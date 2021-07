Inicio » Cocina Los 30 mejores Aspiradores Sin Bolsa Potentes capaces: la mejor revisión sobre Aspiradores Sin Bolsa Potentes Cocina Los 30 mejores Aspiradores Sin Bolsa Potentes capaces: la mejor revisión sobre Aspiradores Sin Bolsa Potentes 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Aspiradores Sin Bolsa Potentes?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Aspiradores Sin Bolsa Potentes del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cecotec Aspirador sin Bolsa Potente de Trineo Conga EcoExtreme 3000. 700 W, Eficiencia Energética 3AAA, Depósito 3,5 litros, 4 Accesorios, Filtrado Alta eficiencia € 84.90

€ 79.90 in stock 5 new from €79.90

Amazon.es Features Aspirador sin bolsa multi ciclónico: máx; potencía, mín; consumo; eficiencia energética 3aaa; alcanza resultados equivalentes a 3000 w con solo 700 w

Purifica el aire con filtrado profesional del aire en 5 fases, con filtro hepa; gran depósito de 3,5 l de capacidad con vaciado fácil e higiénico

Smart power regulation potencía de succión regulable; modo turbo para alfombras y moquetas, modo eco para suelos duros; apto para todas superficies

Animal Care: especialista en eliminar pelos de animales. UltraSilence System que te ofrece un aspirado silencioso de menos de 78dB

Ligero y manejable; con tubo telescópico metálico y recogecable automático. 9 metros de acción; con parking position, guárdalo en cualquier sitio

Rowenta Swift Power RO2981 Total Care, aspiradora sin bolsa, sistema ciclónico, depósito 1.5 L, cepillo parquet, boquilla 2 en 1 para ranuras, accesorio tapicerías y pelo mascotas, 77 dB € 99.99

€ 89.99 in stock 1 new from €89.99

1 used from €67.49

Amazon.es Features Aspirador sin bolsa ciclónico de gran eficiencia en suelos duros, y gran poder de succión en suelos suelos blandos como moqueta; mínima re-emisión de polvo con un nivel de ruido de 77 db muy bajo

Tres niveles de filtración: ciclones, filtro de alta eficiencia y foam lo que permite un mejor nivel de filtrado del polvo y alargando la vida del motor ya que lo mantine más tiempo limpio

Sistema ciclónico que permite una separación del aire y la suciedad más eficiente que incide en la baja reemisión de partículas de polvo durante el aspirado

Sistema de vaciado fácil para una mayor comodidad al vaciar el depósito; este sistema de vaciado del recipiente contenedor de polvo hace que el contacto con el polvo sea mínimo

Cepillo 2 en 1 integrado almacenada dentro del lateral de la aspiradora, para ranuras y boquilla de suelos con 2 posiciones; también incluye accesorio para tapicerías y pelos de mascota

Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Aspirador con Sistema Ciclonico sin Bolsa, Deposito 1.5 L, Filtro Antialergias, Facil de Limpiar € 109.99

€ 90.24 in stock 10 new from €90.24

4 used from €59.81

Amazon.es Features La tecnología powercyclone 5 separa el polvo y el aire de una pasada

El cepillo triactive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada

Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo de manera higiénica

Ruedas de goma de gran tamaño para un mayor control del movimiento

Amazon Basics – Potente aspirador de cilindro sin bolsa, para suelos duros y alfombras, filtro HEPA, compacto y ligero, 700 W, 1,5 l (UE) € 59.39

€ 56.99 in stock 1 new from €56.99

7 used from €46.17

Amazon.es Features Aspiradora ciclónica cilíndrica sin bolsa de 700 W. Rendimiento con eficiencia energética y de limpieza AAA. Consumo de 25 kWh al año.

Boquilla de triple acción que absorbe a fondo suciedad voluminosa y fina (basta deslizar el botón para regular la succión).

Filtro HEPA 12 que captura más del 99,5 % de todas las partículas para un aire limpio.

Capacidad de 1,5 L, pequeña, compacta y ligera. Fácil de trasladar gracias a su asa integrada. Cable de 5 m de longitud. Manguera ajustable de 1,5 m.

Excepcionalmente silenciosa (78 decibelios). Cable autoenrollable. Incluye un accesorio para grietas, una boquilla para tapicería, cepillo para el polvo, cepillo para el parqué y un soporte para los accesorios.

Polti Forzaspira C110_Plus Aspirador cicónico sin bolsa, 2 litros capacidad depósito de recogida, 800 W, 80 Decibelios, rojo/negro € 98.48

€ 72.37 in stock 14 new from €72.37

Amazon.es Features Aspirador ciclónico sin bolsa

Con 4 fases de filtrado con filtro HEPA lavable

Recoge cables automático

Regulación de aspiración

Capacidad depósito de recogida: 2 litros

Bosch BGC05AAA2 GS05 Cleannn - Aspirador sin bolsa, 700 W, 1.5 litros, color Rojo y negro € 87.89 in stock 19 new from €87.89

3 used from €80.82

Amazon.es Features Fácil de manejar y guardar gracias al súper ligero y compacto diseño

Motor HiSpin con aspas aerodinámicas y un flujo de aire perfectamente calibrado con el que conseguirás resultaros perfectos con un bajo consumo de energía

Adecuado para personas que sugren alergias gracias a su filtro higiénico HEPA H12 lavable, y sin gastos de mantenimiento

El rendimiento de limpieza puede ser adaptado al tipo de suelo gracias al regulador electrónico de potencia, e incluye cepillos para suelos delicados

Limpia todo lo que necesites con su depósito de gran capacidad: 1.5 litros, fácil de extraer y vaciar READ Los 30 mejores Sidra Natural Asturiana capaces: la mejor revisión sobre Sidra Natural Asturiana

NILFISK Aspirador de Bricolaje Buddy II 12, con o sin Bolsa, 1200 W, 12 litros, 74 Decibelios, Azul € 64.77 in stock 14 new from €62.93

Amazon.es Features Nilfisk Buddy II 12; ideal para la limpieza básica en el interior y exterior de tu hogar

Con un depósito duradero de polipropileno de 12L, puede ser usado con o sin bolsa para limpieza de sólidos y líquidos

Potente motor de 1200W para una succión excelente

Función de soplado incluída; perfecta para ayudar a limpiar rincones difíciles o hinchar colchones sin hacer esfuerzo

El filtro húmedo estándar protege la turbina para una larga vida útil

Amazon.es Features SISTEMA CICLÓNICO AVANZADO que asegura una elevada capacidad de aspiración por parte del aspirador de trineo. Este sistema con varias etapas de filtrado simultaneas ofrece un alto nivel de separación de aire/polvo y le confiere al aspirador sin bolsa una elevada eficiencia energética y un bajo consumo. Además, permite que su potencia de succión se mantenga invariable a lo largo del tiempo, siempre como el primer día.

FILTRO HEPA CON 4 ETAPAS DE FILTRADO capaz de retener cerca del 99,8 % de las bacterias, polen, ácaros y alérgenos presentes en el polvo y suciedad aspirada, para conseguir purificar el aire evitando posibles reacciones alérgicas y otro tipo de enfermedades. El filtro HEPA es lavable y, por lo tanto, reutilizable.

DEPÓSITO DE SUCEDIEDA DE 2L. FÁCIL DE LIMPIAR Y SIN BOLSA. El depósito de esta aspiradora de trineo sin bolsa es fácilmente extraíble y permite un vaciado rápido e higiénico. Combina la tecnología ciclónica con el sistema de depósito sin bolsas, para que ahorres dinero en tu cesta de la compra. No necesitas comprar y sustituir bolsas como en los aspiradores convencionales. ¡Sin mantenimiento!

¡3 EN 1! CABEZAL DE ASPIRACIÓN, CEPILLO Y BOQUILLA. Por un lado, este aspirador de trineo cuenta con un cabezal de aspiración de alta potencia y eficiencia, que se adhiere al suelo de manera perfecta y consigue aspirar hasta la mota de polvo más pequeña. Por otro lado, incorpora un cepillo universal de dos posiciones para la limpieza de suelos duros y alfombras y una boquilla para aspirar los cojines o quitar el polvo de las estanterías o las esquinas más difíciles.

CONTROL DEL FLUJO DEL AIRE a través de la manguera para adaptar la potencia de succión a cada tipo de superficie y suciedad, optimizando el rendimiento de limpieza.

Hoover Sprint Evo SE41 - Aspirador sin bolsa, Sistema ciclónico, Filtro EPA, Cepillo para suelos duros y alfombra, 700W, Depósito fácil de vaciar 1,5L, 80dBA, Cable 7,5m, Potencia fija, Gris € 69.99

€ 59.00 in stock 12 new from €59.00

1 used from €44.25

Amazon.es Features Aspirador con cable sin bolsa: olvídate de comprar recambios y aspira cómodamente todo tu hogar gracias a su cable de gran longitud de 7,5m.

Filtros EPA recomendados para los más alérgicos: los filtros EPA garantizan una mayor retención de las partículas de polvo y alérgenos del ambiente, para asegurar un aire más puro y saludable.

Filtros EPA recomendados para los más alérgicos: los filtros EPA garantizan una mayor retención de las partículas de polvo y alérgenos del ambiente, para asegurar un aire más puro y saludable.

Aspirador ciclónico con depósito de fácil vaciado (1,5l): no pierdas la potencia de succión gracias a su sistema ciclónico y evita el contacto con la suciedad con su diseño de fácil apertura.

Diseño compacto fácil de almacenar: maniobrable, ligero con tan solo 4kg de peso y muy fácil de guardar en cualquier espacio.

Goodyear Aspirador sin Bolsa Potente, seco y húmedo de 20 L. Sistema de filtrado HEPA y función soplado. Cepillo para Suelo Incluido. Manguera Flexible 1.5 m. € 89.99 in stock 3 new from €83.87

Amazon.es Features Goodyear aspirador máxima potencia con 20 l. de capacidad del tanque . Potencia de 1200 W y sistema de filtrado HEPA. No necesaria bolsa de recambio. !Máxima limpieza al menor coste!

Incluye función soplado y control de caudal de aire. Con un nivel sonoro de 84 dB. Además, dispone de ruedas giratorias. Además incluye enchufe adicional para poder utilizar cualquier otro elemento mientras se realiza el trabajo de aspiración.

La longitud del cable de alimentación es de 3,5 metros que unidos a los 1,5 metros, le otorgan un radio de acción de 5 metros.

Cepillo para suelos, cepillo combinado y bolsa de tela incluidos en el producto.

Pequeñas medidas ( 360 x 360 x 450 mm) que albergan una gran potencia.

Kärcher Aspirador VC 3 (1.198-125.0) € 129.95

€ 106.84 in stock 32 new from €99.00

20 used from €69.71

Amazon.es Features Aspirador sin bolsa multiclónico muy potente, silencioso y con enrollador de cable automático

La compacta aspiradora de trineo vc 3 con tecnología multiciclónica permite aspirar sin bolsa de filtro

Depósito extraíble y transparente para ver en todo momento cuando es necesario vaciarlo y se puede limpiar fácilmente con agua

Filtro hepa 12 que absorbe hasta el 99,5 % de polvo y partículas y expulsa un aire limpio y sano

Eficiencia energética a

Aspiradora Escoba Sin Cable 22KPa, Autonomía 40 min, 4 en 1 Aspirador Sin Cable Potente con LED, Filtro HEPA, Aspirador Sin Cable Sin Bolsa para Alfombra, Piso Duro y Pelo de Mascota Warmfunn € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features 22,000Pa Succión Súper Potente & Autonomía Ultralarga -- Nuestras aspiradoras pueden generar una potencia de succión de hasta 22,000 Pa que rápidamente recoge el pelo de las mascotas, la suciedad, los escombros y la mugre. Tiene 2 niveles de succión (baja velocidad y alta velocidad) y puede funcionar hasta 40 minutos de duración de la batería, perfecto para una variedad de superficies como pisos de madera, alfombras de pelo corto y mediano, baldosas, pisos de mármol, etc.

Sistema de Filtración de Alta Eficiencia -- La aspiradora de mano cuenta con filtración de 3 etapas, filtro HEAP, filtración de malla de alambre y filtración ciclónica que captura el 99,99% del polvo microscópico y aísla el polvo fino, la suciedad, el aserrín, las cenizas, las virutas, los polvos, etc.

Cabezal Flexible Giratorio & Luz Delantera LED -- La aspiradora inalámbrica con rotación flexible de 90 °, 180 ° limpia cada rincón de su hogar y debajo de sus muebles. Además, equipa las luces LED en el cabezal de aspiración que se iluminan para iluminar los lugares oscuros y el polvo objetivo, se puede limpiar cualquier rincón, mejorando así el efecto de limpieza.

Multifunción 4 en 1 & Cubo de Basura Grande de 0,8L -- El contenedor puede contener mucho polvo, no es necesario limpiarlo siempre. Se abre con un simple empujón, si es necesario se puede quitar por completo para su limpieza. Con multitud de accesorios muy prácticos, como un cepillo giratorio, una boquilla larga y un cepillo de tapicería 2 en 1 perfecto para limpiar toda la casa, como escaleras, sofá, suelo, moqueta, aire acondicionado, ranura de ventana, etc.

Soporte de Pared & SERVICIO -- El soporte de pared se puede instalar en la pared, siempre está listo para usar a diferencia de una aspiradora de bote que debe sacarse, enchufarse, enchufarse y volver a enchufarse. De nuevo este soporte de pared para alojar accesorios además de la aspiradora. Si tiene alguna pregunta, contáctenos directamente, haremos todo lo posible para resolver su problema.

HIMOX Aspirador de Mano Potente 9000Pa, Aspiradora Coche USB Carga Rápida, 2200 mAh, 2 Modos de Limpieza para Coche, Hogar, con HEPA Filtro Lavable y Bolsa de Transporte € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features 【Potente Aspiradora de Mano con 2 Modo】HIMOX aspirador coche potente con 2 Modos de Limpieza, 9000Pa y 7000Pa, perfecto para hogar y coche.

【USB Carga rápida y Larga Duración】La aspiradora de mano con capacidad de batería de 2200mAh. El tiempo de uso puede alcanzar los 30minutos, con la tecnología de carga rápida, solo necesita 2-3horas para cargarse completamente. Se puede chargar con USB, es la mejor opción para la limpieza de coche, casa y oficina. NO incluye el cargador.

【Aspiradora Coche Portatil】Diseño humanizado para uso en hogar y coche, limpie fácilmente el polvo, migas, arena para gatos, pelos de mascotas, líquidos de leche derramados, etc. El aspirador de mano sin cable viene con una boquilla cambiable que le ayudan a satisface sus diferentes demandas.

【Inalámbrico, ligero, portátil】Inalámbrico, sin preocupaciones! Este aspirador para coche es ligera y portátil. Movimiento libre, escaleras fáciles de limpiar, cocina, interior del automóvil, escritorio, esquinas difíciles de alcanzar, sin cables pesados y enredados en los bordes de las paredes.

【Accesorios Multifuncionales】Aspirador de coche viene con 1* cepillar multifuncional, 1*tapa contra el polvo, 1*Type-C cable, 3*filtros, y 1*cepillo de limpieza especial. Todos los accesorios se pueden almacenar en la bolsa.Fácil de llevar y almacenar.

Family Care Aspirador de Trineo sin Bolsa, para Suelos Duros y Alfombras, Depósito 1.8L, 700W, Filtro HEPA, Eficiencia Energética A € 49.99 in stock 2 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente aspirador de cilindro sin bolsa de 700 W. Rendimiento de limpieza alto con eficiencia energética A

Boquilla que absorbe a fondo suciedad voluminosa y fina (basta deslizar el botón para regular la succión).

Aspirador sin Bolsa Ciclónico con Filtro HEPA hipoalergénico lavable y reutilizable que captura más del 99,5 % de todas las partículas para un aire limpio.

Capacidad de 1,8 L, Aspiradora pequeña, compacta y ligera. Fácil de trasladar gracias a su asa integrada. Cable de 4,55 m de longitud. Ruedas de gran tamaño para un mayor control de movimiento.

Excepcionalmente silenciosa 78 decibelios. Cable autoenrollable. Incluye un accesorio para grietas, una boquilla para tapicería. Gancho de fijación del cepillo para guardarlo fácilmente. Sistema de rotación de 360º. Botón ON/OFF y sistema de regulación de succión. Tubo de metal extensible

Rowenta Silence Force Cyclonic Animal Care RO7260 - Aspiradora sin bolsa con cabezal de 2 posiciones, deslizamiento adecuado ergonómica, depósito de suciedad de 2.5 l, 5 accesorios € 199.99

€ 177.34 in stock 9 new from €170.20

Amazon.es Features Aspirador sin bolsa ciclónico para unos resultados óptimos con menor consumo de energía y un nivel de silencio a 67 dba; accesorios incluidos: boquilla, cepillo para parquet, tapicerías y turbobrush

Depósito de suciedad de 2,5 l adecuado para limpiar grandes espacios y cable xxl disfruta de una libertad de movimiento gracias a su cable extralargo de 6.2 m y su radio de alcance de 8.8 m

Diseñado para utilizarlo en todas tus estancias pero también en tu coche gracias a sus múltiples accesorios para pelo de mascotas y grietas; su cabezal también es apto para parquet y para tapicerías

Máximo rendimiento de limpieza y poder de aspiración gracias a su motor y cabezal: consigue una capacidad de aspiración óptima, con un deslizamiento impecable para una limpieza fácil

Tubo telescópico para llegar los rincones; cepillo para limpiar muebles, superficies frágiles y zonas de difícil acceso; boquilla para ranuras 2 en 1, cepillo para parquet y cepillo para tapicerías

Cecotec Aspirador Escoba Sin Cable Conga Rockstar 500 X-Treme, Sin Bolsa, 3 en 1: Vertical, Escoba y de Mano, Motor Digital Brushless, 430W Potencia, 24KPA, Hasta 65 min Autonomía, Máxima eficiencia € 179.00

€ 149.00 in stock 30 new from €149.00

8 used from €102.16

Amazon.es Features Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano, con motor digital brushless, máxima potencia de succión y diseño 360 para eliminar el polvo de cualquier lugar.

Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un menor ruido y alargar la vida útil del aspirador. Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System.

Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 430 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio maximizando sus 24 kPa de poder de succión. Incorpora un doble cepillo motorizado, de esponja para suelos duros y bimaterial de cerdas y silicona para todo tipo de superficies

Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 2500 mAh y 25.9 V que consigue una autonomía de hasta 65 minutos y reduce el tiempo de carga. Podrás aspirar toda tu casa sin necesidad de recargarlo.

Tres modos de funcionamiento, Eco, diario y Turbo, para adaptar su uso a cada circunstancia. Tecnología 360º para llegar a todos los rincones. El peso recae sobre el puño para poder levantar el aspirador cómodamente. READ Los 30 mejores Vinilo Coche Exterior capaces: la mejor revisión sobre Vinilo Coche Exterior

Rowenta Compact Power Morado RO3969, Aspirador trineo con bolsa de alta filtración y filtro permanente gran eficiencia, depósito de 3 L, cable de 6.2 m, accesorios de coche para más versatilidad € 114.52

€ 89.99 in stock 19 new from €89.99

6 used from €63.60

Amazon.es Features Aspiradora eficiente y fácil de usar; esta gama proporciona un rendimiento eficiente ofreciendo los adecuados resultados de su clase en limpieza en suelos duros y reemisión de polvo

El filtro permanente con tecnología de adecuada filtración no necesita ser sustituido cuando se utilizan las bolsas Hygiene + de Rowenta, logran filtrar el 99.98% del polvo que aspira

Fácil de usar, transportar y almacenar gracias a su formato compacto con una capacidad de 3 L

Movilidad gracias a su rueda delantera que gira 360 grados y cable de 6.2 metros, tubos metalicos telescopicos de postura ergonomica

Edición espcial para la limpieza integral del coche equipado con: cabezal de adecuada eficiancia, cepillo Easy Brush intregado en el asa, cepillo para parquet, boquilla para ranuras 2 en 1 y boquilla flexible XXL para alzancar zonas de difícil acceso

Kärcher MV 3 Aspirador Sin Bolsa Multiuso, Boquilla para Aspiración Seco Y Húmedo, 220-240V, 1000W, 17 litros, 73 Decibelios, Corriente sin Control de Encendido, Plástico, Antiguo, Negro/Amarillo € 89.90 in stock 3 new from €88.50 Consultar precio en Amazon

Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda

Bolsa de filtro de papel, 1 unidades

Función de soplado

Almacenaje de accesorios en el equipo

HONITURE H10 Aspiradora Escoba sin Cable, 250W/17000pa Aspirador sin Cable Potente con LED, Autonomía 40 min, Escoba Electrica y Plegable, Batería Extraíble, 2 Niveles de Potencia € 137.99 in stock 1 new from €137.99

2 used from €110.36

Amazon.es Features 【Diseño de varilla plegable de 180 °】Millones de estudios han demostrado que las aspiradoras de tubo de aluminio plegables tienen una excelente movilidad y comfort. La aspirador escoba H10 puede doblarse en lugar de usted, ayudándolo a llegar a algún lugar inconveniente(como la base de la cama y el sofá), y evita el dolor de piernas y espalda. 180 ° plegable te permite ajustar el ángulo arbitrariamente, brindarte una experiencia de limpieza más fácil y cómoda.

【Motor digital avanzado, tecnología sin escobillas】H10 continúa usando el motor sin escobillas, 2 modos de limpieza, 17Kpa suficiente para eliminar el 99% de los tipos de basura, 12Kpa es adecuado para toda la limpieza diaria, hasta 40 minutos, asegura el acabado de toda la limpieza, mejora la eficiencia de limpieza. Además, nuestra aspiradora utiliza la nueva tecnología de reducción de ruido triple, despídase de los ruidos(≤62db), ya no tendrá que preocuparse por molestar a los demás.

【Batería extraíble con un tiempo de uso prolongado】A diferencia de otras aspiradoras del mercado, la aspiradora escoba sin cable H10 ha logrado un gran avance tecnológico, alcanzando un tiempo de uso de 40 minutos, puede ahorrarle 500 ciclos de carga, ahorro de energía y larga duración. Además, la batería tiene un diseño desmontable que se puede cargar por separado, lo que mejora enormemente la comodidad.

【Sin contaminación secundaria】La aspiradora escoba electrica H10 ha mejorado el rendimiento de sellado del sistema de filtrado. Nuestro elemento de filtro utiliza un anillo de goma grueso para evitar eficazmente que el polvo se desborde, reducir el bloqueo del filtro, garantizar la succión y aumentar la vida útil del motor. Toda la aspiradora tiene 18 tratamientos de refuerzo herméticos, la precisión alcanza los 0,01 mm, asegúrese de proporcionarle un aire más limpio y puro para su familia.

【Ligero y versátil】El mango de 45 grados es muy cómodo y la aspiradora H10 es fácil de operar; puede limpiar rápidamente toda su casa; incluye cepillos rígidos para decoración y polvo fino, cepillos de pelo de animales y succión plana 2 en 1, cargador de batería individual , Estante de pared e instrucciones de funcionamiento. El producto tiene una garantía de 24 meses. Si encuentra algún problema durante el uso, no dude en contactarnos. Te responderemos inmediatamente.

Turbo Aspirador Sólidos y Líquidos para Hogar. Aspirador Sin Bolsa Seco y Húmedo de Gran Capacidad y Potencia Regulable. Función Sopladora. 1400W, HEPA y Filtro Agua Lavable € 64.90 in stock 2 new from €64.90 Consultar precio en Amazon

⭐ FUNCIONES: Limpia, Aspira Sólidos, Aspira Líquidos, Soplador.

⭐ APTO PARA TODAS LAS SUPERFICIES: Ideal para suelos, moquetas, alfombras y zonas de difícil acceso. No precisa bolsa, depósito y filtro lavables.

⭐ COMPACTO Y FÁCIL DE MOVER: Gracias a sus 4 ruedas. Guarda todos sus accesorios en el cuerpo del aspirador gracias a su diseño. Es ligero y con el tamaño ideal para moverse por toda la casa.

⭐ FILTRO HEPA: Las partículas de polvo no vuelven al ambiente de la casa.

Aspiradora de Mano sin Cable, 130W 9000Pa Aspirador de Coche sin Potent, Aspirador Inalámbrico con Carga Rápida, 2600mAh, 30min Tiempo de Trabajo,para Pelos de Perro, Casa, Coche, Oficina (Negro) € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Diseño de iluminación, limpia la basura en la oscuridad】Equipado con luz LED, brillo de 2500Lm que ilumina eficazmente el lugar oscuro y hace que el polvo y la basura no se escondan, la aspiradora de mano inalámbrica HONITURE es adecuada para limpiar la parte inferior de los muebles, el asiento trasero y el compartimento, por lo que sus muebles y coche tienen un nuevo aspecto.

【Carga rápida, 30 minutos de tiempo de trabajo】Nuestra aspirador potent tiene una batería de 2600 mAh. Después de 4-5 horas de carga completa, la aspiradora puede continuar funcionando durante 30 minutos, lo que es suficiente para limpiar una cocina. El diseño de ahorro de energía, la protección contra sobretensión de la batería y la protección contra la temperatura prolongan efectivamente la vida útil de la batería.

【Filtro de acero inoxidable】En comparación con el filtro HEPA de papel y el filtro no tejido, la aspiradora HONITURE adopta un filtro de acero inoxidable con 11 niveles de efecto de filtrado, que puede filtrar el 99,99% del polvo tan bajo como 3 micrones. Se puede lavar y reciclar. La protección del medio ambiente ahorra dinero.

【Mantenimiento de 3 años y soporte profesional de por vida】Si compra la potente aspiradora inalámbrica HONITURE, le proporcionaremos un mantenimiento de 3 años y soporte profesional de por vida. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, le responderemos y le brindaremos un servicio perfecto. Si tiene alguna pregunta, nuestros expertos técnicos le brindarán soluciones y reparaciones, no dude en contactarnos, le garantizamos su satisfacción.

Bosch Hogar BGC05AAA1 Aspirador sin Bolsa, Diseño Ultra-Compacto, Filtro HEPA H12 Lavable, 700 W, 1.5 litros, 78 Decibelios, Plástico/Metálico/Acero Inoxidable, Violeta/Gris € 82.95 in stock 34 new from €76.00

1 used from €73.73

Amazon.es Features Aspirador sin bolsa muy potente y limpio, con un motor de 700 W de potencia, aspas aerodinámicas y flujo de aire constante

Tiene un diseño súper ligero (4’4 kilos), lo que lo convierte en un aspirador fácil de usar en cualquier situación

Adecuado para alérgicos: su filtro higiénico HEPA H12 previene que partículas finas, bacterias y alérgenos sean devueltos al ambiente

Su depósito de gran capacidad (1’5 litros) permitirá que lo utilices varias veces en tu hogar sin necesidad de vaciarlo

Solac Multiclonic-Aspirador multiciclónico (800 W, Filtro HEPA, 2 cepillos, Capacidad 3 litros, accessorios), Naranja y Negro € 124.99

€ 72.01 in stock 11 new from €72.01 Consultar precio en Amazon

Diseño ergonómico multicyclonic está pensado para ser usado de forma cómoda y práctica. Su capacidad de 3 litros garantiza una larga autonomía permitiendo así una limpieza cómoda y práctica. El asa ergonómica de multicyclonic, de muy fácil agarre, permitirá trasladar el aspirador donde se desee junto con sus ruedas de perfil de goma suave que evitan huellas en superficies delicadas. Multicyclonic es fácil de usar

Eficiencia energética a a en eficiencia energética, a en recogida de suciedad en suelos duros y a en re-emisión de polvo. Multicyclonic obtiene una elevada recogida de suciedad con un bajo consumo de energía

Filtro hepa lavable el filtro hepa es un filtro de alta eficiencia y capacidad que retiene las micro-partículas de polvo, bacterias y alérgenos de hasta 0, 3 micras de tamaño como el polen, los ácaros y otros garantizando así la máxima higiene del aire filtrado. Este filtro es lavable para poder ser reutilizado y ofrecer siempre la misma eficiencia

Accesorios incluye 2 cepillos cepillo especial para parquet y madera y cepillo conmutable para todo tipo de suelos, incluido alfombras y moquetas; boquilla para ranuras, llega a los lugares más complicados; y cepillo para muebles mantén tus muebles libres de polvo y alérgenos

Aspiradora Escoba sin Cable 20Kpa HEPA LED Autonomía 35 mins 2600mAh Aspirador Escoba sin Cables Ciclonico 4 en 1 Inalámbrica Escoba Eléctrica Potente Alfombra Pelo Mascota Suelo Sofá PRETTYCARE W100 € 139.99 in stock 2 new from €139.99

Amazon.es Features Función de recordatorio: PRETTYCARE aspiradora sin cable, aspirador 4 en 1, 2 modos succión, 11kpa y 20kpa; Potencia: 180W; Autonomía: 35 minutos; Depósito 1.2 L limpiable; Carga: 4 horas; Indicador Luz: siempre encendida = carga completa, intermitente = baja / cargando; Batería de ion-litio 2600mAh; aspirador tradicional, aspiradora con batería aspiradoras de barre escoba aspiradora aspiradoras sin bolsa aspirador escoba inalámbrico sin bolsa limpiador de suelos duros aspirador de escaleras

Filtro HEPA lavable: La malla de acero inoxidable de 1 capa y los filtros HEPA de 3 capas, son un sistema de filtración del aspirador inalambrico; Ideal para aspirar los pelos de sus mascotas; Innecesario limpiar el filtro cada vez que se utiliza, ya que apenas se ensucia, lo que así consigue extender la vida útil de la aspiradora; Aspiradora de piso de madera dura para pelo de mascota aspirador portátil inalámbrico aspirador hogar aspirador vehiculo aspiradores coche aspiradora pequeña

Ligero multifuncional: Fácil maniobrable; Se convierte fácilmente en una aspiradora de mano para limpiar muebles, escaleras, vehículos y más;aspiradora para mascotas aspirar alfombras y pisos de madera aspiradora portátil para el hogar aspiradora escoba de varilla inalámbrica para hogar aspiradora pequeña aspirador de alta succión aspiradoras domésticas aspirador de dormitorio pequeños limpiadores aspirador silencioso sin bolsa escoba electrica sin cable aspirador escoba 4 en 1

Limpieza flexible: Cabezal giratorio (180 °horizontal/90 ° vertical);Herramienta 2 en 1 alcanzará casi cada centímetro de su hogar, desde los zócalos hasta el techo; Cepillo motorizado turbo brush, apto para todo tipo de suelo, baldosas, madera y moquetas aspirador de apartamento aspiradora inalámbrica portátil aspirador ligero inalámbrico aspiradora vertical aspiradora escoba de coche recargable sin cable alta potencia aspirador recargable inalámbrico batería aspiradora inalámbrica de mano

Servicio: Somos un equipo profesional y estamos aquí para resolver sus problemas, no dude en preguntarnos; accesorios uso prolongado para aspiradora escoba de mano aspiradoras palo limpiadores aspiradoras ligeras aspiradora escoba inalámbrica ligera alfombras suelos aspiradora al aire libre hepa aspirador polvo aspirar pelo del animal doméstico aspiradora pelo gato aspiradora madera dura limpiadores suelos para baldosas suelos madera aspirador húmedo moqueta escalera aspiradora de suelo duro READ Los 30 mejores Cortador De Patatas Fritas capaces: la mejor revisión sobre Cortador De Patatas Fritas

Taylor Swoden Katar – Aspirador sin bolsa 800W | Filtro HEPA, depósito 3 litros | Cepillo para alfombras y suelo duro, cepillo para muebles y cepillo de boquilla estrecha | Soporte para accesorios. € 79.99 in stock 2 new from €79.99

1 used from €64.59

Amazon.es Features 【Filtro HEPA】Aspirador sin bolsa equipado con filtro HEPA, un filtro de aire de alta eficiencia que retiene todo tipo de polvo, ácaros, alérgenos y micro partículas durante la aspiración. Su mantenimiento es muy sencillo, solo hay que lavarlo 2 veces al año.

【Gran depósito】Dispone de un depósito de 3 litros de capacidad que le permitirá aspirar durante mucho tiempo sin necesidad de vaciarlo, su limpieza es muy sencilla ya que es extraíble y completamente lavable.

【Potente】Sus 800W de potencia proporcionan una gran capacidad de succión, además, podrá ajustar la velocidad que necesita tras el encendido mediante una ruleta de control para adaptar la potencia a sus necesidades.

【Múltiples cepillos】Incluye varios accesorios: Cepillo redondo perfecto para muebles y superficies lisas, Cepillo suave para sofás, cortinas o tapizados y Cepillo de boquilla estrecha para lugares de difícil acceso.

【Práctico】Todos los accesorios disponen de un soporte seguro en el aspirador para que tenga un acceso fácil a los mismos en todo momento, además dispone de recoge cables automático y tubo telescópico para usarlo cómodamente.

AEG LX7-2-CR-A Aspiradora de Trineo Sin Bolsa, 650W de Potencia, Filtro Allergy Plus lavable, Fácil Vaciado, Radio de acción de 9m, 72dB de Ruido, Cepillo Turbo, Mascotas y Parquet, Rojo € 179.00

€ 117.99 in stock 2 new from €117.99

8 used from €60.75

Amazon.es Features POTENCIA 650W: Poder de supción e intensidad regulable manualmente. 9 metros de cable para llegar a todos los rincones

CEPILLO TURBO: Cepillo con ruedas y una gran potencia de aspiración sobre todas las superficies

SILENCE PRO SYSTEM: La combinación del motor junto al cepillo silencioso garantizan una limpieza silenciosa sin que el rendimiento se vea afectado

CLEAR AIR FILTRATION: Filtro antialergías lavable que retiene las sustancias contaminantes y devuelve aire limpio

DÉPOSITO FÁCIL DE VACIAR: Gran depósito de polvo con capacidad de 1.43L fácil e higiénico de vaciar, gracias al fácil sistema de apertura

H.Koenig Aspiradora sin Bolsa Potente, Capacidad 2 L, Filtro HEPA, Clase Energética A, Tecnología Silenciosa 75 dB AXO900, 2 litros, Plástico y Aluminio € 89.90 in stock 9 new from €89.90

Amazon.es Features Componentes incluidos: boquilla plana, cepillo dos posiciones

AEG VX6-2-IS-P Aspiradora de Trineo Con Bolsa, 800 W de Potencia, Ruedas 360º, Filtro Higiénico Lavable, Radio de acción de 9m, 77dB de Ruido, Cepillos Suelos Duros y Parquet, Color Azul € 80.99 in stock 4 new from €80.99

1 used from €58.97

Amazon.es Features POTENCIA 800W:Gran poder de supción e intensidad regulable manualmente

FILTRO LAVABLE HIGIÉNICO E12: Elimina las partículas más pequeñas de hasta el 99%

RUEDAS GIRATORIAS DE 360º: Adecuadas para óptimas maniobras en tu hogar y así evitar obstáculos

TECNOLOGÍA POWERFLOW: Sistema de circulación del aire consiguiendo alta potencia y bajo consumo

INDICADOR DE LLENADO: 3,5 Litros de capacidad e indicador de llenado

H.Koenig STC56 Aspirador Multi Ciclónico Sin Bolsa, Potencia 700W, Eficiencia Energética A, Filtro HEPA, Ligero y Silencioso 79 dB, Azul, 700 W, 2.5 litros, Decibeles, Aluminio, No Color € 58.55 in stock 5 new from €58.55

Amazon.es Features Mantén todos los rincones limpios gracias al aspirador multi ciclónico sin bolsa STC56 de H.Koenig

Sus características energéticas hacen que la aspiradora cuide el medioambiente sin perder potencia: Clase de eficiencia energética: A, calidad de filtración: A, eficiencia de succión en suelos duros: A y eficiencia de succión de alfombra: D

Gracias a la potencia de 700 W del aspirador sin bolsa STC56 limpiarás cada esquina de una sola pasada. Además, su filtro HEPA elimina la salida de partículas de la aspiradora haciendo la limpieza más eficiente

Es muy ligero y su diseño ergonómico hace el agarre cómodo. Además, es tan silencioso, con tan sólo un nivel de ruido de 79 dB, que podrás utilizarlo a cualquier hora del día

El aspirador Multi ciclónico sin bolsa STC56 tiene unos accesorios que te ayudan a limpiar todo tipo de superficies: cepillo redondo, herramientas para rincones y cepillo para tapicería

Aspiradora Mano, ONEDAY 6en1 Aspirador sin Cable sin Bolsa Seco Tecnología Ciclónica Recargable Vacío Ciclónico 4000mAh Battery Li-ion Técnica de para Inicio/Coche/Pelo de Mascota, ect - Negro € 79.99 in stock 3 new from €79.99

5 used from €48.79

Amazon.es Features [ SEIS ACCESORIOS ]: La aspiradora de mano inalámbrica sin bolsa le permite usarla en cualquier lugar. Los accesorios incluyen 1 cepillo de suelo 1 cepillo de colchón 1 cepillo cuadrado 1 boquilla de hendidura 2 tubos de extensión. se puede limpiar fácilmente el polvo / miga / mesa / pelo de animales / sofá / coche, etc Atención Por favor, siga el manual para un uso normal.

[ SUCCIÓN CICLÓNICA POTENTE ]: Con un motor de 80w y una aspiración máxima de 4,5kPa. La tecnología de acción ciclónica silenciosa que establece una patente internacional mantiene el filtro limpio y la potencia de succión constante. puede limpiar y absorber todo el polvo y evitar que el polvo se escape.

[ 35min USO MÁXIMO DURABLE ]: Con 4000mAh Lithium-ion Battery Tor - Mayor capacidad de la batería, la aspiradora compacta puede funcionar continuamente hasta 35 minutos con una sola carga. En comparación con las baterías convencionales de NiMH, la batería de litio de 80W 4000mAh también garantiza una vida útil más larga.

[ BAJO RUIDO Y AHORRO ]: La tecnología de actualización del aspirador portátil a batería ONEDAY reduce el ruido a menos de 75 decibeles para hacerlo más limpio y cómodo. El filtro de acero inoxidable, fácil de limpiar, no necesita ser reemplazado, muchos de los costos del filtro HEPA pueden ser ahorrados.

[ TECNOLOGÍA AVANZADA ]: El aspirador ciclónico presenta tecnología de punta y calidad garantizada. El tubo de la aspiradora utiliza un material ABS a prueba de golpes, puede soportar hasta 133LB de peso, alta resistencia y buena tenacidad, regalo ideal para padres/amigos para bodas, Navidad y cumpleaños.

