escritorio mejorada: en comparación con otras abrazaderas, esta abrazadera de mesa de metal cuenta con una almohadilla resistente a los arañazos y una mayor superficie de contacto para una fácil instalación en cualquier escritorio con un grosor de hasta 60 mm.

Montaje de choque de alta calidad: el montaje de golpes puede reducir el ruido de vibración no deseado. Como golpear el piso, golpear el escritorio. Mejora la calidad de grabación de audio. Con un adaptador de rosca de 3/8"-5/8". Se adapta perfectamente a la mayoría de soportes de micrófono y micrófono.

Mejora perfecta: con protección contra el viento de espuma y filtro de relleno. Es un kit ideal para reducir explosivos, ruido, alteraciones del viento y salpicaduras de saliva durante su grabación o transmisión para garantizar una grabación clara y de alta calidad. Proteja su micrófono de la humedad y los daños.

Todo en uno: 1 protector de viento solo para el micrófono Audio-Technica AT2020, 1 soporte de shockmount, 1 soporte de brazo de tijera de micrófono, 1 abrazadera de fijación de mesa, 1 filtro pop, 1 conector hembra 3/8 a 5/8 adaptador de rosca de conector 4 bridas. Ideal para grabaciones, vídeos de YouTube, podcasts, juegos en línea o voz/voz.

audio technica AT-2020V Micrófono de Estudio (Limited Edition Chrom). Incluye Accesorio AT8458A

Amazon.es Features Part Number AT2020V Model AUDAT2020V

Frgyee AT2020 Soporte de Micrófono de Mesa Ajustable con Soporte de Amortiguador, Protección Contra el Viento de Espuma y Protección Pop, para Audio Technica AT2020 AT2020USB+ AT2035 ATR2500

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de micrófono profesional – especialmente diseñado para Audio Technica AT2020, también adecuado para todos los demás micrófonos de 1,7 pulgadas – 2 pulgadas de diámetro, como AT2020USB, AT2020USB+, AT2035, ATR2500x micrófono. Bonito soporte para micrófono condensador que ahorra espacio y estable. Mejora tu calidad de sonido y libera tus manos.

Base pesada y altura ajustable: este soporte para micrófono de mesa tiene un diámetro de 5,9 pulgadas y una base de metal pesada de 1,1 libras. Proporciona más estabilidad y equilibrio preciso para evitar que el micrófono vuelque. Su altura es de 7,9 pulgadas y se puede ajustar hasta 12,2 pulgadas para permitir un posicionamiento óptimo del micrófono.

Shock Mount de alta calidad: el montaje de choque puede reducir el ruido de vibración no deseado. Como golpear el piso, golpear el escritorio. Mejora la calidad de grabación de audio. Con un adaptador de rosca de 3/8"-5/8". Se adapta perfectamente a la mayoría de soportes de micrófono y micrófono.

Cubierta de viento de espuma para micrófono – Con protección contra parabrisas. Es un kit ideal para reducir explosivos, ruido, alteraciones del viento y salpicaduras de saliva durante su grabación o transmisión para garantizar una grabación clara y de alta calidad. Proteja su micrófono de la humedad y los daños.

Fácil de usar: toma la barra, colócala en el agujero y gírala para apretarla. le permitió deshacerse de su soporte de micrófono que consume espacio con patas de trípode. Ideal para grabaciones, vídeos de YouTube, podcasts, juegos en línea o voz/voz.

